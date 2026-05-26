Der er film, man ser. Og så er der film, man mærker. A Star Is Born fra 2018 er den slags film, jeg ikke kunne ryste af mig, da rulleteksterne begyndte. Jeg sad der med en klump i halsen og tænkte: det der var noget særligt. Det er ikke en nem film at se. Men den er ægte. Og det er sjældent nok i sig selv til at gøre det hele værd.

Jeg vil ikke prøve at overbevise alle om at elske den. Men hvis du er én af dem, der nemt mærker tingene – dem, der græder til sange du har hørt hundrede gange – så tror jeg, du ved, hvad du er på vej ud i, når du sætter dig og lader Bradley Cooper og Lady Gaga fortælle dig denne historie.

Medvirkende i A Star Is Born er noget af det stærkeste, jeg har oplevet i en musikfilm. Ikke fordi alle presterer perfekt til enhver tid – men fordi de fleste øjeblikke føles levede.

Hvordan føltes A Star Is Born?

Tungt. Smukt. Og lidt for tæt på noget sandt.

Filmen følger Jackson Maine, en hærget rockstjerne på vej ned ad bakke, der møder den unge og talentfulde Ally og forelsker sig – ikke bare i hende, men i hendes stemme, hendes mod, hendes måde at fylde et rum på. Og så ser man det ske: hun stiger, han falder. Det er ikke en overraskelse. Men det gør ikke ondt mindre.

Jeg oplevede A Star Is Born som én lang, langsom ånde, man holder, og aldrig helt slipper. Der er øjeblikke af ren glæde – og så øjeblikke, der næsten er for svære at se på. Balancen imellem de to er det, der gør filmen til noget mere end bare en romantisk drama. Det er en film om, hvad det koster at elske nogen, der ikke kan redde sig selv.

Bradley Cooper er instruktør på filmen – og det er hans debut bag kameraet. Det er imponerende. Men det er hans skuespil som Jackson Maine, der sidder i mig. Han spiller en mand, der ved, han er ved at forsvinde, og som alligevel griber efter lyset. Det er svært at se. Og svært at glemme.

Relationer og kemi

Lad mig sige det direkte: kemien mellem Bradley Cooper og Lady Gaga er ægte. Det er ikke den slags romantik, der føles opstillet eller glaseret. Det er to mennesker, der ser hinanden – og det mærker man.

Lady Gaga spiller Ally, en kvinde der har lært ikke at tro for meget på sig selv. Og så møder hun Jackson. Der er en scene tidligt i filmen, hvor hun synger for ham for første gang, og hans reaktion – hans måde at se hende på – ramte mig dybt. Det er det øjeblik, man forstår, hvad filmen handler om. Ikke om berømmelse. Om at blive set.

De to skuespillere i A Star Is Born bærer virkelig filmen på deres skuldre. Og det bærer.

Sam Elliott spiller Bobby Maine, Jacksons ældre bror og manager. Hans rolle er støt og stille, men tilstedeværende. Der er en tyngde i hans blik, som fortæller mere end mange replikker kunne. Han er en mand, der har set det her ske før – og ikke kan stoppe det. Det føltes ægte.

Andrew Dice Clay spiller Allys far, Lorenzo, og bidrager med noget varmt og jordnært til fortællingen. Dave Chappelle dukker op i en mindre rolle som Jacksons gamle ven Noodles – og selv i sine få scener skaber han et rum af ægte menneskelig kontakt midt i alt støjen.

Skuespillerne i A Star Is Born fungerer, fordi de ikke forsøger at imponere. De forsøger at leve i deres scener.

De øjeblikke der blev hos mig

Shallow. Den sang. Den scene. Første gang Ally synger den på scenen med Jackson – jeg mærkede den. Det er det øjeblik, filmen samler alt, hvad den har bygget op, og lader det eksplodere. Ikke dramatisk. Bare smukt og overvældende på én gang.

Der er også et stille øjeblik, hvor Jackson og Ally bare taler sammen i en parkeret bil. Ingenting stort sker. Men man kan mærke, at de er forfærdet over, hvad de er ved at føle for hinanden. Den slags øjeblikke er guld.

Og så er der slutningen. Jeg vil ikke sige for meget – men jeg vil sige, at jeg ikke var klar. Og det tror jeg, filmen vidste godt.

Soundtrack og sang er uadskilleligt fra følelserne i A Star Is Born. Musikken er ikke bare baggrund – den er historien. Og det er sjældent, at et soundtrack rammer så præcist.

Det der ikke helt ramte

Hvis jeg skal være ærlig – og det skal jeg, det er mit løfte til dig – så er der dele af Allys karriereudvikling, der føles lidt hurtige. Hendes stigning til stjernestatus sker, og jeg fulgte med, men jeg følte ikke altid, at jeg var med på rejsen. Nogle af de scener med hendes pladeselskab og manager Rez (spillet af Rafi Gavron) havde lidt for meget fortælling og lidt for lidt følelse.

Det er en lille ting. Men det er de steder, filmen tabte mig kortvarigt – inden den hentede mig igen.

Sofie Hjertes vurdering 💔 Ramte mig hårdt Jeg sad stille lidt for længe bagefter. Ikke fordi alt var perfekt – men fordi noget i Jackson og Allys historie føltes så menneskelig sandt, at det satte sig. Shallow spiller stadig i mit hoved. Og jeg mærker stadig det blik, han giver hende første gang hun synger. Det er den slags film, der bliver i kroppen.

Medvirkende i A Star Is Born Skuespiller Rolle Note Bradley Cooper Jackson Maine Bærer filmen – sårbar og troværdig Lady Gaga Ally Overraskende stærk debut – føles ægte Sam Elliott Bobby Maine Stille og tung tilstedeværelse – rammer Andrew Dice Clay Lorenzo Varm og jordnær – løfter scenerne Dave Chappelle Noodles Kort men menneskelig – sidder godt Rafi Gavron Rez Fungerer, men mangler lidt dybde Anthony Ramos Ramon Trofast og varm energi Skuespillerne i A Star Is Born leverer samlet set en stærk ensemble-præstation, hvor det aldrig føles som skuespil – men som mennesker.

Hvorfor A Star Is Born stadig føles relevant i dag

Fordi den handler om noget, vi alle kender: at elske nogen, man ikke kan redde. At se et menneske forsvinde, mens man holder i hånden. At vokse – og betale en pris for det.

A Star Is Born fra 2018 taler ind i en tid, hvor vi taler mere om mental sundhed, afhængighed og selvværd end nogensinde. Jackson Maine er ikke bare en rockstjerne med problemer. Han er enhver person, der har kæmpet indvendigt, mens verden kun så det ydre.

Og Ally er enhver person, der har troet for lidt på sig selv – og opdaget, at det var en fejl.

Musikfilmen ramte noget universelt. Det er derfor den stadig taler til folk. Det er derfor Shallow stadig giver gåsehud. Det er derfor Bradley Coopers og Lady Gagas kemi stadig diskuteres. Filmen vandt Oscar for Bedste originale sang – og det er velfortjent. Men den fortjener mere end priser. Den fortjener at blive set, igen og igen, af mennesker der har brug for at vide, at det er okay at mærke tingene fuldt ud.

Drama og musik har sjældent følt sig så sammenvævet som her. Og det er det, der gør den tidløs.

Afslutning

Jeg tænker stadig på Jackson Maine. Ikke som en karakter i en film, men som et menneske, jeg mødte én gang og ikke helt har glemt. Det sker sjældent. Det er det bedste, jeg ved at sige om A Star Is Born.

Hvis du er klar til at mærke noget – og til at sidde med det bagefter – så se den. Og hold dig selv i hånden undervejs.

Jeg mærkede den.