Den nye Renault Twingo: Elektrisk bybil med retrocharme og moderne teknologi

Renault har genoplivet en af sine mest ikoniske modeller i en helt ny og elektrisk udgave. Den nye Renault Twingo markerer et vigtigt skridt i mærkets strategi om at gøre elbiler mere tilgængelige for almindelige bilkøbere. Med fokus på pris, design og praktisk anvendelighed i byen placerer Twingo sig som et interessant bud i det voksende marked for små elbiler.

Den fjerde generation af Twingo, som lanceres i Europa omkring 2026, er udviklet som en ren elbil fra starten. Den bygger på Renaults AmpR Small-platform, som også anvendes i modeller som Renault 5, og er målrettet det urbane segment. Samtidig har Renault haft en klar ambition om at skabe en af de mest prisvenlige elbiler på markedet, med forventede priser omkring eller under 150.000 kroner afhængigt af afgifter og udstyr.

Design med historiske referencer

Et af de mest markante træk ved den nye Twingo er designet. Renault har tydeligt ladet sig inspirere af den oprindelige model fra 1990’erne. De runde forlygter, de bløde linjer og det karakteristiske “smil” i fronten er alle elementer, der trækker tråde tilbage til originalen.

Denne retrostil er kombineret med moderne detaljer som LED-lys, aerodynamiske forbedringer og en mere robust proportionering. Resultatet er en bil, der både fremstår nostalgisk og nutidig. Den kompakte længde på omkring 3,8 meter gør den særligt velegnet til bykørsel, hvor parkering og manøvrering ofte er en udfordring.

Teknologi og elektrisk drivlinje

Den nye Renault Twingo er udstyret med en elektrisk motor på cirka 82 hk og et batteri på 27,5 kWh. Det giver en officiel rækkevidde på op til 263 kilometer (WLTP), hvilket er tilstrækkeligt til daglig pendling og bykørsel.

Opladning er også tilpasset moderne behov. Hurtigopladning fra 10 til 80 procent kan klares på omkring 30 minutter under optimale forhold, hvilket gør bilen mere fleksibel i hverdagen.

På teknologisiden tilbyder Twingo blandt andet infotainmentsystem med Google-integration, adaptiv fartpilot og såkaldt “one pedal driving”, hvor bilen kan bremses og accelereres med én pedal. Disse funktioner er med til at gøre bilen både brugervenlig og moderne, selv i den lavere prisklasse.

Praktisk bybil

Twingo har altid været kendt for sin praktiske indretning, og det gælder også den nye version. Trods de kompakte ydre mål er der fokus på fleksibilitet i kabinen, blandt andet med justerbare bagsæder og en bagagerumsplads på op til omkring 360 liter.

Den lille venderadius på under 10 meter gør bilen særligt egnet til snævre gader og parkering i bymiljøer. Kombinationen af kompakt størrelse og relativt god pladsudnyttelse er en af Twingos klassiske styrker, som Renault har videreført i den nye generation.

En vigtig model for elbilmarkedet

Den nye Renault Twingo spiller en strategisk rolle i udviklingen af elbilmarkedet i Europa. I mange år har udvalget af billige elbiler været begrænset, især i det mindste segment. Med Twingo forsøger Renault at udfylde dette hul og tilbyde et europæisk alternativ til billigere modeller fra asiatiske producenter.

Ambitionen er ikke kun at skabe en praktisk bybil, men også at “demokratisere” elbilen – altså gøre den økonomisk tilgængelig for flere bilkøbere.

Perspektiv

Samlet set fremstår den nye Renault Twingo som en gennemtænkt elbil med fokus på bykørsel, lav pris og et design, der skiller sig ud. Den kombinerer retroinspiration med moderne teknologi og praktiske egenskaber.

For danske bilkøbere, der søger en kompakt og relativt prisvenlig elbil, kan Twingo derfor blive et relevant valg, når den rammer markedet.