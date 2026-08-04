Ord med Z

Aug 4, 2026 | Krydsord

Der findes 277 danske ord med bogstavet Z. Her er de alle sammen — 62 der starter med Z, 17 der slutter på Z og 198 hvor bogstavet står inde i ordet. Alle er inddelt efter antal bogstaver, så du kan gå direkte til den længde, du mangler.

Listen er bygget af Det Centrale Ordregister, Dansk Sprognævns og Digitaliseringsstyrelsens ordbase over dansk. Kun opslagsord er med, ikke bøjninger — en liste med zebra, zebraer, zebraen er den samme post tre gange. Egennavne og forkortelser er sorteret fra, fordi de ikke gælder i et gitter.

Find ord med Z

Skriv de bogstaver, du kender, og sæt bundstreg hvor du mangler — fx z___e. Du kan også nøjes med at vælge antal bogstaver.

Ord der starter med Z

62 danske ord begynder med Z, fra 3 til 14 bogstaver.

3 bogstaver (2) · 4 bogstaver (6) · 5 bogstaver (9) · 6 bogstaver (10) · 7 bogstaver (9) · 8 bogstaver (5) · 9 bogstaver (5) · 10 bogstaver (6) · 11 bogstaver (3) · 12 bogstaver (6) · 14 bogstaver (1)

Ord der starter med Z på 3 bogstaver

2 ord på 3 bogstaver
Ord Bogstaver
ZEN 3
ZOO 3

Ord der starter med Z på 4 bogstaver

6 ord på 4 bogstaver
Ord Bogstaver
ZEBU 4
ZETA 4
ZINK 4
ZONE 4
ZOOM 4
ZULU 4

Ord der starter med Z på 5 bogstaver

9 ord på 5 bogstaver
Ord Bogstaver
ZAPPE 5
ZEBRA 5
ZEFYR 5
ZELOT 5
ZENIT 5
ZLOTY 5
ZOBEL 5
ZOOME 5
ZWECK 5

Ord der starter med Z på 6 bogstaver

10 ord på 6 bogstaver
Ord Bogstaver
ZAIRER 6
ZAPPER 6
ZECHIN 6
ZEOLIT 6
ZEUGMA 6
ZINNIA 6
ZIRKON 6
ZOMBIE 6
ZOOLOG 6
ZYGOTE 6

Ord der starter med Z på 7 bogstaver

9 ord på 7 bogstaver
Ord Bogstaver
ZAIRISK 7
ZAMBIER 7
ZAMBISK 7
ZAPNING 7
ZIONIST 7
ZONETID 7
ZOOFILI 7
ZOOLOGI 7
ZOONOSE 7

Ord der starter med Z på 8 bogstaver

5 ord på 8 bogstaver
Ord Bogstaver
ZEBRAFØL 8
ZELOTISK 8
ZIONISME 8
ZOOMNING 8
ZUCCHINI 8

Ord der starter med Z på 9 bogstaver

5 ord på 9 bogstaver
Ord Bogstaver
ZIKAVIRUS 9
ZIMBABWER 9
ZINKHVIDT 9
ZIRKONIUM 9
ZOOLOGISK 9

Ord der starter med Z på 10 bogstaver

6 ord på 10 bogstaver
Ord Bogstaver
ZEPPELINER 10
ZIMBABWISK 10
ZINKBLENDE 10
ZINKOGRAFI 10
ZIONISTISK 10
ZONETERAPI 10

Ord der starter med Z på 11 bogstaver

3 ord på 11 bogstaver
Ord Bogstaver
ZENBUDDHIST 11
ZITTAUERLØG 11
ZODIAKALLYS 11

Ord der starter med Z på 12 bogstaver

6 ord på 12 bogstaver
Ord Bogstaver
ZEBRASTRIBET 12
ZENBUDDHISME 12
ZINKLINIMENT 12
ZONETERAPEUT 12
ZOOFYSIOLOGI 12
ZOOMOBJEKTIV 12

Ord der starter med Z på 14 bogstaver

Ét ord på 14 bogstaver
Ord Bogstaver
ZENBUDDHISTISK 14

Ord der slutter med Z

17 danske ord ender på Z, fra 3 til 12 bogstaver.

3 bogstaver (1) · 4 bogstaver (3) · 5 bogstaver (3) · 6 bogstaver (3) · 7 bogstaver (1) · 8 bogstaver (1) · 9 bogstaver (3) · 11 bogstaver (1) · 12 bogstaver (1)

Ord der slutter med Z på 3 bogstaver

Ét ord på 3 bogstaver
Ord Bogstaver
FEZ 3

Ord der slutter med Z på 4 bogstaver

3 ord på 4 bogstaver
Ord Bogstaver
HETZ 4
JAZZ 4
QUIZ 4

Ord der slutter med Z på 5 bogstaver

3 ord på 5 bogstaver
Ord Bogstaver
BLITZ 5
HERTZ 5
NERTZ 5

Ord der slutter med Z på 6 bogstaver

3 ord på 6 bogstaver
Ord Bogstaver
CHINTZ 6
MESTIZ 6
TRAPEZ 6

Ord der slutter med Z på 7 bogstaver

Ét ord på 7 bogstaver
Ord Bogstaver
KIBBUTZ 7

Ord der slutter med Z på 8 bogstaver

Ét ord på 8 bogstaver
Ord Bogstaver
PINCENEZ 8

Ord der slutter med Z på 9 bogstaver

3 ord på 9 bogstaver
Ord Bogstaver
GIGAHERTZ 9
KILOHERTZ 9
MEGAHERTZ 9

Ord der slutter med Z på 11 bogstaver

Ét ord på 11 bogstaver
Ord Bogstaver
WELTSCHMERZ 11

Ord der slutter med Z på 12 bogstaver

Ét ord på 12 bogstaver
Ord Bogstaver
BREITSCHWANZ 12

Ord med Z inde i ordet

198 danske ord har Z inde i ordet, fra 4 til 20 bogstaver.

4 bogstaver (5) · 5 bogstaver (12) · 6 bogstaver (20) · 7 bogstaver (29) · 8 bogstaver (29) · 9 bogstaver (22) · 10 bogstaver (27) · 11 bogstaver (16) · 12 bogstaver (15) · 13 bogstaver (8) · 14 bogstaver (5) · 15 bogstaver (5) · 16 bogstaver (2) · 17 bogstaver (2) · 20 bogstaver (1)

Ord med Z inde i ordet på 4 bogstaver

5 ord på 4 bogstaver
Ord Bogstaver
AZUR 4
GAZE 4
NAZI 4
OUZO 4
OZON 4

Ord med Z inde i ordet på 5 bogstaver

12 ord på 5 bogstaver
Ord Bogstaver
BIZAR 5
CRAZY 5
DOZER 5
ENZYM 5
HETZE 5
JAZZE 5
KAZOO 5
MEZZO 5
MUZAK 5
PIZZA 5
TAZET 5
YATZY 5

Ord med Z inde i ordet på 6 bogstaver

20 ord på 6 bogstaver
Ord Bogstaver
AZALEA 6
AZIMUT 6
BENZEN 6
BENZIN 6
BENZOE 6
BENZOL 6
BLAZER 6
BLITZE 6
BRONZE 6
BRYOZO 6
BYZONE 6
JAZZET 6
NAZIST 6
OZELOT 6
PUSZTA 6
QUIZZE 6
RAZZIA 6
SNOOZE 6
STANZE 6
TERZET 6

Ord med Z inde i ordet på 7 bogstaver

29 ord på 7 bogstaver
Ord Bogstaver
AMAZONE 7
ATRAZIN 7
AZTEKER 7
AZURBLÅ 7
BAZOOKA 7
BELIZER 7
BEZIQUE 7
CALZONE 7
CANZONE 7
CHORIZO 7
CZARDAS 7
GAZELLE 7
GRÅZONE 7
JACUZZI 7
LAZARET 7
LAZARON 7
LAZARUS 7
MAIZENA 7
MAZARIN 7
MAZURKA 7
MUEZZIN 7
NAZISME 7
ONESIZE 7
ORGANZA 7
OZONLAG 7
PROTOZO 7
SCHERZO 7
SKIZOID 7
TERZINE 7

Ord med Z inde i ordet på 8 bogstaver

29 ord på 8 bogstaver
Ord Bogstaver
AZTEKISK 8
BELIZISK 8
BLITZLYS 8
BRONZERE 8
BULLDOZE 8
BUZZWORD 8
BØRNEZOO 8
EPIZOOTI 8
FAREZONE 8
FORZINKE 8
GAZEBIND 8
GAZPACHO 8
GRAZIOSO 8
HYDRAZIN 8
JAZZBAND 8
JAZZROCK 8
KAMIKAZE 8
KINGSIZE 8
LANDZONE 8
MEZZANIN 8
NAZARÆER 8
NYNAZIST 8
OVERSIZE 8
PIZZERIA 8
QUIZVÆRT 8
RANDZONE 8
TERRAZZO 8
TZATZIKI 8
YDERZONE 8

Ord med Z inde i ordet på 9 bogstaver

22 ord på 9 bogstaver
Ord Bogstaver
BIZARRERI 9
BULLDOZER 9
EQUALIZER 9
GRANDEZZA 9
INDERZONE 9
INFLUENZA 9
JAZZMUSIK 9
KLIMAZONE 9
NAZISTISK 9
NYNAZISME 9
PAPARAZZO 9
PIZZASTEN 9
PIZZICATO 9
PIZZIKERE 9
SCHNAUZER 9
SCHNITZEL 9
SCHWEIZER 9
SKIZOFREN 9
SKORZONER 9
TANZANIER 9
TANZANISK 9
TARTRAZIN 9

Ord med Z inde i ordet på 10 bogstaver

27 ord på 10 bogstaver
Ord Bogstaver
AZUKIBØNNE 10
BENZINPRIS 10
BENZINTANK 10
BENZOESYRE 10
BRONZERING 10
BRYOZOKALK 10
BUFFERZONE 10
BYZANTINSK 10
ENZYMATISK 10
FRYSEPIZZA 10
FUZZYLOGIK 10
GORGONZOLA 10
INTERMEZZO 10
JAZZBALLET 10
LIPIZZANER 10
MEZZOFORTE 10
MOZZARELLA 10
NAZIFICERE 10
NAZIHILSEN 10
PIZZASLICE 10
RENDEZVOUS 10
SCHERZANDO 10
SCHWEIZISK 10
SKIZOFRENI 10
SPERMATOZO 10
STILLEZONE 10
VISUALIZER 10

Ord med Z inde i ordet på 11 bogstaver

16 ord på 11 bogstaver
Ord Bogstaver
BENZINMOTOR 11
BENZINMÅLER 11
BILHARZIOSE 11
BRONZEALDER 11
FELTLAZARET 11
FORZINKNING 11
JAZZMUSIKER 11
LETZEBURGSK 11
MEZZOSOPRAN 11
NARKORAZZIA 11
NYNAZISTISK 11
QUIZPROGRAM 11
SUPERBENZIN 11
SWAZILANDSK 11
SWAZILÆNDER 11
SYNTHESIZER 11

Ord med Z inde i ordet på 12 bogstaver

15 ord på 12 bogstaver
Ord Bogstaver
AFNAZIFICERE 12
BENZINDREVEN 12
BENZINDÆKSEL 12
BRONZEFARVET 12
BRONZESTØBER 12
FROKOSTPIZZA 12
JAZZORKESTER 12
NAZIFICERING 12
NEWZEALANDSK 12
NEWZEALÆNDER 12
POLITIRAZZIA 12
SCHWEIZEROST 12
SKORZONERROD 12
VENEZUELANER 12
VENEZUELANSK 12

Ord med Z inde i ordet på 13 bogstaver

8 ord på 13 bogstaver
Ord Bogstaver
BENZINSTANDER 13
BENZINSTATION 13
BRONZEMEDALJE 13
ELIZABETHANSK 13
KAMIKAZEPILOT 13
SCHWEIZERKNIV 13
SCHWEIZERTYSK 13
VARMFORZINKET 13

Ord med Z inde i ordet på 14 bogstaver

5 ord på 14 bogstaver
Ord Bogstaver
AFNAZIFICERING 14
NATRIUMBENZOAT 14
SCHWEIZERFRANC 14
SNOOZEFUNKTION 14
TRAPEZKUNSTNER 14

Ord med Z inde i ordet på 15 bogstaver

5 ord på 15 bogstaver
Ord Bogstaver
GONZOJOURNALIST 15
KALKUNSCHNITZEL 15
OZONNEDBRYDENDE 15
VARMFORZINKNING 15
WIENERSCHNITZEL 15

Ord med Z inde i ordet på 16 bogstaver

2 ord på 16 bogstaver
Ord Bogstaver
ALZHEIMERPATIENT 16
INFLUENZAEPIDEMI 16

Ord med Z inde i ordet på 17 bogstaver

2 ord på 17 bogstaver
Ord Bogstaver
GONZOJOURNALISTIK 17
PAPARAZZOFOTOGRAF 17

Ord med Z inde i ordet på 20 bogstaver

Ét ord på 20 bogstaver
Ord Bogstaver
INFLUENZAVACCINATION 20

Bogstavet Z i dansk

Z optræder i 0,46 % af de 59.878 opslagsord, ordbasen rummer. Det er blandt de laveste tal i dansk — og derfor er Z også et af de sværeste bogstaver at bruge i et ordspil.

Ordene fordeler sig sådan: 231 navneord, 13 udsagnsord, 30 tillægsord, 3 biord.

De korteste ord med Z er FEZ, ZEN, ZOO, AZUR, GAZE, HETZ. De længste er INFLUENZAVACCINATION (20), PAPARAZZOFOTOGRAF (17), GONZOJOURNALISTIK (17), INFLUENZAEPIDEMI (16), ALZHEIMERPATIENT (16), WIENERSCHNITZEL (15).

Tillægsord med Z

30 af ordene er tillægsord: AZTEKISK, AZURBLÅ, BELIZISK, BENZINDREVEN, BIZAR, BRONZEFARVET, BYZANTINSK, CRAZY, ELIZABETHANSK, ENZYMATISK, JAZZET, NAZISTISK, NEWZEALANDSK, NYNAZISTISK, OZONNEDBRYDENDE, SCHWEIZISK, SKIZOFREN, SKIZOID, SWAZILANDSK, TANZANISK, VARMFORZINKET, VENEZUELANSK, ZAIRISK, ZAMBISK, ZEBRASTRIBET, ZELOTISK, ZENBUDDHISTISK, ZIMBABWISK, ZIONISTISK, ZOOLOGISK.

Ofte stillede spørgsmål

Hvor mange danske ord er der med Z?

Der er 277 opslagsord med Z i Det Centrale Ordregister. 62 af dem starter med Z, og 17 slutter på Z.

Hvilke korte ord kan jeg lave med Z?

De korteste er FEZ, ZEN, ZOO, AZUR, GAZE, HETZ. Brug søgefeltet øverst, hvis du kender antallet af felter.

Er navne og forkortelser med på listen?

Nej. Egennavne som stednavne og forkortelser er sorteret fra, fordi de ikke gælder i krydsord og ordspil. Til gengæld er ord som PC og WC med, fordi ordbasen selv regner dem som almindelige navneord.

Ord med andre bogstaver

Mangler du et ord med et andet bogstav, eller sidder du fast i et krydsord?

Ordene er hentet fra Det Centrale Ordregister (COR), den fælles offentlige ordbase over dansk. Listen rummer opslagsord, ikke bøjninger, og egennavne og forkortelser er sorteret fra på ordklassen. Bogstavantallet er talt tegn for tegn. Senest opdateret 2026-08-04.


Cover: Fejlstrøm — Ikke i nat
Nyt nummer Fejlstrøm – »Ikke i nat«
Hør den på Spotify