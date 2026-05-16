Jeg startede Ridley en sen aften, hvor jeg egentlig bare ville have noget i baggrunden. Noget britisk og roligt, noget der ikke krævede for meget af mig. Det fik jeg ikke. Jeg fik en serie, der langsomt trak mig ind og blev der – langt efter krediteringerne rullede.

Ridley er ikke den type serie, der råber ad dig. Den hvisker. Og det er præcis derfor, den virker.

Det britiske krimidrama fra ITV handler om en pensioneret politidetektiv – en mand tynget af tab, rutine og stilhed – der bliver trukket tilbage ind i det arbejde, der engang definerede ham. Det lyder måske som en serie, du har set før. Men de medvirkende i Ridley Tv-Program giver det noget, man ikke kan imitere. Noget ægte.

Hvordan føltes Ridley Tv-Program?

Der er en særlig ro over serien, som jeg ikke var forberedt på. Den tager sig tid. Den lader pauserne fylde noget. Og det er netop i de pauser, at man begynder at mærke, hvem disse mennesker er – ikke hvad de gør, men hvem de er.

Adrian Dunbar spiller den pensionerede politimand Alex Ridley, og han bærer hele serien på en måde, der føles naturlig snarere end anstrengt. Han er ikke helten med kappe. Han er en mand, der stadig arbejder sig gennem sorg og forsøger at finde mening i det eneste, han kan – nemlig at løse forbrydelser.

Det ramte mig. Ikke fordi det var dramatisk. Men fordi det var stille og ægte på én gang.

Relationer og kemi

Det er her, skuespillerne i Ridley Tv-Program for alvor skinner. Bronagh Waugh spiller Carol Farman, Ridleys tidligere kollegas datter og nu hans kontaktpunkt til politiet. Deres relation er ikke enkel. Den er ikke romantisk på en pæn måde. Den er sammensat af loyalitet, fortid og ting, der aldrig helt bliver sagt.

Jeg elsker relationer, der ikke bliver forklaret til døde. Der er ingen lange monologer om, hvad Carol føler over for Ridley. Det behøver der ikke være. Man ser det i blikket, i måden hun stanser op, i det hun vælger ikke at sige.

Terence Maynard og George Bukhari er også blandt de medvirkende i Ridley Tv-Program, og de tilfører serien en fornemmelse af, at der er en verden uden om Ridley selv – at politiet er et sted med sine egne dynamikker, sine egne frustrationer og sine egne små sejre.

Det føles ægte.

De øjeblikke der blev hos mig

Det er ikke de store afsløringer, jeg husker. Det er de små ting.

En scene, hvor Ridley sidder alene med en drink og et instrument – og man bare ser ham. Ikke tænke på sagen. Bare eksistere i det tomrum, som livet efterlader. Jeg sad stille lidt for længe bagefter.

Bronagh Waughs Carol har øjeblikke, hvor hendes professionalisme krakelerer en smule – ikke dramatisk, men nok til at man ser, at hun bærer noget. Og det er den slags detaljer, der gør, at serier sidder fast.

De medvirkende i Ridley Tv-Program formår noget, som mange krimiserier mister i jagten på plot: de får os til at bry os om menneskene, ikke bare mordgåden.

Det der ikke helt ramte

Jeg vil være ærlig – og det er vigtigt for mig at sige det blidt, fordi jeg generelt holdt af serien.

Der er episoder, hvor det går lidt for stille for sig. Ikke alle afsnit bærer den samme emotionelle vægt, og ind imellem mærker man, at serien er mere interesseret i proceduren end i personerne. I de øjeblikke trækker jeg vejret og venter på, at det menneskelige vender tilbage.

Og det gør det som regel. Men vejen dertil er ikke altid lige direkte.

Det er ikke en fejl, der ødelægger oplevelsen. Men det er et sted, hvor serien kunne have taget mere risiko – turdet at blive ved menneskene lidt længere, inden den vendte tilbage til sagen.

Sofie Hjertes vurdering 🫀 Blev hos mig Ridley er ikke en serie, der skærer sig ind i dig. Den sepper stille og roligt under huden, og så er den der pludselig. Adrian Dunbar giver en præstation, der er så tilbageholdende, at den føles som noget virkeligt – og Bronagh Waughs Carol er den type karakter, jeg bliver ved med at tænke på, uden rigtig at vide hvorfor. Det er ikke perfekt. Men det er ægte nok til, at det tæller.

Medvirkende i Ridley Tv-Program Skuespiller Rolle Note Adrian Dunbar Alex Ridley Føles ægte – bærer serien med stille styrke Bronagh Waugh Carol Farman Kompleks og troværdig – et af seriens hjerte Terence Maynard – Solid tilstedeværelse, tilfører dybde George Bukhari – Frisk energi, fungerer godt i ensemblet

Hvorfor Ridley Tv-Program stadig føles relevant i dag

Vi lever i en tid, hvor vi alle kender nogen – eller måske er selv den person – der har mistet noget og ikke helt ved, hvad de skal stille op med resten. Ridley handler om det. Om at finde en grund til at stå op, om at bruge det, man er god til, selvom det ikke løser det, der virkeligt gør ondt.

Det britiske krimidrama fra ITV berører temaer som sorg, identitet og det at høre til et sted. Og i en tid, hvor vi alle i en vis forstand finder vores vej tilbage til noget – er det svært ikke at genkende noget af sig selv i Alex Ridley.

De medvirkende i Ridley Tv-Program giver disse temaer krop. De er ikke symbolfigurer. De er mennesker. Og det er det, der gør serien vedkommende.

Ridley sæson 1 og sæson 2 er begge tilgængelige, og det er rart at vide, at der er mere af den stemning at vende tilbage til.

Afslutning

Jeg tænker stadig på Ridley. Ikke på mordgåderne – dem har jeg allerede glemt. Men på ham selv. Og på Carol. Og på de ting, de ikke sagde til hinanden.

Det er den bedste anbefaling, jeg kan give en serie: at det er menneskene, man husker. Ikke plottet.

Hvis du er klar til noget, der tager sig tid og mener det – så giv Ridley Tv-Program en chance. Den er på BritBox og tilgængelig via streaming. Sæt en stille aften af. Lav en kop te. Lad den hvisker til dig.

Jeg mærkede den.