Der findes 277 danske ord med bogstavet Z. Her er de alle sammen — 62 der starter med Z, 17 der slutter på Z og 198 hvor bogstavet står inde i ordet. Alle er inddelt efter antal bogstaver, så du kan gå direkte til den længde, du mangler.
Listen er bygget af Det Centrale Ordregister, Dansk Sprognævns og Digitaliseringsstyrelsens ordbase over dansk. Kun opslagsord er med, ikke bøjninger — en liste med zebra, zebraer, zebraen er den samme post tre gange. Egennavne og forkortelser er sorteret fra, fordi de ikke gælder i et gitter.
Find ord med Z
Skriv de bogstaver, du kender, og sæt bundstreg hvor du mangler — fx z___e. Du kan også nøjes med at vælge antal bogstaver.
Ord der starter med Z
62 danske ord begynder med Z, fra 3 til 14 bogstaver.
3 bogstaver (2) · 4 bogstaver (6) · 5 bogstaver (9) · 6 bogstaver (10) · 7 bogstaver (9) · 8 bogstaver (5) · 9 bogstaver (5) · 10 bogstaver (6) · 11 bogstaver (3) · 12 bogstaver (6) · 14 bogstaver (1)
Ord der starter med Z på 3 bogstaver
2 ord på 3 bogstaver
|Ord
|Bogstaver
|ZEN
|3
|ZOO
|3
Ord der starter med Z på 4 bogstaver
6 ord på 4 bogstaver
|Ord
|Bogstaver
|ZEBU
|4
|ZETA
|4
|ZINK
|4
|ZONE
|4
|ZOOM
|4
|ZULU
|4
Ord der starter med Z på 5 bogstaver
9 ord på 5 bogstaver
|Ord
|Bogstaver
|ZAPPE
|5
|ZEBRA
|5
|ZEFYR
|5
|ZELOT
|5
|ZENIT
|5
|ZLOTY
|5
|ZOBEL
|5
|ZOOME
|5
|ZWECK
|5
Ord der starter med Z på 6 bogstaver
10 ord på 6 bogstaver
|Ord
|Bogstaver
|ZAIRER
|6
|ZAPPER
|6
|ZECHIN
|6
|ZEOLIT
|6
|ZEUGMA
|6
|ZINNIA
|6
|ZIRKON
|6
|ZOMBIE
|6
|ZOOLOG
|6
|ZYGOTE
|6
Ord der starter med Z på 7 bogstaver
9 ord på 7 bogstaver
|Ord
|Bogstaver
|ZAIRISK
|7
|ZAMBIER
|7
|ZAMBISK
|7
|ZAPNING
|7
|ZIONIST
|7
|ZONETID
|7
|ZOOFILI
|7
|ZOOLOGI
|7
|ZOONOSE
|7
Ord der starter med Z på 8 bogstaver
5 ord på 8 bogstaver
|Ord
|Bogstaver
|ZEBRAFØL
|8
|ZELOTISK
|8
|ZIONISME
|8
|ZOOMNING
|8
|ZUCCHINI
|8
Ord der starter med Z på 9 bogstaver
5 ord på 9 bogstaver
|Ord
|Bogstaver
|ZIKAVIRUS
|9
|ZIMBABWER
|9
|ZINKHVIDT
|9
|ZIRKONIUM
|9
|ZOOLOGISK
|9
Ord der starter med Z på 10 bogstaver
6 ord på 10 bogstaver
|Ord
|Bogstaver
|ZEPPELINER
|10
|ZIMBABWISK
|10
|ZINKBLENDE
|10
|ZINKOGRAFI
|10
|ZIONISTISK
|10
|ZONETERAPI
|10
Ord der starter med Z på 11 bogstaver
3 ord på 11 bogstaver
|Ord
|Bogstaver
|ZENBUDDHIST
|11
|ZITTAUERLØG
|11
|ZODIAKALLYS
|11
Ord der starter med Z på 12 bogstaver
6 ord på 12 bogstaver
|Ord
|Bogstaver
|ZEBRASTRIBET
|12
|ZENBUDDHISME
|12
|ZINKLINIMENT
|12
|ZONETERAPEUT
|12
|ZOOFYSIOLOGI
|12
|ZOOMOBJEKTIV
|12
Ord der starter med Z på 14 bogstaver
Ét ord på 14 bogstaver
|Ord
|Bogstaver
|ZENBUDDHISTISK
|14
Ord der slutter med Z
17 danske ord ender på Z, fra 3 til 12 bogstaver.
3 bogstaver (1) · 4 bogstaver (3) · 5 bogstaver (3) · 6 bogstaver (3) · 7 bogstaver (1) · 8 bogstaver (1) · 9 bogstaver (3) · 11 bogstaver (1) · 12 bogstaver (1)
Ord der slutter med Z på 3 bogstaver
Ét ord på 3 bogstaver
Ord der slutter med Z på 4 bogstaver
3 ord på 4 bogstaver
|Ord
|Bogstaver
|HETZ
|4
|JAZZ
|4
|QUIZ
|4
Ord der slutter med Z på 5 bogstaver
3 ord på 5 bogstaver
|Ord
|Bogstaver
|BLITZ
|5
|HERTZ
|5
|NERTZ
|5
Ord der slutter med Z på 6 bogstaver
3 ord på 6 bogstaver
|Ord
|Bogstaver
|CHINTZ
|6
|MESTIZ
|6
|TRAPEZ
|6
Ord der slutter med Z på 7 bogstaver
Ét ord på 7 bogstaver
Ord der slutter med Z på 8 bogstaver
Ét ord på 8 bogstaver
Ord der slutter med Z på 9 bogstaver
3 ord på 9 bogstaver
|Ord
|Bogstaver
|GIGAHERTZ
|9
|KILOHERTZ
|9
|MEGAHERTZ
|9
Ord der slutter med Z på 11 bogstaver
Ét ord på 11 bogstaver
|Ord
|Bogstaver
|WELTSCHMERZ
|11
Ord der slutter med Z på 12 bogstaver
Ét ord på 12 bogstaver
|Ord
|Bogstaver
|BREITSCHWANZ
|12
Ord med Z inde i ordet
198 danske ord har Z inde i ordet, fra 4 til 20 bogstaver.
4 bogstaver (5) · 5 bogstaver (12) · 6 bogstaver (20) · 7 bogstaver (29) · 8 bogstaver (29) · 9 bogstaver (22) · 10 bogstaver (27) · 11 bogstaver (16) · 12 bogstaver (15) · 13 bogstaver (8) · 14 bogstaver (5) · 15 bogstaver (5) · 16 bogstaver (2) · 17 bogstaver (2) · 20 bogstaver (1)
Ord med Z inde i ordet på 4 bogstaver
5 ord på 4 bogstaver
|Ord
|Bogstaver
|AZUR
|4
|GAZE
|4
|NAZI
|4
|OUZO
|4
|OZON
|4
Ord med Z inde i ordet på 5 bogstaver
12 ord på 5 bogstaver
|Ord
|Bogstaver
|BIZAR
|5
|CRAZY
|5
|DOZER
|5
|ENZYM
|5
|HETZE
|5
|JAZZE
|5
|KAZOO
|5
|MEZZO
|5
|MUZAK
|5
|PIZZA
|5
|TAZET
|5
|YATZY
|5
Ord med Z inde i ordet på 6 bogstaver
20 ord på 6 bogstaver
|Ord
|Bogstaver
|AZALEA
|6
|AZIMUT
|6
|BENZEN
|6
|BENZIN
|6
|BENZOE
|6
|BENZOL
|6
|BLAZER
|6
|BLITZE
|6
|BRONZE
|6
|BRYOZO
|6
|BYZONE
|6
|JAZZET
|6
|NAZIST
|6
|OZELOT
|6
|PUSZTA
|6
|QUIZZE
|6
|RAZZIA
|6
|SNOOZE
|6
|STANZE
|6
|TERZET
|6
Ord med Z inde i ordet på 7 bogstaver
29 ord på 7 bogstaver
|Ord
|Bogstaver
|AMAZONE
|7
|ATRAZIN
|7
|AZTEKER
|7
|AZURBLÅ
|7
|BAZOOKA
|7
|BELIZER
|7
|BEZIQUE
|7
|CALZONE
|7
|CANZONE
|7
|CHORIZO
|7
|CZARDAS
|7
|GAZELLE
|7
|GRÅZONE
|7
|JACUZZI
|7
|LAZARET
|7
|LAZARON
|7
|LAZARUS
|7
|MAIZENA
|7
|MAZARIN
|7
|MAZURKA
|7
|MUEZZIN
|7
|NAZISME
|7
|ONESIZE
|7
|ORGANZA
|7
|OZONLAG
|7
|PROTOZO
|7
|SCHERZO
|7
|SKIZOID
|7
|TERZINE
|7
Ord med Z inde i ordet på 8 bogstaver
29 ord på 8 bogstaver
|Ord
|Bogstaver
|AZTEKISK
|8
|BELIZISK
|8
|BLITZLYS
|8
|BRONZERE
|8
|BULLDOZE
|8
|BUZZWORD
|8
|BØRNEZOO
|8
|EPIZOOTI
|8
|FAREZONE
|8
|FORZINKE
|8
|GAZEBIND
|8
|GAZPACHO
|8
|GRAZIOSO
|8
|HYDRAZIN
|8
|JAZZBAND
|8
|JAZZROCK
|8
|KAMIKAZE
|8
|KINGSIZE
|8
|LANDZONE
|8
|MEZZANIN
|8
|NAZARÆER
|8
|NYNAZIST
|8
|OVERSIZE
|8
|PIZZERIA
|8
|QUIZVÆRT
|8
|RANDZONE
|8
|TERRAZZO
|8
|TZATZIKI
|8
|YDERZONE
|8
Ord med Z inde i ordet på 9 bogstaver
22 ord på 9 bogstaver
|Ord
|Bogstaver
|BIZARRERI
|9
|BULLDOZER
|9
|EQUALIZER
|9
|GRANDEZZA
|9
|INDERZONE
|9
|INFLUENZA
|9
|JAZZMUSIK
|9
|KLIMAZONE
|9
|NAZISTISK
|9
|NYNAZISME
|9
|PAPARAZZO
|9
|PIZZASTEN
|9
|PIZZICATO
|9
|PIZZIKERE
|9
|SCHNAUZER
|9
|SCHNITZEL
|9
|SCHWEIZER
|9
|SKIZOFREN
|9
|SKORZONER
|9
|TANZANIER
|9
|TANZANISK
|9
|TARTRAZIN
|9
Ord med Z inde i ordet på 10 bogstaver
27 ord på 10 bogstaver
|Ord
|Bogstaver
|AZUKIBØNNE
|10
|BENZINPRIS
|10
|BENZINTANK
|10
|BENZOESYRE
|10
|BRONZERING
|10
|BRYOZOKALK
|10
|BUFFERZONE
|10
|BYZANTINSK
|10
|ENZYMATISK
|10
|FRYSEPIZZA
|10
|FUZZYLOGIK
|10
|GORGONZOLA
|10
|INTERMEZZO
|10
|JAZZBALLET
|10
|LIPIZZANER
|10
|MEZZOFORTE
|10
|MOZZARELLA
|10
|NAZIFICERE
|10
|NAZIHILSEN
|10
|PIZZASLICE
|10
|RENDEZVOUS
|10
|SCHERZANDO
|10
|SCHWEIZISK
|10
|SKIZOFRENI
|10
|SPERMATOZO
|10
|STILLEZONE
|10
|VISUALIZER
|10
Ord med Z inde i ordet på 11 bogstaver
16 ord på 11 bogstaver
|Ord
|Bogstaver
|BENZINMOTOR
|11
|BENZINMÅLER
|11
|BILHARZIOSE
|11
|BRONZEALDER
|11
|FELTLAZARET
|11
|FORZINKNING
|11
|JAZZMUSIKER
|11
|LETZEBURGSK
|11
|MEZZOSOPRAN
|11
|NARKORAZZIA
|11
|NYNAZISTISK
|11
|QUIZPROGRAM
|11
|SUPERBENZIN
|11
|SWAZILANDSK
|11
|SWAZILÆNDER
|11
|SYNTHESIZER
|11
Ord med Z inde i ordet på 12 bogstaver
15 ord på 12 bogstaver
|Ord
|Bogstaver
|AFNAZIFICERE
|12
|BENZINDREVEN
|12
|BENZINDÆKSEL
|12
|BRONZEFARVET
|12
|BRONZESTØBER
|12
|FROKOSTPIZZA
|12
|JAZZORKESTER
|12
|NAZIFICERING
|12
|NEWZEALANDSK
|12
|NEWZEALÆNDER
|12
|POLITIRAZZIA
|12
|SCHWEIZEROST
|12
|SKORZONERROD
|12
|VENEZUELANER
|12
|VENEZUELANSK
|12
Ord med Z inde i ordet på 13 bogstaver
8 ord på 13 bogstaver
|Ord
|Bogstaver
|BENZINSTANDER
|13
|BENZINSTATION
|13
|BRONZEMEDALJE
|13
|ELIZABETHANSK
|13
|KAMIKAZEPILOT
|13
|SCHWEIZERKNIV
|13
|SCHWEIZERTYSK
|13
|VARMFORZINKET
|13
Ord med Z inde i ordet på 14 bogstaver
5 ord på 14 bogstaver
|Ord
|Bogstaver
|AFNAZIFICERING
|14
|NATRIUMBENZOAT
|14
|SCHWEIZERFRANC
|14
|SNOOZEFUNKTION
|14
|TRAPEZKUNSTNER
|14
Ord med Z inde i ordet på 15 bogstaver
5 ord på 15 bogstaver
|Ord
|Bogstaver
|GONZOJOURNALIST
|15
|KALKUNSCHNITZEL
|15
|OZONNEDBRYDENDE
|15
|VARMFORZINKNING
|15
|WIENERSCHNITZEL
|15
Ord med Z inde i ordet på 16 bogstaver
2 ord på 16 bogstaver
|Ord
|Bogstaver
|ALZHEIMERPATIENT
|16
|INFLUENZAEPIDEMI
|16
Ord med Z inde i ordet på 17 bogstaver
2 ord på 17 bogstaver
|Ord
|Bogstaver
|GONZOJOURNALISTIK
|17
|PAPARAZZOFOTOGRAF
|17
Ord med Z inde i ordet på 20 bogstaver
Ét ord på 20 bogstaver
|Ord
|Bogstaver
|INFLUENZAVACCINATION
|20
Bogstavet Z i dansk
Z optræder i 0,46 % af de 59.878 opslagsord, ordbasen rummer. Det er blandt de laveste tal i dansk — og derfor er Z også et af de sværeste bogstaver at bruge i et ordspil.
Ordene fordeler sig sådan: 231 navneord, 13 udsagnsord, 30 tillægsord, 3 biord.
De korteste ord med Z er FEZ, ZEN, ZOO, AZUR, GAZE, HETZ. De længste er INFLUENZAVACCINATION (20), PAPARAZZOFOTOGRAF (17), GONZOJOURNALISTIK (17), INFLUENZAEPIDEMI (16), ALZHEIMERPATIENT (16), WIENERSCHNITZEL (15).
Tillægsord med Z
30 af ordene er tillægsord: AZTEKISK, AZURBLÅ, BELIZISK, BENZINDREVEN, BIZAR, BRONZEFARVET, BYZANTINSK, CRAZY, ELIZABETHANSK, ENZYMATISK, JAZZET, NAZISTISK, NEWZEALANDSK, NYNAZISTISK, OZONNEDBRYDENDE, SCHWEIZISK, SKIZOFREN, SKIZOID, SWAZILANDSK, TANZANISK, VARMFORZINKET, VENEZUELANSK, ZAIRISK, ZAMBISK, ZEBRASTRIBET, ZELOTISK, ZENBUDDHISTISK, ZIMBABWISK, ZIONISTISK, ZOOLOGISK.
Ofte stillede spørgsmål
Hvor mange danske ord er der med Z?
Der er 277 opslagsord med Z i Det Centrale Ordregister. 62 af dem starter med Z, og 17 slutter på Z.
Hvilke korte ord kan jeg lave med Z?
De korteste er FEZ, ZEN, ZOO, AZUR, GAZE, HETZ. Brug søgefeltet øverst, hvis du kender antallet af felter.
Er navne og forkortelser med på listen?
Nej. Egennavne som stednavne og forkortelser er sorteret fra, fordi de ikke gælder i krydsord og ordspil. Til gengæld er ord som PC og WC med, fordi ordbasen selv regner dem som almindelige navneord.
Ord med andre bogstaver
Mangler du et ord med et andet bogstav, eller sidder du fast i et krydsord?
Ordene er hentet fra Det Centrale Ordregister (COR), den fælles offentlige ordbase over dansk. Listen rummer opslagsord, ikke bøjninger, og egennavne og forkortelser er sorteret fra på ordklassen. Bogstavantallet er talt tegn for tegn. Senest opdateret 2026-08-04.