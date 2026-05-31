Jeg husker stadig, hvordan jeg satte mig ned foran skærmen med en kop te og tænkte, at det nok bare var endnu en ungdomsserie om teenagers med dramatiske problemer. Jeg tog fejl. Euphoria er ikke bare en serie – det er noget, der borer sig ind under huden og bliver der, længe efter du har lukket skærmen. Hvis du spørger mig, om du skal se den, er svaret ja. Men gå ind med åbne øjne, for det her er ikke let underholdning.

Medvirkende i Euphoria er noget af det stærkeste, jeg har set samlet på én skærm. Zendaya bærer serien med en ro og intensitet, der er næsten ubærlig at se på – på den gode måde.

Hvordan føltes Euphoria?

Der er serier, man ser. Og så er der serier, man mærker. Euphoria tilhører den anden kategori.

Jeg mærkede den.

Fra første episode er der en uro i maven, der ikke forsvinder. Det handler om Rue Bennett, en ung pige der kæmper med afhængighed, kærlighed og det at bare eksistere i en verden, der føles for stor og for hård. Zendaya spiller hende med en sårbarhed, der aldrig føles performet. Det er ikke en skuespillerinde, der “spiller sårbar” – det er en kvinde, der lader dig ind i noget virkeligt.

Serien er skabt af Sam Levinson og produceret via HBO, og den sendes i to sæsoner – begge tilgængelige på streaming. Stemningen er tung, smuk og af og til næsten ubærlig at sidde med. Men jeg blev siddende.

Relationer og kemi

Det er her, Euphoria virkelig skiller sig ud. Relationerne føles ægte – ikke fordi de er perfekte, men fordi de er rodet og smertefulde og genkendelige på en måde, der gør ondt.

Zendayas Rue og Hunter Schafers Jules Vaughn er seriens hjerte. Deres forbindelse er kompleks, skrøbelig og fyldt med den slags usagt kærlighed, der kan knuse et hjerte uden et eneste ord. Hunter Schafer bringer noget uerstatteligt til Jules – en blødhed og et mod på samme tid.

Jacob Elordi som Nate Jacobs er en karakter, jeg virkelig ikke kan lide – og det er præcis det, han skal være. Han spiller en ung mand med kontrol og vrede indeni, og det er ubehageligt at se. Ubehageligt på den rigtige måde.

Sydney Sweeney som Cassie Howard er måske den karakter, jeg sidder med mest. Hun er sårbar, hun vil elske og elskes, og hun gør ting, man ikke kan forsvare. Men man forstår hende. Det er svært at forklare, men det føles ægte.

De øjeblikke der blev hos mig

Der er øjeblikke i Euphoria, som ikke er store dramatiske scener. Det er de små ting.

Et blik. En pause. En sætning sagt for roligt.

Jeg husker en scene, hvor Rue bare sidder. Ikke gør noget. Bare sidder. Og alligevel er alt sagt. Det er den slags television, der giver dig respekt for skuespillerne – og for dig selv som seer, fordi serien stoler på, at du kan mærke det, uden at det bliver forklaret.

Jules og Rues øjeblikke sammen – de lyse og de mørke – er dem, jeg vender tilbage til i tankerne. Den slags kærlighed, der ikke er nem, men som er virkelig.

Det der ikke helt ramte

Jeg vil være ærlig. Der er øjeblikke, hvor Euphoria føles som om den ved, den er smuk. Og det kan skabe en lille afstand.

Af og til sidder jeg og tænker: er det her for min skyld, eller for seriens skyld? Det er ikke et kæmpe problem, men det er der. Nogle biroller føles underudviklet – som om de eksisterer for at støtte de store karakterer, men aldrig helt får lov at blive rigtige mennesker.

Og serien kan til tider være tung på en måde, der gør det svært at trække vejret. Det er ikke en fejl, men det er en advarsel: Euphoria kræver noget af dig.

Sofie Hjertes vurdering 💔 Ramte mig hårdt Jeg sad stille lidt for længe bagefter. Ikke fordi alt var perfekt, men fordi noget føltes ægte – og fordi Zendaya og resten af medvirkende i Euphoria gav mig noget, jeg ikke havde bedt om, men alligevel trængte til. Den her serie sætter sig fast og er ikke til at ryste af sig.

Medvirkende i Euphoria Skuespiller Rolle Note Zendaya Rue Bennett Ubetinget seriens sjæl – føles ægte til det sidste Hunter Schafer Jules Vaughn Bringer blødhed og mod på én gang Jacob Elordi Nate Jacobs Ubehagelig på præcis den rigtige måde Sydney Sweeney Cassie Howard Sårbar og menneskelig – man forstår hende, selv når man ikke burde Alexa Demie Maddy Perez Stærk og følelsesladet – fylder rummet Maude Apatow Lexi Howard Rolig tilstedeværelse der vokser på én Angus Cloud Fezco Varm og jordnær – en af seriens mest ægte karakterer Storm Reid Gia Bennett Rummer en stille smerte, der sidder fast Nika King Leslie Bennett Moderen med hjerte – føles autentisk Eric Dane Cal Jacobs Kompleks og svær at se på – det er meningen Barbie Ferreira Kat Hernandez Starter stærkt, men forsvinder lidt hen ad vejen Colman Domingo Ali Seriens moralske kompas – roligt og smukt

Hvorfor Euphoria stadig føles relevant i dag

Euphoria handler om teenage-liv, high school og afhængighed – men det er ikke det, serien egentlig handler om. Den handler om at være et menneske i en verden, der forventer for meget og tilbyder for lidt.

Den taler til unge, der vokser op med sociale medier og kroppe og forventninger og kærlighed, der er alt for stor og alt for kompliceret. Men den taler også til dem af os, der er voksne nu og husker, hvordan det føltes.

Skuespillerne i Euphoria – og især Zendaya – løfter temaer som psykisk sygdom, identitet, seksualitet og kærlighed på en måde, der ikke forklarer eller løser noget. Den viser bare. Og det er mere end nok.

Det er en amerikansk ungdomsserie produceret af HBO – men den føles ikke som en. Den føles universal.

Afslutning

Jeg tænker stadig på Rue Bennett. På Jules. På de øjeblikke, der ikke siger noget højt, men alligevel siger alt.

Euphoria er ikke nem. Den er ikke tryg. Men den er ægte – og det er sjælden valuta i en verden fyldt med serier, der ligner hinanden.

Hvis du er klar til at føle noget, er den her. Den venter.

Den blev hos mig.