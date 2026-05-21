Jeg har altid haft et særligt forhold til de historier, der ikke bare handler om kampe og sejre – men om hvem vi er, når alt det vi kendte, er væk. Ahsoka er sådan en serie. Den er ikke bare endnu en Star Wars-fortælling. Den er noget langsommere, mere melankolsk og på sine bedste øjeblikke næsten smertefuldt smukt. Jeg gik ind i den med forventninger og kom ud med noget, jeg ikke helt havde regnet med: en slags ro, blandet med savn.

Serien er tilgængelig på Disney+ og er skabt af Dave Filoni, som har fulgt Ahsoka Tano siden Clone Wars. Det mærker man. Der er kærlighed her. Meget af den.

Hvordan føltes Ahsoka?

Første gang jeg satte mig ned med Ahsoka, var jeg forberedt på action. Jeg fik noget andet. Serien bevæger sig stille. Den trækker vejret langsomt. Og i begyndelsen var jeg ikke sikker på, om det var en styrke eller en svaghed.

Men så begyndte den at ramme mig.

Ahsoka handler om en kvinde, der har mistet meget – og som bærer det i sin krop. Rosario Dawson spiller Ahsoka Tano i live-action, og hun gør det med en tilbageholdenhed, der til tider føles næsten for stille – men som langsomt åbner sig, som en blomst der ikke har det travlt. Jeg mærkede den.

Det er ikke en serie, der råber på din opmærksomhed. Den venter på, at du giver den din. Og når du gør det, belønner den dig.

Relationer og kemi

Det er i relationerne, at Ahsoka virkelig lever – og på sine bedste øjeblikke, virkelig glimter.

Forholdet mellem Ahsoka og Sabine Wren, spillet af Natasha Liu Bordizzo, er seriens hjerte. De er som mester og elev, men ikke på den måde vi kender det fra Star Wars. Der er sår imellem dem. Gammel smerte. Uafklarede ting. Og netop det gør dem troværdige. De to skuespillere formår at spille det, der ikke siges – og det er sjældent og smukt.

Eman Esfandi som Ezra Bridger bringer noget lysere og varmere ind. Hans energi er umiddelbar, og hans gensynsscener føles som at puste ud efter at have holdt vejret for længe.

Og så er der Lars Mikkelsen som Grand Admiral Thrawn – den ikoniske skurk fra Star Wars Rebels, som han tidligere har lånt sin stemme til i animationsserien. At se ham i live-action er noget særligt. Han er iskold og beregnende, uden at overdrive et eneste sekund. Han behøver ikke råbe for at true. Det er tilstrækkeligt.

Mary Elizabeth Winstead som Hera Syndulla er en anden, jeg gerne ville have haft endnu mere af. Hun har en varme og autoritet, der gør hende til en af de mest troværdige karakterer i hele Star Wars-universet.

Og Hayden Christensen vender tilbage som Anakin Skywalker. Jeg vil ikke sige for meget. Men jeg sidder stadig og tænker på det.

De øjeblikke der blev hos mig

Der er et øjeblik – stille, næsten hverdagsagtigt – hvor Ahsoka ser på noget i det fjerne. Ingen replik. Ingen musik. Bare hendes ansigt. Og alligevel følte jeg, at jeg forstod alt.

Det er de øjeblikke, serien er bedst til. Ikke de store slag, ikke de dramatiske afsløringer – men de kleine, menneskelige sekunder, hvor en karakter bare er et sted, og vi er med dem.

Jeg mærkede også Sabines kamp indeni sig selv. Hendes rejse er ikke lineær eller nem, og der er scener, hvor man kan se, at Natasha Liu Bordizzo spiller med hele sit hjerte. Det føltes ægte.

Det der ikke helt ramte

Ahsoka er ikke fejlfri. Der er episoder, der bevæger sig for langsomt, selv for en serie der lever af eftertænksomhed. Nogle gange sad jeg og ventede på, at noget ville slå mig – og det skete ikke.

Og for dem, der ikke kender til Star Wars Rebels eller Clone Wars, kan serien føles lukket. Som et selskab, der taler om fælles minder, du ikke var med til at skabe. Ikke fordi de er eksklusive – men fordi der er så mange lag af fortid, som serien ikke altid har tid til at forklare.

Det er en sårbarhed ved serien, og jeg synes ærlig talt, det er lidt synd. For følelserne er universelle, selv hvis historien ikke er det.

Sofie Hjertes vurdering 🫀 Blev hos mig Ahsoka er ikke den serie, der vælter dig omkuld. Men den er den slags serie, du tænker på dagen efter. Og dagen derefter. Rosario Dawson, Lars Mikkelsen og Natasha Liu Bordizzo bærer noget ægte imellem dem, og i sine bedste øjeblikke rammer serien et sted, jeg ikke vidste var åbent. Den er ikke perfekt – men den er oprigtig. Og det er sværere at lave end man tror.

Medvirkende i Ahsoka Her er et overblik over de vigtigste skuespillere i Ahsoka og de karakterer, de spiller: Skuespiller Rolle Note Rosario Dawson Ahsoka Tano Tilbageholdt og dyb – føles ægte Natasha Liu Bordizzo Sabine Wren Spiller med hele sit hjerte Mary Elizabeth Winstead Hera Syndulla Varm og troværdig, ville ønske der var mere af hende Lars Mikkelsen Grand Admiral Thrawn Iskoldt mesterværk – skurken vi ikke glemmer Eman Esfandi Ezra Bridger Bringer lys og lethed ind i mørket Hayden Christensen Anakin Skywalker Følelsesmæssigt tungt på den bedste måde Ray Stevenson Baylan Skoll Kompleks og gådefyldt – rammer ikke altid, men fascinerer Ivanna Sakhno Shin Hati Kold energi, men savner lidt dybde David Tennant Huyang (stemme) Charmerende tilstedeværelse, føles som et gammelt bekendtskab

Hvorfor Ahsoka stadig føles relevant i dag

Ahsoka handler ikke egentlig om rumskibe og lyssverd. Det er bare det, historien bruger som ramme. I sin kerne handler serien om sorg og om at bære noget tungt uden at lade det definere dig. Den handler om svigtet tillid, om genforening og om spørgsmålet: Hvad skyldes vi hinanden, når vi har svigtet hinanden?

I en tid, hvor alt bevæger sig hurtigt og lydløst glider forbi, føles det næsten revolutionært at se en serie, der tør stå stille og spørge: Hvem er du nu?

Ahsoka Tano er en Jedi, der forlod ordenen. En elev, der mistede sin mester. En kvinde, der har overlevet det, der burde have knækket hende. Og alligevel er hun her. Det er noget, jeg kan mærke i mit eget bryst.

Star Wars har altid handlet om håbet. Ahsoka handler om det håb, der stadig er der, selv når du ikke længere er sikker på, du fortjener det.

Afslutning

Jeg gik ind i Ahsoka som en tilskuer. Jeg kom ud som en, der sidder og tænker på, hvad det vil sige at tilgive sig selv. Det var jeg ikke forberedt på.

Den er ikke til alle. Den kræver tålmodighed og en villighed til at lade ting sætte sig, fremfor at vente på næste eksplosion. Men hvis du giver den din tid – og dit hjerte – så tror jeg, den giver noget tilbage.

Den blev hos mig.