Jeg husker, at jeg lagde telefonen fra mig, da filmen sluttede. Ikke fordi jeg var skuffet. Men fordi jeg havde brug for et øjeblik. Den slags øjeblikke, du glemmer at give dig selv, men som en god film kan tvinge frem. Hvis bare du var min er netop den slags film – den, du sætter på en tilfældig aften, og som ender med at minde dig om noget, du troede, du ikke savnede.

Denne her anmeldelse er til dig, der overvejer, om den er værd at bruge din aften på. Svaret er ja. Men lad mig fortælle dig hvorfor.

Hvordan føltes Hvis bare du var min?

Der er noget befriende ved en film, der ikke prøver at være klog. Hvis bare du var min ved præcis, hvad den er – en romantisk komedie om unge mennesker, kærlighed og alt det, der gør ondt og godt på samme tid – og den omfavner det fuldt ud.

Filmen er baseret på Jenny Hans roman af samme navn, og det kan man mærke. Der er en hjertevarme i historien, som ikke føles konstrueret. Lara Jean Covey er en teenagepige, der har skrevet kærlighedsbreve til alle de drenge, hun nogensinde har elsket – breve hun aldrig har sendt. Og så, en dag, bliver de sendt alligevel.

Jeg mærkede den. Det øjeblik, hvor det går op for hende, hvad der er sket – det er ikke dramatisk overdrevet. Det er bare panikagtigt ægte. Og det var der, filmen fik mig.

Det er ikke en film, der prøver at chokere dig. Den vil bare have dig til at føle. Og det lykkes.

Relationer og kemi – føles det ægte?

Lana Condor som Lara Jean Covey er filmens absolutte hjerte. Hun spiller en pige, der er mere tryg inde i sin egen forestillingsverden end i virkeligheden, og Condor formår at gøre det sympatisk frem for irriterende. Det er ikke en lille bedrift. Jeg troede på hende fra første minut.

Overfor hende har vi Noah Centineo som Peter Kavinsky – og ja, jeg forstår godt, hvorfor han blev en internetsensation efter denne film. Kavinsky er den populære fyr, der burde føles som en kliché, men Centineo giver ham en blidhed og et glimt i øjet, der gør ham til noget mere. Kemien mellem de to er ikke perfekt filmkemi – den er noget bedre. Den er lidt akavet, lidt nervøs, lidt for meget. Præcis som de følelser, man prøver at beskrive.

Der er også Janel Parrish som Margot, Lara Jeans søster, og Anna Cathcart som den yngste søster Kitty. Kitty er faktisk en af de karakterer, der overraskede mig mest – hun er sjov og skarp, men der er også noget ægte søsterligt i dynamikken, som sjældent lykkes i den type film.

Skuespillerne i Hvis bare du var min bærer historien på en måde, der føles naturligt. Det er ikke grand acting – det er præcis nok til, at du glemmer, du ser en film.

De øjeblikke der blev hos mig

Det er de små ting, der sidder fast.

Scenen i bilen, hvor Peter og Lara Jean bare taler. Ikke om noget vigtigt. Bare taler. Det er den slags scene, der sjældent overlever redigeringsbordet i Hollywood-film, fordi den ikke gør noget. Men den er noget.

Brevene. Selve ideen med kærlighedsbreve, der aldrig var ment til at blive sendt, er så menneskelig, at det gør lidt ondt. Hvem har ikke haft følelser, de har gjort alt for at holde på plads inde i sig selv?

Og så er der det øjeblik – du ved, du vil kende det, når du ser det – hvor Lara Jean holder op med at tænke og bare gør. Det føltes ægte. Ikke som en filmscene. Som noget, der bare skete.

Det der ikke helt ramte

Jeg vil ikke lyve. Der er øjeblikke, hvor filmen glider lidt for glat. Konflikterne løser sig sommetider lidt for hurtigt, og et par af bivejene i historien føles mere som nødvendig plotmekanik end som noget, der virkelig betyder noget.

Og indimellem savner jeg lidt mere friktion. Ikke drama for dramaets skyld – men de øjeblikke, hvor det virkelig gør ondt, kunne have fået lov til at sidde lidt længere.

Det er en film, der vælger det bløde over det skarpe. Det er ikke en fejl – men det er et valg, og det betyder, at den ikke rammer helt så dybt, som den måske kunne.

Sofie Hjertes vurdering 🫀 Blev hos mig Jeg sad ikke stille i timevis bagefter. Men jeg tænkte på den dagen efter. Og to dage efter det. Der er noget i Lara Jeans verden – i brevene, i nervøsiteten, i den der følelse af at elske nogen i det stille – der minder om noget virkeligt. Skuespillerne i Hvis bare du var min, og særligt Lana Condor og Noah Centineo, giver filmen et hjerte, den fortjener. Den er ikke perfekt. Men den er ægte nok.

Medvirkende i Hvis bare du var min Her er et overblik over de vigtigste skuespillere i Hvis bare du var min: Skuespiller Rolle Note Lana Condor Lara Jean Covey Filmens hjerte – bærer alt på sine skuldre og gør det med lethed Noah Centineo Peter Kavinsky Charismatisk og varm – undgår klichéen med et smil Janel Parrish Margot Covey Troværdig og nærværende som den ansvarlige storesøster Anna Cathcart Kitty Covey Overraskende stærk – sjov og ægte på samme tid Israel Broussard Josh Føles lidt overset i historien, men spillet fint John Corbett Far (Dr. Covey) Varm og tilstedeværende – et roligt anker i filmen Trezzo Mahoro Lucas Lille rolle, men sympatisk nærvær De medvirkende i Hvis bare du var min udgør samlet set et cast, der fungerer som en helhed frem for en samling stjerner.

Hvorfor Hvis bare du var min stadig føles relevant i dag

Kærlighedsbreve, som aldrig skulle sendes. Følelser, man gemmer væk, fordi man er bange for at blive afvist. En pige, der er mere tryg i sin fantasi end i virkeligheden.

Det er ikke bare en teenagefilm. Det er en film om det, vi alle gør – vi holder på noget, vi burde slippe. Vi elsker i det stille, fordi det er sikrere end at elske højt.

Hvis bare du var min ramte en nerve, da den udkom på Netflix, og det er ikke tilfældigt. Jenny Hans roman og denne filmatisering taler til noget universelt – uanset om du er 16 eller 46. Teenage romance er ikke bare for teenagere. Det er for alle, der kan huske, hvordan det føltes at have alt på spil i et enkelt blik.

Filmen kom på et tidspunkt, hvor streamingtjenester som Netflix begyndte at satse mere på følelsesladede ungdomsfilm frem for store blockbusters – og Hvis bare du var min blev hurtigt et af de bedste eksempler på, hvad det format kan, når det lykkes.

Afslutning

Jeg er ikke romantiker, fordi livet er enkelt. Jeg er romantiker, fordi det ikke er. Og det er præcis derfor, en film som Hvis bare du var min betyder noget for mig.

Den minder mig om, at det er okay at føle meget. At kærlighedsbreve – selv dem, der aldrig sendes – er vigtige. At de følelser, vi gemmer væk, er præcis dem, der definerer os.

Du behøver ikke elske romantiske komedier for at elske denne her. Du skal bare være villig til at lade den komme tæt på.

Og hvis du gør det – den bliver hos dig.