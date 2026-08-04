Ord med V

Aug 4, 2026 | Krydsord

Der findes 11.195 danske ord med bogstavet V. Her er de alle sammen — 2.130 der starter med V, 712 der slutter på V og 8.353 hvor bogstavet står inde i ordet. Alle er inddelt efter antal bogstaver, så du kan gå direkte til den længde, du mangler.

V er et af de hyppige bogstaver, så listen er lang. Brug søgefeltet herunder til at slå det du mangler op direkte — det er hurtigere end at rulle ned gennem alle længdegrupperne.

Listen er bygget af Det Centrale Ordregister, Dansk Sprognævns og Digitaliseringsstyrelsens ordbase over dansk. Kun opslagsord er med, ikke bøjninger — en liste med zebra, zebraer, zebraen er den samme post tre gange. Egennavne og forkortelser er sorteret fra, fordi de ikke gælder i et gitter.

Find ord med V

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Ord der starter med V

2.130 danske ord begynder med V, fra 2 til 23 bogstaver.

2 bogstaver (2) · 3 bogstaver (31) · 4 bogstaver (76) · 5 bogstaver (150) · 6 bogstaver (168) · 7 bogstaver (211) · 8 bogstaver (311) · 9 bogstaver (305) · 10 bogstaver (274) · 11 bogstaver (198) · 12 bogstaver (157) · 13 bogstaver (105) · 14 bogstaver (49) · 15 bogstaver (38) · 16 bogstaver (22) · 17 bogstaver (19) · 18 bogstaver (7) · 19 bogstaver (3) · 20 bogstaver (3) · 23 bogstaver (1)

Ord der starter med V på 2 bogstaver

2 ord på 2 bogstaver
Ord Bogstaver
VE 2
VI 2

Ord der starter med V på 3 bogstaver

31 ord på 3 bogstaver
Ord Bogstaver
VAD 3
VAG 3
VAL 3
VAN 3
VAR 3
VAT 3
VED 3
VEG 3
VEJ 3
VEL 3
VEN 3
VIA 3
VID 3
VIG 3
VIN 3
VIP 3
VIS 3
VIV 3
VOD 3
VOM 3
VOR 3
VOV 3
VRÅ 3
VUE 3
VÆG 3
VÆK 3
VÆN 3
VÆV 3
VÅD 3
VÅR 3
VÅS 3

Ord der starter med V på 4 bogstaver

76 ord på 4 bogstaver
Ord Bogstaver
VADE 4
VAGE 4
VAGT 4
VAJD 4
VAJE 4
VAKS 4
VALG 4
VALK 4
VALM 4
VALS 4
VAMP 4
VAMS 4
VAND 4
VANE 4
VANG 4
VANT 4
VAPS 4
VARE 4
VARM 4
VARP 4
VARV 4
VASE 4
VASK 4
VEDA 4
VEJE 4
VEJR 4
VENE 4
VERS 4
VEST 4
VETO 4
VIBE 4
VIDE 4
VIDT 4
VIEW 4
VIFT 4
VIGE 4
VILD 4
VIMS 4
VIND 4
VINK 4
VIOL 4
VIPS 4
VIRE 4
VISE 4
VISK 4
VIST 4
VITA 4
VITS 4
VLOG 4
VOGN 4
VOKS 4
VOLD 4
VOLT 4
VONS 4
VOVE 4
VRAG 4
VRED 4
VRID 4
VRIK 4
VRIS 4
VRÆL 4
VÆDE 4
VÆGE 4
VÆGT 4
VÆLD 4
VÆRD 4
VÆRE 4
VÆRK 4
VÆRN 4
VÆRT 4
VÆVE 4
VÅDE 4
VÅGE 4
VÅND 4
VÅRE 4
VÅSE 4

Ord der starter med V på 5 bogstaver

150 ord på 5 bogstaver
Ord Bogstaver
VABEL 5
VADER 5
VAGER 5
VAKLE 5
VALEN 5
VALID 5
VALKE 5
VALLE 5
VALME 5
VALSE 5
VALSK 5
VALTE 5
VALØR 5
VANDE 5
VANGE 5
VANKE 5
VANRY 5
VANTE 5
VARAN 5
VARIA 5
VARIG 5
VARME 5
VARPE 5
VARTE 5
VARYL 5
VASAL 5
VASKE 5
VATER 5
VATRE 5
VEDET 5
VEDGÅ 5
VEGAR 5
VEGNE 5
VEJER 5
VEJRE 5
VELAN 5
VELAR 5
VELIN 5
VELÆR 5
VEMOD 5
VENDE 5
VENTE 5
VENØS 5
VERFE 5
VERST 5
VERVE 5
VESIR 5
VETOE 5
VIDDE 5
VIDEN 5
VIDEO 5
VIDJE 5
VIDNE 5
VIFTE 5
VIGTE 5
VIGØR 5
VIKAR 5
VIKKE 5
VIKLE 5
VIKSE 5
VILDT 5
VILJE 5
VILLA 5
VILLE 5
VIMRE 5
VIMSE 5
VINCA 5
VINDE 5
VINGE 5
VINKE 5
VINYL 5
VINØS 5
VIOLA 5
VIPPE 5
VIRAK 5
VIRAL 5
VIRIL 5
VIRKE 5
VIRRE 5
VIRUS 5
VISER 5
VISIR 5
VISIT 5
VISKE 5
VISNE 5
VISSE 5
VISUM 5
VITAL 5
VLIES 5
VODKA 5
VOGTE 5
VOILA 5
VOKAL 5
VOKSE 5
VOLDE 5
VOLFE 5
VOLTE 5
VOLUT 5
VORDE 5
VORES 5
VORTE 5
VOTUM 5
VOVET 5
VOVSE 5
VRAGE 5
VRANG 5
VREDE 5
VRIDE 5
VRIST 5
VRÆLE 5
VRØVL 5
VUGGE 5
VULST 5
VUNDE 5
VUPTI 5
VÆBNE 5
VÆDDE 5
VÆDRE 5
VÆGRE 5
VÆGTE 5
VÆGUR 5
VÆKKE 5
VÆKST 5
VÆLDE 5
VÆLGE 5
VÆLIG 5
VÆLSK 5
VÆLTE 5
VÆNGE 5
VÆNNE 5
VÆRDI 5
VÆREN 5
VÆRFT 5
VÆRGE 5
VÆRKE 5
VÆRNE 5
VÆRRE 5
VÆRST 5
VÆSEL 5
VÆSEN 5
VÆSKE 5
VÆTTE 5
VÆVER 5
VØLVE 5
VÅBEN 5
VÅDTE 5
VÅGEN 5
VÅGNE 5
VÅNDE 5
VÅSET 5

Ord der starter med V på 6 bogstaver

168 ord på 6 bogstaver
Ord Bogstaver
VABLET 6
VADMEL 6
VADSÆK 6
VAFFEL 6
VAFLET 6
VAGANT 6
VAGINA 6
VAGTEL 6
VAKANT 6
VAKKER 6
VAKUUM 6
VALENS 6
VALENT 6
VALLAK 6
VALLON 6
VALMET 6
VALMUE 6
VALNØD 6
VALSEN 6
VALUAR 6
VALUTA 6
VAMMEL 6
VAMPET 6
VAMPYR 6
VAMSET 6
VANDAL 6
VANDEL 6
VANDET 6
VANDIG 6
VANDRE 6
VANFØR 6
VANLIG 6
VANSIR 6
VANTRO 6
VANVID 6
VANÆRE 6
VARLIG 6
VARSEL 6
VARSKO 6
VARSLE 6
VARSOM 6
VARULV 6
VARVIG 6
VASKER 6
VATPIK 6
VATTET 6
VEDDET 6
VEDISK 6
VEDSTÅ 6
VEJNET 6
VEKSEL 6
VEKSLE 6
VEKTOR 6
VELLYD 6
VELOUR 6
VELSET 6
VENDER 6
VENLIG 6
VENTIL 6
VERBAL 6
VERBUM 6
VERDEN 6
VERIST 6
VERSAL 6
VERSUS 6
VESPER 6
VESTEN 6
VESTOM 6
VESTPÅ 6
VESTRE 6
VESTUD 6
VIBEÆG 6
VIDERE 6
VIDLØS 6
VIDSYN 6
VIELSE 6
VIEWER 6
VIGNET 6
VIGTIG 6
VIKING 6
VIKKEL 6
VIKLER 6
VILDEN 6
VILKÅR 6
VILLIG 6
VILTER 6
VIMMER 6
VIMPEL 6
VINDER 6
VINDIG 6
VINDUE 6
VINDÆG 6
VINFAD 6
VINGET 6
VINGÆR 6
VINKEL 6
VINKLE 6
VINLØV 6
VINRØD 6
VINTER 6
VINÅND 6
VIOLET 6
VIOLIN 6
VIPBAR 6
VIRVAR 6
VISDOM 6
VISENT 6
VISERE 6
VISHED 6
VISION 6
VISKER 6
VISKOS 6
VISKØS 6
VISNEN 6
VISSEN 6
VISUEL 6
VITTIG 6
VIVACE 6
VOGTER 6
VOKSEN 6
VOLANT 6
VOLDSK 6
VOLLEY 6
VOMBAT 6
VOMERE 6
VOMMET 6
VOODOO 6
VORDEN 6
VORNED 6
VORTET 6
VOTERE 6
VOVVOV 6
VOXPOP 6
VOYEUR 6
VRAGER 6
VRALTE 6
VREDES 6
VRIDER 6
VRIKKE 6
VRIMLE 6
VRINSK 6
VRISSE 6
VRISTE 6
VRÆNGE 6
VRØVLE 6
VULGÆR 6
VULKAN 6
VÆBNER 6
VÆDDER 6
VÆGTER 6
VÆGTIG 6
VÆKKER 6
VÆKSTE 6
VÆLDIG 6
VÆLGER 6
VÆLTEN 6
VÆMMES 6
VÆRDIG 6
VÆRING 6
VÆRNER 6
VÆRSGO 6
VÆVERI 6
VÅDRUM 6
VÅNING 6
VÅRBYG 6
VÅRLIG 6
VÅRSÆD 6
VÅSERI 6

Ord der starter med V på 7 bogstaver

211 ord på 7 bogstaver
Ord Bogstaver
VACCINE 7
VADEHAV 7
VAGINAL 7
VAGTSOM 7
VAKANCE 7
VAKUOLE 7
VALBIRK 7
VALFART 7
VALGBAR 7
VALGFAG 7
VALGFRI 7
VALGRET 7
VALKERI 7
VALRAVN 7
VANDAKS 7
VANDBAD 7
VANDFAD 7
VANDHUL 7
VANDING 7
VANDLØB 7
VANDLÅS 7
VANDPYT 7
VANDRER 7
VANDRET 7
VANDRIG 7
VANDRØR 7
VANDSKI 7
VANDTÆT 7
VANDÅRE 7
VANESAG 7
VANHELD 7
VANILJE 7
VANKANT 7
VANRØGT 7
VANSIRE 7
VANVARE 7
VAREBIL 7
VAREHUS 7
VARIANS 7
VARIANT 7
VARIERE 7
VARTEGN 7
VASKBAR 7
VASKERI 7
VATPIND 7
VATTERE 7
VEDBEND 7
VEDFØJE 7
VEDHÆNG 7
VEDRØRE 7
VEDTAGE 7
VEDTÆGT 7
VEDVARE 7
VEGANER 7
VEGANSK 7
VEGETAR 7
VEGSTEN 7
VEHIKEL 7
VEJBANE 7
VEJBRED 7
VEJBUMP 7
VEJELIG 7
VEJGREB 7
VEJKANT 7
VEJLEDE 7
VEJNING 7
VEJRGUD 7
VEJRLIG 7
VEJSALT 7
VEJSKAT 7
VEJSVIN 7
VEKLAGE 7
VEKSLER 7
VELDUFT 7
VELFÆRD 7
VELLIDT 7
VELLUGT 7
VELLYST 7
VELMAGT 7
VELMENT 7
VELSMAG 7
VELVÆRE 7
VEMODIG 7
VENDBAR 7
VENDETÅ 7
VENDING 7
VENDISK 7
VENINDE 7
VENSKAB 7
VENSTRE 7
VERANDA 7
VERISME 7
VERSERE 7
VERSION 7
VESTFRA 7
VESTLIG 7
VESTUDE 7
VETERAN 7
VETORET 7
VIADUKT 7
VIBRATO 7
VIBRERE 7
VIDENDE 7
VIDISSE 7
VIEVAND 7
VIGILIE 7
VIKLING 7
VILDAND 7
VILDDYR 7
VILDENE 7
VILDGÅS 7
VILDKAT 7
VILDNIS 7
VILDSOM 7
VILDVEJ 7
VILDVIN 7
VILLABY 7
VINDAKS 7
VINDFØR 7
VINDHAS 7
VINDING 7
VINDRET 7
VINDRUE 7
VINDSEL 7
VINDTÆT 7
VINDTØR 7
VINGLAS 7
VINGÅRD 7
VINHØST 7
VINKLET 7
VINKORT 7
VINMARK 7
VINMENU 7
VINREOL 7
VINSLOT 7
VINSORT 7
VINSTEN 7
VINSTOK 7
VINSTUE 7
VIOLBLÅ 7
VIPNING 7
VIRKSOM 7
VIROLOG 7
VIRTUEL 7
VIRTUOS 7
VISEBOG 7
VISELIG 7
VISIBEL 7
VISKOSE 7
VISMAND 7
VISNING 7
VISTNOK 7
VITAMIN 7
VITRINE 7
VITRIOL 7
VLOGGER 7
VOGNDÆK 7
VOGNLAD 7
VOGNTOG 7
VOKATIV 7
VOKSDUG 7
VOKSGUL 7
VOKSLYS 7
VOLAPYK 7
VOLDING 7
VOLDSOM 7
VOLIERE 7
VOLTERE 7
VOLTIGE 7
VOLUMEN 7
VOMITIV 7
VOUCHER 7
VOVELIG 7
VOVEMOD 7
VOVHUND 7
VRAGDEL 7
VRANTEN 7
VRIDBOR 7
VRIMMEL 7
VRINSKE 7
VRIPPEN 7
VRISSEN 7
VRØVLET 7
VUGNING 7
VURDERE 7
VÆBNING 7
VÆDELSE 7
VÆGAVIS 7
VÆGFAST 7
VÆGKORT 7
VÆGRING 7
VÆGSKAB 7
VÆGTLOD 7
VÆGTLØS 7
VÆGTTAB 7
VÆKKEUR 7
VÆKNING 7
VÆLLING 7
VÆRDIGE 7
VÆRELSE 7
VÆRKTØJ 7
VÆRLING 7
VÆRTSBY 7
VÆVEBOM 7
VÆVLING 7
VÆVNING 7
VÅDFAST 7
VÅDVASK 7
VÅRBRUD 7
VÅRFLUE 7
VÅRHARE 7

Ord der starter med V på 8 bogstaver

311 ord på 8 bogstaver
Ord Bogstaver
VADEFUGL 8
VADESTED 8
VAFFELIS 8
VAGABOND 8
VAGTHUND 8
VAGTLÆGE 8
VAGTMAND 8
VAGTPLAN 8
VAGTPOST 8
VAGTTÅRN 8
VAGTVÆRN 8
VALDHORN 8
VALERIAN 8
VALFARTE 8
VALGFUSK 8
VALGKAMP 8
VALGKNAP 8
VALGKORT 8
VALGMAND 8
VALGSTED 8
VALGURNE 8
VALIDERE 8
VALKELER 8
VALKNING 8
VALKYRIE 8
VALLONSK 8
VALPLADS 8
VALSNING 8
VALUTERE 8
VANADIUM 8
VANARTET 8
VANDALSK 8
VANDDAMP 8
VANDFALD 8
VANDFAST 8
VANDGANG 8
VANDGLAS 8
VANDGRAV 8
VANDGRØD 8
VANDHANE 8
VANDHUND 8
VANDKALV 8
VANDKAMP 8
VANDKANT 8
VANDKLAR 8
VANDLAND 8
VANDLIDT 8
VANDMAND 8
VANDPEST 8
VANDPIBE 8
VANDPOLO 8
VANDPOST 8
VANDRING 8
VANDSENG 8
VANDSKEL 8
VANDSTÆR 8
VANDTRYK 8
VANDTÅRN 8
VANDVOGN 8
VANDVÆRK 8
VANHELDE 8
VANILLIN 8
VANRØGTE 8
VANSKABT 8
VARETAGE 8
VARETÆGT 8
VAREVOGN 8
VARIABEL 8
VARIETET 8
VARIGHED 8
VARMEOVN 8
VARMLUFT 8
VARPNING 8
VARSLING 8
VASELINE 8
VASKERUM 8
VASKETØJ 8
VATERPAS 8
VATNISSE 8
VATTÆPPE 8
VEDBLIVE 8
VEDERLAG 8
VEDHÆFTE 8
VEDKENDE 8
VEDKOMME 8
VEDLÆGGE 8
VEGETERE 8
VEJERBOD 8
VEJKIRKE 8
VEJKRYDS 8
VEJLEDER 8
VEJRBIDT 8
VEJRFAST 8
VEJRHANE 8
VEJRKORT 8
VEJSKILT 8
VEJSVING 8
VEJVISER 8
VEJVREDE 8
VEJVÆSEN 8
VEKSLING 8
VELANSET 8
VELBEHAG 8
VELBERÅD 8
VELBÅREN 8
VELDÆDIG 8
VELEGNET 8
VELGJORT 8
VELGØRER 8
VELHAVER 8
VELHOLDT 8
VELKENDT 8
VELKLÆDT 8
VELKOMST 8
VELLAVET 8
VELNÆRET 8
VELSIGNE 8
VELSKABT 8
VELSMURT 8
VELSTAND 8
VELTJENT 8
VELVALGT 8
VELVILJE 8
VELYNDER 8
VENDELBO 8
VENDETTA 8
VENERISK 8
VENNELAG 8
VENNELØS 8
VENNESÆL 8
VENTELIG 8
VENTERUM 8
VENTESAL 8
VENTETID 8
VENTETØJ 8
VENUSHÅR 8
VENUSMÅL 8
VERDSLIG 8
VERMOUTH 8
VERSEFOD 8
VERSEMÅL 8
VERTIKAL 8
VESTBLOK 8
VESTENOM 8
VESTERUD 8
VESTJYDE 8
VESTJYSK 8
VESTLAND 8
VESTOVER 8
VIBEFEDT 8
VIBRAFON 8
VIBRATOR 8
VICEVÆRT 8
VIDELYST 8
VIDEOFON 8
VIDEOTEK 8
VIDIMERE 8
VIDSYNET 8
VIDTÅBEN 8
VIDUNDER 8
VIGESPOR 8
VIKARIAT 8
VILDELSE 8
VILDFUGL 8
VILDFØRE 8
VILDLAKS 8
VILDLEDE 8
VILDMAND 8
VILDMARK 8
VILDMOSE 8
VILDREDE 8
VILDSKAB 8
VILDSKUD 8
VILDSPOR 8
VILDSVIN 8
VILDTTYV 8
VILJELØS 8
VILLAVEJ 8
VINAIGRE 8
VINAVLER 8
VINBJERG 8
VINBONDE 8
VINDEBRO 8
VINDENDE 8
VINDFANG 8
VINDFLØJ 8
VINDPOSE 8
VINDPUST 8
VINDROSE 8
VINDSIDE 8
VINDSKÆV 8
VINDSTØD 8
VINDØJET 8
VINDÅBEN 8
VINGEBEN 8
VINGELØS 8
VINGESUS 8
VINGUMMI 8
VINKLING 8
VINKYPER 8
VINKØLER 8
VINPERSE 8
VINRANKE 8
VINSPRIT 8
VIPPEARM 8
VIPPELAD 8
VIRGINAL 8
VIRGINIA 8
VIRKELIG 8
VIRKNING 8
VIROLOGI 8
VIRULENS 8
VIRULENT 8
VISERING 8
VISIONÆR 8
VISITATS 8
VISITERE 8
VISKNING 8
VISSELIG 8
VITALIST 8
VIVARIUM 8
VOGNBANE 8
VOGNBORG 8
VOGNFULD 8
VOGNMAND 8
VOGNPARK 8
VOGNSMÆK 8
VOKALISE 8
VOKALISK 8
VOKALIST 8
VOKSBLEG 8
VOKSETID 8
VOKSSEGL 8
VOLDELIG 8
VOLDFØRE 8
VOLDGIFT 8
VOLDGRAV 8
VOLDSDOM 8
VOLDSTED 8
VOLDTAGE 8
VOLDTÆGT 8
VOLONTØR 8
VOLTIGØR 8
VORDENDE 8
VORTELAV 8
VORTEROD 8
VOTERING 8
VOVEHALS 8
VOVESPIL 8
VRAGFISK 8
VRAGGODS 8
VRIDNING 8
VRIETORN 8
VRISTREM 8
VRØVLERI 8
VUGGEDØD 8
VULKANSK 8
VÆDDELØB 8
VÆDDEMÅL 8
VÆGFLADE 8
VÆGFLISE 8
VÆGGELUS 8
VÆGGETØJ 8
VÆGPLADS 8
VÆGTNING 8
VÆGTSKÅL 8
VÆGTTOLD 8
VÆGTÆPPE 8
VÆKKELSE 8
VÆKSTHUS 8
VÆKSTLAG 8
VÆKSTLIG 8
VÆKSTTID 8
VÆLDELIG 8
VÆMMELIG 8
VÆMMELSE 8
VÆRDIDOM 8
VÆRDIFRI 8
VÆRDILØS 8
VÆREMÅDE 8
VÆRESTED 8
VÆRGELØS 8
VÆRGEMÅL 8
VÆRKSTED 8
VÆRTINDE 8
VÆRTSDYR 8
VÆRTSHUS 8
VÆRTSKAB 8
VÆRTSPAR 8
VÆSKERIG 8
VÆTTELYS 8
VÆVEFEJL 8
VÆVEGARN 8
VÆVERSKE 8
VÆVESTOL 8
VÆVESTUE 8
VÆVSBANK 8
VÆVSTYPE 8
VÅBENART 8
VÅBENFØR 8
VÅBENGNY 8
VÅBENHUS 8
VÅBENLØS 8
VÅDDRAGT 8
VÅDESKUD 8
VÅDSKOET 8
VÅDSTÆRK 8
VÅGEBLUS 8
VÅGEHVAL 8
VÅGEKONE 8
VÅRHAVRE 8

Ord der starter med V på 9 bogstaver

305 ord på 9 bogstaver
Ord Bogstaver
VACCINERE 9
VADEMECUM 9
VAJSENHUS 9
VALGFLÆSK 9
VALGKREDS 9
VALGLØFTE 9
VALGSPROG 9
VALIDITET 9
VALKEJORD 9
VALSETRÅD 9
VALSEVÆRK 9
VANDAGTIG 9
VANDBÆRER 9
VANDCYKEL 9
VANDDRÅBE 9
VANDFARVE 9
VANDKANDE 9
VANDKANON 9
VANDKRAFT 9
VANDKUNST 9
VANDKÆMME 9
VANDKØLET 9
VANDMASSE 9
VANDMELON 9
VANDMILJØ 9
VANDMÆRKE 9
VANDPUMPE 9
VANDREHAL 9
VANDRELAV 9
VANDRENDE 9
VANDRESKO 9
VANDRETUR 9
VANDRIKSE 9
VANDROTTE 9
VANDSKADE 9
VANDSKRÆK 9
VANDSPEJL 9
VANDSPILD 9
VANDSPORT 9
VANDSTAND 9
VANHELLIG 9
VANILJEIS 9
VANKELMOD 9
VANKUNDIG 9
VANLIGVIS 9
VANSIRING 9
VANSKELIG 9
VANSKÆBNE 9
VANSKØTTE 9
VANSLÆGTE 9
VANSMÆGTE 9
VANTREVEN 9
VANTRIVES 9
VANUATISK 9
VANUATUER 9
VANVITTIG 9
VANÆRELSE 9
VARBØRSTE 9
VARDENSER 9
VAREMÆRKE 9
VAREPRØVE 9
VARETAGER 9
VARIATION 9
VARMEBORD 9
VARMEDUNK 9
VARMEGRAD 9
VARMEPUDE 9
VARMESTUE 9
VARMEVÆRK 9
VARMFRONT 9
VARMRØGET 9
VARMTFØLT 9
VARMTVAND 9
VARPANKER 9
VARPEBØJE 9
VASALSTAT 9
VASEKTOMI 9
VASKEBRÆT 9
VASKEKLUD 9
VASKEKONE 9
VASKEÆGTE 9
VATERBORD 9
VATERSTAG 9
VATIKANSK 9
VATNISSET 9
VATRONDEL 9
VATTAMPON 9
VATTERING 9
VATTERSOT 9
VEDGÅELSE 9
VEGANISME 9
VEGETABIL 9
VEGETATIV 9
VEJFØRING 9
VEJLENSER 9
VEJRMØLLE 9
VEJSTABIL 9
VEKSELVIS 9
VEKTORIEL 9
VELAFLAGT 9
VELBESØGT 9
VELBETALT 9
VELBYGGET 9
VELBYRDIG 9
VELDREJET 9
VELDREVEN 9
VELDÆKKET 9
VELGÅENDE 9
VELKOMMEN 9
VELLEVNED 9
VELLYKKET 9
VELLYSTIG 9
VELLØNNET 9
VELOPLAGT 9
VELORDNET 9
VELPLEJET 9
VELRETTET 9
VELTILPAS 9
VELTRÆNET 9
VELVILLIG 9
VELVOKSEN 9
VENDEHALS 9
VENDEKÅBE 9
VENDESPIL 9
VENERABEL 9
VENEROLOG 9
VENLIGHED 9
VENNEPRIS 9
VENTILERE 9
VENTRIKEL 9
VENUSVOGN 9
VERBALLED 9
VERISTISK 9
VERITABEL 9
VERSELÆRE 9
VESTEFTER 9
VESTENFRA 9
VESTERUDE 9
VESTIBULE 9
VESTVENDT 9
VETERINÆR 9
VIBRATION 9
VIBRERING 9
VIDEBEGÆR 9
VIDENDELE 9
VIDENSKAB 9
VIDEOBLOG 9
VIDEOBÅND 9
VIDEOFILM 9
VIDEOGRAM 9
VIDEOKLIP 9
VIDEOMØDE 9
VIDEOVOLD 9
VIDNEFAST 9
VIDSKRÆMT 9
VIDVINKEL 9
VIGELINJE 9
VIGEPLIGT 9
VIGTIGPER 9
VIKARIERE 9
VIKKEHALM 9
VILDBASSE 9
VILDFAREN 9
VILDRÅDIG 9
VILDTBANE 9
VILJEFAST 9
VILJESAKT 9
VILJESSAG 9
VILJESVAG 9
VILKÅRLIG 9
VILLATELT 9
VILLIGHED 9
VINDBLÆST 9
VINDBÅREN 9
VINDFÆLDE 9
VINDHARPE 9
VINDICERE 9
VINDIKANT 9
VINDJAKKE 9
VINDKRAFT 9
VINDMAGER 9
VINDMØLLE 9
VINDMÅLER 9
VINDSKEDE 9
VINDSKÆRM 9
VINDSPEJL 9
VINDTØRRE 9
VINEDDIKE 9
VINFLASKE 9
VINGEFANG 9
VINGEFJER 9
VINGESLAG 9
VINGETEGL 9
VINHANDEL 9
VINKELBEN 9
VINKELBUE 9
VINKELHUS 9
VINKELRET 9
VINKENDER 9
VINKÆLDER 9
VINPRESSE 9
VINSMAGER 9
VINTAPPER 9
VINTERBAD 9
VINTERBYG 9
VINTERDÆK 9
VINTERGÆK 9
VINTERLIG 9
VINTERSÆD 9
VINTERTID 9
VINTERVEJ 9
VINYLFILT 9
VIOLINBUE 9
VIOLINIST 9
VIOLONCEL 9
VIPPEBRÆT 9
VIPPEPORT 9
VIPSTJERT 9
VIRILITET 9
VIRKEEVNE 9
VIRKEFELT 9
VIRKEJERN 9
VIRKELYST 9
VISEMAGER 9
VISITATOR 9
VISITKORT 9
VISNESYGE 9
VITALISME 9
VITALITET 9
VITRIOLSK 9
VITSMAGER 9
VITTERLIG 9
VITTIGHED 9
VIVACITET 9
VODBINDER 9
VOGNAKSEL 9
VOGNSTANG 9
VOGTERSKE 9
VOICEOVER 9
VOKABULAR 9
VOKALISME 9
VOKSAGTIG 9
VOKSBØNNE 9
VOKSDUKKE 9
VOKSENBOG 9
VOKSENDÅB 9
VOKSENLIV 9
VOKSESTED 9
VOKSEVÆRK 9
VOKSFIGUR 9
VOKSKERTE 9
VOKSTAVLE 9
VOLDSDØMT 9
VOLDSFILM 9
VOLDSFÆRD 9
VOLDSMAND 9
VOLDSRAMT 9
VOLTIGERE 9
VOLTMETER 9
VOLUMINØS 9
VOLVERLEJ 9
VORTEMÆLK 9
VORTESVIN 9
VOTIVGAVE 9
VRANGLÆRE 9
VRANGPIND 9
VRANGSIDE 9
VREDAGTIG 9
VREDLADEN 9
VRIKKEÅRE 9
VUGGEGAVE 9
VUGGESTUE 9
VUGGEVISE 9
VURDERING 9
VÆDDEKAMP 9
VÆGELSIND 9
VÆGMALERI 9
VÆGTENHED 9
VÆGTFYLDE 9
VÆGTSTANG 9
VÆKSTRATE 9
VÆLSKBIND 9
VÆRDIBREV 9
VÆRDIFAST 9
VÆRDIFULD 9
VÆRDIGHED 9
VÆRDINORM 9
VÆRDSÆTTE 9
VÆRKFØRER 9
VÆRNEMAGT 9
VÆRNETING 9
VÆRNSCHEF 9
VÆRSARTIG 9
VÆRTSFOLK 9
VÆRTSLAND 9
VÆSELHALE 9
VÆSENTLIG 9
VÆSKEFORM 9
VÆVEKUNST 9
VÆVERFUGL 9
VÅBENBRUG 9
VÅBENSMED 9
VÅDOMRÅDE 9
VÅGELAMPE 9
VÅNDEFULD 9

Ord der starter med V på 10 bogstaver

274 ord på 10 bogstaver
Ord Bogstaver
VADEBUKSER 10
VADESTØVLE 10
VAFFELJERN 10
VAGTARREST 10
VAGTMESTER 10
VAGTPARADE 10
VAGTSKIFTE 10
VAKKELVORN 10
VALIDERING 10
VALORISERE 10
VALUTAKURS 10
VALUTARISK 10
VANDALISME 10
VANDBALLON 10
VANDBØFFEL 10
VANDFØRING 10
VANDHOLDIG 10
VANDMADRAS 10
VANDPISTOL 10
VANDREFALK 10
VANDREFUGL 10
VANDREHJEM 10
VANDREKLIT 10
VANDRELYST 10
VANDRENYRE 10
VANDSKORPE 10
VANDSKURET 10
VANDSTØVLE 10
VANDSVULST 10
VANDTRÆDER 10
VANDVARMER 10
VANEMÆSSIG 10
VANHELLIGE 10
VANTRIVSEL 10
VARDENSISK 10
VARIOMETER 10
VARMBLODET 10
VARMBLODIG 10
VARMEBØLGE 10
VARMEFYLDE 10
VARMELEDER 10
VARMEMÅLER 10
VARMEPUMPE 10
VARMEUDTAG 10
VASKEBJØRN 10
VASKESKIND 10
VATERLINJE 10
VATERLISTE 10
VAUDEVILLE 10
VEDERFARES 10
VEDERKVÆGE 10
VEDERLÆGGE 10
VEDFØJELSE 10
VEDRØRENDE 10
VEDSTÅELSE 10
VEDTAGELSE 10
VEDTEGNING 10
VEGETARISK 10
VEGETATION 10
VEGETERING 10
VEJARBEJDE 10
VEJBYGNING 10
VEJFARENDE 10
VEJKONTAKT 10
VEJLEDNING 10
VEJLENSISK 10
VEJMELDING 10
VEJRUDSIGT 10
VEKSELERER 10
VEKSELKURS 10
VEKSELSANG 10
VEKSELVARM 10
VELANBRAGT 10
VELANVENDT 10
VELBEGAVET 10
VELBEKENDT 10
VELBEKOMME 10
VELBESLÅET 10
VELBEVARET 10
VELBJERGET 10
VELCROBÅND 10
VELGERNING 10
VELGØRENDE 10
VELHAVENDE 10
VELKØRENDE 10
VELMENENDE 10
VELOCIPEDE 10
VELSAGTENS 10
VELSKREVEN 10
VELSPÆKKET 10
VELSTILLET 10
VELSTÅENDE 10
VELTALENDE 10
VELTRIMMET 10
VENDEKREDS 10
VENDEPLADS 10
VENDEPUNKT 10
VENDETÆPPE 10
VENERATION 10
VENEROLOGI 10
VENETIANER 10
VENETIANSK 10
VENNEKREDS 10
VENSTREBEN 10
VENTELISTE 10
VENTEPENGE 10
VENTILATOR 10
VENTILATØR 10
VENUSBJERG 10
VERDENSALT 10
VERDENSARV 10
VERDENSDEL 10
VERDENSHAV 10
VERDENSMÅL 10
VERDENSRUM 10
VERIFICERE 10
VERSELINJE 10
VERSEMAGER 10
VERSIONERE 10
VERSIONIST 10
VESSELHORN 10
VESTALINDE 10
VESTENVIND 10
VESTERLAND 10
VESTGÅENDE 10
VESTINDISK 10
VETERANBIL 10
VICEKONSUL 10
VIDELYSTEN 10
VIDENSTUNG 10
VIDEOFILME 10
VIDEREFØRE 10
VIDEREGIVE 10
VIDERESALG 10
VIDIMATION 10
VIDIMERING 10
VIDNEPLIGT 10
VIDNESBYRD 10
VIDTBERØMT 10
VIDTDREVEN 10
VIDTGÅENDE 10
VIDTLØFTIG 10
VIDTSTRAKT 10
VIFTEPALME 10
VIFTESVAMP 10
VIGTIGPRÅS 10
VIKINGETID 10
VIKINGETOG 10
VIKKEHAVRE 10
VIKTUALIER 10
VILDTPLEJE 10
VILJESTÆRK 10
VINDBRYDER 10
VINDBØJTEL 10
VINDDREVEN 10
VINDEBRØND 10
VINDELGANG 10
VINDENERGI 10
VINDFØLSOM 10
VINDHJØRNE 10
VINDIKATIV 10
VINDMAGERI 10
VINDROSSEL 10
VINDSTILLE 10
VINDSTYRKE 10
VINGESKRUE 10
VINGESKUDT 10
VINGESPIDS 10
VINGESVAMP 10
VINHANDLER 10
VINKELHAGE 10
VINKELJERN 10
VINKELSTUE 10
VINTERBADE 10
VINTERBRUG 10
VINTERDYNE 10
VINTERGRØN 10
VINTERHAVE 10
VINTERLEGE 10
VINTERRAPS 10
VINTERREGN 10
VINTERVEJR 10
VINTERÆBLE 10
VINYLFLISE 10
VIOLINHALS 10
VIPPEBRØND 10
VIRILISERE 10
VIRKEKRAFT 10
VIRKETRANG 10
VIRKSOMHED 10
VIROLOGISK 10
VIRTUOSERI 10
VISDOMSORD 10
VISEDIGTER 10
VISESANGER 10
VISIRHJELM 10
VISITATION 10
VISITERING 10
VISITTASKE 10
VISKELÆDER 10
VISKOSITET 10
VISSELULLE 10
VISSENGRØN 10
VISSENPIND 10
VISSEVASSE 10
VISUALIZER 10
VISUMPLIGT 10
VISUMTVANG 10
VITALISERE 10
VITAMINRIG 10
VIVISEKERE 10
VIVISEKTOR 10
VLIESELINE 10
VODBINDERI 10
VOGNFADING 10
VOGNSTYRER 10
VOGTERHUND 10
VOKALISERE 10
VOKALMUSIK 10
VOKATIVISK 10
VOKSAFTRYK 10
VOKSEALDER 10
VOKSENFILM 10
VOLDSOFFER 10
VOLDSOMHED 10
VOLDSORGIE 10
VOLLEYBALL 10
VOLLEYBOLD 10
VOLTAMPERE 10
VORNEDSKAB 10
VOTIVTAVLE 10
VOVESTYKKE 10
VOYEURISME 10
VRAGTØMMER 10
VRANGMASKE 10
VRANGVENDT 10
VRANGVILJE 10
VRISTSPARK 10
VRØVLEVERS 10
VRØVLEVORN 10
VULGARISME 10
VULGARITET 10
VULKANISME 10
VULKANISØR 10
VULKANOLOG 10
VULNERABEL 10
VÆDDELØBER 10
VÆGTAFGIFT 10
VÆGTKLASSE 10
VÆGTLØFTER 10
VÆKSTPAKKE 10
VÆLGERMØDE 10
VÆLTEPETER 10
VÆRDILADET 10
VÆRDIMÅLER 10
VÆRDIPAKKE 10
VÆRDIPAPIR 10
VÆRDISIKRE 10
VÆRDISÆTTE 10
VÆRKBRUDEN 10
VÆRKMESTER 10
VÆRNEMAGER 10
VÆRNEPLIGT 10
VÆRTSPLIGT 10
VÆVERFINKE 10
VÆVESPJÆLD 10
VÆVSKULTUR 10
VÅBENFÆLLE 10
VÅBENHJÆLP 10
VÅBENHVILE 10
VÅBENMÆRKE 10
VÅDSERVIET 10
VÅRBEBUDER 10
VÅSEMIKKEL 10

Ord der starter med V på 11 bogstaver

198 ord på 11 bogstaver
Ord Bogstaver
VACCINATION 11
VACCINERING 11
VAGABONDERE 11
VAGTELKONGE 11
VAGTHAVENDE 11
VAGTSELSKAB 11
VAKUUMMETER 11
VAKUUMPAKKE 11
VALDHORNIST 11
VALGFORBUND 11
VALGFORSKER 11
VALGPERIODE 11
VALGSVINDEL 11
VANDALISERE 11
VANDBASERET 11
VANDBYGNING 11
VANDFØRENDE 11
VANDLADNING 11
VANDLEDNING 11
VANDLIDENDE 11
VANDREFERIE 11
VANDREKIRKE 11
VANDREPOKAL 11
VANDRERKORT 11
VANDRESPORT 11
VANDSAMLING 11
VANDSCOOTER 11
VANDSKYENDE 11
VANDSUGENDE 11
VANDUDLADER 11
VANKELMODIG 11
VANSKABNING 11
VANTRIVNING 11
VARETAGELSE 11
VARMEBLÆSER 11
VARMELEGEME 11
VARMEMESTER 11
VARMHJERTET 11
VARMRØGNING 11
VASKEMESTER 11
VASKEMIDDEL 11
VASKEPULVER 11
VATTERSOTIG 11
VEDDANNELSE 11
VEDERHÆFTIG 11
VEDHOLDENDE 11
VEDHÆFTNING 11
VEDHÆNGENDE 11
VEDKOMMENDE 11
VEDLIGEHOLD 11
VEDLÆGGELSE 11
VEDTEGNELSE 11
VEGETABILSK 11
VEGETARISME 11
VEJRFORHOLD 11
VEJRMELDING 11
VEJRSTATION 11
VEJSPÆRRING 11
VEKSELDRIFT 11
VEKSELFALSK 11
VEKSELSTRØM 11
VELBEHOLDEN 11
VELBÅRENHED 11
VELDUFTENDE 11
VELFORTJENT 11
VELFRISERET 11
VELFUNDERET 11
VELGØRENHED 11
VELLIGNENDE 11
VELLUGTENDE 11
VELLYSTNING 11
VELOPDRAGEN 11
VELPLACERET 11
VELPOLSTRET 11
VELSIGNELSE 11
VELSITUERET 11
VELSMAGENDE 11
VELTALENHED 11
VELTILFREDS 11
VELTURNERET 11
VELUDDANNET 11
VELUDHVILET 11
VELUDVIKLET 11
VELÆRVÆRDIG 11
VENNEGRUPPE 11
VENSKABELIG 11
VENSTREFLØJ 11
VENSTREHÅND 11
VENSTREKANT 11
VENSTREKLIK 11
VENSTREMAND 11
VENSTREMENU 11
VENSTRESIDE 11
VENTILATION 11
VENTILBASUN 11
VENTILERING 11
VENTILGUMMI 11
VERBALISERE 11
VERDENSDAME 11
VERDENSFRED 11
VERDENSKORT 11
VERDENSKRIG 11
VERDENSMAND 11
VERDENSNAVN 11
VERDENSPLAN 11
VERFREMDUNG 11
VERSIFICERE 11
VESTENSTORM 11
VESTLIGGØRE 11
VESTSYDVEST 11
VIBORGENSER 11
VIBRAFONIST 11
VICEADMIRAL 11
VICTORIANER 11
VICTORIANSK 11
VIDENDELING 11
VIDERESENDE 11
VIDERESÆLGE 11
VIDERVÆRDIG 11
VIDNEFØRSEL 11
VIDNEUDSAGN 11
VIDTBEREJST 11
VIDTSKUENDE 11
VIDUNDERLIG 11
VIELSESRING 11
VIETNAMESER 11
VIFTEFORMET 11
VIFTEPARADE 11
VIGEPLIGTIG 11
VIGTIGPETER 11
VIKARBUREAU 11
VIKARIERING 11
VIKINGEFÆRD 11
VIKINGESKIB 11
VIKINGETOGT 11
VILDFARELSE 11
VILDFARENDE 11
VILDFREMMED 11
VILDFØRELSE 11
VILDLEDELSE 11
VILDLEDNING 11
VILDTBIOLOG 11
VILDTHANDEL 11
VILJESTYRKE 11
VINAIGRETTE 11
VINDICERING 11
VINDIKATION 11
VINDRETNING 11
VINDUESKARM 11
VINKEKRABBE 11
VINKELMÅLER 11
VINSMAGNING 11
VINTERBADER 11
VINTERFERIE 11
VINTERHAVRE 11
VINTERMØRKE 11
VINTERSPORT 11
VIPPEVINDUE 11
VIRKELIGHED 11
VIRKELYSTEN 11
VIRKEMIDDEL 11
VIRKEOMRÅDE 11
VIRTUOSITET 11
VIRUSSYGDOM 11
VISDOMSTAND 11
VISKESTYKKE 11
VISUALISERE 11
VITALISTISK 11
VIVISEKTION 11
VOGTERDRENG 11
VOKSENALDER 11
VOKSKABINET 11
VOLDELIGHED 11
VOLDFØRELSE 11
VOLDSHÆRGET 11
VOLDSPLAGET 11
VOLDSSPIRAL 11
VOLTIGERING 11
VRANGVILLIG 11
VRØVLEBØTTE 11
VRØVLEHOVED 11
VULGARISERE 11
VULGÆRLATIN 11
VULGÆRSPROG 11
VULKANFIBER 11
VULKANISERE 11
VULKANOLOGI 11
VÆGELSINDET 11
VÆKSTHORMON 11
VÆLGERKORPS 11
VÆRDIAFGIFT 11
VÆRNEMIDDEL 11
VÆRTSPLANTE 11
VÆSKEFORMIG 11
VÅBENBRODER 11
VÅBENDRAGER 11
VÅBENKAPLØB 11
VÅBENSKJOLD 11

Ord der starter med V på 12 bogstaver

157 ord på 12 bogstaver
Ord Bogstaver
VAGTTJENESTE 12
VAKUUMBREMSE 12
VALBORGAFTEN 12
VALDEMARSDAG 12
VALENTINSDAG 12
VALGHANDLING 12
VALGKAMPAGNE 12
VALGMENIGHED 12
VALGPROGNOSE 12
VALGRESULTAT 12
VALMUEKAPSEL 12
VALORISERING 12
VALUTAPUKKEL 12
VANDBAKKELSE 12
VANDDRIVENDE 12
VANDKVALITET 12
VANDRANUNKEL 12
VANDREKLASSE 12
VANDRESTØVLE 12
VANDSKRÆKKER 12
VANDTRÆDNING 12
VANEDANNENDE 12
VANEMENNESKE 12
VANETÆNKNING 12
VANEÆGTESKAB 12
VANILJEKRANS 12
VANSKELIGHED 12
VAREELEVATOR 12
VAREKUNDSKAB 12
VARIABILITET 12
VARMEAPPARAT 12
VARMEISOLERE 12
VARMEVEKSLER 12
VARMTFØLENDE 12
VASKEMASKINE 12
VASOMOTORISK 12
VEDERLAGSFRI 12
VEDHOLDENHED 12
VEDLIGEHOLDE 12
VEGETARIANER 12
VEGETARIANSK 12
VEJRPROGNOSE 12
VEJRTRÆKNING 12
VEJSIDEBOMBE 12
VEKSELKONTOR 12
VEKSELRYTTER 12
VELANSKREVEN 12
VELANSTÆNDIG 12
VELBEGRUNDET 12
VELBEHAGELIG 12
VELBESKREVEN 12
VELBEVANDRET 12
VELDEFINERET 12
VELERHVERVET 12
VELETABLERET 12
VELFORBEREDT 12
VELKOMSTSKÅL 12
VELMAGTSDAGE 12
VELMERITERET 12
VELMOTIVERET 12
VELOCIRAPTOR 12
VELOVERSTÅET 12
VELOVERVEJET 12
VELSKRIVENDE 12
VELSOIGNERET 12
VENDSYSSELSK 12
VENEROLOGISK 12
VENEZUELANER 12
VENEZUELANSK 12
VENLIGSINDET 12
VENSTREHÆNGT 12
VENSTRESVING 12
VENSTREVENDT 12
VENTEVÆRELSE 12
VERDENSFJERN 12
VERDENSKENDT 12
VERDENSMUSIK 12
VERDENSNYHED 12
VERDENSORDEN 12
VERDSLIGGØRE 12
VERIFICERBAR 12
VERIFICERING 12
VERIFIKATION 12
VERSALSKRIFT 12
VERSIFIKATOR 12
VERSIONERING 12
VESTERLANDSK 12
VESTEUROPÆER 12
VESTNORDVEST 12
VESTSAMOANER 12
VESTSAMOANSK 12
VICEDIREKTØR 12
VIDEBEGÆRLIG 12
VIDENSAMFUND 12
VIDEOBLOGGER 12
VIDEOOPTAGER 12
VIDEREGÅENDE 12
VIDEREKOMMEN 12
VIDERESTILLE 12
VIDNESKRANKE 12
VIDTFAVNENDE 12
VIDTRÆKKENDE 12
VIDUNDERBARN 12
VIETNAMESISK 12
VILDFUGLEFRØ 12
VILDTBESTAND 12
VILDTHANDLER 12
VILDTLEVENDE 12
VILJESFRIHED 12
VILKÅRLIGHED 12
VILLAKVARTER 12
VINDDREJNING 12
VINDELTRAPPE 12
VINDRUEKERNE 12
VINDRUEKLASE 12
VINDSKIBELIG 12
VINDUESPLADS 12
VINKELBESLAG 12
VINKELBYGGET 12
VINKELSLIBER 12
VINTERASTERS 12
VINTERBOMULD 12
VINTERHALVÅR 12
VINTERSTØVLE 12
VIOLINBYGGER 12
VIRILISERING 12
VIRKELIGGØRE 12
VISNEPOLITIK 12
VITALISERING 12
VITAMINISERE 12
VITAMINPILLE 12
VITTERLIGHED 12
VOKABULARIUM 12
VOKALISATION 12
VOKALISERING 12
VOKSENBILLET 12
VOKSENVERDEN 12
VOLDGIFTSDOM 12
VOLDGIFTSRET 12
VOLUNTARISME 12
VOYEURISTISK 12
VRANGBILLEDE 12
VREDESUDBRUD 12
VRIDEMASKINE 12
VRÆNGBILLEDE 12
VULKANKRATER 12
VULKANUDBRUD 12
VÆGTLØFTNING 12
VÆKSTFREMMER 12
VÆRDINEUTRAL 12
VÆRDIPOLITIK 12
VÆRDSÆTTELSE 12
VÆRKSTEDSFAG 12
VÆRNEPLIGTIG 12
VÆSENTLIGHED 12
VÆSKEBALANCE 12
VÅBENHANDLER 12

Ord der starter med V på 13 bogstaver

105 ord på 13 bogstaver
Ord Bogstaver
VAFFELVÆVNING 13
VAGABONDERING 13
VAKUUMPAKNING 13
VALERIANESYRE 13
VALGBAROMETER 13
VALUTAHANDLER 13
VALUTARESERVE 13
VANDAFVISENDE 13
VANDALISERING 13
VANDFORSYNING 13
VANDOPLØSELIG 13
VANDOVERFLADE 13
VANDREHERBERG 13
VANDRISENGRØD 13
VANEFORBRYDER 13
VANSKELIGGØRE 13
VANVIDSKØRSEL 13
VAREDEKLARERE 13
VARMEBEHANDLE 13
VARMFORZINKET 13
VEDERKVÆGELSE 13
VEDERLÆGGELSE 13
VEJRBESTANDIG 13
VEJSTABILITET 13
VEKSELAUTOMAT 13
VEKSELRYTTERI 13
VELASSORTERET 13
VELBEFINDENDE 13
VELCROLUKNING 13
VELFORMULERET 13
VELFUNGERENDE 13
VELINFORMERET 13
VELKOMSTDRINK 13
VELORIENTERET 13
VELRENOMMERET 13
VENNETJENESTE 13
VENSTREDREJET 13
VENSTREHÅNDET 13
VENSTREKLIKKE 13
VENSTREKØRSEL 13
VENSTREMARGEN 13
VENTEAFDELING 13
VENTRILOKVIST 13
VERBALBØJNING 13
VERBALISERING 13
VERDENSBERØMT 13
VERDENSBORGER 13
VERDENSHJØRNE 13
VERDENSKLASSE 13
VERDENSMARKED 13
VERDENSMESTER 13
VERDENSPRESSE 13
VERDENSREKORD 13
VERSIFICERING 13
VERSIFIKATION 13
VESTERLÆNDING 13
VESTEUROPÆISK 13
VICEINSPEKTØR 13
VICEPRÆSIDENT 13
VICTORIANISME 13
VIDENSKABELIG 13
VIDENSØKONOMI 13
VIDEOKASSETTE 13
VIDEOOVERVÅGE 13
VIDEREFØRELSE 13
VIDEREUDDANNE 13
VIDEREUDVIKLE 13
VIDNEAFHØRING 13
VIDTLØFTIGHED 13
VIDTSPÆNDENDE 13
VIELSESATTEST 13
VIELSESRITUAL 13
VILDTRESERVAT 13
VILDTVOKSENDE 13
VINBJERGSNEGL 13
VINDAFLEJRING 13
VINDMØLLEPARK 13
VINDUESKIGGER 13
VINDUESPUDSER 13
VINDUESVISKER 13
VINKELSKRIVER 13
VIOLINISTINDE 13
VIOLINSPILLER 13
VIOLONCELLIST 13
VIRGINIATOBAK 13
VISUALISERING 13
VITAMINFATTIG 13
VITAMINHOLDIG 13
VITAMINMANGEL 13
VOKSENLÆRLING 13
VOKSMANNEQUIN 13
VOLDGIFTSMAND 13
VOLDSHANDLING 13
VOLDSROMANTIK 13
VULGARISERING 13
VULKANISERING 13
VÆDDELØBSBANE 13
VÆRDIGENSTAND 13
VÆRDIPOLITISK 13
VÆRDISTIGNING 13
VÆRKSTEDSLÆRE 13
VÆRKTØJSKASSE 13
VÆRKTØJSMAGER 13
VÆSENSFORSKEL 13
VÆSENSFREMMED 13

Ord der starter med V på 14 bogstaver

49 ord på 14 bogstaver
Ord Bogstaver
VANDREHISTORIE 14
VANVIDSBILISME 14
VAREBETEGNELSE 14
VAREFETICHISME 14
VEDERSTYGGELIG 14
VEDTÆGTSMÆSSIG 14
VEGETARIANISME 14
VEJBELIGGENHED 14
VEKSELVIRKNING 14
VELARTIKULERET 14
VELKONSERVERET 14
VELORGANISERET 14
VELUNDERRETTET 14
VELÆRVÆRDIGHED 14
VENNEANMODNING 14
VENSKABELIGHED 14
VENSTRERADIKAL 14
VERDENSBILLEDE 14
VERDENSPOLITIK 14
VERDENSSAMFUND 14
VERDENSSTJERNE 14
VERDSLIGSINDET 14
VESTLIGGØRELSE 14
VICEBORGMESTER 14
VIDENSKABSFOLK 14
VIDENSKABSMAND 14
VIDEOOPTAGELSE 14
VIDEREBEFORDRE 14
VIDEREFORMIDLE 14
VIDERESENDELSE 14
VIDERVÆRDIGHED 14
VIDUNDERMIDDEL 14
VILDTBIOLOGISK 14
VINDUESPOLERER 14
VINDUESSPROSSE 14
VINTERSOLHVERV 14
VITAMINISERING 14
VIVISEKTIONIST 14
VOLDSFORBRYDER 14
VOLDSROMANTISK 14
VOLUMENKONTROL 14
VRØVLEHISTORIE 14
VURDERINGSMAND 14
VURDERINGSPRIS 14
VÆKSTFREMMENDE 14
VÆLGERFORENING 14
VÆRTSHUSHOLDER 14
VÆSKEANSAMLING 14
VÅBENSTILSTAND 14

Ord der starter med V på 15 bogstaver

38 ord på 15 bogstaver
Ord Bogstaver
VALGSTEDSMÅLING 15
VANDREBEVÆGELSE 15
VANDSPARETOILET 15
VAREDEKLARATION 15
VARMEBEHANDLING 15
VARMFORZINKNING 15
VATIKANERKONCIL 15
VEDLIGEHOLDELSE 15
VEDTÆGTSSTRIDIG 15
VEKSELERERFIRMA 15
VELAFBALANCERET 15
VELDOKUMENTERET 15
VELFÆRDSSAMFUND 15
VELKVALIFICERET 15
VENSTREDREJNING 15
VERDENSHISTORIE 15
VERDENSPOLITISK 15
VERDSLIGGØRELSE 15
VERSIFIKATORISK 15
VIDENSKABSTEORI 15
VIDEOKONFERENCE 15
VIDEREUDVIKLING 15
VIDNEFORKLARING 15
VIKTUALIEHANDEL 15
VIKTUALIEKÆLDER 15
VINTEROLYMPIADE 15
VIRKELIGGØRELSE 15
VIRKELIGHEDSNÆR 15
VIRKELIGHEDSSKY 15
VIRKELIGHEDSTRO 15
VIRKSOMHEDSLÆRE 15
VIRKSOMHEDSNÆVN 15
VOKSENPÆDAGOGIK 15
VOLDSHERREDØMME 15
VOLDSROMANTIKER 15
VÆRKFORTEGNELSE 15
VÆRKSTEDSTEATER 15
VÆSENSBESLÆGTET 15

Ord der starter med V på 16 bogstaver

22 ord på 16 bogstaver
Ord Bogstaver
VALGTILFORORDNET 16
VANDREUDSTILLING 16
VANSKELIGGØRELSE 16
VARETÆGTSFÆNGSEL 16
VARMDRIKSAUTOMAT 16
VARMGALVANISERET 16
VERBALSUBSTANTIV 16
VIDENSKABSKVINDE 16
VIDEOBÅNDOPTAGER 16
VIDEOOVERVÅGNING 16
VIDEREBEFORDRING 16
VIDEREUDDANNELSE 16
VIDNEGODTGØRELSE 16
VIKTUALIEHANDLER 16
VINTERDEPRESSION 16
VIRKELIGHEDSSANS 16
VOKSENPÆDAGOGISK 16
VOKSENUDDANNELSE 16
VOLDGIFTSDOMSTOL 16
VORDINGBORGENSER 16
VÆRNEPLIGTSALDER 16
VÆSENSFORSKELLIG 16

Ord der starter med V på 17 bogstaver

19 ord på 17 bogstaver
Ord Bogstaver
VARMGALVANISERING 17
VEDERSTYGGELIGHED 17
VELPROPORTIONERET 17
VENSTREEKSTREMIST 17
VENSTREORIENTERET 17
VERDENSLITTERATUR 17
VERDENSMESTERSKAB 17
VERDENSOMFATTENDE 17
VERDENSOPFATTELSE 17
VICESTATSMINISTER 17
VIDENSKABELIGGØRE 17
VILJESANSPÆNDELSE 17
VIRKELIGHEDSFJERN 17
VIRKELIGHEDSFLUGT 17
VIRKSOMHEDSKULTUR 17
VOLDGIFTSKENDELSE 17
VRANGFORESTILLING 17
VÆLGERTILSLUTNING 17
VÆRDIPAPIRCENTRAL 17

Ord der starter med V på 18 bogstaver

7 ord på 18 bogstaver
Ord Bogstaver
VENSTREEKSTREMISME 18
VENSTRERADIKALISME 18
VERDENSOMSPÆNDENDE 18
VIDENSKABSHISTORIE 18
VITTERLIGHEDSVIDNE 18
VOKSENUNDERVISNING 18
VÆKKELSESPRÆDIKANT 18

Ord der starter med V på 19 bogstaver

3 ord på 19 bogstaver
Ord Bogstaver
VICEADMINISTRERENDE 19
VIKTUALIEFORRETNING 19
VINKELANFØRSELSTEGN 19

Ord der starter med V på 20 bogstaver

3 ord på 20 bogstaver
Ord Bogstaver
VENSTREEKSTREMISTISK 20
VIDENSKABELIGGØRELSE 20
VIRKSOMHEDSDEMOKRATI 20

Ord der starter med V på 23 bogstaver

Ét ord på 23 bogstaver
Ord Bogstaver
VOKSENUDDANNELSESCENTER 23

Ord der slutter med V

712 danske ord ender på V, fra 2 til 20 bogstaver.

2 bogstaver (4) · 3 bogstaver (37) · 4 bogstaver (42) · 5 bogstaver (24) · 6 bogstaver (31) · 7 bogstaver (73) · 8 bogstaver (133) · 9 bogstaver (143) · 10 bogstaver (102) · 11 bogstaver (49) · 12 bogstaver (22) · 13 bogstaver (25) · 14 bogstaver (10) · 15 bogstaver (8) · 16 bogstaver (2) · 17 bogstaver (3) · 18 bogstaver (1) · 19 bogstaver (1) · 20 bogstaver (2)

Ord der slutter med V på 2 bogstaver

4 ord på 2 bogstaver
Ord Bogstaver
CV 2
TV 2
ÆV 2
ØV 2

Ord der slutter med V på 3 bogstaver

37 ord på 3 bogstaver
Ord Bogstaver
APV 3
ARV 3
ATV 3
BOV 3
DAV 3
DØV 3
ELV 3
GÆV 3
HAV 3
HIV 3
HOV 3
KIV 3
LAV 3
LEV 3
LIV 3
LOV 3
LUV 3
LYV 3
LØV 3
MPV 3
NAV 3
ORV 3
RAV 3
REV 3
RIV 3
ROV 3
RÆV 3
RØV 3
SAV 3
SIV 3
SUV 3
SYV 3
TOV 3
TYV 3
TÆV 3
ULV 3
UMV 3

Ord der slutter med V på 4 bogstaver

42 ord på 4 bogstaver
Ord Bogstaver
BRAV 4
BREV 4
DREV 4
DRØV 4
ELEV 4
FLOV 4
GNAV 4
GRAV 4
GROV 4
GULV 4
HALV 4
JÆRV 4
KALV 4
KLOV 4
KNIV 4
KRAV 4
KURV 4
KÆRV 4
MARV 4
MIAV 4
NAIV 4
NARV 4
PLOV 4
SELV 4
SERV 4
SJOV 4
SKOV 4
SKÆV 4
SLEV 4
SLØV 4
SNAV 4
STAV 4
STIV 4
STØV 4
SVÆV 4
SØLV 4
TARV 4
TOLV 4
TORV 4
TRAV 4
TØRV 4
ØHAV 4

Ord der slutter med V på 5 bogstaver

24 ord på 5 bogstaver
Ord Bogstaver
AKTIV 5
ARKIV 5
ARVÆV 5
BEHOV 5
BESYV 5
BYLIV 5
DATIV 5
DJÆRV 5
HVERV 5
HVÆLV 5
HØTYV 5
ISHAV 5
MOTIV 5
OKTAV 5
OPHAV 5
ORLOV 5
SKARV 5
SKRIV 5
SKRÆV 5
SKURV 5
SKÆLV 5
SKÆRV 5
SPURV 5
UDRIV 5

Ord der slutter med V på 6 bogstaver

31 ord på 6 bogstaver
Ord Bogstaver
BENVÆV 6
BLÅRÆV 6
DAGTYV 6
DYBHAV 6
DÅKALV 6
EGELØV 6
ELSKOV 6
EMOTIV 6
EVASIV 6
FIKTIV 6
FORLOV 6
FORTOV 6
GAVTYV 6
INDHAV 6
KONKAV 6
KURSIV 6
LASCIV 6
LYSHAV 6
LØVSAV 6
MASSIV 6
NYSØLV 6
PASSIV 6
PÅKRAV 6
RÅKALV 6
SAMLIV 6
SEXLIV 6
STATIV 6
SÆRLOV 6
TEBREV 6
UDELIV 6
URSKOV 6

Ord der slutter med V på 7 bogstaver

73 ord på 7 bogstaver
Ord Bogstaver
ABLATIV 7
ADAPTIV 7
ADDITIV 7
ADHÆSIV 7
AUDITIV 7
BILBREV 7
BOGSTAV 7
BÅDELAV 7
BÅNDSAV 7
BÅNDVÆV 7
DECISIV 7
DURATIV 7
EGETLIV 7
EJERLAV 7
ELGKALV 7
ERHVERV 7
ERUPTIV 7
ESPELØV 7
FEDTVÆV 7
FLEKSIV 7
FORDÆRV 7
GENITIV 7
GLASVÆV 7
GUDEHOV 7
HUSSTØV 7
HØJSKOV 7
INAKTIV 7
INVASIV 7
JAGTLOV 7
JODSØLV 7
JORDLOV 7
KREATIV 7
KÆDESAV 7
KØBELOV 7
KØNSLIV 7
LANDLOV 7
LEJELOV 7
LERGRAV 7
LOKATIV 7
LOVKRAV 7
LYDBREV 7
LYSKURV 7
LØVSKOV 7
MADKURV 7
MODKRAV 7
NEGATIV 7
OPTATIV 7
PILSKÆV 7
POSITIV 7
RADELØV 7
REAKTIV 7
RECIDIV 7
RELATIV 7
RUNDSAV 7
RYGMARV 7
SEDATIV 7
SKISTAV 7
SKOVSAV 7
SMØRTYV 7
SMÅSKOV 7
SNEPLOV 7
SPILTOV 7
SPORTIV 7
STIKSAV 7
STOKDØV 7
SØLVRÆV 7
TONEDØV 7
TRÆGULV 7
TRÅDVÆV 7
UNGSKOV 7
ÆBLEROV 7
ÆGTEVIV 7
ÅNDSLIV 7

Ord der slutter med V på 8 bogstaver

133 ord på 8 bogstaver
Ord Bogstaver
ADJEKTIV 8
AFFEKTIV 8
ANKERTOV 8
ARKITRAV 8
ARKIVLOV 8
ARVESØLV 8
ASSERTIV 8
AUTOKLAV 8
BANEGRAV 8
BANKELEV 8
BARNEROV 8
BINDEVÆV 8
BLÆRERØV 8
BONDERØV 8
BROMSØLV 8
BRUSKVÆV 8
BRØDFLOV 8
BRØDKNIV 8
BRØDKURV 8
BØGESKOV 8
BØRNELIV 8
DEDUKTIV 8
DEFENSIV 8
DETEKTIV 8
DIREKTIV 8
EFFEKTIV 8
EFTERLIV 8
ENTRETOV 8
EXCESSIV 8
FEDEKALV 8
FERIELOV 8
FIKSATIV 8
FOLKELIV 8
FORMATIV 8
FREDSKOV 8
FRIKATIV 8
FUGLELIV 8
GAVEBREV 8
GERUNDIV 8
GRUNDLOV 8
GRUSGRAV 8
GRÆSTØRV 8
GRÅSPURV 8
GULDKALV 8
GULSPURV 8
HALVTOLV 8
HASTELOV 8
HERRELIV 8
HESTEHOV 8
HUNDELIV 8
HUSBEHOV 8
HÆNGERØV 8
HØJAKTIV 8
IMITATIV 8
IMPULSIV 8
INDUKTIV 8
INKLUSIV 8
INTENSIV 8
INTUITIV 8
JANTELOV 8
JORDELIV 8
JUGOSLAV 8
KABELTOV 8
KAUSATIV 8
KOGNITIV 8
KORALREV 8
KORROSIV 8
KOSTELEV 8
KRATSKOV 8
KREDITIV 8
KRUMSTAV 8
KVIEKALV 8
KVIKSØLV 8
KÆDEBREV 8
LAKSATIV 8
LAMMEBOV 8
LAMMETÆV 8
LISTETYV 8
LOMMETYV 8
LUKKELOV 8
LUKRATIV 8
LÆREBREV 8
MALERLAV 8
MANGELØV 8
MOTORSAV 8
MUNDKURV 8
NARRATIV 8
NASSERØV 8
NATTELIV 8
NATURLOV 8
NORMATIV 8
NÅLESKOV 8
OBJEKTIV 8
OFFENSIV 8
OPERATIV 8
OSTENSIV 8
OVERDREV 8
POLARRÆV 8
PORTATIV 8
PRIMITIV 8
PROAKTIV 8
RAGEKNIV 8
RAMMELOV 8
RAMMEVÆV 8
RECEPTIV 8
RECESSIV 8
REDUKTIV 8
REGNSKOV 8
REKURSIV 8
REOLPLOV 8
RÆVEGRAV 8
SELEKTIV 8
SENSITIV 8
SIKKATIV 8
SITUATIV 8
SJÆLELIV 8
SLÆBETOV 8
SNESPURV 8
SNØRELIV 8
SOLHVERV 8
SPÅNKURV 8
SUMMATIV 8
SURRETOV 8
SVARBREV 8
TASKETYV 8
TENTATIV 8
TRICKTYV 8
TRÅDKURV 8
TYREKALV 8
UNDERLIV 8
URNEGRAV 8
URTEKNIV 8
ÅNDSSLØV 8

Ord der slutter med V på 9 bogstaver

143 ord på 9 bogstaver
Ord Bogstaver
AGGRESSIV 9
AKKUSATIV 9
ANDENSERV 9
ATTRAKTIV 9
BIERHVERV 9
BISPESTAV 9
BRÆNDESAV 9
BUTIKSTYV 9
CYKELKURV 9
DAGLIGLIV 9
DANSEGULV 9
DEFINITIV 9
DEGRESSIV 9
DEKORATIV 9
DENOTATIV 9
DEPRESSIV 9
DERIVATIV 9
DIMINUTIV 9
DISKURSIV 9
DRENGERØV 9
DRIVERLIV 9
EFTERKRAV 9
EKSEKUTIV 9
EKSKLUSIV 9
EKSPANSIV 9
EKSPLOSIV 9
EKSTENSIV 9
FIGURATIV 9
FILETKNIV 9
FINANSLOV 9
FISKEKNIV 9
FLAMMEHAV 9
FLISEGULV 9
FOLDEKNIV 9
FRAGTBREV 9
FRUGTKNIV 9
FYRRESKOV 9
FØDERATIV 9
FØLGEBREV 9
GENERATIV 9
GIFTEKNIV 9
GRØNTTORV 9
GÆKKEBREV 9
GÆLDSBREV 9
GÆRDESTAV 9
HJEMMELIV 9
HOBBYKNIV 9
HYPPEPLOV 9
HYRDEBREV 9
HYRDESTAV 9
IMPERATIV 9
INDIKATIV 9
INFINITIV 9
INITIATIV 9
INNOVATIV 9
JERNSPURV 9
JORDSKÆLV 9
JUNGLELOV 9
KLATRETOV 9
KLIPPEREV 9
KNOGLEVÆV 9
KOKKEELEV 9
KOKKEKNIV 9
KOLLEKTIV 9
KONCESSIV 9
KONGEBREV 9
KONNEKTIV 9
KOPULATIV 9
KORREKTIV 9
KRYDSKÆRV 9
KULTURARV 9
KULTURLIV 9
KUMULATIV 9
LEDEMOTIV 9
LOKOMOTIV 9
LOMMEKNIV 9
LOPPETORV 9
LUNTETRAV 9
LÆSERBREV 9
MASSEGRAV 9
MASTESKOV 9
MEDITATIV 9
MESTERTYV 9
MUSKELVÆV 9
NATURSKOV 9
NOMINATIV 9
PALETKNIV 9
PALLIATIV 9
PANTEBREV 9
PAPIRKNIV 9
PAPIRKURV 9
PEJORATIV 9
PERMISSIV 9
POSSESSIV 9
PRIVATLIV 9
PRODUKTIV 9
PROJEKTIV 9
PRÆCEPTIV 9
PRÆKLUSIV 9
PRÆRIEULV 9
PRÆVENTIV 9
RADERKNIV 9
RAKKERLIV 9
RAMBUKTYV 9
RECITATIV 9
REFLEKSIV 9
REGRESSIV 9
REGULATIV 9
REKORDLAV 9
REKREATIV 9
REPETITIV 9
REPRESSIV 9
SJIPPETOV 9
SKAFTEVÆV 9
SKANDINAV 9
SKAVEKNIV 9
SKOLEELEV 9
SKOVSPURV 9
SKYGGELIV 9
SLIREKNIV 9
SLÆGTSARV 9
SMØREGRAV 9
SPAREKNIV 9
SPÆDEKALV 9
STATSSKOV 9
STEPPEULV 9
STILLELIV 9
SUBJEKTIV 9
SUBVERSIV 9
SUCCESSIV 9
SUGGESTIV 9
SUPPLETIV 9
SUSPENSIV 9
SVÆVESTØV 9
TAKKEBREV 9
TIDEHVERV 9
TOLLEKNIV 9
TRANSITIV 9
TYNGDELOV 9
TØNDESTAV 9
TØRVEGRAV 9
ULTIMATIV 9
UNDERSKOV 9

Ord der slutter med V på 10 bogstaver

102 ord på 10 bogstaver
Ord Bogstaver
AFFIRMATIV 10
AFLADSBREV 10
AGURKESTAV 10
AKKREDITIV 10
ALTERNATIV 10
APPELLATIV 10
ARBEJDSLIV 10
ASSOCIATIV 10
ATTRIBUTIV 10
BAJONETSAV 10
BARBERKNIV 10
BORGERBREV 10
BRÆDDEGULV 10
BUTIKSELEV 10
BUTIKSTORV 10
DEKLARATIV 10
DEKUPØRSAV 10
DESKRIPTIV 10
DESTRUKTIV 10
DISJUNKTIV 10
DISTINKTIV 10
DOBBELTLIV 10
EFTERSKÆLV 10
EKSPRESSIV 10
ENEBOERLIV 10
FAKULTATIV 10
FLÆNSEKNIV 10
FORBOGSTAV 10
FRISØRELEV 10
FÆDRENEARV 10
FÆDREORLOV 10
FØRSTESERV 10
HJORTEKALV 10
HOCKEYSTAV 10
HYPERAKTIV 10
INEFFEKTIV 10
INFORMATIV 10
INSTINKTIV 10
INSTRUKTIV 10
INTERAKTIV 10
JAKOBSSTAV 10
KLINKEGULV 10
KNOGLEMARV 10
KOMPARATIV 10
KONJUNKTIV 10
KONNOTATIV 10
KONSEKUTIV 10
KONTRAKTIV 10
KONTRASTIV 10
KOOPERATIV 10
KORPORATIV 10
KORRELATIV 10
KRIGERGRAV 10
KRISTENLIV 10
KRYDSHVÆLV 10
KVALITATIV 10
KØKKENGULV 10
KØKKENKNIV 10
LANDSARKIV 10
MELLEMGULV 10
MØDRENEARV 10
NODESTATIV 10
NYHEDSBREV 10
NÆRINGSLOV 10
OSTENTATIV 10
PARKETGULV 10
PENSUMKRAV 10
PERSPEKTIV 10
PLEJEORLOV 10
POLITISTAV 10
PROGRESSIV 10
PROHIBITIV 10
PROVOKATIV 10
PRÆDIKATIV 10
PRÆPARATIV 10
PRÆROGATIV 10
PRÆSUMPTIV 10
RADIOAKTIV 10
RENSDYRLAV 10
RESTRIKTIV 10
RETROAKTIV 10
RYKKERBREV 10
SEKSUALLIV 10
SKILTESKOV 10
SKYTTEGRAV 10
SNEKKEDREV 10
SPALTEGULV 10
SPEKULATIV 10
SPINDELVÆV 10
SPRINGGRAV 10
SPRINGKNIV 10
STADSARKIV 10
STRAFFELOV 10
SUBSTANTIV 10
SUPERLATIV 10
SVENDEBREV 10
TIGGERSTAV 10
TREMMEKALV 10
TROLDESKOV 10
TRYLLESTAV 10
UDEERHVERV 10
UPRODUKTIV 10

Ord der slutter med V på 11 bogstaver

49 ord på 11 bogstaver
Ord Bogstaver
AKKUMULATIV 11
AUTORITATIV 11
BISTANDSLOV 11
BJERGMASSIV 11
BLOKBOGSTAV 11
DEGENERATIV 11
DISTRIBUTIV 11
EKSPLIKATIV 11
EKSPRESBREV 11
ERHVERVSLIV 11
FRILUFTSLIV 11
FÆRDSELSLOV 11
FØLELSESLIV 11
GRAMNEGATIV 11
GRAMPOSITIV 11
GYNGESTATIV 11
HØJEFFEKTIV 11
ILLUSTRATIV 11
INDBRUDSTYV 11
INDKØBSKURV 11
INTESTATARV 11
INTRANSITIV 11
KOMMUNALLOV 11
KONFIRMATIV 11
KONSERVATIV 11
KONSTITUTIV 11
KONSTRUKTIV 11
KONSULTATIV 11
KVANTITATIV 11
KÆRESTEBREV 11
LITORINAHAV 11
MENNESKELIV 11
MINDSTEKRAV 11
MØNSTERELEV 11
NÆRINGSBREV 11
OPSKÆREKNIV 11
PRÆSERVATIV 11
PRÆSKRIPTIV 11
REGENERATIV 11
REPRODUKTIV 11
SELSKABSLIV 11
SELVERHVERV 11
SKRÆLLEKNIV 11
SLAGTERKNIV 11
STJERNESTØV 11
TIDSFORDRIV 11
TØRRESTATIV 11
ÆSKULAPSTAV 11
ØKONOMIBREV 11

Ord der slutter med V på 12 bogstaver

22 ord på 12 bogstaver
Ord Bogstaver
BARSELSORLOV 12
BINDEBOGSTAV 12
DEMONSTRATIV 12
GLASFIBERVÆV 12
GULERODSSTAV 12
GYMNASIEELEV 12
HØJEKSPLOSIV 12
INTERROGATIV 12
INTROSPEKTIV 12
KLATRESTATIV 12
KOMMUNIKATIV 12
KONFRONTATIV 12
KONTAKTBEHOV 12
KONTEMPLATIV 12
NONFIGURATIV 12
ORKESTERGRAV 12
RETROSPEKTIV 12
STERLINGSØLV 12
STUDENTERLIV 12
TELEOBJEKTIV 12
TRANCHERKNIV 12
ZOOMOBJEKTIV 12

Ord der slutter med V på 13 bogstaver

25 ord på 13 bogstaver
Ord Bogstaver
ADMINISTRATIV 13
ANTIDEPRESSIV 13
APPROKSIMATIV 13
DAMPLOKOMOTIV 13
DEKONSTRUKTIV 13
EJERPANTEBREV 13
ERHVERVSAKTIV 13
FORÆLDREORLOV 13
FRØPERSPEKTIV 13
GRUPPEGENITIV 13
GRÆVLINGEGRAV 13
HØJRADIOAKTIV 13
IDENTITETSTYV 13
KONSTABELELEV 13
LAVRADIOAKTIV 13
NYKONSERVATIV 13
OPSPRÆTTEKNIV 13
REPRÆSENTATIV 13
RHESUSNEGATIV 13
RHESUSPOSITIV 13
SCHWEIZERKNIV 13
SKADESLØSBREV 13
SYGEPLEJEELEV 13
TALLERKENPLOV 13
TURISTERHVERV 13

Ord der slutter med V på 14 bogstaver

10 ord på 14 bogstaver
Ord Bogstaver
CHARMEOFFENSIV 14
CHARTREUSEKNIV 14
HETERONORMATIV 14
KARTOFFELSKURV 14
KONTRAINTUITIV 14
KØBENHAVNERLIV 14
MANIODEPRESSIV 14
PRIVATDETEKTIV 14
SELVDESTRUKTIV 14
SOMMERSOLHVERV 14

Ord der slutter med V på 15 bogstaver

8 ord på 15 bogstaver
Ord Bogstaver
ANTISTOFPOSITIV 15
DIESELLOKOMOTIV 15
FUGLEPERSPEKTIV 15
KENDINGSBOGSTAV 15
KONTRAPRODUKTIV 15
SKUESPILLERELEV 15
STOKKONSERVATIV 15
SÆLGERPANTEBREV 15

Ord der slutter med V på 16 bogstaver

2 ord på 16 bogstaver
Ord Bogstaver
UDDANNELSESORLOV 16
ULTRAKONSERVATIV 16

Ord der slutter med V på 17 bogstaver

3 ord på 17 bogstaver
Ord Bogstaver
CENTRALPERSPEKTIV 17
KRIMINALPRÆVENTIV 17
LANDSPLANDIREKTIV 17

Ord der slutter med V på 18 bogstaver

Ét ord på 18 bogstaver
Ord Bogstaver
KVALIFIKATIONSKRAV 18

Ord der slutter med V på 19 bogstaver

Ét ord på 19 bogstaver
Ord Bogstaver
PARTICIPIALADJEKTIV 19

Ord der slutter med V på 20 bogstaver

2 ord på 20 bogstaver
Ord Bogstaver
HELIKOPTERPERSPEKTIV 20
PRODUKTIONSKOLLEKTIV 20

Ord med V inde i ordet

8.353 danske ord har V inde i ordet, fra 3 til 28 bogstaver.

3 bogstaver (8) · 4 bogstaver (125) · 5 bogstaver (235) · 6 bogstaver (406) · 7 bogstaver (769) · 8 bogstaver (1110) · 9 bogstaver (1245) · 10 bogstaver (1113) · 11 bogstaver (906) · 12 bogstaver (732) · 13 bogstaver (535) · 14 bogstaver (363) · 15 bogstaver (292) · 16 bogstaver (172) · 17 bogstaver (128) · 18 bogstaver (78) · 19 bogstaver (54) · 20 bogstaver (31) · 21 bogstaver (22) · 22 bogstaver (17) · 23 bogstaver (7) · 26 bogstaver (3) · 27 bogstaver (1) · 28 bogstaver (1)

Ord med V inde i ordet på 3 bogstaver

8 ord på 3 bogstaver
Ord Bogstaver
AVE 3
AVL 3
DVD 3
HVO 3
OVN 3
PVC 3
ÆVL 3
ØVE 3

Ord med V inde i ordet på 4 bogstaver

125 ord på 4 bogstaver
Ord Bogstaver
ARVE 4
AVEC 4
AVET 4
AVIS 4
AVLE 4
AVNE 4
AVRA 4
BAVL 4
BAVN 4
BÆVE 4
BÆVL 4
BØVL 4
BØVS 4
CAVA 4
DAVS 4
DIVA 4
DUVE 4
DØVE 4
EVIG 4
EVNE 4
FAVN 4
GAVE 4
GAVL 4
GAVN 4
GIVE 4
HAVE 4
HAVN 4
HIVE 4
HVAD 4
HVAL 4
HVAS 4
HVEM 4
HVER 4
HVID 4
HVIL 4
HVIN 4
HVIS 4
HVOR 4
HVÆS 4
HÆVD 4
HÆVE 4
HÆVN 4
HØVL 4
IVER 4
IVRE 4
JIVE 4
JÆVN 4
KOVS 4
KVAD 4
KVAJ 4
KVAL 4
KVAN 4
KVAS 4
KVIE 4
KVIK 4
KVIT 4
KVÆG 4
KVÆK 4
KÆVE 4
KÆVL 4
LAVA 4
LAVE 4
LEVE 4
LEVN 4
LIVE 4
LOVE 4
LUVE 4
LYVE 4
LØVE 4
MAVE 4
MØVE 4
NAVN 4
NAVR 4
NAVY 4
NEVØ 4
NIVE 4
NOVA 4
NÆVE 4
NÆVN 4
OVAL 4
OVEN 4
OVER 4
OVRE 4
PAVE 4
RAVE 4
RAVN 4
REVL 4
REVY 4
RIVE 4
RØVE 4
SAVE 4
SAVL 4
SAVN 4
SIVE 4
SOVE 4
SOVS 4
SVAG 4
SVAJ 4
SVAL 4
SVAR 4
SVED 4
SVIE 4
SVIG 4
SVIN 4
SVIP 4
SVIR 4
SVUP 4
SVÆR 4
SVØB 4
SØVN 4
TAVE 4
TAVL 4
TAVS 4
TOVE 4
TVÆR 4
TYVE 4
TÆVE 4
TØVE 4
UDVE 4
UVAN 4
UVEN 4
UVIS 4
YVER 4
ÆVLE 4
ØVRE 4

Ord med V inde i ordet på 5 bogstaver

235 ord på 5 bogstaver
Ord Bogstaver
ADVIS 5
AFVEJ 5
AGAVE 5
ALVOR 5
AVERS 5
AVIND 5
AVLER 5
BAVLE 5
BEVIS 5
BIAVL 5
BIVEJ 5
BLIVE 5
BRAVO 5
BÆVEN 5
BÆVER 5
BÆVRE 5
BØVET 5
BØVLE 5
BØVSE 5
CIVIL 5
COVER 5
DAVID 5
DAVRE 5
DEVON 5
DEVOT 5
DIVAN 5
DOVEN 5
DOVNE 5
DRIVE 5
DRÆVE 5
DVALE 5
DVASK 5
DVÆLE 5
DVÆRG 5
DYVEL 5
ELVER 5
EVENT 5
EVERT 5
FARVE 5
FAVNE 5
FAVØR 5
FLOVE 5
FLYVE 5
GARVE 5
GAVNE 5
GEVIR 5
GEVÆR 5
GIVEN 5
GIVER 5
GNAVE 5
GRAVE 5
GREVE 5
GUAVA 5
GYVEL 5
HALVØ 5
HARVE 5
HAVNE 5
HAVRE 5
HAVÅL 5
HEAVY 5
HOVED 5
HOVEN 5
HOVNE 5
HOVSA 5
HVALP 5
HVEDE 5
HVENE 5
HVEPS 5
HVIDE 5
HVILE 5
HVINE 5
HVORI 5
HVÆSE 5
HÆLVT 5
HÆVDE 5
HÆVNE 5
HØVED 5
HØVLE 5
INDVI 5
IVRIG 5
JAVEL 5
JUVEL 5
JÆVNE 5
KALVE 5
KARVE 5
KAVAJ 5
KIVES 5
KJOVE 5
KLOVN 5
KLØVE 5
KRAVE 5
KRAVL 5
KRÆVE 5
KURVE 5
KVAJE 5
KVALM 5
KVANT 5
KVARK 5
KVART 5
KVASE 5
KVAST 5
KVEJL 5
KVIDE 5
KVINT 5
KVIST 5
KVOTE 5
KVÆDE 5
KVÆGE 5
KVÆLD 5
KVÆLE 5
KVÆRK 5
KVÆRN 5
KÆLVE 5
KÆVLE 5
LARVE 5
LAVET 5
LEVER 5
LEVIT 5
LEVNE 5
LEVRE 5
LOMVI 5
MIAVE 5
MØVER 5
NAVER 5
NAVLE 5
NERVE 5
NUVEL 5
NÆVNE 5
NÆVNT 5
OMVEJ 5
OPØVE 5
OVENI 5
PIVOT 5
PJEVS 5
PROVO 5
PRØVE 5
RAVER 5
REVIR 5
REVLE 5
REVNE 5
REVSE 5
RIVAL 5
RIVER 5
RØVER 5
SALVE 5
SAVLE 5
SAVNE 5
SELVE 5
SERVE 5
SJAVS 5
SKAVE 5
SKOVE 5
SKOVL 5
SKVAT 5
SKVIS 5
SKVÆT 5
SKÆVE 5
SLAVE 5
SLØVE 5
SMOVS 5
SNAVE 5
SNAVS 5
SNØVL 5
SNØVS 5
SOVSE 5
SPOVE 5
STAVE 5
STAVN 5
STIVE 5
STOVT 5
STUVE 5
STØVE 5
SVADA 5
SVAJE 5
SVALE 5
SVAMP 5
SVANE 5
SVANG 5
SVANS 5
SVARE 5
SVEDE 5
SVEDT 5
SVEJF 5
SVEND 5
SVIDE 5
SVIGE 5
SVIGT 5
SVIME 5
SVIND 5
SVINE 5
SVING 5
SVIRE 5
SVIRP 5
SVOVL 5
SVÆLG 5
SVÆRD 5
SVÆRM 5
SVÆVE 5
SVØBE 5
SYVER 5
SYVTI 5
SØVEJ 5
SÅVEL 5
TAVET 5
TAVLE 5
TJAVS 5
TRAVE 5
TRAVL 5
TREVL 5
TRIVI 5
TVANG 5
TVEBO 5
TVEGE 5
TVIST 5
TVIVL 5
TVÆRE 5
TVÆRS 5
TVÆRT 5
TYLVT 5
TYVER 5
TYVTE 5
TÆVEN 5
UDVEJ 5
UDØVE 5
UJÆVN 5
ULAVE 5
UVANE 5
UVANT 5
UVEJR 5
UVORN 5
UØVET 5
ÆVRED 5
ØLVOM 5
ØVDAG 5
ØVRIG 5

Ord med V inde i ordet på 6 bogstaver

406 ord på 6 bogstaver
Ord Bogstaver
ADVARE 6
ADVENT 6
AFGIVE 6
AFLIVE 6
AFLØVE 6
AFRIVE 6
AFSAVE 6
AFSAVN 6
AFVEJE 6
AFVIGE 6
AFVISE 6
AKAVET 6
ALKOVE 6
ANDUVE 6
ANGIVE 6
ANSVAR 6
ANVISE 6
ARVING 6
AVANCE 6
AVENUE 6
AVLING 6
AVNBØG 6
BAGVED 6
BAGVEJ 6
BAGVÆG 6
BAVIAN 6
BEDØVE 6
BEGAVE 6
BEGIVE 6
BEHØVE 6
BEKVEM 6
BELAVE 6
BENVED 6
BERØVE 6
BESVÆR 6
BEVARE 6
BEVISE 6
BEVÆGE 6
BIVOGN 6
BIVOKS 6
BIVUAK 6
BIVÅNE 6
BLÆVER 6
BLÆVRE 6
BOHAVE 6
BOVLAM 6
BRAVUR 6
BREVTE 6
BROVTE 6
BUGVÆG 6
BØVLET 6
DAGVIS 6
DELVIS 6
DERVED 6
DEVISE 6
DJÆVEL 6
DRAVAT 6
DREVEN 6
DREVET 6
DRIVER 6
DRIVIS 6
DRØVLE 6
DUGVÅD 6
DVASKE 6
ELLEVE 6
ELVÆRK 6
ENHVER 6
ENVEJS 6
FARVEL 6
FARVET 6
FLOVES 6
FLOVSE 6
FLYVER 6
FLYVSK 6
FORØVE 6
FRAVÆR 6
FRIVOL 6
FRØAVL 6
GARVER 6
GARVET 6
GASOVN 6
GENVEJ 6
GEVALT 6
GEVIND 6
GIVTIG 6
GNAVEN 6
GNAVER 6
GRAVAD 6
GRAVER 6
GRAVET 6
GRAVID 6
GRAVKO 6
GRAVØL 6
GRAVØR 6
HALVÅR 6
HAVARI 6
HAVBLÅ 6
HAVGUS 6
HAVKAL 6
HAVKAT 6
HAVLIT 6
HAVRET 6
HAVØRN 6
HEDVIN 6
HENVED 6
HERVED 6
HIVERT 6
HJEMVE 6
HOVDYR 6
HOVERE 6
HOVERI 6
HOVMOD 6
HULVEJ 6
HUSVEN 6
HVARRE 6
HVERVE 6
HVIDNE 6
HVIDTE 6
HVISKE 6
HVISLE 6
HVORAF 6
HVOROM 6
HVORPÅ 6
HVÆLVE 6
HVÆSSE 6
HÆVERT 6
HÆVNER 6
HØJOVN 6
HØVISK 6
IDVAND 6
INDAVL 6
INDØVE 6
INKVIT 6
INVERS 6
ISVAND 6
ISVÆRK 6
JAVERT 6
JAVIST 6
JOVIAL 6
JOVIST 6
KANVAS 6
KAVIAR 6
KELVIN 6
KEVLAR 6
KLAVER 6
KLAVRE 6
KLOVNE 6
KLYVER 6
KLØVER 6
KNAVEL 6
KNEVER 6
KNEVRE 6
KONVAL 6
KONVOJ 6
KOPVIS 6
KORVET 6
KRAVAT 6
KRAVEL 6
KRAVLE 6
KURVET 6
KUVERT 6
KUVØSE 6
KVABBE 6
KVABSO 6
KVADER 6
KVAJET 6
KVALME 6
KVARTS 6
KVASAR 6
KVEJLE 6
KVIDRE 6
KVIKKE 6
KVILTE 6
KVINDE 6
KVITTE 6
KVÆKER 6
KVÆKKE 6
KVÆLDE 6
KVÆLER 6
KVÆRKE 6
KVÆRNE 6
KVÆSTE 6
KÆVLES 6
KØRVEL 6
LAGVIS 6
LAVBRO 6
LAVERE 6
LAVHED 6
LAVINE 6
LAVMÅL 6
LEVERE 6
LEVEÅR 6
LEVKØJ 6
LEVNED 6
LEVVEL 6
LIKVID 6
LIVLIG 6
LIVLØS 6
LIVMÅL 6
LIVORD 6
LIVREM 6
LIVRET 6
LIVTAG 6
LOVLIG 6
LOVLØS 6
LOVORD 6
LURVET 6
LUVART 6
LØVFRØ 6
LØVTRÆ 6
MOVERE 6
MUSVIT 6
NADVER 6
NERVØS 6
NIVEAU 6
NOVICE 6
NYVALG 6
NÆRVED 6
NÆRVÆR 6
NÆSVIS 6
NÆVNER 6
OLIVEN 6
OLIVIN 6
OMGIVE 6
OMKVÆD 6
OMSVØB 6
OMVALG 6
OPGAVE 6
OPGIVE 6
OPHÆVE 6
OPLEVE 6
OPLIVE 6
OPOVER 6
OPVAKT 6
OPVASK 6
OPVEJE 6
OPVIND 6
OPVISE 6
OTTAVE 6
OVARIE 6
OVENOM 6
OVENPÅ 6
OVENUD 6
OVERBO 6
OVERGÅ 6
OVERSE 6
OVERSÅ 6
PAPVIN 6
PARVIS 6
PAUVER 6
PIVSET 6
PIVSUR 6
PRIVAT 6
PROVST 6
PULVER 6
PÅVISE 6
RAVAGE 6
RAVGAL 6
RAVGUL 6
RAVINE 6
RAVRØR 6
REVERS 6
REVSER 6
RISVIN 6
ROVDYR 6
RYKVIS 6
RØDVIN 6
RØVERI 6
RØVHUL 6
RØVSYG 6
RØVTUR 6
RÅHVID 6
RÅVARE 6
SALVIE 6
SAMVÆR 6
SAVBUK 6
SERVER 6
SERVIL 6
SHAVER 6
SIVSKO 6
SJOVER 6
SKOVLE 6
SKOVSØ 6
SKRAVL 6
SKRIVE 6
SKRÆVE 6
SKRÆVS 6
SKVALP 6
SKVISE 6
SKVULP 6
SKÆLVE 6
SKÆRVE 6
SKÆVER 6
SLAVER 6
SLOVAK 6
SMOVSE 6
SNAVSE 6
SNÆVER 6
SNÆVRE 6
SNØVLE 6
SOVEBY 6
SOVSET 6
STAVER 6
STAVRE 6
STAVÆR 6
STIVER 6
STIVNE 6
STÆVNE 6
STØVER 6
STØVET 6
STØVLE 6
SURVEY 6
SVABER 6
SVABRE 6
SVAJER 6
SVANSE 6
SVARER 6
SVEDEN 6
SVEDER 6
SVEDIG 6
SVEJFE 6
SVEJSE 6
SVELLE 6
SVENSK 6
SVESKE 6
SVIGTE 6
SVIMLE 6
SVINDE 6
SVINGE 6
SVINSK 6
SVIPPE 6
SVIPSE 6
SVIRPE 6
SVIRRE 6
SVITSE 6
SVOGER 6
SVOREN 6
SVOVLE 6
SVULME 6
SVULST 6
SVUMME 6
SVUPPE 6
SVÆKKE 6
SVÆLGE 6
SVÆRGE 6
SVÆRME 6
SVÆRTE 6
SVØMME 6
SYVTAL 6
SYVÅRS 6
SÆTVIS 6
SØLØVE 6
SØVANT 6
SØVNIG 6
SØVÆRN 6
TAVLET 6
TEVAND 6
TIDVIS 6
TIVOLI 6
TJAVSE 6
TOLVER 6
TOLVTE 6
TOVEJS 6
TOVLIG 6
TRAVER 6
TREVEN 6
TREVLE 6
TRIVES 6
TVEBAK 6
TVEGET 6
TVELYD 6
TVELYS 6
TVENDE 6
TVESYN 6
TVINDE 6
TVINGE 6
TVISTE 6
TVIVLE 6
TVÆTTE 6
TYVERI 6
TØVEJR 6
UDGAVE 6
UDGIVE 6
UDHÆVE 6
UDLEVE 6
UDLOVE 6
UDOVER 6
UDRIVE 6
UDSAVE 6
UDVALG 6
UDVEJE 6
UDVIDE 6
UDVISE 6
UDØVER 6
UGEVIS 6
URVÆRK 6
UVILJE 6
UVULÆR 6
UVÆSEN 6
ÆGTEVI 6
ØVEBOG 6
ØVELSE 6
ØVERST 6
ØVNING 6
ÅREVIS 6
ÅRSVIS 6

Ord med V inde i ordet på 7 bogstaver

769 ord på 7 bogstaver
Ord Bogstaver
ADVOKAT 7
ADÆKVAT 7
AFDRIVE 7
AFFARVE 7
AFGNAVE 7
AFGRAVE 7
AFHØVLE 7
AFKRÆVE 7
AFPRØVE 7
AFSKOVE 7
AFSTIVE 7
AFSVALE 7
AFSVIDE 7
AFVALME 7
AFVANDE 7
AFVASKE 7
AFVENDE 7
AFVENTE 7
AFVIGER 7
AFVIGTE 7
AFVIKLE 7
AFVÆBNE 7
AFVÆNNE 7
AFVÆRGE 7
AKVAREL 7
AKVARIE 7
AKVAVIT 7
AKVIFER 7
ALVEOLE 7
ANFLYVE 7
ANGIVER 7
ANTIKVA 7
ANVENDE 7
ARKIVAR 7
ARMSVED 7
ARVELIG 7
ARVELØS 7
ARVEORD 7
ARVERET 7
ARVESAG 7
AVISBUD 7
AVOCADO 7
BAGEOVN 7
BAGHAVE 7
BAGOVER 7
BAGVAGT 7
BAGVÆRK 7
BAKLAVA 7
BALLØVE 7
BEDRIVE 7
BEDRØVE 7
BEFLYVE 7
BEGAVET 7
BEGRAVE 7
BELEVEN 7
BENOVET 7
BENÆVNE 7
BESTØVE 7
BESVARE 7
BESVIGE 7
BESVIME 7
BESVÆRE 7
BEVARES 7
BEVENDT 7
BEVIDNE 7
BEVIDST 7
BEVIKLE 7
BEVILGE 7
BEVIRKE 7
BEVOGTE 7
BEVÆBNE 7
BEVÆRTE 7
BIAVLER 7
BISPEVI 7
BISVÆRM 7
BLÅHVAL 7
BOLVÆRK 7
BORDVIN 7
BORVAND 7
BOVBLAD 7
BOVPORT 7
BRAVADE 7
BREVDUE 7
BREVIAR 7
BROVAGT 7
BROVÆGT 7
BYGVÆRK 7
BYSVALE 7
BYVÅBEN 7
BÆKARVE 7
CARAVAN 7
CEVICHE 7
CHEVIOT 7
COVERUP 7
CUVETTE 7
DAGEVIS 7
DAGVAGT 7
DERIVAT 7
DEROVER 7
DEROVRE 7
DERVISH 7
DEVIERE 7
DIVERSE 7
DIVISOR 7
DOKHAVN 7
DRIVERI 7
DRIVERT 7
DRIVGAS 7
DRIVHUS 7
DRIVNET 7
DRIVREM 7
DRIVVOD 7
DRIVVÅD 7
DRYPVIS 7
DUVNING 7
DYBVAND 7
DYNEVÅR 7
DYNGVÅD 7
DYREAVL 7
DÆKNAVN 7
DØDVÆGT 7
DØVFØDT 7
DØVSTUM 7
DÅVILDT 7
EFTERVE 7
EKVIVOK 7
ELEVERE 7
ELEVRÅD 7
ELLEVER 7
ELLEVTE 7
ENDEVÆG 7
ENDIVIE 7
ENKLAVE 7
ENSVARM 7
EVENTYR 7
EVIDENS 7
EVIDENT 7
EVIGHED 7
EVNERIG 7
EVOLERE 7
FARVAND 7
FARVERI 7
FAUVIST 7
FAVNTAG 7
FAVORIT 7
FINHVAL 7
FINVASK 7
FODSVED 7
FORGIVE 7
FORHAVE 7
FORIVRE 7
FORLOVE 7
FORNAVN 7
FOROVEN 7
FOROVER 7
FORSVAR 7
FORVAGT 7
FORVALG 7
FORVARE 7
FORVASK 7
FORVISE 7
FORVÆNT 7
FRARØVE 7
FRAVALG 7
FRAVIGE 7
FREMAVL 7
FRIGIVE 7
FRIHAVN 7
FRIVAGT 7
FÆHOVED 7
GARVERI 7
GASVÆRK 7
GAVEBOD 7
GAVFLAB 7
GAVLHUS 7
GAVLTAG 7
GAVLVÆG 7
GAVMILD 7
GAVNLIG 7
GAVNTRÆ 7
GAVOTTE 7
GENEVER 7
GENGIVE 7
GENLEVE 7
GENSVAR 7
GENVALG 7
GEVANDT 7
GEVINST 7
GEVÆKST 7
GLAVIND 7
GLOVARM 7
GNAVERI 7
GRADVIS 7
GRAVAND 7
GRAVERE 7
GRAVHØJ 7
GRAVURE 7
GROVFIL 7
GROVHED 7
GROVMEL 7
GRÅVEJR 7
GRÅVÆRK 7
GÅSEVIN 7
HALVABE 7
HALVDEL 7
HALVDØD 7
HALVDØR 7
HALVERE 7
HALVFED 7
HALVGUD 7
HALVHED 7
HALVLEG 7
HALVRIM 7
HALVTAG 7
HALVTID 7
HAVARTI 7
HAVBLIK 7
HAVBRUG 7
HAVBUND 7
HAVESYG 7
HAVFRUE 7
HAVMAND 7
HAVMÅGE 7
HAVSALT 7
HAVSENS 7
HAVSNØD 7
HAVSTOK 7
HAVTORN 7
HAVVAND 7
HEDVASK 7
HELVEDE 7
HENGIVE 7
HENLEVE 7
HENOVER 7
HENRIVE 7
HENSOVE 7
HENVISE 7
HEROVER 7
HEROVRE 7
HJEMVEJ 7
HOBEVIS 7
HOLDVIS 7
HOVMODE 7
HOVSLAG 7
HULSVØB 7
HUSVALE 7
HUSVANT 7
HUSVILD 7
HVALPET 7
HVALROS 7
HVEDEØL 7
HVERDAG 7
HVERKEN 7
HVERVER 7
HVIDBOG 7
HVIDKÅL 7
HVIDLIG 7
HVIDLØG 7
HVIDTØL 7
HVIDVIN 7
HVILKEN 7
HVINAND 7
HVIRVEL 7
HVIRVLE 7
HVORDAN 7
HVORFOR 7
HVORFRA 7
HVORHEN 7
HVORHOS 7
HVORIND 7
HVORMED 7
HVORNÅR 7
HVORTIL 7
HVORVED 7
HÆMVÆRK 7
HÆRVÆRK 7
HÆVELSE 7
HÆVNAKT 7
HÆVNING 7
HØVDING 7
HØVLING 7
HÅRVASK 7
INDAVLE 7
INDGIVE 7
INDIVID 7
INDLEVE 7
INDOVER 7
INDSIVE 7
INDVALG 7
INDVEJE 7
INDVÆVE 7
INVALID 7
JAVANER 7
JUVELER 7
JUVENIL 7
JÆVNHED 7
JÆVNING 7
JÆVNLIG 7
JÆVNMÅL 7
KADAVER 7
KAMGAVL 7
KARAVEL 7
KAVALER 7
KAVALET 7
KAVERNE 7
KAVITET 7
KLATVIS 7
KLONAVL 7
KLOVDYR 7
KNIVSÆG 7
KOHVEDE 7
KONVEKS 7
KONVENT 7
KORNAVL 7
KORSVED 7
KORSVEJ 7
KORSVIS 7
KORVÆRK 7
KOVENDE 7
KROGVEJ 7
KROVÆRT 7
KVABSET 7
KVADRAT 7
KVANTOR 7
KVANTUM 7
KVARTAL 7
KVARTER 7
KVARTET 7
KVARTIL 7
KVELLER 7
KVIDDER 7
KVIKLÅN 7
KVINTET 7
KVOTERE 7
KVÆGAVL 7
KVÆGLØS 7
KVÆSTOR 7
KVÆSTUR 7
KVÆSURT 7
KYSTVEJ 7
KÆVLERI 7
KØDKVÆG 7
KØLSVIN 7
KØLVAND 7
LANDVEJ 7
LANDVIN 7
LAVADEL 7
LAVLAND 7
LAVMÆLT 7
LAVNING 7
LAVPRIS 7
LAVTLØN 7
LAVTRYK 7
LERVARE 7
LETVÆGT 7
LEVEFOD 7
LEVENDE 7
LEVETID 7
LEVEVEJ 7
LEVEVIS 7
LEVNING 7
LIGEVED 7
LIVEGEN 7
LIVFULD 7
LIVLINE 7
LIVLÆGE 7
LIVRIST 7
LIVSENS 7
LIVSLØN 7
LIVSMÅL 7
LIVSNÆR 7
LIVSRUM 7
LIVSSAG 7
LIVSSYN 7
LIVSTID 7
LIVVAGT 7
LOVBRUD 7
LOVFORM 7
LOVGIVE 7
LOVNING 7
LOVSANG 7
LUFTVEJ 7
LYDAVIS 7
LYDSVAG 7
LØSRIVE 7
LØVEFOD 7
LØVFALD 7
LØVHANG 7
LØVINDE 7
LØVVÆRK 7
MADVANE 7
MADVARE 7
MAKVÆRK 7
MANØVRE 7
MARKVEJ 7
MARSVIN 7
MARVBEN 7
MAVESUR 7
MAVESÆK 7
MAVESÅR 7
MEDGIVE 7
MEDVIND 7
MILEVID 7
MODSVAR 7
MODVIND 7
MODVÆGT 7
MUNDVIG 7
MURVÆRK 7
MUSVÅGE 7
MØGSVIN 7
MØGVEJR 7
NAIVIST 7
NARHVAL 7
NATRAVN 7
NATVIOL 7
NAVNLIG 7
NAVNLØS 7
NEDARVE 7
NEDOVER 7
NEDRIVE 7
NETAVIS 7
NETMAVE 7
NETVÆRK 7
NIDVISE 7
NIRVANA 7
NOVELLE 7
NYVÆLGE 7
NYVÆRDI 7
NÆBHVAL 7
NÆVNING 7
NØDAVIS 7
NØDHAVN 7
OLDKVAD 7
OMFAVNE 7
OMPRØVE 7
OMSVING 7
OMVENDE 7
OMVENDT 7
OMVISER 7
OMVÆLTE 7
OPDRIVE 7
OPGIVER 7
OPGRAVE 7
OPKRÆVE 7
OPLEVER 7
OPREVET 7
OPSTØVE 7
OPSVING 7
OPVARME 7
OPVARTE 7
OPVIGLE 7
OPVRIDE 7
OPVÆKKE 7
OPVÆKST 7
ORDVALG 7
OVATION 7
OVENFOR 7
OVENFRA 7
OVENIND 7
OVENLYS 7
OVENTIL 7
OVERALL 7
OVERALT 7
OVERARM 7
OVERBID 7
OVERBUD 7
OVERDEL 7
OVERENS 7
OVERFOR 7
OVERGÆR 7
OVERHUD 7
OVERHUS 7
OVERILE 7
OVERISE 7
OVERJEG 7
OVERLAP 7
OVERLÆG 7
OVERLÆS 7
OVERLØB 7
OVERMOD 7
OVERMÆT 7
OVERMÅL 7
OVERSTÅ 7
OVERTAG 7
OVERTAL 7
OVERTID 7
OVERTRO 7
OVERTØJ 7
OVERØSE 7
OVNBAGE 7
OVNFAST 7
OVNKLAR 7
OVREFRA 7
PAKVOGN 7
PALAVER 7
PARVENU 7
PASKVIL 7
PAVELIG 7
PERVERS 7
PIGHVAR 7
PINGVIN 7
PIVSKID 7
PIVÅBEN 7
PJEVSET 7
PLETVIS 7
PORTVIN 7
PROVENU 7
PROVINS 7
PROVSTI 7
PUDEVÅR 7
PÅHVILE 7
PÅVIRKE 7
RATEVIS 7
RAVELIN 7
RAVENDE 7
RAVIOLI 7
RAVJYSK 7
RAVNDUG 7
REGNVÅD 7
REKVIEM 7
RESERVE 7
RETHVAL 7
REVISOR 7
REVIVAL 7
REVLING 7
REVOLTE 7
RINGVEJ 7
RIVEGAL 7
RIVENDE 7
RIVEOST 7
RIVIERA 7
RIVNING 7
ROVFISK 7
ROVFUGL 7
ROVMORD 7
RUMVÆGT 7
RYGEOVN 7
RÆKVÆRK 7
RÆVERØD 7
RØDARVE 7
RØGVARE 7
RØVFULD 7
RÅDGIVE 7
RÅDVILD 7
RÅVILDT 7
SALVING 7
SAMKVEM 7
SAMLEVE 7
SAMOVAR 7
SAMSVAR 7
SAVANNE 7
SAVBLAD 7
SAVFISK 7
SAVNING 7
SAVSPÅN 7
SAVTAND 7
SAVVÆRK 7
SEKVENS 7
SELVBYG 7
SELVDØD 7
SELVEJE 7
SELVFED 7
SELVGOD 7
SELVHAD 7
SELVISK 7
SELVLYD 7
SELVMÅL 7
SELVROS 7
SELVSYN 7
SERVEES 7
SERVERE 7
SERVICE 7
SERVIET 7
SIDEVEJ 7
SIEVERT 7
SIVNING 7
SKAVANK 7
SKIVEBO 7
SKOVBÆR 7
SKOVDUE 7
SKOVDØD 7
SKOVFYR 7
SKOVLØG 7
SKOVLØS 7
SKOVMUS 7
SKOVMÅR 7
SKOVRIG 7
SKOVSER 7
SKOVTUR 7
SKRIVER 7
SKRÅVÆG 7
SKURVET 7
SKVADRE 7
SKVALPE 7
SKVATTE 7
SKVULPE 7
SKVÆTTE 7
SKÆVERT 7
SKÆVHED 7
SLAVERI 7
SLAVISK 7
SLAVIST 7
SMUTVEJ 7
SNAVSET 7
SNEHVID 7
SNEVEJR 7
SOLVENS 7
SOLVENT 7
SOLVIND 7
SOVEBUS 7
SOVESAL 7
STAVRIM 7
STEDVIS 7
STENOVN 7
STEVNSK 7
STIKVEJ 7
STYKVIS 7
STØDVIS 7
STØVFRI 7
STØVLET 7
STØVSKY 7
STØVVEJ 7
SUVERÆN 7
SVAGHED 7
SVAGSYN 7
SVAJRYG 7
SVAMPET 7
SVANGER 7
SVEJSER 7
SVENSKE 7
SVIKKEL 7
SVIMMEL 7
SVINDEL 7
SVINDLE 7
SVINERI 7
SVINGEL 7
SVINGER 7
SVINGLE 7
SVINGOM 7
SVIPSER 7
SVIPTUR 7
SVIRVEL 7
SVOVLET 7
SVULLEN 7
SVUNGEN 7
SVUPPER 7
SVÆRMER 7
SVØMMER 7
SYDOVER 7
SYDVEST 7
SYVENDE 7
SYVÅRIG 7
SÆDVANE 7
SØLVFAD 7
SØLVKRÆ 7
SØLVSKE 7
SØLVTØJ 7
SØRØVER 7
SØVNLØS 7
SØVÆRTS 7
TAGVÆRK 7
TAMKVÆG 7
TAMSVIN 7
TATOVØR 7
TAVERNA 7
TAVSHED 7
TILGIVE 7
TILLAVE 7
TILNAVN 7
TILRIVE 7
TILSVAR 7
TILVALG 7
TILVANT 7
TIMEVIS 7
TIPVOGN 7
TJAVSET 7
TOGVOGN 7
TOLVTAL 7
TOLVÅRS 7
TONSVIS 7
TOPMAVE 7
TOPNAVN 7
TOPTYVE 7
TOVBANE 7
TOVNING 7
TOVVÆRK 7
TRAVERS 7
TRAVLØB 7
TREDIVE 7
TREVEJS 7
TREVLET 7
TRINVIS 7
TRIVIAL 7
TRIVIEL 7
TRIVSEL 7
TROLOVE 7
TRÆVARE 7
TRÆVÆRK 7
TVEDELE 7
TVEKAMP 7
TVETAND 7
TVISTES 7
TVIVLER 7
TVUNGEN 7
TVÆRFAG 7
TVÆRMÅL 7
TVÆRREB 7
TVÆRSUM 7
TVÆRTOM 7
TVÆRVEJ 7
TYVENDE 7
TYVEPAK 7
TYVEÅRS 7
TØRVEJR 7
UBEKVEM 7
UBEVIST 7
UDDRIVE 7
UDGIVER 7
UDGRAVE 7
UDJÆVNE 7
UDKRÆVE 7
UDLEVET 7
UDMARVE 7
UDNÆVNE 7
UDSKIVE 7
UDSOVET 7
UDSVEDE 7
UDSVING 7
UDTVÆRE 7
UDVANDE 7
UDVASKE 7
UDVIKLE 7
UDVINDE 7
UDVIRKE 7
UDVISKE 7
UDVÆKST 7
UDVÆLGE 7
UFARVET 7
UGEAVIS 7
UHØVISK 7
ULOVLIG 7
ULVEFOD 7
ULVERØN 7
ULVETID 7
ULVINDE 7
UNDLIVE 7
UNDVIGE 7
UNDVÆRE 7
UNGKVÆG 7
UNIVERS 7
UPRØVET 7
UVANLIG 7
UVASKET 7
UVEJSOM 7
UVENLIG 7
UVENTET 7
UVIGTIG 7
UVILDIG 7
UVILLIG 7
UVÆRDIG 7
YDEEVNE 7
YDERVÆG 7
ÆKVATOR 7
ØGENAVN 7
ØRETÆVE 7
ØREVOKS 7
ØSTOVER 7
ÅRSVÆRK 7
ÅRVÅGEN 7

Ord med V inde i ordet på 8 bogstaver

1.110 ord på 8 bogstaver
Ord Bogstaver
ADVARSEL 8
ADVISERE 8
ADVOKERE 8
AFKVISTE 8
AFLEVERE 8
AFSKRIVE 8
AFSVOVLE 8
AFSVÆKKE 8
AFSVÆRGE 8
AFTVINGE 8
AFVANDRE 8
AFVARSLE 8
AFVEKSLE 8
AFVIKLER 8
AKTIVERE 8
AKTIVISK 8
AKTIVIST 8
AKVARIST 8
AKVATISK 8
AKVÆDUKT 8
ALFARVEJ 8
ALMENVEL 8
ALPEVIOL 8
ALVEOLAR 8
ALVEOLÆR 8
ALVERDEN 8
ALVORLIG 8
ANETAVLE 8
ANGIVERI 8
ANJOUVIN 8
ANKENÆVN 8
ANTIKVAR 8
ANVERFER 8
ARKIVERE 8
ARMSVING 8
ARRIVERE 8
ARTSNAVN 8
ARVEGANG 8
ARVEGODS 8
ARVESYND 8
ARVTAGER 8
ATAVISME 8
AUTOSVAR 8
AUTOVÆRN 8
AVANCERE 8
AVERSION 8
AVERTERE 8
AVISHOLD 8
AVLSGÅRD 8
BADEVAND 8
BADEVÆGT 8
BAGEEVNE 8
BAGHOVED 8
BAGSTAVN 8
BAGVASKE 8
BAGVENDT 8
BEDRØVET 8
BEKVEMME 8
BESKRIVE 8
BESVÆRGE 8
BETVINGE 8
BETVIVLE 8
BEVARING 8
BEVINGET 8
BEVOKSET 8
BEVÆRTER 8
BIDEVIND 8
BJERGVÆG 8
BLADMAVE 8
BLODHÆVN 8
BLOKHØVL 8
BLOKVOGN 8
BLYHVIDT 8
BOGHVEDE 8
BORTRIVE 8
BORTVALG 8
BORTVISE 8
BOVSPRYD 8
BRAKVAND 8
BRANDVEJ 8
BRAVORÅB 8
BREVKORT 8
BREVVÆGT 8
BROHOVED 8
BRYGVAND 8
BUGTHØVL 8
BUNDTVIS 8
BUNDVAND 8
BUNKEVIS 8
BYGEVEJR 8
BÆLLEVIN 8
BÆREEVNE 8
BÆVERLAM 8
BÆVREASP 8
BØRNEVEN 8
BÅDEHAVN 8
BÅNDHØVL 8
CALVADOS 8
CALVINSK 8
CASANOVA 8
CELLEVÆG 8
CHEVREAU 8
CIVILIST 8
CIVILRET 8
DAGSVÆRK 8
DATIVISK 8
DERIVERE 8
DEROVENI 8
DESVÆRRE 8
DEVOVERE 8
DISFAVØR 8
DIVALENT 8
DIVIDEND 8
DIVIDERE 8
DIVISION 8
DJÆRVHED 8
DJÆVELSK 8
DJÆVLERI 8
DOVENDYR 8
DRIVBÆNK 8
DRIVGARN 8
DRIVHJUL 8
DRIVNING 8
DRIVVÆRK 8
DRÆNVAND 8
DRØVLING 8
DRÅBEVIS 8
DUSINVIS 8
DUVETINE 8
DVÆRGPIL 8
DVÆRGTRÆ 8
DYNGEVIS 8
DYREHAVE 8
DYREVÆRN 8
DÆKFARVE 8
DÆKVINGE 8
DØBENAVN 8
DØDVANDE 8
DØGNVAGT 8
DØVBLIND 8
DØVNÆLDE 8
EDSVOREN 8
EGENNAVN 8
EGENVÆGT 8
EGENVÆRD 8
EKSKLAVE 8
EKVIPAGE 8
EKVIPERE 8
ELDREVEN 8
ELEVATOR 8
ELLEVILD 8
ELOKVENS 8
ELOKVENT 8
ELVERHØJ 8
ENEVÆLDE 8
ENOGTYVE 8
ERHVERVE 8
ETAPEVIS 8
EVAKUERE 8
EVALUERE 8
EVENTUEL 8
EVIGTUNG 8
EVNESVAG 8
FADERVOR 8
FALSHØVL 8
FARVELØS 8
FARVERIG 8
FARVNING 8
FAUVISME 8
FAVNFULD 8
FEDESVIN 8
FESTIVAL 8
FINREVEN 8
FINVASKE 8
FJERVÆGT 8
FLADVAND 8
FLADVOGN 8
FLETVÆRK 8
FLIPOVER 8
FLISEVÆG 8
FLOVMAND 8
FLUEVÆGT 8
FLYVEBÅD 8
FLYVERØN 8
FLYVETID 8
FLYVNING 8
FODSVAMP 8
FODVORTE 8
FOLDEVÆG 8
FORBAVSE 8
FORBLIVE 8
FORDRIVE 8
FORDÆRVE 8
FOREGIVE 8
FOREVIGE 8
FOREVISE 8
FORGROVE 8
FORGÆVES 8
FORLOVER 8
FORMGIVE 8
FORNÆVNT 8
FORPRØVE 8
FORREVEN 8
FORSOVET 8
FORSTAVN 8
FORSTUVE 8
FORSTØVE 8
FORSVARE 8
FORSØLVE 8
FORVALTE 8
FORVARME 8
FORVASKE 8
FORVEJEN 8
FORVENTE 8
FORVIKLE 8
FORVILDE 8
FORVINDE 8
FORVIRRE 8
FORVISSE 8
FORVITRE 8
FORVOLDE 8
FORVOVEN 8
FORVRIDE 8
FORVÆNNE 8
FORVÆRRE 8
FORVÅGET 8
FOTOVOGN 8
FRAVÆLGE 8
FRAVÆNNE 8
FREDSVEN 8
FREKVENS 8
FREKVENT 8
FREMAVLE 8
FREMHÆVE 8
FREMOVER 8
FREMVISE 8
FRIVÆRDI 8
FRUGTAVL 8
FRUGTVIN 8
FYGEVEJR 8
FYRSVAMP 8
FYRVÆSEN 8
FØDEVAND 8
FØDEVARE 8
FØLEEVNE 8
FØRNÆVNT 8
GADENAVN 8
GADEVOLD 8
GALHVEPS 8
GARVNING 8
GAVEBÅND 8
GAVEKORT 8
GAVSTRIK 8
GENDRIVE 8
GENGIVER 8
GENSVARE 8
GENVINDE 8
GENVISIT 8
GENVÆKST 8
GENVÆLGE 8
GESVINDT 8
GEVALDIG 8
GEVÆRLØB 8
GEVÆRREM 8
GIGTSVAG 8
GIVETVIS 8
GLASVÆRK 8
GLIMTVIS 8
GNAVNING 8
GODSVOGN 8
GRAVFRED 8
GRAVFUND 8
GRAVFÆRD 8
GRAVHUND 8
GRAVITET 8
GRAVMÆLE 8
GRAVNING 8
GRAVRUST 8
GRAVRØST 8
GRAVSTED 8
GRAVSTEN 8
GRAVSTIK 8
GREVELIG 8
GREVINDE 8
GREVSKAB 8
GROVBRØD 8
GROVKIKS 8
GROVSMED 8
GROVVARE 8
GROVÆDER 8
GRÆVLING 8
GRØNSVÆR 8
GUDEGAVE 8
GUDGIVEN 8
GULDVÆGT 8
GULVBRÆT 8
GULVKLUD 8
GUVERNØR 8
GÆRSVAMP 8
GÅRDHAVE 8
GÅRDVAGT 8
HADEGAVE 8
HAGLVEJR 8
HALVBIND 8
HALVBROR 8
HALVDAGS 8
HALVFEMS 8
HALVFULD 8
HALVGRÆS 8
HALVKILO 8
HALVMÅNE 8
HALVNODE 8
HALVPART 8
HALVRUND 8
HALVSTIK 8
HALVSØVN 8
HALVTIDS 8
HALVTONE 8
HALVVEJS 8
HARVNING 8
HASTVÆRK 8
HATSVAMP 8
HAVANLÆG 8
HAVARERE 8
HAVARIST 8
HAVEBRUG 8
HAVEFEST 8
HAVELÅGE 8
HAVESKUR 8
HAVESTUE 8
HAVESYGE 8
HAVGASSE 8
HAVMØLLE 8
HAVNEBAD 8
HAVNELØB 8
HAVTASKE 8
HAVØRRED 8
HELVEDES 8
HENGIVEN 8
HENVENDE 8
HEROVENI 8
HIGHFIVE 8
HJEMGIVE 8
HJEMOVER 8
HOFFARVE 8
HORDEVIS 8
HORNKVÆG 8
HORNVIOL 8
HOVBONDE 8
HOVEDBOG 8
HOVEDDØR 8
HOVEDFAG 8
HOVEDLØS 8
HOVEDRET 8
HOVEDRIG 8
HOVEDSAG 8
HOVEDTØJ 8
HOVEDVEJ 8
HOVMODIG 8
HUDFARVE 8
HUGVÅBEN 8
HUSSVAMP 8
HVABEHAR 8
HVALFISK 8
HVEDEMEL 8
HVEPSEBO 8
HVERMAND 8
HVIDBLIK 8
HVIDGULD 8
HVIDHVAL 8
HVIDVASK 8
HVILEDAG 8
HVILELØS 8
HVILETID 8
HVILLING 8
HVIRVLER 8
HVORIMOD 8
HVORINDE 8
HVOROVER 8
HVORVIDT 8
HVÆLVING 8
HVÆSNING 8
HYREVOGN 8
HÆVDELSE 8
HÆVDSTID 8
HÆVEKORT 8
HÆVNLYST 8
HÆVNTOGT 8
HØJRØVET 8
HØJVANDE 8
HØREVÆRN 8
HØVLSPÅN 8
HÅNDHÆVE 8
HÅNDVARM 8
HÅNDVASK 8
HÅNDVÆGT 8
HÅNDVÆRK 8
HÅRFARVE 8
HÅRVILDT 8
HÅRVÆKST 8
IHVORVEL 8
ILDPRØVE 8
ILLIKVID 8
ILTSVIND 8
INDDRIVE 8
INDEHAVE 8
INDERVÆG 8
INDFARVE 8
INDFLYVE 8
INDKRÆVE 8
INDSVØBE 8
INDVENDE 8
INDVIKLE 8
INDVILGE 8
INDVINDE 8
INDVIRKE 8
INDVOLDE 8
INDVÆLGE 8
INDVÅNER 8
INNOVERE 8
INTERVAL 8
INVADERE 8
INVASION 8
INVENTAR 8
INVESTOR 8
INVITERE 8
ISVAFFEL 8
ISVINTER 8
ITUREVEN 8
JORDVOLD 8
JULEGAVE 8
JÆVNDØGN 8
JÆVNFØRE 8
KALKVÆRK 8
KALVEKNÆ 8
KALVEKØD 8
KALVNING 8
KAMPVALG 8
KAMPVOGN 8
KANINAVL 8
KARAVANE 8
KARNEVAL 8
KAVALERI 8
KAVATINE 8
KAVERNØS 8
KERNEVED 8
KILOVOLT 8
KLAPVOGN 8
KLARVASK 8
KLATVASK 8
KLAVRING 8
KLORVAND 8
KLOVNERI 8
KLØVNING 8
KNARVORN 8
KNIVBLAD 8
KNIVBLOK 8
KNIVMORD 8
KNIVSTIK 8
KNURVORN 8
KNYTNÆVE 8
KODRIVER 8
KOGEVASK 8
KOLDSVED 8
KONKLAVE 8
KONVOLUT 8
KOPIVARE 8
KOSOVOER 8
KOSOVOSK 8
KOSTVANE 8
KRANVOGN 8
KRAVEBEN 8
KRIDHVID 8
KULSVIER 8
KURVFULD 8
KVADRANT 8
KVADRERE 8
KVALFULD 8
KVALITET 8
KVALKVED 8
KVARTSIT 8
KVARTSUR 8
KVASTHUE 8
KVIEØJET 8
KVIKGRÆS 8
KVIKSAND 8
KVITTERE 8
KVOTIENT 8
KVÆDETRÆ 8
KVÆGBRUG 8
KVÆGELSE 8
KVÆGHOLD 8
KVÆGPEST 8
KVÆLNING 8
KVÆLSTOF 8
KYSTVAGT 8
KÆLENAVN 8
KÆLVETID 8
KÆLVNING 8
KØBENAVN 8
KØLEVAND 8
KØLEVOGN 8
KÅLHOVED 8
LABSKOVS 8
LANDEVEJ 8
LANGVEJS 8
LARVEFOD 8
LASTVOGN 8
LASTVÆRK 8
LAVALDER 8
LAVBENET 8
LAVEMENT 8
LAVENDEL 8
LAVERING 8
LAVHÆLET 8
LAVKOMIK 8
LAVPUNKT 8
LAVSÆSON 8
LAVVANDE 8
LAVVÆKST 8
LEDEEVNE 8
LEGEVÆRK 8
LEMVIGER 8
LEVEBRØD 8
LEVEDAGE 8
LEVEMAND 8
LEVEMÅDE 8
LEVERING 8
LEVESTED 8
LEVITISK 8
LIGERVIS 8
LIGEVÆGT 8
LIGEVÆRD 8
LIMFARVE 8
LINGVIST 8
LIVAGTIG 8
LIVESHOW 8
LIVGARDE 8
LIVGIVER 8
LIVMODER 8
LIVRENTE 8
LIVSALIG 8
LIVSFARE 8
LIVSGLAD 8
LIVSKABT 8
LIVSKLOG 8
LIVSLANG 8
LIVSLEDE 8
LIVSLYST 8
LIVSLØGN 8
LIVSSTIL 8
LIVSTEGN 8
LIVSVÆRK 8
LIVVIDDE 8
LOVFÆSTE 8
LOVGIVER 8
LOVKRAFT 8
LOVLYDIG 8
LOVPAKKE 8
LOVPRISE 8
LOVSIKRE 8
LOVSYNGE 8
LUDDOVEN 8
LUFTHAVN 8
LUFTVÆRN 8
LUVSLIDT 8
LYDPRØVE 8
LYSGIVER 8
LYSSVÆRD 8
LYSTAVLE 8
LYSVÅGEN 8
LÆGEVAGT 8
LÆSEEVNE 8
LÆSESVAG 8
LÆSSEVIS 8
LØNSLAVE 8
LØVEKULE 8
LØVEMUND 8
LØVETAND 8
LÅNGIVER 8
MAGSVEJR 8
MAKEOVER 8
MALDIVER 8
MANGROVE 8
MARKNAVN 8
MARVFULD 8
MASSEVIS 8
MAVEDANS 8
MAVEKNEB 8
MAVEONDE 8
MAVEPINE 8
MAVESYRE 8
MEDIÆVAL 8
MEDLEVEN 8
MEDVIDEN 8
MEDVIDER 8
MEDVIRKE 8
MEGAVOLT 8
MEREVÆRD 8
MERVÆRDI 8
METERVIS 8
MIDTOVER 8
MIDTVEJS 8
MIKROOVN 8
MISFARVE 8
MISVÆKST 8
MODBEVIS 8
MODSVARE 8
MODVILJE 8
MODVIRKE 8
MODVÆRGE 8
MOLDOVER 8
MOSELVIN 8
MOSKOVIT 8
MOTIVERE 8
MOTIVISK 8
MOTORVEJ 8
MULDVARP 8
MULIGVIS 8
MUNDVAND 8
MUSTHAVE 8
MYRELØVE 8
MÆLKEVEJ 8
NAIVISME 8
NAIVITET 8
NAVERBOR 8
NAVIGERE 8
NAVNEDAG 8
NAVNEORD 8
NAVNGIVE 8
NEDGRAVE 8
NEDSVING 8
NERVEGAS 8
NETVÆRKE 8
NIOGTYVE 8
NORDOVER 8
NORDVEST 8
NOVATION 8
NOVEMBER 8
NOVICIAT 8
NULVÆKST 8
NYSNÆVNT 8
NÆVEFULD 8
NÆVNELSE 8
NØDUDVEJ 8
NØDVÆRGE 8
NÅDEGAVE 8
OMSKRIVE 8
OMVEKSLE 8
OMVERDEN 8
OPBEVARE 8
OPDREVEN 8
OPHOVNET 8
OPKRÆVER 8
OPPEOVER 8
OPSKRIVE 8
OPTREVLE 8
OPVARTER 8
OPVASKER 8
OPVIGLER 8
OPVOKSET 8
OPVÅGNEN 8
OPØVELSE 8
OSTEHØVL 8
OVENOVER 8
OVERBLIK 8
OVERBYDE 8
OVERDØVE 8
OVERFALD 8
OVERFART 8
OVERFLOD 8
OVERFUSE 8
OVERFØRE 8
OVERGANG 8
OVERGEAR 8
OVERGEMT 8
OVERGIVE 8
OVERGREB 8
OVERHALE 8
OVERHEAD 8
OVERHÆNG 8
OVERHØRE 8
OVERHÅND 8
OVERILET 8
OVERKANT 8
OVERKILL 8
OVERKROP 8
OVERKURS 8
OVERKÆBE 8
OVERKØJE 8
OVERKØRT 8
OVERLADE 8
OVERLAGT 8
OVERLAST 8
OVERLEVE 8
OVERLÆBE 8
OVERLÆGE 8
OVERMAGT 8
OVERMALE 8
OVERMAND 8
OVERMUND 8
OVERMÅDE 8
OVERPRIS 8
OVERSALG 8
OVERSAVE 8
OVERSEJL 8
OVERSIDE 8
OVERSIGT 8
OVERSIZE 8
OVERSKAB 8
OVERSKRU 8
OVERSKUD 8
OVERSKUE 8
OVERSKÆG 8
OVERSLAG 8
OVERSPIL 8
OVERSTIK 8
OVERTAGE 8
OVERTALE 8
OVERTAND 8
OVERTIME 8
OVERTONE 8
OVERTRYK 8
OVERTRÆK 8
OVERTRÆT 8
OVERTRÅD 8
OVERTYDE 8
OVERVEJE 8
OVERVÆGT 8
OVERVÆRE 8
OVERVÅGE 8
OVNSTEGE 8
OVNTØRRE 8
PARAVANE 8
PAVESTOL 8
PAVILLON 8
PELSVÆRK 8
PENNEVEN 8
PERLEVEN 8
PIASSAVA 8
PIGENAVN 8
PINDSVIN 8
PIVFALSK 8
PIVOTERE 8
PIVRINGE 8
PJASKVÅD 8
PLASKVÅD 8
PLOVFURE 8
PLOVJERN 8
PLOVMAND 8
PLOVSKÆR 8
PLUKKEVE 8
PONYVOGN 8
PRESSEVE 8
PRISGIVE 8
PRIVATEN 8
PRIVATIM 8
PROVIANT 8
PROVISOR 8
PRYDHAVE 8
PRÆSTEVI 8
PRØVEHUS 8
PRØVELSE 8
PRØVERUM 8
PRØVNING 8
PUDSHØVL 8
PULLOVER 8
PUNDEVIS 8
PUNKTVIS 8
PÅKRÆVET 8
PÅSKRIVE 8
PÅSTÆVNT 8
PÅTVINGE 8
QUIZVÆRT 8
RAVNEMOR 8
RECEIVER 8
REGNVAND 8
REGNVEJR 8
REKVISIT 8
RELEVANS 8
RELEVANT 8
RELIKVIE 8
REMSKIVE 8
RENLIVET 8
RENOVERE 8
RENVASKE 8
RESERVAT 8
RETHAVER 8
RETVENDT 8
REVANCHE 8
REVEILLE 8
REVERENS 8
REVERSAL 8
REVIDERE 8
REVISION 8
REVOLVER 8
REVSELSE 8
REVYVISE 8
RINGVRAG 8
RISTVÆRK 8
RIVEBRÆT 8
RIVEJERN 8
ROTVÆLSK 8
ROVDRIFT 8
ROVHUGST 8
RUMVÆSEN 8
RUSKVEJR 8
RUSTVOGN 8
RYGTEVIS 8
RÆKKEVIS 8
RÆVEHALE 8
RÆVEKAGE 8
RÆVEPELS 8
RÆVESAKS 8
RÆVESØVN 8
RØVBALDE 8
RØVERISK 8
RØVERKØB 8
RØVRENDE 8
RÅDGIVER 8
RÅDSVAMP 8
SALTVAND 8
SALVELSE 8
SALVETEN 8
SAMLEVER 8
SAMVIRKE 8
SAVOJKÅL 8
SAVSMULD 8
SEJLIVET 8
SELVEJER 8
SELVESTE 8
SELVGLAD 8
SELVKLAR 8
SELVKLOG 8
SELVLEDE 8
SELVLÆRT 8
SELVMORD 8
SELVPLUK 8
SELVSAGT 8
SELVSÅET 8
SELVTUGT 8
SELVTÆGT 8
SELVVÆRD 8
SERVANTE 8
SERVITUT 8
SEVÆRDIG 8
SIDEVIND 8
SIDEVOGN 8
SIVEGADE 8
SIVMÅTTE 8
SJASKVÅD 8
SKABSVÆG 8
SKAREVIS 8
SKAVGRÆS 8
SKOLEVEJ 8
SKOVBRUG 8
SKOVBRYN 8
SKOVBUND 8
SKOVFLÅT 8
SKOVLING 8
SKOVMYRE 8
SKOVNING 8
SKOVSVIN 8
SKOVSYRE 8
SKOVVOGN 8
SKRAVERE 8
SKRAVLET 8
SKRIVERI 8
SKURVOGN 8
SKVADDER 8
SKVALDER 8
SKVALDRE 8
SKVATTET 8
SKÆRMVÆG 8
SKÆVDELE 8
SKÆVØJET 8
SKØNSVIS 8
SKÅLVÆGT 8
SLAGVARE 8
SLAGVÆRK 8
SLAVINDE 8
SLETHVAR 8
SLIPOVER 8
SLOVENER 8
SLOVENSK 8
SLUGVORN 8
SLØVSIND 8
SMÅKRAVL 8
SMÅTRAVL 8
SMÅVILDT 8
SNEDRIVE 8
SNESEVIS 8
SNESKOVL 8
SNÆVRING 8
SODAVAND 8
SOLKURVE 8
SOLVARME 8
SOUVENIR 8
SOUVLAKI 8
SOVEPOSE 8
SOVEPUDE 8
SOVESOFA 8
SOVESYGE 8
SOVEVOGN 8
SPORVEJE 8
SPORVOGN 8
SPUNSVÆG 8
STAVELSE 8
STAVEORD 8
STAVGANG 8
STAVNING 8
STEDNAVN 8
STEDVANT 8
STEVNSBO 8
STIMEVIS 8
STIVELSE 8
STIVNING 8
STIVSIND 8
STOKVÆRK 8
STORVASK 8
STORVÆRK 8
STRIVRET 8
STUVNING 8
STYRVOLT 8
STÆVNING 8
STØJSVAG 8
STØJVOLD 8
STØVBLAD 8
STØVBOLD 8
STØVFANG 8
STØVFNUG 8
STØVGRAN 8
STØVMIDE 8
STØVREGN 8
STØVSUGE 8
STÅLVÆRK 8
SUGEEVNE 8
SVABRING 8
SVAGELIG 8
SVAGTRYK 8
SVAJNING 8
SVALEROD 8
SVALEURT 8
SVARTBAG 8
SVASTIKA 8
SVECISME 8
SVEDEKUR 8
SVEDEREM 8
SVEDETUR 8
SVENSKEN 8
SVENSKER 8
SVIDNING 8
SVINDLER 8
SVINDSOT 8
SVINEAVL 8
SVINEKAM 8
SVINEKØD 8
SVINESTI 8
SVINGARM 8
SVINGBAR 8
SVINGBOR 8
SVINGBRO 8
SVINGDØR 8
SVINGTUR 8
SVOVLGUL 8
SVOVLHAT 8
SVOVLING 8
SVOVLKIS 8
SVOVLROD 8
SVOVLSUR 8
SVULSTIG 8
SVUMNING 8
SVÆKLING 8
SVÆRMERI 8
SVÆRVÆGT 8
SVÆVEFLY 8
SVÆVNING 8
SVØMNING 8
SYDHAVSØ 8
SYDVENDT 8
SYNSEVNE 8
SYVARMET 8
SYVSOVER 8
SYVTIDEN 8
SYVTIFEM 8
SÆBEVAND 8
SÆKKEVIS 8
SØLVBEDE 8
SØLVBRUD 8
SØLVFISK 8
SØLVPLET 8
SØLVSMED 8
SØLVSNOR 8
SØRØVERI 8
SØSTØVLE 8
SØVNAPNØ 8
TAKVINGE 8
TALEVANT 8
TALVÆRDI 8
TANDHVAL 8
TANKVOGN 8
TARVELIG 8
TATOVERE 8
TEGLVÆRK 8
TELTVOGN 8
TEVARMER 8
TIDEVAND 8
TIDRØVER 8
TILOVERS 8
TILSVINE 8
TILVENDE 8
TILVIRKE 8
TILVÆKST 8
TILVÆLGE 8
TILVÆNNE 8
TOLVÅRIG 8
TOMAHAVK 8
TOMMEVIS 8
TOOGTYVE 8
TORVEDAG 8
TORVEHAL 8
TOSTAVET 8
TOVINGET 8
TRAVALJE 8
TRAVBANE 8
TRAVESKO 8
TRAVESTI 8
TRAVETUR 8
TRAVHEST 8
TRAVKUSK 8
TREDIVER 8
TREDIVTE 8
TREKVART 8
TRIVELIG 8
TROSIVER 8
TRYKSVAG 8
TRÆHVEPS 8
TRÆKVIND 8
TRÆKVOGN 8
TRÅDVÆRK 8
TUDEVORN 8
TVANGFRI 8
TVANGLØS 8
TVEDRAGT 8
TVETULLE 8
TVETYDIG 8
TVEÆGGET 8
TVILLING 8
TVINDING 8
TVIVLLØS 8
TVIVLSOM 8
TVÆRMUND 8
TVÆRSKIB 8
TVÆRSNIT 8
TVÆTNING 8
TYKMAVET 8
TYVAGTIG 8
TYVEGODS 8
TYVEÅRIG 8
TYVSTART 8
TÆVEHUND 8
TØNDEVIS 8
TØVEPRIK 8
UBEGAVET 8
UBENÆVNT 8
UBEVIDST 8
UDEBLIVE 8
UDENOVER 8
UDENVÆRK 8
UDHVILET 8
UDLEVERE 8
UDSKRIVE 8
UDSVEJFE 8
UDVANDRE 8
UDVEKSLE 8
UDVENDIG 8
UDVIKLER 8
UDVOKSET 8
UDVORTES 8
UDØVELSE 8
UINDVIET 8
UJÆVNHED 8
ULIVSSÅR 8
ULVEHUND 8
ULVEMÆLK 8
ULVETIME 8
ULVEUNGE 8
URINVEJE 8
URTEHAVE 8
USELVISK 8
USKREVEN 8
USVÆKKET 8
UTVUNGEN 8
UVENSKAB 8
UVIDENDE 8
UVIRKSOM 8
UVORNHED 8
WALKOVER 8
ÆGVINKEL 8
ÆRESVAGT 8
ÆRESVOLD 8
ÆRVÆRDIG 8
ØJENVÆRN 8
ØSTVENDT 8
ØVEHÆFTE 8
ØVRIGHED 8
ÅNDSEVNE 8
ÅNDSSVAG 8
ÅNDSVÆRK 8
ÅRSPRØVE 8

Ord med V inde i ordet på 9 bogstaver

1.245 ord på 9 bogstaver
Ord Bogstaver
ADVENTIST 9
ADVENTURE 9
ADVERBIAL 9
ADVERBIEL 9
ADVERBIUM 9
ADVOKATUR 9
AFGIVELSE 9
AFGIVNING 9
AFHØVLING 9
AFLIVNING 9
AFLØVNING 9
AFRIVNING 9
AFSVALING 9
AFTENVAGT 9
AFVANDING 9
AFVEJNING 9
AFVIGELSE 9
AFVIKLING 9
AFVISNING 9
AFVÆBNING 9
AFVÆNNING 9
AGGRAVERE 9
AGTVÆRDIG 9
AKKVIRERE 9
AKTIVISME 9
AKTIVITET 9
AKVAMARIN 9
AKVAPLANE 9
AKVATINTE 9
ALKVANTOR 9
ALLIGEVEL 9
ALVIDENDE 9
ALVORSORD 9
ANDUVNING 9
ANGIVELIG 9
ANGIVELSE 9
ANSKREVEN 9
ANSVARLIG 9
ANVISNING 9
ARKIVFOTO 9
ARVEANLÆG 9
ARVEFØLGE 9
ARVELADER 9
ARVEMASSE 9
ARVEONKEL 9
ARVEPRINS 9
ATOMVÅBEN 9
AVANCERET 9
AVISPAPIR 9
BADEVINGE 9
BANKRØVER 9
BANKVÆSEN 9
BARDEHVAL 9
BARNEVOGN 9
BEDREVÆRD 9
BEDØVELSE 9
BEDØVENDE 9
BEGAVELSE 9
BENGNAVER 9
BENOVELSE 9
BENVARMER 9
BERØVELSE 9
BESKRIVER 9
BESTØVLET 9
BESVANGRE 9
BESVOGRET 9
BESVÆRING 9
BESVÆRLIG 9
BESØGSVEN 9
BEVANDRET 9
BEVARELSE 9
BEVERDING 9
BEVIKLING 9
BEVILLING 9
BEVISELIG 9
BEVÆBNING 9
BEVÆGELIG 9
BEVÆGELSE 9
BILINGVAL 9
BIVUAKERE 9
BIVÅNELSE 9
BJERGVÆRK 9
BLADHVEPS 9
BLANKVERS 9
BLEGEVAND 9
BLODPRØVE 9
BLÆNDVÆRK 9
BLÆSEVEJR 9
BOGIEVOGN 9
BOLSJEVIK 9
BONVIVANT 9
BORTVEJRE 9
BORTVENDE 9
BORTVÆLGE 9
BOSSANOVA 9
BOULEVARD 9
BRANDVAGT 9
BRANDVARM 9
BRANDVÆRN 9
BREDRØVET 9
BREVBOMBE 9
BREVHOVED 9
BREVKASSE 9
BREVPAPIR 9
BREVSKOLE 9
BREVÅBNER 9
BRUGSVAND 9
BRUGTVOGN 9
BRUSHOVED 9
BRYSTVÆRN 9
BRÆDDEVÆG 9
BRÆNDEOVN 9
BRÆNDEVIN 9
BRØDSKIVE 9
BUKSEVAND 9
BUNDFARVE 9
BÆLGVANTE 9
BÆREKRAVE 9
BÆVERGEJL 9
BÆVREGRÆS 9
BØRNEHAVE 9
BØRNEVÆRN 9
BÅDEVÆRFT 9
CALVINIST 9
COVERBAND 9
DAGDRIVER 9
DALEVENDE 9
DANSKVAND 9
DAVÆRENDE 9
DEPRAVERE 9
DERUDOVER 9
DEVALUERE 9
DEVELOPER 9
DEVIATION 9
DEVIERING 9
DIGEGREVE 9
DIGESVALE 9
DIVANESER 9
DIVERGENS 9
DIVERGENT 9
DIVERGERE 9
DIVERSION 9
DIVERTERE 9
DIVIDENDE 9
DOMPROVST 9
DOVENKROP 9
DOVENLARS 9
DOVENSKAB 9
DRAPHAVRE 9
DRAVIDISK 9
DRIVAKSEL 9
DRIVANKER 9
DRIVKRAFT 9
DRYPVANDE 9
DRØVTYGGE 9
DUKKEVOGN 9
DVÆRGBIRK 9
DVÆRGFOLK 9
DVÆRGHØNE 9
DØRVOGTER 9
DØVBLEVEN 9
DØVELÆRER 9
DØVESKOLE 9
DÅBSVIDNE 9
EFTERGIVE 9
EFTERLAVE 9
EFTERLEVE 9
EFTERNAVN 9
EFTERVISE 9
EGENVILJE 9
EKSEKVERE 9
EKSKVISIT 9
ELEVATION 9
ELEVINTRA 9
ELLEVETAL 9
ELLEVEÅRS 9
ELVERFOLK 9
ELVERPIGE 9
ENDEVENDE 9
ENDVIDERE 9
ENEVÆLDIG 9
ENKELTVIS 9
ENSFARVET 9
ETAGEVASK 9
EVADATTER 9
EVALUATOR 9
EVANGELIE 9
EVAPORERE 9
EVASORISK 9
EVENTYRER 9
EVERGREEN 9
EVINDELIG 9
EVOLERING 9
EVOLUTION 9
FARVEBÅND 9
FARVEFAST 9
FARVEFILM 9
FARVEGLAD 9
FARVEKLIP 9
FARVELADE 9
FARVESTOF 9
FARVETONE 9
FARVEÆGTE 9
FASTELAVN 9
FATTEEVNE 9
FAVORABEL 9
FAVØRPRIS 9
FEDTLEVER 9
FEMOGTYVE 9
FERSKVAND 9
FERSKVARE 9
FIRKLØVER 9
FIRMANAVN 9
FLADVÆVET 9
FLOKKEVIS 9
FLUESVAMP 9
FLYDEVÆGT 9
FLYVEASKE 9
FLYVEBLAD 9
FLYVEFISK 9
FLYVEKLAR 9
FLYVERUTE 9
FLYVESAND 9
FLYVEØGLE 9
FLYVEØRER 9
FODHVILER 9
FOLKEVISE 9
FOLKEVOGN 9
FORBAVSET 9
FORBLIVEN 9
FORESVÆVE 9
FOREVISER 9
FORKVAKLE 9
FORKVINDE 9
FORMGIVER 9
FORMKURVE 9
FORSKRIVE 9
FORSNÆVRE 9
FORSTØVER 9
FORSVARER 9
FORSVINDE 9
FORSVÆRGE 9
FORTRAVLE 9
FORTVIVLE 9
FORVALTER 9
FORVANDLE 9
FORVANSKE 9
FORVARING 9
FORVARMER 9
FORVARSEL 9
FORVARSLE 9
FORVEKSLE 9
FORVOKSET 9
FORVORPEN 9
FORVRÆNGE 9
FORVRØVLE 9
FORØVELSE 9
FRAGTVOGN 9
FRASKRIVE 9
FRAVRISTE 9
FREDSVALG 9
FREMVISER 9
FREMVÆKST 9
FRIVILLIG 9
FROSTVEJR 9
FRUGTHAVE 9
FUKSSVANS 9
FULDVÆRDI 9
FYRRETYVE 9
FYRVÆRKER 9
FØDSELSVE 9
GALVANISK 9
GANGVORTE 9
GARNVINDE 9
GARVESTOF 9
GARVESYRE 9
GASDREVEN 9
GAVEHUMØR 9
GAVEPAPIR 9
GAVFLABET 9
GENNEMVÅD 9
GENOPLEVE 9
GENOPLIVE 9
GENUDGIVE 9
GIFTENAVN 9
GLOSEVALG 9
GNAVPOTTE 9
GODSKRIVE 9
GODVILLIG 9
GRAVALVOR 9
GRAVERING 9
GRAVERNÅL 9
GRAVESTOK 9
GRAVITERE 9
GRAVKAFFE 9
GRAVKAPEL 9
GRAVLÆGGE 9
GRAVPLADS 9
GRAVSÆTTE 9
GROVBOLLE 9
GROVFODER 9
GRUNDVAND 9
GRUNDVOLD 9
GRUPPEVIS 9
GRØDEVEJR 9
GRØDHOVED 9
GRÅDKVALT 9
GUDSBEVIS 9
GULDHAVRE 9
GULDHVEPS 9
GULVMOPPE 9
GULVTÆPPE 9
GULVVARME 9
GYVELBUSK 9
GÆSTGIVER 9
GÆTTEVÆRK 9
HAGLGEVÆR 9
HALVANDEN 9
HALVBLODS 9
HALVCYKEL 9
HALVERING 9
HALVGJORT 9
HALVKASTE 9
HALVKLARE 9
HALVKUGLE 9
HALVKVALT 9
HALVLEDER 9
HALVMASKE 9
HALVMØRKE 9
HALVONKEL 9
HALVSIDES 9
HALVTANTE 9
HALVTREDS 9
HALVULDEN 9
HALVVEJEN 9
HALVVÅGEN 9
HALVÅRLIG 9
HARDCOVER 9
HARVETAND 9
HAVBIOLOG 9
HAVEGRILL 9
HAVEMØBEL 9
HAVENISSE 9
HAVFISKER 9
HAVGÅENDE 9
HAVREGRYN 9
HAVREGRØD 9
HAVRETLIG 9
HAVSLANGE 9
HAVUDSIGT 9
HEAVYBAND 9
HEAVYROCK 9
HEJSEVÆRK 9
HELDIGVIS 9
HELVETIER 9
HELVETISK 9
HERUDOVER 9
HESTEVOGN 9
HIMMELVID 9
HJEMSTAVN 9
HJEMVENDT 9
HJERTEVEN 9
HOVEDBRUD 9
HOVEDBUND 9
HOVEDGADE 9
HOVEDGÅRD 9
HOVEDKORT 9
HOVEDMAND 9
HOVEDNAVN 9
HOVEDPART 9
HOVEDPINE 9
HOVEDPUDE 9
HOVEDRENT 9
HOVEDSKAL 9
HOVEDSPIL 9
HOVEDSTAD 9
HOVEDSTOL 9
HOVEDSTØD 9
HOVEDSÆDE 9
HOVEDTRYK 9
HOVEDTRÆK 9
HOVEDVÆGT 9
HOVMESTER 9
HUDFARVET 9
HUNDESVÆR 9
HUNDEVAGT 9
HUNDJÆVEL 9
HVEDEBRØD 9
HVEDEKNOP 9
HVENEGRÆS 9
HVERANDRE 9
HVERVNING 9
HVIDEVARE 9
HVIDHÅRET 9
HVIDMALET 9
HVIDMETAL 9
HVIDTJØRN 9
HVIDTNING 9
HVIDVASKE 9
HVILEHJEM 9
HVILEPULS 9
HVILESTED 9
HVISKELEG 9
HVISLELYD 9
HVOREFTER 9
HVORHENNE 9
HVORLEDES 9
HVORUDFRA 9
HVORUNDER 9
HÆVNTØRST 9
HØJGRAVID 9
HØJNIVEAU 9
HØREPRØVE 9
HØREVIDDE 9
HØRFARVET 9
HØSTFARVE 9
HØVLEBÆNK 9
HØVLEJERN 9
HØVLSTRØG 9
HÅNDHÆVER 9
HÅNDLAVET 9
HÅNDSVING 9
HÅNDVASKE 9
HÅNDVÅBEN 9
HÅRKLØVER 9
IKKEVÆREN 9
INADÆKVAT 9
INDEHAVER 9
INDERHAVN 9
INDLEVERE 9
INDSKRIVE 9
INDSNÆVRE 9
INDSTÆVNE 9
INDSTÆVNT 9
INDVANDRE 9
INDVARSLE 9
INDVENDIG 9
INDVIELSE 9
INDVIKLET 9
INDVORTES 9
INDØVELSE 9
INDØVNING 9
INKLUSIVE 9
INNOVATOR 9
INNOVATØR 9
INSOLVENS 9
INSOLVENT 9
INTERVIEW 9
INTROVERT 9
INVARIANS 9
INVARIANT 9
INVENTERE 9
INVENTION 9
INVERSION 9
INVERTERE 9
INVESTERE 9
INVOLVERE 9
IVORIANER 9
IVORIANSK 9
JAGTGEVÆR 9
JAGTPRØVE 9
JAVAKAFFE 9
JORDVARME 9
JORDVÆRDI 9
JÆVNSIDES 9
JÆVNSTRØM 9
KAKKELOVN 9
KALDENAVN 9
KALVEKRØS 9
KALVELØBE 9
KANONVALG 9
KAPERVOGN 9
KAPVERDER 9
KASSEVOGN 9
KASTEVIND 9
KAVALKADE 9
KILDEVAND 9
KILDEVÆLD 9
KITFARVET 9
KLAGENÆVN 9
KLAPSALVE 9
KLASSEVIS 9
KLATREVÆG 9
KLATVASKE 9
KLAVIATUR 9
KLIPPEVÆG 9
KLITVÆSEN 9
KLOAKVAND 9
KLOVESYGE 9
KLYNGEVIS 9
KLÆDEVARE 9
KLØPULVER 9
KLØVEKILE 9
KNIPPEVIS 9
KNIVSKAFT 9
KNIVSKARP 9
KNIVSPIDS 9
KNOPSVANE 9
KNUSEVÆRK 9
KNÆVARMER 9
KOGEVASKE 9
KOLLOKVIE 9
KONGEVAND 9
KONSERVES 9
KONVEKTOR 9
KONVENERE 9
KONVERTER 9
KONVERTIT 9
KONVOJERE 9
KORTGIVER 9
KORTLIVET 9
KORTVARIG 9
KOVENDING 9
KRAFTVÆRK 9
KRAPFARVE 9
KRAVEKNAP 9
KROMGARVE 9
KRONJUVEL 9
KRONVIDNE 9
KRONVILDT 9
KULEGRAVE 9
KULTIVERE 9
KUNSTVÆRK 9
KURSIVERE 9
KURSVÆRDI 9
KURVEFLET 9
KURVESTOL 9
KUVERTERE 9
KVABTORSK 9
KVADRATUR 9
KVADRILLE 9
KVADRUPEL 9
KVAJHOVED 9
KVAJPANDE 9
KVANTITET 9
KVARTTONE 9
KVATERNÆR 9
KVIETISME 9
KVILTNING 9
KVINDEFAG 9
KVINDEKØN 9
KVINDELIG 9
KVINDESAG 9
KVINDESYN 9
KVINDFOLK 9
KVIRREVIT 9
KVOTERING 9
KVÆDEBRØD 9
KVÆGAVLER 9
KVÆLDNING 9
KVÆLERTAG 9
KVÆRKNING 9
KVÆRNSTEN 9
KVÆRULANT 9
KVÆRULERE 9
KVÆSTELSE 9
KÆDEVILLA 9
KÆLVEKVIE 9
KÆMPEVISE 9
KØBETVANG 9
KØDFARVET 9
KØKKENVEJ 9
KØNSVORTE 9
KØREPRØVE 9
LAGERVARE 9
LAMMETÆVE 9
LANDEVÆRN 9
LANDROVER 9
LANDSAVIS 9
LANDSVALE 9
LANDVÆRTS 9
LANDVÆSEN 9
LANGLIVET 9
LANGLUVET 9
LANGVARIG 9
LASTEEVNE 9
LAVADELIG 9
LAVENERGI 9
LAVKOMISK 9
LAVLOFTET 9
LAVPANDET 9
LAVRYGGET 9
LAVSINDET 9
LAVSKRIGE 9
LAVSOCIAL 9
LAVSPÆNDT 9
LAVSTATUS 9
LAVTALJET 9
LAVVANDET 9
LEDEREVNE 9
LEDVOGTER 9
LEJESVEND 9
LEJEVÆRDI 9
LENSGREVE 9
LETVÆGTER 9
LEVEALDER 9
LEVERANCE 9
LEVEREGEL 9
LEVERTRAN 9
LIEBHAVER 9
LIGGEVOGN 9
LIKVIDERE 9
LIVEMUSIK 9
LIVREDDER 9
LIVSFJERN 9
LIVSGLÆDE 9
LIVSKRAFT 9
LIVSNYDER 9
LIVSSTRAF 9
LIVSTYKKE 9
LIVSVARIG 9
LODSTVANG 9
LOKALAVIS 9
LOVBRYDER 9
LOVBUNDEN 9
LOVMÆSSIG 9
LUFTVÆRTS 9
LUFTVÅBEN 9
LUVGERRIG 9
LYDSKRIVE 9
LYSVIOLET 9
LÆSEPRØVE 9
LØVSANGER 9
LØVSPRING 9
LØVSTIKKE 9
MAGTHAVER 9
MALDIVISK 9
MALERVARE 9
MALKEKVÆG 9
MANDSNAVN 9
MANØVRERE 9
MARTSVIOL 9
MAVEKATAR 9
MAVELANDE 9
MEDANSVAR 9
MEDIEVANT 9
MEDIEVOLD 9
MEDVIRKEN 9
MELJÆVNER 9
MELLEMVEJ 9
MENSJEVIK 9
METERVARE 9
MIDDELVEJ 9
MIDVINTER 9
MISTRIVES 9
MODBEVISE 9
MODEFARVE 9
MODVILLIG 9
MOLDOVISK 9
MOMENTVIS 9
MORDVÅBEN 9
MOUSEOVER 9
MUNDSVEJR 9
MUSEVIKKE 9
MÆLKEHVID 9
MÆNGDEVIS 9
MÆRKEVARE 9
MÅLVOGTER 9
MÅNEDSVIS 9
NAKSKOVIT 9
NARREVÆRK 9
NATIVITET 9
NATTERAVN 9
NATTESØVN 9
NATTEVAGT 9
NATVÆGTER 9
NAVIGABEL 9
NAVIGATØR 9
NAVLESVIN 9
NAVNEBROR 9
NAVNEFORM 9
NAVNEMÅDE 9
NAVNETRÆK 9
NEDSKRIVE 9
NEDSVÆLGE 9
NERVEKRIG 9
NERVEPRES 9
NERVEVRAG 9
NETUDGAVE 9
NIVELLERE 9
NONVERBAL 9
NORDVENDT 9
NOVELLIST 9
NULEVENDE 9
NUVÆRENDE 9
NYRESVIGT 9
NYTTEHAVE 9
NYUDNÆVNT 9
NYVURDERE 9
NÆSTVEDER 9
NÆSVISHED 9
NÆVNEFALD 9
NØDVENDIG 9
OBSERVAND 9
OBSERVANS 9
OBSERVANT 9
OBSERVERE 9
OKSEHOVED 9
OLIEFARVE 9
OLIVENTRÆ 9
OMGIVELSE 9
OMSVÆRMET 9
OMTVISTET 9
OMVENDING 9
OMVISNING 9
OMVURDERE 9
OPGIVELSE 9
OPGIVENDE 9
OPGIVNING 9
OPHAVSRET 9
OPHÆVELSE 9
OPKVIKKER 9
OPLEVELSE 9
OPLIVELSE 9
OPLIVENDE 9
OPLIVNING 9
OPRIVENDE 9
OPSVULMET 9
OPVEJNING 9
OPVIGLING 9
OPVISNING 9
OPVURDERE 9
OPVÅGNING 9
ORDKLØVER 9
OTTAVERIM 9
OUVERTURE 9
OVENNÆVNT 9
OVERBEGLO 9
OVERBOOKE 9
OVERBRUSE 9
OVERBYGGE 9
OVERDOSIS 9
OVERDRAGE 9
OVERDRIVE 9
OVERDÆKKE 9
OVERDÆNGE 9
OVERDÅDIG 9
OVERETAGE 9
OVERFALDE 9
OVERFISKE 9
OVERFLADE 9
OVERFLYVE 9
OVERFODRE 9
OVERFYLDE 9
OVERGIVEN 9
OVERGROET 9
OVERGÆRET 9
OVERHALER 9
OVERHEDET 9
OVERHOLDE 9
OVERHOVED 9
OVERHÆLDE 9
OVERHÆNGT 9
OVERHØRIG 9
OVERKOMME 9
OVERLAGEN 9
OVERLAPPE 9
OVERLEGEN 9
OVERLEJRE 9
OVERLEVER 9
OVERLISTE 9
OVERLÆDER 9
OVERLÆGGE 9
OVERLÆRER 9
OVERLÆSSE 9
OVERLØBER 9
OVERMANDE 9
OVERMODEN 9
OVERMODIG 9
OVERNATTE 9
OVEROPSYN 9
OVERORDNE 9
OVERRASKE 9
OVERRENDE 9
OVERRENTE 9
OVERRISLE 9
OVERRÆKKE 9
OVERSAVLE 9
OVERSENDE 9
OVERSKYET 9
OVERSKÆRE 9
OVERSMØRE 9
OVERSOMRE 9
OVERSPISE 9
OVERSTIGE 9
OVERSTYRE 9
OVERSÆLGE 9
OVERSÆTTE 9
OVERSØISK 9
OVERTEGNE 9
OVERTRÆDE 9
OVERTRÆNE 9
OVERVINDE 9
OVERVÆLDE 9
OVERVÅGER 9
OVNLAKERE 9
OVULATION 9
PANGFARVE 9
PANTHAVER 9
PARKVÆSEN 9
PARTHAVER 9
PASSIVERE 9
PASSIVISK 9
PAVEBULLE 9
PAVEDØMME 9
PAVEKIRKE 9
PAVESTOLT 9
PEJLEVOGN 9
PELSAVLER 9
PENGEVASK 9
PERLEHVID 9
PIBEHOVED 9
PIBEKRAVE 9
PIBESVANE 9
PINDEVÆRK 9
PJATHOVED 9
PLANTEAVL 9
PLUVIUSIN 9
POLYVINYL 9
PORESVAMP 9
POSTEVAND 9
POSTVÆSEN 9
PRAGTVÆRK 9
PRIVATBIL 9
PRIVATEJE 9
PRIVATERI 9
PRIVATFLY 9
PRIVATIST 9
PRIVATRET 9
PRIVATSAG 9
PRIVATVEJ 9
PROMOVERE 9
PROVINSBO 9
PROVINSBY 9
PROVISION 9
PROVOKERE 9
PRØVEKLUD 9
PRØVEKØRE 9
PRØVESTEN 9
PRØVEVALG 9
PYLREVORN 9
PØLSEVOGN 9
PÅVISELIG 9
PÅVISNING 9
RADIOAVIS 9
RAKETVÆRN 9
RAVNEKROG 9
RAVNESORT 9
REALVÆRDI 9
REGELVÆRK 9
REGNSPOVE 9
REKVIRENT 9
REKVIRERE 9
RENOVATØR 9
RENSKRIVE 9
RESERVERE 9
RESERVIST 9
RESERVOIR 9
RESOLVERE 9
RETHAVERI 9
RETRIEVER 9
RETSVÆSEN 9
RETVINGET 9
REVALUERE 9
REVELSBEN 9
REVERSERE 9
REVOLTERE 9
REVURDERE 9
RHINSKVIN 9
RIGSVÅBEN 9
RIVALINDE 9
RIVALITET 9
RIVEGILDE 9
RIVSTYRKE 9
ROADMOVIE 9
ROCKVIDEO 9
RODEHOVED 9
ROSENVAND 9
ROSVÆRDIG 9
ROVMORDER 9
RUNDVISER 9
RUSSERVIN 9
RUSTSVAMP 9
RÆVESAUCE 9
RÆVESKIND 9
RÆVESTOLT 9
RÆVESTREG 9
RØDKLØVER 9
RØVERKULE 9
RØVERREDE 9
RÅDHUSVIN 9
RÅDKVINDE 9
SAFTEVAND 9
SAGVOLDER 9
SALMEVERS 9
SALTKVÆRN 9
SAMLEVÆRK 9
SANDHVEPS 9
SANDVIGBO 9
SANDVÅNER 9
SANGSVANE 9
SANGVINSK 9
SAVKLINGE 9
SAVTAKKET 9
SAVTANDET 9
SCENEVANT 9
SEKTORVIS 9
SELVBUDEN 9
SELVFEDME 9
SELVFØLGE 9
SELVGJORT 9
SELVGLÆDE 9
SELVGROET 9
SELVHJÆLP 9
SELVIRONI 9
SELVLAVET 9
SELVMØDER 9
SELVOPGØR 9
SELVRÅDIG 9
SELVSKABT 9
SELVSKADE 9
SELVSTYRE 9
SELVSVING 9
SELVVALGT 9
SENDEVOGN 9
SERIEVARE 9
SERVERING 9
SERVICERE 9
SIDEHOVED 9
SIDEVENDT 9
SIDEVÆRTS 9
SINDSSVAG 9
SIVEBRØND 9
SIVSANGER 9
SJÆLEKVAL 9
SKAVEJERN 9
SKIBSVRAG 9
SKIFTEVIS 9
SKILDVAGT 9
SKILLEVEJ 9
SKILLEVÆG 9
SKISTØVLE 9
SKOKKEVIS 9
SKOLENÆVN 9
SKOLEVALG 9
SKOLEVOGN 9
SKOSVÆRTE 9
SKOVBRAND 9
SKOVFOGED 9
SKOVHUGST 9
SKOVKLÆDT 9
SKOVLBLAD 9
SKOVLFULD 9
SKOVLHJUL 9
SKOVLØBER 9
SKOVMÆRKE 9
SKOVPIBER 9
SKOVRIDER 9
SKOVSKADE 9
SKOVSNEGL 9
SKOVVÆSEN 9
SKRIDTVIS 9
SKRIVELSE 9
SKRIVETØJ 9
SKRIVNING 9
SKRUBHØVL 9
SKRØMTVIS 9
SKUDSALVE 9
SKUDVIDDE 9
SKVISNING 9
SKÆGVÆKST 9
SKÆPPEVIS 9
SKÆVBENET 9
SKÆVBIDER 9
SKÆVVRIDE 9
SKØNVIRKE 9
SKÅNEVASK 9
SLAGSVÆRD 9
SLAGVÅBEN 9
SLAPSVANS 9
SLAVESJÆL 9
SLAVISTIK 9
SLESVIGER 9
SLESVIGSK 9
SLIVOVITS 9
SLOVAKISK 9
SLUSEVÆRK 9
SLYNGVÆRK 9
SMELTEOVN 9
SMITTEVEJ 9
SMÆDEVISE 9
SNAVSETØJ 9
SNORKSOVE 9
SNOTHVALP 9
SNURREVOD 9
SNÆVERSYN 9
SODFARVET 9
SOLDREVEN 9
SOLSVEDEN 9
SOVEPILLE 9
SOVEPLADS 9
SOVETRYNE 9
SOVJETISK 9
SPANDEVIS 9
SPAREIVER 9
SPILVÅGEN 9
SPIREEVNE 9
SPIRREVIP 9
SPISEVANE 9
SPISEVOGN 9
SPORVIDDE 9
SPRINGVIS 9
SPROGNÆVN 9
SPURVEHØG 9
STABELVIS 9
STAGEDIVE 9
STAGVENDE 9
STAKKEVIS 9
STAMTAVLE 9
STANGVÆGT 9
STAVEFEJL 9
STAVEFORM 9
STAVEMÅDE 9
STAVKIRKE 9
STAVLYGTE 9
STEVEDORE 9
STIGEVOGN 9
STIKPRØVE 9
STIKVÅBEN 9
STILLEVEJ 9
STIVBENET 9
STIVNAKKE 9
STOPPRØVE 9
STORMVEJR 9
STORMVIND 9
STORVESIR 9
STORVILDT 9
STRIBEVIS 9
STRIKVARE 9
STRÆKEVNE 9
STYKKEVIS 9
STØDVÅBEN 9
STØVBÆRER 9
STØVEKLUD 9
STØVEKOST 9
STØVLUNGE 9
STØVMASKE 9
STØVREGNE 9
STØVSTORM 9
STØVSUGER 9
SUGESKIVE 9
SUMPBÆVER 9
SUPERNOVA 9
SUPPEVISK 9
SVAGSTRØM 9
SVAGSYNET 9
SVALEGANG 9
SVALEHALE 9
SVALEREDE 9
SVALESKAB 9
SVANEHALS 9
SVANEKEBO 9
SVANESANG 9
SVANEUNGE 9
SVARPORTO 9
SVARTSIDE 9
SVEDDRÅBE 9
SVEJFNING 9
SVEJSHUND 9
SVEJSNING 9
SVENSKHED 9
SVIGAGTIG 9
SVIGEFULD 9
SVIGERFAR 9
SVIGERMOR 9
SVIGERSØN 9
SVIKMØLLE 9
SVIMLENDE 9
SVINAGTIG 9
SVINDLERI 9
SVINEFEDT 9
SVINEHELD 9
SVINEHOLD 9
SVINEHUND 9
SVINEMÆLK 9
SVINEPELS 9
SVINEPEST 9
SVINGFJER 9
SVINGHJUL 9
SVINGNING 9
SVIREBROR 9
SVOVLILTE 9
SVOVLSTIK 9
SVOVLSYRE 9
SVÆKKELSE 9
SVÆRDDANS 9
SVÆRDFISK 9
SVÆRDSIDE 9
SVÆRDSLAG 9
SVÆRMETID 9
SVÆRTLÆST 9
SVÆRTNING 9
SVÆVEBANE 9
SVÆVEFLUE 9
SVØMMEAND 9
SVØMMEBAD 9
SVØMMEFOD 9
SVØMMEHAL 9
SVØMMEHUD 9
SVØMMEPØL 9
SVØMMETAG 9
SYDVESTEN 9
SYDVESTRE 9
SYNSNERVE 9
SYNSPRØVE 9
SYNSVIDDE 9
SYVKABALE 9
SYVOGTYVE 9
SÆDEVARME 9
SÆDVANLIG 9
SÆKKEVOGN 9
SÆRSKRIVE 9
SÆTTEVOGN 9
SØLVPAPIR 9
SØLVSTÆNK 9
TAGVINDUE 9
TALEGAVER 9
TATOVERER 9
TAVLEKLUD 9
TIDSTAVLE 9
TILHVISKE 9
TILSKRIVE 9
TILSVÆRGE 9
TILTVINGE 9
TILVANDRE 9
TILVOKSET 9
TILVRISTE 9
TIMEVISER 9
TOHOVEDET 9
TOLDVÆSEN 9
TOLVTEDEL 9
TOLVTIDEN 9
TONEHOVED 9
TOPNIVEAU 9
TOPVENTIL 9
TOPVINKEL 9
TOTALVÆGT 9
TOVHOLDER 9
TRAVERTIN 9
TRAVSPORT 9
TREKLØVER 9
TREOGTYVE 9
TREVLEROD 9
TRIVALENT 9
TROVÆRDIG 9
TRYKFARVE 9
TUDEHOVED 9
TUNGTVAND 9
TUSINDVIS 9
TVEDELING 9
TVEKULSUR 9
TVEKØNNET 9
TVESINDET 9
TVETUNGET 9
TVISTEMNE 9
TVISTEMÅL 9
TVÆRSKIBS 9
TVÆRTIMOD 9
TYVEBANDE 9
TYVEKNÆGT 9
TYVETIDEN 9
TYVSTARTE 9
TYVSTJÆLE 9
TÆLLEVÆRK 9
TÆNDVÆSKE 9
TÆNKEEVNE 9
TØRVEMOSE 9
TØRVESKÆR 9
TÅREKVALT 9
TÅREVÆDET 9
UBEHØVLET 9
UBESVARET 9
UBESVÆRET 9
UBEVOGTET 9
UBEVÆBNET 9
UDADVENDT 9
UDEBLIVER 9
UDGIVELSE 9
UDHÆVELSE 9
UDHÆVNING 9
UDJÆVNING 9
UDLOVNING 9
UDRIVNING 9
UDSAVNING 9
UDSIVNING 9
UDTVÆRING 9
UDVANDING 9
UDVANDRER 9
UDVEJNING 9
UDVIDELIG 9
UDVIDELSE 9
UDVIKLING 9
UDVINDING 9
UDVISENDE 9
UDVISNING 9
UFORTØVET 9
UFRAVENDT 9
UKVEMSORD 9
ULIGEVÆGT 9
UNDERGIVE 9
UNDERVEJS 9
UNDERVISE 9
UNDERVOGN 9
UNDERVÆGT 9
UNDERVÆRK 9
UNDVÆRLIG 9
UNIVERSAL 9
UNIVERSEL 9
UNÆVNELIG 9
UOVERLAGT 9
UPÅKRÆVET 9
UPÅVIRKET 9
UROVARSEL 9
USVIGELIG 9
UTVETYDIG 9
UTVIVLSOM 9
UUDVIKLET 9
UVIDENHED 9
UVIRKELIG 9
UVISNELIG 9
UVÆGERLIG 9
YNKVÆRDIG 9
ZIKAVIRUS 9
ZINKHVIDT 9
ÆBLESKIVE 9
ÆGGEHOVED 9
ÆGGEHVIDE 9
ØJENVIDNE 9
ØJENVIPPE 9
ØRENTVIST 9
ØSTENVIND 9
ØVELOKALE 9
ÅLEKVABBE 9
ÅNDEVÆSEN 9
ÅREVINGET 9

Ord med V inde i ordet på 10 bogstaver

1.113 ord på 10 bogstaver
Ord Bogstaver
ADELSVÆLDE 10
ADVISERING 10
AFDRAGSVIS 10
AFDRIVNING 10
AFFARVNING 10
AFGNAVNING 10
AFGRAVNING 10
AFKRÆVNING 10
AFLEVERING 10
AFPRØVNING 10
AFSKOVNING 10
AFSTIVNING 10
AFSTØVNING 10
AFSVIDNING 10
AFSVOVLING 10
AFSVÆKNING 10
AFTERSHAVE 10
AFVALMNING 10
AFVANDRING 10
AFVARSLING 10
AFVASKNING 10
AFVEKSLING 10
AFVENDELSE 10
AFVENTNING 10
AFVÆBNENDE 10
AFVÆRGELSE 10
AGTERSTAVN 10
AKTIVERING 10
AKTIVFERIE 10
AKTIVISERE 10
AKVAKULTUR 10
ALMENVIDEN 10
ALTERTAVLE 10
ALVIDENHED 10
ALVORSMAND 10
AMBIVALENS 10
AMBIVALENT 10
ANFLYVNING 10
ANGERGIVEN 10
ANSVARSFRI 10
ANSVARSLØS 10
ANTIKVERET 10
ANTIKVITET 10
ANVENDELIG 10
ANVENDELSE 10
APRILSVEJR 10
ARKIVALIER 10
ARKIVERING 10
ARVEAFGIFT 10
ARVEFJENDE 10
ARVERETLIG 10
ARVESTYKKE 10
ATAVISTISK 10
ATOMDREVEN 10
ATOMVINTER 10
AVANCEMENT 10
AVANCERING 10
AVANTGARDE 10
AVERTERING 10
AVLEDYGTIG 10
BAGEPULVER 10
BAGERSVEND 10
BAGUDVENDT 10
BANKRØVERI 10
BANKVERDEN 10
BANTAMVÆGT 10
BARHOVEDET 10
BARNEHOVED 10
BASISVIDEN 10
BEDREVIDEN 10
BEDRØVELIG 10
BEDRØVELSE 10
BEFLYVNING 10
BEGIVENHED 10
BEGRAVELSE 10
BENGNAVERI 10
BENÆVNELSE 10
BESTØVNING 10
BESVARELSE 10
BESVIGELSE 10
BESVIMELSE 10
BEVIDNELSE 10
BEVIDSTHED 10
BEVIDSTLØS 10
BEVISBYRDE 10
BEVISKRAFT 10
BEVOGTNING 10
BEVOKSNING 10
BEVÆGGRUND 10
BEVÆRTNING 10
BEVÅGENHED 10
BILLEDVÆRK 10
BILLIGVARE 10
BISMERVÆGT 10
BIVIRKNING 10
BJÆLKEVÆRK 10
BODSØVELSE 10
BOGSTAVERE 10
BOGSTAVRET 10
BOGSTAVRIM 10
BOLIVIANER 10
BOLIVIANSK 10
BRANDSVAMP 10
BRANDVÆSEN 10
BRAVISSIMO 10
BRAVURARIE 10
BREVKURSUS 10
BREVORDNER 10
BREVSTEMME 10
BREVVEKSLE 10
BRUGERNAVN 10
BRUGSVÆRDI 10
BRUNSVIGER 10
BRUTTOVÆGT 10
BRYSTVORTE 10
BRÆNDVIDDE 10
BRÆNDVÆRDI 10
BUDGIVNING 10
BUNDNIVEAU 10
BÆVERROTTE 10
CALVINISME 10
CARVINGSKI 10
CHAUVINIST 10
CIVILISERE 10
CIVILKLÆDT 10
CIVILLISTE 10
CIVILSTAND 10
DAGLIGVARE 10
DAMPDREVEN 10
DATOVEKSEL 10
DEAKTIVERE 10
DELEVENLIG 10
DELINKVENT 10
DEMOTIVERE 10
DEPRIVERET 10
DERIVATION 10
DERIVERING 10
DEROVERFOR 10
DEROVREFRA 10
DERVÆRENDE 10
DESAVOUERE 10
DESSERTVIN 10
DIEGIVENDE 10
DIEGIVNING 10
DIGTERVÆRK 10
DINGLEVORN 10
DIVERSITET 10
DIVINATION 10
DJÆVELSBID 10
DJÆVELSKAB 10
DJÆVLESPIL 10
DOMMERVAGT 10
DREJESKIVE 10
DRENGENAVN 10
DRIKKEVAND 10
DRIKKEVARE 10
DRIKKEVISE 10
DRILLEVORN 10
DRIVFJEDER 10
DRIVHUSGAS 10
DRIVMIDDEL 10
DRIVTØMMER 10
DRÆBERHVAL 10
DRØVTYGGER 10
DURKDREVEN 10
DURUMHVEDE 10
DVÆRGAGTIG 10
DVÆRGEFLOK 10
DVÆRGVÆKST 10
DYVELSDRÆK 10
EFTERNÆVNT 10
EFTERPRØVE 10
EKSKLUSIVE 10
EKSTROVERT 10
EKVIPERING 10
ELLEVEÅRIG 10
ELLEVTEDEL 10
ELSKVÆRDIG 10
ELVERKONGE 10
EMBEDSVÆRK 10
ENEVÆRELSE 10
ENSBENÆVNT 10
ENSVINKLET 10
ETVÆRELSES 10
EVAKOSTUME 10
EVAKUERING 10
EVALUERING 10
EVANGELISK 10
EVANGELIST 10
EVAPORATOR 10
EVENTYRLIG 10
EVIGGYLDIG 10
FARTDJÆVEL 10
FARVEBLIND 10
FARVELÆGGE 10
FARVEORGIE 10
FARVEPRAGT 10
FARVEPRØVE 10
FARVESKALA 10
FAUVISTISK 10
FAVORISERE 10
FESTIVITAS 10
FESTIVITET 10
FINTVALSET 10
FIREOGTYVE 10
FISKEKVOTE 10
FJEDERVÆGT 10
FJERNVARME 10
FLADVANDET 10
FLERFARVET 10
FLERSTAVET 10
FLUEVÆGTER 10
FLYTTEVOGN 10
FLYVEHAVRE 10
FLYVELEDER 10
FLYVEPLADS 10
FLYVERSJUS 10
FLYVETANKE 10
FLYVEVÅBEN 10
FLÆSKESVÆR 10
FODERVIKKE 10
FOLKEVALGT 10
FORANNÆVNT 10
FORESKRIVE 10
FORIVRELSE 10
FORLOVELSE 10
FORSVARLIG 10
FORSVENSKE 10
FORSØGSVIS 10
FORTVIVLET 10
FORVIKLING 10
FORVIRRING 10
FORVISNING 10
FORVITRING 10
FORVRØVLET 10
FORVÆRELSE 10
FORVÆRRING 10
FORÅRSVEJR 10
FOSTERVAND 10
FRAVIGELSE 10
FRAVÆNNING 10
FRAVÆRELSE 10
FRAVÆRENDE 10
FREMSKRIVE 10
FREMTVINGE 10
FRIGIVELSE 10
FRIKVARTER 10
FRISKLAVET 10
FRISVØMMER 10
FRIVOLITET 10
FRUGTAVLER 10
FRUGTFARVE 10
FUGLEVILDT 10
FUGTIGVARM 10
FULDVOKSEN 10
FULDVÆGTIG 10
FULDVÆRDIG 10
FYRVÆRKERI 10
FÆLLESNAVN 10
FÆRDIGVARE 10
FØLGESVEND 10
FØRERBEVIS 10
FØRSTEVALG 10
FØRSTGIVNE 10
GALEJSLAVE 10
GALHOVEDET 10
GALVANISØR 10
GAUSSKURVE 10
GAVEAFGIFT 10
GAVNTØMMER 10
GENANVENDE 10
GENGIVELSE 10
GENITIVISK 10
GENNEMLEVE 10
GENNEMSIVE 10
GENNEMVALG 10
GENNEMVARM 10
GENNEMVÆVE 10
GENOPVARME 10
GENUDVINDE 10
GENVINDING 10
GENVURDERE 10
GEVÆRKOLBE 10
GITTERVÆRK 10
GLASHVARRE 10
GLORVÆRDIG 10
GRANVOKSEN 10
GRATISAVIS 10
GRAVEHVEPS 10
GRAVERENDE 10
GRAVIDITET 10
GRAVKAMMER 10
GRAVSKRIFT 10
GREVEKRONE 10
GRINDEHVAL 10
GROFTREVEN 10
GROVKORNET 10
GROVKØKKEN 10
GROVMASKET 10
GROVSKITSE 10
GRUNDFARVE 10
GRUNDVIDEN 10
GRUNDVÆRDI 10
GULDGRAVER 10
GULDVALMUE 10
GUVERNANTE 10
GÆLDSBEVIS 10
GÆSTGIVERI 10
GØGLERVOGN 10
HALVCIRKEL 10
HALVFEMSER 10
HALVFJERDS 10
HALVFLASKE 10
HALVFLUGTE 10
HALVFÆTTER 10
HALVGAMMEL 10
HALVKUSINE 10
HALVKVÆDET 10
HALVRÅDDEN 10
HALVSØSTER 10
HALVVOKSEN 10
HANDLEEVNE 10
HAVANNESER 10
HAVBIOLOGI 10
HAVEBRUGER 10
HAVEFAKKEL 10
HAVEFRÆSER 10
HAVEKOLONI 10
HAVESANGER 10
HAVFISKERI 10
HAVKRYDSER 10
HAVNEFOGED 10
HAVNEFRONT 10
HELSVEJSET 10
HENGIVELSE 10
HENLEVELSE 10
HENRIVENDE 10
HENVISNING 10
HEROVERFOR 10
HEROVREFRA 10
HERRESVING 10
HERVÆRENDE 10
HESTEHOVED 10
HJEMMEVANT 10
HJEMMEVÆRN 10
HJEMSKRIVE 10
HJERNEVASK 10
HJERTEVARM 10
HOVEDGÆRDE 10
HOVEDJÆGER 10
HOVEDKLÆDE 10
HOVEDKULDS 10
HOVEDPUNKT 10
HOVEDROLLE 10
HOVEDSALAT 10
HOVEDSPROG 10
HUNDEHVALP 10
HUNDREDVIS 10
HUSKVÆRDIG 10
HUSTRUVOLD 10
HUSVALELSE 10
HVALFANGER 10
HVALFANGST 10
HVALPEFEDT 10
HVALPESYGE 10
HVALSAFARI 10
HVEPSEREDE 10
HVEPSEVÅGE 10
HVIDKALKET 10
HVIDKITLET 10
HVIDSKURET 10
HVIDTEKALK 10
HVIDTEKOST 10
HVIRVELDYR 10
HVIRVELLØS 10
HVÆSSESTEN 10
HVÆSSESTÅL 10
HÆNGEHOVED 10
HÆVDVUNDEN 10
HÆVEMIDDEL 10
HÆVNGERRIG 10
HÆVNLYSTEN 10
HØJRESVING 10
HØJREVENDT 10
HØNSEAVLER 10
HØREVÆRDIG 10
HØVEDSMAND 10
HÅNDVÆRKER 10
HÅRKLØVERI 10
INAKTIVERE 10
INDADVENDT 10
INDGIVELSE 10
INDGRAVERE 10
INDIVIDUEL 10
INDLEVELSE 10
INDSIVNING 10
INDVANDRER 10
INDVEJNING 10
INDVENDING 10
INDVIKLING 10
INDVINDING 10
INDVÆVNING 10
INKVISITOR 10
INNOVATION 10
INTERVIEWE 10
INTRAVENØS 10
INVALIDERE 10
INVARIABEL 10
INVESTITUR 10
INVITATION 10
IRRELEVANS 10
IRRELEVANT 10
IVÆRKSÆTTE 10
JANUSHOVED 10
JAVANESISK 10
JERSEYKVÆG 10
JOMSVIKING 10
JORDFARVET 10
JOVIALITET 10
JUVELSKRIN 10
JÆVNBYRDIG 10
KAKIFARVET 10
KALVEBRYST 10
KALVEKNÆET 10
KALVELEVER 10
KANINAVLER 10
KANONLAVET 10
KAPVERDISK 10
KASTEVÆSEN 10
KAVALERIST 10
KERAMIKOVN 10
KERNEVÅBEN 10
KIRKEVÆRGE 10
KLANGFARVE 10
KLAVERBÆNK 10
KLAVERSPIL 10
KLIKEVÆSEN 10
KLYNKEVORN 10
KLØVERBLAD 10
KNAPSTØVLE 10
KNOLDVÆKST 10
KOLONIHAVE 10
KONKAVITET 10
KONSEKVENS 10
KONSEKVENT 10
KONSERVERE 10
KONSUMVARE 10
KONTOHAVER 10
KONTRAVÆGT 10
KONTROVERS 10
KONVEKTION 10
KONVENABEL 10
KONVENIENS 10
KONVENTION 10
KONVERGENS 10
KONVERGENT 10
KONVERGERE 10
KONVERSERE 10
KONVERSION 10
KONVERTERE 10
KONVULSION 10
KORPUSVARE 10
KRAFTPRØVE 10
KRAVEBRYST 10
KRAVLEGÅRD 10
KROPSDOVEN 10
KROPSVARME 10
KULRAVENDE 10
KULTIVATOR 10
KULTIVERET 10
KULTVEILTE 10
KULØRTVASK 10
KUNSTVANDE 10
KURSNIVEAU 10
KURVBLOMST 10
KURVEMAGER 10
KURVEMØBEL 10
KUVERTBRØD 10
KUVERTPRIS 10
KVADERSTEN 10
KVADRATISK 10
KVADRATROD 10
KVADRATTAL 10
KVADRERING 10
KVADROFONI 10
KVAJEBAJER 10
KVAKSALVER 10
KVARTSSAND 10
KVARTÆRTID 10
KVARTÅRLIG 10
KVINDAGTIG 10
KVINDEKAMP 10
KVINDELIST 10
KVINDENAVN 10
KVITTERING 10
KVÆGSYGDOM 10
KVÆLERGREB 10
KVÆRULANCE 10
KÆDEGRAVER 10
KØBESTÆVNE 10
KØKKENHAVE 10
KØKKENVASK 10
KØKKENVÆGT 10
KØLERVÆSKE 10
KØLNERVAND 10
LADYSHAVER 10
LAKSEFARVE 10
LAPPEPRØVE 10
LASCIVITET 10
LASURFARVE 10
LAVSTAMMET 10
LAVTGÅENDE 10
LAVTLØNNET 10
LETLEVENDE 10
LEVANTINER 10
LEVANTINSK 10
LEVEATTEST 10
LEVEDYGTIG 10
LEVERANDØR 10
LEVERSVIGT 10
LEVEVILKÅR 10
LIEBHAVERI 10
LIGEVÆGTIG 10
LIGEVÆRDIG 10
LIKVIDATOR 10
LIKVIDITET 10
LINGVISTIK 10
LIVESTREAM 10
LIVGIVENDE 10
LIVSARVING 10
LIVSCYKLUS 10
LIVSFARLIG 10
LIVSVIGTIG 10
LIVSVILKÅR 10
LOKALFARVE 10
LOVFORSLAG 10
LOVGIVNING 10
LOVHJEMLET 10
LOVHJEMMEL 10
LOVLIGGØRE 10
LOVPLIGTIG 10
LOVSTRIDIG 10
LUGTENERVE 10
LUMMERVARM 10
LYSLEVENDE 10
LÆRERVIKAR 10
LÆREVILLIG 10
LÆSEVENLIG 10
LÆSEVÆRDIG 10
LØSRIVELSE 10
LØSRIVNING 10
LØVETÆMMER 10
LÅNEVILKÅR 10
LÅNGIVNING 10
MADLAVNING 10
MALERSVEND 10
MANDATSVIG 10
MANDELGAVE 10
MANGELVARE 10
MANØVRERUM 10
MASKINVASK 10
MASSIVITET 10
MAVEDANSER 10
MAVEMUSKEL 10
MAVEPUSTER 10
MEDLEVENDE 10
MEDRIVENDE 10
MEDVIDENDE 10
MELLEMNAVN 10
MELLEMVARE 10
MELLEMVÆGT 10
MEREVÆRDIG 10
MEROVINGER 10
MESTERVÆRK 10
MIDDELSVÆR 10
MILLIONVIS 10
MINDETAVLE 10
MINDREVÆRD 10
MINUSVÆKST 10
MINUTVISER 10
MISVISENDE 10
MISVISNING 10
MOLEVITTEN 10
MONOVALENT 10
MORGENAVIS 10
MORGENGAVE 10
MOTIVATION 10
MOTIVERING 10
MURERSVEND 10
MUSIKVIDEO 10
MÆRKVÆRDIG 10
MØLLEVINGE 10
MØRKVIOLET 10
MÅLBEVIDST 10
MÅLERLARVE 10
NABOVINKEL 10
NAIVISTISK 10
NATKVARTER 10
NATSVÆRMER 10
NATURGIVEN 10
NAVIGATION 10
NAVIGERING 10
NAVNEAGTIG 10
NAVNEOPRÅB 10
NAVNESKIFT 10
NAVNESKILT 10
NAVNKUNDIG 10
NEDADVENDT 10
NEDENNÆVNT 10
NEDRIVNING 10
NEDSIVNING 10
NEDVURDERE 10
NEDVÆRDIGE 10
NERVEBUNDT 10
NERVEPILLE 10
NERVØSITET 10
NIVEAUDELE 10
NODEVENDER 10
NORDENVIND 10
NORDVESTEN 10
NORDVESTRE 10
NORVAGISME 10
NOVELLETTE 10
NUSSEHOVED 10
NYFORLOVET 10
NYTTEVÆRDI 10
NÆRINGSVEJ 10
NÆRVÆRELSE 10
NÆRVÆRENDE 10
NÆSESTYVER 10
NÆVENYTTIG 10
NØDTVUNGEN 10
OBSERVATOR 10
OBSERVATØR 10
OFFERVILJE 10
OLIVENGRØN 10
OLIVENOLIE 10
OMFARTSVEJ 10
OMFAVNELSE 10
OMPRØVELSE 10
OMPRØVNING 10
OMVEKSLING 10
OMVENDELSE 10
OMVÆLTNING 10
OPBEVARING 10
OPDRIVELIG 10
OPGIVENHED 10
OPGRAVNING 10
OPHAVSMAND 10
OPKRÆVNING 10
OPKVIKNING 10
OPSTØVNING 10
OPTAGEVOGN 10
OPTATIVISK 10
OPTREVLING 10
OPVARMNING 10
OPVARTNING 10
OPVOKSENDE 10
OPVRIDNING 10
OPVÆKKELSE 10
ORDKLØVERI 10
ORDOVICIUM 10
OTTEOGTYVE 10
OVENANFØRT 10
OVENIKØBET 10
OVENOMTALT 10
OVERBEGREB 10
OVERBELYSE 10
OVERBELÅNE 10
OVERBETALE 10
OVERBEVISE 10
OVERBRINGE 10
OVERDOMMER 10
OVERDOSERE 10
OVERDREVEN 10
OVERFLYTTE 10
OVERFLØDIG 10
OVERFRAKKE 10
OVERFØLSOM 10
OVERFØRING 10
OVERFØRSEL 10
OVERGEARET 10
OVERGRAMSE 10
OVERGRÆNSE 10
OVERGÆRING 10
OVERHALING 10
OVERHØJHED 10
OVERHØRING 10
OVERILELSE 10
OVERISNING 10
OVERKLASSE 10
OVERKLIPPE 10
OVERKØRSEL 10
OVERLEVERE 10
OVERLIGGER 10
OVERLØBERI 10
OVERMALING 10
OVERMORGEN 10
OVERMÆGTIG 10
OVERMÆTTET 10
OVEROPHEDE 10
OVERORDNET 10
OVERRUMPLE 10
OVERSIDDER 10
OVERSKRIDE 10
OVERSKRIFT 10
OVERSKRIVE 10
OVERSKRUET 10
OVERSKRÆVS 10
OVERSKYGGE 10
OVERSKYLLE 10
OVERSPILLE 10
OVERSPISER 10
OVERSPÆNDE 10
OVERSPÆNDT 10
OVERSTADIG 10
OVERSTEMME 10
OVERSTREGE 10
OVERSTRYGE 10
OVERSTRÅLE 10
OVERSUKRET 10
OVERSVØMME 10
OVERSÆTTER 10
OVERTALLIG 10
OVERTONING 10
OVERTROISK 10
OVERTRUMFE 10
OVERTRÆDER 10
OVERTRÆFFE 10
OVERTRÆKKE 10
OVERVINTRE 10
OVERVÆGTIG 10
OVERØSNING 10
OVNTØRRING 10
PALÆVINDUE 10
PANSERNÆVE 10
PANSERVOGN 10
PANSERVÆRN 10
PAPIRVÆLDE 10
PARATVIDEN 10
PASKVILLÅS 10
PASSATVIND 10
PASSIVITET 10
PAUSEKLOVN 10
PEBERKVÆRN 10
PEBERSVEND 10
PEERREVIEW 10
PELSDYRAVL 10
PENGEVÆSEN 10
PENNEPRØVE 10
PERIODEVIS 10
PERSONNAVN 10
PERSONVOGN 10
PERVERSION 10
PERVERTERE 10
PINKFARVET 10
PLADDERVÅD 10
PLANKEVÆRK 10
POLYVALENT 10
POSITIVIST 10
PRIMÆRVALG 10
PRISNIVEAU 10
PRISOPGAVE 10
PRISVINDER 10
PRISVÆRDIG 10
PRIVATBANE 10
PRIVATEJET 10
PRIVATISME 10
PRIVATMAND 10
PRIVILEGIE 10
PROCENTVIS 10
PROVENIENS 10
PROVINSIEL 10
PROVOKATØR 10
PROVSTINDE 10
PRÆRIEVOGN 10
PRÆSERVERE 10
PRÆVENTION 10
PRØVEFILME 10
PRØVEFLYVE 10
PRØVESMAGE 10
PRØVETRÆNE 10
PUKKELHVAL 10
PULVERFORM 10
PULVERHEKS 10
PYLREHOVED 10
PÅVIRKELIG 10
PÅVIRKNING 10
RAVNEAGTIG 10
REAKTIVERE 10
RECIDIVERE 10
RECIDIVIST 10
REEVALUERE 10
REFORMIVER 10
REKVISITUS 10
REKVISITØR 10
REKYLGEVÆR 10
RELATIVERE 10
RELATIVIST 10
RENDEZVOUS 10
RENOVATION 10
RENOVERING 10
RESERVEDEL 10
RESERVERET 10
RESPEKTIVE 10
RETROVIRUS 10
RETVINKLET 10
RETVISENDE 10
REVALIDEND 10
REVALIDERE 10
REVANCHERE 10
REVANCHIST 10
REVERENTER 10
REVERSIBEL 10
REVIDERING 10
REVOLUTION 10
RIMELIGVIS 10
RIVALISERE 10
ROSEVINDUE 10
ROVFISKERI 10
RUDEKUVERT 10
RUDEVASKER 10
RULLEKRAVE 10
RUSTFARVET 10
RUTEFLYVER 10
RYGHVIRVEL 10
RYGSVØMMER 10
RÆKKEVIDDE 10
RØDHOVEDET 10
RØGSVÆRTET 10
RØVERBANDE 10
RØVERKLØER 10
RØVKEDELIG 10
RÅDGIVNING 10
SALATHOVED 10
SALGSVÆRDI 10
SAMVARIERE 10
SAMVÆRSRET 10
SANDFARVET 10
SEKSOGTYVE 10
SEKVENSERE 10
SEKVENTERE 10
SEKVENTIEL 10
SELVANGIVE 10
SELVBEDRAG 10
SELVBINDER 10
SELVBRUNER 10
SELVBYGGER 10
SELVBYGGET 10
SELVCENSUR 10
SELVEJENDE 10
SELVFORAGT 10
SELVGYLDIG 10
SELVHENTER 10
SELVKRITIK 10
SELVMORDER 10
SELVPINERI 10
SELVPLAGER 10
SELVRISIKO 10
SELVSIKKER 10
SELVSTUDIE 10
SELVTILLID 10
SELVUDRÅBT 10
SENGEVÆDER 10
SERVICEFAG 10
SERVILITET 10
SERVITRICE 10
SIGTVEKSEL 10
SJALSKRAVE 10
SKABEHOVED 10
SKABEREVNE 10
SKARREHØVL 10
SKATTESVIG 10
SKIBSVÆRFT 10
SKINVERDEN 10
SKIVESNEGL 10
SKIVESVAMP 10
SKOLEVÆSEN 10
SKOVGRÆNSE 10
SKOVHUGGER 10
SKOVSANGER 10
SKOVSNEPPE 10
SKRAVERING 10
SKRIVEBLOK 10
SKRIVEBORD 10
SKRIVEFAST 10
SKRIVEFEJL 10
SKRIVEKLØE 10
SKRIVEMÅDE 10
SKRIVEPULT 10
SKRIVESTIL 10
SKRIVESTUE 10
SKRUBHØVLE 10
SKVADRONØR 10
SKVATFIGUR 10
SKYDESKIVE 10
SKYDEVÅBEN 10
SKYLLEVAND 10
SKYLLEVASK 10
SKÆMTEVISE 10
SKÆREHOVED 10
SKÆVDELING 10
SKÆVMUNDET 10
SKÆVRYGGET 10
SKØRLEVNED 10
SKØRLEVNER 10
SLAGTEKVÆG 10
SLAGTESVIN 10
SLAGTEVÆGT 10
SLAVEBINDE 10
SLAVEGJORT 10
SLUDREVORN 10
SLÆGTSNAVN 10
SMAGSPRØVE 10
SMEDESVEND 10
SMELTEVAND 10
SMIGVINKEL 10
SMØLEHOVED 10
SNÆVERSIND 10
SOFAVÆLGER 10
SOLAVEKSEL 10
SOMMERVEJR 10
SOVEHJERTE 10
SOVEKAMMER 10
SOVEMIDDEL 10
SPEJLVENDE 10
SPILDEVAND 10
SPILDVARME 10
SPORTSVOGN 10
SPRINGVAND 10
SPURVEFUGL 10
SPÆNDVIDDE 10
STABELVARE 10
STAVFORMET 10
STAVGÆNGER 10
STAVNSBÅND 10
STEMMEKVÆG 10
STEMMEVÆRK 10
STENKLØVER 10
STENVENDER 10
STINKSVAMP 10
STIVKRAMPE 10
STIVNAKKET 10
STIVSINDET 10
STOPVENTIL 10
STORMSVALE 10
STORTRIVES 10
STRANDLØVE 10
STRØMMEVIS 10
STRØMSVIGT 10
STUDIENÆVN 10
STUDIEVÆRT 10
STÆVNEMØDE 10
STØVDRAGER 10
SUBVENTION 10
SUCCESSIVE 10
SUPERVISOR 10
SVAJRYGGET 10
SVAMPEJAGT 10
SVARSKRIFT 10
SVEDJEBRUG 10
SVEDKIRTEL 10
SVESKEGRØD 10
SVIGERBØRN 10
SVIGERINDE 10
SVINEBINDE 10
SVINELÆDER 10
SVINESKIND 10
SVINESTREG 10
SVIRREFLUE 10
SVOGERSKAB 10
SVÆRDLILJE 10
SVÆRLEMMET 10
SVÆRMERISK 10
SVÆRTEVÆLD 10
SVÆRVÆGTER 10
SVØMMEFUGL 10
SVØMMEVEST 10
SYDSYDVEST 10
SYDVESTLIG 10
SYGEFRAVÆR 10
SYNSVINKEL 10
SYVENDEDEL 10
SÆDVANERET 10
SØLVHOLDIG 10
SØLVSMEDJE 10
SØLVVINDER 10
SØNDENVIND 10
SØNDERRIVE 10
SØPINDSVIN 10
SØVNGÆNGER 10
TALSKVINDE 10
TATOVERING 10
TATOVERNÅL 10
TAVLEKRIDT 10
TAVLESVAMP 10
TELEVISERE 10
TELEVISION 10
TERMINSVIS 10
TIDRØVENDE 10
TILBAGEVEJ 10
TILGIVELIG 10
TILGIVELSE 10
TILLAVNING 10
TILSVINING 10
TILVANDRER 10
TILVÆNNING 10
TILVÆRELSE 10
TINGSVIDNE 10
TIVOLISERE 10
TOBAKSSOVS 10
TOBAKSVARE 10
TOGREVISOR 10
TOMHOVEDET 10
TORDENVEJR 10
TOSSEHOVED 10
TRAFIKHAVN 10
TRAPPEGAVL 10
TRAVERSERE 10
TRAVESTERE 10
TREDIVEÅRS 10
TREVLEMUND 10
TRILLEVOGN 10
TRIPPEVALS 10
TRISSEVÆRK 10
TRIUMVIRAT 10
TROLOVELSE 10
TRONARVING 10
TRYKSVÆRTE 10
TRÆLKVINDE 10
TUVALUANER 10
TUVALUANSK 10
TVANGSSALG 10
TVEHOVEDET 10
TVESPROGET 10
TVINDEGARN 10
TVISTIGHED 10
TVIVLAGTIG 10
TVIVLRÅDIG 10
TVÆRBJÆLKE 10
TVÆRDRAGER 10
TVÆRFAGLIG 10
TVÆRFLØJTE 10
TVÆRGÅENDE 10
TYDELIGVIS 10
TYKHOVEDET 10
TYNDVÆGGET 10
TYVEKOSTER 10
TYVENDEDEL 10
TÆRSKEVÆRK 10
TÆTSKREVEN 10
TØMMERVÆRK 10
UAFVIDENDE 10
UAFVISELIG 10
UANSVARLIG 10
UBESKREVEN 10
UBESVARLIG 10
UBEVISELIG 10
UBEVÆGELIG 10
UDDRIVELSE 10
UDDRIVNING 10
UDFALDSVEJ 10
UDGRAVNING 10
UDLEVERING 10
UDMARVNING 10
UDNÆVNELSE 10
UDSVEDNING 10
UDSVÆVELSE 10
UDSVÆVENDE 10
UDVANDRING 10
UDVASKNING 10
UDVEKSLING 10
UDVISKNING 10
UDVÆLGELSE 10
UFORDÆRVET 10
UFRIVILLIG 10
UHELDIGVIS 10
UKVINDELIG 10
ULOVLIGHED 10
UMOTIVERET 10
UNAVNGIVEN 10
UNDERCOVER 10
UNDERDRIVE 10
UNDERGRAVE 10
UNDERTAVLE 10
UNDERVISER 10
UNDLIVELSE 10
UNDVIGELSE 10
UNGDOMSVEN 10
UNGERSVEND 10
UNØDVENDIG 10
UOVERVEJET 10
UPÅVISELIG 10
USÆDVANLIG 10
UTROVÆRDIG 10
UUNDVÆRLIG 10
UVELKOMMEN 10
UVILKÅRLIG 10
UVURDERLIG 10
UVÆSENTLIG 10
WELTERVÆGT 10
WIENERVALS 10
YDERVERDEN 10
ÆGGEPULVER 10
ÆGTEVIELSE 10
ÆKVATORIAL 10
ÆKVIVALENS 10
ÆKVIVALENT 10
ÆKVIVALERE 10
ØNSKVÆRDIG 10
ØREDØVENDE 10
ÅNDEVERDEN 10
ÅRGANGSVIS 10

Ord med V inde i ordet på 11 bogstaver

906 ord på 11 bogstaver
Ord Bogstaver
ADELSKVINDE 11
ADJEKTIVISK 11
ADOPTIVBARN 11
ADVENTSGAVE 11
ADVOKATVAGT 11
AFKVISTNING 11
AFSKRIVNING 11
AFSVÆKKELSE 11
AFSVÆRGELSE 11
AFTVINGELSE 11
AFVEKSLENDE 11
AFVISERSTEN 11
AGGRAVATION 11
AGGRAVERING 11
AKKVIESCERE 11
AKKVISITION 11
AKTIVISTISK 11
AKVAPLANING 11
ALABASTVASE 11
ALLUVIALTID 11
ALTFAVNENDE 11
ANDELSHAVER 11
ANDENVIOLIN 11
ANDENVÆLGER 11
ANTIKVARIAT 11
ANTIKVARISK 11
ARMVRIDNING 11
ATTRÅVÆRDIG 11
AUDIOVISUEL 11
AUTOKLAVERE 11
AUTOMATSVAR 11
AVITAMINOSE 11
BADEVÆRELSE 11
BAGVASKELSE 11
BEACHVOLLEY 11
BEHAVIORIST 11
BEIGEFARVET 11
BEREDVILLIG 11
BESKRIVELIG 11
BESKRIVELSE 11
BESVANGRING 11
BESVÆRGELSE 11
BETAVERSION 11
BETVINGELSE 11
BEVIDSTGØRE 11
BEVISLIGHED 11
BILÆGGEROVN 11
BISPEVIELSE 11
BIVUAKERING 11
BJÆLKEHOVED 11
BLÅHVILLING 11
BOBLEKUVERT 11
BOGHVEDEMEL 11
BOGSTAVELIG 11
BOLSJEVISME 11
BORTVISNING 11
BREMSELARVE 11
BREMSESVIGT 11
BREMSEVÆSKE 11
BREVPRESSER 11
BREVSAMLING 11
BREVSKRIVER 11
BREVSPRÆKKE 11
BROKKEHOVED 11
BRUGSTYVERI 11
BRØNDGRAVER 11
BYUDVIKLING 11
BÆLGRAVENDE 11
BÆLTEDREVEN 11
BÆNKEVARMER 11
BØRNEVENLIG 11
CAMPINGVOGN 11
CHAUVINISME 11
CHEVALERESK 11
CIVILDOMMER 11
CIVILISERET 11
CIVILRETLIG 11
CIVILØKONOM 11
CLAIRVOYANT 11
CORONAVIRUS 11
CREMEFARVET 11
CRUISERVÆGT 11
CUVETTESTEG 11
DADELVÆRDIG 11
DAMPVASKERI 11
DANNEKVINDE 11
DECIMALVÆGT 11
DEPRAVATION 11
DEPRAVERING 11
DEPRIVATION 11
DEROVENOVER 11
DETEKTIVISK 11
DEVALUERING 11
DILUVIALTID 11
DISTINGVERE 11
DOVENDIDRIK 11
DRAGEFLYVER 11
DRYPVANDING 11
DRØVTYGGERI 11
DRØVTYGNING 11
DUMMERHOVED 11
DVÆRGPLANET 11
DYREVELFÆRD 11
DØDSSTIVHED 11
EFTERVERDEN 11
EKSEKVERING 11
EKSEMPELVIS 11
EKVILIBRIST 11
ELEVARBEJDE 11
ELLEVETIDEN 11
ELSKOVSFULD 11
ELSKOVSREDE 11
ENEJERSVOGN 11
ENERVERENDE 11
ENOGTYVENDE 11
ERHVERVELSE 11
EVAPORATION 11
EVAPORERING 11
EVENTYRLYST 11
EVOLUTIONÆR 11
FANGEVOGTER 11
FANGSTKVOTE 11
FARTSKRIVER 11
FARVEBLYANT 11
FARVEHANDEL 11
FARVEÆGTHED 11
FEDTEGREVER 11
FEJLVURDERE 11
FINGERVANTE 11
FISKERIHAVN 11
FJERDINGVEJ 11
FJOLLEHOVED 11
FJUMREHOVED 11
FLADHOVEDET 11
FLAMMESVÆRD 11
FLYVEDYGTIG 11
FLYVEFÆRDIG 11
FLYVEKØKKEN 11
FLYVERDRAGT 11
FLYVESPRING 11
FLYVÆRTINDE 11
FLØDEFARVET 11
FORBAVSELSE 11
FORDRIVELSE 11
FORDÆRVELIG 11
FORDÆRVELSE 11
FOREGIVELSE 11
FOREGIVENDE 11
FOREHAVENDE 11
FOREVIGELSE 11
FOREVISNING 11
FORGROVELSE 11
FORGROVNING 11
FORHOLDSVIS 11
FORKVAKLING 11
FORMGIVNING 11
FORSKUDSVIS 11
FORSNÆVRING 11
FORSTAVELSE 11
FORSTUVELSE 11
FORSTUVNING 11
FORSTØVNING 11
FORSVARSLØS 11
FORSVINDING 11
FORSØLVNING 11
FORTIDSLEVN 11
FORTRINSVIS 11
FORVALTNING 11
FORVANDLING 11
FORVARMNING 11
FORVARSLING 11
FORVEKSLING 11
FORVENTELIG 11
FORVENTNING 11
FORVILDELSE 11
FORVRIDNING 11
FORVÆRRELSE 11
FOTOGRAVURE 11
FRANKOTVANG 11
FRAVÆLGELSE 11
FREDSVENLIG 11
FREKVENTERE 11
FREMHÆVELSE 11
FREMHÆVNING 11
FREMVISNING 11
FROKOSTAVIS 11
FUGTGIVENDE 11
FUGTSERVIET 11
FØDSELSVÆGT 11
FØRSTNÆVNTE 11
GALVANISERE 11
GALVANOSKOP 11
GENDRIVELSE 11
GENINDVINDE 11
GENNEMPRØVE 11
GENOVERVEJE 11
GERUNDIVISK 11
GESVEJSNING 11
GLÆDELIGVIS 11
GRANGIVELIG 11
GRAVEMESTER 11
GRAVITATION 11
GRAVITERING 11
GRAVITETISK 11
GRAVLÆGNING 11
GRAVSÆTNING 11
GROFTVALSET 11
GROVMOTORIK 11
GROVSORTERE 11
GRUNDTVIGSK 11
GRUNDVILKÅR 11
GRÆNSEVÆRDI 11
GUDHENGIVEN 11
GULVSKRUBBE 11
GUMMISTØVLE 11
GUVERNEMENT 11
GYVELKVÆLER 11
GÅRDHAVEHUS 11
HADERSLEVER 11
HALSHVIRVEL 11
HALVETTIDEN 11
HALVFEMSÅRS 11
HALVFLUGTER 11
HALVHJERTET 11
HALVHUNDRED 11
HALVMARATON 11
HALVNITIDEN 11
HALVPENSION 11
HALVSKALDET 11
HALVTITIDEN 11
HALVTOTIDEN 11
HALVTREDSER 11
HAMMERHOVED 11
HANDELSVARE 11
HAVANNABRUN 11
HAVETRAKTOR 11
HAVNEBASSIN 11
HAVNEMESTER 11
HEAVYROCKER 11
HELVEDESILD 11
HENHOLDSVIS 11
HENNAFARVET 11
HENVENDELSE 11
HERLOVIANER 11
HEROVENOVER 11
HIMMELVENDT 11
HJEMGIVELSE 11
HJEMMEAVLET 11
HJEMMELAVET 11
HJEMMERØVER 11
HJERNEVASKE 11
HJERTENSVEN 11
HJERTESVIGT 11
HJERTEVARME 11
HOVEDAFTALE 11
HOVEDANSVAR 11
HOVEDPERSON 11
HOVEDRYSTEN 11
HOVEDSPRING 11
HOVEDTRAPPE 11
HUSLEJENÆVN 11
HVEPSETALJE 11
HVERDAGSLIG 11
HVIDERUSSER 11
HVIDHOVEDET 11
HVIRVELVIND 11
HVORIBLANDT 11
HVORIGENNEM 11
HVORIMELLEM 11
HVOROMKRING 11
HÆDERVÆRDIG 11
HÆVEAUTOMAT 11
HÆVNTØRSTIG 11
HØJFREKVENS 11
HØJFREKVENT 11
HØJTBEGAVET 11
HØJTRAVENDE 11
HÅNDHÆVELSE 11
HÅNDSKREVEN 11
HÅRDTPRØVET 11
HÅRFARVNING 11
IHÆNDEHAVER 11
IKKEVESTLIG 11
ILANDDREVEN 11
IMPROVISERE 11
INAKTIVITET 11
INDDRIVELSE 11
INDDRIVNING 11
INDEVÆRENDE 11
INDFALDSVEJ 11
INDFARVNING 11
INDFLYVNING 11
INDKRÆVNING 11
INDKVARTERE 11
INDLEVERING 11
INDSNÆVRING 11
INDSTÆVNING 11
INDVANDRING 11
INDVARSLING 11
INDVILGELSE 11
INDVIRKNING 11
INDVOLDSORM 11
INDVÆLGELSE 11
INKVISITION 11
INTENSIVERE 11
INTERVENERE 11
INTERVIEWER 11
INVALIDEBIL 11
INVALIDITET 11
INVENTERING 11
INVERTERING 11
INVESTERING 11
INVOLVERING 11
ISKIASNERVE 11
IVÆRKSÆTTER 11
JOURHAVENDE 11
JUGOSLAVISK 11
JÆVNFØRELSE 11
KAKAOPULVER 11
KANALVÆLGER 11
KATTEVENLIG 11
KAUDERVÆLSK 11
KAVALERGANG 11
KERNEOPGAVE 11
KERNEVÆLGER 11
KIRSEBÆRVIN 11
KLARHOVEDET 11
KLIMAVENLIG 11
KLOVBÆRENDE 11
KLUBVÆRELSE 11
KLYNKEHOVED 11
KNIBEØVELSE 11
KNITTELVERS 11
KNIVMUSLING 11
KNIVSTIKKER 11
KOMMANDOVEJ 11
KOMMUNEVALG 11
KOMODOVARAN 11
KOMPASSKIVE 11
KONDENSVAND 11
KONSERVATOR 11
KONTRAPRØVE 11
KONVEKSITET 11
KONVENTIKEL 11
KONVERSABEL 11
KONVERTIBEL 11
KONVOJERING 11
KONVOLUTERE 11
KONVOLVOLUS 11
KORTGIVNING 11
KRAVLEDRAGT 11
KRAVLENISSE 11
KREATIVITET 11
KREATURVOGN 11
KRÆFTSVULST 11
KULTIVERING 11
KUNDEVENLIG 11
KURSGEVINST 11
KURSIVERING 11
KUVERTERING 11
KVABABBELSE 11
KVADRILLION 11
KVAKSALVERI 11
KVALIFICERE 11
KVANTEFYSIK 11
KVANTETEORI 11
KVARTALSVIS 11
KVARTERSLAG 11
KVARTFINALE 11
KVARTFORMAT 11
KVINDEHADER 11
KVINDETÆKKE 11
KVINTESSENS 11
KVINTILLION 11
KVISTKAMMER 11
KVISTVINDUE 11
KVOTESYSTEM 11
KVÆKERFINKE 11
KØBENHAVNER 11
KØBENHAVNSK 11
KØRVELSUPPE 11
LAKMUSPRØVE 11
LAKSEFARVET 11
LANDSSVIGER 11
LANDVINDING 11
LANGVEJSFRA 11
LAVFREKVENS 11
LAVFREKVENT 11
LAVGULVSBUS 11
LAVINDKOMST 11
LAVPRAKTISK 11
LAVRENTELÅN 11
LAVSPÆNDING 11
LAVTSTÅENDE 11
LEDIGBLEVEN 11
LEDSAGEVOGN 11
LETFLUEVÆGT 11
LETSVÆRVÆGT 11
LEVEFORHOLD 11
LEVENDEFØDT 11
LEVENDEGØRE 11
LEVERPOSTEJ 11
LICENSHAVER 11
LIKVIDATION 11
LIKVIDERING 11
LILJEKONVAL 11
LILLEVERDEN 11
LINGVISTISK 11
LINJEVOGTER 11
LIVEGENSKAB 11
LIVESTREAME 11
LIVREGIMENT 11
LIVSFØRELSE 11
LIVSKRAFTIG 11
LIVSTRUENDE 11
LOKALBEDØVE 11
LOVFORMELIG 11
LOVFÆSTELSE 11
LOVGRUNDLAG 11
LOVPRISNING 11
LUMMERVARME 11
LYDKVALITET 11
LYKKELIGVIS 11
LYSVIRKNING 11
LÆSERVENLIG 11
LØVFÆLDENDE 11
MANDJÆVNING 11
MANØVRERBAR 11
MANØVRERING 11
MASKINGEVÆR 11
MASKINVASKE 11
MATCHVINDER 11
MATROSKRAVE 11
MAVEBØJNING 11
MAVELANDING 11
MAVEPLASKER 11
MEDIEANSVAR 11
MEDIEVERDEN 11
MEDVIDERISK 11
MEDVIRKNING 11
MEROVINGISK 11
MESTERSVEND 11
MIDDAGSSØVN 11
MIDDELVÆRDI 11
MIDTVESTLIG 11
MILJØVENLIG 11
MINDEVÆRDIG 11
MINERALVAND 11
MISFARVNING 11
MOBILSVARER 11
MODALVERBUM 11
MODEBEVIDST 11
MODELFLYVER 11
MOSKOVITISK 11
MOTORDREVEN 11
MUSKELSVIND 11
MÆLKEPULVER 11
MØNTVASKERI 11
NATURFARVET 11
NATURLIGVIS 11
NAVLESTRENG 11
NAVNEATTEST 11
NAVNEFORBUD 11
NAVNESØSTER 11
NAVNETILLÆG 11
NAVNGIVELSE 11
NAVNGIVNING 11
NEDGRAVNING 11
NEGATIVISME 11
NEGATIVITET 11
NEGATIVSIDE 11
NERVECENTER 11
NERVESYSTEM 11
NIOGTYVENDE 11
NIVELLEMENT 11
NIVELLERING 11
NORDVESTLIG 11
NOVELLEFILM 11
NOVELLISTIK 11
NUMMERVISER 11
NYERHVERVET 11
NYOVERSÆTTE 11
NYRENOVERET 11
NYVOGNSPRIS 11
NYVURDERING 11
NÆVNEVÆRDIG 11
OBJEKTIVERE 11
OBSERVATION 11
OBSERVERBAR 11
OBSERVERING 11
OFFERVILLIG 11
OKTAVFORMAT 11
OLDTIDSLEVN 11
OMNIBUSAVIS 11
OMSKRIVNING 11
OMTVISTELIG 11
OMVANDRENDE 11
OMVEKSLELIG 11
OMVURDERING 11
OPHOLDSVEJR 11
OPKVIKKENDE 11
OPSKRIVNING 11
OPSVULMNING 11
OPVASKETABS 11
OPVURDERING 11
ORDSKVALDER 11
ORDVEKSLING 11
ORLOGSVÆRFT 11
OVENSTÅENDE 11
OVERARBEJDE 11
OVERBALANCE 11
OVERBEBYRDE 11
OVERBEGAVET 11
OVERBELASTE 11
OVERBELÆGGE 11
OVERBEMANDE 11
OVERBETJENT 11
OVERBOOKING 11
OVERBRINGER 11
OVERBRODERE 11
OVERBYGNING 11
OVERBÆRENDE 11
OVERDÆKNING 11
OVERFISKERI 11
OVERFLADISK 11
OVERFODRING 11
OVERFORBRUG 11
OVERFUSNING 11
OVERFØRELSE 11
OVERGEARING 11
OVERGIVELSE 11
OVERHEDNING 11
OVERHOVEDET 11
OVERJORDISK 11
OVERKLISTRE 11
OVERKOGNING 11
OVERKORREKT 11
OVERKRYDDER 11
OVERLAPNING 11
OVERLEVELSE 11
OVERLOCKSØM 11
OVERLYDSFLY 11
OVERNATNING 11
OVERPLACERE 11
OVERPOSTBUD 11
OVERREAGERE 11
OVERRISLING 11
OVERRÆKNING 11
OVERSAVNING 11
OVERSERGENT 11
OVERSIDNING 11
OVERSIGTLIG 11
OVERSKUELIG 11
OVERSKÆRING 11
OVERSMØRING 11
OVERSOMRING 11
OVERSPRINGE 11
OVERSPRØJTE 11
OVERSTEMPLE 11
OVERSTYRING 11
OVERTAGELSE 11
OVERTALELSE 11
OVERTEGNING 11
OVERTRÆNING 11
OVERVEJELSE 11
OVERVEJENDE 11
OVERVISMAND 11
OVERVURDERE 11
OVERVÆRELSE 11
OVERVÅGNING 11
OVNLAKERING 11
PANAMAVÆVET 11
PANSLAVISME 11
PASSIVERING 11
PASSIVISERE 11
PASSIVRYGER 11
PASTELFARVE 11
PATENTHAVER 11
PERSEVERERE 11
PERVERSITET 11
PIGEVÆRELSE 11
PIRATUDGAVE 11
PJOKKEHOVED 11
PLADEVENDER 11
PLANTEFARVE 11
PLANTEVÆKST 11
PLUSVARIANT 11
PLÆNEVANDER 11
POKALVINDER 11
PORTIONSVIS 11
POSITIVISME 11
POSITIVITET 11
POSITIVSIDE 11
PRIMAVEKSEL 11
PRIMITIVIST 11
PRIMOVIOLIN 11
PRIMÆRFARVE 11
PRISBEVIDST 11
PRISGIVELSE 11
PRIVATANSAT 11
PRIVATBOLIG 11
PRIVATISERE 11
PRIVATSFÆRE 11
PRIVATSKOLE 11
PRIVILEGERE 11
PROGRAMVÆRT 11
PROMOVERING 11
PROVENCALER 11
PROVENCALSK 11
PROVIANTERE 11
PROVISORISK 11
PROVISORIUM 11
PROVOKATION 11
PRÆSTEKRAVE 11
PRØVEBALLON 11
PRØVEKØRSEL 11
PRØVEMESTER 11
PRØVEMÅLTID 11
PUDDERKVAST 11
PULVERISERE 11
PULVERKAFFE 11
PURPURFARVE 11
PÆREVÆLLING 11
PÅHÆNGSVOGN 11
PÅLANDSVIND 11
RAVRUSKENDE 11
REFORMIVRIG 11
REINVESTERE 11
REKVIRERING 11
REKVISITION 11
RELATIVISME 11
RELATIVITET 11
RENDEGRAVER 11
RENVASKNING 11
RESERVATION 11
RESERVEFOND 11
RESERVEHJUL 11
RESERVELÆGE 11
RESERVERING 11
RETHAVERISK 11
RETSTAVNING 11
REVACCINERE 11
REVALUERING 11
REVANCHISME 11
REVERSERING 11
REVISIONIST 11
REVNEFÆRDIG 11
REVURDERING 11
RIGSADVOKAT 11
RIGSARKIVAR 11
RIGSREVISOR 11
RISSTIVELSE 11
ROOMSERVICE 11
RUMFLYVNING 11
RUNDHOVEDET 11
RUNDVISNING 11
RUSVEJLEDER 11
RYGSVØMNING 11
RØDVINSGLAS 11
SAMKVEMSRET 11
SAMLEVERSKE 11
SAMMENSTUVE 11
SAMSVARENDE 11
SANGSKRIVER 11
SANGVINIKER 11
SCREENSAVER 11
SEKTIONSVIS 11
SEKUNDAVARE 11
SEKUNDVISER 11
SELVAGTELSE 11
SELVANTÆNDE 11
SELVBETJENT 11
SELVBEVIDST 11
SELVBILLEDE 11
SELVBYGGERI 11
SELVBÆRENDE 11
SELVFORSVAR 11
SELVFØLELSE 11
SELVHJULPEN 11
SELVINDSIGT 11
SELVIRONISK 11
SELVJUSTITS 11
SELVKONTROL 11
SELVKRITISK 11
SELVKØRENDE 11
SELVLYSENDE 11
SELVOPLEVET 11
SELVOPTAGET 11
SELVPENSION 11
SELVPLUKKER 11
SELVPORTRÆT 11
SELVRESPEKT 11
SELVSKREVEN 11
SELVSTARTER 11
SELVSTÆNDIG 11
SELVUDLØSER 11
SELVUDNÆVNT 11
SERVICERING 11
SERVICEVOGN 11
SERVIETRING 11
SEVÆRDIGHED 11
SIDEGEVINST 11
SIDSTNÆVNTE 11
SIGNALFARVE 11
SIGNALVÆRDI 11
SJOKKEHOVED 11
SJÆLEVARMER 11
SKADEVOLDER 11
SKATTEVÆSEN 11
SKEFULDEVIS 11
SKIDTVIGTIG 11
SKINMANØVRE 11
SKIVEBLOMST 11
SKIVEBREMSE 11
SKOLEVERDEN 11
SKOVJORDBÆR 11
SKOVRYDNING 11
SKOVSTJERNE 11
SKRALDEVOGN 11
SKRANKEPAVE 11
SKRIVEKRIDT 11
SKRIVEKUNST 11
SKRIVELÆRER 11
SKRIVEPAPIR 11
SKRIVESAGER 11
SKRUETVINGE 11
SKUREPULVER 11
SKVADRONERE 11
SKVALDERKÅL 11
SKVATMIKKEL 11
SKYDEVINDUE 11
SKÆVHOVEDET 11
SKÆVVINKLET 11
SLADDERVORN 11
SLAGVOLUMEN 11
SLANGEHOVED 11
SLAVEHANDEL 11
SLAVEPISKER 11
SLAVEWHISKY 11
SLINGREVORN 11
SLUDREHOVED 11
SLUMKVARTER 11
SLÆGTSTAVLE 11
SMELTEVARME 11
SMÅTBEGAVET 11
SNAKKEHOVED 11
SNYLTEHVEPS 11
SNÆVERSYNET 11
SNØRESTØVLE 11
SNØVLEHOVED 11
SODAVANDSIS 11
SOMMERVARME 11
SORTHOVEDET 11
SOVEVÆRELSE 11
SPAREØVELSE 11
SPILLEVENDE 11
SPROGREVSER 11
SPRÆNGHOVED 11
SPÆNDESKIVE 11
STAGEDIVING 11
STAVBLENDER 11
STAVNSBINDE 11
STILEØVELSE 11
STIVFROSSEN 11
STIVSTIKKER 11
STORFAVORIT 11
STORMVARSEL 11
STRAFANSVAR 11
STRAFVÆRDIG 11
STREJKEVAGT 11
STRUBEHOVED 11
STRÆKØVELSE 11
STRÅLEVARME 11
STYRKEPRØVE 11
STØJHELVEDE 11
STØVLEKNÆGT 11
STØVLESKAFT 11
STØVLETRAMP 11
STØVSUGNING 11
SUPERVISAND 11
SUPERVISERE 11
SUPERVISION 11
SUVERÆNITET 11
SVAGELIGHED 11
SVAGTSEENDE 11
SVANGERSKAB 11
SVENDEPRØVE 11
SVENSKEKRIG 11
SVENSKEKYST 11
SVENSKNØGLE 11
SVINDLERISK 11
SVINEHELDIG 11
SVINEMIKKEL 11
SVINGEFEBER 11
SVOVLBRINTE 11
SVOVLDIOXID 11
SVOVLFATTIG 11
SVOVLHOLDIG 11
SVÆRDDRAGER 11
SVÆRTBYGGET 11
SVÆVEFLYVER 11
SVØMMEBLÆRE 11
SVØMMEPRØVE 11
SVØMMEVINGE 11
SYMBOLVÆRDI 11
SYNKEBESVÆR 11
SYVÅRSDRENG 11
SØLVBRYLLUP 11
SØLVKNAPPET 11
SØLVMEDALJE 11
SØRØVERSKIB 11
SØVNDRUKKEN 11
SØVNFORSKER 11
SØVNGÆNGERI 11
SØVNMØNSTER 11
SØVNPROBLEM 11
TABLOIDAVIS 11
TABSGIVENDE 11
TANKEVERDEN 11
TARVELIGHED 11
TEGNGIVNING 11
TEKSTILVARE 11
TEKSTOPGAVE 11
TELEFONVAGT 11
TETRAVALENT 11
TIDKRÆVENDE 11
TILBAGEVISE 11
TILBLIVELSE 11
TILFARTSVEJ 11
TILSTEDEVÆR 11
TILSVARENDE 11
TILVANDRING 11
TILVENDELSE 11
TILVIRKNING 11
TITUSINDVIS 11
TOBINDSVÆRK 11
TOLVTOMMERS 11
TOOGTYVENDE 11
TORSKEHOVED 11
TORSKELEVER 11
TOVANGSBRUG 11
TOVTRÆKKERI 11
TOVTRÆKNING 11
TOVÆRELSERS 11
TRANSITVARE 11
TRANSVERSAL 11
TRANSVESTIT 11
TREDIVEÅRIG 11
TREDIVTEDEL 11
TREVLEKRONE 11
TRICKTYVERI 11
TRIVIALITET 11
TRIVIALNAVN 11
TROLDKVINDE 11
TROLLEYVOGN 11
TROPSØVELSE 11
TVANGSFODRE 11
TVANGSGIFTE 11
TVANGSTANKE 11
TVETYDIGHED 11
TVISTEPUNKT 11
TVISTLÆRRED 11
TVÆRRETNING 11
TVÆRSTILLET 11
TVÆRSTRIBET 11
TYROLERVALS 11
TYVERIALARM 11
TYVERISIKRE 11
TØMRERSVEND 11
TØRSVØMNING 11
UAFVENDELIG 11
UAFVÆRGELIG 11
UANVENDELIG 11
UDEBLIVELSE 11
UDMANØVRERE 11
UDSKRIVELSE 11
UDSKRIVNING 11
UDSLAGSVASK 11
UDTRYKSEVNE 11
UDVENDIGFRA 11
UFORSVARLIG 11
UFORVARENDE 11
UFRAVIGELIG 11
UKULTIVERET 11
ULIGEVÆGTIG 11
ULTRAVIOLET 11
UNDERDREVEN 11
UNDERGRAVER 11
UNDERSKRIVE 11
UNDERTVINGE 11
UNDERVERDEN 11
UNDERVÆGTIG 11
UNIVERSITET 11
UNIVERSITÆR 11
UOPDRIVELIG 11
UPÅVIRKELIG 11
UROVÆKKENDE 11
USKYLDSHVID 11
UTILGIVELIG 11
UUNDVIGELIG 11
ÆKVIDISTANT 11
ÆLDREVENLIG 11
ÆRVÆRDIGHED 11
ØLANDSHVEDE 11
ÅDSELGRAVER 11
ÅNDSSVAGHED 11

Ord med V inde i ordet på 12 bogstaver

732 ord på 12 bogstaver
Ord Bogstaver
ADGANGSPRØVE 12
ADVENTSKRANS 12
ADVOKATORISK 12
AFDELINGSVIS 12
AFFALDSKVÆRN 12
AFGANGSPRØVE 12
AFTENSVÆRMER 12
AGTPÅGIVENDE 12
AHAOPLEVELSE 12
AKKUSATIVISK 12
AKTIVISERING 12
ALSIKEKLØVER 12
ALVEOLARRAND 12
AMARANTFARVE 12
ANPARTSHAVER 12
ANSTÆNDIGVIS 12
ARBEJDSGIVER 12
ARMBEVÆGELSE 12
ASSERTIVITET 12
ATOMBEVÆBNET 12
AUTOMATVÅBEN 12
AUTOVÆRKSTED 12
AVANTGARDIST 12
BAGOVERBØJET 12
BALANCENERVE 12
BANKRÅDGIVER 12
BANTAMVÆGTER 12
BARSELSVIKAR 12
BASKETSTØVLE 12
BEDREVIDENDE 12
BEDRIFTSVÆRN 12
BEHAVIORISME 12
BENZINDREVEN 12
BERUFSVERBOT 12
BESVÆRLIGHED 12
BEVISFØRELSE 12
BILLIGUDGAVE 12
BINDINGSVÆRK 12
BIOVIDENSKAB 12
BLOMMEFARVET 12
BOGHVEDEGRØD 12
BOGSTAVERING 12
BOGSTAVORDEN 12
BOGUDGIVELSE 12
BOLSJEVIKISK 12
BORTVANDRING 12
BRAVURNUMMER 12
BREVVEKSLING 12
BRONZEFARVET 12
BRUGERDREVEN 12
BRUGERNIVEAU 12
BRUGERVENLIG 12
BRUTTOAVANCE 12
BRYLLUPSGAVE 12
BRYSTSVØMMER 12
BRÅVALLASLAG 12
BUTIKSVINDUE 12
BYGNINGSVÆRK 12
BÆREFREKVENS 12
BØRNEVÆRELSE 12
CALVINISTISK 12
CENTERVINKEL 12
CENTRALVARME 12
CIVILBETJENT 12
CIVILCOURAGE 12
CIVILFORSVAR 12
CIVILISATION 12
CIVILISERING 12
CLAIRVOYANCE 12
COVERVERSION 12
DATALINGVIST 12
DEAKTIVERING 12
DEMOTIVATION 12
DESAVOUERING 12
DIESELDREVEN 12
DISTINGVERET 12
DISTRIKTSVIS 12
DIVERTIMENTO 12
DIVINATORISK 12
DJÆVLEBLÆNDT 12
DRØMMEVERDEN 12
DYBFROSTVARE 12
DYBTVIRKENDE 12
DYBVANDSFISK 12
DÆKKESERVIET 12
EFFEKTIVITET 12
EFTERBEVILGE 12
EFTERGIVELSE 12
EFTERGIVENDE 12
EFTERLEVELSE 12
EFTERVISELIG 12
EFTERVISNING 12
EFTERÅRSVEJR 12
EKSTENSIVERE 12
EKSTRAVAGANT 12
EKSTRAVAGERE 12
EKVILIBRISME 12
ELEVATORSTOL 12
ENEANSVARLIG 12
ENEINDEHAVER 12
ERHVERVSEVNE 12
ERHVERVSMAND 12
EVANGELIEBOG 12
EVENTUALITET 12
EVENTYRERSKE 12
EVINDELIGHED 12
EVOLUTIONIST 12
FAGBEVÆGELSE 12
FARVEHANDLER 12
FARVELÆGNING 12
FARVESPEKTER 12
FAVORISERING 12
FEMOGTYVENDE 12
FEMOGTYVEØRE 12
FEMOGTYVEÅRS 12
FEMVÆRELSERS 12
FESTIVALGÆST 12
FIGHTERVILJE 12
FIMBULVINTER 12
FINANSUDVALG 12
FINANSVERDEN 12
FINGERØVELSE 12
FIRSINDSTYVE 12
FIRVÆRELSERS 12
FLAMMESVEJSE 12
FLOROMVUNDEN 12
FLYVEMASKINE 12
FLYVESTATION 12
FLÅDEMANØVRE 12
FOLKEEVENTYR 12
FORLADEGEVÆR 12
FORMANDSVALG 12
FORNUFTIGVIS 12
FOROVERBØJET 12
FORSIGTIGVIS 12
FORSKRIVELSE 12
FORSKRIVNING 12
FORSVARSCHEF 12
FORSVARSSPIL 12
FORSVARSSTAB 12
FORSVÆRGELSE 12
FORTVIVLELSE 12
FORVANSKELSE 12
FORVANSKNING 12
FORVEKSLELIG 12
FORVRÆNGNING 12
FRAISEFARVET 12
FRALANDSVIND 12
FRASKRIVELSE 12
FRASKRIVNING 12
FRITSVÆVENDE 12
FRITVOKSENDE 12
FYRRETYVENDE 12
FÆLLESNÆVNER 12
FØRSTEUDGAVE 12
FØRSTEVIOLIN 12
FØRSTEVÆLGER 12
FÅMANDSVÆLDE 12
GALMANDSVÆRK 12
GALVANOMETER 12
GANGBESVÆRET 12
GARANTIBEVIS 12
GENERALPRØVE 12
GENKØBSVÆRDI 12
GENNEMSKRIVE 12
GENNEMTVINGE 12
GENOPLEVELSE 12
GENOPLIVELSE 12
GENOPLIVNING 12
GENUDGIVELSE 12
GENUDVINDING 12
GENVORDIGHED 12
GENVURDERING 12
GEOVIDENSKAB 12
GODSKRIVNING 12
GODTKØBSVARE 12
GRAFITPULVER 12
GRAMFARVNING 12
GRAVALVORLIG 12
GRAVEMASKINE 12
GRAVENSTENER 12
GRAVLÆGGELSE 12
GRAVMONUMENT 12
GRAVSÆNKNING 12
GRAVSÆTTELSE 12
GROVMOTORISK 12
GRUNDLOVSDAG 12
GRUSGRAVNING 12
GRØFTEGRAVER 12
GULDGRAVNING 12
GÆSTEVENSKAB 12
GÆSTEVÆRELSE 12
HALVFABRIKAT 12
HALVFEMSENDE 12
HALVFEMSÅRIG 12
HALVFEMTIDEN 12
HALVFJERDSER 12
HALVMÅNEDLIG 12
HALVSTENSMUR 12
HALVSTUDERET 12
HALVSYVTIDEN 12
HALVSØSKENDE 12
HALVTONETRIN 12
HALVTREDSØRE 12
HALVTREDSÅRS 12
HALVTRETIDEN 12
HAMMERKLAVER 12
HAVANNACIGAR 12
HAVBIOLOGISK 12
HAVEARKITEKT 12
HELKONSERVES 12
HELVEDESKVAL 12
HELVEDESSTEN 12
HERCEGOVINER 12
HERCEGOVINSK 12
HEREFORDKVÆG 12
HERREVÆRELSE 12
HJEMMERØVERI 12
HJEMVENDENDE 12
HJÆLPEVERBUM 12
HOTELVÆRELSE 12
HOVEDBYGNING 12
HOVEDKVARTER 12
HOVEDPRINCIP 12
HOVEDPROBLEM 12
HOVEDREGNING 12
HOVEDSAGELIG 12
HOVEDSÆTNING 12
HOVEDTELEFON 12
HOVEDTILTALT 12
HOVEDVANDSÆG 12
HOVSALØSNING 12
HULEPINDSVIN 12
HUSHOVMESTER 12
HVERDAGSKOST 12
HVIDERUSSISK 12
HVIDGLØDENDE 12
HVIDVASKNING 12
HVIRVELSØJLE 12
HÆNDELSESVIS 12
HØJNIVEAUFAG 12
HØJTFLYVENDE 12
HØJTUDVIKLET 12
HØJVANDSTAND 12
HÅNDEVENDING 12
HÅRNÅLESVING 12
IGANGVÆRENDE 12
ILLIKVIDITET 12
IMMUNFORSVAR 12
IMPERATIVISK 12
IMPROVISATOR 12
IMPULSIVITET 12
INAKTIVERING 12
INDEHAVERSKE 12
INDFORSKRIVE 12
INDGRAVERING 12
INDIKATIVISK 12
INDSKRIVNING 12
INDVENDIGFRA 12
INITIATIVRIG 12
INKONSEKVENS 12
INKONSEKVENT 12
INSEKTPULVER 12
INTENSIVITET 12
INTERVENIENT 12
INTERVENTION 12
INTROVERSION 12
INVALIDERING 12
INVERTSUKKER 12
IRREVERSIBEL 12
IVÆRKSÆTTERI 12
JERNBANEVOGN 12
JORDVINDENDE 12
JUVELERBUTIK 12
JÆVNALDRENDE 12
KAMERAVINKEL 12
KARAKTERSVAG 12
KARAVANSERAI 12
KARNAPVINDUE 12
KASKELOTHVAL 12
KILOMETERVIS 12
KLOVBESKÆRER 12
KLOVNENUMMER 12
KLUMMERHOVED 12
KNIVAFBRYDER 12
KNIVBEVÆBNET 12
KNIVSTIKKERI 12
KOBBERFARVET 12
KOLLEKTIVIST 12
KOLONIALVARE 12
KOMMUNALVALG 12
KOMPOSTKVÆRN 12
KONDITORVARE 12
KONGEPINGVIN 12
KONSERVERING 12
KONTANTVÆRDI 12
KONVENTIONEL 12
KONVERSATION 12
KONVERTERING 12
KONVULSIVISK 12
KRAVELBYGGET 12
KRAVLESTADIE 12
KREDITVÆRDIG 12
KROPSBEVIDST 12
KRYDSHVÆLVET 12
KRYDSOGTVÆRS 12
KRYPTOVALUTA 12
KULEGRAVNING 12
KULTURUDVALG 12
KUNDESERVICE 12
KUNSTNERNAVN 12
KUNSTVANDING 12
KURSIVSKRIFT 12
KURVEKUFFERT 12
KVADRATMETER 12
KVADROFONISK 12
KVALITETSTID 12
KVALMEGRÆNSE 12
KVANTESPRING 12
KVANTIFICERE 12
KVARTSHOLDIG 12
KVILLAJABARK 12
KVISTVÆRELSE 12
KVOTEORDNING 12
KVÆLERSLANGE 12
KVÆRULANTERI 12
KVÆRULANTISK 12
KØBENHAVNERI 12
KØLLESVÆRMER 12
LANDEVEJSLØB 12
LANDSFORVISE 12
LANGTIDSHÆVE 12
LAVENERGIHUS 12
LAVINFLATION 12
LAVTEKNOLOGI 12
LAVTFLYVENDE 12
LAVTFLYVNING 12
LAVTHÆNGENDE 12
LAVTLIGGENDE 12
LAVTPLACERET 12
LAVTTÆNKENDE 12
LETBEVÆGELIG 12
LETVÆGTSROER 12
LEVERCIRROSE 12
LEVESTANDARD 12
LIVMODERHALS 12
LIVSERFARING 12
LIVSFILOSOFI 12
LIVSFORSIKRE 12
LIVSHISTORIE 12
LIVSHOLDNING 12
LIVSKUNSTNER 12
LIVSKVALITET 12
LIVSLEDSAGER 12
LIVSSTILLING 12
LOVMÆSSIGHED 12
LÆRERVÆRELSE 12
LÆSERSERVICE 12
MANGEHOVEDET 12
MARKEDSVÆRDI 12
MARKVANDRING 12
MASKINDREVEN 12
MASKINSKRIVE 12
MATERIALVARE 12
MEDIEBEVIDST 12
MEDINDEHAVER 12
MELLEMNIVEAU 12
MELLEMVÆGTER 12
MENNESKEVÆRD 12
MENSJEVIKISK 12
MIDTERVÆLGER 12
MIDTVEJSVALG 12
MINDREVÆRDIG 12
MODELLERVOKS 12
MODSVARIGHED 12
MORGENGNAVEN 12
MOTORRINGVEJ 12
MULTILINGVAL 12
MÅNEVANDRING 12
NATTEVANDRER 12
NAVIGATORISK 12
NAVLEBESKUER 12
NAVNEFORSKER 12
NAVNEÆNDRING 12
NEDSKRIVNING 12
NEDVURDERING 12
NEGATIVLISTE 12
NERVEMEDICIN 12
NERVESVÆKKET 12
NIVEAUDELING 12
NOMINALVÆRDI 12
NOMINATIVISK 12
NORDNORDVEST 12
NOUGATFARVET 12
NOVELLISTISK 12
NØDVENDIGHED 12
NØDVENDIGVIS 12
OBJEKTIVISME 12
OBJEKTIVITET 12
OBSERVATORIE 12
OFFENSIVITET 12
OMSORGSSVIGT 12
OPHAVSKVINDE 12
OPHAVSRETLIG 12
OPIUMSVALMUE 12
OPSLAGSTAVLE 12
ORANGEFARVET 12
ORDENTLIGVIS 12
ORDKLØVERISK 12
OVERBEFOLKET 12
OVERBEGRAMSE 12
OVERBELÅNING 12
OVERBESKYTTE 12
OVERBETALING 12
OVERBLÆNDING 12
OVERBRUSNING 12
OVERBÆRENHED 12
OVERDOSERING 12
OVERDRAGELSE 12
OVERDRIVELSE 12
OVERDÆNGNING 12
OVERDÅDIGHED 12
OVERENSKOMST 12
OVERFISKNING 12
OVERFLYTNING 12
OVERFLYVNING 12
OVERFORBRUGE 12
OVERFORSIKRE 12
OVERFORTOLKE 12
OVERFRANKERE 12
OVERFYLDNING 12
OVERHOLDELSE 12
OVERHÆLDNING 12
OVERHÆNGENDE 12
OVERINGENIØR 12
OVERKLIPNING 12
OVERKOMMANDO 12
OVERKOMMELIG 12
OVERLEVERING 12
OVERLIGGEDAG 12
OVERLIGGENDE 12
OVERLISTELSE 12
OVERMENNESKE 12
OVERNATIONAL 12
OVERNATURLIG 12
OVERPOLSTRET 12
OVERPRÆSIDIE 12
OVERPRÆSTERE 12
OVERRABBINER 12
OVERRASKELSE 12
OVERREAKTION 12
OVERRUMPLING 12
OVERRÆKKELSE 12
OVERSANSELIG 12
OVERSENDELSE 12
OVERSKYDENDE 12
OVERSKYGNING 12
OVERSKYLNING 12
OVERSPILNING 12
OVERSPISNING 12
OVERSPÆNDING 12
OVERSTATSLIG 12
OVERSÆTTELIG 12
OVERSÆTTELSE 12
OVERTRÆDELSE 12
OVERVINDELIG 12
OVERVINDELSE 12
OVERVINTRING 12
OVERVÆLDELSE 12
OVERVÆLDENDE 12
PAPIRSERVIET 12
PASTELFARVET 12
PELSDYRAVLER 12
PENNEVENINDE 12
PERVERTERING 12
POLIOVACCINE 12
POSITIVLISTE 12
PRIMITIVISME 12
PRIMITIVITET 12
PRIVATISSIME 12
PRIVATISTISK 12
PRIVATKLINIK 12
PRIVATNUMMER 12
PRIVATPERSON 12
PRIVATRETLIG 12
PRIVATTEATER 12
PROPELDREVEN 12
PROVINSIANER 12
PRÆSERVERING 12
PRÆSTEVIELSE 12
PRØVEBILLEDE 12
PRØVELØSLADE 12
PRØVEPERIODE 12
PRØVETAGNING 12
PRØVETRÆNING 12
PULVERFORMET 12
PULVERFORMIG 12
RAMBUKTYVERI 12
REAKTIVERING 12
RECEPTIVITET 12
RECITATIVISK 12
REDNINGSVEST 12
REEVALUERING 12
REFORMVENLIG 12
REGENSPROVST 12
RELATIVERING 12
RELATIVISERE 12
RENSESERVIET 12
RENSKRIVNING 12
RETFÆRDIGVIS 12
RETSKRIVNING 12
RETSVIRKNING 12
REVALIDERING 12
REVANCHEKAMP 12
REVISIONISME 12
REVITALISERE 12
REVOLUTIONÆR 12
REVOLVERBÆNK 12
REVOLVERENDE 12
RIGSANTIKVAR 12
RINGFORLOVET 12
RISIKOVILLIG 12
RIVALISERING 12
RODFORDÆRVER 12
ROLLEHAVENDE 12
RUDEKONVOLUT 12
RUTEFLYVNING 12
RØDKÅLSHOVED 12
RØDVINSSAUCE 12
SALVADORANER 12
SALVADORANSK 12
SAMMENSKRIVE 12
SAMMENSVEJSE 12
SAMMENSVOREN 12
SAMMENSVÆRGE 12
SAMMENVOKSET 12
SAMSVARIGHED 12
SAMVARIATION 12
SAMVITTIGHED 12
SEKVENSERING 12
SEKVENTERING 12
SELEKTIVITET 12
SELVBEROENDE 12
SELVBIOGRAFI 12
SELVERKLÆRET 12
SELVFØLGELIG 12
SELVHÆRDENDE 12
SELVHÆVDELSE 12
SELVHÆVDENDE 12
SELVKLÆBENDE 12
SELVOPFUNDEN 12
SELVPLUKNING 12
SELVRENSENDE 12
SELVSIDDENDE 12
SELVSKADENDE 12
SELVSKYLDNER 12
SELVSMAGENDE 12
SELVSPEJLING 12
SELVSTYRENDE 12
SELVTILFREDS 12
SELVTÆNKENDE 12
SELVVIRKENDE 12
SENGEVÆDNING 12
SENSITIVITET 12
SENTUDVIKLET 12
SERVOSTYRING 12
SKANDINAVISK 12
SKANDINAVIST 12
SKATTEGRAVER 12
SKIMMELSVAMP 12
SKOVARBEJDER 12
SKOVREJSNING 12
SKOVTEKNIKER 12
SKRIVEKRAMPE 12
SKRIVESKRIFT 12
SKRIVEØVELSE 12
SKRUMPELEVER 12
SKRÆMMEVÅBEN 12
SKUDVEKSLING 12
SKYLDBEVIDST 12
SKYLDNERSVIG 12
SKÆRVEKNUSER 12
SKÆVVRIDNING 12
SKØNHEDSSØVN 12
SLAGTERISVIN 12
SLAVEANSTALT 12
SLAVEARBEJDE 12
SLAVEHANDLER 12
SLYNGVENINDE 12
SMAGSGIVENDE 12
SNÆVERSINDET 12
SOCIALUDVALG 12
SOLSKINSVEJR 12
SOMMERHALVÅR 12
SORENSKRIVER 12
SOVJETBORGER 12
SPARTELFARVE 12
SPECIALVIDEN 12
SPEJLVENDING 12
SPIDSVINKLET 12
SPILUDVIKLER 12
SPISEVÆGRING 12
SPORTSKVINDE 12
SPORTSUDØVER 12
SPRINKELVÆRK 12
SPRÆLLEVENDE 12
STAMVÆRTSHUS 12
STANDARDVÆRK 12
STATSADVOKAT 12
STATSREVISOR 12
STAVBAKTERIE 12
STAVEKONTROL 12
STIFTSPROVST 12
STIKPRØVEVIS 12
STORSVINDLER 12
STRADIVARIUS 12
STRANDVASKER 12
STRANDVOLLEY 12
STRATENRØVER 12
STRØMHVIRVEL 12
STUMPVINKLET 12
STÆVNEVARSEL 12
SUBJEKTIVERE 12
SUBJEKTIVISK 12
SVAGTBEGAVET 12
SVAGTHØRENDE 12
SVAGTLYSENDE 12
SVAGTSTILLET 12
SVEDDRIVENDE 12
SVEJSEFLAMME 12
SVENDESTYKKE 12
SVENSKEKONGE 12
SVESKEBLOMME 12
SVIGERDATTER 12
SVINDELAGTIG 12
SVINEBINDING 12
SVINKEÆRINDE 12
SVOVLSYRLING 12
SVULMELEGEME 12
SVÆRHEDSGRAD 12
SVÆRINDUSTRI 12
SVØBELSEBARN 12
SVØMMEBASSIN 12
SVØMMEBRILLE 12
SVØMMEDYKKER 12
SYDSLESVIGER 12
SYDSLESVIGSK 12
SYDØSTENVIND 12
SYNDSBEVIDST 12
SYVOGTYVENDE 12
SÆDVANLIGVIS 12
SÆRSKRIVNING 12
SØLVBRUDEPAR 12
SØVNDYSSENDE 12
TALKSHOWVÆRT 12
TAXAFLYVNING 12
TAXIFLYVNING 12
TELEFONVÆSEN 12
TELEVISERING 12
TERMINSPRØVE 12
TERMOSTATOVN 12
TEVANDSKNÆGT 12
TIDSSVARENDE 12
TILBUDSGIVER 12
TILFÆLDIGVIS 12
TILGODEBEVIS 12
TILKALDEVAGT 12
TILKENDEGIVE 12
TILRETTEVISE 12
TILSKRIVNING 12
TILSYNSVÆRGE 12
TIMETERVIPPE 12
TITELFORSVAR 12
TIVOLISERING 12
TJEKKOSLOVAK 12
TJENESTEIVER 12
TJENSTVILLIG 12
TOFAGSVINDUE 12
TOHÅNDSSVÆRD 12
TOPMOTIVERET 12
TRANSPORTVEJ 12
TRAVERSERING 12
TRAVESTERING 12
TREDJEVERDEN 12
TREKVARTLANG 12
TREOGTYVENDE 12
TRESINDSTYVE 12
TREVANGSBRUG 12
TREVÆRELSERS 12
TRIVIALISERE 12
TRIVIALROMAN 12
TRYKSTAVELSE 12
TRÆFFEØVELSE 12
TRÆSKOSTØVLE 12
TRØFFELSVAMP 12
TUNGTVEJENDE 12
TURKISFARVET 12
TVANGSAKKORD 12
TVANGSARVING 12
TVANGSFJERNE 12
TVANGSFLYTTE 12
TVILLINGBROR 12
TVÆRKULTUREL 12
TVÆRLIGGENDE 12
TVÆRPOLITISK 12
TVÆRRELIGIØS 12
TÆRSKELVÆRDI 12
TØRVETRILLER 12
UBESKRIVELIG 12
UBETVINGELIG 12
UBETVIVLELIG 12
UCIVILISERET 12
UDESERVERING 12
UFORHOLDSVIS 12
ULYKKELIGVIS 12
UNDERBEGAVET 12
UNDERBEVIDST 12
UNDERGIVELSE 12
UNDERSKRIVER 12
UNDERVISNING 12
UNDERVURDERE 12
UNIVERSALIST 12
UOMTVISTELIG 12
UOVERSKUELIG 12
UOVERTRUFFEN 12
USELVSTÆNDIG 12
UVEDERHÆFTIG 12
UVEDKOMMENDE 12
UVENSKABELIG 12
WELTERVÆGTER 12
ÆKVIDISTANCE 12
ÆKVIVALERING 12

Ord med V inde i ordet på 13 bogstaver

535 ord på 13 bogstaver
Ord Bogstaver
ADVENTSSØNDAG 13
AFPRIVATISERE 13
AFSKYVÆKKENDE 13
AGGRESSIVITET 13
AGTPÅGIVENHED 13
AKTIVITETSHUS 13
ALLERGIVENLIG 13
ALLERHELVEDES 13
ALLROUNDVIDEN 13
ALMINDELIGVIS 13
ALTVEJRSJAKKE 13
ANGREBSVINKEL 13
ANTYDNINGSVIS 13
APPELLATIVISK 13
APPETITVÆKKER 13
ASSURANCESVIG 13
ATELIERVINDUE 13
ATOMKRAFTVÆRK 13
AUTOGENSVEJSE 13
AUTOKLAVERING 13
AVANTGARDISME 13
AVERTISSEMENT 13
BAGVEDKØRENDE 13
BATTERIDREVEN 13
BEDRØVELIGHED 13
BEDSTEVENINDE 13
BEGREBSVERDEN 13
BEGRIBELIGVIS 13
BEHOVSANALYSE 13
BEKLAGELIGVIS 13
BESVÆRLIGGØRE 13
BEVÆGEAPPARAT 13
BIODIVERSITET 13
BISTANDSVÆRGE 13
BLINDFLYVNING 13
BLOMKÅLSHOVED 13
BLOMKÅLSSVAMP 13
BOLSJEVISTISK 13
BORDEAUXVÆSKE 13
BORGERSERVICE 13
BOUGAINVILLEA 13
BREDTFAVNENDE 13
BREVSKRIVNING 13
BRINTOVERILTE 13
BRUDSTYKKEVIS 13
BRYSTSVØMNING 13
BRØNDERSLEVBO 13
BUDDINGPULVER 13
BYPLANVEDTÆGT 13
CERVELATPØLSE 13
CHAUVINISTISK 13
CIVILARBEJDER 13
CIVILINGENIØR 13
CLOCKFREKVENS 13
COMPUTERVIRUS 13
CRUISERVÆGTER 13
DAGRENOVATION 13
DAMOKLESSVÆRD 13
DAVIDSSTJERNE 13
DEPRESSIVITET 13
DETEKTIVROMAN 13
DIAGONALVÆVET 13
DIVERSIFICERE 13
DIVISIONSKAMP 13
DIVISIONSKLUB 13
DOBBELTSKRIVE 13
DRAGEFLYVNING 13
DRIVHUSEFFEKT 13
DRIVHUSPLANTE 13
DVALETILSTAND 13
DVÆRGPAPEGØJE 13
DYBVANDSBOMBE 13
DØDNINGEHOVED 13
EFFEKTIVISERE 13
EFTERGIVENHED 13
EFTERPRØVELSE 13
EFTERVIRKNING 13
EGNSUDVIKLING 13
EKSAMENSBEVIS 13
EKSKLUSIVITET 13
EKSTRAVAGANCE 13
EKSTROVERSION 13
ELEKTROSVEJSE 13
ELEVATORSKAKT 13
ELEVCENTRERET 13
ELLEVEÅRSBARN 13
ELSKVÆRDIGHED 13
ENEVOLDSHERRE 13
ENKELTINDIVID 13
ENKELTVÆRELSE 13
ENOGTYVETIDEN 13
ENSPÆNDERVOGN 13
ETBINDSUDGAVE 13
EVENTYRDIGTER 13
EVENTYRLYSTEN 13
EVOLUTIONISME 13
FAMILIEVENLIG 13
FANDENIVOLDSK 13
FASTELAVNSRIS 13
FATTIGKVARTER 13
FEJLSKRIVNING 13
FEJLVURDERING 13
FEMMETERVIPPE 13
FILMVIDENSKAB 13
FIREOGTYVENDE 13
FIREVÆRELSERS 13
FLERFARVETRYK 13
FODBOLDSTØVLE 13
FOLKEVANDRING 13
FORHENVÆRENDE 13
FORHÅNDSVIDEN 13
FORLIGSKVINDE 13
FORNUFTSVÆSEN 13
FORSATSVINDUE 13
FORSVENSKNING 13
FREDNINGSNÆVN 13
FREKVENTERING 13
FREMOVERBØJET 13
FREMPROVOKERE 13
FREMSKRIVNING 13
FRIHEDSBERØVE 13
FULDTUDVIKLET 13
FUNKTIONSEVNE 13
FÆRDSELSTAVLE 13
FÆSTNINGSVÆRK 13
FØDEVAREBUTIK 13
FØLGEVIRKNING 13
GALANTERIVARE 13
GALVANISERING 13
GALVANOTEKNIK 13
GENANVENDELIG 13
GENANVENDELSE 13
GENERALNÆVNER 13
GENINDVINDING 13
GENNEMSIVNING 13
GENNEMVÆVNING 13
GEVINSTCHANCE 13
GOBELINVÆVERI 13
GODSFORVALTER 13
GROVSORTERING 13
GRUNDLOVSBRUD 13
GRUOPVÆKKENDE 13
GRÆVLINGEHUND 13
GRØNLANDSHVAL 13
GUDSVELSIGNET 13
GÆSTGIVERGÅRD 13
HALVBLODSHEST 13
HALVFIRETIDEN 13
HALVFJERDSÅRS 13
HALVFLUGTNING 13
HALVKONSERVES 13
HALVOTTETIDEN 13
HALVSEKSTIDEN 13
HALVTIDSANSAT 13
HALVTOLVTIDEN 13
HALVTREDSENDE 13
HALVTREDSÅRIG 13
HAVNEARBEJDER 13
HIDTILVÆRENDE 13
HJEMMEVÆRENDE 13
HJEMSKRIVNING 13
HJERNEVINDING 13
HJERTEVENINDE 13
HOFLEVERANDØR 13
HOLLÆNDERVOGN 13
HOVEDARGUMENT 13
HOVEDBANEGÅRD 13
HOVEDREDAKTØR 13
HOVEDRYSTENDE 13
HOVSKISNOVSKI 13
HUNDESVØMNING 13
HVERDAGSAGTIG 13
HVIDKÅLSHOVED 13
HÅNDPANTHAVER 13
ILDEVARSLENDE 13
IMPROVISATION 13
IMPROVISERING 13
INDIVIDUALIST 13
INDIVIDUATION 13
INDKVARTERING 13
INKVISITORISK 13
INTENSIVERING 13
INTERIMSBEVIS 13
INTERVIEWNING 13
INVENTARKONTO 13
INVENTARLISTE 13
IVÆRKSÆTTELSE 13
JACQUARDVÆVET 13
JULEEVANGELIE 13
KAKKELOVNSRØR 13
KALVEKASTNING 13
KAMMERADVOKAT 13
KASSEBEDRØVER 13
KEJSERPINGVIN 13
KLASSEBEVIDST 13
KLASSEVÆRELSE 13
KLAVERSTEMMER 13
KLOVBESKÆRING 13
KLUMMESKRIVER 13
KOBBERVITRIOL 13
KOLLEKTIVBRUG 13
KOLLEKTIVISME 13
KOLLEKTIVITET 13
KOMMENAKVAVIT 13
KOMMUNEFARVET 13
KONDUKTIVITET 13
KONJUNKTIVISK 13
KONSEKVENSLØS 13
KONSERVATISME 13
KONSERVATORIE 13
KONSERVESDÅSE 13
KONTRASTFARVE 13
KONTROVERSIEL 13
KONVOLUTERING 13
KORTHORNSKVÆG 13
KORTINDEHAVER 13
KOSOVOALBANER 13
KREDITGIVNING 13
KROPSVISITERE 13
KRYDSHVÆLVING 13
KRYDSREVIDERE 13
KRYDSREVISION 13
KULKRAFTVARME 13
KUNDERÅDGIVER 13
KUNSTHÅNDVÆRK 13
KURVBLOMSTRET 13
KURVEFLETNING 13
KVALIFICERING 13
KVALIFIKATION 13
KVANTEMEKANIK 13
KVARTERARREST 13
KVARTERMESTER 13
KVOTIENTRÆKKE 13
KVÆGBESÆTNING 13
KØKKENSKRIVER 13
KØNSKVOTERING 13
LAVENERGIPÆRE 13
LAVERESTILLET 13
LAVERESTÅENDE 13
LAVESTBYDENDE 13
LAVKONJUNKTUR 13
LAVTFORRENTET 13
LAVTSKUMMENDE 13
LAVTSKYLLENDE 13
LEDIGBLIVENDE 13
LEJLIGHEDSVIS 13
LETMELLEMVÆGT 13
LETPÅVIRKELIG 13
LETWELTERVÆGT 13
LEVERINGSPRIS 13
LEVNEDSMIDDEL 13
LIVEOPTAGELSE 13
LIVMODERKRÆFT 13
LIVSANSKUELSE 13
LIVSNØDVENDIG 13
LOVLIGGØRELSE 13
LOVOVERTRÆDER 13
LÆGEVIDENSKAB 13
LÆNGSTLEVENDE 13
LÆNGSTVARENDE 13
MACHIAVELLIST 13
MALERVÆRKSTED 13
MANDSKABSVOGN 13
MANØVREDYGTIG 13
MASKINSKRIVER 13
MASSEVOLDTÆGT 13
MEDALJEVINDER 13
MEDICINALVARE 13
MELLEMVÆRENDE 13
METAVIDENSKAB 13
MIDDELLEVETID 13
MIDTERFORSVAR 13
MIDTLIVSKRISE 13
MIDTVEJSKRISE 13
MIKROBØLGEOVN 13
MILJØPRØVNING 13
MODELFLYVNING 13
MODREVOLUTION 13
MORGENKVISTEN 13
MULDVARPESKUD 13
MUSIKFESTIVAL 13
MÆRKVÆRDIGHED 13