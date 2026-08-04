Ord med W

Der findes 282 danske ord med bogstavet W. Her er de alle sammen — 80 der starter med W, 19 der slutter på W og 183 hvor bogstavet står inde i ordet. Alle er inddelt efter antal bogstaver, så du kan gå direkte til den længde, du mangler.

Listen er bygget af Det Centrale Ordregister, Dansk Sprognævns og Digitaliseringsstyrelsens ordbase over dansk. Kun opslagsord er med, ikke bøjninger — en liste med zebra, zebraer, zebraen er den samme post tre gange. Egennavne og forkortelser er sorteret fra, fordi de ikke gælder i et gitter.

Find ord med W Skriv de bogstaver, du kender, og sæt bundstreg hvor du mangler — fx w___n. Du kan også nøjes med at vælge antal bogstaver.

Ord der starter med W

80 danske ord begynder med W, fra 2 til 15 bogstaver.

2 bogstaver (1) · 3 bogstaver (3) · 4 bogstaver (7) · 5 bogstaver (2) · 6 bogstaver (7) · 7 bogstaver (12) · 8 bogstaver (10) · 9 bogstaver (8) · 10 bogstaver (13) · 11 bogstaver (8) · 12 bogstaver (5) · 13 bogstaver (1) · 14 bogstaver (2) · 15 bogstaver (1)

Ord der starter med W på 2 bogstaver

Ét ord på 2 bogstaver Ord Bogstaver WC 2

Ord der starter med W på 3 bogstaver

3 ord på 3 bogstaver Ord Bogstaver WEB 3 WOK 3 WOW 3

Ord der starter med W på 4 bogstaver

7 ord på 4 bogstaver Ord Bogstaver WADI 4 WATT 4 WIKI 4 WING 4 WIRE 4 WOKE 4 WRAP 4

Ord der starter med W på 5 bogstaver

2 ord på 5 bogstaver Ord Bogstaver WAGON 5 WHIST 5

Ord der starter med W på 6 bogstaver

7 ord på 6 bogstaver Ord Bogstaver WADERS 6 WASABI 6 WHISKY 6 WIENER 6 WIENSK 6 WIGWAM 6 WOBLER 6

Ord der starter med W på 7 bogstaver

12 ord på 7 bogstaver Ord Bogstaver WALISER 7 WANNABE 7 WARRANT 7 WEBINAR 7 WEBSHOP 7 WEBSITE 7 WEBSTED 7 WEEKEND 7 WESTERN 7 WIRELÅS 7 WOLFRAM 7 WORKOUT 7

Ord der starter med W på 8 bogstaver

10 ord på 8 bogstaver Ord Bogstaver WALISISK 8 WALKOVER 8 WELLNESS 8 WHIPCORD 8 WHISKERS 8 WILDCARD 8 WINGBACK 8 WORKFLOW 8 WORKSHOP 8 WRESTLER 8

Ord der starter med W på 9 bogstaver

8 ord på 9 bogstaver Ord Bogstaver WAKEBOARD 9 WALESBRØD 9 WATTMETER 9 WEBMASTER 9 WIENERLÆG 9 WINDSURFE 9 WORLDWIDE 9 WRESTLING 9

Ord der starter med W på 10 bogstaver

13 ord på 10 bogstaver Ord Bogstaver WAKEUPCALL 10 WALESBOLLE 10 WALESSTANG 10 WATTSEKUND 10 WEBBASERET 10 WEEKENDFRI 10 WELTERVÆGT 10 WHITEBOARD 10 WIDESCREEN 10 WIENERBRØD 10 WIENERSTOL 10 WIENERVALS 10 WINDSURFER 10

Ord der starter med W på 11 bogstaver

8 ord på 11 bogstaver Ord Bogstaver WAKEBOARDER 11 WELTSCHMERZ 11 WESTERNFILM 11 WIENERPØLSE 11 WIENERSTIGE 11 WILTONTÆPPE 11 WINDSORSTOL 11 WINDSURFING 11

Ord der starter med W på 12 bogstaver

5 ord på 12 bogstaver Ord Bogstaver WAKEBOARDING 12 WALDORFSALAT 12 WALESKRINGLE 12 WEEKENDTASKE 12 WELTERVÆGTER 12

Ord der starter med W på 13 bogstaver

Ét ord på 13 bogstaver Ord Bogstaver WHISTLEBLOWER 13

Ord der starter med W på 14 bogstaver

2 ord på 14 bogstaver Ord Bogstaver WEEKENDKÆRESTE 14 WHISTLEBLOWING 14

Ord der starter med W på 15 bogstaver

Ét ord på 15 bogstaver Ord Bogstaver WIENERSCHNITZEL 15

Ord der slutter med W

19 danske ord ender på W, fra 4 til 11 bogstaver.

4 bogstaver (3) · 5 bogstaver (1) · 7 bogstaver (3) · 8 bogstaver (8) · 9 bogstaver (1) · 10 bogstaver (2) · 11 bogstaver (1)

Ord der slutter med W på 4 bogstaver

3 ord på 4 bogstaver Ord Bogstaver FLOW 4 SHOW 4 VIEW 4

Ord der slutter med W på 5 bogstaver

Ét ord på 5 bogstaver Ord Bogstaver SQUAW 5

Ord der slutter med W på 7 bogstaver

3 ord på 7 bogstaver Ord Bogstaver BASEDOW 7 KNOWHOW 7 LYSSHOW 7

Ord der slutter med W på 8 bogstaver

8 ord på 8 bogstaver Ord Bogstaver BUNGALOW 8 CHOWCHOW 8 COLESLAW 8 DRAGSHOW 8 GAMESHOW 8 LIVESHOW 8 RICKSHAW 8 TALKSHOW 8

Ord der slutter med W på 9 bogstaver

Ét ord på 9 bogstaver Ord Bogstaver INTERVIEW 9

Ord der slutter med W på 10 bogstaver

2 ord på 10 bogstaver Ord Bogstaver ONEMANSHOW 10 PEERREVIEW 10

Ord der slutter med W på 11 bogstaver

Ét ord på 11 bogstaver Ord Bogstaver REALITYSHOW 11

Ord med W inde i ordet

183 danske ord har W inde i ordet, fra 4 til 21 bogstaver.

4 bogstaver (1) · 5 bogstaver (14) · 6 bogstaver (12) · 7 bogstaver (21) · 8 bogstaver (34) · 9 bogstaver (25) · 10 bogstaver (20) · 11 bogstaver (16) · 12 bogstaver (21) · 13 bogstaver (9) · 14 bogstaver (6) · 15 bogstaver (1) · 16 bogstaver (1) · 17 bogstaver (1) · 21 bogstaver (1)

Ord med W inde i ordet på 4 bogstaver

Ét ord på 4 bogstaver Ord Bogstaver KIWI 4

Ord med W inde i ordet på 5 bogstaver

14 ord på 5 bogstaver Ord Bogstaver BOWLE 5 CRAWL 5 FATWA 5 GROWL 5 POWER 5 SWING 5 SWIPE 5 TRAWL 5 TWEED 5 TWEEN 5 TWEET 5 TWILL 5 TWIST 5 ZWECK 5

Ord med W inde i ordet på 6 bogstaver

12 ord på 6 bogstaver Ord Bogstaver BOWLER 6 BROWSE 6 COWBOY 6 CRAWLE 6 DOWLAS 6 GROWLE 6 NEWTON 6 SWINGE 6 TRAWLE 6 TWEETE 6 TWISTE 6 VIEWER 6

Ord med W inde i ordet på 7 bogstaver

21 ord på 7 bogstaver Ord Bogstaver BLOWJOB 7 BOWLING 7 BROWNIE 7 BROWSER 7 CATWALK 7 FAIRWAY 7 FORWARD 7 GEWESEN 7 NONWOOD 7 RAWFOOD 7 RWANDER 7 SCHWUNG 7 SLOWFOX 7 STEWARD 7 SWAHILI 7 SWEATER 7 SWEEPER 7 SWINGER 7 SWITCHE 7 TRAWLER 7 TWOSTEP 7

Ord med W inde i ordet på 8 bogstaver

34 ord på 8 bogstaver Ord Bogstaver BUZZWORD 8 DOWNLOAD 8 FIREWALL 8 FOLLOWUP 8 FREEWARE 8 GIGAWATT 8 GOODWILL 8 HARDWARE 8 KILOWATT 8 KUWAITER 8 MALAWIER 8 MALAWISK 8 MEGAWATT 8 OFFWHITE 8 PASSWORD 8 POWERNAP 8 RAWLPLUG 8 RETWEETE 8 REWRITER 8 ROCKWOOL 8 RWANDISK 8 RYGCRAWL 8 SANDWICH 8 SHAWARMA 8 SHOWROOM 8 SLOWFOOD 8 SOFTWARE 8 SPEEDWAY 8 TAIWANER 8 TAIWANSK 8 TAKEAWAY 8 TEAMWORK 8 TRAWLING 8 TWINSÆDE 8

Ord med W inde i ordet på 9 bogstaver

25 ord på 9 bogstaver Ord Bogstaver BOTSWANER 9 BOTSWANSK 9 BOWLERHAT 9 BREAKDOWN 9 CASHEWNØD 9 DARWINIST 9 DOWNLOADE 9 EDELWEISS 9 HALLOWEEN 9 HEKTOWATT 9 KIWIFRUGT 9 KUWAITISK 9 LAMBSWOOL 9 NEWYORKER 9 NEWYORKSK 9 PATCHWORK 9 POWERPLAY 9 SCHWEIZER 9 SHAREWARE 9 SNOWBOARD 9 SUBWOOFER 9 TAEKWONDO 9 TOUCHDOWN 9 TWEENAGER 9 ZIMBABWER 9

Ord med W inde i ordet på 10 bogstaver

20 ord på 10 bogstaver Ord Bogstaver CROWDFUNDE 10 CROWDSURFE 10 DARWINISME 10 FRIWEEKEND 10 HAWAIIANER 10 HAWAIIANSK 10 INTERVIEWE 10 MALTWHISKY 10 POWERNAPPE 10 ROTTWEILER 10 SCHWEIZISK 10 SHOWMASTER 10 SLOWMOTION 10 SNOWBOARDE 10 SWEATPANTS 10 SWEATSHIRT 10 SWEEPSTAKE 10 TOGSTEWARD 10 TWEEDJAKKE 10 ZIMBABWISK 10

Ord med W inde i ordet på 11 bogstaver

16 ord på 11 bogstaver Ord Bogstaver BOWLINGBANE 11 BØFSANDWICH 11 COWBOYTOAST 11 CROWDSOURCE 11 DOWNLOADING 11 DOWNPERIODE 11 FLOWERPOWER 11 GHOSTWRITER 11 INTERVIEWER 11 NEWTONMETER 11 POWERSHOPPE 11 PRÆMIEWHIST 11 SLAVEWHISKY 11 STEWARDESSE 11 SWAZILANDSK 11 SWAZILÆNDER 11

Ord med W inde i ordet på 12 bogstaver

21 ord på 12 bogstaver Ord Bogstaver BREITSCHWANZ 12 CLUBSANDWICH 12 COWBOYBUKSER 12 CROWDSURFING 12 DARWINISTISK 12 DROPDOWNMENU 12 FISKETRAWLER 12 GENNEMTRAWLE 12 HAWAIIBLOMST 12 HAWAIIGUITAR 12 HOUSEWARMING 12 NEWZEALANDSK 12 NEWZEALÆNDER 12 SANDWICHBRØD 12 SANDWICHMAND 12 SCHWEIZEROST 12 SHOWBUSINESS 12 SNOWBOARDING 12 SWIMMINGPOOL 12 TALKSHOWVÆRT 12 TRAWLFISKERI 12

Ord med W inde i ordet på 13 bogstaver

9 ord på 13 bogstaver Ord Bogstaver CENTERFORWARD 13 CROWDSOURCING 13 HAWAIISKJORTE 13 INTERVIEWNING 13 LETWELTERVÆGT 13 POWERSHOPPING 13 SCHWEIZERKNIV 13 SCHWEIZERTYSK 13 TREMANDSWHIST 13

Ord med W inde i ordet på 14 bogstaver

6 ord på 14 bogstaver Ord Bogstaver FIREMANDSWHIST 14 GENNEMTRAWLING 14 NEWFOUNDLÆNDER 14 SCHWEIZERFRANC 14 SITDOWNSTREJKE 14 TOGSTEWARDESSE 14

Ord med W inde i ordet på 15 bogstaver

Ét ord på 15 bogstaver Ord Bogstaver INTERVIEWPERSON 15

Ord med W inde i ordet på 16 bogstaver

Ét ord på 16 bogstaver Ord Bogstaver SPAGHETTIWESTERN 16

Ord med W inde i ordet på 17 bogstaver

Ét ord på 17 bogstaver Ord Bogstaver HOUSEWARMINGPARTY 17

Ord med W inde i ordet på 21 bogstaver

Ét ord på 21 bogstaver Ord Bogstaver INTERVIEWUNDERSØGELSE 21

Bogstavet W i dansk

W optræder i 0,47 % af de 59.878 opslagsord, ordbasen rummer. Det er blandt de laveste tal i dansk — og derfor er W også et af de sværeste bogstaver at bruge i et ordspil.

Ordene fordeler sig sådan: 244 navneord, 19 udsagnsord, 19 tillægsord.

De korteste ord med W er WC, WEB, WOK, WOW, FLOW, KIWI. De længste er INTERVIEWUNDERSØGELSE (21), HOUSEWARMINGPARTY (17), SPAGHETTIWESTERN (16), WIENERSCHNITZEL (15), INTERVIEWPERSON (15), WHISTLEBLOWING (14).

Tillægsord med W

19 af ordene er tillægsord: BOTSWANSK, DARWINISTISK, HAWAIIANSK, KUWAITISK, MALAWISK, NEWYORKSK, NEWZEALANDSK, OFFWHITE, RWANDISK, SCHWEIZISK, SWAZILANDSK, TAIWANSK, WALISISK, WEBBASERET, WEEKENDFRI, WIENSK, WOKE, WORLDWIDE, ZIMBABWISK.

Ofte stillede spørgsmål

Hvor mange danske ord er der med W?

Der er 282 opslagsord med W i Det Centrale Ordregister. 80 af dem starter med W, og 19 slutter på W.

Hvilke korte ord kan jeg lave med W?

De korteste er WC, WEB, WOK, WOW, FLOW, KIWI. Brug søgefeltet øverst, hvis du kender antallet af felter.

Er navne og forkortelser med på listen?

Nej. Egennavne som stednavne og forkortelser er sorteret fra, fordi de ikke gælder i krydsord og ordspil. Til gengæld er ord som PC og WC med, fordi ordbasen selv regner dem som almindelige navneord.

Ord med andre bogstaver

Mangler du et ord med et andet bogstav, eller sidder du fast i et krydsord?

Ordene er hentet fra Det Centrale Ordregister (COR), den fælles offentlige ordbase over dansk. Listen rummer opslagsord, ikke bøjninger, og egennavne og forkortelser er sorteret fra på ordklassen. Bogstavantallet er talt tegn for tegn. Senest opdateret 2026-08-04.



