Ord med R

Aug 4, 2026 | Krydsord

Der findes 35.599 danske ord med bogstavet R. Her er de alle sammen — 2.393 der starter med R, 6.078 der slutter på R og 27.128 hvor bogstavet står inde i ordet. Alle er inddelt efter antal bogstaver, så du kan gå direkte til den længde, du mangler.

R er et af de hyppige bogstaver, så listen er lang. Brug søgefeltet herunder til at slå det du mangler op direkte — det er hurtigere end at rulle ned gennem alle længdegrupperne.

Listen er bygget af Det Centrale Ordregister, Dansk Sprognævns og Digitaliseringsstyrelsens ordbase over dansk. Kun opslagsord er med, ikke bøjninger — en liste med zebra, zebraer, zebraen er den samme post tre gange. Egennavne og forkortelser er sorteret fra, fordi de ikke gælder i et gitter.

Find ord med R

Skriv de bogstaver, du kender, og sæt bundstreg hvor du mangler — fx r___t. Du kan også nøjes med at vælge antal bogstaver.

Ord der starter med R

2.393 danske ord begynder med R, fra 2 til 21 bogstaver.

2 bogstaver (6) · 3 bogstaver (50) · 4 bogstaver (83) · 5 bogstaver (152) · 6 bogstaver (202) · 7 bogstaver (286) · 8 bogstaver (338) · 9 bogstaver (348) · 10 bogstaver (274) · 11 bogstaver (228) · 12 bogstaver (158) · 13 bogstaver (88) · 14 bogstaver (70) · 15 bogstaver (49) · 16 bogstaver (18) · 17 bogstaver (12) · 18 bogstaver (13) · 19 bogstaver (12) · 20 bogstaver (4) · 21 bogstaver (2)

Ord der starter med R på 2 bogstaver

6 ord på 2 bogstaver
Ord Bogstaver
RE 2
RI 2
RO 2
RU 2
RY 2
2

Ord der starter med R på 3 bogstaver

50 ord på 3 bogstaver
Ord Bogstaver
RAD 3
RAG 3
RAK 3
RAL 3
RAM 3
RAN 3
RAP 3
RAR 3
RAT 3
RAV 3
REB 3
RED 3
REM 3
REN 3
RET 3
REV 3
RHO 3
RIB 3
RIG 3
RIM 3
RIS 3
RIV 3
ROD 3
ROE 3
ROK 3
ROR 3
ROS 3
ROV 3
RUB 3
RUF 3
RUG 3
RUM 3
RUN 3
RUR 3
RUS 3
RYA 3
RYG 3
RYK 3
RÆB 3
RÆD 3
RÆR 3
RÆS 3
RÆV 3
RØD 3
RØG 3
RØN 3
RØR 3
RØV 3
RÅB 3
RÅD 3

Ord der starter med R på 4 bogstaver

83 ord på 4 bogstaver
Ord Bogstaver
RACE 4
RACK 4
RAGA 4
RAGE 4
RAID 4
RAKU 4
RAND 4
RANE 4
RANG 4
RANK 4
RAPS 4
RASE 4
RASK 4
RASP 4
RAST 4
RATE 4
RAVE 4
RAVN 4
REAL 4
REBE 4
RECK 4
REDE 4
REEL 4
REGI 4
REGN 4
REJE 4
REJF 4
RELÆ 4
REND 4
RENS 4
REOL 4
REPS 4
REST 4
REVL 4
REVY 4
RIBS 4
RIDE 4
RIDS 4
RIDT 4
RIFF 4
RIFT 4
RIGE 4
RIME 4
RING 4
RISE 4
RIST 4
RITE 4
RIVE 4
ROBE 4
ROCK 4
RODE 4
ROER 4
ROGN 4
ROMA 4
ROSA 4
ROSE 4
RUDE 4
RUGE 4
RUIN 4
RUND 4
RUNE 4
RUPI 4
RUSE 4
RUSH 4
RUSK 4
RUST 4
RUTE 4
RYGE 4
RYLE 4
RYPE 4
RÆBE 4
RÆSE 4
RØBE 4
RØGE 4
RØGT 4
RØRE 4
RØRT 4
RØSE 4
RØST 4
RØVE 4
RÅBE 4
RÅDE 4
RÅGE 4

Ord der starter med R på 5 bogstaver

152 ord på 5 bogstaver
Ord Bogstaver
RABAT 5
RABBI 5
RABLE 5
RACER 5
RADAR 5
RADIO 5
RADIX 5
RADON 5
RADSÅ 5
RAFLE 5
RAFTE 5
RAIDE 5
RAITA 5
RAJAH 5
RAKET 5
RAKKE 5
RAKLE 5
RALLE 5
RALLY 5
RAMLE 5
RAMME 5
RAMPE 5
RANCH 5
RANDE 5
RANKE 5
RAPID 5
RAPPE 5
RAPSE 5
RASLE 5
RASPE 5
RASTE 5
RATIO 5
RAVER 5
RAYON 5
REBEL 5
REBUS 5
RECES 5
REDDE 5
REDER 5
REGAL 5
REGEL 5
REGNE 5
REJFE 5
REJSE 5
REKYL 5
REMIS 5
REMIX 5
REMSE 5
RENDE 5
RENSE 5
RENTE 5
REPOS 5
RETOR 5
RETRO 5
RETTE 5
RETUR 5
REVIR 5
REVLE 5
REVNE 5
REVSE 5
RIBBE 5
RIDSE 5
RIGEL 5
RIGGE 5
RIGID 5
RILLE 5
RIMPE 5
RIMTE 5
RINDE 5
RINGE 5
RINKE 5
RIPPE 5
RISLE 5
RISPE 5
RISTE 5
RITTE 5
RIVAL 5
RIVER 5
ROBOT 5
ROBÅD 5
ROCKE 5
RODEO 5
RODET 5
ROKKE 5
ROLIG 5
ROLLE 5
ROMAN 5
ROMBE 5
ROMER 5
ROMMY 5
RONDO 5
ROSEN 5
ROSET 5
ROSIN 5
ROTOR 5
ROTTE 5
ROUGE 5
ROUGH 5
ROYAL 5
RUBBE 5
RUBEL 5
RUBIN 5
RUCHE 5
RUDEL 5
RUDER 5
RUDET 5
RUGBY 5
RULAM 5
RULLE 5
RUMBA 5
RUMLE 5
RUMME 5
RUMPE 5
RUNDE 5
RUNDT 5
RUNGE 5
RURAL 5
RUSKE 5
RUSTE 5
RUTTE 5
RYDDE 5
RYGER 5
RYGTE 5
RYKKE 5
RYNKE 5
RYSTE 5
RYTME 5
RÆKKE 5
RÆNKE 5
RÆSON 5
RØDME 5
RØDNE 5
RØFLE 5
RØGER 5
RØGET 5
RØGTE 5
RØMME 5
RØRIG 5
RØRÆG 5
RØSTI 5
RØVER 5
RÅBER 5
RÅBUK 5
RÅDIG 5
RÅDNE 5
RÅDYR 5
RÅHED 5
RÅHUS 5
RÅKID 5
RÅLAM 5
RÅNOK 5
RÅTRÆ 5

Ord der starter med R på 6 bogstaver

202 ord på 6 bogstaver
Ord Bogstaver
RABIAT 6
RABIES 6
RACIST 6
RADERE 6
RADIAL 6
RADISE 6
RADIUM 6
RADIUS 6
RADIÆR 6
RAGLAN 6
RAGOUT 6
RAGSOK 6
RAKKER 6
RALLIK 6
RAMBLA 6
RAMBUK 6
RAMLER 6
RANDET 6
RANGLE 6
RANSEL 6
RAPAND 6
RAPPEL 6
RAPTUS 6
RASERE 6
RASERI 6
RASTER 6
RATING 6
RATION 6
RATLÅS 6
RAVAGE 6
RAVGAL 6
RAVGUL 6
RAVINE 6
RAVRØR 6
RAZZIA 6
REALIA 6
RECENT 6
RECEPT 6
REDDER 6
REDERI 6
REFILL 6
REFORM 6
REFRÆN 6
REGALE 6
REGENT 6
REGERE 6
REGGAE 6
REGIME 6
REGION 6
REGRES 6
REKORD 6
REKRUT 6
REKTAL 6
REKTOR 6
REKURS 6
RELIEF 6
RELIKT 6
RELISH 6
REMAKE 6
REMISE 6
REMIXE 6
REMOTE 6
REMSKO 6
RENHED 6
RENLIG 6
RENSER 6
REPLIK 6
REPTIL 6
RESEDA 6
RESORT 6
RESPIT 6
RETLIG 6
RETORT 6
REVERS 6
REVSER 6
RHINSK 6
RIBBEN 6
RIBBET 6
RIBEYE 6
RIDDER 6
RIDSET 6
RIFFEL 6
RIFLET 6
RIGDOM 6
RIGGER 6
RIGKÆR 6
RIGTIG 6
RILLET 6
RIMFRI 6
RIMNØD 6
RIMORD 6
RINGER 6
RINGLE 6
RINING 6
RIPOFF 6
RIPOST 6
RISIKO 6
RISMEL 6
RISTER 6
RISVIN 6
RITRÅD 6
RITUAL 6
RITUEL 6
ROADIE 6
ROBUST 6
ROCKER 6
RODERI 6
RODLØS 6
RODNET 6
ROKADE 6
ROKERE 6
ROKKER 6
ROKLUB 6
ROKOKO 6
ROMANI 6
RONDEL 6
RONING 6
ROTANG 6
ROTERE 6
ROULET 6
ROUTER 6
ROVDYR 6
RUBANK 6
RUBATO 6
RUBBER 6
RUBRIK 6
RUCOLA 6
RUELSE 6
RUFFER 6
RUGERI 6
RUGEÆG 6
RUGMEL 6
RUMLIG 6
RUMMEL 6
RUMMÅL 6
RUNKEN 6
RUNNER 6
RUPTUR 6
RUSSER 6
RUSTEN 6
RUSTIK 6
RUTINE 6
RUTSJE 6
RYGLÆN 6
RYGRAD 6
RYGSÆK 6
RYGTES 6
RYKIND 6
RYKKER 6
RYKVIS 6
RYNKET 6
RYSLER 6
RYSTER 6
RYTMIK 6
RYTTER 6
RÆDDES 6
RÆDSEL 6
RÆDSOM 6
RÆLING 6
RØDBEN 6
RØDBØG 6
RØDHUD 6
RØDING 6
RØDKÅL 6
RØDLER 6
RØDLIG 6
RØDLØG 6
RØDNÆB 6
RØDVIN 6
RØFFEL 6
RØGERI 6
RØGFRI 6
RØGSKY 6
RØGTER 6
RØJSER 6
RØRHAT 6
RØRING 6
RØRLIG 6
RØSKEN 6
RØVERI 6
RØVHUL 6
RØVSYG 6
RØVTUR 6
RÅBÅND 6
RÅDATA 6
RÅDDEN 6
RÅDHUS 6
RÅDSLÅ 6
RÅFILM 6
RÅGLAS 6
RÅHVID 6
RÅJERN 6
RÅJORD 6
RÅKALV 6
RÅKOLD 6
RÅKOST 6
RÅMÆLK 6
RÅOLIE 6
RÅSAFT 6
RÅSEJL 6
RÅSTOF 6
RÅVARE 6

Ord der starter med R på 7 bogstaver

286 ord på 7 bogstaver
Ord Bogstaver
RACEHAD 7
RACEREN 7
RACISME 7
RADELØV 7
RADERER 7
RADIERE 7
RADIKAL 7
RAFLING 7
RAFTING 7
RAGELSE 7
RAGTIME 7
RAJGRÆS 7
RAKITIS 7
RAMADAN 7
RAMSLAG 7
RAMSLØG 7
RANDING 7
RANDØJE 7
RANGERE 7
RANGLET 7
RANKING 7
RANSAGE 7
RAPGRÆS 7
RAPNING 7
RAPPORT 7
RAPSANG 7
RAPSERI 7
RAPSFRØ 7
RAPSODE 7
RAPSODI 7
RARITET 7
RASENDE 7
RASKHED 7
RASTLØS 7
RATEVIS 7
RATGEAR 7
RATPUDE 7
RATSLØR 7
RAVELIN 7
RAVENDE 7
RAVIOLI 7
RAVJYSK 7
RAVNDUG 7
RAWFOOD 7
REAGENS 7
REAGENT 7
REAGERE 7
REAKTIV 7
REAKTOR 7
REALIST 7
REALLØN 7
REALTID 7
REAUMUR 7
REBELSK 7
REBNING 7
REBOOTE 7
RECIDIV 7
REDEBON 7
REDEKAM 7
REDELIG 7
REDNING 7
REDOBLE 7
REDOUTE 7
REDSKAB 7
REFERAT 7
REFLEKS 7
REFLUKS 7
REFUGIE 7
REGATTA 7
REGNBUE 7
REGNING 7
REGNLØS 7
REGNORM 7
REGNSÆT 7
REGNTID 7
REGNTØJ 7
REGNVÅD 7
REGULÆR 7
REJEHOP 7
REJEMAD 7
REKLAME 7
REKTION 7
REKVIEM 7
RELATIV 7
RELEASE 7
REMEDIE 7
REMISSE 7
REMIXER 7
REMONCE 7
REMTRÆK 7
RENEGAT 7
RENGØRE 7
RENHOLD 7
RENONCE 7
RENSDYR 7
RENSERI 7
RENTIER 7
RENTRYK 7
REOSTAT 7
REPRISE 7
RESERVE 7
RESETTE 7
RESOLUT 7
RESPEKT 7
RESPONS 7
RESSORT 7
RESTANT 7
RESTERE 7
RESTLØS 7
RETFÆRD 7
RETHOLT 7
RETHVAL 7
RETLEDE 7
RETNING 7
RETORIK 7
RETRÆTE 7
RETSAKT 7
RETSBOG 7
RETSIDE 7
RETSINA 7
RETSIND 7
RETSLØS 7
RETSSAG 7
RETSSAL 7
REVISOR 7
REVIVAL 7
REVLING 7
REVOLTE 7
RIBKANT 7
RIBNING 7
RICOTTA 7
RIDESTI 7
RIDETUR 7
RIDNING 7
RIFLING 7
RIGELIG 7
RIGMAND 7
RIGNING 7
RIGSDAG 7
RIGSMÅL 7
RIGSRET 7
RIGSRÅD 7
RIMELIG 7
RIMGLAT 7
RIMSMED 7
RIMTÅGE 7
RINGDUE 7
RINGHED 7
RINGMUR 7
RINGORM 7
RINGSÆL 7
RINGVEJ 7
RISFUGL 7
RISHØST 7
RISMÆLK 7
RISOTTO 7
RISTERI 7
RISTING 7
RIVEGAL 7
RIVENDE 7
RIVEOST 7
RIVIERA 7
RIVNING 7
ROAMING 7
ROBINIE 7
RODFAST 7
RODSKUD 7
RODTEGN 7
ROEKULE 7
ROKNING 7
ROLIGAN 7
ROLLING 7
ROMANCE 7
ROMANSK 7
ROMBISK 7
ROMERSK 7
RORPIND 7
ROSPORT 7
ROTTING 7
ROTUNDE 7
ROULADE 7
ROULEAU 7
ROVFISK 7
ROVFUGL 7
ROVMORD 7
ROYALTY 7
RUFFERI 7
RUGBRØD 7
RUGKIKS 7
RUGMARK 7
RUGNING 7
RUHÅRET 7
RUINERE 7
RUINHOB 7
RULNING 7
RUMFANG 7
RUMFART 7
RUMSKIB 7
RUMVÆGT 7
RUMÆNER 7
RUMÆNSK 7
RUNDBUE 7
RUNDDEL 7
RUNDERE 7
RUNDING 7
RUNDORM 7
RUNDSAV 7
RUNDTOM 7
RUNDTUR 7
RUNOLOG 7
RUSFEST 7
RUSGIFT 7
RUSKIND 7
RUSSISK 7
RUSTFRI 7
RUSTRØD 7
RUTEBIL 7
RUTEBÅD 7
RUTEFLY 7
RWANDER 7
RYDNING 7
RYGELIG 7
RYGELSE 7
RYGEOST 7
RYGEOVN 7
RYGMARV 7
RYGNING 7
RYGSTØD 7
RYKNING 7
RYTMISK 7
RYTTERI 7
RÆDDIKE 7
RÆKVÆRK 7
RÆVERØD 7
RØDALGE 7
RØDARVE 7
RØDBEDE 7
RØDBYER 7
RØDFISK 7
RØDGRAN 7
RØDGRØD 7
RØDGULD 7
RØDHALS 7
RØDKÆLK 7
RØDNING 7
RØDSKØR 7
RØDØJET 7
RØGELSE 7
RØGFANE 7
RØGNING 7
RØGRING 7
RØGSLØR 7
RØGVARE 7
RØLLIKE 7
RØMNING 7
RØNNEBO 7
RØNTGEN 7
RØRBLAD 7
RØRDRUM 7
RØRELSE 7
RØRFLET 7
RØRHØNE 7
RØRPOST 7
RØRSMED 7
RØRTANG 7
RØVFULD 7
RÅCREME 7
RÅDELIG 7
RÅDERET 7
RÅDERUM 7
RÅDFØRE 7
RÅDGIVE 7
RÅDMAND 7
RÅDSNAR 7
RÅDSSAL 7
RÅDVILD 7
RÅFRUGT 7
RÅGUMMI 7
RÅHYGGE 7
RÅKAFFE 7
RÅKULDE 7
RÅSILKE 7
RÅSTEGE 7
RÅSTÆRK 7
RÅSYLTE 7
RÅVILDT 7

Ord der starter med R på 8 bogstaver

338 ord på 8 bogstaver
Ord Bogstaver
RABALDER 8
RABARBER 8
RABBINAT 8
RABBINER 8
RABBINSK 8
RABULIST 8
RABUNDUS 8
RACEDELT 8
RACEHEST 8
RACERBIL 8
RACERLØB 8
RADERING 8
RADERNÅL 8
RADIATOR 8
RADIKAND 8
RADIOBIL 8
RADIOLOG 8
RADMAGER 8
RADRENSE 8
RAGEKNIV 8
RAGNAROK 8
RAILLERE 8
RAKETFLY 8
RAKITISK 8
RAMLETID 8
RAMMELOV 8
RAMMEVÆV 8
RAMPELYS 8
RANDSTAT 8
RANDSYET 8
RANDZONE 8
RANKEFOD 8
RANSAGER 8
RANUNKEL 8
RAPFODET 8
RAPMUSIK 8
RAPPELLE 8
RAPSMARK 8
RAPSOLIE 8
RAPUNSEL 8
RASERING 8
RASPNING 8
RASTAHÅR 8
RATAKSEL 8
RATIONAL 8
RATIONEL 8
RAVNEMOR 8
RAWLPLUG 8
REAKTION 8
REALISME 8
REALITER 8
REALITET 8
REBSTIGE 8
RECEIVER 8
RECEPTIV 8
RECEPTOR 8
RECEPTUR 8
RECESSIV 8
RECIPROK 8
RECITERE 8
REDAKTØR 8
REDEFULD 8
REDEGØRE 8
REDIGERE 8
REDUCERE 8
REDUKTIV 8
REFERENT 8
REFERERE 8
REFUSERE 8
REFUSION 8
REGALIER 8
REGELLØS 8
REGELRET 8
REGELSÆT 8
REGERING 8
REGIMENT 8
REGIONAL 8
REGISSØR 8
REGISTER 8
REGNBYGE 8
REGNEARK 8
REGNEART 8
REGNEBOG 8
REGNFANG 8
REGNFULD 8
REGNSKAB 8
REGNSKOV 8
REGNSKYL 8
REGNSLAG 8
REGNVAND 8
REGNVEJR 8
REGULERE 8
REIMPORT 8
REINETTE 8
REJFNING 8
REJICERE 8
REJSEBOG 8
REJSENDE 8
REJSEPAS 8
REJSNING 8
REKREERE 8
REKTORAL 8
REKTORAT 8
REKURSIV 8
REKVISIT 8
REKYLERE 8
REKYLFRI 8
RELATERE 8
RELATION 8
RELEGERE 8
RELEVANS 8
RELEVANT 8
RELIGION 8
RELIGIØS 8
RELIKVIE 8
REMANENS 8
REMBOURS 8
REMINDER 8
REMMESÆL 8
REMSKIVE 8
RENDYRKE 8
RENEGERE 8
RENHOLDE 8
RENLIVET 8
RENOVERE 8
RENSELSE 8
RENSKÆRE 8
RENSNING 8
RENTABEL 8
RENTEDØD 8
RENTEFOD 8
RENTEFRI 8
RENTEGNE 8
RENVASKE 8
REOLPLOV 8
REPARERE 8
REPETERE 8
REPORTER 8
REPUBLIK 8
RESEARCH 8
RESERVAT 8
RESIDENS 8
RESIDENT 8
RESIDERE 8
RESKRIPT 8
RESONANS 8
RESONERE 8
RESTANCE 8
RESTEMAD 8
RESTGÆLD 8
RESTSKAT 8
RESULTAT 8
RESUMERE 8
RETHAVER 8
RETIRADE 8
RETIRERE 8
RETLINET 8
RETMASKE 8
RETORISK 8
RETOUCHE 8
RETSBRUD 8
RETSLÆGE 8
RETSLÆRD 8
RETSMØDE 8
RETSSTAT 8
RETTELAK 8
RETTELIG 8
RETTELSE 8
RETTIDIG 8
RETURRET 8
RETVENDT 8
RETWEETE 8
REVANCHE 8
REVEILLE 8
REVERENS 8
REVERSAL 8
REVIDERE 8
REVISION 8
REVOLVER 8
REVSELSE 8
REVYVISE 8
REWRITER 8
RHINSTEN 8
RIBBEFRI 8
RIBSBUSK 8
RIBSSAFT 8
RICKSHAW 8
RIDEBANE 8
RIDEHEST 8
RIDEPISK 8
RIDSENÅL 8
RIDSNING 8
RIESLING 8
RIGELLÅS 8
RIGORIST 8
RIGSMØDE 8
RILLETTE 8
RIMFROST 8
RINGBIND 8
RINGEAGT 8
RINGNING 8
RINGSIDE 8
RINGVRAG 8
RINKNING 8
RIPENSER 8
RISIKERE 8
RISKOGER 8
RISPAPIR 8
RISSOLLE 8
RISTNING 8
RISTORNO 8
RISTVÆRK 8
RITORNEL 8
RIVEBRÆT 8
RIVEJERN 8
ROADSTER 8
ROADTRIP 8
ROCKWOOL 8
RODFRUGT 8
RODFÆSTE 8
RODKNOLD 8
ROGNFISK 8
ROHINGYA 8
ROKERING 8
ROLLATOR 8
ROLLEFAG 8
ROLLMOPS 8
ROMANIST 8
ROMANTIK 8
ROMERLYS 8
ROMERRET 8
ROMERTAL 8
ROMKUGLE 8
ROMTODDY 8
RONKEDOR 8
RORSMAND 8
ROSENKÅL 8
ROSENRØD 8
ROSENTRÆ 8
ROSMARIN 8
ROTATION 8
ROTTERÆS 8
ROTVÆLSK 8
ROVDRIFT 8
ROVHUGST 8
ROYALIST 8
RUBIDIUM 8
RUBINRØD 8
RUBLADET 8
RUDIMENT 8
RULLESKI 8
RUMDELER 8
RUMFÆRGE 8
RUMKLANG 8
RUMMELIG 8
RUMMETER 8
RUMPEREM 8
RUMPILOT 8
RUMRAKET 8
RUMSKØDS 8
RUMSONDE 8
RUMSTERE 8
RUMVÆSEN 8
RUNDBOLD 8
RUNDBUET 8
RUNDDANS 8
RUNDELIG 8
RUNDFART 8
RUNDGANG 8
RUNDHOLT 8
RUNDJERN 8
RUNDMUND 8
RUNDPIND 8
RUNDSKUE 8
RUNDSTOK 8
RUNESTEN 8
RUNOLOGI 8
RUSKNING 8
RUSKREGN 8
RUSKVEJR 8
RUSTNING 8
RUSTPLET 8
RUSTVOGN 8
RUTEFART 8
RWANDISK 8
RYATÆPPE 8
RYDDELIG 8
RYGCRAWL 8
RYGESTOP 8
RYGMÆRKE 8
RYGSKADE 8
RYGSØJLE 8
RYGTEVIS 8
RYNKNING 8
RYSTELSE 8
RYSTETUR 8
RYSTNING 8
RÆDDELIG 8
RÆKKEHUS 8
RÆKKEVIS 8
RÆSONNØR 8
RÆVEGRAV 8
RÆVEHALE 8
RÆVEKAGE 8
RÆVEPELS 8
RÆVESAKS 8
RÆVESØVN 8
RØBESTOF 8
RØDBLOND 8
RØDBYNIT 8
RØDHÅRET 8
RØDKRIDT 8
RØDLISTE 8
RØDNÆSET 8
RØDTJØRN 8
RØDTUNGE 8
RØGALARM 8
RØGBOMBE 8
RØGHÆTTE 8
RØGSØJLE 8
RØGTNING 8
RØGTOBAK 8
RØNNEBÆR 8
RØRBOMBE 8
RØRLÆGGE 8
RØVBALDE 8
RØVERISK 8
RØVERKØB 8
RØVRENDE 8
RÅDGIVER 8
RÅDIGHED 8
RÅDSMØDE 8
RÅDSVAMP 8
RÅENERGI 8
RÅKLADDE 8
RÅSKITSE 8
RÅSTYRKE 8
RÅSUKKER 8

Ord der starter med R på 9 bogstaver

348 ord på 9 bogstaver
Ord Bogstaver
RABATTERE 9
RACERBANE 9
RACISTISK 9
RADBRÆKKE 9
RADERKNIV 9
RADIALDÆK 9
RADIATION 9
RADIOAVIS 9
RADIOFONI 9
RADIOGRAF 9
RADIOLOGI 9
RADIOSPIL 9
RADRENSER 9
RADSÅNING 9
RAFAELISK 9
RAFFINERE 9
RAFTEHEGN 9
RAKETFART 9
RAKETSTYR 9
RAKETTRIN 9
RAKETVÆRN 9
RAKKERLIV 9
RAKKERPAK 9
RAMASJANG 9
RAMASKRIG 9
RAMBUKTYV 9
RAMPONERE 9
RAMSALTET 9
RANGERING 9
RANGFØLGE 9
RANGLISTE 9
RANGORDEN 9
RANGORDNE 9
RANGSTIGE 9
RAPIDITET 9
RAPKÆFTET 9
RAPMUNDET 9
RAPPORTØR 9
RAPSODISK 9
RASKMELDE 9
RASTESTED 9
RATIONALE 9
RATIONERE 9
RATSTAMME 9
RAVNEKROG 9
RAVNESORT 9
REALISERE 9
REALRENTE 9
REALSKOLE 9
REALVÆRDI 9
REBELLERE 9
REBELLION 9
REBERBANE 9
REBSLAGER 9
RECENSENT 9
RECENSERE 9
RECENSION 9
RECEPISSE 9
RECEPTFRI 9
RECEPTION 9
RECESSION 9
RECIPIENT 9
RECITATIV 9
RECITATOR 9
REDAKTION 9
REDEKASSE 9
REDESIGNE 9
REDOBLING 9
REDUKTION 9
REDUNDANS 9
REDUNDANT 9
REEKSAMEN 9
REEKSPORT 9
REFERENCE 9
REFLEKSIV 9
REFLEKTOR 9
REFORMERE 9
REFORMERT 9
REFORMIST 9
REFRAKTOR 9
REFUNDERE 9
REGARANTI 9
REGELBRUD 9
REGELVÆRK 9
REGENTPAR 9
REGIMENTE 9
REGLEMENT 9
REGNEBRÆT 9
REGNEFEJL 9
REGNESTOK 9
REGNMÅLER 9
REGNSPOVE 9
REGREDERE 9
REGRESSIV 9
REGULATIV 9
REGULATOR 9
REIFICERE 9
REJEKTION 9
REJSEGODS 9
REJSEHOLD 9
REJSEKLAR 9
REJSEKORT 9
REJSELYST 9
REKLAMERE 9
REKORDLAV 9
REKORDTID 9
REKREATIV 9
REKTANGEL 9
REKTOSKOP 9
REKURRERE 9
REKVIRENT 9
REKVIRERE 9
RELAKSERE 9
RELANCERE 9
RELUKTANS 9
REMITTERE 9
REMONTERE 9
REMOULADE 9
RENDEJERN 9
RENDESTEN 9
RENFÆRDIG 9
RENGØRING 9
RENKULTUR 9
RENONCERE 9
RENOVATØR 9
RENSKRIFT 9
RENSKRIVE 9
RENSKURET 9
RENTEGNER 9
RENTESATS 9
RENTRYKKE 9
REOLPLØJE 9
REPARABEL 9
REPARATØR 9
REPETITIV 9
REPETITØR 9
REPLICERE 9
REPORTAGE 9
REPORTERE 9
REPRESSIV 9
REPROGRAF 9
RESEARCHE 9
RESERVERE 9
RESERVIST 9
RESERVOIR 9
RESIGNERE 9
RESILIENT 9
RESISTANS 9
RESISTENS 9
RESISTENT 9
RESKONTRO 9
RESOLVERE 9
RESORBERE 9
RESPIRERE 9
RESPONSUM 9
RESSOURCE 9
RESTBELØB 9
RESTOPLAG 9
RESTORDRE 9
RESTPARTI 9
RESTPLADS 9
RESTSTRAF 9
RESULTANT 9
RESULTERE 9
RETARDERE 9
RETENTION 9
RETFÆRDIG 9
RETHAVERI 9
RETLINJET 9
RETMÆSSIG 9
RETORIKER 9
RETORSION 9
RETOUCHØR 9
RETRIEVER 9
RETROGRAD 9
RETSHJÆLP 9
RETSINDIG 9
RETSKRAFT 9
RETSKREDS 9
RETSORDEN 9
RETSPLEJE 9
RETSREGEL 9
RETSVÆSEN 9
RETTESNOR 9
RETTETAST 9
RETTIGHED 9
RETURBOLD 9
RETURGODS 9
RETURKAMP 9
RETURNERE 9
RETURTAST 9
RETVINGET 9
REUMATISK 9
REVALUERE 9
REVELSBEN 9
REVERSERE 9
REVOLTERE 9
REVURDERE 9
RHESUSABE 9
RHINSKVIN 9
RIBBEBORT 9
RIBESBUSK 9
RIDDERHAT 9
RIDDERLIG 9
RIDDERSAL 9
RIDEFOGED 9
RIDESKOLE 9
RIDSEFAST 9
RIDSEFJER 9
RIGHOLDIG 9
RIGIDITET 9
RIGORISME 9
RIGSDALER 9
RIGSDANSK 9
RIGSENHED 9
RIGSOMBUD 9
RIGSSPROG 9
RIGSVÅBEN 9
RIGTIGHED 9
RIGTIGNOK 9
RINGEAGTE 9
RINGETONE 9
RINGMÆRKE 9
RINGRIDER 9
RINGSKØRE 9
RIPENSISK 9
RIPOSTERE 9
RISENGRYN 9
RISENGRØD 9
RISIKABEL 9
RISIKOFRI 9
RITMESTER 9
RIVALINDE 9
RIVALITET 9
RIVEGILDE 9
RIVSTYRKE 9
ROADMOVIE 9
ROASTBEEF 9
ROCKMUSIK 9
ROCKVIDEO 9
RODEBUTIK 9
RODEHOVED 9
RODEKASSE 9
RODSAMMEN 9
ROESUKKER 9
ROKKESTEN 9
ROKKESTOL 9
ROKKETAND 9
ROLLESPIL 9
ROMANBLAD 9
ROMANTISK 9
ROMASKINE 9
ROQUEFORT 9
RORGÆNGER 9
ROSENBLAD 9
ROSENBRØD 9
ROSENOLIE 9
ROSENSKÆR 9
ROSENSTOK 9
ROSENVAND 9
ROSINBRØD 9
ROSVÆRDIG 9
ROTISSERI 9
ROTTEGIFT 9
ROTTEHALE 9
ROTTEREDE 9
ROVMORDER 9
ROYALISME 9
RUBRICERE 9
RUDSKALLE 9
RUFFERSKE 9
RUGEKASSE 9
RUGEMODER 9
RUINERING 9
RULLEBORD 9
RULLEFALD 9
RULLEMENU 9
RULLESELE 9
RULLESTEN 9
RULLESTOL 9
RUMFARTØJ 9
RUMKABINE 9
RUMKAPSEL 9
RUNDDYSSE 9
RUNDERING 9
RUNDESANG 9
RUNDKASTE 9
RUNDKIRKE 9
RUNDKREDS 9
RUNDREJSE 9
RUNDSENDE 9
RUNDTENOM 9
RUNDVISER 9
RUNKELROE 9
RUSKREGNE 9
RUSMIDDEL 9
RUSSERVIN 9
RUSTSVAMP 9
RUTINERET 9
RYGEPAUSE 9
RYGGESLØS 9
RYGMUSKEL 9
RYGSTYKKE 9
RYGSTØTTE 9
RYGTESMED 9
RYNKETRÅD 9
RYSTERIBS 9
RYTMEBOKS 9
RYTMISERE 9
RYTTERSKE 9
RÆDDERLIG 9
RÆNKEFULD 9
RÆNKESMED 9
RÆNKESPIL 9
RÆSONNERE 9
RÆVESAUCE 9
RÆVESKIND 9
RÆVESTOLT 9
RÆVESTREG 9
RØDKINDET 9
RØDKITOST 9
RØDKLØVER 9
RØDMOSSET 9
RØDRANDET 9
RØDSPÆTTE 9
RØDSTJERT 9
RØGDYKKER 9
RØGSIGNAL 9
RØMERGLAS 9
RØRFLANGE 9
RØRFORMET 9
RØRFØRING 9
RØRKNOGLE 9
RØRLÆGGER 9
RØRSANGER 9
RØRSUKKER 9
RØVERKULE 9
RØVERREDE 9
RÅBALANCE 9
RÅDFØRING 9
RÅDFØRSEL 9
RÅDHUSVIN 9
RÅDKVINDE 9
RÅDNETANK 9
RÅDPLANTE 9
RÅDSHERRE 9
RÅDSPØRGE 9
RÅPRODUKT 9

Ord der starter med R på 10 bogstaver

274 ord på 10 bogstaver
Ord Bogstaver
RABATKUPON 10
RACERCYKEL 10
RADARSKÆRM 10
RADIKALIST 10
RADIOAKTIV 10
RADIOBØLGE 10
RADIOGRAFI 10
RADIOKANAL 10
RAFFINERET 10
RAFLEBÆGER 10
RALLYKØRER 10
RANDMORÆNE 10
RANDOMRÅDE 10
RANGLESTEN 10
RANKRYGGET 10
RANSAGELSE 10
RANSAGNING 10
RAPPELLERE 10
RAPPELLING 10
RAPPORTERE 10
RASLEBØSSE 10
RASTEPLADS 10
RATIFICERE 10
RAVNEAGTIG 10
REAKTIONÆR 10
REAKTIVERE 10
REALISABEL 10
REALISTISK 10
REALKREDIT 10
REASSUMERE 10
REASSURERE 10
REBSLAGERI 10
RECIDIVERE 10
RECIDIVIST 10
RECITATION 10
REDEFINERE 10
REDELIGHED 10
REDIGERBAR 10
REDIGERING 10
REDRESSERE 10
REDUCERBAR 10
REDUCERING 10
REETABLERE 10
REEVALUERE 10
REFERENDAR 10
REFERENDUM 10
REFERERING 10
REFLEKSFRI 10
REFLEKSION 10
REFLEKTANT 10
REFLEKTERE 10
REFORMATOR 10
REFORMISME 10
REFORMIVER 10
REFRAKTION 10
REFRÆNSANG 10
REFUSERING 10
REGEDERLIG 10
REGELSÆTTE 10
REGENERERE 10
REGENTSKAB 10
REGERESYGE 10
REGIONPLAN 10
REGIONSRÅD 10
REGISTRANT 10
REGISTRERE 10
REGNELÆRER 10
REGNFRAKKE 10
REGNSENSOR 10
REGNSKYLLE 10
REGRESSION 10
REGULERBAR 10
REGULERING 10
REJICERING 10
REJSECHECK 10
REJSEFEBER 10
REJSEFØRER 10
REJSEGILDE 10
REJSELEDER 10
REJSELEGAT 10
REKLAMEFRI 10
REKORDFART 10
REKORDJAGT 10
REKORDSTOR 10
REKREATION 10
REKRUTTERE 10
REKTOSKOPI 10
REKVISITUS 10
REKVISITØR 10
REKYLGEVÆR 10
RELATERING 10
RELATIONEL 10
RELATIVERE 10
RELATIVIST 10
RELEGATION 10
RELEGERING 10
RELIEFKORT 10
REMARKABEL 10
REMPLACERE 10
RENDEMASKE 10
RENDEZVOUS 10
RENHJERTET 10
RENOMMERET 10
RENOVATION 10
RENOVERING 10
RENSDYRLAV 10
RENSDYRMOS 10
RENSEANLÆG 10
RENSECREME 10
RENSKÆRING 10
RENTEGNING 10
RENÆSSANCE 10
REOLSYSTEM 10
REPARATION 10
REPATRIERE 10
REPERTOIRE 10
REPETITION 10
REPREMIERE 10
REPRESSION 10
REPRIMANDE 10
REPROGRAFI 10
REPUTATION 10
RESEARCHER 10
RESERVEDEL 10
RESERVERET 10
RESIDENSBY 10
RESIGNERET 10
RESOLUTION 10
RESORPTION 10
RESPEKTERE 10
RESPEKTIVE 10
RESPEKTLØS 10
RESPIRATOR 10
RESPONDENT 10
RESPONDERE 10
RESTAURANT 10
RESTAURERE 10
RESTGRUPPE 10
RESTITUERE 10
RESTRIKTIV 10
RESUMERING 10
RETARDERET 10
RETLEDNING 10
RETOUCHERE 10
RETROAKTIV 10
RETROFLEKS 10
RETROSPEKT 10
RETROVIRUS 10
RETSGYLDIG 10
RETSHANDEL 10
RETSKAFFEN 10
RETTELIGEN 10
RETTENØGLE 10
RETTERGANG 10
RETTERSTED 10
RETTROENDE 10
RETUROPGØR 10
RETURPAPIR 10
RETURPORTO 10
RETVINKLET 10
RETVISENDE 10
REUMATIKER 10
REUMATISME 10
REUMATOLOG 10
REVALIDEND 10
REVALIDERE 10
REVANCHERE 10
REVANCHIST 10
REVERENTER 10
REVERSIBEL 10
REVIDERING 10
REVOLUTION 10
RIBBEGOPLE 10
RIDDERKORS 10
RIDDERSKAB 10
RIDDERSLAG 10
RIFFELGANG 10
RIGSPOLITI 10
RIGSTRÆNER 10
RIJSTTAFEL 10
RIMELIGVIS 10
RINGBRYNJE 10
RINGFINGER 10
RINGFORMET 10
RINGMUSKEL 10
RINGORDNER 10
RINGSTEDER 10
RITARDANDO 10
RITUALMORD 10
RIVALISERE 10
ROADRACING 10
ROCKERBORG 10
ROCKERKLUB 10
ROCKSANGER 10
RODEKONTOR 10
ROEOPTAGER 10
ROKOKOSTIL 10
ROLLEHÆFTE 10
ROLLELISTE 10
ROLLEMODEL 10
ROMANDEBUT 10
ROMANISERE 10
ROMANISTIK 10
ROMANTIKER 10
ROMANTISME 10
ROMBUDDING 10
ROMERKIRKE 10
ROSENKRANS 10
ROSEVINDUE 10
ROSINBOLLE 10
ROTARIANER 10
ROTTEFÆLDE 10
ROTTWEILER 10
ROULETTERE 10
ROVFISKERI 10
RUBATOSPIL 10
RUDEKNUSER 10
RUDEKUVERT 10
RUDEVASKER 10
RUDIMENTÆR 10
RULLEKRAVE 10
RULLEPØLSE 10
RULLETEKST 10
RUMLEKASSE 10
RUMLEPOTTE 10
RUMSTATION 10
RUMSTERING 10
RUNDHÅNDET 10
RUNDKINDET 10
RUNDKØRSEL 10
RUNDMUNDET 10
RUNDPULDET 10
RUNDRYGGET 10
RUNDSKÅREN 10
RUNDSPØRGE 10
RUNDSTYKKE 10
RUNDTOSSET 10
RUNOLOGISK 10
RUSTFARVET 10
RUSTKAMMER 10
RUTEFLYVER 10
RUTSJEBANE 10
RYGDÆKNING 10
RYGEFORBUD 10
RYGEHEROIN 10
RYGERLUNGE 10
RYGHVIRVEL 10
RYGKLAPPER 10
RYGSVØMMER 10
RYKKERBREV 10
RÆKKEFØLGE 10
RÆKKEVIDDE 10
RÆSONNABEL 10
RØDBLISSET 10
RØDGARDIST 10
RØDHOVEDET 10
RØDSPRÆNGT 10
RØDSTRØMPE 10
RØGSVÆRTET 10
RØNTGENØJE 10
RØRLEDNING 10
RØRLÆGNING 10
RØRSTRØMSK 10
RØVERBANDE 10
RØVERKLØER 10
RØVKEDELIG 10
RÅDDENSKAB 10
RÅDFØRELSE 10
RÅDGIVNING 10
RÅDSMEDLEM 10
RÅDYRKØLLE 10
RÅGUMMISÅL 10
RÅKOSTJERN 10
RÅSYLTNING 10

Ord der starter med R på 11 bogstaver

228 ord på 11 bogstaver
Ord Bogstaver
RABULISTERI 11
RABULISTISK 11
RACEADSKILT 11
RACEBLANDET 11
RADIKALISME 11
RADIKALITET 11
RADIOFONISK 11
RADIOLOGISK 11
RADIOLYTTER 11
RADIOTERAPI 11
RAFFINADERI 11
RAFFINEMENT 11
RAFFINERING 11
RAKUKERAMIK 11
RAMBUKFØRER 11
RAMMEAFTALE 11
RAMPONERING 11
RANDOMISERE 11
RANGFORSKEL 11
RANGORDNING 11
RAPIDCEMENT 11
RASKMELDING 11
RATATOUILLE 11
RATIONALIST 11
RATIONERING 11
RAVRUSKENDE 11
REAGENSGLAS 11
REALEKSAMEN 11
REALISATION 11
REALISERBAR 11
REALISERING 11
REALITYSHOW 11
REALPOLITIK 11
REASSURANCE 11
REBSLAGNING 11
RECIRKULERE 11
REDAKTIONEL 11
REDEGØRELSE 11
REDNINGSBÅD 11
REDNINGSLØS 11
REDSKABSFAG 11
REDUPLICERE 11
REFEKTORIUM 11
REFERATSTIL 11
REFERENTIEL 11
REFLEKSBRIK 11
REFLEKTERET 11
REFORMATION 11
REFORMERING 11
REFORMIVRIG 11
REFORMULERE 11
REFUNDERBAR 11
REFUNDERING 11
REGELBUNDEN 11
REGELMÆSSIG 11
REGELRYTTER 11
REGENERATIV 11
REGENERATOR 11
REGENSIANER 11
REGGAEMUSIK 11
REGIONALIST 11
REGIONALTOG 11
REGISTERTON 11
REGISTRATOR 11
REGISTRATUR 11
REGNBUEBARN 11
REGNESTYKKE 11
REGNINGSART 11
REGNSKABSÅR 11
REGULADETRI 11
REGULARITET 11
REIFICERING 11
REIFIKATION 11
REIMPORTERE 11
REINECLAUDE 11
REINVESTERE 11
REJEFISKERI 11
REJEKÆLLING 11
REJSEBUREAU 11
REJSELYSTEN 11
REKLAMATION 11
REKLAMERING 11
REKOMMANDØR 11
REKTANGULÆR 11
REKTIFICERE 11
REKVIRERING 11
REKVISITION 11
RELAKSATION 11
RELANCERING 11
RELATIVISME 11
RELATIVITET 11
RELÆSTATION 11
REMBOURSERE 11
REMINISCENS 11
REMITTERING 11
REMONSTRERE 11
RENDEGRAVER 11
RENDYRKNING 11
RENHOLDELSE 11
RENHOLDNING 11
RENSEMIDDEL 11
RENTEUDGIFT 11
RENTRYKNING 11
RENVASKNING 11
REPARTITION 11
REPLIKSTREG 11
REPRESSALIE 11
REPRODUCERE 11
REPRODUKTIV 11
RESERVATION 11
RESERVEFOND 11
RESERVEHJUL 11
RESERVELÆGE 11
RESERVERING 11
RESIGNATION 11
RESORBERBAR 11
RESPEKTABEL 11
RESPEKTFULD 11
RESPIRATION 11
RESTAURATOR 11
RESTAURATØR 11
RESTITUTION 11
RESTRIKTION 11
RESTRINGERE 11
RESULTATLØN 11
RESULTATLØS 11
RETARDATION 11
RETARDERING 11
RETHAVERISK 11
RETNINGSLØS 11
RETRÆTEPOST 11
RETSBETJENT 11
RETSFORMAND 11
RETSFØLELSE 11
RETSINSTANS 11
RETSMEDICIN 11
RETSPOLITIK 11
RETSPRAKSIS 11
RETSPRINCIP 11
RETSSAMFUND 11
RETSSTRIDIG 11
RETSTAVNING 11
RETTROENHED 11
RETTÆNKENDE 11
RETURBILLET 11
RETURFLASKE 11
RETURNERING 11
REUMATOLOGI 11
REVACCINERE 11
REVALUERING 11
REVANCHISME 11
REVERSERING 11
REVISIONIST 11
REVNEFÆRDIG 11
REVURDERING 11
RHEINLÆNDER 11
RIBSTRIKKET 11
RICINUSOLIE 11
RIDDERSMAND 11
RIDDERSPORE 11
RIDEELASTIK 11
RIFFELKUGLE 11
RIGORISTISK 11
RIGSADVOKAT 11
RIGSARKIVAR 11
RIGSKANSLER 11
RIGSREVISOR 11
RIMELIGGØRE 11
RINGEKLOKKE 11
RINGRIDNING 11
RINGSPINDER 11
RISALAMANDE 11
RISIKOFYLDT 11
RISSTIVELSE 11
RITUALISERE 11
ROADPRICING 11
ROBINSONADE 11
ROCKMUSIKER 11
ROCKSTJERNE 11
RODDANNELSE 11
RODODENDRON 11
ROEKAMPAGNE 11
ROMANTISERE 11
ROMBEPORFYR 11
ROMERRETLIG 11
ROOMSERVICE 11
ROTANGPALME 11
ROTTEFÆNGER 11
ROTTINGSTOL 11
ROYALISTISK 11
RUBRICERING 11
RUDESKRABER 11
RUGEMASKINE 11
RULLEGARDIN 11
RULLEMADRAS 11
RULLESKØJTE 11
RULLETRAPPE 11
RUMFLYVNING 11
RUNDBARBERE 11
RUNDBUESTIL 11
RUNDHOVEDET 11
RUNDVISNING 11
RUNNINGBACK 11
RUSKOMSNUSK 11
RUSSERBLUSE 11
RUSSIFICERE 11
RUSVEJLEDER 11
RUTEDIAGRAM 11
RYGEPOLITIK 11
RYGKLAPPERI 11
RYGSVØMNING 11
RYKKERGEBYR 11
RYSTEPUDSER 11
RÆDSELSFULD 11
RÆSONNEMENT 11
RÆTOROMANSK 11
RØDGLØDENDE 11
RØDSTENSMUR 11
RØDVINSGLAS 11
RØGDETEKTOR 11
RØNNEBÆRTRÆ 11
RØNTGENBLIK 11
RØREMASKINE 11
RØRFLETNING 11
RÅBÅNDSKNOB 11
RÅDSLAGNING 11
RÅKOSTSALAT 11
RÅMATERIALE 11

Ord der starter med R på 12 bogstaver

158 ord på 12 bogstaver
Ord Bogstaver
RABARBERGRØD 12
RACEBLANDING 12
RACEHYGIEJNE 12
RADIKALISERE 12
RADIOSTATION 12
RAKLEBÆRENDE 12
RAMBUKTYVERI 12
RANDRUSIANER 12
RANDRUSIANSK 12
RANUNKELBUSK 12
RAPPORTERING 12
RASERIANFALD 12
RASERIUDBRUD 12
RASTAFARIHÅR 12
RATIFICERING 12
RATIFIKATION 12
RATIONALISME 12
RATIONALITET 12
REAKTIVERING 12
REALINDKOMST 12
REALLEKSIKON 12
REALPOLITISK 12
RECEPTIONIST 12
RECEPTIVITET 12
RECIPROCITET 12
RECITATIVISK 12
REDEFINERING 12
REDNINGSMAND 12
REDNINGSPLAN 12
REDNINGSVEST 12
REDRESSERING 12
REDUKTIONIST 12
REEKSAMINAND 12
REEKSAMINERE 12
REEKSPORTERE 12
REETABLERING 12
REEVALUERING 12
REFINANSIERE 12
REFLEKTERING 12
REFLEKTORISK 12
REFORMISTISK 12
REFORMVENLIG 12
REFRÆNSANGER 12
REGELRYTTERI 12
REGENERATION 12
REGENERERING 12
REGENSPROVST 12
REGIONALISME 12
REGIONALPLAN 12
REGISTRERBAR 12
REGISTRERING 12
REGNBUEHINDE 12
REGNBUEØRRED 12
REGNEMASKINE 12
REHABILITERE 12
REINKARNERET 12
REJECOCKTAIL 12
REJSEHJEMMEL 12
REKAPITULERE 12
REKLAMESØJLE 12
REKOGNOSCERE 12
REKOMMANDERE 12
REKOMPENSERE 12
REKONSTRUERE 12
REKORDHOLDER 12
REKRUTTERING 12
REKTOSKOPERE 12
RELATIVERING 12
RELATIVISERE 12
RELIEFSKRIFT 12
RELIGIØSITET 12
REMPLACERING 12
RENSEMASKINE 12
RENSESERVIET 12
RENSKRIVNING 12
RENTABILITET 12
RENTEBÆRENDE 12
RENTEINDTÆGT 12
RENTESIKRING 12
REOLPLØJNING 12
REORGANISERE 12
REPATRIERING 12
REPLIKSKIFTE 12
REPRODUKTION 12
REPROGRAFISK 12
REPRÆSENTANT 12
REPRÆSENTERE 12
REPUBLIKANER 12
REPUBLIKANSK 12
RESIDUALLUFT 12
RESONANSBUND 12
RESPONSORIUM 12
RESSENTIMENT 12
RESTAURATION 12
RESTAURERING 12
RESTITUERING 12
RETFÆRDIGHED 12
RETFÆRDIGVIS 12
RETOUCHERING 12
RETROSPEKTIV 12
RETSASSESSOR 12
RETSBELÆRING 12
RETSFORFØLGE 12
RETSHANDLING 12
RETSHISTORIE 12
RETSKENDELSE 12
RETSKRIVNING 12
RETSPOLITISK 12
RETSTRIKNING 12
RETSVIRKNING 12
REVALIDERING 12
REVANCHEKAMP 12
REVISIONISME 12
REVITALISERE 12
REVOLUTIONÆR 12
REVOLVERBÆNK 12
REVOLVERENDE 12
RHESUSFAKTOR 12
RIBSTRIKNING 12
RICHTERSKALA 12
RIGSANTIKVAR 12
RIKOCHETTERE 12
RINGEAPPARAT 12
RINGFORLOVET 12
RINGMÆRKNING 12
RISIKOGRUPPE 12
RISIKOVILLIG 12
RITUALISTISK 12
RIVALISERING 12
RODFORDÆRVER 12
ROLLEHAVENDE 12
ROMAINESALAT 12
ROMANISERING 12
ROQUEFORTOST 12
ROSKILDENSER 12
ROSKILDESYGE 12
ROSMARINLYNG 12
ROTATIONSTID 12
ROTORKLIPPER 12
RUDEKNUSNING 12
RUDEKONVOLUT 12
RULLEKUFFERT 12
RUMFORSKNING 12
RUMSTERSTANG 12
RUNDHORISONT 12
RUNDRINGNING 12
RUNDSTRIKKET 12
RUNDTOMKRING 12
RUSTBEHANDLE 12
RUTEFLYVNING 12
RUTINEMÆSSIG 12
RUTINEPRÆGET 12
RYTTERSTATUE 12
RØDKÅLSHOVED 12
RØDVINSSAUCE 12
RØNTGENOLOGI 12
RÅBÅNDSKNUDE 12
RÅSTOFMANGEL 12

Ord der starter med R på 13 bogstaver

88 ord på 13 bogstaver
Ord Bogstaver
RADIODIRIGERE 13
RADIOMODTAGER 13
RADIUMSTATION 13
RAPPENSKRALDE 13
RATIONALISERE 13
REAKTIONSEVNE 13
REALKOMMENTAR 13
REALKREDITLÅN 13
REALPOLITIKER 13
REALØKONOMISK 13
RECEPTPLIGTIG 13
RECIRKULATION 13
RECIRKULERING 13
REDNINGSBÆLTE 13
REDNINGSKORPS 13
REDUKTIONISME 13
REDUPLIKATION 13
REFLEKSIVITET 13
REFORMATORISK 13
REGIONALISERE 13
REGIONALRADIO 13
REGIONALSPROG 13
REGLEMENTERET 13
REINKARNATION 13
REINTEGRATION 13
REINVESTERING 13
REKLAMEBUREAU 13
REKOMMANDERET 13
REKTIFICERING 13
REKTIFIKATION 13
RELATIVISTISK 13
RELIGIONSKRIG 13
RELIKVIESKRIN 13
REMONSTRATION 13
REMONTANTROSE 13
REMOTEKONTROL 13
RENDEGRAVNING 13
RENTEMARGINAL 13
RENTESREGNING 13
REPRODUCERBAR 13
REPRÆSENTATIV 13
RESOCIALISERE 13
RESPIRATORISK 13
RESSOURCESVAG 13
RESTRUKTURERE 13
RESULTATTAVLE 13
RETFÆRDIGGØRE 13
RETNINGSLINJE 13
RETROFLEKSION 13
RETROSPEKTION 13
RETSMASKINERI 13
RETSMEDICINER 13
RETSMEDICINSK 13
RETSPRÆSIDENT 13
RETSSIKKERHED 13
RETSVIDENSKAB 13
REUMATOLOGISK 13
REVACCINATION 13
REVANCHISTISK 13
REVOLUTIONERE 13
REVOLVERKUGLE 13
RHESUSNEGATIV 13
RHESUSPOSITIV 13
RIGMANDSVILLA 13
RIGSADVOKATUR 13
RISIKOSAMFUND 13
RISIKOSTYRING 13
RITUALISERING 13
RODBEHANDLING 13
RODUDDRAGNING 13
ROMANTISERING 13
ROSKILDENSISK 13
RUBRIKANNONCE 13
RUGBRØDSMOTOR 13
RUNDBARBERING 13
RUNDSKRIVELSE 13
RUNDSTRIKNING 13
RUNEINDSKRIFT 13
RUSSIFICERING 13
RUSTIKBRÆDDER 13
RUTINEARBEJDE 13
RYGEAFVÆNNING 13
RYGSÆKSTURIST 13
RÆDSELSSLAGEN 13
RØDSTENSVILLA 13
RØNTGENOGRAFI 13
RØNTGENSTRÅLE 13
RØVERHISTORIE 13

Ord der starter med R på 14 bogstaver

70 ord på 14 bogstaver
Ord Bogstaver
RACEHYGIEJNISK 14
RADICCHIOSALAT 14
RADIKALISERING 14
RADIOAKTIVITET 14
RADIOSPREDNING 14
RAFRAICHISSEUR 14
RAMMEBEVILLING 14
RANDBEMÆRKNING 14
RATEFORSIKRING 14
RATIONALISTISK 14
RECEPTIONSCHEF 14
REDAKTIONSMØDE 14
REDNINGSPLANKE 14
REEKSAMINATION 14
REFERENCERAMME 14
REFINANSIERING 14
REFLEKSREDNING 14
REGERINGSLEDER 14
REGIONALISTISK 14
REGLEMENTARISK 14
REGNBUEFAMILIE 14
REHABILITATION 14
REHABILITERING 14
REKAPITULATION 14
REKAPITULERING 14
REKOGNOSCERING 14
REKOMMANDATION 14
REKOMPENSATION 14
REKONSTRUERING 14
REKONSTRUKTION 14
REKONVALESCENS 14
REKONVALESCENT 14
REKONVALESCERE 14
RELATIVISERING 14
RELATIVSÆTNING 14
RENSNINGSANLÆG 14
RENÆSSANCESLOT 14
REORGANISATION 14
REORGANISERING 14
REPRÆSENTATION 14
RESERVEOFFICER 14
RESERVESPILLER 14
RESPEKTSTRIDIG 14
RESSOURCESPILD 14
RESSOURCESTÆRK 14
RESTRIKTIVITET 14
RETNINGSSTABIL 14
RETOUCHEPENSEL 14
RETRANSMISSION 14
RETRANSMITTERE 14
RETSBEVIDSTHED 14
REVERSIBILITET 14
REVISIONISTISK 14
REVISIONSFIRMA 14
REVITALISERING 14
RIGSFORSTANDER 14
RIGSFÆLLESSKAB 14
RIGSOMBUDSMAND 14
RIKOCHETTERING 14
RIVRAVRUSKENDE 14
ROBOTTEKNOLOGI 14
ROMERSKKATOLSK 14
RORSCHACHPRØVE 14
RUBINSTEINKAGE 14
RUDKØBINGENSER 14
RUSTBEHANDLING 14
RÆDSELSKABINET 14
RØGFORGIFTNING 14
RØNTGENBILLEDE 14
RØVIRRITERENDE 14

Ord der starter med R på 15 bogstaver

49 ord på 15 bogstaver
Ord Bogstaver
RABARBERKVARTER 15
RACEADSKILLELSE 15
RADIODIRIGERING 15
RADIOJOURNALIST 15
RADIOMODTAGNING 15
RADIOUDSENDELSE 15
RAMMEFORTÆLLING 15
RATIONALISERING 15
REAGENSGLASBARN 15
REAKTIONSDREVEN 15
REDUKTIONISTISK 15
REFERENCEGRUPPE 15
REFLEKSIONSEVNE 15
REGERINGSROKADE 15
REGERINGSVENLIG 15
REGIONALISERING 15
REGIONALPOLITIK 15
REGIONALPROGRAM 15
REGNSKABSFØRING 15
REJSEFORSIKRING 15
REKLAMEFREMSTØD 15
REKLAMEKAMPAGNE 15
REKORDINDEHAVER 15
REKREATIONSHJEM 15
RELATIVPRONOMEN 15
RELIGIONSFRIHED 15
RESOCIALISERING 15
RESPEKTABILITET 15
RESPONSUMUDVALG 15
RESTAURANTBESØG 15
RESTRUKTURERING 15
RETNINGSANTENNE 15
RETNINGSBESTEMT 15
RETNINGSGIVENDE 15
RETSFORFØLGELSE 15
RETSFORFØLGNING 15
RETSHÅNDHÆVELSE 15
RETTIGHEDSHAVER 15
RETURKOMMISSION 15
RIGSBIBLIOTEKAR 15
RIGSSTATISTIKER 15
RINGEAGTSYTRING 15
RINGKØBINGENSER 15
RISIKOVURDERING 15
ROTATIONSPRESSE 15
RUSSISKORTODOKS 15
RUTEBILCHAUFFØR 15
RYTMEINSTRUMENT 15
RÆDSELSVÆKKENDE 15

Ord der starter med R på 16 bogstaver

18 ord på 16 bogstaver
Ord Bogstaver
RADAROVERVÅGNING 16
REAKTIONSMØNSTER 16
REFLEKSBEVÆGELSE 16
REGERINGSPERIODE 16
REGIONALGEOGRAFI 16
REGIONALPOLITISK 16
REGLEMENTSMÆSSIG 16
REGNSKABSFØRELSE 16
REJSEBESKRIVELSE 16
RELIGIONSFORSKER 16
RELIGIONSSTIFTER 16
REPRÆSENTANTSKAB 16
RESEARCHAFDELING 16
RESSOURCEFORBRUG 16
RETFÆRDIGGØRELSE 16
RETNINGSBESTEMME 16
RHEINLÆNDERPOLKA 16
RUNDBORDSSAMTALE 16

Ord der starter med R på 17 bogstaver

12 ord på 17 bogstaver
Ord Bogstaver
REALITETSBEHANDLE 17
REDSKABSGYMNASTIK 17
REFLEKSIVPRONOMEN 17
REGIONPLANLÆGNING 17
RELIGIONSHISTORIE 17
RELIGIONSSOCIOLOG 17
REPRÆSENTATIVITET 17
RESPEKTINDGYDENDE 17
RESSORTMINISTERIE 17
RESSOURCEKRÆVENDE 17
RESULTATOPGØRELSE 17
RETSVIDENSKABELIG 17

Ord der starter med R på 18 bogstaver

13 ord på 18 bogstaver
Ord Bogstaver
RACEDISKRIMINATION 18
RACEDISKRIMINERING 18
REALITETSFORHANDLE 18
REALKREDITINSTITUT 18
REDAKTIONSSEKRETÆR 18
REDNINGSHELIKOPTER 18
REKONTEKSTUALISERE 18
RELIGIONSHISTORISK 18
RESULTATORIENTERET 18
RIDEBANESPRINGNING 18
RUSMIDDELFORSKNING 18
RYGESTOPINSTRUKTØR 18
RØNTGENFOTOGRAFERE 18

Ord der starter med R på 19 bogstaver

12 ord på 19 bogstaver
Ord Bogstaver
RACEDISKRIMINERENDE 19
REALITETSBEHANDLING 19
RECEPTIONSASSISTENT 19
REGERINGSBESLUTNING 19
REGIONALPLANLÆGNING 19
RELIGIONSHISTORIKER 19
RENGØRINGSASSISTENT 19
RENGØRINGSPERSONALE 19
RENOVATIONSARBEJDER 19
RENTETILPASNINGSLÅN 19
RETNINGSBESTEMMELSE 19
RETSKRIVNINGSORDBOG 19

Ord der starter med R på 20 bogstaver

4 ord på 20 bogstaver
Ord Bogstaver
REALITETSFORHANDLING 20
REPRODUKTIONSANSTALT 20
RETFÆRDIGHEDSFØLELSE 20
REVOLVERJOURNALISTIK 20

Ord der starter med R på 21 bogstaver

2 ord på 21 bogstaver
Ord Bogstaver
REHABILITERINGSCENTER 21
REKRUTTERINGSGRUNDLAG 21

Ord der slutter med R

6.078 danske ord ender på R, fra 2 til 27 bogstaver.

2 bogstaver (7) · 3 bogstaver (61) · 4 bogstaver (74) · 5 bogstaver (255) · 6 bogstaver (595) · 7 bogstaver (661) · 8 bogstaver (714) · 9 bogstaver (853) · 10 bogstaver (790) · 11 bogstaver (657) · 12 bogstaver (503) · 13 bogstaver (317) · 14 bogstaver (210) · 15 bogstaver (163) · 16 bogstaver (91) · 17 bogstaver (57) · 18 bogstaver (30) · 19 bogstaver (18) · 20 bogstaver (7) · 21 bogstaver (6) · 22 bogstaver (3) · 23 bogstaver (2) · 25 bogstaver (1) · 26 bogstaver (1) · 27 bogstaver (2)

Ord der slutter med R på 2 bogstaver

7 ord på 2 bogstaver
Ord Bogstaver
AR 2
IR 2
PR 2
UR 2
ÆR 2
ØR 2
ÅR 2

Ord der slutter med R på 3 bogstaver

61 ord på 3 bogstaver
Ord Bogstaver
AIR 3
AMR 3
BAR 3
BOR 3
BUR 3
BÆR 3
BØR 3
DER 3
DUR 3
DYR 3
DØR 3
FER 3
FOR 3
FYR 3
FØR 3
FÅR 3
GÆR 3
GÅR 3
HER 3
HOR 3
HYR 3
HÆR 3
HØR 3
HÅR 3
KAR 3
KIR 3
KOR 3
KUR 3
KÆR 3
KÅR 3
LER 3
LIR 3
LUR 3
LÅR 3
MOR 3
MUR 3
MYR 3
MÆR 3
MØR 3
MÅR 3
NAR 3
NOR 3
NÆR 3
NÅR 3
PAR 3
PER 3
PRR 3
PUR 3
SAR 3
SIR 3
SUR 3
SÆR 3
SÅR 3
TUR 3
TYR 3
TØR 3
TÅR 3
UÅR 3
VAR 3
VOR 3
VÅR 3

Ord der slutter med R på 4 bogstaver

74 ord på 4 bogstaver
Ord Bogstaver
AGER 4
AZUR 4
BLÆR 4
BLÅR 4
BOER 4
EDER 4
EFOR 4
EJER 4
EMIR 4
ENER 4
FAIR 4
FJER 4
FJOR 4
FLOR 4
GEAR 4
HVER 4
HVOR 4
IRER 4
ISÆR 4
IVER 4
JOUR 4
KLAR 4
KLIR 4
KLOR 4
KLØR 4
LEJR 4
NAVR 4
NIER 4
ODØR 4
OSER 4
OVER 4
PEER 4
PIER 4
SEER 4
SEJR 4
SKUR 4
SKYR 4
SKÆR 4
SKØR 4
SKÅR 4
SLØR 4
SMØR 4
SNAR 4
SNOR 4
SNUR 4
SPAR 4
SPIR 4
SPOR 4
SPÆR 4
STAR 4
STOR 4
STYR 4
STÆR 4
STØR 4
SVAR 4
SVIR 4
SVÆR 4
TIER 4
TIÅR 4
TJUR 4
TOER 4
TSAR 4
TVÆR 4
TØJR 4
UDYR 4
UKÆR 4
UTUR 4
VEJR 4
YDER 4
YMER 4
YVER 4
ÆDER 4
ÆTER 4
ÅGER 4

Ord der slutter med R på 5 bogstaver

255 ord på 5 bogstaver
Ord Bogstaver
AGRAR 5
AGTER 5
AJOUR 5
AKTOR 5
AKTØR 5
ALDER 5
ALTER 5
ALVOR 5
ANGER 5
ANKER 5
ARIER 5
ATTER 5
AUGUR 5
AUTOR 5
AVLER 5
BAGER 5
BAJER 5
BASAR 5
BEGÆR 5
BIKER 5
BINÆR 5
BIZAR 5
BOXER 5
BYNÆR 5
BYTUR 5
BÆGER 5
BÆRER 5
BÆVER 5
CATER 5
CEDER 5
CIDER 5
CIGAR 5
CITAR 5
COVER 5
CÆSAR 5
CÆSUR 5
DALER 5
DANER 5
DEKOR 5
DENAR 5
DIGER 5
DINAR 5
DINER 5
DONOR 5
DORER 5
DOZER 5
DUSØR 5
DØBER 5
DÅDYR 5
EDDER 5
EFTER 5
ELLER 5
ELVER 5
EMMER 5
ESTER 5
ETBÆR 5
ETTER 5
FADER 5
FAGER 5
FAKIR 5
FAVØR 5
FEBER 5
FEHÅR 5
FEMÅR 5
FIBER 5
FIGUR 5
FILUR 5
FINER 5
FIRER 5
FLAIR 5
FLUOR 5
FLYER 5
FODER 5
FORÅR 5
FOYER 5
FRIER 5
FUSER 5
FÆHÅR 5
FØLER 5
FØRER 5
GALAR 5
GAMER 5
GEBYR 5
GEHØR 5
GEVIR 5
GEVÆR 5
GIVER 5
GNIER 5
GOTER 5
GYSER 5
GÆLER 5
GÅTUR 5
HELÅR 5
HUMOR 5
HUMØR 5
HUSAR 5
HYLER 5
HÆDER 5
HÆLER 5
HØKER 5
HØRER 5
ILDER 5
ILTER 5
IMMER 5
INDER 5
ISBAR 5
JAGER 5
JOKER 5
JÆGER 5
KAPER 5
KATAR 5
KEFIR 5
KHMER 5
KIPER 5
KNARR 5
KOGER 5
KOPAR 5
KUKUR 5
KULØR 5
KURER 5
KYPER 5
KØBER 5
KØLER 5
KØRER 5
KØTER 5
LABER 5
LADER 5
LAGER 5
LASER 5
LASUR 5
LEDER 5
LEJER 5
LEMUR 5
LEVER 5
LIKØR 5
LINER 5
LITER 5
LUGAR 5
LURER 5
LYSÅR 5
LÆDER 5
LÆRER 5
LÆSER 5
LØBER 5
LØJER 5
LÅNER 5
MAGER 5
MAJOR 5
MALER 5
MALØR 5
MEJER 5
METER 5
MIMER 5
MINØR 5
MODER 5
MOLER 5
MOLÆR 5
MOTOR 5
MURER 5
MØVER 5
MÅLER 5
NADIR 5
NATUR 5
NAVER 5
NEGER 5
NOTAR 5
NUSER 5
NYDER 5
NYTÅR 5
NØLER 5
OFFER 5
OKKER 5
OMMER 5
OPGØR 5
OPHØR 5
OPRØR 5
OPTUR 5
OSCAR 5
OTTER 5
PACER 5
PAPIR 5
PATER 5
PEBER 5
PIBER 5
POKER 5
POLAR 5
POLÆR 5
POSØR 5
POWER 5
PRIOR 5
PUGER 5
PÅHØR 5
PÅTÅR 5
QUEER 5
SAFIR 5
SALÆR 5
SATYR 5
SILUR 5
SITAR 5
SLÅER 5
SMEAR 5
SOBER 5
SOLUR 5
SOLÅR 5
SONAR 5
SONOR 5
SUDER 5
SUGER 5
SUPER 5
SUTUR 5
SYRER 5
SYVER 5
SÆTER 5
SØGER 5
SÅGAR 5
TABER 5
TALAR 5
TALER 5
TAPIR 5
TATAR 5
TATER 5
TENOR 5
TIGER 5
TIMER 5
TONER 5
TOTUR 5
TREER 5
TRIØR 5
TUMOR 5
TUNER 5
TUTOR 5
TYVER 5
UDTUR 5
UKLAR 5
UNDER 5
UVEJR 5
VADER 5
VAGER 5
VALØR 5
VATER 5
VEGAR 5
VEJER 5
VELAR 5
VELÆR 5
VESIR 5
VIGØR 5
VIKAR 5
VISER 5
VISIR 5
VÆGUR 5
VÆVER 5
YNDER 5
ZEFYR 5
ÆRBAR 5
ÅBNER 5

Ord der slutter med R på 6 bogstaver

595 ord på 6 bogstaver
Ord Bogstaver
AKTUAR 6
AMATØR 6
ANAFOR 6
ANGLER 6
ANSVAR 6
ARABER 6
ATOMAR 6
AUTEUR 6
BAGDØR 6
BAGLÅR 6
BALTER 6
BANKØR 6
BANNER 6
BARBAR 6
BARBER 6
BASKER 6
BAYRER 6
BEBOER 6
BEJLER 6
BERBER 6
BESVÆR 6
BETLER 6
BIDSÅR 6
BINDER 6
BIPPER 6
BISMER 6
BISSER 6
BISTER 6
BITTER 6
BIÆDER 6
BLAZER 6
BLÆSER 6
BLÆVER 6
BLØDER 6
BLÅBÆR 6
BLÅLER 6
BOKSER 6
BOMBER 6
BOOMER 6
BORGER 6
BOWLER 6
BRAVUR 6
BRODER 6
BRUGER 6
BRUSER 6
BRYDER 6
BRØLER 6
BUFFER 6
BUKKAR 6
BUKSER 6
BULDER 6
BULGUR 6
BULTER 6
BUNKER 6
BURGER 6
BUTLER 6
BYGBAR 6
BYTTER 6
BÆRBAR 6
BØDKER 6
BØHMER 6
CANCER 6
CASTER 6
CAUSØR 6
CENSOR 6
CENSUR 6
CENTER 6
CHADOR 6
CHOKER 6
CIFFER 6
CURLER 6
CURSOR 6
CUTTER 6
DAMPER 6
DANSER 6
DATTER 6
DEALER 6
DELBAR 6
DENIER 6
DERFOR 6
DESMER 6
DIGTER 6
DIÆTER 6
DODDER 6
DOKTOR 6
DOLLAR 6
DOMMER 6
DOSMER 6
DRAGER 6
DREJER 6
DRIVER 6
DRUSER 6
DRÆBER 6
DUBBER 6
DUMPER 6
DUNDER 6
DYKKER 6
DYRKER 6
DYSTER 6
DÆMPER 6
DØDSÅR 6
DØGNER 6
ECLAIR 6
EFEMER 6
EGEPUR 6
ELGTYR 6
ELITÆR 6
ELSDYR 6
ELSKER 6
ENEBÆR 6
ENHVER 6
EPIKER 6
ETIKER 6
FACTOR 6
FADDER 6
FAGTER 6
FAKTOR 6
FANGER 6
FARBAR 6
FARCØR 6
FARFAR 6
FARMER 6
FARMOR 6
FASTER 6
FATTER 6
FEMMER 6
FENDER 6
FILTER 6
FINDER 6
FINGER 6
FINKER 6
FIRSER 6
FISKER 6
FISSUR 6
FJEDER 6
FLANØR 6
FLYDER 6
FLYVER 6
FOLDER 6
FORDØR 6
FORHØR 6
FORMER 6
FOSFOR 6
FOSTER 6
FOURER 6
FRATER 6
FRAVÆR 6
FRISER 6
FRISØR 6
FRYSER 6
FRÆSER 6
FRØLÅR 6
FRÅSER 6
FUMLER 6
FUSKER 6
FYRRER 6
FÆGTER 6
FÆSTER 6
FÆTTER 6
FØDEÅR 6
FØLBAR 6
FØLGER 6
GALLER 6
GANGER 6
GARDER 6
GARVER 6
GASFYR 6
GASRØR 6
GEJSER 6
GENHØR 6
GENSER 6
GIPSER 6
GITTER 6
GLASUR 6
GLIDER 6
GLOSAR 6
GNAVER 6
GOLFER 6
GRAVER 6
GRAVØR 6
GRIBER 6
GRÆKER 6
GUDFAR 6
GUDMOR 6
GUITAR 6
GULDUR 6
GUMLER 6
GYSSER 6
GÆRRØR 6
GØGLER 6
HACKER 6
HALVÅR 6
HAMMER 6
HAMPER 6
HANDYR 6
HANGAR 6
HEALER 6
HEKTAR 6
HELLER 6
HERFOR 6
HINDER 6
HOFNAR 6
HOLDER 6
HONNØR 6
HOVDYR 6
HULMUR 6
HULTER 6
HUMMER 6
HUNDYR 6
HUNGER 6
HUNNER 6
HUSDYR 6
HUSKER 6
HUSMOR 6
HYKLER 6
HÆKDØR 6
HÆVNER 6
HØJDER 6
HØRBAR 6
HÅRKAR 6
HÅRRØR 6
IBERER 6
IRAKER 6
IRANER 6
ISOBAR 6
ITALER 6
JAGUAR 6
JAMMER 6
JANUAR 6
JIGGER 6
JOBBER 6
JOGGER 6
JUICER 6
JUMPER 6
JUNIOR 6
JUNKER 6
KAFFER 6
KAMFER 6
KAMMER 6
KANDAR 6
KANTOR 6
KAPRER 6
KASTER 6
KAVIAR 6
KEEPER 6
KEJSER 6
KELNER 6
KELTER 6
KENDER 6
KEVLAR 6
KIGGER 6
KIKSER 6
KILDER 6
KIPBAR 6
KLAGER 6
KLAKØR 6
KLAVER 6
KLYVER 6
KLÆDER 6
KLØVER 6
KNEVER 6
KNUSER 6
KNÆLER 6
KNÆRØR 6
KOBBER 6
KOGGER 6
KOMFUR 6
KONDOR 6
KONTOR 6
KONTUR 6
KOPPER 6
KOPTER 6
KORBÆR 6
KORSAR 6
KOSHER 6
KOSTER 6
KRATER 6
KRIGER 6
KUKKER 6
KULLER 6
KULSUR 6
KULTUR 6
KUMMER 6
KURDER 6
KUTTER 6
KVADER 6
KVASAR 6
KVÆKER 6
KVÆLER 6
KÆLDER 6
KÆMNER 6
KÆTTER 6
KØRBAR 6
KØRNER 6
LATTER 6
LEDDYR 6
LEJDER 6
LEKTOR 6
LEKTØR 6
LEVEÅR 6
LIBYER 6
LINEÆR 6
LOGGER 6
LOKKER 6
LUDDER 6
LUGGER 6
LUKKER 6
LUMMER 6
LUSKER 6
LUTTER 6
LYDHØR 6
LYDMUR 6
LYSRØR 6
LYSTER 6
LYTTER 6
LÆGTER 6
LÆKKER 6
LÆREÅR 6
LÆSBAR 6
LÆSKUR 6
LØGNER 6
LØJSER 6
LØNDØR 6
LØRNER 6
LÅSBAR 6
MADMOR 6
MAGYAR 6
MAKKER 6
MALIER 6
MALKER 6
MARKER 6
MARKØR 6
MARMOR 6
MARTYR 6
MASSØR 6
MASTER 6
MAURER 6
MEDBØR 6
MEDFØR 6
MEDHØR 6
MEDMOR 6
MELBÆR 6
MENTOR 6
MESTER 6
METEOR 6
METIER 6
MIKSER 6
MISSER 6
MOBBER 6
MODBØR 6
MOHAIR 6
MONTØR 6
MORBÆR 6
MORDER 6
MORFAR 6
MORMOR 6
MORTER 6
MOSDYR 6
MOSTER 6
MUDDER 6
MULDYR 6
MUNTER 6
MUTTER 6
MYLDER 6
MÆGLER 6
MØLLER 6
MÅLBAR 6
MÅRHÅR 6
NADVER 6
NALLER 6
NASSER 6
NEDBØR 6
NEDTUR 6
NEKTAR 6
NESTOR 6
NIDKÆR 6
NITTER 6
NUBIER 6
NUMMER 6
NÆBDYR 6
NÆGTER 6
NÆRVÆR 6
NÆVNER 6
OBSKUR 6
OKULAR 6
OMANER 6
OPOVER 6
ORATOR 6
OSLOER 6
PADLER 6
PAKKER 6
PAMPER 6
PANSER 6
PANTER 6
PAPFAR 6
PAPMOR 6
PARLØR 6
PARSER 6
PASSER 6
PASTOR 6
PAUVER 6
PEJLER 6
PERKER 6
PERSER 6
PESSAR 6
PHONER 6
PIONER 6
PISKER 6
PIVSUR 6
PLAGER 6
PLEJER 6
POKKER 6
PORFYR 6
PORTER 6
PORTØR 6
POSTER 6
POSTYR 6
PRALER 6
PREKÆR 6
PRIMÆR 6
PROPER 6
PUDDER 6
PULSAR 6
PULSUR 6
PULVER 6
PUNKER 6
PURPUR 6
PURSER 6
PUSHER 6
PUSTER 6
SAKSER 6
SAMHØR 6
SAMLER 6
SAMVÆR 6
SANGER 6
SARDER 6
SEJLER 6
SEKSER 6
SEKTOR 6
SENDER 6
SENIOR 6
SENSOR 6
SERBER 6
SERVER 6
SETTER 6
SHAKER 6
SHAVER 6
SIKKER 6
SINTER 6
SJOVER 6
SJÆLER 6
SKABER 6
SKALÆR 6
SKATER 6
SKIFER 6
SKUDÅR 6
SKYDER 6
SKYTER 6
SKÆVER 6
SLAGER 6
SLAVER 6
SLIBER 6
SLIDER 6
SLUSER 6
SLÆBER 6
SLÅMUR 6
SMIGER 6
SMØRER 6
SNEBÆR 6
SNIGER 6
SNYDER 6
SNÆVER 6
SOLBÆR 6
SOMMER 6
SORBER 6
SOUPER 6
SPARER 6
SPIGER 6
SPILER 6
STATUR 6
STAVER 6
STAVÆR 6
STIVER 6
STOPUR 6
STYRER 6
STØBER 6
STØDER 6
STØVER 6
SUKKER 6
SUMMER 6
SURFER 6
SVABER 6
SVAJER 6
SVARER 6
SVEDER 6
SVOGER 6
SYNBAR 6
SYNDER 6
SÆBYER 6
SÆLGER 6
SÆTTER 6
SØGBAR 6
SØNDER 6
SØSTER 6
SÅRBAR 6
TAGRØR 6
TAMBUR 6
TAMDYR 6
TANKER 6
TAPPER 6
TEASER 6
TEATER 6
TEGNER 6
TELLUR 6
TENDER 6
TERNÆR 6
TERPER 6
TERROR 6
TESTER 6
TIGGER 6
TILHØR 6
TIPBAR 6
TIPPER 6
TJENER 6
TOLDER 6
TOLKER 6
TOLVER 6
TONSUR 6
TORTUR 6
TRAVER 6
TROPER 6
TRÆLÅR 6
TRÆNER 6
TUMLER 6
TYSKER 6
TÆKKER 6
TÆLLER 6
TÆNDER 6
TÆNKER 6
TØJDYR 6
TØLPER 6
TØMMER 6
TØMRER 6
TØRGÆR 6
TØVEJR 6
TÅRNUR 6
UDOVER 6
UDSTYR 6
UDØVER 6
ULDHÅR 6
ULSTER 6
UNATUR 6
UNFAIR 6
UNGDYR 6
UNITAR 6
UVULÆR 6
VAKKER 6
VALUAR 6
VAMPYR 6
VANFØR 6
VANSIR 6
VASKER 6
VEKTOR 6
VELOUR 6
VENDER 6
VESPER 6
VIEWER 6
VIKLER 6
VILKÅR 6
VILTER 6
VIMMER 6
VINDER 6
VINGÆR 6
VINTER 6
VIPBAR 6
VIRVAR 6
VISKER 6
VOGTER 6
VOYEUR 6
VRAGER 6
VRIDER 6
VULGÆR 6
VÆBNER 6
VÆDDER 6
VÆGTER 6
VÆKKER 6
VÆLGER 6
VÆRNER 6
WIENER 6
WOBLER 6
ZAIRER 6
ZAPPER 6
ÆREKÆR 6
ØSEKAR 6
ÅNDBAR 6

Ord der slutter med R på 7 bogstaver

661 ord på 7 bogstaver
Ord Bogstaver
ACAIBÆR 7
ADAPTER 7
AFKODER 7
AFLEDER 7
AFLÆSER 7
AFLØSER 7
AFROHÅR 7
AFSONER 7
AFTAGER 7
AFVIGER 7
AGENTUR 7
AKVIFER 7
ALBANER 7
ALSACER 7
ANFØRER 7
ANGIVER 7
ANSØGER 7
ARAMÆER 7
ARKIVAR 7
ARMATUR 7
ASSYRER 7
ATELIER 7
ATHENER 7
ATTENER 7
AUDITOR 7
AUDITØR 7
AZTEKER 7
BADEKAR 7
BAGOVER 7
BAKGEAR 7
BANKIER 7
BARNEÅR 7
BEBUDER 7
BEFRIER 7
BELGIER 7
BELIZER 7
BENINER 7
BEOSTÆR 7
BERIDER 7
BERUSER 7
BESKUER 7
BESØGER 7
BETALER 7
BIAVLER 7
BIFIGUR 7
BILEJER 7
BIPOLAR 7
BLAFFER 7
BLANDER 7
BLENDER 7
BLODKAR 7
BLOGGER 7
BLOSTER 7
BLOTTER 7
BLUFFER 7
BLØDDYR 7
BOLDBUR 7
BOLSTER 7
BOSNIER 7
BOUDOIR 7
BRANDER 7
BREVIAR 7
BRILLER 7
BROMBÆR 7
BROWSER 7
BRUGBAR 7
BRUMMER 7
BRYGGER 7
BRÆNDER 7
BUNDDYR 7
BØRNEÅR 7
BÅDEJER 7
CELEBER 7
CENTNER 7
CHANKER 7
CHARMØR 7
CHARTER 7
CHATTER 7
CHEDDAR 7
CHIFFER 7
CHOPPER 7
CIMBRER 7
CISELØR 7
COASTER 7
COLLIER 7
COMORER 7
CROONER 7
CUBANER 7
DAGKLAR 7
DANSKER 7
DEBITOR 7
DEKODER 7
DEKUPØR 7
DEROVER 7
DIVISOR 7
DOMPTØR 7
DONATOR 7
DOSSIER 7
DRANKER 7
DRESSUR 7
DRESSØR 7
DRILBOR 7
DRUKTUR 7
DRÆNRØR 7
DRØMMER 7
DYNEVÅR 7
DYREBAR 7
DYRKBAR 7
DÆKFJER 7
EFTERÅR 7
EGYPTER 7
EJEKTOR 7
ELIKSIR 7
ELKOGER 7
ELLEVER 7
ELMÅLER 7
EMALJØR 7
ENAKTER 7
ENEBOER 7
EROBRER 7
EVENTYR 7
FADEBUR 7
FARBROR 7
FEBRUAR 7
FEDEKUR 7
FELTHÆR 7
FIGHTER 7
FLIMMER 7
FLIPPER 7
FLITTER 7
FLOKDYR 7
FLUGTER 7
FLUTTER 7
FLYNDER 7
FLYTBAR 7
FLÆNSER 7
FLØJDØR 7
FNADDER 7
FNIDDER 7
FNULLER 7
FODSPOR 7
FORBIER 7
FORFJOR 7
FORMBAR 7
FORNYER 7
FOROVER 7
FORSKER 7
FORSVAR 7
FRAKTUR 7
FRANKER 7
FRELSER 7
FREMFOR 7
FRIGEAR 7
FRISTER 7
FRUEBÆR 7
FYSIKER 7
FØNIKER 7
GADEDØR 7
GADEKÆR 7
GAMBIER 7
GAMBLER 7
GANGBAR 7
GARTNER 7
GENEVER 7
GENSKÆR 7
GENSVAR 7
GLAMOUR 7
GLIMMER 7
GLITTER 7
GNIDDER 7
GOJIBÆR 7
GRUBBER 7
GRUBLER 7
GRUNDER 7
GRUNKER 7
GRÆSKAR 7
GRÅVEJR 7
GULDKUR 7
GUYANER 7
GØRTLER 7
GÅRDTUR 7
HALVDØR 7
HAMSTER 7
HANDLER 7
HEBRÆER 7
HEDETUR 7
HELBROR 7
HENOVER 7
HEROVER 7
HERSKER 7
HINDBÆR 7
HIPSTER 7
HJEMTUR 7
HJERTER 7
HJÆLPER 7
HOBROER 7
HOLDBAR 7
HONORAR 7
HONORÆR 7
HUSEJER 7
HVERVER 7
HVORFOR 7
HVORNÅR 7
HYLEKOR 7
HYLSTER 7
HÆLEBAR 7
HØFEBER 7
HØNEMOR 7
HØRERØR 7
HÅRDFØR 7
INDOVER 7
INGEFÆR 7
INLINER 7
INSIDER 7
INSULÆR 7
ISPAPIR 7
JAGTBAR 7
JAPANER 7
JASIGER 7
JAVANER 7
JONGLØR 7
JORDBÆR 7
JORDNÆR 7
JUBELÅR 7
JUBILAR 7
JUVELER 7
KABYLER 7
KADAVER 7
KALIBER 7
KANETUR 7
KANONER 7
KANSLER 7
KAPROER 7
KASHMIR 7
KATEDER 7
KATETER 7
KAVALER 7
KEMIKER 7
KEMOKUR 7
KENTAUR 7
KETSJER 7
KINESER 7
KIRKEÅR 7
KLANNER 7
KLAPPER 7
KLATRER 7
KLINGER 7
KLIPPER 7
KLISTER 7
KLOKKER 7
KLOSTER 7
KLOVDYR 7
KLUDDER 7
KLUMMER 7
KLUNSER 7
KLYNGER 7
KLYSTER 7
KNASTØR 7
KNIKSER 7
KNURHÅR 7
KOMIKER 7
KONTRÆR 7
KOSTBAR 7
KRADSER 7
KRAMMER 7
KREATUR 7
KREATØR 7
KREJLER 7
KRILLER 7
KRISEÅR 7
KRONDYR 7
KRYBDYR 7
KRYDDER 7
KRYDSER 7
KRYSTER 7
KRÆMMER 7
KRÆNKER 7
KRØLHÅR 7
KURATOR 7
KVANTOR 7
KVARTER 7
KVELLER 7
KVIDDER 7
KVÆSTOR 7
KVÆSTUR 7
KYNIKER 7
KYSTNÆR 7
KÆLEDYR 7
KØDÆDER 7
KØNSHÅR 7
KØRETUR 7
LAKERER 7
LAMINAR 7
LANCIER 7
LANGTUR 7
LATINER 7
LAURBÆR 7
LEGATAR 7
LEJRTUR 7
LIGATUR 7
LIGEFOR 7
LIGHTER 7
LITAUER 7
LIVSNÆR 7
LOGIKER 7
LOMMEUR 7
LUFTRØR 7
LYDSPOR 7
LYNSNAR 7
LYRIKER 7
LYSSEER 7
LØBETUR 7
MAGIKER 7
MAKABER 7
MANAGER 7
MANDBAR 7
MANDEÅR 7
MANIKER 7
MARINER 7
MATADOR 7
MAVESUR 7
MAVESÅR 7
MEDEJER 7
MENEDER 7
METAFOR 7
MIDTFOR 7
MIKSTUR 7
MILITÆR 7
MIMIKER 7
MINIBAR 7
MINUTUR 7
MODSVAR 7
MODULÆR 7
MONETER 7
MONETÆR 7
MONITOR 7
MONSTER 7
MORBROR 7
MUSIKER 7
MÆRKBAR 7
MØGVEJR 7
MØNSTER 7
NAURUER 7
NEDOVER 7
NEONRØR 7
NIGERER 7
NUKLEAR 7
NÆSEBOR 7
NÆSEHÅR 7
NØDSPOR 7
OFFICER 7
OKTOBER 7
OLDEFAR 7
OLDEMOR 7
OLIEFYR 7
OMDELER 7
OMSIDER 7
OMVISER 7
OPDAGER 7
OPEFTER 7
OPGIVER 7
OPKØBER 7
OPLADER 7
OPLEVER 7
OPLÆSER 7
OPMÅLER 7
OPRØRER 7
OPRÅBER 7
OPTAGER 7
OPTIKER 7
OPTØJER 7
ORDINÆR 7
OVENFOR 7
OVERFOR 7
OVERGÆR 7
OVNKLAR 7
PAGEHÅR 7
PALAVER 7
PAPBROR 7
PARISER 7
PARKOUR 7
PARTNER 7
PASSIAR 7
PENDLER 7
PERIFER 7
PIBEDYR 7
PIBELER 7
PICADOR 7
PIGHVAR 7
PILSNER 7
PINCHER 7
PISSOIR 7
PJADDER 7
PJASTER 7
PLADDER 7
PLANNER 7
PLANTER 7
PLANTØR 7
PLASTER 7
PLATBOR 7
PLEASER 7
PLEKTER 7
PLOTTER 7
PLUDDER 7
PLUKKER 7
PLYSHÅR 7
POINTER 7
POLERER 7
POLITUR 7
POLSTER 7
POLYMER 7
POPULÆR 7
PORTIER 7
PORTNER 7
POSITUR 7
PRANGER 7
PRESSER 7
PRINTER 7
PSALTER 7
PUDEVÅR 7
PUNGDYR 7
PUNKTUR 7
QATARER 7
SABOTØR 7
SALGBAR 7
SALTKAR 7
SAMOVAR 7
SAMPLER 7
SAMSVAR 7
SANGBAR 7
SANGKOR 7
SANITÆR 7
SANITØR 7
SAUDIER 7
SCANNER 7
SCEPTER 7
SCHÆFER 7
SCOOTER 7
SCULLER 7
SEJLBAR 7
SEJLTUR 7
SEKSTUR 7
SEKULÆR 7
SEMAFOR 7
SEMINAR 7
SENATOR 7
SHELTER 7
SIGTBAR 7
SJAGGER 7
SKAFFER 7
SKALDYR 7
SKALMUR 7
SKANKER 7
SKELSÅR 7
SKINGER 7
SKIPPER 7
SKISPOR 7
SKJULER 7
SKOLEÅR 7
SKOVBÆR 7
SKOVFYR 7
SKOVMÅR 7
SKOVSER 7
SKOVTUR 7
SKRABER 7
SKRIGER 7
SKRIVER 7
SKRYDER 7
SKUBBER 7
SKUDSÅR 7
SKULDER 7
SKULKER 7
SKUMLER 7
SKÆGHÅR 7
SKÆLDYR 7
SKÆRBAR 7
SLADDER 7
SLAGBOR 7
SLAGTER 7
SLAPPER 7
SLIDSÅR 7
SLIMDYR 7
SLINGER 7
SLUDDER 7
SLUKKER 7
SLUMMER 7
SMADDER 7
SMIGRER 7
SMINKØR 7
SMUGLER 7
SMUTTER 7
SMUTTUR 7
SMÆKKER 7
SMÆLDER 7
SMØRBAR 7
SNEDKER 7
SNEVEJR 7
SNIFFER 7
SNITSÅR 7
SNOOKER 7
SNYLTER 7
SOIGNØR 7
SOLITÆR 7
SOLOMOR 7
SORANER 7
SPANIER 7
SPEAKER 7
SPEEDER 7
SPEJDER 7
SPEKTER 7
SPENCER 7
SPILBAR 7
SPILLER 7
SPINDER 7
SPOILER 7
SPONSOR 7
SPORBAR 7
SPOTTER 7
SPREDER 7
SPØRGER 7
STABLER 7
STALKER 7
STAMMER 7
STAMPER 7
STANDER 7
STANDUR 7
STARTER 7
STEDFAR 7
STEDMOR 7
STELLAR 7
STEMMER 7
STICKER 7
STIFTER 7
STIKKER 7
STIKSÅR 7
STILBAR 7
STILLER 7
STINKER 7
STJÆLER 7
STODDER 7
STOIKER 7
STOPPER 7
STRYGER 7
STRÆBER 7
STRØMER 7
STYMPER 7
STYRBAR 7
STØNNER 7
STÅLRØR 7
SUDANER 7
SUFFLØR 7
SUGERØR 7
SUMERER 7
SVANGER 7
SVEJSER 7
SVINGER 7
SVIPSER 7
SVIPTUR 7
SVUPPER 7
SVÆRMER 7
SVØMMER 7
SWEATER 7
SWEEPER 7
SWINGER 7
SYDOVER 7
SYSAGER 7
SØFARER 7
SØRØVER 7
TALERØR 7
TATOVØR 7
TCHADER 7
TEKSTER 7
TEKSTUR 7
TELTTUR 7
TERRIER 7
TERTIÆR 7
TILSVAR 7
TINKTUR 7
TITULÆR 7
TOAKTER 7
TOASTER 7
TOKAYER 7
TRAILER 7
TRAKTOR 7
TRAKTØR 7
TRAWLER 7
TREKKER 7
TRESSER 7
TROPPER 7
TRUCKER 7
TRUSSER 7
TRYKBAR 7
TRYKKER 7
TRYKSÅR 7
TRÆFFER 7
TRÆKDYR 7
TRÆKKER 7
TRØSTER 7
TRÅDBUR 7
TUMBLER 7
TUNESER 7
TUNGHØR 7
TVIVLER 7
TYROLER 7
TÆNDBAR 7
TÆNDRØR 7
TÆNKBAR 7
TÆRSKER 7
TØJSNOR 7
TØRVEJR 7
TÅHYLER 7
UDBYDER 7
UDDELER 7
UDEFTER 7
UDENFOR 7
UDESEJR 7
UDGIVER 7
UDHALER 7
UDLADER 7
UDLEJER 7
UDLØBER 7
UDLØSER 7
UDRÅBER 7
UDSUGER 7
UFARBAR 7
UGANDER 7
ULÆKKER 7
UNGARER 7
UNGEFÆR 7
URINRØR 7
URMAGER 7
USBEKER 7
USIKKER 7
VALGBAR 7
VANDRER 7
VANDRØR 7
VASKBAR 7
VEGANER 7
VEGETAR 7
VEKSLER 7
VENDBAR 7
VILDDYR 7
VINDFØR 7
VINDTØR 7
VLOGGER 7
VOUCHER 7
VRIDBOR 7
VÆKKEUR 7
WALISER 7
WEBINAR 7
YDERDØR 7
YDERMUR 7
ZAMBIER 7
ÆGDONOR 7
ÆGTEPAR 7
ÆKVATOR 7
ÆRTSTOR 7
ØJENHÅR 7
ØKULLER 7
ØSTOVER 7
ÅBENBAR 7

Ord der slutter med R på 8 bogstaver

714 ord på 8 bogstaver
Ord Bogstaver
ABKHASER 8
AFATIKER 8
AFBRYDER 8
AFFUGTER 8
AFGHANER 8
AFHOPPER 8
AFKORTER 8
AFLÆGGER 8
AFLÆSSER 8
AFRETTER 8
AFRYDDER 8
AFSENDER 8
AFSKIBER 8
AFTENTUR 8
AFVIKLER 8
AGITATOR 8
AKTIONÆR 8
ALENEFAR 8
ALENEMOR 8
ALGERIER 8
ALVEOLAR 8
ALVEOLÆR 8
ANATOLER 8
ANGRIBER 8
ANHOLTER 8
ANHÆNGER 8
ANIMATOR 8
ANKLAGER 8
ANMELDER 8
ANNONCØR 8
ANTIKVAR 8
ANVERFER 8
APOTEKER 8
APPRETUR 8
ARBEJDER 8
ARBITRÆR 8
ARKFØDER 8
ARMENIER 8
ARRANGØR 8
ARVTAGER 8
ASSESSOR 8
AUTOSVAR 8
BACHELOR 8
BAGEFTER 8
BAGLADER 8
BALUSTER 8
BANDOLER 8
BEDRAGER 8
BEDØMMER 8
BEFUGTER 8
BEGYNDER 8
BEHOLDER 8
BEKENDER 8
BENEDDER 8
BENGALER 8
BENYTTER 8
BENÆGTER 8
BEREGNER 8
BERETTER 8
BERLINER 8
BESEJRER 8
BESIDDER 8
BESKELER 8
BESTYRER 8
BESÆTTER 8
BETALBAR 8
BEUNDRER 8
BEVÆRTER 8
BHUTANER 8
BILÆGGER 8
BISIDDER 8
BJERGFYR 8
BLANDBAR 8
BLINDDØR 8
BLINKFYR 8
BLODSPOR 8
BLÆNDDØR 8
BOGENSER 8
BONUSFAR 8
BONUSMOR 8
BOSÆTTER 8
BRANDBAR 8
BRANDDØR 8
BRANDMUR 8
BRANDSÅR 8
BRETONER 8
BRIGADER 8
BRUDEPAR 8
BRUNEIER 8
BUGTALER 8
BULBIDER 8
BULGARER 8
BUNDGEAR 8
BURKINER 8
BURMANER 8
BYCENTER 8
BYGEVEJR 8
BYTTEDYR 8
BÆLTEDYR 8
BØLLEBÆR 8
BØRNESÅR 8
BØSSEPAR 8
BÅDFØRER 8
BÅDMOTOR 8
CANADIER 8
CARIBIER 8
CELLULÆR 8
CHARTRER 8
CHAUFFØR 8
CHIKANØR 8
CHILENER 8
CINNOBER 8
CIRKULÆR 8
CITERBAR 8
COMPUTER 8
CROUPIER 8
CYKELTUR 8
CYLINDER 8
CØLIAKER 8
DAGLEJER 8
DATERBAR 8
DEBATTØR 8
DECEMBER 8
DEFENSOR 8
DEKAEDER 8
DELTAGER 8
DEREFTER 8
DERUDFOR 8
DERUNDER 8
DESERTØR 8
DESIGNER 8
DETEKTOR 8
DIAMETER 8
DIGNITAR 8
DIKTATOR 8
DIKTATUR 8
DINOSAUR 8
DIREKTØR 8
DISFAVØR 8
DOCENTUR 8
DOVENDYR 8
DRAGSTER 8
DRENGEÅR 8
DROMEDAR 8
DYKKERUR 8
DYPKOGER 8
DYRESPOR 8
DØDBIDER 8
DØRÅBNER 8
EGALITÆR 8
EJDAMMER 8
ELEGIKER 8
ELEVATOR 8
ELGUITAR 8
ELKOMFUR 8
ENGLEHÅR 8
ENGPIBER 8
ERITREER 8
EROTIKER 8
ESMAKKER 8
ESPALIER 8
ETIOPIER 8
ETRUSKER 8
EURASIER 8
EUROPÆER 8
EYELINER 8
FABELDYR 8
FADERVOR 8
FAGLÆRER 8
FALKONER 8
FALSKNER 8
FAMILIÆR 8
FARISÆER 8
FEMTENER 8
FIJIANER 8
FILISTER 8
FIMREHÅR 8
FINANSER 8
FINANSÅR 8
FISKETUR 8
FJUMREÅR 8
FLAGSNOR 8
FLIPOVER 8
FOLDEDØR 8
FOLKEKÆR 8
FORAGTER 8
FORFADER 8
FORFØRER 8
FORLADER 8
FORLOVER 8
FORLØBER 8
FORLØSER 8
FORMODER 8
FORMULAR 8
FORRIDER 8
FORRÆDER 8
FORSAGER 8
FORSONER 8
FORTALER 8
FORÆDLER 8
FORÆLDER 8
FREMGEAR 8
FREMOVER 8
FRIBADER 8
FRILAGER 8
FRILØBER 8
FRIMURER 8
FRUGTBAR 8
FUGLEBUR 8
FUNDATOR 8
FUPMAGER 8
FYGEVEJR 8
FYRBØDER 8
FÆKALIER 8
FØDSELAR 8
GALDEBÆR 8
GALILÆER 8
GALNEBÆR 8
GANGSTER 8
GASMÅLER 8
GELÆNDER 8
GENGIVER 8
GEORGIER 8
GERIATER 8
GERMANER 8
GHANESER 8
GLASKLAR 8
GLASSKÅR 8
GLETSJER 8
GLØDERØR 8
GODSEJER 8
GRAFIKER 8
GRANSKER 8
GRANULÆR 8
GRENADER 8
GRIBEDYR 8
GRILLBAR 8
GROVÆDER 8
GRUNDMUR 8
GRØNSVÆR 8
GULDSLØR 8
GULDSNOR 8
GUVERNØR 8
GÅRDEJER 8
HAGLVEJR 8
HALEFJER 8
HALVBROR 8
HAMSTRER 8
HARESKÅR 8
HARPUNER 8
HAVESKUR 8
HEKTIKER 8
HELLEFYR 8
HELLENER 8
HENTEHÅR 8
HENUNDER 8
HEPPEKOR 8
HEREFTER 8
HERUDFOR 8
HERUNDER 8
HESTEHÅR 8
HESTEKUR 8
HJEMOVER 8
HJULSPOR 8
HORSEMOR 8
HOVEDDØR 8
HULEBOER 8
HUSALTER 8
HUSFADER 8
HUSLÆRER 8
HVABEHAR 8
HVIRVLER 8
HVOROVER 8
HYDROFOR 8
HYLDEBÆR 8
HYTTETUR 8
HÆKANKER 8
HÆKMOTOR 8
HÆRFØRER 8
HØJALTER 8
HØJDEROR 8
HØJTALER 8
HÅNDØRER 8
HÅRFAGER 8
ILDRAGER 8
IMAGINÆR 8
IMITATOR 8
IMPORTØR 8
INDBYDER 8
INDEFTER 8
INDENFOR 8
INDERLÅR 8
INDIANER 8
INDKØBER 8
INDLEDER 8
INDLÅNER 8
INDSIGER 8
INDUKTOR 8
INDVÅNER 8
INFERIØR 8
INGENIØR 8
INJEKTOR 8
INRIGGER 8
INTERIØR 8
INVENTAR 8
INVESTOR 8
IRLÆNDER 8
IROKESER 8
IRONIKER 8
ISBRYDER 8
ISLÆNDER 8
ISOLATOR 8
ISOLATØR 8
ISRAELER 8
ISVINTER 8
JETJAGER 8
JETMOTOR 8
JORDANER 8
KAFFEBAR 8
KALENDER 8
KAMPKLAR 8
KANASTER 8
KANINBUR 8
KANISTER 8
KAPLØBER 8
KARAKTER 8
KARSEHÅR 8
KARTAGER 8
KASAKHER 8
KASSERER 8
KENYANER 8
KIRGISER 8
KIRKEKOR 8
KIRSEBÆR 8
KISELGUR 8
KLINIKER 8
KLOAKDYR 8
KODRIVER 8
KOFANGER 8
KOKOPPER 8
KONDITOR 8
KONGEPAR 8
KONSULÆR 8
KORALDYR 8
KORDATER 8
KOREANER 8
KORINTER 8
KORLEDER 8
KORRIDOR 8
KOSOVOER 8
KRAKILER 8
KREBSDYR 8
KREDITOR 8
KRETINER 8
KRITIKER 8
KRONIKER 8
KRONIKØR 8
KROPSNÆR 8
KRÆGEBÆR 8
KULDSKÆR 8
KULFIBER 8
KULSVIER 8
KUNSTNER 8
KUPMAGER 8
KUWAITER 8
KVARTSUR 8
KÆLKETUR 8
KÆRLØBER 8
KØGENSER 8
KØKULTUR 8
KØREKLAR 8
LABRADOR 8
LAKERBAR 8
LANDAUER 8
LANSENER 8
LATRINÆR 8
LAVALDER 8
LAYOUTER 8
LEDSAGER 8
LEGIONÆR 8
LEMVIGER 8
LESOTHER 8
LIGBÆRER 8
LIGGESÅR 8
LIGUSTER 8
LITTERÆR 8
LIVGIVER 8
LIVMODER 8
LODSEJER 8
LONDONER 8
LOVGIVER 8
LUXMETER 8
LYBÆKKER 8
LYMFEKAR 8
LYSGIVER 8
LYSMÅLER 8
LÅNGIVER 8
LÅNSØGER 8
LÅNTAGER 8
MADPAPIR 8
MAGISTER 8
MAGSVEJR 8
MAKEOVER 8
MALAWIER 8
MALDIVER 8
MALTESER 8
MANDATAR 8
MANDETUR 8
MANDSKOR 8
MANKEFÅR 8
MARIBOER 8
MEDALJØR 8
MEDDELER 8
MEDIATOR 8
MEDISTER 8
MEDLØBER 8
MEDVIDER 8
MEGASTOR 8
MEMOIRER 8
MERITTER 8
MIDTOVER 8
MILLIBAR 8
MINISTER 8
MISDÆDER 8
MODELLØR 8
MODTAGER 8
MOLDOVER 8
MORAKKER 8
MULTEBÆR 8
MUSKETER 8
MUSKULÆR 8
MYSLIBAR 8
MYSTIKER 8
MÅNEKLAR 8
NAMIBIER 8
NAVERBOR 8
NAZARÆER 8
NEDEFTER 8
NEDENFOR 8
NEJSIGER 8
NITTENER 8
NOKKEFÅR 8
NONBINÆR 8
NORDIRER 8
NORDOVER 8
NOVEMBER 8
NULLEDER 8
NYBYGGER 8
NYSTEDER 8
NYTTEDYR 8
OCEANIER 8
OHMMETER 8
OKTAEDER 8
OLDTIMER 8
OLEANDER 8
OLYMPIER 8
OMFORMER 8
OMGÆNGER 8
OPDRAGER 8
OPERATOR 8
OPERATØR 8
OPFINDER 8
OPFØLGER 8
OPHUGGER 8
OPKRÆVER 8
OPLUKKER 8
OPPASSER 8
OPPEOVER 8
OPRETTER 8
OPRYDDER 8
OPRYKKER 8
OPVARTER 8
OPVASKER 8
OPVIGLER 8
ORDFØRER 8
ORDGYDER 8
ORKESTER 8
OUTSIDER 8
OVENOVER 8
OVERGEAR 8
PAKKETUR 8
PANDEHÅR 8
PAPUANER 8
PARTITUR 8
PASSAGER 8
PATTEDYR 8
PEIGNOIR 8
PEKUNIÆR 8
PERLEMOR 8
PERUANER 8
PESCETAR 8
PILASTER 8
PISSESUR 8
PLATINER 8
PLEBEJER 8
PLEJEFAR 8
PLEJEMOR 8
PLOVSKÆR 8
PLUSFOUR 8
POLSTRER 8
POLYEDER 8
POLYPDYR 8
POLYÆTER 8
PREUSSER 8
PROCEDØR 8
PRODUCER 8
PROLETAR 8
PROMOTOR 8
PROVISOR 8
PRÆDIKER 8
PRÆMATUR 8
PRÆSTØER 8
PUBERTÆR 8
PUBESHÅR 8
PULLOVER 8
PULPITUR 8
PUSTERØR 8
PYKNIKER 8
PÆDIATER 8
PÅKLÆDER 8
PÅMINDER 8
SAGFØRER 8
SAGSØGER 8
SALPETER 8
SALTEKAR 8
SAMLEVER 8
SAMOANER 8
SCRIPTER 8
SEJLKLAR 8
SEKRETÆR 8
SEKUNDÆR 8
SELVEJER 8
SELVKLAR 8
SEMESTER 8
SIAMESER 8
SIDESPOR 8
SIGNATUR 8
SIGØJNER 8
SILKEFOR 8
SINGULÆR 8
SINISTER 8
SKADEDYR 8
SKILDRER 8
SKILØBER 8
SKJALLER 8
SKOMAGER 8
SKRUPLER 8
SKRÆDDER 8
SKUDKLAR 8
SKULPTUR 8
SKULPTØR 8
SKVADDER 8
SKVALDER 8
SKYDEDØR 8
SKYLDNER 8
SLETHVAR 8
SLIPOVER 8
SLOVENER 8
SLÅENBÆR 8
SMÅPIGER 8
SNACKBAR 8
SOLBADER 8
SOLEKLAR 8
SOMALIER 8
SONOFFER 8
SORTEPER 8
SORTERER 8
SORTSEER 8
SOUVENIR 8
SPALTBAR 8
SPEDITØR 8
SPINDLER 8
SPISERØR 8
SPLATTER 8
SPRINGER 8
SPRINTER 8
SPRITTER 8
STAKATER 8
STALDDØR 8
STATIKER 8
STEDBROR 8
STEMPLER 8
STINKDYR 8
STOCKCAR 8
STORMKUR 8
STRAFBAR 8
STRAMMER 8
STREAMER 8
STREJFER 8
STRIDBAR 8
STRIKKER 8
STRIPPER 8
STRISSER 8
STRITHÅR 8
STRUKTUR 8
STRUKTØR 8
STRÆKBAR 8
SVEDEKUR 8
SVEDETUR 8
SVENSKER 8
SVINDLER 8
SVINGBAR 8
SVINGBOR 8
SVINGDØR 8
SVINGTUR 8
SVOVLSUR 8
SYDEFTER 8
SYTTENER 8
SYVSOVER 8
SÆDDONOR 8
SØFORHØR 8
SØLVSNOR 8
SÅRFEBER 8
TAFFELUR 8
TAIWANER 8
TAKOFFER 8
TAKSATOR 8
TAKTIKER 8
TANDSMØR 8
TAPETDØR 8
TASTATUR 8
TEENAGER 8
TEKNIKER 8
TEKSTNÆR 8
TELTLEJR 8
TEMPORÆR 8
TESTATOR 8
TEVARMER 8
THRILLER 8
TIDRØVER 8
TIDTAGER 8
TIKÆMPER 8
TILBEDER 8
TILBEHØR 8
TILHØRER 8
TILLØBER 8
TILSKUER 8
TODÆKKER 8
TOGFØRER 8
TOMASTER 8
TONGANER 8
TOPFIGUR 8
TOPLEDER 8
TOPOPGØR 8
TOREADOR 8
TOTAKTER 8
TOTEMDYR 8
TRAGIKER 8
TRANEBÆR 8
TRANSFER 8
TRAVETUR 8
TREDIVER 8
TROJANER 8
TROSIVER 8
TRYKKEÅR 8
TRYKKLAR 8
TRÆLØBER 8
TYRISTOR 8
TYTTEBÆR 8
TØRFODER 8
TÅGESLØR 8
TÅGÆNGER 8
UDBRYDER 8
UDBYTTER 8
UDENOVER 8
UDLIGGER 8
UDLÆGGER 8
UDNYTTER 8
UDRIGGER 8
UDRYKKER 8
UDSMIDER 8
UDSTEDER 8
UDSÆTTER 8
UDVIKLER 8
UFEJLBAR 8
UHOLDBAR 8
UKRAINER 8
ULIVSSÅR 8
UNDERFOR 8
UNDERGÆR 8
UPOPULÆR 8
URFJEDER 8
UROMAGER 8
USIGTBAR 8
VALKELER 8
VANDKLAR 8
VANDSTÆR 8
VEJLEDER 8
VEJVISER 8
VELGØRER 8
VELHAVER 8
VELYNDER 8
VENUSHÅR 8
VESTOVER 8
VIBRATOR 8
VIDUNDER 8
VIGESPOR 8
VILDSPOR 8
VINAVLER 8
VINKYPER 8
VINKØLER 8
VISIONÆR 8
VOLONTØR 8
VOLTIGØR 8
VÆRTSDYR 8
VÆRTSPAR 8
VÅBENFØR 8
WALKOVER 8
WRESTLER 8
YOUTUBER 8
ÆGLÆGGER 8
ØLTAPPER 8
ØSTEFTER 8
ØSTRIGER 8

Ord der slutter med R på 9 bogstaver

853 ord på 9 bogstaver
Ord Bogstaver
ABESSINER 9
ADJUNKTUR 9
ADVOKATUR 9
AFBRÆNDER 9
AFLØBSRØR 9
AFPRESSER 9
AFRIKANER 9
AFSKRABER 9
AFSLUTTER 9
AFSPILLER 9
AFSTIKKER 9
AFTRÆKKER 9
AGGRESSOR 9
AKUSTIKER 9
ALEMANNER 9
ALKOMETER 9
ALKVANTOR 9
ALLIGATOR 9
ANGOLANER 9
ANISLIKØR 9
ANSTIFTER 9
APPARATUR 9
APRILSNAR 9
ARVELADER 9
ARÆOMETER 9
ASKEBÆGER 9
ASSENESER 9
ASTENIKER 9
ASYLSØGER 9
ATOMALDER 9
AUSPICIER 9
AUTORITÆR 9
AVISPAPIR 9
BAGEPAPIR 9
BAHAMANER 9
BAHRAINER 9
BANKRØVER 9
BARBADIER 9
BARMFAGER 9
BAROMETER 9
BARTENDER 9
BASGUITAR 9
BASSANGER 9
BEDSTEFAR 9
BEDSTEMOR 9
BEFRAGTER 9
BEHANDLER 9
BEHERSKER 9
BELARUSER 9
BENGNAVER 9
BENKLÆDER 9
BENVARMER 9
BERGENSER 9
BESKRIVER 9
BESKYTTER 9
BETRAGTER 9
BILLEDRØR 9
BILLETTØR 9
BINOKULAR 9
BJØRNEBÆR 9
BLEBUKSER 9
BLINDSPOR 9
BLODDONOR 9
BLODSUGER 9
BLÆSEVEJR 9
BLØDGØRER 9
BOGBINDER 9
BOGHOLDER 9
BOLIGEJER 9
BOOKMAKER 9
BORDLØBER 9
BORGERDYR 9
BORGERNÆR 9
BORTFØRER 9
BOTANIKER 9
BOTSWANER 9
BOYKOTTER 9
BOYSENBÆR 9
BRETAGNER 9
BREVPAPIR 9
BREVÅBNER 9
BROBYGGER 9
BRODERPAR 9
BROHOLMER 9
BROLÆGGER 9
BRUDESLØR 9
BRUGSKLAR 9
BRUMMEKOR 9
BRYGGEKAR 9
BULIMIKER 9
BULLDOZER 9
BUNDOPGØR 9
BUNTMAGER 9
BURGERBAR 9
BURGUNDER 9
BURGØJSER 9
BURUNDIER 9
BYGMESTER 9
BØLGESKÆR 9
CEREALIER 9
CONTAINER 9
CYKELSTYR 9
DAGCENTER 9
DAGDRIVER 9
DAGPLEJER 9
DAMBRUGER 9
DAMKULTUR 9
DECILITER 9
DECIMETER 9
DEFROSTER 9
DEKALITER 9
DEKAMETER 9
DEKORATØR 9
DEPOSITAR 9
DERUDOVER 9
DESMERDYR 9
DESTROYER 9
DETONATOR 9
DEVELOPER 9
DISPACHØR 9
DISPENSER 9
DIVANESER 9
DOKTRINÆR 9
DRIKOFFER 9
DRIVANKER 9
DUNHAMMER 9
DYBFRYSER 9
DYRPLAGER 9
DØDSIKKER 9
DØDSOFFER 9
DØRHAMMER 9
DØRLUKKER 9
DØRSÆLGER 9
DØRVOGTER 9
DØVELÆRER 9
DÅSEÅBNER 9
EDDIKESUR 9
EFTERABER 9
EKSEKUTOR 9
EKSEMPLAR 9
EKSPANDER 9
EKSPORTØR 9
EKSTERIØR 9
EKSTRUDER 9
ELASTOMER 9
ELEMENTÆR 9
EMPIRIKER 9
EMULGATOR 9
ENEGÆNGER 9
ENERGIBAR 9
ENGLÆNDER 9
ENSPÆNDER 9
ENSRETTER 9
EPICENTER 9
EPIKURÆER 9
EQUALIZER 9
ERGOMETER 9
ESKALATOR 9
ESTLÆNDER 9
EVADATTER 9
EVALUATOR 9
EVENTYRER 9
FANATIKER 9
FANEBÆRER 9
FANGELEJR 9
FARTMÅLER 9
FEDTLEVER 9
FEMKÆMPER 9
FEMMASTER 9
FESTHUMØR 9
FESTRYGER 9
FIKSERBAR 9
FILMMAGER 9
FILTRATOR 9
FINANCIER 9
FINKULTUR 9
FINLÆNDER 9
FIRKLØVER 9
FJERNSEER 9
FJORTENER 9
FLEKSITAR 9
FLUEPAPIR 9
FLYKAPRER 9
FLYVEKLAR 9
FLYVEØRER 9
FLØJALTER 9
FODGÆNGER 9
FODHVILER 9
FODPLEJER 9
FONETIKER 9
FORBRUGER 9
FORBRYDER 9
FORCENSUR 9
FORDANSER 9
FORELÆSER 9
FOREVISER 9
FORFATTER 9
FORFØLGER 9
FORGÆNGER 9
FORHAMMER 9
FORKAMMER 9
FORKONTOR 9
FORKYNDER 9
FORKÆMPER 9
FORLIGGER 9
FORLÆGGER 9
FORLÆNGER 9
FORMGIVER 9
FORMIDLER 9
FORMYNDER 9
FORNÆGTER 9
FORPAGTER 9
FORSANGER 9
FORSKÆRER 9
FORSOMMER 9
FORSTØVER 9
FORSVARER 9
FORSØRGER 9
FORTOLKER 9
FORTYNDER 9
FORTÆLLER 9
FORURENER 9
FORVALTER 9
FORVARMER 9
FOSFORSUR 9
FOTOMETER 9
FREMEFTER 9
FREMLEJER 9
FREMVISER 9
FRIBRYDER 9
FRIBYTTER 9
FRINUMMER 9
FRITÆNKER 9
FROSTKLAR 9
FROSTVEJR 9
FULDFODER 9
FUPNUMMER 9
FYRKÆLDER 9
FYRMESTER 9
FYRPASSER 9
FYRVÆRKER 9
FØDSELSÅR 9
FØNTØRRER 9
GABONESER 9
GADEFEJER 9
GASKAMMER 9
GASKOMFUR 9
GASTANKER 9
GASTÆNDER 9
GAVEHUMØR 9
GAVEPAPIR 9
GEMSEFJER 9
GENERATOR 9
GENETIKER 9
GENGANGER 9
GIGTFEBER 9
GIPSFIGUR 9
GLADIATOR 9
GLARMAGER 9
GLASFIBER 9
GLASMAGER 9
GNOSTIKER 9
GODFATHER 9
GOTLÆNDER 9
GOTTORPER 9
GRADMÅLER 9
GRAVALVOR 9
GRENADIER 9
GROSSERER 9
GROVFODER 9
GRUNDEJER 9
GRYDEKLAR 9
GRØDEVEJR 9
GRØNFODER 9
GRÅBRODER 9
GRÅSTENER 9
GUDDATTER 9
GUINEANER 9
GULDALDER 9
GULDMAGER 9
GULFILTER 9
GYROMETER 9
GÆRKULTUR 9
GÆSTGIVER 9
GÅPÅHUMØR 9
HAGLGEVÆR 9
HAITIANER 9
HALSKATAR 9
HALVLEDER 9
HAMBURGER 9
HANSEATER 9
HARDCOVER 9
HAVFISKER 9
HEKSAEDER 9
HEKSAKLOR 9
HELBREDER 9
HELSØSTER 9
HELVETIER 9
HEREDITÆR 9
HERUDOVER 9
HIPHOPPER 9
HJEMEFTER 9
HJULMAGER 9
HOFFOURER 9
HOFNUMMER 9
HOLBÆKKER 9
HOLDFØRER 9
HOLLÆNDER 9
HOLSTENER 9
HOVMESTER 9
HUMANITÆR 9
HUNDESVÆR 9
HUNDREDÅR 9
HUSHOLDER 9
HVOREFTER 9
HVORUNDER 9
HÆRETIKER 9
HØJLÆNDER 9
HÅNDHÆVER 9
HÅNLATTER 9
HÅRKLØVER 9
HÅRTØRRER 9
IAGTTAGER 9
IDYLLIKER 9
IKKERYGER 9
ILDLÆNDER 9
ILDSLUGER 9
IMPERATOR 9
INDBYGGER 9
INDEHAVER 9
INDHOPPER 9
INDIKATOR 9
INDONESER 9
INDPAKKER 9
INDPISKER 9
INDSAMLER 9
INDSENDER 9
INDSIDDER 9
INDSKYDER 9
INHALATOR 9
INHIBITOR 9
INNOVATOR 9
INNOVATØR 9
INSEMINØR 9
INSIGNIER 9
INSPEKTOR 9
INSPEKTØR 9
IRREGULÆR 9
ISALLOBAR 9
ISOLERBAR 9
ISSKRABER 9
ITALIENER 9
IVORIANER 9
JAGTGEVÆR 9
JAKOBINER 9
JANITSHAR 9
JERNALDER 9
JETSETTER 9
JOMFRUBUR 9
JUNGIANER 9
JUSTERBAR 9
KAJAKROER 9
KAKAOSMØR 9
KALORIFER 9
KAMMERKOR 9
KANTIANER 9
KANAANÆER 9
KAPGÆNGER 9
KAPSEJLER 9
KAPUCINER 9
KAPVERDER 9
KARIKATUR 9
KARTEUSER 9
KAUKASIER 9
KEMOFIBER 9
KERAMIKER 9
KERMESBÆR 9
KIDNAPPER 9
KILOMETER 9
KIOSKEJER 9
KIRTELHÅR 9
KLANLEDER 9
KLAPPEDYR 9
KLASSIKER 9
KLATMALER 9
KLATPAPIR 9
KLATREMUR 9
KLAVIATUR 9
KLOKKEFÅR 9
KLØPULVER 9
KNÆBUKSER 9
KNÆVARMER 9
KOLDFEBER 9
KOLERIKER 9
KOLLEKTØR 9
KOLONIDYR 9
KOLORATUR 9
KOLPORTØR 9
KOMMANDØR 9
KOMMENTAR 9
KOMMISSÆR 9
KOMPOSTER 9
KONDENSOR 9
KONDUKTOR 9
KONDUKTØR 9
KONJEKTUR 9
KONSORTER 9
KONTAKTOR 9
KONTAKTUR 9
KONTANTER 9
KONTROLUR 9
KONVEKTOR 9
KONVERTER 9
KOPHOLDER 9
KOPIPAPIR 9
KORIANDER 9
KORNELBÆR 9
KORREKTUR 9
KORREKTØR 9
KORSANGER 9
KORSFARER 9
KORTGIVER 9
KORTLÆSER 9
KOSTFIBER 9
KOSTUMIER 9
KRAGETÆER 9
KRAMMEDYR 9
KRANFØRER 9
KRETENSER 9
KRYBESPOR 9
KRYKHUSAR 9
KRÆKKEBÆR 9
KUGLESKØR 9
KULFILTER 9
KULKÆLDER 9
KULSUKKER 9
KVADRATUR 9
KVATERNÆR 9
KVÆGAVLER 9
KÆDERYGER 9
KÆMPESTOR 9
KÆRSANGER 9
KØDHAKKER 9
KØDHAMMER 9
KØRELÆRER 9
LABORATOR 9
LANDMÅLER 9
LANDROVER 9
LANGUSTER 9
LAPLÆNDER 9
LEDVOGTER 9
LEGESAGER 9
LETVÆGTER 9
LEVEALDER 9
LIBANESER 9
LIEBHAVER 9
LILLEBROR 9
LIVREDDER 9
LIVSNYDER 9
LOKOFØRER 9
LOLLÆNDER 9
LOVBRYDER 9
LUNDENSER 9
LURBLÆSER 9
LYDDÆMPER 9
LYSDÆMPER 9
LYSKASTER 9
LYSSENSOR 9
LÆGBRODER 9
LÆGDOMMER 9
LÆGSØSTER 9
LØNKAMMER 9
LØSGÆNGER 9
LØVSANGER 9
MADKULTUR 9
MAGTBEGÆR 9
MAGTHAVER 9
MAKEDONER 9
MAKULATOR 9
MAKULATUR 9
MALAYSIER 9
MALPROPER 9
MANOMETER 9
MAURITIER 9
MAVEKATAR 9
MEDANSVAR 9
MEDBEJLER 9
MEDBORGER 9
MEDBYGGER 9
MEDICINER 9
MEDKÆMPER 9
MEDSØSTER 9
MEKANIKER 9
MELJÆVNER 9
MERINOFÅR 9
METODIKER 9
MEXICANER 9
MIDDELBAR 9
MIDSOMMER 9
MIDVINTER 9
MILANESER 9
MILLIONÆR 9
MINESØGER 9
MISBRUGER 9
MISFOSTER 9
MISSIONÆR 9
MODERATOR 9
MODKULTUR 9
MOHIKANER 9
MOLEKYLÆR 9
MONTERBAR 9
MORGENHÅR 9
MORGENSUR 9
MORÆNELER 9
MOUSEOVER 9
MUNDLÆDER 9
MUNDSVEJR 9
MURMELDYR 9
MURSEJLER 9
MYANMARER 9
MÆSLINGER 9
MØBLERBAR 9
MØDELEDER 9
MÅLEBÆGER 9
MÅLSCORER 9
MÅLVOGTER 9
NATVÆGTER 9
NAVIGATØR 9
NAVNEBROR 9
NEDRYKKER 9
NEPALESER 9
NEWYORKER 9
NIPSFIGUR 9
NORDEFTER 9
NORDKAPER 9
NYDANSKER 9
NYTÅRSKUR 9
NÆSTEFTER 9
NÆSTVEDER 9
NÅLEBÆGER 9
ODEDIGTER 9
OFFROADER 9
OMSKIFTER 9
OPDRÆTTER 9
OPKVIKKER 9
OPSTANDER 9
OPSTILLER 9
OPSTOPPER 9
OPTOMETER 9
OPTRÆKKER 9
ORDKLØVER 9
ORDSTYRER 9
OUTRIGGER 9
OVERHALER 9
OVERLEVER 9
OVERLÆDER 9
OVERLÆRER 9
OVERLØBER 9
OVERVÅGER 9
PACEMAKER 9
PANAMANER 9
PANTHAVER 9
PAPSØSTER 9
PARAMETER 9
PARASITÆR 9
PARTHAVER 9
PARTREDER 9
PASGÆNGER 9
PASTICHØR 9
PATRICIER 9
PEDDIGRØR 9
PELSAVLER 9
PELSJÆGER 9
PENSIONÆR 9
PENTAEDER 9
PERFORMER 9
PERIMETER 9
PERSIANER 9
PETITFOUR 9
PIBERYGER 9
PIKHAMMER 9
PILEBORER 9
PILFINGER 9
PLACERBAR 9
PLAGIATOR 9
PLAYMAKER 9
PLIGTSEJR 9
POINTSEJR 9
POLEMIKER 9
POLITIKER 9
POLYESTER 9
POMPADOUR 9
POPKULTUR 9
POPSANGER 9
POTTESKÅR 9
PRAGTSKÆR 9
PRAKTIKER 9
PRESBYTER 9
PRESFODER 9
PRISTAGER 9
PROCENTER 9
PROCESSOR 9
PROFESSOR 9
PROJEKTOR 9
PROJEKTØR 9
PROPYLÆER 9
PROREKTOR 9
PROSAIKER 9
PROSEKTOR 9
PROTEKTOR 9
PRÆFEKTUR 9
PSYKIATER 9
PURITANER 9
SADDUKÆER 9
SAGNFIGUR 9
SAGVOLDER 9
SANDLØBER 9
SANDPAPIR 9
SANDSIGER 9
SANDSUGER 9
SANDVÅNER 9
SARACENER 9
SARDINIER 9
SATIRIKER 9
SCHNAUZER 9
SCHWEIZER 9
SEJLMAGER 9
SEKSLØBER 9
SEKSTENER 9
SELVMØDER 9
SELVOPGØR 9
SENSOMMER 9
SEPARATOR 9
SEPTEMBER 9
SEQUENCER 9
SILKESNOR 9
SIMULATOR 9
SINGLEFAR 9
SINGLEMOR 9
SIVSANGER 9
SKAFFEDYR 9
SKALERBAR 9
SKEPTIKER 9
SKIBUKSER 9
SKIHOPPER 9
SKOLDEKAR 9
SKONUMMER 9
SKOPUDSER 9
SKORZONER 9
SKOVLØBER 9
SKOVPIBER 9
SKOVRIDER 9
SKRUPSKØR 9
SKUBOPPER 9
SKYDEKLAR 9
SKYDESKÅR 9
SKÆVBIDER 9
SKÅLTALER 9
SLAGSBROR 9
SLAGTEDYR 9
SLAMSUGER 9
SLANKEKUR 9
SLESVIGER 9
SLIKPAPIR 9
SLUTOPGØR 9
SMØRTENOR 9
SMÅBORGER 9
SMÅSPARER 9
SNEKASTER 9
SNESIKKER 9
SNYLTEDYR 9
SOLCENTER 9
SOLDEBROR 9
SOLDYRKER 9
SOLFAKTOR 9
SOLFANGER 9
SOLFILTER 9
SOLSIKKER 9
SOMMELIER 9
SPANDAUER 9
SPANSKRØR 9
SPAREIVER 9
SPARTANER 9
SPASMAGER 9
SPASTIKER 9
SPILFØRER 9
SPILOPPER 9
SPINDEHØR 9
SPRINGFYR 9
SPRINGTUR 9
SPRINKLER 9
SPÆKHØKER 9
STABELBAR 9
STAMFADER 9
STAMMODER 9
STARTKLAR 9
STATIONÆR 9
STEGENSER 9
STENALDER 9
STENBIDER 9
STIFINDER 9
STILFIGUR 9
STOKERFYR 9
STOREBROR 9
STORMVEJR 9
STORRYGER 9
STORVESIR 9
STRUGGLER 9
STRYGETØR 9
STRÅLERØR 9
STUKKATUR 9
STUKKATØR 9
STYREFJER 9
STØJMÅLER 9
STØVBÆRER 9
STØVSUGER 9
SUBKULTUR 9
SUBSIDIER 9
SUBSIDIÆR 9
SUBTROPER 9
SUBWOOFER 9
SUCCESSOR 9
SUKKERRØR 9
SUMPBÆVER 9
SUPPORTER 9
SURFRIDER 9
SURINAMER 9
SVIGERFAR 9
SVIGERMOR 9
SVINGFJER 9
SVIREBROR 9
SÆLFANGER 9
SÆRNUMMER 9
SØLVPAPIR 9
SØMILITÆR 9
SØOFFICER 9
SØRGEFLOR 9
SØSPEJDER 9
SÅLELÆDER 9
TABULATOR 9
TADSJIKER 9
TAGDÆKKER 9
TAGKAMMER 9
TAGRYTTER 9
TAGTÆKKER 9
TAKOMETER 9
TALEBANER 9
TALEGAVER 9
TALELÆRER 9
TALEPAPIR 9
TANDBÆGER 9
TANDEMPAR 9
TANZANIER 9
TARMKATAR 9
TATOVERER 9
TAXAMETER 9
TEDDYBEAR 9
TEDRIKKER 9
TELEMETER 9
TERMISTOR 9
TESTKØRER 9
TETRAEDER 9
TIBETANER 9
TIDSALDER 9
TILHÆNGER 9
TILSKÆRER 9
TIMELÆRER 9
TIMEVISER 9
TITULATUR 9
TJETJENER 9
TOGOLESER 9
TOPSCORER 9
TORNYSTER 9
TOSPÆNDER 9
TOTALITÆR 9
TOVHOLDER 9
TREDÆKKER 9
TREKLØVER 9
TREMASTER 9
TRETTENER 9
TRILLEBØR 9
TRIMESTER 9
TROMPETER 9
TRYKKOGER 9
TRYKMÅLER 9
TRYKPAPIR 9
TRÆBLÆSER 9
TRÆKPAPIR 9
TRÆSKÆRER 9
TRÆTTEKÆR 9
TURKMENER 9
TURSEJLER 9
TVEKULSUR 9
TWEENAGER 9
TYSKLÆRER 9
TØFFELDYR 9
TØRRESNOR 9
TØRVESKÆR 9
UDEBLIVER 9
UDFLYTTER 9
UDFORDRER 9
UDSKIFTER 9
UDSKILLER 9
UDSPØRGER 9
UDSTILLER 9
UDSTYKKER 9
UDVANDRER 9
UFRUGTBAR 9
UNGTJENER 9
UROCENTER 9
USURPATOR 9
VANDBÆRER 9
VANDRETUR 9
VANUATUER 9
VARDENSER 9
VARETAGER 9
VARPANKER 9
VEJLENSER 9
VESTEFTER 9
VETERINÆR 9
VIDEBEGÆR 9
VIGTIGPER 9
VINDMAGER 9
VINDMÅLER 9
VINGEFJER 9
VINKENDER 9
VINKÆLDER 9
VINSMAGER 9
VINTAPPER 9
VISEMAGER 9
VISITATOR 9
VITSMAGER 9
VODBINDER 9
VOICEOVER 9
VOKABULAR 9
VOKSFIGUR 9
VOLTMETER 9
VÆRKFØRER 9
WATTMETER 9
WEBMASTER 9
ZIMBABWER 9
ÆBLECIDER 9
ÆGGEBÆGER 9
ÆGGEDELER 9
ÆGGEKOGER 9
ÆGGELEDER 9
ÆSTETIKER 9
ØDELÆGGER 9
ØJENÅBNER 9
ØREDRÅBER 9
ØREHÆNGER 9
ÅDSELÆDER 9
ÅNDEMANER 9

Ord der slutter med R på 10 bogstaver

790 ord på 10 bogstaver
Ord Bogstaver
ABESSINIER 10
ABORIGINER 10
ADJUDANTUR 10
AFRIKAANER 10
AGERBRUGER 10
AGERDYRKER 10
AGNOSTIKER 10
AGRIKULTUR 10
AKADEMIKER 10
AKUPRESSUR 10
AKUPUNKTUR 10
AKUPUNKTØR 10
AKVAKULTUR 10
ALLERGIKER 10
AMBASSADØR 10
AMERIKANER 10
AMFITEATER 10
ANALYSATOR 10
ANALYTIKER 10
ANDALUSIER 10
ANDORRANER 10
ANGLIKANER 10
ANTIGUANER 10
APPLIKATOR 10
APRILSVEJR 10
ARBITRAGØR 10
ARGENTINER 10
ARKITEKTUR 10
ARKIVALIER 10
ARMKRÆFTER 10
ASSURANDØR 10
ASTMATIKER 10
ASYLCENTER 10
ATOMNUMMER 10
ATOMVINTER 10
AUDIOMETER 10
AUGUSTINER 10
AUSTRALIER 10
AUTOCAMPER 10
BABYLONIER 10
BABYSITTER 10
BACKPACKER 10
BADEBUKSER 10
BADEMESTER 10
BAGEPULVER 10
BAGSPILLER 10
BAGSTOPPER 10
BAGSTRÆBER 10
BANEBRYDER 10
BARNEALDER 10
BARNEFADER 10
BARNEMODER 10
BARTHIANER 10
BESTSELLER 10
BETELPEBER 10
BETONMAGER 10
BIOKEMIKER 10
BLADTEGNER 10
BLODBRODER 10
BLODSUKKER 10
BLÆREBÆGER 10
BOBESTYRER 10
BOGDROPPER 10
BOGHANDLER 10
BOGTRYKKER 10
BOLDSIKKER 10
BOLIGTAGER 10
BOLIVIANER 10
BONDEANGER 10
BORDSKÅNER 10
BORGMESTER 10
BORNHOLMER 10
BRANDBÆGER 10
BREMSESPOR 10
BREVORDNER 10
BRUDSIKKER 10
BRUNSVIGER 10
BRYGMESTER 10
BRÆDDESKUR 10
BRÆNDESKUR 10
BRÆNDOFFER 10
BRÆTSEJLER 10
BRØDRISTER 10
BRØDSKÆRER 10
BRØNDBORER 10
BUDBRINGER 10
BYLDEMODER 10
BÆNKEBIDER 10
BÆNKHAMMER 10
BØRSMÆGLER 10
BØSSEMAGER 10
BØTTEPAPIR 10
BÅDEBYGGER 10
BÅNDTÆLLER 10
CALLCENTER 10
CAMEROUNER 10
CARGOLINER 10
CATALONIER 10
CENTILITER 10
CENTIMETER 10
CENTRUMBOR 10
CEYLONESER 10
CHEFTRÆNER 10
CHILIPEBER 10
CONGOLESER 10
CONTROLLER 10
CREPEPAPIR 10
DAGDRØMMER 10
DALMATINER 10
DAMEFRISØR 10
DAMPHAMMER 10
DAMPRENSER 10
DANSKLÆRER 10
DATACENTER 10
DEFINERBAR 10
DEKLAMATOR 10
DEMOKRATUR 10
DEROVERFOR 10
DERUDENFOR 10
DESKTOPPER 10
DIABETIKER 10
DIDAKTIKER 10
DIKKEDARER 10
DISCLAIMER 10
DITMARSKER 10
DIÆTETIKER 10
DJIBOUTIER 10
DOBBELTDØR 10
DOGMATIKER 10
DOKUMENTAR 10
DRAMATIKER 10
DRIKKEBROR 10
DRIVFJEDER 10
DRIVTØMMER 10
DRUESUKKER 10
DRØVTYGGER 10
DUKKEFØRER 10
DUKKEMAGER 10
DUMMEPETER 10
DUPLIKATOR 10
DYBDEMÅLER 10
DYNELØFTER 10
DYREPASSER 10
DYRETÆMMER 10
DYSFATIKER 10
DØDNINGEUR 10
DØDSSEJLER 10
DØGNCENTER 10
DØRSTOPPER 10
DÅSELATTER 10
EBELTOFTER 10
EFTERNØLER 10
EGNSTEATER 10
EGOTRIPPER 10
EKKOKAMMER 10
EKLEKTIKER 10
EKSPEDITØR 10
ELEGANTIER 10
ELEKTRIKER 10
EMMENTALER 10
ENEHERSKER 10
ENMANDSHÆR 10
ETAGEMETER 10
ETMÅLSSEJR 10
EURODOLLAR 10
EVAPORATOR 10
FALBELADER 10
FAMILIEFAR 10
FARTSYNDER 10
FASTHOLDER 10
FASTLIGGER 10
FEDTFINGER 10
FIDUSMAGER 10
FIDUSMALER 10
FILIBUSTER 10
FILIPPINER 10
FILMCENSUR 10
FILMSKABER 10
FIREMASTER 10
FIRETAKTER 10
FISKEFODER 10
FJERDINGÅR 10
FJERNLAGER 10
FLAMLÆNDER 10
FLAMMESKÆR 10
FLORSUKKER 10
FLUEFANGER 10
FLUEFISKER 10
FLUEVÆGTER 10
FLYVELEDER 10
FLÆKHAMMER 10
FLÆSKESVÆR 10
FORHANDLER 10
FORMALITER 10
FORMSIKKER 10
FORSTANDER 10
FORSTOPPER 10
FORSTÆRKER 10
FORSØGSDYR 10
FORTSÆTTER 10
FORÅRSVEJR 10
FOSTBRODER 10
FOTOSÆTTER 10
FOXTERRIER 10
FRAFLYTTER 10
FRASEMAGER 10
FREDAGSBAR 10
FREDSFØLER 10
FREELANCER 10
FREMKALDER 10
FREUDIANER 10
FRIKVARTER 10
FRISPILLER 10
FRISVØMMER 10
FRONTFIGUR 10
FRONTLØBER 10
FRUGTAVLER 10
FRUGTLIKØR 10
FRØSNAPPER 10
FULDRIGGER 10
FUNDRAISER 10
FUNKTIONÆR 10
FYSIKLÆRER 10
FØRKRIGSÅR 10
FÅREKLÆDER 10
GALVANISØR 10
GAMEMASTER 10
GARDEHUSAR 10
GASLIGHTER 10
GATEKEEPER 10
GAVNTØMMER 10
GENFORSKER 10
GENITALIER 10
GENREMALER 10
GEOFYSIKER 10
GEOKEMIKER 10
GLANSPAPIR 10
GLARMESTER 10
GLASBLÆSER 10
GLASMESTER 10
GLASPUSTER 10
GLASSKÆRER 10
GLASSLIBER 10
GLIMTÆNDER 10
GONIOMETER 10
GRANSANGER 10
GRAVKAMMER 10
GRINEBIDER 10
GRØNLÆNDER 10
GULDGRAVER 10
GÆSTELÆRER 10
GÅRDSANGER 10
HALVFEMSER 10
HALVFÆTTER 10
HALVSØSTER 10
HANGGLIDER 10
HARDROCKER 10
HATTEMAGER 10
HAVANNESER 10
HAVEBRUGER 10
HAVEFRÆSER 10
HAVESANGER 10
HAVKRYDSER 10
HAWAIIANER 10
HEADHUNTER 10
HEKSAMETER 10
HEKTOLITER 10
HEKTOMETER 10
HELFLUGTER 10
HELIKOPTER 10
HERALDIKER 10
HEROVERFOR 10
HERRNHUTER 10
HERUDENFOR 10
HINDEBÆGER 10
HISTORIKER 10
HJEMMESEJR 10
HJULDAMPER 10
HJULPISKER 10
HONDURANER 10
HORNBLÆSER 10
HOVEDJÆGER 10
HULMØNSTER 10
HUNDEFODER 10
HUNDEFØRER 10
HVALFANGER 10
HVIRVELDYR 10
HYDROMETER 10
HYGROMETER 10
HYLDEMETER 10
HYLDEPAPIR 10
HYPNOTISØR 10
HYPOKONDER 10
HYSTERIKER 10
HÆKKELØBER 10
HÆKSPOILER 10
HØJDEMÅLER 10
HØKERBAJER 10
HØNSEAVLER 10
HÅNDBRUSER 10
HÅNDLANGER 10
HÅNDMIKSER 10
HÅNDSÆTTER 10
HÅNDTERBAR 10
HÅNDVÆRKER 10
ILDSLUKKER 10
ILLITTERÆR 10
IMPRIMATUR 10
INDENUNDER 10
INDFLYTTER 10
INDIAPAPIR 10
INDKOMSTÅR 10
INDSKIFTER 10
INDSTIFTER 10
INDTRÆNGER 10
INDVANDRER 10
INFLUENCER 10
INFORMATOR 10
INFORMATØR 10
INKAKULTUR 10
INKASSATOR 10
INKVISITOR 10
INSEKTÆDER 10
INSPIRATOR 10
INSTRUKTOR 10
INSTRUKTØR 10
INVESTITUR 10
JAMAICANER 10
JODTINKTUR 10
JOHANNITER 10
JORDBRUGER 10
JORDEMODER 10
KALENDERÅR 10
KALKULATOR 10
KALVELEVER 10
KANDELABER 10
KANDIDATUR 10
KANINAVLER 10
KAPILLARER 10
KARBURATOR 10
KARETMAGER 10
KARMELITER 10
KAROLINGER 10
KERNEBIDER 10
KERNELÆDER 10
KICKBOKSER 10
KIRIBATIER 10
KIRKEFADER 10
KITESURFER 10
KLANGFIGUR 10
KLAPHAMMER 10
KLODSMAJOR 10
KLOKKEKLAR 10
KLUKLATTER 10
KOKOSFIBER 10
KOLDKRIGER 10
KOMMUNITÆR 10
KOMMUTATOR 10
KOMPILATOR 10
KOMPRESSOR 10
KONDILØBER 10
KONGETIGER 10
KONJUNKTUR 10
KONTOHAVER 10
KONTROLLER 10
KONTROLLØR 10
KOOPERATØR 10
KORSIKANER 10
KORSORANER 10
KORSRIDDER 10
KORTTEGNER 10
KOSMETIKER 10
KRAFTFODER 10
KRATLUSKER 10
KRIGSHUMØR 10
KRONOMETER 10
KRYBFISKER 10
KRYDSFINER 10
KUBIKMETER 10
KULTIVATOR 10
KUNSTMALER 10
KURVEMAGER 10
KVAJEBAJER 10
KVAKSALVER 10
KÆBERASLER 10
KÆDEGRAVER 10
KØLEMONTØR 10
LADYSHAVER 10
LAKFJERNER 10
LAMPEFEBER 10
LANDBRUGER 10
LANDLIGGER 10
LANDSFADER 10
LANGFINGER 10
LEJEMORDER 10
LEVANTINER 10
LEVERANDØR 10
LEVEVILKÅR 10
LIBERIANER 10
LIBERTINER 10
LIKVIDATOR 10
LINEDANSER 10
LIPIZZANER 10
LITTERATUR 10
LIVSVILKÅR 10
LOGISTIKER 10
LOKALOPGØR 10
LUFTFILTER 10
LUFTGUITAR 10
LUSEPUSTER 10
LUSKEPETER 10
LUTHERANER 10
LYKKEJÆGER 10
LYNAFLEDER 10
LYSEHOLDER 10
LYSESTØBER 10
LYSSTOFRØR 10
LYSTFISKER 10
LYSTLØGNER 10
LYSTMORDER 10
LYSTSEJLER 10
LÆREMESTER 10
LÆRERVIKAR 10
LØBENUMMER 10
LØNTRYKKER 10
LØVETÆMMER 10
LÅNEKONTOR 10
LÅNEVILKÅR 10
MADAGASKER 10
MAMELUKKER 10
MANUDUKTØR 10
MANUFAKTUR 10
MAROKKANER 10
MARSTALLER 10
MATRIKULÆR 10
MAVEDANSER 10
MAVEPUSTER 10
MAYAKULTUR 10
MEDHJÆLPER 10
MEDSPILLER 10
MELANESIER 10
MELLEMSKÆR 10
MELLEMSTOR 10
MERITLÆRER 10
MEROVINGER 10
MIDDAGSLUR 10
MIDDELSTOR 10
MIDDELSVÆR 10
MIGRÆNIKER 10
MIKROFIBER 10
MIKROMETER 10
MILLIARDÆR 10
MILLILITER 10
MILLIMETER 10
MINELÆGGER 10
MINERYDDER 10
MINKFARMER 10
MINUTVISER 10
MIRAKELKUR 10
MISHANDLER 10
MOBBEOFFER 10
MODELLERER 10
MODESKABER 10
MODETEGNER 10
MODSPILLER 10
MODSTANDER 10
MONEGASKER 10
MURBRÆKKER 10
MUSIKALIER 10
MUSKULATUR 10
MYRESLUGER 10
MYTEDRÆBER 10
MØNTSAMLER 10
MÅNEKRATER 10
NARKOMETER 10
NATKVARTER 10
NATPORTIER 10
NATSVÆRMER 10
NATURALIER 10
NEDENUNDER 10
NEDFÆLDBAR 10
NEDLØBSRØR 10
NEDSTRYGER 10
NEUROTIKER 10
NIGERIANER 10
NODEVENDER 10
NYBEGYNDER 10
NÆLDEFEBER 10
NÆSESTYVER 10
NØGENBADER 10
NØGLEFIGUR 10
OBSERVATOR 10
OBSERVATØR 10
ODENSEANER 10
OMSTREJFER 10
OPSTRAMMER 10
ORATORIKER 10
ORGANDONOR 10
ORIENTALER 10
OSCILLATOR 10
OSTESKÆRER 10
OVERDOMMER 10
OVERLIGGER 10
OVERSIDDER 10
OVERSPISER 10
OVERSÆTTER 10
OVERTRÆDER 10
PAKISTANER 10
PALISANDER 10
PANIKMAGER 10
PANTELÅNER 10
PANTSÆTTER 10
PARAGLIDER 10
PARAMENTER 10
PARKOMETER 10
PARTIKULÆR 10
PARTILEDER 10
PARYKMAGER 10
PEGEFINGER 10
PEKINGESER 10
PELSFARMER 10
PENGEPUGER 10
PENTAMETER 10
PERLEHUMØR 10
PIBERENSER 10
PILEKOGGER 10
PLANETGEAR 10
PLANIMETER 10
PLANLÆGGER 10
PLANTEÆDER 10
PLASTICFAR 10
PLASTICMOR 10
PLATONIKER 10
PLIMSOLLER 10
POLYHISTOR 10
POLYNESIER 10
POMMERANER 10
POPMUSIKER 10
PORTRÆTTØR 10
PORTUGISER 10
POSEKIGGER 10
POSELUKKER 10
POSTKONTOR 10
POSTMESTER 10
POSTNUMMER 10
POTTEMAGER 10
PRIMFAKTOR 10
PRISVINDER 10
PROGRAMMØR 10
PROKURATOR 10
PROPRIETÆR 10
PROVOKATØR 10
PRÆLIMINÆR 10
PUNKROCKER 10
PÆLESIDDER 10
PØLSEMAGER 10
SALAMANDER 10
SANDBLÆSER 10
SANDPUMPER 10
SEDIMENTÆR 10
SEJRSIKKER 10
SELEBUKSER 10
SELVBINDER 10
SELVBRUNER 10
SELVBYGGER 10
SELVCENSUR 10
SELVHENTER 10
SELVMORDER 10
SELVPLAGER 10
SELVSIKKER 10
SEMANTIKER 10
SEMIOTIKER 10
SENGEVÆDER 10
SEXPARTNER 10
SEYCHELLER 10
SHETLÆNDER 10
SHOWMASTER 10
SICILIANER 10
SIDEDOMMER 10
SIDEMAKKER 10
SILKEPAPIR 10
SINDSOPRØR 10
SINGALESER 10
SJÆLLÆNDER 10
SKADEGØRER 10
SKATKAMMER 10
SKATMESTER 10
SKATTEYDER 10
SKEDEKATAR 10
SKIBSFØRER 10
SKIBSREDER 10
SKIFTESPOR 10
SKOLELEDER 10
SKOLELÆRER 10
SKOVHUGGER 10
SKOVSANGER 10
SKRÅSIKKER 10
SKUDSIKKER 10
SKUEMESTER 10
SKVADRONØR 10
SKVATFIGUR 10
SKYLDOFFER 10
SKYSKRABER 10
SKÆRSLIBER 10
SKÆRSOMMER 10
SKØRLEVNER 10
SLAGFJEDER 10
SLAGNUMMER 10
SLAGTOFFER 10
SLENTRETUR 10
SLUTBRUGER 10
SLØJDLÆRER 10
SMÅSTYKKER 10
SNESCOOTER 10
SNESKRABER 10
SNIGMORDER 10
SOFAVÆLGER 10
SOLBLOKKER 10
SOLBRILLER 10
SOLEMÆRKER 10
SOLODANSER 10
SOMMERLEJR 10
SOMMERVEJR 10
SOVEKAMMER 10
SPAMFILTER 10
SPILLEKLAR 10
SPILSTYRER 10
SPINDOKTOR 10
SPIROMETER 10
SPORRENSER 10
SPROGLÆRER 10
SPYDKASTER 10
SPÆKHUGGER 10
STANDUPPER 10
STATHOLDER 10
STATIONCAR 10
STATSLEDER 10
STAVGÆNGER 10
STEDDATTER 10
STEDSØSTER 10
STENFISKER 10
STENHUGGER 10
STENKLØVER 10
STENPIKKER 10
STENSIKKER 10
STENVENDER 10
STEPDANSER 10
STILSIKKER 10
STIMULATOR 10
STJERNEBOR 10
STOLEMAGER 10
STORCENTER 10
STORMESTER 10
STRABADSER 10
STROPPETUR 10
STRØSUKKER 10
STUMTJENER 10
STYRTLØBER 10
STØDDÆMPER 10
STØDFANGER 10
STØDSIKKER 10
STØJDÆMPER 10
STØJFILTER 10
STØJSENDER 10
STØVDRAGER 10
STÅLFJEDER 10
SUMOBRYDER 10
SUPERLEDER 10
SUPERVISOR 10
SVINELÆDER 10
SVÆRVÆGTER 10
SYDSUDANER 10
SYGEFRAVÆR 10
SYGEPASSER 10
SYGEPLEJER 10
SYMFONIKER 10
SYMPATISØR 10
SYTILBEHØR 10
SØLVVINDER 10
SØMMOMETER 10
SØRGMUNTER 10
SØVNGÆNGER 10
SÅLEGÆNGER 10
TAKKEMÅLER 10
TANDPLEJER 10
TANKELÆSER 10
TANKPASSER 10
TAPETSERER 10
TARMRENSER 10
TELTHOLDER 10
TELTLIGGER 10
TEMANUMMER 10
TEMPERATUR 10
TEORETIKER 10
TERMOMETER 10
THAILÆNDER 10
TIDSFAKTOR 10
TILFLYTTER 10
TILVANDRER 10
TIPOLDEFAR 10
TIPOLDEMOR 10
TIPSMIDLER 10
TITUSINDER 10
TOGREVISOR 10
TOLDKAMMER 10
TOLDKONTOR 10
TONEMESTER 10
TONESÆTTER 10
TORDENVEJR 10
TORNSANGER 10
TORSHAMMER 10
TOTALOPHØR 10
TOÅRSALDER 10
TRANSDUCER 10
TRANSISTOR 10
TRANSLATØR 10
TRIANGULÆR 10
TRINIDADER 10
TRIPTÆLLER 10
TRIUMFATOR 10
TRODSALDER 10
TROMPETDYR 10
TRONFØLGER 10
TROUBADOUR 10
TRUCKFØRER 10
TRYKFJEDER 10
TRYKKAMMER 10
TRÆFSIKKER 10
TURBOLADER 10
TUVALUANER 10
TVÆRDRAGER 10
TYREFÆGTER 10
TYVEKOSTER 10
TÅREPERSER 10
UDSPRINGER 10
ULTRALØBER 10
UMIDDELBAR 10
UNDERCOVER 10
UNDERGØRER 10
UNDERMÅLER 10
UNDERSØGER 10
UNDERVISER 10
UNGKREATUR 10
UROSTIFTER 10
URSTRUKTUR 10
VADEBUKSER 10
VAGTMESTER 10
VANDTRÆDER 10
VANDVARMER 10
VARIOMETER 10
VARMELEDER 10
VARMEMÅLER 10
VEKSELERER 10
VENETIANER 10
VENTILATOR 10
VENTILATØR 10
VERSEMAGER 10
VIKTUALIER 10
VINDBRYDER 10
VINHANDLER 10
VINTERVEJR 10
VISEDIGTER 10
VISESANGER 10
VISKELÆDER 10
VISUALIZER 10
VIVISEKTOR 10
VOGNSTYRER 10
VOKSEALDER 10
VOLDSOFFER 10
VRAGTØMMER 10
VULKANISØR 10
VÆDDELØBER 10
VÆGTLØFTER 10
VÆLTEPETER 10
VÆRDIMÅLER 10
VÆRDIPAPIR 10
VÆRKMESTER 10
VÆRNEMAGER 10
VÆVSKULTUR 10
VÅRBEBUDER 10
WINDSURFER 10
ZEPPELINER 10
ÆGGEPULVER 10
ÆRESBORGER 10
ÆRESDOKTOR 10
ØJENDRÅBER 10
ØJENTJENER 10
ØKUMENIKER 10
ØLOPLUKKER 10
AABENRAAER 10

Ord der slutter med R på 11 bogstaver

657 ord på 11 bogstaver
Ord Bogstaver
ABSTINENSER 11
ACCELERATOR 11
AKKUMULATOR 11
AKUTHJÆLPER 11
ALKOHOLIKER 11
AMAGERKANER 11
AMPEREMETER 11
ANALYSERBAR 11
ANDELSHAVER 11
ANDENVÆLGER 11
ANDETKAMMER 11
ANGELSAKSER 11
ANOREKTIKER 11
ARBEJDSLEJR 11
ARBEJDSSEJR 11
ARITMETIKER 11
ARTDIRECTOR 11
ASYLANSØGER 11
ATHENIENSER 11
ATOMFYSIKER 11
ATOMREAKTOR 11
AUTOLAKERER 11
AUTOMATGEAR 11
AUTOMATSVAR 11
BAGAGEBÆRER 11
BAGERMESTER 11
BANNERFØRER 11
BARNEMORDER 11
BASUNKINDER 11
BENZINMOTOR 11
BENZINMÅLER 11
BETABLOKKER 11
BIBLIOTEKAR 11
BIDRAGSYDER 11
BIEDERMEIER 11
BIRGITTINER 11
BLADHANDLER 11
BLASFEMIKER 11
BLINDGÆNGER 11
BLOCKBUSTER 11
BODYBUILDER 11
BOKSERMOTOR 11
BOLDSPILLER 11
BOMBEKRATER 11
BOMBESIKKER 11
BONDEFANGER 11
BONUSDATTER 11
BORDLIGHTER 11
BRANDDASKER 11
BRANDFORHØR 11
BRANDMELDER 11
BRANDMESTER 11
BRANDSIKKER 11
BRASILIANER 11
BREAKDANCER 11
BREVPRESSER 11
BREVSKRIVER 11
BRONZEALDER 11
BRYSTHOLDER 11
BRÆNDKAMMER 11
BRØNDGRAVER 11
BULKCARRIER 11
BUNDSKJULER 11
BUNDSKRABER 11
BUSCHAUFFØR 11
BÆLGETRÆDER 11
BÆNKEVARMER 11
BØFFELLÆDER 11
BØGESPINDER 11
BØLGEBRYDER 11
BØRNEKULTUR 11
BØRNELOKKER 11
BØRNEPASSER 11
BØRNESIKKER 11
BØRNETEATER 11
BÅNDOPTAGER 11
BÅNDSPILLER 11
CALIFORNIER 11
CAMBODIANER 11
CASTILIANER 11
CENTERLEDER 11
CHECKRYTTER 11
CHEERLEADER 11
CHILLFAKTOR 11
CIGARRULLER 11
CIGARTÆNDER 11
CIRKUMPOLAR 11
CIVILDOMMER 11
CLAIROBSCUR 11
CLIFFHANGER 11
COLOMBIANER 11
CONNAISSEUR 11
CYBERPUNKER 11
CYKELBUKSER 11
CYKELKÆLDER 11
CYKELRYTTER 11
DAGPLEJEMOR 11
DATAMATIKER 11
DEFORMERBAR 11
DELTASLIBER 11
DEMODULATOR 11
DEMONTERBAR 11
DENGUEFEBER 11
DERINDUNDER 11
DERNEDENFOR 11
DEROVENOVER 11
DESINFEKTØR 11
DESTILLATOR 11
DESTILLATØR 11
DIALEKTIKER 11
DIESELMOTOR 11
DISCIPLINÆR 11
DISTRIBUTØR 11
DOBBELTSPOR 11
DOMINICANER 11
DOMINIKANER 11
DRAGEFLYVER 11
DRIFTSLEDER 11
DRØMMETYDER 11
DRÅBEFANGER 11
DRÅBETÆLLER 11
DUKKETEATER 11
DYDSMØNSTER 11
DYREHANDLER 11
DYSLEKTIKER 11
EFTERFØLGER 11
EFTERKOMMER 11
EFTERLIGNER 11
EFTERLØNNER 11
EFTERSIDDER 11
EFTERSOMMER 11
EKSAMINATOR 11
ELEKTRONRØR 11
ENTERTAINER 11
ENTREPRENØR 11
EPIGRAFIKER 11
EPILEPTIKER 11
EVOLUTIONÆR 11
EXCENTRIKER 11
FACILITATOR 11
FAGLITTERÆR 11
FAGMINISTER 11
FANGEVOGTER 11
FARTSKRIVER 11
FEDTEGREVER 11
FEDTHALEFÅR 11
FEDTSPILLER 11
FILMKLIPPER 11
FINLITTERÆR 11
FISKEKUTTER 11
FLASKEÅBNER 11
FLEGMATIKER 11
FLEKSJOBBER 11
FLORENTINER 11
FLOWERPOWER 11
FLUEKNEPPER 11
FLUESMÆKKER 11
FLUESNAPPER 11
FLUGTSIKKER 11
FLYPASSAGER 11
FLYTTEBAJER 11
FODERMESTER 11
FOLKEKULTUR 11
FOLKEMINDER 11
FOLKESANGER 11
FORESPØRGER 11
FOSTERFADER 11
FOTOHANDLER 11
FRANKFURTER 11
FREDSDOMMER 11
FRESKOMALER 11
FRIERFØDDER 11
FRONTKÆMPER 11
FRONTLÆSSER 11
FROSTSIKKER 11
FRUENTIMMER 11
FRUGTSUKKER 11
FUGLEFÆNGER 11
FUGTFJERNER 11
FULDTRÆFFER 11
FUMLEGÆNGER 11
FUMLESIKKER 11
FÆGTEMESTER 11
FØRSTELÆRER 11
GADEHANDLER 11
GALGENHUMOR 11
GALLERIEJER 11
GASBEHOLDER 11
GEARSKIFTER 11
GEOTEKNIKER 11
GHOSTWRITER 11
GIDSELTAGER 11
GIFTBLANDER 11
GIFTETANKER 11
GLANSNUMMER 11
GRALSRIDDER 11
GRAMMATIKER 11
GRANDFÆTTER 11
GRAVEMESTER 11
GRENAAENSER 11
GRUNDLÆGGER 11
GRUNDVILKÅR 11
GRUPPEFØRER 11
GRUPPELEDER 11
GRUSSPREDER 11
GRÆSKLIPPER 11
GRØNTHØSTER 11
GYLDENLÆDER 11
GYVELKVÆLER 11
GÆRDESANGER 11
HADERSLEVER 11
HALVFLUGTER 11
HALVTREDSER 11
HANDICAPPER 11
HAVETRAKTOR 11
HAVNEMESTER 11
HEAVYROCKER 11
HEKSEDOKTOR 11
HELSTENSMUR 11
HERINDUNDER 11
HERLOVIANER 11
HERNEDENFOR 11
HEROVENOVER 11
HERREFRISØR 11
HIGHLIGHTER 11
HJEMMERØVER 11
HJERNETUMOR 11
HJERTENSKÆR 11
HJÆLPELÆRER 11
HJÆLPEMOTOR 11
HOFTEHOLDER 11
HOLSTEBROER 11
HOMILETIKER 11
HORNBRILLER 11
HOSEKRÆMMER 11
HOVEDANSVAR 11
HUMBUGMAGER 11
HURTIGLØBER 11
HVIDERUSSER 11
HØJFORRÆDER 11
HØREBRILLER 11
IDIOTSIKKER 11
IDRÆTSLÆRER 11
IGANGSÆTTER 11
IHÆNDEHAVER 11
ILLUSTRATOR 11
INFILTRATOR 11
INFLATIONÆR 11
INSTALLATØR 11
INTENDANTUR 11
INTERRAILER 11
INTERVIEWER 11
INTIMTEATER 11
INUITKULTUR 11
ISENKRÆMMER 11
IVÆRKSÆTTER 11
JAZZMUSIKER 11
JUBILÆUMSÅR 11
KABELLÆGGER 11
KAFFESØSTER 11
KAKAOPULVER 11
KALKERPAPIR 11
KALKFJERNER 11
KALORIMETER 11
KANALVÆLGER 11
KANDESTØBER 11
KANTSPILLER 11
KAPELMESTER 11
KAPSELÅBNER 11
KARBONPAPIR 11
KARDUSPAPIR 11
KARLEKAMMER 11
KASSEMESTER 11
KATALYSATOR 11
KATTEJAMMER 11
KEDELPASSER 11
KERNEVÆLGER 11
KERTEMINDER 11
KICKSTARTER 11
KIRKEGÆNGER 11
KIRKEKONTOR 11
KIRKESANGER 11
KIRKETJENER 11
KIROPRAKTOR 11
KIRTELFEBER 11
KISTEKLÆDER 11
KLAMPHUGGER 11
KLASSELÆRER 11
KLIMATFEBER 11
KLOAKMESTER 11
KLØFTHAMMER 11
KNIVSTIKKER 11
KOLLEGIANER 11
KOLONISATOR 11
KOMBIFRYSER 11
KOMBINERBAR 11
KOMMENTATOR 11
KOMPENSATOR 11
KONDENSATOR 11
KONSERVATOR 11
KONSPIRATOR 11
KONSTRUKTØR 11
KONTRATENOR 11
KOORDINATOR 11
KOPIERPAPIR 11
KORNHANDLER 11
KORNSMÆLDER 11
KORTSPILLER 11
KRAFTCENTER 11
KRISECENTER 11
KRYBBEBIDER 11
KRYBEKÆLDER 11
KRYDDERSMØR 11
KRYDSFORHØR 11
KRYSTALKLAR 11
KUGLESTØDER 11
KULTURBÆRER 11
KUMMEFRYSER 11
KUNSTKENDER 11
KURSUSLEDER 11
KVINDEHADER 11
KVISTKAMMER 11
KYSTSKIPPER 11
KØBENHAVNER 11
KØKKENLEDER 11
KØLERGITTER 11
KØNSFORSKER 11
LADESTANDER 11
LANDSDOMMER 11
LANDSSVIGER 11
LANDSTRYGER 11
LANDSTRÆNER 11
LANDTROPPER 11
LANGELÆNDER 11
LAPPEDYKKER 11
LEDIGGÆNGER 11
LEMMEDASKER 11
LICENSHAVER 11
LILLEFINGER 11
LILLESØSTER 11
LINJEDOMMER 11
LINJEVOGTER 11
LISTEFØDDER 11
LOKALNUMMER 11
LOMMEREGNER 11
LUGTFJERNER 11
LURENDREJER 11
LYDTEKNIKER 11
LYKKERIDDER 11
LYSESLUKKER 11
LÆGTEHAMMER 11
LÆSEBRILLER 11
LÆSEFORSKER 11
LØBEMØNSTER 11
LØMMELALDER 11
LØNARBEJDER 11
LØNMODTAGER 11
LØSARBEJDER 11
MACHOKULTUR 11
MALERMESTER 11
MALLORCANER 11
MANIPULATOR 11
MANØVRERBAR 11
MARINEMALER 11
MARKETENDER 11
MARKSPILLER 11
MASKINGEVÆR 11
MASSEKULTUR 11
MASSEMORDER 11
MATCHVINDER 11
MATEMATIKER 11
MAURETANIER 11
MAVEPLASKER 11
MEDARBEJDER 11
MEDARRANGØR 11
MEDIACENTER 11
MEDIEANSVAR 11
MEDPASSAGER 11
MEDREDAKTØR 11
MEJETÆRSKER 11
MELLEMLEDER 11
METAFYSIKER 11
MIDDELALDER 11
MIKRONESIER 11
MINESTRYGER 11
MINNESANGER 11
MOBILSVARER 11
MOCAMBIQUER 11
MODEHANDLER 11
MODELFLYVER 11
MORDBRÆNDER 11
MOTORKONTOR 11
MOTORSEJLER 11
MUHAMEDANER 11
MURERHAMMER 11
MURERMESTER 11
MUSIKTEATER 11
MUSKEDONNER 11
MUSKELFIBER 11
MÆLKEPULVER 11
MÆLKESUKKER 11
MØLLEBYGGER 11
MØRKEKAMMER 11
NAMEDROPPER 11
NAPOLITANER 11
NARKOLUDDER 11
NAVNESØSTER 11
NEDERLÆNDER 11
NEGLERENSER 11
NERVECENTER 11
NEURUPPINER 11
NEWTONMETER 11
NOMENKLATUR 11
NOSTALGIKER 11
NUMMERVISER 11
NYBORGENSER 11
NYKLASSIKER 11
NYTÅRSLØJER 11
OBSERVERBAR 11
OBSTETRIKER 11
OLDENBORGER 11
OLDGRANSKER 11
OPERASANGER 11
OPHOLDSVEJR 11
ORDSKVALDER 11
ORGANISATOR 11
ORGELBYGGER 11
OSTEHANDLER 11
OVERBRINGER 11
OVERKRYDDER 11
PALLELASTER 11
PAPIRNUSSER 11
PARALYTIKER 11
PARAMILITÆR 11
PARLAMENTÆR 11
PARTICULIER 11
PARTIGÆNGER 11
PASSIVRYGER 11
PATENTERBAR 11
PATENTHAVER 11
PATERNOSTER 11
PAUKESLAGER 11
PELSBEREDER 11
PERFORERBAR 11
PERLEFISKER 11
PERLESUKKER 11
PERSONSØGER 11
PETRODOLLAR 11
PIBEKRADSER 11
PIGESPEJDER 11
PILLESIKKER 11
PINDEHUGGER 11
PIRATBUKSER 11
PLADEVENDER 11
PLANTEFIBER 11
PLEJECENTER 11
PLEJEDATTER 11
PLETFJERNER 11
PLIGTHUGGER 11
PLÆNEVANDER 11
POKALVINDER 11
PRAGMATIKER 11
PROFITJÆGER 11
PROPTRÆKKER 11
PROTOKOLLÆR 11
PROVENCALER 11
PRÆMIETAGER 11
PRÆPUBERTÆR 11
PRØVEMESTER 11
PUBLIKUMMER 11
PYRRHUSSEJR 11
PYTHAGORÆER 11
PØLSEFINGER 11
PØLSETYSKER 11
SABELSLUGER 11
SADDELMAGER 11
SAFTPRESSER 11
SAGREGISTER 11
SALPETERSUR 11
SALTSPREDER 11
SANGSKJULER 11
SANGSKRIVER 11
SANGVINIKER 11
SAUDIARABER 11
SCENEMESTER 11
SCREENSAVER 11
SEISMOMETER 11
SEKUNDMETER 11
SEKUNDVISER 11
SELVFORSVAR 11
SELVPLUKKER 11
SELVSTARTER 11
SELVUDLØSER 11
SENDEUDSTYR 11
SENEGALESER 11
SERIEMORDER 11
SERIENUMMER 11
SJÆLESØRGER 11
SJÆLEVARMER 11
SKABSFRYSER 11
SKADEVOLDER 11
SKAKSPILLER 11
SKARPRETTER 11
SKIBSBYGGER 11
SKIBSMÆGLER 11
SKIBSTØMRER 11
SKILTEMALER 11
SKINDBUKSER 11
SKISMATIKER 11
SKOLASTIKER 11
SKOLDKOPPER 11
SKOLEMESTER 11
SKOLOPENDER 11
SKOVJORDBÆR 11
SKRIDSIKKER 11
SKRIVELÆRER 11
SKRIVEPAPIR 11
SKRIVESAGER 11
SKUESPILLER 11
SKUMSLUKKER 11
SKUREPULVER 11
SKYDEBRODER 11
SKÆGTRIMMER 11
SKÆRMSKÅNER 11
SKØJTELØBER 11
SKØRTEJÆGER 11
SKÅNEJOBBER 11
SLAVEPISKER 11
SLIDEGUITAR 11
SLUMKVARTER 11
SLUMSTORMER 11
SLUSEKAMMER 11
SLUSEMESTER 11
SMAGSDOMMER 11
SMEDEMESTER 11
SMITTEBÆRER 11
SNITMØNSTER 11
SOKKEHOLDER 11
SORTEBRODER 11
SPADSERETUR 11
SPEEDMARKER 11
SPEEDOMETER 11
SPEJDERLEJR 11
SPEKTAKULÆR 11
SPIDSBORGER 11
SPIDSGATTER 11
SPIDSHAMMER 11
SPILDSAMLER 11
SPILLELÆRER 11
SPILOPMAGER 11
SPISEKAMMER 11
SPROGBRUGER 11
SPROGRENSER 11
SPROGREVSER 11
SPYTSLIKKER 11
SRILANKANER 11
STADEHOLDER 11
STAFETLØBER 11
STAMSPILLER 11
STATISTIKER 11
STATSBORGER 11
STAVBLENDER 11
STEELGUITAR 11
STIKKELSBÆR 11
STIVSTIKKER 11
STJERNEKLAR 11
STOCKHOLMER 11
STOFTRYKKER 11
STORESØSTER 11
STORMSIKKER 11
STORYTELLER 11
STRAFANSVAR 11
STRANDJÆGER 11
STRUDSEFJER 11
STRØMSLUGER 11
STYLTELØBER 11
STØBEMESTER 11
STØTTELÆRER 11
SUPERBRUGER 11
SUPERTANKER 11
SVINGEFEBER 11
SVÆRDDRAGER 11
SVÆVEFLYVER 11
SWAZILÆNDER 11
SYDEUROPÆER 11
SYDKOREANER 11
SYFILITIKER 11
SYGEHJÆLPER 11
SYNGEMESTER 11
SYNKEBESVÆR 11
SYNTHESIZER 11
SÆTTEDOMMER 11
SØNNEDATTER 11
SØVNFORSKER 11
SØVNMØNSTER 11
TAMBURMAJOR 11
TANKEMYLDER 11
TEGLBRÆNDER 11
TELESKOPRØR 11
TILSTEDEVÆR 11
TIMECHARTER 11
TOASTMASTER 11
TOILETPAPIR 11
TORSKELEVER 11
TORTUROFFER 11
TOTALISATOR 11
TOTALTEATER 11
TRAFIKOFFER 11
TRAMPDAMPER 11
TRANSDUKTOR 11
TRANSFORMER 11
TRANSMITTER 11
TRANSPORTER 11
TRANSPORTØR 11
TRENDSÆTTER 11
TRESPRINGER 11
TRUSSEREDER 11
TRYKLUFTBOR 11
TRÆKPLASTER 11
TRÆNINGSTUR 11
TRÆSKOMAGER 11
TUGTEMESTER 11
TÆPPEBANKER 11
TÆSKELÆKKER 11
UDEFINERBAR 11
UNDERBUKSER 11
UNDERGRAVER 11
UNDERHOLDER 11
UNDERLIGGER 11
UNGARBEJDER 11
UNIVERSITÆR 11
URTEKRÆMMER 11
URUGUAYANER 11
VAKUUMMETER 11
VALGFORSKER 11
VANDSCOOTER 11
VANDUDLADER 11
VARMEBLÆSER 11
VARMEMESTER 11
VASKEMESTER 11
VASKEPULVER 11
VIBORGENSER 11
VICTORIANER 11
VIETNAMESER 11
VIGTIGPETER 11
VINKELMÅLER 11
VINTERBADER 11
VOKSENALDER 11
VULKANFIBER 11
VÅBENBRODER 11
VÅBENDRAGER 11
WAKEBOARDER 11
ÆLDRECENTER 11
ØSTARBEJDER 11
ØSTEUROPÆER 11
ÅDSELGRAVER 11
AARHUSIANER 11

Ord der slutter med R på 12 bogstaver

503 ord på 12 bogstaver
Ord Bogstaver
AFTENSVÆRMER 12
ALSIKEKLØVER 12
AMATØRTEATER 12
ANPARTSHAVER 12
APOPLEKTIKER 12
ARBEJDSGIVER 12
ARBEJDSLEDER 12
ARBEJDSPAPIR 12
ARBEJDSTAGER 12
ASTROFYSIKER 12
AUTOOPHUGGER 12
AUTOOPRETTER 12
BALLADEMAGER 12
BALLETDANSER 12
BALLETMESTER 12
BANGLADESHER 12
BANKDIREKTØR 12
BANKRÅDGIVER 12
BANTAMVÆGTER 12
BARSELSVIKAR 12
BEDSTEBORGER 12
BENEDIKTINER 12
BETONBLANDER 12
BILLEDHUGGER 12
BILLEDSKÆRER 12
BILLETKONTOR 12
BIOMEDICINER 12
BISSEKRÆMMER 12
BLOKKALENDER 12
BLOMSTERFLOR 12
BLUESMUSIKER 12
BORNHOLMERUR 12
BRANDESIANER 12
BRANDSLUKKER 12
BRANDSTIFTER 12
BRAVURNUMMER 12
BREMSESIKKER 12
BRODERDATTER 12
BRONZESTØBER 12
BRUGSUDDELER 12
BRYSTSVØMMER 12
BRÆNDEHUGGER 12
BUTIKSCENTER 12
BYGGEMATADOR 12
BYPLANLÆGGER 12
BYRETSDOMMER 12
CAYENNEPEBER 12
CEMENTSTØBER 12
CHANCERYTTER 12
CHEESEBURGER 12
CHEFDESIGNER 12
CHEFREDAKTØR 12
CHEFSEKRETÆR 12
CHOKOLADEBAR 12
CIGARHANDLER 12
CIVILFORSVAR 12
COSTARICANER 12
COWBOYBUKSER 12
CYKELHANDLER 12
DAMESKRÆDDER 12
DANSEPARTNER 12
DATTERDATTER 12
DECHIFRERBAR 12
DEMONSTRATOR 12
DEMONSTRATØR 12
DENSITOMETER 12
DIAGNOSTIKER 12
DILLERDALLER 12
DISKOSKASTER 12
DISKRETIONÆR 12
DOMMERKONTOR 12
DRIFTSSIKKER 12
DUKKESPILLER 12
DUMMYSPILLER 12
DYNDSPRINGER 12
ECUADORIANER 12
EFTERBRÆNDER 12
EFTERFORSKER 12
EFTERPLAPRER 12
EFTERSNAKKER 12
EFTERÅRSVEJR 12
EGOCENTRIKER 12
EKSTRANUMMER 12
EKSTRAUDSTYR 12
ELEKTROFØRER 12
ELEKTROMOTOR 12
ELEKTRONIKER 12
ELITETROPPER 12
EMIRATARABER 12
ENEFORSØRGER 12
ENEINDEHAVER 12
ESBJERGENSER 12
FALSKMØNTNER 12
FALSKSPILLER 12
FARVEHANDLER 12
FARVESPEKTER 12
FERIEAFLØSER 12
FETICHDYRKER 12
FILMANMELDER 12
FILMOPERATØR 12
FILMPRODUCER 12
FILTRERPAPIR 12
FIMBULVINTER 12
FINMEKANIKER 12
FISKEHANDLER 12
FISKESKIPPER 12
FISKETRAWLER 12
FLAMMEHÆMMER 12
FLAMMEKASTER 12
FLASKERENSER 12
FLASKESAMLER 12
FLOSKELMAGER 12
FLYMEKANIKER 12
FLØJLSBUKSER 12
FLÅDEOFFICER 12
FOLKEEVENTYR 12
FOLKEMUSIKER 12
FORLADEGEVÆR 12
FORSATSPAPIR 12
FORSIGTIGPER 12
FRAKKESKÅNER 12
FRANCISKANER 12
FREDSFORSKER 12
FREDSSTIFTER 12
FREMMEDFØRER 12
FREMMEDHADER 12
FRIEKSEMPLAR 12
FRITUREKOGER 12
FRUGTHANDLER 12
FUGLEHANDLER 12
FULDREGISTER 12
FÆLLESNÆVNER 12
FØRSTEELSKER 12
FØRSTEKAMMER 12
FØRSTEVÆLGER 12
FAABORGENSER 12
GAFFELBIDDER 12
GALIONSFIGUR 12
GALVANOMETER 12
GARDEOFFICER 12
GEIGERTÆLLER 12
GENERALMAJOR 12
GEOBOTANIKER 12
GEOSTATIONÆR 12
GIBBERNAKKER 12
GLOBETROTTER 12
GODSBESIDDER 12
GORDONSETTER 12
GRAFITPULVER 12
GRAVENSTENER 12
GRENAAGENSER 12
GRUNDFORSKER 12
GRUPPETEATER 12
GRÆNSEGÆNGER 12
GRØFTEGRAVER 12
GRØNTHANDLER 12
GUATEMALANER 12
GYLLESPREDER 12
GÆRDESPILLER 12
HALALSLAGTER 12
HALVFJERDSER 12
HALVSTENSMUR 12
HAMMERKLAVER 12
HANDSKEMAGER 12
HARPESPILLER 12
HAVANNACIGAR 12
HAWAIIGUITAR 12
HELLEFLYNDER 12
HELSEFYSIKER 12
HERCEGOVINER 12
HERNINGENSER 12
HILLERØDANER 12
HIRSCHFÆNGER 12
HJEMMEHOSSER 12
HJEMMENUMMER 12
HJEMMETYSKER 12
HJERNECENTER 12
HJERTEKAMMER 12
HJERTEKNUSER 12
HJÆLPERYTTER 12
HJÆLPETRÆNER 12
HORNORKESTER 12
HORSENSIANER 12
HOVEDKVARTER 12
HUMØRSPREDER 12
HUNDEKUNSTER 12
HUSHOVMESTER 12
HYBENKRADSER 12
HYGGESPREDER 12
HÆFTEPLASTER 12
HØJKOMMISSÆR 12
ILDSPÅSÆTTER 12
IMMUNFORSVAR 12
IMPROVISATOR 12
INDOEUROPÆER 12
INDSATSLEDER 12
INFUSIONSDYR 12
INKASSOSALÆR 12
INSEKTPULVER 12
INSTAGRAMMER 12
INTERSTELLAR 12
INTRIGEMAGER 12
INVERTSUKKER 12
ISCENESÆTTER 12
JAZZORKESTER 12
JEGFORTÆLLER 12
JOMFRUHUMMER 12
JULEKALENDER 12
JØDEKIRSEBÆR 12
KAFFEDRIKKER 12
KAMFERDRÅBER 12
KAMINPASSIAR 12
KAMMERJUNKER 12
KAMMERSANGER 12
KAMMERTJENER 12
KANDISSUKKER 12
KAPELMUSIKER 12
KARISMATIKER 12
KARTOFFELKUR 12
KEDELFLIKKER 12
KEMIINGENIØR 12
KEMOTEKNIKER 12
KERNEFYSIKER 12
KERNEREAKTOR 12
KERNETROPPER 12
KIROMANTIKER 12
KLIMAFORSKER 12
KLISTERPAPIR 12
KLOKKESTØBER 12
KLOVBESKÆRER 12
KLOVNENUMMER 12
KLUDEKRÆMMER 12
KNABSTRUPPER 12
KNIVAFBRYDER 12
KNÆBESKYTTER 12
KOLDINGENSER 12
KOLLABORATØR 12
KOMMANDANTUR 12
KOMMISSIONÆR 12
KOMMUNIKATOR 12
KOMPLEMENTAR 12
KOMPLEMENTÆR 12
KOMPLOTMAGER 12
KONCEPTPAPIR 12
KONFERENCIER 12
KONSTATERBAR 12
KONTAKTLÆRER 12
KORTUDSTEDER 12
KOSTFORAGTER 12
KRONREGALIER 12
KRÆFTFORSKER 12
KULTURCENTER 12
KUNSTHANDLER 12
KUPONKLIPPER 12
KVADRATMETER 12
KÆLDERMESTER 12
KØKKENUDSTYR 12
KØLLESVÆRMER 12
KØRSELSLEDER 12
LANDARBEJDER 12
LASERPRINTER 12
LEGATSTIFTER 12
LETVÆGTSROER 12
LINJEOFFICER 12
LIVSKUNSTNER 12
LIVSLEDSAGER 12
LOKALISERBAR 12
LOMMESMERTER 12
LUXEMBOURGER 12
LYKKEBRINGER 12
LÆGESEKRETÆR 12
LØGSTØRIANER 12
MAGNETOMETER 12
MARSKANDISER 12
MASKINBYGGER 12
MASKINLÆSBAR 12
MASKINMESTER 12
MASKINPASSER 12
MATERIALITER 12
MAYAINDIANER 12
MEDALJETAGER 12
MEDFORFATTER 12
MEDIEFORSKER 12
MEDINDEHAVER 12
MELANKOLIKER 12
MELLEMVÆGTER 12
MENNESKEÆDER 12
MESOPOTAMIER 12
MIDDELFARTER 12
MIDTERVÆLGER 12
MIKROBRYGGER 12
MILJØAGENTUR 12
MINEUDLÆGGER 12
MIRAKELMAGER 12
MÆLKESKUMMER 12
MØBELSNEDKER 12
MÅLERAFLÆSER 12
NARKOHANDLER 12
NATTEVANDRER 12
NATURFORSKER 12
NAVLEBESKUER 12
NAVNEFORSKER 12
NEANDERTALER 12
NEGLEKLIPPER 12
NEWZEALÆNDER 12
NICARAGUANER 12
NONNEKLOSTER 12
NORDEUROPÆER 12
NORDKOREANER 12
NUMISMATIKER 12
NYROMANTIKER 12
NØDDEKNÆKKER 12
NØGLESPILLER 12
OMRÅDECENTER 12
OMRÅDENUMMER 12
ORGELSPILLER 12
ORTOREKTIKER 12
OVERINGENIØR 12
OVERRABBINER 12
PANTOMIMIKER 12
PAPIRKLIPPER 12
PAPPENHEJMER 12
PARADENUMMER 12
PARAGUAYANER 12
PEANUTBUTTER 12
PELSDYRAVLER 12
PENGEUDLÅNER 12
PERMISSIONER 12
PERSILLESMØR 12
PERSONNUMMER 12
PIANOSTEMMER 12
PLADESPILLER 12
PLANERHAMMER 12
PLÆNEKLIPPER 12
POLARFORSKER 12
POLITIMESTER 12
POLYTEKNIKER 12
PORTRÆTMALER 12
POSTARBEJDER 12
PRAKTIKLEDER 12
PRAKTIKLÆRER 12
PRISMODTAGER 12
PRIVATNUMMER 12
PRIVATTEATER 12
PROBLEMLØSER 12
PROGNOSTIKER 12
PROGRAMLEDER 12
PROJEKTLEDER 12
PROJEKTMAGER 12
PROVINSIANER 12
PUDDERSUKKER 12
PULTERKAMMER 12
PUPILLOMETER 12
PUPPEHYLSTER 12
PYROTEKNIKER 12
PÅHÆNGSMOTOR 12
SAGSREGISTER 12
SALVADORANER 12
SANMARINESER 12
SELVSKYLDNER 12
SEXFORBRYDER 12
SIDDEBADEKAR 12
SIERRALEONER 12
SILKETRYKKER 12
SINGLEKULTUR 12
SKALLESLUGER 12
SKATEBOARDER 12
SKATTEBORGER 12
SKATTEGRAVER 12
SKATTESNYDER 12
SKIBSHANDLER 12
SKIBSOFFICER 12
SKJOLDDRAGER 12
SKOVARBEJDER 12
SKOVTEKNIKER 12
SKRIDTTÆLLER 12
SKRIFTEFADER 12
SKRIFTSTØBER 12
SKRUEBRÆKKER 12
SKRUETRÆKKER 12
SKRUMPELEVER 12
SKYGGETEATER 12
SKÆREBRÆNDER 12
SKÆRVEKNUSER 12
SKØNLITTERÆR 12
SLAGELSEANER 12
SLAGTEMESTER 12
SLANGETÆMMER 12
SLAVEHANDLER 12
SOCIALCENTER 12
SOCIALKONTOR 12
SOLSKINSVEJR 12
SOMMERHALVÅR 12
SORENSKRIVER 12
SOVJETBORGER 12
SPALTELUKKER 12
SPILFORDELER 12
SPILLERNATUR 12
SPILUDVIKLER 12
SPIRALFJEDER 12
SPLINTSIKKER 12
SPORTSDANSER 12
SPORTSDYKKER 12
SPORTSFISKER 12
SPORTSUDØVER 12
SPRINGFJEDER 12
SPRITSMUGLER 12
SPROGFORSKER 12
SPRÆNGSIKKER 12
SPRØJTEMALER 12
STABILISATOR 12
STADSGARTNER 12
STATSREVISOR 12
STEDFORÆLDER 12
STEMMESAMLER 12
STEMMESLUGER 12
STEMMETÆLLER 12
STEMPELMOTOR 12
STJERNETYDER 12
STORAKTIONÆR 12
STORBYKULTUR 12
STORSVINDLER 12
STRAFAFSONER 12
STRANDVASKER 12
STRATENRØVER 12
STREGSPILLER 12
STRESSFAKTOR 12
STUDIELEKTOR 12
STUMPEBUKSER 12
STYLTEGÆNGER 12
STYRKELØFTER 12
SVIGERDATTER 12
SVØMMEDYKKER 12
SYDAFRIKANER 12
SYDSLESVIGER 12
SYSTEMATIKER 12
SÆTTESKIPPER 12
SØLVBRUDEPAR 12
SØSTERDATTER 12
TALKUMPUDDER 12
TANDTEKNIKER 12
TEATERGÆNGER 12
TELEPROMPTER 12
TELETEKNIKER 12
TEMPELRIDDER 12
TERMONUKLEAR 12
TILBUDSGIVER 12
TILBUDSJÆGER 12
TITELFORSVAR 12
TJENESTEIVER 12
TOLDKLARERER 12
TOMMELFINGER 12
TONEKUNSTNER 12
TOPPOLITIKER 12
TORTURKAMMER 12
TOTAKTSMOTOR 12
TRAFIKSIKKER 12
TRAKTORFØRER 12
TRAUMECENTER 12
TROMMESLAGER 12
TRÆNINGSLEJR 12
TRØSTESPISER 12
TURISTKONTOR 12
TVILLINGBROR 12
TYPOTEKNIKER 12
TØMRERMESTER 12
TØRRETUMBLER 12
TØRVETRILLER 12
UDLÆSEUDSTYR 12
UNDERHANDLER 12
UNDERKRYDDER 12
UNDERSKRIVER 12
UNDERTRYKKER 12
UNGDOMSOPRØR 12
UNGPIGEALDER 12
UNGPIGEKULØR 12
UNIONSBORGER 12
VANDSKRÆKKER 12
VAREELEVATOR 12
VARMEVEKSLER 12
VEGETARIANER 12
VEKSELKONTOR 12
VEKSELRYTTER 12
VELOCIRAPTOR 12
VENEZUELANER 12
VERIFICERBAR 12
VERSIFIKATOR 12
VESTEUROPÆER 12
VESTSAMOANER 12
VICEDIREKTØR 12
VIDEOBLOGGER 12
VIDEOOPTAGER 12
VILDTHANDLER 12
VILLAKVARTER 12
VINKELSLIBER 12
VINTERHALVÅR 12
VIOLINBYGGER 12
VULKANKRATER 12
VÆKSTFREMMER 12
VÅBENHANDLER 12
WELTERVÆGTER 12
AALBORGENSER 12
ÅNDSARBEJDER 12

Ord der slutter med R på 13 bogstaver

317 ord på 13 bogstaver
Ord Bogstaver
ADMINISTRATOR 13
AFMAGRINGSKUR 13
AFSTANDSMÅLER 13
AKKOMPAGNATØR 13
ALEKSANDRINER 13
ANLÆGSGARTNER 13
APPETITVÆKKER 13
AUKTIONSLEDER 13
AUTOGRAFJÆGER 13
AUTOKORREKTUR 13
AUTOMEKANIKER 13
BADUTSPRINGER 13
BARBERSKRABER 13
BENZINSTANDER 13
BIOANALYTIKER 13
BIOGRAFGÆNGER 13
BJERGBESTIGER 13
BJØRNESPINDER 13
BLIKKENSLAGER 13
BLYANTSPIDSER 13
BLÆSEORKESTER 13
BOKSEPROMOTOR 13
BOLIGMINISTER 13
BRANDDIREKTØR 13
BRUGSKUNSTNER 13
BUDDINGPULVER 13
BUKSESTRØMPER 13
BUNSENBRÆNDER 13
BYGGEARBEJDER 13
BYGGETEKNIKER 13
BØRNEARBEJDER 13
BØRSTENBINDER 13
BÅNDAFSPILLER 13
CAMPYLOBACTER 13
CEMENTBLANDER 13
CHILESALPETER 13
CISTERCIENSER 13
CITRONPRESSER 13
CIVILARBEJDER 13
CIVILINGENIØR 13
CRUISERVÆGTER 13
CYKELANHÆNGER 13
DAGTEMPERATUR 13
DEFIBRILLATOR 13
DEMONSTRERBAR 13
DETAILHANDLER 13
DIAMANTSLIBER 13
DOBBELTDÆKKER 13
DOBBELTGÆNGER 13
DOKUMENTERBAR 13
DONORREGISTER 13
DUMPEKARAKTER 13
DYBDESTRUKTUR 13
EKSTRAORDINÆR 13
ELEFANTRIDDER 13
ELINSTALLATØR 13
ENEFORHANDLER 13
ENMANDSKONTOR 13
EVENTYRDIGTER 13
FADDERSLADDER 13
FAGLITTERATUR 13
FALSIFICERBAR 13
FANTASIFOSTER 13
FANTOMSMERTER 13
FATTIGKVARTER 13
FEINSCHMECKER 13
FILHARMONIKER 13
FITNESSCENTER 13
FLOTTENHEJMER 13
FLØJTESPILLER 13
FOLKEKARAKTER 13
FOLKEREGISTER 13
FOODPROCESSOR 13
FORFORSTÆRKER 13
FORRÅDSKAMMER 13
FORÅRSBEBUDER 13
FREDERICIANER 13
FREMMEDKRIGER 13
FRIHEDSKÆMPER 13
FRITIDSSEJLER 13
FRØKENKLOSTER 13
FØRSKOLEALDER 13
FØRSTEHJÆLPER 13
GAFFELSTABLER 13
GAMACHEBUKSER 13
GAMMELDANSKER 13
GEDEBUKKESTYR 13
GENBRUGSPAPIR 13
GENERALNÆVNER 13
GHETTOBLASTER 13
GLASCONTAINER 13
GLIMMERSKIFER 13
GODSFORVALTER 13
GRANDSEIGNEUR 13
GRUBEARBEJDER 13
GUDSBESPOTTER 13
GUDSFORNÆGTER 13
GYMNASIELÆRER 13
GÆSTEARBEJDER 13
GØRTLERMESTER 13
HANDELSKAMMER 13
HASARDSPILLER 13
HAVNEARBEJDER 13
HELSINGORANER 13
HERMENEUTIKER 13
HIMMELSTORMER 13
HJEMMEHJÆLPER 13
HJERNEFORSKER 13
HJERTEFLIMMER 13
HJERTESTARTER 13
HJÆLPETROPPER 13
HJØRRINGENSER 13
HOCKEYSPILLER 13
HOFLEVERANDØR 13
HOVEDREDAKTØR 13
HØJDESPRINGER 13
HØJKONJUNKTUR 13
HØJROMANTIKER 13
HÅNDPANTHAVER 13
IDENTIFIKATOR 13
INDKØBSCENTER 13
INFRASTRUKTUR 13
ITALIENSFARER 13
JOMFRUKLOSTER 13
JOURNALNUMMER 13
JUGENDMØNSTER 13
KABARETSANGER 13
KABARETTEATER 13
KAKKELOVNSRØR 13
KAMMERMUSIKER 13
KAMPAGNELEDER 13
KAPITALBRØLER 13
KASSEBEDRØVER 13
KATALOGNUMMER 13
KILOGRAMMETER 13
KILOPONDMETER 13
KIRKEMINISTER 13
KIROPRAKTIKER 13
KLAVERSTEMMER 13
KLIMAMINISTER 13
KLOAKARBEJDER 13
KLUMMESKRIVER 13
KNALLERTKØRER 13
KNOLDESPARKER 13
KOBBERSTIKKER 13
KOMMUNEKONTOR 13
KONCERTGÆNGER 13
KONCERTMESTER 13
KONGRESCENTER 13
KONKURSRYTTER 13
KONTROLCENTER 13
KONTROLLERBAR 13
KORTINDEHAVER 13
KOSOVOALBANER 13
KROPSARBEJDER 13
KRYSTALSUKKER 13
KULTURMØNSTER 13
KUNDERÅDGIVER 13
KUNSTKRITIKER 13
KVARTERMESTER 13
KØKKENSKRIVER 13
LAGERARBEJDER 13
LANDINSPEKTØR 13
LANDSFORRÆDER 13
LAPPESKRÆDDER 13
LAVKONJUNKTUR 13
LOMMECOMPUTER 13
LOVOVERTRÆDER 13
LØGNEDETEKTOR 13
MAGNETISERBAR 13
MALINGFJERNER 13
MASKINSKRIVER 13
MEDALJEVINDER 13
MELLEMHANDLER 13
MENINGSDANNER 13
MENNESKEALDER 13
MENNESKEHADER 13
MESSINGBLÆSER 13
METALARBEJDER 13
METALDETEKTOR 13
MIDTERFORSVAR 13
MILITÆRNÆGTER 13
MILJØMINISTER 13
MILJØTEKNIKER 13
MODTAGECENTER 13
MONTENEGRINER 13
MORGENKRYDDER 13
MOTIONSCENTER 13
MULTIKUNSTNER 13
MULTIPLIKATOR 13
MØBELPOLSTRER 13
MØNSTERBRYDER 13
NATTEMPERATUR 13
NATURVEJLEDER 13
NEKROMANTIKER 13
NORDAFRIKANER 13
NORDPOLSFARER 13
NORDSLESVIGER 13
NORGESALPETER 13
NYKØBINGENSER 13
NØRRESUNDBYER 13
OFFSETTRYKKER 13
OMSORGSCENTER 13
OPINIONSLEDER 13
OSTINDIEFARER 13
OVERINSPEKTØR 13
PAKKEKALENDER 13
PAKKENELLIKER 13
PALÆSTINENSER 13
PARADOKSMAGER 13
PARAMEDICINER 13
PATRONHYLSTER 13
PENSELSPINDER 13
PENSIONSALDER 13
PERPENDIKULÆR 13
PERSONFNIDDER 13
PLATTENSLAGER 13
PLUDDERBUKSER 13
POPULARISATOR 13
POTENTIOMETER 13
PRINCIPRYTTER 13
PROBLEMKNUSER 13
PRODUKTANSVAR 13
PROGRAMLÆGGER 13
PROGRAMMERBAR 13
PROMILLEKØRER 13
PROTESTSANGER 13
PSYKOTEKNIKER 13
PUERTORICANER 13
PULVERSLUKKER 13
SAGSBEHANDLER 13
SCENEKUNSTNER 13
SCENETEKNIKER 13
SENIORFORSKER 13
SENROMANTIKER 13
SERVICESEKTOR 13
SHELTERDÆKKER 13
SINGAPOREANER 13
SINGLESCULLER 13
SIOUXINDIANER 13
SKABERAKTAPIR 13
SKALLESMÆKKER 13
SKOGGERLATTER 13
SKOLEDIREKTØR 13
SKOLESEKRETÆR 13
SKOTSKTERRIER 13
SKUDDERMUDDER 13
SKÆBNESVANGER 13
SKÆLSKØRIANER 13
SLAGTERMESTER 13
SLAVEARBEJDER 13
SLÆGTSFORSKER 13
SMITTESPREDER 13
SMÅSKILLINGER 13
SNEDKERMESTER 13
SORTEKUNSTNER 13
SPENDERBUKSER 13
SPILFORDÆRVER 13
STADSINGENIØR 13
STANGSPRINGER 13
STATIONSLEDER 13
STATSFINANSER 13
STATSMINISTER 13
STEDFORTRÆDER 13
STJERNEKASTER 13
STOFMISBRUGER 13
STORFORBRUGER 13
STREJKEBRYDER 13
STRETCHBUKSER 13
STRIDSKRÆFTER 13
STRØMFORDELER 13
STRØMPEBUKSER 13
STRØMPEHOLDER 13
STRÅFORKORTER 13
STUDEREKAMMER 13
SUBSTITUERBAR 13
SVEJSEBRÆNDER 13
SVØMMEBRILLER 13
SYDAMERIKANER 13
SYNDEREGISTER 13
TABURETKLÆBER 13
TALENTSPEJDER 13
TANDBESKYTTER 13
TASKENSPILLER 13
TASTEOPERATØR 13
TELEFONBRUSER 13
TELEFONNUMMER 13
TELEFONPASSER 13
TELEFONSVARER 13
TELEFONSÆLGER 13
TELEMEKANIKER 13
TENNISKETSJER 13
TENNISSPILLER 13
TILKALDEVIKAR 13
TOBAKSHANDLER 13
TOPFORHANDLER 13
TOTENSCHLÆGER 13
TRANSFORMATOR 13
TREDAGESFEBER 13
TREKANTSLIBER 13
TROMPETBUKSER 13
UDREJSECENTER 13
UHELDSSVANGER 13
UNDERDIREKTØR 13
VALGBAROMETER 13
VALUTAHANDLER 13
VANEFORBRYDER 13
VERDENSBORGER 13
VERDENSMESTER 13
VICEINSPEKTØR 13
VINDUESKIGGER 13
VINDUESPUDSER 13
VINDUESVISKER 13
VINKELSKRIVER 13
VIOLINSPILLER 13
VÆRKTØJSMAGER 13
WHISTLEBLOWER 13

Ord der slutter med R på 14 bogstaver

210 ord på 14 bogstaver
Ord Bogstaver
ADFÆRDSMØNSTER 14
ADMINISTRERBAR 14
AFROAMERIKANER 14
AMATØRORKESTER 14
ANANASKIRSEBÆR 14
APACHEINDIANER 14
ARRESTFORVARER 14
ASERBAJDSJANER 14
BAKTERIEKULTUR 14
BEDSTEFORÆLDER 14
BIJOUTERIVARER 14
BILLEDKUNSTNER 14
BISTANDSKONTOR 14
BLOMSTERBINDER 14
BOPÆLSFORÆLDER 14
BRANDINSPEKTØR 14
BØRNEMISBRUGER 14
BØRNEPSYKIATER 14
CANCERREGISTER 14
CEREMONIMESTER 14
CHAMPAGNEKØLER 14
CHEFFORHANDLER 14
CRICKETSPILLER 14
DEMERARASUKKER 14
DERAILLEURGEAR 14
DIPLOMINGENIØR 14
DISKENSPRINGER 14
DJÆVLEUDDRIVER 14
DOBBELTSCULLER 14
DRIFTSINGENIØR 14
DYBVANDSHUMMER 14
EJENDOMSMÆGLER 14
EKSTRAARBEJDER 14
ELEKTROSVEJSER 14
ENERGIMINISTER 14
ENSPÆNDERNATUR 14
EXCENTERSLIBER 14
FILIALBESTYRER 14
FILMINSTRUKTØR 14
FINANSMINISTER 14
FIRETAKTSMOTOR 14
FLØDEKARTOFLER 14
FODBOLDSPILLER 14
FORDRINGSHAVER 14
FORNØJELSESTUR 14
FRILUFTSTEATER 14
FUNKTIONSLEDER 14
FØDSELSHJÆLPER 14
FØRSTEDIREKTØR 14
GENERALAGENTUR 14
GENERALAUDITØR 14
GENERALISERBAR 14
GODSEKSPEDITØR 14
GRUNDTVIGIANER 14
GYMNASIELEKTOR 14
GYMNASTIKLÆRER 14
GÆSTEFORELÆSER 14
HANDELSGARTNER 14
HANDELSPARTNER 14
HJEMMECOMPUTER 14
HJÆLPEARBEJDER 14
HOFJÆGERMESTER 14
HUSBONDAFLØSER 14
HØJMIDDELALDER 14
IDENTIFICERBAR 14
INDREMISSIONÆR 14
INDUSTRICENTER 14
INDUSTRIFISKER 14
INITIATIVTAGER 14
KASSERERKONTOR 14
KLIMAFORKÆMPER 14
KLIMASKEPTIKER 14
KONTRASIGNATUR 14
KORREKTURLÆSER 14
KREATURHANDLER 14
KRIGSFORBRYDER 14
KRIMIFORFATTER 14
KRIMINALDOMMER 14
KRONIKREDAKTØR 14
KRØNIKESKRIVER 14
KULSYRESLUKKER 14
KULTURARBEJDER 14
KULTURMINISTER 14
KULTURREDAKTØR 14
KVANTIFICERBAR 14
KØBENHAVNERTUR 14
LAGERFORVALTER 14
LANDEVEJSRØVER 14
LANDSPOLITIKER 14
LATINERKVARTER 14
LEDELSESANSVAR 14
LOKALPOLITIKER 14
LÆNGDESPRINGER 14
MANGEMILLIONÆR 14
MARGINALVÆLGER 14
MARIAGERGENSER 14
MARIONETTEATER 14
MARKEDSKRÆFTER 14
MASKINARBEJDER 14
MASKININGENIØR 14
MASKINTEKNIKER 14
MATEMATIKLÆRER 14
MATRIKELNUMMER 14
MEJERIINGENIØR 14
MELLEMEUROPÆER 14
MELLEMTEKNIKER 14
MENNESKEKENDER 14
MENNESKEMYLDER 14
MIKROFONHOLDER 14
MIKROPROCESSOR 14
MINIATUREMALER 14
MULTIMILLIONÆR 14
NEWFOUNDLÆNDER 14
NIKOTINPLASTER 14
NORDAMERIKANER 14
NOTARIALKONTOR 14
NULFEJLSKULTUR 14
OPERETTESANGER 14
OPINIONSDANNER 14
OVERBORGMESTER 14
OVERGANGSALDER 14
PARAGRAFRYTTER 14
PARTIKELFILTER 14
PENGEAFPRESSER 14
PERGAMENTPAPIR 14
PERSILLEHAKKER 14
PERSONREGISTER 14
PITBULLTERRIER 14
PLAKATOPKLÆBER 14
PLIDDERPLADDER 14
POLITIASSESSOR 14
POLYESTERFIBER 14
POSTEKSPEDITØR 14
POSTKONTROLLØR 14
PRAGTEKSEMPLAR 14
PRESBYTERIANER 14
PRIVATCHAUFFØR 14
PRIVATSEKRETÆR 14
PRODUKTHANDLER 14
PROJEKTFORSKER 14
PUEBLOINDIANER 14
SAMFUNDSBORGER 14
SAMFUNDSREVSER 14
SAMTALEPARTNER 14
SELSKABSTØMMER 14
SENGEFORLIGGER 14
SENMIDDELALDER 14
SHOPPINGCENTER 14
SIKRINGSMONTØR 14
SILKEBORGENSER 14
SINGLEFORÆLDER 14
SKATTEMINISTER 14
SKOLEINSPEKTØR 14
SKORSTENSFEJER 14
SKRALDERLATTER 14
SKRÆDDERMESTER 14
SKØNLITTERATUR 14
SLIDDERSLADDER 14
SMITTEOPSPORER 14
SOCIALARBEJDER 14
SOCIALBEDRAGER 14
SOCIALDIREKTØR 14
SOCIALMINISTER 14
SOCIALRÅDGIVER 14
SPEKTAKELMAGER 14
SPORTSDIREKTØR 14
STANDARDUDSTYR 14
STANDUPKOMIKER 14
STATSADVOKATUR 14
STOKREAKTIONÆR 14
STORLEVERANDØR 14
STORRUMSKONTOR 14
STRYGEORKESTER 14
STUDIEVEJLEDER 14
STUETEMPERATUR 14
SUNDHEDSSEKTOR 14
SVENDBORGENSER 14
SYSTEMKRITIKER 14
SYSTEMUDVIKLER 14
SYVMILESTØVLER 14
TABLETCOMPUTER 14
TANTALUSKVALER 14
TEATERDIREKTØR 14
TEATERSKRÆDDER 14
TEKSTFORFATTER 14
TERRASSEVARMER 14
TILRETTELÆGGER 14
TIPSFORHANDLER 14
TITELFORSVARER 14
TOLDKONTROLLØR 14
TRAFIKMINISTER 14
TRANSPORTERBAR 14
TRAPEZKUNSTNER 14
TROMLEREVOLVER 14
TRYLLEFORMULAR 14
TRYLLEKUNSTNER 14
TUSINDKUNSTNER 14
UDENBORDSMOTOR 14
UDLANDSDANSKER 14
UDOKUMENTERBAR 14
UDSTØDNINGSRØR 14
UKONTROLLERBAR 14
UNDERBENKLÆDER 14
UNDERVANDSSKÆR 14
UNGDOMSOPRØRER 14
VICEBORGMESTER 14
VINDUESPOLERER 14
VOLDSFORBRYDER 14
VÆRTSHUSHOLDER 14
ÆRKEREAKTIONÆR 14

Ord der slutter med R på 15 bogstaver

163 ord på 15 bogstaver
Ord Bogstaver
ABORTMODSTANDER 15
ADVOKATSEKRETÆR 15
AIREDALETERRIER 15
AKTIEANALYTIKER 15
ANGSTNEUROTIKER 15
BEVILLINGSHAVER 15
BLOMSTERGARTNER 15
BLOMSTERHANDLER 15
BOULEVARDTEATER 15
BYGGEHÅNDVÆRKER 15
BYGNINGSSNEDKER 15
BØRNEMISHANDLER 15
CENTRALEUROPÆER 15
DANSKAMERIKANER 15
DEPUTERETKAMMER 15
DESSERTKIRSEBÆR 15
DIFFERENTIERBAR 15
DISTANCEBLÆNDER 15
EJENDOMSHANDLER 15
EKSPERIMENTATOR 15
ELEKTROINGENIØR 15
ELEKTROTEKNIKER 15
FABRIKSARBEJDER 15
FALDSKÆRMSJÆGER 15
FAMILIERÅDGIVER 15
FAMILIEVEJLEDER 15
FILMSKUESPILLER 15
FLYVEINSTRUKTØR 15
FOLKESKOLELÆRER 15
FORBRUGERKULTUR 15
FORBUNDSKANSLER 15
FOREDRAGSHOLDER 15
FORHJULSTRÆKKER 15
FORSLAGSSTILLER 15
FORSTADSKVARTER 15
FREDERIKSBERGER 15
FREDERIKSBORGER 15
FREDERIKSHAVNER 15
FREDERIKSSUNDER 15
FREDERIKSVÆRKER 15
FREDSFORSTYRRER 15
FREMMEDARBEJDER 15
FREMMEDLEGIONÆR 15
FREMTIDSFORSKER 15
FRIMÆRKEHANDLER 15
FUGTIGHEDSMÅLER 15
GARDEROBENUMMER 15
GENERALDIREKTØR 15
GENERALSEKRETÆR 15
GRUNDLOVSFORHØR 15
GRÆNSEOVERLØBER 15
GRÆSHOPPESANGER 15
GULDALDERDIGTER 15
GULDSMEDEMESTER 15
GØDNINGSSPREDER 15
HARLEKINMØNSTER 15
HARMONIORKESTER 15
HEDTVANDSRENSER 15
HELLIGTREKONGER 15
HISTORIESKRIVER 15
HUNDREDTUSINDER 15
HVIDLØGSPRESSER 15
HÅNDBOLDSPILLER 15
HÅNDVÆRKSMESTER 15
IDENTITETSPAPIR 15
IDRÆTSMEDICINER 15
INDVANDRERLÆRER 15
INGENIØRTROPPER 15
INSTRUMENTMAGER 15
INTERNETUDBYDER 15
ISHOCKEYSPILLER 15
JUSTITSMINISTER 15
JUSTITSSEKRETÆR 15
KALUNDBORGENSER 15
KANALFORSTÆRKER 15
KANTINEBESTYRER 15
KARIKATURTEGNER 15
KARTOFFELLÆGGER 15
KILOMETERTÆLLER 15
KIOSKLITTERATUR 15
KIRKEHISTORIKER 15
KOLONIALHANDLER 15
KOMMUNEINGENIØR 15
KOMPOSTBEHOLDER 15
KONFLIKTFORSKER 15
KONTAKTFORÆLDER 15
KONTRAKTSPILLER 15
KORTBØLGESENDER 15
KRANSEKAGEFIGUR 15
KUBIKCENTIMETER 15
KULMINEARBEJDER 15
KUNSTHISTORIKER 15
KUNSTHÅNDVÆRKER 15
KVARTALSDRANKER 15
LANDEVEJSRIDDER 15
LANDSPLANLÆGGER 15
LANGTIDSHOLDBAR 15
LASTBILCHAUFFØR 15
LATINAMERIKANER 15
LETVANDSREAKTOR 15
LIECHTENSTEINER 15
LIGUSTERSVÆRMER 15
MANGEMILLIARDÆR 15
MATERIALHANDLER 15
MELLEMLÆGSPAPIR 15
MENNESKEHANDLER 15
MENNESKESMUGLER 15
MIDTERFORSVARER 15
MIGRANTARBEJDER 15
MILITÆRDIKTATUR 15
MULTIMILLIARDÆR 15
MYNDIGHEDSALDER 15
NATURHISTORIKER 15
NÆSEHÅRSTRIMMER 15
ORDBOGSREDAKTØR 15
ORDENSHÅNDHÆVER 15
OVERLEVELSESTUR 15
PARLAMENTARIKER 15
POLITIADVOKATUR 15
POLITIINSPEKTØR 15
POLITIKOMMISSÆR 15
PREMIERMINISTER 15
PRIORITETSHAVER 15
PRODUKTUDVIKLER 15
PROGRAMREDAKTØR 15
PSYKOANALYTIKER 15
SAKSKØBINGENSER 15
SAMFUNDSHJÆLPER 15
SAMVÆRSFORÆLDER 15
SCENEINSTRUKTØR 15
SELVMORDSBOMBER 15
SEMINARIELEKTOR 15
SEMINARIEREKTOR 15
SKARLAGENSFEBER 15
SKRIDTBESKYTTER 15
SLAVEFORSTÆRKER 15
SLEEPINGPARTNER 15
SMAGSFORSTÆRKER 15
SMUDSLITTERATUR 15
SPARRINGPARTNER 15
SPECIALARBEJDER 15
SPISEFRIKVARTER 15
SPÆDBØRNSUDSTYR 15
STEGETERMOMETER 15
STRAFFEREGISTER 15
SUPERSVÆRVÆGTER 15
SYMFONIORKESTER 15
SØNDERBORGENSER 15
SØSTRIDSKRÆFTER 15
TEKSTILARBEJDER 15
TEKSTILDESIGNER 15
TEKSTILINGENIØR 15
TITANIUMBRILLER 15
TRIVIALLITTERÆR 15
TVILLINGESØSTER 15
UDLANDSREDAKTØR 15
UIDENTIFICERBAR 15
UNDERLEVERANDØR 15
VIKTUALIEKÆLDER 15
VIRKELIGHEDSNÆR 15
VOLDSROMANTIKER 15
VÆRKSTEDSTEATER 15
ØKONOMIMINISTER 15

Ord der slutter med R på 16 bogstaver

91 ord på 16 bogstaver
Ord Bogstaver
AKTIVITETSCENTER 16
ALDERSDIABETIKER 16
ALKOHOLMISBRUGER 16
ARBEJDSFORMIDLER 16
ARBEJDSMEDICINER 16
BEREDSKABSCENTER 16
BESLUTNINGSTAGER 16
BEVÆGELSESSENSOR 16
BILLETKONTROLLØR 16
BISTANDSMODTAGER 16
BRYGGERIARBEJDER 16
BYGNINGSARBEJDER 16
BYGNINGSINGENIØR 16
CENTRALAFRIKANER 16
CHRISTIANSFELDER 16
CHRISTIANSHAVNER 16
DIFFERENTIALGEAR 16
DOBERMANNPINCHER 16
EKSPLOSIONSMOTOR 16
ERHVERVSMINISTER 16
ERHVERVSVEJLEDER 16
EVIGHEDSKALENDER 16
FABRIKSINSPEKTØR 16
FAGFÆLLEBEDØMMER 16
FAMILIEFORSØRGER 16
FINLANDSSVENSKER 16
FIREHJULSTRÆKKER 16
FORRETNINGSFØRER 16
FORSIKRINGSTAGER 16
FORSTÅELSESPAPIR 16
FORSVARSMINISTER 16
FØDEVAREMINISTER 16
FØLELSESREGISTER 16
GAFFELTRUCKFØRER 16
GENNEMSNITSALDER 16
GRÅBRØDREKLOSTER 16
HANDLINGSMØNSTER 16
HANEFJEDSMØNSTER 16
INDUKTIONSKOMFUR 16
INDUSTRIARBEJDER 16
INDUSTRITEKNIKER 16
INSTITUTBESTYRER 16
INTERDISCIPLINÆR 16
JERNBANEARBEJDER 16
KABINETSSEKRETÆR 16
KAPUCINERKLOSTER 16
KARTOFFELOPTAGER 16
KLASSEMENTRYTTER 16
KOMMUNALARBEJDER 16
KOMMUNALDIREKTØR 16
KONCESSIONSHAVER 16
KONFERENCECENTER 16
KRIMINALTEKNIKER 16
KRÆNKELSESKULTUR 16
KULTURHISTORIKER 16
KUNSTSKØJTELØBER 16
KVADRATKILOMETER 16
KØKKENMEDHJÆLPER 16
KØNSROLLEMØNSTER 16
LANGTURSCHAUFFØR 16
LEVEOMKOSTNINGER 16
MANDAGSEKSEMPLAR 16
MINISTERSEKRETÆR 16
PARALLELIMPORTØR 16
PARKERINGSSENSOR 16
PIMPINELLEDRÅBER 16
PROTOKOLSEKRETÆR 16
SAGSOMKOSTNINGER 16
SATELLITHØJTALER 16
SEKSUALFORBRYDER 16
SKANDERBORGENSER 16
SKOLEBIBLIOTEKAR 16
SKYLDNERREGISTER 16
SMØRREBRØDSPAPIR 16
SMÅBØRNSFORÆLDER 16
SOCIALHISTORIKER 16
SUNDHEDSMINISTER 16
TEKNIKUMINGENIØR 16
TRAFIKINFORMATØR 16
TRAFIKKONTROLLØR 16
TRYKKERIARBEJDER 16
UDENLANDSDANSKER 16
UDENRIGSMINISTER 16
UDPANTNINGSHAVER 16
UNDERENTREPRENØR 16
URTEPOTTESKJULER 16
VIDEOBÅNDOPTAGER 16
VIKTUALIEHANDLER 16
VORDINGBORGENSER 16
VÆRNEPLIGTSALDER 16
YORKSHIRETERRIER 16

Ord der slutter med R på 17 bogstaver

57 ord på 17 bogstaver
Ord Bogstaver
ANMELDEREKSEMPLAR 17
BEGIVENHEDSKULTUR 17
BEVÆGELSESMØNSTER 17
BLOMSTERDEKORATØR 17
BOGTILRETTELÆGGER 17
BREVKASSEREDAKTØR 17
BRÆNDEVINSBRÆNDER 17
BYGNINGSKONDUKTØR 17
CELSIUSTERMOMETER 17
DIGITALTERMOMETER 17
FALDSKÆRMSTROPPER 17
FJERNSYNSTEKNIKER 17
FOLKEMINDEFORSKER 17
FORBRÆNDINGSMOTOR 17
FORHANDLINGSLEDER 17
FORLAGSBOGHANDLER 17
FORMERINGSREAKTOR 17
FØRSTEBIBLIOTEKAR 17
FØRSTEGANGSVÆLGER 17
GARTNERMEDHJÆLPER 17
HISTORIEFORTÆLLER 17
INDENRIGSMINISTER 17
JOHANNITERKLOSTER 17
KARMELITERKLOSTER 17
KARTOFFELSKRÆLLER 17
KEYACCOUNTMANAGER 17
KOMMUNALPOLITIKER 17
KRIMINALINSPEKTØR 17
KRIMINALKOMMISSÆR 17
KVADRATCENTIMETER 17
KVIKSØLVBAROMETER 17
LABRADORRETRIEVER 17
LANDBRUGSMINISTER 17
LANDSHOLDSSPILLER 17
LANDSRETSSAGFØRER 17
LASTVOGNSCHAUFFØR 17
MANUFAKTURHANDLER 17
MATERIELFORVALTER 17
MEMOIRELITTERATUR 17
MESTERJAKELTEATER 17
MINISTERIALKONTOR 17
MOTIVATIONSFAKTOR 17
ORIGINALEKSEMPLAR 17
OVERHEADPROJEKTOR 17
PÆDAGOGMEDHJÆLPER 17
SAMARBEJDSPARTNER 17
SAMTIDSHISTORIKER 17
STUBBEKØBINGENSER 17
TOILETPAPIRHOLDER 17
TRAMPOLINSPRINGER 17
TRANSPORTMINISTER 17
TREDJEGRADSFORHØR 17
TRIVIALLITTERATUR 17
UNDERGRUNDSKULTUR 17
VERDENSLITTERATUR 17
VICESTATSMINISTER 17
VIRKSOMHEDSKULTUR 17

Ord der slutter med R på 18 bogstaver

30 ord på 18 bogstaver
Ord Bogstaver
ANTIKVARBOGHANDLER 18
BESKYTTELSESFAKTOR 18
BLANDINGSMISBRUGER 18
BYGNINGSHÅNDVÆRKER 18
DIREKTIONSSEKRETÆR 18
ELEKTROINSTALLATØR 18
EMIGRANTLITTERATUR 18
FORSKNINGSMINISTER 18
FORÅRSFORNEMMELSER 18
FULDBLODSPOLITIKER 18
HØJSKOLEFORSTANDER 18
ISOLERINGSARBEJDER 18
KONCENTRATIONSLEJR 18
KONTRAREVOLUTIONÆR 18
KVIKSØLVTERMOMETER 18
LEVEBRØDSPOLITIKER 18
LITTERATURKRITIKER 18
MATERIALEFORVALTER 18
NATIONALROMANTIKER 18
PERSONALHISTORIKER 18
SEKUNDÆRLITTERATUR 18
SERVICEMEDARBEJDER 18
SIDEGADEVEKSELERER 18
SPORVOGNSKONDUKTØR 18
SPRECHSTALLMEISTER 18
STATIONSFORSTANDER 18
TRYKKEOMKOSTNINGER 18
UDVIKLINGSMINISTER 18
UNIVERSITETSCENTER 18
UNIVERSITETSLEKTOR 18

Ord der slutter med R på 19 bogstaver

18 ord på 19 bogstaver
Ord Bogstaver
BLIKKENSLAGERMESTER 19
DISKUSSIONSDELTAGER 19
EKSPERIMENTALTEATER 19
ELEKTRONIKMEKANIKER 19
FONDSBØRSVEKSELERER 19
FORBINDELSESOFFICER 19
HEMMELIGHEDSKRÆMMER 19
HØJESTERETSSAGFØRER 19
INFEKTIONSMEDICINER 19
KALVEKASTNINGSFEBER 19
KARAKTERSKUESPILLER 19
KASSETTEBÅNDOPTAGER 19
LABORATORIETEKNIKER 19
PATERNOSTERELEVATOR 19
PROFESSIONSBACHELOR 19
STJERNESKRUETRÆKKER 19
STUDENTERMEDHJÆLPER 19
ÆKVATORIALGUINEANER 19

Ord der slutter med R på 20 bogstaver

7 ord på 20 bogstaver
Ord Bogstaver
EKSPEDITIONSSEKRETÆR 20
FAHRENHEITTERMOMETER 20
GENNEMLØBSVANDVARMER 20
INTEGRATIONSMINISTER 20
INVESTERINGSRÅDGIVER 20
KONKURRENCEPARAMETER 20
PLANLÆGNINGSKALENDER 20

Ord der slutter med R på 21 bogstaver

6 ord på 21 bogstaver
Ord Bogstaver
EUROPAPARLAMENTARIKER 21
FORSKNINGSBIBLIOTEKAR 21
UDVIKLINGSMEDARBEJDER 21
UNDERGRUNDSLITTERATUR 21
UNDERVISNINGSDIREKTØR 21
UNDERVISNINGSMINISTER 21

Ord der slutter med R på 22 bogstaver

3 ord på 22 bogstaver
Ord Bogstaver
FØRSTEPERSONSFORTÆLLER 22
TREDJEPERSONSFORTÆLLER 22
UNDERVISNINGSINSPEKTØR 22

Ord der slutter med R på 23 bogstaver

2 ord på 23 bogstaver
Ord Bogstaver
HERREEKVIPERINGSHANDLER 23
VOKSENUDDANNELSESCENTER 23

Ord der slutter med R på 25 bogstaver

Ét ord på 25 bogstaver
Ord Bogstaver
KOMMUNIKATIONSMEDARBEJDER 25

Ord der slutter med R på 26 bogstaver

Ét ord på 26 bogstaver
Ord Bogstaver
ANDENGENERATIONSINDVANDRER 26

Ord der slutter med R på 27 bogstaver

2 ord på 27 bogstaver
Ord Bogstaver
FØRSTEGENERATIONSINDVANDRER 27
MENNESKERETTIGHEDSFORKÆMPER 27

Ord med R inde i ordet

27.128 danske ord har R inde i ordet, fra 3 til 28 bogstaver.

3 bogstaver (42) · 4 bogstaver (368) · 5 bogstaver (767) · 6 bogstaver (1485) · 7 bogstaver (2434) · 8 bogstaver (3464) · 9 bogstaver (3936) · 10 bogstaver (3846) · 11 bogstaver (3198) · 12 bogstaver (2424) · 13 bogstaver (1784) · 14 bogstaver (1144) · 15 bogstaver (841) · 16 bogstaver (502) · 17 bogstaver (387) · 18 bogstaver (209) · 19 bogstaver (131) · 20 bogstaver (66) · 21 bogstaver (47) · 22 bogstaver (26) · 23 bogstaver (15) · 24 bogstaver (6) · 25 bogstaver (4) · 26 bogstaver (1) · 28 bogstaver (1)

Ord med R inde i ordet på 3 bogstaver

42 ord på 3 bogstaver
Ord Bogstaver
ARA 3
ARD 3
ARG 3
ARK 3
ARM 3
ARP 3
ART 3
ARV 3
BRO 3
BRÆ 3
DRÆ 3
ERG 3
FRA 3
FRI 3
FRO 3
FRØ 3
GRO 3
GRU 3
GRY 3
GRÅ 3
KRO 3
KRY 3
KRÆ 3
ORD 3
ORK 3
ORM 3
ORV 3
PRO 3
PRÆ 3
TRE 3
TRO 3
TRÆ 3
URO 3
URT 3
VRÅ 3
ÆRA 3
ÆRE 3
ÆRT 3
ØRE 3
ØRN 3
ÅRE 3
ÅRH 3

Ord med R inde i ordet på 4 bogstaver

368 ord på 4 bogstaver
Ord Bogstaver
ARIE 4
ARNE 4
ARRE 4
ARTE 4
ARVE 4
AURA 4
AVRA 4
BARE 4
BARK 4
BARM 4
BARN 4
BARS 4
BERO 4
BIRK 4
BORD 4
BORE 4
BORG 4
BORT 4
BRAG 4
BRAK 4
BRAM 4
BRAS 4
BRAT 4
BRAV 4
BRED 4
BREV 4
BRIE 4
BRIG 4
BRIK 4
BROD 4
BROK 4
BROM 4
BRUD 4
BRUG 4
BRUM 4
BRUN 4
BRUS 4
BRYG 4
BRYN 4
BRÆK 4
BRÆT 4
BRØD 4
BRØK 4
BRØL 4
BURE 4
BYRD 4
BÆRE 4
BØRS 4
BÅRE 4
DART 4
DERI 4
DIRK 4
DORG 4
DORN 4
DRAB 4
DRAG 4
DRAM 4
DRAP 4
DREJ 4
DREV 4
DRIK 4
DRIL 4
DROG 4
DROP 4
DROT 4
DRUE 4
DRUG 4
DRUK 4
DRYP 4
DRYS 4
DRÆG 4
DRÆN 4
DRØJ 4
DRØM 4
DRØN 4
DRØV 4
DURE 4
DURK 4
DØRG 4
DØRK 4
DÅRE 4
ECRU 4
ERGO 4
EROS 4
EROT 4
ERTS 4
EURO 4
FARE 4
FARM 4
FARS 4
FART 4
FERM 4
FIRE 4
FIRS 4
FORE 4
FORK 4
FORM 4
FORT 4
FRED 4
FREM 4
FROM 4
FRUE 4
FRYD 4
FRYS 4
FRÆK 4
FRÅS 4
FURE 4
FYRE 4
FÆRD 4
FÆRT 4
FØRE 4
FØRN 4
GARN 4
GERE 4
GIRE 4
GIRO 4
GRAB 4
GRAD 4
GRAF 4
GRAL 4
GRAM 4
GRAN 4
GRAT 4
GRAV 4
GRAY 4
GREB 4
GREJ 4
GREL 4
GREN 4
GRIB 4
GRIF 4
GRIM 4
GRIN 4
GRIP 4
GRIS 4
GROG 4
GROS 4
GROV 4
GRUE 4
GRUK 4
GRUM 4
GRUS 4
GRUT 4
GRYN 4
GRÆS 4
GRØD 4
GRØN 4
GRÅD 4
GURU 4
GYRO 4
GÆRE 4
GØRE 4
GÅRD 4
HARE 4
HARK 4
HARM 4
HERI 4
HERO 4
HIRD 4
HORA 4
HORE 4
HORK 4
HORN 4
HURI 4
HYRE 4
HØRE 4
HØRM 4
HÅRD 4
IRIS 4
IRRE 4
IRSK 4
IVRE 4
JARL 4
JERN 4
JORD 4
JURA 4
JURY 4
JÆRV 4
KARL 4
KARM 4
KERE 4
KORK 4
KORN 4
KORS 4
KORT 4
KRAK 4
KRAM 4
KRAN 4
KRAP 4
KRAS 4
KRAT 4
KRAV 4
KRIG 4
KRIS 4
KROG 4
KROM 4
KROP 4
KRUK 4
KRUM 4
KRUS 4
KRYB 4
KRÆS 4
KRØL 4
KURE 4
KURS 4
KURV 4
KÆRE 4
KÆRV 4
KØRE 4
KÅRE 4
LARM 4
LIRE 4
LORD 4
LORT 4
LURE 4
LYRE 4
LÆRD 4
LÆRE 4
LÆRK 4
MARE 4
MARK 4
MARV 4
MERE 4
MORD 4
MORE 4
MORF 4
MORO 4
MURE 4
MYRE 4
MÆRS 4
MØRK 4
NARV 4
NORD 4
NORM 4
NYRE 4
NÆRE 4
NØRD 4
OFRE 4
OKRA 4
ORAL 4
ORKE 4
ORME 4
ORNE 4
OVRE 4
PARI 4
PARK 4
PART 4
PERM 4
PIRK 4
PORE 4
PORS 4
PORT 4
PRAJ 4
PRAL 4
PRAM 4
PREN 4
PRES 4
PRIK 4
PRIM 4
PRIS 4
PROF 4
PROP 4
PRUD 4
PRUT 4
PRYD 4
PRÆG 4
PRÆK 4
PRÅS 4
PURE 4
PURK 4
PÆRE 4
SARG 4
SARI 4
SART 4
SERV 4
SKRU 4
SKRÅ 4
SORG 4
SORT 4
STRØ 4
STRÅ 4
SURA 4
SYRE 4
SÆRK 4
SÅRE 4
TARA 4
TARM 4
TARV 4
TERM 4
TERN 4
TORA 4
TORN 4
TORP 4
TORT 4
TORV 4
TRAN 4
TRAV 4
TREK 4
TRES 4
TRIN 4
TRIO 4
TRIP 4
TRIT 4
TROP 4
TROS 4
TRUE 4
TRUG 4
TRUP 4
TRUT 4
TRYG 4
TRYK 4
TRÆF 4
TRÆG 4
TRÆK 4
TRÆL 4
TRÆN 4
TRÆT 4
TRÅD 4
TURE 4
TYRE 4
TYRK 4
TÆRE 4
TØRN 4
TØRV 4
TÅRE 4
TÅRN 4
UFRI 4
URAN 4
URDU 4
UREN 4
URET 4
URIN 4
URNE 4
URYD 4
URÆD 4
URÅD 4
UTRO 4
VARE 4
VARM 4
VARP 4
VARV 4
VERS 4
VIRE 4
VRAG 4
VRED 4
VRID 4
VRIK 4
VRIS 4
VRÆL 4
VÆRD 4
VÆRE 4
VÆRK 4
VÆRN 4
VÆRT 4
VÅRE 4
WIRE 4
WRAP 4
YARD 4
YDRE 4
YTRE 4
ÆDRU 4
ÆRME 4
ØVRE 4
ÅDRE 4
ÅGRE 4
ÅRET 4
ÅRLE 4
ÅRTI 4

Ord med R inde i ordet på 5 bogstaver

767 ord på 5 bogstaver
Ord Bogstaver
ABORT 5
ADRÆT 5
AEROB 5
AFART 5
AGERE 5
AGERN 5
AGORA 5
AGURK 5
AHORN 5
AKRYL 5
ALARM 5
ALERT 5
ALRUM 5
AMBRA 5
AMORF 5
ANGRE 5
ANKRE 5
ANRÅB 5
AORTA 5
APRIL 5
AREAL 5
ARENA 5
ARGON 5
ARGOT 5
ARISK 5
ARKIV 5
ARMOD 5
AROMA 5
ARRAK 5
ARRET 5
ARRIG 5
ARSEN 5
ARSIS 5
ARTIG 5
ARVÆV 5
ATTRÅ 5
AVERS 5
BARAK 5
BARBE 5
BARDE 5
BARET 5
BAROK 5
BARON 5
BARRE 5
BARSK 5
BARYL 5
BARYT 5
BEDRE 5
BEFRI 5
BERET 5
BERYL 5
BETRO 5
BEÆRE 5
BIORD 5
BJERG 5
BJØRN 5
BLÆRE 5
BORDE 5
BORGE 5
BORNE 5
BORST 5
BORTE 5
BRAGE 5
BRAND 5
BRASE 5
BRASK 5
BRAST 5
BRAVO 5
BREAK 5
BREDE 5
BRIKS 5
BRINK 5
BRINT 5
BRISE 5
BRIST 5
BRITE 5
BRUGE 5
BRUGS 5
BRUNE 5
BRUSE 5
BRUSK 5
BRYDE 5
BRYSK 5
BRYST 5
BRÆGE 5
BRØDE 5
BRØLE 5
BRØND 5
BRØST 5
BURDE 5
BURKA 5
BURRE 5
BYRDE 5
BYRET 5
BYRUM 5
BYRÅD 5
BÆRME 5
BÆVRE 5
BØRST 5
CERUT 5
CHARM 5
CIRKA 5
CORNY 5
CRACK 5
CRAWL 5
CRAZY 5
CREDO 5
CREME 5
CREPE 5
CROSS 5
CURIE 5
DALRE 5
DAVRE 5
DERAF 5
DERBY 5
DEROM 5
DEROP 5
DERPÅ 5
DERUD 5
DIRKE 5
DIRRE 5
DJÆRV 5
DORGE 5
DORSK 5
DRAGE 5
DRAGT 5
DRAMA 5
DRAPA 5
DREJE 5
DREJL 5
DRENG 5
DRESS 5
DRIFT 5
DRINK 5
DRIVE 5
DROGE 5
DRONE 5
DROPS 5
DRUDE 5
DRÆBE 5
DRÆNE 5
DRÆVE 5
DRØJE 5
DRØNE 5
DRÅBE 5
DURUM 5
DVÆRG 5
DYRKE 5
DÆMRE 5
EDERS 5
EGERN 5
ENORM 5
ENRUM 5
ENTRE 5
ENØRE 5
ERIKA 5
ESROM 5
ETÅRS 5
EVERT 5
FARAD 5
FARAO 5
FARCE 5
FAREN 5
FARIN 5
FARSI 5
FARTE 5
FARVE 5
FEJRE 5
FERIE 5
FERLE 5
FERSK 5
FIMRE 5
FIRMA 5
FIRME 5
FIRTI 5
FJERN 5
FJERT 5
FJORD 5
FLERE 5
FLIRE 5
FLIRT 5
FLORA 5
FODRE 5
FORAN 5
FORBI 5
FORCE 5
FORDI 5
FOREL 5
FORGÅ 5
FORKE 5
FORME 5
FORMÅ 5
FORNE 5
FORNY 5
FORPÅ 5
FORRÅ 5
FORSE 5
FORTE 5
FORUD 5
FORUM 5
FRAGT 5
FRAGÅ 5
FRANC 5
FRANK 5
FRASE 5
FREAK 5
FREDE 5
FRELS 5
FREON 5
FRISE 5
FRISK 5
FRIST 5
FRONT 5
FROST 5
FRUGT 5
FRYDE 5
FRYGT 5
FRYNS 5
FRYSE 5
FRÆSE 5
FRÅDE 5
FRÅSE 5
FURET 5
FURIE 5
FYORD 5
FYRIG 5
FYRRE 5
FYRÅB 5
FÆRGE 5
FØRST 5
FÅRET 5
GARDE 5
GARVE 5
GEARE 5
GENRE 5
GERNE 5
GIRAF 5
GITRE 5
GJORD 5
GRADE 5
GRAMS 5
GRAND 5
GRANT 5
GRAPE 5
GRAVE 5
GREEN 5
GREJE 5
GRENE 5
GREVE 5
GRIBE 5
GRILL 5
GRIME 5
GRIND 5
GRINE 5
GRISE 5
GRISK 5
GROWL 5
GRUBE 5
GRUMS 5
GRUND 5
GRUSE 5
GRYDE 5
GRYNT 5
GRÆDE 5
GRÆSK 5
GRØDE 5
GRØFT 5
GRØNT 5
GRÅNE 5
GYROS 5
GÆRDE 5
HAMRE 5
HARAM 5
HAREM 5
HARKE 5
HARME 5
HARPE 5
HARPY 5
HARSK 5
HARVE 5
HAVRE 5
HEJRE 5
HENRY 5
HERAF 5
HERME 5
HEROM 5
HEROP 5
HERPÅ 5
HERRE 5
HERSE 5
HERTZ 5
HERUD 5
HERUT 5
HIRSE 5
HJORD 5
HJORT 5
HORDE 5
HORST 5
HURRA 5
HVERV 5
HVORI 5
HYRDE 5
HÆDRE 5
HÆRDE 5
HÆRGE 5
HØJRE 5
HØRME 5
HÅRET 5
IDRÆT 5
IFØRE 5
INDRE 5
INERT 5
INTRO 5
IRISK 5
IRONI 5
IRRET 5
IRØRE 5
ISFRI 5
IVRIG 5
JAMRE 5
JOLRE 5
JORDE 5
KADRE 5
KAPRE 5
KARAT 5
KARET 5
KARGO 5
KARMA 5
KARPE 5
KARRY 5
KARSE 5
KARSK 5
KARTE 5
KARVE 5
KERNE 5
KERTE 5
KERUB 5
KIRKE 5
KLARE 5
KLERK 5
KLIRE 5
KLORE 5
KNARK 5
KNIRK 5
KOBRA 5
KOPRA 5
KORAL 5
KORAN 5
KORDE 5
KORPS 5
KORSE 5
KORTE 5
KRADS 5
KRAFT 5
KRAGE 5
KRANK 5
KRANS 5
KRAVE 5
KRAVL 5
KREBS 5
KREDS 5
KREOL 5
KRIDT 5
KRIMI 5
KRISE 5
KROAT 5
KROGE 5
KROLF 5
KRONE 5
KRUDT 5
KRUSE 5
KRYBE 5
KRYDS 5
KRYPT 5
KRÆFT 5
KRÆGE 5
KRÆSE 5
KRÆVE 5
KRAAL 5
KRÅSE 5
KURIE 5
KURRE 5
KURVE 5
KVARK 5
KVART 5
KVÆRK 5
KVÆRN 5
KYRAS 5
KYRIE 5
KÆRNE 5
KÆRRE 5
KÅRDE 5
LAGRE 5
LARGE 5
LARGO 5
LARME 5
LARVE 5
LEJRE 5
LERET 5
LEVRE 5
LIERE 5
LIRKE 5
LITRA 5
LOGRE 5
LOREN 5
LUMRE 5
LUTRE 5
LYRIK 5
LÆRKE 5
MADRO 5
MAGRE 5
MAKRO 5
MAORI 5
MARCH 5
MARIN 5
MARSK 5
MARTS 5
MERIT 5
METRO 5
MIMRE 5
MITRA 5
MORAL 5
MOREL 5
MORSE 5
MUDRE 5
MURBI 5
MURRE 5
MYRDE 5
MYRRA 5
MYRTE 5
MÆRKE 5
MØRKE 5
MØRNE 5
NARKO 5
NARRE 5
NEDRE 5
NERIE 5
NERTZ 5
NERVE 5
NIÅRS 5
NOPRE 5
NORNE 5
NORSK 5
NULRE 5
NURSE 5
NYRIG 5
NÆRIG 5
NÆRME 5
NÆRPÅ 5
NØRDE 5
OPART 5
OPERA 5
OPRET 5
OPRÅB 5
ORDEN 5
ORDNE 5
ORDRE 5
ORGAN 5
ORGEL 5
ORGIE 5
ORKAN 5
ORKIS 5
ORLON 5
ORLOV 5
ORNAT 5
PARAT 5
PARIA 5
PARKA 5
PARRE 5
PARSE 5
PARTI 5
PARTY 5
PARYK 5
PEBRE 5
PERLE 5
PERSE 5
PIRAT 5
PIRKE 5
PIROG 5
PIROL 5
PIRRE 5
PLIRE 5
PLØRE 5
PORET 5
PORNO 5
PORRE 5
PORTO 5
PORØS 5
PRAGT 5
PRAJE 5
PRALE 5
PRENT 5
PRIMA 5
PRIME 5
PRIMO 5
PRINS 5
PRINT 5
PRION 5
PRISE 5
PROSA 5
PROVO 5
PRUNK 5
PRUST 5
PRYDE 5
PRYGL 5
PRÆGE 5
PRÆKE 5
PRÆST 5
PRØVE 5
PUDRE 5
PURRE 5
PURSE 5
PYLRE 5
SCORE 5
SEJRE 5
SERAF 5
SERGE 5
SERIE 5
SERIF 5
SERUM 5
SERVE 5
SERØS 5
SFÆRE 5
SIKRE 5
SIMRE 5
SIRAT 5
SIRTS 5
SIRUP 5
SITRE 5
SKARE 5
SKARN 5
SKARP 5
SKARV 5
SKRAB 5
SKRAL 5
SKRAP 5
SKRAT 5
SKRED 5
SKRIG 5
SKRIN 5
SKRIV 5
SKROG 5
SKROT 5
SKRUB 5
SKRUD 5
SKRUE 5
SKRUK 5
SKRÆK 5
SKRÆL 5
SKRÆV 5
SKRÅL 5
SKRÅS 5
SKURE 5
SKURK 5
SKURV 5
SKÆRE 5
SKÆRF 5
SKÆRM 5
SKÆRV 5
SKØRT 5
SLURK 5
SLØRE 5
SMART 5
SMØRE 5
SNARE 5
SNART 5
SNERT 5
SNORK 5
SNÆRE 5
SNØRE 5
SPARE 5
SPARK 5
SPERM 5
SPIRE 5
SPORE 5
SPORT 5
SPRAY 5
SPRIT 5
SPROG 5
SPRUT 5
SPRÆL 5
SPRØD 5
SPURT 5
SPURV 5
START 5
STORK 5
STORM 5
STORY 5
STRAF 5
STRAM 5
STREG 5
STRID 5
STRIK 5
STRIP 5
STROP 5
STRUT 5
STRYG 5
STRÆB 5
STRÆK 5
STRØG 5
STRØM 5
STYRE 5
STYRT 5
STÆRK 5
SUKRE 5
SURFE 5
SURRE 5
SVARE 5
SVIRE 5
SVIRP 5
SVÆRD 5
SVÆRM 5
SYREN 5
SYRNE 5
SÆRBO 5
SØREN 5
SØRET 5
SØRGE 5
TARIF 5
TAROK 5
TEORI 5
TERME 5
TERNE 5
TERPE 5
TERRE 5
TERTS 5
TIARA 5
TIRRE 5
TIØRE 5
TIÅRS 5
TJÆRE 5
TJØRN 5
TORSK 5
TORSO 5
TOÅRS 5
TRAGT 5
TRAMP 5
TRANE 5
TRANG 5
TRAVE 5
TRAVL 5
TRAWL 5
TREMA 5
TREND 5
TRETI 5
TREVL 5
TRIAS 5
TRICK 5
TRIND 5
TRINE 5
TRIOL 5
TRIST 5
TRIVI 5
TRODS 5
TROFÆ 5
TROKÆ 5
TROLD 5
TRONE 5
TROPE 5
TRUCK 5
TRUMF 5
TRUST 5
TRYNE 5
TRÆDE 5
TRÆET 5
TRÆLS 5
TRÆNE 5
TRÆSK 5
TRØJE 5
TRØST 5
TRÅDE 5
TULRE 5
TURBO 5
TURDE 5
TVÆRE 5
TVÆRS 5
TVÆRT 5
TYRAN 5
TÆRTE 5
TØJRE 5
TØMRE 5
TØRIS 5
TØRKE 5
TØRNE 5
TØRRE 5
TØRST 5
TÅRNE 5
UDFRI 5
UDRIV 5
UDRØJ 5
UDRÅB 5
UDØRK 5
UFRED 5
UFØRE 5
UGRÆS 5
UHYRE 5
UHØRT 5
ULÆRD 5
UMBRA 5
UNDRE 5
URBAN 5
UREDE 5
UREDT 5
UREEL 5
URREM 5
URTID 5
URUND 5
URÆMI 5
URØRT 5
UTRYG 5
UVORN 5
VANRY 5
VARAN 5
VARIA 5
VARIG 5
VARME 5
VARPE 5
VARTE 5
VARYL 5
VATRE 5
VEJRE 5
VERFE 5
VERST 5
VERVE 5
VIMRE 5
VIRAK 5
VIRAL 5
VIRIL 5
VIRKE 5
VIRRE 5
VIRUS 5
VORDE 5
VORES 5
VORTE 5
VRAGE 5
VRANG 5
VREDE 5
VRIDE 5
VRIST 5
VRÆLE 5
VRØVL 5
VÆDRE 5
VÆGRE 5
VÆRDI 5
VÆREN 5
VÆRFT 5
VÆRGE 5
VÆRKE 5
VÆRNE 5
VÆRRE 5
VÆRST 5
ZEBRA 5
ÆNDRE 5
ÆRGRE 5
ÆRLIG 5
ÆRØBO 5
ÆRØSK 5
ÆVRED 5
ØRIGE 5
ØRKEN 5
ØRRED 5
ØSTRE 5
ØVRIG 5
ÅRBOG 5
ÅRING 5
ÅRLIG 5
ÅRSAG 5

Ord med R inde i ordet på 6 bogstaver

1.485 ord på 6 bogstaver
Ord Bogstaver
ABETRÆ 6
ABNORM 6
ABORRE 6
ABRUPT 6
ABSURD 6
ADDERE 6
ADFÆRD 6
ADVARE 6
AFBRUD 6
AFBRÆK 6
AFDRAG 6
AFFYRE 6
AFFÆRE 6
AFFØRE 6
AFGØRE 6
AFHØRE 6
AFKROG 6
AFLIRE 6
AFLURE 6
AFLÆRE 6
AFREDT 6
AFRIDS 6
AFRIME 6
AFRIVE 6
AFRUSE 6
AFSYRE 6
AFTRYK 6
AFTRÆK 6
AIRBAG 6
AKKORD 6
AKRIBI 6
AKTERE 6
ALDRIG 6
ALRUNE 6
AMFORA 6
AMORAL 6
AMORIN 6
AMPERE 6
ANARKI 6
ANBRUD 6
ANDERI 6
ANDRIK 6
ANFØRE 6
ANGORA 6
ANGREB 6
ANORAK 6
ANPART 6
ANRÅBE 6
ANTRIT 6
ANTRÆK 6
APARTE 6
APTERE 6
ARALIE 6
ARILDS 6
ARKADE 6
ARMADA 6
ARMERE 6
ARMLÆN 6
ARREST 6
ARTIST 6
ARTIUM 6
ARVING 6
ASATRO 6
ASTERS 6
ASTRAL 6
ATRIUM 6
ATROFI 6
ATTRAP 6
BAGERI 6
BAGFRA 6
BALDRE 6
BARDUN 6
BARDUS 6
BARIUM 6
BARKET 6
BAROLO 6
BARONI 6
BARSEL 6
BARSLE 6
BASERE 6
BEDRAG 6
BEDYRE 6
BEDÅRE 6
BEFARE 6
BEGREB 6
BEGÆRE 6
BELURE 6
BELÆRE 6
BENFRI 6
BENRAD 6
BEREDE 6
BEREDT 6
BERIGE 6
BERUSE 6
BERØMT 6
BERØRE 6
BERØVE 6
BERÅBE 6
BESTRØ 6
BETRYK 6
BETRÆK 6
BEVARE 6
BIBRØD 6
BIDRAG 6
BIKORT 6
BILFRI 6
BINYRE 6
BIRDIE 6
BIRKES 6
BISTRO 6
BITRYK 6
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