Jeg skal være ærlig med dig. Jeg startede på Baseboys uden de store forventninger. En dansk ungdomsserie om fodbold og drenge fra Copenhagen – det lød ikke umiddelbart som noget, der ville ramme mig særlig dybt. Men så skete der noget. Stille og roligt begyndte serien at trænge ind under huden på mig, og pludselig sad jeg der og mærkede noget, jeg ikke helt havde forberedt mig på.

Baseboys er en dansk TV-serie, der første gang blev sendt på DR i 2018. Den handler om en gruppe unge drenge, der kæmper med mere end bare fodbold – de kæmper med venskab, identitet, loyalitet og alt det svære, der følger med det at vokse op. Og det er præcis den kombination, der gør den værd at opleve.

Hvordan føltes Baseboys?

Der er noget ved dansk drama, der kan ramme anderledes end alt andet. Noget råt og upoleret, som føles tæt på virkeligheden. Baseboys har den kvalitet. Det er ikke en serie, der forsøger at imponere dig med store gestikuleringer og dramatiske vendepunkter hvert andet minut. Den tager sig tid. Den lader tingene udvikle sig.

Jeg sad igennem begge sæsoner og mærkede, hvordan serien langsomt fik fat i mig. Det var ikke kærlighed ved første blik – men det var den slags oplevelse, man husker bagefter. Den slags, der stille sidder og modner i en.

Ramte den? Ja. Mere end jeg havde regnet med.

Relationer og kemi – føles det ægte?

Det er her, Baseboys for alvor viser sin styrke. Drengenes indbyrdes dynamik – venskaberne, rivaliseringerne, de ubeskrevne regler for hvem man er over for hinanden – det føles ekstremt troværdigt. Det er den slags relationer, man genkender. Måske fra sin egen barndom. Måske fra nogen man har holdt af.

Skuespillerne i Baseboys leverer noget, der føles ægte. Ikke perfekt – men ægte. Og det er langt vigtigere. Der er øjeblikke i serien, hvor to karakterer bare kigger på hinanden, og man kan mærke, hvad der foregår under overfladen, uden at et eneste ord bliver sagt. Det er svært at spille. Det er sværere at skrive. Og alligevel lykkes det her.

Castets kemi bærer hele serien. De medvirkende i Baseboys fungerer som en organisk gruppe – ikke som skuespillere, der læser replikker, men som mennesker, der lever i det.

De øjeblikke der blev hos mig

Det er de små ting, der sidder tilbage. En samtale på en tom boldgade sent om aftenen. Et blik, der siger mere end fem minutters dialog. En episode, hvor ingenting rigtigt sker – og alligevel sker alt.

Baseboys har den evne at lade hverdagsøjeblikke fylde. Et afsnit kan handle om tilsyneladende ingenting, og så rammer det dig midt i maven, fordi du genkender følelsen. Følelsen af at stå på kanten af noget. Af at ville noget mere, men ikke vide hvad.

Jeg mærkede den.

Især i sæson 1 er der scener, der sætter sig fast. Og selvom sæson 2 skifter en smule i tone og tempo, er der stadig øjeblikke, der rammer. Det er en serie, der forstår, at følelser sjældent er store og dramatiske – de er mest bare stille og vedholdende.

Det der ikke helt ramte

Ingen seriøs romantik uden ærlighed. Og ærligt? Der er dele af Baseboys, som ikke fuldt ud indfrier det, serien lover i sine bedste øjeblikke.

Nogle karakterer føles underudviklede – som om de eksisterer for at udfylde et rum snarere end at leve i det. Og indimellem bevæger plottet sig i en retning, der føles lidt forudsigelig. Ikke på en skadelig måde, men på en måde der gør, at jeg af og til mister fodfæstet en smule.

Der er også episoder – særligt midt i sæson 2 – hvor tempoet falder en tak for meget, og jeg mærker en vis utålmodighed. Det er ikke dealbreakers. Men det er ærlige observationer.

Sofie Hjertes vurdering 🫀 Blev hos mig Baseboys er ikke den serie, der knuser dig fuldstændigt. Men den er heller ikke en, du bare glemmer. Den satte sig stille i mig og blev der. Venskaberne, stemningerne, de unge kroppe fyldt med alt det uskrevne – det føltes ægte. Og det er nok til, at jeg stadig tænker på den.

Medvirkende i Baseboys Herunder finder du en oversigt over skuespillere i Baseboys, som fremgår af kilderne. Rollelisten dækker begge sæsoner af den danske TV-serie. Skuespiller Rolle Note Bertram Bisgaard Funder Marco Føles ægte – bærer serien med ro Oliver Møller Danny Stærk tilstedeværelse, god kemi Mathias Mitre Sahin Reza Nuanceret – en af seriens bedste Emilio Tor Henriksen Emilio Overbevisende og jordnær Nicolai Jørgensen Nicolai Tilpasser sig godt gruppen Anes Halilovic — Tilføjer dybde til castets dynamik Mads Reuther — Bidrager troværdigt til helheden Emma Sehested Høeg — Giver serien et vigtigt modspil Lene Maria Christensen — Erfaren – løfter sine scener Søren Malling — Tung og troværdig tilstedeværelse Bemærk: Rollenavne er angivet der, hvor kilderne bekræfter dem direkte. Manglende rollenavne er udeladt i henhold til kildegrundlaget.

Hvorfor Baseboys stadig føles relevant i dag

Vi lever i en tid, hvor drenge og unge mænd sjældent får lov at føle. Eller rettere – de får sjældent at se det repræsenteret. Baseboys giver dem det. Det er en dansk ungdomsserie, der ikke er bange for at lade sine mandlige karakterer være sårbare, tvivlende og menneskelige.

Det er fodbold på overfladen. Men dybere inde handler det om at finde sin plads. Om loyalitet, om at svigte og om at blive tilgivet. Om hvad venskab egentlig koster.

Og det er temaer, der aldrig går af mode. Det er temaer, vi alle kender – uanset alder, køn eller baggrund.

De medvirkende i Baseboys formår at bære disse temaer med en naturlighed, der gør, at det aldrig føles som et budskab. Det føles som livet.

Afslutning

Jeg startede på Baseboys som en skeptiker. Jeg afsluttede den som én, der sidder med en varm, stille fornemmelse i brystet – og ikke helt ved, hvad jeg skal stille med den.

Den er ikke perfekt. Men noget ved den er sandt. Og det er mere, end mange serier kan sige om sig selv.

Skuespillerne i Baseboys – de medvirkende i Baseboys – de giver noget af sig selv. Det kan man mærke. Og det er det, der gør forskellen.

Det føltes ægte.