Hovedstad i krydsord

Står du med ledetråden »hovedstad« i et krydsord, finder du her 171 mulige svar — inddelt efter antal bogstaver, så du kan gå direkte til den længde, der passer i dit felt.

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Alle svar på »hovedstad« i krydsord

Listen rummer 171 hovedstæder fra 3 til 12 bogstaver. Klik dig ned til din længde nedenfor, eller brug søgefeltet ovenfor, hvis du allerede kender et par af bogstaverne.

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hovedstad på 3 bogstaver i krydsord

Ét svar på 3 bogstaver:

Svar Hvad det er ROM Rom er hovedstad i Italien og landets største og mest befolkningsrige by og comune med 2.748.109 indbyggere.

hovedstad på 4 bogstaver i krydsord

15 svar på 4 bogstaver:

Svar Hvad det er ADEN Aden er en havneby i Yemen ved det Røde Havs udmunding på den sydlige del af den Arabiske Halvø. APIA Apia er hovedstaden i Samoa. BAKU Baku ; . Badkube) er hovedstaden og den største by i Aserbajdsjan. BERN Bern er forbundshovedstad i Schweiz og landets fjerdestørste by med 136.988 indbyggere . DILI Dili er hovedstad og den største by i den suveræne stat Østtimor i Sydøstasien. DOHA Doha er hovedstad og den største by i Qatar. JUBA Juba er hovedstaden i Sydsudan med 500.088 indbyggere. LIMA Lima er hovedstad i Peru og samtidig landets største by med 9.943.800 indbyggere. LOME Lomé er hovedstad i Togo. MALE Malé er hovedstad i republikken Maldiverne. OSLO Oslo ) er en kommune og et eget fylke i Norge samt landets hovedstad og største by. PRAG Prag er hovedstaden og den største by i Tjekkiet med placering på bredden af floden Moldau , hvor denne slår nogle skarpe sving. RIGA Riga er hovedstaden i Letland. SUVA Suva er hovedstad og største by i Fiji. WIEN Wien er hovedstaden i Østrig og samtidig én af landets 9 delstater.

hovedstad på 5 bogstaver i krydsord

23 svar på 5 bogstaver:

Svar Hvad det er ABUJA Abuja er Nigerias hovedstad. ACCRA Accra er hovedstad i Ghana og landets største by. AMMAN Amman er hovedstad i Jordan og har 4.007.526 indbyggere. ATHEN Athen er hovedstad i Grækenland og landets største by med 643.452 indbyggere. DAKAR Dakar er hovedstad i den vestafrikanske stat Senegal. DHAKA Dhaka er Bangladesh’ hovedstad med 16.800.000 indbyggere. HANOI Hanoi eller Ha Noi har været hovedstad for hele Vietnam siden 1976 og var hovedstad i Nordvietnam fra 1954 til 1976. KABUL Kabul er hovedstad i Afghanistan. KAIRO Kairo , på dansk også hyppigt: Cairo), som betyder den "triumferende", er Egyptens hovedstad med 9.801.536 indbyggere og 21.381.869 indbyggere i Kairo metroområde, hvilket gør byen til Afrikas folkerigeste hove. KIJEV Kyiv, Kyjiv ) eller Kiev, Kijev , fordansket russisk udtale , ) er hovedstaden og den største by i Ukraine, beliggende i Kyiv oblast i den centrale del af landet ved bredden af floden Dnepr. MINSK Minsk polsk: Mińsk Litewski) er hovedstad og største by i Belarus. PARIS Paris er Frankrigs hovedstad og ligger ved Seinen i det nordlige Frankrig, i hjertet af regionen Île-de-France. PRAIA Praia er hovedstaden på Kap Verde og har 159.050 indbyggere. QUITO Quito, formelt San Francisco de Quito,er hovedstaden i Ecuador. RABAT Rabat er hovedstad i kongeriget Marokko og også hovedstad for regionen Rabat-Salé-Zemmour-Zaer. SANAA Sanaá er hovedstad i Yemen. SEOUL Seoul ) er Sydkoreas hovedstad. SOFIA Sofia er hovedstad og største by i Bulgarien med 1.213.134 indbyggere. SUCRE Sucre er i henhold til Bolivias forfatning landets hovedstad, og er hjemsted for Bolivias Højesteret. TOKYO Tokyo , officielt Tokyo Metropolis , er Japans hovedstad og største by. TUNIS Tunis er hovedstad i den nordafrikanske stat Tunesien. VADUZ Vaduz er hovedstad i fyrstendømmet Liechtenstein i Centraleuropa og residens for Liechtensteins fyrste. YAREN Yaren er et distrikt i Nauru med cirka 1100 indbyggerepr.

hovedstad på 6 bogstaver i krydsord

42 svar på 6 bogstaver:

Svar Hvad det er ALGIER Algier er Algeriets hovedstad og største by. ANKARA Ankara er Tyrkiets hovedstad og næststørste by, efter den tidligere hovedstad, Istanbul. ASMARA Asmara er hovedstaden og største by i Eritrea. ASTANA Astana er Kasakhstans hovedstad og næststørste by efter Almaty. BAGDAD Bagdad ) er Iraks hovedstad. BAMAKO Bamako er hovedstaden i Mali. BANGUI Bangui er hovedstad og største by i den Centralafrikanske Republik. BANJUL Banjul er hovedstad i den vestafrikanske stat Gambia. BEIRUT Beirut ) er Libanons hovedstad, største by og vigtigste havneby. BERLIN Berlin er hovedstaden i Tyskland og hjemsted for den tyske regering og parlament. BISSAU Bissau er hovedstaden i Guinea-Bissau, som er en tidligere portugisisk koloni. BOGOTA Bogotá , er Colombias hovedstad, samt den arealmæssigt og befolkningsmæssigt største by i landet med 8.034.649 indbyggere. DODOMA Dodoma er en by med 213.636 indbyggere og er Tanzanias hovedstad samt hovedstad i Dodoma Regionen. DUBLIN Dublin er Irlands største by og republikken Irlands hovedstad efter landets uafhængighed i 1922. GITEGA Gitega er Burundis hovedstad. HARARE Harare er hovedstad i Zimbabwe . HAVANA La Habana, hvis officielle navn er Ciudad de la Habana, er hovedstaden i republikken Cuba og den næststørste by i Caribien med et indbyggertal på 2,1 millioner. KIGALI Kigali er hovedstaden i Rwanda og har 1.745.555 indbyggere. LONDON London er hovedstaden og den største metropolregion i Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland. LUANDA Luanda er Angolas hovedstad og største by. LUSAKA Lusaka er hovedstaden og den største by i Zambia i det tidligere Rhodesia. MADRID Madrid er Spaniens hovedstad og landets største by. MAJURO Majuro er det politiske og økonomiske center på Marshalløerne, og ligger på atollen med det samme navn, som består af 68 øer, og er en del Ratak-kæden. MANAMA Manama er Bahrains hovedstad og største by med 297.502 indbyggere. MANILA Manila er hovedstad i Filippinerne, beliggende på øen Luzons østlige side midt mellem den nordligste og sydligste del af øen. MAPUTO Maputo er hovedstad i Mozambique. MASERU Maseru er hovedstaden i Lesotho. MONACO Monaco, officielt Fyrstendømmet Monaco , er en suveræn bystat, land og mikrostat på Rivieraen i Vesteuropa. MORONI Moroni er den største by på Comorerne og har været hovedstad siden 1962. MOSKVA Moskva ) er hovedstaden og den største by i Rusland med 13.274.285 indbyggere. MUSCAT Muscat eller Muskat er Omans hovedstad og har 880.000 indbyggere. NASSAU Nassau er Bahamas’ hovedstad og største by. NIAMEY Niamey er hovedstad og den største by i Niger, beliggende ved floden Niger. OTTAWA Ottawa er Canadas hovedstad og har 1.017.449 indbyggere. PANAMA Panama er et land i Mellemamerika, der grænser til Colombia og Costa Rica. PEKING Beijing er Folkerepublikken Kinas hovedstad. RIYADH Riyadh er hovedstaden i Saudi-Arabien. ROSEAU Roseau er hovedstaden i staten Dominica, med 16.571 indbyggere. SKOPJE Skopje er hovedstaden i Republikken Nordmakedonien. TAIPEI Taipei er Taiwans hovedstad og Taiwans største by med 2.429.429 indbyggere. TIRANA Tirana er Albaniens hovedstad og største by. ZAGREB Zagreb er hovedstad og den største by i Kroatien.

hovedstad på 7 bogstaver i krydsord

23 svar på 7 bogstaver:

Svar Hvad det er BANGKOK Bangkok ) er Thailands hovedstad. BEIJING Beijing er Folkerepublikken Kinas hovedstad. BEOGRAD Beograd er hovedstad i Serbien og var Jugoslaviens hovedstad fra 1918 til 4. BISJKEK Bisjkek er hovedstaden i den centralasiatiske republik Kirgisistan. CARACAS Caracas er Venezuelas hovedstad og største by med ca. 4,6 millioner indbyggere. Byen er placeret i den nordligste part af landet nær det Caribiske Hav, beliggende i en bjergdal. Det meste af byen ligger derfor. COLOMBO Colombo er Sri Lankas økonomiske og kommercielle hovedstad og største by. CONAKRY Conakry er hovedstad i den vestafrikanske republik Guinea. HONIARA Honiara er hovedstaden i Salomonøerne og er beliggende på øen Guadalcanal. JAKARTA Jakarta er Indonesiens hovedstad og mest befolkede by. JEREVAN Jerevan er hovedstaden og den største by i Armenien. KAMPALA Kampala er hovedstad i Uganda og er med 1.797.722 indbyggere landets største by. MANAGUA Managua er Nicaraguas hovedstad og har 937.489 indbyggere. MBABANE Mbabane er hovedstaden i Eswatini. NAIROBI Nairobi er hovedstaden i Kenya og har 5.545.000 indbyggere. NICOSIA Der er også andre byer med dette navn, se Nicosia . PALIKIR Palikir er hovedstaden i Stillehavsstaten Mikronesien. TALLINN Tallinn er hovedstaden og den største by i Estland. TBILISI Tbilisi eller Tiflis er hovedstaden i Georgien. TEHERAN Teheran er hovedstaden i Iran og hovedby for provinsen af samme navn. THIMPHU Thimphu er hovedstaden i det asiatiske land Bhutan, og er med sine 114.551 indbyggere også landets største by. TRIPOLI Tripoli er hovedstaden i den nordafrikanske stat Libyen. VILNIUS Vilnius er Litauens hovedstad. YAOUNDE Yaoundé er hovedstaden i Cameroun, og er med sine 2.440.462 indbyggere landets anden største by efter havnebyen Douala.

hovedstad på 8 bogstaver i krydsord

32 svar på 8 bogstaver:

Svar Hvad det er ASUNCION Asunción er Paraguays hovedstad. BELMOPAN Belmopan er hovedstaden i Belize og har 20.754 indbyggere. BRASILIA Brasília er Brasiliens forbundshovedstad og sæde for lokalregeringen i Distrito Federal. BUDAPEST Budapest er Ungarns hovedstad. BUKAREST Bukarest er Rumæniens hovedstad og industrielle og kommercielle centrum. CANBERRA Canberra er Australiens hovedstad med 410.301 indbyggere. CASTRIES Castries er den caribiske østat Saint Lucias hovedstad. CHISINAU Chișinău er Moldovas hovedstad og har 567.038 indbyggere. DAMASKUS Damaskus er hovedstaden og den næststørste by i Syrien efter Aleppo. DJIBOUTI Djibouti er hovedstad i Republikken Djibouti. DUSJANBE Dusjanbe eller Dushanbe دوشنبه) er hovedstaden i Tadsjikistan. FREETOWN Freetown er hovedstaden og den største by i Sierra Leone. FUNAFUTI Funafuti er en koralatol i østaten Tuvalu og regnes for at være landets hovedstad. GABORONE Gaborone er hovedstaden i Botswana. HELSINKI Helsinki eller Helsingfors er Finlands hovedstad og største by. KATMANDU Katmandu er hovedstad i Nepal. KHARTOUM Khartoum er hovedstaden i Sudan og ligger, hvor Den Hvide Nil, der kommer fra Uganda, møder Den Blå Nil, der kommer fra Etiopien. KINGSTON Kingston er Jamaicas hovedstad og største by med 937.700 indbyggere. KINSHASA Kinshasa er hovedstad og største by i Demokratiske Republik Congo. LILONGWE Lilongwe er hovedstaden i Malawi. LISSABON Lissabon er Portugals hovedstad og største by med 545.796 indbyggere inden for det administrative område, der dækker 100,05 km2. MONROVIA Monrovia er hovedstad i den vestafrikanske stat Liberia. PRETORIA Pretoria er den administrative hovedstad i Sydafrika. PRISTINA Prishtina eller Pristina er hovedstad og største by i Kosovo. RAMALLAH Ramallah er en vigtig palæstinensisk by med ca. 57.000 indbyggere på Vestbredden og fungerer som hovedstad for administration og regeringen af det Palæstinensiske Selvstyre. Byen ligger 15 km nordvest for Jerus. SANTIAGO Santiago de Chile er Chiles hovedstad. SARAJEVO Sarajevo er hovedstaden og det største byområde i Bosnien og Hercegovina med 275.524 indbyggere. TASJKENT Tasjkent er hovedstad i Usbekistan. VALLETTA VICTORIA Victoria er hovedstad i Seychellerne og ligger på nordøstsiden af øen Mahé. WARSZAWA Warszawa er Polens hovedstad og største by. WINDHOEK Windhoek er hovedstad i det sydvestafrikanske land Namibia.

hovedstad på 9 bogstaver i krydsord

17 svar på 9 bogstaver:

Svar Hvad det er AMSTERDAM Amsterdam er Nederlandenes hovedstad og største by. ASJKHABAD Asjkahabad er hovedstaden i Turkmenistan og har 1.031.992 indbyggere. BRUXELLES Bruxelles kommune er den største kommune i regionen Bruxelles, og de jure hovedstad i Belgien i henhold til Belgiens forfatning. ISLAMABAD Islamabad er Pakistans hovedstad. JERUSALEM Jerusalem er en by i Mellemøsten, der ligger på et plateau mellem Middelhavet og Det Døde Hav. KINGSTOWN Kingstown er hovedstaden på Saint Vincent og Grenadinerne. KØBENHAVN LJUBLJANA Ljubljana er Sloveniens hovedstad og er beliggende ved floden Ljubljanicas udløb i floden Sava i det centrale Slovenien mellem Alperne og Adriaterhavet. MOGADISHU Mogadishu er Somalias hovedstad og største by beliggende ved det Indiske Ocean. NAYPYIDAW Naypyidaw eller Pyinmana er hovedstaden i Burma . NGERULMUD Melekeok Ngerulmud er sæde for regeringen for Republikken Palau, en østat i Stillehavet. PODGORICA Podgorica er Montenegros de facto hovedstad med 156.169 indbyggere. PYONGYANG Pyongyang er hovedstad i Nordkorea, grundlag 1122 f.v.t. REYKJAVIK Reykjavík er hovedstaden og den største by i Island. SINGAPORE Singapore , officielt Republikken Singapore er en østat, som ligger ved sydspidsen af Malayahalvøen. STOCKHOLM Stockholm er hovedstad i Sverige, landets og Skandinaviens største by. VIENTIANE Vientiane er hovedstad i det sydøstasiatiske land Laos og ligger ved Mekongfloden.

hovedstad på 10 bogstaver i krydsord

11 svar på 10 bogstaver:

Svar Hvad det er BASSETERRE Basseterre er hovedstaden på Saint Kitts og Nevis i de Små Antiller. BRATISLAVA Bratislava er hovedstad og største by i Slovakiet med 480.902 indbyggere. BRIDGETOWN Bridgetown er Barbados’ hovedstad og har 98.511 indbyggere. GEORGETOWN Georgetown er Guyanas hovedstad og landets største by med 235.017 indbyggere. LIBREVILLE Libreville er hovedstad og største by i Gabon. LUXEMBOURG MONTEVIDEO Montevideo er Uruguays hovedstad med 1.302.954 indbyggere. NOUAKCHOTT Nouakchott er hovedstad og den største by i Mauretanien. PARAMARIBO Paramaribo er hovedstaden i Surinam i Sydamerika. WASHINGTON Washington kan henføre til flere artikler. WELLINGTON Wellington har siden 1865 været New Zealands hovedstad.

hovedstad på 11 bogstaver i krydsord

4 svar på 11 bogstaver:

Svar Hvad det er BRAZZAVILLE Brazzaville er hovedstad og største by i Republikken Congo. HELSINGFORS Helsinki eller Helsingfors er Finlands hovedstad og største by. OUAGADOUGOU Ouagadougou er hovedstad i Burkina Faso. TEGUCIGALPA Tegucigalpa er hovedstaden i Honduras, og er med sine 1.055.729 indbyggere også den største by i landet.

hovedstad på 12 bogstaver i krydsord

3 svar på 12 bogstaver:

Svar Hvad det er ANTANANARIVO Antananarivo er Madagaskars hovedstad. BLOEMFONTEIN Bloemfontein er hovedstaden i Fristatprovinsen i Sydafrika og har 256.185 indbyggere. YAMOUSSOUKRO Yammoussoukro er den administrative hovedstad i Elfenbenskysten og et autonomt distrikt i landet.

Synonymer og andre ord for hovedstad i krydsord

Når en ledetråd lyder »hovedstad«, leder du reelt efter et synonym, der passer i felterne. I et krydsord kan det være to ting: et andet ord for hovedstad, eller navnet på en bestemt hovedstad. Begge dele står på denne side — hele listen ovenfor er svar, der kan bruges som synonym for hovedstad, sorteret efter hvor mange bogstaver de fylder.

Er ledetråden bredere formuleret, kan svaret også være et overordnet ord:

BY (2 bogstaver) – tæt bebygget område med gader

Kender du længden, så gå direkte til 3 bogstaver, 4 bogstaver, 5 bogstaver eller en af de øvrige grupper.

Sådan finder du det rigtige svar

Tæl først felterne. Bogstavantallet er den stærkeste ledetråd, du har, og det halverer som regel listen med det samme. Har du allerede et enkelt bogstav fra et krydsende ord, så skriv det ind i søgefeltet ovenfor med bundstreg for de tomme felter — fx _ _ s _ skrevet som __s_ .

Vær opmærksom på, at danske krydsord bruger ubestemt ental i langt de fleste tilfælde. Står der »hovedstæder« i ledetråden, er svaret alligevel ofte skrevet i ental. Og et hovedstadnavn med bindestreg eller mellemrum står altid uden i gitteret.

Ofte stillede spørgsmål

Hvilken hovedstad har 4 bogstaver i krydsord?

Der er 15 mulige svar med 4 bogstaver. De mest almindelige er ADEN, APIA, BAKU, BERN, DILI. Se hele listen under afsnittet "Hovedstad på 4 bogstaver".

Hvilken hovedstad har 5 bogstaver i krydsord?

Der er 23 mulige svar med 5 bogstaver. De mest almindelige er ABUJA, ACCRA, AMMAN, ATHEN, DAKAR. Se hele listen under afsnittet "Hovedstad på 5 bogstaver".

Hvilken hovedstad har 6 bogstaver i krydsord?

Der er 42 mulige svar med 6 bogstaver. De mest almindelige er ALGIER, ANKARA, ASMARA, ASTANA, BAGDAD. Se hele listen under afsnittet "Hovedstad på 6 bogstaver".

Hvor mange svar findes der på hovedstad i krydsord?

Denne side rummer 171 kontrollerede svar fordelt på 10 forskellige bogstavlængder, fra 3 til 12 bogstaver.

Hvad er et synonym for hovedstad i krydsord?

BY er et ord, ordbogen selv knytter til hovedstad. Men i et krydsord er ethvert af de 171 hovedstæder på denne side et brugbart synonym: det afgørende er, hvor mange bogstaver der er plads til.

Kan jeg søge på de bogstaver, jeg allerede har?

Ja. Skriv de kendte bogstaver i søgefeltet øverst på siden og sæt bundstreg for hvert felt, du mangler. Værktøjet viser kun de svar, der passer i mønstret.

Andre ledetråde

Sidder du fast et andet sted i krydsordet, har vi samme slags kontrollerede lister her:

Svarene er bygget af navne fra den danske Wikipedia og Wikidata og kontrolleret maskinelt: bogstavantallet er talt tegn for tegn, og flerordssvar er sorteret fra, fordi de ikke kan stå i et gitter. 168 af 171 svar har en forklaring hentet fra den danske Wikipedia. Senest opdateret 2026-08-03.



