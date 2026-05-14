Jeg har altid troet, at krimiserier primært handlede om forbrydelser og efterforskning. Og så satte jeg mig ned med Miami Vice – og forstod pludselig, at det egentlig handler om noget helt andet. Det handler om to mænd, der bærer på mere end de kan sige højt. Det handler om ensomhed midt i neonlyset. Og det handler om, hvad det koster at leve i grænselandet mellem to verdener – den du er, og den du spiller.
Medvirkende i Miami Vice er ikke bare navne på en plakat. De er mennesker, der bar en hel æra på deres skuldre. Og det mærkede jeg.
Hvordan føltes Miami Vice?
Den originale tv-serie fra 1984 på NBC rammer på en måde, jeg ikke helt havde forberedt mig på. Der er selvfølgelig action og krimiserie-energi – det er der. Men under overfladen er der noget varmere og mere sårbart, end jeg forventede.
Miami Vice føles som en by, der aldrig sover. Varm, smuk og farlig – og alligevel ensom. Jeg sad med fornemmelsen af, at Crockett og Tubbs ikke bare efterforskede forbrydelser. De efterforskede også sig selv. Hvem er man, når man konstant skal være en anden?
Filmatiseringen fra 2006 med instruktør Michael Mann bag kameraet – den samme Michael Mann, der skabte den originale serie – er en anderledes oplevelse. Mørkere, mere intens, mere komprimeret. Den krævede noget af mig som seer. Og i perioder gav den noget tilbage.
Relationer og kemi
Det er her, medvirkende i Miami Vice virkelig afgør, om det virker – eller ikke gør.
Don Johnson som Sonny Crockett og Philip Michael Thomas som Ricardo Tubbs i tv-serien fra 1984. Den kemi. Den er ægte. Ikke den slags kemi, der er skrevet på papiret, men den slags der opstår, når to mennesker faktisk lytter til hinanden på skærmen. De supplerer hinanden uden at overtrumfe hinanden. Crockett er den urolige, intuitive – Tubbs er mere jordet, mere rolig. Sammen finder de en balance, som serien ikke ville have fungeret uden.
Edward James Olmos som Lieutenant Castillo er et kapitel for sig. Han siger ikke meget. Men når han siger noget – mærker man det. Hans tilstedeværelse løfter enhver scene han er i, uden at han overspiller et sekund.
I 2006-filmen tager Colin Farrell over som Crockett og Jamie Foxx som Tubbs. Det er en sværere opgave – at træde ind i roller, som Don Johnson og Philip Michael Thomas har defineret. Colin Farrell bærer en anden slags tyngde. Mere tavs, mere rå. Jamie Foxx er overbevisende og solid. Kemien er der – men den er koldere. Mere professionel end personlig. Det er ikke en fejl, det er et valg. Men jeg savnede varmen fra originalen.
De øjeblikke der blev hos mig
Det er de små ting, der sætter sig.
Den måde Crockett og Tubbs indimellem bare ser på hinanden – og forstår alt uden et eneste ord. Det er den slags kommunikation, der kræver ægte tillid. Og Don Johnson og Philip Michael Thomas leverer det.
I 2006-filmen er der øjeblikke, hvor stilheden er så tyk, at man næsten holder vejret. Michael Mann lader tingene folde sig langsomt ud, og i de øjeblikke rammer filmen noget rigtigt.
Og så er der selve stemningen. Miami om natten. Det der hvide lys mod mørkt vand. Det er ikke bare en kulisse – det er en følelse. En by der lover alt og giver ingenting gratis.
Jeg mærkede den.
Det der ikke helt ramte
Jeg vil ikke lade som om alt var perfekt – for det var det ikke.
I tv-serien kan man af og til mærke alderen. Nogle episoder trækker ud, og ikke alle sæsoner er skabt lige. Den store cast og mange karakterer betyder, at ikke alle rollerne får den plads, de fortjener.
I 2006-filmen savner jeg varme. Colin Farrell og Jamie Foxx er dygtige – det er de absolut. Men jeg kunne indimellem ønske, at filmen lod sig selv trække vejret lidt mere. At den turde holde pause og lade os komme ind til karaktererne på en dybere måde.
Og romantikken – den er der, men den føles til tider som en funktion i historien snarere end noget, der virkelig slår mig omkuld.
Medvirkende i Miami Vice
|Skuespiller
|Rolle
|Note
|Don Johnson
|Sonny Crockett (tv-serie)
|Føles ægte – bærer serien med naturlig tyngde
|Philip Michael Thomas
|Ricardo Tubbs (tv-serie)
|Varmt og troværdigt – kemien med Johnson er sjælden
|Edward James Olmos
|Lieutenant Martin Castillo (tv-serie)
|Siger meget med lidt – stærk tilstedeværelse
|Colin Farrell
|Sonny Crockett (film, 2006)
|Rå og intens – koldere end originalen, men overbevisende
|Jamie Foxx
|Ricardo Tubbs (film, 2006)
|Solid og troværdig – savner lidt varme
Hvorfor Miami Vice stadig føles relevant i dag
Der er en grund til, at Miami Vice stadig taler til folk – og det handler ikke kun om nostalgi for 1980’erne eller for den æstetik, der definerede en hel æra.
Det handler om noget langt mere alment: Hvad koster det at leve et dobbeltliv? Hvad sker der med dig, når du konstant spiller en rolle? Crockett og Tubbs er undercover-detektiver, men de er også mennesker, der prøver at finde ud af, hvem de er – og det tema forældes aldrig.
I 2026 vender de ikoniske karakterer tilsyneladende tilbage på skærmen igen, ifølge TV2 – og det siger noget om, at Miami Vice stadig holder. At de historier og de karakterer stadig betyder noget for os.
Skuespillere i Miami Vice har skabt rollerne med en troværdighed, der gør at man stadig kan mærke dem. Don Johnson og Philip Michael Thomas som Crockett og Tubbs er ikke bare tv-figurer fra 80’erne. De er en del af noget, der stadig resonerer.
Miami Vice handler om, at det er dyrt at være modig. Det er dyrt at stå midt i mørket og holde fast. Og den følelse – den er tidløs.
Det føltes ægte.
Afslutning
Jeg startede med at tro, at jeg ville se en politiserie fra 1980’erne og måske slentre lidt ned ad nostalgi-gaden. Det jeg faktisk fandt var noget andet. En serie – og en film – der handler om, hvad det vil sige at bære noget tungt, uden at nogen ser det.
Medvirkende i Miami Vice har gjort mig en tjeneste: de har mindet mig om, at de bedste historier ikke nødvendigvis er dem med de højeste stemmer. Sommetider er det de tavse øjeblikke, der sætter sig dybest.
Jeg er glad for, at jeg satte mig ned med den.
FAQ – Ofte stillede spørgsmål om Miami Vice
Hvem er de primære medvirkende i Miami Vice tv-serien?
De to hovedroller i tv-serien fra 1984 spilles af Don Johnson som Sonny Crockett og Philip Michael Thomas som Ricardo Tubbs. Edward James Olmos spiller Lieutenant Martin Castillo og er en stærk del af ensemblet.
Hvem spiller Crockett og Tubbs i Miami Vice-filmen fra 2006?
I filmen fra 2006, instrueret af Michael Mann, spiller Colin Farrell Sonny Crockett og Jamie Foxx Ricardo Tubbs.
Hvad handler Miami Vice om?
Miami Vice følger de to undercover-detektiver Crockett og Tubbs, der infiltrerer Miamis kriminelle miljøer. Men under action-overfladen handler det dybest set om identitet, loyalitet og hvad det koster at leve et dobbeltliv.
Er Miami Vice værd at se i dag?
Ja – både tv-serien og 2006-filmen har noget at byde på. Serien har en stemning og en kemi mellem skuespillerne, der holder. Filmen er mørkere og mere intens. Afhænger af, hvad du leder efter.
Hvor kan man se Miami Vice?
Miami Vice-filmen fra 2006 kan ses på blandt andet Viaplay og Apple TV. Tjek din foretrukne streamingtjeneste for den aktuelle tilgængelighed.
Er der nyt om Miami Vice i 2026?
Ja – ifølge TV2 vender de ikoniske karakterer fra Miami Vice tilbage på skærmen i 2026, hvilket viser at interessen for serien og dens skuespillere stadig er stor.