Krydsordshjælp

Sidder du fast i et krydsord? Skriv de bogstaver, du allerede har, og få de svar, der passer i feltet. Værktøjet søger i 4324 kontrollerede løsninger.
Find dit krydsordssvar
Sæt bundstreg for hvert felt, du mangler — fx t__sk for et fembogstavs svar, der starter med T og ender på SK. Du kan også nøjes med at vælge antallet af bogstaver.
Sådan bruger du krydsordshjælpen
Tæl først, hvor mange felter svaret fylder. Har du allerede et bogstav eller to fra de ord, der krydser, skriver du dem på deres rigtige plads og sætter bundstreg for resten. Ved du fx at svaret har fem bogstaver og slutter på ks, skriver du
___ks.
Værktøjet søger i de svarlister, vi selv har bygget og kontrolleret. Bogstavantallet er talt maskinelt for hvert eneste ord, så en løsning aldrig står i den forkerte gruppe, og flerordssvar er sorteret fra, fordi de ikke kan stå i et gitter.
Ledetråde vi dækker
Vi har foreløbig 26 store ledetråde med tilsammen 4324 svar. Hver af dem har sin egen side med forklaringer på hvert ord:
- Fisk i krydsord – 112 svar
- Fugl i krydsord – 553 svar
- Plante i krydsord – 513 svar
- Land i krydsord – 175 svar
- Fartøj i krydsord – 140 svar
- Fag i krydsord – 313 svar
- Underlag i krydsord – 5 svar
- Fange i krydsord – 13 svar
- Bryder i krydsord – 10 svar
- Vægt i krydsord – 49 svar
- Epoke i krydsord – 5 svar
- Succes i krydsord – 10 svar
- Bearbejde i krydsord – 12 svar
- Stykke i krydsord – 110 svar
- Samler i krydsord – 36 svar
- Begivenhed i krydsord – 23 svar
- Indstille i krydsord – 7 svar
- Fløjte i krydsord – 11 svar
- Disciplin i krydsord – 77 svar
- Tyrkisk by i krydsord – 59 svar
- Dyr i krydsord – 115 svar
- Hovedstad i krydsord – 171 svar
- Beholder i krydsord – 105 svar
- Grundstof i krydsord – 121 svar
- Forfatter i krydsord – 1508 svar
- Kasket i krydsord – 71 svar
Leder du efter et ord med et bestemt bogstav?
Er ledetråden ikke et emne, men et bogstav — fx et ord med Z på fem felter — så har vi ordlister bygget af Det Centrale Ordregister:
- Ord med Z – 277 danske ord
- Ord med C – 2.873 danske ord
- Ord med X – 180 danske ord
- Ord med W – 282 danske ord
- Ord med Q – 41 danske ord
- Ord med A – 26.356 danske ord
- Ord med B – 10.875 danske ord
- Ord med D – 21.722 danske ord
- Ord med E – 43.401 danske ord
- Ord med F – 11.720 danske ord
- Ord med G – 20.304 danske ord
- Ord med H – 6.659 danske ord
- Ord med I – 29.246 danske ord
- Ord med J – 3.992 danske ord
- Ord med K – 20.343 danske ord
- Ord med L – 26.800 danske ord
- Ord med M – 13.933 danske ord
- Ord med N – 29.047 danske ord
- Ord med O – 21.061 danske ord
- Ord med P – 10.912 danske ord
- Ord med R – 35.599 danske ord
- Ord med S – 31.372 danske ord
- Ord med T – 28.162 danske ord
- Ord med U – 12.485 danske ord
- Ord med V – 11.195 danske ord
- Ord med Y – 5.328 danske ord
- Ord med Æ – 7.206 danske ord
- Ord med Ø – 6.140 danske ord
- Ord med Å – 2.713 danske ord
Fisk i krydsord – alle 112 svar
Se fisk i krydsord for forklaring på hvert ord.
|Svar
|Bogstaver
|ID
|2
|ÅL
|2
|HAJ
|3
|SEJ
|3
|TUN
|3
|ULK
|3
|HELT
|4
|HYSE
|4
|LAKS
|4
|LØJE
|4
|SILD
|4
|STØR
|4
|GEDDE
|5
|GUPPY
|5
|HAVÅL
|5
|ISING
|5
|KARPE
|5
|KNUDE
|5
|KREBS
|5
|LANGE
|5
|LODDE
|5
|MALLE
|5
|MULTE
|5
|PLATY
|5
|RIMTE
|5
|ROKKE
|5
|SKADE
|5
|SMELT
|5
|SUDER
|5
|TOBIS
|5
|TORSK
|5
|TUNGE
|5
|ØRRED
|5
|ABORRE
|6
|ANSJOS
|6
|BLÅHAJ
|6
|BRASEN
|6
|BRUGDE
|6
|HAVKAT
|6
|HAVMUS
|6
|KULLER
|6
|MAKREL
|6
|MARLIN
|6
|PIGHAJ
|6
|SARDIN
|6
|SKALLE
|6
|SNÆBEL
|6
|BALIHAJ
|7
|BLANKÅL
|7
|BLÅKÆFT
|7
|CANDIRU
|7
|ELRITSE
|7
|FJÆSING
|7
|FLYNDER
|7
|HAVBARS
|7
|HORNULK
|7
|HVALHAJ
|7
|HVIDHAJ
|7
|KARUSSE
|7
|KULMULE
|7
|LAMPRET
|7
|MAJSILD
|7
|PIGHVAR
|7
|RØDFISK
|7
|SANDART
|7
|SCALARE
|7
|SKRUBBE
|7
|SØTUNGE
|7
|TYREHAJ
|7
|BRISLING
|8
|CIGARHAJ
|8
|GULDFISK
|8
|HAVTASKE
|8
|HORNFISK
|8
|HVIDLAKS
|8
|HVILLING
|8
|JØDEFISK
|8
|KNURHANE
|8
|KRAVEHAJ
|8
|RØDTUNGE
|8
|SILDEHAJ
|8
|SLETHVAR
|8
|SORTVELS
|8
|STALLING
|8
|SØMROKKE
|8
|TIGERHAJ
|8
|ALASKASEJ
|9
|BARRACUDA
|9
|HELLEFISK
|9
|KLUMPFISK
|9
|KÆMPEMUND
|9
|LINGTORSK
|9
|MEGALODON
|9
|NILABORRE
|9
|PANGASIUS
|9
|RUDSKALLE
|9
|RØDSPÆTTE
|9
|SVÆRDFISK
|9
|ZEBRAFISK
|9
|ÅLEKVABBE
|9
|DOKTORFISK
|10
|HAVKARUSSE
|10
|SILDEKONGE
|10
|SKYTTEFISK
|10
|TANDBRASEN
|10
|HESTEMAKREL
|11
|KYSSEGURAMI
|11
|MUSKELLUNGE
|11
|SVÆRDDRAGER
|11
|GRØNLANDSHAJ
|12
|HELLEFLYNDER
|12
|SLANGERØDHAJ
|12
Fugl i krydsord – alle 553 svar
Se fugl i krydsord for forklaring på hvert ord.
|Svar
|Bogstaver
|ALK
|3
|AND
|3
|DUE
|3
|EMU
|3
|GØG
|3
|GÅS
|3
|HØG
|3
|LOM
|3
|UHU
|3
|ØRN
|3
|FALK
|4
|GRIB
|4
|HANE
|4
|HØNE
|4
|IIWI
|4
|KAGU
|4
|KIWI
|4
|MÅGE
|4
|RAVN
|4
|RIDE
|4
|RYLE
|4
|RÅGE
|4
|STÆR
|4
|SULE
|4
|TJUR
|4
|TODI
|4
|UGLE
|4
|VIBE
|4
|VÅGE
|4
|WEKA
|4
|FASAN
|5
|FINKE
|5
|GUIRA
|5
|HEJRE
|5
|ISLOM
|5
|KIOEA
|5
|KJOVE
|5
|KLIRE
|5
|KLYDE
|5
|KRAGE
|5
|LUNDE
|5
|LÆRKE
|5
|MEJSE
|5
|NANDU
|5
|PIBER
|5
|PIROL
|5
|RIKSE
|5
|SKADE
|5
|SKARV
|5
|SPURV
|5
|STORK
|5
|SVALE
|5
|SVANE
|5
|TEJST
|5
|TERNE
|5
|TRANE
|5
|TRIEL
|5
|TUKAN
|5
|ABEØRN
|6
|ALLIKE
|6
|BIÆDER
|6
|DOMPAP
|6
|DRONTE
|6
|GLENTE
|6
|GRÅAND
|6
|GRÅGÅS
|6
|GULBUG
|6
|HAVLIT
|6
|HAVØRN
|6
|HJEJLE
|6
|HULDUE
|6
|ISFUGL
|6
|ISMÅGE
|6
|JABIRU
|6
|JACANA
|6
|KAKAPO
|6
|KALKUN
|6
|KONDOR
|6
|LOMVIE
|6
|MUSVIT
|6
|PÅFUGL
|6
|RØDBEN
|6
|RØRHØG
|6
|SANGER
|6
|SEJLER
|6
|SKEAND
|6
|SNEPPE
|6
|SPÆTTE
|6
|STRUDS
|6
|SÆDGÅS
|6
|TAMDUE
|6
|TRAPPE
|6
|URFUGL
|6
|VAGTEL
|6
|BEOSTÆR
|7
|BLISGÅS
|7
|BLÅHALS
|7
|BRAMGÅS
|7
|BYSVALE
|7
|DROSSEL
|7
|GRAVAND
|7
|GULDGØG
|7
|HOATZIN
|7
|HVINAND
|7
|HÆRFUGL
|7
|HØGEØRN
|7
|KAMPØRN
|7
|KAPUGLE
|7
|KNARAND
|7
|KOHEJRE
|7
|KOLIBRI
|7
|KRIKAND
|7
|KROGNÆB
|7
|LAPUGLE
|7
|MUSVÅGE
|7
|NATRAVN
|7
|NATUGLE
|7
|PELIKAN
|7
|PERUDUE
|7
|PIBEAND
|7
|PINGVIN
|7
|RINGDUE
|7
|RISFUGL
|7
|ROVFUGL
|7
|RUSTAND
|7
|RØDHALS
|7
|RØRDRUM
|7
|SEGLAND
|7
|SERIEMA
|7
|SJAGGER
|7
|SKERYLE
|7
|SNEHØNE
|7
|SNEUGLE
|7
|SOLSORT
|7
|SORTAND
|7
|SPIXARA
|7
|SØKONGE
|7
|TRÆSTÆR
|7
|UNDULAT
|7
|VÆRLING
|7
|ØREGRIB
|7
|AGERHØNE
|8
|ALBATROS
|8
|ANDEFUGL
|8
|BALISTÆR
|8
|BEKKASIN
|8
|BJERGAND
|8
|BLISHØNE
|8
|BLÅMEJSE
|8
|BLÅSKADE
|8
|BOGFINKE
|8
|BOMLÆRKE
|8
|BRUDEAND
|8
|BRUSHANE
|8
|CARACARA
|8
|DAMKLIRE
|8
|DVÆRGARA
|8
|DVÆRGØRN
|8
|FASANDUE
|8
|FISKEØRN
|8
|FLAMINGO
|8
|FLODVIBE
|8
|GEJRFUGL
|8
|GRÅKRAGE
|8
|GRÅSPURV
|8
|GULIRISK
|8
|GULSPURV
|8
|GÅSEGRIB
|8
|HAVTERNE
|8
|HUSSKADE
|8
|HVIDHALS
|8
|HØGEUGLE
|8
|HØNSEGÅS
|8
|JAGTFALK
|8
|KANELAND
|8
|KANELDUE
|8
|KAPVÆVER
|8
|KONGEØRN
|8
|KRONTOKO
|8
|KÆRLØBER
|8
|LAVAMÅGE
|8
|LØBEHØNE
|8
|MALLEMUK
|8
|MANKEDUE
|8
|MURLØBER
|8
|MÅGEFUGL
|8
|PAPEGØJE
|8
|PUNAIBIS
|8
|REVHEJRE
|8
|RØRSPURV
|8
|SAKSHALE
|8
|SKADEGÅS
|8
|SKESTORK
|8
|SLAGFALK
|8
|SLAGUGLE
|8
|SLØRUGLE
|8
|SMÅSPOVE
|8
|SNEFINKE
|8
|SNESPURV
|8
|SOLRIKSE
|8
|SORTVÅGE
|8
|SPIDSAND
|8
|SPOREGØG
|8
|STENRYLE
|8
|STILLITS
|8
|STRØMAND
|8
|SUMPVIBE
|8
|SVANEGÅS
|8
|SVARTBAG
|8
|SØLVMÅGE
|8
|SØRGEDUE
|8
|TINKSMED
|8
|TOPARGUS
|8
|TOPFASAN
|8
|TOPHEJRE
|8
|TOPLUNDE
|8
|TOPLÆRKE
|8
|TOPMEJSE
|8
|TOPSKARV
|8
|TROLDAND
|8
|TRÆLØBER
|8
|TÅRNFALK
|8
|VADEFUGL
|8
|VANDSTÆR
|8
|VINHEJRE
|8
|WONGADUE
|8
|ØGLEBAZA
|8
|ØRNEVÅGE
|8
|AFTENFALK
|9
|ALPEKRAGE
|9
|ANDESVIBE
|9
|ARAKAKADU
|9
|ATLINGAND
|9
|AZURMEJSE
|9
|BLODPIROL
|9
|BYNKEFUGL
|9
|DIGESVALE
|9
|DVÆRGFALK
|9
|DVÆRGRYLE
|9
|EDDERFUGL
|9
|ENGSNARRE
|9
|FJELDVÅGE
|9
|FLØJLSAND
|9
|GLENTEØRN
|9
|GRØNIRISK
|9
|GRÅFISKER
|9
|GRÅSISKEN
|9
|GUINEADUE
|9
|GULDFASAN
|9
|HALEMEJSE
|9
|HAWAIIAND
|9
|HAWAIIGÅS
|9
|HEDELÆRKE
|9
|HVIDKLIRE
|9
|HÆTTEMÅGE
|9
|HØNSEFUGL
|9
|JERNSPURV
|9
|KAPSKEAND
|9
|KAPTURAKO
|9
|KEJSERDUE
|9
|KEJSERGÅS
|9
|KEJSERØRN
|9
|KIRKEUGLE
|9
|KLIPPEDUE
|9
|KLIRERYLE
|9
|KNOPSVANE
|9
|KNORTEGÅS
|9
|KONGEVÅGE
|9
|KÆRSANGER
|9
|LAMMEGRIB
|9
|LANDSVALE
|9
|LÆRKEFALK
|9
|LØVSANGER
|9
|MANKEIBIS
|9
|MUNKEGRIB
|9
|MURSEJLER
|9
|NATTERGAL
|9
|ODINSHANE
|9
|ORIENTGØG
|9
|PALMEGRIB
|9
|PERLEHØNE
|9
|PERLEUGLE
|9
|PERUTRIEL
|9
|PIBEHEJRE
|9
|PIBESVANE
|9
|PUNGMEJSE
|9
|RAVNEGRIB
|9
|REGNSPOVE
|9
|ROSENSTÆR
|9
|RØDSTJERT
|9
|RØRSANGER
|9
|SADDELNÆB
|9
|SAFIRLORI
|9
|SANDLØBER
|9
|SANGLÆRKE
|9
|SANGSPURV
|9
|SANGSVANE
|9
|SILDEMÅGE
|9
|SILKEHALE
|9
|SILKESTÆR
|9
|SIVSANGER
|9
|SKOVSKADE
|9
|SKOVSPURV
|9
|SKÆGMEJSE
|9
|SLANGEØRN
|9
|SORTKLIRE
|9
|SORTKRAGE
|9
|SORTMEJSE
|9
|SORTTERNE
|9
|SPÆTMEJSE
|9
|STEPPEØRN
|9
|STORKJOVE
|9
|STORMMÅGE
|9
|STORSPOVE
|9
|SUMPMEJSE
|9
|SØLVFASAN
|9
|SØLVHEJRE
|9
|TAFFELAND
|9
|THORSHANE
|9
|TORNIRISK
|9
|TORNSKADE
|9
|TREDÆKKER
|9
|TRÆSKONÆB
|9
|TURTELDUE
|9
|TYRKERDUE
|9
|VANDREDUE
|9
|VANDRIKSE
|9
|VANDTRIEL
|9
|VENDEHALS
|9
|VIPSTJERT
|9
|ÅDSELGRIB
|9
|ABDIMSTORK
|10
|AGAMIHEJRE
|10
|ALFESMUTTE
|10
|ALPEALLIKE
|10
|ANDESKLYDE
|10
|BAIRDSRYLE
|10
|BERBERHØNE
|10
|BJERGIRISK
|10
|BJERGLÆRKE
|10
|BJÆLDEFUGL
|10
|COCOIHEJRE
|10
|CUBATRÆAND
|10
|DVÆRGHEJRE
|10
|DVÆRGTERNE
|10
|FISKEHEJRE
|10
|FJORDTERNE
|10
|FLODPRINIA
|10
|FUGLEKONGE
|10
|FYRREMEJSE
|10
|GLANSFASAN
|10
|GRANHJERPE
|10
|GRANSANGER
|10
|GRØNSISKEN
|10
|GRØNSPÆTTE
|10
|HAVESANGER
|10
|HVIDSISKEN
|10
|HYACINTARA
|10
|INDUSSPURV
|10
|INKAKAKADU
|10
|JORDSPÆTTE
|10
|JOSAMARANT
|10
|KAFFERTOKO
|10
|KALKUNGRIB
|10
|KENYASPURV
|10
|KERNEBIDER
|10
|KONGEFASAN
|10
|KORITRAPPE
|10
|KÆMPETUKAN
|10
|LANNERFALK
|10
|LAPVÆRLING
|10
|LATTERFUGL
|10
|LAURBÆRDUE
|10
|LUNDSANGER
|10
|LÆRKESPURV
|10
|NILGIRIDUE
|10
|NORDSANGER
|10
|NÆSEKAKADU
|10
|NØDDEKRIGE
|10
|ORINOCOGÅS
|10
|PEPOSAKAND
|10
|PRÆRIEMÅGE
|10
|PRÆRIEUGLE
|10
|PUNATINAMU
|10
|REGNVAGTEL
|10
|REMPINGVIN
|10
|ROSENTERNE
|10
|SAHELSPURV
|10
|SALVIEHØNE
|10
|SAVISANGER
|10
|SIAMILDRYG
|10
|SILKEHEJRE
|10
|SKOVSANGER
|10
|SKOVSNEPPE
|10
|SOLASTRILD
|10
|SORTSPÆTTE
|10
|SORTTRAPPE
|10
|SPLITTERNE
|10
|SPORELÆRKE
|10
|SPURVEUGLE
|10
|STENPIKKER
|10
|STENVENDER
|10
|STORSKRÅPE
|10
|STORTRAPPE
|10
|SVALEKLIRE
|10
|SØLVTRAPPE
|10
|TEREKKLIRE
|10
|TORNSANGER
|10
|VANDREFALK
|10
|VINDROSSEL
|10
|VIOLTURAKO
|10
|VORTETRANE
|10
|ZEBRAFINKE
|10
|ZENAIDADUE
|10
|ØRKENLØBER
|10
|ØRKENSPURV
|10
|ALASKASPOVE
|11
|ALFEASTRILD
|11
|AMETYSTSTÆR
|11
|ANDESKONDOR
|11
|ANDESTINAMU
|11
|BANANSMUTTE
|11
|BANKIVAHØNE
|11
|BJERGSIALIA
|11
|CONGOPÅFUGL
|11
|DVÆRGSNEGÅS
|11
|DVÆRGTRAPPE
|11
|FLUESNAPPER
|11
|GOLIATHEJRE
|11
|GÆRDESANGER
|11
|GÆRDESMUTTE
|11
|HAMMERHOVED
|11
|HAWAIIKRAGE
|11
|HJELMKAKADU
|11
|HJELMKASUAR
|11
|KAMBLADHØNE
|11
|KANARIEFUGL
|11
|KAPSLØRUGLE
|11
|KONGEKONDOR
|11
|KRAVETRAPPE
|11
|KVÆKERFINKE
|11
|KÆMPETURAKO
|11
|LAPPEDYKKER
|11
|MARABUSTORK
|11
|MIKADOFASAN
|11
|MOLUKKAKADU
|11
|MUDDERKLIRE
|11
|NAMIBTRAPPE
|11
|NONNETRÆAND
|11
|OKKERTRÆAND
|11
|PAPEGØJEDUE
|11
|PERUPELIKAN
|11
|PILEVÆRLING
|11
|POLARLOMVIE
|11
|PRÆRIELØBER
|11
|PURPURHEJRE
|11
|REGNBUELORI
|11
|RINGDROSSEL
|11
|SAFRANTUKAN
|11
|SANGDROSSEL
|11
|SANGPARAKIT
|11
|SEGLHÆRFUGL
|11
|STELLERSAND
|11
|STRANDSKADE
|11
|STRUDSEFUGL
|11
|STYLTELØBER
|11
|SULAWESIDUE
|11
|SØLVBREDNÆB
|11
|TAIWANKITTA
|11
|TORNASTRILD
|11
|ÆSELPINGVIN
|11
|ØRKENDOMPAP
|11
|ALAGOASHOKKO
|12
|ANDESKRIKAND
|12
|BRILLEKAKADU
|12
|CHACONATUGLE
|12
|CUBASORTVÅGE
|12
|CYPERNSANGER
|12
|DIAMANTFASAN
|12
|DVÆRGPINGVIN
|12
|DVÆRGVÆRLING
|12
|FLØJTEGLENTE
|12
|GRANATSTRUBE
|12
|GRÆSSLØRUGLE
|12
|GÆRDEVÆRLING
|12
|HUSRØDSTJERT
|12
|HÆTTEVÆRLING
|12
|KARMINBIÆDER
|12
|KARMINDOMPAP
|12
|KONGEAMAZONE
|12
|KONGEPINGVIN
|12
|KÆMPEHÆRFUGL
|12
|LEYTESOLFUGL
|12
|MALABARLÆRKE
|12
|MANCHURERAND
|12
|MOSEHORNUGLE
|12
|NYMFEPARAKIT
|12
|PALMEDROSSEL
|12
|PAPEGØJEBAZA
|12
|PARULASANGER
|12
|PERLEASTRILD
|12
|POMERANSFUGL
|12
|PRÆRIESANGER
|12
|PUNAFLAMINGO
|12
|ROSASKESTORK
|12
|SEKRETÆRFUGL
|12
|SKOVHORNUGLE
|12
|SNEGLEGLENTE
|12
|SOMALIBIÆDER
|12
|STRANDHJEJLE
|12
|SWAHILISPURV
|12
|TOPFRANKOLIN
|12
|TURKESTANDUE
|12
|ULDHALSSTORK
|12
|VAGTELTINAMU
|12
|ØRKENNATUGLE
|12
|ADELIEPINGVIN
|13
|ANDESFLAMINGO
|13
|BARTRAMSKLIRE
|13
|BLODNÆBSVÆVER
|13
|BRAHMINGLENTE
|13
|BRILLEPINGVIN
|13
|CHILEFLAMINGO
|13
|DVÆRGHORNUGLE
|13
|FASANBLADHØNE
|13
|GALAPAGOSVÅGE
|13
|GOULDSAMADINE
|13
|IRFLUESNAPPER
|13
|KARDINALVÆVER
|13
|KEJSERPINGVIN
|13
|KLIPPEVÆRLING
|13
|KONGEALBATROS
|13
|MADAGASKARAND
|13
|MADAGASKARDUE
|13
|MANGROVESTORK
|13
|MASKEARATINGA
|13
|MASKELARMFUGL
|13
|MISTELDROSSEL
|13
|NÆSEHORNSFUGL
|13
|PANAYHORNFUGL
|13
|PAPUARYNKENÆB
|13
|PRAGTLYREHALE
|13
|PÅFUGLEKALKUN
|13
|RYUKYURØDHALS
|13
|SALOMONKAKADU
|13
|SATYRTRAGOPAN
|13
|SKÆGDOVENFUGL
|13
|SOMALIVÆRLING
|13
|SPRINGPINGVIN
|13
|STILLEHAVSLOM
|13
|SWINHOESFASAN
|13
|SYDPOLARKJOVE
|13
|TEMMINCKSRYLE
|13
Plante i krydsord – alle 513 svar
Se plante i krydsord for forklaring på hvert ord.
|Svar
|Bogstaver
|EG
|2
|EL
|2
|ASK
|3
|BYG
|3
|BØG
|3
|ELM
|3
|ENE
|3
|FYR
|3
|HØR
|3
|LØN
|3
|MOS
|3
|PIL
|3
|RIS
|3
|RUG
|3
|RØN
|3
|SIV
|3
|ALOE
|4
|ANIS
|4
|BEDE
|4
|BIRK
|4
|DILD
|4
|EFEU
|4
|FAYA
|4
|GRAN
|4
|HAMP
|4
|HYLD
|4
|IRIS
|4
|KHAT
|4
|KVAN
|4
|LIND
|4
|LYNG
|4
|LÆRK
|4
|MAJS
|4
|NAVR
|4
|RAPS
|4
|ROSE
|4
|STAR
|4
|TAKS
|4
|TEFF
|4
|VIOL
|4
|ABILD
|5
|AGAVE
|5
|AHORN
|5
|AMBRA
|5
|DUNEG
|5
|EMMER
|5
|HAVRE
|5
|HENNA
|5
|HUMLE
|5
|HVEDE
|5
|KAKAO
|5
|KARSE
|5
|KENAF
|5
|KOKOS
|5
|KRÆGE
|5
|KVÆDE
|5
|LENGA
|5
|LILJE
|5
|MYNTE
|5
|NÆLDE
|5
|PALME
|5
|PEKAN
|5
|PINJE
|5
|RAULI
|5
|RØDEG
|5
|RØDEL
|5
|SESAM
|5
|SISAL
|5
|SLÅEN
|5
|SPELT
|5
|TJØRN
|5
|TOMAT
|5
|TØRST
|5
|ABETRÆ
|6
|ASTERS
|6
|AVNBØG
|6
|BAMBUS
|6
|BLÅBÆR
|6
|BLÅTRÆ
|6
|BREGNE
|6
|CASHEW
|6
|CEDRAT
|6
|CITRON
|6
|DAHLIA
|6
|DUETRÆ
|6
|ENKORN
|6
|FØLFOD
|6
|HASSEL
|6
|ILDLØN
|6
|JOJOBA
|6
|KAKTUS
|6
|KAPERS
|6
|KIKÆRT
|6
|KLØVER
|6
|KOMMEN
|6
|KORBÆR
|6
|KORKEG
|6
|KROKUS
|6
|KØRVEL
|6
|LINNÆA
|6
|LITCHI
|6
|LONGAN
|6
|MANDEL
|6
|MATREM
|6
|MERIAN
|6
|MISPEL
|6
|MOPANE
|6
|NARCIS
|6
|OLIVEN
|6
|POMELO
|6
|POPPEL
|6
|PURLØG
|6
|QUINOA
|6
|RUCOLA
|6
|RØDTRÆ
|6
|SALVIE
|6
|SOLBÆR
|6
|SQUASH
|6
|SUMPEG
|6
|TAGRØR
|6
|TEBUSK
|6
|TIDSEL
|6
|TIMIAN
|6
|VALMUE
|6
|VALNØD
|6
|ABRIKOS
|7
|ANEMONE
|7
|ANGELIK
|7
|AVOCADO
|7
|BENBRÆK
|7
|BLÅGRAN
|7
|BÆRÆBLE
|7
|CIKORIE
|7
|DUNBIRK
|7
|ENGSKÆR
|7
|ERANTIS
|7
|FARVEEG
|7
|FIRBLAD
|7
|FRUEBÆR
|7
|FRUESKO
|7
|GULDBÆR
|7
|HAVTORN
|7
|HINDBÆR
|7
|HUSFRED
|7
|HVIDLØG
|7
|JERNTRÆ
|7
|JORDNØD
|7
|KASSAVA
|7
|KEPALØG
|7
|KLITFYR
|7
|KVELLER
|7
|LIVSTRÆ
|7
|LUCERNE
|7
|MARUELA
|7
|MIRABEL
|7
|NELLIKE
|7
|OREGANO
|7
|PARANØD
|7
|RAMSLØG
|7
|REDEROD
|7
|REJNFAN
|7
|REVLING
|7
|ROOIBOS
|7
|RØDBIRK
|7
|RØDGRAN
|7
|RØRGRÆS
|7
|SKOVFYR
|7
|SMØRTRÆ
|7
|SODAURT
|7
|SORTFYR
|7
|SORTØJE
|7
|SØLVLØN
|7
|TEAKTRÆ
|7
|TOPSTAR
|7
|TRÆLYNG
|7
|TULIPAN
|7
|TÅREFYR
|7
|ULLUCUS
|7
|VEDBEND
|7
|VÅRSTAR
|7
|AKSELRØN
|8
|APPELSIN
|8
|BALSATRÆ
|8
|BULMEURT
|8
|BUNGEFYR
|8
|BÆVREASP
|8
|DYNDSTAR
|8
|ENGKARSE
|8
|ESTRAGON
|8
|FRYNSEEG
|8
|GEORGINE
|8
|GIFTTYDE
|8
|GULDHORN
|8
|GULDLÆRK
|8
|GUMMITRÆ
|8
|HARESTAR
|8
|HAVERIBS
|8
|HVIDGRAN
|8
|HØRPALME
|8
|JORDSKOK
|8
|JORDSTAR
|8
|JOSTABÆR
|8
|KARAMBOL
|8
|KASTANJE
|8
|KINAPÆRE
|8
|KINASKOK
|8
|KORALTOP
|8
|KRAGEFOD
|8
|KRATVIOL
|8
|KRYBEFYR
|8
|KÆRMYSSE
|8
|LAMMEØRE
|8
|LAVENDEL
|8
|LØGKARSE
|8
|MANDARIN
|8
|MANNAASK
|8
|MELONTRÆ
|8
|MOSEPORS
|8
|MULTEBÆR
|8
|PADDEROK
|8
|PERSILLE
|8
|POMERANS
|8
|PORRELØG
|8
|RAMBUTAN
|8
|ROSMARIN
|8
|RUNDBÆLG
|8
|SANDSKÆG
|8
|SANDSTAR
|8
|SELJERØN
|8
|SILKEFYR
|8
|SKAVGRÆS
|8
|SKOVSTAR
|8
|SKOVSYRE
|8
|SKÆRMELM
|8
|SOLSIKKE
|8
|SORTGRAN
|8
|SPIDSLØN
|8
|STUEGRAN
|8
|SVALEROD
|8
|SØLVGRAN
|8
|SØLVLIND
|8
|TIBETTRÆ
|8
|TRANEBÆR
|8
|TYTTEBÆR
|8
|VANDGRAN
|8
|VANDSPIR
|8
|VINTEREG
|8
|VÅRSKÆRM
|8
|ABATAKOLA
|9
|ALLEHÅNDE
|9
|AUBERGINE
|9
|BAKKESTAR
|9
|BASILIKUM
|9
|BLOMMETRÆ
|9
|BLÆRESTAR
|9
|BRASILTRÆ
|9
|BRØDHVEDE
|9
|BUKKEBLAD
|9
|CEMBRAFYR
|9
|DRAPHAVRE
|9
|DRUEMUNKE
|9
|DVÆRGSTAR
|9
|ENGBLOMME
|9
|ENGSALVIE
|9
|FARVEVAJD
|9
|GRÅPOPPEL
|9
|GUARBØNNE
|9
|GULDRANKE
|9
|HAVEKARSE
|9
|JESSOGRAN
|9
|KALOPANAX
|9
|KAMBREGNE
|9
|KARTOFFEL
|9
|KATTEHALE
|9
|KEJSERTRÆ
|9
|KLEMENTIN
|9
|KOLOKVINT
|9
|KRISTTORN
|9
|KÆMPEGRAN
|9
|KÆMPESTAR
|9
|KØLLESTAR
|9
|LØVSTIKKE
|9
|MAMMUTTRÆ
|9
|MARTSVIOL
|9
|MISTELTEN
|9
|MOSEBUNKE
|9
|MUNGBØNNE
|9
|MUSEVIKKE
|9
|MYGBLOMST
|9
|NÆBHASSEL
|9
|PAGODETRÆ
|9
|PALETBLAD
|9
|PENSELFYR
|9
|PILLESTAR
|9
|PRÆRIEROE
|9
|RØDKLØVER
|9
|SITKAGRAN
|9
|SKARNTYDE
|9
|SKOVMÆRKE
|9
|SKYRÆKKER
|9
|SLANGEURT
|9
|SNEFRYTLE
|9
|SOJABØNNE
|9
|SOLCYPRES
|9
|SPYDMÆLDE
|9
|STRANDFYR
|9
|STRANDKÅL
|9
|SUKKERLØN
|9
|SUKKERROE
|9
|SØJLEGRAN
|9
|SØLVBRYUM
|9
|TORMENTIL
|9
|TUEKÆRULD
|9
|TUSINDFRØ
|9
|VANDMELON
|9
|VANDMYNTE
|9
|VINTERGÆK
|9
|VOLVERLEJ
|9
|VORTEBIRK
|9
|ANDESCEDER
|10
|ATLASCEDER
|10
|BIBERNELLE
|10
|BRANDBÆGER
|10
|DJÆVELSBID
|10
|DURUMHVEDE
|10
|FARVEVISSE
|10
|FERSKENTRÆ
|10
|FINGERSTAR
|10
|FJERBREGNE
|10
|GARVESUMAK
|10
|GRANATÆBLE
|10
|GRAPEFRUGT
|10
|GUMMIFIGEN
|10
|HAREKLØVER
|10
|HAVEKØRVEL
|10
|HAVEMALURT
|10
|HAVEMERIAN
|10
|HAVETIMIAN
|10
|HESTETUNGE
|10
|HJERTEGRÆS
|10
|HORNDRAGER
|10
|HVIDKLØVER
|10
|HØSTTIDLØS
|10
|KANARIEFYR
|10
|KINESERTRÆ
|10
|KIRTELBIRK
|10
|KOLBEHIRSE
|10
|KRANSLILJE
|10
|KÆMPETHUJA
|10
|KÆRSEGLMOS
|10
|KÆRTREHAGE
|10
|LÆGESALVIE
|10
|MAJGØGEURT
|10
|MASTIKSTRÆ
|10
|MIRAKELBÆR
|10
|MORGENFRUE
|10
|MOUPINEPIL
|10
|MURSNOTAND
|10
|OREGONÆBLE
|10
|PARADISTRÆ
|10
|PARASOLTRÆ
|10
|PEBERMYNTE
|10
|POLEJMYNTE
|10
|PUDEASTERS
|10
|PUDEGRÅMOS
|10
|PUKKELLÆBE
|10
|PÆREMØGMOS
|10
|PÅSKELILJE
|10
|SANDHJÆLME
|10
|SARGENTRØN
|10
|SKRÆNTSTAR
|10
|STRANDARVE
|10
|SVINEMÆLDE
|10
|SØLVPOPPEL
|10
|TONKABØNNE
|10
|TUSINDFRYD
|10
|VOLDTIMIAN
|10
|YELLOWWOOD
|10
|ÆDELCYPRES
|10
|ÆRTECYPRES
|10
|ØRNEBREGNE
|10
|AGERKOHVEDE
|11
|AKSRAPUNSEL
|11
|AKSÆRENPRIS
|11
|AMURMAACKIA
|11
|BALKANDAFNE
|11
|BITTERAGURK
|11
|BJERGKLØVER
|11
|BLÆRESMÆLDE
|11
|DUESKABIOSE
|11
|DUSKFREDLØS
|11
|FARVERESEDA
|11
|FJERNELLIKE
|11
|FLODBREDVIN
|11
|GLANSSOLHAT
|11
|GUMMIAKACIE
|11
|HAVEAKELEJE
|11
|HAVEJORDBÆR
|11
|HAVETULIPAN
|11
|HØSTANEMONE
|11
|JOMFRUSKØRT
|11
|KRYBEKLOKKE
|11
|KÆMPEKAKTUS
|11
|KÆRPADDEROK
|11
|LILJEKONVAL
|11
|LÆGEBETONIE
|11
|LÆGEJERNURT
|11
|LÆGEKVÆSURT
|11
|MORBÆRFIGEN
|11
|MÆLKEKLOKKE
|11
|NUTKACYPRES
|11
|NYSERØLLIKE
|11
|NÆLDEKLOKKE
|11
|OPIUMVALMUE
|11
|PERSILLEROD
|11
|PILLEDRAGER
|11
|PRÆRIEHIRSE
|11
|SKARLAGENEG
|11
|SKOVHULLÆBE
|11
|SKOVJORDBÆR
|11
|SKVALDERKÅL
|11
|SLANGETUNGE
|11
|STIKKELSBÆR
|11
|STJERNEANIS
|11
|STJERNESTAR
|11
|STRANDMÆLDE
|11
|STRUDSVINGE
|11
|SUMPHULLÆBE
|11
|SURKIRSEBÆR
|11
|TANDPINETRÆ
|11
|TARMVRIDRØN
|11
|TRÆVLEKRONE
|11
|VEJBREDSTAR
|11
|VINGEBENVED
|11
|VÅRFLADBÆLG
|11
|WEICHSELTRÆ
|11
|AGERPADDEROK
|12
|ALPEENGHAVRE
|12
|ALPEMANDSTRO
|12
|ARABICAKAFFE
|12
|BAKKEGØGEURT
|12
|BAKKEJORDBÆR
|12
|BAKKENELLIKE
|12
|BJERGKNOPURT
|12
|BJERGSTENFRØ
|12
|BJERGSYDTAKS
|12
|BJERGULVEFOD
|12
|DVÆRGLIVSTRÆ
|12
|DYNDPADDEROK
|12
|ENEJOMFRUHÅR
|12
|ENGROTTEHALE
|12
|ENGSTORKENÆB
|12
|FARVEGÅSEURT
|12
|FUJIYAMAÆBLE
|12
|GÅSEPOTENTIL
|12
|HAVERABARBER
|12
|HIMALAYABIRK
|12
|HYLDEGØGEURT
|12
|HØNSEBENSTRÆ
|12
|JAPANPILEURT
|12
|JOHANNESBRØD
|12
|KONGESCEPTER
|12
|KRATFLADBÆLG
|12
|KUGLEFILTMOS
|12
|KÆMPEPILEURT
|12
|LIBANONCEDER
|12
|LUNDPADDEROK
|12
|LÆGERABARBER
|12
|LÆGEÆRENPRIS
|12
|MOSETROLDURT
|12
|MUSKATNØDTRÆ
|12
|PAPEGØJEBUSK
|12
|PAPIRBARKLØN
|12
|PRAGTRØLLIKE
|12
|REGNBUELUPIN
|12
|SALEPGØGEURT
|12
|SANKTHANSURT
|12
|SKOVFLADBÆLG
|12
|SKOVPADDEROK
|12
|STENÆRENPRIS
|12
|STRANDASTERS
|12
|STRANDLIMURT
|12
|STRANDMALURT
|12
|STRANDSENNEP
|12
|STRÅLESOLHAT
|12
|SUKKERPLANTE
|12
|SØLVPOTENTIL
|12
|TEKSTILBANAN
|12
|TREKANTSØJLE
|12
|CITRONMELISSE
|13
|CITRONVERBENA
|13
|CYPRESULVEFOD
|13
|DRAGEBLODSTRÆ
|13
|ENGNELLIKEROD
|13
|FJELDHESTEHOV
|13
|FUGLEKIRSEBÆR
|13
|HESTEKASTANJE
|13
|HIMALAYACEDER
|13
|KAMTJATKABIRK
|13
|LÆGEOKSETUNGE
|13
|NORDMANNSGRAN
|13
|RIDDERGØGEURT
|13
|SANDROTTEHALE
|13
|SKOVGALTETAND
|13
|SKOVGØGELILJE
|13
|SKOVSTORKENÆB
|13
|SKOVTUPELOTRÆ
|13
|SLANGEBARKFYR
|13
|SOMMERANEMONE
|13
|STJERNEKLOKKE
|13
|STRANDTREHAGE
|13
|STRANDVEJBRED
|13
|TAGHÅRSTJERNE
|13
Land i krydsord – alle 175 svar
Se land i krydsord for forklaring på hvert ord.
|Svar
|Bogstaver
|USA
|3
|CUBA
|4
|FIJI
|4
|IRAK
|4
|IRAN
|4
|KINA
|4
|LAOS
|4
|MALI
|4
|NIUE
|4
|OMAN
|4
|PERU
|4
|TOGO
|4
|ARUBA
|5
|BENIN
|5
|CHILE
|5
|GABON
|5
|GHANA
|5
|HAITI
|5
|JAPAN
|5
|KENYA
|5
|MALTA
|5
|NAURU
|5
|NEPAL
|5
|NIGER
|5
|NORGE
|5
|PALAU
|5
|POLEN
|5
|QATAR
|5
|SAMOA
|5
|SUDAN
|5
|TCHAD
|5
|TONGA
|5
|YEMEN
|5
|ANGOLA
|6
|BELIZE
|6
|BHUTAN
|6
|BRUNEI
|6
|CANADA
|6
|CYPERN
|6
|GAMBIA
|6
|GUINEA
|6
|GUYANA
|6
|INDIEN
|6
|IRLAND
|6
|ISLAND
|6
|ISRAEL
|6
|JORDAN
|6
|KOSOVO
|6
|KUWAIT
|6
|LIBYEN
|6
|MALAWI
|6
|MEXICO
|6
|MONACO
|6
|PANAMA
|6
|RWANDA
|6
|SYRIEN
|6
|TAIWAN
|6
|TUVALU
|6
|UGANDA
|6
|UNGARN
|6
|ZAMBIA
|6
|ØSTRIG
|6
|ANDORRA
|7
|BAHAMAS
|7
|BAHRAIN
|7
|BELARUS
|7
|BELGIEN
|7
|BOLIVIA
|7
|BURUNDI
|7
|DANMARK
|7
|ECUADOR
|7
|EGYPTEN
|7
|ERITREA
|7
|ESTLAND
|7
|FINLAND
|7
|GRENADA
|7
|HOLLAND
|7
|ITALIEN
|7
|JAMAICA
|7
|LESOTHO
|7
|LETLAND
|7
|LIBANON
|7
|LIBERIA
|7
|LITAUEN
|7
|MAROKKO
|7
|MOLDOVA
|7
|MYANMAR
|7
|NAMIBIA
|7
|NIGERIA
|7
|REUNION
|7
|RUSLAND
|7
|SCHWEIZ
|7
|SENEGAL
|7
|SERBIEN
|7
|SOMALIA
|7
|SPANIEN
|7
|SURINAM
|7
|SVERIGE
|7
|TYRKIET
|7
|UKRAINE
|7
|URUGUAY
|7
|VANUATU
|7
|VIETNAM
|7
|ALBANIEN
|8
|ALGERIET
|8
|ARMENIEN
|8
|BARBADOS
|8
|BOTSWANA
|8
|CAMBODJA
|8
|CAMEROUN
|8
|COLOMBIA
|8
|DJIBOUTI
|8
|DOMINICA
|8
|ESWATINI
|8
|ETIOPIEN
|8
|FRANKRIG
|8
|GEORGIEN
|8
|HONDURAS
|8
|KIRIBATI
|8
|KROATIEN
|8
|MALAYSIA
|8
|PAKISTAN
|8
|PARAGUAY
|8
|PORTUGAL
|8
|RUMÆNIEN
|8
|SYDKOREA
|8
|SYDSUDAN
|8
|TANZANIA
|8
|THAILAND
|8
|TJEKKIET
|8
|TUNESIEN
|8
|TYSKLAND
|8
|ZIMBABWE
|8
|ØSTTIMOR
|8
|ARGENTINA
|9
|BRASILIEN
|9
|BULGARIEN
|9
|COMORERNE
|9
|GUATEMALA
|9
|MAURITIUS
|9
|MONGOLIET
|9
|NICARAGUA
|9
|NORDKOREA
|9
|PALÆSTINA
|9
|SINGAPORE
|9
|SLOVAKIET
|9
|SLOVENIEN
|9
|SWAZILAND
|9
|SYDAFRIKA
|9
|VENEZUELA
|9
|AUSTRALIEN
|10
|BANGLADESH
|10
|GRÆKENLAND
|10
|INDONESIEN
|10
|KASAKHSTAN
|10
|LUXEMBOURG
|10
|MADAGASKAR
|10
|MALDIVERNE
|10
|MONTENEGRO
|10
|MOZAMBIQUE
|10
|SOMALILAND
|10
|USBEKISTAN
|10
|AFGHANISTAN
|11
|KIRGISISTAN
|11
|MAURETANIEN
|11
|MIKRONESIEN
|11
|ASERBAJDSJAN
|12
|FILIPPINERNE
|12
|SALOMONØERNE
|12
|SEYCHELLERNE
|12
|TADSJIKISTAN
|12
|TURKMENISTAN
|12
|LIECHTENSTEIN
|13
|MARSHALLØERNE
|13
|VATIKANSTATEN
|13
Fartøj i krydsord – alle 140 svar
Se fartøj i krydsord for forklaring på hvert ord.
|Svar
|Bogstaver
|ARK
|3
|JOL
|3
|KUF
|3
|KÅG
|3
|RIB
|3
|SUD
|3
|BARK
|4
|BRIG
|4
|JEKT
|4
|KANO
|4
|PRAM
|4
|SLUP
|4
|SNAU
|4
|UBÅD
|4
|YAWL
|4
|YLVA
|4
|AVISO
|5
|BIREM
|5
|EVERT
|5
|FLÅDE
|5
|FÆRGE
|5
|GALEJ
|5
|ISBÅD
|5
|JOLLE
|5
|JUNKE
|5
|KAJAK
|5
|KARAK
|5
|KARVE
|5
|KETCH
|5
|KNARR
|5
|KOGGE
|5
|KVASE
|5
|OTTER
|5
|ROBÅD
|5
|SKUDE
|5
|SWATH
|5
|TRIER
|5
|YACHT
|5
|CHAIKA
|6
|DAMPER
|6
|FELUKE
|6
|FREGAT
|6
|FÆRING
|6
|GALEON
|6
|GONDOL
|6
|HUSBÅD
|6
|KORVET
|6
|KUTTER
|6
|SAMPAN
|6
|SKEIDE
|6
|SMAKKE
|6
|SNEKKE
|6
|TANKER
|6
|TURBÅD
|6
|BIRLINN
|7
|BRANDER
|7
|BYRDING
|7
|COASTER
|7
|CURRACH
|7
|FYRSKIB
|7
|FÆRØBÅD
|7
|GALEASE
|7
|KARAVEL
|7
|KLIPPER
|7
|KONEBÅD
|7
|KRYDSER
|7
|LODSBÅD
|7
|LYSTBÅD
|7
|OSELVER
|7
|SCULLER
|7
|SEJLBÅD
|7
|SUMPBÅD
|7
|TRAWLER
|7
|TRÆSKIB
|7
|BILFÆRGE
|8
|BLOKSKIB
|8
|BORESKIB
|8
|DAMPSKIB
|8
|GUMMIBÅD
|8
|ISBRYDER
|8
|KANONBÅD
|8
|KØLESKIB
|8
|LANGSKIB
|8
|MOTORBÅD
|8
|SEJLSKIB
|8
|SKONNERT
|8
|SLAGSKIB
|8
|SLÆBEBÅD
|8
|STYKPRAM
|8
|TANKSKIB
|8
|TRIMARAN
|8
|DEPOTSKIB
|9
|DESTROYER
|9
|ENTYPEBÅD
|9
|KATAMARAN
|9
|KLASSEBÅD
|9
|KONGESKIB
|9
|MOTORSKIB
|9
|OUTRIGGER
|9
|SANDSUGER
|9
|STAMMEBÅD
|9
|VANDCYKEL
|9
|VAPORETTO
|9
|BARKENTINE
|10
|BRIGANTINE
|10
|FULDRIGGER
|10
|HANGARSKIB
|10
|HJULDAMPER
|10
|HVALFANGER
|10
|HVALKOGERI
|10
|KABELFÆRGE
|10
|MINELÆGGER
|10
|MOTORFÆRGE
|10
|PANSERSKIB
|10
|TORPEDOBÅD
|10
|CRUISEFÆRGE
|11
|HURTIGFÆRGE
|11
|MINESTRYGER
|11
|PENTEKONTER
|11
|REDNINGSBÅD
|11
|SPIDSGATTER
|11
|SUPERTANKER
|11
|TØMMERFLÅDE
|11
|VANDSCOOTER
|11
|VIKINGESKIB
|11
|DOBBELTFIRER
|12
|FÆNGSELSSKIB
|12
|NORDLANDSBÅD
|12
|STYKGODSSKIB
|12
|UDRIGGERKANO
|12
|ÅLEDRIVKVASE
|12
|CONTAINERSKIB
|13
|HEAVYLIFTSKIB
|13
|HOSPITALSSKIB
|13
|JERNBANEFÆRGE
|13
|KRYDSTOGTSKIB
|13
|OVERFLADESKIB
|13
|PANSERKRYDSER
|13
|REDNINGSFLÅDE
|13
|SINGLESCULLER
|13
Fag i krydsord – alle 313 svar
Se fag i krydsord for forklaring på hvert ord.
|Svar
|Bogstaver
|EDB
|3
|DATA
|4
|ETAT
|4
|FELT
|4
|GREN
|4
|ISME
|4
|IDRÆT
|5
|KUNST
|5
|LOGIK
|5
|OPTIK
|5
|SKOLE
|5
|ALKYMI
|6
|GESTIK
|6
|METRIK
|6
|STATIK
|6
|STRENG
|6
|TERMIK
|6
|AKUSTIK
|7
|ALGEBRA
|7
|ANATOMI
|7
|BIOKEMI
|7
|BOTANIK
|7
|CUTTING
|7
|ETOLOGI
|7
|FARMACI
|7
|FONETIK
|7
|GENETIK
|7
|GEODÆSI
|7
|GEOKEMI
|7
|KINETIK
|7
|KUBISME
|7
|MEDICIN
|7
|MEKANIK
|7
|PLASTIK
|7
|POLITIK
|7
|RETNING
|7
|RETORIK
|7
|RUMFART
|7
|STILART
|7
|STUDIUM
|7
|SUFISME
|7
|SYNTAKS
|7
|TEKSTIL
|7
|TEOLOGI
|7
|TEOSOFI
|7
|TILVALG
|7
|ZOOLOGI
|7
|ÆSTETIK
|7
|ØKOLOGI
|7
|AEROLOGI
|8
|AGRONOMI
|8
|BRYOLOGI
|8
|CYTOLOGI
|8
|DATALOGI
|8
|DIDAKTIK
|8
|DIÆTETIK
|8
|DOGMATIK
|8
|ERGONOMI
|8
|ETNOLOGI
|8
|FAUVISME
|8
|FILOLOGI
|8
|FILOSOFI
|8
|FONOLOGI
|8
|FOTOKEMI
|8
|FYSIURGI
|8
|GEOFYSIK
|8
|GERIATRI
|8
|GRUNDBOG
|8
|GUDELÆRE
|8
|HERALDIK
|8
|HISTORIE
|8
|HØRELÆRE
|8
|HÅNDVÆRK
|8
|IDEOLOGI
|8
|INDOLOGI
|8
|LOGOPÆDI
|8
|MYTOLOGI
|8
|NAIVISME
|8
|PÆDIATRI
|8
|REALISME
|8
|ROMANTIK
|8
|RUNOLOGI
|8
|SEMANTIK
|8
|SEMIOTIK
|8
|SEXOLOGI
|8
|SINOLOGI
|8
|SPECIALE
|8
|TACHISME
|8
|TEKNIKER
|8
|TEKTONIK
|8
|TOPOLOGI
|8
|VIROLOGI
|8
|ÆTIOLOGI
|8
|AFSÆTNING
|9
|ARITMETIK
|9
|ARKÆOLOGI
|9
|ASTROLOGI
|9
|ATOMFYSIK
|9
|AUDIOLOGI
|9
|BALLISTIK
|9
|DEMOGRAFI
|9
|DISCIPLIN
|9
|EMPIRISME
|9
|ENERGETIK
|9
|EPIGRAFIK
|9
|ETNOGRAFI
|9
|ETYMOLOGI
|9
|FUTURISME
|9
|GEMMOLOGI
|9
|GENEALOGI
|9
|GEOTEKNIK
|9
|GRAFOLOGI
|9
|HIPPOLOGI
|9
|HISTOLOGI
|9
|HOMILETIK
|9
|HUMANIORA
|9
|HYDRAULIK
|9
|HYDROLOGI
|9
|IDEALISME
|9
|IKONOLOGI
|9
|KONDITORI
|9
|KOSMOGONI
|9
|KOSMOLOGI
|9
|KRONOLOGI
|9
|LIMNOLOGI
|9
|LÆGEKUNST
|9
|METAFYSIK
|9
|METROLOGI
|9
|MORFOLOGI
|9
|MOTORLÆRE
|9
|NATURLÆRE
|9
|ORTODOKSI
|9
|OSTEOLOGI
|9
|PNEUMATIK
|9
|PRAGMATIK
|9
|PSYKOLOGI
|9
|PÆDAGOGIK
|9
|SEMIOLOGI
|9
|SKATTERET
|9
|SKOLASTIK
|9
|SOCIOLOGI
|9
|STATISTIK
|9
|STILISTIK
|9
|STOICISME
|9
|SYGEPLEJE
|9
|TANKEBANE
|9
|TEKNOLOGI
|9
|TRADITION
|9
|TYPOGRAFI
|9
|VERSELÆRE
|9
|VIDENSKAB
|9
|ARKITEKTUR
|10
|ASTROFYSIK
|10
|BIOMEDICIN
|10
|DENDROLOGI
|10
|DIAGNOSTIK
|10
|DIPLOMATIK
|10
|DRAMATURGI
|10
|EGYPTOLOGI
|10
|ELEKTRONIK
|10
|EMBRYOLOGI
|10
|ENTOMOLOGI
|10
|ESKATOLOGI
|10
|ESKIMOLOGI
|10
|FINMEKANIK
|10
|FORGRENING
|10
|GEOBIOLOGI
|10
|GLACIOLOGI
|10
|GYNÆKOLOGI
|10
|HYDROGRAFI
|10
|IKONOGRAFI
|10
|IMMUNOLOGI
|10
|INFORMATIK
|10
|KARTOGRAFI
|10
|KERNEFYSIK
|10
|KYBERNETIK
|10
|LANDMÅLING
|10
|MADLAVNING
|10
|METALLURGI
|10
|METODELÆRE
|10
|MINERALOGI
|10
|NUMEROLOGI
|10
|NUMISMATIK
|10
|NYMARXISME
|10
|NYREALISME
|10
|OCEANOLOGI
|10
|ODONTOLOGI
|10
|PALÆOGRAFI
|10
|POLITOLOGI
|10
|POLYTEKNIK
|10
|PSYKOFYSIK
|10
|PYROTEKNIK
|10
|REFORMISME
|10
|ROMANTISME
|10
|STRAFFERET
|10
|SYMBOLISME
|10
|SØMANDSKAB
|10
|TELETEKNIK
|10
|TEORETIKER
|10
|TROTSKISME
|10
|VENEROLOGI
|10
|ØKONOMETRI
|10
|AERODYNAMIK
|11
|ANTROPOLOGI
|11
|ANTROPOSOFI
|11
|BIEDERMEIER
|11
|BIOGEOGRAFI
|11
|BROMATOLOGI
|11
|DERMATOLOGI
|11
|FARMAKOLOGI
|11
|FYSIOGNOMIK
|11
|FØDERALISME
|11
|GERMANISTIK
|11
|GERONTOLOGI
|11
|GNOSTICISME
|11
|HARMONILÆRE
|11
|HERMENEUTIK
|11
|HERPETOLOGI
|11
|HYDROSTATIK
|11
|HÅNDARBEJDE
|11
|KLASSICISME
|11
|KLIMATOLOGI
|11
|KRIMINOLOGI
|11
|METEOROLOGI
|11
|MINIMALISME
|11
|NATURALISME
|11
|OCEANOGRAFI
|11
|POSITIVISME
|11
|PRAGMATISME
|11
|RELATIVISME
|11
|RETSMEDICIN
|11
|REUMATOLOGI
|11
|STILRETNING
|11
|SURREALISME
|11
|TOKSIKOLOGI
|11
|UDENADSLÆRE
|11
|AGNOSTICISME
|12
|BAKTERIOLOGI
|12
|DIALEKTOLOGI
|12
|EPIDEMIOLOGI
|12
|EPISTEMOLOGI
|12
|FOLKLORISTIK
|12
|FÆNOMENOLOGI
|12
|GEOMORFOLOGI
|12
|HISTORICISME
|12
|HYDRODYNAMIK
|12
|HYDROMEKANIK
|12
|JOURNALISTIK
|12
|KAPITALLOGIK
|12
|LEKSIKOGRAFI
|12
|LIVSFILOSOFI
|12
|METALLOGRAFI
|12
|NATURMEDICIN
|12
|PALÆONTOLOGI
|12
|RATIONALISME
|12
|RETSHISTORIE
|12
|REVISIONISME
|12
|SYNDIKALISME
|12
|TERMODYNAMIK
|12
|TRIGONOMETRI
|12
|UDENADSLÆREN
|12
|ANÆSTESIOLOGI
|13
|AUDIOLOGOPÆDI
|13
|BYGNINGSKUNST
|13
|ELEKTROTEKNIK
|13
|FILMVIDENSKAB
|13
|KIRKEHISTORIE
|13
|KRIMINALISTIK
|13
|KUNSTHISTORIE
|13
|KVANTEMEKANIK
|13
|LÆGEVIDENSKAB
|13
|MATERIALELÆRE
|13
|PARAPSYKOLOGI
|13
|PSYKOPATOLOGI
|13
|SOCIALMEDICIN
|13
|SPIRITUALISME
|13
|STATSKUNDSKAB
|13
|SUBJEKTIVISME
|13
|ARBEJDSMEDICIN
|14
|BØRNEPSYKIATRI
|14
|BØRNEPSYKOLOGI
|14
|DATALINGVISTIK
|14
|DEKONSTRUKTION
|14
|DOKUMENTARISME
|14
|DYBDEPSYKOLOGI
|14
|FUNKTIONALISME
|14
|GRUNDVIDENSKAB
|14
|HUMANVIDENSKAB
|14
|HØJENERGIFYSIK
|14
|IMPRESSIONISME
|14
|KRYSTALLOGRAFI
|14
|KULTURGEOGRAFI
|14
|KULTURHISTORIE
|14
|MACHIAVELLISME
|14
|MEDIEVIDENSKAB
|14
|MUSIKVIDENSKAB
|14
|NATURVIDENSKAB
|14
|NEUROFYSIOLOGI
|14
|NEUROPSYKOLOGI
|14
|SOCIALREALISME
|14
|SPROGVIDENSKAB
|14
|STATSVIDENSKAB
|14
|SYMPTOMATOLOGI
|14
|ARVELIGHEDSLÆRE
|15
|EKSPRESSIONISME
|15
|FUNDAMENTALISME
|15
|KONSTRUKTIVISME
|15
|KULTURSOCIOLOGI
|15
|SLÆGTSFORSKNING
|15
|SOCIALPSYKOLOGI
|15
|SOCIALVIDENSKAB
|15
|SOCIOLINGVISTIK
|15
|VIDENSKABSTEORI
|15
Underlag i krydsord – alle 5 svar
Se underlag i krydsord for forklaring på hvert ord.
|Svar
|Bogstaver
|LEJE
|4
|GRUND
|5
|MADRAS
|6
|JORDLAG
|7
|OVERFLADE
|9
Fange i krydsord – alle 13 svar
Se fange i krydsord for forklaring på hvert ord.
|Svar
|Bogstaver
|FÅ
|2
|OPNÅ
|4
|TAGE
|4
|PILKE
|5
|LASSOE
|6
|SKAFFE
|6
|SPJÆLD
|6
|STANGE
|6
|ANSTALT
|7
|FÆNGSEL
|7
|PÅVIRKE
|7
|VANSKELIGHED
|12
|STRAFFEANSTALT
|14
Bryder i krydsord – alle 10 svar
Se bryder i krydsord for forklaring på hvert ord.
|Svar
|Bogstaver
|LEDE
|4
|BLIVE
|5
|SKABE
|5
|ÆNDRE
|5
|SKAFFE
|6
|MEDFØRE
|7
|FORANDRE
|8
|ØDELÆGGE
|8
|FORÅRSAGE
|9
|FREMBRINGE
|10
Vægt i krydsord – alle 49 svar
Se vægt i krydsord for forklaring på hvert ord.
|Svar
|Bogstaver
|LOD
|3
|MÅL
|3
|TARA
|4
|TEGN
|4
|KRAFT
|5
|MÅLER
|5
|LETHED
|6
|TYNGDE
|6
|BALLAST
|7
|BROVÆGT
|7
|LETVÆGT
|7
|REDSKAB
|7
|VURDERE
|7
|BADEVÆGT
|8
|BREVVÆGT
|8
|EGENVÆGT
|8
|FJERVÆGT
|8
|FLUEVÆGT
|8
|GULDVÆGT
|8
|OVERVÆGT
|8
|SKÅLVÆGT
|8
|SVÆRVÆGT
|8
|BETYDNING
|9
|INDIKATOR
|9
|MÅLEENHED
|9
|STANGVÆGT
|9
|STØRRELSE
|9
|TOTALVÆGT
|9
|UNDERVÆGT
|9
|VÆGTFYLDE
|9
|BANTAMVÆGT
|10
|BRUTTOVÆGT
|10
|FJEDERVÆGT
|10
|KØKKENVÆGT
|10
|MELLEMVÆGT
|10
|PRIORITERE
|10
|SLAGTEVÆGT
|10
|VÆGTKLASSE
|10
|WELTERVÆGT
|10
|CRUISERVÆGT
|11
|DEPLACEMENT
|11
|FØDSELSVÆGT
|11
|LETFLUEVÆGT
|11
|LETSVÆRVÆGT
|11
|LETMELLEMVÆGT
|13
|LETWELTERVÆGT
|13
|SKYDELODSVÆGT
|13
|SUPERSVÆRVÆGT
|13
|MÅLEINSTRUMENT
|14
Epoke i krydsord – alle 5 svar
Se epoke i krydsord for forklaring på hvert ord.
|Svar
|Bogstaver
|TID
|3
|PERIODE
|7
|TIDSRUM
|7
|TIDEHVERV
|9
|HELLENISME
|10
Succes i krydsord – alle 10 svar
Se succes i krydsord for forklaring på hvert ord.
|Svar
|Bogstaver
|SEJR
|4
|TABER
|5
|UDFALD
|6
|VINDER
|6
|FOLLOWUP
|8
|FREMGANG
|8
|OPFØLGER
|8
|RESULTAT
|8
|GULDDRENG
|9
|TRIUMFATOR
|10
Bearbejde i krydsord – alle 12 svar
Se bearbejde i krydsord for forklaring på hvert ord.
|Svar
|Bogstaver
|SY
|2
|FØLE
|4
|RIVE
|4
|ÆLTE
|4
|PUDSE
|5
|SMEDE
|5
|PÅVIRKE
|7
|BEHANDLE
|8
|TILHUGGE
|8
|TILPASSE
|8
|ARRANGERE
|9
|FORARBEJDE
|10
Stykke i krydsord – alle 110 svar
Se stykke i krydsord for forklaring på hvert ord.
|Svar
|Bogstaver
|BED
|3
|BÅD
|3
|DEL
|3
|ENG
|3
|HAK
|3
|KUL
|3
|KÆP
|3
|LAP
|3
|LAS
|3
|LOD
|3
|LØG
|3
|TID
|3
|TUN
|3
|TØJ
|3
|AGER
|4
|BANE
|4
|BIND
|4
|BLOK
|4
|BRIK
|4
|FLIS
|4
|FLÅD
|4
|HAVE
|4
|HELE
|4
|KANT
|4
|KILE
|4
|KLIP
|4
|LUNS
|4
|PROP
|4
|SKAL
|4
|SKÅR
|4
|SPIL
|4
|STOL
|4
|TING
|4
|TOFT
|4
|TOMT
|4
|VANG
|4
|VÆRK
|4
|AREAL
|5
|BØJLE
|5
|ENHED
|5
|FENNE
|5
|FLAGE
|5
|KAPPE
|5
|KLÆDE
|5
|KUNST
|5
|KVART
|5
|KÆVLE
|5
|LAGEN
|5
|PLÆNE
|5
|SKAFT
|5
|SKIVE
|5
|SKRÆL
|5
|SMULE
|5
|SPALT
|5
|SVANG
|5
|VÆNGE
|5
|AFSNIT
|6
|BETRÆK
|6
|DUBLET
|6
|EFFEKT
|6
|FLYDER
|6
|FLÆKKE
|6
|HELHED
|6
|KNYTTE
|6
|LÆNGDE
|6
|LÆRRED
|6
|MÆNGDE
|6
|PARCEL
|6
|SNITTE
|6
|JORDLOD
|7
|PERIODE
|7
|PRODUKT
|7
|RARITET
|7
|TIDSRUM
|7
|VINGÅRD
|7
|AGERJORD
|8
|FRAGMENT
|8
|GENSTAND
|8
|GRÆSNING
|8
|GRØNSVÆR
|8
|HÆLKAPPE
|8
|KORRIDOR
|8
|PELSVÆRK
|8
|PRÆPARAT
|8
|STRIMMEL
|8
|BRØDSKIVE
|9
|EKSEMPLAR
|9
|GRÆSPLÆNE
|9
|HÅNDKLÆDE
|9
|JORDEGODS
|9
|KVANTITET
|9
|RUNDTENOM
|9
|RYGSTYKKE
|9
|STRÆKNING
|9
|TOPSTYKKE
|9
|BRUDSTYKKE
|10
|BRUSCHETTA
|10
|FARVEPRØVE
|10
|JORDSTYKKE
|10
|MUNDSTYKKE
|10
|OPSTILLING
|10
|SIDESTYKKE
|10
|SJÆLDENHED
|10
|FORLÆNGELSE
|11
|MALERLÆRRED
|11
|REGNESTYKKE
|11
|TILLIGGENDE
|11
|VISKESTYKKE
|11
|MIDTERSTYKKE
|12
|SPRÆNGSTYKKE
|12
Samler i krydsord – alle 36 svar
Se samler i krydsord for forklaring på hvert ord.
|Svar
|Bogstaver
|DYNGE
|5
|LODDE
|5
|LUKKE
|5
|LÆGGE
|5
|PULJE
|5
|REJSE
|5
|SANKE
|5
|SINKE
|5
|ÆNDRE
|5
|BUNDTE
|6
|FORENE
|6
|KLUMPE
|6
|SMÆKKE
|6
|SVEJSE
|6
|OPFANGE
|7
|OPLAGRE
|7
|OPSAMLE
|7
|SAMLING
|7
|CENTRERE
|8
|FORANDRE
|8
|INDSAMLE
|8
|NEDSÆTTE
|8
|SAMORDNE
|8
|AGGREGERE
|9
|KOORDINERE
|10
|OPMARCHERE
|10
|SAMMENFØJE
|10
|DOKUMENTERE
|11
|KONCENTRERE
|11
|SAMMENFATTE
|11
|SAMMENLÆGGE
|11
|SAMMENSÆTTE
|11
|CENTRALISERE
|12
|KOORDINATION
|12
|KOORDINERING
|12
|SAMMENSTILLE
|12
Begivenhed i krydsord – alle 23 svar
Se begivenhed i krydsord for forklaring på hvert ord.
|Svar
|Bogstaver
|BRAG
|4
|MØDE
|4
|ANNAL
|5
|ORGIE
|5
|ÅRBOG
|5
|DACAPO
|6
|HALLØJ
|6
|FÆNOMEN
|7
|KONCERT
|7
|HÆNDELSE
|8
|TILFÆLDE
|8
|TILSKUER
|8
|VALGKAMP
|8
|AKTIVITET
|9
|FOLKEFEST
|9
|KLASSIKER
|9
|NACHSPIEL
|9
|OPLEVELSE
|9
|SITUATION
|9
|ØJENVIDNE
|9
|ARRANGEMENT
|11
|KALEJDOSKOP
|11
|NYKLASSIKER
|11
Indstille i krydsord – alle 7 svar
Se indstille i krydsord for forklaring på hvert ord.
|Svar
|Bogstaver
|GØRE
|4
|SIGE
|4
|SIGTE
|5
|HANDLE
|6
|OPHØRE
|6
|REGULERE
|8
|TILPASSE
|8
Fløjte i krydsord – alle 11 svar
Se fløjte i krydsord for forklaring på hvert ord.
|Svar
|Bogstaver
|PIBE
|4
|MUSIK
|5
|AFGIVE
|6
|BLÆSER
|6
|SIRENE
|6
|MEDDELE
|7
|OKARINA
|7
|FREMBRINGE
|10
|INSTRUMENT
|10
|BÅDSMANDSPIBE
|13
|BLÆSEINSTRUMENT
|15
Disciplin i krydsord – alle 77 svar
Se disciplin i krydsord for forklaring på hvert ord.
|Svar
|Bogstaver
|LØB
|3
|DART
|4
|GOLF
|4
|JUDO
|4
|CROSS
|5
|KAJAK
|5
|TRAIL
|5
|KARATE
|6
|RONING
|6
|SKIHOP
|6
|SKILØB
|6
|SLALOM
|6
|SQUASH
|6
|TENNIS
|6
|TIKAMP
|6
|ATLETIK
|7
|BILLARD
|7
|BOWLING
|7
|CAMOGIE
|7
|CURLING
|7
|CYKLING
|7
|DRESSUR
|7
|FEMKAMP
|7
|FODBOLD
|7
|HURLING
|7
|MARATON
|7
|RIDNING
|7
|SYVKAMP
|7
|BOKSNING
|8
|BRYDNING
|8
|FÆGTNING
|8
|HÅNDBOLD
|8
|ISHOCKEY
|8
|LANGBOLD
|8
|NÆVEBOLD
|8
|ROLLBALL
|8
|RUNDBOLD
|8
|SJIPNING
|8
|SKYDNING
|8
|SPYDKAST
|8
|STIKBOLD
|8
|STYRTLØB
|8
|SVØMNING
|8
|TRIATLON
|8
|UDSPRING
|8
|VÆGTKAST
|8
|BADMINTON
|9
|BOSSABALL
|9
|GYMNASTIK
|9
|KUGLESTØD
|9
|RAPIDBALL
|9
|SEJLSPORT
|9
|SKØJTELØB
|9
|SLACKLINE
|9
|TRAMPOLIN
|9
|TRESPRING
|9
|BASKETBALL
|10
|BORDTENNIS
|10
|DISKOSKAST
|10
|HAMMERKAST
|10
|KNATTLEIKR
|10
|MARATONLØB
|10
|VOLLEYBALL
|10
|BUESKYDNING
|11
|HALVMARATON
|11
|HØJDESPRING
|11
|ORIENTERING
|11
|STANGSPRING
|11
|TOVTRÆKNING
|11
|HØVDINGEBOLD
|12
|KASTEFEMKAMP
|12
|KASTETREKAMP
|12
|LÆNGDESPRING
|12
|SNOWBOARDING
|12
|VÆGTLØFTNING
|12
|KØRESTOLSRACE
|13
|SLYNGBOLDKAST
|13
Tyrkisk by i krydsord – alle 59 svar
Se tyrkisk by i krydsord for forklaring på hvert ord.
|Svar
|Bogstaver
|MUS
|3
|VAN
|3
|KARS
|4
|KULU
|4
|RIZE
|4
|URFA
|4
|ADANA
|5
|AYDIN
|5
|BURSA
|5
|CORLU
|5
|CORUM
|5
|CUMRA
|5
|GEBZE
|5
|IZMIR
|5
|IZMIT
|5
|IZNIK
|5
|KONYA
|5
|NIGDE
|5
|SINOP
|5
|SIVAS
|5
|TOKAT
|5
|ALANYA
|6
|AMASYA
|6
|ANKARA
|6
|ARTVIN
|6
|BATMAN
|6
|BINGOL
|6
|BODRUM
|6
|EDIRNE
|6
|ELAZIG
|6
|KELKIT
|6
|MARDIN
|6
|MERSIN
|6
|SAMSUN
|6
|TARSUS
|6
|ANTALYA
|7
|BERGAMA
|7
|DENIZLI
|7
|ERZURUM
|7
|ISPARTA
|7
|KAYSERI
|7
|KUTAHYA
|7
|MALATYA
|7
|TRABZON
|7
|TUNCELI
|7
|ANTIOKIA
|8
|ELBISTAN
|8
|ERZINCAN
|8
|ESENYURT
|8
|ISTANBUL
|8
|MANAVGAT
|8
|ESKISEHIR
|9
|GALLIPOLI
|9
|GAZIANTEP
|9
|GUMUSHANE
|9
|GUZELYURT
|9
|CIHANBEYLI
|10
|SULTANHANI
|10
|KAHRAMANMARAS
|13
Dyr i krydsord – alle 115 svar
Se dyr i krydsord for forklaring på hvert ord.
|Svar
|Bogstaver
|KO
|2
|SO
|2
|ABE
|3
|ELG
|3
|LOS
|3
|MUS
|3
|MÅR
|3
|RÆV
|3
|SÆL
|3
|ULV
|3
|BRUD
|4
|DEGU
|4
|HARE
|4
|HVAL
|4
|JÆRV
|4
|LAMA
|4
|LØVE
|4
|MINK
|4
|BJØRN
|5
|BÆVER
|5
|DHOLE
|5
|EGERN
|5
|FOSSA
|5
|GEMSE
|5
|GIRAF
|5
|HJORT
|5
|ILDER
|5
|KAMEL
|5
|KANIN
|5
|KOALA
|5
|LÆKAT
|5
|ODDER
|5
|PANDA
|5
|ROTTE
|5
|RÅDYR
|5
|TIGER
|5
|ZEBRA
|5
|ZOBEL
|5
|DELFIN
|6
|FRITTE
|6
|GEPARD
|6
|GRÅRÆV
|6
|HUSMÅR
|6
|KODKOD
|6
|MARGAY
|6
|NÆBDYR
|6
|OZELOT
|6
|SERVAL
|6
|ØRERÆV
|6
|ELEFANT
|7
|GAZELLE
|7
|GORILLA
|7
|HVALROS
|7
|ISBJØRN
|7
|JORDULV
|7
|KAPIVAR
|7
|KARAKAL
|7
|KÆNGURU
|7
|LEOPARD
|7
|MARSVIN
|7
|MÅRHUND
|7
|RENSDYR
|7
|SKOVMÅR
|7
|SNEHARE
|7
|SURIKAT
|7
|ANDESKAT
|8
|ANDESRÆV
|8
|ANTILOPE
|8
|BIRKEMUS
|8
|DVÆRGMUS
|8
|FISKEKAT
|8
|FLODHEST
|8
|GRÆVLING
|8
|HAVODDER
|8
|JORDSVIN
|8
|MANKEULV
|8
|MULDVARP
|8
|NÆSEHORN
|8
|PALMEMÅR
|8
|PINDSVIN
|8
|SKOVHUND
|8
|TAMANDUA
|8
|BINTURONG
|9
|CHARSAMÅR
|9
|CHIMPANSE
|9
|FLAGERMUS
|9
|FLODILDER
|9
|GAFFELBUK
|9
|HASSELMUS
|9
|HULEBJØRN
|9
|HYÆNEHUND
|9
|KAKOMISTL
|9
|KRABBERÆV
|9
|KRONHJORT
|9
|LÆBEBJØRN
|9
|MARMORKAT
|9
|NÆSEBJØRN
|9
|BÆVEREGERN
|10
|KRAVEBJØRN
|10
|MALAJBJØRN
|10
|ORANGUTANG
|10
|SOLENODONT
|10
|ALPESTENBUK
|11
|BRILLEBJØRN
|11
|NILGIRITAHR
|11
|STEPPEILDER
|11
|FALKLANDSULV
|12
|GRIZZLYBJØRN
|12
|HAVESYVSOVER
|12
|KERMODEBJØRN
|12
|KÆMPESKÆLDYR
|12
|SNOHALEBJØRN
|12
|ZEBRAMANGUST
|12
|DVÆRGTIGERKAT
|13
|KODIAKBJØRNEN
|13
Hovedstad i krydsord – alle 171 svar
Se hovedstad i krydsord for forklaring på hvert ord.
|Svar
|Bogstaver
|ROM
|3
|ADEN
|4
|APIA
|4
|BAKU
|4
|BERN
|4
|DILI
|4
|DOHA
|4
|JUBA
|4
|LIMA
|4
|LOME
|4
|MALE
|4
|OSLO
|4
|PRAG
|4
|RIGA
|4
|SUVA
|4
|WIEN
|4
|ABUJA
|5
|ACCRA
|5
|AMMAN
|5
|ATHEN
|5
|DAKAR
|5
|DHAKA
|5
|HANOI
|5
|KABUL
|5
|KAIRO
|5
|KIJEV
|5
|MINSK
|5
|PARIS
|5
|PRAIA
|5
|QUITO
|5
|RABAT
|5
|SANAA
|5
|SEOUL
|5
|SOFIA
|5
|SUCRE
|5
|TOKYO
|5
|TUNIS
|5
|VADUZ
|5
|YAREN
|5
|ALGIER
|6
|ANKARA
|6
|ASMARA
|6
|ASTANA
|6
|BAGDAD
|6
|BAMAKO
|6
|BANGUI
|6
|BANJUL
|6
|BEIRUT
|6
|BERLIN
|6
|BISSAU
|6
|BOGOTA
|6
|DODOMA
|6
|DUBLIN
|6
|GITEGA
|6
|HARARE
|6
|HAVANA
|6
|KIGALI
|6
|LONDON
|6
|LUANDA
|6
|LUSAKA
|6
|MADRID
|6
|MAJURO
|6
|MANAMA
|6
|MANILA
|6
|MAPUTO
|6
|MASERU
|6
|MONACO
|6
|MORONI
|6
|MOSKVA
|6
|MUSCAT
|6
|NASSAU
|6
|NIAMEY
|6
|OTTAWA
|6
|PANAMA
|6
|PEKING
|6
|RIYADH
|6
|ROSEAU
|6
|SKOPJE
|6
|TAIPEI
|6
|TIRANA
|6
|ZAGREB
|6
|BANGKOK
|7
|BEIJING
|7
|BEOGRAD
|7
|BISJKEK
|7
|CARACAS
|7
|COLOMBO
|7
|CONAKRY
|7
|HONIARA
|7
|JAKARTA
|7
|JEREVAN
|7
|KAMPALA
|7
|MANAGUA
|7
|MBABANE
|7
|NAIROBI
|7
|NICOSIA
|7
|PALIKIR
|7
|TALLINN
|7
|TBILISI
|7
|TEHERAN
|7
|THIMPHU
|7
|TRIPOLI
|7
|VILNIUS
|7
|YAOUNDE
|7
|ASUNCION
|8
|BELMOPAN
|8
|BRASILIA
|8
|BUDAPEST
|8
|BUKAREST
|8
|CANBERRA
|8
|CASTRIES
|8
|CHISINAU
|8
|DAMASKUS
|8
|DJIBOUTI
|8
|DUSJANBE
|8
|FREETOWN
|8
|FUNAFUTI
|8
|GABORONE
|8
|HELSINKI
|8
|KATMANDU
|8
|KHARTOUM
|8
|KINGSTON
|8
|KINSHASA
|8
|LILONGWE
|8
|LISSABON
|8
|MONROVIA
|8
|PRETORIA
|8
|PRISTINA
|8
|RAMALLAH
|8
|SANTIAGO
|8
|SARAJEVO
|8
|TASJKENT
|8
|VALLETTA
|8
|VICTORIA
|8
|WARSZAWA
|8
|WINDHOEK
|8
|AMSTERDAM
|9
|ASJKHABAD
|9
|BRUXELLES
|9
|ISLAMABAD
|9
|JERUSALEM
|9
|KINGSTOWN
|9
|KØBENHAVN
|9
|LJUBLJANA
|9
|MOGADISHU
|9
|NAYPYIDAW
|9
|NGERULMUD
|9
|PODGORICA
|9
|PYONGYANG
|9
|REYKJAVIK
|9
|SINGAPORE
|9
|STOCKHOLM
|9
|VIENTIANE
|9
|BASSETERRE
|10
|BRATISLAVA
|10
|BRIDGETOWN
|10
|GEORGETOWN
|10
|LIBREVILLE
|10
|LUXEMBOURG
|10
|MONTEVIDEO
|10
|NOUAKCHOTT
|10
|PARAMARIBO
|10
|WASHINGTON
|10
|WELLINGTON
|10
|BRAZZAVILLE
|11
|HELSINGFORS
|11
|OUAGADOUGOU
|11
|TEGUCIGALPA
|11
|ANTANANARIVO
|12
|BLOEMFONTEIN
|12
|YAMOUSSOUKRO
|12
Beholder i krydsord – alle 105 svar
Se beholder i krydsord for forklaring på hvert ord.
|Svar
|Bogstaver
|KAR
|3
|KOP
|3
|SÆK
|3
|BOKS
|4
|DUNK
|4
|DÅSE
|4
|FORM
|4
|GLAS
|4
|GRAL
|4
|KRUS
|4
|KURV
|4
|POSE
|4
|SKÅL
|4
|TANK
|4
|TRUG
|4
|TUBE
|4
|VASE
|4
|ANKER
|5
|BAKKE
|5
|BALJE
|5
|BLÆRE
|5
|BÆGER
|5
|BØSSE
|5
|BØTTE
|5
|DIGEL
|5
|GRYDE
|5
|JUNGE
|5
|KANDE
|5
|KASSE
|5
|KEDEL
|5
|KOLBE
|5
|KUMME
|5
|KØLER
|5
|LOMME
|5
|POKAL
|5
|POTTE
|5
|SKRIN
|5
|SPAND
|5
|TASKE
|5
|TØNDE
|5
|AMFORA
|6
|BALLON
|6
|BÆKKEN
|6
|FLASKE
|6
|FRYSER
|6
|KAMMER
|6
|KOGGER
|6
|KRUKKE
|6
|KRYBBE
|6
|MORTER
|6
|OPSATS
|6
|PATRON
|6
|RETORT
|6
|RUMMÅL
|6
|SHAKER
|6
|SKUFFE
|6
|BLÆKHUS
|7
|BURETTE
|7
|FUSTAGE
|7
|HYLSTER
|7
|MAGASIN
|7
|SALTKAR
|7
|SAMOVAR
|7
|AUTOKLAV
|8
|FJERDING
|8
|KARAFFEL
|8
|KØLEDISK
|8
|LITERMÅL
|8
|LYDPOTTE
|8
|MADKASSE
|8
|VINKØLER
|8
|VÆGTSKÅL
|8
|ASKEBÆGER
|9
|BÆGERGLAS
|9
|CONTAINER
|9
|DISPENSER
|9
|FROSTBOKS
|9
|FRYSEBOKS
|9
|PAPIRKURV
|9
|RESERVOIR
|9
|SALTBØSSE
|9
|SANDKASSE
|9
|SLAMKISTE
|9
|URTEPOTTE
|9
|ÆGGEBAKKE
|9
|KRÆMMERHUS
|10
|KØLEMONTRE
|10
|MÆLKEJUNGE
|10
|OSTEKLOKKE
|10
|PEBERBØSSE
|10
|PENGEKASSE
|10
|PILEKOGGER
|10
|PUDDERDÅSE
|10
|SKARNSPAND
|10
|SMØREKANDE
|10
|SPAREBØSSE
|10
|TIDSKAPSEL
|10
|TRYKKAMMER
|10
|BONBONNIERE
|11
|TERMOFLASKE
|11
|DYKKERKLOKKE
|12
|KURVEKUFFERT
|12
|SKRALDESPAND
|12
|GLASCONTAINER
|13
|CHAMPAGNEKØLER
|14
Grundstof i krydsord – alle 121 svar
Se grundstof i krydsord for forklaring på hvert ord.
|Svar
|Bogstaver
|BLY
|3
|BOR
|3
|ILT
|3
|JOD
|3
|TIN
|3
|BROM
|4
|GULD
|4
|JERN
|4
|KLOR
|4
|KROM
|4
|NEON
|4
|SØLV
|4
|URAN
|4
|ZINK
|4
|ARGON
|5
|ARSEN
|5
|ASTAT
|5
|BRINT
|5
|FLUOR
|5
|RADON
|5
|SELEN
|5
|SVOVL
|5
|TITAN
|5
|XENON
|5
|BARIUM
|6
|CARBON
|6
|CERIUM
|6
|CURIUM
|6
|CÆSIUM
|6
|ERBIUM
|6
|FOSFOR
|6
|HELIUM
|6
|INDIUM
|6
|KALIUM
|6
|KOBBER
|6
|KOBOLT
|6
|MANGAN
|6
|NEODYM
|6
|NIKKEL
|6
|OSMIUM
|6
|PLATIN
|6
|RADIUM
|6
|TANTAL
|6
|TELLUR
|6
|VISMUT
|6
|ANTIMON
|7
|BISMUTH
|7
|BOHRIUM
|7
|CADMIUM
|7
|CALCIUM
|7
|DUBNIUM
|7
|FERMIUM
|7
|GALLIUM
|7
|HAFNIUM
|7
|HASSIUM
|7
|HOLMIUM
|7
|IRIDIUM
|7
|KALCIUM
|7
|KRYPTON
|7
|KULSTOF
|7
|LANTHAN
|7
|LITHIUM
|7
|NATRIUM
|7
|NIOBIUM
|7
|RHENIUM
|7
|RHODIUM
|7
|TERBIUM
|7
|THORIUM
|7
|THULIUM
|7
|WOLFRAM
|7
|YTTRIUM
|7
|ACTINIUM
|8
|EUROPIUM
|8
|FRANCIUM
|8
|KVIKSØLV
|8
|KVÆLSTOF
|8
|LUTETIUM
|8
|MOLYBDÆN
|8
|NIHONIUM
|8
|NOBELIUM
|8
|POLONIUM
|8
|RUBIDIUM
|8
|SAMARIUM
|8
|SCANDIUM
|8
|SILICIUM
|8
|THALLIUM
|8
|VANADIUM
|8
|ALUMINIUM
|9
|AMERICIUM
|9
|BERKELIUM
|9
|BERYLLIUM
|9
|FLEROVIUM
|9
|GERMANIUM
|9
|MAGNESIUM
|9
|MOSCOVIUM
|9
|NEPTUNIUM
|9
|OGANESSON
|9
|PALLADIUM
|9
|PLUTONIUM
|9
|PRASEODYM
|9
|RUTHENIUM
|9
|STRONTIUM
|9
|TENNESSIN
|9
|YTTERBIUM
|9
|ZIRKONIUM
|9
|DYSPROSIUM
|10
|GADOLINIUM
|10
|LAWRENCIUM
|10
|MEITNERIUM
|10
|PROMETHIUM
|10
|RØNTGENIUM
|10
|SEABORGIUM
|10
|TECHNETIUM
|10
|CALIFORNIUM
|11
|COPERNICIUM
|11
|EINSTEINIUM
|11
|LIVERMORIUM
|11
|MENDELEVIUM
|11
|DARMSTADTIUM
|12
|PROTACTINIUM
|12
|RUTHERFORDIUM
|13
Forfatter i krydsord – alle 1508 svar
Se forfatter i krydsord for forklaring på hvert ord.
|Svar
|Bogstaver
|ABE
|3
|ARP
|3
|BAI
|3
|BRO
|3
|BRU
|3
|DYK
|3
|ECO
|3
|FEY
|3
|FRY
|3
|GAD
|3
|HAV
|3
|LEE
|3
|LEM
|3
|MAU
|3
|MOE
|3
|NIN
|3
|NYE
|3
|OTT
|3
|PAZ
|3
|POE
|3
|RAY
|3
|ROY
|3
|RZA
|3
|SUE
|3
|VAD
|3
|WAN
|3
|WAY
|3
|XUN
|3
|YAN
|3
|AGEE
|4
|AIDT
|4
|ALAS
|4
|ALDA
|4
|AMIS
|4
|ARGE
|4
|AUST
|4
|BANG
|4
|BARR
|4
|BAUM
|4
|BEDA
|4
|BEHN
|4
|BENN
|4
|BLOK
|4
|BOIS
|4
|BOLL
|4
|BOYE
|4
|BROD
|4
|BRUN
|4
|BUCK
|4
|BUHL
|4
|BØGH
|4
|CARD
|4
|CAVE
|4
|CELA
|4
|CLOD
|4
|COUR
|4
|CRUZ
|4
|DAHL
|4
|DICK
|4
|DUNN
|4
|EIKA
|4
|ENDE
|4
|EPPS
|4
|EUWE
|4
|EZRA
|4
|FENG
|4
|FISK
|4
|FOSS
|4
|GADE
|4
|GARD
|4
|GIDE
|4
|GRAY
|4
|GREY
|4
|GRUE
|4
|GUIN
|4
|HANH
|4
|HATT
|4
|HEIN
|4
|HILL
|4
|HOLM
|4
|HUGO
|4
|HULD
|4
|HØEG
|4
|IDLE
|4
|JONG
|4
|JUEL
|4
|JUUL
|4
|KANE
|4
|KANG
|4
|KATZ
|4
|KING
|4
|KIRK
|4
|KIVI
|4
|LADD
|4
|LAMB
|4
|LANG
|4
|LAUB
|4
|LEAN
|4
|LEAR
|4
|LENZ
|4
|LETH
|4
|LEVI
|4
|LONG
|4
|MANN
|4
|MARO
|4
|MEYN
|4
|MOHR
|4
|MORE
|4
|MUHL
|4
|MUIR
|4
|MUNK
|4
|MØRK
|4
|NASH
|4
|NASO
|4
|NEXØ
|4
|NORS
|4
|OGAI
|4
|OKRI
|4
|OMAR
|4
|OWEN
|4
|PAUL
|4
|PEGG
|4
|POHL
|4
|POPE
|4
|PRAM
|4
|PUZO
|4
|QUTB
|4
|RAND
|4
|RAVN
|4
|REDI
|4
|RHYS
|4
|RICE
|4
|RICH
|4
|RIEL
|4
|RINK
|4
|RIST
|4
|RODE
|4
|ROSA
|4
|ROSS
|4
|ROTH
|4
|RUDD
|4
|RUDE
|4
|RUMI
|4
|RUNG
|4
|RYUM
|4
|SAND
|4
|SHAW
|4
|SICK
|4
|SNOW
|4
|SOHN
|4
|SOYA
|4
|STUB
|4
|TODE
|4
|TORO
|4
|VEGA
|4
|VIAN
|4
|WEST
|4
|WIED
|4
|WOLF
|4
|WORM
|4
|WOUK
|4
|YUAN
|4
|ZOLA
|4
|ÆSOP
|4
|ØRUM
|4
|ABELL
|5
|ACHEN
|5
|ADAMS
|5
|AGNON
|5
|ALBEE
|5
|ALLEN
|5
|AMADO
|5
|ARNDT
|5
|ARNIM
|5
|ATHEN
|5
|AUDEN
|5
|AVILA
|5
|BACON
|5
|BADEN
|5
|BAJER
|5
|BAKER
|5
|BALCH
|5
|BALLE
|5
|BANKS
|5
|BARBA
|5
|BARCA
|5
|BASHO
|5
|BAYLE
|5
|BEHAN
|5
|BIEHL
|5
|BILLE
|5
|BLAKE
|5
|BLOCH
|5
|BOITO
|5
|BONDE
|5
|BORNE
|5
|BORUM
|5
|BRAND
|5
|BROWN
|5
|BRUNO
|5
|BRUUN
|5
|BRYLD
|5
|BUDDE
|5
|BUNIN
|5
|BURKE
|5
|BURNS
|5
|BYRNE
|5
|BYRON
|5
|CAMUS
|5
|CAPEK
|5
|CARRE
|5
|CELAN
|5
|CLARE
|5
|COHEN
|5
|COSBY
|5
|COVEY
|5
|CRANE
|5
|CURIE
|5
|DAMON
|5
|DAVID
|5
|DAVIS
|5
|DEBES
|5
|DEFOE
|5
|DESAI
|5
|DIRIE
|5
|DONNE
|5
|DORPH
|5
|DOYLE
|5
|DRUON
|5
|DURAS
|5
|EBADI
|5
|EBERT
|5
|EBNER
|5
|ELIOT
|5
|ELLIS
|5
|EVOLA
|5
|EWALD
|5
|FABER
|5
|FANON
|5
|FONDA
|5
|FOSSE
|5
|FRANK
|5
|FRIED
|5
|FUGLØ
|5
|GAINI
|5
|GARFF
|5
|GAZAN
|5
|GENET
|5
|GHOSH
|5
|GLUCK
|5
|GOGOL
|5
|GRASS
|5
|GREEN
|5
|GREER
|5
|GRESS
|5
|GULEN
|5
|HAFEZ
|5
|HALEY
|5
|HANCK
|5
|HARDY
|5
|HASEK
|5
|HAUCH
|5
|HAVEL
|5
|HAZEL
|5
|HEINE
|5
|HELLE
|5
|HELMS
|5
|HENRY
|5
|HERGE
|5
|HERTZ
|5
|HESSE
|5
|HEYSE
|5
|HOLST
|5
|HOOKS
|5
|HØECK
|5
|IBSEN
|5
|IORGA
|5
|IPSEN
|5
|IQBAL
|5
|JAMES
|5
|JOYCE
|5
|JÆGER
|5
|KAFKA
|5
|KEATS
|5
|KEMAL
|5
|KIDDE
|5
|KINGO
|5
|KLEIN
|5
|KOLAS
|5
|KORCH
|5
|KRAUS
|5
|KROHN
|5
|LANGE
|5
|LARRA
|5
|LAVEY
|5
|LEARY
|5
|LEINE
|5
|LEINO
|5
|LEWIS
|5
|LISBY
|5
|LISLE
|5
|LLOSA
|5
|LLULL
|5
|LORCA
|5
|LORDE
|5
|LUSHA
|5
|LYNCH
|5
|LYNGE
|5
|MANUS
|5
|MAROT
|5
|MARTI
|5
|MEYER
|5
|MILEI
|5
|MILNE
|5
|MOORE
|5
|MUNRO
|5
|MUSIL
|5
|MØRCH
|5
|NAGEL
|5
|NAIDU
|5
|NEPOS
|5
|NESBØ
|5
|NIMOY
|5
|NIVEN
|5
|NUWAS
|5
|OATES
|5
|OLSEN
|5
|PAINE
|5
|PALIN
|5
|PAMUK
|5
|PATON
|5
|PAYNE
|5
|PEREC
|5
|PERSE
|5
|PIZAN
|5
|PLATH
|5
|PLOUG
|5
|POUND
|5
|RAMIS
|5
|RAMUZ
|5
|RANCH
|5
|RANDI
|5
|RANPO
|5
|RECKE
|5
|REEVE
|5
|RILKE
|5
|ROGEN
|5
|ROMER
|5
|ROTHE
|5
|RUFUS
|5
|RUKOV
|5
|RYGGI
|5
|RAABE
|5
|SACHS
|5
|SACKS
|5
|SAFAK
|5
|SAMRO
|5
|SAPFO
|5
|SCOTT
|5
|SHAWN
|5
|SIMAK
|5
|SIMON
|5
|SKALA
|5
|SKRAM
|5
|SMITH
|5
|SONNE
|5
|SPARK
|5
|STAEL
|5
|STEEL
|5
|STEIN
|5
|STINE
|5
|STORM
|5
|STOWE
|5
|STRID
|5
|SVEVO
|5
|SWANE
|5
|SWIFT
|5
|SYNGE
|5
|SAADI
|5
|TALEB
|5
|TARTT
|5
|TASSO
|5
|TEMER
|5
|TIECK
|5
|TOLLE
|5
|TRAKL
|5
|TRUMP
|5
|TUWIM
|5
|TWAIN
|5
|TZARA
|5
|VARRO
|5
|VASBO
|5
|VEBÆK
|5
|VERNE
|5
|VIDAL
|5
|VINCI
|5
|WATTS
|5
|WEISS
|5
|WELLS
|5
|WHITE
|5
|WILDE
|5
|WIVEL
|5
|WOLFE
|5
|WOOLF
|5
|YEATS
|5
|YNGRE
|5
|ZAFON
|5
|ZWEIG
|5
|ÆLDRE
|5
|AABYE
|5
|AASEN
|5
|ABRAMS
|6
|ACHARD
|6
|ACHEBE
|6
|ADAMOV
|6
|ALCOTT
|6
|ALDISS
|6
|ALKMAN
|6
|AMDRUP
|6
|ANDRIC
|6
|ANGELL
|6
|ARCHER
|6
|ARLISS
|6
|ARNOLD
|6
|ARTAUD
|6
|ASIMOV
|6
|ATWOOD
|6
|AUSTEN
|6
|AUSTER
|6
|BAGGER
|6
|BALZAC
|6
|BARFOD
|6
|BARKER
|6
|BARNES
|6
|BAROJA
|6
|BARRIE
|6
|BEATTY
|6
|BECHER
|6
|BECKER
|6
|BELLOW
|6
|BENZON
|6
|BERING
|6
|BERLAU
|6
|BESANT
|6
|BESSON
|6
|BIERCE
|6
|BINGEN
|6
|BLIXEN
|6
|BLYTON
|6
|BLÆDEL
|6
|BOBERG
|6
|BOETIE
|6
|BOLANO
|6
|BORGES
|6
|BOULLE
|6
|BRANDT
|6
|BRECHT
|6
|BREMEN
|6
|BRETON
|6
|BRICKA
|6
|BRONTE
|6
|BROOKE
|6
|BROOKS
|6
|BROWNE
|6
|BRYSON
|6
|BUNYAN
|6
|BURGER
|6
|BURNEY
|6
|BURTON
|6
|BUTLER
|6
|BØDKER
|6
|CABRAL
|6
|CAMOES
|6
|CAPOTE
|6
|CARLIN
|6
|CARSON
|6
|CARVER
|6
|CELINE
|6
|CHABON
|6
|CHOPIN
|6
|CICERO
|6
|CIORAN
|6
|CLARKE
|6
|CLEESE
|6
|CLEZIO
|6
|COELHO
|6
|COLFER
|6
|CONRAD
|6
|COOPER
|6
|COPPEE
|6
|COWARD
|6
|CRAVEN
|6
|CUSACK
|6
|DAUDET
|6
|DEBESS
|6
|DEBORD
|6
|DEKKER
|6
|DENCIK
|6
|DIDION
|6
|DJØRUP
|6
|DOBLIN
|6
|DRYDEN
|6
|DUNHAM
|6
|DURANT
|6
|ECEVIT
|6
|EGHOLM
|6
|ELUARD
|6
|ELYTIS
|6
|EPHRON
|6
|ERNAUX
|6
|ESMANN
|6
|FIELDS
|6
|FISHER
|6
|FISKER
|6
|FLERON
|6
|FORMAN
|6
|FOWLES
|6
|FRANCE
|6
|FRANCO
|6
|FRAZER
|6
|FRISCH
|6
|FULLER
|6
|FUSELI
|6
|FUSTER
|6
|GAIMAN
|6
|GALDOS
|6
|GASSET
|6
|GEDDES
|6
|GEORGE
|6
|GIBSON
|6
|GLASER
|6
|GLOVER
|6
|GOETHE
|6
|GORDON
|6
|GORKIJ
|6
|GORMAN
|6
|GOUGES
|6
|GRAHAM
|6
|GREENE
|6
|GRYLLS
|6
|GUENON
|6
|GURNAH
|6
|HABECK
|6
|HAMANN
|6
|HAMSUN
|6
|HANDKE
|6
|HANSEN
|6
|HARARI
|6
|HARRIS
|6
|HASSAN
|6
|HEANEY
|6
|HEBBEL
|6
|HELLER
|6
|HENSON
|6
|HENTZE
|6
|HERDAL
|6
|HERDER
|6
|HERZEN
|6
|HERZOG
|6
|HESIOD
|6
|HIKMET
|6
|HOWARD
|6
|HOYDAL
|6
|HUGHES
|6
|HUXLEY
|6
|IBANEZ
|6
|IRVING
|6
|JAMMES
|6
|JENSEN
|6
|JEPSEN
|6
|JEROME
|6
|JESSEN
|6
|JONSON
|6
|JUNGER
|6
|KADARE
|6
|KALKAU
|6
|KAMBAN
|6
|KARDEC
|6
|KELLER
|6
|KHADER
|6
|KIELER
|6
|KLEIST
|6
|KOLIND
|6
|KOONTZ
|6
|KOPPEL
|6
|KRARUP
|6
|KUPALA
|6
|KURKOV
|6
|KUSAMA
|6
|LACLOS
|6
|LARSEN
|6
|LAURIE
|6
|LEMCHE
|6
|LESAGE
|6
|LESKOV
|6
|LONDON
|6
|LUDLUM
|6
|LUKIAN
|6
|LUPINO
|6
|MADSEN
|6
|MAILER
|6
|MANGOR
|6
|MANTEL
|6
|MARION
|6
|MARTEL
|6
|MARTIN
|6
|MATRAS
|6
|MCEWAN
|6
|MILLAY
|6
|MILLER
|6
|MILOSZ
|6
|MILTON
|6
|MOLINA
|6
|MORGAN
|6
|MORIKE
|6
|MORRIS
|6
|MULLER
|6
|MURPHY
|6
|MUSSET
|6
|MYLIUS
|6
|MYRDAL
|6
|MØLLER
|6
|NANSEN
|6
|NASRIN
|6
|NELSON
|6
|NERUDA
|6
|NERVAL
|6
|NONNOS
|6
|OLIVER
|6
|ORWELL
|6
|OSWALT
|6
|PASSOW
|6
|PAVESE
|6
|PESSOA
|6
|PINDAR
|6
|PINTER
|6
|POTTER
|6
|PROULX
|6
|PROUST
|6
|RACINE
|6
|RAHBEK
|6
|RAINIS
|6
|REIMER
|6
|REINER
|6
|REUTER
|6
|RHIMES
|6
|RINDOM
|6
|RITSOS
|6
|RODARI
|6
|ROMANO
|6
|ROONEY
|6
|ROSING
|6
|RUMOHR
|6
|RUSKIN
|6
|RYDAHL
|6
|RØRDAM
|6
|SABATO
|6
|SALTEN
|6
|SAMSØE
|6
|SANDER
|6
|SARAUW
|6
|SAREEN
|6
|SARNEY
|6
|SARTRE
|6
|SARVIG
|6
|SAYERS
|6
|SCHACK
|6
|SCHADE
|6
|SCHULZ
|6
|SENDAK
|6
|SENECA
|6
|SHAKUR
|6
|SINGER
|6
|SKARDI
|6
|SOLDIN
|6
|SONTAG
|6
|SORKIN
|6
|SPARKS
|6
|SPIVAK
|6
|SPORON
|6
|STEELE
|6
|STEFAN
|6
|STERNE
|6
|STOKER
|6
|SWARTZ
|6
|TAGORE
|6
|TELLER
|6
|TESCHL
|6
|THIELO
|6
|THORUP
|6
|TOGEBY
|6
|TOPSØE
|6
|TROYAT
|6
|TROYES
|6
|TRUMBO
|6
|TURELL
|6
|UNDSET
|6
|UPDIKE
|6
|VALEUR
|6
|VIDERØ
|6
|VONDEL
|6
|WAGNER
|6
|WALKER
|6
|WALSER
|6
|WARREN
|6
|WELLES
|6
|WERFEL
|6
|WHEDON
|6
|WIESEL
|6
|WILDER
|6
|WILSON
|6
|WITTIG
|6
|XIAOBO
|6
|AAKJÆR
|6
|AAMUND
|6
|ABELARD
|7
|ACKROYD
|7
|ADDISON
|7
|ADICHIE
|7
|AFFLECK
|7
|AGRIPPA
|7
|ALBERTI
|7
|ALKAIOS
|7
|ALLENDE
|7
|ANDREWS
|7
|ANGELOU
|7
|ANOUILH
|7
|ARGENTO
|7
|BALDWIN
|7
|BALLARD
|7
|BALLING
|7
|BAUDITZ
|7
|BAUMANN
|7
|BECKETT
|7
|BEHREND
|7
|BENDSEN
|7
|BERGMAN
|7
|BERGSON
|7
|BERGSØE
|7
|BERNARD
|7
|BESEKOW
|7
|BLICHER
|7
|BORBERG
|7
|BORDING
|7
|BOSWELL
|7
|BOURGET
|7
|BRANDES
|7
|BRANNER
|7
|BREDAHL
|7
|BRORSON
|7
|BRUMMER
|7
|BRØGGER
|7
|BURGESS
|7
|BURNETT
|7
|BUZZATI
|7
|CALVINO
|7
|CANETTI
|7
|CARLSEN
|7
|CARLYLE
|7
|CARROLL
|7
|CESAIRE
|7
|CHAPLIN
|7
|CHAPMAN
|7
|CHAUCER
|7
|CHEADLE
|7
|CHOMSKY
|7
|CLAUDEL
|7
|CLEMENT
|7
|CLOONEY
|7
|COCTEAU
|7
|COETZEE
|7
|COLETTE
|7
|COLLINS
|7
|COPPOLA
|7
|COULTER
|7
|DALAGER
|7
|DARWISH
|7
|DAWKINS
|7
|DELEDDA
|7
|DELILLO
|7
|DIAMOND
|7
|DICKENS
|7
|DIDEROT
|7
|DINESEN
|7
|DOUGLAS
|7
|DREISER
|7
|DRUCKER
|7
|DUCHAMP
|7
|DUHAMEL
|7
|DURRELL
|7
|DWORKIN
|7
|EJERSBO
|7
|ELLISON
|7
|EMERSON
|7
|ENGBERG
|7
|ERIKSEN
|7
|ESKESEN
|7
|ESTEVEZ
|7
|EVENSEN
|7
|FALLACI
|7
|FALLADA
|7
|FALSTER
|7
|FAVREAU
|7
|FAYETTE
|7
|FELLINI
|7
|FIBIGER
|7
|FISCHER
|7
|FLEMING
|7
|FLEURON
|7
|FOLLETT
|7
|FONTANE
|7
|FORSTER
|7
|FORSYTH
|7
|FOSCOLO
|7
|FRANZEN
|7
|FRIEDAN
|7
|FUENTES
|7
|GALEANO
|7
|GANJAVI
|7
|GARAUDY
|7
|GARRICK
|7
|GASKELL
|7
|GAUTIER
|7
|GELLIUS
|7
|GELSTED
|7
|GERVAIS
|7
|GLEASON
|7
|GLEESON
|7
|GOLDING
|7
|GOLDONI
|7
|GRAEBER
|7
|GRAHAME
|7
|GRAMSCI
|7
|GRANDIN
|7
|GRISHAM
|7
|GAARDER
|7
|HAGGARD
|7
|HAMMETT
|7
|HANSSON
|7
|HAUBERG
|7
|HEIBERG
|7
|HERBERT
|7
|HOLBERG
|7
|HOSTRUP
|7
|HOVMAND
|7
|HUBBARD
|7
|HURSTON
|7
|HUSSEIN
|7
|HØJHOLT
|7
|IONESCO
|7
|ISAKSEN
|7
|ISAKSON
|7
|JACKSON
|7
|JANSSEN
|7
|JANSSON
|7
|JELINEK
|7
|JESENIN
|7
|JIMENEZ
|7
|JOENSEN
|7
|JOHNSON
|7
|KASTNER
|7
|KAVAFIS
|7
|KENNEDY
|7
|KEROUAC
|7
|KERTESZ
|7
|KHANKAN
|7
|KHAYYAM
|7
|KIPLING
|7
|KIRKEBY
|7
|KJELNÆS
|7
|KNUDSEN
|7
|KNUTZON
|7
|KORCZAK
|7
|KOSOVIC
|7
|KUNDERA
|7
|KAALUND
|7
|LARSSON
|7
|LAUESEN
|7
|LAURING
|7
|LAVATER
|7
|LAXNESS
|7
|LESSING
|7
|LITHGOW
|7
|LOLLIKE
|7
|LUCANUS
|7
|LUKRETS
|7
|LUNDBYE
|7
|LYOTARD
|7
|MACHAUT
|7
|MADAURA
|7
|MAHFOUZ
|7
|MAISTRE
|7
|MALAMUD
|7
|MALRAUX
|7
|MANGOLD
|7
|MANKELL
|7
|MANZONI
|7
|MARCEAU
|7
|MARLOWE
|7
|MARQUEZ
|7
|MAUGHAM
|7
|MAURIAC
|7
|MAURIER
|7
|MAUROIS
|7
|MCCOURT
|7
|MCINNES
|7
|MERIMEE
|7
|MEYRINK
|7
|MICHAEL
|7
|MINARIK
|7
|MIRBEAU
|7
|MISHIMA
|7
|MODIANO
|7
|MOLBECH
|7
|MOLIERE
|7
|MONDRUP
|7
|MONTALE
|7
|MORANTE
|7
|MORAVIA
|7
|MULISCH
|7
|MUNSTER
|7
|MURDOCH
|7
|MAALOUF
|7
|NABOKOV
|7
|NAIPAUL
|7
|NEMCOVA
|7
|NESTROY
|7
|NIELSEN
|7
|NOVALIS
|7
|OKSANEN
|7
|OTTESEN
|7
|PALUDAN
|7
|PANDURO
|7
|PAOLINI
|7
|PASCOLI
|7
|PICABIA
|7
|PILMARK
|7
|POITIER
|7
|POKHREL
|7
|POULSEN
|7
|PREVERT
|7
|PULLMAN
|7
|PUSJKIN
|7
|PYNCHON
|7
|QUENEAU
|7
|QUEVEDO
|7
|QUINCEY
|7
|RENDELL
|7
|REYMONT
|7
|RHODIOS
|7
|RIMBAUD
|7
|ROLLAND
|7
|RONSARD
|7
|ROWLING
|7
|RUCKERT
|7
|RUSHDIE
|7
|RUSSELL
|7
|SAMBERG
|7
|SANDLER
|7
|SAVIANO
|7
|SCHMIDT
|7
|SEEBERG
|7
|SEFERIS
|7
|SEIFERT
|7
|SELINKO
|7
|SENGHOR
|7
|SEVILLA
|7
|SHAHABI
|7
|SHAPIRO
|7
|SHATNER
|7
|SHELLEY
|7
|SHEPARD
|7
|SHERMAN
|7
|SHIKIBU
|7
|SIMENON
|7
|SKOUSEN
|7
|SKAARUP
|7
|SOKUROV
|7
|SOLANAS
|7
|SOROKIN
|7
|SOUTHEY
|7
|SPENSER
|7
|STANTON
|7
|STEFFIN
|7
|STEINER
|7
|STEVENS
|7
|STEWART
|7
|STILLER
|7
|STRAUSS
|7
|STRUNGE
|7
|SUTTNER
|7
|TAFDRUP
|7
|TERENTS
|7
|THISTED
|7
|THOMSEN
|7
|THOREAU
|7
|THAARUP
|7
|TJEKHOV
|7
|TOKSVIG
|7
|TOLKIEN
|7
|TOLSTOJ
|7
|TRAVERS
|7
|TUCHMAN
|7
|UNAMUNO
|7
|USTINOV
|7
|VALLEJO
|7
|VARBERG
|7
|VECHTEN
|7
|VUJICIC
|7
|WALCOTT
|7
|WALLACE
|7
|WALPOLE
|7
|WALTARI
|7
|WALTERS
|7
|WHARTON
|7
|WHITMAN
|7
|WIELAND
|7
|WILSTER
|7
|WINDING
|7
|WINTHER
|7
|XENOFON
|7
|ZEMMOUR
|7
|AAGAARD
|7
|AAKESON
|7
|ABRAHAMS
|8
|AGERSKOV
|8
|ANAKREON
|8
|ANDERSEN
|8
|ANDERSON
|8
|ARBUCKLE
|8
|ARENTZEN
|8
|ASMUSSEN
|8
|ASTURIAS
|8
|BACHMANN
|8
|BAGGESEN
|8
|BANVILLE
|8
|BARBUSSE
|8
|BATAILLE
|8
|BEAUVOIR
|8
|BENJAMIN
|8
|BERGERAC
|8
|BERNANOS
|8
|BERNHARD
|8
|BERNTSEN
|8
|BJØRNSEN
|8
|BJØRNSON
|8
|BJØRNVIG
|8
|BLUITGEN
|8
|BODELSEN
|8
|BOURDAIN
|8
|BRADBURY
|8
|BREIDAHL
|8
|BRENTANO
|8
|BREWSTER
|8
|BROSBØLL
|8
|BUKOWSKI
|8
|BULGAKOV
|8
|BØDTCHER
|8
|CAMPBELL
|8
|CARDUCCI
|8
|CARRIERE
|8
|CASANOVA
|8
|CHAMISSO
|8
|CHANDLER
|8
|CHRISTIE
|8
|CLARKSON
|8
|CLAUDIUS
|8
|CLAUSSEN
|8
|COMENIUS
|8
|CONGREVE
|8
|CONSTANT
|8
|CORTAZAR
|8
|CRICHTON
|8
|CUMMINGS
|8
|DAHLERUP
|8
|DAUGAARD
|8
|DAVIDSEN
|8
|DEGRELLE
|8
|DJURHUUS
|8
|DOCTOROW
|8
|DOESBURG
|8
|DOUGLASS
|8
|DRESCHER
|8
|DUCHOVNY
|8
|ECKSTEIN
|8
|EFFERSØE
|8
|EMINESCU
|8
|ESQUIVEL
|8
|FAULKNER
|8
|FERRANTE
|8
|FIELDING
|8
|FIRDAUSI
|8
|FLAUBERT
|8
|FONTAINE
|8
|FRANKLIN
|8
|FREUCHEN
|8
|FUKUYAMA
|8
|GINSBERG
|8
|GINZBURG
|8
|GLERFOSS
|8
|GOBINEAU
|8
|GORDIMER
|8
|GOSCINNY
|8
|GROSSMAN
|8
|GRØNDAHL
|8
|HAMILTON
|8
|HAUGAARD
|8
|HEILMANN
|8
|HEINESEN
|8
|HEINLEIN
|8
|HELMSDAL
|8
|HITCHENS
|8
|HOFFMANN
|8
|HOLSTEIN
|8
|HULTBERG
|8
|HUYSMANS
|8
|INGEMANN
|8
|ISHIGURO
|8
|JACOBSEN
|8
|JARMUSCH
|8
|JESENSKA
|8
|JHABVALA
|8
|JOHANSEN
|8
|JOHNSSON
|8
|KALIDASA
|8
|KAMPMANN
|8
|KARADZIC
|8
|KENEALLY
|8
|KIELLAND
|8
|KINGSLEY
|8
|KINSELLA
|8
|KIYOSAKI
|8
|KLARLUND
|8
|KLEEMANN
|8
|KLOUGART
|8
|KLØVEDAL
|8
|KORNERUP
|8
|KOSINSKI
|8
|KOTZEBUE
|8
|KUROSAWA
|8
|KAARSBØL
|8
|LAFARGUE
|8
|LAGERLOF
|8
|LASSALLE
|8
|LAUGESEN
|8
|LAWRENCE
|8
|LEOPARDI
|8
|LEVETZOW
|8
|LINDGREN
|8
|LOVELACE
|8
|LUHRMANN
|8
|LUXDORPH
|8
|MACLAINE
|8
|MALLARME
|8
|MANTZIUS
|8
|MCCARTHY
|8
|MELCHIOR
|8
|MELVILLE
|8
|MENANDER
|8
|MEREDITH
|8
|MERNISSI
|8
|MICHENER
|8
|MITCHELL
|8
|MOESTRUP
|8
|MORRISON
|8
|MOTOKIYO
|8
|MURAKAMI
|8
|NEBELONG
|8
|NOVATIAN
|8
|NØRGAARD
|8
|ONDAATJE
|8
|OVERSKOU
|8
|PASOLINI
|8
|PEDERSEN
|8
|PERRAULT
|8
|PETERSEN
|8
|PETERSON
|8
|PETRARCA
|8
|PHILLIPS
|8
|PLUTARCH
|8
|PREISLER
|8
|PROPERTS
|8
|RABELAIS
|8
|RAMSLAND
|8
|RATHENAU
|8
|RATHSACK
|8
|REDGRAVE
|8
|REMARQUE
|8
|RICHARDT
|8
|RIFBJERG
|8
|RJASANOV
|8
|ROBINSON
|8
|ROSSETTI
|8
|RUNEBERG
|8
|SADHGURU
|8
|SALINGER
|8
|SALMINEN
|8
|SAMJATIN
|8
|SANDBURG
|8
|SARAMAGO
|8
|SCHEVING
|8
|SCHILLER
|8
|SCHIØDTE
|8
|SCHLEGEL
|8
|SCHUMANN
|8
|SCHWARTZ
|8
|SEEDORFF
|8
|SHERIDAN
|8
|SIMONSEN
|8
|SINCLAIR
|8
|SJUKSJIN
|8
|SOFOKLES
|8
|SONDHEIM
|8
|STENDHAL
|8
|STOPPARD
|8
|SUENSSEN
|8
|SVENDSEN
|8
|SØNDERBY
|8
|SØRENSEN
|8
|SAALBACH
|8
|TENNYSON
|8
|THEOKRIT
|8
|THOMPSON
|8
|THORESEN
|8
|TJARENTS
|8
|TJUTTJEV
|8
|TOURNIER
|8
|TUMANYAN
|8
|TURGENEV
|8
|TURTURRO
|8
|VERLAINE
|8
|VESALIUS
|8
|VOETMANN
|8
|VOLTAIRE
|8
|VONNEGUT
|8
|WALLIAMS
|8
|WHEATLEY
|8
|WILLIAMS
|8
|WOLINSKI
|8
|XINGJIAN
|8
|YASUNARI
|8
|ZEMECKIS
|8
|AISCHYLOS
|9
|AKHMATOVA
|9
|ALEXANDER
|9
|ALIGHIERI
|9
|ALMODOVAR
|9
|APPLEBAUM
|9
|BELINSKIJ
|9
|BENAVENTE
|9
|BENEDETTI
|9
|BENGTSSON
|9
|BIRKELAND
|9
|BOCCACCIO
|9
|BOSCOVICH
|9
|BUCHHOLTZ
|9
|BURROUGHS
|9
|BUTSCHKOW
|9
|CASSIODOR
|9
|CASTANEDA
|9
|CERVANTES
|9
|CHRISTMAS
|9
|CONDORCET
|9
|CORBUSIER
|9
|CORNEILLE
|9
|DABROWSKA
|9
|DANIELSEN
|9
|DEGENERES
|9
|DICKINSON
|9
|DITLEVSEN
|9
|DOMANOVIC
|9
|DOVSJENKO
|9
|DRACHMANN
|9
|ECHEGARAY
|9
|EDELSTEIN
|9
|EDGEWORTH
|9
|EHRENBURG
|9
|ESCOFFIER
|9
|EURIPIDES
|9
|FABRICIUS
|9
|FLEISCHER
|9
|FROISSART
|9
|GJELLERUP
|9
|GONTJAROV
|9
|GOTTSCHED
|9
|GRUNDTVIG
|9
|HAMMERICH
|9
|HAUPTMANN
|9
|HAWTHORNE
|9
|HEDEGAARD
|9
|HELVETIUS
|9
|HEMINGWAY
|9
|HEYERDAHL
|9
|HIGHSMITH
|9
|HOLDERLIN
|9
|HUSAGARDI
|9
|INGERSOLL
|9
|ISHERWOOD
|9
|JAKUPSSON
|9
|JOHANSSON
|9
|JUNGERSEN
|9
|JURGENSEN
|9
|JØRGENSEN
|9
|KARLFELDT
|9
|KIILERICH
|9
|KLITGAARD
|9
|KLOPSTOCK
|9
|KOKOSCHKA
|9
|KORSGAARD
|9
|KAABERBØL
|9
|LADEGAARD
|9
|LAMARTINE
|9
|LAMENNAIS
|9
|LAMPEDUSA
|9
|LERMONTOV
|9
|LINDEMANN
|9
|LINDSTRØM
|9
|LOVECRAFT
|9
|LUDVIGSEN
|9
|MACDONALD
|9
|MALAPARTE
|9
|MARTIALIS
|9
|MARTINSON
|9
|MCCULLERS
|9
|MICHAELIS
|9
|MICHELSEN
|9
|MIKHALKOV
|9
|MIKKELSEN
|9
|MINGHELLA
|9
|MOSKVITIN
|9
|MØLLEHAVE
|9
|NATHANSEN
|9
|NIETZSCHE
|9
|NORDENHOF
|9
|OSKARSSON
|9
|PALAHNIUK
|9
|PASTERNAK
|9
|PATTERSON
|9
|PATURSSON
|9
|PETRONIUS
|9
|PRATCHETT
|9
|PRUDHOMME
|9
|QUASIMODO
|9
|RADCLIFFE
|9
|RASMUSSEN
|9
|ROOSEVELT
|9
|SANDEMOSE
|9
|SANDERSON
|9
|SAPKOWSKI
|9
|SCHARLING
|9
|SCHINDLER
|9
|SCHMETTAU
|9
|SEPULVEDA
|9
|SIGSGAARD
|9
|SILLANPAA
|9
|SJOLOKHOV
|9
|SNEEDORFF
|9
|SODERBERG
|9
|SODERGRAN
|9
|SPIELBERG
|9
|SPITTELER
|9
|STAFFELDT
|9
|STANGERUP
|9
|STEINBECK
|9
|STEVENSON
|9
|STURLUSON
|9
|SVEISTRUP
|9
|SWINBURNE
|9
|TARANTINO
|9
|THACKERAY
|9
|THOMISSØN
|9
|TOKARCZUK
|9
|UKRAJINKA
|9
|VYSOTSKIJ
|9
|WILLUMSEN
|9
|WODEHOUSE
|9
|YOURCENAR
|9
|ZUCKMAYER
|9
|AARESTRUP
|9
|ABILDGAARD
|10
|ABRAHAMSON
|10
|ALEXANDRIA
|10
|ASBJØRNSEN
|10
|BAUDELAIRE
|10
|BERTHELSEN
|10
|BERTOLUCCI
|10
|BIRKEGAARD
|10
|BJERGFELDT
|10
|BLANGSTRUP
|10
|BLAUMULLER
|10
|BREDSDORFF
|10
|BREGENDAHL
|10
|BREINHOLST
|10
|BØNNELYCKE
|10
|CARPENTIER
|10
|CHESTERTON
|10
|CUNNINGHAM
|10
|DURRENMATT
|10
|ESCHENBACH
|10
|ETXEBARRIA
|10
|FITZGERALD
|10
|FONTENELLE
|10
|GALSWORTHY
|10
|GERMANICUS
|10
|GOMBROWICZ
|10
|GYLDENSTED
|10
|HEIDENSTAM
|10
|HENNINGSEN
|10
|HESSELDAHL
|10
|HIPPOLYTUS
|10
|HUFFINGTON
|10
|KHLEBNIKOV
|10
|KIRKEGAARD
|10
|KREUTZWALD
|10
|KRISTENSEN
|10
|LAGERKVIST
|10
|LIEBENBERG
|10
|LONGFELLOW
|10
|LYSCHANDER
|10
|MACPHERSON
|10
|MANCINELLI
|10
|MAUPASSANT
|10
|MAZOWIECKI
|10
|MCCULLOUGH
|10
|METASTASIO
|10
|MICKIEWICZ
|10
|MONTGOMERY
|10
|MORTANSSON
|10
|NEMIROVSKY
|10
|NORDBRANDT
|10
|PIRANDELLO
|10
|PRUDENTIUS
|10
|RICHARDSON
|10
|SANFOURCHE
|10
|SCHANDORPH
|10
|SCHNITZLER
|10
|SJEVTJENKO
|10
|SKJOLDBORG
|10
|SOMERVILLE
|10
|STJERNFELT
|10
|STRINDBERG
|10
|SWEDENBORG
|10
|SZYMBORSKA
|10
|TSVETAJEVA
|10
|WITKIEWICZ
|10
|WORDSWORTH
|10
|APOLLINAIRE
|11
|APOLLINARIS
|11
|ARISTOFANES
|11
|BAKCHYLIDES
|11
|BORCHSENIUS
|11
|CASTIGLIONE
|11
|CHAMBERLAIN
|11
|CHRISTENSEN
|11
|EICHENDORFF
|11
|FREDERIKSEN
|11
|GOLDSCHMIDT
|11
|GRILLPARZER
|11
|GYLLEMBOURG
|11
|HESSELHOLDT
|11
|HOUELLEBECQ
|11
|JAKUPSSTOVU
|11
|JEVTUSJENKO
|11
|JOHANNESSEN
|11
|KALLIMACHOS
|11
|KAPUSCINSKI
|11
|KAZANTZAKIS
|11
|LICHTENBERG
|11
|MACHIAVELLI
|11
|MAETERLINCK
|11
|MAJAKOVSKIJ
|11
|MANDELSJTAM
|11
|MECHLENBURG
|11
|MELANCHTHON
|11
|MONTESQUIEU
|11
|MORGENSTERN
|11
|PONTOPPIDAN
|11
|RIEBNITZSKY
|11
|RODDENBERRY
|11
|ROSENKRANTZ
|11
|SHAKESPEARE
|11
|SIENKIEWICZ
|11
|SONNERGAARD
|11
|STRANDGAARD
|11
|STUCKENBERG
|11
|SØNDERGAARD
|11
|TRANSTROMER
|11
|ZACHARIASEN
|11
|ALEKSIJEVITJ
|12
|ANDERSDATTER
|12
|BEAUMARCHAIS
|12
|DOSTOJEVSKIJ
|12
|ENZENSBERGER
|12
|FALLERSLEBEN
|12
|GREGORIUSSEN
|12
|HOFMANNSTHAL
|12
|KORNELIUSSEN
|12
|LUNATJARSKIJ
|12
|MORGENTHALER
|12
|OTTARSDOTTIR
|12
|SOLSJENITSYN
|12
|CHATEAUBRIAND
|13
|HALIKARNASSOS
|13
|HANUSARDOTTIR
|13
|KOTLJAREVSKYJ
|13
|KRASZNAHORKAI
|13
|NØRRETRANDERS
|13
|ROCHEFOUCAULD
|13
Kasket i krydsord – alle 71 svar
Se kasket i krydsord for forklaring på hvert ord.
|Svar
|Bogstaver
|FEZ
|3
|KEPI
|4
|KYSE
|4
|SLØR
|4
|BARET
|5
|BURKA
|5
|HIJAB
|5
|HJELM
|5
|HÆTTE
|5
|KALOT
|5
|KAPPE
|5
|KIPPA
|5
|KRONE
|5
|NIQAB
|5
|PARYK
|5
|TIARA
|5
|BOATER
|6
|BOWLER
|6
|DASTAR
|6
|DIADEM
|6
|FEDORA
|6
|NATHUE
|6
|PANAMA
|6
|SLØJFE
|6
|STRUDE
|6
|TRILBY
|6
|TURBAN
|6
|BANDANA
|7
|FILTHAT
|7
|HOMBURG
|7
|KLAPHAT
|7
|MONTERA
|7
|PETASOS
|7
|STETSON
|7
|STRÅHAT
|7
|SYDVEST
|7
|BISPEHUE
|8
|BØLLEHAT
|8
|CAPIROTE
|8
|CHAPERON
|8
|CYLINDER
|8
|FONTANGE
|8
|KEFFIYEH
|8
|NISSEHUE
|8
|SIXPENCE
|8
|SOMBRERO
|8
|STRIKHUE
|8
|BADEHÆTTE
|9
|BARRETINA
|9
|BORSALINO
|9
|BOWLERHAT
|9
|COWBOYHAT
|9
|DOSMERHAT
|9
|PANAMAHAT
|9
|RANGKRONE
|9
|RIDEHJELM
|9
|SHTREIMEL
|9
|SPOTTEHAT
|9
|TAGELMUST
|9
|BRUDEKRONE
|10
|CYKELHJELM
|10
|FASCINATOR
|10
|KARAKULHAT
|10
|STRUDHÆTTE
|10
|TROPEHJELM
|10
|TYROLERHAT
|10
|DEERSTALKER
|11
|HOCKEYHJELM
|11
|STUDENTERHUE
|12
|HOVEDTØRKLÆDE
|13
|SØLVPAPIRSHAT
|13
Ofte stillede spørgsmål
Hvordan søger jeg, når jeg kun kender nogle af bogstaverne?
Skriv de bogstaver, du kender, på deres rigtige plads og sæt bundstreg for hvert tomt felt. Skriver du _ø_s_æ_te, finder værktøjet de svar, der passer præcis i det mønster.
Hvor mange svar er der i krydsordshjælpen?
Der er 4324 kontrollerede svar fordelt på 26 ledetråde: fisk (112), fugl (553), plante (513), land (175), fartøj (140), fag (313), underlag (5), fange (13), bryder (10), vægt (49), epoke (5), succes (10), bearbejde (12), stykke (110), samler (36), begivenhed (23), indstille (7), fløjte (11), disciplin (77), tyrkisk by (59), dyr (115), hovedstad (171), beholder (105), grundstof (121), forfatter (1508), kasket (71).
Er svarene kontrolleret?
Ja. Bogstavantallet er talt maskinelt for hvert ord, navnene er hentet fra den danske Wikipedia og Wikidata, og ord, hvis kilde modsiger ledetråden, er fjernet. Vi tilføjer ikke et svar, vi ikke kan stå inde for.
Virker værktøjet på mobil?
Ja. Felterne fylder hele bredden på en telefon, og svarene vises som krydsordsfelter, du kan læse direkte af.