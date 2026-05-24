Jeg startede filmen en aften, hvor jeg egentlig bare ville have noget at se. Jeg endte med at sidde meget stille bagefter – ikke rystet, men mærket. The Captive er ikke en film, der råber ad dig. Den hvísker. Og det er præcis det, der gør den svær at ryste af sig.

Hvordan føltes The Captive?

Der er noget ved denne film, som ingen anden thriller helt gør på samme måde. Den handler ikke om action. Den handler om smerten ved ikke at vide. Om hvad der sker med et menneske – med en familie – når otte år går, og et svar aldrig rigtig kommer.

Atom Egoyan har instrueret en film, der føles som et åbent sår. Den er langsom på den måde, som rigtig sorg er langsom. Der er ingen hurtige løsninger, ingen lette øjeblikke af lettelse. Jeg mærkede den.

Filmen følger eftersøgningen af en ung pige, Cassandra, som forsvandt som barn. Hendes far Matthew er stadig fanget i det øjeblik – år efter. Hendes mor Tina er brudt i stykker på en anden måde. De er begge kidnappet af savnet, selvom det er datteren, der bogstaveligt talt er kidnappet. Det er den slags dobbeltbetydning, som sidder fast i en.

Ramte den? Ja. Men ikke let. Det er en film, man skal have tålmodighed til.

Læs også artiklen medvirkende i The Tourist

Relationer og kemi

Det der virkelig berørte mig var det, der ikke siges mellem karaktererne. Ryan Reynolds spiller Matthew – og han bærer noget tungt i den rolle, som jeg ikke forventede af ham. Han er mere tilbageholdt her end i meget andet, han har lavet, og det virker. Hans sorg er ikke dramatisk. Den er bare… til stede. Som en sten i lommen, der trækker ned.

Mireille Enos som Tina er det følelsesmæssige hjerte i filmen. Hun spiller en kvinde, der er gået i stykker på den stille måde – ikke i drama, men i afstand. Hendes forhold til Matthew er koldt og smertefuldt, og det føles ægte. Parforhold der overlever – eller forsøger at overleve – et barns forsvinden er sjældent skildret så nøgternt.

Scott Speedman og Rosario Dawson spiller de to efterforskere, der forsøger at opklare sagen. Deres samspil er professionelt og troværdigt, selvom det aldrig rigtig når samme følelsesmæssige dybde som de to forældre.

Kevin Durand som antagonisten er ubehagelig på den rigtige måde. Ikke karikeret. Bare stille og farlig.

De øjeblikke der blev hos mig

Der er et øjeblik – jeg vil ikke sige for meget – hvor en lille detalje afslører, at Cassandra stadig er i live. Og det er ikke skildret med musik og store kamerasvingninger. Det sker bare, stille og næsten hverdagsagtigt. Det ramte mig langt hårdere end noget dramatisk ville have gjort.

Jeg husker også scenen, hvor Matthew sidder i sin bil og bare… er der. Ingen dialog. Ingen forklaring. Men jeg forstod alt.

Det er i de øjeblikke – de små, menneskelige, tavse øjeblikke – at The Captive viser, hvad den kan.

Læs også artiklen medvirkende i The Notebook

Det der ikke helt ramte

Jeg vil være ærlig: filmen er ikke let at følge. Tidslinjen hopper frem og tilbage, og det kræver, at man er til stede. Nogle gange følte jeg mig lidt på afstand – som om filmen holdt mig ude med vilje.

Og Rosario Dawsons karakter fortjente mere. Hun er stærk, men bruges ikke fuldt ud. Jeg ville have vidst mere om hende, set mere af hvad hun bar på.

Det er heller ikke en film for dem, der vil have svar pakket ind med sløjfe. Den er åben og ubehagelig på steder, og det er bevidst – men det gør den svær at anbefale til alle.

Sofie Hjertes vurdering 🫀 Blev hos mig Jeg sad ikke stille i timevis, men den kom tilbage til mig dagen efter. Billedet af en far, der stadig leder. En mor, der ikke kan komme videre. Et barn, vi kun ser i glimt. Det er ikke en film, der giver dig varme – men den giver dig noget ægte. Og det er nok til, at den fortjener en plads i mig.

Medvirkende i The Captive – Cast og roller Skuespiller Rolle Note Ryan Reynolds Matthew Overraskende tilbageholdt – føles ægte og tung Mireille Enos Tina Filmens følelsesmæssige anker – stærk og smertefuld Scott Speedman Jeffrey Troværdig, men mangler lidt dybde Rosario Dawson Nicole Kompetent og nærværende – fortjener mere plads Kevin Durand Mika Ubehagelig på den rigtige måde – ikke overdrevet Alexia Fast Cassandra (ældre) Svær rolle – håndteres med ro og nærvær Medvirkende i The Captive er en stærk samling af skuespillere, der løfter et følelsesmæssigt tungt manuskript.

Læs også artiklen medvirkende i The Proposal

Hvorfor The Captive stadig føles relevant i dag

Vi lever i en tid, hvor vi konstant forventer svar. Hurtige svar. Afslutning. En algoritme der finder det vi leder efter. The Captive minder os om, at virkeligheden ikke altid giver det.

Historien om en families opbrud – om hvordan savn kan ødelægge det, der ellers holdt to mennesker sammen – er tidløs. Den taler til noget fundamentalt i os: frygten for at miste dem vi elsker, og det umulige i at gå videre, når vi ikke ved hvad der skete.

I en verden fuld af crime-podcasts og true crime-serier er det let at gøre kidnapning til underholdning. The Captive nægter det. Den insisterer på, at der er rigtige mennesker bag. Rigtige sår. Det er ubehageligt. Det er nødvendigt.

Instruktør Atom Egoyan – der bl.a. fik filmens canadiske produktion vist på Cannes Film Festival i 2014 – har altid interesseret sig for det, der gemmer sig under overfladen i menneskelige relationer. Her er han tro mod det.

Afslutning

Jeg tænker stadig på Matthew i sin bil. På Tinas øjne, der ser et sted hen, ingen andre kan se. På det øjeblik, der afslørede alt og ingenting på samme tid.

The Captive er ikke en film, der giver dig ro. Men den giver dig noget at bære på. Og indimellem er det præcis det, man har brug for fra en film.

Den blev hos mig.