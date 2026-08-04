Ord med W

Aug 4, 2026 | Krydsord

Der findes 282 danske ord med bogstavet W. Her er de alle sammen — 80 der starter med W, 19 der slutter på W og 183 hvor bogstavet står inde i ordet. Alle er inddelt efter antal bogstaver, så du kan gå direkte til den længde, du mangler.

Listen er bygget af Det Centrale Ordregister, Dansk Sprognævns og Digitaliseringsstyrelsens ordbase over dansk. Kun opslagsord er med, ikke bøjninger — en liste med zebra, zebraer, zebraen er den samme post tre gange. Egennavne og forkortelser er sorteret fra, fordi de ikke gælder i et gitter.

Find ord med W

Skriv de bogstaver, du kender, og sæt bundstreg hvor du mangler — fx w___n. Du kan også nøjes med at vælge antal bogstaver.

Ord der starter med W

80 danske ord begynder med W, fra 2 til 15 bogstaver.

2 bogstaver (1) · 3 bogstaver (3) · 4 bogstaver (7) · 5 bogstaver (2) · 6 bogstaver (7) · 7 bogstaver (12) · 8 bogstaver (10) · 9 bogstaver (8) · 10 bogstaver (13) · 11 bogstaver (8) · 12 bogstaver (5) · 13 bogstaver (1) · 14 bogstaver (2) · 15 bogstaver (1)

Ord der starter med W på 2 bogstaver

Ét ord på 2 bogstaver
Ord Bogstaver
WC 2

Ord der starter med W på 3 bogstaver

3 ord på 3 bogstaver
Ord Bogstaver
WEB 3
WOK 3
WOW 3

Ord der starter med W på 4 bogstaver

7 ord på 4 bogstaver
Ord Bogstaver
WADI 4
WATT 4
WIKI 4
WING 4
WIRE 4
WOKE 4
WRAP 4

Ord der starter med W på 5 bogstaver

2 ord på 5 bogstaver
Ord Bogstaver
WAGON 5
WHIST 5

Ord der starter med W på 6 bogstaver

7 ord på 6 bogstaver
Ord Bogstaver
WADERS 6
WASABI 6
WHISKY 6
WIENER 6
WIENSK 6
WIGWAM 6
WOBLER 6

Ord der starter med W på 7 bogstaver

12 ord på 7 bogstaver
Ord Bogstaver
WALISER 7
WANNABE 7
WARRANT 7
WEBINAR 7
WEBSHOP 7
WEBSITE 7
WEBSTED 7
WEEKEND 7
WESTERN 7
WIRELÅS 7
WOLFRAM 7
WORKOUT 7

Ord der starter med W på 8 bogstaver

10 ord på 8 bogstaver
Ord Bogstaver
WALISISK 8
WALKOVER 8
WELLNESS 8
WHIPCORD 8
WHISKERS 8
WILDCARD 8
WINGBACK 8
WORKFLOW 8
WORKSHOP 8
WRESTLER 8

Ord der starter med W på 9 bogstaver

8 ord på 9 bogstaver
Ord Bogstaver
WAKEBOARD 9
WALESBRØD 9
WATTMETER 9
WEBMASTER 9
WIENERLÆG 9
WINDSURFE 9
WORLDWIDE 9
WRESTLING 9

Ord der starter med W på 10 bogstaver

13 ord på 10 bogstaver
Ord Bogstaver
WAKEUPCALL 10
WALESBOLLE 10
WALESSTANG 10
WATTSEKUND 10
WEBBASERET 10
WEEKENDFRI 10
WELTERVÆGT 10
WHITEBOARD 10
WIDESCREEN 10
WIENERBRØD 10
WIENERSTOL 10
WIENERVALS 10
WINDSURFER 10

Ord der starter med W på 11 bogstaver

8 ord på 11 bogstaver
Ord Bogstaver
WAKEBOARDER 11
WELTSCHMERZ 11
WESTERNFILM 11
WIENERPØLSE 11
WIENERSTIGE 11
WILTONTÆPPE 11
WINDSORSTOL 11
WINDSURFING 11

Ord der starter med W på 12 bogstaver

5 ord på 12 bogstaver
Ord Bogstaver
WAKEBOARDING 12
WALDORFSALAT 12
WALESKRINGLE 12
WEEKENDTASKE 12
WELTERVÆGTER 12

Ord der starter med W på 13 bogstaver

Ét ord på 13 bogstaver
Ord Bogstaver
WHISTLEBLOWER 13

Ord der starter med W på 14 bogstaver

2 ord på 14 bogstaver
Ord Bogstaver
WEEKENDKÆRESTE 14
WHISTLEBLOWING 14

Ord der starter med W på 15 bogstaver

Ét ord på 15 bogstaver
Ord Bogstaver
WIENERSCHNITZEL 15

Ord der slutter med W

19 danske ord ender på W, fra 4 til 11 bogstaver.

4 bogstaver (3) · 5 bogstaver (1) · 7 bogstaver (3) · 8 bogstaver (8) · 9 bogstaver (1) · 10 bogstaver (2) · 11 bogstaver (1)

Ord der slutter med W på 4 bogstaver

3 ord på 4 bogstaver
Ord Bogstaver
FLOW 4
SHOW 4
VIEW 4

Ord der slutter med W på 5 bogstaver

Ét ord på 5 bogstaver
Ord Bogstaver
SQUAW 5

Ord der slutter med W på 7 bogstaver

3 ord på 7 bogstaver
Ord Bogstaver
BASEDOW 7
KNOWHOW 7
LYSSHOW 7

Ord der slutter med W på 8 bogstaver

8 ord på 8 bogstaver
Ord Bogstaver
BUNGALOW 8
CHOWCHOW 8
COLESLAW 8
DRAGSHOW 8
GAMESHOW 8
LIVESHOW 8
RICKSHAW 8
TALKSHOW 8

Ord der slutter med W på 9 bogstaver

Ét ord på 9 bogstaver
Ord Bogstaver
INTERVIEW 9

Ord der slutter med W på 10 bogstaver

2 ord på 10 bogstaver
Ord Bogstaver
ONEMANSHOW 10
PEERREVIEW 10

Ord der slutter med W på 11 bogstaver

Ét ord på 11 bogstaver
Ord Bogstaver
REALITYSHOW 11

Ord med W inde i ordet

183 danske ord har W inde i ordet, fra 4 til 21 bogstaver.

4 bogstaver (1) · 5 bogstaver (14) · 6 bogstaver (12) · 7 bogstaver (21) · 8 bogstaver (34) · 9 bogstaver (25) · 10 bogstaver (20) · 11 bogstaver (16) · 12 bogstaver (21) · 13 bogstaver (9) · 14 bogstaver (6) · 15 bogstaver (1) · 16 bogstaver (1) · 17 bogstaver (1) · 21 bogstaver (1)

Ord med W inde i ordet på 4 bogstaver

Ét ord på 4 bogstaver
Ord Bogstaver
KIWI 4

Ord med W inde i ordet på 5 bogstaver

14 ord på 5 bogstaver
Ord Bogstaver
BOWLE 5
CRAWL 5
FATWA 5
GROWL 5
POWER 5
SWING 5
SWIPE 5
TRAWL 5
TWEED 5
TWEEN 5
TWEET 5
TWILL 5
TWIST 5
ZWECK 5

Ord med W inde i ordet på 6 bogstaver

12 ord på 6 bogstaver
Ord Bogstaver
BOWLER 6
BROWSE 6
COWBOY 6
CRAWLE 6
DOWLAS 6
GROWLE 6
NEWTON 6
SWINGE 6
TRAWLE 6
TWEETE 6
TWISTE 6
VIEWER 6

Ord med W inde i ordet på 7 bogstaver

21 ord på 7 bogstaver
Ord Bogstaver
BLOWJOB 7
BOWLING 7
BROWNIE 7
BROWSER 7
CATWALK 7
FAIRWAY 7
FORWARD 7
GEWESEN 7
NONWOOD 7
RAWFOOD 7
RWANDER 7
SCHWUNG 7
SLOWFOX 7
STEWARD 7
SWAHILI 7
SWEATER 7
SWEEPER 7
SWINGER 7
SWITCHE 7
TRAWLER 7
TWOSTEP 7

Ord med W inde i ordet på 8 bogstaver

34 ord på 8 bogstaver
Ord Bogstaver
BUZZWORD 8
DOWNLOAD 8
FIREWALL 8
FOLLOWUP 8
FREEWARE 8
GIGAWATT 8
GOODWILL 8
HARDWARE 8
KILOWATT 8
KUWAITER 8
MALAWIER 8
MALAWISK 8
MEGAWATT 8
OFFWHITE 8
PASSWORD 8
POWERNAP 8
RAWLPLUG 8
RETWEETE 8
REWRITER 8
ROCKWOOL 8
RWANDISK 8
RYGCRAWL 8
SANDWICH 8
SHAWARMA 8
SHOWROOM 8
SLOWFOOD 8
SOFTWARE 8
SPEEDWAY 8
TAIWANER 8
TAIWANSK 8
TAKEAWAY 8
TEAMWORK 8
TRAWLING 8
TWINSÆDE 8

Ord med W inde i ordet på 9 bogstaver

25 ord på 9 bogstaver
Ord Bogstaver
BOTSWANER 9
BOTSWANSK 9
BOWLERHAT 9
BREAKDOWN 9
CASHEWNØD 9
DARWINIST 9
DOWNLOADE 9
EDELWEISS 9
HALLOWEEN 9
HEKTOWATT 9
KIWIFRUGT 9
KUWAITISK 9
LAMBSWOOL 9
NEWYORKER 9
NEWYORKSK 9
PATCHWORK 9
POWERPLAY 9
SCHWEIZER 9
SHAREWARE 9
SNOWBOARD 9
SUBWOOFER 9
TAEKWONDO 9
TOUCHDOWN 9
TWEENAGER 9
ZIMBABWER 9

Ord med W inde i ordet på 10 bogstaver

20 ord på 10 bogstaver
Ord Bogstaver
CROWDFUNDE 10
CROWDSURFE 10
DARWINISME 10
FRIWEEKEND 10
HAWAIIANER 10
HAWAIIANSK 10
INTERVIEWE 10
MALTWHISKY 10
POWERNAPPE 10
ROTTWEILER 10
SCHWEIZISK 10
SHOWMASTER 10
SLOWMOTION 10
SNOWBOARDE 10
SWEATPANTS 10
SWEATSHIRT 10
SWEEPSTAKE 10
TOGSTEWARD 10
TWEEDJAKKE 10
ZIMBABWISK 10

Ord med W inde i ordet på 11 bogstaver

16 ord på 11 bogstaver
Ord Bogstaver
BOWLINGBANE 11
BØFSANDWICH 11
COWBOYTOAST 11
CROWDSOURCE 11
DOWNLOADING 11
DOWNPERIODE 11
FLOWERPOWER 11
GHOSTWRITER 11
INTERVIEWER 11
NEWTONMETER 11
POWERSHOPPE 11
PRÆMIEWHIST 11
SLAVEWHISKY 11
STEWARDESSE 11
SWAZILANDSK 11
SWAZILÆNDER 11

Ord med W inde i ordet på 12 bogstaver

21 ord på 12 bogstaver
Ord Bogstaver
BREITSCHWANZ 12
CLUBSANDWICH 12
COWBOYBUKSER 12
CROWDSURFING 12
DARWINISTISK 12
DROPDOWNMENU 12
FISKETRAWLER 12
GENNEMTRAWLE 12
HAWAIIBLOMST 12
HAWAIIGUITAR 12
HOUSEWARMING 12
NEWZEALANDSK 12
NEWZEALÆNDER 12
SANDWICHBRØD 12
SANDWICHMAND 12
SCHWEIZEROST 12
SHOWBUSINESS 12
SNOWBOARDING 12
SWIMMINGPOOL 12
TALKSHOWVÆRT 12
TRAWLFISKERI 12

Ord med W inde i ordet på 13 bogstaver

9 ord på 13 bogstaver
Ord Bogstaver
CENTERFORWARD 13
CROWDSOURCING 13
HAWAIISKJORTE 13
INTERVIEWNING 13
LETWELTERVÆGT 13
POWERSHOPPING 13
SCHWEIZERKNIV 13
SCHWEIZERTYSK 13
TREMANDSWHIST 13

Ord med W inde i ordet på 14 bogstaver

6 ord på 14 bogstaver
Ord Bogstaver
FIREMANDSWHIST 14
GENNEMTRAWLING 14
NEWFOUNDLÆNDER 14
SCHWEIZERFRANC 14
SITDOWNSTREJKE 14
TOGSTEWARDESSE 14

Ord med W inde i ordet på 15 bogstaver

Ét ord på 15 bogstaver
Ord Bogstaver
INTERVIEWPERSON 15

Ord med W inde i ordet på 16 bogstaver

Ét ord på 16 bogstaver
Ord Bogstaver
SPAGHETTIWESTERN 16

Ord med W inde i ordet på 17 bogstaver

Ét ord på 17 bogstaver
Ord Bogstaver
HOUSEWARMINGPARTY 17

Ord med W inde i ordet på 21 bogstaver

Ét ord på 21 bogstaver
Ord Bogstaver
INTERVIEWUNDERSØGELSE 21

Bogstavet W i dansk

W optræder i 0,47 % af de 59.878 opslagsord, ordbasen rummer. Det er blandt de laveste tal i dansk — og derfor er W også et af de sværeste bogstaver at bruge i et ordspil.

Ordene fordeler sig sådan: 244 navneord, 19 udsagnsord, 19 tillægsord.

De korteste ord med W er WC, WEB, WOK, WOW, FLOW, KIWI. De længste er INTERVIEWUNDERSØGELSE (21), HOUSEWARMINGPARTY (17), SPAGHETTIWESTERN (16), WIENERSCHNITZEL (15), INTERVIEWPERSON (15), WHISTLEBLOWING (14).

Tillægsord med W

19 af ordene er tillægsord: BOTSWANSK, DARWINISTISK, HAWAIIANSK, KUWAITISK, MALAWISK, NEWYORKSK, NEWZEALANDSK, OFFWHITE, RWANDISK, SCHWEIZISK, SWAZILANDSK, TAIWANSK, WALISISK, WEBBASERET, WEEKENDFRI, WIENSK, WOKE, WORLDWIDE, ZIMBABWISK.

Ofte stillede spørgsmål

Hvor mange danske ord er der med W?

Der er 282 opslagsord med W i Det Centrale Ordregister. 80 af dem starter med W, og 19 slutter på W.

Hvilke korte ord kan jeg lave med W?

De korteste er WC, WEB, WOK, WOW, FLOW, KIWI. Brug søgefeltet øverst, hvis du kender antallet af felter.

Er navne og forkortelser med på listen?

Nej. Egennavne som stednavne og forkortelser er sorteret fra, fordi de ikke gælder i krydsord og ordspil. Til gengæld er ord som PC og WC med, fordi ordbasen selv regner dem som almindelige navneord.

Ord med andre bogstaver

Mangler du et ord med et andet bogstav, eller sidder du fast i et krydsord?

Ordene er hentet fra Det Centrale Ordregister (COR), den fælles offentlige ordbase over dansk. Listen rummer opslagsord, ikke bøjninger, og egennavne og forkortelser er sorteret fra på ordklassen. Bogstavantallet er talt tegn for tegn. Senest opdateret 2026-08-04.


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