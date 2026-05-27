Jeg husker tydeligt første gang jeg trykkede play på Modern Family. Jeg forventede en sjov sitcom – noget at se, mens jeg spiste aftensmad. Hvad jeg ikke forventede, var at sidde og mærke en blød, varm følelse brede sig i brystet. En følelse af, at nogen forstod, hvordan familier egentlig ser ud – med alt det kaotiske, det ufuldkomne og det dybt elskelige.

Modern Family er ikke perfekt. Men det er familier heller ikke. Og det er præcis derfor, serien stadig sidder i mig.

Hvis du spørger mig, om den er værd at opleve – ja. Ikke fordi den er spektakulær, men fordi den er ægte. Eller i hvert fald føles ægte nok til, at jeg glemte at tjekke klokken.

Hvordan føltes Modern Family?

Serien følger tre familier, der alle er forbundet til hinanden – familien Pritchett, familien Dunphy og familien Tucker-Pritchett. Hver familie er sin egen lille verden, og alligevel spejler de hinanden på måder, der gør ondt på den gode måde.

Jeg mærkede den allerede i de første episoder. Der er noget ved måden, karaktererne taler til hinanden på – den blanding af irritation og kærlighed, der kun opstår mellem mennesker, der kender hinanden for godt. Det er den slags dynamik, man ikke kan spille. Enten er den der, eller også er den ikke.

Her er den der.

ABC-serien løb i hele elleve sæsoner, fra 2009 til 2020, og modtog et imponerende antal Emmy-nomineringer og Emmy-priser – herunder fem på stræk som bedste comedy-serie. Det siger noget. Men tallene er egentlig ligegyldige, når man sidder med en klump i halsen over en scene, der teknisk set bare er en hverdagsmiddag.

Relationer og kemi

Det er de medvirkende i Modern Family, der løfter det hele.

Ed O’Neill som Jay Pritchett er patriarken, der aldrig rigtigt siger, hvad han mener – men alligevel siger alt med et blik. Han er hård på overfladen og blød indeni, og O’Neill spiller ham med en ro og en tyngde, der føles som en rigtig far. Ikke en TV-far. En rigtig en.

Sofía Vergara som Gloria Delgado-Pritchett er livsglæde i menneskeskikkelse. Hun er høj, hun er varm, hun er sjov – og hun rammer noget rigtigt i sin kærlighed til sin familie. Kemien mellem hende og O’Neill er troværdig på en måde, jeg ikke havde forventet.

Julie Bowen og Ty Burrell som Claire og Phil Dunphy er seriens hjerte. De er det ægtepar, man genkender – fuld af gode intentioner, kedelige argumenter og øjeblikke af ægte ømhed. Ty Burrell som Phil er komisk geni pakket ind i en mand, der bare vil være cool nok til sine børn. Jeg lo af ham. Og jeg elskede ham.

Jesse Tyler Ferguson og Eric Stonestreet som Mitchell og Cameron Tucker-Pritchett er det par, der bryder med det, man troede var normen i sitcoms – og de gør det med humor og varme. Deres dynamik er skarp, nogle gange overdreven, men aldrig utroværdig.

Sarah Hyland, Ariel Winter og Nolan Gould spiller de tre Dunphy-børn Haley, Alex og Luke – og de vokser op foran vores øjne igennem alle elleve sæsoner. Det er mærkeligt smukt at se.

Rico Rodriguez som Manny Delgado og Aubrey Anderson-Emmons som Lily Tucker-Pritchett er seriens mest overraskende glæder. Manny er gammel sjæl i ungt legeme – og Lily er direkte, morsom og umulig ikke at elske.

Det er de skuespillere i Modern Family, der gør det. Ikke manusskriverne alene. Det er den måde, de ser på hinanden på. Det føltes ægte.

De øjeblikke der blev hos mig

Der er en scene – og jeg vil ikke sige hvilken sæson – hvor Phil siger noget til Claire, der egentlig ikke er stort. Det er ikke et klimaks. Det er ikke en stor erklæring. Det er bare en mand, der ser sin kone og siger noget sandt.

Jeg sad stille lidt for længe bagefter.

Det er de øjeblikke, Modern Family er bedst til. Ikke de store gag. Ikke de konstruerede missforståelser. Det er de helt små ting – en hånd på en skulder, et blik hen over bordet, en sætning der rammer skævt men lander rigtigt.

Jay og hans søn Mitchell. Det er en relation, der bruger sæsoner på at finde sig selv. De er så forskellige, og de elsker hinanden så besværligt. Og det er præcis, hvad rigtige far-søn-relationer kan føles som.

Jeg mærkede den.

Det der ikke helt ramte

Jeg vil ikke lyve. Der er episoder i de senere sæsoner, hvor det begynder at føles lidt… gennemkørt. Som om serien ved, hvad den skal gøre for at få os til at le, og gør det – men uden den der ekstra gnist.

Nogle gange bliver Gloria lidt for meget en enkelt ting – lidt for stor, lidt for forudsigelig. Og Cam kan i perioder miste nuancerne og blive ren komisk figur frem for et menneske.

Det er blid kritik. For serien holder sig selv oppe selv i de svagere episoder, fordi grundfundamentet er så stærkt – nemlig at alle disse mennesker faktisk holder af hinanden. Det skinner igennem, selv når manuskriptet svigter lidt.

Sofie Hjertes vurdering 🫀 Blev hos mig Modern Family er ikke den serie, der knækkede mig. Men den er den serie, der varmer mig op indefra, og som jeg vender tilbage til, når verden føles lidt for hård. Der er en godhed i den – en oprigtig tro på, at familier, selv de kaotiske og ufuldkomne, er noget, der er værd at holde fast i. Det føltes ægte. Og det er ikke alle serier, der kan sige det.

Medvirkende i Modern Family Skuespiller Rolle Note Ed O’Neill Jay Pritchett Føles som en rigtig far – tung og varm på samme tid Sofía Vergara Gloria Delgado-Pritchett Livsglæde der smitter – kan blive en anelse forudsigelig Julie Bowen Claire Dunphy Troværdig og skarp – genkendelig på den bedste måde Ty Burrell Phil Dunphy Seriens mest elskelige karakter – rammer både hjerte og grin Jesse Tyler Ferguson Mitchell Pritchett Nuanceret og ægte – den stille styrke i parret Eric Stonestreet Cameron Tucker Komisk og varm – mister ind imellem dybden Sarah Hyland Haley Dunphy Vokser smukt igennem sæsonerne Ariel Winter Alex Dunphy Skarp og sjov – underudnyttet i de tidlige sæsoner Nolan Gould Luke Dunphy Den morsomste slags dum – mere nuanceret end man tror Rico Rodriguez Manny Delgado Gammel sjæl i ungt legeme – en sand glæde Aubrey Anderson-Emmons Lily Tucker-Pritchett Direkte og morsom – umulig ikke at elske Jeremy Maguire Joe Pritchett Sød tilføjelse i de senere sæsoner

Hvorfor Modern Family stadig føles relevant i dag

Serien startede i 2009 og sluttede i 2020. Det er over femten år siden, vi mødte Pritchett- og Dunphy-familien for første gang. Og alligevel – når jeg sætter mig ned med en episode, føles det ikke støvet.

Fordi familien som tema ikke bliver gammelt. Spørgsmålene om, hvad det vil sige at være forælder, at elske nogen igennem forandringer, at finde sig selv midt i alt det kaos – de spørgsmål er tidløse.

Modern Family var en af de første store comedy-serier på ABC, der viste en homoseksuel familie som noget helt naturligt og normalt – ikke som en pointe, men bare som en del af virkeligheden. Det var vigtigt dengang. Det er stadig smukt at se nu.

Og så er der noget ved at se skuespillerne i Modern Family vokse op og ældes med hinanden. Det er elleve sæsoner af rigtige liv, pakket ind i fiktion. Det efterlader et mærke.

Afslutning

Jeg tror, det, der gør Modern Family til noget særligt, er, at den aldrig forsøger at være mere, end den er. Den er ikke et drama. Den er ikke kunst med stort K. Den er en serie om mennesker, der holder af hinanden – besværligt, ufuldkomment og vedvarende.

Og det er nok. Det er faktisk mere end nok.

Hvis du ikke har set den – eller hvis du, ligesom mig, har brug for at minde dig selv om, at det hele nok skal gå – så sæt dig ned med en kop te og begynd fra begyndelsen.

Den bliver hos dig.