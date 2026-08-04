Ord med X

Der findes 180 danske ord med bogstavet X. Her er de alle sammen — 14 der starter med X, 36 der slutter på X og 130 hvor bogstavet står inde i ordet. Alle er inddelt efter antal bogstaver, så du kan gå direkte til den længde, du mangler.

Listen er bygget af Det Centrale Ordregister, Dansk Sprognævns og Digitaliseringsstyrelsens ordbase over dansk. Kun opslagsord er med, ikke bøjninger — en liste med zebra, zebraer, zebraen er den samme post tre gange. Egennavne og forkortelser er sorteret fra, fordi de ikke gælder i et gitter.

Find ord med X Skriv de bogstaver, du kender, og sæt bundstreg hvor du mangler — fx x___n. Du kan også nøjes med at vælge antal bogstaver.

Ord der starter med X

14 danske ord begynder med X, fra 5 til 19 bogstaver.

5 bogstaver (1) · 7 bogstaver (1) · 8 bogstaver (2) · 9 bogstaver (3) · 10 bogstaver (2) · 11 bogstaver (4) · 19 bogstaver (1)

Ord der starter med X på 5 bogstaver

Ét ord på 5 bogstaver Ord Bogstaver XENON 5

Ord der starter med X på 7 bogstaver

Ét ord på 7 bogstaver Ord Bogstaver XYLOFON 7

Ord der starter med X på 8 bogstaver

2 ord på 8 bogstaver Ord Bogstaver XENOFOBI 8 XYLOGRAF 8

Ord der starter med X på 9 bogstaver

3 ord på 9 bogstaver Ord Bogstaver XANTHIPPE 9 XEROGRAFI 9 XYLOGRAFI 9

Ord der starter med X på 10 bogstaver

2 ord på 10 bogstaver Ord Bogstaver XENOFOBISK 10 XYLOFONIST 10

Ord der starter med X på 11 bogstaver

4 ord på 11 bogstaver Ord Bogstaver XEROGRAFERE 11 XEROGRAFISK 11 XYLOGRAFERE 11 XYLOGRAFISK 11

Ord der starter med X på 19 bogstaver

Ét ord på 19 bogstaver Ord Bogstaver XENOTRANSPLANTATION 19

Ord der slutter med X

36 danske ord ender på X, fra 3 til 10 bogstaver.

3 bogstaver (7) · 4 bogstaver (2) · 5 bogstaver (5) · 6 bogstaver (5) · 7 bogstaver (6) · 8 bogstaver (4) · 9 bogstaver (4) · 10 bogstaver (3)

Ord der slutter med X på 3 bogstaver

7 ord på 3 bogstaver Ord Bogstaver FAX 3 FIX 3 LEX 3 LIX 3 LUX 3 SAX 3 SEX 3

Ord der slutter med X på 4 bogstaver

2 ord på 4 bogstaver Ord Bogstaver HOAX 4 SPEX 4

Ord der slutter med X på 5 bogstaver

5 ord på 5 bogstaver Ord Bogstaver INBOX 5 LATEX 5 RADIX 5 REMIX 5 SIOUX 5

Ord der slutter med X på 6 bogstaver

5 ord på 6 bogstaver Ord Bogstaver ALTSAX 6 JALOUX 6 KARDEX 6 MATRIX 6 UNISEX 6

Ord der slutter med X på 7 bogstaver

6 ord på 7 bogstaver Ord Bogstaver ANALSEX 7 KØBESEX 7 ORALSEX 7 SLOWFOX 7 TELEFAX 7 URINSEX 7

Ord der slutter med X på 8 bogstaver

4 ord på 8 bogstaver Ord Bogstaver BORDEAUX 8 MOBILFAX 8 QUICKFIX 8 TENORSAX 8

Ord der slutter med X på 9 bogstaver

4 ord på 9 bogstaver Ord Bogstaver GRANDPRIX 9 GRUPPESEX 9 SOPRANSAX 9 TANTRASEX 9

Ord der slutter med X på 10 bogstaver

3 ord på 10 bogstaver Ord Bogstaver BARYTONSAX 10 GUMMILATEX 10 TELEFONSEX 10

Ord med X inde i ordet

130 danske ord har X inde i ordet, fra 4 til 17 bogstaver.

4 bogstaver (7) · 5 bogstaver (7) · 6 bogstaver (11) · 7 bogstaver (19) · 8 bogstaver (16) · 9 bogstaver (22) · 10 bogstaver (13) · 11 bogstaver (9) · 12 bogstaver (9) · 13 bogstaver (8) · 14 bogstaver (5) · 15 bogstaver (2) · 16 bogstaver (1) · 17 bogstaver (1)

Ord med X inde i ordet på 4 bogstaver

7 ord på 4 bogstaver Ord Bogstaver EXIT 4 FIXE 4 LIXE 4 MAXI 4 OXID 4 TAXA 4 TAXI 4

Ord med X inde i ordet på 5 bogstaver

7 ord på 5 bogstaver Ord Bogstaver BOXER 5 EPOXY 5 EXCES 5 EXPAT 5 PIXEL 5 SEXET 5 TAXIE 5

Ord med X inde i ordet på 6 bogstaver

11 ord på 6 bogstaver Ord Bogstaver BAUXIT 6 DIOXID 6 DIOXIN 6 LIXTAL 6 NEXØBO 6 OXYGEN 6 REMIXE 6 SEXIST 6 SEXLIV 6 USEXET 6 VOXPOP 6

Ord med X inde i ordet på 7 bogstaver

19 ord på 7 bogstaver Ord Bogstaver BOXCALF 7 EXCERPT 7 FAXNING 7 FIXERUM 7 FOXTROT 7 LIXNING 7 MARXIST 7 MIXTURE 7 OXIDERE 7 PIXIBOG 7 REMIXER 7 SAXOFON 7 SEXISME 7 SEXLYST 7 SEXOLOG 7 SIXPACK 7 TAXAFLY 7 TAXFREE 7 TAXIFLY 7

Ord med X inde i ordet på 8 bogstaver

16 ord på 8 bogstaver Ord Bogstaver EXCESSIV 8 EXCISION 8 EXCITERE 8 EXITPOLL 8 HYDROXID 8 HYDROXYL 8 LUXMETER 8 MARXISME 8 OXALSYRE 8 OXYMORON 8 PIXELERE 8 SEXBOMBE 8 SEXOLOGI 8 SEXORGIE 8 SIXPENCE 8 TELEFAXE 8

Ord med X inde i ordet på 9 bogstaver

22 ord på 9 bogstaver Ord Bogstaver COXORANGE 9 COXPOMONA 9 DIXIELAND 9 EXCELLENS 9 EXCELLENT 9 EXCELLERE 9 EXCENTRIK 9 EXCERPERE 9 EXCERPIST 9 EXITSKILT 9 KULDIOXID 9 MEXICANER 9 MEXICANSK 9 NYMARXIST 9 OXIDATION 9 OXIDERING 9 PLEXIGLAS 9 SEXAPPEAL 9 SEXISTISK 9 SEXSYMBOL 9 TAXAMETER 9 UNISEXTØJ 9

Ord med X inde i ordet på 10 bogstaver

13 ord på 10 bogstaver Ord Bogstaver ALTSAXOFON 10 EXCELLENCE 10 EXCENTRISK 10 EXTENSIONS 10 FOXTERRIER 10 MARXISTISK 10 NYMARXISME 10 PIXELERING 10 SAXOFONIST 10 SEXCHIKANE 10 SEXOLOGISK 10 SEXPARTNER 10 UNISEXMODE 10

Ord med X inde i ordet på 11 bogstaver

9 ord på 11 bogstaver Ord Bogstaver ANTIOXIDANT 11 BORDEAUXRØD 11 EPOXYMALING 11 EXCENTRIKER 11 EXCEPTIONEL 11 EXCERPERING 11 FLEXICURITY 11 MATCHFIXING 11 SVOVLDIOXID 11

Ord med X inde i ordet på 12 bogstaver

9 ord på 12 bogstaver Ord Bogstaver KARBONDIOXID 12 KARBOXYLSYRE 12 LUXEMBOURGER 12 LUXEMBOURGSK 12 NYMARXISTISK 12 SEXFORBRYDER 12 TAXAFLYVNING 12 TAXIFLYVNING 12 TENORSAXOFON 12

Ord med X inde i ordet på 13 bogstaver

8 ord på 13 bogstaver Ord Bogstaver ALTSAXOFONIST 13 BORDEAUXVÆSKE 13 EXCENTERAKSEL 13 EXCENTRICITET 13 HÅREXTENSIONS 13 SIOUXINDIANER 13 SOPRANSAXOFON 13 THORAXKIRURGI 13

Ord med X inde i ordet på 14 bogstaver

5 ord på 14 bogstaver Ord Bogstaver AXMINSTERTÆPPE 14 BARYTONSAXOFON 14 BORDEAUXFARVET 14 EXCENTERSLIBER 14 SEXFORBRYDELSE 14

Ord med X inde i ordet på 15 bogstaver

2 ord på 15 bogstaver Ord Bogstaver TENORSAXOFONIST 15 THORAXKIRURGISK 15

Ord med X inde i ordet på 16 bogstaver

Ét ord på 16 bogstaver Ord Bogstaver SOPRANSAXOFONIST 16

Ord med X inde i ordet på 17 bogstaver

Ét ord på 17 bogstaver Ord Bogstaver BARYTONSAXOFONIST 17

Bogstavet X i dansk

X optræder i 0,30 % af de 59.878 opslagsord, ordbasen rummer. Det er blandt de laveste tal i dansk — og derfor er X også et af de sværeste bogstaver at bruge i et ordspil.

Ordene fordeler sig sådan: 147 navneord, 12 udsagnsord, 21 tillægsord.

De korteste ord med X er FAX, FIX, LEX, LIX, LUX, SAX. De længste er XENOTRANSPLANTATION (19), BARYTONSAXOFONIST (17), SOPRANSAXOFONIST (16), THORAXKIRURGISK (15), TENORSAXOFONIST (15), SEXFORBRYDELSE (14).

Tillægsord med X

21 af ordene er tillægsord: BORDEAUXFARVET, BORDEAUXRØD, EXCELLENT, EXCENTRISK, EXCEPTIONEL, EXCESSIV, JALOUX, LUXEMBOURGSK, MARXISTISK, MEXICANSK, NYMARXISTISK, SEXET, SEXISTISK, SEXOLOGISK, TAXFREE, THORAXKIRURGISK, UNISEX, USEXET, XENOFOBISK, XEROGRAFISK, XYLOGRAFISK.

Ofte stillede spørgsmål

Hvor mange danske ord er der med X?

Der er 180 opslagsord med X i Det Centrale Ordregister. 14 af dem starter med X, og 36 slutter på X.

Hvilke korte ord kan jeg lave med X?

De korteste er FAX, FIX, LEX, LIX, LUX, SAX. Brug søgefeltet øverst, hvis du kender antallet af felter.

Er navne og forkortelser med på listen?

Nej. Egennavne som stednavne og forkortelser er sorteret fra, fordi de ikke gælder i krydsord og ordspil. Til gengæld er ord som PC og WC med, fordi ordbasen selv regner dem som almindelige navneord.

Ord med andre bogstaver

Mangler du et ord med et andet bogstav, eller sidder du fast i et krydsord?

Ordene er hentet fra Det Centrale Ordregister (COR), den fælles offentlige ordbase over dansk. Listen rummer opslagsord, ikke bøjninger, og egennavne og forkortelser er sorteret fra på ordklassen. Bogstavantallet er talt tegn for tegn. Senest opdateret 2026-08-04.



