Jeg er ikke den type, der sætter sig ind i en biografsal og forventer at blive rørt til tårer af en film om biler og eksplosioner. Men der er noget ved Fast & Furious-universet, som har gjort mig blød helt siden starten – og det er ikke bilerne. Det er aldrig været bilerne. Det er den her hårdnakkede tro på, at familie er det eneste, der virkelig betyder noget.

Da jeg satte mig ned med Fast X, havde jeg blandede forventninger. Franchise’en er stor, høj og til tider lidt for meget. Men jeg gav den en chance – og jeg er glad for det. Ikke fordi den er perfekt. Men fordi den minder mig om noget ægte, midt i al det kaotiske.

Medvirkende i Fast X er et imponerende ensemble af kendte ansigter, og det mærker man. Der er energi i rummet, selv når det hele bliver lidt for stort.

Hvordan føltes Fast X?

Første gang Jason Momoa træder ind på lærredet som skurken Dante Reyes, mærker jeg noget skifte. Han er ikke den sædvanlige kolde, beregnende antagonist. Han er varm, charmerende og dybt, dybt skadet. Det er en kombination, der gør mig urolig på den rigtige måde.

Fast X føles som en film, der ved den er den næstsidste dans. Der er en desperation i historien – en fornemmelse af, at alt nu er på spil. Vin Diesel som Dom Toretto bærer den tyngde godt. Hans kærlighed til sin familie er ikke et script-element. Det føles som hans hjertekammer.

Ramte den mig som en intim dramafilm? Nej. Men ramte den mig som en blockbuster, der faktisk husker at have et hjerte? Ja. Jeg mærkede den.

Relationer og kemi

Det er her, medvirkende i Fast X virkelig skinner – eller nogle gange ikke helt gør.

Michelle Rodriguez som Letty er stadig et af mine yndlingsmennesker i hele The Fast Saga. Der er en ro i hende, en styrke, der ikke er rå eller hård, men dybt menneskelig. Hendes forhold til Dom er ikke glamourøst. Det er slidsomt og ægte, og det kan jeg godt lide.

Tyrese Gibson og Ludacris som Roman og Tej fungerer stadig som den lettere luft i en ellers tung film. De er filmens hjertebanken – de minder os om, at venskab også kan se ud som fjollede jokes og ukuelig loyalitet.

John Cena vender tilbage som Jakob, Doms bror, og her er faktisk noget, der overrasker mig. Forholdet mellem de to brødre rummer mere end jeg forventede. Der er sår, der ikke er helet, og det mærker man.

Brie Larson kommer ind som et nyt ansigt i familien, og jeg synes faktisk, hun finder sin plads naturligt. Hun føles ikke som et forceret tilskud. Det er rart.

Nathalie Emmanuel som Ramsey og Sung Kang som Han er begge med, og de er med til at give filmen fornemmelsen af, at ingen efterlades – hverken karaktererne eller os som publikum.

De øjeblikke der blev hos mig

Der er et øjeblik – og jeg vil ikke sige for meget – hvor Dom og hans søn er sammen, og det er stille. Ingen eksplosioner. Ingen biler. Bare en far og et barn, og den tyngde af at ville beskytte nogen for enhver pris.

Det øjeblik ramte mig.

Og så er der Jason Momoa. Dante Reyes er den slags skurk, man ikke glemmer, fordi han ikke er ond for ondskabens skyld. Han er ond fordi han har mistet noget. Og i et kort, stille sekund kan man næsten forstå ham. Det er ubehageligt. Det er godt.

Charlize Theron som Cipher er stadig en fryd at se. Der er en kulde i hende, der kontrasterer smukt med Momoas varme kaos. De er hinandens modsætninger, og det fungerer.

Jason Statham dukker op, og der er et øjeblik af næsten barnlig glæde ved at se ham – som om filmen ved præcis, hvad den giver os, og siger: “Værsgo.”

Scott Eastwood er også med, og selvom hans rolle ikke er den dybeste, er han en del af det store billede, der holder The Fast Saga sammen.

Det der ikke helt ramte

Jeg vil ikke lyve. Der er scener, hvor jeg lænede mig lidt tilbage og tænkte: nu er det for meget.

Fast X er stor. Meget stor. Og nogle gange føles størrelsen som en undskyldning for ikke at gå dybere ind i de relationer, jeg faktisk holder af. Jeg ville have haft mere tid med karaktererne – mindre spektakel, mere sjæl.

Instruktør Louis Leterrier giver filmen et godt drive, men der er øjeblikke, hvor jeg savner, at vi bare… stopper op. Trækker vejret. Lader en scene leve lidt længere.

Og ja – slutningen efterlader en med en åben mund. Det er bevidst. Det er en cliffhanger. Men det efterlader mig også lidt tom, for jeg ville have haft noget at holde fast i.

Sofie Hjertes vurdering 🫀 Blev hos mig Fast X er ikke en film, der knuser én. Men den er heller ikke tom. Jason Momoas Dante Reyes alene er grunden til, at jeg sad og tænkte på filmen dagen efter. Der er noget i ham – og i Doms kærlighed til sin familie – der føltes ægte nok til at bide sig fast. Den blev hos mig. Ikke i hjertet, men et sted lige ved siden af.

Medvirkende i Fast X Skuespiller Rolle Note Vin Diesel Dom Toretto Bærer filmens hjerte – føles ægte Jason Momoa Dante Reyes Filmens mest overraskende og mindeværdige præstation Michelle Rodriguez Letty Stærk og menneskelig – en af seriens bedste Tyrese Gibson Roman Pearce Varm og sjov – giver filmen luft Ludacris Tej Parker Trofast og charmerende – fungerer altid John Cena Jakob Toretto Overrasker positivt – mere dybde end ventet Brie Larson Nyt ansigt i familien Finder sin plads naturligt Charlize Theron Cipher Kold og præcis – en fryd at se Jason Statham Deckard Shaw Kort men virkningsfuldt – giver glæde Sung Kang Han Velkommen tilbage – føles som hjemkomst Nathalie Emmanuel Ramsey Loyal og varm tilstedeværelse Scott Eastwood Medvirkende Solid men ikke dyb Jordana Brewster Mia Toretto Familiens ankerpunkt – rammer stille og sikkert

Hvorfor Fast X stadig føles relevant i dag

Midt i al den støj – og der er meget støj – handler Fast X om noget, vi alle kender. Frygten for at miste dem, vi elsker. Behovet for at høre til. Smerten ved at blive svigtet af nogen, man troede på.

The Fast Saga er blevet kritiseret i årevis for at være urealistisk, overdreven og formelbaseret. Og ja, det er det. Men der er noget ved den vedvarende pointe om, at familie ikke er blod, men valg – som ikke bliver mindre sand, fordi den siges i en actionfilm.

I en tid, hvor vi alle navigerer i splittede relationer, ensomhed og behovet for at høre til noget, rammer Fast & Furious’s univers faktisk noget. Ikke med finesse. Men med kraft.

Medvirkende i Fast X er desuden et billede på Hollywood i 2023 – mangfoldigt, globalt og med plads til både nye og gamle ansigter. Det er ikke ligegyldigt.

Afslutning

Jeg kom ikke ind i Fast X og forventede at føle noget. Jeg kom ind og tænkte: det er nok bare biler og kaos igen. Og der er biler. Der er kaos. Men der er også Jason Momoa, der spiller en mand, der er ødelagt af sorg på en måde, der er svær at ryste af sig. Der er Vin Diesel, der ser på sin søn med øjne, der siger alt det, han ikke kan sige med ord. Og der er en hel familie af skuespillere i Fast X, der har gjort dette univers til mere end det burde være.

Den er ikke perfekt. Men den er ægte nok.

Det føltes ægte.