Grundstof i krydsord

Står du med ledetråden »grundstof« i et krydsord, finder du her 121 mulige svar — inddelt efter antal bogstaver, så du kan gå direkte til den længde, der passer i dit felt.

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Krydsordshjælp – grundstof Skriv de bogstaver, du allerede har, og sæt bundstreg hvor feltet er tomt — fx b___t. Hele listen står længere nede på siden.

Alle svar på »grundstof« i krydsord

Listen rummer 121 grundstofnavne fra 3 til 13 bogstaver. Klik dig ned til din længde nedenfor, eller brug søgefeltet ovenfor, hvis du allerede kender et par af bogstaverne.

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grundstof på 3 bogstaver i krydsord

5 svar på 3 bogstaver:

Svar Hvad det er BLY Bly er et grundstof med symbolet Pb med atomnummer 82. Bly er et blødt og giftigt metal med en blå-hvid farve . Med tiden bliver farven matgrå, da metallet reagerer med luften. BOR Bor er et grundstof med symbolet B og atomnummeret 5. Det produceres udelukkende ved kosmisk strålespallation og supernovaer, og ikke gennem stjernenukleosyntese, og der findes således kun meget små mængder af. ILT Ilt, eller oxygen, er et grundstof med symbolet O og atomnummeret 8. Det er en del af gruppen af chalkogener i det periodiske system, og er et stærkt reaktivt ikkemetal og et oxidationsmiddel, som nemt danner k. JOD I daglig tale bruges ordet jod også om jodspiritus. TIN Tin er et grundstof med atomnummer 50 i det periodiske system.

grundstof på 4 bogstaver i krydsord

9 svar på 4 bogstaver:

Svar Hvad det er BROM Brom er et grundstof med symbolet Br med atomnummeret 35. Det er et halogen. Grundstoffet blev isoleret første gang af de to kemikere Carl Jacob Löwig og Antoine Jerome Balard i 1825–1826. Brom er en dampende r. GULD Guld er grundstof nummer 79 i det periodiske system og har det kemiske symbol Au. JERN Jern er navnet på et tungmetal, et grundstof i det periodiske system med kemisk symbol Fe og atomnummer 26. Det er et metal og står i 4. periode og i 8. undergruppe, da der i det periodiske system både er hoved. KLOR Klor eller chlor er et grundstof, som er gasformig under normalbetingelser . KROM Krom er det 24. grundstof i det periodiske system, og har det kemiske symbol Cr: Under normale temperatur- og trykforhold optræder dette overgangsmetal som et sølvhvidt, skinnende og temmelig hårdt metal med et. NEON Neon er det 10. grundstof i det periodiske system, og har det kemiske symbol Ne. SØLV Sølv er et grundstof med atomtegnet Ag og atomnummeret 47. Det er et blødt, hvidt, skinnende overgangsmetal, med meget høj elektrisk ledningsevne, varmeledningsevne og reflektionsevne for et metal. Metallet fin. URAN Uran er det 92. grundstof i det periodiske system, og har det kemiske symbol U: Under normale temperatur- og trykforhold fremtræder dette actinid som et gråligt, svagt radioaktivt metal. ZINK Zink er det 30. grundstof i det periodiske system og har det kemiske symbol Zn: Under normale temperatur- og trykforhold optræder dette overgangsmetal som et svagt blåligt metal.

grundstof på 5 bogstaver i krydsord

10 svar på 5 bogstaver:

Svar Hvad det er ARGON Argon er et grundstof med atomnummer 18 i det periodiske system og symbolet Ar. ARSEN Arsen er et grundstof med atomnummer 33 i det periodiske system med symbolet As. ASTAT Astat er et sjældent forekommende radioaktivt grundstof med kemisk symbol At og atomnummer 85 i det periodiske system. BRINT Brint eller hydrogen er et grundstof med atomnummer 1 i det periodiske system. FLUOR Fluor er det 9. grundstof i det periodiske system og har det kemiske symbol F. Frit fluor findes som F2, en ekstremt reaktiv, giftig, svagt gul-brun gas. Frit fluor er det mest kemisk reaktive og elektronegativ. RADON Radon er et grundstof med atomnummer 86 og symbol Rn i det periodiske system. SELEN Selen er et grundstof med atomnummer 34. Selen er et giftigt ikkemetal, der kemisk er i familie med svovl og tellur. Det findes i adskillige former, men en enkelt form er en stabil, metalagtig form, der leder s. SVOVL Svovl ) er det 16. grundstof i det periodiske system, og har det kemiske symbol S. Svovl tilhører gruppe 16, tidligere også kaldet hovedgruppe 6, i det periodiske system. Dette ikke-metal kan optræde i over 30. TITAN Titan eller titanium er et grundstof med det kemiske symbol Ti og atomnummer 22. XENON Xenon er det 54. grundstof i det periodiske system, og har det kemiske symbol Xe.

grundstof på 6 bogstaver i krydsord

21 svar på 6 bogstaver:

Svar Hvad det er BARIUM Barium er det 56. grundstof i det periodiske system: Det har det kemiske symbol Ba, og under normale temperatur- og trykforhold optræder stoffet som et blødt, sølvhvidt metal med kemiske egenskaber, der minder. CARBON Carbon , kulstof eller karbon er et grundstof med atomnummer 6 i det periodiske system med symbolet C. I det periodiske system er carbon det første af seks grundstoffer i gruppe 14, som har sammensætningen af d. CERIUM Cerium er det 58. grundstof i det periodiske system, og har det kemiske symbol Ce. CURIUM Curium er et grundstof med symbolet Cm og atomnummer 96 i det periodiske system. CÆSIUM Cæsium er det 55. grundstof i det periodiske system: Det har det kemiske symbol Cs, og under normale temperatur- og trykforhold optræder det som et skinnende, let gulligt og forholdsvis blødt metal. ERBIUM Erbium er det 68. grundstof i det periodiske system, og har det kemiske symbol Er: Under normale temperatur- og trykforhold optræder dette lanthanid som et blødt, sølvskinnende metal. FOSFOR Fosfor, også kendt som phosphor i fagsprog er et grundstof med symbolet P og atomnummeret 15. Fosfor er meget reaktionsvilligt og findes ikke frit i naturen. Fosfor er en vigtig brik i opbygningen af DNA og RNA. HELIUM Helium er det 2. grundstof i det periodiske system, og har det kemiske symbol He. INDIUM Indium er et grundstof med atomnummer 49 og kemiske symbol In i det periodiske system. KALIUM Kalium er et såkaldt alkalimetal . KOBBER 29. For sygdommen kopper, se Kopper. KOBOLT Kobolt er det 27. grundstof i det periodiske system og har det kemiske symbol Co. MANGAN Mangan er det 25. grundstof i det periodiske system og har det kemiske symbol Mn: Under normale temperatur- og trykforhold optræder dette overgangsmetal som et temmelig hårdt metal, der minder om jern, men er l. NEODYM Neodym, Neodymium er det 60. grundstof i det periodiske system, og har det kemiske symbol Nd: Under normale temperatur- og trykforhold optræder dette lanthanid som et skinnende, let gyldent metal. NIKKEL Nikkel er det 28. grundstof i det periodiske system og har det kemiske symbol Ni: Under normale temperatur- og trykforhold optræder dette overgangsmetal som et sølvhvidt, skinnende metal med en høj massefylde. OSMIUM Osmium er det 76. grundstof i det periodiske system, og har det kemiske symbol Os: Under normale tryk- og temperaturforhold optræder dette overgangsmetal som et skinnende, let blåligt, og ekstremt tungt og hård. PLATIN Platin er det 78. grundstof i det periodiske system, og har det kemiske symbol Pt: Under normale tryk- og temperaturforhold optræder dette overgangsmetal som et tungt, sølvskinnende og korrosionsbestandigt meta. RADIUM Radium er det 88. grundstof i det periodiske system, og har det kemiske symbol Ra: Under normale temperatur- og trykforhold optræder dette stærkt radioaktive jordalkalimetal som et hvidt metal. TANTAL Tantal er det 73. grundstof i det periodiske system, og har det kemiske symbol Ta: Under normale tryk- og temperaturforhold optræder dette overgangsmetal som et mørkt, hårdt og korrosionsbestandigt metal. TELLUR Tellur, internationalt tellurium er det 52. grundstof i det periodiske system, og har det kemiske symbol Te. Under normale temperatur- og trykforhold optræder stoffet som et skinnende hvidt metal; det er "skørt. VISMUT Bismuth er et grundstof i det periodiske system, som har symbolet Bi og atomnummeret 83. Der findes 36 forskellige isotoper af bismuth, alle radioaktive. Bismuth anvendes i nogle haglpatroner , da det er mindre.

grundstof på 7 bogstaver i krydsord

26 svar på 7 bogstaver:

Svar Hvad det er ANTIMON Antimon er grundstof nummer 51. I sin rene form forekommer det som et skinnende sølvgråt metal, men i naturen findes det oftest som mineralet stibnit i form af sulfidet Sb2S3. Antimon har været kendt siden Oldt. BISMUTH Bismuth er et grundstof i det periodiske system, som har symbolet Bi og atomnummeret 83. Der findes 36 forskellige isotoper af bismuth, alle radioaktive. Bismuth anvendes i nogle haglpatroner , da det er mindre. BOHRIUM Bohrium er det 107. grundstof i det periodiske system, og har det kemiske symbol Bh: Dette radioaktive overgangsmetal findes ikke i naturen, men fremstilles kunstigt i uhyre små mængder i laboratorier. CADMIUM Cadmium er det 48. grundstof i det periodiske system, og har det kemiske symbol Cd: Under normale tryk- og temperatur optræder dette overgangsmetal som et blødt, blåhvidt og giftigt tungmetal. CALCIUM Calcium er det 20. grundstof i det periodiske system, og har det kemiske symbol Ca: Under normale temperatur- og trykforhold optræder dette jordalkalimetal som et gråligt metal der er blødere end bly. DUBNIUM Dubnium , også kaldet Unnilpentium og i en del litteratur Hahnium, er det 105. grundstof i det periodiske system, og har det kemiske symbol Db: Dette radioaktive overgangsmetal findes ikke i naturen, men kan ku. FERMIUM Fermium er det 100. grundstof i det periodiske system, og har det kemiske symbol Fm: Det er et radioaktivt metal, og hører til actiniderne. GALLIUM Gallium er et grundstof med symbolet Ga og atomnummer 31 i det periodiske system. HAFNIUM Hafnium er det 72. grundstof i det periodiske system, og har det kemiske symbol Hf. HASSIUM Hassium er det 108. grundstof i det periodiske system, og har det kemiske symbol Hs: Dette overgangsmetal findes ikke i naturen, men fremstilles i uhyre små mængder ad kunstig vej i laboratorier. HOLMIUM Holmium er det 67. grundstof i det periodiske system, og har det kemiske symbol Ho: Under normale temperatur- og trykforhold optræder dette lanthanid som et blødt, sølvskinnende metal. IRIDIUM Iridium er det 77. grundstof i det periodiske system, og har det kemiske symbol Ir: Under normale tryk- og temperaturforhold optræder dette overgangsmetal som et hårdt og skørt sølvskinnende metal med høj masse. KALCIUM Calcium er det 20. grundstof i det periodiske system, og har det kemiske symbol Ca: Under normale temperatur- og trykforhold optræder dette jordalkalimetal som et gråligt metal der er blødere end bly. KRYPTON Krypton er et grundstof med symbolet Kr og atomnummeret 36. Stoffet er i det periodiske system placeret i gruppe 18 og periode 4. Krypton udgør, sammen med helium, neon, argon, xenon og radon, gruppen af ædelga. KULSTOF Carbon , kulstof eller karbon er et grundstof med atomnummer 6 i det periodiske system med symbolet C. I det periodiske system er carbon det første af seks grundstoffer i gruppe 14, som har sammensætningen af d. LANTHAN Lanthan er det 57. grundstof i det periodiske system: Det har det kemiske symbol La, og under normale temperatur- og trykforhold optræder stoffet som et sølvhvidt metal, der er blødt nok til at man kan skære i. LITHIUM Lithium eller litium er et grundstof med symbolet Li og atomnummeret 3. Det er et blødt, sølv-hvidt metal tilhørende gruppen af alkalimetaller i det periodiske system. Ved standardbetingelser er det det lettest. NATRIUM Natrium er det 11. grundstof i det periodiske system og har det kemiske symbol Na. NIOBIUM Niobium , tidligere kaldet niob, er det 41. grundstof i det periodiske system, og har det kemiske symbol Nb. Under normale temperatur- og trykforhold optræder dette overgangsmetal som et blødt, formbart og temm. RHENIUM Rhenium er det 75. grundstof i det periodiske system, og har det kemiske symbol Re: Under normale tryk- og temperaturforhold optræder dette overgangsmetal som et gråhvidt, sølvskinnende og meget tungt metal. RHODIUM Rhodium er det 45. grundstof i det periodiske system: Under normale temperatur- og trykforhold optræder dette overgangsmetal som et sølvhvidt og slidstærkt metal. TERBIUM Terbium er det 65. grundstof i det periodiske system, og har det kemiske symbol Tb: Under normale temperatur- og trykforhold optræder dette lanthanid som et sølvskinnende metal der er blødt nok til at man kan d. THORIUM Thorium er et grundstof med symbolet Th og atomnummer 90 i det periodiske system. THULIUM Thulium er det 69. grundstof i det periodiske system, og har det kemiske symbol Tm: Under normale temperatur- og trykforhold optræder dette lanthanid som et blødt, sølvgråt metal. WOLFRAM Wolfram er et grundstof med atomnummer 74 og symbolet W. Det er et hårdt, tungt, stålgråt til hvidt overgangsmetal og især kendt for at være metallet med det højeste smeltepunkt og det højeste kogepunkt. Den li. YTTRIUM Yttrium er det 39. grundstof i det periodiske system, og har det kemiske symbol Y: Under normale temperatur- og trykforhold optræder dette overgangsmetal som et sølvskinnende, blankt metal.

grundstof på 8 bogstaver i krydsord

16 svar på 8 bogstaver:

Svar Hvad det er ACTINIUM Actinium er det 89. grundstof i det periodiske system, og har det kemiske symbol Ac: Under normale temperatur- og trykforhold optræder dette actinid som et stærkt radioaktivt sølvhvidt metal. EUROPIUM Europium er det 63. grundstof i det periodiske system, og har det kemiske symbol Eu: Under normale temperatur- og trykforhold optræder dette lanthanid som et forholdsvis blødt , sølvhvidt metal der hurtigt ilte. FRANCIUM Francium er det 87. grundstof i det periodiske system; det er det tungeste af alkalimetallerne, og har det kemiske symbol Fr. KVIKSØLV Kviksølv er et grundstof med kemisk symbol Hg og atomnummer 80 i det periodiske system. KVÆLSTOF Nitrogen eller kvælstof er det 7. grundstof i det periodiske system og har det kemiske symbol N. Under normale temperatur- og trykforhold optræder nitrogen i form af molekylet dinitrogen, N2, som er en farveløs. LUTETIUM Lutetium er det 71. grundstof i det periodiske system, og har det kemiske symbol Lu: Under normale temperatur- og trykforhold optræder dette overgangsmetal som et sølvskinnende metal. MOLYBDÆN Molybdæn er det 42. grundstof i det periodiske system, og har det kemiske symbol Mo: Under normale temperatur- og trykforhold optræder dette overgangsmetal som et tungt, gråt metal. NIHONIUM Nihonium er det 113. grundstof i det periodiske system, med det kemiske symbol Nh, Stoffet findes ikke i naturen, men kan syntetiseres i uhyre små mængder ad gangen i laboratorier. NOBELIUM Nobelium, også kendt som unnilbium, er et syntetisk grundstof som har symbolet No og atomnummer 102. Nobelium er et radioaktivt grundstof som fremstilles ved at bombardere curium med kulstofioner. Det blev iden. POLONIUM Polonium er et grundstof med atomnummer 84 i det periodiske system, og har det kemiske symbol Po. RUBIDIUM Rubidium er det 37. grundstof i det periodiske system, og har det kemiske symbol Rb. SAMARIUM Samarium er det 62. grundstof i det periodiske system, og har det kemiske symbol Sm: Under normale temperatur- og trykforhold optræder dette lanthanid som et sølvskinnende metal. SCANDIUM Scandium er det 21. grundstof i det periodiske system og har det kemiske symbol Sc. SILICIUM Silicium, på dansk også kaldet kisel , er grundstoffet med atomnummeret 14 og symbolet Si. THALLIUM Thallium er et grundstof med kemisk symbol Tl og atomnummer 81 i det periodiske system. VANADIUM Vanadium er det 23. grundstof i det periodiske system, og har det kemiske symbol V: Under normale temperatur- og trykforhold optræder dette overgangsmetal som et sølvgråt, blødt og formbart metal.

grundstof på 9 bogstaver i krydsord

18 svar på 9 bogstaver:

Svar Hvad det er ALUMINIUM Aluminium er et grundstof med atomnummer 13 i det periodiske system. AMERICIUM Americium er det 95. grundstof i det periodiske system, og har det kemiske symbol Am: Under normale temperatur- og trykforhold optræder dette kunstigt fremstillede actinid som et sølvskinnende, radioaktivt meta. BERKELIUM Berkelium er et syntetisk grundstof med symbolet Bk og atomnummer 97 i det periodiske system. BERYLLIUM Beryllium er et grundstof med atomnummeret 4. Det skabes gennem stjernenukleosyntese og er et relativt sjældent grundstof i universet. Det er et divalent grundstof, der kun forekommer naturligt i kombination me. FLEROVIUM Flerovium er det 114. grundstof i det periodiske system, med det kemiske symbol Fl: Dette stof findes ikke i naturen, men kan syntetiseres i uhyre beskedne mængder ad gangen i laboratorier. IUPAC har tildelt na. GERMANIUM Germanium er det 32. grundstof i det periodiske system, og har det kemiske symbol Ge. MAGNESIUM Magnesium , tidligere også kaldet magnium, er det 12. grundstof i det periodiske system, og har det kemiske symbol Mg. Under normale temperatur- og trykforhold optræder det som et sølvblankt, let og stærkt meta. MOSCOVIUM Moscovium er det 115. grundstof i det periodiske system, med det kemiske symbol Mc. Dette stof findes ikke i naturen, men kan syntetiseres i uhyre beskedne mængder ad gangen i laboratorier. IUPAC har tildelt na. NEPTUNIUM Neptunium er et grundstof med symbolet Np og atomnummer 93 i det periodiske system. OGANESSON Oganesson er det 118. grundstof i det periodiske system, med det kemiske symbol Og Denne radioaktive ædelgas findes ikke i naturen, men kan syntetiseres i uhyre beskedne mængder ad gangen i laboratorier. Den 30. PALLADIUM Palladium er det 46. grundstof i det periodiske system, og har det kemiske symbol Pd. PLUTONIUM Plutonium er det 94. grundstof i det periodiske system og har det kemiske symbol Pu. PRASEODYM Praseodym er det 59. grundstof i det periodiske system, og har det kemiske symbol Pr: Under normale temperatur- og trykforhold optræder stoffet som et gråhvidt metal, som ved kontakt med atmosfærisk luft danner. RUTHENIUM Ruthenium er det 44. grundstof i det periodiske system: Under normale temperatur- og trykforhold optræder dette overgangsmetal som et hårdt, hvidt metal. STRONTIUM Strontium er det 38. grundstof i det periodiske system, og har det kemiske symbol Sr. TENNESSIN Tennessin er et grundstof med atomnummer 117 i det periodiske system, og det kemiske symbol Ts. YTTERBIUM Ytterbium er det 70. grundstof i det periodiske system, og har det kemiske symbol Yb: Under normale temperatur- og trykforhold optræder dette lanthanid som et blødt og formbart, sølvskinnende metal. ZIRKONIUM Zirconium eller zirkonium er det 40. grundstof i det periodiske system og har det kemiske symbol Zr. Det er et overgangsmetal og optræder under normale temperatur- og trykforhold som et sølvskinnende, hvidt met.

grundstof på 10 bogstaver i krydsord

8 svar på 10 bogstaver:

Svar Hvad det er DYSPROSIUM Dysprosium er det 66. grundstof i det periodiske system, og har det kemiske symbol Dy: Under normale temperatur- og trykforhold fremtræder dette lanthanid som et sølvskinnende metal. GADOLINIUM Gadolinium er det 64. grundstof i det periodiske system, og har det kemiske symbol Gd: Under normale tryk- og temperaturforhold optræder dette lanthanid som et skinnende hvidt metal. LAWRENCIUM Lawrencium er et syntetisk grundstof med atomnummer 103 i det periodiske system. MEITNERIUM Meitnerium er det 109. grundstof i det periodiske system, og har det kemiske symbol Mt: Dette radioaktive overgangsmetal findes ikke i naturen, men kan kun fremstilles ad syntetisk vej i laboratorier. PROMETHIUM Promethium er det 61. grundstof i det periodiske system, og har det kemiske symbol Pm: Det er et stærkt radioaktivt metal med kemiske egenskaber der ligner de øvrige lanthaniders. RØNTGENIUM Røntgenium er det 111. grundstof i det periodiske system, og har det kemiske symbol Rg: Dette radioaktive overgangsmetal findes ikke i naturen, men kan fremstilles ad kunstig vej i laboratorier. SEABORGIUM Seaborgium, tidl. Unnilhexium og eka-wolfram, er et grundstof med symbolet Sg og atomnummer 106 i det periodiske system. TECHNETIUM Technetium er et grundstof med kemisk symbol Tc og atomnummer 43 i det periodiske system.

grundstof på 11 bogstaver i krydsord

5 svar på 11 bogstaver:

Svar Hvad det er CALIFORNIUM Californium er det 98. grundstof i det periodiske system, og har det kemiske symbol Cf. Under normale temperatur- og trykforhold optræder dette actinid som et radioaktivt metal. COPERNICIUM Copernicium er det 112. grundstof i det periodiske system, med det kemiske symbol Cn. Dette radioaktive overgangsmetal findes ikke i naturen, men kan fremstilles ad kunstig vej i uhyre små mængder i laboratorie. EINSTEINIUM Grundstoffet einsteinium med atomnummer 99 og symbolet Es er et syntetisk grundstof. LIVERMORIUM Livermorium er det 116. grundstof i det periodiske system, med det kemiske symbol Lv: Dette radioaktive stof findes ikke i naturen, men kan syntetiseres i uhyre beskedne mængder ad gangen i laboratorier. IUPAC. MENDELEVIUM Mendelevium er det 101. grundstof i det periodiske system, og har det kemiske symbol Md. Det er et radioaktivt actinid, som ikke findes i naturen.

grundstof på 12 bogstaver i krydsord

2 svar på 12 bogstaver:

Svar Hvad det er DARMSTADTIUM Darmstadtium er det 110. grundstof i det periodiske system, og har det kemiske symbol Ds: Dette radioaktive overgangsmetal findes ikke i naturen, men skabes i ganske små mængder ad kunstig vej i laboratorier. PROTACTINIUM Protactinium er det 91. grundstof i det periodiske system, og har det kemiske symbol Pa: Under normale temperatur- og trykforhold optræder dette actinid som et sølvskinnende, radioaktivt metal.

grundstof på 13 bogstaver i krydsord

Ét svar på 13 bogstaver:

Svar Hvad det er RUTHERFORDIUM Rutherfordium er det 104. grundstof i det periodiske system, og har det kemiske symbol Rf: Dette radioaktive overgangsmetal findes ikke i naturen, men kan kun fremstilles i mikroskopiske mængder i laboratorier.

Synonymer og andre ord for grundstof i krydsord

Når en ledetråd lyder »grundstof«, leder du reelt efter et synonym, der passer i felterne. I et krydsord kan det være to ting: et andet ord for grundstof, eller navnet på et bestemt grundstof. Begge dele står på denne side — hele listen ovenfor er svar, der kan bruges som synonym for grundstof, sorteret efter hvor mange bogstaver de fylder.

Der findes ikke et dækkende enkeltord, du kan sætte i stedet for »grundstof« — og derfor er svaret næsten altid grundstofnavnet selv. Brug søgefeltet ovenfor med de bogstaver, du har.

Kender du længden, så gå direkte til 3 bogstaver, 4 bogstaver, 5 bogstaver eller en af de øvrige grupper.

Sådan finder du det rigtige svar

Tæl først felterne. Bogstavantallet er den stærkeste ledetråd, du har, og det halverer som regel listen med det samme. Har du allerede et enkelt bogstav fra et krydsende ord, så skriv det ind i søgefeltet ovenfor med bundstreg for de tomme felter — fx _ _ s _ skrevet som __s_ .

Vær opmærksom på, at danske krydsord bruger ubestemt ental i langt de fleste tilfælde. Står der »grundstoffer« i ledetråden, er svaret alligevel ofte skrevet i ental. Og et grundstofnavn med bindestreg eller mellemrum står altid uden i gitteret.

Ofte stillede spørgsmål

Hvilket grundstof har 3 bogstaver i krydsord?

Der er 5 mulige svar med 3 bogstaver. De mest almindelige er BLY, BOR, ILT, JOD, TIN. Se hele listen under afsnittet "Grundstof på 3 bogstaver".

Hvilket grundstof har 4 bogstaver i krydsord?

Der er 9 mulige svar med 4 bogstaver. De mest almindelige er BROM, GULD, JERN, KLOR, KROM. Se hele listen under afsnittet "Grundstof på 4 bogstaver".

Hvilket grundstof har 5 bogstaver i krydsord?

Der er 10 mulige svar med 5 bogstaver. De mest almindelige er ARGON, ARSEN, ASTAT, BRINT, FLUOR. Se hele listen under afsnittet "Grundstof på 5 bogstaver".

Hvor mange svar findes der på grundstof i krydsord?

Denne side rummer 121 kontrollerede svar fordelt på 11 forskellige bogstavlængder, fra 3 til 13 bogstaver.

Hvad er et synonym for grundstof i krydsord?

I et krydsord er ethvert af de 121 grundstofnavne på denne side et brugbart synonym for grundstof. Der findes ikke et enkelt dækkende ord, du kan sætte i stedet, så svaret er næsten altid grundstofnavnet selv.

Kan jeg søge på de bogstaver, jeg allerede har?

Ja. Skriv de kendte bogstaver i søgefeltet øverst på siden og sæt bundstreg for hvert felt, du mangler. Værktøjet viser kun de svar, der passer i mønstret.

Andre ledetråde

Sidder du fast et andet sted i krydsordet, har vi samme slags kontrollerede lister her:

Svarene er bygget af navne fra den danske Wikipedia og Wikidata og kontrolleret maskinelt: bogstavantallet er talt tegn for tegn, og flerordssvar er sorteret fra, fordi de ikke kan stå i et gitter. 121 af 121 svar har en forklaring hentet fra den danske Wikipedia. Senest opdateret 2026-08-04.



