Der findes 35.599 danske ord med bogstavet R. Her er de alle sammen — 2.393 der starter med R, 6.078 der slutter på R og 27.128 hvor bogstavet står inde i ordet. Alle er inddelt efter antal bogstaver, så du kan gå direkte til den længde, du mangler.
R er et af de hyppige bogstaver, så listen er lang. Brug søgefeltet herunder til at slå det du mangler op direkte — det er hurtigere end at rulle ned gennem alle længdegrupperne.
Listen er bygget af Det Centrale Ordregister, Dansk Sprognævns og Digitaliseringsstyrelsens ordbase over dansk. Kun opslagsord er med, ikke bøjninger — en liste med zebra, zebraer, zebraen er den samme post tre gange. Egennavne og forkortelser er sorteret fra, fordi de ikke gælder i et gitter.
Find ord med R
Skriv de bogstaver, du kender, og sæt bundstreg hvor du mangler — fx r___t. Du kan også nøjes med at vælge antal bogstaver.
Ord der starter med R
2.393 danske ord begynder med R, fra 2 til 21 bogstaver.
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Ord der starter med R på 2 bogstaver
6 ord på 2 bogstaver
|Ord
|Bogstaver
|RE
|2
|RI
|2
|RO
|2
|RU
|2
|RY
|2
|RÅ
|2
Ord der starter med R på 3 bogstaver
50 ord på 3 bogstaver
|Ord
|Bogstaver
|RAD
|3
|RAG
|3
|RAK
|3
|RAL
|3
|RAM
|3
|RAN
|3
|RAP
|3
|RAR
|3
|RAT
|3
|RAV
|3
|REB
|3
|RED
|3
|REM
|3
|REN
|3
|RET
|3
|REV
|3
|RHO
|3
|RIB
|3
|RIG
|3
|RIM
|3
|RIS
|3
|RIV
|3
|ROD
|3
|ROE
|3
|ROK
|3
|ROR
|3
|ROS
|3
|ROV
|3
|RUB
|3
|RUF
|3
|RUG
|3
|RUM
|3
|RUN
|3
|RUR
|3
|RUS
|3
|RYA
|3
|RYG
|3
|RYK
|3
|RÆB
|3
|RÆD
|3
|RÆR
|3
|RÆS
|3
|RÆV
|3
|RØD
|3
|RØG
|3
|RØN
|3
|RØR
|3
|RØV
|3
|RÅB
|3
|RÅD
|3
Ord der starter med R på 4 bogstaver
83 ord på 4 bogstaver
|Ord
|Bogstaver
|RACE
|4
|RACK
|4
|RAGA
|4
|RAGE
|4
|RAID
|4
|RAKU
|4
|RAND
|4
|RANE
|4
|RANG
|4
|RANK
|4
|RAPS
|4
|RASE
|4
|RASK
|4
|RASP
|4
|RAST
|4
|RATE
|4
|RAVE
|4
|RAVN
|4
|REAL
|4
|REBE
|4
|RECK
|4
|REDE
|4
|REEL
|4
|REGI
|4
|REGN
|4
|REJE
|4
|REJF
|4
|RELÆ
|4
|REND
|4
|RENS
|4
|REOL
|4
|REPS
|4
|REST
|4
|REVL
|4
|REVY
|4
|RIBS
|4
|RIDE
|4
|RIDS
|4
|RIDT
|4
|RIFF
|4
|RIFT
|4
|RIGE
|4
|RIME
|4
|RING
|4
|RISE
|4
|RIST
|4
|RITE
|4
|RIVE
|4
|ROBE
|4
|ROCK
|4
|RODE
|4
|ROER
|4
|ROGN
|4
|ROMA
|4
|ROSA
|4
|ROSE
|4
|RUDE
|4
|RUGE
|4
|RUIN
|4
|RUND
|4
|RUNE
|4
|RUPI
|4
|RUSE
|4
|RUSH
|4
|RUSK
|4
|RUST
|4
|RUTE
|4
|RYGE
|4
|RYLE
|4
|RYPE
|4
|RÆBE
|4
|RÆSE
|4
|RØBE
|4
|RØGE
|4
|RØGT
|4
|RØRE
|4
|RØRT
|4
|RØSE
|4
|RØST
|4
|RØVE
|4
|RÅBE
|4
|RÅDE
|4
|RÅGE
|4
Ord der starter med R på 5 bogstaver
152 ord på 5 bogstaver
|Ord
|Bogstaver
|RABAT
|5
|RABBI
|5
|RABLE
|5
|RACER
|5
|RADAR
|5
|RADIO
|5
|RADIX
|5
|RADON
|5
|RADSÅ
|5
|RAFLE
|5
|RAFTE
|5
|RAIDE
|5
|RAITA
|5
|RAJAH
|5
|RAKET
|5
|RAKKE
|5
|RAKLE
|5
|RALLE
|5
|RALLY
|5
|RAMLE
|5
|RAMME
|5
|RAMPE
|5
|RANCH
|5
|RANDE
|5
|RANKE
|5
|RAPID
|5
|RAPPE
|5
|RAPSE
|5
|RASLE
|5
|RASPE
|5
|RASTE
|5
|RATIO
|5
|RAVER
|5
|RAYON
|5
|REBEL
|5
|REBUS
|5
|RECES
|5
|REDDE
|5
|REDER
|5
|REGAL
|5
|REGEL
|5
|REGNE
|5
|REJFE
|5
|REJSE
|5
|REKYL
|5
|REMIS
|5
|REMIX
|5
|REMSE
|5
|RENDE
|5
|RENSE
|5
|RENTE
|5
|REPOS
|5
|RETOR
|5
|RETRO
|5
|RETTE
|5
|RETUR
|5
|REVIR
|5
|REVLE
|5
|REVNE
|5
|REVSE
|5
|RIBBE
|5
|RIDSE
|5
|RIGEL
|5
|RIGGE
|5
|RIGID
|5
|RILLE
|5
|RIMPE
|5
|RIMTE
|5
|RINDE
|5
|RINGE
|5
|RINKE
|5
|RIPPE
|5
|RISLE
|5
|RISPE
|5
|RISTE
|5
|RITTE
|5
|RIVAL
|5
|RIVER
|5
|ROBOT
|5
|ROBÅD
|5
|ROCKE
|5
|RODEO
|5
|RODET
|5
|ROKKE
|5
|ROLIG
|5
|ROLLE
|5
|ROMAN
|5
|ROMBE
|5
|ROMER
|5
|ROMMY
|5
|RONDO
|5
|ROSEN
|5
|ROSET
|5
|ROSIN
|5
|ROTOR
|5
|ROTTE
|5
|ROUGE
|5
|ROUGH
|5
|ROYAL
|5
|RUBBE
|5
|RUBEL
|5
|RUBIN
|5
|RUCHE
|5
|RUDEL
|5
|RUDER
|5
|RUDET
|5
|RUGBY
|5
|RULAM
|5
|RULLE
|5
|RUMBA
|5
|RUMLE
|5
|RUMME
|5
|RUMPE
|5
|RUNDE
|5
|RUNDT
|5
|RUNGE
|5
|RURAL
|5
|RUSKE
|5
|RUSTE
|5
|RUTTE
|5
|RYDDE
|5
|RYGER
|5
|RYGTE
|5
|RYKKE
|5
|RYNKE
|5
|RYSTE
|5
|RYTME
|5
|RÆKKE
|5
|RÆNKE
|5
|RÆSON
|5
|RØDME
|5
|RØDNE
|5
|RØFLE
|5
|RØGER
|5
|RØGET
|5
|RØGTE
|5
|RØMME
|5
|RØRIG
|5
|RØRÆG
|5
|RØSTI
|5
|RØVER
|5
|RÅBER
|5
|RÅBUK
|5
|RÅDIG
|5
|RÅDNE
|5
|RÅDYR
|5
|RÅHED
|5
|RÅHUS
|5
|RÅKID
|5
|RÅLAM
|5
|RÅNOK
|5
|RÅTRÆ
|5
Ord der starter med R på 6 bogstaver
202 ord på 6 bogstaver
|Ord
|Bogstaver
|RABIAT
|6
|RABIES
|6
|RACIST
|6
|RADERE
|6
|RADIAL
|6
|RADISE
|6
|RADIUM
|6
|RADIUS
|6
|RADIÆR
|6
|RAGLAN
|6
|RAGOUT
|6
|RAGSOK
|6
|RAKKER
|6
|RALLIK
|6
|RAMBLA
|6
|RAMBUK
|6
|RAMLER
|6
|RANDET
|6
|RANGLE
|6
|RANSEL
|6
|RAPAND
|6
|RAPPEL
|6
|RAPTUS
|6
|RASERE
|6
|RASERI
|6
|RASTER
|6
|RATING
|6
|RATION
|6
|RATLÅS
|6
|RAVAGE
|6
|RAVGAL
|6
|RAVGUL
|6
|RAVINE
|6
|RAVRØR
|6
|RAZZIA
|6
|REALIA
|6
|RECENT
|6
|RECEPT
|6
|REDDER
|6
|REDERI
|6
|REFILL
|6
|REFORM
|6
|REFRÆN
|6
|REGALE
|6
|REGENT
|6
|REGERE
|6
|REGGAE
|6
|REGIME
|6
|REGION
|6
|REGRES
|6
|REKORD
|6
|REKRUT
|6
|REKTAL
|6
|REKTOR
|6
|REKURS
|6
|RELIEF
|6
|RELIKT
|6
|RELISH
|6
|REMAKE
|6
|REMISE
|6
|REMIXE
|6
|REMOTE
|6
|REMSKO
|6
|RENHED
|6
|RENLIG
|6
|RENSER
|6
|REPLIK
|6
|REPTIL
|6
|RESEDA
|6
|RESORT
|6
|RESPIT
|6
|RETLIG
|6
|RETORT
|6
|REVERS
|6
|REVSER
|6
|RHINSK
|6
|RIBBEN
|6
|RIBBET
|6
|RIBEYE
|6
|RIDDER
|6
|RIDSET
|6
|RIFFEL
|6
|RIFLET
|6
|RIGDOM
|6
|RIGGER
|6
|RIGKÆR
|6
|RIGTIG
|6
|RILLET
|6
|RIMFRI
|6
|RIMNØD
|6
|RIMORD
|6
|RINGER
|6
|RINGLE
|6
|RINING
|6
|RIPOFF
|6
|RIPOST
|6
|RISIKO
|6
|RISMEL
|6
|RISTER
|6
|RISVIN
|6
|RITRÅD
|6
|RITUAL
|6
|RITUEL
|6
|ROADIE
|6
|ROBUST
|6
|ROCKER
|6
|RODERI
|6
|RODLØS
|6
|RODNET
|6
|ROKADE
|6
|ROKERE
|6
|ROKKER
|6
|ROKLUB
|6
|ROKOKO
|6
|ROMANI
|6
|RONDEL
|6
|RONING
|6
|ROTANG
|6
|ROTERE
|6
|ROULET
|6
|ROUTER
|6
|ROVDYR
|6
|RUBANK
|6
|RUBATO
|6
|RUBBER
|6
|RUBRIK
|6
|RUCOLA
|6
|RUELSE
|6
|RUFFER
|6
|RUGERI
|6
|RUGEÆG
|6
|RUGMEL
|6
|RUMLIG
|6
|RUMMEL
|6
|RUMMÅL
|6
|RUNKEN
|6
|RUNNER
|6
|RUPTUR
|6
|RUSSER
|6
|RUSTEN
|6
|RUSTIK
|6
|RUTINE
|6
|RUTSJE
|6
|RYGLÆN
|6
|RYGRAD
|6
|RYGSÆK
|6
|RYGTES
|6
|RYKIND
|6
|RYKKER
|6
|RYKVIS
|6
|RYNKET
|6
|RYSLER
|6
|RYSTER
|6
|RYTMIK
|6
|RYTTER
|6
|RÆDDES
|6
|RÆDSEL
|6
|RÆDSOM
|6
|RÆLING
|6
|RØDBEN
|6
|RØDBØG
|6
|RØDHUD
|6
|RØDING
|6
|RØDKÅL
|6
|RØDLER
|6
|RØDLIG
|6
|RØDLØG
|6
|RØDNÆB
|6
|RØDVIN
|6
|RØFFEL
|6
|RØGERI
|6
|RØGFRI
|6
|RØGSKY
|6
|RØGTER
|6
|RØJSER
|6
|RØRHAT
|6
|RØRING
|6
|RØRLIG
|6
|RØSKEN
|6
|RØVERI
|6
|RØVHUL
|6
|RØVSYG
|6
|RØVTUR
|6
|RÅBÅND
|6
|RÅDATA
|6
|RÅDDEN
|6
|RÅDHUS
|6
|RÅDSLÅ
|6
|RÅFILM
|6
|RÅGLAS
|6
|RÅHVID
|6
|RÅJERN
|6
|RÅJORD
|6
|RÅKALV
|6
|RÅKOLD
|6
|RÅKOST
|6
|RÅMÆLK
|6
|RÅOLIE
|6
|RÅSAFT
|6
|RÅSEJL
|6
|RÅSTOF
|6
|RÅVARE
|6
Ord der starter med R på 7 bogstaver
286 ord på 7 bogstaver
|Ord
|Bogstaver
|RACEHAD
|7
|RACEREN
|7
|RACISME
|7
|RADELØV
|7
|RADERER
|7
|RADIERE
|7
|RADIKAL
|7
|RAFLING
|7
|RAFTING
|7
|RAGELSE
|7
|RAGTIME
|7
|RAJGRÆS
|7
|RAKITIS
|7
|RAMADAN
|7
|RAMSLAG
|7
|RAMSLØG
|7
|RANDING
|7
|RANDØJE
|7
|RANGERE
|7
|RANGLET
|7
|RANKING
|7
|RANSAGE
|7
|RAPGRÆS
|7
|RAPNING
|7
|RAPPORT
|7
|RAPSANG
|7
|RAPSERI
|7
|RAPSFRØ
|7
|RAPSODE
|7
|RAPSODI
|7
|RARITET
|7
|RASENDE
|7
|RASKHED
|7
|RASTLØS
|7
|RATEVIS
|7
|RATGEAR
|7
|RATPUDE
|7
|RATSLØR
|7
|RAVELIN
|7
|RAVENDE
|7
|RAVIOLI
|7
|RAVJYSK
|7
|RAVNDUG
|7
|RAWFOOD
|7
|REAGENS
|7
|REAGENT
|7
|REAGERE
|7
|REAKTIV
|7
|REAKTOR
|7
|REALIST
|7
|REALLØN
|7
|REALTID
|7
|REAUMUR
|7
|REBELSK
|7
|REBNING
|7
|REBOOTE
|7
|RECIDIV
|7
|REDEBON
|7
|REDEKAM
|7
|REDELIG
|7
|REDNING
|7
|REDOBLE
|7
|REDOUTE
|7
|REDSKAB
|7
|REFERAT
|7
|REFLEKS
|7
|REFLUKS
|7
|REFUGIE
|7
|REGATTA
|7
|REGNBUE
|7
|REGNING
|7
|REGNLØS
|7
|REGNORM
|7
|REGNSÆT
|7
|REGNTID
|7
|REGNTØJ
|7
|REGNVÅD
|7
|REGULÆR
|7
|REJEHOP
|7
|REJEMAD
|7
|REKLAME
|7
|REKTION
|7
|REKVIEM
|7
|RELATIV
|7
|RELEASE
|7
|REMEDIE
|7
|REMISSE
|7
|REMIXER
|7
|REMONCE
|7
|REMTRÆK
|7
|RENEGAT
|7
|RENGØRE
|7
|RENHOLD
|7
|RENONCE
|7
|RENSDYR
|7
|RENSERI
|7
|RENTIER
|7
|RENTRYK
|7
|REOSTAT
|7
|REPRISE
|7
|RESERVE
|7
|RESETTE
|7
|RESOLUT
|7
|RESPEKT
|7
|RESPONS
|7
|RESSORT
|7
|RESTANT
|7
|RESTERE
|7
|RESTLØS
|7
|RETFÆRD
|7
|RETHOLT
|7
|RETHVAL
|7
|RETLEDE
|7
|RETNING
|7
|RETORIK
|7
|RETRÆTE
|7
|RETSAKT
|7
|RETSBOG
|7
|RETSIDE
|7
|RETSINA
|7
|RETSIND
|7
|RETSLØS
|7
|RETSSAG
|7
|RETSSAL
|7
|REVISOR
|7
|REVIVAL
|7
|REVLING
|7
|REVOLTE
|7
|RIBKANT
|7
|RIBNING
|7
|RICOTTA
|7
|RIDESTI
|7
|RIDETUR
|7
|RIDNING
|7
|RIFLING
|7
|RIGELIG
|7
|RIGMAND
|7
|RIGNING
|7
|RIGSDAG
|7
|RIGSMÅL
|7
|RIGSRET
|7
|RIGSRÅD
|7
|RIMELIG
|7
|RIMGLAT
|7
|RIMSMED
|7
|RIMTÅGE
|7
|RINGDUE
|7
|RINGHED
|7
|RINGMUR
|7
|RINGORM
|7
|RINGSÆL
|7
|RINGVEJ
|7
|RISFUGL
|7
|RISHØST
|7
|RISMÆLK
|7
|RISOTTO
|7
|RISTERI
|7
|RISTING
|7
|RIVEGAL
|7
|RIVENDE
|7
|RIVEOST
|7
|RIVIERA
|7
|RIVNING
|7
|ROAMING
|7
|ROBINIE
|7
|RODFAST
|7
|RODSKUD
|7
|RODTEGN
|7
|ROEKULE
|7
|ROKNING
|7
|ROLIGAN
|7
|ROLLING
|7
|ROMANCE
|7
|ROMANSK
|7
|ROMBISK
|7
|ROMERSK
|7
|RORPIND
|7
|ROSPORT
|7
|ROTTING
|7
|ROTUNDE
|7
|ROULADE
|7
|ROULEAU
|7
|ROVFISK
|7
|ROVFUGL
|7
|ROVMORD
|7
|ROYALTY
|7
|RUFFERI
|7
|RUGBRØD
|7
|RUGKIKS
|7
|RUGMARK
|7
|RUGNING
|7
|RUHÅRET
|7
|RUINERE
|7
|RUINHOB
|7
|RULNING
|7
|RUMFANG
|7
|RUMFART
|7
|RUMSKIB
|7
|RUMVÆGT
|7
|RUMÆNER
|7
|RUMÆNSK
|7
|RUNDBUE
|7
|RUNDDEL
|7
|RUNDERE
|7
|RUNDING
|7
|RUNDORM
|7
|RUNDSAV
|7
|RUNDTOM
|7
|RUNDTUR
|7
|RUNOLOG
|7
|RUSFEST
|7
|RUSGIFT
|7
|RUSKIND
|7
|RUSSISK
|7
|RUSTFRI
|7
|RUSTRØD
|7
|RUTEBIL
|7
|RUTEBÅD
|7
|RUTEFLY
|7
|RWANDER
|7
|RYDNING
|7
|RYGELIG
|7
|RYGELSE
|7
|RYGEOST
|7
|RYGEOVN
|7
|RYGMARV
|7
|RYGNING
|7
|RYGSTØD
|7
|RYKNING
|7
|RYTMISK
|7
|RYTTERI
|7
|RÆDDIKE
|7
|RÆKVÆRK
|7
|RÆVERØD
|7
|RØDALGE
|7
|RØDARVE
|7
|RØDBEDE
|7
|RØDBYER
|7
|RØDFISK
|7
|RØDGRAN
|7
|RØDGRØD
|7
|RØDGULD
|7
|RØDHALS
|7
|RØDKÆLK
|7
|RØDNING
|7
|RØDSKØR
|7
|RØDØJET
|7
|RØGELSE
|7
|RØGFANE
|7
|RØGNING
|7
|RØGRING
|7
|RØGSLØR
|7
|RØGVARE
|7
|RØLLIKE
|7
|RØMNING
|7
|RØNNEBO
|7
|RØNTGEN
|7
|RØRBLAD
|7
|RØRDRUM
|7
|RØRELSE
|7
|RØRFLET
|7
|RØRHØNE
|7
|RØRPOST
|7
|RØRSMED
|7
|RØRTANG
|7
|RØVFULD
|7
|RÅCREME
|7
|RÅDELIG
|7
|RÅDERET
|7
|RÅDERUM
|7
|RÅDFØRE
|7
|RÅDGIVE
|7
|RÅDMAND
|7
|RÅDSNAR
|7
|RÅDSSAL
|7
|RÅDVILD
|7
|RÅFRUGT
|7
|RÅGUMMI
|7
|RÅHYGGE
|7
|RÅKAFFE
|7
|RÅKULDE
|7
|RÅSILKE
|7
|RÅSTEGE
|7
|RÅSTÆRK
|7
|RÅSYLTE
|7
|RÅVILDT
|7
Ord der starter med R på 8 bogstaver
338 ord på 8 bogstaver
|Ord
|Bogstaver
|RABALDER
|8
|RABARBER
|8
|RABBINAT
|8
|RABBINER
|8
|RABBINSK
|8
|RABULIST
|8
|RABUNDUS
|8
|RACEDELT
|8
|RACEHEST
|8
|RACERBIL
|8
|RACERLØB
|8
|RADERING
|8
|RADERNÅL
|8
|RADIATOR
|8
|RADIKAND
|8
|RADIOBIL
|8
|RADIOLOG
|8
|RADMAGER
|8
|RADRENSE
|8
|RAGEKNIV
|8
|RAGNAROK
|8
|RAILLERE
|8
|RAKETFLY
|8
|RAKITISK
|8
|RAMLETID
|8
|RAMMELOV
|8
|RAMMEVÆV
|8
|RAMPELYS
|8
|RANDSTAT
|8
|RANDSYET
|8
|RANDZONE
|8
|RANKEFOD
|8
|RANSAGER
|8
|RANUNKEL
|8
|RAPFODET
|8
|RAPMUSIK
|8
|RAPPELLE
|8
|RAPSMARK
|8
|RAPSOLIE
|8
|RAPUNSEL
|8
|RASERING
|8
|RASPNING
|8
|RASTAHÅR
|8
|RATAKSEL
|8
|RATIONAL
|8
|RATIONEL
|8
|RAVNEMOR
|8
|RAWLPLUG
|8
|REAKTION
|8
|REALISME
|8
|REALITER
|8
|REALITET
|8
|REBSTIGE
|8
|RECEIVER
|8
|RECEPTIV
|8
|RECEPTOR
|8
|RECEPTUR
|8
|RECESSIV
|8
|RECIPROK
|8
|RECITERE
|8
|REDAKTØR
|8
|REDEFULD
|8
|REDEGØRE
|8
|REDIGERE
|8
|REDUCERE
|8
|REDUKTIV
|8
|REFERENT
|8
|REFERERE
|8
|REFUSERE
|8
|REFUSION
|8
|REGALIER
|8
|REGELLØS
|8
|REGELRET
|8
|REGELSÆT
|8
|REGERING
|8
|REGIMENT
|8
|REGIONAL
|8
|REGISSØR
|8
|REGISTER
|8
|REGNBYGE
|8
|REGNEARK
|8
|REGNEART
|8
|REGNEBOG
|8
|REGNFANG
|8
|REGNFULD
|8
|REGNSKAB
|8
|REGNSKOV
|8
|REGNSKYL
|8
|REGNSLAG
|8
|REGNVAND
|8
|REGNVEJR
|8
|REGULERE
|8
|REIMPORT
|8
|REINETTE
|8
|REJFNING
|8
|REJICERE
|8
|REJSEBOG
|8
|REJSENDE
|8
|REJSEPAS
|8
|REJSNING
|8
|REKREERE
|8
|REKTORAL
|8
|REKTORAT
|8
|REKURSIV
|8
|REKVISIT
|8
|REKYLERE
|8
|REKYLFRI
|8
|RELATERE
|8
|RELATION
|8
|RELEGERE
|8
|RELEVANS
|8
|RELEVANT
|8
|RELIGION
|8
|RELIGIØS
|8
|RELIKVIE
|8
|REMANENS
|8
|REMBOURS
|8
|REMINDER
|8
|REMMESÆL
|8
|REMSKIVE
|8
|RENDYRKE
|8
|RENEGERE
|8
|RENHOLDE
|8
|RENLIVET
|8
|RENOVERE
|8
|RENSELSE
|8
|RENSKÆRE
|8
|RENSNING
|8
|RENTABEL
|8
|RENTEDØD
|8
|RENTEFOD
|8
|RENTEFRI
|8
|RENTEGNE
|8
|RENVASKE
|8
|REOLPLOV
|8
|REPARERE
|8
|REPETERE
|8
|REPORTER
|8
|REPUBLIK
|8
|RESEARCH
|8
|RESERVAT
|8
|RESIDENS
|8
|RESIDENT
|8
|RESIDERE
|8
|RESKRIPT
|8
|RESONANS
|8
|RESONERE
|8
|RESTANCE
|8
|RESTEMAD
|8
|RESTGÆLD
|8
|RESTSKAT
|8
|RESULTAT
|8
|RESUMERE
|8
|RETHAVER
|8
|RETIRADE
|8
|RETIRERE
|8
|RETLINET
|8
|RETMASKE
|8
|RETORISK
|8
|RETOUCHE
|8
|RETSBRUD
|8
|RETSLÆGE
|8
|RETSLÆRD
|8
|RETSMØDE
|8
|RETSSTAT
|8
|RETTELAK
|8
|RETTELIG
|8
|RETTELSE
|8
|RETTIDIG
|8
|RETURRET
|8
|RETVENDT
|8
|RETWEETE
|8
|REVANCHE
|8
|REVEILLE
|8
|REVERENS
|8
|REVERSAL
|8
|REVIDERE
|8
|REVISION
|8
|REVOLVER
|8
|REVSELSE
|8
|REVYVISE
|8
|REWRITER
|8
|RHINSTEN
|8
|RIBBEFRI
|8
|RIBSBUSK
|8
|RIBSSAFT
|8
|RICKSHAW
|8
|RIDEBANE
|8
|RIDEHEST
|8
|RIDEPISK
|8
|RIDSENÅL
|8
|RIDSNING
|8
|RIESLING
|8
|RIGELLÅS
|8
|RIGORIST
|8
|RIGSMØDE
|8
|RILLETTE
|8
|RIMFROST
|8
|RINGBIND
|8
|RINGEAGT
|8
|RINGNING
|8
|RINGSIDE
|8
|RINGVRAG
|8
|RINKNING
|8
|RIPENSER
|8
|RISIKERE
|8
|RISKOGER
|8
|RISPAPIR
|8
|RISSOLLE
|8
|RISTNING
|8
|RISTORNO
|8
|RISTVÆRK
|8
|RITORNEL
|8
|RIVEBRÆT
|8
|RIVEJERN
|8
|ROADSTER
|8
|ROADTRIP
|8
|ROCKWOOL
|8
|RODFRUGT
|8
|RODFÆSTE
|8
|RODKNOLD
|8
|ROGNFISK
|8
|ROHINGYA
|8
|ROKERING
|8
|ROLLATOR
|8
|ROLLEFAG
|8
|ROLLMOPS
|8
|ROMANIST
|8
|ROMANTIK
|8
|ROMERLYS
|8
|ROMERRET
|8
|ROMERTAL
|8
|ROMKUGLE
|8
|ROMTODDY
|8
|RONKEDOR
|8
|RORSMAND
|8
|ROSENKÅL
|8
|ROSENRØD
|8
|ROSENTRÆ
|8
|ROSMARIN
|8
|ROTATION
|8
|ROTTERÆS
|8
|ROTVÆLSK
|8
|ROVDRIFT
|8
|ROVHUGST
|8
|ROYALIST
|8
|RUBIDIUM
|8
|RUBINRØD
|8
|RUBLADET
|8
|RUDIMENT
|8
|RULLESKI
|8
|RUMDELER
|8
|RUMFÆRGE
|8
|RUMKLANG
|8
|RUMMELIG
|8
|RUMMETER
|8
|RUMPEREM
|8
|RUMPILOT
|8
|RUMRAKET
|8
|RUMSKØDS
|8
|RUMSONDE
|8
|RUMSTERE
|8
|RUMVÆSEN
|8
|RUNDBOLD
|8
|RUNDBUET
|8
|RUNDDANS
|8
|RUNDELIG
|8
|RUNDFART
|8
|RUNDGANG
|8
|RUNDHOLT
|8
|RUNDJERN
|8
|RUNDMUND
|8
|RUNDPIND
|8
|RUNDSKUE
|8
|RUNDSTOK
|8
|RUNESTEN
|8
|RUNOLOGI
|8
|RUSKNING
|8
|RUSKREGN
|8
|RUSKVEJR
|8
|RUSTNING
|8
|RUSTPLET
|8
|RUSTVOGN
|8
|RUTEFART
|8
|RWANDISK
|8
|RYATÆPPE
|8
|RYDDELIG
|8
|RYGCRAWL
|8
|RYGESTOP
|8
|RYGMÆRKE
|8
|RYGSKADE
|8
|RYGSØJLE
|8
|RYGTEVIS
|8
|RYNKNING
|8
|RYSTELSE
|8
|RYSTETUR
|8
|RYSTNING
|8
|RÆDDELIG
|8
|RÆKKEHUS
|8
|RÆKKEVIS
|8
|RÆSONNØR
|8
|RÆVEGRAV
|8
|RÆVEHALE
|8
|RÆVEKAGE
|8
|RÆVEPELS
|8
|RÆVESAKS
|8
|RÆVESØVN
|8
|RØBESTOF
|8
|RØDBLOND
|8
|RØDBYNIT
|8
|RØDHÅRET
|8
|RØDKRIDT
|8
|RØDLISTE
|8
|RØDNÆSET
|8
|RØDTJØRN
|8
|RØDTUNGE
|8
|RØGALARM
|8
|RØGBOMBE
|8
|RØGHÆTTE
|8
|RØGSØJLE
|8
|RØGTNING
|8
|RØGTOBAK
|8
|RØNNEBÆR
|8
|RØRBOMBE
|8
|RØRLÆGGE
|8
|RØVBALDE
|8
|RØVERISK
|8
|RØVERKØB
|8
|RØVRENDE
|8
|RÅDGIVER
|8
|RÅDIGHED
|8
|RÅDSMØDE
|8
|RÅDSVAMP
|8
|RÅENERGI
|8
|RÅKLADDE
|8
|RÅSKITSE
|8
|RÅSTYRKE
|8
|RÅSUKKER
|8
Ord der starter med R på 9 bogstaver
348 ord på 9 bogstaver
|Ord
|Bogstaver
|RABATTERE
|9
|RACERBANE
|9
|RACISTISK
|9
|RADBRÆKKE
|9
|RADERKNIV
|9
|RADIALDÆK
|9
|RADIATION
|9
|RADIOAVIS
|9
|RADIOFONI
|9
|RADIOGRAF
|9
|RADIOLOGI
|9
|RADIOSPIL
|9
|RADRENSER
|9
|RADSÅNING
|9
|RAFAELISK
|9
|RAFFINERE
|9
|RAFTEHEGN
|9
|RAKETFART
|9
|RAKETSTYR
|9
|RAKETTRIN
|9
|RAKETVÆRN
|9
|RAKKERLIV
|9
|RAKKERPAK
|9
|RAMASJANG
|9
|RAMASKRIG
|9
|RAMBUKTYV
|9
|RAMPONERE
|9
|RAMSALTET
|9
|RANGERING
|9
|RANGFØLGE
|9
|RANGLISTE
|9
|RANGORDEN
|9
|RANGORDNE
|9
|RANGSTIGE
|9
|RAPIDITET
|9
|RAPKÆFTET
|9
|RAPMUNDET
|9
|RAPPORTØR
|9
|RAPSODISK
|9
|RASKMELDE
|9
|RASTESTED
|9
|RATIONALE
|9
|RATIONERE
|9
|RATSTAMME
|9
|RAVNEKROG
|9
|RAVNESORT
|9
|REALISERE
|9
|REALRENTE
|9
|REALSKOLE
|9
|REALVÆRDI
|9
|REBELLERE
|9
|REBELLION
|9
|REBERBANE
|9
|REBSLAGER
|9
|RECENSENT
|9
|RECENSERE
|9
|RECENSION
|9
|RECEPISSE
|9
|RECEPTFRI
|9
|RECEPTION
|9
|RECESSION
|9
|RECIPIENT
|9
|RECITATIV
|9
|RECITATOR
|9
|REDAKTION
|9
|REDEKASSE
|9
|REDESIGNE
|9
|REDOBLING
|9
|REDUKTION
|9
|REDUNDANS
|9
|REDUNDANT
|9
|REEKSAMEN
|9
|REEKSPORT
|9
|REFERENCE
|9
|REFLEKSIV
|9
|REFLEKTOR
|9
|REFORMERE
|9
|REFORMERT
|9
|REFORMIST
|9
|REFRAKTOR
|9
|REFUNDERE
|9
|REGARANTI
|9
|REGELBRUD
|9
|REGELVÆRK
|9
|REGENTPAR
|9
|REGIMENTE
|9
|REGLEMENT
|9
|REGNEBRÆT
|9
|REGNEFEJL
|9
|REGNESTOK
|9
|REGNMÅLER
|9
|REGNSPOVE
|9
|REGREDERE
|9
|REGRESSIV
|9
|REGULATIV
|9
|REGULATOR
|9
|REIFICERE
|9
|REJEKTION
|9
|REJSEGODS
|9
|REJSEHOLD
|9
|REJSEKLAR
|9
|REJSEKORT
|9
|REJSELYST
|9
|REKLAMERE
|9
|REKORDLAV
|9
|REKORDTID
|9
|REKREATIV
|9
|REKTANGEL
|9
|REKTOSKOP
|9
|REKURRERE
|9
|REKVIRENT
|9
|REKVIRERE
|9
|RELAKSERE
|9
|RELANCERE
|9
|RELUKTANS
|9
|REMITTERE
|9
|REMONTERE
|9
|REMOULADE
|9
|RENDEJERN
|9
|RENDESTEN
|9
|RENFÆRDIG
|9
|RENGØRING
|9
|RENKULTUR
|9
|RENONCERE
|9
|RENOVATØR
|9
|RENSKRIFT
|9
|RENSKRIVE
|9
|RENSKURET
|9
|RENTEGNER
|9
|RENTESATS
|9
|RENTRYKKE
|9
|REOLPLØJE
|9
|REPARABEL
|9
|REPARATØR
|9
|REPETITIV
|9
|REPETITØR
|9
|REPLICERE
|9
|REPORTAGE
|9
|REPORTERE
|9
|REPRESSIV
|9
|REPROGRAF
|9
|RESEARCHE
|9
|RESERVERE
|9
|RESERVIST
|9
|RESERVOIR
|9
|RESIGNERE
|9
|RESILIENT
|9
|RESISTANS
|9
|RESISTENS
|9
|RESISTENT
|9
|RESKONTRO
|9
|RESOLVERE
|9
|RESORBERE
|9
|RESPIRERE
|9
|RESPONSUM
|9
|RESSOURCE
|9
|RESTBELØB
|9
|RESTOPLAG
|9
|RESTORDRE
|9
|RESTPARTI
|9
|RESTPLADS
|9
|RESTSTRAF
|9
|RESULTANT
|9
|RESULTERE
|9
|RETARDERE
|9
|RETENTION
|9
|RETFÆRDIG
|9
|RETHAVERI
|9
|RETLINJET
|9
|RETMÆSSIG
|9
|RETORIKER
|9
|RETORSION
|9
|RETOUCHØR
|9
|RETRIEVER
|9
|RETROGRAD
|9
|RETSHJÆLP
|9
|RETSINDIG
|9
|RETSKRAFT
|9
|RETSKREDS
|9
|RETSORDEN
|9
|RETSPLEJE
|9
|RETSREGEL
|9
|RETSVÆSEN
|9
|RETTESNOR
|9
|RETTETAST
|9
|RETTIGHED
|9
|RETURBOLD
|9
|RETURGODS
|9
|RETURKAMP
|9
|RETURNERE
|9
|RETURTAST
|9
|RETVINGET
|9
|REUMATISK
|9
|REVALUERE
|9
|REVELSBEN
|9
|REVERSERE
|9
|REVOLTERE
|9
|REVURDERE
|9
|RHESUSABE
|9
|RHINSKVIN
|9
|RIBBEBORT
|9
|RIBESBUSK
|9
|RIDDERHAT
|9
|RIDDERLIG
|9
|RIDDERSAL
|9
|RIDEFOGED
|9
|RIDESKOLE
|9
|RIDSEFAST
|9
|RIDSEFJER
|9
|RIGHOLDIG
|9
|RIGIDITET
|9
|RIGORISME
|9
|RIGSDALER
|9
|RIGSDANSK
|9
|RIGSENHED
|9
|RIGSOMBUD
|9
|RIGSSPROG
|9
|RIGSVÅBEN
|9
|RIGTIGHED
|9
|RIGTIGNOK
|9
|RINGEAGTE
|9
|RINGETONE
|9
|RINGMÆRKE
|9
|RINGRIDER
|9
|RINGSKØRE
|9
|RIPENSISK
|9
|RIPOSTERE
|9
|RISENGRYN
|9
|RISENGRØD
|9
|RISIKABEL
|9
|RISIKOFRI
|9
|RITMESTER
|9
|RIVALINDE
|9
|RIVALITET
|9
|RIVEGILDE
|9
|RIVSTYRKE
|9
|ROADMOVIE
|9
|ROASTBEEF
|9
|ROCKMUSIK
|9
|ROCKVIDEO
|9
|RODEBUTIK
|9
|RODEHOVED
|9
|RODEKASSE
|9
|RODSAMMEN
|9
|ROESUKKER
|9
|ROKKESTEN
|9
|ROKKESTOL
|9
|ROKKETAND
|9
|ROLLESPIL
|9
|ROMANBLAD
|9
|ROMANTISK
|9
|ROMASKINE
|9
|ROQUEFORT
|9
|RORGÆNGER
|9
|ROSENBLAD
|9
|ROSENBRØD
|9
|ROSENOLIE
|9
|ROSENSKÆR
|9
|ROSENSTOK
|9
|ROSENVAND
|9
|ROSINBRØD
|9
|ROSVÆRDIG
|9
|ROTISSERI
|9
|ROTTEGIFT
|9
|ROTTEHALE
|9
|ROTTEREDE
|9
|ROVMORDER
|9
|ROYALISME
|9
|RUBRICERE
|9
|RUDSKALLE
|9
|RUFFERSKE
|9
|RUGEKASSE
|9
|RUGEMODER
|9
|RUINERING
|9
|RULLEBORD
|9
|RULLEFALD
|9
|RULLEMENU
|9
|RULLESELE
|9
|RULLESTEN
|9
|RULLESTOL
|9
|RUMFARTØJ
|9
|RUMKABINE
|9
|RUMKAPSEL
|9
|RUNDDYSSE
|9
|RUNDERING
|9
|RUNDESANG
|9
|RUNDKASTE
|9
|RUNDKIRKE
|9
|RUNDKREDS
|9
|RUNDREJSE
|9
|RUNDSENDE
|9
|RUNDTENOM
|9
|RUNDVISER
|9
|RUNKELROE
|9
|RUSKREGNE
|9
|RUSMIDDEL
|9
|RUSSERVIN
|9
|RUSTSVAMP
|9
|RUTINERET
|9
|RYGEPAUSE
|9
|RYGGESLØS
|9
|RYGMUSKEL
|9
|RYGSTYKKE
|9
|RYGSTØTTE
|9
|RYGTESMED
|9
|RYNKETRÅD
|9
|RYSTERIBS
|9
|RYTMEBOKS
|9
|RYTMISERE
|9
|RYTTERSKE
|9
|RÆDDERLIG
|9
|RÆNKEFULD
|9
|RÆNKESMED
|9
|RÆNKESPIL
|9
|RÆSONNERE
|9
|RÆVESAUCE
|9
|RÆVESKIND
|9
|RÆVESTOLT
|9
|RÆVESTREG
|9
|RØDKINDET
|9
|RØDKITOST
|9
|RØDKLØVER
|9
|RØDMOSSET
|9
|RØDRANDET
|9
|RØDSPÆTTE
|9
|RØDSTJERT
|9
|RØGDYKKER
|9
|RØGSIGNAL
|9
|RØMERGLAS
|9
|RØRFLANGE
|9
|RØRFORMET
|9
|RØRFØRING
|9
|RØRKNOGLE
|9
|RØRLÆGGER
|9
|RØRSANGER
|9
|RØRSUKKER
|9
|RØVERKULE
|9
|RØVERREDE
|9
|RÅBALANCE
|9
|RÅDFØRING
|9
|RÅDFØRSEL
|9
|RÅDHUSVIN
|9
|RÅDKVINDE
|9
|RÅDNETANK
|9
|RÅDPLANTE
|9
|RÅDSHERRE
|9
|RÅDSPØRGE
|9
|RÅPRODUKT
|9
Ord der starter med R på 10 bogstaver
274 ord på 10 bogstaver
|Ord
|Bogstaver
|RABATKUPON
|10
|RACERCYKEL
|10
|RADARSKÆRM
|10
|RADIKALIST
|10
|RADIOAKTIV
|10
|RADIOBØLGE
|10
|RADIOGRAFI
|10
|RADIOKANAL
|10
|RAFFINERET
|10
|RAFLEBÆGER
|10
|RALLYKØRER
|10
|RANDMORÆNE
|10
|RANDOMRÅDE
|10
|RANGLESTEN
|10
|RANKRYGGET
|10
|RANSAGELSE
|10
|RANSAGNING
|10
|RAPPELLERE
|10
|RAPPELLING
|10
|RAPPORTERE
|10
|RASLEBØSSE
|10
|RASTEPLADS
|10
|RATIFICERE
|10
|RAVNEAGTIG
|10
|REAKTIONÆR
|10
|REAKTIVERE
|10
|REALISABEL
|10
|REALISTISK
|10
|REALKREDIT
|10
|REASSUMERE
|10
|REASSURERE
|10
|REBSLAGERI
|10
|RECIDIVERE
|10
|RECIDIVIST
|10
|RECITATION
|10
|REDEFINERE
|10
|REDELIGHED
|10
|REDIGERBAR
|10
|REDIGERING
|10
|REDRESSERE
|10
|REDUCERBAR
|10
|REDUCERING
|10
|REETABLERE
|10
|REEVALUERE
|10
|REFERENDAR
|10
|REFERENDUM
|10
|REFERERING
|10
|REFLEKSFRI
|10
|REFLEKSION
|10
|REFLEKTANT
|10
|REFLEKTERE
|10
|REFORMATOR
|10
|REFORMISME
|10
|REFORMIVER
|10
|REFRAKTION
|10
|REFRÆNSANG
|10
|REFUSERING
|10
|REGEDERLIG
|10
|REGELSÆTTE
|10
|REGENERERE
|10
|REGENTSKAB
|10
|REGERESYGE
|10
|REGIONPLAN
|10
|REGIONSRÅD
|10
|REGISTRANT
|10
|REGISTRERE
|10
|REGNELÆRER
|10
|REGNFRAKKE
|10
|REGNSENSOR
|10
|REGNSKYLLE
|10
|REGRESSION
|10
|REGULERBAR
|10
|REGULERING
|10
|REJICERING
|10
|REJSECHECK
|10
|REJSEFEBER
|10
|REJSEFØRER
|10
|REJSEGILDE
|10
|REJSELEDER
|10
|REJSELEGAT
|10
|REKLAMEFRI
|10
|REKORDFART
|10
|REKORDJAGT
|10
|REKORDSTOR
|10
|REKREATION
|10
|REKRUTTERE
|10
|REKTOSKOPI
|10
|REKVISITUS
|10
|REKVISITØR
|10
|REKYLGEVÆR
|10
|RELATERING
|10
|RELATIONEL
|10
|RELATIVERE
|10
|RELATIVIST
|10
|RELEGATION
|10
|RELEGERING
|10
|RELIEFKORT
|10
|REMARKABEL
|10
|REMPLACERE
|10
|RENDEMASKE
|10
|RENDEZVOUS
|10
|RENHJERTET
|10
|RENOMMERET
|10
|RENOVATION
|10
|RENOVERING
|10
|RENSDYRLAV
|10
|RENSDYRMOS
|10
|RENSEANLÆG
|10
|RENSECREME
|10
|RENSKÆRING
|10
|RENTEGNING
|10
|RENÆSSANCE
|10
|REOLSYSTEM
|10
|REPARATION
|10
|REPATRIERE
|10
|REPERTOIRE
|10
|REPETITION
|10
|REPREMIERE
|10
|REPRESSION
|10
|REPRIMANDE
|10
|REPROGRAFI
|10
|REPUTATION
|10
|RESEARCHER
|10
|RESERVEDEL
|10
|RESERVERET
|10
|RESIDENSBY
|10
|RESIGNERET
|10
|RESOLUTION
|10
|RESORPTION
|10
|RESPEKTERE
|10
|RESPEKTIVE
|10
|RESPEKTLØS
|10
|RESPIRATOR
|10
|RESPONDENT
|10
|RESPONDERE
|10
|RESTAURANT
|10
|RESTAURERE
|10
|RESTGRUPPE
|10
|RESTITUERE
|10
|RESTRIKTIV
|10
|RESUMERING
|10
|RETARDERET
|10
|RETLEDNING
|10
|RETOUCHERE
|10
|RETROAKTIV
|10
|RETROFLEKS
|10
|RETROSPEKT
|10
|RETROVIRUS
|10
|RETSGYLDIG
|10
|RETSHANDEL
|10
|RETSKAFFEN
|10
|RETTELIGEN
|10
|RETTENØGLE
|10
|RETTERGANG
|10
|RETTERSTED
|10
|RETTROENDE
|10
|RETUROPGØR
|10
|RETURPAPIR
|10
|RETURPORTO
|10
|RETVINKLET
|10
|RETVISENDE
|10
|REUMATIKER
|10
|REUMATISME
|10
|REUMATOLOG
|10
|REVALIDEND
|10
|REVALIDERE
|10
|REVANCHERE
|10
|REVANCHIST
|10
|REVERENTER
|10
|REVERSIBEL
|10
|REVIDERING
|10
|REVOLUTION
|10
|RIBBEGOPLE
|10
|RIDDERKORS
|10
|RIDDERSKAB
|10
|RIDDERSLAG
|10
|RIFFELGANG
|10
|RIGSPOLITI
|10
|RIGSTRÆNER
|10
|RIJSTTAFEL
|10
|RIMELIGVIS
|10
|RINGBRYNJE
|10
|RINGFINGER
|10
|RINGFORMET
|10
|RINGMUSKEL
|10
|RINGORDNER
|10
|RINGSTEDER
|10
|RITARDANDO
|10
|RITUALMORD
|10
|RIVALISERE
|10
|ROADRACING
|10
|ROCKERBORG
|10
|ROCKERKLUB
|10
|ROCKSANGER
|10
|RODEKONTOR
|10
|ROEOPTAGER
|10
|ROKOKOSTIL
|10
|ROLLEHÆFTE
|10
|ROLLELISTE
|10
|ROLLEMODEL
|10
|ROMANDEBUT
|10
|ROMANISERE
|10
|ROMANISTIK
|10
|ROMANTIKER
|10
|ROMANTISME
|10
|ROMBUDDING
|10
|ROMERKIRKE
|10
|ROSENKRANS
|10
|ROSEVINDUE
|10
|ROSINBOLLE
|10
|ROTARIANER
|10
|ROTTEFÆLDE
|10
|ROTTWEILER
|10
|ROULETTERE
|10
|ROVFISKERI
|10
|RUBATOSPIL
|10
|RUDEKNUSER
|10
|RUDEKUVERT
|10
|RUDEVASKER
|10
|RUDIMENTÆR
|10
|RULLEKRAVE
|10
|RULLEPØLSE
|10
|RULLETEKST
|10
|RUMLEKASSE
|10
|RUMLEPOTTE
|10
|RUMSTATION
|10
|RUMSTERING
|10
|RUNDHÅNDET
|10
|RUNDKINDET
|10
|RUNDKØRSEL
|10
|RUNDMUNDET
|10
|RUNDPULDET
|10
|RUNDRYGGET
|10
|RUNDSKÅREN
|10
|RUNDSPØRGE
|10
|RUNDSTYKKE
|10
|RUNDTOSSET
|10
|RUNOLOGISK
|10
|RUSTFARVET
|10
|RUSTKAMMER
|10
|RUTEFLYVER
|10
|RUTSJEBANE
|10
|RYGDÆKNING
|10
|RYGEFORBUD
|10
|RYGEHEROIN
|10
|RYGERLUNGE
|10
|RYGHVIRVEL
|10
|RYGKLAPPER
|10
|RYGSVØMMER
|10
|RYKKERBREV
|10
|RÆKKEFØLGE
|10
|RÆKKEVIDDE
|10
|RÆSONNABEL
|10
|RØDBLISSET
|10
|RØDGARDIST
|10
|RØDHOVEDET
|10
|RØDSPRÆNGT
|10
|RØDSTRØMPE
|10
|RØGSVÆRTET
|10
|RØNTGENØJE
|10
|RØRLEDNING
|10
|RØRLÆGNING
|10
|RØRSTRØMSK
|10
|RØVERBANDE
|10
|RØVERKLØER
|10
|RØVKEDELIG
|10
|RÅDDENSKAB
|10
|RÅDFØRELSE
|10
|RÅDGIVNING
|10
|RÅDSMEDLEM
|10
|RÅDYRKØLLE
|10
|RÅGUMMISÅL
|10
|RÅKOSTJERN
|10
|RÅSYLTNING
|10
Ord der starter med R på 11 bogstaver
228 ord på 11 bogstaver
|Ord
|Bogstaver
|RABULISTERI
|11
|RABULISTISK
|11
|RACEADSKILT
|11
|RACEBLANDET
|11
|RADIKALISME
|11
|RADIKALITET
|11
|RADIOFONISK
|11
|RADIOLOGISK
|11
|RADIOLYTTER
|11
|RADIOTERAPI
|11
|RAFFINADERI
|11
|RAFFINEMENT
|11
|RAFFINERING
|11
|RAKUKERAMIK
|11
|RAMBUKFØRER
|11
|RAMMEAFTALE
|11
|RAMPONERING
|11
|RANDOMISERE
|11
|RANGFORSKEL
|11
|RANGORDNING
|11
|RAPIDCEMENT
|11
|RASKMELDING
|11
|RATATOUILLE
|11
|RATIONALIST
|11
|RATIONERING
|11
|RAVRUSKENDE
|11
|REAGENSGLAS
|11
|REALEKSAMEN
|11
|REALISATION
|11
|REALISERBAR
|11
|REALISERING
|11
|REALITYSHOW
|11
|REALPOLITIK
|11
|REASSURANCE
|11
|REBSLAGNING
|11
|RECIRKULERE
|11
|REDAKTIONEL
|11
|REDEGØRELSE
|11
|REDNINGSBÅD
|11
|REDNINGSLØS
|11
|REDSKABSFAG
|11
|REDUPLICERE
|11
|REFEKTORIUM
|11
|REFERATSTIL
|11
|REFERENTIEL
|11
|REFLEKSBRIK
|11
|REFLEKTERET
|11
|REFORMATION
|11
|REFORMERING
|11
|REFORMIVRIG
|11
|REFORMULERE
|11
|REFUNDERBAR
|11
|REFUNDERING
|11
|REGELBUNDEN
|11
|REGELMÆSSIG
|11
|REGELRYTTER
|11
|REGENERATIV
|11
|REGENERATOR
|11
|REGENSIANER
|11
|REGGAEMUSIK
|11
|REGIONALIST
|11
|REGIONALTOG
|11
|REGISTERTON
|11
|REGISTRATOR
|11
|REGISTRATUR
|11
|REGNBUEBARN
|11
|REGNESTYKKE
|11
|REGNINGSART
|11
|REGNSKABSÅR
|11
|REGULADETRI
|11
|REGULARITET
|11
|REIFICERING
|11
|REIFIKATION
|11
|REIMPORTERE
|11
|REINECLAUDE
|11
|REINVESTERE
|11
|REJEFISKERI
|11
|REJEKÆLLING
|11
|REJSEBUREAU
|11
|REJSELYSTEN
|11
|REKLAMATION
|11
|REKLAMERING
|11
|REKOMMANDØR
|11
|REKTANGULÆR
|11
|REKTIFICERE
|11
|REKVIRERING
|11
|REKVISITION
|11
|RELAKSATION
|11
|RELANCERING
|11
|RELATIVISME
|11
|RELATIVITET
|11
|RELÆSTATION
|11
|REMBOURSERE
|11
|REMINISCENS
|11
|REMITTERING
|11
|REMONSTRERE
|11
|RENDEGRAVER
|11
|RENDYRKNING
|11
|RENHOLDELSE
|11
|RENHOLDNING
|11
|RENSEMIDDEL
|11
|RENTEUDGIFT
|11
|RENTRYKNING
|11
|RENVASKNING
|11
|REPARTITION
|11
|REPLIKSTREG
|11
|REPRESSALIE
|11
|REPRODUCERE
|11
|REPRODUKTIV
|11
|RESERVATION
|11
|RESERVEFOND
|11
|RESERVEHJUL
|11
|RESERVELÆGE
|11
|RESERVERING
|11
|RESIGNATION
|11
|RESORBERBAR
|11
|RESPEKTABEL
|11
|RESPEKTFULD
|11
|RESPIRATION
|11
|RESTAURATOR
|11
|RESTAURATØR
|11
|RESTITUTION
|11
|RESTRIKTION
|11
|RESTRINGERE
|11
|RESULTATLØN
|11
|RESULTATLØS
|11
|RETARDATION
|11
|RETARDERING
|11
|RETHAVERISK
|11
|RETNINGSLØS
|11
|RETRÆTEPOST
|11
|RETSBETJENT
|11
|RETSFORMAND
|11
|RETSFØLELSE
|11
|RETSINSTANS
|11
|RETSMEDICIN
|11
|RETSPOLITIK
|11
|RETSPRAKSIS
|11
|RETSPRINCIP
|11
|RETSSAMFUND
|11
|RETSSTRIDIG
|11
|RETSTAVNING
|11
|RETTROENHED
|11
|RETTÆNKENDE
|11
|RETURBILLET
|11
|RETURFLASKE
|11
|RETURNERING
|11
|REUMATOLOGI
|11
|REVACCINERE
|11
|REVALUERING
|11
|REVANCHISME
|11
|REVERSERING
|11
|REVISIONIST
|11
|REVNEFÆRDIG
|11
|REVURDERING
|11
|RHEINLÆNDER
|11
|RIBSTRIKKET
|11
|RICINUSOLIE
|11
|RIDDERSMAND
|11
|RIDDERSPORE
|11
|RIDEELASTIK
|11
|RIFFELKUGLE
|11
|RIGORISTISK
|11
|RIGSADVOKAT
|11
|RIGSARKIVAR
|11
|RIGSKANSLER
|11
|RIGSREVISOR
|11
|RIMELIGGØRE
|11
|RINGEKLOKKE
|11
|RINGRIDNING
|11
|RINGSPINDER
|11
|RISALAMANDE
|11
|RISIKOFYLDT
|11
|RISSTIVELSE
|11
|RITUALISERE
|11
|ROADPRICING
|11
|ROBINSONADE
|11
|ROCKMUSIKER
|11
|ROCKSTJERNE
|11
|RODDANNELSE
|11
|RODODENDRON
|11
|ROEKAMPAGNE
|11
|ROMANTISERE
|11
|ROMBEPORFYR
|11
|ROMERRETLIG
|11
|ROOMSERVICE
|11
|ROTANGPALME
|11
|ROTTEFÆNGER
|11
|ROTTINGSTOL
|11
|ROYALISTISK
|11
|RUBRICERING
|11
|RUDESKRABER
|11
|RUGEMASKINE
|11
|RULLEGARDIN
|11
|RULLEMADRAS
|11
|RULLESKØJTE
|11
|RULLETRAPPE
|11
|RUMFLYVNING
|11
|RUNDBARBERE
|11
|RUNDBUESTIL
|11
|RUNDHOVEDET
|11
|RUNDVISNING
|11
|RUNNINGBACK
|11
|RUSKOMSNUSK
|11
|RUSSERBLUSE
|11
|RUSSIFICERE
|11
|RUSVEJLEDER
|11
|RUTEDIAGRAM
|11
|RYGEPOLITIK
|11
|RYGKLAPPERI
|11
|RYGSVØMNING
|11
|RYKKERGEBYR
|11
|RYSTEPUDSER
|11
|RÆDSELSFULD
|11
|RÆSONNEMENT
|11
|RÆTOROMANSK
|11
|RØDGLØDENDE
|11
|RØDSTENSMUR
|11
|RØDVINSGLAS
|11
|RØGDETEKTOR
|11
|RØNNEBÆRTRÆ
|11
|RØNTGENBLIK
|11
|RØREMASKINE
|11
|RØRFLETNING
|11
|RÅBÅNDSKNOB
|11
|RÅDSLAGNING
|11
|RÅKOSTSALAT
|11
|RÅMATERIALE
|11
Ord der starter med R på 12 bogstaver
158 ord på 12 bogstaver
|Ord
|Bogstaver
|RABARBERGRØD
|12
|RACEBLANDING
|12
|RACEHYGIEJNE
|12
|RADIKALISERE
|12
|RADIOSTATION
|12
|RAKLEBÆRENDE
|12
|RAMBUKTYVERI
|12
|RANDRUSIANER
|12
|RANDRUSIANSK
|12
|RANUNKELBUSK
|12
|RAPPORTERING
|12
|RASERIANFALD
|12
|RASERIUDBRUD
|12
|RASTAFARIHÅR
|12
|RATIFICERING
|12
|RATIFIKATION
|12
|RATIONALISME
|12
|RATIONALITET
|12
|REAKTIVERING
|12
|REALINDKOMST
|12
|REALLEKSIKON
|12
|REALPOLITISK
|12
|RECEPTIONIST
|12
|RECEPTIVITET
|12
|RECIPROCITET
|12
|RECITATIVISK
|12
|REDEFINERING
|12
|REDNINGSMAND
|12
|REDNINGSPLAN
|12
|REDNINGSVEST
|12
|REDRESSERING
|12
|REDUKTIONIST
|12
|REEKSAMINAND
|12
|REEKSAMINERE
|12
|REEKSPORTERE
|12
|REETABLERING
|12
|REEVALUERING
|12
|REFINANSIERE
|12
|REFLEKTERING
|12
|REFLEKTORISK
|12
|REFORMISTISK
|12
|REFORMVENLIG
|12
|REFRÆNSANGER
|12
|REGELRYTTERI
|12
|REGENERATION
|12
|REGENERERING
|12
|REGENSPROVST
|12
|REGIONALISME
|12
|REGIONALPLAN
|12
|REGISTRERBAR
|12
|REGISTRERING
|12
|REGNBUEHINDE
|12
|REGNBUEØRRED
|12
|REGNEMASKINE
|12
|REHABILITERE
|12
|REINKARNERET
|12
|REJECOCKTAIL
|12
|REJSEHJEMMEL
|12
|REKAPITULERE
|12
|REKLAMESØJLE
|12
|REKOGNOSCERE
|12
|REKOMMANDERE
|12
|REKOMPENSERE
|12
|REKONSTRUERE
|12
|REKORDHOLDER
|12
|REKRUTTERING
|12
|REKTOSKOPERE
|12
|RELATIVERING
|12
|RELATIVISERE
|12
|RELIEFSKRIFT
|12
|RELIGIØSITET
|12
|REMPLACERING
|12
|RENSEMASKINE
|12
|RENSESERVIET
|12
|RENSKRIVNING
|12
|RENTABILITET
|12
|RENTEBÆRENDE
|12
|RENTEINDTÆGT
|12
|RENTESIKRING
|12
|REOLPLØJNING
|12
|REORGANISERE
|12
|REPATRIERING
|12
|REPLIKSKIFTE
|12
|REPRODUKTION
|12
|REPROGRAFISK
|12
|REPRÆSENTANT
|12
|REPRÆSENTERE
|12
|REPUBLIKANER
|12
|REPUBLIKANSK
|12
|RESIDUALLUFT
|12
|RESONANSBUND
|12
|RESPONSORIUM
|12
|RESSENTIMENT
|12
|RESTAURATION
|12
|RESTAURERING
|12
|RESTITUERING
|12
|RETFÆRDIGHED
|12
|RETFÆRDIGVIS
|12
|RETOUCHERING
|12
|RETROSPEKTIV
|12
|RETSASSESSOR
|12
|RETSBELÆRING
|12
|RETSFORFØLGE
|12
|RETSHANDLING
|12
|RETSHISTORIE
|12
|RETSKENDELSE
|12
|RETSKRIVNING
|12
|RETSPOLITISK
|12
|RETSTRIKNING
|12
|RETSVIRKNING
|12
|REVALIDERING
|12
|REVANCHEKAMP
|12
|REVISIONISME
|12
|REVITALISERE
|12
|REVOLUTIONÆR
|12
|REVOLVERBÆNK
|12
|REVOLVERENDE
|12
|RHESUSFAKTOR
|12
|RIBSTRIKNING
|12
|RICHTERSKALA
|12
|RIGSANTIKVAR
|12
|RIKOCHETTERE
|12
|RINGEAPPARAT
|12
|RINGFORLOVET
|12
|RINGMÆRKNING
|12
|RISIKOGRUPPE
|12
|RISIKOVILLIG
|12
|RITUALISTISK
|12
|RIVALISERING
|12
|RODFORDÆRVER
|12
|ROLLEHAVENDE
|12
|ROMAINESALAT
|12
|ROMANISERING
|12
|ROQUEFORTOST
|12
|ROSKILDENSER
|12
|ROSKILDESYGE
|12
|ROSMARINLYNG
|12
|ROTATIONSTID
|12
|ROTORKLIPPER
|12
|RUDEKNUSNING
|12
|RUDEKONVOLUT
|12
|RULLEKUFFERT
|12
|RUMFORSKNING
|12
|RUMSTERSTANG
|12
|RUNDHORISONT
|12
|RUNDRINGNING
|12
|RUNDSTRIKKET
|12
|RUNDTOMKRING
|12
|RUSTBEHANDLE
|12
|RUTEFLYVNING
|12
|RUTINEMÆSSIG
|12
|RUTINEPRÆGET
|12
|RYTTERSTATUE
|12
|RØDKÅLSHOVED
|12
|RØDVINSSAUCE
|12
|RØNTGENOLOGI
|12
|RÅBÅNDSKNUDE
|12
|RÅSTOFMANGEL
|12
Ord der starter med R på 13 bogstaver
88 ord på 13 bogstaver
|Ord
|Bogstaver
|RADIODIRIGERE
|13
|RADIOMODTAGER
|13
|RADIUMSTATION
|13
|RAPPENSKRALDE
|13
|RATIONALISERE
|13
|REAKTIONSEVNE
|13
|REALKOMMENTAR
|13
|REALKREDITLÅN
|13
|REALPOLITIKER
|13
|REALØKONOMISK
|13
|RECEPTPLIGTIG
|13
|RECIRKULATION
|13
|RECIRKULERING
|13
|REDNINGSBÆLTE
|13
|REDNINGSKORPS
|13
|REDUKTIONISME
|13
|REDUPLIKATION
|13
|REFLEKSIVITET
|13
|REFORMATORISK
|13
|REGIONALISERE
|13
|REGIONALRADIO
|13
|REGIONALSPROG
|13
|REGLEMENTERET
|13
|REINKARNATION
|13
|REINTEGRATION
|13
|REINVESTERING
|13
|REKLAMEBUREAU
|13
|REKOMMANDERET
|13
|REKTIFICERING
|13
|REKTIFIKATION
|13
|RELATIVISTISK
|13
|RELIGIONSKRIG
|13
|RELIKVIESKRIN
|13
|REMONSTRATION
|13
|REMONTANTROSE
|13
|REMOTEKONTROL
|13
|RENDEGRAVNING
|13
|RENTEMARGINAL
|13
|RENTESREGNING
|13
|REPRODUCERBAR
|13
|REPRÆSENTATIV
|13
|RESOCIALISERE
|13
|RESPIRATORISK
|13
|RESSOURCESVAG
|13
|RESTRUKTURERE
|13
|RESULTATTAVLE
|13
|RETFÆRDIGGØRE
|13
|RETNINGSLINJE
|13
|RETROFLEKSION
|13
|RETROSPEKTION
|13
|RETSMASKINERI
|13
|RETSMEDICINER
|13
|RETSMEDICINSK
|13
|RETSPRÆSIDENT
|13
|RETSSIKKERHED
|13
|RETSVIDENSKAB
|13
|REUMATOLOGISK
|13
|REVACCINATION
|13
|REVANCHISTISK
|13
|REVOLUTIONERE
|13
|REVOLVERKUGLE
|13
|RHESUSNEGATIV
|13
|RHESUSPOSITIV
|13
|RIGMANDSVILLA
|13
|RIGSADVOKATUR
|13
|RISIKOSAMFUND
|13
|RISIKOSTYRING
|13
|RITUALISERING
|13
|RODBEHANDLING
|13
|RODUDDRAGNING
|13
|ROMANTISERING
|13
|ROSKILDENSISK
|13
|RUBRIKANNONCE
|13
|RUGBRØDSMOTOR
|13
|RUNDBARBERING
|13
|RUNDSKRIVELSE
|13
|RUNDSTRIKNING
|13
|RUNEINDSKRIFT
|13
|RUSSIFICERING
|13
|RUSTIKBRÆDDER
|13
|RUTINEARBEJDE
|13
|RYGEAFVÆNNING
|13
|RYGSÆKSTURIST
|13
|RÆDSELSSLAGEN
|13
|RØDSTENSVILLA
|13
|RØNTGENOGRAFI
|13
|RØNTGENSTRÅLE
|13
|RØVERHISTORIE
|13
Ord der starter med R på 14 bogstaver
70 ord på 14 bogstaver
|Ord
|Bogstaver
|RACEHYGIEJNISK
|14
|RADICCHIOSALAT
|14
|RADIKALISERING
|14
|RADIOAKTIVITET
|14
|RADIOSPREDNING
|14
|RAFRAICHISSEUR
|14
|RAMMEBEVILLING
|14
|RANDBEMÆRKNING
|14
|RATEFORSIKRING
|14
|RATIONALISTISK
|14
|RECEPTIONSCHEF
|14
|REDAKTIONSMØDE
|14
|REDNINGSPLANKE
|14
|REEKSAMINATION
|14
|REFERENCERAMME
|14
|REFINANSIERING
|14
|REFLEKSREDNING
|14
|REGERINGSLEDER
|14
|REGIONALISTISK
|14
|REGLEMENTARISK
|14
|REGNBUEFAMILIE
|14
|REHABILITATION
|14
|REHABILITERING
|14
|REKAPITULATION
|14
|REKAPITULERING
|14
|REKOGNOSCERING
|14
|REKOMMANDATION
|14
|REKOMPENSATION
|14
|REKONSTRUERING
|14
|REKONSTRUKTION
|14
|REKONVALESCENS
|14
|REKONVALESCENT
|14
|REKONVALESCERE
|14
|RELATIVISERING
|14
|RELATIVSÆTNING
|14
|RENSNINGSANLÆG
|14
|RENÆSSANCESLOT
|14
|REORGANISATION
|14
|REORGANISERING
|14
|REPRÆSENTATION
|14
|RESERVEOFFICER
|14
|RESERVESPILLER
|14
|RESPEKTSTRIDIG
|14
|RESSOURCESPILD
|14
|RESSOURCESTÆRK
|14
|RESTRIKTIVITET
|14
|RETNINGSSTABIL
|14
|RETOUCHEPENSEL
|14
|RETRANSMISSION
|14
|RETRANSMITTERE
|14
|RETSBEVIDSTHED
|14
|REVERSIBILITET
|14
|REVISIONISTISK
|14
|REVISIONSFIRMA
|14
|REVITALISERING
|14
|RIGSFORSTANDER
|14
|RIGSFÆLLESSKAB
|14
|RIGSOMBUDSMAND
|14
|RIKOCHETTERING
|14
|RIVRAVRUSKENDE
|14
|ROBOTTEKNOLOGI
|14
|ROMERSKKATOLSK
|14
|RORSCHACHPRØVE
|14
|RUBINSTEINKAGE
|14
|RUDKØBINGENSER
|14
|RUSTBEHANDLING
|14
|RÆDSELSKABINET
|14
|RØGFORGIFTNING
|14
|RØNTGENBILLEDE
|14
|RØVIRRITERENDE
|14
Ord der starter med R på 15 bogstaver
49 ord på 15 bogstaver
|Ord
|Bogstaver
|RABARBERKVARTER
|15
|RACEADSKILLELSE
|15
|RADIODIRIGERING
|15
|RADIOJOURNALIST
|15
|RADIOMODTAGNING
|15
|RADIOUDSENDELSE
|15
|RAMMEFORTÆLLING
|15
|RATIONALISERING
|15
|REAGENSGLASBARN
|15
|REAKTIONSDREVEN
|15
|REDUKTIONISTISK
|15
|REFERENCEGRUPPE
|15
|REFLEKSIONSEVNE
|15
|REGERINGSROKADE
|15
|REGERINGSVENLIG
|15
|REGIONALISERING
|15
|REGIONALPOLITIK
|15
|REGIONALPROGRAM
|15
|REGNSKABSFØRING
|15
|REJSEFORSIKRING
|15
|REKLAMEFREMSTØD
|15
|REKLAMEKAMPAGNE
|15
|REKORDINDEHAVER
|15
|REKREATIONSHJEM
|15
|RELATIVPRONOMEN
|15
|RELIGIONSFRIHED
|15
|RESOCIALISERING
|15
|RESPEKTABILITET
|15
|RESPONSUMUDVALG
|15
|RESTAURANTBESØG
|15
|RESTRUKTURERING
|15
|RETNINGSANTENNE
|15
|RETNINGSBESTEMT
|15
|RETNINGSGIVENDE
|15
|RETSFORFØLGELSE
|15
|RETSFORFØLGNING
|15
|RETSHÅNDHÆVELSE
|15
|RETTIGHEDSHAVER
|15
|RETURKOMMISSION
|15
|RIGSBIBLIOTEKAR
|15
|RIGSSTATISTIKER
|15
|RINGEAGTSYTRING
|15
|RINGKØBINGENSER
|15
|RISIKOVURDERING
|15
|ROTATIONSPRESSE
|15
|RUSSISKORTODOKS
|15
|RUTEBILCHAUFFØR
|15
|RYTMEINSTRUMENT
|15
|RÆDSELSVÆKKENDE
|15
Ord der starter med R på 16 bogstaver
18 ord på 16 bogstaver
|Ord
|Bogstaver
|RADAROVERVÅGNING
|16
|REAKTIONSMØNSTER
|16
|REFLEKSBEVÆGELSE
|16
|REGERINGSPERIODE
|16
|REGIONALGEOGRAFI
|16
|REGIONALPOLITISK
|16
|REGLEMENTSMÆSSIG
|16
|REGNSKABSFØRELSE
|16
|REJSEBESKRIVELSE
|16
|RELIGIONSFORSKER
|16
|RELIGIONSSTIFTER
|16
|REPRÆSENTANTSKAB
|16
|RESEARCHAFDELING
|16
|RESSOURCEFORBRUG
|16
|RETFÆRDIGGØRELSE
|16
|RETNINGSBESTEMME
|16
|RHEINLÆNDERPOLKA
|16
|RUNDBORDSSAMTALE
|16
Ord der starter med R på 17 bogstaver
12 ord på 17 bogstaver
|Ord
|Bogstaver
|REALITETSBEHANDLE
|17
|REDSKABSGYMNASTIK
|17
|REFLEKSIVPRONOMEN
|17
|REGIONPLANLÆGNING
|17
|RELIGIONSHISTORIE
|17
|RELIGIONSSOCIOLOG
|17
|REPRÆSENTATIVITET
|17
|RESPEKTINDGYDENDE
|17
|RESSORTMINISTERIE
|17
|RESSOURCEKRÆVENDE
|17
|RESULTATOPGØRELSE
|17
|RETSVIDENSKABELIG
|17
Ord der starter med R på 18 bogstaver
13 ord på 18 bogstaver
|Ord
|Bogstaver
|RACEDISKRIMINATION
|18
|RACEDISKRIMINERING
|18
|REALITETSFORHANDLE
|18
|REALKREDITINSTITUT
|18
|REDAKTIONSSEKRETÆR
|18
|REDNINGSHELIKOPTER
|18
|REKONTEKSTUALISERE
|18
|RELIGIONSHISTORISK
|18
|RESULTATORIENTERET
|18
|RIDEBANESPRINGNING
|18
|RUSMIDDELFORSKNING
|18
|RYGESTOPINSTRUKTØR
|18
|RØNTGENFOTOGRAFERE
|18
Ord der starter med R på 19 bogstaver
12 ord på 19 bogstaver
|Ord
|Bogstaver
|RACEDISKRIMINERENDE
|19
|REALITETSBEHANDLING
|19
|RECEPTIONSASSISTENT
|19
|REGERINGSBESLUTNING
|19
|REGIONALPLANLÆGNING
|19
|RELIGIONSHISTORIKER
|19
|RENGØRINGSASSISTENT
|19
|RENGØRINGSPERSONALE
|19
|RENOVATIONSARBEJDER
|19
|RENTETILPASNINGSLÅN
|19
|RETNINGSBESTEMMELSE
|19
|RETSKRIVNINGSORDBOG
|19
Ord der starter med R på 20 bogstaver
4 ord på 20 bogstaver
|Ord
|Bogstaver
|REALITETSFORHANDLING
|20
|REPRODUKTIONSANSTALT
|20
|RETFÆRDIGHEDSFØLELSE
|20
|REVOLVERJOURNALISTIK
|20
Ord der starter med R på 21 bogstaver
2 ord på 21 bogstaver
|Ord
|Bogstaver
|REHABILITERINGSCENTER
|21
|REKRUTTERINGSGRUNDLAG
|21
Ord der slutter med R
6.078 danske ord ender på R, fra 2 til 27 bogstaver.
2 bogstaver (7) · 3 bogstaver (61) · 4 bogstaver (74) · 5 bogstaver (255) · 6 bogstaver (595) · 7 bogstaver (661) · 8 bogstaver (714) · 9 bogstaver (853) · 10 bogstaver (790) · 11 bogstaver (657) · 12 bogstaver (503) · 13 bogstaver (317) · 14 bogstaver (210) · 15 bogstaver (163) · 16 bogstaver (91) · 17 bogstaver (57) · 18 bogstaver (30) · 19 bogstaver (18) · 20 bogstaver (7) · 21 bogstaver (6) · 22 bogstaver (3) · 23 bogstaver (2) · 25 bogstaver (1) · 26 bogstaver (1) · 27 bogstaver (2)
Ord der slutter med R på 2 bogstaver
7 ord på 2 bogstaver
|Ord
|Bogstaver
|AR
|2
|IR
|2
|PR
|2
|UR
|2
|ÆR
|2
|ØR
|2
|ÅR
|2
Ord der slutter med R på 3 bogstaver
61 ord på 3 bogstaver
|Ord
|Bogstaver
|AIR
|3
|AMR
|3
|BAR
|3
|BOR
|3
|BUR
|3
|BÆR
|3
|BØR
|3
|DER
|3
|DUR
|3
|DYR
|3
|DØR
|3
|FER
|3
|FOR
|3
|FYR
|3
|FØR
|3
|FÅR
|3
|GÆR
|3
|GÅR
|3
|HER
|3
|HOR
|3
|HYR
|3
|HÆR
|3
|HØR
|3
|HÅR
|3
|KAR
|3
|KIR
|3
|KOR
|3
|KUR
|3
|KÆR
|3
|KÅR
|3
|LER
|3
|LIR
|3
|LUR
|3
|LÅR
|3
|MOR
|3
|MUR
|3
|MYR
|3
|MÆR
|3
|MØR
|3
|MÅR
|3
|NAR
|3
|NOR
|3
|NÆR
|3
|NÅR
|3
|PAR
|3
|PER
|3
|PRR
|3
|PUR
|3
|SAR
|3
|SIR
|3
|SUR
|3
|SÆR
|3
|SÅR
|3
|TUR
|3
|TYR
|3
|TØR
|3
|TÅR
|3
|UÅR
|3
|VAR
|3
|VOR
|3
|VÅR
|3
Ord der slutter med R på 4 bogstaver
74 ord på 4 bogstaver
|Ord
|Bogstaver
|AGER
|4
|AZUR
|4
|BLÆR
|4
|BLÅR
|4
|BOER
|4
|EDER
|4
|EFOR
|4
|EJER
|4
|EMIR
|4
|ENER
|4
|FAIR
|4
|FJER
|4
|FJOR
|4
|FLOR
|4
|GEAR
|4
|HVER
|4
|HVOR
|4
|IRER
|4
|ISÆR
|4
|IVER
|4
|JOUR
|4
|KLAR
|4
|KLIR
|4
|KLOR
|4
|KLØR
|4
|LEJR
|4
|NAVR
|4
|NIER
|4
|ODØR
|4
|OSER
|4
|OVER
|4
|PEER
|4
|PIER
|4
|SEER
|4
|SEJR
|4
|SKUR
|4
|SKYR
|4
|SKÆR
|4
|SKØR
|4
|SKÅR
|4
|SLØR
|4
|SMØR
|4
|SNAR
|4
|SNOR
|4
|SNUR
|4
|SPAR
|4
|SPIR
|4
|SPOR
|4
|SPÆR
|4
|STAR
|4
|STOR
|4
|STYR
|4
|STÆR
|4
|STØR
|4
|SVAR
|4
|SVIR
|4
|SVÆR
|4
|TIER
|4
|TIÅR
|4
|TJUR
|4
|TOER
|4
|TSAR
|4
|TVÆR
|4
|TØJR
|4
|UDYR
|4
|UKÆR
|4
|UTUR
|4
|VEJR
|4
|YDER
|4
|YMER
|4
|YVER
|4
|ÆDER
|4
|ÆTER
|4
|ÅGER
|4
Ord der slutter med R på 5 bogstaver
255 ord på 5 bogstaver
|Ord
|Bogstaver
|AGRAR
|5
|AGTER
|5
|AJOUR
|5
|AKTOR
|5
|AKTØR
|5
|ALDER
|5
|ALTER
|5
|ALVOR
|5
|ANGER
|5
|ANKER
|5
|ARIER
|5
|ATTER
|5
|AUGUR
|5
|AUTOR
|5
|AVLER
|5
|BAGER
|5
|BAJER
|5
|BASAR
|5
|BEGÆR
|5
|BIKER
|5
|BINÆR
|5
|BIZAR
|5
|BOXER
|5
|BYNÆR
|5
|BYTUR
|5
|BÆGER
|5
|BÆRER
|5
|BÆVER
|5
|CATER
|5
|CEDER
|5
|CIDER
|5
|CIGAR
|5
|CITAR
|5
|COVER
|5
|CÆSAR
|5
|CÆSUR
|5
|DALER
|5
|DANER
|5
|DEKOR
|5
|DENAR
|5
|DIGER
|5
|DINAR
|5
|DINER
|5
|DONOR
|5
|DORER
|5
|DOZER
|5
|DUSØR
|5
|DØBER
|5
|DÅDYR
|5
|EDDER
|5
|EFTER
|5
|ELLER
|5
|ELVER
|5
|EMMER
|5
|ESTER
|5
|ETBÆR
|5
|ETTER
|5
|FADER
|5
|FAGER
|5
|FAKIR
|5
|FAVØR
|5
|FEBER
|5
|FEHÅR
|5
|FEMÅR
|5
|FIBER
|5
|FIGUR
|5
|FILUR
|5
|FINER
|5
|FIRER
|5
|FLAIR
|5
|FLUOR
|5
|FLYER
|5
|FODER
|5
|FORÅR
|5
|FOYER
|5
|FRIER
|5
|FUSER
|5
|FÆHÅR
|5
|FØLER
|5
|FØRER
|5
|GALAR
|5
|GAMER
|5
|GEBYR
|5
|GEHØR
|5
|GEVIR
|5
|GEVÆR
|5
|GIVER
|5
|GNIER
|5
|GOTER
|5
|GYSER
|5
|GÆLER
|5
|GÅTUR
|5
|HELÅR
|5
|HUMOR
|5
|HUMØR
|5
|HUSAR
|5
|HYLER
|5
|HÆDER
|5
|HÆLER
|5
|HØKER
|5
|HØRER
|5
|ILDER
|5
|ILTER
|5
|IMMER
|5
|INDER
|5
|ISBAR
|5
|JAGER
|5
|JOKER
|5
|JÆGER
|5
|KAPER
|5
|KATAR
|5
|KEFIR
|5
|KHMER
|5
|KIPER
|5
|KNARR
|5
|KOGER
|5
|KOPAR
|5
|KUKUR
|5
|KULØR
|5
|KURER
|5
|KYPER
|5
|KØBER
|5
|KØLER
|5
|KØRER
|5
|KØTER
|5
|LABER
|5
|LADER
|5
|LAGER
|5
|LASER
|5
|LASUR
|5
|LEDER
|5
|LEJER
|5
|LEMUR
|5
|LEVER
|5
|LIKØR
|5
|LINER
|5
|LITER
|5
|LUGAR
|5
|LURER
|5
|LYSÅR
|5
|LÆDER
|5
|LÆRER
|5
|LÆSER
|5
|LØBER
|5
|LØJER
|5
|LÅNER
|5
|MAGER
|5
|MAJOR
|5
|MALER
|5
|MALØR
|5
|MEJER
|5
|METER
|5
|MIMER
|5
|MINØR
|5
|MODER
|5
|MOLER
|5
|MOLÆR
|5
|MOTOR
|5
|MURER
|5
|MØVER
|5
|MÅLER
|5
|NADIR
|5
|NATUR
|5
|NAVER
|5
|NEGER
|5
|NOTAR
|5
|NUSER
|5
|NYDER
|5
|NYTÅR
|5
|NØLER
|5
|OFFER
|5
|OKKER
|5
|OMMER
|5
|OPGØR
|5
|OPHØR
|5
|OPRØR
|5
|OPTUR
|5
|OSCAR
|5
|OTTER
|5
|PACER
|5
|PAPIR
|5
|PATER
|5
|PEBER
|5
|PIBER
|5
|POKER
|5
|POLAR
|5
|POLÆR
|5
|POSØR
|5
|POWER
|5
|PRIOR
|5
|PUGER
|5
|PÅHØR
|5
|PÅTÅR
|5
|QUEER
|5
|SAFIR
|5
|SALÆR
|5
|SATYR
|5
|SILUR
|5
|SITAR
|5
|SLÅER
|5
|SMEAR
|5
|SOBER
|5
|SOLUR
|5
|SOLÅR
|5
|SONAR
|5
|SONOR
|5
|SUDER
|5
|SUGER
|5
|SUPER
|5
|SUTUR
|5
|SYRER
|5
|SYVER
|5
|SÆTER
|5
|SØGER
|5
|SÅGAR
|5
|TABER
|5
|TALAR
|5
|TALER
|5
|TAPIR
|5
|TATAR
|5
|TATER
|5
|TENOR
|5
|TIGER
|5
|TIMER
|5
|TONER
|5
|TOTUR
|5
|TREER
|5
|TRIØR
|5
|TUMOR
|5
|TUNER
|5
|TUTOR
|5
|TYVER
|5
|UDTUR
|5
|UKLAR
|5
|UNDER
|5
|UVEJR
|5
|VADER
|5
|VAGER
|5
|VALØR
|5
|VATER
|5
|VEGAR
|5
|VEJER
|5
|VELAR
|5
|VELÆR
|5
|VESIR
|5
|VIGØR
|5
|VIKAR
|5
|VISER
|5
|VISIR
|5
|VÆGUR
|5
|VÆVER
|5
|YNDER
|5
|ZEFYR
|5
|ÆRBAR
|5
|ÅBNER
|5
Ord der slutter med R på 6 bogstaver
595 ord på 6 bogstaver
|Ord
|Bogstaver
|AKTUAR
|6
|AMATØR
|6
|ANAFOR
|6
|ANGLER
|6
|ANSVAR
|6
|ARABER
|6
|ATOMAR
|6
|AUTEUR
|6
|BAGDØR
|6
|BAGLÅR
|6
|BALTER
|6
|BANKØR
|6
|BANNER
|6
|BARBAR
|6
|BARBER
|6
|BASKER
|6
|BAYRER
|6
|BEBOER
|6
|BEJLER
|6
|BERBER
|6
|BESVÆR
|6
|BETLER
|6
|BIDSÅR
|6
|BINDER
|6
|BIPPER
|6
|BISMER
|6
|BISSER
|6
|BISTER
|6
|BITTER
|6
|BIÆDER
|6
|BLAZER
|6
|BLÆSER
|6
|BLÆVER
|6
|BLØDER
|6
|BLÅBÆR
|6
|BLÅLER
|6
|BOKSER
|6
|BOMBER
|6
|BOOMER
|6
|BORGER
|6
|BOWLER
|6
|BRAVUR
|6
|BRODER
|6
|BRUGER
|6
|BRUSER
|6
|BRYDER
|6
|BRØLER
|6
|BUFFER
|6
|BUKKAR
|6
|BUKSER
|6
|BULDER
|6
|BULGUR
|6
|BULTER
|6
|BUNKER
|6
|BURGER
|6
|BUTLER
|6
|BYGBAR
|6
|BYTTER
|6
|BÆRBAR
|6
|BØDKER
|6
|BØHMER
|6
|CANCER
|6
|CASTER
|6
|CAUSØR
|6
|CENSOR
|6
|CENSUR
|6
|CENTER
|6
|CHADOR
|6
|CHOKER
|6
|CIFFER
|6
|CURLER
|6
|CURSOR
|6
|CUTTER
|6
|DAMPER
|6
|DANSER
|6
|DATTER
|6
|DEALER
|6
|DELBAR
|6
|DENIER
|6
|DERFOR
|6
|DESMER
|6
|DIGTER
|6
|DIÆTER
|6
|DODDER
|6
|DOKTOR
|6
|DOLLAR
|6
|DOMMER
|6
|DOSMER
|6
|DRAGER
|6
|DREJER
|6
|DRIVER
|6
|DRUSER
|6
|DRÆBER
|6
|DUBBER
|6
|DUMPER
|6
|DUNDER
|6
|DYKKER
|6
|DYRKER
|6
|DYSTER
|6
|DÆMPER
|6
|DØDSÅR
|6
|DØGNER
|6
|ECLAIR
|6
|EFEMER
|6
|EGEPUR
|6
|ELGTYR
|6
|ELITÆR
|6
|ELSDYR
|6
|ELSKER
|6
|ENEBÆR
|6
|ENHVER
|6
|EPIKER
|6
|ETIKER
|6
|FACTOR
|6
|FADDER
|6
|FAGTER
|6
|FAKTOR
|6
|FANGER
|6
|FARBAR
|6
|FARCØR
|6
|FARFAR
|6
|FARMER
|6
|FARMOR
|6
|FASTER
|6
|FATTER
|6
|FEMMER
|6
|FENDER
|6
|FILTER
|6
|FINDER
|6
|FINGER
|6
|FINKER
|6
|FIRSER
|6
|FISKER
|6
|FISSUR
|6
|FJEDER
|6
|FLANØR
|6
|FLYDER
|6
|FLYVER
|6
|FOLDER
|6
|FORDØR
|6
|FORHØR
|6
|FORMER
|6
|FOSFOR
|6
|FOSTER
|6
|FOURER
|6
|FRATER
|6
|FRAVÆR
|6
|FRISER
|6
|FRISØR
|6
|FRYSER
|6
|FRÆSER
|6
|FRØLÅR
|6
|FRÅSER
|6
|FUMLER
|6
|FUSKER
|6
|FYRRER
|6
|FÆGTER
|6
|FÆSTER
|6
|FÆTTER
|6
|FØDEÅR
|6
|FØLBAR
|6
|FØLGER
|6
|GALLER
|6
|GANGER
|6
|GARDER
|6
|GARVER
|6
|GASFYR
|6
|GASRØR
|6
|GEJSER
|6
|GENHØR
|6
|GENSER
|6
|GIPSER
|6
|GITTER
|6
|GLASUR
|6
|GLIDER
|6
|GLOSAR
|6
|GNAVER
|6
|GOLFER
|6
|GRAVER
|6
|GRAVØR
|6
|GRIBER
|6
|GRÆKER
|6
|GUDFAR
|6
|GUDMOR
|6
|GUITAR
|6
|GULDUR
|6
|GUMLER
|6
|GYSSER
|6
|GÆRRØR
|6
|GØGLER
|6
|HACKER
|6
|HALVÅR
|6
|HAMMER
|6
|HAMPER
|6
|HANDYR
|6
|HANGAR
|6
|HEALER
|6
|HEKTAR
|6
|HELLER
|6
|HERFOR
|6
|HINDER
|6
|HOFNAR
|6
|HOLDER
|6
|HONNØR
|6
|HOVDYR
|6
|HULMUR
|6
|HULTER
|6
|HUMMER
|6
|HUNDYR
|6
|HUNGER
|6
|HUNNER
|6
|HUSDYR
|6
|HUSKER
|6
|HUSMOR
|6
|HYKLER
|6
|HÆKDØR
|6
|HÆVNER
|6
|HØJDER
|6
|HØRBAR
|6
|HÅRKAR
|6
|HÅRRØR
|6
|IBERER
|6
|IRAKER
|6
|IRANER
|6
|ISOBAR
|6
|ITALER
|6
|JAGUAR
|6
|JAMMER
|6
|JANUAR
|6
|JIGGER
|6
|JOBBER
|6
|JOGGER
|6
|JUICER
|6
|JUMPER
|6
|JUNIOR
|6
|JUNKER
|6
|KAFFER
|6
|KAMFER
|6
|KAMMER
|6
|KANDAR
|6
|KANTOR
|6
|KAPRER
|6
|KASTER
|6
|KAVIAR
|6
|KEEPER
|6
|KEJSER
|6
|KELNER
|6
|KELTER
|6
|KENDER
|6
|KEVLAR
|6
|KIGGER
|6
|KIKSER
|6
|KILDER
|6
|KIPBAR
|6
|KLAGER
|6
|KLAKØR
|6
|KLAVER
|6
|KLYVER
|6
|KLÆDER
|6
|KLØVER
|6
|KNEVER
|6
|KNUSER
|6
|KNÆLER
|6
|KNÆRØR
|6
|KOBBER
|6
|KOGGER
|6
|KOMFUR
|6
|KONDOR
|6
|KONTOR
|6
|KONTUR
|6
|KOPPER
|6
|KOPTER
|6
|KORBÆR
|6
|KORSAR
|6
|KOSHER
|6
|KOSTER
|6
|KRATER
|6
|KRIGER
|6
|KUKKER
|6
|KULLER
|6
|KULSUR
|6
|KULTUR
|6
|KUMMER
|6
|KURDER
|6
|KUTTER
|6
|KVADER
|6
|KVASAR
|6
|KVÆKER
|6
|KVÆLER
|6
|KÆLDER
|6
|KÆMNER
|6
|KÆTTER
|6
|KØRBAR
|6
|KØRNER
|6
|LATTER
|6
|LEDDYR
|6
|LEJDER
|6
|LEKTOR
|6
|LEKTØR
|6
|LEVEÅR
|6
|LIBYER
|6
|LINEÆR
|6
|LOGGER
|6
|LOKKER
|6
|LUDDER
|6
|LUGGER
|6
|LUKKER
|6
|LUMMER
|6
|LUSKER
|6
|LUTTER
|6
|LYDHØR
|6
|LYDMUR
|6
|LYSRØR
|6
|LYSTER
|6
|LYTTER
|6
|LÆGTER
|6
|LÆKKER
|6
|LÆREÅR
|6
|LÆSBAR
|6
|LÆSKUR
|6
|LØGNER
|6
|LØJSER
|6
|LØNDØR
|6
|LØRNER
|6
|LÅSBAR
|6
|MADMOR
|6
|MAGYAR
|6
|MAKKER
|6
|MALIER
|6
|MALKER
|6
|MARKER
|6
|MARKØR
|6
|MARMOR
|6
|MARTYR
|6
|MASSØR
|6
|MASTER
|6
|MAURER
|6
|MEDBØR
|6
|MEDFØR
|6
|MEDHØR
|6
|MEDMOR
|6
|MELBÆR
|6
|MENTOR
|6
|MESTER
|6
|METEOR
|6
|METIER
|6
|MIKSER
|6
|MISSER
|6
|MOBBER
|6
|MODBØR
|6
|MOHAIR
|6
|MONTØR
|6
|MORBÆR
|6
|MORDER
|6
|MORFAR
|6
|MORMOR
|6
|MORTER
|6
|MOSDYR
|6
|MOSTER
|6
|MUDDER
|6
|MULDYR
|6
|MUNTER
|6
|MUTTER
|6
|MYLDER
|6
|MÆGLER
|6
|MØLLER
|6
|MÅLBAR
|6
|MÅRHÅR
|6
|NADVER
|6
|NALLER
|6
|NASSER
|6
|NEDBØR
|6
|NEDTUR
|6
|NEKTAR
|6
|NESTOR
|6
|NIDKÆR
|6
|NITTER
|6
|NUBIER
|6
|NUMMER
|6
|NÆBDYR
|6
|NÆGTER
|6
|NÆRVÆR
|6
|NÆVNER
|6
|OBSKUR
|6
|OKULAR
|6
|OMANER
|6
|OPOVER
|6
|ORATOR
|6
|OSLOER
|6
|PADLER
|6
|PAKKER
|6
|PAMPER
|6
|PANSER
|6
|PANTER
|6
|PAPFAR
|6
|PAPMOR
|6
|PARLØR
|6
|PARSER
|6
|PASSER
|6
|PASTOR
|6
|PAUVER
|6
|PEJLER
|6
|PERKER
|6
|PERSER
|6
|PESSAR
|6
|PHONER
|6
|PIONER
|6
|PISKER
|6
|PIVSUR
|6
|PLAGER
|6
|PLEJER
|6
|POKKER
|6
|PORFYR
|6
|PORTER
|6
|PORTØR
|6
|POSTER
|6
|POSTYR
|6
|PRALER
|6
|PREKÆR
|6
|PRIMÆR
|6
|PROPER
|6
|PUDDER
|6
|PULSAR
|6
|PULSUR
|6
|PULVER
|6
|PUNKER
|6
|PURPUR
|6
|PURSER
|6
|PUSHER
|6
|PUSTER
|6
|SAKSER
|6
|SAMHØR
|6
|SAMLER
|6
|SAMVÆR
|6
|SANGER
|6
|SARDER
|6
|SEJLER
|6
|SEKSER
|6
|SEKTOR
|6
|SENDER
|6
|SENIOR
|6
|SENSOR
|6
|SERBER
|6
|SERVER
|6
|SETTER
|6
|SHAKER
|6
|SHAVER
|6
|SIKKER
|6
|SINTER
|6
|SJOVER
|6
|SJÆLER
|6
|SKABER
|6
|SKALÆR
|6
|SKATER
|6
|SKIFER
|6
|SKUDÅR
|6
|SKYDER
|6
|SKYTER
|6
|SKÆVER
|6
|SLAGER
|6
|SLAVER
|6
|SLIBER
|6
|SLIDER
|6
|SLUSER
|6
|SLÆBER
|6
|SLÅMUR
|6
|SMIGER
|6
|SMØRER
|6
|SNEBÆR
|6
|SNIGER
|6
|SNYDER
|6
|SNÆVER
|6
|SOLBÆR
|6
|SOMMER
|6
|SORBER
|6
|SOUPER
|6
|SPARER
|6
|SPIGER
|6
|SPILER
|6
|STATUR
|6
|STAVER
|6
|STAVÆR
|6
|STIVER
|6
|STOPUR
|6
|STYRER
|6
|STØBER
|6
|STØDER
|6
|STØVER
|6
|SUKKER
|6
|SUMMER
|6
|SURFER
|6
|SVABER
|6
|SVAJER
|6
|SVARER
|6
|SVEDER
|6
|SVOGER
|6
|SYNBAR
|6
|SYNDER
|6
|SÆBYER
|6
|SÆLGER
|6
|SÆTTER
|6
|SØGBAR
|6
|SØNDER
|6
|SØSTER
|6
|SÅRBAR
|6
|TAGRØR
|6
|TAMBUR
|6
|TAMDYR
|6
|TANKER
|6
|TAPPER
|6
|TEASER
|6
|TEATER
|6
|TEGNER
|6
|TELLUR
|6
|TENDER
|6
|TERNÆR
|6
|TERPER
|6
|TERROR
|6
|TESTER
|6
|TIGGER
|6
|TILHØR
|6
|TIPBAR
|6
|TIPPER
|6
|TJENER
|6
|TOLDER
|6
|TOLKER
|6
|TOLVER
|6
|TONSUR
|6
|TORTUR
|6
|TRAVER
|6
|TROPER
|6
|TRÆLÅR
|6
|TRÆNER
|6
|TUMLER
|6
|TYSKER
|6
|TÆKKER
|6
|TÆLLER
|6
|TÆNDER
|6
|TÆNKER
|6
|TØJDYR
|6
|TØLPER
|6
|TØMMER
|6
|TØMRER
|6
|TØRGÆR
|6
|TØVEJR
|6
|TÅRNUR
|6
|UDOVER
|6
|UDSTYR
|6
|UDØVER
|6
|ULDHÅR
|6
|ULSTER
|6
|UNATUR
|6
|UNFAIR
|6
|UNGDYR
|6
|UNITAR
|6
|UVULÆR
|6
|VAKKER
|6
|VALUAR
|6
|VAMPYR
|6
|VANFØR
|6
|VANSIR
|6
|VASKER
|6
|VEKTOR
|6
|VELOUR
|6
|VENDER
|6
|VESPER
|6
|VIEWER
|6
|VIKLER
|6
|VILKÅR
|6
|VILTER
|6
|VIMMER
|6
|VINDER
|6
|VINGÆR
|6
|VINTER
|6
|VIPBAR
|6
|VIRVAR
|6
|VISKER
|6
|VOGTER
|6
|VOYEUR
|6
|VRAGER
|6
|VRIDER
|6
|VULGÆR
|6
|VÆBNER
|6
|VÆDDER
|6
|VÆGTER
|6
|VÆKKER
|6
|VÆLGER
|6
|VÆRNER
|6
|WIENER
|6
|WOBLER
|6
|ZAIRER
|6
|ZAPPER
|6
|ÆREKÆR
|6
|ØSEKAR
|6
|ÅNDBAR
|6
Ord der slutter med R på 7 bogstaver
661 ord på 7 bogstaver
|Ord
|Bogstaver
|ACAIBÆR
|7
|ADAPTER
|7
|AFKODER
|7
|AFLEDER
|7
|AFLÆSER
|7
|AFLØSER
|7
|AFROHÅR
|7
|AFSONER
|7
|AFTAGER
|7
|AFVIGER
|7
|AGENTUR
|7
|AKVIFER
|7
|ALBANER
|7
|ALSACER
|7
|ANFØRER
|7
|ANGIVER
|7
|ANSØGER
|7
|ARAMÆER
|7
|ARKIVAR
|7
|ARMATUR
|7
|ASSYRER
|7
|ATELIER
|7
|ATHENER
|7
|ATTENER
|7
|AUDITOR
|7
|AUDITØR
|7
|AZTEKER
|7
|BADEKAR
|7
|BAGOVER
|7
|BAKGEAR
|7
|BANKIER
|7
|BARNEÅR
|7
|BEBUDER
|7
|BEFRIER
|7
|BELGIER
|7
|BELIZER
|7
|BENINER
|7
|BEOSTÆR
|7
|BERIDER
|7
|BERUSER
|7
|BESKUER
|7
|BESØGER
|7
|BETALER
|7
|BIAVLER
|7
|BIFIGUR
|7
|BILEJER
|7
|BIPOLAR
|7
|BLAFFER
|7
|BLANDER
|7
|BLENDER
|7
|BLODKAR
|7
|BLOGGER
|7
|BLOSTER
|7
|BLOTTER
|7
|BLUFFER
|7
|BLØDDYR
|7
|BOLDBUR
|7
|BOLSTER
|7
|BOSNIER
|7
|BOUDOIR
|7
|BRANDER
|7
|BREVIAR
|7
|BRILLER
|7
|BROMBÆR
|7
|BROWSER
|7
|BRUGBAR
|7
|BRUMMER
|7
|BRYGGER
|7
|BRÆNDER
|7
|BUNDDYR
|7
|BØRNEÅR
|7
|BÅDEJER
|7
|CELEBER
|7
|CENTNER
|7
|CHANKER
|7
|CHARMØR
|7
|CHARTER
|7
|CHATTER
|7
|CHEDDAR
|7
|CHIFFER
|7
|CHOPPER
|7
|CIMBRER
|7
|CISELØR
|7
|COASTER
|7
|COLLIER
|7
|COMORER
|7
|CROONER
|7
|CUBANER
|7
|DAGKLAR
|7
|DANSKER
|7
|DEBITOR
|7
|DEKODER
|7
|DEKUPØR
|7
|DEROVER
|7
|DIVISOR
|7
|DOMPTØR
|7
|DONATOR
|7
|DOSSIER
|7
|DRANKER
|7
|DRESSUR
|7
|DRESSØR
|7
|DRILBOR
|7
|DRUKTUR
|7
|DRÆNRØR
|7
|DRØMMER
|7
|DYNEVÅR
|7
|DYREBAR
|7
|DYRKBAR
|7
|DÆKFJER
|7
|EFTERÅR
|7
|EGYPTER
|7
|EJEKTOR
|7
|ELIKSIR
|7
|ELKOGER
|7
|ELLEVER
|7
|ELMÅLER
|7
|EMALJØR
|7
|ENAKTER
|7
|ENEBOER
|7
|EROBRER
|7
|EVENTYR
|7
|FADEBUR
|7
|FARBROR
|7
|FEBRUAR
|7
|FEDEKUR
|7
|FELTHÆR
|7
|FIGHTER
|7
|FLIMMER
|7
|FLIPPER
|7
|FLITTER
|7
|FLOKDYR
|7
|FLUGTER
|7
|FLUTTER
|7
|FLYNDER
|7
|FLYTBAR
|7
|FLÆNSER
|7
|FLØJDØR
|7
|FNADDER
|7
|FNIDDER
|7
|FNULLER
|7
|FODSPOR
|7
|FORBIER
|7
|FORFJOR
|7
|FORMBAR
|7
|FORNYER
|7
|FOROVER
|7
|FORSKER
|7
|FORSVAR
|7
|FRAKTUR
|7
|FRANKER
|7
|FRELSER
|7
|FREMFOR
|7
|FRIGEAR
|7
|FRISTER
|7
|FRUEBÆR
|7
|FYSIKER
|7
|FØNIKER
|7
|GADEDØR
|7
|GADEKÆR
|7
|GAMBIER
|7
|GAMBLER
|7
|GANGBAR
|7
|GARTNER
|7
|GENEVER
|7
|GENSKÆR
|7
|GENSVAR
|7
|GLAMOUR
|7
|GLIMMER
|7
|GLITTER
|7
|GNIDDER
|7
|GOJIBÆR
|7
|GRUBBER
|7
|GRUBLER
|7
|GRUNDER
|7
|GRUNKER
|7
|GRÆSKAR
|7
|GRÅVEJR
|7
|GULDKUR
|7
|GUYANER
|7
|GØRTLER
|7
|GÅRDTUR
|7
|HALVDØR
|7
|HAMSTER
|7
|HANDLER
|7
|HEBRÆER
|7
|HEDETUR
|7
|HELBROR
|7
|HENOVER
|7
|HEROVER
|7
|HERSKER
|7
|HINDBÆR
|7
|HIPSTER
|7
|HJEMTUR
|7
|HJERTER
|7
|HJÆLPER
|7
|HOBROER
|7
|HOLDBAR
|7
|HONORAR
|7
|HONORÆR
|7
|HUSEJER
|7
|HVERVER
|7
|HVORFOR
|7
|HVORNÅR
|7
|HYLEKOR
|7
|HYLSTER
|7
|HÆLEBAR
|7
|HØFEBER
|7
|HØNEMOR
|7
|HØRERØR
|7
|HÅRDFØR
|7
|INDOVER
|7
|INGEFÆR
|7
|INLINER
|7
|INSIDER
|7
|INSULÆR
|7
|ISPAPIR
|7
|JAGTBAR
|7
|JAPANER
|7
|JASIGER
|7
|JAVANER
|7
|JONGLØR
|7
|JORDBÆR
|7
|JORDNÆR
|7
|JUBELÅR
|7
|JUBILAR
|7
|JUVELER
|7
|KABYLER
|7
|KADAVER
|7
|KALIBER
|7
|KANETUR
|7
|KANONER
|7
|KANSLER
|7
|KAPROER
|7
|KASHMIR
|7
|KATEDER
|7
|KATETER
|7
|KAVALER
|7
|KEMIKER
|7
|KEMOKUR
|7
|KENTAUR
|7
|KETSJER
|7
|KINESER
|7
|KIRKEÅR
|7
|KLANNER
|7
|KLAPPER
|7
|KLATRER
|7
|KLINGER
|7
|KLIPPER
|7
|KLISTER
|7
|KLOKKER
|7
|KLOSTER
|7
|KLOVDYR
|7
|KLUDDER
|7
|KLUMMER
|7
|KLUNSER
|7
|KLYNGER
|7
|KLYSTER
|7
|KNASTØR
|7
|KNIKSER
|7
|KNURHÅR
|7
|KOMIKER
|7
|KONTRÆR
|7
|KOSTBAR
|7
|KRADSER
|7
|KRAMMER
|7
|KREATUR
|7
|KREATØR
|7
|KREJLER
|7
|KRILLER
|7
|KRISEÅR
|7
|KRONDYR
|7
|KRYBDYR
|7
|KRYDDER
|7
|KRYDSER
|7
|KRYSTER
|7
|KRÆMMER
|7
|KRÆNKER
|7
|KRØLHÅR
|7
|KURATOR
|7
|KVANTOR
|7
|KVARTER
|7
|KVELLER
|7
|KVIDDER
|7
|KVÆSTOR
|7
|KVÆSTUR
|7
|KYNIKER
|7
|KYSTNÆR
|7
|KÆLEDYR
|7
|KØDÆDER
|7
|KØNSHÅR
|7
|KØRETUR
|7
|LAKERER
|7
|LAMINAR
|7
|LANCIER
|7
|LANGTUR
|7
|LATINER
|7
|LAURBÆR
|7
|LEGATAR
|7
|LEJRTUR
|7
|LIGATUR
|7
|LIGEFOR
|7
|LIGHTER
|7
|LITAUER
|7
|LIVSNÆR
|7
|LOGIKER
|7
|LOMMEUR
|7
|LUFTRØR
|7
|LYDSPOR
|7
|LYNSNAR
|7
|LYRIKER
|7
|LYSSEER
|7
|LØBETUR
|7
|MAGIKER
|7
|MAKABER
|7
|MANAGER
|7
|MANDBAR
|7
|MANDEÅR
|7
|MANIKER
|7
|MARINER
|7
|MATADOR
|7
|MAVESUR
|7
|MAVESÅR
|7
|MEDEJER
|7
|MENEDER
|7
|METAFOR
|7
|MIDTFOR
|7
|MIKSTUR
|7
|MILITÆR
|7
|MIMIKER
|7
|MINIBAR
|7
|MINUTUR
|7
|MODSVAR
|7
|MODULÆR
|7
|MONETER
|7
|MONETÆR
|7
|MONITOR
|7
|MONSTER
|7
|MORBROR
|7
|MUSIKER
|7
|MÆRKBAR
|7
|MØGVEJR
|7
|MØNSTER
|7
|NAURUER
|7
|NEDOVER
|7
|NEONRØR
|7
|NIGERER
|7
|NUKLEAR
|7
|NÆSEBOR
|7
|NÆSEHÅR
|7
|NØDSPOR
|7
|OFFICER
|7
|OKTOBER
|7
|OLDEFAR
|7
|OLDEMOR
|7
|OLIEFYR
|7
|OMDELER
|7
|OMSIDER
|7
|OMVISER
|7
|OPDAGER
|7
|OPEFTER
|7
|OPGIVER
|7
|OPKØBER
|7
|OPLADER
|7
|OPLEVER
|7
|OPLÆSER
|7
|OPMÅLER
|7
|OPRØRER
|7
|OPRÅBER
|7
|OPTAGER
|7
|OPTIKER
|7
|OPTØJER
|7
|ORDINÆR
|7
|OVENFOR
|7
|OVERFOR
|7
|OVERGÆR
|7
|OVNKLAR
|7
|PAGEHÅR
|7
|PALAVER
|7
|PAPBROR
|7
|PARISER
|7
|PARKOUR
|7
|PARTNER
|7
|PASSIAR
|7
|PENDLER
|7
|PERIFER
|7
|PIBEDYR
|7
|PIBELER
|7
|PICADOR
|7
|PIGHVAR
|7
|PILSNER
|7
|PINCHER
|7
|PISSOIR
|7
|PJADDER
|7
|PJASTER
|7
|PLADDER
|7
|PLANNER
|7
|PLANTER
|7
|PLANTØR
|7
|PLASTER
|7
|PLATBOR
|7
|PLEASER
|7
|PLEKTER
|7
|PLOTTER
|7
|PLUDDER
|7
|PLUKKER
|7
|PLYSHÅR
|7
|POINTER
|7
|POLERER
|7
|POLITUR
|7
|POLSTER
|7
|POLYMER
|7
|POPULÆR
|7
|PORTIER
|7
|PORTNER
|7
|POSITUR
|7
|PRANGER
|7
|PRESSER
|7
|PRINTER
|7
|PSALTER
|7
|PUDEVÅR
|7
|PUNGDYR
|7
|PUNKTUR
|7
|QATARER
|7
|SABOTØR
|7
|SALGBAR
|7
|SALTKAR
|7
|SAMOVAR
|7
|SAMPLER
|7
|SAMSVAR
|7
|SANGBAR
|7
|SANGKOR
|7
|SANITÆR
|7
|SANITØR
|7
|SAUDIER
|7
|SCANNER
|7
|SCEPTER
|7
|SCHÆFER
|7
|SCOOTER
|7
|SCULLER
|7
|SEJLBAR
|7
|SEJLTUR
|7
|SEKSTUR
|7
|SEKULÆR
|7
|SEMAFOR
|7
|SEMINAR
|7
|SENATOR
|7
|SHELTER
|7
|SIGTBAR
|7
|SJAGGER
|7
|SKAFFER
|7
|SKALDYR
|7
|SKALMUR
|7
|SKANKER
|7
|SKELSÅR
|7
|SKINGER
|7
|SKIPPER
|7
|SKISPOR
|7
|SKJULER
|7
|SKOLEÅR
|7
|SKOVBÆR
|7
|SKOVFYR
|7
|SKOVMÅR
|7
|SKOVSER
|7
|SKOVTUR
|7
|SKRABER
|7
|SKRIGER
|7
|SKRIVER
|7
|SKRYDER
|7
|SKUBBER
|7
|SKUDSÅR
|7
|SKULDER
|7
|SKULKER
|7
|SKUMLER
|7
|SKÆGHÅR
|7
|SKÆLDYR
|7
|SKÆRBAR
|7
|SLADDER
|7
|SLAGBOR
|7
|SLAGTER
|7
|SLAPPER
|7
|SLIDSÅR
|7
|SLIMDYR
|7
|SLINGER
|7
|SLUDDER
|7
|SLUKKER
|7
|SLUMMER
|7
|SMADDER
|7
|SMIGRER
|7
|SMINKØR
|7
|SMUGLER
|7
|SMUTTER
|7
|SMUTTUR
|7
|SMÆKKER
|7
|SMÆLDER
|7
|SMØRBAR
|7
|SNEDKER
|7
|SNEVEJR
|7
|SNIFFER
|7
|SNITSÅR
|7
|SNOOKER
|7
|SNYLTER
|7
|SOIGNØR
|7
|SOLITÆR
|7
|SOLOMOR
|7
|SORANER
|7
|SPANIER
|7
|SPEAKER
|7
|SPEEDER
|7
|SPEJDER
|7
|SPEKTER
|7
|SPENCER
|7
|SPILBAR
|7
|SPILLER
|7
|SPINDER
|7
|SPOILER
|7
|SPONSOR
|7
|SPORBAR
|7
|SPOTTER
|7
|SPREDER
|7
|SPØRGER
|7
|STABLER
|7
|STALKER
|7
|STAMMER
|7
|STAMPER
|7
|STANDER
|7
|STANDUR
|7
|STARTER
|7
|STEDFAR
|7
|STEDMOR
|7
|STELLAR
|7
|STEMMER
|7
|STICKER
|7
|STIFTER
|7
|STIKKER
|7
|STIKSÅR
|7
|STILBAR
|7
|STILLER
|7
|STINKER
|7
|STJÆLER
|7
|STODDER
|7
|STOIKER
|7
|STOPPER
|7
|STRYGER
|7
|STRÆBER
|7
|STRØMER
|7
|STYMPER
|7
|STYRBAR
|7
|STØNNER
|7
|STÅLRØR
|7
|SUDANER
|7
|SUFFLØR
|7
|SUGERØR
|7
|SUMERER
|7
|SVANGER
|7
|SVEJSER
|7
|SVINGER
|7
|SVIPSER
|7
|SVIPTUR
|7
|SVUPPER
|7
|SVÆRMER
|7
|SVØMMER
|7
|SWEATER
|7
|SWEEPER
|7
|SWINGER
|7
|SYDOVER
|7
|SYSAGER
|7
|SØFARER
|7
|SØRØVER
|7
|TALERØR
|7
|TATOVØR
|7
|TCHADER
|7
|TEKSTER
|7
|TEKSTUR
|7
|TELTTUR
|7
|TERRIER
|7
|TERTIÆR
|7
|TILSVAR
|7
|TINKTUR
|7
|TITULÆR
|7
|TOAKTER
|7
|TOASTER
|7
|TOKAYER
|7
|TRAILER
|7
|TRAKTOR
|7
|TRAKTØR
|7
|TRAWLER
|7
|TREKKER
|7
|TRESSER
|7
|TROPPER
|7
|TRUCKER
|7
|TRUSSER
|7
|TRYKBAR
|7
|TRYKKER
|7
|TRYKSÅR
|7
|TRÆFFER
|7
|TRÆKDYR
|7
|TRÆKKER
|7
|TRØSTER
|7
|TRÅDBUR
|7
|TUMBLER
|7
|TUNESER
|7
|TUNGHØR
|7
|TVIVLER
|7
|TYROLER
|7
|TÆNDBAR
|7
|TÆNDRØR
|7
|TÆNKBAR
|7
|TÆRSKER
|7
|TØJSNOR
|7
|TØRVEJR
|7
|TÅHYLER
|7
|UDBYDER
|7
|UDDELER
|7
|UDEFTER
|7
|UDENFOR
|7
|UDESEJR
|7
|UDGIVER
|7
|UDHALER
|7
|UDLADER
|7
|UDLEJER
|7
|UDLØBER
|7
|UDLØSER
|7
|UDRÅBER
|7
|UDSUGER
|7
|UFARBAR
|7
|UGANDER
|7
|ULÆKKER
|7
|UNGARER
|7
|UNGEFÆR
|7
|URINRØR
|7
|URMAGER
|7
|USBEKER
|7
|USIKKER
|7
|VALGBAR
|7
|VANDRER
|7
|VANDRØR
|7
|VASKBAR
|7
|VEGANER
|7
|VEGETAR
|7
|VEKSLER
|7
|VENDBAR
|7
|VILDDYR
|7
|VINDFØR
|7
|VINDTØR
|7
|VLOGGER
|7
|VOUCHER
|7
|VRIDBOR
|7
|VÆKKEUR
|7
|WALISER
|7
|WEBINAR
|7
|YDERDØR
|7
|YDERMUR
|7
|ZAMBIER
|7
|ÆGDONOR
|7
|ÆGTEPAR
|7
|ÆKVATOR
|7
|ÆRTSTOR
|7
|ØJENHÅR
|7
|ØKULLER
|7
|ØSTOVER
|7
|ÅBENBAR
|7
Ord der slutter med R på 8 bogstaver
714 ord på 8 bogstaver
|Ord
|Bogstaver
|ABKHASER
|8
|AFATIKER
|8
|AFBRYDER
|8
|AFFUGTER
|8
|AFGHANER
|8
|AFHOPPER
|8
|AFKORTER
|8
|AFLÆGGER
|8
|AFLÆSSER
|8
|AFRETTER
|8
|AFRYDDER
|8
|AFSENDER
|8
|AFSKIBER
|8
|AFTENTUR
|8
|AFVIKLER
|8
|AGITATOR
|8
|AKTIONÆR
|8
|ALENEFAR
|8
|ALENEMOR
|8
|ALGERIER
|8
|ALVEOLAR
|8
|ALVEOLÆR
|8
|ANATOLER
|8
|ANGRIBER
|8
|ANHOLTER
|8
|ANHÆNGER
|8
|ANIMATOR
|8
|ANKLAGER
|8
|ANMELDER
|8
|ANNONCØR
|8
|ANTIKVAR
|8
|ANVERFER
|8
|APOTEKER
|8
|APPRETUR
|8
|ARBEJDER
|8
|ARBITRÆR
|8
|ARKFØDER
|8
|ARMENIER
|8
|ARRANGØR
|8
|ARVTAGER
|8
|ASSESSOR
|8
|AUTOSVAR
|8
|BACHELOR
|8
|BAGEFTER
|8
|BAGLADER
|8
|BALUSTER
|8
|BANDOLER
|8
|BEDRAGER
|8
|BEDØMMER
|8
|BEFUGTER
|8
|BEGYNDER
|8
|BEHOLDER
|8
|BEKENDER
|8
|BENEDDER
|8
|BENGALER
|8
|BENYTTER
|8
|BENÆGTER
|8
|BEREGNER
|8
|BERETTER
|8
|BERLINER
|8
|BESEJRER
|8
|BESIDDER
|8
|BESKELER
|8
|BESTYRER
|8
|BESÆTTER
|8
|BETALBAR
|8
|BEUNDRER
|8
|BEVÆRTER
|8
|BHUTANER
|8
|BILÆGGER
|8
|BISIDDER
|8
|BJERGFYR
|8
|BLANDBAR
|8
|BLINDDØR
|8
|BLINKFYR
|8
|BLODSPOR
|8
|BLÆNDDØR
|8
|BOGENSER
|8
|BONUSFAR
|8
|BONUSMOR
|8
|BOSÆTTER
|8
|BRANDBAR
|8
|BRANDDØR
|8
|BRANDMUR
|8
|BRANDSÅR
|8
|BRETONER
|8
|BRIGADER
|8
|BRUDEPAR
|8
|BRUNEIER
|8
|BUGTALER
|8
|BULBIDER
|8
|BULGARER
|8
|BUNDGEAR
|8
|BURKINER
|8
|BURMANER
|8
|BYCENTER
|8
|BYGEVEJR
|8
|BYTTEDYR
|8
|BÆLTEDYR
|8
|BØLLEBÆR
|8
|BØRNESÅR
|8
|BØSSEPAR
|8
|BÅDFØRER
|8
|BÅDMOTOR
|8
|CANADIER
|8
|CARIBIER
|8
|CELLULÆR
|8
|CHARTRER
|8
|CHAUFFØR
|8
|CHIKANØR
|8
|CHILENER
|8
|CINNOBER
|8
|CIRKULÆR
|8
|CITERBAR
|8
|COMPUTER
|8
|CROUPIER
|8
|CYKELTUR
|8
|CYLINDER
|8
|CØLIAKER
|8
|DAGLEJER
|8
|DATERBAR
|8
|DEBATTØR
|8
|DECEMBER
|8
|DEFENSOR
|8
|DEKAEDER
|8
|DELTAGER
|8
|DEREFTER
|8
|DERUDFOR
|8
|DERUNDER
|8
|DESERTØR
|8
|DESIGNER
|8
|DETEKTOR
|8
|DIAMETER
|8
|DIGNITAR
|8
|DIKTATOR
|8
|DIKTATUR
|8
|DINOSAUR
|8
|DIREKTØR
|8
|DISFAVØR
|8
|DOCENTUR
|8
|DOVENDYR
|8
|DRAGSTER
|8
|DRENGEÅR
|8
|DROMEDAR
|8
|DYKKERUR
|8
|DYPKOGER
|8
|DYRESPOR
|8
|DØDBIDER
|8
|DØRÅBNER
|8
|EGALITÆR
|8
|EJDAMMER
|8
|ELEGIKER
|8
|ELEVATOR
|8
|ELGUITAR
|8
|ELKOMFUR
|8
|ENGLEHÅR
|8
|ENGPIBER
|8
|ERITREER
|8
|EROTIKER
|8
|ESMAKKER
|8
|ESPALIER
|8
|ETIOPIER
|8
|ETRUSKER
|8
|EURASIER
|8
|EUROPÆER
|8
|EYELINER
|8
|FABELDYR
|8
|FADERVOR
|8
|FAGLÆRER
|8
|FALKONER
|8
|FALSKNER
|8
|FAMILIÆR
|8
|FARISÆER
|8
|FEMTENER
|8
|FIJIANER
|8
|FILISTER
|8
|FIMREHÅR
|8
|FINANSER
|8
|FINANSÅR
|8
|FISKETUR
|8
|FJUMREÅR
|8
|FLAGSNOR
|8
|FLIPOVER
|8
|FOLDEDØR
|8
|FOLKEKÆR
|8
|FORAGTER
|8
|FORFADER
|8
|FORFØRER
|8
|FORLADER
|8
|FORLOVER
|8
|FORLØBER
|8
|FORLØSER
|8
|FORMODER
|8
|FORMULAR
|8
|FORRIDER
|8
|FORRÆDER
|8
|FORSAGER
|8
|FORSONER
|8
|FORTALER
|8
|FORÆDLER
|8
|FORÆLDER
|8
|FREMGEAR
|8
|FREMOVER
|8
|FRIBADER
|8
|FRILAGER
|8
|FRILØBER
|8
|FRIMURER
|8
|FRUGTBAR
|8
|FUGLEBUR
|8
|FUNDATOR
|8
|FUPMAGER
|8
|FYGEVEJR
|8
|FYRBØDER
|8
|FÆKALIER
|8
|FØDSELAR
|8
|GALDEBÆR
|8
|GALILÆER
|8
|GALNEBÆR
|8
|GANGSTER
|8
|GASMÅLER
|8
|GELÆNDER
|8
|GENGIVER
|8
|GEORGIER
|8
|GERIATER
|8
|GERMANER
|8
|GHANESER
|8
|GLASKLAR
|8
|GLASSKÅR
|8
|GLETSJER
|8
|GLØDERØR
|8
|GODSEJER
|8
|GRAFIKER
|8
|GRANSKER
|8
|GRANULÆR
|8
|GRENADER
|8
|GRIBEDYR
|8
|GRILLBAR
|8
|GROVÆDER
|8
|GRUNDMUR
|8
|GRØNSVÆR
|8
|GULDSLØR
|8
|GULDSNOR
|8
|GUVERNØR
|8
|GÅRDEJER
|8
|HAGLVEJR
|8
|HALEFJER
|8
|HALVBROR
|8
|HAMSTRER
|8
|HARESKÅR
|8
|HARPUNER
|8
|HAVESKUR
|8
|HEKTIKER
|8
|HELLEFYR
|8
|HELLENER
|8
|HENTEHÅR
|8
|HENUNDER
|8
|HEPPEKOR
|8
|HEREFTER
|8
|HERUDFOR
|8
|HERUNDER
|8
|HESTEHÅR
|8
|HESTEKUR
|8
|HJEMOVER
|8
|HJULSPOR
|8
|HORSEMOR
|8
|HOVEDDØR
|8
|HULEBOER
|8
|HUSALTER
|8
|HUSFADER
|8
|HUSLÆRER
|8
|HVABEHAR
|8
|HVIRVLER
|8
|HVOROVER
|8
|HYDROFOR
|8
|HYLDEBÆR
|8
|HYTTETUR
|8
|HÆKANKER
|8
|HÆKMOTOR
|8
|HÆRFØRER
|8
|HØJALTER
|8
|HØJDEROR
|8
|HØJTALER
|8
|HÅNDØRER
|8
|HÅRFAGER
|8
|ILDRAGER
|8
|IMAGINÆR
|8
|IMITATOR
|8
|IMPORTØR
|8
|INDBYDER
|8
|INDEFTER
|8
|INDENFOR
|8
|INDERLÅR
|8
|INDIANER
|8
|INDKØBER
|8
|INDLEDER
|8
|INDLÅNER
|8
|INDSIGER
|8
|INDUKTOR
|8
|INDVÅNER
|8
|INFERIØR
|8
|INGENIØR
|8
|INJEKTOR
|8
|INRIGGER
|8
|INTERIØR
|8
|INVENTAR
|8
|INVESTOR
|8
|IRLÆNDER
|8
|IROKESER
|8
|IRONIKER
|8
|ISBRYDER
|8
|ISLÆNDER
|8
|ISOLATOR
|8
|ISOLATØR
|8
|ISRAELER
|8
|ISVINTER
|8
|JETJAGER
|8
|JETMOTOR
|8
|JORDANER
|8
|KAFFEBAR
|8
|KALENDER
|8
|KAMPKLAR
|8
|KANASTER
|8
|KANINBUR
|8
|KANISTER
|8
|KAPLØBER
|8
|KARAKTER
|8
|KARSEHÅR
|8
|KARTAGER
|8
|KASAKHER
|8
|KASSERER
|8
|KENYANER
|8
|KIRGISER
|8
|KIRKEKOR
|8
|KIRSEBÆR
|8
|KISELGUR
|8
|KLINIKER
|8
|KLOAKDYR
|8
|KODRIVER
|8
|KOFANGER
|8
|KOKOPPER
|8
|KONDITOR
|8
|KONGEPAR
|8
|KONSULÆR
|8
|KORALDYR
|8
|KORDATER
|8
|KOREANER
|8
|KORINTER
|8
|KORLEDER
|8
|KORRIDOR
|8
|KOSOVOER
|8
|KRAKILER
|8
|KREBSDYR
|8
|KREDITOR
|8
|KRETINER
|8
|KRITIKER
|8
|KRONIKER
|8
|KRONIKØR
|8
|KROPSNÆR
|8
|KRÆGEBÆR
|8
|KULDSKÆR
|8
|KULFIBER
|8
|KULSVIER
|8
|KUNSTNER
|8
|KUPMAGER
|8
|KUWAITER
|8
|KVARTSUR
|8
|KÆLKETUR
|8
|KÆRLØBER
|8
|KØGENSER
|8
|KØKULTUR
|8
|KØREKLAR
|8
|LABRADOR
|8
|LAKERBAR
|8
|LANDAUER
|8
|LANSENER
|8
|LATRINÆR
|8
|LAVALDER
|8
|LAYOUTER
|8
|LEDSAGER
|8
|LEGIONÆR
|8
|LEMVIGER
|8
|LESOTHER
|8
|LIGBÆRER
|8
|LIGGESÅR
|8
|LIGUSTER
|8
|LITTERÆR
|8
|LIVGIVER
|8
|LIVMODER
|8
|LODSEJER
|8
|LONDONER
|8
|LOVGIVER
|8
|LUXMETER
|8
|LYBÆKKER
|8
|LYMFEKAR
|8
|LYSGIVER
|8
|LYSMÅLER
|8
|LÅNGIVER
|8
|LÅNSØGER
|8
|LÅNTAGER
|8
|MADPAPIR
|8
|MAGISTER
|8
|MAGSVEJR
|8
|MAKEOVER
|8
|MALAWIER
|8
|MALDIVER
|8
|MALTESER
|8
|MANDATAR
|8
|MANDETUR
|8
|MANDSKOR
|8
|MANKEFÅR
|8
|MARIBOER
|8
|MEDALJØR
|8
|MEDDELER
|8
|MEDIATOR
|8
|MEDISTER
|8
|MEDLØBER
|8
|MEDVIDER
|8
|MEGASTOR
|8
|MEMOIRER
|8
|MERITTER
|8
|MIDTOVER
|8
|MILLIBAR
|8
|MINISTER
|8
|MISDÆDER
|8
|MODELLØR
|8
|MODTAGER
|8
|MOLDOVER
|8
|MORAKKER
|8
|MULTEBÆR
|8
|MUSKETER
|8
|MUSKULÆR
|8
|MYSLIBAR
|8
|MYSTIKER
|8
|MÅNEKLAR
|8
|NAMIBIER
|8
|NAVERBOR
|8
|NAZARÆER
|8
|NEDEFTER
|8
|NEDENFOR
|8
|NEJSIGER
|8
|NITTENER
|8
|NOKKEFÅR
|8
|NONBINÆR
|8
|NORDIRER
|8
|NORDOVER
|8
|NOVEMBER
|8
|NULLEDER
|8
|NYBYGGER
|8
|NYSTEDER
|8
|NYTTEDYR
|8
|OCEANIER
|8
|OHMMETER
|8
|OKTAEDER
|8
|OLDTIMER
|8
|OLEANDER
|8
|OLYMPIER
|8
|OMFORMER
|8
|OMGÆNGER
|8
|OPDRAGER
|8
|OPERATOR
|8
|OPERATØR
|8
|OPFINDER
|8
|OPFØLGER
|8
|OPHUGGER
|8
|OPKRÆVER
|8
|OPLUKKER
|8
|OPPASSER
|8
|OPPEOVER
|8
|OPRETTER
|8
|OPRYDDER
|8
|OPRYKKER
|8
|OPVARTER
|8
|OPVASKER
|8
|OPVIGLER
|8
|ORDFØRER
|8
|ORDGYDER
|8
|ORKESTER
|8
|OUTSIDER
|8
|OVENOVER
|8
|OVERGEAR
|8
|PAKKETUR
|8
|PANDEHÅR
|8
|PAPUANER
|8
|PARTITUR
|8
|PASSAGER
|8
|PATTEDYR
|8
|PEIGNOIR
|8
|PEKUNIÆR
|8
|PERLEMOR
|8
|PERUANER
|8
|PESCETAR
|8
|PILASTER
|8
|PISSESUR
|8
|PLATINER
|8
|PLEBEJER
|8
|PLEJEFAR
|8
|PLEJEMOR
|8
|PLOVSKÆR
|8
|PLUSFOUR
|8
|POLSTRER
|8
|POLYEDER
|8
|POLYPDYR
|8
|POLYÆTER
|8
|PREUSSER
|8
|PROCEDØR
|8
|PRODUCER
|8
|PROLETAR
|8
|PROMOTOR
|8
|PROVISOR
|8
|PRÆDIKER
|8
|PRÆMATUR
|8
|PRÆSTØER
|8
|PUBERTÆR
|8
|PUBESHÅR
|8
|PULLOVER
|8
|PULPITUR
|8
|PUSTERØR
|8
|PYKNIKER
|8
|PÆDIATER
|8
|PÅKLÆDER
|8
|PÅMINDER
|8
|SAGFØRER
|8
|SAGSØGER
|8
|SALPETER
|8
|SALTEKAR
|8
|SAMLEVER
|8
|SAMOANER
|8
|SCRIPTER
|8
|SEJLKLAR
|8
|SEKRETÆR
|8
|SEKUNDÆR
|8
|SELVEJER
|8
|SELVKLAR
|8
|SEMESTER
|8
|SIAMESER
|8
|SIDESPOR
|8
|SIGNATUR
|8
|SIGØJNER
|8
|SILKEFOR
|8
|SINGULÆR
|8
|SINISTER
|8
|SKADEDYR
|8
|SKILDRER
|8
|SKILØBER
|8
|SKJALLER
|8
|SKOMAGER
|8
|SKRUPLER
|8
|SKRÆDDER
|8
|SKUDKLAR
|8
|SKULPTUR
|8
|SKULPTØR
|8
|SKVADDER
|8
|SKVALDER
|8
|SKYDEDØR
|8
|SKYLDNER
|8
|SLETHVAR
|8
|SLIPOVER
|8
|SLOVENER
|8
|SLÅENBÆR
|8
|SMÅPIGER
|8
|SNACKBAR
|8
|SOLBADER
|8
|SOLEKLAR
|8
|SOMALIER
|8
|SONOFFER
|8
|SORTEPER
|8
|SORTERER
|8
|SORTSEER
|8
|SOUVENIR
|8
|SPALTBAR
|8
|SPEDITØR
|8
|SPINDLER
|8
|SPISERØR
|8
|SPLATTER
|8
|SPRINGER
|8
|SPRINTER
|8
|SPRITTER
|8
|STAKATER
|8
|STALDDØR
|8
|STATIKER
|8
|STEDBROR
|8
|STEMPLER
|8
|STINKDYR
|8
|STOCKCAR
|8
|STORMKUR
|8
|STRAFBAR
|8
|STRAMMER
|8
|STREAMER
|8
|STREJFER
|8
|STRIDBAR
|8
|STRIKKER
|8
|STRIPPER
|8
|STRISSER
|8
|STRITHÅR
|8
|STRUKTUR
|8
|STRUKTØR
|8
|STRÆKBAR
|8
|SVEDEKUR
|8
|SVEDETUR
|8
|SVENSKER
|8
|SVINDLER
|8
|SVINGBAR
|8
|SVINGBOR
|8
|SVINGDØR
|8
|SVINGTUR
|8
|SVOVLSUR
|8
|SYDEFTER
|8
|SYTTENER
|8
|SYVSOVER
|8
|SÆDDONOR
|8
|SØFORHØR
|8
|SØLVSNOR
|8
|SÅRFEBER
|8
|TAFFELUR
|8
|TAIWANER
|8
|TAKOFFER
|8
|TAKSATOR
|8
|TAKTIKER
|8
|TANDSMØR
|8
|TAPETDØR
|8
|TASTATUR
|8
|TEENAGER
|8
|TEKNIKER
|8
|TEKSTNÆR
|8
|TELTLEJR
|8
|TEMPORÆR
|8
|TESTATOR
|8
|TEVARMER
|8
|THRILLER
|8
|TIDRØVER
|8
|TIDTAGER
|8
|TIKÆMPER
|8
|TILBEDER
|8
|TILBEHØR
|8
|TILHØRER
|8
|TILLØBER
|8
|TILSKUER
|8
|TODÆKKER
|8
|TOGFØRER
|8
|TOMASTER
|8
|TONGANER
|8
|TOPFIGUR
|8
|TOPLEDER
|8
|TOPOPGØR
|8
|TOREADOR
|8
|TOTAKTER
|8
|TOTEMDYR
|8
|TRAGIKER
|8
|TRANEBÆR
|8
|TRANSFER
|8
|TRAVETUR
|8
|TREDIVER
|8
|TROJANER
|8
|TROSIVER
|8
|TRYKKEÅR
|8
|TRYKKLAR
|8
|TRÆLØBER
|8
|TYRISTOR
|8
|TYTTEBÆR
|8
|TØRFODER
|8
|TÅGESLØR
|8
|TÅGÆNGER
|8
|UDBRYDER
|8
|UDBYTTER
|8
|UDENOVER
|8
|UDLIGGER
|8
|UDLÆGGER
|8
|UDNYTTER
|8
|UDRIGGER
|8
|UDRYKKER
|8
|UDSMIDER
|8
|UDSTEDER
|8
|UDSÆTTER
|8
|UDVIKLER
|8
|UFEJLBAR
|8
|UHOLDBAR
|8
|UKRAINER
|8
|ULIVSSÅR
|8
|UNDERFOR
|8
|UNDERGÆR
|8
|UPOPULÆR
|8
|URFJEDER
|8
|UROMAGER
|8
|USIGTBAR
|8
|VALKELER
|8
|VANDKLAR
|8
|VANDSTÆR
|8
|VEJLEDER
|8
|VEJVISER
|8
|VELGØRER
|8
|VELHAVER
|8
|VELYNDER
|8
|VENUSHÅR
|8
|VESTOVER
|8
|VIBRATOR
|8
|VIDUNDER
|8
|VIGESPOR
|8
|VILDSPOR
|8
|VINAVLER
|8
|VINKYPER
|8
|VINKØLER
|8
|VISIONÆR
|8
|VOLONTØR
|8
|VOLTIGØR
|8
|VÆRTSDYR
|8
|VÆRTSPAR
|8
|VÅBENFØR
|8
|WALKOVER
|8
|WRESTLER
|8
|YOUTUBER
|8
|ÆGLÆGGER
|8
|ØLTAPPER
|8
|ØSTEFTER
|8
|ØSTRIGER
|8
Ord der slutter med R på 9 bogstaver
853 ord på 9 bogstaver
|Ord
|Bogstaver
|ABESSINER
|9
|ADJUNKTUR
|9
|ADVOKATUR
|9
|AFBRÆNDER
|9
|AFLØBSRØR
|9
|AFPRESSER
|9
|AFRIKANER
|9
|AFSKRABER
|9
|AFSLUTTER
|9
|AFSPILLER
|9
|AFSTIKKER
|9
|AFTRÆKKER
|9
|AGGRESSOR
|9
|AKUSTIKER
|9
|ALEMANNER
|9
|ALKOMETER
|9
|ALKVANTOR
|9
|ALLIGATOR
|9
|ANGOLANER
|9
|ANISLIKØR
|9
|ANSTIFTER
|9
|APPARATUR
|9
|APRILSNAR
|9
|ARVELADER
|9
|ARÆOMETER
|9
|ASKEBÆGER
|9
|ASSENESER
|9
|ASTENIKER
|9
|ASYLSØGER
|9
|ATOMALDER
|9
|AUSPICIER
|9
|AUTORITÆR
|9
|AVISPAPIR
|9
|BAGEPAPIR
|9
|BAHAMANER
|9
|BAHRAINER
|9
|BANKRØVER
|9
|BARBADIER
|9
|BARMFAGER
|9
|BAROMETER
|9
|BARTENDER
|9
|BASGUITAR
|9
|BASSANGER
|9
|BEDSTEFAR
|9
|BEDSTEMOR
|9
|BEFRAGTER
|9
|BEHANDLER
|9
|BEHERSKER
|9
|BELARUSER
|9
|BENGNAVER
|9
|BENKLÆDER
|9
|BENVARMER
|9
|BERGENSER
|9
|BESKRIVER
|9
|BESKYTTER
|9
|BETRAGTER
|9
|BILLEDRØR
|9
|BILLETTØR
|9
|BINOKULAR
|9
|BJØRNEBÆR
|9
|BLEBUKSER
|9
|BLINDSPOR
|9
|BLODDONOR
|9
|BLODSUGER
|9
|BLÆSEVEJR
|9
|BLØDGØRER
|9
|BOGBINDER
|9
|BOGHOLDER
|9
|BOLIGEJER
|9
|BOOKMAKER
|9
|BORDLØBER
|9
|BORGERDYR
|9
|BORGERNÆR
|9
|BORTFØRER
|9
|BOTANIKER
|9
|BOTSWANER
|9
|BOYKOTTER
|9
|BOYSENBÆR
|9
|BRETAGNER
|9
|BREVPAPIR
|9
|BREVÅBNER
|9
|BROBYGGER
|9
|BRODERPAR
|9
|BROHOLMER
|9
|BROLÆGGER
|9
|BRUDESLØR
|9
|BRUGSKLAR
|9
|BRUMMEKOR
|9
|BRYGGEKAR
|9
|BULIMIKER
|9
|BULLDOZER
|9
|BUNDOPGØR
|9
|BUNTMAGER
|9
|BURGERBAR
|9
|BURGUNDER
|9
|BURGØJSER
|9
|BURUNDIER
|9
|BYGMESTER
|9
|BØLGESKÆR
|9
|CEREALIER
|9
|CONTAINER
|9
|CYKELSTYR
|9
|DAGCENTER
|9
|DAGDRIVER
|9
|DAGPLEJER
|9
|DAMBRUGER
|9
|DAMKULTUR
|9
|DECILITER
|9
|DECIMETER
|9
|DEFROSTER
|9
|DEKALITER
|9
|DEKAMETER
|9
|DEKORATØR
|9
|DEPOSITAR
|9
|DERUDOVER
|9
|DESMERDYR
|9
|DESTROYER
|9
|DETONATOR
|9
|DEVELOPER
|9
|DISPACHØR
|9
|DISPENSER
|9
|DIVANESER
|9
|DOKTRINÆR
|9
|DRIKOFFER
|9
|DRIVANKER
|9
|DUNHAMMER
|9
|DYBFRYSER
|9
|DYRPLAGER
|9
|DØDSIKKER
|9
|DØDSOFFER
|9
|DØRHAMMER
|9
|DØRLUKKER
|9
|DØRSÆLGER
|9
|DØRVOGTER
|9
|DØVELÆRER
|9
|DÅSEÅBNER
|9
|EDDIKESUR
|9
|EFTERABER
|9
|EKSEKUTOR
|9
|EKSEMPLAR
|9
|EKSPANDER
|9
|EKSPORTØR
|9
|EKSTERIØR
|9
|EKSTRUDER
|9
|ELASTOMER
|9
|ELEMENTÆR
|9
|EMPIRIKER
|9
|EMULGATOR
|9
|ENEGÆNGER
|9
|ENERGIBAR
|9
|ENGLÆNDER
|9
|ENSPÆNDER
|9
|ENSRETTER
|9
|EPICENTER
|9
|EPIKURÆER
|9
|EQUALIZER
|9
|ERGOMETER
|9
|ESKALATOR
|9
|ESTLÆNDER
|9
|EVADATTER
|9
|EVALUATOR
|9
|EVENTYRER
|9
|FANATIKER
|9
|FANEBÆRER
|9
|FANGELEJR
|9
|FARTMÅLER
|9
|FEDTLEVER
|9
|FEMKÆMPER
|9
|FEMMASTER
|9
|FESTHUMØR
|9
|FESTRYGER
|9
|FIKSERBAR
|9
|FILMMAGER
|9
|FILTRATOR
|9
|FINANCIER
|9
|FINKULTUR
|9
|FINLÆNDER
|9
|FIRKLØVER
|9
|FJERNSEER
|9
|FJORTENER
|9
|FLEKSITAR
|9
|FLUEPAPIR
|9
|FLYKAPRER
|9
|FLYVEKLAR
|9
|FLYVEØRER
|9
|FLØJALTER
|9
|FODGÆNGER
|9
|FODHVILER
|9
|FODPLEJER
|9
|FONETIKER
|9
|FORBRUGER
|9
|FORBRYDER
|9
|FORCENSUR
|9
|FORDANSER
|9
|FORELÆSER
|9
|FOREVISER
|9
|FORFATTER
|9
|FORFØLGER
|9
|FORGÆNGER
|9
|FORHAMMER
|9
|FORKAMMER
|9
|FORKONTOR
|9
|FORKYNDER
|9
|FORKÆMPER
|9
|FORLIGGER
|9
|FORLÆGGER
|9
|FORLÆNGER
|9
|FORMGIVER
|9
|FORMIDLER
|9
|FORMYNDER
|9
|FORNÆGTER
|9
|FORPAGTER
|9
|FORSANGER
|9
|FORSKÆRER
|9
|FORSOMMER
|9
|FORSTØVER
|9
|FORSVARER
|9
|FORSØRGER
|9
|FORTOLKER
|9
|FORTYNDER
|9
|FORTÆLLER
|9
|FORURENER
|9
|FORVALTER
|9
|FORVARMER
|9
|FOSFORSUR
|9
|FOTOMETER
|9
|FREMEFTER
|9
|FREMLEJER
|9
|FREMVISER
|9
|FRIBRYDER
|9
|FRIBYTTER
|9
|FRINUMMER
|9
|FRITÆNKER
|9
|FROSTKLAR
|9
|FROSTVEJR
|9
|FULDFODER
|9
|FUPNUMMER
|9
|FYRKÆLDER
|9
|FYRMESTER
|9
|FYRPASSER
|9
|FYRVÆRKER
|9
|FØDSELSÅR
|9
|FØNTØRRER
|9
|GABONESER
|9
|GADEFEJER
|9
|GASKAMMER
|9
|GASKOMFUR
|9
|GASTANKER
|9
|GASTÆNDER
|9
|GAVEHUMØR
|9
|GAVEPAPIR
|9
|GEMSEFJER
|9
|GENERATOR
|9
|GENETIKER
|9
|GENGANGER
|9
|GIGTFEBER
|9
|GIPSFIGUR
|9
|GLADIATOR
|9
|GLARMAGER
|9
|GLASFIBER
|9
|GLASMAGER
|9
|GNOSTIKER
|9
|GODFATHER
|9
|GOTLÆNDER
|9
|GOTTORPER
|9
|GRADMÅLER
|9
|GRAVALVOR
|9
|GRENADIER
|9
|GROSSERER
|9
|GROVFODER
|9
|GRUNDEJER
|9
|GRYDEKLAR
|9
|GRØDEVEJR
|9
|GRØNFODER
|9
|GRÅBRODER
|9
|GRÅSTENER
|9
|GUDDATTER
|9
|GUINEANER
|9
|GULDALDER
|9
|GULDMAGER
|9
|GULFILTER
|9
|GYROMETER
|9
|GÆRKULTUR
|9
|GÆSTGIVER
|9
|GÅPÅHUMØR
|9
|HAGLGEVÆR
|9
|HAITIANER
|9
|HALSKATAR
|9
|HALVLEDER
|9
|HAMBURGER
|9
|HANSEATER
|9
|HARDCOVER
|9
|HAVFISKER
|9
|HEKSAEDER
|9
|HEKSAKLOR
|9
|HELBREDER
|9
|HELSØSTER
|9
|HELVETIER
|9
|HEREDITÆR
|9
|HERUDOVER
|9
|HIPHOPPER
|9
|HJEMEFTER
|9
|HJULMAGER
|9
|HOFFOURER
|9
|HOFNUMMER
|9
|HOLBÆKKER
|9
|HOLDFØRER
|9
|HOLLÆNDER
|9
|HOLSTENER
|9
|HOVMESTER
|9
|HUMANITÆR
|9
|HUNDESVÆR
|9
|HUNDREDÅR
|9
|HUSHOLDER
|9
|HVOREFTER
|9
|HVORUNDER
|9
|HÆRETIKER
|9
|HØJLÆNDER
|9
|HÅNDHÆVER
|9
|HÅNLATTER
|9
|HÅRKLØVER
|9
|HÅRTØRRER
|9
|IAGTTAGER
|9
|IDYLLIKER
|9
|IKKERYGER
|9
|ILDLÆNDER
|9
|ILDSLUGER
|9
|IMPERATOR
|9
|INDBYGGER
|9
|INDEHAVER
|9
|INDHOPPER
|9
|INDIKATOR
|9
|INDONESER
|9
|INDPAKKER
|9
|INDPISKER
|9
|INDSAMLER
|9
|INDSENDER
|9
|INDSIDDER
|9
|INDSKYDER
|9
|INHALATOR
|9
|INHIBITOR
|9
|INNOVATOR
|9
|INNOVATØR
|9
|INSEMINØR
|9
|INSIGNIER
|9
|INSPEKTOR
|9
|INSPEKTØR
|9
|IRREGULÆR
|9
|ISALLOBAR
|9
|ISOLERBAR
|9
|ISSKRABER
|9
|ITALIENER
|9
|IVORIANER
|9
|JAGTGEVÆR
|9
|JAKOBINER
|9
|JANITSHAR
|9
|JERNALDER
|9
|JETSETTER
|9
|JOMFRUBUR
|9
|JUNGIANER
|9
|JUSTERBAR
|9
|KAJAKROER
|9
|KAKAOSMØR
|9
|KALORIFER
|9
|KAMMERKOR
|9
|KANTIANER
|9
|KANAANÆER
|9
|KAPGÆNGER
|9
|KAPSEJLER
|9
|KAPUCINER
|9
|KAPVERDER
|9
|KARIKATUR
|9
|KARTEUSER
|9
|KAUKASIER
|9
|KEMOFIBER
|9
|KERAMIKER
|9
|KERMESBÆR
|9
|KIDNAPPER
|9
|KILOMETER
|9
|KIOSKEJER
|9
|KIRTELHÅR
|9
|KLANLEDER
|9
|KLAPPEDYR
|9
|KLASSIKER
|9
|KLATMALER
|9
|KLATPAPIR
|9
|KLATREMUR
|9
|KLAVIATUR
|9
|KLOKKEFÅR
|9
|KLØPULVER
|9
|KNÆBUKSER
|9
|KNÆVARMER
|9
|KOLDFEBER
|9
|KOLERIKER
|9
|KOLLEKTØR
|9
|KOLONIDYR
|9
|KOLORATUR
|9
|KOLPORTØR
|9
|KOMMANDØR
|9
|KOMMENTAR
|9
|KOMMISSÆR
|9
|KOMPOSTER
|9
|KONDENSOR
|9
|KONDUKTOR
|9
|KONDUKTØR
|9
|KONJEKTUR
|9
|KONSORTER
|9
|KONTAKTOR
|9
|KONTAKTUR
|9
|KONTANTER
|9
|KONTROLUR
|9
|KONVEKTOR
|9
|KONVERTER
|9
|KOPHOLDER
|9
|KOPIPAPIR
|9
|KORIANDER
|9
|KORNELBÆR
|9
|KORREKTUR
|9
|KORREKTØR
|9
|KORSANGER
|9
|KORSFARER
|9
|KORTGIVER
|9
|KORTLÆSER
|9
|KOSTFIBER
|9
|KOSTUMIER
|9
|KRAGETÆER
|9
|KRAMMEDYR
|9
|KRANFØRER
|9
|KRETENSER
|9
|KRYBESPOR
|9
|KRYKHUSAR
|9
|KRÆKKEBÆR
|9
|KUGLESKØR
|9
|KULFILTER
|9
|KULKÆLDER
|9
|KULSUKKER
|9
|KVADRATUR
|9
|KVATERNÆR
|9
|KVÆGAVLER
|9
|KÆDERYGER
|9
|KÆMPESTOR
|9
|KÆRSANGER
|9
|KØDHAKKER
|9
|KØDHAMMER
|9
|KØRELÆRER
|9
|LABORATOR
|9
|LANDMÅLER
|9
|LANDROVER
|9
|LANGUSTER
|9
|LAPLÆNDER
|9
|LEDVOGTER
|9
|LEGESAGER
|9
|LETVÆGTER
|9
|LEVEALDER
|9
|LIBANESER
|9
|LIEBHAVER
|9
|LILLEBROR
|9
|LIVREDDER
|9
|LIVSNYDER
|9
|LOKOFØRER
|9
|LOLLÆNDER
|9
|LOVBRYDER
|9
|LUNDENSER
|9
|LURBLÆSER
|9
|LYDDÆMPER
|9
|LYSDÆMPER
|9
|LYSKASTER
|9
|LYSSENSOR
|9
|LÆGBRODER
|9
|LÆGDOMMER
|9
|LÆGSØSTER
|9
|LØNKAMMER
|9
|LØSGÆNGER
|9
|LØVSANGER
|9
|MADKULTUR
|9
|MAGTBEGÆR
|9
|MAGTHAVER
|9
|MAKEDONER
|9
|MAKULATOR
|9
|MAKULATUR
|9
|MALAYSIER
|9
|MALPROPER
|9
|MANOMETER
|9
|MAURITIER
|9
|MAVEKATAR
|9
|MEDANSVAR
|9
|MEDBEJLER
|9
|MEDBORGER
|9
|MEDBYGGER
|9
|MEDICINER
|9
|MEDKÆMPER
|9
|MEDSØSTER
|9
|MEKANIKER
|9
|MELJÆVNER
|9
|MERINOFÅR
|9
|METODIKER
|9
|MEXICANER
|9
|MIDDELBAR
|9
|MIDSOMMER
|9
|MIDVINTER
|9
|MILANESER
|9
|MILLIONÆR
|9
|MINESØGER
|9
|MISBRUGER
|9
|MISFOSTER
|9
|MISSIONÆR
|9
|MODERATOR
|9
|MODKULTUR
|9
|MOHIKANER
|9
|MOLEKYLÆR
|9
|MONTERBAR
|9
|MORGENHÅR
|9
|MORGENSUR
|9
|MORÆNELER
|9
|MOUSEOVER
|9
|MUNDLÆDER
|9
|MUNDSVEJR
|9
|MURMELDYR
|9
|MURSEJLER
|9
|MYANMARER
|9
|MÆSLINGER
|9
|MØBLERBAR
|9
|MØDELEDER
|9
|MÅLEBÆGER
|9
|MÅLSCORER
|9
|MÅLVOGTER
|9
|NATVÆGTER
|9
|NAVIGATØR
|9
|NAVNEBROR
|9
|NEDRYKKER
|9
|NEPALESER
|9
|NEWYORKER
|9
|NIPSFIGUR
|9
|NORDEFTER
|9
|NORDKAPER
|9
|NYDANSKER
|9
|NYTÅRSKUR
|9
|NÆSTEFTER
|9
|NÆSTVEDER
|9
|NÅLEBÆGER
|9
|ODEDIGTER
|9
|OFFROADER
|9
|OMSKIFTER
|9
|OPDRÆTTER
|9
|OPKVIKKER
|9
|OPSTANDER
|9
|OPSTILLER
|9
|OPSTOPPER
|9
|OPTOMETER
|9
|OPTRÆKKER
|9
|ORDKLØVER
|9
|ORDSTYRER
|9
|OUTRIGGER
|9
|OVERHALER
|9
|OVERLEVER
|9
|OVERLÆDER
|9
|OVERLÆRER
|9
|OVERLØBER
|9
|OVERVÅGER
|9
|PACEMAKER
|9
|PANAMANER
|9
|PANTHAVER
|9
|PAPSØSTER
|9
|PARAMETER
|9
|PARASITÆR
|9
|PARTHAVER
|9
|PARTREDER
|9
|PASGÆNGER
|9
|PASTICHØR
|9
|PATRICIER
|9
|PEDDIGRØR
|9
|PELSAVLER
|9
|PELSJÆGER
|9
|PENSIONÆR
|9
|PENTAEDER
|9
|PERFORMER
|9
|PERIMETER
|9
|PERSIANER
|9
|PETITFOUR
|9
|PIBERYGER
|9
|PIKHAMMER
|9
|PILEBORER
|9
|PILFINGER
|9
|PLACERBAR
|9
|PLAGIATOR
|9
|PLAYMAKER
|9
|PLIGTSEJR
|9
|POINTSEJR
|9
|POLEMIKER
|9
|POLITIKER
|9
|POLYESTER
|9
|POMPADOUR
|9
|POPKULTUR
|9
|POPSANGER
|9
|POTTESKÅR
|9
|PRAGTSKÆR
|9
|PRAKTIKER
|9
|PRESBYTER
|9
|PRESFODER
|9
|PRISTAGER
|9
|PROCENTER
|9
|PROCESSOR
|9
|PROFESSOR
|9
|PROJEKTOR
|9
|PROJEKTØR
|9
|PROPYLÆER
|9
|PROREKTOR
|9
|PROSAIKER
|9
|PROSEKTOR
|9
|PROTEKTOR
|9
|PRÆFEKTUR
|9
|PSYKIATER
|9
|PURITANER
|9
|SADDUKÆER
|9
|SAGNFIGUR
|9
|SAGVOLDER
|9
|SANDLØBER
|9
|SANDPAPIR
|9
|SANDSIGER
|9
|SANDSUGER
|9
|SANDVÅNER
|9
|SARACENER
|9
|SARDINIER
|9
|SATIRIKER
|9
|SCHNAUZER
|9
|SCHWEIZER
|9
|SEJLMAGER
|9
|SEKSLØBER
|9
|SEKSTENER
|9
|SELVMØDER
|9
|SELVOPGØR
|9
|SENSOMMER
|9
|SEPARATOR
|9
|SEPTEMBER
|9
|SEQUENCER
|9
|SILKESNOR
|9
|SIMULATOR
|9
|SINGLEFAR
|9
|SINGLEMOR
|9
|SIVSANGER
|9
|SKAFFEDYR
|9
|SKALERBAR
|9
|SKEPTIKER
|9
|SKIBUKSER
|9
|SKIHOPPER
|9
|SKOLDEKAR
|9
|SKONUMMER
|9
|SKOPUDSER
|9
|SKORZONER
|9
|SKOVLØBER
|9
|SKOVPIBER
|9
|SKOVRIDER
|9
|SKRUPSKØR
|9
|SKUBOPPER
|9
|SKYDEKLAR
|9
|SKYDESKÅR
|9
|SKÆVBIDER
|9
|SKÅLTALER
|9
|SLAGSBROR
|9
|SLAGTEDYR
|9
|SLAMSUGER
|9
|SLANKEKUR
|9
|SLESVIGER
|9
|SLIKPAPIR
|9
|SLUTOPGØR
|9
|SMØRTENOR
|9
|SMÅBORGER
|9
|SMÅSPARER
|9
|SNEKASTER
|9
|SNESIKKER
|9
|SNYLTEDYR
|9
|SOLCENTER
|9
|SOLDEBROR
|9
|SOLDYRKER
|9
|SOLFAKTOR
|9
|SOLFANGER
|9
|SOLFILTER
|9
|SOLSIKKER
|9
|SOMMELIER
|9
|SPANDAUER
|9
|SPANSKRØR
|9
|SPAREIVER
|9
|SPARTANER
|9
|SPASMAGER
|9
|SPASTIKER
|9
|SPILFØRER
|9
|SPILOPPER
|9
|SPINDEHØR
|9
|SPRINGFYR
|9
|SPRINGTUR
|9
|SPRINKLER
|9
|SPÆKHØKER
|9
|STABELBAR
|9
|STAMFADER
|9
|STAMMODER
|9
|STARTKLAR
|9
|STATIONÆR
|9
|STEGENSER
|9
|STENALDER
|9
|STENBIDER
|9
|STIFINDER
|9
|STILFIGUR
|9
|STOKERFYR
|9
|STOREBROR
|9
|STORMVEJR
|9
|STORRYGER
|9
|STORVESIR
|9
|STRUGGLER
|9
|STRYGETØR
|9
|STRÅLERØR
|9
|STUKKATUR
|9
|STUKKATØR
|9
|STYREFJER
|9
|STØJMÅLER
|9
|STØVBÆRER
|9
|STØVSUGER
|9
|SUBKULTUR
|9
|SUBSIDIER
|9
|SUBSIDIÆR
|9
|SUBTROPER
|9
|SUBWOOFER
|9
|SUCCESSOR
|9
|SUKKERRØR
|9
|SUMPBÆVER
|9
|SUPPORTER
|9
|SURFRIDER
|9
|SURINAMER
|9
|SVIGERFAR
|9
|SVIGERMOR
|9
|SVINGFJER
|9
|SVIREBROR
|9
|SÆLFANGER
|9
|SÆRNUMMER
|9
|SØLVPAPIR
|9
|SØMILITÆR
|9
|SØOFFICER
|9
|SØRGEFLOR
|9
|SØSPEJDER
|9
|SÅLELÆDER
|9
|TABULATOR
|9
|TADSJIKER
|9
|TAGDÆKKER
|9
|TAGKAMMER
|9
|TAGRYTTER
|9
|TAGTÆKKER
|9
|TAKOMETER
|9
|TALEBANER
|9
|TALEGAVER
|9
|TALELÆRER
|9
|TALEPAPIR
|9
|TANDBÆGER
|9
|TANDEMPAR
|9
|TANZANIER
|9
|TARMKATAR
|9
|TATOVERER
|9
|TAXAMETER
|9
|TEDDYBEAR
|9
|TEDRIKKER
|9
|TELEMETER
|9
|TERMISTOR
|9
|TESTKØRER
|9
|TETRAEDER
|9
|TIBETANER
|9
|TIDSALDER
|9
|TILHÆNGER
|9
|TILSKÆRER
|9
|TIMELÆRER
|9
|TIMEVISER
|9
|TITULATUR
|9
|TJETJENER
|9
|TOGOLESER
|9
|TOPSCORER
|9
|TORNYSTER
|9
|TOSPÆNDER
|9
|TOTALITÆR
|9
|TOVHOLDER
|9
|TREDÆKKER
|9
|TREKLØVER
|9
|TREMASTER
|9
|TRETTENER
|9
|TRILLEBØR
|9
|TRIMESTER
|9
|TROMPETER
|9
|TRYKKOGER
|9
|TRYKMÅLER
|9
|TRYKPAPIR
|9
|TRÆBLÆSER
|9
|TRÆKPAPIR
|9
|TRÆSKÆRER
|9
|TRÆTTEKÆR
|9
|TURKMENER
|9
|TURSEJLER
|9
|TVEKULSUR
|9
|TWEENAGER
|9
|TYSKLÆRER
|9
|TØFFELDYR
|9
|TØRRESNOR
|9
|TØRVESKÆR
|9
|UDEBLIVER
|9
|UDFLYTTER
|9
|UDFORDRER
|9
|UDSKIFTER
|9
|UDSKILLER
|9
|UDSPØRGER
|9
|UDSTILLER
|9
|UDSTYKKER
|9
|UDVANDRER
|9
|UFRUGTBAR
|9
|UNGTJENER
|9
|UROCENTER
|9
|USURPATOR
|9
|VANDBÆRER
|9
|VANDRETUR
|9
|VANUATUER
|9
|VARDENSER
|9
|VARETAGER
|9
|VARPANKER
|9
|VEJLENSER
|9
|VESTEFTER
|9
|VETERINÆR
|9
|VIDEBEGÆR
|9
|VIGTIGPER
|9
|VINDMAGER
|9
|VINDMÅLER
|9
|VINGEFJER
|9
|VINKENDER
|9
|VINKÆLDER
|9
|VINSMAGER
|9
|VINTAPPER
|9
|VISEMAGER
|9
|VISITATOR
|9
|VITSMAGER
|9
|VODBINDER
|9
|VOICEOVER
|9
|VOKABULAR
|9
|VOKSFIGUR
|9
|VOLTMETER
|9
|VÆRKFØRER
|9
|WATTMETER
|9
|WEBMASTER
|9
|ZIMBABWER
|9
|ÆBLECIDER
|9
|ÆGGEBÆGER
|9
|ÆGGEDELER
|9
|ÆGGEKOGER
|9
|ÆGGELEDER
|9
|ÆSTETIKER
|9
|ØDELÆGGER
|9
|ØJENÅBNER
|9
|ØREDRÅBER
|9
|ØREHÆNGER
|9
|ÅDSELÆDER
|9
|ÅNDEMANER
|9
Ord der slutter med R på 10 bogstaver
790 ord på 10 bogstaver
|Ord
|Bogstaver
|ABESSINIER
|10
|ABORIGINER
|10
|ADJUDANTUR
|10
|AFRIKAANER
|10
|AGERBRUGER
|10
|AGERDYRKER
|10
|AGNOSTIKER
|10
|AGRIKULTUR
|10
|AKADEMIKER
|10
|AKUPRESSUR
|10
|AKUPUNKTUR
|10
|AKUPUNKTØR
|10
|AKVAKULTUR
|10
|ALLERGIKER
|10
|AMBASSADØR
|10
|AMERIKANER
|10
|AMFITEATER
|10
|ANALYSATOR
|10
|ANALYTIKER
|10
|ANDALUSIER
|10
|ANDORRANER
|10
|ANGLIKANER
|10
|ANTIGUANER
|10
|APPLIKATOR
|10
|APRILSVEJR
|10
|ARBITRAGØR
|10
|ARGENTINER
|10
|ARKITEKTUR
|10
|ARKIVALIER
|10
|ARMKRÆFTER
|10
|ASSURANDØR
|10
|ASTMATIKER
|10
|ASYLCENTER
|10
|ATOMNUMMER
|10
|ATOMVINTER
|10
|AUDIOMETER
|10
|AUGUSTINER
|10
|AUSTRALIER
|10
|AUTOCAMPER
|10
|BABYLONIER
|10
|BABYSITTER
|10
|BACKPACKER
|10
|BADEBUKSER
|10
|BADEMESTER
|10
|BAGEPULVER
|10
|BAGSPILLER
|10
|BAGSTOPPER
|10
|BAGSTRÆBER
|10
|BANEBRYDER
|10
|BARNEALDER
|10
|BARNEFADER
|10
|BARNEMODER
|10
|BARTHIANER
|10
|BESTSELLER
|10
|BETELPEBER
|10
|BETONMAGER
|10
|BIOKEMIKER
|10
|BLADTEGNER
|10
|BLODBRODER
|10
|BLODSUKKER
|10
|BLÆREBÆGER
|10
|BOBESTYRER
|10
|BOGDROPPER
|10
|BOGHANDLER
|10
|BOGTRYKKER
|10
|BOLDSIKKER
|10
|BOLIGTAGER
|10
|BOLIVIANER
|10
|BONDEANGER
|10
|BORDSKÅNER
|10
|BORGMESTER
|10
|BORNHOLMER
|10
|BRANDBÆGER
|10
|BREMSESPOR
|10
|BREVORDNER
|10
|BRUDSIKKER
|10
|BRUNSVIGER
|10
|BRYGMESTER
|10
|BRÆDDESKUR
|10
|BRÆNDESKUR
|10
|BRÆNDOFFER
|10
|BRÆTSEJLER
|10
|BRØDRISTER
|10
|BRØDSKÆRER
|10
|BRØNDBORER
|10
|BUDBRINGER
|10
|BYLDEMODER
|10
|BÆNKEBIDER
|10
|BÆNKHAMMER
|10
|BØRSMÆGLER
|10
|BØSSEMAGER
|10
|BØTTEPAPIR
|10
|BÅDEBYGGER
|10
|BÅNDTÆLLER
|10
|CALLCENTER
|10
|CAMEROUNER
|10
|CARGOLINER
|10
|CATALONIER
|10
|CENTILITER
|10
|CENTIMETER
|10
|CENTRUMBOR
|10
|CEYLONESER
|10
|CHEFTRÆNER
|10
|CHILIPEBER
|10
|CONGOLESER
|10
|CONTROLLER
|10
|CREPEPAPIR
|10
|DAGDRØMMER
|10
|DALMATINER
|10
|DAMEFRISØR
|10
|DAMPHAMMER
|10
|DAMPRENSER
|10
|DANSKLÆRER
|10
|DATACENTER
|10
|DEFINERBAR
|10
|DEKLAMATOR
|10
|DEMOKRATUR
|10
|DEROVERFOR
|10
|DERUDENFOR
|10
|DESKTOPPER
|10
|DIABETIKER
|10
|DIDAKTIKER
|10
|DIKKEDARER
|10
|DISCLAIMER
|10
|DITMARSKER
|10
|DIÆTETIKER
|10
|DJIBOUTIER
|10
|DOBBELTDØR
|10
|DOGMATIKER
|10
|DOKUMENTAR
|10
|DRAMATIKER
|10
|DRIKKEBROR
|10
|DRIVFJEDER
|10
|DRIVTØMMER
|10
|DRUESUKKER
|10
|DRØVTYGGER
|10
|DUKKEFØRER
|10
|DUKKEMAGER
|10
|DUMMEPETER
|10
|DUPLIKATOR
|10
|DYBDEMÅLER
|10
|DYNELØFTER
|10
|DYREPASSER
|10
|DYRETÆMMER
|10
|DYSFATIKER
|10
|DØDNINGEUR
|10
|DØDSSEJLER
|10
|DØGNCENTER
|10
|DØRSTOPPER
|10
|DÅSELATTER
|10
|EBELTOFTER
|10
|EFTERNØLER
|10
|EGNSTEATER
|10
|EGOTRIPPER
|10
|EKKOKAMMER
|10
|EKLEKTIKER
|10
|EKSPEDITØR
|10
|ELEGANTIER
|10
|ELEKTRIKER
|10
|EMMENTALER
|10
|ENEHERSKER
|10
|ENMANDSHÆR
|10
|ETAGEMETER
|10
|ETMÅLSSEJR
|10
|EURODOLLAR
|10
|EVAPORATOR
|10
|FALBELADER
|10
|FAMILIEFAR
|10
|FARTSYNDER
|10
|FASTHOLDER
|10
|FASTLIGGER
|10
|FEDTFINGER
|10
|FIDUSMAGER
|10
|FIDUSMALER
|10
|FILIBUSTER
|10
|FILIPPINER
|10
|FILMCENSUR
|10
|FILMSKABER
|10
|FIREMASTER
|10
|FIRETAKTER
|10
|FISKEFODER
|10
|FJERDINGÅR
|10
|FJERNLAGER
|10
|FLAMLÆNDER
|10
|FLAMMESKÆR
|10
|FLORSUKKER
|10
|FLUEFANGER
|10
|FLUEFISKER
|10
|FLUEVÆGTER
|10
|FLYVELEDER
|10
|FLÆKHAMMER
|10
|FLÆSKESVÆR
|10
|FORHANDLER
|10
|FORMALITER
|10
|FORMSIKKER
|10
|FORSTANDER
|10
|FORSTOPPER
|10
|FORSTÆRKER
|10
|FORSØGSDYR
|10
|FORTSÆTTER
|10
|FORÅRSVEJR
|10
|FOSTBRODER
|10
|FOTOSÆTTER
|10
|FOXTERRIER
|10
|FRAFLYTTER
|10
|FRASEMAGER
|10
|FREDAGSBAR
|10
|FREDSFØLER
|10
|FREELANCER
|10
|FREMKALDER
|10
|FREUDIANER
|10
|FRIKVARTER
|10
|FRISPILLER
|10
|FRISVØMMER
|10
|FRONTFIGUR
|10
|FRONTLØBER
|10
|FRUGTAVLER
|10
|FRUGTLIKØR
|10
|FRØSNAPPER
|10
|FULDRIGGER
|10
|FUNDRAISER
|10
|FUNKTIONÆR
|10
|FYSIKLÆRER
|10
|FØRKRIGSÅR
|10
|FÅREKLÆDER
|10
|GALVANISØR
|10
|GAMEMASTER
|10
|GARDEHUSAR
|10
|GASLIGHTER
|10
|GATEKEEPER
|10
|GAVNTØMMER
|10
|GENFORSKER
|10
|GENITALIER
|10
|GENREMALER
|10
|GEOFYSIKER
|10
|GEOKEMIKER
|10
|GLANSPAPIR
|10
|GLARMESTER
|10
|GLASBLÆSER
|10
|GLASMESTER
|10
|GLASPUSTER
|10
|GLASSKÆRER
|10
|GLASSLIBER
|10
|GLIMTÆNDER
|10
|GONIOMETER
|10
|GRANSANGER
|10
|GRAVKAMMER
|10
|GRINEBIDER
|10
|GRØNLÆNDER
|10
|GULDGRAVER
|10
|GÆSTELÆRER
|10
|GÅRDSANGER
|10
|HALVFEMSER
|10
|HALVFÆTTER
|10
|HALVSØSTER
|10
|HANGGLIDER
|10
|HARDROCKER
|10
|HATTEMAGER
|10
|HAVANNESER
|10
|HAVEBRUGER
|10
|HAVEFRÆSER
|10
|HAVESANGER
|10
|HAVKRYDSER
|10
|HAWAIIANER
|10
|HEADHUNTER
|10
|HEKSAMETER
|10
|HEKTOLITER
|10
|HEKTOMETER
|10
|HELFLUGTER
|10
|HELIKOPTER
|10
|HERALDIKER
|10
|HEROVERFOR
|10
|HERRNHUTER
|10
|HERUDENFOR
|10
|HINDEBÆGER
|10
|HISTORIKER
|10
|HJEMMESEJR
|10
|HJULDAMPER
|10
|HJULPISKER
|10
|HONDURANER
|10
|HORNBLÆSER
|10
|HOVEDJÆGER
|10
|HULMØNSTER
|10
|HUNDEFODER
|10
|HUNDEFØRER
|10
|HVALFANGER
|10
|HVIRVELDYR
|10
|HYDROMETER
|10
|HYGROMETER
|10
|HYLDEMETER
|10
|HYLDEPAPIR
|10
|HYPNOTISØR
|10
|HYPOKONDER
|10
|HYSTERIKER
|10
|HÆKKELØBER
|10
|HÆKSPOILER
|10
|HØJDEMÅLER
|10
|HØKERBAJER
|10
|HØNSEAVLER
|10
|HÅNDBRUSER
|10
|HÅNDLANGER
|10
|HÅNDMIKSER
|10
|HÅNDSÆTTER
|10
|HÅNDTERBAR
|10
|HÅNDVÆRKER
|10
|ILDSLUKKER
|10
|ILLITTERÆR
|10
|IMPRIMATUR
|10
|INDENUNDER
|10
|INDFLYTTER
|10
|INDIAPAPIR
|10
|INDKOMSTÅR
|10
|INDSKIFTER
|10
|INDSTIFTER
|10
|INDTRÆNGER
|10
|INDVANDRER
|10
|INFLUENCER
|10
|INFORMATOR
|10
|INFORMATØR
|10
|INKAKULTUR
|10
|INKASSATOR
|10
|INKVISITOR
|10
|INSEKTÆDER
|10
|INSPIRATOR
|10
|INSTRUKTOR
|10
|INSTRUKTØR
|10
|INVESTITUR
|10
|JAMAICANER
|10
|JODTINKTUR
|10
|JOHANNITER
|10
|JORDBRUGER
|10
|JORDEMODER
|10
|KALENDERÅR
|10
|KALKULATOR
|10
|KALVELEVER
|10
|KANDELABER
|10
|KANDIDATUR
|10
|KANINAVLER
|10
|KAPILLARER
|10
|KARBURATOR
|10
|KARETMAGER
|10
|KARMELITER
|10
|KAROLINGER
|10
|KERNEBIDER
|10
|KERNELÆDER
|10
|KICKBOKSER
|10
|KIRIBATIER
|10
|KIRKEFADER
|10
|KITESURFER
|10
|KLANGFIGUR
|10
|KLAPHAMMER
|10
|KLODSMAJOR
|10
|KLOKKEKLAR
|10
|KLUKLATTER
|10
|KOKOSFIBER
|10
|KOLDKRIGER
|10
|KOMMUNITÆR
|10
|KOMMUTATOR
|10
|KOMPILATOR
|10
|KOMPRESSOR
|10
|KONDILØBER
|10
|KONGETIGER
|10
|KONJUNKTUR
|10
|KONTOHAVER
|10
|KONTROLLER
|10
|KONTROLLØR
|10
|KOOPERATØR
|10
|KORSIKANER
|10
|KORSORANER
|10
|KORSRIDDER
|10
|KORTTEGNER
|10
|KOSMETIKER
|10
|KRAFTFODER
|10
|KRATLUSKER
|10
|KRIGSHUMØR
|10
|KRONOMETER
|10
|KRYBFISKER
|10
|KRYDSFINER
|10
|KUBIKMETER
|10
|KULTIVATOR
|10
|KUNSTMALER
|10
|KURVEMAGER
|10
|KVAJEBAJER
|10
|KVAKSALVER
|10
|KÆBERASLER
|10
|KÆDEGRAVER
|10
|KØLEMONTØR
|10
|LADYSHAVER
|10
|LAKFJERNER
|10
|LAMPEFEBER
|10
|LANDBRUGER
|10
|LANDLIGGER
|10
|LANDSFADER
|10
|LANGFINGER
|10
|LEJEMORDER
|10
|LEVANTINER
|10
|LEVERANDØR
|10
|LEVEVILKÅR
|10
|LIBERIANER
|10
|LIBERTINER
|10
|LIKVIDATOR
|10
|LINEDANSER
|10
|LIPIZZANER
|10
|LITTERATUR
|10
|LIVSVILKÅR
|10
|LOGISTIKER
|10
|LOKALOPGØR
|10
|LUFTFILTER
|10
|LUFTGUITAR
|10
|LUSEPUSTER
|10
|LUSKEPETER
|10
|LUTHERANER
|10
|LYKKEJÆGER
|10
|LYNAFLEDER
|10
|LYSEHOLDER
|10
|LYSESTØBER
|10
|LYSSTOFRØR
|10
|LYSTFISKER
|10
|LYSTLØGNER
|10
|LYSTMORDER
|10
|LYSTSEJLER
|10
|LÆREMESTER
|10
|LÆRERVIKAR
|10
|LØBENUMMER
|10
|LØNTRYKKER
|10
|LØVETÆMMER
|10
|LÅNEKONTOR
|10
|LÅNEVILKÅR
|10
|MADAGASKER
|10
|MAMELUKKER
|10
|MANUDUKTØR
|10
|MANUFAKTUR
|10
|MAROKKANER
|10
|MARSTALLER
|10
|MATRIKULÆR
|10
|MAVEDANSER
|10
|MAVEPUSTER
|10
|MAYAKULTUR
|10
|MEDHJÆLPER
|10
|MEDSPILLER
|10
|MELANESIER
|10
|MELLEMSKÆR
|10
|MELLEMSTOR
|10
|MERITLÆRER
|10
|MEROVINGER
|10
|MIDDAGSLUR
|10
|MIDDELSTOR
|10
|MIDDELSVÆR
|10
|MIGRÆNIKER
|10
|MIKROFIBER
|10
|MIKROMETER
|10
|MILLIARDÆR
|10
|MILLILITER
|10
|MILLIMETER
|10
|MINELÆGGER
|10
|MINERYDDER
|10
|MINKFARMER
|10
|MINUTVISER
|10
|MIRAKELKUR
|10
|MISHANDLER
|10
|MOBBEOFFER
|10
|MODELLERER
|10
|MODESKABER
|10
|MODETEGNER
|10
|MODSPILLER
|10
|MODSTANDER
|10
|MONEGASKER
|10
|MURBRÆKKER
|10
|MUSIKALIER
|10
|MUSKULATUR
|10
|MYRESLUGER
|10
|MYTEDRÆBER
|10
|MØNTSAMLER
|10
|MÅNEKRATER
|10
|NARKOMETER
|10
|NATKVARTER
|10
|NATPORTIER
|10
|NATSVÆRMER
|10
|NATURALIER
|10
|NEDENUNDER
|10
|NEDFÆLDBAR
|10
|NEDLØBSRØR
|10
|NEDSTRYGER
|10
|NEUROTIKER
|10
|NIGERIANER
|10
|NODEVENDER
|10
|NYBEGYNDER
|10
|NÆLDEFEBER
|10
|NÆSESTYVER
|10
|NØGENBADER
|10
|NØGLEFIGUR
|10
|OBSERVATOR
|10
|OBSERVATØR
|10
|ODENSEANER
|10
|OMSTREJFER
|10
|OPSTRAMMER
|10
|ORATORIKER
|10
|ORGANDONOR
|10
|ORIENTALER
|10
|OSCILLATOR
|10
|OSTESKÆRER
|10
|OVERDOMMER
|10
|OVERLIGGER
|10
|OVERSIDDER
|10
|OVERSPISER
|10
|OVERSÆTTER
|10
|OVERTRÆDER
|10
|PAKISTANER
|10
|PALISANDER
|10
|PANIKMAGER
|10
|PANTELÅNER
|10
|PANTSÆTTER
|10
|PARAGLIDER
|10
|PARAMENTER
|10
|PARKOMETER
|10
|PARTIKULÆR
|10
|PARTILEDER
|10
|PARYKMAGER
|10
|PEGEFINGER
|10
|PEKINGESER
|10
|PELSFARMER
|10
|PENGEPUGER
|10
|PENTAMETER
|10
|PERLEHUMØR
|10
|PIBERENSER
|10
|PILEKOGGER
|10
|PLANETGEAR
|10
|PLANIMETER
|10
|PLANLÆGGER
|10
|PLANTEÆDER
|10
|PLASTICFAR
|10
|PLASTICMOR
|10
|PLATONIKER
|10
|PLIMSOLLER
|10
|POLYHISTOR
|10
|POLYNESIER
|10
|POMMERANER
|10
|POPMUSIKER
|10
|PORTRÆTTØR
|10
|PORTUGISER
|10
|POSEKIGGER
|10
|POSELUKKER
|10
|POSTKONTOR
|10
|POSTMESTER
|10
|POSTNUMMER
|10
|POTTEMAGER
|10
|PRIMFAKTOR
|10
|PRISVINDER
|10
|PROGRAMMØR
|10
|PROKURATOR
|10
|PROPRIETÆR
|10
|PROVOKATØR
|10
|PRÆLIMINÆR
|10
|PUNKROCKER
|10
|PÆLESIDDER
|10
|PØLSEMAGER
|10
|SALAMANDER
|10
|SANDBLÆSER
|10
|SANDPUMPER
|10
|SEDIMENTÆR
|10
|SEJRSIKKER
|10
|SELEBUKSER
|10
|SELVBINDER
|10
|SELVBRUNER
|10
|SELVBYGGER
|10
|SELVCENSUR
|10
|SELVHENTER
|10
|SELVMORDER
|10
|SELVPLAGER
|10
|SELVSIKKER
|10
|SEMANTIKER
|10
|SEMIOTIKER
|10
|SENGEVÆDER
|10
|SEXPARTNER
|10
|SEYCHELLER
|10
|SHETLÆNDER
|10
|SHOWMASTER
|10
|SICILIANER
|10
|SIDEDOMMER
|10
|SIDEMAKKER
|10
|SILKEPAPIR
|10
|SINDSOPRØR
|10
|SINGALESER
|10
|SJÆLLÆNDER
|10
|SKADEGØRER
|10
|SKATKAMMER
|10
|SKATMESTER
|10
|SKATTEYDER
|10
|SKEDEKATAR
|10
|SKIBSFØRER
|10
|SKIBSREDER
|10
|SKIFTESPOR
|10
|SKOLELEDER
|10
|SKOLELÆRER
|10
|SKOVHUGGER
|10
|SKOVSANGER
|10
|SKRÅSIKKER
|10
|SKUDSIKKER
|10
|SKUEMESTER
|10
|SKVADRONØR
|10
|SKVATFIGUR
|10
|SKYLDOFFER
|10
|SKYSKRABER
|10
|SKÆRSLIBER
|10
|SKÆRSOMMER
|10
|SKØRLEVNER
|10
|SLAGFJEDER
|10
|SLAGNUMMER
|10
|SLAGTOFFER
|10
|SLENTRETUR
|10
|SLUTBRUGER
|10
|SLØJDLÆRER
|10
|SMÅSTYKKER
|10
|SNESCOOTER
|10
|SNESKRABER
|10
|SNIGMORDER
|10
|SOFAVÆLGER
|10
|SOLBLOKKER
|10
|SOLBRILLER
|10
|SOLEMÆRKER
|10
|SOLODANSER
|10
|SOMMERLEJR
|10
|SOMMERVEJR
|10
|SOVEKAMMER
|10
|SPAMFILTER
|10
|SPILLEKLAR
|10
|SPILSTYRER
|10
|SPINDOKTOR
|10
|SPIROMETER
|10
|SPORRENSER
|10
|SPROGLÆRER
|10
|SPYDKASTER
|10
|SPÆKHUGGER
|10
|STANDUPPER
|10
|STATHOLDER
|10
|STATIONCAR
|10
|STATSLEDER
|10
|STAVGÆNGER
|10
|STEDDATTER
|10
|STEDSØSTER
|10
|STENFISKER
|10
|STENHUGGER
|10
|STENKLØVER
|10
|STENPIKKER
|10
|STENSIKKER
|10
|STENVENDER
|10
|STEPDANSER
|10
|STILSIKKER
|10
|STIMULATOR
|10
|STJERNEBOR
|10
|STOLEMAGER
|10
|STORCENTER
|10
|STORMESTER
|10
|STRABADSER
|10
|STROPPETUR
|10
|STRØSUKKER
|10
|STUMTJENER
|10
|STYRTLØBER
|10
|STØDDÆMPER
|10
|STØDFANGER
|10
|STØDSIKKER
|10
|STØJDÆMPER
|10
|STØJFILTER
|10
|STØJSENDER
|10
|STØVDRAGER
|10
|STÅLFJEDER
|10
|SUMOBRYDER
|10
|SUPERLEDER
|10
|SUPERVISOR
|10
|SVINELÆDER
|10
|SVÆRVÆGTER
|10
|SYDSUDANER
|10
|SYGEFRAVÆR
|10
|SYGEPASSER
|10
|SYGEPLEJER
|10
|SYMFONIKER
|10
|SYMPATISØR
|10
|SYTILBEHØR
|10
|SØLVVINDER
|10
|SØMMOMETER
|10
|SØRGMUNTER
|10
|SØVNGÆNGER
|10
|SÅLEGÆNGER
|10
|TAKKEMÅLER
|10
|TANDPLEJER
|10
|TANKELÆSER
|10
|TANKPASSER
|10
|TAPETSERER
|10
|TARMRENSER
|10
|TELTHOLDER
|10
|TELTLIGGER
|10
|TEMANUMMER
|10
|TEMPERATUR
|10
|TEORETIKER
|10
|TERMOMETER
|10
|THAILÆNDER
|10
|TIDSFAKTOR
|10
|TILFLYTTER
|10
|TILVANDRER
|10
|TIPOLDEFAR
|10
|TIPOLDEMOR
|10
|TIPSMIDLER
|10
|TITUSINDER
|10
|TOGREVISOR
|10
|TOLDKAMMER
|10
|TOLDKONTOR
|10
|TONEMESTER
|10
|TONESÆTTER
|10
|TORDENVEJR
|10
|TORNSANGER
|10
|TORSHAMMER
|10
|TOTALOPHØR
|10
|TOÅRSALDER
|10
|TRANSDUCER
|10
|TRANSISTOR
|10
|TRANSLATØR
|10
|TRIANGULÆR
|10
|TRINIDADER
|10
|TRIPTÆLLER
|10
|TRIUMFATOR
|10
|TRODSALDER
|10
|TROMPETDYR
|10
|TRONFØLGER
|10
|TROUBADOUR
|10
|TRUCKFØRER
|10
|TRYKFJEDER
|10
|TRYKKAMMER
|10
|TRÆFSIKKER
|10
|TURBOLADER
|10
|TUVALUANER
|10
|TVÆRDRAGER
|10
|TYREFÆGTER
|10
|TYVEKOSTER
|10
|TÅREPERSER
|10
|UDSPRINGER
|10
|ULTRALØBER
|10
|UMIDDELBAR
|10
|UNDERCOVER
|10
|UNDERGØRER
|10
|UNDERMÅLER
|10
|UNDERSØGER
|10
|UNDERVISER
|10
|UNGKREATUR
|10
|UROSTIFTER
|10
|URSTRUKTUR
|10
|VADEBUKSER
|10
|VAGTMESTER
|10
|VANDTRÆDER
|10
|VANDVARMER
|10
|VARIOMETER
|10
|VARMELEDER
|10
|VARMEMÅLER
|10
|VEKSELERER
|10
|VENETIANER
|10
|VENTILATOR
|10
|VENTILATØR
|10
|VERSEMAGER
|10
|VIKTUALIER
|10
|VINDBRYDER
|10
|VINHANDLER
|10
|VINTERVEJR
|10
|VISEDIGTER
|10
|VISESANGER
|10
|VISKELÆDER
|10
|VISUALIZER
|10
|VIVISEKTOR
|10
|VOGNSTYRER
|10
|VOKSEALDER
|10
|VOLDSOFFER
|10
|VRAGTØMMER
|10
|VULKANISØR
|10
|VÆDDELØBER
|10
|VÆGTLØFTER
|10
|VÆLTEPETER
|10
|VÆRDIMÅLER
|10
|VÆRDIPAPIR
|10
|VÆRKMESTER
|10
|VÆRNEMAGER
|10
|VÆVSKULTUR
|10
|VÅRBEBUDER
|10
|WINDSURFER
|10
|ZEPPELINER
|10
|ÆGGEPULVER
|10
|ÆRESBORGER
|10
|ÆRESDOKTOR
|10
|ØJENDRÅBER
|10
|ØJENTJENER
|10
|ØKUMENIKER
|10
|ØLOPLUKKER
|10
|AABENRAAER
|10
Ord der slutter med R på 11 bogstaver
657 ord på 11 bogstaver
|Ord
|Bogstaver
|ABSTINENSER
|11
|ACCELERATOR
|11
|AKKUMULATOR
|11
|AKUTHJÆLPER
|11
|ALKOHOLIKER
|11
|AMAGERKANER
|11
|AMPEREMETER
|11
|ANALYSERBAR
|11
|ANDELSHAVER
|11
|ANDENVÆLGER
|11
|ANDETKAMMER
|11
|ANGELSAKSER
|11
|ANOREKTIKER
|11
|ARBEJDSLEJR
|11
|ARBEJDSSEJR
|11
|ARITMETIKER
|11
|ARTDIRECTOR
|11
|ASYLANSØGER
|11
|ATHENIENSER
|11
|ATOMFYSIKER
|11
|ATOMREAKTOR
|11
|AUTOLAKERER
|11
|AUTOMATGEAR
|11
|AUTOMATSVAR
|11
|BAGAGEBÆRER
|11
|BAGERMESTER
|11
|BANNERFØRER
|11
|BARNEMORDER
|11
|BASUNKINDER
|11
|BENZINMOTOR
|11
|BENZINMÅLER
|11
|BETABLOKKER
|11
|BIBLIOTEKAR
|11
|BIDRAGSYDER
|11
|BIEDERMEIER
|11
|BIRGITTINER
|11
|BLADHANDLER
|11
|BLASFEMIKER
|11
|BLINDGÆNGER
|11
|BLOCKBUSTER
|11
|BODYBUILDER
|11
|BOKSERMOTOR
|11
|BOLDSPILLER
|11
|BOMBEKRATER
|11
|BOMBESIKKER
|11
|BONDEFANGER
|11
|BONUSDATTER
|11
|BORDLIGHTER
|11
|BRANDDASKER
|11
|BRANDFORHØR
|11
|BRANDMELDER
|11
|BRANDMESTER
|11
|BRANDSIKKER
|11
|BRASILIANER
|11
|BREAKDANCER
|11
|BREVPRESSER
|11
|BREVSKRIVER
|11
|BRONZEALDER
|11
|BRYSTHOLDER
|11
|BRÆNDKAMMER
|11
|BRØNDGRAVER
|11
|BULKCARRIER
|11
|BUNDSKJULER
|11
|BUNDSKRABER
|11
|BUSCHAUFFØR
|11
|BÆLGETRÆDER
|11
|BÆNKEVARMER
|11
|BØFFELLÆDER
|11
|BØGESPINDER
|11
|BØLGEBRYDER
|11
|BØRNEKULTUR
|11
|BØRNELOKKER
|11
|BØRNEPASSER
|11
|BØRNESIKKER
|11
|BØRNETEATER
|11
|BÅNDOPTAGER
|11
|BÅNDSPILLER
|11
|CALIFORNIER
|11
|CAMBODIANER
|11
|CASTILIANER
|11
|CENTERLEDER
|11
|CHECKRYTTER
|11
|CHEERLEADER
|11
|CHILLFAKTOR
|11
|CIGARRULLER
|11
|CIGARTÆNDER
|11
|CIRKUMPOLAR
|11
|CIVILDOMMER
|11
|CLAIROBSCUR
|11
|CLIFFHANGER
|11
|COLOMBIANER
|11
|CONNAISSEUR
|11
|CYBERPUNKER
|11
|CYKELBUKSER
|11
|CYKELKÆLDER
|11
|CYKELRYTTER
|11
|DAGPLEJEMOR
|11
|DATAMATIKER
|11
|DEFORMERBAR
|11
|DELTASLIBER
|11
|DEMODULATOR
|11
|DEMONTERBAR
|11
|DENGUEFEBER
|11
|DERINDUNDER
|11
|DERNEDENFOR
|11
|DEROVENOVER
|11
|DESINFEKTØR
|11
|DESTILLATOR
|11
|DESTILLATØR
|11
|DIALEKTIKER
|11
|DIESELMOTOR
|11
|DISCIPLINÆR
|11
|DISTRIBUTØR
|11
|DOBBELTSPOR
|11
|DOMINICANER
|11
|DOMINIKANER
|11
|DRAGEFLYVER
|11
|DRIFTSLEDER
|11
|DRØMMETYDER
|11
|DRÅBEFANGER
|11
|DRÅBETÆLLER
|11
|DUKKETEATER
|11
|DYDSMØNSTER
|11
|DYREHANDLER
|11
|DYSLEKTIKER
|11
|EFTERFØLGER
|11
|EFTERKOMMER
|11
|EFTERLIGNER
|11
|EFTERLØNNER
|11
|EFTERSIDDER
|11
|EFTERSOMMER
|11
|EKSAMINATOR
|11
|ELEKTRONRØR
|11
|ENTERTAINER
|11
|ENTREPRENØR
|11
|EPIGRAFIKER
|11
|EPILEPTIKER
|11
|EVOLUTIONÆR
|11
|EXCENTRIKER
|11
|FACILITATOR
|11
|FAGLITTERÆR
|11
|FAGMINISTER
|11
|FANGEVOGTER
|11
|FARTSKRIVER
|11
|FEDTEGREVER
|11
|FEDTHALEFÅR
|11
|FEDTSPILLER
|11
|FILMKLIPPER
|11
|FINLITTERÆR
|11
|FISKEKUTTER
|11
|FLASKEÅBNER
|11
|FLEGMATIKER
|11
|FLEKSJOBBER
|11
|FLORENTINER
|11
|FLOWERPOWER
|11
|FLUEKNEPPER
|11
|FLUESMÆKKER
|11
|FLUESNAPPER
|11
|FLUGTSIKKER
|11
|FLYPASSAGER
|11
|FLYTTEBAJER
|11
|FODERMESTER
|11
|FOLKEKULTUR
|11
|FOLKEMINDER
|11
|FOLKESANGER
|11
|FORESPØRGER
|11
|FOSTERFADER
|11
|FOTOHANDLER
|11
|FRANKFURTER
|11
|FREDSDOMMER
|11
|FRESKOMALER
|11
|FRIERFØDDER
|11
|FRONTKÆMPER
|11
|FRONTLÆSSER
|11
|FROSTSIKKER
|11
|FRUENTIMMER
|11
|FRUGTSUKKER
|11
|FUGLEFÆNGER
|11
|FUGTFJERNER
|11
|FULDTRÆFFER
|11
|FUMLEGÆNGER
|11
|FUMLESIKKER
|11
|FÆGTEMESTER
|11
|FØRSTELÆRER
|11
|GADEHANDLER
|11
|GALGENHUMOR
|11
|GALLERIEJER
|11
|GASBEHOLDER
|11
|GEARSKIFTER
|11
|GEOTEKNIKER
|11
|GHOSTWRITER
|11
|GIDSELTAGER
|11
|GIFTBLANDER
|11
|GIFTETANKER
|11
|GLANSNUMMER
|11
|GRALSRIDDER
|11
|GRAMMATIKER
|11
|GRANDFÆTTER
|11
|GRAVEMESTER
|11
|GRENAAENSER
|11
|GRUNDLÆGGER
|11
|GRUNDVILKÅR
|11
|GRUPPEFØRER
|11
|GRUPPELEDER
|11
|GRUSSPREDER
|11
|GRÆSKLIPPER
|11
|GRØNTHØSTER
|11
|GYLDENLÆDER
|11
|GYVELKVÆLER
|11
|GÆRDESANGER
|11
|HADERSLEVER
|11
|HALVFLUGTER
|11
|HALVTREDSER
|11
|HANDICAPPER
|11
|HAVETRAKTOR
|11
|HAVNEMESTER
|11
|HEAVYROCKER
|11
|HEKSEDOKTOR
|11
|HELSTENSMUR
|11
|HERINDUNDER
|11
|HERLOVIANER
|11
|HERNEDENFOR
|11
|HEROVENOVER
|11
|HERREFRISØR
|11
|HIGHLIGHTER
|11
|HJEMMERØVER
|11
|HJERNETUMOR
|11
|HJERTENSKÆR
|11
|HJÆLPELÆRER
|11
|HJÆLPEMOTOR
|11
|HOFTEHOLDER
|11
|HOLSTEBROER
|11
|HOMILETIKER
|11
|HORNBRILLER
|11
|HOSEKRÆMMER
|11
|HOVEDANSVAR
|11
|HUMBUGMAGER
|11
|HURTIGLØBER
|11
|HVIDERUSSER
|11
|HØJFORRÆDER
|11
|HØREBRILLER
|11
|IDIOTSIKKER
|11
|IDRÆTSLÆRER
|11
|IGANGSÆTTER
|11
|IHÆNDEHAVER
|11
|ILLUSTRATOR
|11
|INFILTRATOR
|11
|INFLATIONÆR
|11
|INSTALLATØR
|11
|INTENDANTUR
|11
|INTERRAILER
|11
|INTERVIEWER
|11
|INTIMTEATER
|11
|INUITKULTUR
|11
|ISENKRÆMMER
|11
|IVÆRKSÆTTER
|11
|JAZZMUSIKER
|11
|JUBILÆUMSÅR
|11
|KABELLÆGGER
|11
|KAFFESØSTER
|11
|KAKAOPULVER
|11
|KALKERPAPIR
|11
|KALKFJERNER
|11
|KALORIMETER
|11
|KANALVÆLGER
|11
|KANDESTØBER
|11
|KANTSPILLER
|11
|KAPELMESTER
|11
|KAPSELÅBNER
|11
|KARBONPAPIR
|11
|KARDUSPAPIR
|11
|KARLEKAMMER
|11
|KASSEMESTER
|11
|KATALYSATOR
|11
|KATTEJAMMER
|11
|KEDELPASSER
|11
|KERNEVÆLGER
|11
|KERTEMINDER
|11
|KICKSTARTER
|11
|KIRKEGÆNGER
|11
|KIRKEKONTOR
|11
|KIRKESANGER
|11
|KIRKETJENER
|11
|KIROPRAKTOR
|11
|KIRTELFEBER
|11
|KISTEKLÆDER
|11
|KLAMPHUGGER
|11
|KLASSELÆRER
|11
|KLIMATFEBER
|11
|KLOAKMESTER
|11
|KLØFTHAMMER
|11
|KNIVSTIKKER
|11
|KOLLEGIANER
|11
|KOLONISATOR
|11
|KOMBIFRYSER
|11
|KOMBINERBAR
|11
|KOMMENTATOR
|11
|KOMPENSATOR
|11
|KONDENSATOR
|11
|KONSERVATOR
|11
|KONSPIRATOR
|11
|KONSTRUKTØR
|11
|KONTRATENOR
|11
|KOORDINATOR
|11
|KOPIERPAPIR
|11
|KORNHANDLER
|11
|KORNSMÆLDER
|11
|KORTSPILLER
|11
|KRAFTCENTER
|11
|KRISECENTER
|11
|KRYBBEBIDER
|11
|KRYBEKÆLDER
|11
|KRYDDERSMØR
|11
|KRYDSFORHØR
|11
|KRYSTALKLAR
|11
|KUGLESTØDER
|11
|KULTURBÆRER
|11
|KUMMEFRYSER
|11
|KUNSTKENDER
|11
|KURSUSLEDER
|11
|KVINDEHADER
|11
|KVISTKAMMER
|11
|KYSTSKIPPER
|11
|KØBENHAVNER
|11
|KØKKENLEDER
|11
|KØLERGITTER
|11
|KØNSFORSKER
|11
|LADESTANDER
|11
|LANDSDOMMER
|11
|LANDSSVIGER
|11
|LANDSTRYGER
|11
|LANDSTRÆNER
|11
|LANDTROPPER
|11
|LANGELÆNDER
|11
|LAPPEDYKKER
|11
|LEDIGGÆNGER
|11
|LEMMEDASKER
|11
|LICENSHAVER
|11
|LILLEFINGER
|11
|LILLESØSTER
|11
|LINJEDOMMER
|11
|LINJEVOGTER
|11
|LISTEFØDDER
|11
|LOKALNUMMER
|11
|LOMMEREGNER
|11
|LUGTFJERNER
|11
|LURENDREJER
|11
|LYDTEKNIKER
|11
|LYKKERIDDER
|11
|LYSESLUKKER
|11
|LÆGTEHAMMER
|11
|LÆSEBRILLER
|11
|LÆSEFORSKER
|11
|LØBEMØNSTER
|11
|LØMMELALDER
|11
|LØNARBEJDER
|11
|LØNMODTAGER
|11
|LØSARBEJDER
|11
|MACHOKULTUR
|11
|MALERMESTER
|11
|MALLORCANER
|11
|MANIPULATOR
|11
|MANØVRERBAR
|11
|MARINEMALER
|11
|MARKETENDER
|11
|MARKSPILLER
|11
|MASKINGEVÆR
|11
|MASSEKULTUR
|11
|MASSEMORDER
|11
|MATCHVINDER
|11
|MATEMATIKER
|11
|MAURETANIER
|11
|MAVEPLASKER
|11
|MEDARBEJDER
|11
|MEDARRANGØR
|11
|MEDIACENTER
|11
|MEDIEANSVAR
|11
|MEDPASSAGER
|11
|MEDREDAKTØR
|11
|MEJETÆRSKER
|11
|MELLEMLEDER
|11
|METAFYSIKER
|11
|MIDDELALDER
|11
|MIKRONESIER
|11
|MINESTRYGER
|11
|MINNESANGER
|11
|MOBILSVARER
|11
|MOCAMBIQUER
|11
|MODEHANDLER
|11
|MODELFLYVER
|11
|MORDBRÆNDER
|11
|MOTORKONTOR
|11
|MOTORSEJLER
|11
|MUHAMEDANER
|11
|MURERHAMMER
|11
|MURERMESTER
|11
|MUSIKTEATER
|11
|MUSKEDONNER
|11
|MUSKELFIBER
|11
|MÆLKEPULVER
|11
|MÆLKESUKKER
|11
|MØLLEBYGGER
|11
|MØRKEKAMMER
|11
|NAMEDROPPER
|11
|NAPOLITANER
|11
|NARKOLUDDER
|11
|NAVNESØSTER
|11
|NEDERLÆNDER
|11
|NEGLERENSER
|11
|NERVECENTER
|11
|NEURUPPINER
|11
|NEWTONMETER
|11
|NOMENKLATUR
|11
|NOSTALGIKER
|11
|NUMMERVISER
|11
|NYBORGENSER
|11
|NYKLASSIKER
|11
|NYTÅRSLØJER
|11
|OBSERVERBAR
|11
|OBSTETRIKER
|11
|OLDENBORGER
|11
|OLDGRANSKER
|11
|OPERASANGER
|11
|OPHOLDSVEJR
|11
|ORDSKVALDER
|11
|ORGANISATOR
|11
|ORGELBYGGER
|11
|OSTEHANDLER
|11
|OVERBRINGER
|11
|OVERKRYDDER
|11
|PALLELASTER
|11
|PAPIRNUSSER
|11
|PARALYTIKER
|11
|PARAMILITÆR
|11
|PARLAMENTÆR
|11
|PARTICULIER
|11
|PARTIGÆNGER
|11
|PASSIVRYGER
|11
|PATENTERBAR
|11
|PATENTHAVER
|11
|PATERNOSTER
|11
|PAUKESLAGER
|11
|PELSBEREDER
|11
|PERFORERBAR
|11
|PERLEFISKER
|11
|PERLESUKKER
|11
|PERSONSØGER
|11
|PETRODOLLAR
|11
|PIBEKRADSER
|11
|PIGESPEJDER
|11
|PILLESIKKER
|11
|PINDEHUGGER
|11
|PIRATBUKSER
|11
|PLADEVENDER
|11
|PLANTEFIBER
|11
|PLEJECENTER
|11
|PLEJEDATTER
|11
|PLETFJERNER
|11
|PLIGTHUGGER
|11
|PLÆNEVANDER
|11
|POKALVINDER
|11
|PRAGMATIKER
|11
|PROFITJÆGER
|11
|PROPTRÆKKER
|11
|PROTOKOLLÆR
|11
|PROVENCALER
|11
|PRÆMIETAGER
|11
|PRÆPUBERTÆR
|11
|PRØVEMESTER
|11
|PUBLIKUMMER
|11
|PYRRHUSSEJR
|11
|PYTHAGORÆER
|11
|PØLSEFINGER
|11
|PØLSETYSKER
|11
|SABELSLUGER
|11
|SADDELMAGER
|11
|SAFTPRESSER
|11
|SAGREGISTER
|11
|SALPETERSUR
|11
|SALTSPREDER
|11
|SANGSKJULER
|11
|SANGSKRIVER
|11
|SANGVINIKER
|11
|SAUDIARABER
|11
|SCENEMESTER
|11
|SCREENSAVER
|11
|SEISMOMETER
|11
|SEKUNDMETER
|11
|SEKUNDVISER
|11
|SELVFORSVAR
|11
|SELVPLUKKER
|11
|SELVSTARTER
|11
|SELVUDLØSER
|11
|SENDEUDSTYR
|11
|SENEGALESER
|11
|SERIEMORDER
|11
|SERIENUMMER
|11
|SJÆLESØRGER
|11
|SJÆLEVARMER
|11
|SKABSFRYSER
|11
|SKADEVOLDER
|11
|SKAKSPILLER
|11
|SKARPRETTER
|11
|SKIBSBYGGER
|11
|SKIBSMÆGLER
|11
|SKIBSTØMRER
|11
|SKILTEMALER
|11
|SKINDBUKSER
|11
|SKISMATIKER
|11
|SKOLASTIKER
|11
|SKOLDKOPPER
|11
|SKOLEMESTER
|11
|SKOLOPENDER
|11
|SKOVJORDBÆR
|11
|SKRIDSIKKER
|11
|SKRIVELÆRER
|11
|SKRIVEPAPIR
|11
|SKRIVESAGER
|11
|SKUESPILLER
|11
|SKUMSLUKKER
|11
|SKUREPULVER
|11
|SKYDEBRODER
|11
|SKÆGTRIMMER
|11
|SKÆRMSKÅNER
|11
|SKØJTELØBER
|11
|SKØRTEJÆGER
|11
|SKÅNEJOBBER
|11
|SLAVEPISKER
|11
|SLIDEGUITAR
|11
|SLUMKVARTER
|11
|SLUMSTORMER
|11
|SLUSEKAMMER
|11
|SLUSEMESTER
|11
|SMAGSDOMMER
|11
|SMEDEMESTER
|11
|SMITTEBÆRER
|11
|SNITMØNSTER
|11
|SOKKEHOLDER
|11
|SORTEBRODER
|11
|SPADSERETUR
|11
|SPEEDMARKER
|11
|SPEEDOMETER
|11
|SPEJDERLEJR
|11
|SPEKTAKULÆR
|11
|SPIDSBORGER
|11
|SPIDSGATTER
|11
|SPIDSHAMMER
|11
|SPILDSAMLER
|11
|SPILLELÆRER
|11
|SPILOPMAGER
|11
|SPISEKAMMER
|11
|SPROGBRUGER
|11
|SPROGRENSER
|11
|SPROGREVSER
|11
|SPYTSLIKKER
|11
|SRILANKANER
|11
|STADEHOLDER
|11
|STAFETLØBER
|11
|STAMSPILLER
|11
|STATISTIKER
|11
|STATSBORGER
|11
|STAVBLENDER
|11
|STEELGUITAR
|11
|STIKKELSBÆR
|11
|STIVSTIKKER
|11
|STJERNEKLAR
|11
|STOCKHOLMER
|11
|STOFTRYKKER
|11
|STORESØSTER
|11
|STORMSIKKER
|11
|STORYTELLER
|11
|STRAFANSVAR
|11
|STRANDJÆGER
|11
|STRUDSEFJER
|11
|STRØMSLUGER
|11
|STYLTELØBER
|11
|STØBEMESTER
|11
|STØTTELÆRER
|11
|SUPERBRUGER
|11
|SUPERTANKER
|11
|SVINGEFEBER
|11
|SVÆRDDRAGER
|11
|SVÆVEFLYVER
|11
|SWAZILÆNDER
|11
|SYDEUROPÆER
|11
|SYDKOREANER
|11
|SYFILITIKER
|11
|SYGEHJÆLPER
|11
|SYNGEMESTER
|11
|SYNKEBESVÆR
|11
|SYNTHESIZER
|11
|SÆTTEDOMMER
|11
|SØNNEDATTER
|11
|SØVNFORSKER
|11
|SØVNMØNSTER
|11
|TAMBURMAJOR
|11
|TANKEMYLDER
|11
|TEGLBRÆNDER
|11
|TELESKOPRØR
|11
|TILSTEDEVÆR
|11
|TIMECHARTER
|11
|TOASTMASTER
|11
|TOILETPAPIR
|11
|TORSKELEVER
|11
|TORTUROFFER
|11
|TOTALISATOR
|11
|TOTALTEATER
|11
|TRAFIKOFFER
|11
|TRAMPDAMPER
|11
|TRANSDUKTOR
|11
|TRANSFORMER
|11
|TRANSMITTER
|11
|TRANSPORTER
|11
|TRANSPORTØR
|11
|TRENDSÆTTER
|11
|TRESPRINGER
|11
|TRUSSEREDER
|11
|TRYKLUFTBOR
|11
|TRÆKPLASTER
|11
|TRÆNINGSTUR
|11
|TRÆSKOMAGER
|11
|TUGTEMESTER
|11
|TÆPPEBANKER
|11
|TÆSKELÆKKER
|11
|UDEFINERBAR
|11
|UNDERBUKSER
|11
|UNDERGRAVER
|11
|UNDERHOLDER
|11
|UNDERLIGGER
|11
|UNGARBEJDER
|11
|UNIVERSITÆR
|11
|URTEKRÆMMER
|11
|URUGUAYANER
|11
|VAKUUMMETER
|11
|VALGFORSKER
|11
|VANDSCOOTER
|11
|VANDUDLADER
|11
|VARMEBLÆSER
|11
|VARMEMESTER
|11
|VASKEMESTER
|11
|VASKEPULVER
|11
|VIBORGENSER
|11
|VICTORIANER
|11
|VIETNAMESER
|11
|VIGTIGPETER
|11
|VINKELMÅLER
|11
|VINTERBADER
|11
|VOKSENALDER
|11
|VULKANFIBER
|11
|VÅBENBRODER
|11
|VÅBENDRAGER
|11
|WAKEBOARDER
|11
|ÆLDRECENTER
|11
|ØSTARBEJDER
|11
|ØSTEUROPÆER
|11
|ÅDSELGRAVER
|11
|AARHUSIANER
|11
Ord der slutter med R på 12 bogstaver
503 ord på 12 bogstaver
|Ord
|Bogstaver
|AFTENSVÆRMER
|12
|ALSIKEKLØVER
|12
|AMATØRTEATER
|12
|ANPARTSHAVER
|12
|APOPLEKTIKER
|12
|ARBEJDSGIVER
|12
|ARBEJDSLEDER
|12
|ARBEJDSPAPIR
|12
|ARBEJDSTAGER
|12
|ASTROFYSIKER
|12
|AUTOOPHUGGER
|12
|AUTOOPRETTER
|12
|BALLADEMAGER
|12
|BALLETDANSER
|12
|BALLETMESTER
|12
|BANGLADESHER
|12
|BANKDIREKTØR
|12
|BANKRÅDGIVER
|12
|BANTAMVÆGTER
|12
|BARSELSVIKAR
|12
|BEDSTEBORGER
|12
|BENEDIKTINER
|12
|BETONBLANDER
|12
|BILLEDHUGGER
|12
|BILLEDSKÆRER
|12
|BILLETKONTOR
|12
|BIOMEDICINER
|12
|BISSEKRÆMMER
|12
|BLOKKALENDER
|12
|BLOMSTERFLOR
|12
|BLUESMUSIKER
|12
|BORNHOLMERUR
|12
|BRANDESIANER
|12
|BRANDSLUKKER
|12
|BRANDSTIFTER
|12
|BRAVURNUMMER
|12
|BREMSESIKKER
|12
|BRODERDATTER
|12
|BRONZESTØBER
|12
|BRUGSUDDELER
|12
|BRYSTSVØMMER
|12
|BRÆNDEHUGGER
|12
|BUTIKSCENTER
|12
|BYGGEMATADOR
|12
|BYPLANLÆGGER
|12
|BYRETSDOMMER
|12
|CAYENNEPEBER
|12
|CEMENTSTØBER
|12
|CHANCERYTTER
|12
|CHEESEBURGER
|12
|CHEFDESIGNER
|12
|CHEFREDAKTØR
|12
|CHEFSEKRETÆR
|12
|CHOKOLADEBAR
|12
|CIGARHANDLER
|12
|CIVILFORSVAR
|12
|COSTARICANER
|12
|COWBOYBUKSER
|12
|CYKELHANDLER
|12
|DAMESKRÆDDER
|12
|DANSEPARTNER
|12
|DATTERDATTER
|12
|DECHIFRERBAR
|12
|DEMONSTRATOR
|12
|DEMONSTRATØR
|12
|DENSITOMETER
|12
|DIAGNOSTIKER
|12
|DILLERDALLER
|12
|DISKOSKASTER
|12
|DISKRETIONÆR
|12
|DOMMERKONTOR
|12
|DRIFTSSIKKER
|12
|DUKKESPILLER
|12
|DUMMYSPILLER
|12
|DYNDSPRINGER
|12
|ECUADORIANER
|12
|EFTERBRÆNDER
|12
|EFTERFORSKER
|12
|EFTERPLAPRER
|12
|EFTERSNAKKER
|12
|EFTERÅRSVEJR
|12
|EGOCENTRIKER
|12
|EKSTRANUMMER
|12
|EKSTRAUDSTYR
|12
|ELEKTROFØRER
|12
|ELEKTROMOTOR
|12
|ELEKTRONIKER
|12
|ELITETROPPER
|12
|EMIRATARABER
|12
|ENEFORSØRGER
|12
|ENEINDEHAVER
|12
|ESBJERGENSER
|12
|FALSKMØNTNER
|12
|FALSKSPILLER
|12
|FARVEHANDLER
|12
|FARVESPEKTER
|12
|FERIEAFLØSER
|12
|FETICHDYRKER
|12
|FILMANMELDER
|12
|FILMOPERATØR
|12
|FILMPRODUCER
|12
|FILTRERPAPIR
|12
|FIMBULVINTER
|12
|FINMEKANIKER
|12
|FISKEHANDLER
|12
|FISKESKIPPER
|12
|FISKETRAWLER
|12
|FLAMMEHÆMMER
|12
|FLAMMEKASTER
|12
|FLASKERENSER
|12
|FLASKESAMLER
|12
|FLOSKELMAGER
|12
|FLYMEKANIKER
|12
|FLØJLSBUKSER
|12
|FLÅDEOFFICER
|12
|FOLKEEVENTYR
|12
|FOLKEMUSIKER
|12
|FORLADEGEVÆR
|12
|FORSATSPAPIR
|12
|FORSIGTIGPER
|12
|FRAKKESKÅNER
|12
|FRANCISKANER
|12
|FREDSFORSKER
|12
|FREDSSTIFTER
|12
|FREMMEDFØRER
|12
|FREMMEDHADER
|12
|FRIEKSEMPLAR
|12
|FRITUREKOGER
|12
|FRUGTHANDLER
|12
|FUGLEHANDLER
|12
|FULDREGISTER
|12
|FÆLLESNÆVNER
|12
|FØRSTEELSKER
|12
|FØRSTEKAMMER
|12
|FØRSTEVÆLGER
|12
|FAABORGENSER
|12
|GAFFELBIDDER
|12
|GALIONSFIGUR
|12
|GALVANOMETER
|12
|GARDEOFFICER
|12
|GEIGERTÆLLER
|12
|GENERALMAJOR
|12
|GEOBOTANIKER
|12
|GEOSTATIONÆR
|12
|GIBBERNAKKER
|12
|GLOBETROTTER
|12
|GODSBESIDDER
|12
|GORDONSETTER
|12
|GRAFITPULVER
|12
|GRAVENSTENER
|12
|GRENAAGENSER
|12
|GRUNDFORSKER
|12
|GRUPPETEATER
|12
|GRÆNSEGÆNGER
|12
|GRØFTEGRAVER
|12
|GRØNTHANDLER
|12
|GUATEMALANER
|12
|GYLLESPREDER
|12
|GÆRDESPILLER
|12
|HALALSLAGTER
|12
|HALVFJERDSER
|12
|HALVSTENSMUR
|12
|HAMMERKLAVER
|12
|HANDSKEMAGER
|12
|HARPESPILLER
|12
|HAVANNACIGAR
|12
|HAWAIIGUITAR
|12
|HELLEFLYNDER
|12
|HELSEFYSIKER
|12
|HERCEGOVINER
|12
|HERNINGENSER
|12
|HILLERØDANER
|12
|HIRSCHFÆNGER
|12
|HJEMMEHOSSER
|12
|HJEMMENUMMER
|12
|HJEMMETYSKER
|12
|HJERNECENTER
|12
|HJERTEKAMMER
|12
|HJERTEKNUSER
|12
|HJÆLPERYTTER
|12
|HJÆLPETRÆNER
|12
|HORNORKESTER
|12
|HORSENSIANER
|12
|HOVEDKVARTER
|12
|HUMØRSPREDER
|12
|HUNDEKUNSTER
|12
|HUSHOVMESTER
|12
|HYBENKRADSER
|12
|HYGGESPREDER
|12
|HÆFTEPLASTER
|12
|HØJKOMMISSÆR
|12
|ILDSPÅSÆTTER
|12
|IMMUNFORSVAR
|12
|IMPROVISATOR
|12
|INDOEUROPÆER
|12
|INDSATSLEDER
|12
|INFUSIONSDYR
|12
|INKASSOSALÆR
|12
|INSEKTPULVER
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Ord der slutter med R på 13 bogstaver
317 ord på 13 bogstaver
|Ord
|Bogstaver
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|AFMAGRINGSKUR
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|AFSTANDSMÅLER
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|AKKOMPAGNATØR
|13
|ALEKSANDRINER
|13
|ANLÆGSGARTNER
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|APPETITVÆKKER
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|AUKTIONSLEDER
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|AUTOGRAFJÆGER
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|AUTOKORREKTUR
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|AUTOMEKANIKER
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|BENZINSTANDER
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|BIOANALYTIKER
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|BIOGRAFGÆNGER
|13
|BJERGBESTIGER
|13
|BJØRNESPINDER
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|BLIKKENSLAGER
|13
|BLYANTSPIDSER
|13
|BLÆSEORKESTER
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|BOKSEPROMOTOR
|13
|BOLIGMINISTER
|13
|BRANDDIREKTØR
|13
|BRUGSKUNSTNER
|13
|BUDDINGPULVER
|13
|BUKSESTRØMPER
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|BUNSENBRÆNDER
|13
|BYGGEARBEJDER
|13
|BYGGETEKNIKER
|13
|BØRNEARBEJDER
|13
|BØRSTENBINDER
|13
|BÅNDAFSPILLER
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|CAMPYLOBACTER
|13
|CEMENTBLANDER
|13
|CHILESALPETER
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|CISTERCIENSER
|13
|CITRONPRESSER
|13
|CIVILARBEJDER
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|CIVILINGENIØR
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|CRUISERVÆGTER
|13
|CYKELANHÆNGER
|13
|DAGTEMPERATUR
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|DEFIBRILLATOR
|13
|DEMONSTRERBAR
|13
|DETAILHANDLER
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|DIAMANTSLIBER
|13
|DOBBELTDÆKKER
|13
|DOBBELTGÆNGER
|13
|DOKUMENTERBAR
|13
|DONORREGISTER
|13
|DUMPEKARAKTER
|13
|DYBDESTRUKTUR
|13
|EKSTRAORDINÆR
|13
|ELEFANTRIDDER
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|ELINSTALLATØR
|13
|ENEFORHANDLER
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|ENMANDSKONTOR
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|EVENTYRDIGTER
|13
|FADDERSLADDER
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|FAGLITTERATUR
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|FALSIFICERBAR
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|FANTASIFOSTER
|13
|FANTOMSMERTER
|13
|FATTIGKVARTER
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|FEINSCHMECKER
|13
|FILHARMONIKER
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|FLOTTENHEJMER
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|FLØJTESPILLER
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|13
|GENERALNÆVNER
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|GHETTOBLASTER
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|13
|GLIMMERSKIFER
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|GODSFORVALTER
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|GRANDSEIGNEUR
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|GRUBEARBEJDER
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|GUDSBESPOTTER
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|GUDSFORNÆGTER
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|GYMNASIELÆRER
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|GÆSTEARBEJDER
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|GØRTLERMESTER
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|HANDELSKAMMER
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|HASARDSPILLER
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|HAVNEARBEJDER
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|HELSINGORANER
|13
|HERMENEUTIKER
|13
|HIMMELSTORMER
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|HJEMMEHJÆLPER
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|HJERNEFORSKER
|13
|HJERTEFLIMMER
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|HJERTESTARTER
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|HOCKEYSPILLER
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|HOVEDREDAKTØR
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|HØJDESPRINGER
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|HØJROMANTIKER
|13
|HÅNDPANTHAVER
|13
|IDENTIFIKATOR
|13
|INDKØBSCENTER
|13
|INFRASTRUKTUR
|13
|ITALIENSFARER
|13
|JOMFRUKLOSTER
|13
|JOURNALNUMMER
|13
|JUGENDMØNSTER
|13
|KABARETSANGER
|13
|KABARETTEATER
|13
|KAKKELOVNSRØR
|13
|KAMMERMUSIKER
|13
|KAMPAGNELEDER
|13
|KAPITALBRØLER
|13
|KASSEBEDRØVER
|13
|KATALOGNUMMER
|13
|KILOGRAMMETER
|13
|KILOPONDMETER
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|KIRKEMINISTER
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|KIROPRAKTIKER
|13
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|13
|KLIMAMINISTER
|13
|KLOAKARBEJDER
|13
|KLUMMESKRIVER
|13
|KNALLERTKØRER
|13
|KNOLDESPARKER
|13
|KOBBERSTIKKER
|13
|KOMMUNEKONTOR
|13
|KONCERTGÆNGER
|13
|KONCERTMESTER
|13
|KONGRESCENTER
|13
|KONKURSRYTTER
|13
|KONTROLCENTER
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|KONTROLLERBAR
|13
|KORTINDEHAVER
|13
|KOSOVOALBANER
|13
|KROPSARBEJDER
|13
|KRYSTALSUKKER
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|KULTURMØNSTER
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|KUNDERÅDGIVER
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|KUNSTKRITIKER
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|KVARTERMESTER
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|KØKKENSKRIVER
|13
|LAGERARBEJDER
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|LANDINSPEKTØR
|13
|LANDSFORRÆDER
|13
|LAPPESKRÆDDER
|13
|LAVKONJUNKTUR
|13
|LOMMECOMPUTER
|13
|LOVOVERTRÆDER
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|LØGNEDETEKTOR
|13
|MAGNETISERBAR
|13
|MALINGFJERNER
|13
|MASKINSKRIVER
|13
|MEDALJEVINDER
|13
|MELLEMHANDLER
|13
|MENINGSDANNER
|13
|MENNESKEALDER
|13
|MENNESKEHADER
|13
|MESSINGBLÆSER
|13
|METALARBEJDER
|13
|METALDETEKTOR
|13
|MIDTERFORSVAR
|13
|MILITÆRNÆGTER
|13
|MILJØMINISTER
|13
|MILJØTEKNIKER
|13
|MODTAGECENTER
|13
|MONTENEGRINER
|13
|MORGENKRYDDER
|13
|MOTIONSCENTER
|13
|MULTIKUNSTNER
|13
|MULTIPLIKATOR
|13
|MØBELPOLSTRER
|13
|MØNSTERBRYDER
|13
|NATTEMPERATUR
|13
|NATURVEJLEDER
|13
|NEKROMANTIKER
|13
|NORDAFRIKANER
|13
|NORDPOLSFARER
|13
|NORDSLESVIGER
|13
|NORGESALPETER
|13
|NYKØBINGENSER
|13
|NØRRESUNDBYER
|13
|OFFSETTRYKKER
|13
|OMSORGSCENTER
|13
|OPINIONSLEDER
|13
|OSTINDIEFARER
|13
|OVERINSPEKTØR
|13
|PAKKEKALENDER
|13
|PAKKENELLIKER
|13
|PALÆSTINENSER
|13
|PARADOKSMAGER
|13
|PARAMEDICINER
|13
|PATRONHYLSTER
|13
|PENSELSPINDER
|13
|PENSIONSALDER
|13
|PERPENDIKULÆR
|13
|PERSONFNIDDER
|13
|PLATTENSLAGER
|13
|PLUDDERBUKSER
|13
|POPULARISATOR
|13
|POTENTIOMETER
|13
|PRINCIPRYTTER
|13
|PROBLEMKNUSER
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|PRODUKTANSVAR
|13
|PROGRAMLÆGGER
|13
|PROGRAMMERBAR
|13
|PROMILLEKØRER
|13
|PROTESTSANGER
|13
|PSYKOTEKNIKER
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|PUERTORICANER
|13
|PULVERSLUKKER
|13
|SAGSBEHANDLER
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|13
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|13
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|13
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|13
|SINGLESCULLER
|13
|SIOUXINDIANER
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|SKABERAKTAPIR
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|13
|SKOGGERLATTER
|13
|SKOLEDIREKTØR
|13
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|13
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|13
|SKUDDERMUDDER
|13
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|13
|SKÆLSKØRIANER
|13
|SLAGTERMESTER
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|SLAVEARBEJDER
|13
|SLÆGTSFORSKER
|13
|SMITTESPREDER
|13
|SMÅSKILLINGER
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|SNEDKERMESTER
|13
|SORTEKUNSTNER
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|SPENDERBUKSER
|13
|SPILFORDÆRVER
|13
|STADSINGENIØR
|13
|STANGSPRINGER
|13
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|13
|STATSFINANSER
|13
|STATSMINISTER
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|STEDFORTRÆDER
|13
|STJERNEKASTER
|13
|STOFMISBRUGER
|13
|STORFORBRUGER
|13
|STREJKEBRYDER
|13
|STRETCHBUKSER
|13
|STRIDSKRÆFTER
|13
|STRØMFORDELER
|13
|STRØMPEBUKSER
|13
|STRØMPEHOLDER
|13
|STRÅFORKORTER
|13
|STUDEREKAMMER
|13
|SUBSTITUERBAR
|13
|SVEJSEBRÆNDER
|13
|SVØMMEBRILLER
|13
|SYDAMERIKANER
|13
|SYNDEREGISTER
|13
|TABURETKLÆBER
|13
|TALENTSPEJDER
|13
|TANDBESKYTTER
|13
|TASKENSPILLER
|13
|TASTEOPERATØR
|13
|TELEFONBRUSER
|13
|TELEFONNUMMER
|13
|TELEFONPASSER
|13
|TELEFONSVARER
|13
|TELEFONSÆLGER
|13
|TELEMEKANIKER
|13
|TENNISKETSJER
|13
|TENNISSPILLER
|13
|TILKALDEVIKAR
|13
|TOBAKSHANDLER
|13
|TOPFORHANDLER
|13
|TOTENSCHLÆGER
|13
|TRANSFORMATOR
|13
|TREDAGESFEBER
|13
|TREKANTSLIBER
|13
|TROMPETBUKSER
|13
|UDREJSECENTER
|13
|UHELDSSVANGER
|13
|UNDERDIREKTØR
|13
|VALGBAROMETER
|13
|VALUTAHANDLER
|13
|VANEFORBRYDER
|13
|VERDENSBORGER
|13
|VERDENSMESTER
|13
|VICEINSPEKTØR
|13
|VINDUESKIGGER
|13
|VINDUESPUDSER
|13
|VINDUESVISKER
|13
|VINKELSKRIVER
|13
|VIOLINSPILLER
|13
|VÆRKTØJSMAGER
|13
|WHISTLEBLOWER
|13
Ord der slutter med R på 14 bogstaver
210 ord på 14 bogstaver
|Ord
|Bogstaver
|ADFÆRDSMØNSTER
|14
|ADMINISTRERBAR
|14
|AFROAMERIKANER
|14
|AMATØRORKESTER
|14
|ANANASKIRSEBÆR
|14
|APACHEINDIANER
|14
|ARRESTFORVARER
|14
|ASERBAJDSJANER
|14
|BAKTERIEKULTUR
|14
|BEDSTEFORÆLDER
|14
|BIJOUTERIVARER
|14
|BILLEDKUNSTNER
|14
|BISTANDSKONTOR
|14
|BLOMSTERBINDER
|14
|BOPÆLSFORÆLDER
|14
|BRANDINSPEKTØR
|14
|BØRNEMISBRUGER
|14
|BØRNEPSYKIATER
|14
|CANCERREGISTER
|14
|CEREMONIMESTER
|14
|CHAMPAGNEKØLER
|14
|CHEFFORHANDLER
|14
|CRICKETSPILLER
|14
|DEMERARASUKKER
|14
|DERAILLEURGEAR
|14
|DIPLOMINGENIØR
|14
|DISKENSPRINGER
|14
|DJÆVLEUDDRIVER
|14
|DOBBELTSCULLER
|14
|DRIFTSINGENIØR
|14
|DYBVANDSHUMMER
|14
|EJENDOMSMÆGLER
|14
|EKSTRAARBEJDER
|14
|ELEKTROSVEJSER
|14
|ENERGIMINISTER
|14
|ENSPÆNDERNATUR
|14
|EXCENTERSLIBER
|14
|FILIALBESTYRER
|14
|FILMINSTRUKTØR
|14
|FINANSMINISTER
|14
|FIRETAKTSMOTOR
|14
|FLØDEKARTOFLER
|14
|FODBOLDSPILLER
|14
|FORDRINGSHAVER
|14
|FORNØJELSESTUR
|14
|FRILUFTSTEATER
|14
|FUNKTIONSLEDER
|14
|FØDSELSHJÆLPER
|14
|FØRSTEDIREKTØR
|14
|GENERALAGENTUR
|14
|GENERALAUDITØR
|14
|GENERALISERBAR
|14
|GODSEKSPEDITØR
|14
|GRUNDTVIGIANER
|14
|GYMNASIELEKTOR
|14
|GYMNASTIKLÆRER
|14
|GÆSTEFORELÆSER
|14
|HANDELSGARTNER
|14
|HANDELSPARTNER
|14
|HJEMMECOMPUTER
|14
|HJÆLPEARBEJDER
|14
|HOFJÆGERMESTER
|14
|HUSBONDAFLØSER
|14
|HØJMIDDELALDER
|14
|IDENTIFICERBAR
|14
|INDREMISSIONÆR
|14
|INDUSTRICENTER
|14
|INDUSTRIFISKER
|14
|INITIATIVTAGER
|14
|KASSERERKONTOR
|14
|KLIMAFORKÆMPER
|14
|KLIMASKEPTIKER
|14
|KONTRASIGNATUR
|14
|KORREKTURLÆSER
|14
|KREATURHANDLER
|14
|KRIGSFORBRYDER
|14
|KRIMIFORFATTER
|14
|KRIMINALDOMMER
|14
|KRONIKREDAKTØR
|14
|KRØNIKESKRIVER
|14
|KULSYRESLUKKER
|14
|KULTURARBEJDER
|14
|KULTURMINISTER
|14
|KULTURREDAKTØR
|14
|KVANTIFICERBAR
|14
|KØBENHAVNERTUR
|14
|LAGERFORVALTER
|14
|LANDEVEJSRØVER
|14
|LANDSPOLITIKER
|14
|LATINERKVARTER
|14
|LEDELSESANSVAR
|14
|LOKALPOLITIKER
|14
|LÆNGDESPRINGER
|14
|MANGEMILLIONÆR
|14
|MARGINALVÆLGER
|14
|MARIAGERGENSER
|14
|MARIONETTEATER
|14
|MARKEDSKRÆFTER
|14
|MASKINARBEJDER
|14
|MASKININGENIØR
|14
|MASKINTEKNIKER
|14
|MATEMATIKLÆRER
|14
|MATRIKELNUMMER
|14
|MEJERIINGENIØR
|14
|MELLEMEUROPÆER
|14
|MELLEMTEKNIKER
|14
|MENNESKEKENDER
|14
|MENNESKEMYLDER
|14
|MIKROFONHOLDER
|14
|MIKROPROCESSOR
|14
|MINIATUREMALER
|14
|MULTIMILLIONÆR
|14
|NEWFOUNDLÆNDER
|14
|NIKOTINPLASTER
|14
|NORDAMERIKANER
|14
|NOTARIALKONTOR
|14
|NULFEJLSKULTUR
|14
|OPERETTESANGER
|14
|OPINIONSDANNER
|14
|OVERBORGMESTER
|14
|OVERGANGSALDER
|14
|PARAGRAFRYTTER
|14
|PARTIKELFILTER
|14
|PENGEAFPRESSER
|14
|PERGAMENTPAPIR
|14
|PERSILLEHAKKER
|14
|PERSONREGISTER
|14
|PITBULLTERRIER
|14
|PLAKATOPKLÆBER
|14
|PLIDDERPLADDER
|14
|POLITIASSESSOR
|14
|POLYESTERFIBER
|14
|POSTEKSPEDITØR
|14
|POSTKONTROLLØR
|14
|PRAGTEKSEMPLAR
|14
|PRESBYTERIANER
|14
|PRIVATCHAUFFØR
|14
|PRIVATSEKRETÆR
|14
|PRODUKTHANDLER
|14
|PROJEKTFORSKER
|14
|PUEBLOINDIANER
|14
|SAMFUNDSBORGER
|14
|SAMFUNDSREVSER
|14
|SAMTALEPARTNER
|14
|SELSKABSTØMMER
|14
|SENGEFORLIGGER
|14
|SENMIDDELALDER
|14
|SHOPPINGCENTER
|14
|SIKRINGSMONTØR
|14
|SILKEBORGENSER
|14
|SINGLEFORÆLDER
|14
|SKATTEMINISTER
|14
|SKOLEINSPEKTØR
|14
|SKORSTENSFEJER
|14
|SKRALDERLATTER
|14
|SKRÆDDERMESTER
|14
|SKØNLITTERATUR
|14
|SLIDDERSLADDER
|14
|SMITTEOPSPORER
|14
|SOCIALARBEJDER
|14
|SOCIALBEDRAGER
|14
|SOCIALDIREKTØR
|14
|SOCIALMINISTER
|14
|SOCIALRÅDGIVER
|14
|SPEKTAKELMAGER
|14
|SPORTSDIREKTØR
|14
|STANDARDUDSTYR
|14
|STANDUPKOMIKER
|14
|STATSADVOKATUR
|14
|STOKREAKTIONÆR
|14
|STORLEVERANDØR
|14
|STORRUMSKONTOR
|14
|STRYGEORKESTER
|14
|STUDIEVEJLEDER
|14
|STUETEMPERATUR
|14
|SUNDHEDSSEKTOR
|14
|SVENDBORGENSER
|14
|SYSTEMKRITIKER
|14
|SYSTEMUDVIKLER
|14
|SYVMILESTØVLER
|14
|TABLETCOMPUTER
|14
|TANTALUSKVALER
|14
|TEATERDIREKTØR
|14
|TEATERSKRÆDDER
|14
|TEKSTFORFATTER
|14
|TERRASSEVARMER
|14
|TILRETTELÆGGER
|14
|TIPSFORHANDLER
|14
|TITELFORSVARER
|14
|TOLDKONTROLLØR
|14
|TRAFIKMINISTER
|14
|TRANSPORTERBAR
|14
|TRAPEZKUNSTNER
|14
|TROMLEREVOLVER
|14
|TRYLLEFORMULAR
|14
|TRYLLEKUNSTNER
|14
|TUSINDKUNSTNER
|14
|UDENBORDSMOTOR
|14
|UDLANDSDANSKER
|14
|UDOKUMENTERBAR
|14
|UDSTØDNINGSRØR
|14
|UKONTROLLERBAR
|14
|UNDERBENKLÆDER
|14
|UNDERVANDSSKÆR
|14
|UNGDOMSOPRØRER
|14
|VICEBORGMESTER
|14
|VINDUESPOLERER
|14
|VOLDSFORBRYDER
|14
|VÆRTSHUSHOLDER
|14
|ÆRKEREAKTIONÆR
|14
Ord der slutter med R på 15 bogstaver
163 ord på 15 bogstaver
|Ord
|Bogstaver
|ABORTMODSTANDER
|15
|ADVOKATSEKRETÆR
|15
|AIREDALETERRIER
|15
|AKTIEANALYTIKER
|15
|ANGSTNEUROTIKER
|15
|BEVILLINGSHAVER
|15
|BLOMSTERGARTNER
|15
|BLOMSTERHANDLER
|15
|BOULEVARDTEATER
|15
|BYGGEHÅNDVÆRKER
|15
|BYGNINGSSNEDKER
|15
|BØRNEMISHANDLER
|15
|CENTRALEUROPÆER
|15
|DANSKAMERIKANER
|15
|DEPUTERETKAMMER
|15
|DESSERTKIRSEBÆR
|15
|DIFFERENTIERBAR
|15
|DISTANCEBLÆNDER
|15
|EJENDOMSHANDLER
|15
|EKSPERIMENTATOR
|15
|ELEKTROINGENIØR
|15
|ELEKTROTEKNIKER
|15
|FABRIKSARBEJDER
|15
|FALDSKÆRMSJÆGER
|15
|FAMILIERÅDGIVER
|15
|FAMILIEVEJLEDER
|15
|FILMSKUESPILLER
|15
|FLYVEINSTRUKTØR
|15
|FOLKESKOLELÆRER
|15
|FORBRUGERKULTUR
|15
|FORBUNDSKANSLER
|15
|FOREDRAGSHOLDER
|15
|FORHJULSTRÆKKER
|15
|FORSLAGSSTILLER
|15
|FORSTADSKVARTER
|15
|FREDERIKSBERGER
|15
|FREDERIKSBORGER
|15
|FREDERIKSHAVNER
|15
|FREDERIKSSUNDER
|15
|FREDERIKSVÆRKER
|15
|FREDSFORSTYRRER
|15
|FREMMEDARBEJDER
|15
|FREMMEDLEGIONÆR
|15
|FREMTIDSFORSKER
|15
|FRIMÆRKEHANDLER
|15
|FUGTIGHEDSMÅLER
|15
|GARDEROBENUMMER
|15
|GENERALDIREKTØR
|15
|GENERALSEKRETÆR
|15
|GRUNDLOVSFORHØR
|15
|GRÆNSEOVERLØBER
|15
|GRÆSHOPPESANGER
|15
|GULDALDERDIGTER
|15
|GULDSMEDEMESTER
|15
|GØDNINGSSPREDER
|15
|HARLEKINMØNSTER
|15
|HARMONIORKESTER
|15
|HEDTVANDSRENSER
|15
|HELLIGTREKONGER
|15
|HISTORIESKRIVER
|15
|HUNDREDTUSINDER
|15
|HVIDLØGSPRESSER
|15
|HÅNDBOLDSPILLER
|15
|HÅNDVÆRKSMESTER
|15
|IDENTITETSPAPIR
|15
|IDRÆTSMEDICINER
|15
|INDVANDRERLÆRER
|15
|INGENIØRTROPPER
|15
|INSTRUMENTMAGER
|15
|INTERNETUDBYDER
|15
|ISHOCKEYSPILLER
|15
|JUSTITSMINISTER
|15
|JUSTITSSEKRETÆR
|15
|KALUNDBORGENSER
|15
|KANALFORSTÆRKER
|15
|KANTINEBESTYRER
|15
|KARIKATURTEGNER
|15
|KARTOFFELLÆGGER
|15
|KILOMETERTÆLLER
|15
|KIOSKLITTERATUR
|15
|KIRKEHISTORIKER
|15
|KOLONIALHANDLER
|15
|KOMMUNEINGENIØR
|15
|KOMPOSTBEHOLDER
|15
|KONFLIKTFORSKER
|15
|KONTAKTFORÆLDER
|15
|KONTRAKTSPILLER
|15
|KORTBØLGESENDER
|15
|KRANSEKAGEFIGUR
|15
|KUBIKCENTIMETER
|15
|KULMINEARBEJDER
|15
|KUNSTHISTORIKER
|15
|KUNSTHÅNDVÆRKER
|15
|KVARTALSDRANKER
|15
|LANDEVEJSRIDDER
|15
|LANDSPLANLÆGGER
|15
|LANGTIDSHOLDBAR
|15
|LASTBILCHAUFFØR
|15
|LATINAMERIKANER
|15
|LETVANDSREAKTOR
|15
|LIECHTENSTEINER
|15
|LIGUSTERSVÆRMER
|15
|MANGEMILLIARDÆR
|15
|MATERIALHANDLER
|15
|MELLEMLÆGSPAPIR
|15
|MENNESKEHANDLER
|15
|MENNESKESMUGLER
|15
|MIDTERFORSVARER
|15
|MIGRANTARBEJDER
|15
|MILITÆRDIKTATUR
|15
|MULTIMILLIARDÆR
|15
|MYNDIGHEDSALDER
|15
|NATURHISTORIKER
|15
|NÆSEHÅRSTRIMMER
|15
|ORDBOGSREDAKTØR
|15
|ORDENSHÅNDHÆVER
|15
|OVERLEVELSESTUR
|15
|PARLAMENTARIKER
|15
|POLITIADVOKATUR
|15
|POLITIINSPEKTØR
|15
|POLITIKOMMISSÆR
|15
|PREMIERMINISTER
|15
|PRIORITETSHAVER
|15
|PRODUKTUDVIKLER
|15
|PROGRAMREDAKTØR
|15
|PSYKOANALYTIKER
|15
|SAKSKØBINGENSER
|15
|SAMFUNDSHJÆLPER
|15
|SAMVÆRSFORÆLDER
|15
|SCENEINSTRUKTØR
|15
|SELVMORDSBOMBER
|15
|SEMINARIELEKTOR
|15
|SEMINARIEREKTOR
|15
|SKARLAGENSFEBER
|15
|SKRIDTBESKYTTER
|15
|SLAVEFORSTÆRKER
|15
|SLEEPINGPARTNER
|15
|SMAGSFORSTÆRKER
|15
|SMUDSLITTERATUR
|15
|SPARRINGPARTNER
|15
|SPECIALARBEJDER
|15
|SPISEFRIKVARTER
|15
|SPÆDBØRNSUDSTYR
|15
|STEGETERMOMETER
|15
|STRAFFEREGISTER
|15
|SUPERSVÆRVÆGTER
|15
|SYMFONIORKESTER
|15
|SØNDERBORGENSER
|15
|SØSTRIDSKRÆFTER
|15
|TEKSTILARBEJDER
|15
|TEKSTILDESIGNER
|15
|TEKSTILINGENIØR
|15
|TITANIUMBRILLER
|15
|TRIVIALLITTERÆR
|15
|TVILLINGESØSTER
|15
|UDLANDSREDAKTØR
|15
|UIDENTIFICERBAR
|15
|UNDERLEVERANDØR
|15
|VIKTUALIEKÆLDER
|15
|VIRKELIGHEDSNÆR
|15
|VOLDSROMANTIKER
|15
|VÆRKSTEDSTEATER
|15
|ØKONOMIMINISTER
|15
Ord der slutter med R på 16 bogstaver
91 ord på 16 bogstaver
|Ord
|Bogstaver
|AKTIVITETSCENTER
|16
|ALDERSDIABETIKER
|16
|ALKOHOLMISBRUGER
|16
|ARBEJDSFORMIDLER
|16
|ARBEJDSMEDICINER
|16
|BEREDSKABSCENTER
|16
|BESLUTNINGSTAGER
|16
|BEVÆGELSESSENSOR
|16
|BILLETKONTROLLØR
|16
|BISTANDSMODTAGER
|16
|BRYGGERIARBEJDER
|16
|BYGNINGSARBEJDER
|16
|BYGNINGSINGENIØR
|16
|CENTRALAFRIKANER
|16
|CHRISTIANSFELDER
|16
|CHRISTIANSHAVNER
|16
|DIFFERENTIALGEAR
|16
|DOBERMANNPINCHER
|16
|EKSPLOSIONSMOTOR
|16
|ERHVERVSMINISTER
|16
|ERHVERVSVEJLEDER
|16
|EVIGHEDSKALENDER
|16
|FABRIKSINSPEKTØR
|16
|FAGFÆLLEBEDØMMER
|16
|FAMILIEFORSØRGER
|16
|FINLANDSSVENSKER
|16
|FIREHJULSTRÆKKER
|16
|FORRETNINGSFØRER
|16
|FORSIKRINGSTAGER
|16
|FORSTÅELSESPAPIR
|16
|FORSVARSMINISTER
|16
|FØDEVAREMINISTER
|16
|FØLELSESREGISTER
|16
|GAFFELTRUCKFØRER
|16
|GENNEMSNITSALDER
|16
|GRÅBRØDREKLOSTER
|16
|HANDLINGSMØNSTER
|16
|HANEFJEDSMØNSTER
|16
|INDUKTIONSKOMFUR
|16
|INDUSTRIARBEJDER
|16
|INDUSTRITEKNIKER
|16
|INSTITUTBESTYRER
|16
|INTERDISCIPLINÆR
|16
|JERNBANEARBEJDER
|16
|KABINETSSEKRETÆR
|16
|KAPUCINERKLOSTER
|16
|KARTOFFELOPTAGER
|16
|KLASSEMENTRYTTER
|16
|KOMMUNALARBEJDER
|16
|KOMMUNALDIREKTØR
|16
|KONCESSIONSHAVER
|16
|KONFERENCECENTER
|16
|KRIMINALTEKNIKER
|16
|KRÆNKELSESKULTUR
|16
|KULTURHISTORIKER
|16
|KUNSTSKØJTELØBER
|16
|KVADRATKILOMETER
|16
|KØKKENMEDHJÆLPER
|16
|KØNSROLLEMØNSTER
|16
|LANGTURSCHAUFFØR
|16
|LEVEOMKOSTNINGER
|16
|MANDAGSEKSEMPLAR
|16
|MINISTERSEKRETÆR
|16
|PARALLELIMPORTØR
|16
|PARKERINGSSENSOR
|16
|PIMPINELLEDRÅBER
|16
|PROTOKOLSEKRETÆR
|16
|SAGSOMKOSTNINGER
|16
|SATELLITHØJTALER
|16
|SEKSUALFORBRYDER
|16
|SKANDERBORGENSER
|16
|SKOLEBIBLIOTEKAR
|16
|SKYLDNERREGISTER
|16
|SMØRREBRØDSPAPIR
|16
|SMÅBØRNSFORÆLDER
|16
|SOCIALHISTORIKER
|16
|SUNDHEDSMINISTER
|16
|TEKNIKUMINGENIØR
|16
|TRAFIKINFORMATØR
|16
|TRAFIKKONTROLLØR
|16
|TRYKKERIARBEJDER
|16
|UDENLANDSDANSKER
|16
|UDENRIGSMINISTER
|16
|UDPANTNINGSHAVER
|16
|UNDERENTREPRENØR
|16
|URTEPOTTESKJULER
|16
|VIDEOBÅNDOPTAGER
|16
|VIKTUALIEHANDLER
|16
|VORDINGBORGENSER
|16
|VÆRNEPLIGTSALDER
|16
|YORKSHIRETERRIER
|16
Ord der slutter med R på 17 bogstaver
57 ord på 17 bogstaver
|Ord
|Bogstaver
|ANMELDEREKSEMPLAR
|17
|BEGIVENHEDSKULTUR
|17
|BEVÆGELSESMØNSTER
|17
|BLOMSTERDEKORATØR
|17
|BOGTILRETTELÆGGER
|17
|BREVKASSEREDAKTØR
|17
|BRÆNDEVINSBRÆNDER
|17
|BYGNINGSKONDUKTØR
|17
|CELSIUSTERMOMETER
|17
|DIGITALTERMOMETER
|17
|FALDSKÆRMSTROPPER
|17
|FJERNSYNSTEKNIKER
|17
|FOLKEMINDEFORSKER
|17
|FORBRÆNDINGSMOTOR
|17
|FORHANDLINGSLEDER
|17
|FORLAGSBOGHANDLER
|17
|FORMERINGSREAKTOR
|17
|FØRSTEBIBLIOTEKAR
|17
|FØRSTEGANGSVÆLGER
|17
|GARTNERMEDHJÆLPER
|17
|HISTORIEFORTÆLLER
|17
|INDENRIGSMINISTER
|17
|JOHANNITERKLOSTER
|17
|KARMELITERKLOSTER
|17
|KARTOFFELSKRÆLLER
|17
|KEYACCOUNTMANAGER
|17
|KOMMUNALPOLITIKER
|17
|KRIMINALINSPEKTØR
|17
|KRIMINALKOMMISSÆR
|17
|KVADRATCENTIMETER
|17
|KVIKSØLVBAROMETER
|17
|LABRADORRETRIEVER
|17
|LANDBRUGSMINISTER
|17
|LANDSHOLDSSPILLER
|17
|LANDSRETSSAGFØRER
|17
|LASTVOGNSCHAUFFØR
|17
|MANUFAKTURHANDLER
|17
|MATERIELFORVALTER
|17
|MEMOIRELITTERATUR
|17
|MESTERJAKELTEATER
|17
|MINISTERIALKONTOR
|17
|MOTIVATIONSFAKTOR
|17
|ORIGINALEKSEMPLAR
|17
|OVERHEADPROJEKTOR
|17
|PÆDAGOGMEDHJÆLPER
|17
|SAMARBEJDSPARTNER
|17
|SAMTIDSHISTORIKER
|17
|STUBBEKØBINGENSER
|17
|TOILETPAPIRHOLDER
|17
|TRAMPOLINSPRINGER
|17
|TRANSPORTMINISTER
|17
|TREDJEGRADSFORHØR
|17
|TRIVIALLITTERATUR
|17
|UNDERGRUNDSKULTUR
|17
|VERDENSLITTERATUR
|17
|VICESTATSMINISTER
|17
|VIRKSOMHEDSKULTUR
|17
Ord der slutter med R på 18 bogstaver
30 ord på 18 bogstaver
|Ord
|Bogstaver
|ANTIKVARBOGHANDLER
|18
|BESKYTTELSESFAKTOR
|18
|BLANDINGSMISBRUGER
|18
|BYGNINGSHÅNDVÆRKER
|18
|DIREKTIONSSEKRETÆR
|18
|ELEKTROINSTALLATØR
|18
|EMIGRANTLITTERATUR
|18
|FORSKNINGSMINISTER
|18
|FORÅRSFORNEMMELSER
|18
|FULDBLODSPOLITIKER
|18
|HØJSKOLEFORSTANDER
|18
|ISOLERINGSARBEJDER
|18
|KONCENTRATIONSLEJR
|18
|KONTRAREVOLUTIONÆR
|18
|KVIKSØLVTERMOMETER
|18
|LEVEBRØDSPOLITIKER
|18
|LITTERATURKRITIKER
|18
|MATERIALEFORVALTER
|18
|NATIONALROMANTIKER
|18
|PERSONALHISTORIKER
|18
|SEKUNDÆRLITTERATUR
|18
|SERVICEMEDARBEJDER
|18
|SIDEGADEVEKSELERER
|18
|SPORVOGNSKONDUKTØR
|18
|SPRECHSTALLMEISTER
|18
|STATIONSFORSTANDER
|18
|TRYKKEOMKOSTNINGER
|18
|UDVIKLINGSMINISTER
|18
|UNIVERSITETSCENTER
|18
|UNIVERSITETSLEKTOR
|18
Ord der slutter med R på 19 bogstaver
18 ord på 19 bogstaver
|Ord
|Bogstaver
|BLIKKENSLAGERMESTER
|19
|DISKUSSIONSDELTAGER
|19
|EKSPERIMENTALTEATER
|19
|ELEKTRONIKMEKANIKER
|19
|FONDSBØRSVEKSELERER
|19
|FORBINDELSESOFFICER
|19
|HEMMELIGHEDSKRÆMMER
|19
|HØJESTERETSSAGFØRER
|19
|INFEKTIONSMEDICINER
|19
|KALVEKASTNINGSFEBER
|19
|KARAKTERSKUESPILLER
|19
|KASSETTEBÅNDOPTAGER
|19
|LABORATORIETEKNIKER
|19
|PATERNOSTERELEVATOR
|19
|PROFESSIONSBACHELOR
|19
|STJERNESKRUETRÆKKER
|19
|STUDENTERMEDHJÆLPER
|19
|ÆKVATORIALGUINEANER
|19
Ord der slutter med R på 20 bogstaver
7 ord på 20 bogstaver
|Ord
|Bogstaver
|EKSPEDITIONSSEKRETÆR
|20
|FAHRENHEITTERMOMETER
|20
|GENNEMLØBSVANDVARMER
|20
|INTEGRATIONSMINISTER
|20
|INVESTERINGSRÅDGIVER
|20
|KONKURRENCEPARAMETER
|20
|PLANLÆGNINGSKALENDER
|20
Ord der slutter med R på 21 bogstaver
6 ord på 21 bogstaver
|Ord
|Bogstaver
|EUROPAPARLAMENTARIKER
|21
|FORSKNINGSBIBLIOTEKAR
|21
|UDVIKLINGSMEDARBEJDER
|21
|UNDERGRUNDSLITTERATUR
|21
|UNDERVISNINGSDIREKTØR
|21
|UNDERVISNINGSMINISTER
|21
Ord der slutter med R på 22 bogstaver
3 ord på 22 bogstaver
|Ord
|Bogstaver
|FØRSTEPERSONSFORTÆLLER
|22
|TREDJEPERSONSFORTÆLLER
|22
|UNDERVISNINGSINSPEKTØR
|22
Ord der slutter med R på 23 bogstaver
2 ord på 23 bogstaver
|Ord
|Bogstaver
|HERREEKVIPERINGSHANDLER
|23
|VOKSENUDDANNELSESCENTER
|23
Ord der slutter med R på 25 bogstaver
Ét ord på 25 bogstaver
|Ord
|Bogstaver
|KOMMUNIKATIONSMEDARBEJDER
|25
Ord der slutter med R på 26 bogstaver
Ét ord på 26 bogstaver
|Ord
|Bogstaver
|ANDENGENERATIONSINDVANDRER
|26
Ord der slutter med R på 27 bogstaver
2 ord på 27 bogstaver
|Ord
|Bogstaver
|FØRSTEGENERATIONSINDVANDRER
|27
|MENNESKERETTIGHEDSFORKÆMPER
|27
Ord med R inde i ordet
27.128 danske ord har R inde i ordet, fra 3 til 28 bogstaver.
3 bogstaver (42) · 4 bogstaver (368) · 5 bogstaver (767) · 6 bogstaver (1485) · 7 bogstaver (2434) · 8 bogstaver (3464) · 9 bogstaver (3936) · 10 bogstaver (3846) · 11 bogstaver (3198) · 12 bogstaver (2424) · 13 bogstaver (1784) · 14 bogstaver (1144) · 15 bogstaver (841) · 16 bogstaver (502) · 17 bogstaver (387) · 18 bogstaver (209) · 19 bogstaver (131) · 20 bogstaver (66) · 21 bogstaver (47) · 22 bogstaver (26) · 23 bogstaver (15) · 24 bogstaver (6) · 25 bogstaver (4) · 26 bogstaver (1) · 28 bogstaver (1)
Ord med R inde i ordet på 3 bogstaver
42 ord på 3 bogstaver
|Ord
|Bogstaver
|ARA
|3
|ARD
|3
|ARG
|3
|ARK
|3
|ARM
|3
|ARP
|3
|ART
|3
|ARV
|3
|BRO
|3
|BRÆ
|3
|DRÆ
|3
|ERG
|3
|FRA
|3
|FRI
|3
|FRO
|3
|FRØ
|3
|GRO
|3
|GRU
|3
|GRY
|3
|GRÅ
|3
|KRO
|3
|KRY
|3
|KRÆ
|3
|ORD
|3
|ORK
|3
|ORM
|3
|ORV
|3
|PRO
|3
|PRÆ
|3
|TRE
|3
|TRO
|3
|TRÆ
|3
|URO
|3
|URT
|3
|VRÅ
|3
|ÆRA
|3
|ÆRE
|3
|ÆRT
|3
|ØRE
|3
|ØRN
|3
|ÅRE
|3
|ÅRH
|3
Ord med R inde i ordet på 4 bogstaver
368 ord på 4 bogstaver
|Ord
|Bogstaver
|ARIE
|4
|ARNE
|4
|ARRE
|4
|ARTE
|4
|ARVE
|4
|AURA
|4
|AVRA
|4
|BARE
|4
|BARK
|4
|BARM
|4
|BARN
|4
|BARS
|4
|BERO
|4
|BIRK
|4
|BORD
|4
|BORE
|4
|BORG
|4
|BORT
|4
|BRAG
|4
|BRAK
|4
|BRAM
|4
|BRAS
|4
|BRAT
|4
|BRAV
|4
|BRED
|4
|BREV
|4
|BRIE
|4
|BRIG
|4
|BRIK
|4
|BROD
|4
|BROK
|4
|BROM
|4
|BRUD
|4
|BRUG
|4
|BRUM
|4
|BRUN
|4
|BRUS
|4
|BRYG
|4
|BRYN
|4
|BRÆK
|4
|BRÆT
|4
|BRØD
|4
|BRØK
|4
|BRØL
|4
|BURE
|4
|BYRD
|4
|BÆRE
|4
|BØRS
|4
|BÅRE
|4
|DART
|4
|DERI
|4
|DIRK
|4
|DORG
|4
|DORN
|4
|DRAB
|4
|DRAG
|4
|DRAM
|4
|DRAP
|4
|DREJ
|4
|DREV
|4
|DRIK
|4
|DRIL
|4
|DROG
|4
|DROP
|4
|DROT
|4
|DRUE
|4
|DRUG
|4
|DRUK
|4
|DRYP
|4
|DRYS
|4
|DRÆG
|4
|DRÆN
|4
|DRØJ
|4
|DRØM
|4
|DRØN
|4
|DRØV
|4
|DURE
|4
|DURK
|4
|DØRG
|4
|DØRK
|4
|DÅRE
|4
|ECRU
|4
|ERGO
|4
|EROS
|4
|EROT
|4
|ERTS
|4
|EURO
|4
|FARE
|4
|FARM
|4
|FARS
|4
|FART
|4
|FERM
|4
|FIRE
|4
|FIRS
|4
|FORE
|4
|FORK
|4
|FORM
|4
|FORT
|4
|FRED
|4
|FREM
|4
|FROM
|4
|FRUE
|4
|FRYD
|4
|FRYS
|4
|FRÆK
|4
|FRÅS
|4
|FURE
|4
|FYRE
|4
|FÆRD
|4
|FÆRT
|4
|FØRE
|4
|FØRN
|4
|GARN
|4
|GERE
|4
|GIRE
|4
|GIRO
|4
|GRAB
|4
|GRAD
|4
|GRAF
|4
|GRAL
|4
|GRAM
|4
|GRAN
|4
|GRAT
|4
|GRAV
|4
|GRAY
|4
|GREB
|4
|GREJ
|4
|GREL
|4
|GREN
|4
|GRIB
|4
|GRIF
|4
|GRIM
|4
|GRIN
|4
|GRIP
|4
|GRIS
|4
|GROG
|4
|GROS
|4
|GROV
|4
|GRUE
|4
|GRUK
|4
|GRUM
|4
|GRUS
|4
|GRUT
|4
|GRYN
|4
|GRÆS
|4
|GRØD
|4
|GRØN
|4
|GRÅD
|4
|GURU
|4
|GYRO
|4
|GÆRE
|4
|GØRE
|4
|GÅRD
|4
|HARE
|4
|HARK
|4
|HARM
|4
|HERI
|4
|HERO
|4
|HIRD
|4
|HORA
|4
|HORE
|4
|HORK
|4
|HORN
|4
|HURI
|4
|HYRE
|4
|HØRE
|4
|HØRM
|4
|HÅRD
|4
|IRIS
|4
|IRRE
|4
|IRSK
|4
|IVRE
|4
|JARL
|4
|JERN
|4
|JORD
|4
|JURA
|4
|JURY
|4
|JÆRV
|4
|KARL
|4
|KARM
|4
|KERE
|4
|KORK
|4
|KORN
|4
|KORS
|4
|KORT
|4
|KRAK
|4
|KRAM
|4
|KRAN
|4
|KRAP
|4
|KRAS
|4
|KRAT
|4
|KRAV
|4
|KRIG
|4
|KRIS
|4
|KROG
|4
|KROM
|4
|KROP
|4
|KRUK
|4
|KRUM
|4
|KRUS
|4
|KRYB
|4
|KRÆS
|4
|KRØL
|4
|KURE
|4
|KURS
|4
|KURV
|4
|KÆRE
|4
|KÆRV
|4
|KØRE
|4
|KÅRE
|4
|LARM
|4
|LIRE
|4
|LORD
|4
|LORT
|4
|LURE
|4
|LYRE
|4
|LÆRD
|4
|LÆRE
|4
|LÆRK
|4
|MARE
|4
|MARK
|4
|MARV
|4
|MERE
|4
|MORD
|4
|MORE
|4
|MORF
|4
|MORO
|4
|MURE
|4
|MYRE
|4
|MÆRS
|4
|MØRK
|4
|NARV
|4
|NORD
|4
|NORM
|4
|NYRE
|4
|NÆRE
|4
|NØRD
|4
|OFRE
|4
|OKRA
|4
|ORAL
|4
|ORKE
|4
|ORME
|4
|ORNE
|4
|OVRE
|4
|PARI
|4
|PARK
|4
|PART
|4
|PERM
|4
|PIRK
|4
|PORE
|4
|PORS
|4
|PORT
|4
|PRAJ
|4
|PRAL
|4
|PRAM
|4
|PREN
|4
|PRES
|4
|PRIK
|4
|PRIM
|4
|PRIS
|4
|PROF
|4
|PROP
|4
|PRUD
|4
|PRUT
|4
|PRYD
|4
|PRÆG
|4
|PRÆK
|4
|PRÅS
|4
|PURE
|4
|PURK
|4
|PÆRE
|4
|SARG
|4
|SARI
|4
|SART
|4
|SERV
|4
|SKRU
|4
|SKRÅ
|4
|SORG
|4
|SORT
|4
|STRØ
|4
|STRÅ
|4
|SURA
|4
|SYRE
|4
|SÆRK
|4
|SÅRE
|4
|TARA
|4
|TARM
|4
|TARV
|4
|TERM
|4
|TERN
|4
|TORA
|4
|TORN
|4
|TORP
|4
|TORT
|4
|TORV
|4
|TRAN
|4
|TRAV
|4
|TREK
|4
|TRES
|4
|TRIN
|4
|TRIO
|4
|TRIP
|4
|TRIT
|4
|TROP
|4
|TROS
|4
|TRUE
|4
|TRUG
|4
|TRUP
|4
|TRUT
|4
|TRYG
|4
|TRYK
|4
|TRÆF
|4
|TRÆG
|4
|TRÆK
|4
|TRÆL
|4
|TRÆN
|4
|TRÆT
|4
|TRÅD
|4
|TURE
|4
|TYRE
|4
|TYRK
|4
|TÆRE
|4
|TØRN
|4
|TØRV
|4
|TÅRE
|4
|TÅRN
|4
|UFRI
|4
|URAN
|4
|URDU
|4
|UREN
|4
|URET
|4
|URIN
|4
|URNE
|4
|URYD
|4
|URÆD
|4
|URÅD
|4
|UTRO
|4
|VARE
|4
|VARM
|4
|VARP
|4
|VARV
|4
|VERS
|4
|VIRE
|4
|VRAG
|4
|VRED
|4
|VRID
|4
|VRIK
|4
|VRIS
|4
|VRÆL
|4
|VÆRD
|4
|VÆRE
|4
|VÆRK
|4
|VÆRN
|4
|VÆRT
|4
|VÅRE
|4
|WIRE
|4
|WRAP
|4
|YARD
|4
|YDRE
|4
|YTRE
|4
|ÆDRU
|4
|ÆRME
|4
|ØVRE
|4
|ÅDRE
|4
|ÅGRE
|4
|ÅRET
|4
|ÅRLE
|4
|ÅRTI
|4
Ord med R inde i ordet på 5 bogstaver
767 ord på 5 bogstaver
|Ord
|Bogstaver
|ABORT
|5
|ADRÆT
|5
|AEROB
|5
|AFART
|5
|AGERE
|5
|AGERN
|5
|AGORA
|5
|AGURK
|5
|AHORN
|5
|AKRYL
|5
|ALARM
|5
|ALERT
|5
|ALRUM
|5
|AMBRA
|5
|AMORF
|5
|ANGRE
|5
|ANKRE
|5
|ANRÅB
|5
|AORTA
|5
|APRIL
|5
|AREAL
|5
|ARENA
|5
|ARGON
|5
|ARGOT
|5
|ARISK
|5
|ARKIV
|5
|ARMOD
|5
|AROMA
|5
|ARRAK
|5
|ARRET
|5
|ARRIG
|5
|ARSEN
|5
|ARSIS
|5
|ARTIG
|5
|ARVÆV
|5
|ATTRÅ
|5
|AVERS
|5
|BARAK
|5
|BARBE
|5
|BARDE
|5
|BARET
|5
|BAROK
|5
|BARON
|5
|BARRE
|5
|BARSK
|5
|BARYL
|5
|BARYT
|5
|BEDRE
|5
|BEFRI
|5
|BERET
|5
|BERYL
|5
|BETRO
|5
|BEÆRE
|5
|BIORD
|5
|BJERG
|5
|BJØRN
|5
|BLÆRE
|5
|BORDE
|5
|BORGE
|5
|BORNE
|5
|BORST
|5
|BORTE
|5
|BRAGE
|5
|BRAND
|5
|BRASE
|5
|BRASK
|5
|BRAST
|5
|BRAVO
|5
|BREAK
|5
|BREDE
|5
|BRIKS
|5
|BRINK
|5
|BRINT
|5
|BRISE
|5
|BRIST
|5
|BRITE
|5
|BRUGE
|5
|BRUGS
|5
|BRUNE
|5
|BRUSE
|5
|BRUSK
|5
|BRYDE
|5
|BRYSK
|5
|BRYST
|5
|BRÆGE
|5
|BRØDE
|5
|BRØLE
|5
|BRØND
|5
|BRØST
|5
|BURDE
|5
|BURKA
|5
|BURRE
|5
|BYRDE
|5
|BYRET
|5
|BYRUM
|5
|BYRÅD
|5
|BÆRME
|5
|BÆVRE
|5
|BØRST
|5
|CERUT
|5
|CHARM
|5
|CIRKA
|5
|CORNY
|5
|CRACK
|5
|CRAWL
|5
|CRAZY
|5
|CREDO
|5
|CREME
|5
|CREPE
|5
|CROSS
|5
|CURIE
|5
|DALRE
|5
|DAVRE
|5
|DERAF
|5
|DERBY
|5
|DEROM
|5
|DEROP
|5
|DERPÅ
|5
|DERUD
|5
|DIRKE
|5
|DIRRE
|5
|DJÆRV
|5
|DORGE
|5
|DORSK
|5
|DRAGE
|5
|DRAGT
|5
|DRAMA
|5
|DRAPA
|5
|DREJE
|5
|DREJL
|5
|DRENG
|5
|DRESS
|5
|DRIFT
|5
|DRINK
|5
|DRIVE
|5
|DROGE
|5
|DRONE
|5
|DROPS
|5
|DRUDE
|5
|DRÆBE
|5
|DRÆNE
|5
|DRÆVE
|5
|DRØJE
|5
|DRØNE
|5
|DRÅBE
|5
|DURUM
|5
|DVÆRG
|5
|DYRKE
|5
|DÆMRE
|5
|EDERS
|5
|EGERN
|5
|ENORM
|5
|ENRUM
|5
|ENTRE
|5
|ENØRE
|5
|ERIKA
|5
|ESROM
|5
|ETÅRS
|5
|EVERT
|5
|FARAD
|5
|FARAO
|5
|FARCE
|5
|FAREN
|5
|FARIN
|5
|FARSI
|5
|FARTE
|5
|FARVE
|5
|FEJRE
|5
|FERIE
|5
|FERLE
|5
|FERSK
|5
|FIMRE
|5
|FIRMA
|5
|FIRME
|5
|FIRTI
|5
|FJERN
|5
|FJERT
|5
|FJORD
|5
|FLERE
|5
|FLIRE
|5
|FLIRT
|5
|FLORA
|5
|FODRE
|5
|FORAN
|5
|FORBI
|5
|FORCE
|5
|FORDI
|5
|FOREL
|5
|FORGÅ
|5
|FORKE
|5
|FORME
|5
|FORMÅ
|5
|FORNE
|5
|FORNY
|5
|FORPÅ
|5
|FORRÅ
|5
|FORSE
|5
|FORTE
|5
|FORUD
|5
|FORUM
|5
|FRAGT
|5
|FRAGÅ
|5
|FRANC
|5
|FRANK
|5
|FRASE
|5
|FREAK
|5
|FREDE
|5
|FRELS
|5
|FREON
|5
|FRISE
|5
|FRISK
|5
|FRIST
|5
|FRONT
|5
|FROST
|5
|FRUGT
|5
|FRYDE
|5
|FRYGT
|5
|FRYNS
|5
|FRYSE
|5
|FRÆSE
|5
|FRÅDE
|5
|FRÅSE
|5
|FURET
|5
|FURIE
|5
|FYORD
|5
|FYRIG
|5
|FYRRE
|5
|FYRÅB
|5
|FÆRGE
|5
|FØRST
|5
|FÅRET
|5
|GARDE
|5
|GARVE
|5
|GEARE
|5
|GENRE
|5
|GERNE
|5
|GIRAF
|5
|GITRE
|5
|GJORD
|5
|GRADE
|5
|GRAMS
|5
|GRAND
|5
|GRANT
|5
|GRAPE
|5
|GRAVE
|5
|GREEN
|5
|GREJE
|5
|GRENE
|5
|GREVE
|5
|GRIBE
|5
|GRILL
|5
|GRIME
|5
|GRIND
|5
|GRINE
|5
|GRISE
|5
|GRISK
|5
|GROWL
|5
|GRUBE
|5
|GRUMS
|5
|GRUND
|5
|GRUSE
|5
|GRYDE
|5
|GRYNT
|5
|GRÆDE
|5
|GRÆSK
|5
|GRØDE
|5
|GRØFT
|5
|GRØNT
|5
|GRÅNE
|5
|GYROS
|5
|GÆRDE
|5
|HAMRE
|5
|HARAM
|5
|HAREM
|5
|HARKE
|5
|HARME
|5
|HARPE
|5
|HARPY
|5
|HARSK
|5
|HARVE
|5
|HAVRE
|5
|HEJRE
|5
|HENRY
|5
|HERAF
|5
|HERME
|5
|HEROM
|5
|HEROP
|5
|HERPÅ
|5
|HERRE
|5
|HERSE
|5
|HERTZ
|5
|HERUD
|5
|HERUT
|5
|HIRSE
|5
|HJORD
|5
|HJORT
|5
|HORDE
|5
|HORST
|5
|HURRA
|5
|HVERV
|5
|HVORI
|5
|HYRDE
|5
|HÆDRE
|5
|HÆRDE
|5
|HÆRGE
|5
|HØJRE
|5
|HØRME
|5
|HÅRET
|5
|IDRÆT
|5
|IFØRE
|5
|INDRE
|5
|INERT
|5
|INTRO
|5
|IRISK
|5
|IRONI
|5
|IRRET
|5
|IRØRE
|5
|ISFRI
|5
|IVRIG
|5
|JAMRE
|5
|JOLRE
|5
|JORDE
|5
|KADRE
|5
|KAPRE
|5
|KARAT
|5
|KARET
|5
|KARGO
|5
|KARMA
|5
|KARPE
|5
|KARRY
|5
|KARSE
|5
|KARSK
|5
|KARTE
|5
|KARVE
|5
|KERNE
|5
|KERTE
|5
|KERUB
|5
|KIRKE
|5
|KLARE
|5
|KLERK
|5
|KLIRE
|5
|KLORE
|5
|KNARK
|5
|KNIRK
|5
|KOBRA
|5
|KOPRA
|5
|KORAL
|5
|KORAN
|5
|KORDE
|5
|KORPS
|5
|KORSE
|5
|KORTE
|5
|KRADS
|5
|KRAFT
|5
|KRAGE
|5
|KRANK
|5
|KRANS
|5
|KRAVE
|5
|KRAVL
|5
|KREBS
|5
|KREDS
|5
|KREOL
|5
|KRIDT
|5
|KRIMI
|5
|KRISE
|5
|KROAT
|5
|KROGE
|5
|KROLF
|5
|KRONE
|5
|KRUDT
|5
|KRUSE
|5
|KRYBE
|5
|KRYDS
|5
|KRYPT
|5
|KRÆFT
|5
|KRÆGE
|5
|KRÆSE
|5
|KRÆVE
|5
|KRAAL
|5
|KRÅSE
|5
|KURIE
|5
|KURRE
|5
|KURVE
|5
|KVARK
|5
|KVART
|5
|KVÆRK
|5
|KVÆRN
|5
|KYRAS
|5
|KYRIE
|5
|KÆRNE
|5
|KÆRRE
|5
|KÅRDE
|5
|LAGRE
|5
|LARGE
|5
|LARGO
|5
|LARME
|5
|LARVE
|5
|LEJRE
|5
|LERET
|5
|LEVRE
|5
|LIERE
|5
|LIRKE
|5
|LITRA
|5
|LOGRE
|5
|LOREN
|5
|LUMRE
|5
|LUTRE
|5
|LYRIK
|5
|LÆRKE
|5
|MADRO
|5
|MAGRE
|5
|MAKRO
|5
|MAORI
|5
|MARCH
|5
|MARIN
|5
|MARSK
|5
|MARTS
|5
|MERIT
|5
|METRO
|5
|MIMRE
|5
|MITRA
|5
|MORAL
|5
|MOREL
|5
|MORSE
|5
|MUDRE
|5
|MURBI
|5
|MURRE
|5
|MYRDE
|5
|MYRRA
|5
|MYRTE
|5
|MÆRKE
|5
|MØRKE
|5
|MØRNE
|5
|NARKO
|5
|NARRE
|5
|NEDRE
|5
|NERIE
|5
|NERTZ
|5
|NERVE
|5
|NIÅRS
|5
|NOPRE
|5
|NORNE
|5
|NORSK
|5
|NULRE
|5
|NURSE
|5
|NYRIG
|5
|NÆRIG
|5
|NÆRME
|5
|NÆRPÅ
|5
|NØRDE
|5
|OPART
|5
|OPERA
|5
|OPRET
|5
|OPRÅB
|5
|ORDEN
|5
|ORDNE
|5
|ORDRE
|5
|ORGAN
|5
|ORGEL
|5
|ORGIE
|5
|ORKAN
|5
|ORKIS
|5
|ORLON
|5
|ORLOV
|5
|ORNAT
|5
|PARAT
|5
|PARIA
|5
|PARKA
|5
|PARRE
|5
|PARSE
|5
|PARTI
|5
|PARTY
|5
|PARYK
|5
|PEBRE
|5
|PERLE
|5
|PERSE
|5
|PIRAT
|5
|PIRKE
|5
|PIROG
|5
|PIROL
|5
|PIRRE
|5
|PLIRE
|5
|PLØRE
|5
|PORET
|5
|PORNO
|5
|PORRE
|5
|PORTO
|5
|PORØS
|5
|PRAGT
|5
|PRAJE
|5
|PRALE
|5
|PRENT
|5
|PRIMA
|5
|PRIME
|5
|PRIMO
|5
|PRINS
|5
|PRINT
|5
|PRION
|5
|PRISE
|5
|PROSA
|5
|PROVO
|5
|PRUNK
|5
|PRUST
|5
|PRYDE
|5
|PRYGL
|5
|PRÆGE
|5
|PRÆKE
|5
|PRÆST
|5
|PRØVE
|5
|PUDRE
|5
|PURRE
|5
|PURSE
|5
|PYLRE
|5
|SCORE
|5
|SEJRE
|5
|SERAF
|5
|SERGE
|5
|SERIE
|5
|SERIF
|5
|SERUM
|5
|SERVE
|5
|SERØS
|5
|SFÆRE
|5
|SIKRE
|5
|SIMRE
|5
|SIRAT
|5
|SIRTS
|5
|SIRUP
|5
|SITRE
|5
|SKARE
|5
|SKARN
|5
|SKARP
|5
|SKARV
|5
|SKRAB
|5
|SKRAL
|5
|SKRAP
|5
|SKRAT
|5
|SKRED
|5
|SKRIG
|5
|SKRIN
|5
|SKRIV
|5
|SKROG
|5
|SKROT
|5
|SKRUB
|5
|SKRUD
|5
|SKRUE
|5
|SKRUK
|5
|SKRÆK
|5
|SKRÆL
|5
|SKRÆV
|5
|SKRÅL
|5
|SKRÅS
|5
|SKURE
|5
|SKURK
|5
|SKURV
|5
|SKÆRE
|5
|SKÆRF
|5
|SKÆRM
|5
|SKÆRV
|5
|SKØRT
|5
|SLURK
|5
|SLØRE
|5
|SMART
|5
|SMØRE
|5
|SNARE
|5
|SNART
|5
|SNERT
|5
|SNORK
|5
|SNÆRE
|5
|SNØRE
|5
|SPARE
|5
|SPARK
|5
|SPERM
|5
|SPIRE
|5
|SPORE
|5
|SPORT
|5
|SPRAY
|5
|SPRIT
|5
|SPROG
|5
|SPRUT
|5
|SPRÆL
|5
|SPRØD
|5
|SPURT
|5
|SPURV
|5
|START
|5
|STORK
|5
|STORM
|5
|STORY
|5
|STRAF
|5
|STRAM
|5
|STREG
|5
|STRID
|5
|STRIK
|5
|STRIP
|5
|STROP
|5
|STRUT
|5
|STRYG
|5
|STRÆB
|5
|STRÆK
|5
|STRØG
|5
|STRØM
|5
|STYRE
|5
|STYRT
|5
|STÆRK
|5
|SUKRE
|5
|SURFE
|5
|SURRE
|5
|SVARE
|5
|SVIRE
|5
|SVIRP
|5
|SVÆRD
|5
|SVÆRM
|5
|SYREN
|5
|SYRNE
|5
|SÆRBO
|5
|SØREN
|5
|SØRET
|5
|SØRGE
|5
|TARIF
|5
|TAROK
|5
|TEORI
|5
|TERME
|5
|TERNE
|5
|TERPE
|5
|TERRE
|5
|TERTS
|5
|TIARA
|5
|TIRRE
|5
|TIØRE
|5
|TIÅRS
|5
|TJÆRE
|5
|TJØRN
|5
|TORSK
|5
|TORSO
|5
|TOÅRS
|5
|TRAGT
|5
|TRAMP
|5
|TRANE
|5
|TRANG
|5
|TRAVE
|5
|TRAVL
|5
|TRAWL
|5
|TREMA
|5
|TREND
|5
|TRETI
|5
|TREVL
|5
|TRIAS
|5
|TRICK
|5
|TRIND
|5
|TRINE
|5
|TRIOL
|5
|TRIST
|5
|TRIVI
|5
|TRODS
|5
|TROFÆ
|5
|TROKÆ
|5
|TROLD
|5
|TRONE
|5
|TROPE
|5
|TRUCK
|5
|TRUMF
|5
|TRUST
|5
|TRYNE
|5
|TRÆDE
|5
|TRÆET
|5
|TRÆLS
|5
|TRÆNE
|5
|TRÆSK
|5
|TRØJE
|5
|TRØST
|5
|TRÅDE
|5
|TULRE
|5
|TURBO
|5
|TURDE
|5
|TVÆRE
|5
|TVÆRS
|5
|TVÆRT
|5
|TYRAN
|5
|TÆRTE
|5
|TØJRE
|5
|TØMRE
|5
|TØRIS
|5
|TØRKE
|5
|TØRNE
|5
|TØRRE
|5
|TØRST
|5
|TÅRNE
|5
|UDFRI
|5
|UDRIV
|5
|UDRØJ
|5
|UDRÅB
|5
|UDØRK
|5
|UFRED
|5
|UFØRE
|5
|UGRÆS
|5
|UHYRE
|5
|UHØRT
|5
|ULÆRD
|5
|UMBRA
|5
|UNDRE
|5
|URBAN
|5
|UREDE
|5
|UREDT
|5
|UREEL
|5
|URREM
|5
|URTID
|5
|URUND
|5
|URÆMI
|5
|URØRT
|5
|UTRYG
|5
|UVORN
|5
|VANRY
|5
|VARAN
|5
|VARIA
|5
|VARIG
|5
|VARME
|5
|VARPE
|5
|VARTE
|5
|VARYL
|5
|VATRE
|5
|VEJRE
|5
|VERFE
|5
|VERST
|5
|VERVE
|5
|VIMRE
|5
|VIRAK
|5
|VIRAL
|5
|VIRIL
|5
|VIRKE
|5
|VIRRE
|5
|VIRUS
|5
|VORDE
|5
|VORES
|5
|VORTE
|5
|VRAGE
|5
|VRANG
|5
|VREDE
|5
|VRIDE
|5
|VRIST
|5
|VRÆLE
|5
|VRØVL
|5
|VÆDRE
|5
|VÆGRE
|5
|VÆRDI
|5
|VÆREN
|5
|VÆRFT
|5
|VÆRGE
|5
|VÆRKE
|5
|VÆRNE
|5
|VÆRRE
|5
|VÆRST
|5
|ZEBRA
|5
|ÆNDRE
|5
|ÆRGRE
|5
|ÆRLIG
|5
|ÆRØBO
|5
|ÆRØSK
|5
|ÆVRED
|5
|ØRIGE
|5
|ØRKEN
|5
|ØRRED
|5
|ØSTRE
|5
|ØVRIG
|5
|ÅRBOG
|5
|ÅRING
|5
|ÅRLIG
|5
|ÅRSAG
|5
Ord med R inde i ordet på 6 bogstaver
1.485 ord på 6 bogstaver
|Ord
|Bogstaver
|ABETRÆ
|6
|ABNORM
|6
|ABORRE
|6
|ABRUPT
|6
|ABSURD
|6
|ADDERE
|6
|ADFÆRD
|6
|ADVARE
|6
|AFBRUD
|6
|AFBRÆK
|6
|AFDRAG
|6
|AFFYRE
|6
|AFFÆRE
|6
|AFFØRE
|6
|AFGØRE
|6
|AFHØRE
|6
|AFKROG
|6
|AFLIRE
|6
|AFLURE
|6
|AFLÆRE
|6
|AFREDT
|6
|AFRIDS
|6
|AFRIME
|6
|AFRIVE
|6
|AFRUSE
|6
|AFSYRE
|6
|AFTRYK
|6
|AFTRÆK
|6
|AIRBAG
|6
|AKKORD
|6
|AKRIBI
|6
|AKTERE
|6
|ALDRIG
|6
|ALRUNE
|6
|AMFORA
|6
|AMORAL
|6
|AMORIN
|6
|AMPERE
|6
|ANARKI
|6
|ANBRUD
|6
|ANDERI
|6
|ANDRIK
|6
|ANFØRE
|6
|ANGORA
|6
|ANGREB
|6
|ANORAK
|6
|ANPART
|6
|ANRÅBE
|6
|ANTRIT
|6
|ANTRÆK
|6
|APARTE
|6
|APTERE
|6
|ARALIE
|6
|ARILDS
|6
|ARKADE
|6
|ARMADA
|6
|ARMERE
|6
|ARMLÆN
|6
|ARREST
|6
|ARTIST
|6
|ARTIUM
|6
|ARVING
|6
|ASATRO
|6
|ASTERS
|6
|ASTRAL
|6
|ATRIUM
|6
|ATROFI
|6
|ATTRAP
|6
|BAGERI
|6
|BAGFRA
|6
|BALDRE
|6
|BARDUN
|6
|BARDUS
|6
|BARIUM
|6
|BARKET
|6
|BAROLO
|6
|BARONI
|6
|BARSEL
|6
|BARSLE
|6
|BASERE
|6
|BEDRAG
|6
|BEDYRE
|6
|BEDÅRE
|6
|BEFARE
|6
|BEGREB
|6
|BEGÆRE
|6
|BELURE
|6
|BELÆRE
|6
|BENFRI
|6
|BENRAD
|6
|BEREDE
|6
|BEREDT
|6
|BERIGE
|6
|BERUSE
|6
|BERØMT
|6
|BERØRE
|6
|BERØVE
|6
|BERÅBE
|6
|BESTRØ
|6
|BETRYK
|6
|BETRÆK
|6
|BEVARE
|6
|BIBRØD
|6
|BIDRAG
|6
|BIKORT
|6
|BILFRI
|6
|BINYRE
|6
|BIRDIE
|6
|BIRKES
|6
|BISTRO
|6
|BITRYK
|6
|BJERGE
|6
|BLADRE
|6
|BLAFRE
|6
|BLYFRI
|6
|BLYROD
|6
|BLÆRET
|6
|BLÆVRE
|6
|BLÅGRÅ
|6
|BLÅRÆV
|6
|BLÅTRÆ
|6
|BOARDE
|6
|BOFORM
|6
|BOGORM
|6
|BOLERO
|6
|BOLTRE
|6
|BORAKS
|6
|BORDEL
|6
|BORGEN
|6
|BORING
|6
|BORTGÅ
|6
|BORTSE
|6
|BRAKKE
|6
|BRALRE
|6
|BRAMME
|6
|BRAMRÅ
|6
|BRANDY
|6
|BRANKE
|6
|BRASEN
|6
|BRECHE
|6
|BREDDE
|6
|BREGNE
|6
|BREMSE
|6
|BREVTE
|6
|BRIDGE
|6
|BRIEFE
|6
|BRIKET
|6
|BRILLE
|6
|BRINGE
|6
|BRINTE
|6
|BRISTE
|6
|BROBUE
|6
|BROCHE
|6
|BRODDE
|6
|BRODSØ
|6
|BRODÆK
|6
|BROFAG
|6
|BROGET
|6
|BROKKE
|6
|BROMID
|6
|BRONZE
|6
|BROSME
|6
|BROVTE
|6
|BROWSE
|6
|BRUDEN
|6
|BRUGDE
|6
|BRUMME
|6
|BRUNCH
|6
|BRUNST
|6
|BRUTAL
|6
|BRUTTO
|6
|BRYDES
|6
|BRYGGE
|6
|BRYNJE
|6
|BRYOZO
|6
|BRYSTE
|6
|BRÆKKE
|6
|BRÆMME
|6
|BRÆNDE
|6
|BRÆTTE
|6
|BRØSIG
|6
|BULDRE
|6
|BUNKRE
|6
|BUREAU
|6
|BURNUS
|6
|BYBARN
|6
|BYKORT
|6
|BYPARK
|6
|BYPORT
|6
|BÆRING
|6
|BØRSTE
|6
|CARIES
|6
|CARIØS
|6
|CENTRE
|6
|CERISE
|6
|CERIUM
|6
|CHAKRA
|6
|CHARGE
|6
|CHARME
|6
|CHARPI
|6
|CICERO
|6
|CIRKEL
|6
|CIRKLE
|6
|CIRKUS
|6
|CITERE
|6
|CITRAT
|6
|CITRIN
|6
|CITR