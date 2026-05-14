Jeg har altid troet, at krimiserier primært handlede om forbrydelser og efterforskning. Og så satte jeg mig ned med Miami Vice – og forstod pludselig, at det egentlig handler om noget helt andet. Det handler om to mænd, der bærer på mere end de kan sige højt. Det handler om ensomhed midt i neonlyset. Og det handler om, hvad det koster at leve i grænselandet mellem to verdener – den du er, og den du spiller.

Medvirkende i Miami Vice er ikke bare navne på en plakat. De er mennesker, der bar en hel æra på deres skuldre. Og det mærkede jeg.

Hvordan føltes Miami Vice?

Den originale tv-serie fra 1984 på NBC rammer på en måde, jeg ikke helt havde forberedt mig på. Der er selvfølgelig action og krimiserie-energi – det er der. Men under overfladen er der noget varmere og mere sårbart, end jeg forventede.

Miami Vice føles som en by, der aldrig sover. Varm, smuk og farlig – og alligevel ensom. Jeg sad med fornemmelsen af, at Crockett og Tubbs ikke bare efterforskede forbrydelser. De efterforskede også sig selv. Hvem er man, når man konstant skal være en anden?

Filmatiseringen fra 2006 med instruktør Michael Mann bag kameraet – den samme Michael Mann, der skabte den originale serie – er en anderledes oplevelse. Mørkere, mere intens, mere komprimeret. Den krævede noget af mig som seer. Og i perioder gav den noget tilbage.

Relationer og kemi

Det er her, medvirkende i Miami Vice virkelig afgør, om det virker – eller ikke gør.

Don Johnson som Sonny Crockett og Philip Michael Thomas som Ricardo Tubbs i tv-serien fra 1984. Den kemi. Den er ægte. Ikke den slags kemi, der er skrevet på papiret, men den slags der opstår, når to mennesker faktisk lytter til hinanden på skærmen. De supplerer hinanden uden at overtrumfe hinanden. Crockett er den urolige, intuitive – Tubbs er mere jordet, mere rolig. Sammen finder de en balance, som serien ikke ville have fungeret uden.

Edward James Olmos som Lieutenant Castillo er et kapitel for sig. Han siger ikke meget. Men når han siger noget – mærker man det. Hans tilstedeværelse løfter enhver scene han er i, uden at han overspiller et sekund.

I 2006-filmen tager Colin Farrell over som Crockett og Jamie Foxx som Tubbs. Det er en sværere opgave – at træde ind i roller, som Don Johnson og Philip Michael Thomas har defineret. Colin Farrell bærer en anden slags tyngde. Mere tavs, mere rå. Jamie Foxx er overbevisende og solid. Kemien er der – men den er koldere. Mere professionel end personlig. Det er ikke en fejl, det er et valg. Men jeg savnede varmen fra originalen.

De øjeblikke der blev hos mig

Det er de små ting, der sætter sig.

Den måde Crockett og Tubbs indimellem bare ser på hinanden – og forstår alt uden et eneste ord. Det er den slags kommunikation, der kræver ægte tillid. Og Don Johnson og Philip Michael Thomas leverer det.

I 2006-filmen er der øjeblikke, hvor stilheden er så tyk, at man næsten holder vejret. Michael Mann lader tingene folde sig langsomt ud, og i de øjeblikke rammer filmen noget rigtigt.

Og så er der selve stemningen. Miami om natten. Det der hvide lys mod mørkt vand. Det er ikke bare en kulisse – det er en følelse. En by der lover alt og giver ingenting gratis.

Jeg mærkede den.

Det der ikke helt ramte

Jeg vil ikke lade som om alt var perfekt – for det var det ikke.

I tv-serien kan man af og til mærke alderen. Nogle episoder trækker ud, og ikke alle sæsoner er skabt lige. Den store cast og mange karakterer betyder, at ikke alle rollerne får den plads, de fortjener.

I 2006-filmen savner jeg varme. Colin Farrell og Jamie Foxx er dygtige – det er de absolut. Men jeg kunne indimellem ønske, at filmen lod sig selv trække vejret lidt mere. At den turde holde pause og lade os komme ind til karaktererne på en dybere måde.

Og romantikken – den er der, men den føles til tider som en funktion i historien snarere end noget, der virkelig slår mig omkuld.

Sofie Hjertes vurdering 🫀 Blev hos mig Miami Vice – både serien og filmen – er ikke den oplevelse, der knuser dig. Men den er heller ikke en, der glider ud igen med det samme. Don Johnson og Philip Michael Thomas som Crockett og Tubbs har givet mig to karakterer, jeg tænker på bagefter. Og det er ikke noget, der bare sker. Serien rammer et sted, der handler om ensomhed og identitet – og det er ikke noget man glemmer fra den ene dag til den anden.

Medvirkende i Miami Vice Skuespiller Rolle Note Don Johnson Sonny Crockett (tv-serie) Føles ægte – bærer serien med naturlig tyngde Philip Michael Thomas Ricardo Tubbs (tv-serie) Varmt og troværdigt – kemien med Johnson er sjælden Edward James Olmos Lieutenant Martin Castillo (tv-serie) Siger meget med lidt – stærk tilstedeværelse Colin Farrell Sonny Crockett (film, 2006) Rå og intens – koldere end originalen, men overbevisende Jamie Foxx Ricardo Tubbs (film, 2006) Solid og troværdig – savner lidt varme

Hvorfor Miami Vice stadig føles relevant i dag

Der er en grund til, at Miami Vice stadig taler til folk – og det handler ikke kun om nostalgi for 1980’erne eller for den æstetik, der definerede en hel æra.

Det handler om noget langt mere alment: Hvad koster det at leve et dobbeltliv? Hvad sker der med dig, når du konstant spiller en rolle? Crockett og Tubbs er undercover-detektiver, men de er også mennesker, der prøver at finde ud af, hvem de er – og det tema forældes aldrig.

I 2026 vender de ikoniske karakterer tilsyneladende tilbage på skærmen igen, ifølge TV2 – og det siger noget om, at Miami Vice stadig holder. At de historier og de karakterer stadig betyder noget for os.

Skuespillere i Miami Vice har skabt rollerne med en troværdighed, der gør at man stadig kan mærke dem. Don Johnson og Philip Michael Thomas som Crockett og Tubbs er ikke bare tv-figurer fra 80’erne. De er en del af noget, der stadig resonerer.

Miami Vice handler om, at det er dyrt at være modig. Det er dyrt at stå midt i mørket og holde fast. Og den følelse – den er tidløs.

Det føltes ægte.

Afslutning

Jeg startede med at tro, at jeg ville se en politiserie fra 1980’erne og måske slentre lidt ned ad nostalgi-gaden. Det jeg faktisk fandt var noget andet. En serie – og en film – der handler om, hvad det vil sige at bære noget tungt, uden at nogen ser det.

Medvirkende i Miami Vice har gjort mig en tjeneste: de har mindet mig om, at de bedste historier ikke nødvendigvis er dem med de højeste stemmer. Sommetider er det de tavse øjeblikke, der sætter sig dybest.

Jeg er glad for, at jeg satte mig ned med den.