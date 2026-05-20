Jeg satte mig ned med To Catch A Killer en aften, hvor jeg ikke vidste, hvad jeg havde brug for. Noget tungt, noget ægte – ikke noget, der bare gled forbi. Og filmen leverede præcis det. Den er ikke let at se. Den er ikke meningen, at den skal være det. Men den rammer et sted, som ikke er til at ignorere, og det er sjældent nok til, at det er værd at tale om.

To Catch A Killer fra 2023 er en thriller, der handler om mere end mordet. Den handler om mennesker, der er brudte på forhånd – og hvad der sker, når de møder noget, der er endnu mere brudt end dem selv. Det er ikke en romantisk film. Slet ikke. Men den har en slags menneskelig varme gemt i det kolde, og den varme sidder stadig i mig.

Hvordan føltes To Catch A Killer?

Der er film, man ser, og film man mærker. To Catch A Killer er den anden slags.

Fra første scene er der en tyngde i luften. En uro. Det er nytårsnat i Baltimore, og noget er galt – dybt, uopretteligt galt. Og inden man overhovedet har nået at orientere sig, er man allerede inde i filmens verden på en måde, der ikke slipper én.

Jeg sad ikke og tænkte på, om det var realistisk. Jeg sad og mærkede det. Der er en oprigtighed i måden, filmen behandler sine karakterer på – ingen er helte i den klassiske forstand, og ingen er entydigt onde. Alle er bare mennesker, der prøver at klare sig i noget, der er for stort til dem. Det føltes ægte.

Filmen er mørk. Det skal man vide, inden man starter. Men mørket føles aldrig meningsløst. Det tjener historien, og det tjener de mennesker, historien handler om.

Relationer og kemi

Det centrale i filmen er forholdet mellem de to efterforskere – og det er her, To Catch A Killer virkelig lever.

Shailene Woodley spiller Eleanor Falco, en ung politibetjent i Baltimore, der bliver trukket ind i efterforskningen af et masseskyderi på nytårsnat. Ben Mendelsohn spiller FBI-agent Geoffrey Lammark, den erfarne og slidte mand, der ser noget i hende, som han ikke kan forklare med ord.

Kemien mellem dem er ikke romantisk – og det er faktisk det, der gør den så interessant. Den er baseret på en slags gensidig anerkendelse. Han ser hende, før hun ser sig selv. Og hun udfordrer ham, uden at hun ved, at hun gør det. Det er et forhold bygget på tillid, på tvivl og på noget, der minder om håb – selv i en film, der handler om det modsatte af håb.

Woodley er utrolig i rollen. Der er øjeblikke, hvor hun ikke siger noget – og alligevel er det hende, man ser. Mendelsohn er som altid en mand, der bærer hele sin karakters livshistorie i blikket, og her er det ikke anderledes. De fungerer sammen på en måde, der ikke føles konstrueret. Det føltes ægte.

De øjeblikke der blev hos mig

Der er et par scener i To Catch A Killer, som jeg ikke kan ryste af mig.

Det er ikke de store, dramatiske scener. Det er de stille ones. Det øjeblik, hvor Eleanor sidder alene og bare er til stede med det, hun ved – og det hun ikke tør sige højt endnu. Det øjeblik, hvor Lammark ser på hende med en blanding af træthed og noget, der ligner kærlighed – ikke romantisk, men menneskelig. Den slags kærlighed, der handler om at se et andet menneske og vælge at blive.

Der er også filmens grundlæggende præmis, som sidder i mig. Et masseskyderi. Gerningsmanden. Sporene, der ikke leder derhen, man forventer. Det er ikke fortalt som en puzzle-thriller, der belønner én for at tænke rigtigt. Det er fortalt som en menneskelig historie, der spørger: Hvad driver nogen til det her? Og hvad driver andre til at finde svaret?

Jeg mærkede den.

Det der ikke helt ramte

Jeg vil være ærlig: Der er steder i filmen, hvor tempoet daler på en måde, der trak mig lidt ud af oplevelsen. Ikke fordi der sker for lidt, men fordi visse sekvenser føles som om, de kredser om sig selv lidt for længe.

Og så er der plottet – som er stærkt, men som til tider prioriterer gåden frem for menneskene bag den. Der er øjeblikke, hvor jeg ville ønske, vi kom tættere på karaktererne. Ikke mere information om efterforskningen, men mere om dem. Hvad de bærer. Hvad de frygter.

Det er en mild kritik. Fordi det, filmen gør godt, gør den rigtig godt. Men der var potentiale til at gå endnu dybere, og det følte jeg ikke altid, den greb.

Sofie Hjertes vurdering 🫀 Blev hos mig Jeg tænkte på Eleanor, da jeg gik i seng. Ikke fordi hun er en karakter, man let glemmer – men fordi noget ved hende føltes genkendeligt. Den måde hun bærer sig selv på. Den måde, hun prøver at bevise noget, hun ikke engang er sikker på, at hun selv tror på. To Catch A Killer er ikke den film, der knuser én. Men den er heller ikke den film, man bare lukker ned og glemmer. Den blev hos mig.

Medvirkende i To Catch A Killer Her er et overblik over de medvirkende i To Catch A Killer – skuespillerne bag de centrale roller: Skuespiller Rolle Note Shailene Woodley Eleanor Falco Bærer filmen på sine skuldre – føles ægte Ben Mendelsohn Geoffrey Lammark Stærk og nuanceret – mangler ingenting Jovan Adepo Lammark Troværdig tilstedeværelse Ralph Ineson Agent Harrelson Mørk og markant Rosario Dawson Medvirkende rolle Solid, men underudnyttet

Hvorfor To Catch A Killer stadig føles relevant i dag

To Catch A Killer handler på overfladen om et masseskyderi og jagten på en gerningsmand. Men under overfladen handler den om noget, vi alle kender: følelsen af at blive set, når man er vant til at være usynlig.

Eleanor Falco er ikke en superhelt. Hun er en ung kvinde med sine egne sår, der tilfældigvis har noget, som systemet har brug for – men som systemet aldrig ville have ledt efter af sig selv. Det siger noget om, hvem vi vælger at lytte til. Og hvem vi overser.

I en tid, hvor masseskyderier desværre er en del af den globale virkelighed, vælger filmen ikke at sensationalisere. Den spørger i stedet: Hvad sker der indeni? Hos ofrene, hos efterforskerne, hos os som samfund? Det er et modigt valg, og det giver filmen en relevans, der rækker ud over dens genre.

Den minder os om, at bag enhver tragedie er der mennesker, der bærer det bagefter. Og at det at forsøge at forstå det – at forsøge at fange det – koster noget.

Afslutning

Jeg er ikke sikker på, at To Catch A Killer er en film for alle. Den kræver tålmodighed. Den kræver, at man er villig til at sidde med ubehaget lidt længere, end man måske har lyst til.

Men hvis man giver den den tid – tror jeg, den giver noget tilbage.

Eleanor Falco er en karakter, jeg ikke hurtigt glemmer. Og det forhold, hun danner med Lammark – det ufuldstændige, ærlige, menneskelige forhold – er noget, jeg savner i mange andre film. Det var ikke perfekt. Men det føltes ægte.

Og det er nok til, at jeg er glad for, at jeg satte mig ned den aften.

– Sofie Hjerte

“Jeg mærkede den.”