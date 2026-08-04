Ord med Q

Der findes 41 danske ord med bogstavet Q. Her er de alle sammen — 14 der starter med Q og 27 hvor bogstavet står inde i ordet. Alle er inddelt efter antal bogstaver, så du kan gå direkte til den længde, du mangler.

Listen er bygget af Det Centrale Ordregister, Dansk Sprognævns og Digitaliseringsstyrelsens ordbase over dansk. Kun opslagsord er med, ikke bøjninger — en liste med zebra, zebraer, zebraen er den samme post tre gange. Egennavne og forkortelser er sorteret fra, fordi de ikke gælder i et gitter.

Find ord med Q Skriv de bogstaver, du kender, og sæt bundstreg hvor du mangler — fx q___r. Du kan også nøjes med at vælge antal bogstaver.

Ord der starter med Q

14 danske ord begynder med Q, fra 3 til 11 bogstaver.

3 bogstaver (1) · 4 bogstaver (1) · 5 bogstaver (1) · 6 bogstaver (3) · 7 bogstaver (2) · 8 bogstaver (3) · 9 bogstaver (1) · 11 bogstaver (2)

Ord der starter med Q på 3 bogstaver

Ét ord på 3 bogstaver Ord Bogstaver QUA 3

Ord der starter med Q på 4 bogstaver

Ét ord på 4 bogstaver Ord Bogstaver QUIZ 4

Ord der starter med Q på 5 bogstaver

Ét ord på 5 bogstaver Ord Bogstaver QUEER 5

Ord der starter med Q på 6 bogstaver

3 ord på 6 bogstaver Ord Bogstaver QUICHE 6 QUINOA 6 QUIZZE 6

Ord der starter med Q på 7 bogstaver

2 ord på 7 bogstaver Ord Bogstaver QATARER 7 QATARSK 7

Ord der starter med Q på 8 bogstaver

3 ord på 8 bogstaver Ord Bogstaver QUICKFIX 8 QUISLING 8 QUIZVÆRT 8

Ord der starter med Q på 9 bogstaver

Ét ord på 9 bogstaver Ord Bogstaver QUICKSTEP 9

Ord der starter med Q på 11 bogstaver

2 ord på 11 bogstaver Ord Bogstaver QUARTERBACK 11 QUIZPROGRAM 11

Ord med Q inde i ordet

27 danske ord har Q inde i ordet, fra 5 til 15 bogstaver.

5 bogstaver (3) · 6 bogstaver (2) · 7 bogstaver (6) · 8 bogstaver (2) · 9 bogstaver (6) · 11 bogstaver (3) · 12 bogstaver (2) · 13 bogstaver (2) · 15 bogstaver (1)

Ord med Q inde i ordet på 5 bogstaver

3 ord på 5 bogstaver Ord Bogstaver NIQAB 5 PIQUE 5 SQUAW 5

Ord med Q inde i ordet på 6 bogstaver

2 ord på 6 bogstaver Ord Bogstaver PIQUET 6 SQUASH 6

Ord med Q inde i ordet på 7 bogstaver

6 ord på 7 bogstaver Ord Bogstaver BEZIQUE 7 BOUQUET 7 CROQUIS 7 ENQUETE 7 KUMQUAT 7 TEQUILA 7

Ord med Q inde i ordet på 8 bogstaver

2 ord på 8 bogstaver Ord Bogstaver MAROQUIN 8 PETANQUE 8

Ord med Q inde i ordet på 9 bogstaver

6 ord på 9 bogstaver Ord Bogstaver BECQUEREL 9 DRAGQUEEN 9 EQUALIZER 9 MANNEQUIN 9 ROQUEFORT 9 SEQUENCER 9

Ord med Q inde i ordet på 11 bogstaver

3 ord på 11 bogstaver Ord Bogstaver LEMONSQUASH 11 MOCAMBIQUER 11 SQUAREDANCE 11

Ord med Q inde i ordet på 12 bogstaver

2 ord på 12 bogstaver Ord Bogstaver MOCAMBIQUISK 12 ROQUEFORTOST 12

Ord med Q inde i ordet på 13 bogstaver

2 ord på 13 bogstaver Ord Bogstaver JACQUARDVÆVET 13 VOKSMANNEQUIN 13

Ord med Q inde i ordet på 15 bogstaver

Ét ord på 15 bogstaver Ord Bogstaver BUTTERNUTSQUASH 15

Bogstavet Q i dansk

Q optræder i 0,07 % af de 59.878 opslagsord, ordbasen rummer. Det er blandt de laveste tal i dansk — og derfor er Q også et af de sværeste bogstaver at bruge i et ordspil.

Ordene fordeler sig sådan: 35 navneord, 1 udsagnsord, 4 tillægsord og 1 af andre ordklasser.

De korteste ord med Q er QUA, QUIZ, NIQAB, PIQUE, QUEER, SQUAW. De længste er BUTTERNUTSQUASH (15), VOKSMANNEQUIN (13), JACQUARDVÆVET (13), ROQUEFORTOST (12), MOCAMBIQUISK (12), SQUAREDANCE (11).

Ofte stillede spørgsmål

Hvor mange danske ord er der med Q?

Der er 41 opslagsord med Q i Det Centrale Ordregister. 14 af dem starter med Q, og ingen slutter på Q.

Hvilke korte ord kan jeg lave med Q?

De korteste er QUA, QUIZ, NIQAB, PIQUE, QUEER, SQUAW. Brug søgefeltet øverst, hvis du kender antallet af felter.

Er navne og forkortelser med på listen?

Nej. Egennavne som stednavne og forkortelser er sorteret fra, fordi de ikke gælder i krydsord og ordspil. Til gengæld er ord som PC og WC med, fordi ordbasen selv regner dem som almindelige navneord.

Ord med andre bogstaver

Mangler du et ord med et andet bogstav, eller sidder du fast i et krydsord?

Ordene er hentet fra Det Centrale Ordregister (COR), den fælles offentlige ordbase over dansk. Listen rummer opslagsord, ikke bøjninger, og egennavne og forkortelser er sorteret fra på ordklassen. Bogstavantallet er talt tegn for tegn. Senest opdateret 2026-08-04.



