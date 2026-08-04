Ord med X

Aug 4, 2026 | Krydsord

Der findes 180 danske ord med bogstavet X. Her er de alle sammen — 14 der starter med X, 36 der slutter på X og 130 hvor bogstavet står inde i ordet. Alle er inddelt efter antal bogstaver, så du kan gå direkte til den længde, du mangler.

Listen er bygget af Det Centrale Ordregister, Dansk Sprognævns og Digitaliseringsstyrelsens ordbase over dansk. Kun opslagsord er med, ikke bøjninger — en liste med zebra, zebraer, zebraen er den samme post tre gange. Egennavne og forkortelser er sorteret fra, fordi de ikke gælder i et gitter.

Find ord med X

Skriv de bogstaver, du kender, og sæt bundstreg hvor du mangler — fx x___n. Du kan også nøjes med at vælge antal bogstaver.

Ord der starter med X

14 danske ord begynder med X, fra 5 til 19 bogstaver.

5 bogstaver (1) · 7 bogstaver (1) · 8 bogstaver (2) · 9 bogstaver (3) · 10 bogstaver (2) · 11 bogstaver (4) · 19 bogstaver (1)

Ord der starter med X på 5 bogstaver

Ét ord på 5 bogstaver
Ord Bogstaver
XENON 5

Ord der starter med X på 7 bogstaver

Ét ord på 7 bogstaver
Ord Bogstaver
XYLOFON 7

Ord der starter med X på 8 bogstaver

2 ord på 8 bogstaver
Ord Bogstaver
XENOFOBI 8
XYLOGRAF 8

Ord der starter med X på 9 bogstaver

3 ord på 9 bogstaver
Ord Bogstaver
XANTHIPPE 9
XEROGRAFI 9
XYLOGRAFI 9

Ord der starter med X på 10 bogstaver

2 ord på 10 bogstaver
Ord Bogstaver
XENOFOBISK 10
XYLOFONIST 10

Ord der starter med X på 11 bogstaver

4 ord på 11 bogstaver
Ord Bogstaver
XEROGRAFERE 11
XEROGRAFISK 11
XYLOGRAFERE 11
XYLOGRAFISK 11

Ord der starter med X på 19 bogstaver

Ét ord på 19 bogstaver
Ord Bogstaver
XENOTRANSPLANTATION 19

Ord der slutter med X

36 danske ord ender på X, fra 3 til 10 bogstaver.

3 bogstaver (7) · 4 bogstaver (2) · 5 bogstaver (5) · 6 bogstaver (5) · 7 bogstaver (6) · 8 bogstaver (4) · 9 bogstaver (4) · 10 bogstaver (3)

Ord der slutter med X på 3 bogstaver

7 ord på 3 bogstaver
Ord Bogstaver
FAX 3
FIX 3
LEX 3
LIX 3
LUX 3
SAX 3
SEX 3

Ord der slutter med X på 4 bogstaver

2 ord på 4 bogstaver
Ord Bogstaver
HOAX 4
SPEX 4

Ord der slutter med X på 5 bogstaver

5 ord på 5 bogstaver
Ord Bogstaver
INBOX 5
LATEX 5
RADIX 5
REMIX 5
SIOUX 5

Ord der slutter med X på 6 bogstaver

5 ord på 6 bogstaver
Ord Bogstaver
ALTSAX 6
JALOUX 6
KARDEX 6
MATRIX 6
UNISEX 6

Ord der slutter med X på 7 bogstaver

6 ord på 7 bogstaver
Ord Bogstaver
ANALSEX 7
KØBESEX 7
ORALSEX 7
SLOWFOX 7
TELEFAX 7
URINSEX 7

Ord der slutter med X på 8 bogstaver

4 ord på 8 bogstaver
Ord Bogstaver
BORDEAUX 8
MOBILFAX 8
QUICKFIX 8
TENORSAX 8

Ord der slutter med X på 9 bogstaver

4 ord på 9 bogstaver
Ord Bogstaver
GRANDPRIX 9
GRUPPESEX 9
SOPRANSAX 9
TANTRASEX 9

Ord der slutter med X på 10 bogstaver

3 ord på 10 bogstaver
Ord Bogstaver
BARYTONSAX 10
GUMMILATEX 10
TELEFONSEX 10

Ord med X inde i ordet

130 danske ord har X inde i ordet, fra 4 til 17 bogstaver.

4 bogstaver (7) · 5 bogstaver (7) · 6 bogstaver (11) · 7 bogstaver (19) · 8 bogstaver (16) · 9 bogstaver (22) · 10 bogstaver (13) · 11 bogstaver (9) · 12 bogstaver (9) · 13 bogstaver (8) · 14 bogstaver (5) · 15 bogstaver (2) · 16 bogstaver (1) · 17 bogstaver (1)

Ord med X inde i ordet på 4 bogstaver

7 ord på 4 bogstaver
Ord Bogstaver
EXIT 4
FIXE 4
LIXE 4
MAXI 4
OXID 4
TAXA 4
TAXI 4

Ord med X inde i ordet på 5 bogstaver

7 ord på 5 bogstaver
Ord Bogstaver
BOXER 5
EPOXY 5
EXCES 5
EXPAT 5
PIXEL 5
SEXET 5
TAXIE 5

Ord med X inde i ordet på 6 bogstaver

11 ord på 6 bogstaver
Ord Bogstaver
BAUXIT 6
DIOXID 6
DIOXIN 6
LIXTAL 6
NEXØBO 6
OXYGEN 6
REMIXE 6
SEXIST 6
SEXLIV 6
USEXET 6
VOXPOP 6

Ord med X inde i ordet på 7 bogstaver

19 ord på 7 bogstaver
Ord Bogstaver
BOXCALF 7
EXCERPT 7
FAXNING 7
FIXERUM 7
FOXTROT 7
LIXNING 7
MARXIST 7
MIXTURE 7
OXIDERE 7
PIXIBOG 7
REMIXER 7
SAXOFON 7
SEXISME 7
SEXLYST 7
SEXOLOG 7
SIXPACK 7
TAXAFLY 7
TAXFREE 7
TAXIFLY 7

Ord med X inde i ordet på 8 bogstaver

16 ord på 8 bogstaver
Ord Bogstaver
EXCESSIV 8
EXCISION 8
EXCITERE 8
EXITPOLL 8
HYDROXID 8
HYDROXYL 8
LUXMETER 8
MARXISME 8
OXALSYRE 8
OXYMORON 8
PIXELERE 8
SEXBOMBE 8
SEXOLOGI 8
SEXORGIE 8
SIXPENCE 8
TELEFAXE 8

Ord med X inde i ordet på 9 bogstaver

22 ord på 9 bogstaver
Ord Bogstaver
COXORANGE 9
COXPOMONA 9
DIXIELAND 9
EXCELLENS 9
EXCELLENT 9
EXCELLERE 9
EXCENTRIK 9
EXCERPERE 9
EXCERPIST 9
EXITSKILT 9
KULDIOXID 9
MEXICANER 9
MEXICANSK 9
NYMARXIST 9
OXIDATION 9
OXIDERING 9
PLEXIGLAS 9
SEXAPPEAL 9
SEXISTISK 9
SEXSYMBOL 9
TAXAMETER 9
UNISEXTØJ 9

Ord med X inde i ordet på 10 bogstaver

13 ord på 10 bogstaver
Ord Bogstaver
ALTSAXOFON 10
EXCELLENCE 10
EXCENTRISK 10
EXTENSIONS 10
FOXTERRIER 10
MARXISTISK 10
NYMARXISME 10
PIXELERING 10
SAXOFONIST 10
SEXCHIKANE 10
SEXOLOGISK 10
SEXPARTNER 10
UNISEXMODE 10

Ord med X inde i ordet på 11 bogstaver

9 ord på 11 bogstaver
Ord Bogstaver
ANTIOXIDANT 11
BORDEAUXRØD 11
EPOXYMALING 11
EXCENTRIKER 11
EXCEPTIONEL 11
EXCERPERING 11
FLEXICURITY 11
MATCHFIXING 11
SVOVLDIOXID 11

Ord med X inde i ordet på 12 bogstaver

9 ord på 12 bogstaver
Ord Bogstaver
KARBONDIOXID 12
KARBOXYLSYRE 12
LUXEMBOURGER 12
LUXEMBOURGSK 12
NYMARXISTISK 12
SEXFORBRYDER 12
TAXAFLYVNING 12
TAXIFLYVNING 12
TENORSAXOFON 12

Ord med X inde i ordet på 13 bogstaver

8 ord på 13 bogstaver
Ord Bogstaver
ALTSAXOFONIST 13
BORDEAUXVÆSKE 13
EXCENTERAKSEL 13
EXCENTRICITET 13
HÅREXTENSIONS 13
SIOUXINDIANER 13
SOPRANSAXOFON 13
THORAXKIRURGI 13

Ord med X inde i ordet på 14 bogstaver

5 ord på 14 bogstaver
Ord Bogstaver
AXMINSTERTÆPPE 14
BARYTONSAXOFON 14
BORDEAUXFARVET 14
EXCENTERSLIBER 14
SEXFORBRYDELSE 14

Ord med X inde i ordet på 15 bogstaver

2 ord på 15 bogstaver
Ord Bogstaver
TENORSAXOFONIST 15
THORAXKIRURGISK 15

Ord med X inde i ordet på 16 bogstaver

Ét ord på 16 bogstaver
Ord Bogstaver
SOPRANSAXOFONIST 16

Ord med X inde i ordet på 17 bogstaver

Ét ord på 17 bogstaver
Ord Bogstaver
BARYTONSAXOFONIST 17

Bogstavet X i dansk

X optræder i 0,30 % af de 59.878 opslagsord, ordbasen rummer. Det er blandt de laveste tal i dansk — og derfor er X også et af de sværeste bogstaver at bruge i et ordspil.

Ordene fordeler sig sådan: 147 navneord, 12 udsagnsord, 21 tillægsord.

De korteste ord med X er FAX, FIX, LEX, LIX, LUX, SAX. De længste er XENOTRANSPLANTATION (19), BARYTONSAXOFONIST (17), SOPRANSAXOFONIST (16), THORAXKIRURGISK (15), TENORSAXOFONIST (15), SEXFORBRYDELSE (14).

Tillægsord med X

21 af ordene er tillægsord: BORDEAUXFARVET, BORDEAUXRØD, EXCELLENT, EXCENTRISK, EXCEPTIONEL, EXCESSIV, JALOUX, LUXEMBOURGSK, MARXISTISK, MEXICANSK, NYMARXISTISK, SEXET, SEXISTISK, SEXOLOGISK, TAXFREE, THORAXKIRURGISK, UNISEX, USEXET, XENOFOBISK, XEROGRAFISK, XYLOGRAFISK.

Ofte stillede spørgsmål

Hvor mange danske ord er der med X?

Der er 180 opslagsord med X i Det Centrale Ordregister. 14 af dem starter med X, og 36 slutter på X.

Hvilke korte ord kan jeg lave med X?

De korteste er FAX, FIX, LEX, LIX, LUX, SAX. Brug søgefeltet øverst, hvis du kender antallet af felter.

Er navne og forkortelser med på listen?

Nej. Egennavne som stednavne og forkortelser er sorteret fra, fordi de ikke gælder i krydsord og ordspil. Til gengæld er ord som PC og WC med, fordi ordbasen selv regner dem som almindelige navneord.

Ord med andre bogstaver

Mangler du et ord med et andet bogstav, eller sidder du fast i et krydsord?

Ordene er hentet fra Det Centrale Ordregister (COR), den fælles offentlige ordbase over dansk. Listen rummer opslagsord, ikke bøjninger, og egennavne og forkortelser er sorteret fra på ordklassen. Bogstavantallet er talt tegn for tegn. Senest opdateret 2026-08-04.


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