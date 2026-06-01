Der er film, man ser. Og så er der film, man mærker. Første gang jeg så Det Femte Element, var jeg ikke forberedt på, at en science fiction-actionfilm fra 1997 ville gøre noget ved mig følelsesmæssigt. Jeg forventede lasere og eksplosioner. Og ja, det er der masser af. Men ind imellem kaosset sidder der noget meget blødere – en lille kerne af noget, der handler om kærlighed som verdens eneste redning.

Det lyder klichéagtigt. Og alligevel føles det ikke sådan, når man sidder midt i det.

Medvirkende i Det Femte Element tæller navne som Bruce Willis, Milla Jovovich, Gary Oldman, Ian Holm og Chris Tucker – og tilsammen skaber de et univers, der er så overdrevent og så oprigtigt på samme tid, at man ikke rigtig ved, om man skal grine eller røres. Jeg endte med at gøre begge dele. Luc Besson instruerede filmen, og hans fingeraftryk sidder over det hele – det er en mand, der ikke er bange for at mene noget med sin film.

Hvordan føltes Det Femte Element?

Jeg vil være ærlig: de første minutter var lidt overvældende. Farver, lyde, tempo. Alting på én gang.

Men så begynder noget at ske. Langsomt. En kvinde med orange hår vågner op i en fremmed verden og ved ikke hvem hun er. Og jeg mærkede det – den sårbarhed, den forvirring, den næsten barnlige måde hun forsøger at forstå alt på. Milla Jovovich spiller Leeloo, og hun gør det med en intensitet, der trænger igennem al den galaktiske støj.

Filmen er høj og støjende og vild. Men under overfladen pulserer der noget stille. Noget om at verden kan reddes – men kun hvis nogen tør elske. Det ramte mig. Jeg havde ikke forventet det. Men det gjorde det.

Læs også artiklen medvirkende i Interstellar

Relationer og kemi

Lad os tale om det vigtigste: kemi.

Bruce Willis spiller Korben Dallas, en lidt træt, lidt ødelagt taxachauffør, der pludselig får verdensfreden kastet ind i bagsædet. Han er ikke en klassisk helt. Han er bare en mand, der gerne vil have, at det hele holder op. Og det gør ham faktisk menneskelig.

Når han møder Leeloo – Milla Jovoviches karakter – er der noget usagt imellem dem, der vokser stille og roligt gennem filmen. Det er ikke den store romantiske kliché. Det er mere som to mennesker, der finder hinanden i kaosset. Og det fungerer. Det føltes ægte, på en måde jeg ikke helt kan forklare.

Ian Holm spiller præsten Cornelius, og han bringer en varm, lidt desperat oprigtighed til rollen. Han tror på, at verden kan reddes. Det smitter. Gary Oldman som skurken Zorg er noget helt for sig selv. Han er storslået og teatralsk og nærmest sjov – men der er en kold ligegyldighed i ham, der giver kulde. Han elsker ikke verden. Og det mærker man.

Og så er der Chris Tucker som Ruby Rhod. Han er næsten umulig at beskrive. Frenetisk, kaotisk, højlydt. Han stjæler ethvert rum, han træder ind i. Ikke alle vil elske det. Jeg gjorde.

De øjeblikke der blev hos mig

Der er et øjeblik i filmen, hvor Leeloo sidder alene og ser billeder af menneskenes vold og krig. Hun forstår ikke, hvorfor hun skal redde en verden, der ødelægger sig selv. Det øjeblik sad jeg stille med.

Det er kun et lille beat i en stor actionfilm. Men det er der, filmen åbner sig. Det er der, den holder op med at være underholdning og begynder at spørge om noget. Kan kærlighed retfærdiggøre alt det andet? Og hvem bestemmer egentlig, om mennesker er værd at redde?

Jeg mærkede den.

Et andet øjeblik: diva-arien midt i det hele. Det er absurd og smukt og trist og overvældende – alt på én gang. Jeg fik gåsehud.

Læs også artiklen medvirkende i Gladiator 2

Det der ikke helt ramte

Jeg vil ikke skjule det: filmen er steder meget meget meget.

Tempoet kan føles ustyrligt. Der er scener, der mest af alt føles som cirkusforestillinger – og ikke alle af dem har et følelsesmæssigt ankerpunkt. Nogle gange ønskede jeg, at filmen ville tage sig tid til at ånde lidt.

Og Korben Dallas er ikke den dybeste karakter, vi nogensinde har set. Bruce Willis gør ham troværdig, men han er ikke den type, der efterlader sig lange tanker. Det tog lidt af den følelsesmæssige konsekvens for mig. Ikke nok til at ødelægge oplevelsen – men nok til, at jeg mærkede det.

Sofie Hjertes vurdering 🫀 Blev hos mig Jeg sad ikke stille for længe bagefter – men jeg tænkte på den. På Leeloo og hendes spørgsmål. På om kærlighed virkelig er nok. Det Femte Element er ikke perfekt, og den er ikke altid rolig nok til at lade følelserne lande ordentligt. Men den betyder noget. Den vil noget. Og det mærker man.

Medvirkende i Det Femte Element Skuespiller Rolle Note Bruce Willis Korben Dallas Varm og træt – føles menneskelig Milla Jovovich Leeloo Intens og sårbar – filmens hjerte Gary Oldman Jean-Baptiste Emanuel Zorg Kold og teatralsk – mangler en smule dybde Ian Holm Vito Cornelius Varm og oprigtig – rammer rigtigt Chris Tucker Ruby Rhod Kaotisk energi – man elsker det eller gør ikke Luke Perry Billy Lille rolle, men føles ægte i det korte Brion James General Munro Solid og troværdig Tommy Lister Præsident Lindberg Rolig autoritet – fungerer fint Lee Evans Fog Nervøs energi – komisk relief Charlie Creed-Miles Taxi dispatcher Kort men præcis

Læs også artiklen medvirkende i Avatar 2

Hvorfor Det Femte Element stadig føles relevant i dag

Filmen er fra 1997. Men spørgsmålet den stiller, er ikke gammelt. Er mennesker værd at redde? Det er et spørgsmål, vi stiller os selv i dag – måske endda mere end nogensinde. Klimaangst, krig, ligegyldighed. Leeloo sidder og ser vores verden og forstår ikke, hvad hun skal stille op med den. Det føler jeg, mange af os kan nikke genkendende til.

Og så er der kærlighedsdelen. Det Femte Element insisterer på, at kærlighed ikke er en klam kliché – det er løsningen. Det er modigt. Og det er grunden til, at medvirkende i Det Femte Element stadig bliver talt om, næsten tre årtier efter filmen udkom. Skuespillerne i Det Femte Element bragte noget til lærredet, der var større end den individuelle præstation. De skabte et univers, man kan mærke, selv når man ser det igen i dag.

Afslutning

Jeg tror, man skal se Det Femte Element med åbne arme – ikke med forventning om realisme eller psykologisk dybde. Man skal se den med villighed til at lade sig overraske. Af farverne. Af det absurde. Af det lille stille øjeblik, midt i al eksplosionen, hvor en kvinde spørger om verden er værd at kæmpe for.

Det spørgsmål er ikke gammelt. Det er ikke løst. Og det er, synes jeg, det smukkeste ved filmen. Den blev hos mig.