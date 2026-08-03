Står du med ledetråden »hovedstad« i et krydsord, finder du her 171 mulige svar — inddelt efter antal bogstaver, så du kan gå direkte til den længde, der passer i dit felt.
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Krydsordshjælp – hovedstad
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Alle svar på »hovedstad« i krydsord
Listen rummer 171 hovedstæder fra 3 til 12 bogstaver. Klik dig ned til din længde nedenfor, eller brug søgefeltet ovenfor, hvis du allerede kender et par af bogstaverne.
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hovedstad på 3 bogstaver i krydsord
Ét svar på 3 bogstaver:
|Svar
|Hvad det er
|ROM
|Rom er hovedstad i Italien og landets største og mest befolkningsrige by og comune med 2.748.109 indbyggere.
hovedstad på 4 bogstaver i krydsord
15 svar på 4 bogstaver:
|Svar
|Hvad det er
|ADEN
|Aden er en havneby i Yemen ved det Røde Havs udmunding på den sydlige del af den Arabiske Halvø.
|APIA
|Apia er hovedstaden i Samoa.
|BAKU
|Baku ; . Badkube) er hovedstaden og den største by i Aserbajdsjan.
|BERN
|Bern er forbundshovedstad i Schweiz og landets fjerdestørste by med 136.988 indbyggere .
|DILI
|Dili er hovedstad og den største by i den suveræne stat Østtimor i Sydøstasien.
|DOHA
|Doha er hovedstad og den største by i Qatar.
|JUBA
|Juba er hovedstaden i Sydsudan med 500.088 indbyggere.
|LIMA
|Lima er hovedstad i Peru og samtidig landets største by med 9.943.800 indbyggere.
|LOME
|Lomé er hovedstad i Togo.
|MALE
|Malé er hovedstad i republikken Maldiverne.
|OSLO
|Oslo ) er en kommune og et eget fylke i Norge samt landets hovedstad og største by.
|PRAG
|Prag er hovedstaden og den største by i Tjekkiet med placering på bredden af floden Moldau , hvor denne slår nogle skarpe sving.
|RIGA
|Riga er hovedstaden i Letland.
|SUVA
|Suva er hovedstad og største by i Fiji.
|WIEN
|Wien er hovedstaden i Østrig og samtidig én af landets 9 delstater.
hovedstad på 5 bogstaver i krydsord
23 svar på 5 bogstaver:
|Svar
|Hvad det er
|ABUJA
|Abuja er Nigerias hovedstad.
|ACCRA
|Accra er hovedstad i Ghana og landets største by.
|AMMAN
|Amman er hovedstad i Jordan og har 4.007.526 indbyggere.
|ATHEN
|Athen er hovedstad i Grækenland og landets største by med 643.452 indbyggere.
|DAKAR
|Dakar er hovedstad i den vestafrikanske stat Senegal.
|DHAKA
|Dhaka er Bangladesh’ hovedstad med 16.800.000 indbyggere.
|HANOI
|Hanoi eller Ha Noi har været hovedstad for hele Vietnam siden 1976 og var hovedstad i Nordvietnam fra 1954 til 1976.
|KABUL
|Kabul er hovedstad i Afghanistan.
|KAIRO
|Kairo , på dansk også hyppigt: Cairo), som betyder den "triumferende", er Egyptens hovedstad med 9.801.536 indbyggere og 21.381.869 indbyggere i Kairo metroområde, hvilket gør byen til Afrikas folkerigeste hove.
|KIJEV
|Kyiv, Kyjiv ) eller Kiev, Kijev , fordansket russisk udtale , ) er hovedstaden og den største by i Ukraine, beliggende i Kyiv oblast i den centrale del af landet ved bredden af floden Dnepr.
|MINSK
|Minsk polsk: Mińsk Litewski) er hovedstad og største by i Belarus.
|PARIS
|Paris er Frankrigs hovedstad og ligger ved Seinen i det nordlige Frankrig, i hjertet af regionen Île-de-France.
|PRAIA
|Praia er hovedstaden på Kap Verde og har 159.050 indbyggere.
|QUITO
|Quito, formelt San Francisco de Quito,er hovedstaden i Ecuador.
|RABAT
|Rabat er hovedstad i kongeriget Marokko og også hovedstad for regionen Rabat-Salé-Zemmour-Zaer.
|SANAA
|Sanaá er hovedstad i Yemen.
|SEOUL
|Seoul ) er Sydkoreas hovedstad.
|SOFIA
|Sofia er hovedstad og største by i Bulgarien med 1.213.134 indbyggere.
|SUCRE
|Sucre er i henhold til Bolivias forfatning landets hovedstad, og er hjemsted for Bolivias Højesteret.
|TOKYO
|Tokyo , officielt Tokyo Metropolis , er Japans hovedstad og største by.
|TUNIS
|Tunis er hovedstad i den nordafrikanske stat Tunesien.
|VADUZ
|Vaduz er hovedstad i fyrstendømmet Liechtenstein i Centraleuropa og residens for Liechtensteins fyrste.
|YAREN
|Yaren er et distrikt i Nauru med cirka 1100 indbyggerepr.
hovedstad på 6 bogstaver i krydsord
42 svar på 6 bogstaver:
|Svar
|Hvad det er
|ALGIER
|Algier er Algeriets hovedstad og største by.
|ANKARA
|Ankara er Tyrkiets hovedstad og næststørste by, efter den tidligere hovedstad, Istanbul.
|ASMARA
|Asmara er hovedstaden og største by i Eritrea.
|ASTANA
|Astana er Kasakhstans hovedstad og næststørste by efter Almaty.
|BAGDAD
|Bagdad ) er Iraks hovedstad.
|BAMAKO
|Bamako er hovedstaden i Mali.
|BANGUI
|Bangui er hovedstad og største by i den Centralafrikanske Republik.
|BANJUL
|Banjul er hovedstad i den vestafrikanske stat Gambia.
|BEIRUT
|Beirut ) er Libanons hovedstad, største by og vigtigste havneby.
|BERLIN
|Berlin er hovedstaden i Tyskland og hjemsted for den tyske regering og parlament.
|BISSAU
|Bissau er hovedstaden i Guinea-Bissau, som er en tidligere portugisisk koloni.
|BOGOTA
|Bogotá , er Colombias hovedstad, samt den arealmæssigt og befolkningsmæssigt største by i landet med 8.034.649 indbyggere.
|DODOMA
|Dodoma er en by med 213.636 indbyggere og er Tanzanias hovedstad samt hovedstad i Dodoma Regionen.
|DUBLIN
|Dublin er Irlands største by og republikken Irlands hovedstad efter landets uafhængighed i 1922.
|GITEGA
|Gitega er Burundis hovedstad.
|HARARE
|Harare er hovedstad i Zimbabwe .
|HAVANA
|La Habana, hvis officielle navn er Ciudad de la Habana, er hovedstaden i republikken Cuba og den næststørste by i Caribien med et indbyggertal på 2,1 millioner.
|KIGALI
|Kigali er hovedstaden i Rwanda og har 1.745.555 indbyggere.
|LONDON
|London er hovedstaden og den største metropolregion i Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland.
|LUANDA
|Luanda er Angolas hovedstad og største by.
|LUSAKA
|Lusaka er hovedstaden og den største by i Zambia i det tidligere Rhodesia.
|MADRID
|Madrid er Spaniens hovedstad og landets største by.
|MAJURO
|Majuro er det politiske og økonomiske center på Marshalløerne, og ligger på atollen med det samme navn, som består af 68 øer, og er en del Ratak-kæden.
|MANAMA
|Manama er Bahrains hovedstad og største by med 297.502 indbyggere.
|MANILA
|Manila er hovedstad i Filippinerne, beliggende på øen Luzons østlige side midt mellem den nordligste og sydligste del af øen.
|MAPUTO
|Maputo er hovedstad i Mozambique.
|MASERU
|Maseru er hovedstaden i Lesotho.
|MONACO
|Monaco, officielt Fyrstendømmet Monaco , er en suveræn bystat, land og mikrostat på Rivieraen i Vesteuropa.
|MORONI
|Moroni er den største by på Comorerne og har været hovedstad siden 1962.
|MOSKVA
|Moskva ) er hovedstaden og den største by i Rusland med 13.274.285 indbyggere.
|MUSCAT
|Muscat eller Muskat er Omans hovedstad og har 880.000 indbyggere.
|NASSAU
|Nassau er Bahamas’ hovedstad og største by.
|NIAMEY
|Niamey er hovedstad og den største by i Niger, beliggende ved floden Niger.
|OTTAWA
|Ottawa er Canadas hovedstad og har 1.017.449 indbyggere.
|PANAMA
|Panama er et land i Mellemamerika, der grænser til Colombia og Costa Rica.
|PEKING
|Beijing er Folkerepublikken Kinas hovedstad.
|RIYADH
|Riyadh er hovedstaden i Saudi-Arabien.
|ROSEAU
|Roseau er hovedstaden i staten Dominica, med 16.571 indbyggere.
|SKOPJE
|Skopje er hovedstaden i Republikken Nordmakedonien.
|TAIPEI
|Taipei er Taiwans hovedstad og Taiwans største by med 2.429.429 indbyggere.
|TIRANA
|Tirana er Albaniens hovedstad og største by.
|ZAGREB
|Zagreb er hovedstad og den største by i Kroatien.
hovedstad på 7 bogstaver i krydsord
23 svar på 7 bogstaver:
|Svar
|Hvad det er
|BANGKOK
|Bangkok ) er Thailands hovedstad.
|BEIJING
|Beijing er Folkerepublikken Kinas hovedstad.
|BEOGRAD
|Beograd er hovedstad i Serbien og var Jugoslaviens hovedstad fra 1918 til 4.
|BISJKEK
|Bisjkek er hovedstaden i den centralasiatiske republik Kirgisistan.
|CARACAS
|Caracas er Venezuelas hovedstad og største by med ca. 4,6 millioner indbyggere. Byen er placeret i den nordligste part af landet nær det Caribiske Hav, beliggende i en bjergdal. Det meste af byen ligger derfor.
|COLOMBO
|Colombo er Sri Lankas økonomiske og kommercielle hovedstad og største by.
|CONAKRY
|Conakry er hovedstad i den vestafrikanske republik Guinea.
|HONIARA
|Honiara er hovedstaden i Salomonøerne og er beliggende på øen Guadalcanal.
|JAKARTA
|Jakarta er Indonesiens hovedstad og mest befolkede by.
|JEREVAN
|Jerevan er hovedstaden og den største by i Armenien.
|KAMPALA
|Kampala er hovedstad i Uganda og er med 1.797.722 indbyggere landets største by.
|MANAGUA
|Managua er Nicaraguas hovedstad og har 937.489 indbyggere.
|MBABANE
|Mbabane er hovedstaden i Eswatini.
|NAIROBI
|Nairobi er hovedstaden i Kenya og har 5.545.000 indbyggere.
|NICOSIA
|Der er også andre byer med dette navn, se Nicosia .
|PALIKIR
|Palikir er hovedstaden i Stillehavsstaten Mikronesien.
|TALLINN
|Tallinn er hovedstaden og den største by i Estland.
|TBILISI
|Tbilisi eller Tiflis er hovedstaden i Georgien.
|TEHERAN
|Teheran er hovedstaden i Iran og hovedby for provinsen af samme navn.
|THIMPHU
|Thimphu er hovedstaden i det asiatiske land Bhutan, og er med sine 114.551 indbyggere også landets største by.
|TRIPOLI
|Tripoli er hovedstaden i den nordafrikanske stat Libyen.
|VILNIUS
|Vilnius er Litauens hovedstad.
|YAOUNDE
|Yaoundé er hovedstaden i Cameroun, og er med sine 2.440.462 indbyggere landets anden største by efter havnebyen Douala.
hovedstad på 8 bogstaver i krydsord
32 svar på 8 bogstaver:
|Svar
|Hvad det er
|ASUNCION
|Asunción er Paraguays hovedstad.
|BELMOPAN
|Belmopan er hovedstaden i Belize og har 20.754 indbyggere.
|BRASILIA
|Brasília er Brasiliens forbundshovedstad og sæde for lokalregeringen i Distrito Federal.
|BUDAPEST
|Budapest er Ungarns hovedstad.
|BUKAREST
|Bukarest er Rumæniens hovedstad og industrielle og kommercielle centrum.
|CANBERRA
|Canberra er Australiens hovedstad med 410.301 indbyggere.
|CASTRIES
|Castries er den caribiske østat Saint Lucias hovedstad.
|CHISINAU
|Chișinău er Moldovas hovedstad og har 567.038 indbyggere.
|DAMASKUS
|Damaskus er hovedstaden og den næststørste by i Syrien efter Aleppo.
|DJIBOUTI
|Djibouti er hovedstad i Republikken Djibouti.
|DUSJANBE
|Dusjanbe eller Dushanbe دوشنبه) er hovedstaden i Tadsjikistan.
|FREETOWN
|Freetown er hovedstaden og den største by i Sierra Leone.
|FUNAFUTI
|Funafuti er en koralatol i østaten Tuvalu og regnes for at være landets hovedstad.
|GABORONE
|Gaborone er hovedstaden i Botswana.
|HELSINKI
|Helsinki eller Helsingfors er Finlands hovedstad og største by.
|KATMANDU
|Katmandu er hovedstad i Nepal.
|KHARTOUM
|Khartoum er hovedstaden i Sudan og ligger, hvor Den Hvide Nil, der kommer fra Uganda, møder Den Blå Nil, der kommer fra Etiopien.
|KINGSTON
|Kingston er Jamaicas hovedstad og største by med 937.700 indbyggere.
|KINSHASA
|Kinshasa er hovedstad og største by i Demokratiske Republik Congo.
|LILONGWE
|Lilongwe er hovedstaden i Malawi.
|LISSABON
|Lissabon er Portugals hovedstad og største by med 545.796 indbyggere inden for det administrative område, der dækker 100,05 km2.
|MONROVIA
|Monrovia er hovedstad i den vestafrikanske stat Liberia.
|PRETORIA
|Pretoria er den administrative hovedstad i Sydafrika.
|PRISTINA
|Prishtina eller Pristina er hovedstad og største by i Kosovo.
|RAMALLAH
|Ramallah er en vigtig palæstinensisk by med ca. 57.000 indbyggere på Vestbredden og fungerer som hovedstad for administration og regeringen af det Palæstinensiske Selvstyre. Byen ligger 15 km nordvest for Jerus.
|SANTIAGO
|Santiago de Chile er Chiles hovedstad.
|SARAJEVO
|Sarajevo er hovedstaden og det største byområde i Bosnien og Hercegovina med 275.524 indbyggere.
|TASJKENT
|Tasjkent er hovedstad i Usbekistan.
|VALLETTA
|VICTORIA
|Victoria er hovedstad i Seychellerne og ligger på nordøstsiden af øen Mahé.
|WARSZAWA
|Warszawa er Polens hovedstad og største by.
|WINDHOEK
|Windhoek er hovedstad i det sydvestafrikanske land Namibia.
hovedstad på 9 bogstaver i krydsord
17 svar på 9 bogstaver:
|Svar
|Hvad det er
|AMSTERDAM
|Amsterdam er Nederlandenes hovedstad og største by.
|ASJKHABAD
|Asjkahabad er hovedstaden i Turkmenistan og har 1.031.992 indbyggere.
|BRUXELLES
|Bruxelles kommune er den største kommune i regionen Bruxelles, og de jure hovedstad i Belgien i henhold til Belgiens forfatning.
|ISLAMABAD
|Islamabad er Pakistans hovedstad.
|JERUSALEM
|Jerusalem er en by i Mellemøsten, der ligger på et plateau mellem Middelhavet og Det Døde Hav.
|KINGSTOWN
|Kingstown er hovedstaden på Saint Vincent og Grenadinerne.
|KØBENHAVN
|LJUBLJANA
|Ljubljana er Sloveniens hovedstad og er beliggende ved floden Ljubljanicas udløb i floden Sava i det centrale Slovenien mellem Alperne og Adriaterhavet.
|MOGADISHU
|Mogadishu er Somalias hovedstad og største by beliggende ved det Indiske Ocean.
|NAYPYIDAW
|Naypyidaw eller Pyinmana er hovedstaden i Burma .
|NGERULMUD
|Melekeok Ngerulmud er sæde for regeringen for Republikken Palau, en østat i Stillehavet.
|PODGORICA
|Podgorica er Montenegros de facto hovedstad med 156.169 indbyggere.
|PYONGYANG
|Pyongyang er hovedstad i Nordkorea, grundlag 1122 f.v.t.
|REYKJAVIK
|Reykjavík er hovedstaden og den største by i Island.
|SINGAPORE
|Singapore , officielt Republikken Singapore er en østat, som ligger ved sydspidsen af Malayahalvøen.
|STOCKHOLM
|Stockholm er hovedstad i Sverige, landets og Skandinaviens største by.
|VIENTIANE
|Vientiane er hovedstad i det sydøstasiatiske land Laos og ligger ved Mekongfloden.
hovedstad på 10 bogstaver i krydsord
11 svar på 10 bogstaver:
|Svar
|Hvad det er
|BASSETERRE
|Basseterre er hovedstaden på Saint Kitts og Nevis i de Små Antiller.
|BRATISLAVA
|Bratislava er hovedstad og største by i Slovakiet med 480.902 indbyggere.
|BRIDGETOWN
|Bridgetown er Barbados’ hovedstad og har 98.511 indbyggere.
|GEORGETOWN
|Georgetown er Guyanas hovedstad og landets største by med 235.017 indbyggere.
|LIBREVILLE
|Libreville er hovedstad og største by i Gabon.
|LUXEMBOURG
|MONTEVIDEO
|Montevideo er Uruguays hovedstad med 1.302.954 indbyggere.
|NOUAKCHOTT
|Nouakchott er hovedstad og den største by i Mauretanien.
|PARAMARIBO
|Paramaribo er hovedstaden i Surinam i Sydamerika.
|WASHINGTON
|Washington kan henføre til flere artikler.
|WELLINGTON
|Wellington har siden 1865 været New Zealands hovedstad.
hovedstad på 11 bogstaver i krydsord
4 svar på 11 bogstaver:
|Svar
|Hvad det er
|BRAZZAVILLE
|Brazzaville er hovedstad og største by i Republikken Congo.
|HELSINGFORS
|Helsinki eller Helsingfors er Finlands hovedstad og største by.
|OUAGADOUGOU
|Ouagadougou er hovedstad i Burkina Faso.
|TEGUCIGALPA
|Tegucigalpa er hovedstaden i Honduras, og er med sine 1.055.729 indbyggere også den største by i landet.
hovedstad på 12 bogstaver i krydsord
3 svar på 12 bogstaver:
|Svar
|Hvad det er
|ANTANANARIVO
|Antananarivo er Madagaskars hovedstad.
|BLOEMFONTEIN
|Bloemfontein er hovedstaden i Fristatprovinsen i Sydafrika og har 256.185 indbyggere.
|YAMOUSSOUKRO
|Yammoussoukro er den administrative hovedstad i Elfenbenskysten og et autonomt distrikt i landet.
Synonymer og andre ord for hovedstad i krydsord
Når en ledetråd lyder »hovedstad«, leder du reelt efter et synonym, der passer i felterne. I et krydsord kan det være to ting: et andet ord for hovedstad, eller navnet på en bestemt hovedstad. Begge dele står på denne side — hele listen ovenfor er svar, der kan bruges som synonym for hovedstad, sorteret efter hvor mange bogstaver de fylder.
Er ledetråden bredere formuleret, kan svaret også være et overordnet ord:
- BY (2 bogstaver) – tæt bebygget område med gader
Kender du længden, så gå direkte til 3 bogstaver, 4 bogstaver, 5 bogstaver eller en af de øvrige grupper.
Sådan finder du det rigtige svar
Tæl først felterne. Bogstavantallet er den stærkeste ledetråd, du har, og det halverer som regel listen med det samme. Har du allerede et enkelt bogstav fra et krydsende ord, så skriv det ind i søgefeltet ovenfor med bundstreg for de tomme felter — fx
_ _ s _ skrevet som
__s_.
Vær opmærksom på, at danske krydsord bruger ubestemt ental i langt de fleste tilfælde. Står der »hovedstæder« i ledetråden, er svaret alligevel ofte skrevet i ental. Og et hovedstadnavn med bindestreg eller mellemrum står altid uden i gitteret.
Ofte stillede spørgsmål
Hvilken hovedstad har 4 bogstaver i krydsord?
Der er 15 mulige svar med 4 bogstaver. De mest almindelige er ADEN, APIA, BAKU, BERN, DILI. Se hele listen under afsnittet "Hovedstad på 4 bogstaver".
Hvilken hovedstad har 5 bogstaver i krydsord?
Der er 23 mulige svar med 5 bogstaver. De mest almindelige er ABUJA, ACCRA, AMMAN, ATHEN, DAKAR. Se hele listen under afsnittet "Hovedstad på 5 bogstaver".
Hvilken hovedstad har 6 bogstaver i krydsord?
Der er 42 mulige svar med 6 bogstaver. De mest almindelige er ALGIER, ANKARA, ASMARA, ASTANA, BAGDAD. Se hele listen under afsnittet "Hovedstad på 6 bogstaver".
Hvor mange svar findes der på hovedstad i krydsord?
Denne side rummer 171 kontrollerede svar fordelt på 10 forskellige bogstavlængder, fra 3 til 12 bogstaver.
Hvad er et synonym for hovedstad i krydsord?
BY er et ord, ordbogen selv knytter til hovedstad. Men i et krydsord er ethvert af de 171 hovedstæder på denne side et brugbart synonym: det afgørende er, hvor mange bogstaver der er plads til.
Kan jeg søge på de bogstaver, jeg allerede har?
Ja. Skriv de kendte bogstaver i søgefeltet øverst på siden og sæt bundstreg for hvert felt, du mangler. Værktøjet viser kun de svar, der passer i mønstret.
Andre ledetråde
Sidder du fast et andet sted i krydsordet, har vi samme slags kontrollerede lister her:
- Land i krydsord
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- Krydsordshjælp – søg på de bogstaver du kender
Svarene er bygget af navne fra den danske Wikipedia og Wikidata og kontrolleret maskinelt: bogstavantallet er talt tegn for tegn, og flerordssvar er sorteret fra, fordi de ikke kan stå i et gitter. 168 af 171 svar har en forklaring hentet fra den danske Wikipedia. Senest opdateret 2026-08-03.