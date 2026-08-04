Ord med Z

Der findes 277 danske ord med bogstavet Z. Her er de alle sammen — 62 der starter med Z, 17 der slutter på Z og 198 hvor bogstavet står inde i ordet. Alle er inddelt efter antal bogstaver, så du kan gå direkte til den længde, du mangler.

Listen er bygget af Det Centrale Ordregister, Dansk Sprognævns og Digitaliseringsstyrelsens ordbase over dansk. Kun opslagsord er med, ikke bøjninger — en liste med zebra, zebraer, zebraen er den samme post tre gange. Egennavne og forkortelser er sorteret fra, fordi de ikke gælder i et gitter.

Find ord med Z Skriv de bogstaver, du kender, og sæt bundstreg hvor du mangler — fx z___e. Du kan også nøjes med at vælge antal bogstaver.

Ord der starter med Z

62 danske ord begynder med Z, fra 3 til 14 bogstaver.

3 bogstaver (2) · 4 bogstaver (6) · 5 bogstaver (9) · 6 bogstaver (10) · 7 bogstaver (9) · 8 bogstaver (5) · 9 bogstaver (5) · 10 bogstaver (6) · 11 bogstaver (3) · 12 bogstaver (6) · 14 bogstaver (1)

Ord der starter med Z på 3 bogstaver

2 ord på 3 bogstaver Ord Bogstaver ZEN 3 ZOO 3

Ord der starter med Z på 4 bogstaver

6 ord på 4 bogstaver Ord Bogstaver ZEBU 4 ZETA 4 ZINK 4 ZONE 4 ZOOM 4 ZULU 4

Ord der starter med Z på 5 bogstaver

9 ord på 5 bogstaver Ord Bogstaver ZAPPE 5 ZEBRA 5 ZEFYR 5 ZELOT 5 ZENIT 5 ZLOTY 5 ZOBEL 5 ZOOME 5 ZWECK 5

Ord der starter med Z på 6 bogstaver

10 ord på 6 bogstaver Ord Bogstaver ZAIRER 6 ZAPPER 6 ZECHIN 6 ZEOLIT 6 ZEUGMA 6 ZINNIA 6 ZIRKON 6 ZOMBIE 6 ZOOLOG 6 ZYGOTE 6

Ord der starter med Z på 7 bogstaver

9 ord på 7 bogstaver Ord Bogstaver ZAIRISK 7 ZAMBIER 7 ZAMBISK 7 ZAPNING 7 ZIONIST 7 ZONETID 7 ZOOFILI 7 ZOOLOGI 7 ZOONOSE 7

Ord der starter med Z på 8 bogstaver

5 ord på 8 bogstaver Ord Bogstaver ZEBRAFØL 8 ZELOTISK 8 ZIONISME 8 ZOOMNING 8 ZUCCHINI 8

Ord der starter med Z på 9 bogstaver

5 ord på 9 bogstaver Ord Bogstaver ZIKAVIRUS 9 ZIMBABWER 9 ZINKHVIDT 9 ZIRKONIUM 9 ZOOLOGISK 9

Ord der starter med Z på 10 bogstaver

6 ord på 10 bogstaver Ord Bogstaver ZEPPELINER 10 ZIMBABWISK 10 ZINKBLENDE 10 ZINKOGRAFI 10 ZIONISTISK 10 ZONETERAPI 10

Ord der starter med Z på 11 bogstaver

3 ord på 11 bogstaver Ord Bogstaver ZENBUDDHIST 11 ZITTAUERLØG 11 ZODIAKALLYS 11

Ord der starter med Z på 12 bogstaver

6 ord på 12 bogstaver Ord Bogstaver ZEBRASTRIBET 12 ZENBUDDHISME 12 ZINKLINIMENT 12 ZONETERAPEUT 12 ZOOFYSIOLOGI 12 ZOOMOBJEKTIV 12

Ord der starter med Z på 14 bogstaver

Ét ord på 14 bogstaver Ord Bogstaver ZENBUDDHISTISK 14

Ord der slutter med Z

17 danske ord ender på Z, fra 3 til 12 bogstaver.

3 bogstaver (1) · 4 bogstaver (3) · 5 bogstaver (3) · 6 bogstaver (3) · 7 bogstaver (1) · 8 bogstaver (1) · 9 bogstaver (3) · 11 bogstaver (1) · 12 bogstaver (1)

Ord der slutter med Z på 3 bogstaver

Ét ord på 3 bogstaver Ord Bogstaver FEZ 3

Ord der slutter med Z på 4 bogstaver

3 ord på 4 bogstaver Ord Bogstaver HETZ 4 JAZZ 4 QUIZ 4

Ord der slutter med Z på 5 bogstaver

3 ord på 5 bogstaver Ord Bogstaver BLITZ 5 HERTZ 5 NERTZ 5

Ord der slutter med Z på 6 bogstaver

3 ord på 6 bogstaver Ord Bogstaver CHINTZ 6 MESTIZ 6 TRAPEZ 6

Ord der slutter med Z på 7 bogstaver

Ét ord på 7 bogstaver Ord Bogstaver KIBBUTZ 7

Ord der slutter med Z på 8 bogstaver

Ét ord på 8 bogstaver Ord Bogstaver PINCENEZ 8

Ord der slutter med Z på 9 bogstaver

3 ord på 9 bogstaver Ord Bogstaver GIGAHERTZ 9 KILOHERTZ 9 MEGAHERTZ 9

Ord der slutter med Z på 11 bogstaver

Ét ord på 11 bogstaver Ord Bogstaver WELTSCHMERZ 11

Ord der slutter med Z på 12 bogstaver

Ét ord på 12 bogstaver Ord Bogstaver BREITSCHWANZ 12

Ord med Z inde i ordet

198 danske ord har Z inde i ordet, fra 4 til 20 bogstaver.

4 bogstaver (5) · 5 bogstaver (12) · 6 bogstaver (20) · 7 bogstaver (29) · 8 bogstaver (29) · 9 bogstaver (22) · 10 bogstaver (27) · 11 bogstaver (16) · 12 bogstaver (15) · 13 bogstaver (8) · 14 bogstaver (5) · 15 bogstaver (5) · 16 bogstaver (2) · 17 bogstaver (2) · 20 bogstaver (1)

Ord med Z inde i ordet på 4 bogstaver

5 ord på 4 bogstaver Ord Bogstaver AZUR 4 GAZE 4 NAZI 4 OUZO 4 OZON 4

Ord med Z inde i ordet på 5 bogstaver

12 ord på 5 bogstaver Ord Bogstaver BIZAR 5 CRAZY 5 DOZER 5 ENZYM 5 HETZE 5 JAZZE 5 KAZOO 5 MEZZO 5 MUZAK 5 PIZZA 5 TAZET 5 YATZY 5

Ord med Z inde i ordet på 6 bogstaver

20 ord på 6 bogstaver Ord Bogstaver AZALEA 6 AZIMUT 6 BENZEN 6 BENZIN 6 BENZOE 6 BENZOL 6 BLAZER 6 BLITZE 6 BRONZE 6 BRYOZO 6 BYZONE 6 JAZZET 6 NAZIST 6 OZELOT 6 PUSZTA 6 QUIZZE 6 RAZZIA 6 SNOOZE 6 STANZE 6 TERZET 6

Ord med Z inde i ordet på 7 bogstaver

29 ord på 7 bogstaver Ord Bogstaver AMAZONE 7 ATRAZIN 7 AZTEKER 7 AZURBLÅ 7 BAZOOKA 7 BELIZER 7 BEZIQUE 7 CALZONE 7 CANZONE 7 CHORIZO 7 CZARDAS 7 GAZELLE 7 GRÅZONE 7 JACUZZI 7 LAZARET 7 LAZARON 7 LAZARUS 7 MAIZENA 7 MAZARIN 7 MAZURKA 7 MUEZZIN 7 NAZISME 7 ONESIZE 7 ORGANZA 7 OZONLAG 7 PROTOZO 7 SCHERZO 7 SKIZOID 7 TERZINE 7

Ord med Z inde i ordet på 8 bogstaver

29 ord på 8 bogstaver Ord Bogstaver AZTEKISK 8 BELIZISK 8 BLITZLYS 8 BRONZERE 8 BULLDOZE 8 BUZZWORD 8 BØRNEZOO 8 EPIZOOTI 8 FAREZONE 8 FORZINKE 8 GAZEBIND 8 GAZPACHO 8 GRAZIOSO 8 HYDRAZIN 8 JAZZBAND 8 JAZZROCK 8 KAMIKAZE 8 KINGSIZE 8 LANDZONE 8 MEZZANIN 8 NAZARÆER 8 NYNAZIST 8 OVERSIZE 8 PIZZERIA 8 QUIZVÆRT 8 RANDZONE 8 TERRAZZO 8 TZATZIKI 8 YDERZONE 8

Ord med Z inde i ordet på 9 bogstaver

22 ord på 9 bogstaver Ord Bogstaver BIZARRERI 9 BULLDOZER 9 EQUALIZER 9 GRANDEZZA 9 INDERZONE 9 INFLUENZA 9 JAZZMUSIK 9 KLIMAZONE 9 NAZISTISK 9 NYNAZISME 9 PAPARAZZO 9 PIZZASTEN 9 PIZZICATO 9 PIZZIKERE 9 SCHNAUZER 9 SCHNITZEL 9 SCHWEIZER 9 SKIZOFREN 9 SKORZONER 9 TANZANIER 9 TANZANISK 9 TARTRAZIN 9

Ord med Z inde i ordet på 10 bogstaver

27 ord på 10 bogstaver Ord Bogstaver AZUKIBØNNE 10 BENZINPRIS 10 BENZINTANK 10 BENZOESYRE 10 BRONZERING 10 BRYOZOKALK 10 BUFFERZONE 10 BYZANTINSK 10 ENZYMATISK 10 FRYSEPIZZA 10 FUZZYLOGIK 10 GORGONZOLA 10 INTERMEZZO 10 JAZZBALLET 10 LIPIZZANER 10 MEZZOFORTE 10 MOZZARELLA 10 NAZIFICERE 10 NAZIHILSEN 10 PIZZASLICE 10 RENDEZVOUS 10 SCHERZANDO 10 SCHWEIZISK 10 SKIZOFRENI 10 SPERMATOZO 10 STILLEZONE 10 VISUALIZER 10

Ord med Z inde i ordet på 11 bogstaver

16 ord på 11 bogstaver Ord Bogstaver BENZINMOTOR 11 BENZINMÅLER 11 BILHARZIOSE 11 BRONZEALDER 11 FELTLAZARET 11 FORZINKNING 11 JAZZMUSIKER 11 LETZEBURGSK 11 MEZZOSOPRAN 11 NARKORAZZIA 11 NYNAZISTISK 11 QUIZPROGRAM 11 SUPERBENZIN 11 SWAZILANDSK 11 SWAZILÆNDER 11 SYNTHESIZER 11

Ord med Z inde i ordet på 12 bogstaver

15 ord på 12 bogstaver Ord Bogstaver AFNAZIFICERE 12 BENZINDREVEN 12 BENZINDÆKSEL 12 BRONZEFARVET 12 BRONZESTØBER 12 FROKOSTPIZZA 12 JAZZORKESTER 12 NAZIFICERING 12 NEWZEALANDSK 12 NEWZEALÆNDER 12 POLITIRAZZIA 12 SCHWEIZEROST 12 SKORZONERROD 12 VENEZUELANER 12 VENEZUELANSK 12

Ord med Z inde i ordet på 13 bogstaver

8 ord på 13 bogstaver Ord Bogstaver BENZINSTANDER 13 BENZINSTATION 13 BRONZEMEDALJE 13 ELIZABETHANSK 13 KAMIKAZEPILOT 13 SCHWEIZERKNIV 13 SCHWEIZERTYSK 13 VARMFORZINKET 13

Ord med Z inde i ordet på 14 bogstaver

5 ord på 14 bogstaver Ord Bogstaver AFNAZIFICERING 14 NATRIUMBENZOAT 14 SCHWEIZERFRANC 14 SNOOZEFUNKTION 14 TRAPEZKUNSTNER 14

Ord med Z inde i ordet på 15 bogstaver

5 ord på 15 bogstaver Ord Bogstaver GONZOJOURNALIST 15 KALKUNSCHNITZEL 15 OZONNEDBRYDENDE 15 VARMFORZINKNING 15 WIENERSCHNITZEL 15

Ord med Z inde i ordet på 16 bogstaver

2 ord på 16 bogstaver Ord Bogstaver ALZHEIMERPATIENT 16 INFLUENZAEPIDEMI 16

Ord med Z inde i ordet på 17 bogstaver

2 ord på 17 bogstaver Ord Bogstaver GONZOJOURNALISTIK 17 PAPARAZZOFOTOGRAF 17

Ord med Z inde i ordet på 20 bogstaver

Ét ord på 20 bogstaver Ord Bogstaver INFLUENZAVACCINATION 20

Bogstavet Z i dansk

Z optræder i 0,46 % af de 59.878 opslagsord, ordbasen rummer. Det er blandt de laveste tal i dansk — og derfor er Z også et af de sværeste bogstaver at bruge i et ordspil.

Ordene fordeler sig sådan: 231 navneord, 13 udsagnsord, 30 tillægsord, 3 biord.

De korteste ord med Z er FEZ, ZEN, ZOO, AZUR, GAZE, HETZ. De længste er INFLUENZAVACCINATION (20), PAPARAZZOFOTOGRAF (17), GONZOJOURNALISTIK (17), INFLUENZAEPIDEMI (16), ALZHEIMERPATIENT (16), WIENERSCHNITZEL (15).

Tillægsord med Z

30 af ordene er tillægsord: AZTEKISK, AZURBLÅ, BELIZISK, BENZINDREVEN, BIZAR, BRONZEFARVET, BYZANTINSK, CRAZY, ELIZABETHANSK, ENZYMATISK, JAZZET, NAZISTISK, NEWZEALANDSK, NYNAZISTISK, OZONNEDBRYDENDE, SCHWEIZISK, SKIZOFREN, SKIZOID, SWAZILANDSK, TANZANISK, VARMFORZINKET, VENEZUELANSK, ZAIRISK, ZAMBISK, ZEBRASTRIBET, ZELOTISK, ZENBUDDHISTISK, ZIMBABWISK, ZIONISTISK, ZOOLOGISK.

Ofte stillede spørgsmål

Hvor mange danske ord er der med Z?

Der er 277 opslagsord med Z i Det Centrale Ordregister. 62 af dem starter med Z, og 17 slutter på Z.

Hvilke korte ord kan jeg lave med Z?

De korteste er FEZ, ZEN, ZOO, AZUR, GAZE, HETZ. Brug søgefeltet øverst, hvis du kender antallet af felter.

Er navne og forkortelser med på listen?

Nej. Egennavne som stednavne og forkortelser er sorteret fra, fordi de ikke gælder i krydsord og ordspil. Til gengæld er ord som PC og WC med, fordi ordbasen selv regner dem som almindelige navneord.

Ord med andre bogstaver

Mangler du et ord med et andet bogstav, eller sidder du fast i et krydsord?

Ordene er hentet fra Det Centrale Ordregister (COR), den fælles offentlige ordbase over dansk. Listen rummer opslagsord, ikke bøjninger, og egennavne og forkortelser er sorteret fra på ordklassen. Bogstavantallet er talt tegn for tegn. Senest opdateret 2026-08-04.



