Ord med J

Aug 4, 2026 | Krydsord

Der findes 3.992 danske ord med bogstavet J. Her er de alle sammen — 449 der starter med J, 219 der slutter på J og 3.324 hvor bogstavet står inde i ordet. Alle er inddelt efter antal bogstaver, så du kan gå direkte til den længde, du mangler.

Listen er bygget af Det Centrale Ordregister, Dansk Sprognævns og Digitaliseringsstyrelsens ordbase over dansk. Kun opslagsord er med, ikke bøjninger — en liste med zebra, zebraer, zebraen er den samme post tre gange. Egennavne og forkortelser er sorteret fra, fordi de ikke gælder i et gitter.

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Ord der starter med J

449 danske ord begynder med J, fra 2 til 19 bogstaver.

2 bogstaver (2) · 3 bogstaver (12) · 4 bogstaver (30) · 5 bogstaver (41) · 6 bogstaver (44) · 7 bogstaver (52) · 8 bogstaver (78) · 9 bogstaver (56) · 10 bogstaver (49) · 11 bogstaver (28) · 12 bogstaver (25) · 13 bogstaver (15) · 14 bogstaver (6) · 15 bogstaver (6) · 16 bogstaver (2) · 17 bogstaver (2) · 19 bogstaver (1)

Ord der starter med J på 2 bogstaver

2 ord på 2 bogstaver
Ord Bogstaver
JA 2
JO 2

Ord der starter med J på 3 bogstaver

12 ord på 3 bogstaver
Ord Bogstaver
JAB 3
JAG 3
JAH 3
JAN 3
JAS 3
JEG 3
JET 3
JOB 3
JOD 3
JOH 3
JOK 3
JUL 3

Ord der starter med J på 4 bogstaver

30 ord på 4 bogstaver
Ord Bogstaver
JADE 4
JAGE 4
JAGT 4
JARL 4
JASK 4
JASÅ 4
JAZZ 4
JEEP 4
JENS 4
JERN 4
JIVE 4
JOKE 4
JORD 4
JOUR 4
JUDO 4
JUHU 4
JUKS 4
JULE 4
JULI 4
JUNI 4
JUNK 4
JURA 4
JURY 4
JUST 4
JUTE 4
JYDE 4
JYSK 4
JÆRV 4
JÆVN 4
JØDE 4

Ord der starter med J på 5 bogstaver

41 ord på 5 bogstaver
Ord Bogstaver
JABBE 5
JAGER 5
JAGTE 5
JAKET 5
JAKKE 5
JAMBE 5
JAMEN 5
JAMME 5
JAMRE 5
JANTE 5
JAPPE 5
JASKE 5
JAVEL 5
JAZZE 5
JEANS 5
JENKA 5
JETON 5
JIHAD 5
JOBBE 5
JODLE 5
JOGGE 5
JOINT 5
JOKER 5
JOKKE 5
JOLLE 5
JOLRE 5
JORDE 5
JOULE 5
JUBEL 5
JUBLE 5
JUDAS 5
JUICE 5
JUMBE 5
JUNGE 5
JUNKE 5
JUNTA 5
JUVEL 5
JÆGER 5
JÆTTE 5
JÆVNE 5
JØKEL 5

Ord der starter med J på 6 bogstaver

44 ord på 6 bogstaver
Ord Bogstaver
JAGERI 6
JAGUAR 6
JALOUX 6
JAMMER 6
JANUAR 6
JAPPET 6
JARGON 6
JASKET 6
JASMIN 6
JASPIS 6
JAVERT 6
JAVIST 6
JAZZET 6
JEMINI 6
JERSEY 6
JESUIT 6
JETFLY 6
JETLAG 6
JETSET 6
JETSKI 6
JIGGER 6
JINGLE 6
JOBBER 6
JOCKEY 6
JODLEN 6
JOGGER 6
JOMFRU 6
JONISK 6
JORDBO 6
JORDET 6
JOVIAL 6
JOVIST 6
JUGEND 6
JUICER 6
JULERI 6
JULEØL 6
JUMPER 6
JUNGLE 6
JUNIOR 6
JUNKER 6
JUNKIE 6
JURIST 6
JØDISK 6
JØSSES 6

Ord der starter med J på 7 bogstaver

52 ord på 7 bogstaver
Ord Bogstaver
JACKPOT 7
JACUZZI 7
JAGTBAR 7
JAGTLOV 7
JAGTRET 7
JALOUSI 7
JAMBISK 7
JAMMING 7
JAPANER 7
JAPANSK 7
JAPARTI 7
JAPPERI 7
JASIGER 7
JASKERI 7
JAVANER 7
JERNURT 7
JOBBANK 7
JOBBERI 7
JODSØLV 7
JOGGING 7
JONGLØR 7
JORDART 7
JORDBÆR 7
JORDISK 7
JORDLAG 7
JORDLOD 7
JORDLOV 7
JORDNÆR 7
JORDNØD 7
JOURNAL 7
JUBELÅR 7
JUBILAR 7
JUDAIST 7
JULEBAG 7
JULEBUK 7
JULEDAG 7
JULELEG 7
JULELYS 7
JULERÆS 7
JULETID 7
JULETRÆ 7
JURATID 7
JUSTERE 7
JUSTITS 7
JUVELER 7
JUVENIL 7
JÆRTEGN 7
JÆVNHED 7
JÆVNING 7
JÆVNLIG 7
JÆVNMÅL 7
JØDEDOM 7

Ord der starter med J på 8 bogstaver

78 ord på 8 bogstaver
Ord Bogstaver
JACKSTIK 8
JADEGRØN 8
JAGERFLY 8
JAGTFALK 8
JAGTHORN 8
JAGTHUND 8
JAGTTEGN 8
JAKKESÆT 8
JALAPENO 8
JAMBOREE 8
JANTELOV 8
JASTEMME 8
JAZZBAND 8
JAZZROCK 8
JEGROMAN 8
JERNBANE 8
JERNBYRD 8
JERNGREB 8
JERNHÅND 8
JERNHÅRD 8
JERNMALM 8
JERNMAND 8
JERNRING 8
JETJAGER 8
JETMOTOR 8
JETPILOT 8
JETSTRØM 8
JIDDISCH 8
JIHADIST 8
JOBSPOST 8
JODOFORM 8
JONGLERE 8
JORDAKSE 8
JORDANER 8
JORDANSK 8
JORDBRUG 8
JORDBUND 8
JORDEBOG 8
JORDELIV 8
JORDERIG 8
JORDFALD 8
JORDFUND 8
JORDPLAN 8
JORDPRIS 8
JORDSKAT 8
JORDSKOK 8
JORDSMON 8
JORDVOLD 8
JOYSTICK 8
JUBILERE 8
JUBILÆUM 8
JUDAISME 8
JUDASKYS 8
JUGEMENT 8
JUGOSLAV 8
JUHUPIGE 8
JUKEBOKS 8
JULEBRYG 8
JULEFLET 8
JULEGAVE 8
JULEKLIP 8
JULEKORT 8
JULEMAND 8
JULEPYNT 8
JULEROSE 8
JULESTUE 8
JULIANSK 8
JULIENNE 8
JUMBOJET 8
JUMPSUIT 8
JUNKFOOD 8
JUNONISK 8
JURAKALK 8
JURIDISK 8
JÆVNDØGN 8
JÆVNFØRE 8
JØDEKAGE 8
JØDESKÆG 8

Ord der starter med J på 9 bogstaver

56 ord på 9 bogstaver
Ord Bogstaver
JAGTGEVÆR 9
JAGTPRØVE 9
JAGTSÆSON 9
JAKOBINER 9
JAKOBINSK 9
JAMMERDAL 9
JAMMERLIG 9
JANITSHAR 9
JAVAKAFFE 9
JAZZMUSIK 9
JEREMIADE 9
JERNAGTIG 9
JERNALDER 9
JERNBETON 9
JERNSPURV 9
JERNTÆPPE 9
JERONIMUS 9
JESUITISK 9
JETSETTER 9
JIHADISME 9
JITTERBUG 9
JOBPROFIL 9
JOBSKIFTE 9
JOBTILBUD 9
JOCKEYHUE 9
JOKERTEGN 9
JOMFRUBUR 9
JOMFRUDOM 9
JORDAGTIG 9
JORDEFÆRD 9
JORDEGODS 9
JORDFÆSTE 9
JORDKLODE 9
JORDSKRED 9
JORDSKÆLV 9
JORDSLÅET 9
JORDVARME 9
JORDVÆRDI 9
JUICEBRIK 9
JULEAFTEN 9
JULEFERIE 9
JULEMÆRKE 9
JULENISSE 9
JULESALAT 9
JULESTADS 9
JUNGIANER 9
JUNGIANSK 9
JUNGLELOV 9
JURISTERI 9
JUSTERBAR 9
JUSTERING 9
JYDEPOTTE 9
JÆTTESTUE 9
JÆVNSIDES 9
JÆVNSTRØM 9
JØDEHARPE 9

Ord der starter med J på 10 bogstaver

49 ord på 10 bogstaver
Ord Bogstaver
JAGERPILOT 10
JAKKEKLÆDT 10
JAKOBSKAMP 10
JAKOBSSTAV 10
JAMAICANER 10
JAMAICANSK 10
JAMBORETTE 10
JAMSESSION 10
JANUSHOVED 10
JARDINIERE 10
JARLEDØMME 10
JAVANESISK 10
JAZZBALLET 10
JERIKOROSE 10
JERNHOLDIG 10
JERSEYKVÆG 10
JERSEYSTOF 10
JESUITISME 10
JOBANNONCE 10
JOBKLAUSUL 10
JOBSAMTALE 10
JOBSØGENDE 10
JOBSØGNING 10
JOBTRÆNING 10
JODTINKTUR 10
JOHANNITER 10
JOMFRUELIG 10
JOMFRUOLIE 10
JOMFRUTALE 10
JOMSVIKING 10
JONGLERING 10
JORDBRUGER 10
JORDBUNDEN 10
JORDEMODER 10
JORDFARVET 10
JORDSKORPE 10
JORDSTYKKE 10
JOURNALIST 10
JOVIALITET 10
JUBELIDIOT 10
JUDAISTISK 10
JUDASPENGE 10
JULEKAKTUS 10
JUNIORCHEF 10
JUNIORHOLD 10
JUVELSKRIN 10
JÆGERKORPS 10
JÆTTEGRYDE 10
JÆVNBYRDIG 10

Ord der starter med J på 11 bogstaver

28 ord på 11 bogstaver
Ord Bogstaver
JACKETKRONE 11
JAKOBSSTIGE 11
JALOUSISKAB 11
JAMMERKLAGE 11
JAZZMUSIKER 11
JERNBANEBRO 11
JERNBESLÅET 11
JERNBRYLLUP 11
JERNFILSPÅN 11
JERNHELBRED 11
JERNSTØBERI 11
JESUSSANDAL 11
JIHADISTISK 11
JOBROTATION 11
JOCKEYTRØJE 11
JOMFRUHINDE 11
JOMFRUNALSK 11
JOMFRUREJSE 11
JORDLEDNING 11
JOURHAVENDE 11
JUBELOLDING 11
JUBILÆUMSÅR 11
JUGOSLAVISK 11
JULEFROKOST 11
JUSTITSMORD 11
JÆGERSOLDAT 11
JÆVNFØRELSE 11
JØDESTJERNE 11

Ord der starter med J på 12 bogstaver

25 ord på 12 bogstaver
Ord Bogstaver
JALOUSIDRAMA 12
JAMMERSMINDE 12
JANUARUDSALG 12
JAPANRÆDDIKE 12
JASMINBLOMST 12
JAZZORKESTER 12
JEGFORTÆLLER 12
JERNBANEVOGN 12
JERNINDUSTRI 12
JOGGINGDRAGT 12
JOHANNESBRØD 12
JOMFRUFØDSEL 12
JOMFRUHUMMER 12
JORDFÆSTELSE 12
JORDRYSTELSE 12
JORDSTRÅLING 12
JORDVINDENDE 12
JOURNALISERE 12
JOURNALISTIK 12
JULEKALENDER 12
JULESTEMNING 12
JURISDIKTION 12
JUVELERBUTIK 12
JÆVNALDRENDE 12
JØDEKIRSEBÆR 12

Ord der starter med J på 13 bogstaver

15 ord på 13 bogstaver
Ord Bogstaver
JACQUARDVÆVET 13
JAMMERKOMMODE 13
JERNBANEFLØJL 13
JESUITERORDEN 13
JODBEHANDLING 13
JOMFRUKLOSTER 13
JORDBUNDETHED 13
JOURNALISTISK 13
JOURNALNUMMER 13
JUBELOPTIMIST 13
JUBILÆUMSFEST 13
JUGENDMØNSTER 13
JULEEVANGELIE 13
JULIENNESUPPE 13
JUSTIFIKATION 13

Ord der starter med J på 14 bogstaver

6 ord på 14 bogstaver
Ord Bogstaver
JORDEMODERMAND 14
JORDPÅKASTELSE 14
JOURNALISERING 14
JULEAFSLUTNING 14
JULEASSISTANCE 14
JURASTUDERENDE 14

Ord der starter med J på 15 bogstaver

6 ord på 15 bogstaver
Ord Bogstaver
JERNBANESTATION 15
JOHANNESBRØDTRÆ 15
JORDFORBINDELSE 15
JORDSPEKULATION 15
JUSTITSMINISTER 15
JUSTITSSEKRETÆR 15

Ord der starter med J på 16 bogstaver

2 ord på 16 bogstaver
Ord Bogstaver
JERNBANEARBEJDER 16
JOMFRUOLIVENOLIE 16

Ord der starter med J på 17 bogstaver

2 ord på 17 bogstaver
Ord Bogstaver
JOHANNITERKLOSTER 17
JUSTITSMINISTERIE 17

Ord der starter med J på 19 bogstaver

Ét ord på 19 bogstaver
Ord Bogstaver
JERNBANEOVERSKÆRING 19

Ord der slutter med J

219 danske ord ender på J, fra 2 til 17 bogstaver.

2 bogstaver (2) · 3 bogstaver (15) · 4 bogstaver (11) · 5 bogstaver (13) · 6 bogstaver (30) · 7 bogstaver (40) · 8 bogstaver (43) · 9 bogstaver (32) · 10 bogstaver (11) · 11 bogstaver (9) · 12 bogstaver (6) · 13 bogstaver (3) · 14 bogstaver (1) · 16 bogstaver (2) · 17 bogstaver (1)

Ord der slutter med J på 2 bogstaver

2 ord på 2 bogstaver
Ord Bogstaver
DJ 2
EJ 2

Ord der slutter med J på 3 bogstaver

15 ord på 3 bogstaver
Ord Bogstaver
DEJ 3
FEJ 3
FØJ 3
HAJ 3
HEJ 3
HUJ 3
HØJ 3
KAJ 3
LØJ 3
MAJ 3
NEJ 3
PØJ 3
SEJ 3
TØJ 3
VEJ 3

Ord der slutter med J på 4 bogstaver

11 ord på 4 bogstaver
Ord Bogstaver
DREJ 4
DRØJ 4
FLØJ 4
GREJ 4
KVAJ 4
OHØJ 4
PRAJ 4
SLØJ 4
STØJ 4
SVAJ 4
UTØJ 4

Ord der slutter med J på 5 bogstaver

13 ord på 5 bogstaver
Ord Bogstaver
AFVEJ 5
BIVEJ 5
GALEJ 5
KAVAJ 5
LAKAJ 5
MALAJ 5
OMVEJ 5
OPFEJ 5
PAGAJ 5
SYTØJ 5
SØVEJ 5
UDRØJ 5
UDVEJ 5

Ord der slutter med J på 6 bogstaver

30 ord på 6 bogstaver
Ord Bogstaver
BAGTØJ 6
BAGVEJ 6
BENTØJ 6
BLÅHAJ 6
FARTØJ 6
FODTØJ 6
FYRTØJ 6
GENVEJ 6
GRÅSEJ 6
GÆRDEJ 6
HALLØJ 6
HANREJ 6
HULVEJ 6
HUSHØJ 6
KNÆHØJ 6
KONVOJ 6
KÆPHØJ 6
LERTØJ 6
LEVKØJ 6
LYSSEJ 6
MØRDEJ 6
NATTØJ 6
PIGHAJ 6
POSTEJ 6
SKITØJ 6
SKOTØJ 6
SKYHØJ 6
STÅHEJ 6
SURDEJ 6
UDETØJ 6

Ord der slutter med J på 7 bogstaver

40 ord på 7 bogstaver
Ord Bogstaver
BADETØJ 7
BORSJTJ 7
BØRSHAJ 7
DAMETØJ 7
DÆKSTØJ 7
DØRFLØJ 7
GRAVHØJ 7
HJEMVEJ 7
KAGEDEJ 7
KORSVEJ 7
KROGVEJ 7
KYSTVEJ 7
KØRETØJ 7
LANDVEJ 7
LEGETØJ 7
LEVEVEJ 7
LUFTVEJ 7
LÅSETØJ 7
MARKVEJ 7
MODETØJ 7
MUNDTØJ 7
MØRKSEJ 7
OLIETØJ 7
OVERTØJ 7
REGNTØJ 7
RINGVEJ 7
SELETØJ 7
SIDEVEJ 7
SLAGTØJ 7
SMUTVEJ 7
STENHØJ 7
STENTØJ 7
STIKVEJ 7
STRAMAJ 7
STØVVEJ 7
SØLVTØJ 7
TVÆRVEJ 7
TÅRNHØJ 7
VILDVEJ 7
VÆRKTØJ 7

Ord der slutter med J på 8 bogstaver

43 ord på 8 bogstaver
Ord Bogstaver
ALFARVEJ 8
BOLIGHAJ 8
BOLLEDEJ 8
BRANDVEJ 8
BØRNETØJ 8
DUKKETØJ 8
DÆKKETØJ 8
ELVERHØJ 8
FILLODEJ 8
HERRETØJ 8
HOVEDTØJ 8
HOVEDVEJ 8
HÆKLETØJ 8
KADETTØJ 8
KOGEGREJ 8
KYSSETØJ 8
KÆMPEHØJ 8
LANDEVEJ 8
LUKKETØJ 8
MANDETØJ 8
MANDSHØJ 8
METERHØJ 8
MOTORVEJ 8
MÆLKEVEJ 8
MÆRKETØJ 8
NÆSEFLØJ 8
NØDUDVEJ 8
SENGETØJ 8
SILDEHAJ 8
SKOLEVEJ 8
STADSTØJ 8
STANGTØJ 8
STYRETØJ 8
SYLTETØJ 8
TERMOTØJ 8
TROLDTØJ 8
UNDERTØJ 8
VASKETØJ 8
VENTETØJ 8
VILLAVEJ 8
VINDFLØJ 8
VÆGGETØJ 8
YDERFLØJ 8

Ord der slutter med J på 9 bogstaver

32 ord på 9 bogstaver
Ord Bogstaver
BRANDDRØJ 9
BUTTERDEJ 9
FISKEGREJ 9
GARDERHØJ 9
HAMMERHAJ 9
HIMMELHØJ 9
HURLUMHEJ 9
HØJREFLØJ 9
KABYSGREJ 9
KOBBERTØJ 9
KONTRAFEJ 9
KØKKENTØJ 9
KØKKENVEJ 9
LAPPEGREJ 9
MATROSTØJ 9
MELLEMVEJ 9
MIDDELHØJ 9
MIDDELVEJ 9
PRIVATVEJ 9
PUDSEGREJ 9
RUMFARTØJ 9
SKIFTETØJ 9
SKILLEVEJ 9
SKRIVETØJ 9
SMITTEVEJ 9
SNAKKETØJ 9
SNAVSETØJ 9
STILLEVEJ 9
STRYGETØJ 9
UNISEXTØJ 9
VINTERVEJ 9
VOLVERLEJ 9

Ord der slutter med J på 10 bogstaver

11 ord på 10 bogstaver
Ord Bogstaver
FRITIDSTØJ 10
KØKKENGREJ 10
LUFTFARTØJ 10
LYSTFARTØJ 10
NÆRINGSVEJ 10
OMFARTSVEJ 10
SMULDREDEJ 10
STRIKKETØJ 10
TILBAGEVEJ 10
TRAFIKSTØJ 10
UDFALDSVEJ 10

Ord der slutter med J på 11 bogstaver

9 ord på 11 bogstaver
Ord Bogstaver
FISKEFARTØJ 11
FJERDINGVEJ 11
GENBRUGSTØJ 11
INDFALDSVEJ 11
KOMMANDOVEJ 11
LEVERPOSTEJ 11
SKIUNDERTØJ 11
TILFARTSVEJ 11
VENSTREFLØJ 11

Ord der slutter med J på 12 bogstaver

6 ord på 12 bogstaver
Ord Bogstaver
ANDENDAGSTØJ 12
BÆLTEKØRETØJ 12
FORGLEMMIGEJ 12
MOTORKØRETØJ 12
MOTORRINGVEJ 12
TRANSPORTVEJ 12

Ord der slutter med J på 13 bogstaver

3 ord på 13 bogstaver
Ord Bogstaver
CAMOUFLAGETØJ 13
SERPENTINEVEJ 13
TILKØRSELSVEJ 13

Ord der slutter med J på 14 bogstaver

Ét ord på 14 bogstaver
Ord Bogstaver
MOTORTRAFIKVEJ 14

Ord der slutter med J på 16 bogstaver

2 ord på 16 bogstaver
Ord Bogstaver
ALLIANCESYLTETØJ 16
TYTTEBÆRSYLTETØJ 16

Ord der slutter med J på 17 bogstaver

Ét ord på 17 bogstaver
Ord Bogstaver
UDRYKNINGSKØRETØJ 17

Ord med J inde i ordet

3.324 danske ord har J inde i ordet, fra 3 til 26 bogstaver.

3 bogstaver (4) · 4 bogstaver (66) · 5 bogstaver (141) · 6 bogstaver (173) · 7 bogstaver (273) · 8 bogstaver (404) · 9 bogstaver (473) · 10 bogstaver (454) · 11 bogstaver (384) · 12 bogstaver (298) · 13 bogstaver (215) · 14 bogstaver (132) · 15 bogstaver (102) · 16 bogstaver (75) · 17 bogstaver (50) · 18 bogstaver (28) · 19 bogstaver (17) · 20 bogstaver (6) · 21 bogstaver (12) · 22 bogstaver (8) · 23 bogstaver (4) · 24 bogstaver (3) · 25 bogstaver (1) · 26 bogstaver (1)

Ord med J inde i ordet på 3 bogstaver

4 ord på 3 bogstaver
Ord Bogstaver
EJA 3
EJE 3
TJA 3
ØJE 3

Ord med J inde i ordet på 4 bogstaver

66 ord på 4 bogstaver
Ord Bogstaver
ADJØ 4
AJLE 4
BJÆF 4
BØJE 4
DØJE 4
DØJT 4
EJER 4
FEJE 4
FEJL 4
FJAS 4
FJED 4
FJER 4
FJOG 4
FJOR 4
FJÆL 4
FJÆS 4
FØJE 4
GEJL 4
HEJS 4
HJEM 4
HJUL 4
HUJE 4
KAJE 4
KØJE 4
LEJE 4
LEJR 4
LØJE 4
MAJE 4
MAJS 4
MEJE 4
MEJS 4
MJØD 4
MØJE 4
NAJE 4
NEJE 4
NØJE 4
PEJS 4
PJAT 4
PJOK 4
PJUS 4
PJÆK 4
REJE 4
REJF 4
SEJD 4
SEJL 4
SEJR 4
SJAK 4
SJAL 4
SJAP 4
SJAT 4
SJOK 4
SJOV 4
SJUS 4
SJÆL 4
SOJA 4
TJAT 4
TJEK 4
TJEP 4
TJUR 4
TUJA 4
TØJR 4
VAJD 4
VAJE 4
VEJE 4
VEJR 4
ØJNE 4

Ord med J inde i ordet på 5 bogstaver

141 ord på 5 bogstaver
Ord Bogstaver
AJOUR 5
BAJER 5
BALJE 5
BANJE 5
BANJO 5
BEJAE 5
BEJLE 5
BIJOB 5
BJERG 5
BJESK 5
BJØRN 5
BOJAN 5
BØJLE 5
CAJUN 5
DATJA 5
DEJSE 5
DJÆRV 5
DREJE 5
DREJL 5
DRØJE 5
EMOJI 5
FEJDE 5
FEJLE 5
FEJRE 5
FJANT 5
FJASE 5
FJELD 5
FJERN 5
FJERT 5
FJOLS 5
FJONG 5
FJORD 5
FJÆLE 5
FLØJL 5
FLØJT 5
FØJTE 5
GEJLE 5
GEJST 5
GJALD 5
GJORD 5
GNEJS 5
GREJE 5
GYTJE 5
HEJRE 5
HEJSA 5
HEJSE 5
HIJAB 5
HJALD 5
HJELM 5
HJORD 5
HJORT 5
HJULE 5
HJÆLP 5
HØJDE 5
HØJNE 5
HØJRE 5
HØJST 5
IHJEL 5
KAJAK 5
KJOLE 5
KJOVE 5
KLEJN 5
KOØJE 5
KUJON 5
KVAJE 5
KVEJL 5
LEJDE 5
LEJER 5
LEJRE 5
LILJE 5
LINJE 5
LØJER 5
LØJPE 5
MAJOR 5
MEJER 5
MEJSE 5
MIDJE 5
MILJØ 5
MØNJE 5
NINJA 5
NIØJE 5
NØJES 5
PEJLE 5
PINJE 5
PJALT 5
PJANK 5
PJASK 5
PJECE 5
PJEVS 5
PJUSK 5
PLEJE 5
PLEJL 5
PLØJE 5
PRAJE 5
PULJE 5
RAJAH 5
REJFE 5
REJSE 5
SEJLE 5
SEJRE 5
SJASK 5
SJAVS 5
SJUFT 5
SJUSK 5
SJÆGT 5
SJÆLE 5
SKEJE 5
SKEJS 5
SKJUL 5
SLØJD 5
SLØJE 5
SPEJL 5
SPJÆT 5
SPØJS 5
STEJL 5
STØJE 5
SUJET 5
SVAJE 5
SVEJF 5
SØJLE 5
TAJGA 5
TALJE 5
TEJNE 5
TEJST 5
TJALD 5
TJALK 5
TJANS 5
TJAVS 5
TJENE 5
TJÆRE 5
TJØRN 5
TRØJE 5
TØJLE 5
TØJRE 5
TØJTE 5
UJÆVN 5
UVEJR 5
VEJER 5
VEJRE 5
VIDJE 5
VILJE 5

Ord med J inde i ordet på 6 bogstaver

173 ord på 6 bogstaver
Ord Bogstaver
AFBØJE 6
AFFEJE 6
AFMEJE 6
AFVEJE 6
ANSJOS 6
BAJADS 6
BEJDSE 6
BEJLER 6
BEMØJE 6
BINTJE 6
BJERGE 6
BJÆFFE 6
BJÆLDE 6
BJÆLKE 6
BLÅØJE 6
BOLSJE 6
BRYNJE 6
DEJLIG 6
DJÆVEL 6
DREJER 6
DRØJDE 6
EJEGOD 6
EMALJE 6
ENVEJS 6
ENØJET 6
FILEJS 6
FJANTE 6
FJEDER 6
FJEDRE 6
FJENDE 6
FJERDE 6
FJERET 6
FJERNE 6
FJERTE 6
FJOGET 6
FJOLLE 6
FJOLRE 6
FJOTTE 6
FJUMRE 6
FJUMSE 6
FLØJTE 6
GEJSER 6
GJALDE 6
HEJDUK 6
HJAMSK 6
HJEJLE 6
HJEMAD 6
HJEMBY 6
HJEMLE 6
HJEMME 6
HJEMOM 6
HJEMVE 6
HJERNE 6
HJERPE 6
HJERTE 6
HJULET 6
HJÆLME 6
HJÆLPE 6
HJØRNE 6
HØJBED 6
HØJBRO 6
HØJDER 6
HØJHED 6
HØJHUS 6
HØJLIG 6
HØJLYS 6
HØJOVN 6
HØJREB 6
HØJRØD 6
HØJTID 6
KEJSER 6
KEJTET 6
KLEJNE 6
KLØJES 6
KNEJPE 6
KNEJSE 6
KREJLE 6
KVAJET 6
KVEJLE 6
LEJDER 6
LØJSER 6
MAJKAT 6
MAJROE 6
MEDEJE 6
MEJERI 6
MEJSEL 6
MEJSLE 6
MØJSOM 6
NAJADE 6
NØJSOM 6
OBJEKT 6
OMBØJE 6
OPHØJE 6
OPVEJE 6
PAGAJE 6
PAPAJA 6
PEJLER 6
PJADRE 6
PJANKE 6
PJASKE 6
PJATTE 6
PJOKKE 6
PJUSKE 6
PJÆKKE 6
PLEJER 6
RUTSJE 6
RØJSER 6
RÅJERN 6
RÅJORD 6
RÅSEJL 6
SAMEJE 6
SEJLER 6
SJAKAL 6
SJAKRE 6
SJAPIS 6
SJAPPE 6
SJASKE 6
SJATTE 6
SJETTE 6
SJIPPE 6
SJOFEL 6
SJOFLE 6
SJOKKE 6
SJOSKE 6
SJOVER 6
SJUSKE 6
SJUSSE 6
SJUTTE 6
SJÆKLE 6
SJÆLER 6
SKJALD 6
SKJOLD 6
SKJULE 6
SKØJTE 6
SLØJFE 6
SMEDJE 6
SOLØJE 6
SPEJDE 6
SPEJLE 6
SPJÆLD 6
SPLEJS 6
SPRØJT 6
STEJLE 6
STJERT 6
STJÆLE 6
STREJF 6
SVAJER 6
SVEJFE 6
SVEJSE 6
SÆREJE 6
TJATTE 6
TJAVSE 6
TJEKKE 6
TJENER 6
TOVEJS 6
TREDJE 6
TROJKA 6
TROLJE 6
TØJDYR 6
TØJERI 6
TØSJAP 6
TØVEJR 6
UBØJET 6
UDJAGE 6
UDLEJE 6
UDMAJE 6
UDVEJE 6
UGJORT 6
UVILJE 6
VEJNET 6
ØJEMED 6
ØJEMÅL 6
ØJESYN 6

Ord med J inde i ordet på 7 bogstaver

273 ord på 7 bogstaver
Ord Bogstaver
ADJUNKT 7
AFGJORT 7
AFLEJRE 7
AFREJSE 7
AFSEJLE 7
AFTJENE 7
AKELEJE 7
ARBEJDE 7
BAGHJUL 7
BAJERSK 7
BAJONET 7
BATALJE 7
BEFØJET 7
BELEJRE 7
BEREJSE 7
BEREJST 7
BESEJLE 7
BESEJRE 7
BESJÆLE 7
BESKØJT 7
BETJENE 7
BETJENT 7
BIJOBBE 7
BILEJER 7
BILJAGT 7
BLOWJOB 7
BLÅØJET 7
BOLDØJE 7
BOMSEJL 7
BØJELIG 7
BØJNING 7
BÅDEJER 7
DAGHJEM 7
DAGLEJE 7
DEJKROG 7
DERHJEM 7
DETALJE 7
DREJERI 7
DRØJHED 7
DÆKFJER 7
DÅHJORT 7
EGHJORT 7
EJEFALD 7
EJEKTOR 7
EJENDEL 7
EJENDOM 7
EJERLAV 7
EMALJØR 7
FAJANCE 7
FEJEMØG 7
FEJLFRI 7
FEJLKØB 7
FEJNING 7
FEJRING 7
FJANTET 7
FJENDSK 7
FJERBOA 7
FJERKRÆ 7
FJERLET 7
FJERPEN 7
FJOLLET 7
FJORLAM 7
FJORTEN 7
FJOTTET 7
FJUMRET 7
FJUMSET 7
FJÆSING 7
FLØJDØR 7
FLØJTEN 7
FODFEJL 7
FORDØJE 7
FORFJOR 7
FORFØJE 7
FORHJUL 7
FORHØJE 7
FORJAGE 7
FORNØJE 7
FORSEJL 7
FORTØJE 7
FREJDIG 7
FRIHJUL 7
FRIJORD 7
FØJELIG 7
GELEJDE 7
GESJÆFT 7
GJALDRE 7
GLASØJE 7
GOJIBÆR 7
GRÅVEJR 7
GULDØJE 7
HAJTAND 7
HERHJEM 7
HJEMEGN 7
HJEMLIG 7
HJEMLØS 7
HJEMLÅN 7
HJEMMEL 7
HJEMTUR 7
HJERTER 7
HJULEGE 7
HJÆLPER 7
HULJERN 7
HULØJET 7
HUSEJER 7
HUSLEJE 7
HØJADEL 7
HØJAGTE 7
HØJBANE 7
HØJBORD 7
HØJBORG 7
HØJKANT 7
HØJLAND 7
HØJLYDT 7
HØJLÆRD 7
HØJMOSE 7
HØJSIND 7
HØJSKOV 7
HØJSÆDE 7
HØJTRYK 7
HØJTYSK 7
ILDSJÆL 7
INDFØJE 7
INDJAGE 7
INDVEJE 7
INJURIE 7
ISBJERG 7
ISBJØRN 7
ISFJELD 7
ISSEØJE 7
KANALJE 7
KAPTAJN 7
KETSJER 7
KJORTEL 7
KNOJERN 7
KREJLER 7
KULLEJE 7
KØJESÆK 7
LEJELOV 7
LEJEMÅL 7
LEJESÆD 7
LEJRBÅL 7
LEJRING 7
LEJRTUR 7
LERJORD 7
LINJERE 7
LØJBÆNK 7
MAJDRIK 7
MEDALJE 7
MEDEJER 7
MEJNING 7
MISNØJE 7
MJØDURT 7
MØGVEJR 7
NEDMEJE 7
NEJNING 7
NÅLEØJE 7
OKSEØJE 7
OPGEJLE 7
OPHØJET 7
OPREJST 7
OPTJENE 7
OPTØJER 7
OVERJEG 7
PEJLING 7
PJADDER 7
PJALTET 7
PJANKET 7
PJASTER 7
PJATGÅS 7
PJATTET 7
PJERROT 7
PJEVSET 7
PJOKKET 7
PJUSKET 7
PROJEKT 7
PYJAMAS 7
PÅSEJLE 7
RAJGRÆS 7
RANDØJE 7
RAVJYSK 7
REJEHOP 7
REJEMAD 7
RØDØJET 7
SAMLEJE 7
SEJLADS 7
SEJLBAR 7
SEJLBÅD 7
SEJLDUG 7
SEJLLØB 7
SEJLTID 7
SEJLTUR 7
SEJPINE 7
SEJRRIG 7
SEJTRÆK 7
SELVEJE 7
SEMULJE 7
SJAGGER 7
SJAPPET 7
SJASKET 7
SJOFERT 7
SJUSKET 7
SJÆKKEL 7
SJÆLDEN 7
SJÆLLØS 7
SJÆLSRÅ 7
SKIHEJS 7
SKJOLDE 7
SKJORTE 7
SKJULER 7
SLÅFEJL 7
SNESJAP 7
SNEVEJR 7
SOLSEJL 7
SPEJDER 7
SPEJLÆG 7
SPJÆTTE 7
SPLEJSE 7
SPRØJTE 7
STABEJS 7
STJERNE 7
STJÆLER 7
STJÅLEN 7
STREJFE 7
STREJKE 7
STØJFRI 7
SUBJEKT 7
SVAJRYG 7
SVEJSER 7
SYDJYSK 7
SÆBEØJE 7
TALJERE 7
TILFØJE 7
TJAVSET 7
TJEKKET 7
TJENLIG 7
TJÆRING 7
TOPSEJL 7
TREVEJS 7
TØJRING 7
TØJSNOR 7
TØRVEJR 7
UDESEJR 7
UDJÆVNE 7
UDLEJER 7
UDREJSE 7
UDTJENT 7
UPLEJET 7
URFJELD 7
UTØJLET 7
UVEJSOM 7
VANILJE 7
VEDFØJE 7
VEJBANE 7
VEJBRED 7
VEJBUMP 7
VEJELIG 7
VEJGREB 7
VEJKANT 7
VEJLEDE 7
VEJNING 7
VEJRGUD 7
VEJRLIG 7
VEJSALT 7
VEJSKAT 7
VEJSVIN 7
ØJEBLIK 7
ØJEKAST 7
ØJENHÅR 7
ØJENLÅG 7
ØJESTEN 7
ØJEÆBLE 7
ØSTJYDE 7
ØSTJYSK 7

Ord med J inde i ordet på 8 bogstaver

404 ord på 8 bogstaver
Ord Bogstaver
ADJEKTIV 8
ADJUDANT 8
AFFJEDRE 8
AFHJEMLE 8
AFHJÆLPE 8
AFSJÆLET 8
AFSPEJLE 8
AFTJEKKE 8
AGERJORD 8
ALMENEJE 8
ANJOUVIN 8
ARBEJDER 8
ARGUSØJE 8
BABUSJKA 8
BABYMAJS 8
BADULJEN 8
BAGLINJE 8
BAJADERE 8
BAKSPEJL 8
BATALJON 8
BEBREJDE 8
BEJAELSE 8
BELEJLIG 8
BENJAMIN 8
BESEJRER 8
BESTJÆLE 8
BJERGAND 8
BJERGART 8
BJERGFYR 8
BJERGGED 8
BJERGKAM 8
BJERGRIG 8
BJERGSOM 8
BJERGTOP 8
BJERGVÆG 8
BLÅMEJSE 8
BOKSLEJE 8
BRAMSEJL 8
BRUNJORD 8
BRÆKJERN 8
BUGGJORD 8
BYGEVEJR 8
BÆLGØJET 8
BØGHJORT 8
BØJLENÅL 8
BÅNDJERN 8
DAGLEJER 8
DAGLILJE 8
DAGPLEJE 8
DAGREJSE 8
DEJAGTIG 8
DISJUNKT 8
DJELLABA 8
DJÆRVHED 8
DJÆVELSK 8
DJÆVLERI 8
DREJEBOG 8
DREJEFOD 8
DREJELIG 8
DREJNING 8
DRIVHJUL 8
DUNJAKKE 8
DØDSLEJE 8
EJDAMMER 8
EJERMAND 8
EJERSKAB 8
EMALJERE 8
ENHJULET 8
FEJEBLAD 8
FEJEKOST 8
FEJESPÅN 8
FEJLFULD 8
FEJLGREB 8
FEJLSKUD 8
FEJLTRIN 8
FEJLTRYK 8
FIJIANER 8
FIJIANSK 8
FISKEØJE 8
FJERBOLD 8
FJERBUSK 8
FJERDING 8
FJERNLYS 8
FJERNSYN 8
FJERNTOG 8
FJERPOSE 8
FJERVÆGT 8
FJOLLERI 8
FJUMREÅR 8
FLEKSJOB 8
FLODLEJE 8
FLØJMAND 8
FLØJTIST 8
FODPLEJE 8
FOLKEEJE 8
FORBJERG 8
FORDREJE 8
FORFEJLE 8
FORJAGET 8
FORLØJET 8
FORTJENE 8
FORVEJEN 8
FREMLEJE 8
FRIGJORT 8
FRIHØJDE 8
FYGEVEJR 8
FYLDJORD 8
FØDEHJEM 8
FØLJETON 8
GANESEJL 8
GEJRFUGL 8
GEJSTLIG 8
GENPULJE 8
GENREJSE 8
GENSPEJL 8
GLETSJER 8
GODSEJER 8
GRADBØJE 8
GRØNJORD 8
GRÅMEJSE 8
GUARDEJN 8
GÅRDEJER 8
GÅSEØJNE 8
HAGLVEJR 8
HALEFJER 8
HALLØJSA 8
HALVVEJS 8
HANEFJED 8
HEJRENÆB 8
HEJSNING 8
HENREJSE 8
HJEMFÆRD 8
HJEMFØRE 8
HJEMGIVE 8
HJEMGÆLD 8
HJEMLAND 8
HJEMLÅNE 8
HJEMOVER 8
HJEMSTED 8
HJEMSØGE 8
HJEMTAGE 8
HJERTENS 8
HJULFÆLG 8
HJULSPIN 8
HJULSPOR 8
HJÆLPSOM 8
HUDPLEJE 8
HULSPEJL 8
HUSHJÆLP 8
HYGIEJNE 8
HÆKJOLLE 8
HØJAKTIV 8
HØJALTER 8
HØJBENET 8
HØJBÅREN 8
HØJDEROR 8
HØJDERYG 8
HØJFJELD 8
HØJGLANS 8
HØJHÆLET 8
HØJKIRKE 8
HØJMESSE 8
HØJMODIG 8
HØJNELSE 8
HØJREBEN 8
HØJRØVET 8
HØJSKOLE 8
HØJSTEMT 8
HØJSÆSON 8
HØJTALER 8
HØJTÆRET 8
HØJVANDE 8
HÅNDJERN 8
HÅRPLEJE 8
IHJELSLÅ 8
ILDLINJE 8
INDLEJRE 8
INDREJSE 8
INDSEJLE 8
INDTJENE 8
INJEKTOR 8
INJICERE 8
ISMEJERI 8
KAJANLÆG 8
KAPSEJSE 8
KASTANJE 8
KATTEØJE 8
KAUTSJUK 8
KISSEJAG 8
KJOLESÆT 8
KLAPJAGT 8
KLARØJET 8
KLATØJET 8
KLÆGJORD 8
KNÆHØJDE 8
KOBJÆLDE 8
KORJAMBE 8
KRONHJUL 8
KRONJYDE 8
KRONJYSK 8
KUJONERE 8
KUJONERI 8
KVIEØJET 8
KØDBJERG 8
KØJESENG 8
LANDJORD 8
LANGVEJS 8
LAPMEJSE 8
LEJEMORD 8
LETTJENT 8
LINJEFAG 8
LODLINJE 8
LODSEJER 8
LONGJOHN 8
LUGEJERN 8
LØBEHJUL 8
LØJERLIG 8
LØJTNANT 8
MAGSVEJR 8
MAHARAJA 8
MAJESTÆT 8
MAJOLIKA 8
MAJSTANG 8
MAJUSKEL 8
MALAJISK 8
MARKJORD 8
MEDALJON 8
MEDALJØR 8
MEDHJÆLP 8
MEJERIST 8
MEJSLING 8
MELDRØJE 8
MIDTJYDE 8
MIDTJYSK 8
MIDTVEJS 8
MODVILJE 8
MULDJORD 8
MØRKØJET 8
MÅLLINJE 8
NATKJOLE 8
NEDBØJET 8
NEGENØJE 8
NEJPARTI 8
NEJSIGER 8
NORDJYDE 8
NORDJYSK 8
NULLINJE 8
NÆRMILJØ 8
NÆSEHJUL 8
NØDHJÆLP 8
NØJAGTIG 8
OBJEKTIV 8
OMBEJLET 8
OPHJÆLPE 8
OSTEREJE 8
OVERKØJE 8
OVERSEJL 8
OVERVEJE 8
PAPEGØJE 8
PATRULJE 8
PJASKVÅD 8
PJÆKKERI 8
PJÆKKERT 8
PLEBEJER 8
PLEJEFAR 8
PLEJEMOR 8
PLEJESØN 8
PLEJNING 8
PLOVJERN 8
PLØJNING 8
PRAJNING 8
PRISLEJE 8
REGNVEJR 8
REJFNING 8
REJICERE 8
REJSEBOG 8
REJSENDE 8
REJSEPAS 8
REJSNING 8
RIVEJERN 8
RUNDJERN 8
RUSKVEJR 8
RYGSØJLE 8
RØDTJØRN 8
RØGSØJLE 8
SAMOJEDE 8
SANDJORD 8
SAVOJKÅL 8
SEJLBRÆT 8
SEJLGARN 8
SEJLIVET 8
SEJLKLAR 8
SEJLKLUB 8
SEJLSKIB 8
SEJRSMÅL 8
SEJRSRUS 8
SELVEJER 8
SIDELEJE 8
SIGØJNER 8
SJAKBAJS 8
SJAKRING 8
SJASKERI 8
SJASKVÅD 8
SJIPNING 8
SJOFLING 8
SJUSKERI 8
SJÆLELIG 8
SJÆLELIV 8
SJÆLFULD 8
SKALMEJE 8
SKELØJET 8
SKILØJPE 8
SKJALLER 8
SKJERNBO 8
SKJOLDET 8
SKJOLDMØ 8
SKRÅSEJL 8
SKÆVØJET 8
SKÅNEJOB 8
SOJAKAGE 8
SOJAMÆLK 8
SOJAOLIE 8
SOLHØJDE 8
SORTØJET 8
SPEJLING 8
SPLEJSET 8
SPORVEJE 8
STAGSEJL 8
STATSEJE 8
STILLEJE 8
STORSEJL 8
STORØJET 8
STREJFER 8
STØJSVAG 8
STØJVOLD 8
STÅHØJDE 8
SVAJNING 8
SYGELEJE 8
TALEFEJL 8
TALJERET 8
TALLINJE 8
TANDHJUL 8
TEGNFEJL 8
TELTLEJR 8
TIGERØJE 8
TILGJORT 8
TILJUBLE 8
TJEKKISK 8
TJENESTE 8
TJURHANE 8
TJURHØNE 8
TOHJULET 8
TONELEJE 8
TOPMEJSE 8
TRAVALJE 8
TROJANER 8
TROJANSK 8
TRYKFEJL 8
TRÆSLØJD 8
TUDEFJÆS 8
TØJBUTIK 8
TØJREPÆL 8
UAFGJORT 8
UBEFØJET 8
UBØJELIG 8
UDMEJSLE 8
UDSPEJDE 8
UDSVEJFE 8
UFEJLBAR 8
UHJEMLET 8
UJORDISK 8
UJÆVNHED 8
ULDTRØJE 8
ULEJLIGE 8
URFJEDER 8
URINVEJE 8
UTJEKKET 8
VEJERBOD 8
VEJKIRKE 8
VEJKRYDS 8
VEJLEDER 8
VEJRBIDT 8
VEJRFAST 8
VEJRHANE 8
VEJRKORT 8
VEJSKILT 8
VEJSVING 8
VEJVISER 8
VEJVREDE 8
VEJVÆSEN 8
VELGJORT 8
VELTJENT 8
VELVILJE 8
VESTJYDE 8
VESTJYSK 8
VILJELØS 8
VINBJERG 8
VINDØJET 8
VÆVEFEJL 8
ØJENBRYN 8
ØJENHULE 8
ØJENKROG 8
ØJENLÆGE 8
ØJENVÆRN 8

Ord med J inde i ordet på 9 bogstaver

473 ord på 9 bogstaver
Ord Bogstaver
ADJUNGERE 9
ADJUNKTUR 9
AFBØJNING 9
AFFEJNING 9
AFLEJRING 9
AFMEJNING 9
AFTJENING 9
AFVEJNING 9
AJOURFØRE 9
AKUTHJÆLP 9
ARBEJDSBI 9
ARBEJDSOM 9
ARBEJDSRO 9
AUTOHJÆLP 9
BALALAJKA 9
BANJERDÆK 9
BEARBEJDE 9
BEFØJELSE 9
BEGEJSTRE 9
BEHJERTET 9
BEJDSNING 9
BELEJRING 9
BESEJLING 9
BESEJRING 9
BESJÆLING 9
BESPRØJTE 9
BETJENING 9
BIJOUTERI 9
BJERGBANE 9
BJERGELØN 9
BJERGKÆDE 9
BJERGLAND 9
BJERGNING 9
BJERGTAGE 9
BJERGVÆRK 9
BJÆLKEHUS 9
BJØRNEBÆR 9
BJØRNEKLO 9
BJØRNELAB 9
BLACKJACK 9
BLODFEJDE 9
BLÆSEVEJR 9
BOLIGEJER 9
BOLSJEVIK 9
BORTREJSE 9
BORTREJST 9
BORTVEJRE 9
BRIKJUICE 9
BRUDBJERG 9
BRUDLINJE 9
BUNDLINJE 9
BURGØJSER 9
BYGGEFEJL 9
BÆVERGEJL 9
BØRNEHJEM 9
DAGPLEJER 9
DAGSREJSE 9
DANSKEJET 9
DATOLINJE 9
DEJLIGHED 9
DERHJEMAD 9
DERHJEMME 9
DETALJERE 9
DJØFISERE 9
DREJEBÆNK 9
DREJEKNAP 9
DREJELIRE 9
DREJESPID 9
DREJESPYD 9
DREJESTOL 9
DREJESYGE 9
DYNEJAKKE 9
DØDSHJÆLP 9
DØGNPLEJE 9
DÅBSKJOLE 9
EGENVILJE 9
EJAKULERE 9
EJERBOLIG 9
FAKTATJEK 9
FALDHØJDE 9
FANGELEJR 9
FEJEBAKKE 9
FEJELISTE 9
FEJLAGTIG 9
FEJLCASTE 9
FEJLKILDE 9
FEJLMELDE 9
FEJLSLÅET 9
FEJLSTRØM 9
FEJLTOLKE 9
FINNJOLLE 9
FJEDERHAM 9
FJELDMARK 9
FJELDRYPE 9
FJENDSKAB 9
FJENDTLIG 9
FJERDEDEL 9
FJERDRAGT 9
FJERNELSE 9
FJERNSEER 9
FJOLLERIK 9
FJORDREJE 9
FJORTENDE 9
FJORTENER 9
FLØJALTER 9
FODPLEJER 9
FORFLØJEN 9
FORJASKET 9
FORJÆTTET 9
FORKLEJNE 9
FREMLEJER 9
FROSTVEJR 9
FÆLLESEJE 9
FÆRGELEJE 9
FÆRØTRØJE 9
FØDELINJE 9
GADEFEJER 9
GANGLINJE 9
GEMSEFJER 9
GENSPEJLE 9
GENUDLEJE 9
GESJÆFTIG 9
GIFTLILJE 9
GRUNDEJER 9
GRØDEVEJR 9
GUMMIHJUL 9
GURKEMEJE 9
GØGELILJE 9
GÅRDMILJØ 9
HAKKEJERN 9
HALLELUJA 9
HALVGJORT 9
HALVVEJEN 9
HEJSEVÆRK 9
HEKSEJAGT 9
HERHJEMAD 9
HERHJEMME 9
HESTEREJE 9
HJELMBUSK 9
HJEMEFTER 9
HJEMFALDE 9
HJEMFLAGE 9
HJEMKALDE 9
HJEMKOMST 9
HJEMMEBAG 9
HJEMMEDÅB 9
HJEMMEFRA 9
HJEMMELIV 9
HJEMMESKO 9
HJEMSENDE 9
HJEMSTAVN 9
HJEMVENDT 9
HJERNEDØD 9
HJERTEDØD 9
HJERTELAG 9
HJERTELIG 9
HJERTELØS 9
HJERTEROD 9
HJERTERUM 9
HJERTESAG 9
HJERTESUK 9
HJERTEVEN 9
HJORTEROD 9
HJORTETAK 9
HJULAKSEL 9
HJULBENET 9
HJULKRONE 9
HJULMAGER 9
HJULSKIFT 9
HJÆLPELØS 9
HULEBJØRN 9
HUNDJÆVEL 9
HUSKEFEJL 9
HVIDTJØRN 9
HVILEHJEM 9
HYPPEJERN 9
HÆNGEKØJE 9
HØJADELIG 9
HØJAKTUEL 9
HØJBARMET 9
HØJBRYNET 9
HØJDEDRAG 9
HØJFINANS 9
HØJGRAVID 9
HØJHALSET 9
HØJHELLIG 9
HØJLOFTET 9
HØJLÆNDER 9
HØJNIVEAU 9
HØJPANDET 9
HØJPULDET 9
HØJREHÅND 9
HØJREKANT 9
HØJREKLIK 9
HØJREMENU 9
HØJRESIDE 9
HØJRUMPET 9
HØJRYGGET 9
HØJRØSTET 9
HØJSINDET 9
HØJSLETTE 9
HØJSPÆNDT 9
HØJSTATUS 9
HØJSTEGEN 9
HØJSTÆRET 9
HØJTALJET 9
HØVLEJERN 9
HÅNDGJORT 9
IHJELBIDE 9
INDEMILJØ 9
INJEKTION 9
INJURIERE 9
KABBELEJE 9
KAJAKKLUB 9
KAJAKROER 9
KAMMESJUK 9
KAMPGEJST 9
KAMPJAKKE 9
KAPSEJLER 9
KARLJOHAN 9
KATTEFJED 9
KEJSERLIG 9
KEJSERØRN 9
KILOJOULE 9
KIOSKEJER 9
KJOLESKØD 9
KLEJNSMED 9
KONJEKTUR 9
KONJUGERE 9
KONVOJERE 9
KRONHJORT 9
KRONJUVEL 9
KRUMBØJET 9
KRYDSTJEK 9
KUGLELEJE 9
KULDSEJLE 9
KURSPLEJE 9
KVAJHOVED 9
KVAJPANDE 9
KYSTLINJE 9
KØJEPLADS 9
LAVTALJET 9
LEJEBOLIG 9
LEJESVEND 9
LEJEVÆRDI 9
LEJLIGHED 9
LEJRPLADS 9
LEJRSKOLE 9
LIMEJUICE 9
LINJERING 9
LIVSFJERN 9
LOFTHØJDE 9
LUFTLINJE 9
LYKKEHJUL 9
LÆGEHJÆLP 9
MAJORITET 9
MAJSKOLBE 9
MEDBEJLER 9
MELJÆVNER 9
MENSJEVIK 9
MILJØGIFT 9
MILJØSKIB 9
MUJAHEDIN 9
MUNDSPEJL 9
MUNDSVEJR 9
MURSEJLER 9
MØDREHJEM 9
MØLLEHJUL 9
NABOHJÆLP 9
NEJSTEMME 9
NÆSEBJØRN 9
NØRREJYDE 9
NØRREJYSK 9
OMARBEJDE 9
OMBØJELIG 9
OMBØJNING 9
OMLEJRING 9
OPARBEJDE 9
OPGEJLING 9
OPHØJELSE 9
OPHØJNING 9
OPJUSTERE 9
OPSEJLING 9
OPTJENING 9
OPVEJNING 9
OVERLEJRE 9
PANFLØJTE 9
PEJLEVOGN 9
PEJORATIV 9
PEJSESTUE 9
PELSJÆGER 9
PIBETØJET 9
PJATHOVED 9
PLADEJERN 9
PLEBEJISK 9
PLEJEBARN 9
PLEJEHJEM 9
PLEJERSKE 9
PLIGTSEJR 9
PLØJEJORD 9
PLØJEMARK 9
POINTSEJR 9
POKERFJÆS 9
PRIVATEJE 9
PROFITJAG 9
PROJEKTIL 9
PROJEKTIV 9
PROJEKTOR 9
PROJEKTØR 9
PROJICERE 9
PRÆJUDICE 9
PUNGMEJSE 9
PÅSEJLING 9
RAMASJANG 9
REGNEFEJL 9
REJEKTION 9
REJSEGODS 9
REJSEHOLD 9
REJSEKLAR 9
REJSEKORT 9
REJSELYST 9
RENDEJERN 9
REOLPLØJE 9
RETLINJET 9
RETSHJÆLP 9
RETSPLEJE 9
RIDSEFJER 9
RUNDREJSE 9
RØDSTJERT 9
SEJLERSKO 9
SEJLMAGER 9
SEJLRENDE 9
SEJLSPORT 9
SEJPINERI 9
SEJRHERRE 9
SEJRSFANE 9
SEJRSFEST 9
SEJRSGANG 9
SEJRSTEGN 9
SEJTRÆKKE 9
SELVGJORT 9
SELVHJÆLP 9
SENGELEJE 9
SHANGHAJE 9
SIDELINJE 9
SIDESPEJL 9
SIKAHJORT 9
SJASKREGN 9
SJETTEDEL 9
SJIPPETOV 9
SJOFELHED 9
SJÆLEFRED 9
SJÆLEGLAD 9
SJÆLEKVAL 9
SJÆLESORG 9
SKAVEJERN 9
SKJOLDLUS 9
SKOLEHJEM 9
SKOVLHJUL 9
SKRÅLINJE 9
SKUDLINJE 9
SKØJTEHAL 9
SKØJTELØB 9
SKØJTNING 9
SLAVESJÆL 9
SLUTFLØJT 9
SLØJFNING 9
SMEDEJERN 9
SOJABØNNE 9
SOLSTREJF 9
SORTKJOLE 9
SORTMEJSE 9
SOVJETISK 9
SPEJLGLAS 9
SPEJLGLAT 9
SPUNSJERN 9
SPÆTMEJSE 9
STANGJERN 9
STATSEJET 9
STAVEFEJL 9
STIGBØJLE 9
STORMVEJR 9
STORTRØJE 9
STREJFLYS 9
STREJFTOG 9
STUDIEJOB 9
STYREFJER 9
STØBEJERN 9
STØJDÆMPE 9
STØJKILDE 9
STØJMÅLER 9
STÅLHJELM 9
SUBJEKTIV 9
SUMPMEJSE 9
SVEJFNING 9
SVEJSHUND 9
SVEJSNING 9
SVINGFJER 9
SVINGHJUL 9
SYGEPLEJE 9
SØHØJLAND 9
SØJLEGANG 9
SØSPEJDER 9
SØSTJERNE 9
TADSJIKER 9
TALJERING 9
TANDPLEJE 9
TASTEFEJL 9
TIDSLINJE 9
TIDSREJSE 9
TIGERREJE 9
TILSJOFLE 9
TJEKLISTE 9
TJENSTLIG 9
TJETJENER 9
TJETJENSK 9
TJÆREKOST 9
TJØRNEHÆK 9
TREDJEDEL 9
TREFLØJET 9
TREHJULET 9
TURSEJLER 9
TYVSTJÆLE 9
TØJKLEMME 9
TØJLESLØS 9
TØJRESLAG 9
UBELEJLIG 9
UBESEJRET 9
UDARBEJDE 9
UDJÆVNING 9
UDLEJNING 9
UDMAJNING 9
UDSEJLING 9
UDVEJNING 9
UFORDØJET 9
UFORTJENT 9
UHJÆLPSOM 9
ULINJERET 9
UNDERKØJE 9
UNDERVEJS 9
UNGTJENER 9
UNØJAGTIG 9
UTØJLELIG 9
VAJSENHUS 9
VALKEJORD 9
VANDMILJØ 9
VANDSPEJL 9
VANILJEIS 9
VARPEBØJE 9
VEJFØRING 9
VEJLENSER 9
VEJRMØLLE 9
VEJSTABIL 9
VELDREJET 9
VELPLEJET 9
VIGELINJE 9
VILJEFAST 9
VILJESAKT 9
VILJESSAG 9
VILJESVAG 9
VINDJAKKE 9
VINDSPEJL 9
VINGEFJER 9
VIPSTJERT 9
VIRKEJERN 9
ÆBLEJUICE 9
ÆRKEFJOLS 9
ØJENHØJDE 9
ØJENSPEJL 9
ØJENTRØST 9
ØJENVIDNE 9
ØJENVIPPE 9
ØJENÅBNER 9

Ord med J inde i ordet på 10 bogstaver

454 ord på 10 bogstaver
Ord Bogstaver
ADJUDANTUR 10
AFFJEDRING 10
AFHJEMLING 10
AFSPEJLING 10
AFTJEKNING 10
AGTERSPEJL 10
ALLERHØJST 10
APRILSVEJR 10
ARBEJDSDAG 10
ARBEJDSFRI 10
ARBEJDSLIV 10
ARBEJDSLØS 10
ARBEJDSSKY 10
ARBEJDSTID 10
ARBEJDSUGE 10
ARMBØJNING 10
ARVEFJENDE 10
BAJONETLÅS 10
BAJONETSAV 10
BARNEPLEJE 10
BEAUJOLAIS 10
BEGEJSTRET 10
BENARBEJDE 10
BEREJSNING 10
BJERGETAPE 10
BJERGTAGEN 10
BJÆLKELOFT 10
BJÆLKEVÆRK 10
BJØRNEGRÆS 10
BLINDEHJEM 10
BLOKFLØJTE 10
BLÅSTJERNE 10
BORTFJERNE 10
BORTFLØJET 10
BRANDHJELM 10
BRUDEKJOLE 10
BRÆTSEJLER 10
BYGGELINJE 10
BYGGESJUSK 10
BØJEMUSKEL 10
BØLGELINJE 10
BØRNEHØJDE 10
CYKELHJELM 10
DAGARBEJDE 10
DELARBEJDE 10
DETALJERET 10
DISCJOCKEY 10
DISJUNKTIV 10
DJIBOUTIER 10
DJIBOUTISK 10
DJÆVELSBID 10
DJÆVELSKAB 10
DJÆVLESPIL 10
DREJESCENE 10
DREJESKIVE 10
DRIVFJEDER 10
DØDSFJENDE 10
DØDSSEJLER 10
EJDERDANSK 10
EJERSKIFTE 10
EJESTEDORD 10
ELLØBEHJUL 10
EMALJERING 10
ENHJØRNING 10
ETMÅLSSEJR 10
FARTDJÆVEL 10
FEJLBARLIG 10
FEJLCITERE 10
FEJLMARGEN 10
FEJLSLAGEN 10
FINJUSTERE 10
FIREHJULET 10
FIRELINJET 10
FISKERLEJE 10
FJEDERVÆGT 10
FJELDKLØFT 10
FJELDSKRED 10
FJELDØRRED 10
FJENDEHÅND 10
FJENDELAND 10
FJERBREGNE 10
FJERDEMAND 10
FJERDEPART 10
FJERDINGÅR 10
FJERNLAGER 10
FJERNSTYRE 10
FJERNVARME 10
FJORTENÅRS 10
FLYVERSJUS 10
FLØJLSBLØD 10
FLØJLSGRÆS 10
FLØJTENIST 10
FODARBEJDE 10
FOLDEBJERG 10
FORARBEJDE 10
FORDØJELIG 10
FORDØJELSE 10
FORHØJELSE 10
FORHØJNING 10
FORJAGELSE 10
FORNØJELIG 10
FORNØJELSE 10
FORPJUSKET 10
FORTØJNING 10
FORÅRSVEJR 10
FRITIDSJOB 10
FRONTLINJE 10
FRØSTJERNE 10
FYRREMEJSE 10
FÆLLESEJET 10
FØRERSPEJL 10
FØRERTRØJE 10
GADEHJØRNE 10
GALEJSLAVE 10
GEHEJMERÅD 10
GENOPTJENE 10
GENSPLEJSE 10
GLATTEJERN 10
GLOBELINJE 10
GODHJERTET 10
GRUNDFJELD 10
GRUNDLINJE 10
GULDSMEDJE 10
HALVFJERDS 10
HANEBJÆLKE 10
HELHJERTET 10
HELSVEJSET 10
HJELMKLÆDT 10
HJEMBRINGE 10
HJEMFØRSEL 10
HJEMGÅENDE 10
HJEMKLASSE 10
HJEMMEBAGT 10
HJEMMEBANE 10
HJEMMEBRYG 10
HJEMMEDØBE 10
HJEMMEHOLD 10
HJEMMEKAMP 10
HJEMMESEJR 10
HJEMMESIDE 10
HJEMMETYSK 10
HJEMMEVANT 10
HJEMMEVÆRN 10
HJEMSKRIVE 10
HJERNEBARK 10
HJERNESKAL 10
HJERNEVASK 10
HJERTEBARN 10
HJERTEBLAD 10
HJERTEBLOD 10
HJERTEFEJL 10
HJERTEGRÆS 10
HJERTEKLAP 10
HJERTEKULE 10
HJERTELÆBE 10
HJERTEONDE 10
HJERTERFRI 10
HJERTESKUD 10
HJERTESLAG 10
HJERTESORG 10
HJERTESTOP 10
HJERTEVARM 10
HJORTEFARM 10
HJORTEHOLD 10
HJORTEKALV 10
HJULDAMPER 10
HJULKAPSEL 10
HJULOPHÆNG 10
HJULPISKER 10
HJØRNEKLAP 10
HJØRNESKAB 10
HJØRNESOFA 10
HJØRNESTEN 10
HJØRNETAND 10
HOVEDJÆGER 10
HYGIEJNISK 10
HÆTTETRØJE 10
HØJAGTELSE 10
HØJDEMÅLER 10
HØJDEPUNKT 10
HØJDESKRÆK 10
HØJESTERET 10
HØJHEDSRET 10
HØJISOLERE 10
HØJKLASSET 10
HØJREHÆNGT 10
HØJRESVING 10
HØJREVENDT 10
HØJSTAMMET 10
HØJTBELAGT 10
HØJTBETALT 10
HØJTELSKET 10
HØJTIDELIG 10
HØJTLØNNET 10
HØKERBAJER 10
IMAGEPLEJE 10
INDARBEJDE 10
INDERFJORD 10
INDFØJELSE 10
INDFØJNING 10
INDLEJRING 10
INDSEJLING 10
INDSPRØJTE 10
INDTJENING 10
INDVEJNING 10
INJURIESAG 10
KANEBJÆLDE 10
KAPSEJLADS 10
KEJSERINDE 10
KEJSERRIGE 10
KEJSERSNIT 10
KEJTHÅNDET 10
KJOLEKLÆDT 10
KJOLELOMME 10
KLODSMAJOR 10
KNÆBØJNING 10
KOALABJØRN 10
KONJUNKTIV 10
KONJUNKTUR 10
KORJAMBISK 10
KRAGEJOLLE 10
KRISEHJÆLP 10
KRISTTJØRN 10
KROPSPLEJE 10
KRØLLEJERN 10
KUJONERING 10
KUNDEPLEJE 10
KVAJEBAJER 10
KØLERHJELM 10
KØNSOBJEKT 10
LAKFJERNER 10
LEJEMORDER 10
LEJESOLDAT 10
LINJESKIFT 10
LOPPETJANS 10
LOVHJEMLET 10
LOVHJEMMEL 10
LYKKEJÆGER 10
LYNJUSTITS 10
LYSTSEJLER 10
LÆDERJAKKE 10
LØNSTREJKE 10
MAJORISERE 10
MANDSHØJDE 10
MANDSLINJE 10
MATJESSILD 10
MEDHJÆLPER 10
MEJETÆRSKE 10
MEJSEKASSE 10
MELLEMLEJE 10
MERARBEJDE 10
MILJØMÆRKE 10
MODARBEJDE 10
MOTORHJELM 10
MURERBALJE 10
MÆLKEJUNGE 10
MØDREHJÆLP 10
NATARBEJDE 10
NATSKJORTE 10
NEDJUSTERE 10
NEDMEJNING 10
NÆSTHØJEST 10
OBJEKTGLAS 10
OFFERVILJE 10
OMDREJNING 10
OMREJSENDE 10
OMSTREJFER 10
OPREJSNING 10
ORDFØJNING 10
OVERHØJHED 10
PAKKEREJSE 10
PATRULJERE 10
PEJLEMÆRKE 10
PENNEFEJDE 10
PINJEKERNE 10
PINSELILJE 10
PIRATJOLLE 10
PLANETHJUL 10
PLEJEBOLIG 10
PLEJEORLOV 10
PLEJLSTANG 10
PODSOLJORD 10
POMPEJANSK 10
PORTEFØLJE 10
PRAGTLILJE 10
PRIVATEJET 10
PROFILJERN 10
PROJEKTERE 10
PROJEKTION 10
PROJEKTLØN 10
PRÆJUDIKAT 10
PYRSCHJAGT 10
PÅFUGLEØJE 10
PÅSKELILJE 10
REJICERING 10
REJSECHECK 10
REJSEFEBER 10
REJSEFØRER 10
REJSEGILDE 10
REJSELEDER 10
REJSELEGAT 10
REKORDJAGT 10
RENHJERTET 10
RIJSTTAFEL 10
RINGBRYNJE 10
RUTSJEBANE 10
RØNTGENØJE 10
RÅKOSTJERN 10
SAMARBEJDE 10
SAMMENFØJE 10
SAMOJEDISK 10
SEJLFØRING 10
SEJRSIKKER 10
SEJRSKRANS 10
SEJRSRÆKKE 10
SEJRSSTOLT 10
SELVEJENDE 10
SIGTELINJE 10
SJALSKRAVE 10
SJUSKEFEJL 10
SJÆLDENHED 10
SJÆLEANGST 10
SJÆLEMESSE 10
SJÆLLANDSK 10
SJÆLLÆNDER 10
SKATTEJAGT 10
SKJULESTED 10
SKRABEJERN 10
SKRIVEFEJL 10
SKRÅBJÆLKE 10
SKUFFEJERN 10
SKUMSPRØJT 10
SKØJTEBANE 10
SKØJTEFØRE 10
SKØNJOMFRU 10
SLAGFJEDER 10
SLAVEGJORT 10
SLØJDLÆRER 10
SMALTALJET 10
SNEFEJNING 10
SNEKKEHJUL 10
SOMMERLEJR 10
SOMMERVEJR 10
SORTTJÆRET 10
SOVEHJERTE 10
SPEJLBLANK 10
SPEJLVENDE 10
SPLEJSNING 10
SPROGREJSE 10
SPRØJTNING 10
STARTHJÆLP 10
STEMMEJERN 10
STEMMELEJE 10
STJERNEBOR 10
STJERNEGAL 10
STJERTHAGE 10
STORHJERNE 10
STRANDJAGT 10
STREJFFUGL 10
STREJFSKUD 10
STRIKTRØJE 10
STRYGEJERN 10
STUMTJENER 10
STYRTBØJLE 10
STYRTHJELM 10
STØJDÆMPER 10
STØJFILTER 10
STØJGRÆNSE 10
STØJMÅLING 10
STØJPLAGET 10
STØJSENDER 10
STÅLFJEDER 10
SVAJRYGGET 10
SVAMPEJAGT 10
SVEDJEBRUG 10
SVÆRDLILJE 10
SYGEPLEJER 10
SØLVSMEDJE 10
SØNDERJYDE 10
SØNDERJYSK 10
SØPAPEGØJE 10
TADSJIKISK 10
TANDPLEJER 10
TEDDYBJØRN 10
TILBØJELIG 10
TILFØJELSE 10
TILJUBLING 10
TJENERINDE 10
TJENERSKAB 10
TJØRNEBUSK 10
TJØRNEKRAT 10
TOGBETJENT 10
TOMATJUICE 10
TOMHJERNET 10
TOPBETJENT 10
TORDENVEJR 10
TREDJEHOLD 10
TREDJELAND 10
TREDJEMAND 10
TREDJEPART 10
TROHJERTET 10
TROHJERTIG 10
TROLDSPEJL 10
TROPEHJELM 10
TRYKFJEDER 10
TVÆRBJÆLKE 10
TVÆRFLØJTE 10
TWEEDJAKKE 10
TØRKEHJÆLP 10
TØRREHJELM 10
UDEARBEJDE 10
UDMEJSLING 10
UDSKEJELSE 10
UDSKEJENDE 10
UHJÆLPELIG 10
ULEJLIGHED 10
UNDERKJOLE 10
UNDERTRØJE 10
UOVERVEJET 10
UROBETJENT 10
VAFFELJERN 10
VANDREHJEM 10
VASKEBJØRN 10
VATERLINJE 10
VEDFØJELSE 10
VEJARBEJDE 10
VEJBYGNING 10
VEJFARENDE 10
VEJKONTAKT 10
VEJLEDNING 10
VEJLENSISK 10
VEJMELDING 10
VEJRUDSIGT 10
VELBJERGET 10
VENUSBJERG 10
VERSELINJE 10
VILDTPLEJE 10
VILJESTÆRK 10
VINDBØJTEL 10
VINDHJØRNE 10
VINKELJERN 10
VINTERVEJR 10
VISIRHJELM 10
VRANGVILJE 10
VÆVESPJÆLD 10
VÅBENHJÆLP 10
YNGELPLEJE 10
ÆLDREPLEJE 10
ØJENDRÅBER 10
ØJENMAKEUP 10
ØJENSKYGGE 10
ØJENSYGDOM 10
ØJENSYNLIG 10
ØJENTJENER 10

Ord med J inde i ordet på 11 bogstaver

384 ord på 11 bogstaver
Ord Bogstaver
ADJEKTIVISK 11
AFHJÆLPNING 11
AFREJSEDATO 11
AJOURFØRING 11
AKUTHJÆLPER 11
ALLERHØJEST 11
ALTÆABOLSJE 11
ARBEJDSBORD 11
ARBEJDSGANG 11
ARBEJDSHEST 11
ARBEJDSLEJR 11
ARBEJDSLYST 11
ARBEJDSMAND 11
ARBEJDSSEJR 11
BAGERJOMFRU 11
BARMHJERTIG 11
BEBREJDELSE 11
BEGEJSTRING 11
BEHJÆLPELIG 11
BETJENTSTUE 11
BIKINILINJE 11
BILLIGREJSE 11
BJERGMASSIV 11
BJÆLDEKLANG 11
BJÆLKEHOVED 11
BJØRNESKIND 11
BLØDHJERTET 11
BOLSJEVISME 11
BOMBESKJOLD 11
BRUNBEJDSET 11
BRYNJEKLÆDT 11
BRÆTSEJLADS 11
BUNDSKJULER 11
DAGHØJSKOLE 11
DAGPLEJEMOR 11
DAGSARBEJDE 11
DAGTJENESTE 11
DETALJERING 11
DIJONSENNEP 11
DISJUNKTION 11
DJØFISERING 11
DOBBELTFEJL 11
DYBBJERGART 11
EJAKULATION 11
EJDAMMEROST 11
EJENDOMSRET 11
ELEVARBEJDE 11
EMNEARBEJDE 11
EMPIREKJOLE 11
ENEJERSVOGN 11
ENJAMBEMENT 11
FAKTATJEKKE 11
FAMILIEEJET 11
FATTIGHJÆLP 11
FEJEMASKINE 11
FEJLBEDØMME 11
FEJLBEREGNE 11
FEJLCASTING 11
FEJLFINDING 11
FEJLLÆSNING 11
FEJLMELDING 11
FEJLPLACERE 11
FEJLPROCENT 11
FEJLSØGNING 11
FEJLTAGELSE 11
FEJLTÆLLING 11
FEJLVURDERE 11
FELTARBEJDE 11
FIKSSTJERNE 11
FILMSTJERNE 11
FISKERJOLLE 11
FJERKRÆSAKS 11
FJERNSTUDIE 11
FJERNTRAFIK 11
FJERNØSTLIG 11
FJOLLEHOVED 11
FJORTENÅRIG 11
FJUMREHOVED 11
FLADSTJERNE 11
FLEECEJAKKE 11
FLEKSJOBBER 11
FLYTTEBAJER 11
FLØJTEKEDEL 11
FLØJTETØNDE 11
FORDREJELSE 11
FORDREJNING 11
FORFJAMSKET 11
FORJÆTTELSE 11
FORJÆTTENDE 11
FORMUEPLEJE 11
FORPLEJNING 11
FORTJENESTE 11
FREMLEJNING 11
FRITIDSHJEM 11
FUGLEØJETRÆ 11
FUGTFJERNER 11
FULDHJERTET 11
FÆDRENEHJEM 11
FÆDRENEJORD 11
FØRSTEHJÆLP 11
GALLERIEJER 11
GARDERHØJDE 11
GEJSTLIGHED 11
GENNEMPLØJE 11
GENNEMREJSE 11
GENNEMSEJLE 11
GENOVERVEJE 11
GENREJSNING 11
GENSPEJLING 11
GENTJENESTE 11
GESVEJSNING 11
GRADBØJNING 11
GRUPPEREJSE 11
GULDMEDALJE 11
GULDSTJERNE 11
HALVHJERTET 11
HJEMFØRELSE 11
HJEMGIVELSE 11
HJEMKOMMUNE 11
HJEMLÆNGSEL 11
HJEMMEAVLET 11
HJEMMEDRAGT 11
HJEMMEFRONT 11
HJEMMEGJORT 11
HJEMMEHJÆLP 11
HJEMMELAVET 11
HJEMMEPLEJE 11
HJEMMERØVER 11
HJEMMESTYRE 11
HJEMSØGELSE 11
HJEMTAGELSE 11
HJEMTAGNING 11
HJERNEFLUGT 11
HJERNEHINDE 11
HJERNEKISTE 11
HJERNESKADE 11
HJERNESPIND 11
HJERNESTORM 11
HJERNETUMOR 11
HJERNEVASKE 11
HJERTENSKÆR 11
HJERTENSVEN 11
HJERTERYTME 11
HJERTESPAND 11
HJERTESVIGT 11
HJERTEVARME 11
HJÆLPEKILDE 11
HJÆLPELÆRER 11
HJÆLPEMOTOR 11
HJÆLPEPAKKE 11
HJÆLPESKOLE 11
HJØRNESPARK 11
HOLDARBEJDE 11
HOLDKAPTAJN 11
HUMMERTEJNE 11
HUNDESTEJLE 11
HUSLEJENÆVN 11
HVEPSETALJE 11
HØBJERGNING 11
HØJDESPRING 11
HØJEFFEKTIV 11
HØJESTEPRIS 11
HØJFORRÆDER 11
HØJFREKVENS 11
HØJFREKVENT 11
HØJINDKOMST 11
HØJKIRKELIG 11
HØJREDREJET 11
HØJREHÅNDET 11
HØJREKLIKKE 11
HØJREKØRSEL 11
HØJREMARGEN 11
HØJROMANTIK 11
HØJSPÆNDING 11
HØJTBEGAVET 11
HØJTLYDENDE 11
HØJTLÆSNING 11
HØJTRAGENDE 11
HØJTRAVENDE 11
HØJTRÅBENDE 11
HØJTSTILLET 11
HØJTSTÅENDE 11
HØJTTALENDE 11
HÅNDARBEJDE 11
HÅNDBETJENT 11
HÅRDHJERTET 11
HÅRFJERNING 11
HÅRREJSENDE 11
INDTJEKNING 11
KALEJDOSKOP 11
KALKFJERNER 11
KANOSEJLADS 11
KASTANJETRÆ 11
KATTEJAMMER 11
KEJSERDØMME 11
KEJSERKRONE 11
KIRKETJENER 11
KLARHJERNET 11
KLÆBEHJERNE 11
KONJEKTURAL 11
KONJUGATION 11
KONJUNKTION 11
KONSOLSPEJL 11
KONVOJERING 11
KRYDSTJEKKE 11
KRÆMMERSJÆL 11
KULDSEJLING 11
KØNSBØJNING 11
LANDBETJENT 11
LANGVEJSFRA 11
LATINERSEJL 11
LEDESTJERNE 11
LEKTIEHJÆLP 11
LILJEKONVAL 11
LILLEHJERNE 11
LINJEDOMMER 11
LINJEFØRING 11
LINJESTYKKE 11
LINJEVOGTER 11
LUFTKAPTAJN 11
LUGTFJERNER 11
LURENDREJER 11
LØJERLIGHED 11
LØNARBEJDER 11
LØSARBEJDER 11
MAJESTÆTISK 11
MAKEUPSPEJL 11
MALEARBEJDE 11
MANDJÆVNING 11
MANDSHJERTE 11
MAVEBØJNING 11
MEDARBEJDER 11
MEDEJERSKAB 11
MEJEMASKINE 11
MEJETÆRSKER 11
MIDDELHØJDE 11
MIDTERLINJE 11
MILJØAFGIFT 11
MILJØSKADET 11
MILJØVENLIG 11
MISFORNØJET 11
MODEJOURNAL 11
MOSKUSHJORT 11
MOTORSEJLER 11
MØJSOMMELIG 11
NATIONALEJE 11
NYTÅRSLØJER 11
NØDTJENESTE 11
OBJEKTIVERE 11
OBJEKTSPROG 11
OPHJÆLPNING 11
OPHOLDSVEJR 11
OPJUSTERING 11
ORANGEJUICE 11
OVERARBEJDE 11
OVERBETJENT 11
OVERJORDISK 11
OVERSPRØJTE 11
OVERVEJELSE 11
OVERVEJENDE 11
PAPEGØJENÆB 11
PARISERHJUL 11
PEJLEKOMPAS 11
PIGESPEJDER 11
PJOKKEHOVED 11
PLAKATSØJLE 11
PLEJECENTER 11
PLEJEDATTER 11
PLETFJERNER 11
POLOSKJORTE 11
POLTERGEJST 11
PROFITJÆGER 11
PROJICERING 11
PRÆJUDICERE 11
PRÆSTEKJOLE 11
PURPURHEJRE 11
PYRRHUSSEJR 11
REJEFISKERI 11
REJEKÆLLING 11
REJSEBUREAU 11
REJSELYSTEN 11
RESERVEHJUL 11
RETSBETJENT 11
ROCKSTJERNE 11
RULLESKØJTE 11
RUSVEJLEDER 11
SAMLEOBJEKT 11
SANGSKJULER 11
SANGSTJERNE 11
SEJLRETNING 11
SEJTRÆKKERI 11
SEJTRÆKNING 11
SELVBETJENT 11
SELVHJULPEN 11
SELVJUSTITS 11
SIDEGESJÆFT 11
SIGØJNERSKE 11
SIKSAKLINJE 11
SJAKFORMAND 11
SJOKKEHOVED 11
SJUSKEDORTE 11
SJÆLESØRGER 11
SJÆLEVARMER 11
SJÆLSRENHED 11
SJÆLSSTYRKE 11
SKALKESKJUL 11
SKILLELINJE 11
SKJOLDBRUSK 11
SKJORTEÆRME 11
SKOVJORDBÆR 11
SKOVSTJERNE 11
SKØJTELØBER 11
SKØRTEJÆGER 11
SKÅNEJOBBER 11
SLÆGTSFEJDE 11
SOCIALHJÆLP 11
SORGARBEJDE 11
SPEJDERHAGL 11
SPEJDERLEJR 11
SPEJLSKRIFT 11
SPRØJTEGIFT 11
SPRØJTEMALE 11
SPÆNDETRØJE 11
STAMMEFEJDE 11
STEJLEPLADS 11
STEJLSKRIFT 11
STJERNEANIS 11
STJERNEKLAR 11
STJERNESKUD 11
STJERNESTØV 11
STJERNETÅGE 11
STORSKJORTE 11
STORSTREJKE 11
STRANDJÆGER 11
STREJKERAMT 11
STREJKEVAGT 11
STRUDSEFJER 11
STUDIEREJSE 11
STØJHELVEDE 11
SYGEHJÆLPER 11
SYGEJOURNAL 11
SØJLEHELGEN 11
SØLVMEDALJE 11
SØMANDSHJEM 11
TAFFELBJERG 11
TAMBURMAJOR 11
TENORFLØJTE 11
TILREJSENDE 11
TILSJOFLING 11
TJENESTEFRI 11
TJENESTETID 11
TJÆREHOLDIG 11
TOILETSPEJL 11
TREDJEDAGEN 11
TREDJEPLADS 11
TREDJERANGS 11
TREDJESIDST 11
TRESTJERNET 11
UBEARBEJDET 11
UBEHJÆLPSOM 11
UDSPEJDNING 11
UFEJLBARLIG 11
UFORDØJELIG 11
UHYGIEJNISK 11
UHØJTIDELIG 11
UNDERDEJLIG 11
UNDERDREJET 11
UNGARBEJDER 11
UNGDOMSHJEM 11
UROPATRULJE 11
UTILBØJELIG 11
VARMHJERTET 11
VEJRFORHOLD 11
VEJRMELDING 11
VEJRSTATION 11
VEJSPÆRRING 11
VELFORTJENT 11
VIDTBEREJST 11
VILJESTYRKE 11
VÅBENSKJOLD 11
ØJENKONTAKT 11
ØSTARBEJDER 11
ÅBENHJERTET 11
ÅBENHJERTIG 11

Ord med J inde i ordet på 12 bogstaver

298 ord på 12 bogstaver
Ord Bogstaver
AFPATRULJERE 12
AFTENSTJERNE 12
AGTERUDSEJLE 12
ALLEMANDSEJE 12
ANDELSMEJERI 12
ARBEJDSGIVER 12
ARBEJDSGLÆDE 12
ARBEJDSKRAFT 12
ARBEJDSLEDER 12
ARBEJDSLEDIG 12
ARBEJDSMILJØ 12
ARBEJDSPAPIR 12
ARBEJDSPLADS 12
ARBEJDSSKADE 12
ARBEJDSSPROG 12
ARBEJDSTAGER 12
BAGOVERBØJET 12
BAKKESTJERNE 12
BARNESTJERNE 12
BEARBEJDELIG 12
BEARBEJDELSE 12
BEARBEJDNING 12
BEGYNDERFEJL 12
BESPRØJTNING 12
BJERGKRYSTAL 12
BOLSJEVIKISK 12
BRANDSPRØJTE 12
BRUNJERNSTEN 12
BYGGEARBEJDE 12
BYGGEPROJEKT 12
BYGNINGSFEJL 12
BØJNINGSFORM 12
BØRNEARBEJDE 12
BØRNEFJENDSK 12
CHARTERREJSE 12
CIVILBETJENT 12
DERHJEMMEFRA 12
DJÆVLEBLÆNDT 12
DOROTEALILJE 12
DØDSPATRULJE 12
EFTERÅRSVEJR 12
EJENDOMMELIG 12
EJENDOMSSKAT 12
ENGKABBELEJE 12
ESBJERGENSER 12
FAMILIEPLEJE 12
FEJLBEHANDLE 12
FEJLBEHÆFTET 12
FEJLFORTOLKE 12
FEJLHUSKNING 12
FEJLSLUTNING 12
FEJLTOLKNING 12
FIGHTERVILJE 12
FINJUSTERING 12
FIRESTJERNET 12
FJENDTLIGHED 12
FJERNARBEJDE 12
FJERNBETJENE 12
FJERNKENDING 12
FJERNKONTROL 12
FJERNSTYRING 12
FJERNTBOENDE 12
FJORDMUNDING 12
FJORTENDEDEL 12
FJORTENTIDEN 12
FLAMMESVEJSE 12
FLEJNSKALDET 12
FLØJLSBLOMST 12
FLØJLSBUKSER 12
FOLKESTREJKE 12
FORKLEJNELSE 12
FOROVERBØJET 12
FRONTBETJENT 12
FUSKEARBEJDE 12
FØDSELSHJÆLP 12
GAMMELJOMFRU 12
GENERALMAJOR 12
GENUDLEJNING 12
GUDSTJENESTE 12
HALVFJERDSER 12
HERHJEMMEFRA 12
HESTEARBEJDE 12
HJEMADGÅENDE 12
HJEMFLAGNING 12
HJEMKALDELSE 12
HJEMKUNDSKAB 12
HJEMMEBAGERI 12
HJEMMEBOENDE 12
HJEMMEBRÆNDT 12
HJEMMEBYGGET 12
HJEMMEDYRKET 12
HJEMMEFØDSEL 12
HJEMMEGÅENDE 12
HJEMMEHOSSER 12
HJEMMELSMAND 12
HJEMMEMARKED 12
HJEMMENUMMER 12
HJEMMERØVERI 12
HJEMMETYSKER 12
HJEMSENDELSE 12
HJEMVENDENDE 12
HJERNECENTER 12
HJERNESKADET 12
HJERTEBANKEN 12
HJERTEBLOMST 12
HJERTEKAMMER 12
HJERTEKIRURG 12
HJERTEKNUSER 12
HJERTENSFRYD 12
HJÆLPEKLASSE 12
HJÆLPEMIDDEL 12
HJÆLPERYTTER 12
HJÆLPETRÆNER 12
HJÆLPEVERBUM 12
HJÆLPSØGENDE 12
HUBERTUSJAGT 12
HVIRVELSØJLE 12
HYGIEJNEBIND 12
HØJDRAMATISK 12
HØJEKSPLOSIV 12
HØJESTLØNNET 12
HØJFJELDSSOL 12
HØJFORRÆDERI 12
HØJISOLERING 12
HØJKOMMISSÆR 12
HØJNIVEAUFAG 12
HØJRERADIKAL 12
HØJROMANTISK 12
HØJSÆSONPRIS 12
HØJTBESUNGEN 12
HØJTEKNOLOGI 12
HØJTFLYVENDE 12
HØJTPLACERET 12
HØJTSIDDENDE 12
HØJTUDDANNET 12
HØJTUDVIKLET 12
HØJVANDSTAND 12
HÅNDHYGIEJNE 12
INJURIERENDE 12
INTERJEKTION 12
IØJEFALDENDE 12
KAHYTSJOMFRU 12
KAMMERJUNKER 12
KAMMERTJENER 12
KASUSBØJNING 12
KJORTELKLÆDT 12
KONJUNKTUREL 12
KONTANTHJÆLP 12
KROMOSOMFEJL 12
KROPSARBEJDE 12
KVILLAJABARK 12
KÆMPESTJERNE 12
LANDARBEJDER 12
LANDEVEJSLØB 12
LANGTIDSLEJE 12
LEJEKONTRAKT 12
LINJEOFFICER 12
LUFTSPEJLING 12
LUMBERJACKET 12
LYNCHJUSTITS 12
MAJMÅNEDSKAT 12
MAJORISERING 12
MARGINALJORD 12
MEDALJETAGER 12
MEDHJÆLPENDE 12
MENSJEVIKISK 12
MENTOLBOLSJE 12
MIDDAGSHØJDE 12
MIDTVEJSVALG 12
MILITÆRJUNTA 12
MILJØAGENTUR 12
MISSILSKJOLD 12
MURERARBEJDE 12
NEBENGESJÆFT 12
NEDJUSTERING 12
NORDENFJORDS 12
NØJEREGNENDE 12
OBJEKTIVISME 12
OBJEKTIVITET 12
OMARBEJDELSE 12
OMARBEJDNING 12
OMGANGSHØJDE 12
OMSTREJFENDE 12
OPARBEJDELSE 12
OPARBEJDNING 12
PAPEGØJESYGE 12
PAPEGØJETANG 12
PAPIRARBEJDE 12
PAPPENHEJMER 12
PARFORCEJAGT 12
PATRULJERING 12
PILLEARBEJDE 12
PILOTPROJEKT 12
PLEJEFAMILIE 12
PLIGTARBEJDE 12
POSTARBEJDER 12
PRAGTSTJERNE 12
PROJEKTERING 12
PROJEKTLEDER 12
PROJEKTMAGER 12
PUNKTSTREJKE 12
RACEHYGIEJNE 12
REJECOCKTAIL 12
REJSEHJEMMEL 12
REKLAMESØJLE 12
REOLPLØJNING 12
SAMMENSVEJSE 12
SEJRSBUDSKAB 12
SEJRSSKAMMEL 12
SEJRSSKJORTE 12
SEJTFLYDENDE 12
SELVSPEJLING 12
SJUSKEMIKKEL 12
SJÆLSSTORHED 12
SKJOLDDRAGER 12
SKJOLDFORMET 12
SKJORTEBLUSE 12
SKJORTEBRYST 12
SKJORTEKJOLE 12
SKOVARBEJDER 12
SKOVREJSNING 12
SKÆRMARBEJDE 12
SKØNHEDSFEJL 12
SLAVEARBEJDE 12
SMERTENSLEJE 12
SNAKKEHJØRNE 12
SNOHALEBJØRN 12
SOLDATERHJEM 12
SOLSKINSVEJR 12
SOVJETBORGER 12
SPEJDERDRENG 12
SPEJDERKORPS 12
SPEJLBILLEDE 12
SPEJLKABINET 12
SPEJLVENDING 12
SPILLERTRØJE 12
SPIRALFJEDER 12
SPRINGFJEDER 12
SPRØJTEMALER 12
SPØRGEJØRGEN 12
STJERNEFRUGT 12
STJERNETYDER 12
STRAFARBEJDE 12
STREJKELAMME 12
STØJDÆMPNING 12
SUBJEKTIVERE 12
SUBJEKTIVISK 12
SULTESTREJKE 12
SUNDHEDSTJEK 12
SUPERSTJERNE 12
SURTFORTJENT 12
SVEJSEFLAMME 12
SÆSONARBEJDE 12
SØJLEDIAGRAM 12
TAGLEJLIGHED 12
TEKSTILSLØJD 12
TELEOBJEKTIV 12
TELETJENESTE 12
TILBUDSJÆGER 12
TIPSTJENESTE 12
TJEKKOSLOVAK 12
TJENESTEFOLK 12
TJENESTEGREN 12
TJENESTEGØRE 12
TJENESTEIVER 12
TJENESTEKARL 12
TJENESTEMAND 12
TJENESTEPIGE 12
TJENESTESTED 12
TJENSTVILLIG 12
TJÆRENELLIKE 12
TREDJEPRÆMIE 12
TREDJESTØRST 12
TREDJEVERDEN 12
TRILLEFLØJTE 12
TRÆNINGSLEJR 12
TUNGTVEJENDE 12
TVANGSFJERNE 12
UAFHJÆLPELIG 12
UBARMHJERTIG 12
UBEHJÆLPELIG 12
UDARBEJDELSE 12
UDARBEJDNING 12
UDLANDSREJSE 12
UFORARBEJDET 12
UNDERJORDISK 12
VAGTTJENESTE 12
VANILJEKRANS 12
VEJRPROGNOSE 12
VEJRTRÆKNING 12
VEJSIDEBOMBE 12
VELOVERVEJET 12
VERDENSFJERN 12
VILJESFRIHED 12
VINDDREJNING 12
ZOOMOBJEKTIV 12
ØJEBLIKKELIG 12
ÅNDSARBEJDER 12

Ord med J inde i ordet på 13 bogstaver

215 ord på 13 bogstaver
Ord Bogstaver
AKKORDARBEJDE 13
ALDERDOMSHJEM 13
ALLESJÆLESDAG 13
ALTERTJENESTE 13
ALTVEJRSJAKKE 13
APPELSINJUICE 13
ARBEJDERPARTI 13
ARBEJDSDYGTIG 13
ARBEJDSLØSHED 13
ARBEJDSMARKED 13
ARBEJDSSTYRKE 13
ATLASKESKJOLE 13
AUTOGENSVEJSE 13
AUTOGRAFJÆGER 13
BAGPROJEKTION 13
BISTANDSHJÆLP 13
BJERGBESTIGER 13
BJERGLANDSKAB 13
BJØRNESPINDER 13
BOLSJESTRIBET 13
BOLSJEVISTISK 13
BORTFJERNELSE 13
BRONZEMEDALJE 13
BRYLLUPSREJSE 13
BUNGEEJUMPING 13
BYGGEARBEJDER 13
BØRNEARBEJDER 13
CIVILARBEJDER 13
COCKTAILKJOLE 13
DAGPÅFUGLEØJE 13
DAVIDSSTJERNE 13
DELELEJLIGHED 13
DETAILPROJEKT 13
DOBBELTTJEKKE 13
DVÆRGPAPEGØJE 13
EJENDOMSSKYLD 13
EJERLEJLIGHED 13
EJERPANTEBREV 13
ELEKTROSVEJSE 13
FEJLDISPONERE 13
FEJLINFORMERE 13
FEJLPLACERING 13
FEJLSKRIVNING 13
FEJLVURDERING 13
FERIEREJSENDE 13
FIREHJULSTRÆK 13
FJENDEBILLEDE 13
FLOTTENHEJMER 13
FLØJLSHANDSKE 13
FLØJTESPILLER 13
FOLKEHØJSKOLE 13
FORARBEJDELSE 13
FORARBEJDNING 13
FORFJAMSKELSE 13
FORTJENSTFULD 13
FREMOVERBØJET 13
FRITIDSSEJLER 13
FUNKTIONSFEJL 13
FØLJETONROMAN 13
FØRSTEHJÆLPER 13
GENNEMARBEJDE 13
GENNEMSEJLING 13
GENSPLEJSNING 13
GRUBEARBEJDER 13
GRUPPEARBEJDE 13
GUDSJAMMERLIG 13
GÆSTEARBEJDER 13
HALVFJERDSÅRS 13
HAVNEARBEJDER 13
HAWAIISKJORTE 13
HESTEKASTANJE 13
HJEMBRINGELSE 13
HJEMMEADRESSE 13
HJEMMEARBEJDE 13
HJEMMEBRYGGET 13
HJEMMEFØDNING 13
HJEMMEHJÆLPER 13
HJEMMEHØRENDE 13
HJEMMEVÆRENDE 13
HJEMSKRIVNING 13
HJEMTRANSPORT 13
HJERNEFORSKER 13
HJERNEINFARKT 13
HJERNEVINDING 13
HJERTEFLIMMER 13
HJERTEINFARKT 13
HJERTEKIRURGI 13
HJERTEMASSAGE 13
HJERTEMUSLING 13
HJERTEPATIENT 13
HJERTESTARTER 13
HJERTEVENINDE 13
HJORTETAKSALT 13
HJÆLPEARBEJDE 13
HJÆLPETROPPER 13
HJØRRINGENSER 13
HØJDESPRINGER 13
HØJERESTÅENDE 13
HØJESTBYDENDE 13
HØJKONJUNKTUR 13
HØJRADIOAKTIV 13
HØJREDREJNING 13
HØJRENATIONAL 13
HØJREPOPULIST 13
HØJROMANTIKER 13
HØJTFORRENTET 13
HØJTIDELIGHED 13
INDARBEJDELSE 13
INDARBEJDNING 13
INDSPRØJTNING 13
KEJSERPINGVIN 13
KLOAKARBEJDER 13
KLUBLEJLIGHED 13
KNOKLEARBEJDE 13
KONJUNKTIONAL 13
KONJUNKTIVISK 13
KORPUSARBEJDE 13
KROPSARBEJDER 13
KRYDSEJERSKAB 13
KURERTJENESTE 13
KURSUSEJENDOM 13
KØRELEJLIGHED 13
LAGERARBEJDER 13
LAVKONJUNKTUR 13
LEJELEJLIGHED 13
LEJERFORENING 13
LEJLIGHEDSVIS 13
LETFORDØJELIG 13
LÆRERHØJSKOLE 13
LØNFORHØJELSE 13
MAGTBEFØJELSE 13
MALINGFJERNER 13
MATERIALEFEJL 13
MEDALJEVINDER 13
MEJETÆRSKNING 13
METALARBEJDER 13
MIDTVEJSKRISE 13
MILJØMINISTER 13
MILJØMÆRKNING 13
MILJØPRØVNING 13
MILJØTEKNIKER 13
MISFORNØJELSE 13
MODARBEJDELSE 13
MORGENSTJERNE 13
NATURVEJLEDER 13
NØRKLEARBEJDE 13
OBJEKTIVERING 13
OBJEKTIVISERE 13
OPTIMISTJOLLE 13
ORLOGSKAPTAJN 13
PICCOLOFLØJTE 13
PLEJEKRÆVENDE 13
POLITIBETJENT 13
PORCELÆNSJORD 13
PUDSELØJERLIG 13
RETNINGSLINJE 13
RUTINEARBEJDE 13
SAMMENARBEJDE 13
SAMMENFØJNING 13
SAMOJEDESPIDS 13
SELSKABSREJSE 13
SELVBETJENING 13
SJÆLEVANDRING 13
SJÆLSTILSTAND 13
SKITSEPROJEKT 13
SKOLEPATRULJE 13
SKOLETJENESTE 13
SLAVEARBEJDER 13
SLÆDEPATRULJE 13
SPRØJTELAKERE 13
SPRØJTEMALING 13
SPRØJTEMIDDEL 13
SPRØJTEPISTOL 13
SPÆDBØRNSHJEM 13
STEMNINGSLEJE 13
STJERNEFORMET 13
STJERNEHIMMEL 13
STJERNEKASTER 13
STJERNESTATUS 13
STORVILDTJAGT 13
STREJKEBRYDER 13
STREJKEVARSEL 13
STUELEJLIGHED 13
SUBJEKTIVISME 13
SUBJEKTIVITET 13
SVEJSEBRÆNDER 13
SYGEPLEJEELEV 13
SYGEPLEJERSKE 13
TALENTSPEJDER 13
TENNISKETSJER 13
TILBØJELIGHED 13
TILVEJEBRINGE 13
TJENESTEBOLIG 13
TJENESTEIVRIG 13
TJENESTELEDIG 13
TJENESTEPLIGT 13
TJENESTEREJSE 13
TRÆLLEARBEJDE 13
TVANGSARBEJDE 13
TØJFORRETNING 13
UDEARBEJDENDE 13
UDREJSECENTER 13
UFYLDESTGJORT 13
UNDERDREJNING 13
UTJENSTDYGTIG 13
VEJRBESTANDIG 13
VEJSTABILITET 13
VENNETJENESTE 13
VENSTREDREJET 13
VERBALBØJNING 13
VERDENSHJØRNE 13
VINBJERGSNEGL 13
VINDAFLEJRING 13
VÆRKTØJSKASSE 13
VÆRKTØJSMAGER 13

Ord med J inde i ordet på 14 bogstaver

132 ord på 14 bogstaver
Ord Bogstaver
AFPATRULJERING 14
AKTIEMAJORITET 14
ALTOVERVEJENDE 14
ARBEJDERKLASSE 14
ARBEJDSFROKOST 14
ARBEJDSINDSATS 14
ARBEJDSMEDICIN 14
ARBEJDSUDYGTIG 14
ARBEJDSVÆGRING 14
ARTISKOKHJERTE 14
ASERBAJDSJANER 14
ASERBAJDSJANSK 14
BAJONETFATNING 14
BARMHJERTIGHED 14
BIJOUTERIVARER 14
BJØRNETJENESTE 14
BYTTELEJLIGHED 14
BØRNEFJENDTLIG 14
BØRNEHJÆLPSDAG 14
DELTIDSARBEJDE 14
DJÆVLEUDDRIVER 14
DOBBELTARBEJDE 14
DOBBELTSTJERNE 14
EJENDOMSMÆGLER 14
EKSTRAARBEJDER 14
ELEKTROSVEJSER 14
ENGANGSSPRØJTE 14
ENMANDSBETJENE 14
FEJLAFLEVERING 14
FEJLBEDØMMELSE 14
FEJLBEHANDLING 14
FEJLMEDDELELSE 14
FJERNBETJENING 14
FJERNTLIGGENDE 14
FJERNVARMEVÆRK 14
FLYVERLØJTNANT 14
FORMÅLSTJENLIG 14
FORNØJELSESTUR 14
FORÅRSJÆVNDØGN 14
FREMMEDFJENDSK 14
FRIHEDSFJENDSK 14
FRONTBETJENING 14
FØDSELSHJÆLPER 14
GENERALSTREJKE 14
GENNEMPLØJNING 14
GENOVERVEJELSE 14
HALVFJERDSENDE 14
HALVFJERDSÅRIG 14
HELDAGSARBEJDE 14
HJEMMEBRYGNING 14
HJEMMEBRÆNDERI 14
HJEMMEBRÆNDING 14
HJEMMECOMPUTER 14
HJEMMEMENNESKE 14
HJEMMESTRIKKET 14
HJERNEBLØDNING 14
HJERNERYSTELSE 14
HJERTEGRIBENDE 14
HJERTESKÆRENDE 14
HJERTEVINDENDE 14
HJÆLPEARBEJDER 14
HOFJÆGERMESTER 14
HØJENERGIFYSIK 14
HØJMIDDELALDER 14
HØJREPOPULISME 14
HØJREVIGEPLIGT 14
HØJTEKNOLOGISK 14
HØJÆRVÆRDIGHED 14
INDREJSEFORBUD 14
IØJESPRINGENDE 14
KALEJDOSKOPISK 14
KARLJOHANSVAMP 14
KLYSTERSPRØJTE 14
KOSTVEJLEDNING 14
KULTURARBEJDER 14
KUNSTSKØJTELØB 14
KVISTLEJLIGHED 14
LANDBOHØJSKOLE 14
LANDEVEJSRØVER 14
LEGETØJSPISTOL 14
LEVERPOSTEJMAD 14
MAGNETJERNSTEN 14
MASKINARBEJDER 14
MEJERIINGENIØR 14
MELLEMFORNØJET 14
MENIGHEDSPLEJE 14
MENTALHYGIEJNE 14
NULFEJLSKULTUR 14
OBERSTLØJTNANT 14
ONLINETJENESTE 14
OVERGANGSJAKKE 14
OVERSPRØJTNING 14
OVERSÆTTERFEJL 14
PLEJEASSISTENT 14
POLSTERARBEJDE 14
PROJEKTFORSKER 14
PRØVELEJLIGHED 14
RACEHYGIEJNISK 14
SANKTVEJTSDANS 14
SEKONDLØJTNANT 14
SELVHØJTIDELIG 14
SISYFOSARBEJDE 14
SITDOWNSTREJKE 14
SKIBSLEJLIGHED 14
SKJORTELINNING 14
SKOLETANDPLEJE 14
SKORSTENSFEJER 14
SOCIALARBEJDER 14
SOFTSHELLJAKKE 14
STJERNEBILLEDE 14
STJERNEKIKKERT 14
STJERNESPÆKKET 14
STJERNETYDNING 14
STRÅLEHYGIEJNE 14
STUDIEVEJLEDER 14
STØJFORURENING 14
SUBJEKTIVERING 14
SYGEPLEJESKOLE 14
SYMPATISTREJKE 14
SÆRFORPLEJNING 14
TJENESTEFRIHED 14
TJENESTEGØRING 14
TJENESTEPISTOL 14
TJENESTEYDELSE 14
TREDJEBEHANDLE 14
UARBEJDSDYGTIG 14
UDENLANDSREJSE 14
UNDERFALDSHJUL 14
VEJBELIGGENHED 14
VERDENSSTJERNE 14
ÆRESOPREJSNING 14
ØJENBETÆNDELSE 14

Ord med J inde i ordet på 15 bogstaver

102 ord på 15 bogstaver
Ord Bogstaver
ANDELSLEJLIGHED 15
BAGHJULSTRUKKEN 15
BEHANDLINGSHJEM 15
BELLADONNALILJE 15
BETJENINGSPANEL 15
BINTJEKARTOFFEL 15
BJERGBESTIGNING 15
BROLÆGGERJOMFRU 15
BRUGSVEJLEDNING 15
BØJNINGSENDELSE 15
DAGPRAGTSTJERNE 15
DETEKTIVARBEJDE 15
DISTANCEARBEJDE 15
EJENDOMMELIGHED 15
EJENDOMSHANDLER 15
EJERFORNEMMELSE 15
ENKELTMANDSEJET 15
FABRIKSARBEJDER 15
FALDSKÆRMSJÆGER 15
FAMILIEVEJLEDER 15
FEJLDISPONERING 15
FEJLDISPOSITION 15
FEJLFORTOLKNING 15
FEJLINFORMATION 15
FJENDTLIGSINDET 15
FJERKRÆSLAGTERI 15
FJERNSTUDERENDE 15
FLAMMESVEJSNING 15
FLEKSJOBORDNING 15
FORHJULSTRUKKEN 15
FORHJULSTRÆKKER 15
FREMMEDARBEJDER 15
FÆNGSELSBETJENT 15
FÆRDSELSBETJENT 15
GENERALLØJTNANT 15
GONZOJOURNALIST 15
GRUNDVANDSSPEJL 15
GUDSTJENESTELIG 15
HALVDAGSARBEJDE 15
HANDELSHØJSKOLE 15
HANDELSREJSENDE 15
HERKULESARBEJDE 15
HJEMMESYGEPLEJE 15
HJERTEAMBULANCE 15
HJERTEKIRURGISK 15
HJERTEMEDICINSK 15
HJERTESTYRKNING 15
HORISONTALLINJE 15
HOVEDHJØRNESTEN 15
HØJGLANSPOLERET 15
HØJPASTEURISERE 15
HØJREEKSTREMIST 15
HØJREORIENTERET 15
HØJRISIKOGRUPPE 15
HØJSTATUSGRUPPE 15
HØJTIDELIGHOLDE 15
HÅRDTARBEJDENDE 15
KAPTAJNLØJTNANT 15
KAPTAJNSUNIFORM 15
KNOCKOUTBESEJRE 15
KORTTIDSARBEJDE 15
KOSTFORPLEJNING 15
KRIMINALBETJENT 15
KULMINEARBEJDER 15
LANDEVEJSRIDDER 15
LAVEMENTSPRØJTE 15
LUKSUSLEJLIGHED 15
LØJTNANTSHJERTE 15
MAGTFORDREJNING 15
MEDARBEJDERSKAB 15
MENNESKEFJENDSK 15
MICHELINSTJERNE 15
MIGRANTARBEJDER 15
MILITÆRTJENESTE 15
MILJØMINISTERIE 15
MOTORVEJSKØRSEL 15
NATIONALEJENDOM 15
OBJEKTIVISERING 15
PETITJOURNALIST 15
PREMIERLØJTNANT 15
RADIOJOURNALIST 15
REJSEFORSIKRING 15
REKREATIONSHJEM 15
SAMFUNDSHJÆLPER 15
SAMMENSVEJSNING 15
SELVBEBREJDELSE 15
SKRÆKINDJAGENDE 15
SPECIALARBEJDER 15
SPRØJTELAKERING 15
SPRØJTESTØBNING 15
STANDERHEJSNING 15
STRAFFORHØJELSE 15
STØJAFSKÆRMNING 15
SUBJEKTIVISTISK 15
TEKSTILARBEJDER 15
TILTALEREJSNING 15
TJEKKOSLOVAKISK 15
TJENESTEHAVENDE 15
TORUMSLEJLIGHED 15
TVANGSFJERNELSE 15
UDENDØRSARBEJDE 15
VENSTREDREJNING 15

Ord med J inde i ordet på 16 bogstaver

75 ord på 16 bogstaver
Ord Bogstaver
ARBEJDSANVISNING 16
ARBEJDSFORMIDLER 16
ARBEJDSMEDICINER 16
ARBEJDSMEDICINSK 16
AUTOGENSVEJSNING 16
BETLEHEMSSTJERNE 16
BILLEDJOURNALIST 16
BRUGERVEJLEDNING 16
BRYGGERIARBEJDER 16
BYGNINGSARBEJDER 16
DETAILPROJEKTERE 16
DETALJERINGSGRAD 16
DISKRETIONSLINJE 16
DJÆVLEUDDRIVELSE 16
EFTERÅRSJÆVNDØGN 16
ELEKTROSVEJSNING 16
ERHVERVSVEJLEDER 16
FIREHJULSTRUKKEN 16
FIREHJULSTRÆKKER 16
FORDØJELSESKANAL 16
FORTJENSTMEDALJE 16
FUGLEFLUGTSLINJE 16
GENNEMARBEJDELSE 16
GENNEMARBEJDNING 16
HANEFJEDSMØNSTER 16
HJEMMEARBEJDENDE 16
HJERNEBETÆNDELSE 16
HJÆLPEUDSAGNSORD 16
HØJHASTIGHEDSTOG 16
HØJREEKSTREMISME 16
HØJRENATIONALIST 16
HØJREPOPULISTISK 16
HØJRERADIKALISME 16
HØJTKVALIFICERET 16
INDUSTRIARBEJDER 16
KOMMANDØRKAPTAJN 16
KOMMUNALARBEJDER 16
KUNSTSKØJTELØBER 16
KVALITETSARBEJDE 16
KØKKENMEDHJÆLPER 16
LANDEVEJSCYKLING 16
LEGETØJSAFDELING 16
LIEBHAVEREJENDOM 16
MENTALHYGIEJNISK 16
MILJØBESKYTTELSE 16
MULDVARPEARBEJDE 16
MURERARBEJDSMAND 16
MÅNESKINSARBEJDE 16
OMDREJNINGSPUNKT 16
OPFINDELSESHØJDE 16
PROJEKTANSVARLIG 16
PUDSELØJERLIGHED 16
REJSEBESKRIVELSE 16
SAMARBEJDSUDVALG 16
SAMARBEJDSVILLIG 16
SAMFUNDSTJENESTE 16
SATELLITHØJTALER 16
SEMINARIEADJUNKT 16
SKATTEFORHØJELSE 16
SKOVMANDSSKJORTE 16
SPORTSJOURNALIST 16
STRÅLEHYGIEJNISK 16
STUDIEVEJLEDNING 16
SUNDHEDSTJENESTE 16
TILVEJEBRINGELSE 16
TJENESTEBEFALING 16
TOHÅNDSBETJENING 16
TREDJEBEHANDLING 16
TRERUMSLEJLIGHED 16
TRYKKERIARBEJDER 16
TRÆSKÆRERARBEJDE 16
UDENRIGSTJENESTE 16
UNDERGRUNDSMILJØ 16
URTEPOTTESKJULER 16
ØJENFORBLINDELSE 16

Ord med J inde i ordet på 17 bogstaver

50 ord på 17 bogstaver
Ord Bogstaver
AFTENGUDSTJENESTE 17
AMBULANCETJENESTE 17
ARBEJDERBEVÆGELSE 17
ARBEJDSFORMIDLING 17
BRAMSEJLSSKONNERT 17
DEMARKATIONSLINJE 17
EKSTRAFORTJENESTE 17
FAMILIEVEJLEDNING 17
FJERNSYNSTEKNIKER 17
FJERNUNDERVISNING 17
FOLKETINGSBETJENT 17
FORDØJELSESPROCES 17
FORHANDLINGSVILJE 17
FØRSTEHJÆLPSKASSE 17
GARTNERMEDHJÆLPER 17
GONZOJOURNALISTIK 17
GRUNDEJERFORENING 17
HERSKABSLEJLIGHED 17
HJERTEKVABABBELSE 17
HØJMIDDELALDERLIG 17
HØJRENATIONALISME 17
HØJRESVINGSULYKKE 17
INJEKTIONSSPRØJTE 17
KONJUNKTURBESTEMT 17
KONJUNKTURGEVINST 17
KONSULENTTJENESTE 17
KØRSELSVEJLEDNING 17
MEDARBEJDERSTYRET 17
MENNESKEFJENDTLIG 17
MESTERJAKELTEATER 17
MINDEGUDSTJENESTE 17
OVERHEADPROJEKTOR 17
OVERSYGEPLEJERSKE 17
PETITJOURNALISTIK 17
PJALTEPROLETARIAT 17
PROJEKTORIENTERET 17
PÆDAGOGMEDHJÆLPER 17
SAMARBEJDSPARTNER 17
SKJOLDBRUSKKIRTEL 17
SMØRREBRØDSJOMFRU 17
STREAMINGTJENESTE 17
STUDENTERMEDHJÆLP 17
SUNDHEDSPLEJERSKE 17
TAPPERHEDSMEDALJE 17
TREDJEGRADSFORHØR 17
TREDJEVERDENSLAND 17
TREFJERDEDELSTAKT 17
UDREJSETILLADELSE 17
VILJESANSPÆNDELSE 17
VIRKELIGHEDSFJERN 17

Ord med J inde i ordet på 18 bogstaver

28 ord på 18 bogstaver
Ord Bogstaver
ARBEJDSNEDLÆGGELSE 18
DETAILPROJEKTERING 18
ERHVERVSVEJLEDNING 18
FILDELINGSTJENESTE 18
FIREFJERDEDELSTAKT 18
FLERETAGERSEJENDOM 18
HALVFJERDSINDSTYVE 18
HJEMMEARBEJDSPLADS 18
HJÆLPEORGANISATION 18
HØJREEKSTREMISTISK 18
HØJSKOLEFORSTANDER 18
HØJTIDELIGHOLDELSE 18
INDREJSETILLADELSE 18
ISOLERINGSARBEJDER 18
KONCENTRATIONSLEJR 18
LABORATORIEBETJENT 18
LILLEJULEAFTENSDAG 18
MEDARBEJDERSAMTALE 18
MINDEHØJTIDELIGHED 18
MINISTERIALBETJENT 18
OPDAGELSESREJSENDE 18
PENTHOUSELEJLIGHED 18
SERVICEMEDARBEJDER 18
SPEJLREFLEKSKAMERA 18
SPORTSJOURNALISTIK 18
SYGEPLEJEASSISTENT 18
TELESKOPAFFJEDRING 18
TREDJEGRADSLIGNING 18

Ord med J inde i ordet på 19 bogstaver

17 ord på 19 bogstaver
Ord Bogstaver
ENVEJSKOMMUNIKATION 19
ETVÆRELSESLEJLIGHED 19
FJERNSYNSUDSENDELSE 19
FORRETNINGSREJSENDE 19
FREELANCEJOURNALIST 19
HJEMMESYGEPLEJERSKE 19
HJÆLPEMIDDELCENTRAL 19
HØJESTERETSSAGFØRER 19
HØJRENATIONALISTISK 19
PARTICIPIALADJEKTIV 19
PLETFJERNINGSMIDDEL 19
PROFESSIONSHØJSKOLE 19
RENOVATIONSARBEJDER 19
STJERNESKRUETRÆKKER 19
STUDENTERMEDHJÆLPER 19
TOTREDJEDELSSAMFUND 19
TOVEJSKOMMUNIKATION 19

Ord med J inde i ordet på 20 bogstaver

6 ord på 20 bogstaver
Ord Bogstaver
ARBEJDSMARKEDSBIDRAG 20
FEMOGTYVEÅRSJUBILÆUM 20
FJORTENÅRSFØDSELSDAG 20
REVOLVERJOURNALISTIK 20
TJENESTEMANDSANSÆTTE 20
TOVÆRELSERSLEJLIGHED 20

Ord med J inde i ordet på 21 bogstaver

12 ord på 21 bogstaver
Ord Bogstaver
BESKÆFTIGELSESPROJEKT 21
EFTERRETNINGSTJENESTE 21
FEMVÆRELSERSLEJLIGHED 21
FIRVÆRELSERSLEJLIGHED 21
HALVFJERDSINDSTYVENDE 21
HJERNEHINDEBETÆNDELSE 21
SIDSTEØJEBLIKSLØSNING 21
SPAGHETTIGUDSTJENESTE 21
STRUKTURARBEJDSLØSHED 21
TJENESTEMANDSSTILLING 21
TREVÆRELSERSLEJLIGHED 21
UDVIKLINGSMEDARBEJDER 21

Ord med J inde i ordet på 22 bogstaver

8 ord på 22 bogstaver
Ord Bogstaver
AFDELINGSSYGEPLEJERSKE 22
FIREVÆRELSERSLEJLIGHED 22
HØJHASTIGHEDSTEKNOLOGI 22
SALTVANDSINDSPRØJTNING 22
SKOLESUNDHEDSPLEJERSKE 22
TREDJEGRADSFORBRÆNDING 22
TREDJEINSTANSBEVILLING 22
TREDJEPERSONSFORTÆLLER 22

Ord med J inde i ordet på 23 bogstaver

4 ord på 23 bogstaver
Ord Bogstaver
HALVFJERDSÅRSFØDSELSDAG 23
OPERATIONSSYGEPLEJERSKE 23
SIDEORDNINGSKONJUNKTION 23
TJENESTEMANDSANSÆTTELSE 23

Ord med J inde i ordet på 24 bogstaver

3 ord på 24 bogstaver
Ord Bogstaver
ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSE 24
ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT 24
BEDRIFTSSUNDHEDSTJENESTE 24

Ord med J inde i ordet på 25 bogstaver

Ét ord på 25 bogstaver
Ord Bogstaver
KOMMUNIKATIONSMEDARBEJDER 25

Ord med J inde i ordet på 26 bogstaver

Ét ord på 26 bogstaver
Ord Bogstaver
HALVANDETVÆRELSESLEJLIGHED 26

Bogstavet J i dansk

J optræder i 6,67 % af de 59.878 opslagsord, ordbasen rummer. Til sammenligning står de hyppigste bogstaver i over halvdelen af alle ord.

Ordene fordeler sig sådan: 3.066 navneord, 291 udsagnsord, 562 tillægsord, 27 biord og 46 af andre ordklasser.

De korteste ord med J er DJ, EJ, JA, JO, DEJ, EJA. De længste er HALVANDETVÆRELSESLEJLIGHED (26), KOMMUNIKATIONSMEDARBEJDER (25), BEDRIFTSSUNDHEDSTJENESTE (24), ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT (24), ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSE (24), TJENESTEMANDSANSÆTTELSE (23).

Tillægsord med J

562 af ordene er tillægsord: ADJEKTIVISK, AFGJORT, AFSJÆLET, ALLERHØJEST, ALTOVERVEJENDE, ARBEJDSDYGTIG, ARBEJDSFRI, ARBEJDSLEDIG, ARBEJDSLØS, ARBEJDSMEDICINSK, ARBEJDSOM, ARBEJDSSKY, ARBEJDSUDYGTIG, ASERBAJDSJANSK, BAGHJULSTRUKKEN, BAGOVERBØJET, BAJERSK, BARMHJERTIG, BEARBEJDELIG, BEFØJET, BEGEJSTRET, BEHJERTET, BEHJÆLPELIG, BELEJLIG, BEREJST, BJERGRIG, BJERGSOM, BJERGTAGEN, BLØDHJERTET, BLÅØJET, BOLSJESTRIBET, BOLSJEVIKISK, BOLSJEVISTISK, BORTFLØJET, BORTREJST, BRANDDRØJ, BRUNBEJDSET, BRYNJEKLÆDT, BÆLGØJET, BØJELIG, BØRNEFJENDSK, BØRNEFJENDTLIG, DANSKEJET, DEJAGTIG, DEJLIG, DETALJERET, DISJUNKT, DISJUNKTIV, DJIBOUTISK, DJÆRV, DJÆVELSK, DJÆVLEBLÆNDT, DREJELIG, DRØJ, EJDERDANSK, EJEGOD, EJENDOMMELIG, ENHJULET, ENKELTMANDSEJET, ENVEJS og flere.

Ofte stillede spørgsmål

Hvor mange danske ord er der med J?

Der er 3.992 opslagsord med J i Det Centrale Ordregister. 449 af dem starter med J, og 219 slutter på J.

Hvilke korte ord kan jeg lave med J?

De korteste er DJ, EJ, JA, JO, DEJ, EJA. Brug søgefeltet øverst, hvis du kender antallet af felter.

Er navne og forkortelser med på listen?

Nej. Egennavne som stednavne og forkortelser er sorteret fra, fordi de ikke gælder i krydsord og ordspil. Til gengæld er ord som PC og WC med, fordi ordbasen selv regner dem som almindelige navneord.

Ord med andre bogstaver

Mangler du et ord med et andet bogstav, eller sidder du fast i et krydsord?

Ordene er hentet fra Det Centrale Ordregister (COR), den fælles offentlige ordbase over dansk. Listen rummer opslagsord, ikke bøjninger, og egennavne og forkortelser er sorteret fra på ordklassen. Bogstavantallet er talt tegn for tegn. Senest opdateret 2026-08-04.


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