Jeg vidste ikke, at jeg havde brug for denne film. Jeg troede, jeg kendte historien. Fire søstre, 1800-tallets Amerika, kærlighed og tab. Men Greta Gerwigs version af Little Women fra 2019 er ikke bare en genfortælling – den er noget, der sætter sig i kroppen og bliver der.

Hvordan føltes Little Women?

Der er film, man ser. Og så er der film, man mærker. Little Women er den slags film.

Fra første scene slog det mig, at dette ikke var en støvet klassiker pakket pænt ind i kostumer og dekoration. Det var levende. Det var varmt. Det var noget, jeg genkendte – ikke fordi jeg er en ung kvinde i Massachusetts i 1860’erne, men fordi søstrenes drømme, frygter og indbyrdes dynamik er så menneskelige, at de bare… passer.

Greta Gerwig har skrevet manuskriptet og instrueret filmen med en kærlighed til Louisa May Alcotts originale historie, som aldrig føles tung eller akademisk. Det føles personligt. Som om hun ikke bare ville fortælle historien – hun ville føle den.

Jeg mærkede den. Allerede tidligt.

Relationer og kemi – føles det ægte?

Det gør det. Virkelig.

Saoirse Ronan som Jo March er filmens hjerte. Hun spiller Jo med en rastløshed og en indre ild, der aldrig føles performet. Jo vil skrive. Jo vil leve. Jo vil ikke bare blive gift og forsvinde ind i en andens liv. Den kamp er ægte – og Ronan bærer den uden at gøre den dramatisk stor. Det er de stille øjeblikke, hun brillerer i.

Florence Pugh som Amy March stjæler faktisk noget af filmen fra Ronan – og det er sagt med kærlighed. Amy er kompleks. Hun er jaloux og ambitiøs og sårbar på én og samme tid, og Pugh formår at gøre hende menneskelig frem for usympatisk. Det er svært. Hun lykkes.

Emma Watson spiller Meg March – den ældste søster – med en stilfærdighed, der passer til karakteren. Meg er den, der vælger det trygge, og Watson giver hende værdighed i det valg, uden at det nogensinde føles som et nederlag.

Eliza Scanlen som Beth March er hjerteskærende på den mest tilbageholdte måde. Beth er stille og kærlig, og Scanlen spiller hende med en blødhed, der gør det svært at se hende lide.

Timothée Chalamet som Laurie er charmerende og sårbar – og kemien mellem ham og Ronan er naturlig og varm. De to spiller godt sammen, på en måde der aldrig føles forceret.

Laura Dern som Marmee – moderens rolle – er hjerternes anker. Hun er ikke perfekt, og det er præcis det, der gør hende troværdig.

Meryl Streep som Aunt March bidrager med tør humor og præcision. Hun er skarp og dejlig utilnærmelig.

Skuespillerne i Little Women løfter hinanden. Det er ikke én stor stjerne omgivet af bifigurer – det er et ensemble, der spiller med hinanden.

De øjeblikke der blev hos mig

Der er et øjeblik med Jo og hendes manuskript. Jeg vil ikke sige for meget – men det ramte mig på en måde, jeg ikke forventede. Noget med at ville noget så meget, at det gør ondt.

Der er et andet øjeblik med Amy og Laurie i Europa, hvor to mennesker indser noget om hinanden, der har ligget der hele tiden. Det er ikke dramatisk. Det er næsten hverdagsagtigt. Og det er præcis derfor, det fungerer.

Og Beth. Beth med sin musik. Beth og Jo. De behøver ikke sige noget for at sige alt.

Alexandre Desplats musik understøtter det hele – aldrig påtrængende, altid tilstedeværende på den rigtige måde.

Det føltes ægte.

Det der ikke helt ramte

Filmens ikke-lineære struktur – der hopper frem og tilbage i tid – er et bevidst valg, og det fungerer det meste af tiden. Men ind imellem oplevede jeg, at jeg skulle arbejde lidt for at følge med i, hvornår vi befandt os. Det tog mig kortvarigt ud af stemningen.

Det er en mild kritik. Og det er muligvis netop det, der gør filmen mere interessant ved et gensyn.

Jeg vil heller ikke sige, at filmen er fejlfri. Men dens fejl er menneskelige fejl. Og det tilgiver jeg nemt.

Sofie Hjertes vurdering 💔 Ramte mig hårdt Jeg sad stille lidt for længe bagefter. Ikke fordi alt var perfekt, men fordi noget føltes ægte på en måde, der sidder i kroppen. Little Women er en film om søstre og drømme og det at vælge sig selv – og Greta Gerwig fortæller den med så meget kærlighed, at det er umuligt ikke at mærke det.

Medvirkende i Little Women – Rolleliste Her er de medvirkende i Little Women fra 2019-filmen instrueret af Greta Gerwig: Skuespiller Rolle Note Saoirse Ronan Jo March Filmens puls – føles ægte i hvert eneste øjeblik Emma Watson Meg March Stille og værdifuld – giver Meg reel dybde Florence Pugh Amy March Overraskende stærk – kompleks og menneskelig Eliza Scanlen Beth March Hjerteskærende i sin stilhed Timothée Chalamet Laurie Charmerende og sårbar – god kemi med Ronan Laura Dern Marmee Varm og troværdig – filmens moralske anker Meryl Streep Aunt March Skarp og præcis – tør humor i top Bob Odenkirk Far March Begrænset skærmtid, men varm tilstedeværelse Chris Cooper Mr. Laurence Tilbageholdt og solid Tracy Letts Mr. Dashwood Mindeværdig i sin korthed Instruktør: Greta Gerwig | Manuskript: Greta Gerwig | Musik: Alexandre Desplat | Kostumer: Jacqueline Durran | Foto: Yorick Le Saux | Produktionsselskab: Columbia Pictures

Hvorfor Little Women stadig føles relevant i dag

Louisa May Alcotts roman fra 1868 handler om søstre. Om at vokse op. Om at vælge mellem det, man forventes at gøre, og det, man drømmer om. Og i Greta Gerwigs version fra 2019 føles de valg ikke støvede – de føles nuværende.

Jo March vil skrive og leve på egne præmisser. Amy March vil gøre sig gældende i en verden, der ikke rigtig har plads til hende. Meg March vælger kærlighed og hjem og forsvarer det valg med stolthed. Beth March er der bare – blidt og fuldstændigt.

I dag, over 150 år efter historien er sat, er de spørgsmål stadig relevante: Hvad må kvinder vælge? Hvad koster det at følge sit hjerte? Og hvornår er det modigt at vælge det trygge?

Greta Gerwig stiller spørgsmålene uden at råbe dem op. Det er det, der gør filmen tidløs.

Filmen var nomineret til seks Oscar-statuetter ved uddelingen i 2020, herunder bedste film. Jacqueline Durran vandt Oscar for bedste kostumer. Det er fortjent – men kostumeprisen er den mindste af filmens fortjenester.

En personlig refleksion

Jeg er vokset op med historier om søstre og drømme og det, der sker, når livet ikke går som planlagt. Little Women ramte noget i mig, der handler om det. Om at ville noget. Om at elske nogen og miste dem. Om at finde ud af, hvem man er – ikke hvem man forventes at være.

Greta Gerwig har lavet en film, der respekterer sin klassiker, men aldrig er slave af den. Medvirkende i Little Women er et ensemble af skuespillere, der alle giver noget ægte. Og det er sjældent.

Jeg mærkede den. Og den blev hos mig.

FAQ – Alt du vil vide om Little Women Hvem er medvirkende i Little Women (2019)? De medvirkende i Little Women inkluderer Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh, Eliza Scanlen, Timothée Chalamet, Laura Dern og Meryl Streep – plus Bob Odenkirk, Chris Cooper og Tracy Letts i mindre roller. Hvem spiller Jo March i Little Women? Jo March spilles af Saoirse Ronan, som leverer en af sine stærkeste præstationer – rastløs, varm og troværdig. Hvem har instrueret Little Women? Filmen er instrueret og skrevet af Greta Gerwig, der også stod bag Lady Bird. Gerwig er en af de mest interessante instruktører i sin generation. Er Little Women værd at se? Ja – særligt hvis du kan lide film, der handler om mennesker og følelser frem for action og plot. Det er en film, der rammer på en stille, vedvarende måde. Hvornår havde Little Women premiere? Little Women havde biografpremiere i 2019. Filmen er fra produktionsåret 2019 og distribueret af Columbia Pictures. Hvor kan jeg se Little Women? Little Women kan streames på Netflix og SFAnytime i Danmark. Tjek altid den aktuelle tilgængelighed, da streamingkataloger skifter løbende.

