Krydsordshjælp

Aug 3, 2026 | Krydsord

Sidder du fast i et krydsord? Skriv de bogstaver, du allerede har, og få de svar, der passer i feltet. Værktøjet søger i 4324 kontrollerede løsninger.

Find dit krydsordssvar

Sæt bundstreg for hvert felt, du mangler — fx t__sk for et fembogstavs svar, der starter med T og ender på SK. Du kan også nøjes med at vælge antallet af bogstaver.

Sådan bruger du krydsordshjælpen

Tæl først, hvor mange felter svaret fylder. Har du allerede et bogstav eller to fra de ord, der krydser, skriver du dem på deres rigtige plads og sætter bundstreg for resten. Ved du fx at svaret har fem bogstaver og slutter på ks, skriver du ___ks.

Værktøjet søger i de svarlister, vi selv har bygget og kontrolleret. Bogstavantallet er talt maskinelt for hvert eneste ord, så en løsning aldrig står i den forkerte gruppe, og flerordssvar er sorteret fra, fordi de ikke kan stå i et gitter.

Ledetråde vi dækker

Vi har foreløbig 26 store ledetråde med tilsammen 4324 svar. Hver af dem har sin egen side med forklaringer på hvert ord:

Leder du efter et ord med et bestemt bogstav?

Er ledetråden ikke et emne, men et bogstav — fx et ord med Z på fem felter — så har vi ordlister bygget af Det Centrale Ordregister:

Fisk i krydsord – alle 112 svar

Se fisk i krydsord for forklaring på hvert ord.

Svar Bogstaver
ID 2
ÅL 2
HAJ 3
SEJ 3
TUN 3
ULK 3
HELT 4
HYSE 4
LAKS 4
LØJE 4
SILD 4
STØR 4
GEDDE 5
GUPPY 5
HAVÅL 5
ISING 5
KARPE 5
KNUDE 5
KREBS 5
LANGE 5
LODDE 5
MALLE 5
MULTE 5
PLATY 5
RIMTE 5
ROKKE 5
SKADE 5
SMELT 5
SUDER 5
TOBIS 5
TORSK 5
TUNGE 5
ØRRED 5
ABORRE 6
ANSJOS 6
BLÅHAJ 6
BRASEN 6
BRUGDE 6
HAVKAT 6
HAVMUS 6
KULLER 6
MAKREL 6
MARLIN 6
PIGHAJ 6
SARDIN 6
SKALLE 6
SNÆBEL 6
BALIHAJ 7
BLANKÅL 7
BLÅKÆFT 7
CANDIRU 7
ELRITSE 7
FJÆSING 7
FLYNDER 7
HAVBARS 7
HORNULK 7
HVALHAJ 7
HVIDHAJ 7
KARUSSE 7
KULMULE 7
LAMPRET 7
MAJSILD 7
PIGHVAR 7
RØDFISK 7
SANDART 7
SCALARE 7
SKRUBBE 7
SØTUNGE 7
TYREHAJ 7
BRISLING 8
CIGARHAJ 8
GULDFISK 8
HAVTASKE 8
HORNFISK 8
HVIDLAKS 8
HVILLING 8
JØDEFISK 8
KNURHANE 8
KRAVEHAJ 8
RØDTUNGE 8
SILDEHAJ 8
SLETHVAR 8
SORTVELS 8
STALLING 8
SØMROKKE 8
TIGERHAJ 8
ALASKASEJ 9
BARRACUDA 9
HELLEFISK 9
KLUMPFISK 9
KÆMPEMUND 9
LINGTORSK 9
MEGALODON 9
NILABORRE 9
PANGASIUS 9
RUDSKALLE 9
RØDSPÆTTE 9
SVÆRDFISK 9
ZEBRAFISK 9
ÅLEKVABBE 9
DOKTORFISK 10
HAVKARUSSE 10
SILDEKONGE 10
SKYTTEFISK 10
TANDBRASEN 10
HESTEMAKREL 11
KYSSEGURAMI 11
MUSKELLUNGE 11
SVÆRDDRAGER 11
GRØNLANDSHAJ 12
HELLEFLYNDER 12
SLANGERØDHAJ 12

Fugl i krydsord – alle 553 svar

Se fugl i krydsord for forklaring på hvert ord.

Svar Bogstaver
ALK 3
AND 3
DUE 3
EMU 3
GØG 3
GÅS 3
HØG 3
LOM 3
UHU 3
ØRN 3
FALK 4
GRIB 4
HANE 4
HØNE 4
IIWI 4
KAGU 4
KIWI 4
MÅGE 4
RAVN 4
RIDE 4
RYLE 4
RÅGE 4
STÆR 4
SULE 4
TJUR 4
TODI 4
UGLE 4
VIBE 4
VÅGE 4
WEKA 4
FASAN 5
FINKE 5
GUIRA 5
HEJRE 5
ISLOM 5
KIOEA 5
KJOVE 5
KLIRE 5
KLYDE 5
KRAGE 5
LUNDE 5
LÆRKE 5
MEJSE 5
NANDU 5
PIBER 5
PIROL 5
RIKSE 5
SKADE 5
SKARV 5
SPURV 5
STORK 5
SVALE 5
SVANE 5
TEJST 5
TERNE 5
TRANE 5
TRIEL 5
TUKAN 5
ABEØRN 6
ALLIKE 6
BIÆDER 6
DOMPAP 6
DRONTE 6
GLENTE 6
GRÅAND 6
GRÅGÅS 6
GULBUG 6
HAVLIT 6
HAVØRN 6
HJEJLE 6
HULDUE 6
ISFUGL 6
ISMÅGE 6
JABIRU 6
JACANA 6
KAKAPO 6
KALKUN 6
KONDOR 6
LOMVIE 6
MUSVIT 6
PÅFUGL 6
RØDBEN 6
RØRHØG 6
SANGER 6
SEJLER 6
SKEAND 6
SNEPPE 6
SPÆTTE 6
STRUDS 6
SÆDGÅS 6
TAMDUE 6
TRAPPE 6
URFUGL 6
VAGTEL 6
BEOSTÆR 7
BLISGÅS 7
BLÅHALS 7
BRAMGÅS 7
BYSVALE 7
DROSSEL 7
GRAVAND 7
GULDGØG 7
HOATZIN 7
HVINAND 7
HÆRFUGL 7
HØGEØRN 7
KAMPØRN 7
KAPUGLE 7
KNARAND 7
KOHEJRE 7
KOLIBRI 7
KRIKAND 7
KROGNÆB 7
LAPUGLE 7
MUSVÅGE 7
NATRAVN 7
NATUGLE 7
PELIKAN 7
PERUDUE 7
PIBEAND 7
PINGVIN 7
RINGDUE 7
RISFUGL 7
ROVFUGL 7
RUSTAND 7
RØDHALS 7
RØRDRUM 7
SEGLAND 7
SERIEMA 7
SJAGGER 7
SKERYLE 7
SNEHØNE 7
SNEUGLE 7
SOLSORT 7
SORTAND 7
SPIXARA 7
SØKONGE 7
TRÆSTÆR 7
UNDULAT 7
VÆRLING 7
ØREGRIB 7
AGERHØNE 8
ALBATROS 8
ANDEFUGL 8
BALISTÆR 8
BEKKASIN 8
BJERGAND 8
BLISHØNE 8
BLÅMEJSE 8
BLÅSKADE 8
BOGFINKE 8
BOMLÆRKE 8
BRUDEAND 8
BRUSHANE 8
CARACARA 8
DAMKLIRE 8
DVÆRGARA 8
DVÆRGØRN 8
FASANDUE 8
FISKEØRN 8
FLAMINGO 8
FLODVIBE 8
GEJRFUGL 8
GRÅKRAGE 8
GRÅSPURV 8
GULIRISK 8
GULSPURV 8
GÅSEGRIB 8
HAVTERNE 8
HUSSKADE 8
HVIDHALS 8
HØGEUGLE 8
HØNSEGÅS 8
JAGTFALK 8
KANELAND 8
KANELDUE 8
KAPVÆVER 8
KONGEØRN 8
KRONTOKO 8
KÆRLØBER 8
LAVAMÅGE 8
LØBEHØNE 8
MALLEMUK 8
MANKEDUE 8
MURLØBER 8
MÅGEFUGL 8
PAPEGØJE 8
PUNAIBIS 8
REVHEJRE 8
RØRSPURV 8
SAKSHALE 8
SKADEGÅS 8
SKESTORK 8
SLAGFALK 8
SLAGUGLE 8
SLØRUGLE 8
SMÅSPOVE 8
SNEFINKE 8
SNESPURV 8
SOLRIKSE 8
SORTVÅGE 8
SPIDSAND 8
SPOREGØG 8
STENRYLE 8
STILLITS 8
STRØMAND 8
SUMPVIBE 8
SVANEGÅS 8
SVARTBAG 8
SØLVMÅGE 8
SØRGEDUE 8
TINKSMED 8
TOPARGUS 8
TOPFASAN 8
TOPHEJRE 8
TOPLUNDE 8
TOPLÆRKE 8
TOPMEJSE 8
TOPSKARV 8
TROLDAND 8
TRÆLØBER 8
TÅRNFALK 8
VADEFUGL 8
VANDSTÆR 8
VINHEJRE 8
WONGADUE 8
ØGLEBAZA 8
ØRNEVÅGE 8
AFTENFALK 9
ALPEKRAGE 9
ANDESVIBE 9
ARAKAKADU 9
ATLINGAND 9
AZURMEJSE 9
BLODPIROL 9
BYNKEFUGL 9
DIGESVALE 9
DVÆRGFALK 9
DVÆRGRYLE 9
EDDERFUGL 9
ENGSNARRE 9
FJELDVÅGE 9
FLØJLSAND 9
GLENTEØRN 9
GRØNIRISK 9
GRÅFISKER 9
GRÅSISKEN 9
GUINEADUE 9
GULDFASAN 9
HALEMEJSE 9
HAWAIIAND 9
HAWAIIGÅS 9
HEDELÆRKE 9
HVIDKLIRE 9
HÆTTEMÅGE 9
HØNSEFUGL 9
JERNSPURV 9
KAPSKEAND 9
KAPTURAKO 9
KEJSERDUE 9
KEJSERGÅS 9
KEJSERØRN 9
KIRKEUGLE 9
KLIPPEDUE 9
KLIRERYLE 9
KNOPSVANE 9
KNORTEGÅS 9
KONGEVÅGE 9
KÆRSANGER 9
LAMMEGRIB 9
LANDSVALE 9
LÆRKEFALK 9
LØVSANGER 9
MANKEIBIS 9
MUNKEGRIB 9
MURSEJLER 9
NATTERGAL 9
ODINSHANE 9
ORIENTGØG 9
PALMEGRIB 9
PERLEHØNE 9
PERLEUGLE 9
PERUTRIEL 9
PIBEHEJRE 9
PIBESVANE 9
PUNGMEJSE 9
RAVNEGRIB 9
REGNSPOVE 9
ROSENSTÆR 9
RØDSTJERT 9
RØRSANGER 9
SADDELNÆB 9
SAFIRLORI 9
SANDLØBER 9
SANGLÆRKE 9
SANGSPURV 9
SANGSVANE 9
SILDEMÅGE 9
SILKEHALE 9
SILKESTÆR 9
SIVSANGER 9
SKOVSKADE 9
SKOVSPURV 9
SKÆGMEJSE 9
SLANGEØRN 9
SORTKLIRE 9
SORTKRAGE 9
SORTMEJSE 9
SORTTERNE 9
SPÆTMEJSE 9
STEPPEØRN 9
STORKJOVE 9
STORMMÅGE 9
STORSPOVE 9
SUMPMEJSE 9
SØLVFASAN 9
SØLVHEJRE 9
TAFFELAND 9
THORSHANE 9
TORNIRISK 9
TORNSKADE 9
TREDÆKKER 9
TRÆSKONÆB 9
TURTELDUE 9
TYRKERDUE 9
VANDREDUE 9
VANDRIKSE 9
VANDTRIEL 9
VENDEHALS 9
VIPSTJERT 9
ÅDSELGRIB 9
ABDIMSTORK 10
AGAMIHEJRE 10
ALFESMUTTE 10
ALPEALLIKE 10
ANDESKLYDE 10
BAIRDSRYLE 10
BERBERHØNE 10
BJERGIRISK 10
BJERGLÆRKE 10
BJÆLDEFUGL 10
COCOIHEJRE 10
CUBATRÆAND 10
DVÆRGHEJRE 10
DVÆRGTERNE 10
FISKEHEJRE 10
FJORDTERNE 10
FLODPRINIA 10
FUGLEKONGE 10
FYRREMEJSE 10
GLANSFASAN 10
GRANHJERPE 10
GRANSANGER 10
GRØNSISKEN 10
GRØNSPÆTTE 10
HAVESANGER 10
HVIDSISKEN 10
HYACINTARA 10
INDUSSPURV 10
INKAKAKADU 10
JORDSPÆTTE 10
JOSAMARANT 10
KAFFERTOKO 10
KALKUNGRIB 10
KENYASPURV 10
KERNEBIDER 10
KONGEFASAN 10
KORITRAPPE 10
KÆMPETUKAN 10
LANNERFALK 10
LAPVÆRLING 10
LATTERFUGL 10
LAURBÆRDUE 10
LUNDSANGER 10
LÆRKESPURV 10
NILGIRIDUE 10
NORDSANGER 10
NÆSEKAKADU 10
NØDDEKRIGE 10
ORINOCOGÅS 10
PEPOSAKAND 10
PRÆRIEMÅGE 10
PRÆRIEUGLE 10
PUNATINAMU 10
REGNVAGTEL 10
REMPINGVIN 10
ROSENTERNE 10
SAHELSPURV 10
SALVIEHØNE 10
SAVISANGER 10
SIAMILDRYG 10
SILKEHEJRE 10
SKOVSANGER 10
SKOVSNEPPE 10
SOLASTRILD 10
SORTSPÆTTE 10
SORTTRAPPE 10
SPLITTERNE 10
SPORELÆRKE 10
SPURVEUGLE 10
STENPIKKER 10
STENVENDER 10
STORSKRÅPE 10
STORTRAPPE 10
SVALEKLIRE 10
SØLVTRAPPE 10
TEREKKLIRE 10
TORNSANGER 10
VANDREFALK 10
VINDROSSEL 10
VIOLTURAKO 10
VORTETRANE 10
ZEBRAFINKE 10
ZENAIDADUE 10
ØRKENLØBER 10
ØRKENSPURV 10
ALASKASPOVE 11
ALFEASTRILD 11
AMETYSTSTÆR 11
ANDESKONDOR 11
ANDESTINAMU 11
BANANSMUTTE 11
BANKIVAHØNE 11
BJERGSIALIA 11
CONGOPÅFUGL 11
DVÆRGSNEGÅS 11
DVÆRGTRAPPE 11
FLUESNAPPER 11
GOLIATHEJRE 11
GÆRDESANGER 11
GÆRDESMUTTE 11
HAMMERHOVED 11
HAWAIIKRAGE 11
HJELMKAKADU 11
HJELMKASUAR 11
KAMBLADHØNE 11
KANARIEFUGL 11
KAPSLØRUGLE 11
KONGEKONDOR 11
KRAVETRAPPE 11
KVÆKERFINKE 11
KÆMPETURAKO 11
LAPPEDYKKER 11
MARABUSTORK 11
MIKADOFASAN 11
MOLUKKAKADU 11
MUDDERKLIRE 11
NAMIBTRAPPE 11
NONNETRÆAND 11
OKKERTRÆAND 11
PAPEGØJEDUE 11
PERUPELIKAN 11
PILEVÆRLING 11
POLARLOMVIE 11
PRÆRIELØBER 11
PURPURHEJRE 11
REGNBUELORI 11
RINGDROSSEL 11
SAFRANTUKAN 11
SANGDROSSEL 11
SANGPARAKIT 11
SEGLHÆRFUGL 11
STELLERSAND 11
STRANDSKADE 11
STRUDSEFUGL 11
STYLTELØBER 11
SULAWESIDUE 11
SØLVBREDNÆB 11
TAIWANKITTA 11
TORNASTRILD 11
ÆSELPINGVIN 11
ØRKENDOMPAP 11
ALAGOASHOKKO 12
ANDESKRIKAND 12
BRILLEKAKADU 12
CHACONATUGLE 12
CUBASORTVÅGE 12
CYPERNSANGER 12
DIAMANTFASAN 12
DVÆRGPINGVIN 12
DVÆRGVÆRLING 12
FLØJTEGLENTE 12
GRANATSTRUBE 12
GRÆSSLØRUGLE 12
GÆRDEVÆRLING 12
HUSRØDSTJERT 12
HÆTTEVÆRLING 12
KARMINBIÆDER 12
KARMINDOMPAP 12
KONGEAMAZONE 12
KONGEPINGVIN 12
KÆMPEHÆRFUGL 12
LEYTESOLFUGL 12
MALABARLÆRKE 12
MANCHURERAND 12
MOSEHORNUGLE 12
NYMFEPARAKIT 12
PALMEDROSSEL 12
PAPEGØJEBAZA 12
PARULASANGER 12
PERLEASTRILD 12
POMERANSFUGL 12
PRÆRIESANGER 12
PUNAFLAMINGO 12
ROSASKESTORK 12
SEKRETÆRFUGL 12
SKOVHORNUGLE 12
SNEGLEGLENTE 12
SOMALIBIÆDER 12
STRANDHJEJLE 12
SWAHILISPURV 12
TOPFRANKOLIN 12
TURKESTANDUE 12
ULDHALSSTORK 12
VAGTELTINAMU 12
ØRKENNATUGLE 12
ADELIEPINGVIN 13
ANDESFLAMINGO 13
BARTRAMSKLIRE 13
BLODNÆBSVÆVER 13
BRAHMINGLENTE 13
BRILLEPINGVIN 13
CHILEFLAMINGO 13
DVÆRGHORNUGLE 13
FASANBLADHØNE 13
GALAPAGOSVÅGE 13
GOULDSAMADINE 13
IRFLUESNAPPER 13
KARDINALVÆVER 13
KEJSERPINGVIN 13
KLIPPEVÆRLING 13
KONGEALBATROS 13
MADAGASKARAND 13
MADAGASKARDUE 13
MANGROVESTORK 13
MASKEARATINGA 13
MASKELARMFUGL 13
MISTELDROSSEL 13
NÆSEHORNSFUGL 13
PANAYHORNFUGL 13
PAPUARYNKENÆB 13
PRAGTLYREHALE 13
PÅFUGLEKALKUN 13
RYUKYURØDHALS 13
SALOMONKAKADU 13
SATYRTRAGOPAN 13
SKÆGDOVENFUGL 13
SOMALIVÆRLING 13
SPRINGPINGVIN 13
STILLEHAVSLOM 13
SWINHOESFASAN 13
SYDPOLARKJOVE 13
TEMMINCKSRYLE 13

Plante i krydsord – alle 513 svar

Se plante i krydsord for forklaring på hvert ord.

Svar Bogstaver
EG 2
EL 2
ASK 3
BYG 3
BØG 3
ELM 3
ENE 3
FYR 3
HØR 3
LØN 3
MOS 3
PIL 3
RIS 3
RUG 3
RØN 3
SIV 3
ALOE 4
ANIS 4
BEDE 4
BIRK 4
DILD 4
EFEU 4
FAYA 4
GRAN 4
HAMP 4
HYLD 4
IRIS 4
KHAT 4
KVAN 4
LIND 4
LYNG 4
LÆRK 4
MAJS 4
NAVR 4
RAPS 4
ROSE 4
STAR 4
TAKS 4
TEFF 4
VIOL 4
ABILD 5
AGAVE 5
AHORN 5
AMBRA 5
DUNEG 5
EMMER 5
HAVRE 5
HENNA 5
HUMLE 5
HVEDE 5
KAKAO 5
KARSE 5
KENAF 5
KOKOS 5
KRÆGE 5
KVÆDE 5
LENGA 5
LILJE 5
MYNTE 5
NÆLDE 5
PALME 5
PEKAN 5
PINJE 5
RAULI 5
RØDEG 5
RØDEL 5
SESAM 5
SISAL 5
SLÅEN 5
SPELT 5
TJØRN 5
TOMAT 5
TØRST 5
ABETRÆ 6
ASTERS 6
AVNBØG 6
BAMBUS 6
BLÅBÆR 6
BLÅTRÆ 6
BREGNE 6
CASHEW 6
CEDRAT 6
CITRON 6
DAHLIA 6
DUETRÆ 6
ENKORN 6
FØLFOD 6
HASSEL 6
ILDLØN 6
JOJOBA 6
KAKTUS 6
KAPERS 6
KIKÆRT 6
KLØVER 6
KOMMEN 6
KORBÆR 6
KORKEG 6
KROKUS 6
KØRVEL 6
LINNÆA 6
LITCHI 6
LONGAN 6
MANDEL 6
MATREM 6
MERIAN 6
MISPEL 6
MOPANE 6
NARCIS 6
OLIVEN 6
POMELO 6
POPPEL 6
PURLØG 6
QUINOA 6
RUCOLA 6
RØDTRÆ 6
SALVIE 6
SOLBÆR 6
SQUASH 6
SUMPEG 6
TAGRØR 6
TEBUSK 6
TIDSEL 6
TIMIAN 6
VALMUE 6
VALNØD 6
ABRIKOS 7
ANEMONE 7
ANGELIK 7
AVOCADO 7
BENBRÆK 7
BLÅGRAN 7
BÆRÆBLE 7
CIKORIE 7
DUNBIRK 7
ENGSKÆR 7
ERANTIS 7
FARVEEG 7
FIRBLAD 7
FRUEBÆR 7
FRUESKO 7
GULDBÆR 7
HAVTORN 7
HINDBÆR 7
HUSFRED 7
HVIDLØG 7
JERNTRÆ 7
JORDNØD 7
KASSAVA 7
KEPALØG 7
KLITFYR 7
KVELLER 7
LIVSTRÆ 7
LUCERNE 7
MARUELA 7
MIRABEL 7
NELLIKE 7
OREGANO 7
PARANØD 7
RAMSLØG 7
REDEROD 7
REJNFAN 7
REVLING 7
ROOIBOS 7
RØDBIRK 7
RØDGRAN 7
RØRGRÆS 7
SKOVFYR 7
SMØRTRÆ 7
SODAURT 7
SORTFYR 7
SORTØJE 7
SØLVLØN 7
TEAKTRÆ 7
TOPSTAR 7
TRÆLYNG 7
TULIPAN 7
TÅREFYR 7
ULLUCUS 7
VEDBEND 7
VÅRSTAR 7
AKSELRØN 8
APPELSIN 8
BALSATRÆ 8
BULMEURT 8
BUNGEFYR 8
BÆVREASP 8
DYNDSTAR 8
ENGKARSE 8
ESTRAGON 8
FRYNSEEG 8
GEORGINE 8
GIFTTYDE 8
GULDHORN 8
GULDLÆRK 8
GUMMITRÆ 8
HARESTAR 8
HAVERIBS 8
HVIDGRAN 8
HØRPALME 8
JORDSKOK 8
JORDSTAR 8
JOSTABÆR 8
KARAMBOL 8
KASTANJE 8
KINAPÆRE 8
KINASKOK 8
KORALTOP 8
KRAGEFOD 8
KRATVIOL 8
KRYBEFYR 8
KÆRMYSSE 8
LAMMEØRE 8
LAVENDEL 8
LØGKARSE 8
MANDARIN 8
MANNAASK 8
MELONTRÆ 8
MOSEPORS 8
MULTEBÆR 8
PADDEROK 8
PERSILLE 8
POMERANS 8
PORRELØG 8
RAMBUTAN 8
ROSMARIN 8
RUNDBÆLG 8
SANDSKÆG 8
SANDSTAR 8
SELJERØN 8
SILKEFYR 8
SKAVGRÆS 8
SKOVSTAR 8
SKOVSYRE 8
SKÆRMELM 8
SOLSIKKE 8
SORTGRAN 8
SPIDSLØN 8
STUEGRAN 8
SVALEROD 8
SØLVGRAN 8
SØLVLIND 8
TIBETTRÆ 8
TRANEBÆR 8
TYTTEBÆR 8
VANDGRAN 8
VANDSPIR 8
VINTEREG 8
VÅRSKÆRM 8
ABATAKOLA 9
ALLEHÅNDE 9
AUBERGINE 9
BAKKESTAR 9
BASILIKUM 9
BLOMMETRÆ 9
BLÆRESTAR 9
BRASILTRÆ 9
BRØDHVEDE 9
BUKKEBLAD 9
CEMBRAFYR 9
DRAPHAVRE 9
DRUEMUNKE 9
DVÆRGSTAR 9
ENGBLOMME 9
ENGSALVIE 9
FARVEVAJD 9
GRÅPOPPEL 9
GUARBØNNE 9
GULDRANKE 9
HAVEKARSE 9
JESSOGRAN 9
KALOPANAX 9
KAMBREGNE 9
KARTOFFEL 9
KATTEHALE 9
KEJSERTRÆ 9
KLEMENTIN 9
KOLOKVINT 9
KRISTTORN 9
KÆMPEGRAN 9
KÆMPESTAR 9
KØLLESTAR 9
LØVSTIKKE 9
MAMMUTTRÆ 9
MARTSVIOL 9
MISTELTEN 9
MOSEBUNKE 9
MUNGBØNNE 9
MUSEVIKKE 9
MYGBLOMST 9
NÆBHASSEL 9
PAGODETRÆ 9
PALETBLAD 9
PENSELFYR 9
PILLESTAR 9
PRÆRIEROE 9
RØDKLØVER 9
SITKAGRAN 9
SKARNTYDE 9
SKOVMÆRKE 9
SKYRÆKKER 9
SLANGEURT 9
SNEFRYTLE 9
SOJABØNNE 9
SOLCYPRES 9
SPYDMÆLDE 9
STRANDFYR 9
STRANDKÅL 9
SUKKERLØN 9
SUKKERROE 9
SØJLEGRAN 9
SØLVBRYUM 9
TORMENTIL 9
TUEKÆRULD 9
TUSINDFRØ 9
VANDMELON 9
VANDMYNTE 9
VINTERGÆK 9
VOLVERLEJ 9
VORTEBIRK 9
ANDESCEDER 10
ATLASCEDER 10
BIBERNELLE 10
BRANDBÆGER 10
DJÆVELSBID 10
DURUMHVEDE 10
FARVEVISSE 10
FERSKENTRÆ 10
FINGERSTAR 10
FJERBREGNE 10
GARVESUMAK 10
GRANATÆBLE 10
GRAPEFRUGT 10
GUMMIFIGEN 10
HAREKLØVER 10
HAVEKØRVEL 10
HAVEMALURT 10
HAVEMERIAN 10
HAVETIMIAN 10
HESTETUNGE 10
HJERTEGRÆS 10
HORNDRAGER 10
HVIDKLØVER 10
HØSTTIDLØS 10
KANARIEFYR 10
KINESERTRÆ 10
KIRTELBIRK 10
KOLBEHIRSE 10
KRANSLILJE 10
KÆMPETHUJA 10
KÆRSEGLMOS 10
KÆRTREHAGE 10
LÆGESALVIE 10
MAJGØGEURT 10
MASTIKSTRÆ 10
MIRAKELBÆR 10
MORGENFRUE 10
MOUPINEPIL 10
MURSNOTAND 10
OREGONÆBLE 10
PARADISTRÆ 10
PARASOLTRÆ 10
PEBERMYNTE 10
POLEJMYNTE 10
PUDEASTERS 10
PUDEGRÅMOS 10
PUKKELLÆBE 10
PÆREMØGMOS 10
PÅSKELILJE 10
SANDHJÆLME 10
SARGENTRØN 10
SKRÆNTSTAR 10
STRANDARVE 10
SVINEMÆLDE 10
SØLVPOPPEL 10
TONKABØNNE 10
TUSINDFRYD 10
VOLDTIMIAN 10
YELLOWWOOD 10
ÆDELCYPRES 10
ÆRTECYPRES 10
ØRNEBREGNE 10
AGERKOHVEDE 11
AKSRAPUNSEL 11
AKSÆRENPRIS 11
AMURMAACKIA 11
BALKANDAFNE 11
BITTERAGURK 11
BJERGKLØVER 11
BLÆRESMÆLDE 11
DUESKABIOSE 11
DUSKFREDLØS 11
FARVERESEDA 11
FJERNELLIKE 11
FLODBREDVIN 11
GLANSSOLHAT 11
GUMMIAKACIE 11
HAVEAKELEJE 11
HAVEJORDBÆR 11
HAVETULIPAN 11
HØSTANEMONE 11
JOMFRUSKØRT 11
KRYBEKLOKKE 11
KÆMPEKAKTUS 11
KÆRPADDEROK 11
LILJEKONVAL 11
LÆGEBETONIE 11
LÆGEJERNURT 11
LÆGEKVÆSURT 11
MORBÆRFIGEN 11
MÆLKEKLOKKE 11
NUTKACYPRES 11
NYSERØLLIKE 11
NÆLDEKLOKKE 11
OPIUMVALMUE 11
PERSILLEROD 11
PILLEDRAGER 11
PRÆRIEHIRSE 11
SKARLAGENEG 11
SKOVHULLÆBE 11
SKOVJORDBÆR 11
SKVALDERKÅL 11
SLANGETUNGE 11
STIKKELSBÆR 11
STJERNEANIS 11
STJERNESTAR 11
STRANDMÆLDE 11
STRUDSVINGE 11
SUMPHULLÆBE 11
SURKIRSEBÆR 11
TANDPINETRÆ 11
TARMVRIDRØN 11
TRÆVLEKRONE 11
VEJBREDSTAR 11
VINGEBENVED 11
VÅRFLADBÆLG 11
WEICHSELTRÆ 11
AGERPADDEROK 12
ALPEENGHAVRE 12
ALPEMANDSTRO 12
ARABICAKAFFE 12
BAKKEGØGEURT 12
BAKKEJORDBÆR 12
BAKKENELLIKE 12
BJERGKNOPURT 12
BJERGSTENFRØ 12
BJERGSYDTAKS 12
BJERGULVEFOD 12
DVÆRGLIVSTRÆ 12
DYNDPADDEROK 12
ENEJOMFRUHÅR 12
ENGROTTEHALE 12
ENGSTORKENÆB 12
FARVEGÅSEURT 12
FUJIYAMAÆBLE 12
GÅSEPOTENTIL 12
HAVERABARBER 12
HIMALAYABIRK 12
HYLDEGØGEURT 12
HØNSEBENSTRÆ 12
JAPANPILEURT 12
JOHANNESBRØD 12
KONGESCEPTER 12
KRATFLADBÆLG 12
KUGLEFILTMOS 12
KÆMPEPILEURT 12
LIBANONCEDER 12
LUNDPADDEROK 12
LÆGERABARBER 12
LÆGEÆRENPRIS 12
MOSETROLDURT 12
MUSKATNØDTRÆ 12
PAPEGØJEBUSK 12
PAPIRBARKLØN 12
PRAGTRØLLIKE 12
REGNBUELUPIN 12
SALEPGØGEURT 12
SANKTHANSURT 12
SKOVFLADBÆLG 12
SKOVPADDEROK 12
STENÆRENPRIS 12
STRANDASTERS 12
STRANDLIMURT 12
STRANDMALURT 12
STRANDSENNEP 12
STRÅLESOLHAT 12
SUKKERPLANTE 12
SØLVPOTENTIL 12
TEKSTILBANAN 12
TREKANTSØJLE 12
CITRONMELISSE 13
CITRONVERBENA 13
CYPRESULVEFOD 13
DRAGEBLODSTRÆ 13
ENGNELLIKEROD 13
FJELDHESTEHOV 13
FUGLEKIRSEBÆR 13
HESTEKASTANJE 13
HIMALAYACEDER 13
KAMTJATKABIRK 13
LÆGEOKSETUNGE 13
NORDMANNSGRAN 13
RIDDERGØGEURT 13
SANDROTTEHALE 13
SKOVGALTETAND 13
SKOVGØGELILJE 13
SKOVSTORKENÆB 13
SKOVTUPELOTRÆ 13
SLANGEBARKFYR 13
SOMMERANEMONE 13
STJERNEKLOKKE 13
STRANDTREHAGE 13
STRANDVEJBRED 13
TAGHÅRSTJERNE 13

Land i krydsord – alle 175 svar

Se land i krydsord for forklaring på hvert ord.

Svar Bogstaver
USA 3
CUBA 4
FIJI 4
IRAK 4
IRAN 4
KINA 4
LAOS 4
MALI 4
NIUE 4
OMAN 4
PERU 4
TOGO 4
ARUBA 5
BENIN 5
CHILE 5
GABON 5
GHANA 5
HAITI 5
JAPAN 5
KENYA 5
MALTA 5
NAURU 5
NEPAL 5
NIGER 5
NORGE 5
PALAU 5
POLEN 5
QATAR 5
SAMOA 5
SUDAN 5
TCHAD 5
TONGA 5
YEMEN 5
ANGOLA 6
BELIZE 6
BHUTAN 6
BRUNEI 6
CANADA 6
CYPERN 6
GAMBIA 6
GUINEA 6
GUYANA 6
INDIEN 6
IRLAND 6
ISLAND 6
ISRAEL 6
JORDAN 6
KOSOVO 6
KUWAIT 6
LIBYEN 6
MALAWI 6
MEXICO 6
MONACO 6
PANAMA 6
RWANDA 6
SYRIEN 6
TAIWAN 6
TUVALU 6
UGANDA 6
UNGARN 6
ZAMBIA 6
ØSTRIG 6
ANDORRA 7
BAHAMAS 7
BAHRAIN 7
BELARUS 7
BELGIEN 7
BOLIVIA 7
BURUNDI 7
DANMARK 7
ECUADOR 7
EGYPTEN 7
ERITREA 7
ESTLAND 7
FINLAND 7
GRENADA 7
HOLLAND 7
ITALIEN 7
JAMAICA 7
LESOTHO 7
LETLAND 7
LIBANON 7
LIBERIA 7
LITAUEN 7
MAROKKO 7
MOLDOVA 7
MYANMAR 7
NAMIBIA 7
NIGERIA 7
REUNION 7
RUSLAND 7
SCHWEIZ 7
SENEGAL 7
SERBIEN 7
SOMALIA 7
SPANIEN 7
SURINAM 7
SVERIGE 7
TYRKIET 7
UKRAINE 7
URUGUAY 7
VANUATU 7
VIETNAM 7
ALBANIEN 8
ALGERIET 8
ARMENIEN 8
BARBADOS 8
BOTSWANA 8
CAMBODJA 8
CAMEROUN 8
COLOMBIA 8
DJIBOUTI 8
DOMINICA 8
ESWATINI 8
ETIOPIEN 8
FRANKRIG 8
GEORGIEN 8
HONDURAS 8
KIRIBATI 8
KROATIEN 8
MALAYSIA 8
PAKISTAN 8
PARAGUAY 8
PORTUGAL 8
RUMÆNIEN 8
SYDKOREA 8
SYDSUDAN 8
TANZANIA 8
THAILAND 8
TJEKKIET 8
TUNESIEN 8
TYSKLAND 8
ZIMBABWE 8
ØSTTIMOR 8
ARGENTINA 9
BRASILIEN 9
BULGARIEN 9
COMORERNE 9
GUATEMALA 9
MAURITIUS 9
MONGOLIET 9
NICARAGUA 9
NORDKOREA 9
PALÆSTINA 9
SINGAPORE 9
SLOVAKIET 9
SLOVENIEN 9
SWAZILAND 9
SYDAFRIKA 9
VENEZUELA 9
AUSTRALIEN 10
BANGLADESH 10
GRÆKENLAND 10
INDONESIEN 10
KASAKHSTAN 10
LUXEMBOURG 10
MADAGASKAR 10
MALDIVERNE 10
MONTENEGRO 10
MOZAMBIQUE 10
SOMALILAND 10
USBEKISTAN 10
AFGHANISTAN 11
KIRGISISTAN 11
MAURETANIEN 11
MIKRONESIEN 11
ASERBAJDSJAN 12
FILIPPINERNE 12
SALOMONØERNE 12
SEYCHELLERNE 12
TADSJIKISTAN 12
TURKMENISTAN 12
LIECHTENSTEIN 13
MARSHALLØERNE 13
VATIKANSTATEN 13

Fartøj i krydsord – alle 140 svar

Se fartøj i krydsord for forklaring på hvert ord.

Svar Bogstaver
ARK 3
JOL 3
KUF 3
KÅG 3
RIB 3
SUD 3
BARK 4
BRIG 4
JEKT 4
KANO 4
PRAM 4
SLUP 4
SNAU 4
UBÅD 4
YAWL 4
YLVA 4
AVISO 5
BIREM 5
EVERT 5
FLÅDE 5
FÆRGE 5
GALEJ 5
ISBÅD 5
JOLLE 5
JUNKE 5
KAJAK 5
KARAK 5
KARVE 5
KETCH 5
KNARR 5
KOGGE 5
KVASE 5
OTTER 5
ROBÅD 5
SKUDE 5
SWATH 5
TRIER 5
YACHT 5
CHAIKA 6
DAMPER 6
FELUKE 6
FREGAT 6
FÆRING 6
GALEON 6
GONDOL 6
HUSBÅD 6
KORVET 6
KUTTER 6
SAMPAN 6
SKEIDE 6
SMAKKE 6
SNEKKE 6
TANKER 6
TURBÅD 6
BIRLINN 7
BRANDER 7
BYRDING 7
COASTER 7
CURRACH 7
FYRSKIB 7
FÆRØBÅD 7
GALEASE 7
KARAVEL 7
KLIPPER 7
KONEBÅD 7
KRYDSER 7
LODSBÅD 7
LYSTBÅD 7
OSELVER 7
SCULLER 7
SEJLBÅD 7
SUMPBÅD 7
TRAWLER 7
TRÆSKIB 7
BILFÆRGE 8
BLOKSKIB 8
BORESKIB 8
DAMPSKIB 8
GUMMIBÅD 8
ISBRYDER 8
KANONBÅD 8
KØLESKIB 8
LANGSKIB 8
MOTORBÅD 8
SEJLSKIB 8
SKONNERT 8
SLAGSKIB 8
SLÆBEBÅD 8
STYKPRAM 8
TANKSKIB 8
TRIMARAN 8
DEPOTSKIB 9
DESTROYER 9
ENTYPEBÅD 9
KATAMARAN 9
KLASSEBÅD 9
KONGESKIB 9
MOTORSKIB 9
OUTRIGGER 9
SANDSUGER 9
STAMMEBÅD 9
VANDCYKEL 9
VAPORETTO 9
BARKENTINE 10
BRIGANTINE 10
FULDRIGGER 10
HANGARSKIB 10
HJULDAMPER 10
HVALFANGER 10
HVALKOGERI 10
KABELFÆRGE 10
MINELÆGGER 10
MOTORFÆRGE 10
PANSERSKIB 10
TORPEDOBÅD 10
CRUISEFÆRGE 11
HURTIGFÆRGE 11
MINESTRYGER 11
PENTEKONTER 11
REDNINGSBÅD 11
SPIDSGATTER 11
SUPERTANKER 11
TØMMERFLÅDE 11
VANDSCOOTER 11
VIKINGESKIB 11
DOBBELTFIRER 12
FÆNGSELSSKIB 12
NORDLANDSBÅD 12
STYKGODSSKIB 12
UDRIGGERKANO 12
ÅLEDRIVKVASE 12
CONTAINERSKIB 13
HEAVYLIFTSKIB 13
HOSPITALSSKIB 13
JERNBANEFÆRGE 13
KRYDSTOGTSKIB 13
OVERFLADESKIB 13
PANSERKRYDSER 13
REDNINGSFLÅDE 13
SINGLESCULLER 13

Fag i krydsord – alle 313 svar

Se fag i krydsord for forklaring på hvert ord.

Svar Bogstaver
EDB 3
DATA 4
ETAT 4
FELT 4
GREN 4
ISME 4
IDRÆT 5
KUNST 5
LOGIK 5
OPTIK 5
SKOLE 5
ALKYMI 6
GESTIK 6
METRIK 6
STATIK 6
STRENG 6
TERMIK 6
AKUSTIK 7
ALGEBRA 7
ANATOMI 7
BIOKEMI 7
BOTANIK 7
CUTTING 7
ETOLOGI 7
FARMACI 7
FONETIK 7
GENETIK 7
GEODÆSI 7
GEOKEMI 7
KINETIK 7
KUBISME 7
MEDICIN 7
MEKANIK 7
PLASTIK 7
POLITIK 7
RETNING 7
RETORIK 7
RUMFART 7
STILART 7
STUDIUM 7
SUFISME 7
SYNTAKS 7
TEKSTIL 7
TEOLOGI 7
TEOSOFI 7
TILVALG 7
ZOOLOGI 7
ÆSTETIK 7
ØKOLOGI 7
AEROLOGI 8
AGRONOMI 8
BRYOLOGI 8
CYTOLOGI 8
DATALOGI 8
DIDAKTIK 8
DIÆTETIK 8
DOGMATIK 8
ERGONOMI 8
ETNOLOGI 8
FAUVISME 8
FILOLOGI 8
FILOSOFI 8
FONOLOGI 8
FOTOKEMI 8
FYSIURGI 8
GEOFYSIK 8
GERIATRI 8
GRUNDBOG 8
GUDELÆRE 8
HERALDIK 8
HISTORIE 8
HØRELÆRE 8
HÅNDVÆRK 8
IDEOLOGI 8
INDOLOGI 8
LOGOPÆDI 8
MYTOLOGI 8
NAIVISME 8
PÆDIATRI 8
REALISME 8
ROMANTIK 8
RUNOLOGI 8
SEMANTIK 8
SEMIOTIK 8
SEXOLOGI 8
SINOLOGI 8
SPECIALE 8
TACHISME 8
TEKNIKER 8
TEKTONIK 8
TOPOLOGI 8
VIROLOGI 8
ÆTIOLOGI 8
AFSÆTNING 9
ARITMETIK 9
ARKÆOLOGI 9
ASTROLOGI 9
ATOMFYSIK 9
AUDIOLOGI 9
BALLISTIK 9
DEMOGRAFI 9
DISCIPLIN 9
EMPIRISME 9
ENERGETIK 9
EPIGRAFIK 9
ETNOGRAFI 9
ETYMOLOGI 9
FUTURISME 9
GEMMOLOGI 9
GENEALOGI 9
GEOTEKNIK 9
GRAFOLOGI 9
HIPPOLOGI 9
HISTOLOGI 9
HOMILETIK 9
HUMANIORA 9
HYDRAULIK 9
HYDROLOGI 9
IDEALISME 9
IKONOLOGI 9
KONDITORI 9
KOSMOGONI 9
KOSMOLOGI 9
KRONOLOGI 9
LIMNOLOGI 9
LÆGEKUNST 9
METAFYSIK 9
METROLOGI 9
MORFOLOGI 9
MOTORLÆRE 9
NATURLÆRE 9
ORTODOKSI 9
OSTEOLOGI 9
PNEUMATIK 9
PRAGMATIK 9
PSYKOLOGI 9
PÆDAGOGIK 9
SEMIOLOGI 9
SKATTERET 9
SKOLASTIK 9
SOCIOLOGI 9
STATISTIK 9
STILISTIK 9
STOICISME 9
SYGEPLEJE 9
TANKEBANE 9
TEKNOLOGI 9
TRADITION 9
TYPOGRAFI 9
VERSELÆRE 9
VIDENSKAB 9
ARKITEKTUR 10
ASTROFYSIK 10
BIOMEDICIN 10
DENDROLOGI 10
DIAGNOSTIK 10
DIPLOMATIK 10
DRAMATURGI 10
EGYPTOLOGI 10
ELEKTRONIK 10
EMBRYOLOGI 10
ENTOMOLOGI 10
ESKATOLOGI 10
ESKIMOLOGI 10
FINMEKANIK 10
FORGRENING 10
GEOBIOLOGI 10
GLACIOLOGI 10
GYNÆKOLOGI 10
HYDROGRAFI 10
IKONOGRAFI 10
IMMUNOLOGI 10
INFORMATIK 10
KARTOGRAFI 10
KERNEFYSIK 10
KYBERNETIK 10
LANDMÅLING 10
MADLAVNING 10
METALLURGI 10
METODELÆRE 10
MINERALOGI 10
NUMEROLOGI 10
NUMISMATIK 10
NYMARXISME 10
NYREALISME 10
OCEANOLOGI 10
ODONTOLOGI 10
PALÆOGRAFI 10
POLITOLOGI 10
POLYTEKNIK 10
PSYKOFYSIK 10
PYROTEKNIK 10
REFORMISME 10
ROMANTISME 10
STRAFFERET 10
SYMBOLISME 10
SØMANDSKAB 10
TELETEKNIK 10
TEORETIKER 10
TROTSKISME 10
VENEROLOGI 10
ØKONOMETRI 10
AERODYNAMIK 11
ANTROPOLOGI 11
ANTROPOSOFI 11
BIEDERMEIER 11
BIOGEOGRAFI 11
BROMATOLOGI 11
DERMATOLOGI 11
FARMAKOLOGI 11
FYSIOGNOMIK 11
FØDERALISME 11
GERMANISTIK 11
GERONTOLOGI 11
GNOSTICISME 11
HARMONILÆRE 11
HERMENEUTIK 11
HERPETOLOGI 11
HYDROSTATIK 11
HÅNDARBEJDE 11
KLASSICISME 11
KLIMATOLOGI 11
KRIMINOLOGI 11
METEOROLOGI 11
MINIMALISME 11
NATURALISME 11
OCEANOGRAFI 11
POSITIVISME 11
PRAGMATISME 11
RELATIVISME 11
RETSMEDICIN 11
REUMATOLOGI 11
STILRETNING 11
SURREALISME 11
TOKSIKOLOGI 11
UDENADSLÆRE 11
AGNOSTICISME 12
BAKTERIOLOGI 12
DIALEKTOLOGI 12
EPIDEMIOLOGI 12
EPISTEMOLOGI 12
FOLKLORISTIK 12
FÆNOMENOLOGI 12
GEOMORFOLOGI 12
HISTORICISME 12
HYDRODYNAMIK 12
HYDROMEKANIK 12
JOURNALISTIK 12
KAPITALLOGIK 12
LEKSIKOGRAFI 12
LIVSFILOSOFI 12
METALLOGRAFI 12
NATURMEDICIN 12
PALÆONTOLOGI 12
RATIONALISME 12
RETSHISTORIE 12
REVISIONISME 12
SYNDIKALISME 12
TERMODYNAMIK 12
TRIGONOMETRI 12
UDENADSLÆREN 12
ANÆSTESIOLOGI 13
AUDIOLOGOPÆDI 13
BYGNINGSKUNST 13
ELEKTROTEKNIK 13
FILMVIDENSKAB 13
KIRKEHISTORIE 13
KRIMINALISTIK 13
KUNSTHISTORIE 13
KVANTEMEKANIK 13
LÆGEVIDENSKAB 13
MATERIALELÆRE 13
PARAPSYKOLOGI 13
PSYKOPATOLOGI 13
SOCIALMEDICIN 13
SPIRITUALISME 13
STATSKUNDSKAB 13
SUBJEKTIVISME 13
ARBEJDSMEDICIN 14
BØRNEPSYKIATRI 14
BØRNEPSYKOLOGI 14
DATALINGVISTIK 14
DEKONSTRUKTION 14
DOKUMENTARISME 14
DYBDEPSYKOLOGI 14
FUNKTIONALISME 14
GRUNDVIDENSKAB 14
HUMANVIDENSKAB 14
HØJENERGIFYSIK 14
IMPRESSIONISME 14
KRYSTALLOGRAFI 14
KULTURGEOGRAFI 14
KULTURHISTORIE 14
MACHIAVELLISME 14
MEDIEVIDENSKAB 14
MUSIKVIDENSKAB 14
NATURVIDENSKAB 14
NEUROFYSIOLOGI 14
NEUROPSYKOLOGI 14
SOCIALREALISME 14
SPROGVIDENSKAB 14
STATSVIDENSKAB 14
SYMPTOMATOLOGI 14
ARVELIGHEDSLÆRE 15
EKSPRESSIONISME 15
FUNDAMENTALISME 15
KONSTRUKTIVISME 15
KULTURSOCIOLOGI 15
SLÆGTSFORSKNING 15
SOCIALPSYKOLOGI 15
SOCIALVIDENSKAB 15
SOCIOLINGVISTIK 15
VIDENSKABSTEORI 15

Underlag i krydsord – alle 5 svar

Se underlag i krydsord for forklaring på hvert ord.

Svar Bogstaver
LEJE 4
GRUND 5
MADRAS 6
JORDLAG 7
OVERFLADE 9

Fange i krydsord – alle 13 svar

Se fange i krydsord for forklaring på hvert ord.

Svar Bogstaver
2
OPNÅ 4
TAGE 4
PILKE 5
LASSOE 6
SKAFFE 6
SPJÆLD 6
STANGE 6
ANSTALT 7
FÆNGSEL 7
PÅVIRKE 7
VANSKELIGHED 12
STRAFFEANSTALT 14

Bryder i krydsord – alle 10 svar

Se bryder i krydsord for forklaring på hvert ord.

Svar Bogstaver
LEDE 4
BLIVE 5
SKABE 5
ÆNDRE 5
SKAFFE 6
MEDFØRE 7
FORANDRE 8
ØDELÆGGE 8
FORÅRSAGE 9
FREMBRINGE 10

Vægt i krydsord – alle 49 svar

Se vægt i krydsord for forklaring på hvert ord.

Svar Bogstaver
LOD 3
MÅL 3
TARA 4
TEGN 4
KRAFT 5
MÅLER 5
LETHED 6
TYNGDE 6
BALLAST 7
BROVÆGT 7
LETVÆGT 7
REDSKAB 7
VURDERE 7
BADEVÆGT 8
BREVVÆGT 8
EGENVÆGT 8
FJERVÆGT 8
FLUEVÆGT 8
GULDVÆGT 8
OVERVÆGT 8
SKÅLVÆGT 8
SVÆRVÆGT 8
BETYDNING 9
INDIKATOR 9
MÅLEENHED 9
STANGVÆGT 9
STØRRELSE 9
TOTALVÆGT 9
UNDERVÆGT 9
VÆGTFYLDE 9
BANTAMVÆGT 10
BRUTTOVÆGT 10
FJEDERVÆGT 10
KØKKENVÆGT 10
MELLEMVÆGT 10
PRIORITERE 10
SLAGTEVÆGT 10
VÆGTKLASSE 10
WELTERVÆGT 10
CRUISERVÆGT 11
DEPLACEMENT 11
FØDSELSVÆGT 11
LETFLUEVÆGT 11
LETSVÆRVÆGT 11
LETMELLEMVÆGT 13
LETWELTERVÆGT 13
SKYDELODSVÆGT 13
SUPERSVÆRVÆGT 13
MÅLEINSTRUMENT 14

Epoke i krydsord – alle 5 svar

Se epoke i krydsord for forklaring på hvert ord.

Svar Bogstaver
TID 3
PERIODE 7
TIDSRUM 7
TIDEHVERV 9
HELLENISME 10

Succes i krydsord – alle 10 svar

Se succes i krydsord for forklaring på hvert ord.

Svar Bogstaver
SEJR 4
TABER 5
UDFALD 6
VINDER 6
FOLLOWUP 8
FREMGANG 8
OPFØLGER 8
RESULTAT 8
GULDDRENG 9
TRIUMFATOR 10

Bearbejde i krydsord – alle 12 svar

Se bearbejde i krydsord for forklaring på hvert ord.

Svar Bogstaver
SY 2
FØLE 4
RIVE 4
ÆLTE 4
PUDSE 5
SMEDE 5
PÅVIRKE 7
BEHANDLE 8
TILHUGGE 8
TILPASSE 8
ARRANGERE 9
FORARBEJDE 10

Stykke i krydsord – alle 110 svar

Se stykke i krydsord for forklaring på hvert ord.

Svar Bogstaver
BED 3
BÅD 3
DEL 3
ENG 3
HAK 3
KUL 3
KÆP 3
LAP 3
LAS 3
LOD 3
LØG 3
TID 3
TUN 3
TØJ 3
AGER 4
BANE 4
BIND 4
BLOK 4
BRIK 4
FLIS 4
FLÅD 4
HAVE 4
HELE 4
KANT 4
KILE 4
KLIP 4
LUNS 4
PROP 4
SKAL 4
SKÅR 4
SPIL 4
STOL 4
TING 4
TOFT 4
TOMT 4
VANG 4
VÆRK 4
AREAL 5
BØJLE 5
ENHED 5
FENNE 5
FLAGE 5
KAPPE 5
KLÆDE 5
KUNST 5
KVART 5
KÆVLE 5
LAGEN 5
PLÆNE 5
SKAFT 5
SKIVE 5
SKRÆL 5
SMULE 5
SPALT 5
SVANG 5
VÆNGE 5
AFSNIT 6
BETRÆK 6
DUBLET 6
EFFEKT 6
FLYDER 6
FLÆKKE 6
HELHED 6
KNYTTE 6
LÆNGDE 6
LÆRRED 6
MÆNGDE 6
PARCEL 6
SNITTE 6
JORDLOD 7
PERIODE 7
PRODUKT 7
RARITET 7
TIDSRUM 7
VINGÅRD 7
AGERJORD 8
FRAGMENT 8
GENSTAND 8
GRÆSNING 8
GRØNSVÆR 8
HÆLKAPPE 8
KORRIDOR 8
PELSVÆRK 8
PRÆPARAT 8
STRIMMEL 8
BRØDSKIVE 9
EKSEMPLAR 9
GRÆSPLÆNE 9
HÅNDKLÆDE 9
JORDEGODS 9
KVANTITET 9
RUNDTENOM 9
RYGSTYKKE 9
STRÆKNING 9
TOPSTYKKE 9
BRUDSTYKKE 10
BRUSCHETTA 10
FARVEPRØVE 10
JORDSTYKKE 10
MUNDSTYKKE 10
OPSTILLING 10
SIDESTYKKE 10
SJÆLDENHED 10
FORLÆNGELSE 11
MALERLÆRRED 11
REGNESTYKKE 11
TILLIGGENDE 11
VISKESTYKKE 11
MIDTERSTYKKE 12
SPRÆNGSTYKKE 12

Samler i krydsord – alle 36 svar

Se samler i krydsord for forklaring på hvert ord.

Svar Bogstaver
DYNGE 5
LODDE 5
LUKKE 5
LÆGGE 5
PULJE 5
REJSE 5
SANKE 5
SINKE 5
ÆNDRE 5
BUNDTE 6
FORENE 6
KLUMPE 6
SMÆKKE 6
SVEJSE 6
OPFANGE 7
OPLAGRE 7
OPSAMLE 7
SAMLING 7
CENTRERE 8
FORANDRE 8
INDSAMLE 8
NEDSÆTTE 8
SAMORDNE 8
AGGREGERE 9
KOORDINERE 10
OPMARCHERE 10
SAMMENFØJE 10
DOKUMENTERE 11
KONCENTRERE 11
SAMMENFATTE 11
SAMMENLÆGGE 11
SAMMENSÆTTE 11
CENTRALISERE 12
KOORDINATION 12
KOORDINERING 12
SAMMENSTILLE 12

Begivenhed i krydsord – alle 23 svar

Se begivenhed i krydsord for forklaring på hvert ord.

Svar Bogstaver
BRAG 4
MØDE 4
ANNAL 5
ORGIE 5
ÅRBOG 5
DACAPO 6
HALLØJ 6
FÆNOMEN 7
KONCERT 7
HÆNDELSE 8
TILFÆLDE 8
TILSKUER 8
VALGKAMP 8
AKTIVITET 9
FOLKEFEST 9
KLASSIKER 9
NACHSPIEL 9
OPLEVELSE 9
SITUATION 9
ØJENVIDNE 9
ARRANGEMENT 11
KALEJDOSKOP 11
NYKLASSIKER 11

Indstille i krydsord – alle 7 svar

Se indstille i krydsord for forklaring på hvert ord.

Svar Bogstaver
GØRE 4
SIGE 4
SIGTE 5
HANDLE 6
OPHØRE 6
REGULERE 8
TILPASSE 8

Fløjte i krydsord – alle 11 svar

Se fløjte i krydsord for forklaring på hvert ord.

Svar Bogstaver
PIBE 4
MUSIK 5
AFGIVE 6
BLÆSER 6
SIRENE 6
MEDDELE 7
OKARINA 7
FREMBRINGE 10
INSTRUMENT 10
BÅDSMANDSPIBE 13
BLÆSEINSTRUMENT 15

Disciplin i krydsord – alle 77 svar

Se disciplin i krydsord for forklaring på hvert ord.

Svar Bogstaver
LØB 3
DART 4
GOLF 4
JUDO 4
CROSS 5
KAJAK 5
TRAIL 5
KARATE 6
RONING 6
SKIHOP 6
SKILØB 6
SLALOM 6
SQUASH 6
TENNIS 6
TIKAMP 6
ATLETIK 7
BILLARD 7
BOWLING 7
CAMOGIE 7
CURLING 7
CYKLING 7
DRESSUR 7
FEMKAMP 7
FODBOLD 7
HURLING 7
MARATON 7
RIDNING 7
SYVKAMP 7
BOKSNING 8
BRYDNING 8
FÆGTNING 8
HÅNDBOLD 8
ISHOCKEY 8
LANGBOLD 8
NÆVEBOLD 8
ROLLBALL 8
RUNDBOLD 8
SJIPNING 8
SKYDNING 8
SPYDKAST 8
STIKBOLD 8
STYRTLØB 8
SVØMNING 8
TRIATLON 8
UDSPRING 8
VÆGTKAST 8
BADMINTON 9
BOSSABALL 9
GYMNASTIK 9
KUGLESTØD 9
RAPIDBALL 9
SEJLSPORT 9
SKØJTELØB 9
SLACKLINE 9
TRAMPOLIN 9
TRESPRING 9
BASKETBALL 10
BORDTENNIS 10
DISKOSKAST 10
HAMMERKAST 10
KNATTLEIKR 10
MARATONLØB 10
VOLLEYBALL 10
BUESKYDNING 11
HALVMARATON 11
HØJDESPRING 11
ORIENTERING 11
STANGSPRING 11
TOVTRÆKNING 11
HØVDINGEBOLD 12
KASTEFEMKAMP 12
KASTETREKAMP 12
LÆNGDESPRING 12
SNOWBOARDING 12
VÆGTLØFTNING 12
KØRESTOLSRACE 13
SLYNGBOLDKAST 13

Tyrkisk by i krydsord – alle 59 svar

Se tyrkisk by i krydsord for forklaring på hvert ord.

Svar Bogstaver
MUS 3
VAN 3
KARS 4
KULU 4
RIZE 4
URFA 4
ADANA 5
AYDIN 5
BURSA 5
CORLU 5
CORUM 5
CUMRA 5
GEBZE 5
IZMIR 5
IZMIT 5
IZNIK 5
KONYA 5
NIGDE 5
SINOP 5
SIVAS 5
TOKAT 5
ALANYA 6
AMASYA 6
ANKARA 6
ARTVIN 6
BATMAN 6
BINGOL 6
BODRUM 6
EDIRNE 6
ELAZIG 6
KELKIT 6
MARDIN 6
MERSIN 6
SAMSUN 6
TARSUS 6
ANTALYA 7
BERGAMA 7
DENIZLI 7
ERZURUM 7
ISPARTA 7
KAYSERI 7
KUTAHYA 7
MALATYA 7
TRABZON 7
TUNCELI 7
ANTIOKIA 8
ELBISTAN 8
ERZINCAN 8
ESENYURT 8
ISTANBUL 8
MANAVGAT 8
ESKISEHIR 9
GALLIPOLI 9
GAZIANTEP 9
GUMUSHANE 9
GUZELYURT 9
CIHANBEYLI 10
SULTANHANI 10
KAHRAMANMARAS 13

Dyr i krydsord – alle 115 svar

Se dyr i krydsord for forklaring på hvert ord.

Svar Bogstaver
KO 2
SO 2
ABE 3
ELG 3
LOS 3
MUS 3
MÅR 3
RÆV 3
SÆL 3
ULV 3
BRUD 4
DEGU 4
HARE 4
HVAL 4
JÆRV 4
LAMA 4
LØVE 4
MINK 4
BJØRN 5
BÆVER 5
DHOLE 5
EGERN 5
FOSSA 5
GEMSE 5
GIRAF 5
HJORT 5
ILDER 5
KAMEL 5
KANIN 5
KOALA 5
LÆKAT 5
ODDER 5
PANDA 5
ROTTE 5
RÅDYR 5
TIGER 5
ZEBRA 5
ZOBEL 5
DELFIN 6
FRITTE 6
GEPARD 6
GRÅRÆV 6
HUSMÅR 6
KODKOD 6
MARGAY 6
NÆBDYR 6
OZELOT 6
SERVAL 6
ØRERÆV 6
ELEFANT 7
GAZELLE 7
GORILLA 7
HVALROS 7
ISBJØRN 7
JORDULV 7
KAPIVAR 7
KARAKAL 7
KÆNGURU 7
LEOPARD 7
MARSVIN 7
MÅRHUND 7
RENSDYR 7
SKOVMÅR 7
SNEHARE 7
SURIKAT 7
ANDESKAT 8
ANDESRÆV 8
ANTILOPE 8
BIRKEMUS 8
DVÆRGMUS 8
FISKEKAT 8
FLODHEST 8
GRÆVLING 8
HAVODDER 8
JORDSVIN 8
MANKEULV 8
MULDVARP 8
NÆSEHORN 8
PALMEMÅR 8
PINDSVIN 8
SKOVHUND 8
TAMANDUA 8
BINTURONG 9
CHARSAMÅR 9
CHIMPANSE 9
FLAGERMUS 9
FLODILDER 9
GAFFELBUK 9
HASSELMUS 9
HULEBJØRN 9
HYÆNEHUND 9
KAKOMISTL 9
KRABBERÆV 9
KRONHJORT 9
LÆBEBJØRN 9
MARMORKAT 9
NÆSEBJØRN 9
BÆVEREGERN 10
KRAVEBJØRN 10
MALAJBJØRN 10
ORANGUTANG 10
SOLENODONT 10
ALPESTENBUK 11
BRILLEBJØRN 11
NILGIRITAHR 11
STEPPEILDER 11
FALKLANDSULV 12
GRIZZLYBJØRN 12
HAVESYVSOVER 12
KERMODEBJØRN 12
KÆMPESKÆLDYR 12
SNOHALEBJØRN 12
ZEBRAMANGUST 12
DVÆRGTIGERKAT 13
KODIAKBJØRNEN 13

Hovedstad i krydsord – alle 171 svar

Se hovedstad i krydsord for forklaring på hvert ord.

Svar Bogstaver
ROM 3
ADEN 4
APIA 4
BAKU 4
BERN 4
DILI 4
DOHA 4
JUBA 4
LIMA 4
LOME 4
MALE 4
OSLO 4
PRAG 4
RIGA 4
SUVA 4
WIEN 4
ABUJA 5
ACCRA 5
AMMAN 5
ATHEN 5
DAKAR 5
DHAKA 5
HANOI 5
KABUL 5
KAIRO 5
KIJEV 5
MINSK 5
PARIS 5
PRAIA 5
QUITO 5
RABAT 5
SANAA 5
SEOUL 5
SOFIA 5
SUCRE 5
TOKYO 5
TUNIS 5
VADUZ 5
YAREN 5
ALGIER 6
ANKARA 6
ASMARA 6
ASTANA 6
BAGDAD 6
BAMAKO 6
BANGUI 6
BANJUL 6
BEIRUT 6
BERLIN 6
BISSAU 6
BOGOTA 6
DODOMA 6
DUBLIN 6
GITEGA 6
HARARE 6
HAVANA 6
KIGALI 6
LONDON 6
LUANDA 6
LUSAKA 6
MADRID 6
MAJURO 6
MANAMA 6
MANILA 6
MAPUTO 6
MASERU 6
MONACO 6
MORONI 6
MOSKVA 6
MUSCAT 6
NASSAU 6
NIAMEY 6
OTTAWA 6
PANAMA 6
PEKING 6
RIYADH 6
ROSEAU 6
SKOPJE 6
TAIPEI 6
TIRANA 6
ZAGREB 6
BANGKOK 7
BEIJING 7
BEOGRAD 7
BISJKEK 7
CARACAS 7
COLOMBO 7
CONAKRY 7
HONIARA 7
JAKARTA 7
JEREVAN 7
KAMPALA 7
MANAGUA 7
MBABANE 7
NAIROBI 7
NICOSIA 7
PALIKIR 7
TALLINN 7
TBILISI 7
TEHERAN 7
THIMPHU 7
TRIPOLI 7
VILNIUS 7
YAOUNDE 7
ASUNCION 8
BELMOPAN 8
BRASILIA 8
BUDAPEST 8
BUKAREST 8
CANBERRA 8
CASTRIES 8
CHISINAU 8
DAMASKUS 8
DJIBOUTI 8
DUSJANBE 8
FREETOWN 8
FUNAFUTI 8
GABORONE 8
HELSINKI 8
KATMANDU 8
KHARTOUM 8
KINGSTON 8
KINSHASA 8
LILONGWE 8
LISSABON 8
MONROVIA 8
PRETORIA 8
PRISTINA 8
RAMALLAH 8
SANTIAGO 8
SARAJEVO 8
TASJKENT 8
VALLETTA 8
VICTORIA 8
WARSZAWA 8
WINDHOEK 8
AMSTERDAM 9
ASJKHABAD 9
BRUXELLES 9
ISLAMABAD 9
JERUSALEM 9
KINGSTOWN 9
KØBENHAVN 9
LJUBLJANA 9
MOGADISHU 9
NAYPYIDAW 9
NGERULMUD 9
PODGORICA 9
PYONGYANG 9
REYKJAVIK 9
SINGAPORE 9
STOCKHOLM 9
VIENTIANE 9
BASSETERRE 10
BRATISLAVA 10
BRIDGETOWN 10
GEORGETOWN 10
LIBREVILLE 10
LUXEMBOURG 10
MONTEVIDEO 10
NOUAKCHOTT 10
PARAMARIBO 10
WASHINGTON 10
WELLINGTON 10
BRAZZAVILLE 11
HELSINGFORS 11
OUAGADOUGOU 11
TEGUCIGALPA 11
ANTANANARIVO 12
BLOEMFONTEIN 12
YAMOUSSOUKRO 12

Beholder i krydsord – alle 105 svar

Se beholder i krydsord for forklaring på hvert ord.

Svar Bogstaver
KAR 3
KOP 3
SÆK 3
BOKS 4
DUNK 4
DÅSE 4
FORM 4
GLAS 4
GRAL 4
KRUS 4
KURV 4
POSE 4
SKÅL 4
TANK 4
TRUG 4
TUBE 4
VASE 4
ANKER 5
BAKKE 5
BALJE 5
BLÆRE 5
BÆGER 5
BØSSE 5
BØTTE 5
DIGEL 5
GRYDE 5
JUNGE 5
KANDE 5
KASSE 5
KEDEL 5
KOLBE 5
KUMME 5
KØLER 5
LOMME 5
POKAL 5
POTTE 5
SKRIN 5
SPAND 5
TASKE 5
TØNDE 5
AMFORA 6
BALLON 6
BÆKKEN 6
FLASKE 6
FRYSER 6
KAMMER 6
KOGGER 6
KRUKKE 6
KRYBBE 6
MORTER 6
OPSATS 6
PATRON 6
RETORT 6
RUMMÅL 6
SHAKER 6
SKUFFE 6
BLÆKHUS 7
BURETTE 7
FUSTAGE 7
HYLSTER 7
MAGASIN 7
SALTKAR 7
SAMOVAR 7
AUTOKLAV 8
FJERDING 8
KARAFFEL 8
KØLEDISK 8
LITERMÅL 8
LYDPOTTE 8
MADKASSE 8
VINKØLER 8
VÆGTSKÅL 8
ASKEBÆGER 9
BÆGERGLAS 9
CONTAINER 9
DISPENSER 9
FROSTBOKS 9
FRYSEBOKS 9
PAPIRKURV 9
RESERVOIR 9
SALTBØSSE 9
SANDKASSE 9
SLAMKISTE 9
URTEPOTTE 9
ÆGGEBAKKE 9
KRÆMMERHUS 10
KØLEMONTRE 10
MÆLKEJUNGE 10
OSTEKLOKKE 10
PEBERBØSSE 10
PENGEKASSE 10
PILEKOGGER 10
PUDDERDÅSE 10
SKARNSPAND 10
SMØREKANDE 10
SPAREBØSSE 10
TIDSKAPSEL 10
TRYKKAMMER 10
BONBONNIERE 11
TERMOFLASKE 11
DYKKERKLOKKE 12
KURVEKUFFERT 12
SKRALDESPAND 12
GLASCONTAINER 13
CHAMPAGNEKØLER 14

Grundstof i krydsord – alle 121 svar

Se grundstof i krydsord for forklaring på hvert ord.

Svar Bogstaver
BLY 3
BOR 3
ILT 3
JOD 3
TIN 3
BROM 4
GULD 4
JERN 4
KLOR 4
KROM 4
NEON 4
SØLV 4
URAN 4
ZINK 4
ARGON 5
ARSEN 5
ASTAT 5
BRINT 5
FLUOR 5
RADON 5
SELEN 5
SVOVL 5
TITAN 5
XENON 5
BARIUM 6
CARBON 6
CERIUM 6
CURIUM 6
CÆSIUM 6
ERBIUM 6
FOSFOR 6
HELIUM 6
INDIUM 6
KALIUM 6
KOBBER 6
KOBOLT 6
MANGAN 6
NEODYM 6
NIKKEL 6
OSMIUM 6
PLATIN 6
RADIUM 6
TANTAL 6
TELLUR 6
VISMUT 6
ANTIMON 7
BISMUTH 7
BOHRIUM 7
CADMIUM 7
CALCIUM 7
DUBNIUM 7
FERMIUM 7
GALLIUM 7
HAFNIUM 7
HASSIUM 7
HOLMIUM 7
IRIDIUM 7
KALCIUM 7
KRYPTON 7
KULSTOF 7
LANTHAN 7
LITHIUM 7
NATRIUM 7
NIOBIUM 7
RHENIUM 7
RHODIUM 7
TERBIUM 7
THORIUM 7
THULIUM 7
WOLFRAM 7
YTTRIUM 7
ACTINIUM 8
EUROPIUM 8
FRANCIUM 8
KVIKSØLV 8
KVÆLSTOF 8
LUTETIUM 8
MOLYBDÆN 8
NIHONIUM 8
NOBELIUM 8
POLONIUM 8
RUBIDIUM 8
SAMARIUM 8
SCANDIUM 8
SILICIUM 8
THALLIUM 8
VANADIUM 8
ALUMINIUM 9
AMERICIUM 9
BERKELIUM 9
BERYLLIUM 9
FLEROVIUM 9
GERMANIUM 9
MAGNESIUM 9
MOSCOVIUM 9
NEPTUNIUM 9
OGANESSON 9
PALLADIUM 9
PLUTONIUM 9
PRASEODYM 9
RUTHENIUM 9
STRONTIUM 9
TENNESSIN 9
YTTERBIUM 9
ZIRKONIUM 9
DYSPROSIUM 10
GADOLINIUM 10
LAWRENCIUM 10
MEITNERIUM 10
PROMETHIUM 10
RØNTGENIUM 10
SEABORGIUM 10
TECHNETIUM 10
CALIFORNIUM 11
COPERNICIUM 11
EINSTEINIUM 11
LIVERMORIUM 11
MENDELEVIUM 11
DARMSTADTIUM 12
PROTACTINIUM 12
RUTHERFORDIUM 13

Forfatter i krydsord – alle 1508 svar

Se forfatter i krydsord for forklaring på hvert ord.

Svar Bogstaver
ABE 3
ARP 3
BAI 3
BRO 3
BRU 3
DYK 3
ECO 3
FEY 3
FRY 3
GAD 3
HAV 3
LEE 3
LEM 3
MAU 3
MOE 3
NIN 3
NYE 3
OTT 3
PAZ 3
POE 3
RAY 3
ROY 3
RZA 3
SUE 3
VAD 3
WAN 3
WAY 3
XUN 3
YAN 3
AGEE 4
AIDT 4
ALAS 4
ALDA 4
AMIS 4
ARGE 4
AUST 4
BANG 4
BARR 4
BAUM 4
BEDA 4
BEHN 4
BENN 4
BLOK 4
BOIS 4
BOLL 4
BOYE 4
BROD 4
BRUN 4
BUCK 4
BUHL 4
BØGH 4
CARD 4
CAVE 4
CELA 4
CLOD 4
COUR 4
CRUZ 4
DAHL 4
DICK 4
DUNN 4
EIKA 4
ENDE 4
EPPS 4
EUWE 4
EZRA 4
FENG 4
FISK 4
FOSS 4
GADE 4
GARD 4
GIDE 4
GRAY 4
GREY 4
GRUE 4
GUIN 4
HANH 4
HATT 4
HEIN 4
HILL 4
HOLM 4
HUGO 4
HULD 4
HØEG 4
IDLE 4
JONG 4
JUEL 4
JUUL 4
KANE 4
KANG 4
KATZ 4
KING 4
KIRK 4
KIVI 4
LADD 4
LAMB 4
LANG 4
LAUB 4
LEAN 4
LEAR 4
LENZ 4
LETH 4
LEVI 4
LONG 4
MANN 4
MARO 4
MEYN 4
MOHR 4
MORE 4
MUHL 4
MUIR 4
MUNK 4
MØRK 4
NASH 4
NASO 4
NEXØ 4
NORS 4
OGAI 4
OKRI 4
OMAR 4
OWEN 4
PAUL 4
PEGG 4
POHL 4
POPE 4
PRAM 4
PUZO 4
QUTB 4
RAND 4
RAVN 4
REDI 4
RHYS 4
RICE 4
RICH 4
RIEL 4
RINK 4
RIST 4
RODE 4
ROSA 4
ROSS 4
ROTH 4
RUDD 4
RUDE 4
RUMI 4
RUNG 4
RYUM 4
SAND 4
SHAW 4
SICK 4
SNOW 4
SOHN 4
SOYA 4
STUB 4
TODE 4
TORO 4
VEGA 4
VIAN 4
WEST 4
WIED 4
WOLF 4
WORM 4
WOUK 4
YUAN 4
ZOLA 4
ÆSOP 4
ØRUM 4
ABELL 5
ACHEN 5
ADAMS 5
AGNON 5
ALBEE 5
ALLEN 5
AMADO 5
ARNDT 5
ARNIM 5
ATHEN 5
AUDEN 5
AVILA 5
BACON 5
BADEN 5
BAJER 5
BAKER 5
BALCH 5
BALLE 5
BANKS 5
BARBA 5
BARCA 5
BASHO 5
BAYLE 5
BEHAN 5
BIEHL 5
BILLE 5
BLAKE 5
BLOCH 5
BOITO 5
BONDE 5
BORNE 5
BORUM 5
BRAND 5
BROWN 5
BRUNO 5
BRUUN 5
BRYLD 5
BUDDE 5
BUNIN 5
BURKE 5
BURNS 5
BYRNE 5
BYRON 5
CAMUS 5
CAPEK 5
CARRE 5
CELAN 5
CLARE 5
COHEN 5
COSBY 5
COVEY 5
CRANE 5
CURIE 5
DAMON 5
DAVID 5
DAVIS 5
DEBES 5
DEFOE 5
DESAI 5
DIRIE 5
DONNE 5
DORPH 5
DOYLE 5
DRUON 5
DURAS 5
EBADI 5
EBERT 5
EBNER 5
ELIOT 5
ELLIS 5
EVOLA 5
EWALD 5
FABER 5
FANON 5
FONDA 5
FOSSE 5
FRANK 5
FRIED 5
FUGLØ 5
GAINI 5
GARFF 5
GAZAN 5
GENET 5
GHOSH 5
GLUCK 5
GOGOL 5
GRASS 5
GREEN 5
GREER 5
GRESS 5
GULEN 5
HAFEZ 5
HALEY 5
HANCK 5
HARDY 5
HASEK 5
HAUCH 5
HAVEL 5
HAZEL 5
HEINE 5
HELLE 5
HELMS 5
HENRY 5
HERGE 5
HERTZ 5
HESSE 5
HEYSE 5
HOLST 5
HOOKS 5
HØECK 5
IBSEN 5
IORGA 5
IPSEN 5
IQBAL 5
JAMES 5
JOYCE 5
JÆGER 5
KAFKA 5
KEATS 5
KEMAL 5
KIDDE 5
KINGO 5
KLEIN 5
KOLAS 5
KORCH 5
KRAUS 5
KROHN 5
LANGE 5
LARRA 5
LAVEY 5
LEARY 5
LEINE 5
LEINO 5
LEWIS 5
LISBY 5
LISLE 5
LLOSA 5
LLULL 5
LORCA 5
LORDE 5
LUSHA 5
LYNCH 5
LYNGE 5
MANUS 5
MAROT 5
MARTI 5
MEYER 5
MILEI 5
MILNE 5
MOORE 5
MUNRO 5
MUSIL 5
MØRCH 5
NAGEL 5
NAIDU 5
NEPOS 5
NESBØ 5
NIMOY 5
NIVEN 5
NUWAS 5
OATES 5
OLSEN 5
PAINE 5
PALIN 5
PAMUK 5
PATON 5
PAYNE 5
PEREC 5
PERSE 5
PIZAN 5
PLATH 5
PLOUG 5
POUND 5
RAMIS 5
RAMUZ 5
RANCH 5
RANDI 5
RANPO 5
RECKE 5
REEVE 5
RILKE 5
ROGEN 5
ROMER 5
ROTHE 5
RUFUS 5
RUKOV 5
RYGGI 5
RAABE 5
SACHS 5
SACKS 5
SAFAK 5
SAMRO 5
SAPFO 5
SCOTT 5
SHAWN 5
SIMAK 5
SIMON 5
SKALA 5
SKRAM 5
SMITH 5
SONNE 5
SPARK 5
STAEL 5
STEEL 5
STEIN 5
STINE 5
STORM 5
STOWE 5
STRID 5
SVEVO 5
SWANE 5
SWIFT 5
SYNGE 5
SAADI 5
TALEB 5
TARTT 5
TASSO 5
TEMER 5
TIECK 5
TOLLE 5
TRAKL 5
TRUMP 5
TUWIM 5
TWAIN 5
TZARA 5
VARRO 5
VASBO 5
VEBÆK 5
VERNE 5
VIDAL 5
VINCI 5
WATTS 5
WEISS 5
WELLS 5
WHITE 5
WILDE 5
WIVEL 5
WOLFE 5
WOOLF 5
YEATS 5
YNGRE 5
ZAFON 5
ZWEIG 5
ÆLDRE 5
AABYE 5
AASEN 5
ABRAMS 6
ACHARD 6
ACHEBE 6
ADAMOV 6
ALCOTT 6
ALDISS 6
ALKMAN 6
AMDRUP 6
ANDRIC 6
ANGELL 6
ARCHER 6
ARLISS 6
ARNOLD 6
ARTAUD 6
ASIMOV 6
ATWOOD 6
AUSTEN 6
AUSTER 6
BAGGER 6
BALZAC 6
BARFOD 6
BARKER 6
BARNES 6
BAROJA 6
BARRIE 6
BEATTY 6
BECHER 6
BECKER 6
BELLOW 6
BENZON 6
BERING 6
BERLAU 6
BESANT 6
BESSON 6
BIERCE 6
BINGEN 6
BLIXEN 6
BLYTON 6
BLÆDEL 6
BOBERG 6
BOETIE 6
BOLANO 6
BORGES 6
BOULLE 6
BRANDT 6
BRECHT 6
BREMEN 6
BRETON 6
BRICKA 6
BRONTE 6
BROOKE 6
BROOKS 6
BROWNE 6
BRYSON 6
BUNYAN 6
BURGER 6
BURNEY 6
BURTON 6
BUTLER 6
BØDKER 6
CABRAL 6
CAMOES 6
CAPOTE 6
CARLIN 6
CARSON 6
CARVER 6
CELINE 6
CHABON 6
CHOPIN 6
CICERO 6
CIORAN 6
CLARKE 6
CLEESE 6
CLEZIO 6
COELHO 6
COLFER 6
CONRAD 6
COOPER 6
COPPEE 6
COWARD 6
CRAVEN 6
CUSACK 6
DAUDET 6
DEBESS 6
DEBORD 6
DEKKER 6
DENCIK 6
DIDION 6
DJØRUP 6
DOBLIN 6
DRYDEN 6
DUNHAM 6
DURANT 6
ECEVIT 6
EGHOLM 6
ELUARD 6
ELYTIS 6
EPHRON 6
ERNAUX 6
ESMANN 6
FIELDS 6
FISHER 6
FISKER 6
FLERON 6
FORMAN 6
FOWLES 6
FRANCE 6
FRANCO 6
FRAZER 6
FRISCH 6
FULLER 6
FUSELI 6
FUSTER 6
GAIMAN 6
GALDOS 6
GASSET 6
GEDDES 6
GEORGE 6
GIBSON 6
GLASER 6
GLOVER 6
GOETHE 6
GORDON 6
GORKIJ 6
GORMAN 6
GOUGES 6
GRAHAM 6
GREENE 6
GRYLLS 6
GUENON 6
GURNAH 6
HABECK 6
HAMANN 6
HAMSUN 6
HANDKE 6
HANSEN 6
HARARI 6
HARRIS 6
HASSAN 6
HEANEY 6
HEBBEL 6
HELLER 6
HENSON 6
HENTZE 6
HERDAL 6
HERDER 6
HERZEN 6
HERZOG 6
HESIOD 6
HIKMET 6
HOWARD 6
HOYDAL 6
HUGHES 6
HUXLEY 6
IBANEZ 6
IRVING 6
JAMMES 6
JENSEN 6
JEPSEN 6
JEROME 6
JESSEN 6
JONSON 6
JUNGER 6
KADARE 6
KALKAU 6
KAMBAN 6
KARDEC 6
KELLER 6
KHADER 6
KIELER 6
KLEIST 6
KOLIND 6
KOONTZ 6
KOPPEL 6
KRARUP 6
KUPALA 6
KURKOV 6
KUSAMA 6
LACLOS 6
LARSEN 6
LAURIE 6
LEMCHE 6
LESAGE 6
LESKOV 6
LONDON 6
LUDLUM 6
LUKIAN 6
LUPINO 6
MADSEN 6
MAILER 6
MANGOR 6
MANTEL 6
MARION 6
MARTEL 6
MARTIN 6
MATRAS 6
MCEWAN 6
MILLAY 6
MILLER 6
MILOSZ 6
MILTON 6
MOLINA 6
MORGAN 6
MORIKE 6
MORRIS 6
MULLER 6
MURPHY 6
MUSSET 6
MYLIUS 6
MYRDAL 6
MØLLER 6
NANSEN 6
NASRIN 6
NELSON 6
NERUDA 6
NERVAL 6
NONNOS 6
OLIVER 6
ORWELL 6
OSWALT 6
PASSOW 6
PAVESE 6
PESSOA 6
PINDAR 6
PINTER 6
POTTER 6
PROULX 6
PROUST 6
RACINE 6
RAHBEK 6
RAINIS 6
REIMER 6
REINER 6
REUTER 6
RHIMES 6
RINDOM 6
RITSOS 6
RODARI 6
ROMANO 6
ROONEY 6
ROSING 6
RUMOHR 6
RUSKIN 6
RYDAHL 6
RØRDAM 6
SABATO 6
SALTEN 6
SAMSØE 6
SANDER 6
SARAUW 6
SAREEN 6
SARNEY 6
SARTRE 6
SARVIG 6
SAYERS 6
SCHACK 6
SCHADE 6
SCHULZ 6
SENDAK 6
SENECA 6
SHAKUR 6
SINGER 6
SKARDI 6
SOLDIN 6
SONTAG 6
SORKIN 6
SPARKS 6
SPIVAK 6
SPORON 6
STEELE 6
STEFAN 6
STERNE 6
STOKER 6
SWARTZ 6
TAGORE 6
TELLER 6
TESCHL 6
THIELO 6
THORUP 6
TOGEBY 6
TOPSØE 6
TROYAT 6
TROYES 6
TRUMBO 6
TURELL 6
UNDSET 6
UPDIKE 6
VALEUR 6
VIDERØ 6
VONDEL 6
WAGNER 6
WALKER 6
WALSER 6
WARREN 6
WELLES 6
WERFEL 6
WHEDON 6
WIESEL 6
WILDER 6
WILSON 6
WITTIG 6
XIAOBO 6
AAKJÆR 6
AAMUND 6
ABELARD 7
ACKROYD 7
ADDISON 7
ADICHIE 7
AFFLECK 7
AGRIPPA 7
ALBERTI 7
ALKAIOS 7
ALLENDE 7
ANDREWS 7
ANGELOU 7
ANOUILH 7
ARGENTO 7
BALDWIN 7
BALLARD 7
BALLING 7
BAUDITZ 7
BAUMANN 7
BECKETT 7
BEHREND 7
BENDSEN 7
BERGMAN 7
BERGSON 7
BERGSØE 7
BERNARD 7
BESEKOW 7
BLICHER 7
BORBERG 7
BORDING 7
BOSWELL 7
BOURGET 7
BRANDES 7
BRANNER 7
BREDAHL 7
BRORSON 7
BRUMMER 7
BRØGGER 7
BURGESS 7
BURNETT 7
BUZZATI 7
CALVINO 7
CANETTI 7
CARLSEN 7
CARLYLE 7
CARROLL 7
CESAIRE 7
CHAPLIN 7
CHAPMAN 7
CHAUCER 7
CHEADLE 7
CHOMSKY 7
CLAUDEL 7
CLEMENT 7
CLOONEY 7
COCTEAU 7
COETZEE 7
COLETTE 7
COLLINS 7
COPPOLA 7
COULTER 7
DALAGER 7
DARWISH 7
DAWKINS 7
DELEDDA 7
DELILLO 7
DIAMOND 7
DICKENS 7
DIDEROT 7
DINESEN 7
DOUGLAS 7
DREISER 7
DRUCKER 7
DUCHAMP 7
DUHAMEL 7
DURRELL 7
DWORKIN 7
EJERSBO 7
ELLISON 7
EMERSON 7
ENGBERG 7
ERIKSEN 7
ESKESEN 7
ESTEVEZ 7
EVENSEN 7
FALLACI 7
FALLADA 7
FALSTER 7
FAVREAU 7
FAYETTE 7
FELLINI 7
FIBIGER 7
FISCHER 7
FLEMING 7
FLEURON 7
FOLLETT 7
FONTANE 7
FORSTER 7
FORSYTH 7
FOSCOLO 7
FRANZEN 7
FRIEDAN 7
FUENTES 7
GALEANO 7
GANJAVI 7
GARAUDY 7
GARRICK 7
GASKELL 7
GAUTIER 7
GELLIUS 7
GELSTED 7
GERVAIS 7
GLEASON 7
GLEESON 7
GOLDING 7
GOLDONI 7
GRAEBER 7
GRAHAME 7
GRAMSCI 7
GRANDIN 7
GRISHAM 7
GAARDER 7
HAGGARD 7
HAMMETT 7
HANSSON 7
HAUBERG 7
HEIBERG 7
HERBERT 7
HOLBERG 7
HOSTRUP 7
HOVMAND 7
HUBBARD 7
HURSTON 7
HUSSEIN 7
HØJHOLT 7
IONESCO 7
ISAKSEN 7
ISAKSON 7
JACKSON 7
JANSSEN 7
JANSSON 7
JELINEK 7
JESENIN 7
JIMENEZ 7
JOENSEN 7
JOHNSON 7
KASTNER 7
KAVAFIS 7
KENNEDY 7
KEROUAC 7
KERTESZ 7
KHANKAN 7
KHAYYAM 7
KIPLING 7
KIRKEBY 7
KJELNÆS 7
KNUDSEN 7
KNUTZON 7
KORCZAK 7
KOSOVIC 7
KUNDERA 7
KAALUND 7
LARSSON 7
LAUESEN 7
LAURING 7
LAVATER 7
LAXNESS 7
LESSING 7
LITHGOW 7
LOLLIKE 7
LUCANUS 7
LUKRETS 7
LUNDBYE 7
LYOTARD 7
MACHAUT 7
MADAURA 7
MAHFOUZ 7
MAISTRE 7
MALAMUD 7
MALRAUX 7
MANGOLD 7
MANKELL 7
MANZONI 7
MARCEAU 7
MARLOWE 7
MARQUEZ 7
MAUGHAM 7
MAURIAC 7
MAURIER 7
MAUROIS 7
MCCOURT 7
MCINNES 7
MERIMEE 7
MEYRINK 7
MICHAEL 7
MINARIK 7
MIRBEAU 7
MISHIMA 7
MODIANO 7
MOLBECH 7
MOLIERE 7
MONDRUP 7
MONTALE 7
MORANTE 7
MORAVIA 7
MULISCH 7
MUNSTER 7
MURDOCH 7
MAALOUF 7
NABOKOV 7
NAIPAUL 7
NEMCOVA 7
NESTROY 7
NIELSEN 7
NOVALIS 7
OKSANEN 7
OTTESEN 7
PALUDAN 7
PANDURO 7
PAOLINI 7
PASCOLI 7
PICABIA 7
PILMARK 7
POITIER 7
POKHREL 7
POULSEN 7
PREVERT 7
PULLMAN 7
PUSJKIN 7
PYNCHON 7
QUENEAU 7
QUEVEDO 7
QUINCEY 7
RENDELL 7
REYMONT 7
RHODIOS 7
RIMBAUD 7
ROLLAND 7
RONSARD 7
ROWLING 7
RUCKERT 7
RUSHDIE 7
RUSSELL 7
SAMBERG 7
SANDLER 7
SAVIANO 7
SCHMIDT 7
SEEBERG 7
SEFERIS 7
SEIFERT 7
SELINKO 7
SENGHOR 7
SEVILLA 7
SHAHABI 7
SHAPIRO 7
SHATNER 7
SHELLEY 7
SHEPARD 7
SHERMAN 7
SHIKIBU 7
SIMENON 7
SKOUSEN 7
SKAARUP 7
SOKUROV 7
SOLANAS 7
SOROKIN 7
SOUTHEY 7
SPENSER 7
STANTON 7
STEFFIN 7
STEINER 7
STEVENS 7
STEWART 7
STILLER 7
STRAUSS 7
STRUNGE 7
SUTTNER 7
TAFDRUP 7
TERENTS 7
THISTED 7
THOMSEN 7
THOREAU 7
THAARUP 7
TJEKHOV 7
TOKSVIG 7
TOLKIEN 7
TOLSTOJ 7
TRAVERS 7
TUCHMAN 7
UNAMUNO 7
USTINOV 7
VALLEJO 7
VARBERG 7
VECHTEN 7
VUJICIC 7
WALCOTT 7
WALLACE 7
WALPOLE 7
WALTARI 7
WALTERS 7
WHARTON 7
WHITMAN 7
WIELAND 7
WILSTER 7
WINDING 7
WINTHER 7
XENOFON 7
ZEMMOUR 7
AAGAARD 7
AAKESON 7
ABRAHAMS 8
AGERSKOV 8
ANAKREON 8
ANDERSEN 8
ANDERSON 8
ARBUCKLE 8
ARENTZEN 8
ASMUSSEN 8
ASTURIAS 8
BACHMANN 8
BAGGESEN 8
BANVILLE 8
BARBUSSE 8
BATAILLE 8
BEAUVOIR 8
BENJAMIN 8
BERGERAC 8
BERNANOS 8
BERNHARD 8
BERNTSEN 8
BJØRNSEN 8
BJØRNSON 8
BJØRNVIG 8
BLUITGEN 8
BODELSEN 8
BOURDAIN 8
BRADBURY 8
BREIDAHL 8
BRENTANO 8
BREWSTER 8
BROSBØLL 8
BUKOWSKI 8
BULGAKOV 8
BØDTCHER 8
CAMPBELL 8
CARDUCCI 8
CARRIERE 8
CASANOVA 8
CHAMISSO 8
CHANDLER 8
CHRISTIE 8
CLARKSON 8
CLAUDIUS 8
CLAUSSEN 8
COMENIUS 8
CONGREVE 8
CONSTANT 8
CORTAZAR 8
CRICHTON 8
CUMMINGS 8
DAHLERUP 8
DAUGAARD 8
DAVIDSEN 8
DEGRELLE 8
DJURHUUS 8
DOCTOROW 8
DOESBURG 8
DOUGLASS 8
DRESCHER 8
DUCHOVNY 8
ECKSTEIN 8
EFFERSØE 8
EMINESCU 8
ESQUIVEL 8
FAULKNER 8
FERRANTE 8
FIELDING 8
FIRDAUSI 8
FLAUBERT 8
FONTAINE 8
FRANKLIN 8
FREUCHEN 8
FUKUYAMA 8
GINSBERG 8
GINZBURG 8
GLERFOSS 8
GOBINEAU 8
GORDIMER 8
GOSCINNY 8
GROSSMAN 8
GRØNDAHL 8
HAMILTON 8
HAUGAARD 8
HEILMANN 8
HEINESEN 8
HEINLEIN 8
HELMSDAL 8
HITCHENS 8
HOFFMANN 8
HOLSTEIN 8
HULTBERG 8
HUYSMANS 8
INGEMANN 8
ISHIGURO 8
JACOBSEN 8
JARMUSCH 8
JESENSKA 8
JHABVALA 8
JOHANSEN 8
JOHNSSON 8
KALIDASA 8
KAMPMANN 8
KARADZIC 8
KENEALLY 8
KIELLAND 8
KINGSLEY 8
KINSELLA 8
KIYOSAKI 8
KLARLUND 8
KLEEMANN 8
KLOUGART 8
KLØVEDAL 8
KORNERUP 8
KOSINSKI 8
KOTZEBUE 8
KUROSAWA 8
KAARSBØL 8
LAFARGUE 8
LAGERLOF 8
LASSALLE 8
LAUGESEN 8
LAWRENCE 8
LEOPARDI 8
LEVETZOW 8
LINDGREN 8
LOVELACE 8
LUHRMANN 8
LUXDORPH 8
MACLAINE 8
MALLARME 8
MANTZIUS 8
MCCARTHY 8
MELCHIOR 8
MELVILLE 8
MENANDER 8
MEREDITH 8
MERNISSI 8
MICHENER 8
MITCHELL 8
MOESTRUP 8
MORRISON 8
MOTOKIYO 8
MURAKAMI 8
NEBELONG 8
NOVATIAN 8
NØRGAARD 8
ONDAATJE 8
OVERSKOU 8
PASOLINI 8
PEDERSEN 8
PERRAULT 8
PETERSEN 8
PETERSON 8
PETRARCA 8
PHILLIPS 8
PLUTARCH 8
PREISLER 8
PROPERTS 8
RABELAIS 8
RAMSLAND 8
RATHENAU 8
RATHSACK 8
REDGRAVE 8
REMARQUE 8
RICHARDT 8
RIFBJERG 8
RJASANOV 8
ROBINSON 8
ROSSETTI 8
RUNEBERG 8
SADHGURU 8
SALINGER 8
SALMINEN 8
SAMJATIN 8
SANDBURG 8
SARAMAGO 8
SCHEVING 8
SCHILLER 8
SCHIØDTE 8
SCHLEGEL 8
SCHUMANN 8
SCHWARTZ 8
SEEDORFF 8
SHERIDAN 8
SIMONSEN 8
SINCLAIR 8
SJUKSJIN 8
SOFOKLES 8
SONDHEIM 8
STENDHAL 8
STOPPARD 8
SUENSSEN 8
SVENDSEN 8
SØNDERBY 8
SØRENSEN 8
SAALBACH 8
TENNYSON 8
THEOKRIT 8
THOMPSON 8
THORESEN 8
TJARENTS 8
TJUTTJEV 8
TOURNIER 8
TUMANYAN 8
TURGENEV 8
TURTURRO 8
VERLAINE 8
VESALIUS 8
VOETMANN 8
VOLTAIRE 8
VONNEGUT 8
WALLIAMS 8
WHEATLEY 8
WILLIAMS 8
WOLINSKI 8
XINGJIAN 8
YASUNARI 8
ZEMECKIS 8
AISCHYLOS 9
AKHMATOVA 9
ALEXANDER 9
ALIGHIERI 9
ALMODOVAR 9
APPLEBAUM 9
BELINSKIJ 9
BENAVENTE 9
BENEDETTI 9
BENGTSSON 9
BIRKELAND 9
BOCCACCIO 9
BOSCOVICH 9
BUCHHOLTZ 9
BURROUGHS 9
BUTSCHKOW 9
CASSIODOR 9
CASTANEDA 9
CERVANTES 9
CHRISTMAS 9
CONDORCET 9
CORBUSIER 9
CORNEILLE 9
DABROWSKA 9
DANIELSEN 9
DEGENERES 9
DICKINSON 9
DITLEVSEN 9
DOMANOVIC 9
DOVSJENKO 9
DRACHMANN 9
ECHEGARAY 9
EDELSTEIN 9
EDGEWORTH 9
EHRENBURG 9
ESCOFFIER 9
EURIPIDES 9
FABRICIUS 9
FLEISCHER 9
FROISSART 9
GJELLERUP 9
GONTJAROV 9
GOTTSCHED 9
GRUNDTVIG 9
HAMMERICH 9
HAUPTMANN 9
HAWTHORNE 9
HEDEGAARD 9
HELVETIUS 9
HEMINGWAY 9
HEYERDAHL 9
HIGHSMITH 9
HOLDERLIN 9
HUSAGARDI 9
INGERSOLL 9
ISHERWOOD 9
JAKUPSSON 9
JOHANSSON 9
JUNGERSEN 9
JURGENSEN 9
JØRGENSEN 9
KARLFELDT 9
KIILERICH 9
KLITGAARD 9
KLOPSTOCK 9
KOKOSCHKA 9
KORSGAARD 9
KAABERBØL 9
LADEGAARD 9
LAMARTINE 9
LAMENNAIS 9
LAMPEDUSA 9
LERMONTOV 9
LINDEMANN 9
LINDSTRØM 9
LOVECRAFT 9
LUDVIGSEN 9
MACDONALD 9
MALAPARTE 9
MARTIALIS 9
MARTINSON 9
MCCULLERS 9
MICHAELIS 9
MICHELSEN 9
MIKHALKOV 9
MIKKELSEN 9
MINGHELLA 9
MOSKVITIN 9
MØLLEHAVE 9
NATHANSEN 9
NIETZSCHE 9
NORDENHOF 9
OSKARSSON 9
PALAHNIUK 9
PASTERNAK 9
PATTERSON 9
PATURSSON 9
PETRONIUS 9
PRATCHETT 9
PRUDHOMME 9
QUASIMODO 9
RADCLIFFE 9
RASMUSSEN 9
ROOSEVELT 9
SANDEMOSE 9
SANDERSON 9
SAPKOWSKI 9
SCHARLING 9
SCHINDLER 9
SCHMETTAU 9
SEPULVEDA 9
SIGSGAARD 9
SILLANPAA 9
SJOLOKHOV 9
SNEEDORFF 9
SODERBERG 9
SODERGRAN 9
SPIELBERG 9
SPITTELER 9
STAFFELDT 9
STANGERUP 9
STEINBECK 9
STEVENSON 9
STURLUSON 9
SVEISTRUP 9
SWINBURNE 9
TARANTINO 9
THACKERAY 9
THOMISSØN 9
TOKARCZUK 9
UKRAJINKA 9
VYSOTSKIJ 9
WILLUMSEN 9
WODEHOUSE 9
YOURCENAR 9
ZUCKMAYER 9
AARESTRUP 9
ABILDGAARD 10
ABRAHAMSON 10
ALEXANDRIA 10
ASBJØRNSEN 10
BAUDELAIRE 10
BERTHELSEN 10
BERTOLUCCI 10
BIRKEGAARD 10
BJERGFELDT 10
BLANGSTRUP 10
BLAUMULLER 10
BREDSDORFF 10
BREGENDAHL 10
BREINHOLST 10
BØNNELYCKE 10
CARPENTIER 10
CHESTERTON 10
CUNNINGHAM 10
DURRENMATT 10
ESCHENBACH 10
ETXEBARRIA 10
FITZGERALD 10
FONTENELLE 10
GALSWORTHY 10
GERMANICUS 10
GOMBROWICZ 10
GYLDENSTED 10
HEIDENSTAM 10
HENNINGSEN 10
HESSELDAHL 10
HIPPOLYTUS 10
HUFFINGTON 10
KHLEBNIKOV 10
KIRKEGAARD 10
KREUTZWALD 10
KRISTENSEN 10
LAGERKVIST 10
LIEBENBERG 10
LONGFELLOW 10
LYSCHANDER 10
MACPHERSON 10
MANCINELLI 10
MAUPASSANT 10
MAZOWIECKI 10
MCCULLOUGH 10
METASTASIO 10
MICKIEWICZ 10
MONTGOMERY 10
MORTANSSON 10
NEMIROVSKY 10
NORDBRANDT 10
PIRANDELLO 10
PRUDENTIUS 10
RICHARDSON 10
SANFOURCHE 10
SCHANDORPH 10
SCHNITZLER 10
SJEVTJENKO 10
SKJOLDBORG 10
SOMERVILLE 10
STJERNFELT 10
STRINDBERG 10
SWEDENBORG 10
SZYMBORSKA 10
TSVETAJEVA 10
WITKIEWICZ 10
WORDSWORTH 10
APOLLINAIRE 11
APOLLINARIS 11
ARISTOFANES 11
BAKCHYLIDES 11
BORCHSENIUS 11
CASTIGLIONE 11
CHAMBERLAIN 11
CHRISTENSEN 11
EICHENDORFF 11
FREDERIKSEN 11
GOLDSCHMIDT 11
GRILLPARZER 11
GYLLEMBOURG 11
HESSELHOLDT 11
HOUELLEBECQ 11
JAKUPSSTOVU 11
JEVTUSJENKO 11
JOHANNESSEN 11
KALLIMACHOS 11
KAPUSCINSKI 11
KAZANTZAKIS 11
LICHTENBERG 11
MACHIAVELLI 11
MAETERLINCK 11
MAJAKOVSKIJ 11
MANDELSJTAM 11
MECHLENBURG 11
MELANCHTHON 11
MONTESQUIEU 11
MORGENSTERN 11
PONTOPPIDAN 11
RIEBNITZSKY 11
RODDENBERRY 11
ROSENKRANTZ 11
SHAKESPEARE 11
SIENKIEWICZ 11
SONNERGAARD 11
STRANDGAARD 11
STUCKENBERG 11
SØNDERGAARD 11
TRANSTROMER 11
ZACHARIASEN 11
ALEKSIJEVITJ 12
ANDERSDATTER 12
BEAUMARCHAIS 12
DOSTOJEVSKIJ 12
ENZENSBERGER 12
FALLERSLEBEN 12
GREGORIUSSEN 12
HOFMANNSTHAL 12
KORNELIUSSEN 12
LUNATJARSKIJ 12
MORGENTHALER 12
OTTARSDOTTIR 12
SOLSJENITSYN 12
CHATEAUBRIAND 13
HALIKARNASSOS 13
HANUSARDOTTIR 13
KOTLJAREVSKYJ 13
KRASZNAHORKAI 13
NØRRETRANDERS 13
ROCHEFOUCAULD 13

Kasket i krydsord – alle 71 svar

Se kasket i krydsord for forklaring på hvert ord.

Svar Bogstaver
FEZ 3
KEPI 4
KYSE 4
SLØR 4
BARET 5
BURKA 5
HIJAB 5
HJELM 5
HÆTTE 5
KALOT 5
KAPPE 5
KIPPA 5
KRONE 5
NIQAB 5
PARYK 5
TIARA 5
BOATER 6
BOWLER 6
DASTAR 6
DIADEM 6
FEDORA 6
NATHUE 6
PANAMA 6
SLØJFE 6
STRUDE 6
TRILBY 6
TURBAN 6
BANDANA 7
FILTHAT 7
HOMBURG 7
KLAPHAT 7
MONTERA 7
PETASOS 7
STETSON 7
STRÅHAT 7
SYDVEST 7
BISPEHUE 8
BØLLEHAT 8
CAPIROTE 8
CHAPERON 8
CYLINDER 8
FONTANGE 8
KEFFIYEH 8
NISSEHUE 8
SIXPENCE 8
SOMBRERO 8
STRIKHUE 8
BADEHÆTTE 9
BARRETINA 9
BORSALINO 9
BOWLERHAT 9
COWBOYHAT 9
DOSMERHAT 9
PANAMAHAT 9
RANGKRONE 9
RIDEHJELM 9
SHTREIMEL 9
SPOTTEHAT 9
TAGELMUST 9
BRUDEKRONE 10
CYKELHJELM 10
FASCINATOR 10
KARAKULHAT 10
STRUDHÆTTE 10
TROPEHJELM 10
TYROLERHAT 10
DEERSTALKER 11
HOCKEYHJELM 11
STUDENTERHUE 12
HOVEDTØRKLÆDE 13
SØLVPAPIRSHAT 13

Ofte stillede spørgsmål

Hvordan søger jeg, når jeg kun kender nogle af bogstaverne?

Skriv de bogstaver, du kender, på deres rigtige plads og sæt bundstreg for hvert tomt felt. Skriver du _ø_s_æ_te, finder værktøjet de svar, der passer præcis i det mønster.

Hvor mange svar er der i krydsordshjælpen?

Der er 4324 kontrollerede svar fordelt på 26 ledetråde: fisk (112), fugl (553), plante (513), land (175), fartøj (140), fag (313), underlag (5), fange (13), bryder (10), vægt (49), epoke (5), succes (10), bearbejde (12), stykke (110), samler (36), begivenhed (23), indstille (7), fløjte (11), disciplin (77), tyrkisk by (59), dyr (115), hovedstad (171), beholder (105), grundstof (121), forfatter (1508), kasket (71).

Er svarene kontrolleret?

Ja. Bogstavantallet er talt maskinelt for hvert ord, navnene er hentet fra den danske Wikipedia og Wikidata, og ord, hvis kilde modsiger ledetråden, er fjernet. Vi tilføjer ikke et svar, vi ikke kan stå inde for.

Virker værktøjet på mobil?

Ja. Felterne fylder hele bredden på en telefon, og svarene vises som krydsordsfelter, du kan læse direkte af.


Cover: Fejlstrøm — Ikke i nat
Nyt nummer Fejlstrøm – »Ikke i nat«
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