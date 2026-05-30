Jeg har altid haft svært ved historier fra besættelsen. Ikke fordi de ikke er vigtige – men fordi de så nemt bliver til lærebogssider. Datoer. Fakta. Afstand.

Så da jeg satte mig ned med Kodenavn: Storfyrstinden på DR, var jeg en smule forbeholden. Endnu en dramadokumentar om anden verdenskrig? Endnu en dansk modstandskæmper på skærmen?

Men så skete der noget. Jeg holdt op med at tænke. Og begyndte bare at mærke.

Kodenavn: Storfyrstinden er en dansk dramadokumentar-serie fra DR, der fortæller besættelseshistorien set gennem øjnene på en kvinde. En reel kvinde. En true story om mod, hemmeligheder og det at leve et dobbeltliv midt i en krig – og det er netop den menneskelige vinkel, der gør serien værd at bruge din tid på.

Hvordan føltes Kodenavn: Storfyrstinden?

Den startede stille. Næsten for stille.

Jeg sad og ventede på, at noget skulle eksplodere – en stor scene, et dramatisk vendepunkt. Men Kodenavn: Storfyrstinden er ikke den slags serie. Den nærmer sig dig langsomt. Den sætter sig ved siden af dig og hvisker.

Og det er både dens styrke og – til tider – dens svaghed.

Der er øjeblikke, hvor jeg sad fuldstændig stille. Hvor jeg glemte, at det var en anmeldelse, jeg skulle skrive, og bare var der. Og så er der øjeblikke, hvor jeg mærkede distancen. Hvor historien holdt mig lidt for langt væk.

Men det grundlæggende spørgsmål – rammer den noget? – svarer jeg ja til. Ja, med forbehold. Men ja.

Medvirkende i Kodenavn: Storfyrstinden bærer serien på en måde, der føles respektfuld over for den virkelige historie. Det er ikke spektakel. Det er nærvær.

Relationer og kemi

Det der interesserer mig mest ved enhver serie er aldrig krigen, aldrig politikken, aldrig de store linjer.

Det er mennesket bag beslutningen.

Og her er Kodenavn: Storfyrstinden stærkest. Serien centrerer sig om en kvindes valg – om hvad det koster at stå midt i modstandskampen og stadig være et helt menneske. Det koster noget. Det kan man mærke.

Sidsel Siem Koch spiller hovedrollen, og hun gør det med en ro, der sidder i kroppen. Ikke overdrevet. Ikke performet. Der er øjeblikke, hvor hun slet ikke siger noget – og det er netop der, jeg mærkede hende mest. Det føltes ægte.

Kemien mellem skuespillerne i Kodenavn: Storfyrstinden fungerer bedst i de stille scener. De store konfrontationer er fine, men det er blikket hen over et bord, den tilbageholdte sætning, den lille pause – det er der, serien lever.

De øjeblikke der blev hos mig

Der er en følelse i serien, som jeg ikke rigtig kan sætte ord på. Det er fornemmelsen af at leve med en hemmelighed. At smile til nogen, du ikke ved om du kan stole på. At være spion i dit eget liv.

Det er den følelse, Kodenavn: Storfyrstinden formår at give videre.

Jeg tænkte på, hvad det ville kræve af mig. At gøre det her. At bære på noget så tungt og alligevel gå ud ad døren om morgenen og se normal ud.

Det er de øjeblikke, der bliver hos mig. Ikke de store. De små.

Medvirkende i Kodenavn: Storfyrstinden leverer præcis nok til, at jeg tror på dem. Og det er mere end mange historiske dramaserier formår.

Det der ikke helt ramte

Jeg vil være ærlig.

Der er afsnit, hvor jeg mærkede, at det var fortalt frem for følt. Nogle gange trækker dramadokumentar-formatet lidt for meget i den dokumentariske retning – og så slipper den nærkontakt, jeg vil have med karaktererne.

Politiken beskriver det som noget, der minder om gymnasiets historietimer. Og jeg forstår, hvad de mener. Der er steder, hvor serien forklarer, når den burde vise. Hvor den informerer, når den burde lade os sidde med følelsen.

Kodenavn: Storfyrstinden er ikke perfekt. Men den er oprigtig. Og det tæller for mig.

Heartbeats.dk skriver, at DR taber en ekstraordinær historie lidt på gulvet – og det har de ikke helt uret i. Potentialet er stort. Og til tider indfris det. Men ikke altid.

Sofie Hjertes vurdering 🫀 Blev hos mig Jeg tænkte på den, da jeg lagde telefonen fra mig. Tænkte på kvinden bag kodenavnet. Tænkte på hvad mod egentlig er – ikke den slags man ser i film, men den stille, hverdagslige slags. Kodenavn: Storfyrstinden indfrier ikke alt sit potentiale. Men den rammer noget ægte. Og den rammer det med respekt. Den blev hos mig.

Medvirkende i Kodenavn: Storfyrstinden Skuespiller Rolle Note Sidsel Siem Koch Storfyrstinden (hovedrollen) Føles ægte – stærk i de stille øjeblikke Note: Yderligere navne på skuespillere i Kodenavn: Storfyrstinden fremgår af seriens fulde cast på IMDB og DR’s egne sider. Kun bekræftede navne fra kilderne er medtaget her.

Hvorfor Kodenavn: Storfyrstinden stadig føles relevant i dag

Vi lever i en tid, hvor vi igen spørger hinanden: Hvad ville du have gjort?

Kodenavn: Storfyrstinden stiller det spørgsmål uden at råbe det højt. Den lader det ligge der, stille, mens besættelsens virkelighed udfolder sig på skærmen.

Historien om en kvinde i modstandskampen – en kvinde der brugte sit eget navn, sit eget liv, som redskab – er ikke bare en historisk kuriositet. Det er en påmindelse om, at mod ikke altid ser ud som mod udefra.

I en verden, der igen og igen tvinger mennesker til at vælge side, er den slags historier ikke bare vigtige.

De er nødvendige.

Medvirkende i Kodenavn: Storfyrstinden giver ansigt til en del af dansk historie, vi ikke må glemme. Og det drama, der opstår i mødet mellem den virkelige verden og den spillede, er præcis det, der gør DRs dramadokumentarer til noget særligt, når de er bedst.

Afslutning

Jeg satte mig ned med Kodenavn: Storfyrstinden med lav forventning. Og stod op med noget, jeg ikke havde regnet med.

Ikke tårer. Ikke rystede hænder. Men en stille fornemmelse af, at jeg havde mødt nogen. En rigtig person, bag et kodenavn, bag et dobbeltliv, bag en krig.

Det er nok for mig.

Jeg mærkede den.