Der er film, man sætter sig ned med en kop te til, og bare ved, at man kommer til at have det godt bagefter. Ticket to Paradise er en af dem. Jeg valgte den en aften, hvor jeg havde brug for noget varmt og lidt sjovt – ikke for dybt, ikke for kedeligt. Og den leverede præcis det, jeg havde brug for. Ikke perfekt. Men hjertelig.

Medvirkende i Ticket to Paradise tæller nogle af Hollywoods mest elskede navne, og det mærker man. Der er en selvsikkerhed over filmen, som gør den tryg at sidde med. Den ved, hvad den er. Den prøver ikke at være noget, den ikke er.

Hvordan føltes Ticket to Paradise?

Ticket to Paradise er den slags romantisk komedie, der minder dig om, hvorfor du holder af genren. Den er ikke revolutionerende. Den er ikke ophøjet kunst. Men den er varm. Og nogle gange er det præcis nok.

Jeg følte mig hjemme fra de første minutter. Filmen foregår delvist på Bali, og selv uden at have sat mine ben der, kunne jeg næsten mærke luften og lugten af solcreme og saltvand. Der er noget fristende over den stemning – noget, der får en til at trække vejret lidt dybere.

Den ramte mig ikke hårdt. Men den ramte mig. Og det er ikke en lille ting.

Relationer og kemi

Her er det, vi alle egentlig gerne vil vide: Hvordan er kemien mellem George Clooney og Julia Roberts?

Svaret er: den er rigtig god. Og det er ikke overraskende, for de to har leget lignende scener før – men her er der noget mere afslappet over det. De to spiller et skilt forældreparar, Georgia og David Cotton, der efter mange år med gensidig irritation pludselig står over for det samme problem: deres datter, Lily, er ved at gifte sig med en fremmed mand på Bali, og de vil stoppe brylluppet.

Det sjove er, at man som seer egentlig ikke er helt sikker på, hvem man holder med. Det er der noget smukt i.

Kaitlyn Dever spiller Lily, datteren, og hun er frisk og troværdig. Hendes kærlighed til den unge Balianer Gede – spillet af Maxime Bouttier – føles ikke konstrueret. Den føles ung og impulsiv og ægte, på den måde unge kærligheder kan være det, inden man har lært at beskytte sig selv.

Billie Lourd spiller Lilys bedste veninde Wren, og hun er en fornøjelse. Hun er sjov på en måde, der ikke prøver for hårdt. Hendes tilstedeværelse letter trykket, når filmen er ved at tage sig selv lidt for seriøst.

Lucas Bravo har en birolle som Pauls kæreste, og selvom han ikke har den største skærmtid, bidrager han til den samlede varme i filmen.

Medvirkende i Ticket to Paradise fungerer godt sammen. Ikke alle skuespillere i Ticket to Paradise har lange scener med hinanden, men der er en fornemmelse af, at alle ved, hvilken film de er med i – og omfavner det.

De øjeblikke der blev hos mig

Der er en scene – jeg vil ikke sige for meget – hvor Georgia og David sidder og ser på stjerner og for første gang taler rigtigt med hinanden i stedet for bare at sende stikpiller. Det er ikke dramatisk. Der er ingen stor musik. Men noget i den scene føltes sandt.

Det er de øjeblikke, Ticket to Paradise er bedst til. Ikke de store gestikuleringer. Ikke de indlysende komiske situationer. Men de små, lidt ufærdige samtaler, hvor man aner, at to mennesker stadig kender hinanden bedre end de vil indrømme.

Bali som baggrund er mere end scenografi her. Det er en slags karakter i sig selv – stedet der tvinger folk til at stoppe op og mærke noget. Jeg mærkede den.

Det der ikke helt ramte

Jeg skal være ærlig: der er scener, der er lidt for forudsigelige. Noget af komikken kom jeg på forhånd. Og der er et par øjeblikke, hvor filmen skynder sig lidt for meget forbi noget, der godt måtte have fået lov til at trække vejret mere.

Georgia og Davids baghistorie – hvorfor de faktisk gik fra hinanden – er lidt for let behandlet. Jeg ville gerne have forstået dem bedre, ikke bare set dem spille komedie. Med to skuespillere som Julia Roberts og George Clooney havde der været plads til mere.

Og Lily, trods Kaitlyn Devers fine præstation, fortjente måske en ekstra scene, der virkelig viste, hvem hun er ud over “pigen der forelsker sig”.

Men det er blid kritik. Filmen lover ikke mere, end den giver. Og det respekterer jeg.

Sofie Hjertes vurdering 🫀 Blev hos mig Jeg glemmer ikke George Clooney og Julia Roberts under stjernerne. Ikke fordi scenen var dramatisk – men fordi den føltes ægte på en stille, lidt trist og lidt håbefuld måde på én gang. Ticket to Paradise er ikke en film, der vælter dig omkuld. Men den varmer dig indefra, og den bliver siddende som en god samtale, man ikke vidste, man havde brug for.

Medvirkende i Ticket to Paradise Skuespiller Rolle Note George Clooney David Cotton Charmerende og overraskende sårbar – føles ægte Julia Roberts Georgia Cotton Stærk og morsom – kemi med Clooney er ubestridelig Kaitlyn Dever Lily Cotton Frisk og troværdig – fortjener mere skærmtid Maxime Bouttier Gede Varm tilstedeværelse – kærligheden føles reel Billie Lourd Wren Butler Lettende og sjov – holder humøret oppe Lucas Bravo Paul Charmerende birolle – mangler lidt dybde Medvirkende i Ticket to Paradise er generelt velvalgte – skuespillerne i Ticket to Paradise bærer filmen med overskud.

Hvorfor Ticket to Paradise stadig føles relevant i dag

Vi lever i en tid, hvor det at møde nogen og blive hos dem ikke er en selvfølge. Skilsmisser, distancer, liv der ikke passer. Ticket to Paradise tager det tema og pakker det ind i sol og latter og Bali – men under overfladen handler det om noget, mange kan genkende: hvad sker der med kærlighed, når den løber tør? Og kan den komme tilbage?

Den stiller spørgsmålet uden at besvare det for nemt. Og det er faktisk ret modigt for en romantisk komedie.

Der er også noget ved Lilys historie – den unge kærlighed, det impulsive valg, forældre der vil beskytte – som rammer et generationelt spændingsfelt. Hvornår er det rart, at nogen vil passe på dig? Og hvornår er det kvælende?

Det er spørgsmål, der ikke forældes. Det føltes ægte.

Afslutning

Jeg lagde Ticket to Paradise fra mig med en lille smule sol indeni. Ikke fordi alt var perfekt. Ikke fordi jeg lærte noget nyt om mig selv eller verden. Men fordi filmen var ærlig om, hvad den var – og gav det fuldt ud.

Medvirkende i Ticket to Paradise gør arbejdet med kærlighed og overskud. Og instruktør Ol Parker – der også stod bag Mamma Mia! Here We Go Again – har en fornemmelse for, hvornår romantik skal svinge og hvornår den bare skal sidde stille og lade følelserne lande.

Jeg tror, det er den slags film, man ser igen. Ikke fordi den er stor. Men fordi den er god.

FAQ – Medvirkende i Ticket to Paradise Hvem spiller hovedrollerne i Ticket to Paradise? Ticket to Paradise skuespillere i hovedrollerne er George Clooney og Julia Roberts. De spiller det skilte forældreparar David og Georgia Cotton. Hvem spiller datteren Lily i Ticket to Paradise? Kaitlyn Dever spiller Lily Cotton – datteren, hvis bryllup på Bali sætter hele historien i gang. Hvem er instruktøren bag Ticket to Paradise? Filmen er instrueret af Ol Parker, der tidligere har instrueret Mamma Mia! Here We Go Again. Hvornår havde Ticket to Paradise premiere? Filmen havde premiere i 2022. Er Ticket to Paradise værd at se? Hvis du elsker romantisk komedie med varme, humor og god kemi mellem skuespillerne – ja, absolut. Den er ikke dyb, men den er god. Hvor kan jeg se Ticket to Paradise? Ticket to Paradise kan streames på flere platforme, herunder Netflix, Prime Video, Apple TV, Viaplay og lejes digitalt hos bl.a. Blockbuster.

Sofie Hjerte skriver om film og serier med hjertet som kompasset – ikke stopuret.