Krydsord er en fantastisk måde at udfordre hjernen på og samtidig have det sjovt. Mange gange støder vi på udfordrende ledetråde som „fartøj i krydsord”, og det kan være svært at finde det rigtige svar. Her giver vi dig en omfattende liste over mulige svar, der er organiseret efter antal bogstaver, så du hurtigt kan finde det ord, du leder efter. Som en ekstra bonus har vi tilføjet sjove fakta og kommentarer til hvert svar, så du kan lære noget nyt undervejs.

Hvis du elsker ordgåder og ofte bruger krydsord hjælp eller leder efter krydsord løsninger, så vil denne guide være en uvurderlig ressource. Læs videre for at finde de mest almindelige svar på „fartøj i krydsord” og få lidt ekstra viden med på vejen!