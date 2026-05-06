Jeg startede på Fader Brown med lave forventninger. En britisk krimiserie fra BBC om en katolsk præst i 1950’ernes engelske landsby – det lød mere som baggrundsstøj til en regnvejrsdag end som noget, der ville sætte sig fast i mig. Men så skete der noget. Jeg havde set tre episoder, og det var sent, og jeg var ikke klar til at slukke skærmen.

Father Brown – eller Fader Brown, som vi kender serien på dansk – er ikke en serie, der råber på dig. Den hvisker. Og det er præcis derfor, den rammer.

Hvis du sidder og spørger dig selv: “Vil den her serie få mig til at føle noget?” – så er svaret ja. Men ikke på den måde, du måske forventer.

Hvordan føltes Fader Brown?

Der er noget næsten meditativt over denne serie. Den er ikke hurtig. Den er ikke brutal. Den er ikke fyldt med vendinger, der skal chokere dig. Den er varm og lidt trist på samme tid – ligesom en eftermiddag, hvor lyset er ved at forsvinde, men du ikke vil indenfor endnu.

Serien er baseret på G.K. Chestertons klassiske rollefigur Father Brown, og BBC har siden 2013 fortolket ham i en tv-serie, der nu har kørt i mange sæsoner. Det er en krimiserie, ja. Men det føles ikke som en krimiserie. Det føles som en serie om mennesker, der prøver at forstå hinanden – og hvor mordet næsten bare er anledningen.

Jeg mærkede den. Ikke voldsomt. Men stille og roligt satte den sig.

Relationer og kemi

Det er her, Fader Brown for alvor gør sig fortjent til din tid.

Mark Williams spiller Father Brown, og han er seriens hjerte. Williams bringer noget til rollen, som er svært at sætte ord på. Han er ikke sej. Han er ikke hård. Han er bare… menneskelig. Nysgerrig. Varm. Han ser folk, ikke bare forbrydere. Og det er den slags skuespil, man ikke rigtig lægger mærke til, fordi det føles så ægte.

Sorcha Cusack spiller Mrs McCarthy, den fastansatte kirkeassistent, der holder styr på alt – og på Father Brown. Deres dynamik er seriens hemmelige våben. Det er ikke romantik. Det er noget dybere. Det er to mennesker, der kender hinanden indeni og udenpå, og som irriterer hinanden præcis nok til at det føles rigtigt.

Nancy Carroll spiller Lady Felicia Montague, og hun bringer en legende elegance ind i serien. Der er kemi mellem hende og Father Brown – ikke romantisk, men noget der minder om gensidig respekt og affektioneret drilleri. Det er dejligt at se.

Emer Kenny spiller Bunty Windermere i de nyere sæsoner og er et frisk pust – ung, vital og med sin egen energi, der balancerer seriens ellers mere dæmpede tone.

Karaktererne føles som et ensemble. Ikke bare en hovedrolle omgivet af staffage. Det er sjældent. Det er værd at mærke.

De øjeblikke der blev hos mig

Det er de små ting, jeg husker.

Måden Father Brown ser på en person, der netop har indrømmet noget forfærdeligt – ikke med fordømmelse, men med en slags stille sorg. Måden Mrs McCarthy retter på en blomsterarrangement, mens verden falder fra hinanden rundt om hende. De korte øjeblikke, hvor Cotswolds-landskabet bare er der – grønt og stille og uroligt smukt.

Og så er der den følelse af, at ingen i denne serie er rent ond. Det er en valgt fortællemæssig holdning, der føles usædvanlig modig. Folk har motiver. Folk har smerte. Father Brown ser det. Det gør serien menneskelig på en måde, der er svær at glemme.

Det der ikke helt ramte

Jeg skal være ærlig: Der er episoder, der glider forbi uden at sætte sig. Formlen kan mærkes. Og i de sæsoner, hvor ensemblet ændrer sig, tager det tid at genfinde varmen. Nogle gange savner jeg dybden fra de første sæsoner – en følelse af, at ikke alt er løst inden rulleteksterne.

Det er ikke en fejl, der ødelægger serien. Men det er et sted, den kunne have vovet mere.

Sofie Hjertes vurdering 🫀 Blev hos mig Fader Brown er ikke den serie, der slår dig omkuld. Men den er den serie, du tænker på, når du sidder i en stille stund. Mark Williams bærer noget i sin fremstilling af Father Brown, som man ikke glemmer hurtigt – en mildhed og en menneskelig nysgerrighed, der føles ægte. Serien flager ikke med sine følelser. Den lægger dem stille frem og lader dig vælge at samle dem op. Jeg valgte det. Den blev hos mig.

Medvirkende i Fader Brown Skuespiller Rolle Note Mark Williams Father Brown Føles ægte fra første sekund – bærer hele serien Sorcha Cusack Mrs McCarthy Seriens hemmelige hjerte – varmt og troværdigt Nancy Carroll Lady Felicia Montague Legende og charmerende – god kemi med Williams Emer Kenny Bunty Windermere Frisk og vital – bringer ny energi til ensemblet Alex Price Flambeau Fascinerende og kompleks – rammer som modspiller John Burton Sergeant Goodfellow Pålideligt nærvær – støtter fortællingen uden at overdrive Medvirkende i Fader Brown bekræftet via IMDB, Wikipedia og The Movie Database.

Hvorfor Fader Brown stadig føles relevant i dag

I en tid, hvor alt er hurtigt og hårdt og støjende, er der noget ved Fader Brown, der føles som en dyb indånding.

Serien handler om tilgivelse. Om at se mennesker, ikke handlinger. Om at godhed ikke er svaghed – det er faktisk det modigste, man kan vælge. Father Brown som rollefigur er en slags stille protest mod en verden, der belønner kynisme.

Og så er der noget ved 1950’ernes England som kulisse – ikke som nostalgi, men som distance, der giver os lov til at se klart. Vi kender ikke personerne fra vores eget liv, og alligevel kender vi dem.

Krimiserien er britisk, BBC-produceret og fin i sit håndværk. Men det er temaerne, der bærer: ensomhed, skyld, tilhørsforhold og det lille mirakel, der hedder at blive set af et andet menneske. Det er tidløst. Det er relevant. Det rammer stadig.

Afslutning

Jeg tror ikke, Fader Brown er for alle. Hvis du vil have action og adrenalin og vendinger, der får dig til at råbe af skærmen, skal du nok se noget andet.

Men hvis du engang imellem har lyst til en serie, der behandler dig som et voksent menneske med et følsomt hjerte – en serie, der tror på, at det er muligt at være god, og at det betyder noget – så sæt dig ned med Father Brown.

Giv den to-tre episoder. Lad den komme ind.

Jeg lover, du ikke fortryder det.

Det føltes ægte.