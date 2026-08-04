Ord med H

Aug 4, 2026 | Krydsord

Der findes 6.659 danske ord med bogstavet H. Her er de alle sammen — 2.988 der starter med H, 95 der slutter på H og 3.576 hvor bogstavet står inde i ordet. Alle er inddelt efter antal bogstaver, så du kan gå direkte til den længde, du mangler.

Listen er bygget af Det Centrale Ordregister, Dansk Sprognævns og Digitaliseringsstyrelsens ordbase over dansk. Kun opslagsord er med, ikke bøjninger — en liste med zebra, zebraer, zebraen er den samme post tre gange. Egennavne og forkortelser er sorteret fra, fordi de ikke gælder i et gitter.

Find ord med H

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Ord der starter med H

2.988 danske ord begynder med H, fra 2 til 26 bogstaver.

2 bogstaver (4) · 3 bogstaver (58) · 4 bogstaver (97) · 5 bogstaver (186) · 6 bogstaver (225) · 7 bogstaver (321) · 8 bogstaver (438) · 9 bogstaver (441) · 10 bogstaver (353) · 11 bogstaver (285) · 12 bogstaver (217) · 13 bogstaver (122) · 14 bogstaver (78) · 15 bogstaver (69) · 16 bogstaver (31) · 17 bogstaver (18) · 18 bogstaver (13) · 19 bogstaver (12) · 20 bogstaver (10) · 21 bogstaver (5) · 22 bogstaver (2) · 23 bogstaver (2) · 26 bogstaver (1)

Ord der starter med H på 2 bogstaver

4 ord på 2 bogstaver
Ord Bogstaver
HI 2
HM 2
HU 2
2

Ord der starter med H på 3 bogstaver

58 ord på 3 bogstaver
Ord Bogstaver
HAD 3
HAJ 3
HAK 3
HAL 3
HAM 3
HAN 3
HAP 3
HAS 3
HAT 3
HAV 3
HED 3
HEJ 3
HEL 3
HEN 3
HEP 3
HER 3
HEY 3
HIB 3
HID 3
HIK 3
HIL 3
HIN 3
HIP 3
HIS 3
HIT 3
HIV 3
HOB 3
HOF 3
HOP 3
HOR 3
HOS 3
HOT 3
HOV 3
HUB 3
HUD 3
HUE 3
HUG 3
HUJ 3
HUK 3
HUL 3
HUN 3
HUS 3
HVO 3
HYL 3
HYP 3
HYR 3
HYS 3
HÆG 3
HÆK 3
HÆL 3
HÆR 3
HÆS 3
HØG 3
HØJ 3
HØR 3
HÅB 3
HÅN 3
HÅR 3

Ord der starter med H på 4 bogstaver

97 ord på 4 bogstaver
Ord Bogstaver
HADE 4
HAGE 4
HAGL 4
HALE 4
HALL 4
HALM 4
HALO 4
HALS 4
HALT 4
HALV 4
HAMP 4
HANE 4
HANG 4
HANK 4
HAPS 4
HARE 4
HARK 4
HARM 4
HASH 4
HAST 4
HAVE 4
HAVN 4
HEAT 4
HEDE 4
HEGN 4
HEJS 4
HEKS 4
HELD 4
HELE 4
HELT 4
HEMS 4
HERI 4
HERO 4
HEST 4
HETZ 4
HIAT 4
HIGE 4
HIKE 4
HIND 4
HINT 4
HIPO 4
HIRD 4
HIST 4
HIVE 4
HJEM 4
HJUL 4
HOAX 4
HOBE 4
HOLD 4
HOLM 4
HOMO 4
HOOK 4
HORA 4
HORE 4
HORK 4
HORN 4
HOSE 4
HOST 4
HUJE 4
HULD 4
HULE 4
HULK 4
HUND 4
HURI 4
HUSE 4
HVAD 4
HVAL 4
HVAS 4
HVEM 4
HVER 4
HVID 4
HVIL 4
HVIN 4
HVIS 4
HVOR 4
HVÆS 4
HYFE 4
HYLD 4
HYLE 4
HYPE 4
HYRE 4
HÆGE 4
HÆLD 4
HÆLE 4
HÆVD 4
HÆVE 4
HÆVN 4
HØNE 4
HØRE 4
HØRM 4
HØST 4
HØVL 4
HÅBE 4
HÅND 4
HÅNE 4
HÅNT 4
HÅRD 4

Ord der starter med H på 5 bogstaver

186 ord på 5 bogstaver
Ord Bogstaver
HABIL 5
HABIT 5
HACKE 5
HADSK 5
HAGLE 5
HAIKU 5
HAKKE 5
HALAL 5
HALLO 5
HALMA 5
HALON 5
HALSE 5
HALTE 5
HALVØ 5
HAMAM 5
HAMIT 5
HAMLE 5
HAMRE 5
HANDY 5
HANKE 5
HAPSE 5
HARAM 5
HAREM 5
HARKE 5
HARME 5
HARPE 5
HARPY 5
HARSK 5
HARVE 5
HASPE 5
HASTE 5
HAUSA 5
HAVNE 5
HAVRE 5
HAVÅL 5
HEADE 5
HEALE 5
HEAVY 5
HEDDE 5
HEDEN 5
HEGLE 5
HEGNE 5
HEILE 5
HEJRE 5
HEJSA 5
HEJSE 5
HEKSE 5
HELLE 5
HELME 5
HELSE 5
HELST 5
HELÅR 5
HEMAN 5
HENAD 5
HENDØ 5
HENGÅ 5
HENNA 5
HENNE 5
HENRY 5
HENSE 5
HENTE 5
HEPPE 5
HERAF 5
HERME 5
HEROM 5
HEROP 5
HERPÅ 5
HERRE 5
HERSE 5
HERTZ 5
HERUD 5
HERUT 5
HETZE 5
HIDSE 5
HIJAB 5
HIKKE 5
HIKST 5
HILLE 5
HILSE 5
HIMLE 5
HINDE 5
HINDI 5
HINDU 5
HINKE 5
HIRSE 5
HISSE 5
HITTE 5
HJALD 5
HJELM 5
HJORD 5
HJORT 5
HJULE 5
HJÆLP 5
HOBBY 5
HOBEN 5
HOFTE 5
HOLDE 5
HOLDT 5
HOPLA 5
HOPPE 5
HOPSA 5
HORDE 5
HORST 5
HOSTE 5
HOTEL 5
HOUSE 5
HOVED 5
HOVEN 5
HOVNE 5
HOVSA 5
HUGAF 5
HUGGE 5
HUGST 5
HULKE 5
HULLE 5
HUMAN 5
HUMLE 5
HUMME 5
HUMOR 5
HUMPE 5
HUMUS 5
HUMØR 5
HURRA 5
HUSAR 5
HUSKE 5
HUSLY 5
HUTLE 5
HVALP 5
HVEDE 5
HVENE 5
HVEPS 5
HVERV 5
HVIDE 5
HVILE 5
HVINE 5
HVORI 5
HVÆLV 5
HVÆSE 5
HYBEL 5
HYBEN 5
HYGGE 5
HYKLE 5
HYLDE 5
HYLER 5
HYLLE 5
HYMNE 5
HYNDE 5
HYPPE 5
HYRDE 5
HYSSE 5
HYTTE 5
HYÆNE 5
HÆDER 5
HÆDRE 5
HÆFTE 5
HÆGTE 5
HÆKLE 5
HÆLDE 5
HÆLER 5
HÆLVT 5
HÆMME 5
HÆNDE 5
HÆNGE 5
HÆRDE 5
HÆRGE 5
HÆTTE 5
HÆVDE 5
HÆVNE 5
HØFDE 5
HØJDE 5
HØJNE 5
HØJRE 5
HØJST 5
HØKER 5
HØLÆS 5
HØNSE 5
HØRER 5
HØRME 5
HØSTE 5
HØTYV 5
HØVED 5
HØVLE 5
HÅNDE 5
HÅNLE 5
HÅNSK 5
HÅRET 5

Ord der starter med H på 6 bogstaver

225 ord på 6 bogstaver
Ord Bogstaver
HACHIS 6
HACKER 6
HALLØJ 6
HALUNK 6
HALVÅR 6
HAMMEL 6
HAMMER 6
HAMPER 6
HANDEL 6
HANDLE 6
HANDYR 6
HANGAR 6
HANKAT 6
HANKØN 6
HANLIG 6
HANREJ 6
HARPUN 6
HARTAD 6
HASARD 6
HASSEL 6
HASTIG 6
HAUSSE 6
HAVARI 6
HAVBLÅ 6
HAVGUS 6
HAVKAL 6
HAVKAT 6
HAVLIT 6
HAVRET 6
HAVØRN 6
HEALER 6
HEDVIN 6
HEFTIG 6
HEJDUK 6
HEKTAR 6
HEKTIK 6
HELDIG 6
HELGEN 6
HELHED 6
HELING 6
HELIUM 6
HELLER 6
HELLIG 6
HELMAT 6
HELSEN 6
HELSOT 6
HELSÆD 6
HELTAL 6
HELTID 6
HELULD 6
HELÅRS 6
HENSTÅ 6
HENSYN 6
HENVED 6
HERFOR 6
HERFRA 6
HERHEN 6
HERIND 6
HERLIG 6
HERMED 6
HERNED 6
HEROIN 6
HEROLD 6
HERPES 6
HERRED 6
HERSKE 6
HERTIL 6
HERTUG 6
HERUDE 6
HERVED 6
HETÆRE 6
HIDSIG 6
HIDTIL 6
HIKSTE 6
HILDET 6
HILSEN 6
HIMMEL 6
HINDER 6
HINDRE 6
HINGST 6
HIPHOP 6
HIPPIE 6
HISSET 6
HISTOP 6
HITTIT 6
HIVERT 6
HJAMSK 6
HJEJLE 6
HJEMAD 6
HJEMBY 6
HJEMLE 6
HJEMME 6
HJEMOM 6
HJEMVE 6
HJERNE 6
HJERPE 6
HJERTE 6
HJULET 6
HJÆLME 6
HJÆLPE 6
HJØRNE 6
HOCKEY 6
HOFBAL 6
HOFNAR 6
HOFRET 6
HOLDEN 6
HOLDER 6
HOLDUP 6
HONNET 6
HONNØR 6
HOOKED 6
HORMON 6
HORNET 6
HOSTEL 6
HOSTIE 6
HOTDOG 6
HOVDYR 6
HOVERE 6
HOVERI 6
HOVMOD 6
HUDLØS 6
HUDORM 6
HUGORM 6
HULDRE 6
HULENS 6
HULHED 6
HULKEL 6
HULLET 6
HULMUR 6
HULRUM 6
HULSKE 6
HULSØM 6
HULTER 6
HULVEJ 6
HUMBUG 6
HUMMER 6
HUMMUS 6
HUMPEL 6
HUNDSE 6
HUNDSK 6
HUNDYR 6
HUNGER 6
HUNGRE 6
HUNKØN 6
HUNLIG 6
HUNNER 6
HURDLE 6
HURTIG 6
HUSBUK 6
HUSBÅD 6
HUSDYR 6
HUSERE 6
HUSHØJ 6
HUSKAT 6
HUSKER 6
HUSKØB 6
HUSLIG 6
HUSLØG 6
HUSLÅN 6
HUSMOR 6
HUSRUM 6
HUSRÅD 6
HUSTAG 6
HUSTRU 6
HUSVEN 6
HVARRE 6
HVERVE 6
HVIDNE 6
HVIDTE 6
HVISKE 6
HVISLE 6
HVORAF 6
HVOROM 6
HVORPÅ 6
HVÆLVE 6
HVÆSSE 6
HYBRID 6
HYBRIS 6
HYDRAT 6
HYDRID 6
HYGSOM 6
HYKLER 6
HYPPIG 6
HYRING 6
HÆKDØR 6
HÆLBEN 6
HÆLERI 6
HÆMSKO 6
HÆRDNE 6
HÆRESI 6
HÆSLIG 6
HÆVERT 6
HÆVNER 6
HØFLIG 6
HØJBED 6
HØJBRO 6
HØJDER 6
HØJHED 6
HØJHUS 6
HØJLIG 6
HØJLYS 6
HØJOVN 6
HØJREB 6
HØJRØD 6
HØJTID 6
HØLOFT 6
HØRBAR 6
HØRFRØ 6
HØRGUL 6
HØRING 6
HØRLIG 6
HØSLÆT 6
HØSTAK 6
HØVISK 6
HÅBLØS 6
HÅNLIG 6
HÅRFIN 6
HÅRKAR 6
HÅRLAK 6
HÅRLOK 6
HÅRNÅL 6
HÅRRØR 6
HÅRSÆK 6
HÅRTOP 6
HÅRTOT 6

Ord der starter med H på 7 bogstaver

321 ord på 7 bogstaver
Ord Bogstaver
HABITAT 7
HABITUS 7
HACKING 7
HADTALE 7
HAFNIUM 7
HAGEREM 7
HAJTAND 7
HAKNING 7
HALEBEN 7
HALOGEN 7
HALSLØS 7
HALSRET 7
HALVABE 7
HALVDEL 7
HALVDØD 7
HALVDØR 7
HALVERE 7
HALVFED 7
HALVGUD 7
HALVHED 7
HALVLEG 7
HALVRIM 7
HALVTAG 7
HALVTID 7
HAMRING 7
HAMSTER 7
HAMSTRE 7
HANDLER 7
HANDOUT 7
HANDSKE 7
HANEBEN 7
HANEGAL 7
HANEKAM 7
HANEKRO 7
HANHUND 7
HANSTIK 7
HARDTOP 7
HARISSA 7
HARMLØS 7
HARMONI 7
HARNISK 7
HARPIKS 7
HARPIST 7
HARSKNE 7
HASHISH 7
HASHTAG 7
HASLEBO 7
HASTEMT 7
HATFULD 7
HAUBITS 7
HAVARTI 7
HAVBLIK 7
HAVBRUG 7
HAVBUND 7
HAVESYG 7
HAVFRUE 7
HAVMAND 7
HAVMÅGE 7
HAVSALT 7
HAVSENS 7
HAVSNØD 7
HAVSTOK 7
HAVTORN 7
HAVVAND 7
HEADSET 7
HEALING 7
HEBRÆER 7
HEDEHØG 7
HEDENSK 7
HEDETUR 7
HEDNING 7
HEDVASK 7
HEGELSK 7
HEGLING 7
HEGNING 7
HEKSERI 7
HEKTISK 7
HELBIND 7
HELBRED 7
HELBROR 7
HELDAGS 7
HELHEST 7
HELLANG 7
HELLERE 7
HELLIGE 7
HELNODE 7
HELSIDE 7
HELSTAT 7
HELTIDS 7
HELTONE 7
HELVEDE 7
HENBLIK 7
HENFALD 7
HENFØRE 7
HENFØRT 7
HENGEMT 7
HENGIVE 7
HENHOLD 7
HENHØRE 7
HENIMOD 7
HENKOGE 7
HENLEDE 7
HENLEVE 7
HENOVER 7
HENRIVE 7
HENRYKT 7
HENSIGT 7
HENSOVE 7
HENTYDE 7
HENVISE 7
HENÅNDE 7
HERBERG 7
HERHJEM 7
HERIMOD 7
HERINDE 7
HERNEDE 7
HERNÆST 7
HEROISK 7
HEROMME 7
HEROPAD 7
HEROPPE 7
HEROVER 7
HEROVRE 7
HERRENS 7
HERSENS 7
HERSKAB 7
HERSKER 7
HERUDAD 7
HERUDAF 7
HESSIAN 7
HEUREKA 7
HICKORY 7
HIDFØRE 7
HIDRØRE 7
HIGHHAT 7
HINDBÆR 7
HIPSTER 7
HJEMEGN 7
HJEMLIG 7
HJEMLØS 7
HJEMLÅN 7
HJEMMEL 7
HJEMTUR 7
HJEMVEJ 7
HJERTER 7
HJULEGE 7
HJÆLPER 7
HOBETAL 7
HOBEVIS 7
HOBROER 7
HOFCHEF 7
HOFDAME 7
HOFHOLD 7
HOFSNOG 7
HOFSORG 7
HOFSTAB 7
HOFSTAT 7
HOLDBAR 7
HOLDVIS 7
HOLDÅND 7
HOLISME 7
HOLOCÆN 7
HOMILIE 7
HOMOFIL 7
HOMOFOB 7
HOMOFON 7
HOMOGEN 7
HOMOLOG 7
HOMONYM 7
HONNING 7
HONORAR 7
HONORÆR 7
HOPSASA 7
HOPSKUD 7
HOREBUK 7
HOREHUS 7
HORKARL 7
HORNIST 7
HOSLAGT 7
HOSPICE 7
HOSPITS 7
HOTLINE 7
HOTSPOT 7
HOVMODE 7
HOVSLAG 7
HUGGERT 7
HUGNING 7
HUGTAND 7
HUKKERT 7
HULBÅND 7
HULJERN 7
HULLÆBE 7
HULNING 7
HULSVØB 7
HULTANG 7
HULØJET 7
HUMLEBI 7
HUNDRED 7
HUNGRIG 7
HUNHUND 7
HUNNISK 7
HUNSTIK 7
HUSBLAS 7
HUSBOND 7
HUSEJER 7
HUSFLID 7
HUSFRED 7
HUSFRIT 7
HUSHOLD 7
HUSLEJE 7
HUSLÆGE 7
HUSMAND 7
HUSNING 7
HUSPRIS 7
HUSSTØV 7
HUSTUGT 7
HUSVALE 7
HUSVANT 7
HUSVILD 7
HVALPET 7
HVALROS 7
HVEDEØL 7
HVERDAG 7
HVERKEN 7
HVERVER 7
HVIDBOG 7
HVIDKÅL 7
HVIDLIG 7
HVIDLØG 7
HVIDTØL 7
HVIDVIN 7
HVILKEN 7
HVINAND 7
HVIRVEL 7
HVIRVLE 7
HVORDAN 7
HVORFOR 7
HVORFRA 7
HVORHEN 7
HVORHOS 7
HVORIND 7
HVORMED 7
HVORNÅR 7
HVORTIL 7
HVORVED 7
HYACINT 7
HYBENTE 7
HYDRANT 7
HYDRERE 7
HYKLERI 7
HYLDEST 7
HYLEKOR 7
HYLSTER 7
HYMNISK 7
HYPHEST 7
HYPNING 7
HYPNOSE 7
HYPOTEK 7
HYSNING 7
HYSSING 7
HYSTADE 7
HYSTERI 7
HÆKLING 7
HÆLEBAR 7
HÆMATOM 7
HÆMNING 7
HÆMVÆRK 7
HÆNGSEL 7
HÆNGSLE 7
HÆRDERI 7
HÆRFUGL 7
HÆRMYRE 7
HÆRVÆRK 7
HÆVELSE 7
HÆVNAKT 7
HÆVNING 7
HØFEBER 7
HØGEURT 7
HØJADEL 7
HØJAGTE 7
HØJBANE 7
HØJBORD 7
HØJBORG 7
HØJKANT 7
HØJLAND 7
HØJLYDT 7
HØJLÆRD 7
HØJMOSE 7
HØJSIND 7
HØJSKOV 7
HØJSÆDE 7
HØJTRYK 7
HØJTYSK 7
HØKASSE 7
HØNEMOR 7
HØNISSE 7
HØNSERI 7
HØNSEÆG 7
HØRELSE 7
HØRERØR 7
HØRGARN 7
HØSTLIG 7
HØVDING 7
HØVLING 7
HÅNDBOG 7
HÅNDFRI 7
HÅNDKØB 7
HÅNDLED 7
HÅNDMAD 7
HÅNDROD 7
HÅNDRYG 7
HÅNDSKY 7
HÅNDTAG 7
HÅNDTEN 7
HÅNERET 7
HÅNSORD 7
HÅRBUND 7
HÅRBÅND 7
HÅRDFØR 7
HÅRDHED 7
HÅRVASK 7

Ord der starter med H på 8 bogstaver

438 ord på 8 bogstaver
Ord Bogstaver
HABENGUT 8
HABITUEL 8
HACIENDA 8
HADEFULD 8
HADEGAVE 8
HADFYLDT 8
HAGEKORS 8
HAGESMÆK 8
HAGLBYGE 8
HAGLVEJR 8
HAKKEBØF 8
HAKKEKØD 8
HAKKELSE 8
HAKKEMAD 8
HALALKØD 8
HALEFJER 8
HALFBACK 8
HALLØJSA 8
HALMSTRÅ 8
HALSBÅND 8
HALSKÆDE 8
HALVBIND 8
HALVBROR 8
HALVDAGS 8
HALVFEMS 8
HALVFULD 8
HALVGRÆS 8
HALVKILO 8
HALVMÅNE 8
HALVNODE 8
HALVPART 8
HALVRUND 8
HALVSTIK 8
HALVSØVN 8
HALVTIDS 8
HALVTOLV 8
HALVTONE 8
HALVVEJS 8
HAMITISK 8
HAMSTRER 8
HANDICAP 8
HANDLING 8
HANDYMAN 8
HANEBÅND 8
HANEFJED 8
HANKELØS 8
HARAKIRI 8
HARDBACK 8
HARDCORE 8
HARDDISK 8
HARDROCK 8
HARDWARE 8
HARESKÅR 8
HARLEKIN 8
HARMELIG 8
HARMFULD 8
HARMONIK 8
HARPUNER 8
HARTKORN 8
HARVNING 8
HASHPIBE 8
HASPNING 8
HASTELOV 8
HASTESAG 8
HASTVÆRK 8
HATSVAMP 8
HATTRICK 8
HAUSSIST 8
HAVANLÆG 8
HAVARERE 8
HAVARIST 8
HAVEBRUG 8
HAVEFEST 8
HAVELÅGE 8
HAVESKUR 8
HAVESTUE 8
HAVESYGE 8
HAVGASSE 8
HAVMØLLE 8
HAVNEBAD 8
HAVNELØB 8
HAVTASKE 8
HAVØRRED 8
HEADNING 8
HEBRAISK 8
HEDELYNG 8
HEDEMOSE 8
HEDENOLD 8
HEDESLAG 8
HEDONIST 8
HEDSPORE 8
HEGEMONI 8
HEGNSPÆL 8
HEGNSSYN 8
HEJRENÆB 8
HEJSNING 8
HEKSAGON 8
HEKSEHYL 8
HEKTIKER 8
HELBREDE 8
HELDRAGT 8
HELFORET 8
HELIPORT 8
HELLEFYR 8
HELLENER 8
HELLENSK 8
HELPDESK 8
HELSIDES 8
HELSILKE 8
HELSTEGT 8
HELSTØBT 8
HELTEDÅD 8
HELTEMOD 8
HELTINDE 8
HELULDEN 8
HELVEDES 8
HELÅRLIG 8
HEMMELIG 8
HENFALDE 8
HENFAREN 8
HENGIVEN 8
HENHOLDE 8
HENKASTE 8
HENLIGGE 8
HENLÆGGE 8
HENREGNE 8
HENREJSE 8
HENRETTE 8
HENRYKKE 8
HENSIDDE 8
HENSLÆBE 8
HENSTAND 8
HENSYGNE 8
HENSYNKE 8
HENSÆTTE 8
HENTEHÅR 8
HENTÆRES 8
HENUNDER 8
HENVENDE 8
HEPPEKOR 8
HERALDIK 8
HERBICID 8
HEREFTER 8
HERHENAD 8
HERHENNE 8
HERINDAD 8
HERKOMST 8
HERMELIN 8
HERMETIK 8
HERNEDAD 8
HEROISME 8
HEROVENI 8
HERRELIV 8
HERRELØS 8
HERRERET 8
HERRESKO 8
HERRETØJ 8
HERSTEDS 8
HERUDFOR 8
HERUDFRA 8
HERUNDER 8
HESTEBID 8
HESTEHOV 8
HESTEHÅR 8
HESTEKUR 8
HESTEKØD 8
HESTESKO 8
HESTFOLK 8
HIBISCUS 8
HIDKALDE 8
HIDSÆTTE 8
HIDTIDIG 8
HIERARKI 8
HIGHFIVE 8
HIGHTECH 8
HIMMELSK 8
HIMMERIG 8
HINANDEN 8
HINDEKNÆ 8
HINDRING 8
HINDUISK 8
HINDUIST 8
HINSIDES 8
HINSIDIG 8
HIPPOLOG 8
HISTAMIN 8
HISTOLOG 8
HISTOPPE 8
HISTORIE 8
HISTORIK 8
HITLISTE 8
HJEMFÆRD 8
HJEMFØRE 8
HJEMGIVE 8
HJEMGÆLD 8
HJEMLAND 8
HJEMLÅNE 8
HJEMOVER 8
HJEMSTED 8
HJEMSØGE 8
HJEMTAGE 8
HJERTENS 8
HJULFÆLG 8
HJULSPIN 8
HJULSPOR 8
HJÆLPSOM 8
HOBBYLIM 8
HOBBYRUM 8
HOFFARVE 8
HOFORGAN 8
HOFTEBEN 8
HOKKAIDO 8
HOLDNING 8
HOLMGANG 8
HOLOGRAM 8
HOMERISK 8
HOMOFILI 8
HOMOFOBI 8
HOMOFONI 8
HOMOGRAF 8
HOMOLOGI 8
HOMONYMI 8
HOMØOPAT 8
HONORERE 8
HOOLIGAN 8
HOPBAKKE 8
HOPPEFØL 8
HORDEVIS 8
HOREUNGE 8
HORISONT 8
HORMONAL 8
HORMONEL 8
HORNBLAD 8
HORNFISK 8
HORNKVÆG 8
HORNMINE 8
HORNUGLE 8
HORNVIOL 8
HOROSKOP 8
HORRIBEL 8
HORSEGØG 8
HORSEMOR 8
HORTONOM 8
HORTULAN 8
HOSEBÅND 8
HOSIANNA 8
HOSPITAL 8
HOTPANTS 8
HOVBONDE 8
HOVEDBOG 8
HOVEDDØR 8
HOVEDFAG 8
HOVEDLØS 8
HOVEDRET 8
HOVEDRIG 8
HOVEDSAG 8
HOVEDTØJ 8
HOVEDVEJ 8
HOVMODIG 8
HUDFARVE 8
HUDPLEJE 8
HUGGEHUS 8
HUGUENOT 8
HUGVÅBEN 8
HULEBOER 8
HULSLIBE 8
HULSPEJL 8
HULSTING 8
HUMANIST 8
HUMORIST 8
HUMØRSYG 8
HUNDEHUL 8
HUNDEHUS 8
HUNDELIV 8
HUNDERÆD 8
HUNDESYG 8
HUNDEÆDE 8
HUNDREDE 8
HURRARÅB 8
HUSALTER 8
HUSBEHOV 8
HUSFADER 8
HUSFÆLLE 8
HUSGERÅD 8
HUSHJÆLP 8
HUSKENDT 8
HUSLÆRER 8
HUSORDEN 8
HUSSTAND 8
HUSSVAMP 8
HUSTYRAN 8
HVABEHAR 8
HVALFISK 8
HVEDEMEL 8
HVEPSEBO 8
HVERMAND 8
HVIDBLIK 8
HVIDGULD 8
HVIDHVAL 8
HVIDVASK 8
HVILEDAG 8
HVILELØS 8
HVILETID 8
HVILLING 8
HVIRVLER 8
HVORIMOD 8
HVORINDE 8
HVOROVER 8
HVORVIDT 8
HVÆLVING 8
HVÆSNING 8
HYDRAZIN 8
HYDROFIL 8
HYDROFOB 8
HYDROFON 8
HYDROFOR 8
HYDROFYT 8
HYDROGEN 8
HYDROXID 8
HYDROXYL 8
HYGGELIG 8
HYGIEJNE 8
HYLDEBÆR 8
HYLDNING 8
HYLETONE 8
HYPERBEL 8
HYPOFYSE 8
HYPOTESE 8
HYRDINDE 8
HYREVOGN 8
HYTTEFAD 8
HYTTEOST 8
HYTTESKO 8
HYTTETUR 8
HÆDERLIG 8
HÆFTELSE 8
HÆFTNING 8
HÆGTNING 8
HÆKANKER 8
HÆKBØLGE 8
HÆKJOLLE 8
HÆKKELØB 8
HÆKLENÅL 8
HÆKLETØJ 8
HÆKMOTOR 8
HÆLDNING 8
HÆLKAPPE 8
HÆLSPARK 8
HÆMMELYD 8
HÆMOFILI 8
HÆMORIDE 8
HÆNDELIG 8
HÆNDELSE 8
HÆNGEASK 8
HÆNGEBRO 8
HÆNGELÅS 8
HÆNGEPIL 8
HÆNGERØV 8
HÆNGETRÆ 8
HÆNGNING 8
HÆRDELSE 8
HÆRDNING 8
HÆRETISK 8
HÆRFØRER 8
HÆRGNING 8
HÆRSKARE 8
HÆVDELSE 8
HÆVDSTID 8
HÆVEKORT 8
HÆVNLYST 8
HÆVNTOGT 8
HØGENÆSE 8
HØGESKÆG 8
HØGEUGLE 8
HØJAKTIV 8
HØJALTER 8
HØJBENET 8
HØJBÅREN 8
HØJDEROR 8
HØJDERYG 8
HØJFJELD 8
HØJGLANS 8
HØJHÆLET 8
HØJKIRKE 8
HØJMESSE 8
HØJMODIG 8
HØJNELSE 8
HØJREBEN 8
HØJRØVET 8
HØJSKOLE 8
HØJSTEMT 8
HØJSÆSON 8
HØJTALER 8
HØJTÆRET 8
HØJVANDE 8
HØNEFULD 8
HØNSEHUS 8
HØNSEKØD 8
HØRELÆRE 8
HØRESPIL 8
HØRETEST 8
HØREVÆRN 8
HØSTFOLK 8
HØSTNING 8
HØSTSILD 8
HØVLSPÅN 8
HÅBEFULD 8
HÅNDBOLD 8
HÅNDELAG 8
HÅNDFAST 8
HÅNDFULD 8
HÅNDGREB 8
HÅNDHÆVE 8
HÅNDJERN 8
HÅNDKANT 8
HÅNDLINE 8
HÅNDPANT 8
HÅNDSLAG 8
HÅNDSRET 8
HÅNDSYET 8
HÅNDSÆBE 8
HÅNDTERE 8
HÅNDTRYK 8
HÅNDVARM 8
HÅNDVASK 8
HÅNDVÆGT 8
HÅNDVÆRK 8
HÅNDØRER 8
HÅRDKOGT 8
HÅRDTTRÆ 8
HÅRFAGER 8
HÅRFARVE 8
HÅRKNUDE 8
HÅRPLEJE 8
HÅRSBRED 8
HÅRSPRAY 8
HÅRVILDT 8
HÅRVÆKST 8

Ord der starter med H på 9 bogstaver

441 ord på 9 bogstaver
Ord Bogstaver
HABILITET 9
HACKYSACK 9
HAGLBØSSE 9
HAGLGEVÆR 9
HAGLSKADE 9
HAIKUDIGT 9
HAITIANER 9
HAITIANSK 9
HAKKEBRÆT 9
HAKKEJERN 9
HALEFINNE 9
HALETUDSE 9
HALLELUJA 9
HALLOWEEN 9
HALSBRAND 9
HALSHUGGE 9
HALSKATAR 9
HALVANDEN 9
HALVBLODS 9
HALVCYKEL 9
HALVERING 9
HALVGJORT 9
HALVKASTE 9
HALVKLARE 9
HALVKUGLE 9
HALVKVALT 9
HALVLEDER 9
HALVMASKE 9
HALVMØRKE 9
HALVONKEL 9
HALVSIDES 9
HALVTANTE 9
HALVTREDS 9
HALVULDEN 9
HALVVEJEN 9
HALVVÅGEN 9
HALVÅRLIG 9
HAMBURGER 9
HAMMERHAJ 9
HAMSKIFTE 9
HAMSTRING 9
HANDLENDE 9
HANDLERUM 9
HANESPORE 9
HANGGLIDE 9
HANSEATER 9
HANSESTAD 9
HAPLOLOGI 9
HAPPENING 9
HARCELERE 9
HARDCOVER 9
HARMONERE 9
HARMONIKA 9
HARMONISK 9
HARMONIUM 9
HARPENIST 9
HARPUNERE 9
HARSKNING 9
HARVETAND 9
HASHTAGGE 9
HASSELMUS 9
HASSELNØD 9
HASSELURT 9
HASTEMØDE 9
HASTIGHED 9
HATCHBACK 9
HATECRIME 9
HATTEDAME 9
HATTEPULD 9
HAVBIOLOG 9
HAVEGRILL 9
HAVEMØBEL 9
HAVENISSE 9
HAVFISKER 9
HAVGÅENDE 9
HAVREGRYN 9
HAVREGRØD 9
HAVRETLIG 9
HAVSLANGE 9
HAVUDSIGT 9
HEADBANGE 9
HEADHUNTE 9
HEAVYBAND 9
HEAVYROCK 9
HEDEBØLGE 9
HEDENSKAB 9
HEDGEFOND 9
HEDONISME 9
HEJSEVÆRK 9
HEKATOMBE 9
HEKSAEDER 9
HEKSAGRAM 9
HEKSAKLOR 9
HEKSEJAGT 9
HEKSERING 9
HEKSESKUD 9
HEKTOGRAF 9
HEKTOGRAM 9
HEKTOWATT 9
HELBREDER 9
HELDIGVIS 9
HELFLASKE 9
HELFLUGTE 9
HELIOTROP 9
HELLEBARD 9
HELLEFISK 9
HELLENIST 9
HELLIGDAG 9
HELLIGDOM 9
HELLIGÅND 9
HELSEKOST 9
HELSØSTER 9
HELTESAGN 9
HELVETIER 9
HELVETISK 9
HELÅRSDÆK 9
HELÅRSHUS 9
HEMICYKEL 9
HEMISFÆRE 9
HENFØRING 9
HENSEENDE 9
HENSLÆNGT 9
HENSTILLE 9
HEPATITIS 9
HERALDISK 9
HERBARIUM 9
HERBOENDE 9
HEREDITÆR 9
HERHJEMAD 9
HERHJEMME 9
HERKULISK 9
HERLIGHED 9
HERMETISK 9
HERNEDTIL 9
HERNINGBO 9
HEROISERE 9
HERREFOLK 9
HERREGÅRD 9
HERREKLIP 9
HERREMAND 9
HERRESÆDE 9
HERSKESYG 9
HERUDEFRA 9
HERUDOVER 9
HESTEGRÆS 9
HESTEHALE 9
HESTEPÆRE 9
HESTEREJE 9
HESTEVOGN 9
HESTGARDE 9
HETEROFIL 9
HETEROGEN 9
HETEROLOG 9
HETERONOM 9
HEURISTIK 9
HIDINDTIL 9
HIEROGLYF 9
HIGHLIGHT 9
HILLEMÆND 9
HIMMELBLÅ 9
HIMMELHØJ 9
HIMMELRUM 9
HIMMELVID 9
HINDUISME 9
HINKERUDE 9
HINKESTEN 9
HIPHOPPER 9
HIPPODROM 9
HIPPOLOGI 9
HISTOGRAM 9
HISTOLOGI 9
HISTORISK 9
HISTORIST 9
HITTEBARN 9
HITTEGODS 9
HITTITISK 9
HJELMBUSK 9
HJEMEFTER 9
HJEMFALDE 9
HJEMFLAGE 9
HJEMKALDE 9
HJEMKOMST 9
HJEMMEBAG 9
HJEMMEDÅB 9
HJEMMEFRA 9
HJEMMELIV 9
HJEMMESKO 9
HJEMSENDE 9
HJEMSTAVN 9
HJEMVENDT 9
HJERNEDØD 9
HJERTEDØD 9
HJERTELAG 9
HJERTELIG 9
HJERTELØS 9
HJERTEROD 9
HJERTERUM 9
HJERTESAG 9
HJERTESUK 9
HJERTEVEN 9
HJORTEROD 9
HJORTETAK 9
HJULAKSEL 9
HJULBENET 9
HJULKRONE 9
HJULMAGER 9
HJULSKIFT 9
HJÆLPELØS 9
HOBBYKNIV 9
HOFFOURER 9
HOFNUMMER 9
HOFTESKÅL 9
HOLBÆKKER 9
HOLDFØRER 9
HOLDSPORT 9
HOLISTISK 9
HOLLANDSK 9
HOLLÆNDER 9
HOLOCAUST 9
HOLOGRAFI 9
HOLSTENER 9
HOLSTENSK 9
HOMEPARTY 9
HOMILETIK 9
HOMOGRAFI 9
HOMØOPATI 9
HONNINGBI 9
HOPPEBOLD 9
HOPPEBORG 9
HORMONKØD 9
HORNAGTIG 9
HORNHINDE 9
HORNLYGTE 9
HORNMUSIK 9
HORTENSIA 9
HOSPITANT 9
HOSPITERE 9
HOSTESAFT 9
HOTELSKIB 9
HOTTENTOT 9
HOUSECOAT 9
HOVEDBRUD 9
HOVEDBUND 9
HOVEDGADE 9
HOVEDGÅRD 9
HOVEDKORT 9
HOVEDMAND 9
HOVEDNAVN 9
HOVEDPART 9
HOVEDPINE 9
HOVEDPUDE 9
HOVEDRENT 9
HOVEDSKAL 9
HOVEDSPIL 9
HOVEDSTAD 9
HOVEDSTOL 9
HOVEDSTØD 9
HOVEDSÆDE 9
HOVEDTRYK 9
HOVEDTRÆK 9
HOVEDVÆGT 9
HOVMESTER 9
HUDFARVET 9
HUDFLETTE 9
HUDSTRYGE 9
HUDSYGDOM 9
HUGGEBLOK 9
HULDSALIG 9
HULEBJØRN 9
HULKINDET 9
HUMANIORA 9
HUMANISME 9
HUMANITET 9
HUMANITÆR 9
HUMMERKLO 9
HUMORESKE 9
HUMUSSYRE 9
HUMØRSYGE 9
HUNDEDAGE 9
HUNDEGRÆS 9
HUNDEKIKS 9
HUNDEKOLD 9
HUNDELORT 9
HUNDESVÆR 9
HUNDESYGE 9
HUNDETEGN 9
HUNDEVAGT 9
HUNDJÆVEL 9
HUNDREDÅR 9
HURDLELØB 9
HURLUMHEJ 9
HURTIGBUS 9
HURTIGBÅD 9
HURTIGLØB 9
HURTIGTOG 9
HUSARREST 9
HUSHOLDER 9
HUSKEFEJL 9
HUSKEKAGE 9
HUSKESPIL 9
HVEDEBRØD 9
HVEDEKNOP 9
HVENEGRÆS 9
HVERANDRE 9
HVERVNING 9
HVIDEVARE 9
HVIDHÅRET 9
HVIDMALET 9
HVIDMETAL 9
HVIDTJØRN 9
HVIDTNING 9
HVIDVASKE 9
HVILEHJEM 9
HVILEPULS 9
HVILESTED 9
HVISKELEG 9
HVISLELYD 9
HVOREFTER 9
HVORHENNE 9
HVORLEDES 9
HVORUDFRA 9
HVORUNDER 9
HYBRIDBIL 9
HYBRIDNET 9
HYDRAULIK 9
HYDRERING 9
HYDROFOBI 9
HYDROFOIL 9
HYDROLOGI 9
HYDROLYSE 9
HYDROPLAN 9
HYGGEKROG 9
HYGGESNAK 9
HYKLERISK 9
HYPERLINK 9
HYPNOTISK 9
HYPOSTASE 9
HYPOTAGME 9
HYPOTAKSE 9
HYPPEJERN 9
HYPPEPLOV 9
HYPPIGHED 9
HYRDEBREV 9
HYRDESTAV 9
HYRDETIME 9
HYSTERISK 9
HÆDERFULD 9
HÆKKESAKS 9
HÆLDEKANT 9
HÆNGEBIRK 9
HÆNGEDYND 9
HÆNGEKØJE 9
HÆNGESOFA 9
HÆNGSLING 9
HÆRDEBRED 9
HÆRETIKER 9
HÆSLIGHED 9
HÆTTEMÅGE 9
HÆVNTØRST 9
HØFLIGHED 9
HØJADELIG 9
HØJAKTUEL 9
HØJBARMET 9
HØJBRYNET 9
HØJDEDRAG 9
HØJFINANS 9
HØJGRAVID 9
HØJHALSET 9
HØJHELLIG 9
HØJLOFTET 9
HØJLÆNDER 9
HØJNIVEAU 9
HØJPANDET 9
HØJPULDET 9
HØJREFLØJ 9
HØJREHÅND 9
HØJREKANT 9
HØJREKLIK 9
HØJREMENU 9
HØJRESIDE 9
HØJRUMPET 9
HØJRYGGET 9
HØJRØSTET 9
HØJSINDET 9
HØJSLETTE 9
HØJSPÆNDT 9
HØJSTATUS 9
HØJSTEGEN 9
HØJSTÆRET 9
HØJTALJET 9
HØNSEFARM 9
HØNSEFUGL 9
HØNSEGÅRD 9
HØNSEHUND 9
HØNSERING 9
HØNSETARM 9
HØREPRØVE 9
HØRESKADE 9
HØREVIDDE 9
HØRFARVET 9
HØRLÆRRED 9
HØSTFARVE 9
HØSTGILDE 9
HØSTMÅNED 9
HØVLEBÆNK 9
HØVLEJERN 9
HØVLSTRØG 9
HÅNDBALDE 9
HÅNDBÅREN 9
HÅNDCREME 9
HÅNDDUKKE 9
HÅNDFANGE 9
HÅNDFLADE 9
HÅNDGJORT 9
HÅNDHOLDT 9
HÅNDHÆVER 9
HÅNDKLÆDE 9
HÅNDKRAFT 9
HÅNDLAVET 9
HÅNDMALET 9
HÅNDPENGE 9
HÅNDRULLE 9
HÅNDSBRED 9
HÅNDSNILD 9
HÅNDSPRIT 9
HÅNDSTAND 9
HÅNDSVING 9
HÅNDTASKE 9
HÅNDTRYKT 9
HÅNDVASKE 9
HÅNDVÅBEN 9
HÅNLATTER 9
HÅRBALSAM 9
HÅRDHUDET 9
HÅRDKNUDE 9
HÅRDMETAL 9
HÅRDTRAMT 9
HÅRKLEMME 9
HÅRKLØVER 9
HÅRSPÆNDE 9
HÅRTØRRER 9

Ord der starter med H på 10 bogstaver

353 ord på 10 bogstaver
Ord Bogstaver
HABILITERE 10
HAGIOGRAFI 10
HAKKEORDEN 10
HALMKNIPPE 10
HALMPRESSE 10
HALSPASTIL 10
HALSSMYKKE 10
HALVCIRKEL 10
HALVFEMSER 10
HALVFJERDS 10
HALVFLASKE 10
HALVFLUGTE 10
HALVFÆTTER 10
HALVGAMMEL 10
HALVKUSINE 10
HALVKVÆDET 10
HALVRÅDDEN 10
HALVSØSTER 10
HALVVOKSEN 10
HAMMERSLAG 10
HANDELSRÅD 10
HANDICAPPE 10
HANDLEEVNE 10
HANDLEFORM 10
HANDLEMÅDE 10
HANDLEPLAN 10
HANDSKERUM 10
HANEBJÆLKE 10
HANGARSKIB 10
HANGGLIDER 10
HANSEATISK 10
HARDROCKER 10
HASARDERET 10
HASARDSPIL 10
HATTEMAGER 10
HAUTRELIEF 10
HAVANNESER 10
HAVBIOLOGI 10
HAVEBRUGER 10
HAVEFAKKEL 10
HAVEFRÆSER 10
HAVEKOLONI 10
HAVESANGER 10
HAVFISKERI 10
HAVKRYDSER 10
HAVNEFOGED 10
HAVNEFRONT 10
HAWAIIANER 10
HAWAIIANSK 10
HEADHUNTER 10
HEDENFAREN 10
HEGELIANSK 10
HEGEMONISK 10
HEKSAGONAL 10
HEKSAMETER 10
HEKSEKEDEL 10
HEKSESTING 10
HEKTOLITER 10
HEKTOMETER 10
HELBEFAREN 10
HELFLUGTER 10
HELGARDERE 10
HELGENINDE 10
HELHEDSSYN 10
HELHJERTET 10
HELIKOPTER 10
HELLEKISTE 10
HELLENISME 10
HELLIGELSE 10
HELLIGGØRE 10
HELPENSION 10
HELSEFYSIK 10
HELSKINDET 10
HELSVEJSET 10
HELSÆTNING 10
HELTEMODIG 10
HELTEROLLE 10
HELÅRSBRUG 10
HENFØRELSE 10
HENGIVELSE 10
HENKOGNING 10
HENLEDNING 10
HENLEVELSE 10
HENRIVENDE 10
HENSMULDRE 10
HENSTILLEN 10
HENSYNSLED 10
HENSYNSLØS 10
HENSÆTNING 10
HENTYDNING 10
HENVISNING 10
HERALDIKER 10
HERFORUDEN 10
HERHENIMOD 10
HERIBLANDT 10
HERIGENNEM 10
HERIMELLEM 10
HERINDEFRA 10
HERLIGGØRE 10
HERNEDEFRA 10
HEROMKRING 10
HEROMMEFRA 10
HEROPPEFRA 10
HEROVERFOR 10
HEROVREFRA 10
HERPETOLOG 10
HERRECYKEL 10
HERREDØMME 10
HERRESVING 10
HERRETÆKKE 10
HERRNHUTER 10
HERSKESYGE 10
HERTUGELIG 10
HERTUGINDE 10
HERUDENFOR 10
HERVÆRENDE 10
HESTEBØNNE 10
HESTEHOVED 10
HESTEKRAFT 10
HESTESTALD 10
HETERODOKS 10
HETEROFILI 10
HETERONOMI 10
HEURISTISK 10
HIDHØRENDE 10
HIDSIGPROP 10
HIERARKISK 10
HIGHLIGHTE 10
HILSEPLIGT 10
HIMMELFART 10
HIMMELSENG 10
HIMPEGIMPE 10
HINDEBÆGER 10
HINDUSTANI 10
HINGSTEFØL 10
HIRSEFLAGE 10
HISTORIKER 10
HISTORISME 10
HITTEPÅSOM 10
HJELMKLÆDT 10
HJEMBRINGE 10
HJEMFØRSEL 10
HJEMGÅENDE 10
HJEMKLASSE 10
HJEMMEBAGT 10
HJEMMEBANE 10
HJEMMEBRYG 10
HJEMMEDØBE 10
HJEMMEHOLD 10
HJEMMEKAMP 10
HJEMMESEJR 10
HJEMMESIDE 10
HJEMMETYSK 10
HJEMMEVANT 10
HJEMMEVÆRN 10
HJEMSKRIVE 10
HJERNEBARK 10
HJERNESKAL 10
HJERNEVASK 10
HJERTEBARN 10
HJERTEBLAD 10
HJERTEBLOD 10
HJERTEFEJL 10
HJERTEGRÆS 10
HJERTEKLAP 10
HJERTEKULE 10
HJERTELÆBE 10
HJERTEONDE 10
HJERTERFRI 10
HJERTESKUD 10
HJERTESLAG 10
HJERTESORG 10
HJERTESTOP 10
HJERTEVARM 10
HJORTEFARM 10
HJORTEHOLD 10
HJORTEKALV 10
HJULDAMPER 10
HJULKAPSEL 10
HJULOPHÆNG 10
HJULPISKER 10
HJØRNEKLAP 10
HJØRNESKAB 10
HJØRNESOFA 10
HJØRNESTEN 10
HJØRNETAND 10
HOCKEYSTAV 10
HOFMARSKAL 10
HOFTESKRED 10
HOKUSPOKUS 10
HOLDEPLADS 10
HOLDEPUNKT 10
HOMILETISK 10
HOMOFOBISK 10
HONDURANER 10
HONDURANSK 10
HONNINGSØD 10
HONORERING 10
HOPPEGYNGE 10
HORISONTAL 10
HORNBLENDE 10
HORNBLÆSER 10
HORNBRILLE 10
HORRORFILM 10
HOSSTÅENDE 10
HOTELROTTE 10
HOVEDGÆRDE 10
HOVEDJÆGER 10
HOVEDKLÆDE 10
HOVEDKULDS 10
HOVEDPUNKT 10
HOVEDROLLE 10
HOVEDSALAT 10
HOVEDSPROG 10
HUGORMEBID 10
HUKOMMELSE 10
HULEMALERI 10
HULMØNSTER 10
HUMANISERE 10
HUMLERANKE 10
HUMØRFYLDT 10
HUNDEANGST 10
HUNDEFODER 10
HUNDEFØRER 10
HUNDEHVALP 10
HUNDESLÆDE 10
HUNDESPAND 10
HUNDETÆKKE 10
HUNDREDTAL 10
HUNDREDVIS 10
HUNDREDÅRS 10
HUNGERSNØD 10
HURTIGRUTE 10
HUSDYRHOLD 10
HUSFØRELSE 10
HUSGERNING 10
HUSKELISTE 10
HUSKEREGEL 10
HUSKVÆRDIG 10
HUSTELEFON 10
HUSTRUVOLD 10
HUSVALELSE 10
HVALFANGER 10
HVALFANGST 10
HVALPEFEDT 10
HVALPESYGE 10
HVALSAFARI 10
HVEPSEREDE 10
HVEPSEVÅGE 10
HVIDKALKET 10
HVIDKITLET 10
HVIDSKURET 10
HVIDTEKALK 10
HVIDTEKOST 10
HVIRVELDYR 10
HVIRVELLØS 10
HVÆSSESTEN 10
HVÆSSESTÅL 10
HYDRAULISK 10
HYDROGRAFI 10
HYDROMETER 10
HYDROSFÆRE 10
HYGIEJNISK 10
HYGROMETER 10
HYLDEKNÆGT 10
HYLDEMETER 10
HYLDEPAPIR 10
HYPERAKTIV 10
HYPERBOLSK 10
HYPERMOBIL 10
HYPERTEKST 10
HYPNOTISME 10
HYPNOTISØR 10
HYPOKONDER 10
HYPOKONDRI 10
HYPOTENUSE 10
HYPOTETISK 10
HYRDEDRENG 10
HYRDETASKE 10
HYRDETÆPPE 10
HYSSINGREB 10
HYSTERIKER 10
HÆDERSGÆST 10
HÆDERSMAND 10
HÆDERSPRIS 10
HÆFTESTRAF 10
HÆKKELØBER 10
HÆKSPOILER 10
HÆMOGLOBIN 10
HÆNGEHOVED 10
HÆNGEPARTI 10
HÆTTEKLÆDT 10
HÆTTETRØJE 10
HÆVDVUNDEN 10
HÆVEMIDDEL 10
HÆVNGERRIG 10
HÆVNLYSTEN 10
HØJAGTELSE 10
HØJDEMÅLER 10
HØJDEPUNKT 10
HØJDESKRÆK 10
HØJESTERET 10
HØJHEDSRET 10
HØJISOLERE 10
HØJKLASSET 10
HØJREHÆNGT 10
HØJRESVING 10
HØJREVENDT 10
HØJSTAMMET 10
HØJTBELAGT 10
HØJTBETALT 10
HØJTELSKET 10
HØJTIDELIG 10
HØJTLØNNET 10
HØKERBAJER 10
HØNSEAVLER 10
HØNSESALAT 10
HØNSESTIGE 10
HØNSESTRIK 10
HØREBRILLE 10
HØREHÆMMET 10
HØRENSAGEN 10
HØRESKADET 10
HØREVÆRDIG 10
HØVEDSMAND 10
HÅKONSKAGE 10
HÅNDBAGAGE 10
HÅNDBREMSE 10
HÅNDBRUSER 10
HÅNDBYGGET 10
HÅNDDYPPET 10
HÅNDGANGEN 10
HÅNDGEMÆNG 10
HÅNDGRANAT 10
HÅNDLANGER 10
HÅNDLOTION 10
HÅNDMIKSER 10
HÅNDPLUKKE 10
HÅNDSKRIFT 10
HÅNDSKÅREN 10
HÅNDSÆTTER 10
HÅNDTERBAR 10
HÅNDTERING 10
HÅNDTERLIG 10
HÅNDVÆRKER 10
HÅRDBRÆNDT 10
HÅRDHALSET 10
HÅRDHÆNDET 10
HÅRDNAKKET 10
HÅRDTSÅRET 10
HÅRKLØVERI 10
HÅRSHAMPOO 10
HÅRTRUKKEN 10

Ord der starter med H på 11 bogstaver

285 ord på 11 bogstaver
Ord Bogstaver
HABITUATION 11
HADERSLEVER 11
HALALHIPPIE 11
HALALSLAGTE 11
HALLUCINERE 11
HALSHUGNING 11
HALSHVIRVEL 11
HALSPULSÅRE 11
HALSSTARRIG 11
HALTEFANDEN 11
HALVETTIDEN 11
HALVFEMSÅRS 11
HALVFLUGTER 11
HALVHJERTET 11
HALVHUNDRED 11
HALVMARATON 11
HALVNITIDEN 11
HALVPENSION 11
HALVSKALDET 11
HALVTITIDEN 11
HALVTOTIDEN 11
HALVTREDSER 11
HAMMERHOVED 11
HANDELSGADE 11
HANDELSMAND 11
HANDELSVARE 11
HANDICAPPER 11
HANDICAPPET 11
HANDLEKRAFT 11
HANEKYLLING 11
HANGGLIDING 11
HARCELERING 11
HARDCOREFAN 11
HAREKILLING 11
HARLEKINADE 11
HARMONILÆRE 11
HARMONISERE 11
HARPESTRENG 11
HARPIKSOLIE 11
HARPUNERING 11
HARPUNKANON 11
HASHRYGNING 11
HATTESKYGGE 11
HAVANNABRUN 11
HAVETRAKTOR 11
HAVNEBASSIN 11
HAVNEMESTER 11
HEADBANGING 11
HEADHUNTING 11
HEAVYROCKER 11
HEDENGANGEN 11
HEDONISTISK 11
HEGEMONISME 11
HEKKENFELDT 11
HEKSEDOKTOR 11
HEKSESABBAT 11
HEKTOPASCAL 11
HELBREDELIG 11
HELBREDELSE 11
HELDAGSMØDE 11
HELDAGSREGN 11
HELDÆKKENDE 11
HELGENSKRIN 11
HELHEDSPLAN 11
HELLIGBRØDE 11
HELLIGHOLDE 11
HELLIGKILDE 11
HELSEFYSISK 11
HELSTENSMUR 11
HELSØSKENDE 11
HELTONETRIN 11
HELVEDESILD 11
HEMICYKLISK 11
HEMISFÆRISK 11
HEMMELIGHED 11
HENHOLDENDE 11
HENHOLDSVIS 11
HENLÆGGELSE 11
HENNAFARVET 11
HENRETTELSE 11
HENRYKKELSE 11
HENSIGTSLØS 11
HENSTILLING 11
HENSYNSFALD 11
HENSYNSFULD 11
HENSYNTAGEN 11
HENSÆTTELSE 11
HENVENDELSE 11
HERBARISERE 11
HERHENNEFRA 11
HERINDUNDER 11
HERLOVIANER 11
HERMAFRODIT 11
HERMENEUTIK 11
HERNEDENFOR 11
HEROISERING 11
HEROVENOVER 11
HERPETOLOGI 11
HERREDSTING 11
HERREFRISØR 11
HERRETOILET 11
HERRNHUTISK 11
HERSKABELIG 11
HERSKERINDE 11
HERTUGDØMME 11
HESTEBREMSE 11
HESTEDÆKKEN 11
HETERODOKSI 11
HIDKALDELSE 11
HIDSIGTROLD 11
HIGHLIGHTER 11
HIMMELFLUGT 11
HIMMELKUGLE 11
HIMMELSPRÆT 11
HIMMELSTRØG 11
HIMMELVENDT 11
HIMSTREGIMS 11
HINDBÆRBUSK 11
HINDBÆRSAFT 11
HINDUISTISK 11
HINGSTEPLAG 11
HIPPOCAMPUS 11
HIPPOLOGISK 11
HISTOLOGISK 11
HISTORIELØS 11
HISTORISERE 11
HJEMFØRELSE 11
HJEMGIVELSE 11
HJEMKOMMUNE 11
HJEMLÆNGSEL 11
HJEMMEAVLET 11
HJEMMEDRAGT 11
HJEMMEFRONT 11
HJEMMEGJORT 11
HJEMMEHJÆLP 11
HJEMMELAVET 11
HJEMMEPLEJE 11
HJEMMERØVER 11
HJEMMESTYRE 11
HJEMSØGELSE 11
HJEMTAGELSE 11
HJEMTAGNING 11
HJERNEFLUGT 11
HJERNEHINDE 11
HJERNEKISTE 11
HJERNESKADE 11
HJERNESPIND 11
HJERNESTORM 11
HJERNETUMOR 11
HJERNEVASKE 11
HJERTENSKÆR 11
HJERTENSVEN 11
HJERTERYTME 11
HJERTESPAND 11
HJERTESVIGT 11
HJERTEVARME 11
HJÆLPEKILDE 11
HJÆLPELÆRER 11
HJÆLPEMOTOR 11
HJÆLPEPAKKE 11
HJÆLPESKOLE 11
HJØRNESPARK 11
HOFHOLDNING 11
HOFTEHOLDER 11
HOLDARBEJDE 11
HOLDKAPTAJN 11
HOLLANDAISE 11
HOLOGRAFISK 11
HOLSTEBROER 11
HOMILETIKER 11
HOMOGENITET 11
HOMOSEKSUEL 11
HOMØOPATISK 11
HONNINGKAGE 11
HONNØRMARCH 11
HONNØRPOINT 11
HORNBRILLER 11
HOSEKRÆMMER 11
HOSLIGGENDE 11
HOSPITERING 11
HOSTEANFALD 11
HOVEDAFTALE 11
HOVEDANSVAR 11
HOVEDPERSON 11
HOVEDRYSTEN 11
HOVEDSPRING 11
HOVEDTRAPPE 11
HUDFLETNING 11
HUGSIDDENDE 11
HULAHOPRING 11
HULMØNSTRET 11
HUMANBIOLOG 11
HUMANISTISK 11
HUMBUGMAGER 11
HUMMERSALAT 11
HUMMERTEJNE 11
HUMORISTISK 11
HUNDEKENNEL 11
HUNDESTEJLE 11
HUNDESULTEN 11
HUNDREDEDEL 11
HUNDREDFOLD 11
HUNDREDÅRIG 11
HURTIGFÆRGE 11
HURTIGLØBER 11
HUSHOLDNING 11
HUSKESEDDEL 11
HUSLEJENÆVN 11
HUSMODERLIG 11
HVEPSETALJE 11
HVERDAGSLIG 11
HVIDERUSSER 11
HVIDHOVEDET 11
HVIRVELVIND 11
HVORIBLANDT 11
HVORIGENNEM 11
HVORIMELLEM 11
HVOROMKRING 11
HYBRIDCYKEL 11
HYDROLOGISK 11
HYDROLYSERE 11
HYDROLYTISK 11
HYDROSTATIK 11
HYDROTEKNIK 11
HYGGESNAKKE 11
HYLDEBLOMST 11
HYLDESTTALE 11
HYPNOTISERE 11
HYPOSTASERE 11
HYPOTAKTISK 11
HÆDERKRONET 11
HÆDERSPLADS 11
HÆDERVÆRDIG 11
HÆFTEKLAMME 11
HÆFTEPISTOL 11
HÆMNINGSLØS 11
HÆRDEMIDDEL 11
HÆRKOMMANDO 11
HÆSBLÆSENDE 11
HÆVEAUTOMAT 11
HÆVNTØRSTIG 11
HØBJERGNING 11
HØJDESPRING 11
HØJEFFEKTIV 11
HØJESTEPRIS 11
HØJFORRÆDER 11
HØJFREKVENS 11
HØJFREKVENT 11
HØJINDKOMST 11
HØJKIRKELIG 11
HØJREDREJET 11
HØJREHÅNDET 11
HØJREKLIKKE 11
HØJREKØRSEL 11
HØJREMARGEN 11
HØJROMANTIK 11
HØJSPÆNDING 11
HØJTBEGAVET 11
HØJTLYDENDE 11
HØJTLÆSNING 11
HØJTRAGENDE 11
HØJTRAVENDE 11
HØJTRÅBENDE 11
HØJTSTILLET 11
HØJTSTÅENDE 11
HØJTTALENDE 11
HØNEKYLLING 11
HØREAPPARAT 11
HØREBRILLER 11
HØRETELEFON 11
HØSTMASKINE 11
HÅNDARBEJDE 11
HÅNDBETJENT 11
HÅNDGERNING 11
HÅNDHÆVELSE 11
HÅNDKNYTTET 11
HÅNDSKREVEN 11
HÅNDSTRØGEN 11
HÅRDFROSSEN 11
HÅRDHJERTET 11
HÅRDTPRØVET 11
HÅRDTPUMPET 11
HÅRFARVNING 11
HÅRFJERNING 11
HÅRREJSENDE 11

Ord der starter med H på 12 bogstaver

217 ord på 12 bogstaver
Ord Bogstaver
HADPRÆDIKANT 12
HAKKEKYLLING 12
HALALSLAGTER 12
HALLUCINOGEN 12
HALOGENLAMPE 12
HALSTØRKLÆDE 12
HALVFABRIKAT 12
HALVFEMSENDE 12
HALVFEMSÅRIG 12
HALVFEMTIDEN 12
HALVFJERDSER 12
HALVMÅNEDLIG 12
HALVSTENSMUR 12
HALVSTUDERET 12
HALVSYVTIDEN 12
HALVSØSKENDE 12
HALVTONETRIN 12
HALVTREDSØRE 12
HALVTREDSÅRS 12
HALVTRETIDEN 12
HAMBURGERRYG 12
HAMMERKLAVER 12
HAMMONDORGEL 12
HANDELSAGENT 12
HANDELSFLÅDE 12
HANDELSPLADS 12
HANDELSSKOLE 12
HANDELSSTAND 12
HANDLEDYGTIG 12
HANDLEFRIHED 12
HANDSKEDUKKE 12
HANDSKEMAGER 12
HARMDIRRENDE 12
HARPESPILLER 12
HAVANNACIGAR 12
HAVBIOLOGISK 12
HAVEARKITEKT 12
HAWAIIBLOMST 12
HAWAIIGUITAR 12
HEDEBOSYNING 12
HEDESTIGNING 12
HEGELIANISME 12
HEKSAMETRISK 12
HEKTOGRAFERE 12
HELFLUGTNING 12
HELGARDERING 12
HELGENGLORIE 12
HELKONSERVES 12
HELLEBARDIST 12
HELLEDUSSEDA 12
HELLEFLYNDER 12
HELLENISTISK 12
HELLÆDERBIND 12
HELSEFYSIKER 12
HELTEGERNING 12
HELVEDESKVAL 12
HELVEDESSTEN 12
HERCEGOVINER 12
HERCEGOVINSK 12
HEREFORDKVÆG 12
HEREFTERDAGS 12
HERHJEMMEFRA 12
HERMENEUTISK 12
HERNINGENSER 12
HEROPOMKRING 12
HEROSTRATISK 12
HERREVÆRELSE 12
HESTEARBEJDE 12
HESTESKOFORM 12
HESTETRUKKEN 12
HIERARKISERE 12
HIEROGLYFISK 12
HILLERØDANER 12
HIMMELFALDEN 12
HIMMELLEGEME 12
HIRSCHFÆNGER 12
HISTORICISME 12
HISTORICITET 12
HISTORIOGRAF 12
HISTORISTISK 12
HJEMADGÅENDE 12
HJEMFLAGNING 12
HJEMKALDELSE 12
HJEMKUNDSKAB 12
HJEMMEBAGERI 12
HJEMMEBOENDE 12
HJEMMEBRÆNDT 12
HJEMMEBYGGET 12
HJEMMEDYRKET 12
HJEMMEFØDSEL 12
HJEMMEGÅENDE 12
HJEMMEHOSSER 12
HJEMMELSMAND 12
HJEMMEMARKED 12
HJEMMENUMMER 12
HJEMMERØVERI 12
HJEMMETYSKER 12
HJEMSENDELSE 12
HJEMVENDENDE 12
HJERNECENTER 12
HJERNESKADET 12
HJERTEBANKEN 12
HJERTEBLOMST 12
HJERTEKAMMER 12
HJERTEKIRURG 12
HJERTEKNUSER 12
HJERTENSFRYD 12
HJÆLPEKLASSE 12
HJÆLPEMIDDEL 12
HJÆLPERYTTER 12
HJÆLPETRÆNER 12
HJÆLPEVERBUM 12
HJÆLPSØGENDE 12
HOLDKAMMERAT 12
HOLDNINGSLØS 12
HOMESHOPPING 12
HOMOGENISERE 12
HOMOLOGISERE 12
HONNINGMELON 12
HONORATIORES 12
HOOLIGANISME 12
HORNORKESTER 12
HORSENSIANER 12
HORSENSIANSK 12
HOTELVÆRELSE 12
HOUSEWARMING 12
HOVEDBYGNING 12
HOVEDKVARTER 12
HOVEDPRINCIP 12
HOVEDPROBLEM 12
HOVEDREGNING 12
HOVEDSAGELIG 12
HOVEDSÆTNING 12
HOVEDTELEFON 12
HOVEDTILTALT 12
HOVEDVANDSÆG 12
HOVSALØSNING 12
HUBERTUSJAGT 12
HUDFLETTELSE 12
HUDSTRYGNING 12
HUGUENOTTISK 12
HULEMENNESKE 12
HULEPINDSVIN 12
HULLEMASKINE 12
HUMANBIOLOGI 12
HUMANISERING 12
HUMORFORLADT 12
HUMØRFORLADT 12
HUMØRSPREDER 12
HUNDEGALSKAB 12
HUNDEKUNSTER 12
HUNDEPENSION 12
HURTIGGÅENDE 12
HUSASSISTENT 12
HUSHOLDERISK 12
HUSHOLDERSKE 12
HUSHOVMESTER 12
HUSMANDSKONE 12
HUSMANDSKOST 12
HUSMANDSSTED 12
HUSSPEKTAKEL 12
HVERDAGSKOST 12
HVIDERUSSISK 12
HVIDGLØDENDE 12
HVIDVASKNING 12
HVIRVELSØJLE 12
HYBENKRADSER 12
HYDRODYNAMIK 12
HYDROFOILBÅD 12
HYDROGRAFISK 12
HYDROMEKANIK 12
HYDROSTATISK 12
HYDROTEKNISK 12
HYGGESPREDER 12
HYGIEJNEBIND 12
HYGROSKOPISK 12
HYLDEBÆRSAFT 12
HYLDNINGSAKT 12
HYPERKORREKT 12
HYPERMODERNE 12
HYPOKONDRISK 12
HÆFTEMASKINE 12
HÆFTEPLASTER 12
HÆNDELSESVIS 12
HØJDRAMATISK 12
HØJEKSPLOSIV 12
HØJESTLØNNET 12
HØJFJELDSSOL 12
HØJFORRÆDERI 12
HØJISOLERING 12
HØJKOMMISSÆR 12
HØJNIVEAUFAG 12
HØJRERADIKAL 12
HØJROMANTISK 12
HØJSÆSONPRIS 12
HØJTBESUNGEN 12
HØJTEKNOLOGI 12
HØJTFLYVENDE 12
HØJTPLACERET 12
HØJTSIDDENDE 12
HØJTUDDANNET 12
HØJTUDVIKLET 12
HØJVANDSTAND 12
HÅNDBOLDHOLD 12
HÅNDBOLDKAMP 12
HÅNDBOLDKLUB 12
HÅNDBOLDLIGA 12
HÅNDDEKORERE 12
HÅNDEVENDING 12
HÅNDFÆSTNING 12
HÅNDGRIBELIG 12
HÅNDHYGIEJNE 12
HÅNDKANTSLAG 12
HÅNDKOLORERE 12
HÅNDSRÆKNING 12
HÅRDTSLÅENDE 12
HÅRNÅLESVING 12

Ord der starter med H på 13 bogstaver

122 ord på 13 bogstaver
Ord Bogstaver
HALLUCINATION 13
HALSBRÆKKENDE 13
HALSUDSKÆRING 13
HALVBLODSHEST 13
HALVFIRETIDEN 13
HALVFJERDSÅRS 13
HALVFLUGTNING 13
HALVKONSERVES 13
HALVOTTETIDEN 13
HALVSEKSTIDEN 13
HALVTIDSANSAT 13
HALVTOLVTIDEN 13
HALVTREDSENDE 13
HALVTREDSÅRIG 13
HANDELSKAMMER 13
HANDICAPIDRÆT 13
HANDLEKRAFTIG 13
HANDLINGSGANG 13
HANDLINGSPLAN 13
HARMONISERING 13
HASARDSPILLER 13
HASTEBEHANDLE 13
HASTEINDKALDE 13
HASTEINDLÆGGE 13
HAVNEARBEJDER 13
HAWAIISKJORTE 13
HEGEMONISTISK 13
HELAFTENSFILM 13
HELGENBILLEDE 13
HELIOCENTRISK 13
HELLERISTNING 13
HELLIGGØRELSE 13
HELSINGORANER 13
HEMMELIGHOLDE 13
HENSYNTAGENDE 13
HERHENHØRENDE 13
HERINDIMELLEM 13
HERINDOMKRING 13
HERLIGGØRELSE 13
HERMENEUTIKER 13
HERNEDOMKRING 13
HERPETOLOGISK 13
HERREHÅNDBOLD 13
HERREKLIPNING 13
HERUDEOMKRING 13
HESTEKASTANJE 13
HETEROGENITET 13
HETEROSEKSUEL 13
HIDTILVÆRENDE 13
HIMMELHENRYKT 13
HIMMELRÅBENDE 13
HIMMELSTORMER 13
HIMMERLÆNDING 13
HINDBÆRSNITTE 13
HISTOLABORANT 13
HISTORIOGRAFI 13
HISTORISERING 13
HJEMBRINGELSE 13
HJEMMEADRESSE 13
HJEMMEARBEJDE 13
HJEMMEBRYGGET 13
HJEMMEFØDNING 13
HJEMMEHJÆLPER 13
HJEMMEHØRENDE 13
HJEMMEVÆRENDE 13
HJEMSKRIVNING 13
HJEMTRANSPORT 13
HJERNEFORSKER 13
HJERNEINFARKT 13
HJERNEVINDING 13
HJERTEFLIMMER 13
HJERTEINFARKT 13
HJERTEKIRURGI 13
HJERTEMASSAGE 13
HJERTEMUSLING 13
HJERTEPATIENT 13
HJERTESTARTER 13
HJERTEVENINDE 13
HJORTETAKSALT 13
HJÆLPEARBEJDE 13
HJÆLPETROPPER 13
HJØRRINGENSER 13
HOCKEYSPILLER 13
HOFLEVERANDØR 13
HOFMARSKALLAT 13
HOLLÆNDERVOGN 13
HONORARLØNNET 13
HORMONBALANCE 13
HOSPITALISERE 13
HOSPITALSSTUE 13
HOTTENTOTTISK 13
HOVEDARGUMENT 13
HOVEDBANEGÅRD 13
HOVEDREDAKTØR 13
HOVEDRYSTENDE 13
HOVSKISNOVSKI 13
HUNDESLAGSMÅL 13
HUNDESVØMNING 13
HUNDREDTALLIG 13
HUNDREDÅRSDAG 13
HUSARREGIMENT 13
HVERDAGSAGTIG 13
HVIDKÅLSHOVED 13
HYDRAULIKOLIE 13
HYDRODYNAMISK 13
HYDROMEKANISK 13
HYPNOTISERING 13
HYPOSTASERING 13
HØJDESPRINGER 13
HØJERESTÅENDE 13
HØJESTBYDENDE 13
HØJKONJUNKTUR 13
HØJRADIOAKTIV 13
HØJREDREJNING 13
HØJRENATIONAL 13
HØJREPOPULIST 13
HØJROMANTIKER 13
HØJTFORRENTET 13
HØJTIDELIGHED 13
HØNSEBOUILLON 13
HÅNDPANTHAVER 13
HÅREXTENSIONS 13

Ord der starter med H på 14 bogstaver

78 ord på 14 bogstaver
Ord Bogstaver
HADFORBRYDELSE 14
HALALSLAGTNING 14
HALSBETÆNDELSE 14
HALVAUTOMATISK 14
HALVFJERDSENDE 14
HALVFJERDSÅRIG 14
HALVTIMESDRIFT 14
HALVÅRSRAPPORT 14
HANDELSBALANCE 14
HANDELSGARTNER 14
HANDELSPARTNER 14
HANDELSPOLITIK 14
HANDICAPVENLIG 14
HANDLEMULIGHED 14
HANDLINGSLAMME 14
HELBREDSATTEST 14
HELDAGSARBEJDE 14
HELDAGSUDFLUGT 14
HELHEDSINDTRYK 14
HELHEDSLØSNING 14
HELLIGHOLDELSE 14
HELLITERFLASKE 14
HELSEBRINGENDE 14
HELÅRSBEBOELSE 14
HENSIGTSMÆSSIG 14
HERMAFRODITISK 14
HERNEDEOMKRING 14
HETERONORMATIV 14
HIERARKISERING 14
HIMMELHVÆLVING 14
HISTORICISTISK 14
HJEMMEBRYGNING 14
HJEMMEBRÆNDERI 14
HJEMMEBRÆNDING 14
HJEMMECOMPUTER 14
HJEMMEMENNESKE 14
HJEMMESTRIKKET 14
HJERNEBLØDNING 14
HJERNERYSTELSE 14
HJERTEGRIBENDE 14
HJERTESKÆRENDE 14
HJERTEVINDENDE 14
HJÆLPEARBEJDER 14
HOFJÆGERMESTER 14
HOLDINGSELSKAB 14
HOLDNINGSSKIFT 14
HOLDOPSTILLING 14
HOMOGENISERING 14
HOMOLOGISERING 14
HORMONBEHANDLE 14
HORMONPRÆPARAT 14
HOVEDANSVARLIG 14
HOVEDBIBLIOTEK 14
HOVEDRENGØRING 14
HUDAFSKRABNING 14
HUKOMMELSESTAB 14
HUMANBIOLOGISK 14
HUMANVIDENSKAB 14
HUMØRSVINGNING 14
HUSBONDAFLØSER 14
HVEDEBRØDSDAGE 14
HVERVEKAMPAGNE 14
HVIDSKIMMELOST 14
HYDROELEKTRISK 14
HYPERAKTIVITET 14
HYPERINFLATION 14
HYPERMOBILITET 14
HYPERVENTILERE 14
HÆNDERVRIDENDE 14
HØJENERGIFYSIK 14
HØJMIDDELALDER 14
HØJREPOPULISME 14
HØJREVIGEPLIGT 14
HØJTEKNOLOGISK 14
HØJÆRVÆRDIGHED 14
HÅNDKØBSUDSALG 14
HÅNDSKYDEVÅBEN 14
HÅNDVÆRKSSVEND 14

Ord der starter med H på 15 bogstaver

69 ord på 15 bogstaver
Ord Bogstaver
HADKRIMINALITET 15
HAKKELSEMASKINE 15
HALLUCINATORISK 15
HALVANDENLITERS 15
HALVDAGSARBEJDE 15
HALVELLEVETIDEN 15
HALVHUNDREDÅRIG 15
HALVLITERFLASKE 15
HANDELSGYMNASIE 15
HANDELSHØJSKOLE 15
HANDELSPOLITISK 15
HANDELSREJSENDE 15
HANDLINGSFORLØB 15
HANDLINGSLAMMET 15
HARLEKINMØNSTER 15
HARMONIORKESTER 15
HASTEBEHANDLING 15
HEDTVANDSRENSER 15
HELIKOPTERPILOT 15
HELLIGTREKONGER 15
HELPROFESSIONEL 15
HELSEFORRETNING 15
HELTIDSSTILLING 15
HELVEDESMASKINE 15
HEMMELIGSTEMPLE 15
HENKOGNINGSGLAS 15
HENSIGTSSÆTNING 15
HERKULESARBEJDE 15
HERLIGHEDSVÆRDI 15
HERMAFRODITISME 15
HERREEKVIPERING 15
HIEROGLYFSKRIFT 15
HIMMELSTRÆBENDE 15
HISTORIESKRIVER 15
HISTORIOGRAFISK 15
HJEMMESYGEPLEJE 15
HJERTEAMBULANCE 15
HJERTEKIRURGISK 15
HJERTEMEDICINSK 15
HJERTESTYRKNING 15
HOMOSEKSUALITET 15
HORISONTALLINJE 15
HOSPITALISERING 15
HOVEDHJØRNESTEN 15
HOVEDREPARATION 15
HUNDREDTUSINDER 15
HURTIGTTØRRENDE 15
HURTIGTVIRKENDE 15
HUSBESTYRERINDE 15
HUSUNDERSØGELSE 15
HVIDLØGSPRESSER 15
HYPERKORREKTION 15
HÆDERSBEVISNING 15
HÆMATOKRITVÆRDI 15
HØJGLANSPOLERET 15
HØJPASTEURISERE 15
HØJREEKSTREMIST 15
HØJREORIENTERET 15
HØJRISIKOGRUPPE 15
HØJSTATUSGRUPPE 15
HØJTIDELIGHOLDE 15
HÅNDBOLDSPILLER 15
HÅNDGRIBELIGHED 15
HÅNDKØBSMEDICIN 15
HÅNDSPÅLÆGGELSE 15
HÅNDVÆRKERSTAND 15
HÅNDVÆRKSMESTER 15
HÅRDTARBEJDENDE 15
HÅRRØRSVIRKNING 15

Ord der starter med H på 16 bogstaver

31 ord på 16 bogstaver
Ord Bogstaver
HABITUALTILSTAND 16
HALVDAGSSTILLING 16
HALVFEMSINDSTYVE 16
HALVPROFESSIONEL 16
HALVTIDSSTILLING 16
HANDELSVIDENSKAB 16
HANDLINGSMØNSTER 16
HANDLINGSPROGRAM 16
HANEFJEDSMØNSTER 16
HASTEINDKALDELSE 16
HASTEINDLÆGGELSE 16
HASTIGHEDSGRÆNSE 16
HELBREDSTILSTAND 16
HEMMELIGHEDSFULD 16
HEMMELIGHOLDELSE 16
HENSIGTSSVARENDE 16
HJEMMEARBEJDENDE 16
HJERNEBETÆNDELSE 16
HJÆLPEUDSAGNSORD 16
HOLLANDAISESAUCE 16
HORMONBEHANDLING 16
HOVEDSTADSOMRÅDE 16
HULMURSISOLERING 16
HULRUMSISOLERING 16
HUNDREDTUSINDVIS 16
HØJHASTIGHEDSTOG 16
HØJREEKSTREMISME 16
HØJRENATIONALIST 16
HØJREPOPULISTISK 16
HØJRERADIKALISME 16
HØJTKVALIFICERET 16

Ord der starter med H på 17 bogstaver

18 ord på 17 bogstaver
Ord Bogstaver
HALVANDETVÆRELSES 17
HALVTREDSINDSTYVE 17
HEMMELIGSTEMPLING 17
HENSIGTSERKLÆRING 17
HERSKABSLEJLIGHED 17
HETEROSEKSUALITET 17
HIMMERIGSMUNDFULD 17
HISTORIEFORTÆLLER 17
HISTORIESKRIVNING 17
HJERTEKVABABBELSE 17
HOSPITALSINDLÆGGE 17
HOSPITALSLABORANT 17
HOUSEWARMINGPARTY 17
HYDROELEKTRICITET 17
HØJMIDDELALDERLIG 17
HØJRENATIONALISME 17
HØJRESVINGSULYKKE 17
HÅNDVÆRKERLÆRLING 17

Ord der starter med H på 18 bogstaver

13 ord på 18 bogstaver
Ord Bogstaver
HALVANDENMANDSSENG 18
HALVFJERDSINDSTYVE 18
HARLEKINSOMMERFUGL 18
HELTIDSBESKÆFTIGET 18
HENSIGTSLEDSÆTNING 18
HETERONORMATIVITET 18
HJEMMEARBEJDSPLADS 18
HJÆLPEORGANISATION 18
HUNDREDKRONESEDDEL 18
HØJREEKSTREMISTISK 18
HØJSKOLEFORSTANDER 18
HØJTIDELIGHOLDELSE 18
HÅNDVÆRKERFORENING 18

Ord der starter med H på 19 bogstaver

12 ord på 19 bogstaver
Ord Bogstaver
HAGLSKADEFORSIKRING 19
HALVFEMSINDSTYVENDE 19
HARMONIKASAMMENSTØD 19
HASSELBACKKARTOFFEL 19
HELLIGTREKONGERSDAG 19
HELSEKOSTFORRETNING 19
HEMMELIGHEDSKRÆMMER 19
HJEMMESYGEPLEJERSKE 19
HJÆLPEMIDDELCENTRAL 19
HVIDEVAREFORRETNING 19
HØJESTERETSSAGFØRER 19
HØJRENATIONALISTISK 19

Ord der starter med H på 20 bogstaver

10 ord på 20 bogstaver
Ord Bogstaver
HALVANDENLITERFLASKE 20
HALVTREDSINDSTYVENDE 20
HALVTREDSKRONESEDDEL 20
HANDELSVIDENSKABELIG 20
HELBREDSUNDERSØGELSE 20
HELDAGSBESKÆFTIGELSE 20
HELIKOPTERPERSPEKTIV 20
HEMMELIGHEDSKRÆMMERI 20
HISTORIEFORFALSKNING 20
HOSPITALSINDLÆGGELSE 20

Ord der starter med H på 21 bogstaver

5 ord på 21 bogstaver
Ord Bogstaver
HALVFEMSÅRSFØDSELSDAG 21
HALVFJERDSINDSTYVENDE 21
HANDELSSTANDSFORENING 21
HELLIGTREKONGERSAFTEN 21
HJERNEHINDEBETÆNDELSE 21

Ord der starter med H på 22 bogstaver

2 ord på 22 bogstaver
Ord Bogstaver
HALVTREDSÅRSFØDSELSDAG 22
HØJHASTIGHEDSTEKNOLOGI 22

Ord der starter med H på 23 bogstaver

2 ord på 23 bogstaver
Ord Bogstaver
HALVFJERDSÅRSFØDSELSDAG 23
HERREEKVIPERINGSHANDLER 23

Ord der starter med H på 26 bogstaver

Ét ord på 26 bogstaver
Ord Bogstaver
HALVANDETVÆRELSESLEJLIGHED 26

Ord der slutter med H

95 danske ord ender på H, fra 2 til 15 bogstaver.

2 bogstaver (7) · 3 bogstaver (12) · 4 bogstaver (6) · 5 bogstaver (18) · 6 bogstaver (14) · 7 bogstaver (8) · 8 bogstaver (9) · 9 bogstaver (6) · 10 bogstaver (7) · 11 bogstaver (4) · 12 bogstaver (2) · 13 bogstaver (1) · 15 bogstaver (1)

Ord der slutter med H på 2 bogstaver

7 ord på 2 bogstaver
Ord Bogstaver
AH 2
BH 2
IH 2
PH 2
UH 2
ÆH 2
ØH 2

Ord der slutter med H på 3 bogstaver

12 ord på 3 bogstaver
Ord Bogstaver
BAH 3
BUH 3
BÆH 3
BØH 3
JAH 3
JOH 3
MUH 3
MÆH 3
PUH 3
PYH 3
SÅH 3
ÅRH 3

Ord der slutter med H på 4 bogstaver

6 ord på 4 bogstaver
Ord Bogstaver
BUSH 4
GOTH 4
MACH 4
RUSH 4
SHAH 4
SIKH 4

Ord der slutter med H på 5 bogstaver

18 ord på 5 bogstaver
Ord Bogstaver
AMISH 5
BATCH 5
BITCH 5
COACH 5
FLASH 5
KETCH 5
LUNCH 5
MARCH 5
MATCH 5
PITCH 5
PUNCH 5
RAJAH 5
RANCH 5
ROUGH 5
SMASH 5
TOUCH 5
TOUGH 5
TUSCH 5

Ord der slutter med H på 6 bogstaver

14 ord på 6 bogstaver
Ord Bogstaver
BRUNCH 6
CLINCH 6
CLUTCH 6
FETICH 6
FINISH 6
FROSCH 6
KIRSCH 6
KITSCH 6
MULLAH 6
POLISH 6
RELISH 6
SKETCH 6
SQUASH 6
THRASH 6

Ord der slutter med H på 7 bogstaver

8 ord på 7 bogstaver
Ord Bogstaver
AFMARCH 7
ANMARCH 7
BRATSCH 7
DERVISH 7
ILMARCH 7
OPMARCH 7
SCRATCH 7
UDMARCH 7

Ord der slutter med H på 8 bogstaver

9 ord på 8 bogstaver
Ord Bogstaver
AIRBRUSH 8
APPROACH 8
BACKLASH 8
GULLASCH 8
INDMARCH 8
JIDDISCH 8
RESEARCH 8
SANDWICH 8
VERMOUTH 8

Ord der slutter med H på 9 bogstaver

6 ord på 9 bogstaver
Ord Bogstaver
AYATOLLAH 9
BACKSLASH 9
DAGSMARCH 9
FANEMARCH 9
FREMMARCH 9
TABBOULEH 9

Ord der slutter med H på 10 bogstaver

7 ord på 10 bogstaver
Ord Bogstaver
ALTMODISCH 10
FREDSMARCH 10
KAFFEPUNCH 10
KLIMAMARCH 10
SCHOTTISCH 10
STRÆKMARCH 10
SØRGEMARCH 10

Ord der slutter med H på 11 bogstaver

4 ord på 11 bogstaver
Ord Bogstaver
BØFSANDWICH 11
FINGERTOUCH 11
LEMONSQUASH 11
MØBELPOLISH 11

Ord der slutter med H på 12 bogstaver

2 ord på 12 bogstaver
Ord Bogstaver
CLUBSANDWICH 12
PROTESTMARCH 12

Ord der slutter med H på 13 bogstaver

Ét ord på 13 bogstaver
Ord Bogstaver
BRYLLUPSMARCH 13

Ord der slutter med H på 15 bogstaver

Ét ord på 15 bogstaver
Ord Bogstaver
BUTTERNUTSQUASH 15

Ord med H inde i ordet

3.576 danske ord har H inde i ordet, fra 3 til 27 bogstaver.

3 bogstaver (8) · 4 bogstaver (23) · 5 bogstaver (50) · 6 bogstaver (163) · 7 bogstaver (339) · 8 bogstaver (423) · 9 bogstaver (458) · 10 bogstaver (465) · 11 bogstaver (405) · 12 bogstaver (305) · 13 bogstaver (255) · 14 bogstaver (210) · 15 bogstaver (170) · 16 bogstaver (111) · 17 bogstaver (73) · 18 bogstaver (46) · 19 bogstaver (32) · 20 bogstaver (14) · 21 bogstaver (10) · 22 bogstaver (9) · 23 bogstaver (2) · 24 bogstaver (1) · 25 bogstaver (2) · 26 bogstaver (1) · 27 bogstaver (1)

Ord med H inde i ordet på 3 bogstaver

8 ord på 3 bogstaver
Ord Bogstaver
AHA 3
CHI 3
OHM 3
OHO 3
RHO 3
THI 3
UHA 3
UHU 3

Ord med H inde i ordet på 4 bogstaver

23 ord på 4 bogstaver
Ord Bogstaver
BUHE 4
CHAI 4
CHAT 4
CHEF 4
CHIK 4
CHIP 4
CHOK 4
JUHU 4
KHAN 4
KOHL 4
MÆHÆ 4
OHØJ 4
OMHU 4
PUHA 4
PYHA 4
SHAG 4
SHIT 4
SHOP 4
SHOT 4
SHOW 4
THAI 4
ØHAV 4
ØHOP 4

Ord med H inde i ordet på 5 bogstaver

50 ord på 5 bogstaver
Ord Bogstaver
AHORN 5
ALHUS 5
BEHAG 5
BEHOV 5
BUHKO 5
CHARM 5
CHECK 5
CHILI 5
CHIPS 5
ENHED 5
FEHÅR 5
FIGHT 5
FÆHÅR 5
GEHØR 5
IHJEL 5
ILDHU 5
ISHAV 5
JIHAD 5
KAHYT 5
KHMER 5
LIGHT 5
MACHO 5
MUHKO 5
NICHE 5
NYHED 5
OPHAV 5
OPHUG 5
OPHØR 5
PASHA 5
POCHE 5
PUSHE 5
PÅHIT 5
PÅHØR 5
RUCHE 5
RÅHED 5
RÅHUS 5
SHEIK 5
SHIIT 5
SHINE 5
SHUNT 5
SUSHI 5
THETA 5
THYBO 5
UDHUS 5
UHELD 5
UHYRE 5
UHØRT 5
WHIST 5
YACHT 5
ØMHED 5

Ord med H inde i ordet på 6 bogstaver

163 ord på 6 bogstaver
Ord Bogstaver
AFHUDE 6
AFHØRE 6
ALHEDE 6
APACHE 6
BAGHUS 6
BEHAGE 6
BEHOLD 6
BEHØVE 6
BIHULE 6
BITCHE 6
BITCHY 6
BLÅHAJ 6
BLÅHAT 6
BOHAVE 6
BOHEME 6
BRECHE 6
BROCHE 6
BUDDHA 6
BÆHLAM 6
BØHMER 6
CATCHY 6
CHADOR 6
CHAKOT 6
CHAKRA 6
CHALUP 6
CHANCE 6
CHARGE 6
CHARME 6
CHARPI 6
CHATOL 6
CHATTE 6
CHINTZ 6
CHOKER 6
COACHE 6
DAHLIA 6
DERHEN 6
DERHOS 6
DOMHUS 6
DOUCHE 6
DUEHØG 6
DUMHED 6
DYBHAV 6
DÅHIND 6
ELHEGN 6
ENHVER 6
FIGHTE 6
FINHED 6
FORHAL 6
FORHEN 6
FORHUD 6
FORHUS 6
FORHØR 6
FRIHED 6
FØRHEN 6
GAUCHO 6
GEHALT 6
GEISHA 6
GENHØR 6
GHETTO 6
GLOHED 6
GURKHA 6
INDHAK 6
INDHAV 6
INDHOP 6
INDHUG 6
KACHOT 6
KALAHA 6
KIGHUL 6
KNÆHAS 6
KNÆHØJ 6
KOGHED 6
KOSHER 6
KÆPHØJ 6
KÆRHØG 6
LAVHED 6
LETHED 6
LIGHED 6
LITCHI 6
LYDHØR 6
LYNCHE 6
LYSHAV 6
LÆHEGN 6
MATCHE 6
MEDHØR 6
MEGOHM 6
MISHAG 6
MOHAIR 6
MÆHLAM 6
MÅRHÅR 6
NACHOS 6
NATHUE 6
NEMHED 6
NÆRHED 6
OMHÆNG 6
OPHEDE 6
OPHOBE 6
OPHOLD 6
OPHÆNG 6
OPHÆVE 6
OPHØJE 6
OPHØRE 6
PAKHUS 6
PHONER 6
PIGHAJ 6
PIGHUD 6
PIPHAS 6
PITCHE 6
PONCHO 6
PUSHER 6
PUSHUP 6
PÅHÆNG 6
PÅHØRE 6
QUICHE 6
RENHED 6
RHINSK 6
RØDHUD 6
RØRHAT 6
RØVHUL 6
RÅDHUS 6
RÅHVID 6
SAMHØR 6
SHAKER 6
SHAMAN 6
SHANTY 6
SHARIA 6
SHARON 6
SHAVER 6
SHERIF 6
SHERPA 6
SHERRY 6
SHINTO 6
SHOPPE 6
SHORTS 6
SKIHOP 6
SKYHØJ 6
SMASHE 6
STÅHEJ 6
SÆRHED 6
SØHELT 6
SØHEST 6
TAPHUL 6
TECHNO 6
TIGHTS 6
TILHØR 6
TOPHIT 6
TOPHUE 6
TOUCHE 6
TREHED 6
TYKHUD 6
UBEHAG 6
UDHULE 6
UDHÆNG 6
UDHÆVE 6
UHUMSK 6
UHYGGE 6
ULDHÅR 6
URHANE 6
URHØNE 6
VISHED 6
WHISKY 6
ZECHIN 6
ÆGTHED 6
ØLHUND 6

Ord med H inde i ordet på 7 bogstaver

339 ord på 7 bogstaver
Ord Bogstaver
ADHÆSIV 7
AFHASPE 7
AFHENTE 7
AFHOLDE 7
AFHOLDT 7
AFHORNE 7
AFHUGGE 7
AFHÆNDE 7
AFHÆNGE 7
AFHÆRDE 7
AFHØSTE 7
AFHØVLE 7
AFROHÅR 7
ALDEHYD 7
ALFAHAN 7
ALKOHOL 7
ALPEHUE 7
ANHOLDE 7
ARMHULE 7
ATHENER 7
ATHENSK 7
BAGHAVE 7
BAGHJUL 7
BAGHOLD 7
BAGHÅND 7
BEHOLDE 7
BEHÆFTE 7
BEHÆNGE 7
BEHØRIG 7
BEHÅRET 7
BENHÅRD 7
BLOKHUS 7
BLYHAGL 7
BLÆKHAT 7
BLÆKHUS 7
BLÅHVAL 7
BOREHUL 7
BRAHMAN 7
BRANCHE 7
BRIOCHE 7
BRUSHUP 7
BRYGHUS 7
BUGHULE 7
BURHØNE 7
BØHLAND 7
BØHMAND 7
BØHMISK 7
BØNHØRE 7
BØRSHAJ 7
BÅDEHUS 7
BÅTHORN 7
CEVICHE 7
CHABLIS 7
CHAGRIN 7
CHAMOIS 7
CHANKER 7
CHANSON 7
CHARMØR 7
CHARTEK 7
CHARTER 7
CHARTRE 7
CHASSIS 7
CHATEAU 7
CHATRUM 7
CHATTER 7
CHEDDAR 7
CHEMISE 7
CHEVIOT 7
CHIAFRØ 7
CHIANTI 7
CHICANO 7
CHIFFER 7
CHIFFON 7
CHIGNON 7
CHIKANE 7
CHILLUM 7
CHOKERE 7
CHOPPER 7
CHORIZO 7
CHUTNEY 7
CLINCHE 7
DAGHJEM 7
DAMEHAT 7
DEPECHE 7
DERHJEM 7
DOKHAVN 7
DRIVHUS 7
DROSCHE 7
DRØJHED 7
DÅHJORT 7
EGHJORT 7
EMHÆTTE 7
ENIGHED 7
ERHOLDE 7
ERHVERV 7
EVIGHED 7
FEDTHAS 7
FELTHÆR 7
FIGHTER 7
FINHVAL 7
FLERHED 7
FLOTHED 7
FORHADT 7
FORHALE 7
FORHAVE 7
FORHJUL 7
FORHOLD 7
FORHUDE 7
FORHYRE 7
FORHÆNG 7
FORHØJE 7
FORHØRE 7
FORHÅND 7
FORHÅNE 7
FRIHAVN 7
FRIHJUL 7
FRIHOLT 7
FRÆKHED 7
FUCHSIA 7
FÆHOVED 7
GALEHUS 7
GALOCHE 7
GAMACHE 7
GANACHE 7
GASHANE 7
GAVLHUS 7
GENHUSE 7
GENHØRE 7
GLAMHUL 7
GLASHUS 7
GLUGHUL 7
GNOCCHI 7
GOUACHE 7
GRAVHØJ 7
GRIMHED 7
GROVHED 7
GUDEHOV 7
GÅSEHUD 7
IHÆRDIG 7
INDHOLD 7
INFIGHT 7
INHABIL 7
INHUMAN 7
ISSHELF 7
JÆVNHED 7
KACHERE 7
KALECHE 7
KASHMIR 7
KEHRAUS 7
KETCHUP 7
KILEHÆL 7
KINAHÆL 7
KLAPHAT 7
KLARHED 7
KLUBHUS 7
KNAPHED 7
KNAPHUL 7
KNOWHOW 7
KNURHÅR 7
KOHORTE 7
KOHVEDE 7
KOLKHOS 7
KORTHED 7
KORTHUS 7
KRANHUS 7
KROHOLD 7
KRØLHÅR 7
KYSHÅND 7
KÆDEHUS 7
KÆPHEST 7
KØLEHUS 7
KØLHALE 7
KØNSHÅR 7
LANDHUS 7
LANGHUL 7
LANGHUS 7
LEGEHUS 7
LIGHTER 7
LUFTHUL 7
LYSSHOW 7
LYSTHUS 7
LØSHOLT 7
LØVHANG 7
LÅRHALS 7
MACHETE 7
MAHOGNI 7
MAHONIA 7
MANCHET 7
MEDHOLD 7
MISHAGE 7
MODEHUS 7
MODHAGE 7
MODHOLD 7
MUSEHUL 7
MÅRHUND 7
NARHVAL 7
NATHOLD 7
NEDHALE 7
NÆBHVAL 7
NÆSEHÅR 7
NØDHAVN 7
OKSEHUD 7
OMHEGNE 7
OMHYLLE 7
ONSHORE 7
OPHEDET 7
OPHIDSE 7
OPHOLDE 7
OPHUGGE 7
OPHÆNGE 7
OPHÆNGT 7
OPHØJET 7
ORMEHUL 7
OVERHUD 7
OVERHUS 7
PAGEHÅR 7
PIGHVAR 7
PINCHER 7
PIPHANS 7
PLANCHE 7
PLATHED 7
PLYSHÅR 7
POCHERE 7
POSTHUM 7
POSTHUS 7
PRISHOP 7
PRUHEST 7
PÅHVILE 7
RACEHAD 7
RASKHED 7
REJEHOP 7
RENHOLD 7
RETHOLT 7
RETHVAL 7
RINGHED 7
RISHØST 7
RUHÅRET 7
RUINHOB 7
RØDHALS 7
RØRHØNE 7
RÅHYGGE 7
SANDHED 7
SCHERZO 7
SCHWUNG 7
SCHÆFER 7
SELVHAD 7
SHAMPOO 7
SHEDTAG 7
SHELFIS 7
SHELTER 7
SHERBET 7
SHIATSU 7
SHIISME 7
SIKHISK 7
SILHUET 7
SKIHEJS 7
SKOHORN 7
SKRÅHUE 7
SKÆGHÅR 7
SKÆLHAT 7
SKÆVHED 7
SKØNHED 7
SKØRHAT 7
SLØRHAT 7
SMUTHUL 7
SMØRHUL 7
SNEHARE 7
SNEHVID 7
SNOHALE 7
STAMHUS 7
STEGHED 7
STENHØJ 7
STILHED 7
STORHED 7
STRÅHAT 7
STUEHUS 7
SUNDHED 7
SVAGHED 7
SWAHILI 7
SWITCHE 7
SYGEHUS 7
SYNSHAL 7
SÆLHUND 7
TACHIST 7
TAPHANE 7
TAVSHED 7
TCHADER 7
TEHÆTTE 7
THOMIST 7
THORIUM 7
TILHOLD 7
TILHØRE 7
TINGHUS 7
TOPCHEF 7
TOPHOLD 7
TREHAGE 7
TRYGHED 7
TRÆGHED 7
TUGTHUS 7
TUNGHØR 7
TYPEHUS 7
TYSKHED 7
TÅHYLER 7
TÅRNHØJ 7
UDEHOLD 7
UDENHUS 7
UDHALER 7
UDHAMRE 7
UDHOLDE 7
UDHUGGE 7
UDHÆNGE 7
UHELDIG 7
UHILDET 7
UHYRLIG 7
UHÆMMET 7
UHØFLIG 7
UHØRLIG 7
UHØVISK 7
ULIGHED 7
UNGHANE 7
URENHED 7
UTÆTHED 7
UÆGTHED 7
VADEHAV 7
VANDHUL 7
VANHELD 7
VAREHUS 7
VEDHÆNG 7
VEHIKEL 7
VINDHAS 7
VINHØST 7
VOUCHER 7
VOVHUND 7
VÅRHARE 7
WEBSHOP 7
YOGHURT 7
ÆKELHED 7
ØJENHÅR 7
ÅNDEHUL 7

Ord med H inde i ordet på 8 bogstaver

423 ord på 8 bogstaver
Ord Bogstaver
ABKHASER 8
ADHÆRERE 8
ADHÆSION 8
AFGHANER 8
AFGHANSK 8
AFHANDLE 8
AFHJEMLE 8
AFHJÆLPE 8
AFHOPPER 8
AFHÆNGIG 8
AFHØRING 8
AGERHØNE 8
AHORNTRÆ 8
ALMENHED 8
ALPEHORN 8
ANHOLTER 8
ANHÆNGER 8
ANTIHELT 8
ARTIGHED 8
AVISHOLD 8
BACHELOR 8
BAGHOVED 8
BECHAMEL 8
BEHANDLE 8
BEHERSKE 8
BEHOLDER 8
BEHÆNDIG 8
BEHÅRING 8
BHUTANER 8
BHUTANSK 8
BISPEHUE 8
BLADHANG 8
BLISHØNE 8
BLODHUND 8
BLODHÆVN 8
BLOKHØVL 8
BLYHVIDT 8
BOBLEHAL 8
BOGHVEDE 8
BOGHYLDE 8
BOLIGHAJ 8
BONDEHUS 8
BROCHURE 8
BROHOVED 8
BRUSHANE 8
BRUSHØNE 8
BRUSKHAT 8
BUDDHIST 8
BUGHINDE 8
BUGTHØVL 8
BUNDHOLD 8
BYGHERRE 8
BÆNKHAGE 8
BØGHJORT 8
BØLLEHAT 8
BÅDEHAVN 8
BÅDSHAGE 8
BÅNDHØVL 8
CHACONNE 8
CHAMOTTE 8
CHAMPION 8
CHANGERE 8
CHARGERE 8
CHARMANT 8
CHARMERE 8
CHARTRER 8
CHASSERE 8
CHATSTED 8
CHAUFFØR 8
CHEFLÆGE 8
CHEFPOST 8
CHEFSTOL 8
CHENILLE 8
CHEVREAU 8
CHIFRERE 8
CHIKANØR 8
CHIKANØS 8
CHILENER 8
CHILENSK 8
CHIPOTLE 8
CHOPSUEY 8
CHOWCHOW 8
COACHING 8
DANSKHED 8
DECHARGE 8
DEMARCHE 8
DERHENAD 8
DERHENNE 8
DISPACHE 8
DJÆRVHED 8
DOLKHALE 8
DRAGSHOW 8
DRIVHJUL 8
DRUEHYLD 8
DUCHESSE 8
DUKKEHUS 8
DYREHAVE 8
DYREHOLD 8
ELVERHØJ 8
ENGLEHOP 8
ENGLEHÅR 8
ENHJULET 8
ENKELHED 8
ENSOMHED 8
ERHVERVE 8
FALSHØVL 8
FANGEHUL 8
FERIEHUS 8
FIMREHÅR 8
FINSKHED 8
FLETHEGN 8
FLODHEST 8
FORHASTE 8
FORHEKSE 8
FORHOLDE 8
FORHÆRDE 8
FREMHÆVE 8
FRIHERRE 8
FRIHOLDE 8
FRIHØJDE 8
FRYSEHUS 8
FØDEHJEM 8
FØLEHORN 8
FØLHOPPE 8
FØRERHUS 8
FÅREHUND 8
GALHVEPS 8
GAMESHOW 8
GAZPACHO 8
GEDEHAMS 8
GEMENHED 8
GHANESER 8
GILDEHAL 8
GRAVHUND 8
GRÅHÅRET 8
GULDHORN 8
GULHÅRET 8
GÆSTEHUS 8
GÅRDHAVE 8
IBENHOLT 8
IHJELSLÅ 8
IHUKOMME 8
IHVORVEL 8
INDEHAVE 8
INDENHUS 8
INDHAKKE 8
INDHEGNE 8
INDHENTE 8
INDHUGGE 8
INDHYLLE 8
INDHÆFTE 8
INDHØSTE 8
INHALERE 8
INHIBERE 8
INHÆRENS 8
INHÆRENT 8
INTETHED 8
ISHOCKEY 8
JAGTHORN 8
JAGTHUND 8
JERNHÅND 8
JERNHÅRD 8
JIHADIST 8
JUHUPIGE 8
KAMPHANE 8
KAMPHUND 8
KANHÆNDE 8
KARSEHÅR 8
KASAKHER 8
KERNEHUS 8
KHMERISK 8
KIGHOSTE 8
KINDHEST 8
KITSCHET 8
KLEMHAGE 8
KLEMHANE 8
KNURHANE 8
KNÆHØJDE 8
KOHÆRENS 8
KOHÆRENT 8
KOHÆRERE 8
KOHÆSION 8
KOKKEHUE 8
KOMBUCHA 8
KONGEHUS 8
KORNHØST 8
KRIDHVID 8
KRONHJUL 8
KRUMHALS 8
KRUMHOLT 8
KRUMHORN 8
KVASTHUE 8
KVÆGHOLD 8
KÆBEHULE 8
KÆMPEHØJ 8
KÅLHOVED 8
KÅLHØGEN 8
LANGHALM 8
LAVHÆLET 8
LEDIGHED 8
LESOTHER 8
LIVESHOW 8
LOBHUDLE 8
LONGJOHN 8
LUFTHAVN 8
LUTHERSK 8
LYDIGHED 8
LYREHALE 8
LYSHÅRET 8
LÆSEHEST 8
LØBEHJUL 8
LØGNHALS 8
MAHARAJA 8
MANCHEGO 8
MANDEHUL 8
MANDSHØJ 8
MARCHERE 8
MAREHALM 8
MEDHJÆLP 8
MEDIEHUS 8
MENIGHED 8
METERHØJ 8
MULIGHED 8
MULTIHAL 8
MUNDHELD 8
MUNDHULE 8
MUSEHALE 8
MUSTHAVE 8
MÆLKEHAT 8
MÅDEHOLD 8
NETHINDE 8
NIHILIST 8
NISSEHUE 8
NÆSEHJUL 8
NÆSEHORN 8
NØDHJÆLP 8
NØGLEHUL 8
OFFSHORE 8
OFFWHITE 8
OHMMETER 8
OKSEHALE 8
OMHANDLE 8
OPERAHUS 8
OPHJÆLPE 8
OPHOVNET 8
OPHUGGER 8
OSTEHØVL 8
OVERHALE 8
OVERHEAD 8
OVERHÆNG 8
OVERHØRE 8
OVERHÅND 8
PADDEHAT 8
PANDEHÅR 8
PASTICHE 8
PENALHUS 8
PHISHING 8
PLUMPHED 8
POSTHORN 8
PRALHALS 8
PRALHANS 8
PRYDHAVE 8
PRØVEHUS 8
PUBESHÅR 8
PUDSHØVL 8
PUNKTHUS 8
PÅHITSOM 8
PÅHØRING 8
RACEHEST 8
RASTAHÅR 8
RENHOLDE 8
RETHAVER 8
RETOUCHE 8
REVANCHE 8
RHINSTEN 8
RICKSHAW 8
RIDEHEST 8
ROHINGYA 8
ROVHUGST 8
RUNDHOLT 8
RÆKKEHUS 8
RÆVEHALE 8
RØDHÅRET 8
RØGHÆTTE 8
RÅDIGHED 8
SALIGHED 8
SAMHØRIG 8
SCHELLAK 8
SCHENKEL 8
SCHÆCHTE 8
SCRATCHE 8
SHAGPIBE 8
SHANTUNG 8
SHAWARMA 8
SHIITISK 8
SHILLING 8
SHIPPING 8
SHIRTING 8
SHOPPING 8
SHOWROOM 8
SIKHISME 8
SILDEHAJ 8
SKABHALS 8
SKARPHED 8
SKINDHUE 8
SKINHEAD 8
SKOLDHED 8
SKUDHOLD 8
SKYLIGHT 8
SLETHVAR 8
SLUGHALS 8
SLUSHICE 8
SLØRHALE 8
SMALHALS 8
SMARTHED 8
SMILEHUL 8
SMOOTHIE 8
SMØREHUL 8
SNAPHANE 8
SNAPSHOT 8
SNUSHANE 8
SNØREHUL 8
SOLHVERV 8
SOLHØJDE 8
SOUSCHEF 8
SPISEHUS 8
SPOREHUS 8
SPORHUND 8
SPUNSHUL 8
SPÆRHAGE 8
STARTHUL 8
STEGHEDE 8
STENHÅRD 8
STOPHANE 8
STORMHAT 8
STRIKHUE 8
STRITHÅR 8
STYREHUS 8
STÅHØJDE 8
STÅLHAGL 8
STÅLHÅRD 8
SVOVLHAT 8
SYDHAVSØ 8
SÆDIGHED 8
SØFORHØR 8
TACHISME 8
TALKSHOW 8
TANDHALS 8
TANDHJUL 8
TANDHVAL 8
TAPPEHAL 8
TCHADISK 8
THOMISME 8
THRILLER 8
TILBEHØR 8
TILHUGGE 8
TILHYLLE 8
TILHØRER 8
TJURHANE 8
TJURHØNE 8
TOHJULET 8
TOHÆNDIG 8
TOMAHAVK 8
TOPHÆNGT 8
TOPNYHED 8
TORVEHAL 8
TOSOMHED 8
TOUCHERE 8
TRAGTHAT 8
TRAVHEST 8
TRUTHORN 8
TRÆHVEPS 8
TRÆKHEST 8
TRÅDHEGN 8
TUDEHORN 8
TUSCHERE 8
TYKHUDET 8
TÆVEHUND 8
TÅGEHORN 8
UDHULING 8
UDHUNGRE 8
UDHVILET 8
UDSATHED 8
UENIGHED 8
UHINDRET 8
UHJEMLET 8
UHOLDBAR 8
UHOMOGEN 8
UJÆVNHED 8
UKLARHED 8
ULVEHUND 8
UNDERHUD 8
UNDERHUS 8
URTEHAVE 8
USANDHED 8
UVORNHED 8
VAGTHUND 8
VALDHORN 8
VANDHANE 8
VANDHUND 8
VANHELDE 8
VARIGHED 8
VEDHÆFTE 8
VEJRHANE 8
VELBEHAG 8
VELHAVER 8
VELHOLDT 8
VENUSHÅR 8
VOVEHALS 8
VÆKSTHUS 8
VÆRTSHUS 8
VÅBENHUS 8
VÅGEHVAL 8
VÅRHAVRE 8
WHIPCORD 8
WHISKERS 8
WORKSHOP 8
YNDIGHED 8
ZUCCHINI 8
ÆRTEHALM 8
ØJENHULE 8
ØVEHÆFTE 8
ØVRIGHED 8

Ord med H inde i ordet på 9 bogstaver

458 ord på 9 bogstaver
Ord Bogstaver
ABKHASISK 9
ADHÆRENCE 9
AFHOPNING 9
AFHORNING 9
AFHUDNING 9
AFHUGNING 9
AFHØVLING 9
AKUTHJÆLP 9
ALLEHÅNDE 9
ANDELSHUS 9
ANDETHOLD 9
APARTHEID 9
ARRESTHUS 9
ATRIUMHUS 9
ATTACHERE 9
ATTRAHERE 9
AUTOHJÆLP 9
AUTOOPHUG 9
BADEHOTEL 9
BADEHÆTTE 9
BAHAMANER 9
BAHAMANSK 9
BAHRAINER 9
BAHRAINSK 9
BARDEHVAL 9
BASKERHUE 9
BEBOERHUS 9
BEHAGELIG 9
BEHAGESYG 9
BEHANDLER 9
BEHERSKER 9
BEHERSKET 9
BEHJERTET 9
BELÆSTHED 9
BENCHMARK 9
BERØMTHED 9
BIBEHOLDE 9
BIERHVERV 9
BIHENSIGT 9
BJÆLKEHUS 9
BLADHVEPS 9
BLANCHERE 9
BLYHOLDIG 9
BLÆREHALS 9
BOGHANDEL 9
BOGHOLDER 9
BOMBEHUND 9
BORDHERRE 9
BORGERHUS 9
BOWLERHAT 9
BRAHMANSK 9
BRANDCHEF 9
BRANDHANE 9
BREVHOVED 9
BROHOLMER 9
BRUSHOVED 9
BRYSTHULE 9
BUDDHISME 9
BUNDETHED 9
BØRNEHAVE 9
BØRNEHJEM 9
CASHEWNØD 9
CHAMPAGNE 9
CHANCELØS 9
CHAPERONE 9
CHARABANC 9
CHARLATAN 9
CHARMEUSE 9
CHARTRING 9
CHATFORUM 9
CHEFKAHYT 9
CHEFPILOT 9
CHIHUAHUA 9
CHIKANERE 9
CHIKANERI 9
CHIMPANSE 9
CHOKBØLGE 9
CHOKOKAGE 9
CHOKOLADE 9
CHOKSTART 9
COPYRIGHT 9
CORNICHON 9
CRASHTEST 9
DEHYDRERE 9
DEJLIGHED 9
DERHJEMAD 9
DERHJEMME 9
DETACHERE 9
DIREKTHED 9
DISPACHØR 9
DRAPHAVRE 9
DUNHAMMER 9
DVÆRGHØNE 9
DYGTIGHED 9
DØDSHJÆLP 9
DØRHAMMER 9
ELITEHOLD 9
ENCHILADA 9
ENKELTHED 9
ENTRECHAT 9
EUROCHECK 9
FAGLIGHED 9
FALDHØJDE 9
FASANHANE 9
FASANHØNE 9
FASTHOLDE 9
FELTHERRE 9
FESTHUMØR 9
FETICHIST 9
FIFFIGHED 9
FINHAKKET 9
FJEDERHAM 9
FLAMMEHAV 9
FLASHBACK 9
FODHVILER 9
FORBEHOLD 9
FOREHOLDE 9
FORHALING 9
FORHAMMER 9
FORHANDLE 9
FORHASTET 9
FORHINDRE 9
FORHIPPET 9
FORHUTLET 9
FORHYRING 9
FRANCHISE 9
FREMHOLDE 9
FRIHANDEL 9
FRUGTHAVE 9
FUGLEHOLD 9
FYRSTEHUS 9
FÆLLESHUS 9
FÆNGHÆTTE 9
FÆRDIGHED 9
FÆRDIGHUS 9
FØRERHOLD 9
FØRERHUND 9
FØRLIGHED 9
GARDERHUE 9
GARDERHØJ 9
GASHOLDIG 9
GAVEHUMØR 9
GHANESISK 9
GIFTIGHED 9
GIGAHERTZ 9
GLATHÅRET 9
GODFATHER 9
GREYHOUND 9
GRUSOMHED 9
GRÆSHOPPE 9
GRØDHOVED 9
GULDHAVRE 9
GULDHVEPS 9
GULDHÅRET 9
GUMMIHJUL 9
GYNGEHEST 9
GÅPÅHUMØR 9
IHJELBIDE 9
ILTHOLDIG 9
INDEHAVER 9
INDEHOLDE 9
INDERHAVN 9
INDHANDLE 9
INDHOPPER 9
INDHULING 9
INHALATOR 9
INHIBITOR 9
INHOMOGEN 9
JANITSHAR 9
JIHADISME 9
JOCKEYHUE 9
JØDEHARPE 9
KACHERING 9
KARLJOHAN 9
KASAKHISK 9
KATTEHALE 9
KEDSOMHED 9
KILOHERTZ 9
KIRTELHÅR 9
KLODSHANS 9
KLYNGEHUS 9
KNALDHÅRD 9
KOPHOLDER 9
KORTHALET 9
KORTHÅRET 9
KOSHERRET 9
KRIGSHELT 9
KRONHJORT 9
KRYKHUSAR 9
KULHOLDIG 9
KULHYDRAT 9
KULTURHUS 9
KUROPHOLD 9
KVAJHOVED 9
KÆRLIGHED 9
KØDHAKKER 9
KØDHAMMER 9
KØLHALING 9
LAGERCHEF 9
LANDSHOLD 9
LANGHALET 9
LANGHÅRET 9
LEJLIGHED 9
LENSHERRE 9
LERHOLDIG 9
LESOTHISK 9
LIEBHAVER 9
LIGGEHØNE 9
LOFTHØJDE 9
LUMMERHED 9
LYKKEHJUL 9
LYNCHNING 9
LYNHURTIG 9
LYSTYACHT 9
LÆGEHJÆLP 9
LÆGTEHEGN 9
LÆNKEHUND 9
LØNSOMHED 9
MACCHIATO 9
MACHOMAND 9
MAGTHAVER 9
MANDEHØRM 9
MARIEHØNE 9
MARIHUANA 9
MASKINHUS 9
MASOCHIST 9
MATCHNING 9
MATCHRACE 9
MEGAHERTZ 9
MIDDELHØJ 9
MIKROCHIP 9
MILKSHAKE 9
MISHANDLE 9
MOHIKANER 9
MORGENHÅR 9
MORSOMHED 9
MOUSTACHE 9
MUJAHEDIN 9
MUNDHARPE 9
MYNDIGHED 9
MÆLKEHVID 9
MØDREHJEM 9
MØLLEHJUL 9
MØNTENHED 9
MØRKHUDET 9
MØRKHÅRET 9
MÅLEENHED 9
NABOHJÆLP 9
NACHSPIEL 9
NEDHALING 9
NEDRIGHED 9
NIHILISME 9
NYHEDSAPP 9
NYTTEHAVE 9
NÆSVISHED 9
OKSEHOVED 9
OLIESHEIK 9
OMHYLLING 9
OPHAVSRET 9
OPHEDNING 9
OPHOBNING 9
OPHUGNING 9
OPHÆVELSE 9
OPHØJELSE 9
OPHØJNING 9
OPIUMHULE 9
ORDHOLDEN 9
OVERHALER 9
OVERHEDET 9
OVERHOLDE 9
OVERHOVED 9
OVERHÆLDE 9
OVERHÆNGT 9
OVERHØRIG 9
PANAMAHAT 9
PANDEHULE 9
PANTHAVER 9
PARCELHUS 9
PARTHAVER 9
PASTICHØR 9
PATCHOULI 9
PATCHWORK 9
PENTHOUSE 9
PERLEHVID 9
PERLEHØNE 9
PIBEHOVED 9
PIKHAMMER 9
PIKKELHUE 9
PITCHPINE 9
PJATHOVED 9
PLADSHUND 9
PLEJEHJEM 9
POINTHØST 9
PUDSIGHED 9
PUNCHLINE 9
PUTTEHØNE 9
PØLSEHORN 9
PÅGÅENHED 9
RAFTEHEGN 9
REJSEHOLD 9
RESEARCHE 9
RETHAVERI 9
RETOUCHØR 9
RETSHJÆLP 9
RETTIGHED 9
RHESUSABE 9
RHINSKVIN 9
RIDDERHAT 9
RIGHOLDIG 9
RIGSENHED 9
RIGTIGHED 9
RODEHOVED 9
ROTTEHALE 9
RÅDHUSVIN 9
RÅDSHERRE 9
SALGSCHEF 9
SALTHORST 9
SAMHANDEL 9
SANDHVEPS 9
SANKTHANS 9
SCHATTERE 9
SCHILLING 9
SCHNAUZER 9
SCHNITZEL 9
SCHWEIZER 9
SEJRHERRE 9
SELVHJÆLP 9
SENEHINDE 9
SENGEHEST 9
SHAGTOBAK 9
SHANGHAJE 9
SHAREWARE 9
SHIBBOLET 9
SHIFTTAST 9
SHITSTORM 9
SIDEHOVED 9
SIDEHÆNGT 9
SIKAHJORT 9
SIKKERHED 9
SILKEHALE 9
SJOFELHED 9
SKIHOPPER 9
SKOLEHJEM 9
SKOVHUGST 9
SKOVLHJUL 9
SKRIGHALS 9
SKRUBHØVL 9
SKRUKHØNE 9
SKRÅLHALS 9
SKØDEHUND 9
SKØJTEHAL 9
SLAGTEHAL 9
SLAGTEHUS 9
SLIMHINDE 9
SLÆDEHUND 9
SMÅLIGHED 9
SNEGLEHUS 9
SNOTHVALP 9
SOMMERHUS 9
SORTHÅRET 9
SPAGHETTI 9
SPIDSHUND 9
SPINDEHØR 9
SPORTSHAL 9
SPOTLIGHT 9
SPURVEHØG 9
SPYDIGHED 9
SPÆKHØKER 9
SPÆNDHOLT 9
STABSCHEF 9
STADIGHED 9
STAMHERRE 9
STATSCHEF 9
STILETHÆL 9
STUMPHALE 9
STÅLHJELM 9
SUPERHELT 9
SVALEHALE 9
SVANEHALS 9
SVEJSHUND 9
SVENSKHED 9
SVINEHELD 9
SVINEHOLD 9
SVINEHUND 9
SVINGHJUL 9
SVØMMEHAL 9
SVØMMEHUD 9
SØHØJLAND 9
TAGUDHÆNG 9
TAPPERHED 9
TEGLHÆNGT 9
THAISILKE 9
THISTEDBO 9
TIDEHVERV 9
TILHVISKE 9
TILHÆNGER 9
TIMESHARE 9
TJØRNEHÆK 9
TOHOVEDET 9
TOMHÆNDET 9
TONEHOVED 9
TOUCHDOWN 9
TOVHOLDER 9
TRANCHERE 9
TREHJULET 9
TUDEHOVED 9
TYNDHUDET 9
TYNDHÅRET 9
TYPEENHED 9
TÆSKEHOLD 9
UAFHENTET 9
UAFHÆNGIG 9
UARTIGHED 9
UBEHÆFTET 9
UBEHÆNDIG 9
UBEHØVLET 9
UDHAMRING 9
UDHUGNING 9
UDHUNGRET 9
UDHÆVELSE 9
UDHÆVNING 9
UHJÆLPSOM 9
UHUMSKHED 9
UHYGGELIG 9
UHÆDERLIG 9
UMÅDEHOLD 9
UNDERHOLD 9
UNDERHÅND 9
UOPHØRLIG 9
UROHÆRGET 9
UROLIGHED 9
UVIDENHED 9
VAJSENHUS 9
VANDREHAL 9
VANHELLIG 9
VENDEHALS 9
VENLIGHED 9
VIKKEHALM 9
VILLIGHED 9
VINDHARPE 9
VINHANDEL 9
VINKELHUS 9
VITTIGHED 9
VÆGTENHED 9
VÆRDIGHED 9
VÆRNSCHEF 9
VÆSELHALE 9
XANTHIPPE 9
ZINKHVIDT 9
ÆGGEHOVED 9
ÆGGEHVIDE 9
ÆOLSHARPE 9
ØJENHØJDE 9
ØREHÆNGER 9
ØSTERSHAT 9
ÅNDLØSHED 9
ÅNDRIGHED 9
ÅRHUNDRED 9

Ord med H inde i ordet på 10 bogstaver

465 ord på 10 bogstaver
Ord Bogstaver
ABSTRAHERE 10
AFGANGSHAL 10
AFHANDLING 10
AFHASPNING 10
AFHENTNING 10
AFHJEMLING 10
AFHOLDELSE 10
AFHOLDENDE 10
AFHÆNDELSE 10
AFHÆRDNING 10
AFHØSTNING 10
AFMARCHERE 10
AFTERSHAVE 10
AHISTORISK 10
AHORNSIRUP 10
AKILLESHÆL 10
ALKOHOLFRI 10
ALKOHOLISK 10
ALKOHOLIST 10
ALLERHELST 10
ALLERHØJST 10
ALSIDIGHED 10
ALVIDENHED 10
ANDENHÅNDS 10
ANHOLDELSE 10
ANKOMSTHAL 10
ARABERHEST 10
BARHOVEDET 10
BARNEHOVED 10
BARTHIANER 10
BARTHIANSK 10
BEACHBUGGY 10
BEGIVENHED 10
BEHAGESYGE 10
BEHANDLING 10
BEHANDSKET 10
BEHOLDNING 10
BEHÆFTELSE 10
BEKENDTHED 10
BENCHMARKE 10
BESTEMTHED 10
BETAGETHED 10
BEVIDSTHED 10
BEVÅGENHED 10
BINDEHINDE 10
BLASERTHED 10
BLINDEHJEM 10
BLINKHINDE 10
BOGHANDLER 10
BOGHOLDERI 10
BORNHOLMER 10
BORNHOLMSK 10
BRANDHJELM 10
BRATSCHIST 10
BRUSCHETTA 10
BRUSENICHE 10
BUTIKSCHEF 10
BÆNKHAMMER 10
BØNHØRELSE 10
BØRNECHECK 10
BØRNEHØJDE 10
CHAISELONG 10
CHAMPIGNON 10
CHAMPIONAT 10
CHANGEMENT 10
CHARCUTERI 10
CHARDONNAY 10
CHARLESTON 10
CHARTERFLY 10
CHARTREUSE 10
CHAUVINIST 10
CHECKPOINT 10
CHEESECAKE 10
CHEFTRÆNER 10
CHEFØKONOM 10
CHIFRERING 10
CHILIPASTA 10
CHILIPEBER 10
CHINCHILLA 10
CHOKOCREME 10
CHOKSTARTE 10
CITYSHORTS 10
CYKELHJELM 10
DAMPHAMMER 10
DECHIFRERE 10
DERHENIMOD 10
DISHARMONI 10
DISTRAHERE 10
DOBBELTHED 10
DOBBELTHUS 10
DRISTIGHED 10
DRIVHUSGAS 10
DRÆBERHVAL 10
DRÆGTIGHED 10
DURUMHVEDE 10
DYREHANDEL 10
DØDELIGHED 10
DØRHÆNGSEL 10
EFTERHÆNGT 10
EGENHÆNDIG 10
EKSTRAHERE 10
ELEFANTHUE 10
ELEMENTHUS 10
ELENDIGHED 10
ELLØBEHJUL 10
EMBOUCHURE 10
ENEHERSKER 10
ENHJØRNING 10
ENMANDSHÆR 10
ERTSHOLDIG 10
ETPLANSHUS 10
FAHRENHEIT 10
FASTHOLDER 10
FEDTHOLDIG 10
FESTLIGHED 10
FETICHISME 10
FIREHJULET 10
FIREHÆNDIG 10
FJENDEHÅND 10
FLASKEHALS 10
FLYGELHORN 10
FLYVEHAVRE 10
FLÆKHAMMER 10
FODERENHED 10
FORBEHOLDE 10
FORHANDLER 10
FORHERLIGE 10
FORHUDNING 10
FORHØJELSE 10
FORHØJNING 10
FORHÅBNING 10
FORHÅNELSE 10
FORLADTHED 10
FORMÅENHED 10
FREDHELLIG 10
FREMMEDHAD 10
FRITIDSHUS 10
FØRSTEHOLD 10
GADEHJØRNE 10
GALHOVEDET 10
GARDEHUSAR 10
GASLIGHTER 10
GEHEJMERÅD 10
GENHUSNING 10
GLASHVARRE 10
GLOSEHÆFTE 10
GODHJERTET 10
GRAHAMSMEL 10
GRAVEHVEPS 10
GRINDEHVAL 10
GRÆNSEHEGN 10
GRØNTHØSTE 10
GUMMICHECK 10
ILTINDHOLD 10
INDHAKNING 10
INDHEGNING 10
INDHUGNING 10
INDHYLLING 10
INHALATION 10
INHALERING 10
INHIBITION 10
INKOHÆRENS 10
INKOHÆRENT 10
JANUSHOVED 10
JERNHOLDIG 10
JOHANNITER 10
JUNIORCHEF 10
JUNIORHOLD 10
KALKHOLDIG 10
KEJTHÅNDET 10
KLAPHAMMER 10
KLIPPEHULE 10
KNALDHYTTE 10
KNALDHÆTTE 10
KOCHENILLE 10
KOHLBLYANT 10
KOLONIHAVE 10
KONCERTHUS 10
KONTOHAVER 10
KONTORCHEF 10
KONTORHOLD 10
KONTRAHENT 10
KONTRAHERE 10
KORTHALSET 10
KORTHORNET 10
KOSTBARHED 10
KRIDTHUSET 10
KRIGSHERRE 10
KRIGSHUMØR 10
KRISEHJÆLP 10
KRISTENHED 10
KRYDSHVÆLV 10
KRÆMMERHUS 10
KULTURCHOK 10
KUPONHÆFTE 10
KÆLDERHALS 10
KØKKENCHEF 10
KØKKENHAVE 10
KØLERHJELM 10
KØNSHORMON 10
LADYSHAVER 10
LANDHANDEL 10
LANGHALSET 10
LIEBHAVERI 10
LOBHUDLING 10
LOVHJEMLET 10
LOVHJEMMEL 10
LUMMERHEDE 10
LUNGEHINDE 10
LUTHERANER 10
LUTHERANSK 10
LYSEHOLDER 10
LYSMANCHET 10
LØBETIGHTS 10
MALMHOLDIG 10
MALTWHISKY 10
MANCHURISK 10
MANDHAFTIG 10
MANDSHØJDE 10
MANILAHAMP 10
MARASCHINO 10
MASKINCHEF 10
MASOCHISME 10
MEDHJÆLPER 10
MELLEMHÅND 10
MESSEHAGEL 10
MESTERHOLD 10
MIDDELHØST 10
MIKROFICHE 10
MISFORHOLD 10
MISHANDLER 10
MISKUNDHED 10
MOBILEHOME 10
MONSTERHIT 10
MONTAGEHAL 10
MOTORHJELM 10
MUNDHUGGES 10
MUSKELHUND 10
MØDREHJÆLP 10
MÅDEHOLDEN 10
NAZIHILSEN 10
NONCHALANT 10
NUSSEHOVED 10
NYHEDSBREV 10
NÆRGÅENHED 10
NÆSTHØJEST 10
OLIEHOLDIG 10
OMHYGGELIG 10
ONEMANSHOW 10
OPFARENHED 10
OPGIVENHED 10
OPHAVSMAND 10
OPHIDSELSE 10
OPHÆNGNING 10
OPMARCHERE 10
OPRETHOLDE 10
OVERHALING 10
OVERHØJHED 10
OVERHØRING 10
OVEROPHEDE 10
PARASOLHAT 10
PARFORHOLD 10
PASTICHERE 10
PERLEHUMØR 10
PLANETHJUL 10
PLATEAUHÆL 10
POKKENHOLT 10
POLITIHUND 10
POLYHISTOR 10
PROHIBITIV 10
PRÆRIEHUND 10
PUDDELHUND 10
PUKKELHVAL 10
PULVERHEKS 10
PYLREHOVED 10
PYRSCHJAGT 10
PÅHOLDENDE 10
REDELIGHED 10
REJSECHECK 10
RENHJERTET 10
RESEARCHER 10
RETOUCHERE 10
RETSHANDEL 10
REVANCHERE 10
REVANCHIST 10
ROLLEHÆFTE 10
RUNDHÅNDET 10
RYGEHEROIN 10
RYGHVIRVEL 10
RØDHOVEDET 10
SAFTHOLDIG 10
SAGFORHOLD 10
SALATHOVED 10
SALONFÆHIG 10
SALTHOLDIG 10
SAMHØRENDE 10
SAMMENHOBE 10
SAMMENHOLD 10
SAMMENHÆNG 10
SCHEDULERE 10
SCHERZANDO 10
SCHWEIZISK 10
SCREENSHOT 10
SECONDHAND 10
SELVHENTER 10
SENIORCHEF 10
SENIORHOLD 10
SEXCHIKANE 10
SEYCHELLER 10
SHAMANISME 10
SHAMPONERE 10
SHEIKDØMME 10
SHELTERDÆK 10
SHETLANDSK 10
SHETLÆNDER 10
SHIAMUSLIM 10
SHINTOISME 10
SHISHKEBAB 10
SHORTLISTE 10
SHORTPASSE 10
SHOWMASTER 10
SHUTTLEBUS 10
SIGNALHORN 10
SIGTBARHED 10
SJÆLDENHED 10
SKABEHOVED 10
SKARREHØVL 10
SKEDEHINDE 10
SKIFTEHOLD 10
SKILDERHUS 10
SKINHELLIG 10
SKOVHUGGER 10
SKRUBHØVLE 10
SKYLDIGHED 10
SKÆNDIGHED 10
SKÆREHOVED 10
SLIBRIGHED 10
SMAGLØSHED 10
SMARTPHONE 10
SMUDSIGHED 10
SMØLEHOVED 10
SNEKKEHJUL 10
SNOHALEABE 10
SNURRIGHED 10
SOCIALCHEF 10
SOVEHJERTE 10
SPORTSHELT 10
SPOTHANDEL 10
SPREDEHAGL 10
SPÆKHUGGER 10
STARTHJÆLP 10
STATHOLDER 10
STEAKHOUSE 10
STENHUGGER 10
STILEHÆFTE 10
STJERTHAGE 10
STOFLIGHED 10
STORHERTUG 10
STORHJERNE 10
STRIDHÅRET 10
STRIDIGHED 10
STRITHÅRET 10
STYLESHEET 10
STYRTHJELM 10
SUBTRAHEND 10
SUBTRAHERE 10
SWEATSHIRT 10
SYNSHÆMMET 10
SYREHOLDIG 10
SYTILBEHØR 10
SÆBEHOLDIG 10
SÆREGENHED 10
SØLVHOLDIG 10
TACHISTISK 10
TAKTLØSHED 10
TALEHÆMMET 10
TEATERCHEF 10
TECHGIGANT 10
TELTHOLDER 10
THAILANDSK 10
THAILÆNDER 10
THAITRUSSE 10
THOMISTISK 10
TILHUGNING 10
TILHYLNING 10
TOMHJERNET 10
TOMHOVEDET 10
TOPLANSHUS 10
TORSHAMMER 10
TOSSEHOVED 10
TOTALOPHØR 10
TOUCHERING 10
TRAFIKHAVN 10
TRANHOLDIG 10
TRANSITHAL 10
TREDJEHOLD 10
TREENIGHED 10
TRENCHCOAT 10
TROHJERTET 10
TROHJERTIG 10
TRONHIMMEL 10
TROPEHJELM 10
TROSFRIHED 10
TUNGHØRHED 10
TURISTCHEF 10
TUSCHERING 10
TUSKHANDEL 10
TVEHOVEDET 10
TVISTIGHED 10
TYKHOVEDET 10
TYROLERHAT 10
TØFFELHELT 10
TØRKEHJÆLP 10
TØRREHJELM 10
TØRSHAMPOO 10
TÅBELIGHED 10
UBEHAGELIG 10
UBEHANDLET 10
UBEHERSKET 10
UBUNDETHED 10
UBØNHØRLIG 10
UDEERHVERV 10
UDHOLDELIG 10
UDHOLDENDE 10
UDHUNGRING 10
UDHÆNGENDE 10
UDHÆNGNING 10
UDUELIGHED 10
UHARMONISK 10
UHELDIGVIS 10
UHISTORISK 10
UHJÆLPELIG 10
UHYRLIGHED 10
ULEJLIGHED 10
ULOVLIGHED 10
UNDERHOLDE 10
URIGTIGHED 10
URØRLIGHED 10
USIKKERHED 10
VANDHOLDIG 10
VANDREHJEM 10
VANHELLIGE 10
VELHAVENDE 10
VERDENSHAV 10
VESSELHORN 10
VIKKEHAVRE 10
VINDHJØRNE 10
VINHANDLER 10
VINKELHAGE 10
VINTERHAVE 10
VIOLINHALS 10
VIRKSOMHED 10
VISIRHJELM 10
VOGTERHUND 10
VOLDSOMHED 10
VÅBENHJÆLP 10
VÅBENHVILE 10
WHITEBOARD 10
YDERLIGHED 10
YNKELIGHED 10
ÆGTEHUSTRU 10
ÆLDRECHECK 10
ÆRKEHERTUG 10
ÅNDELIGHED 10
ÅNDFULDHED 10

Ord med H inde i ordet på 11 bogstaver

405 ord på 11 bogstaver
Ord Bogstaver
AFHJÆLPNING 11
AFHOLDENHED 11
AFHOLDSMAND 11
AFHÆNGIGHED 11
AFSINDIGHED 11
AKUTHJÆLPER 11
ALKOHOLIKER 11
ALKOHOLISME 11
ALLERHØJEST 11
AMAGERHYLDE 11
ANDELSHAVER 11
APPELSINHUD 11
ARBEJDSHEST 11
ATHENIENSER 11
ATTACHERING 11
AUKTIONSHUS 11
BADEFORHÆNG 11
BARMHJERTIG 11
BEACHVOLLEY 11
BEHANDLELIG 11
BEHAVIORIST 11
BEHERSKELSE 11
BEHJÆLPELIG 11
BEHÆNDIGHED 11
BELIGGENHED 11
BESKEDENHED 11
BEVISLIGHED 11
BILHARZIOSE 11
BJÆLKEHOVED 11
BLADHANDLER 11
BLANCHERING 11
BLANKOCHECK 11
BLØDHJERTET 11
BLÅHVILLING 11
BOGHVEDEMEL 11
BORDLIGHTER 11
BRAHMANISME 11
BRANCHEFOLK 11
BRANDFORHØR 11
BRANDHÆRGET 11
BROKKEHOVED 11
BRYGGERHEST 11
BRYSTHOLDER 11
BRØSTHOLDEN 11
BUDDHISTISK 11
BUSCHAUFFØR 11
BYTTEHANDEL 11
CACHEMEMORY 11
CHALOTTELØG 11
CHARMETROLD 11
CHAUVINISME 11
CHECKRYTTER 11
CHEERLEADER 11
CHEFIDEOLOG 11
CHEFSERGENT 11
CHERRYTOMAT 11
CHEVALERESK 11
CHILLFAKTOR 11
CHIPPENDALE 11
CHOKRAPPORT 11
CHRISTIANIT 11
CLIFFHANGER 11
DAGHOSPITAL 11
DAGHØJSKOLE 11
DEHYDRERING 11
DERHENNEFRA 11
DETACHEMENT 11
DETACHERING 11
DISTRAHERET 11
DOBBELTHAGE 11
DUMMERHOVED 11
DYREHANDLER 11
DØDHAMRENDE 11
DØDSSTIVHED 11
ECHAUFFERET 11
EFTERHÅNDEN 11
ELEKTROCHOK 11
ENETAGESHUS 11
ENHEDSSKOLE 11
ERHVERVELSE 11
ERHVERVSLIV 11
ESKADRECHEF 11
FARVEHANDEL 11
FARVEÆGTHED 11
FASHIONABEL 11
FATTIGHJÆLP 11
FEDTHALEFÅR 11
FINURLIGHED 11
FISKEHANDEL 11
FISKERIHAVN 11
FJOLLEHOVED 11
FJUMREHOVED 11
FLADHOVEDET 11
FODBOLDHOLD 11
FORBEHANDLE 11
FORBEHOLDEN 11
FOREHAVENDE 11
FORHANDLING 11
FORHEKSELSE 11
FORHINDRING 11
FORHIPPELSE 11
FORHISTORIE 11
FORHOLDSORD 11
FORHOLDSTAL 11
FORHOLDSVIS 11
FORHÆRDELSE 11
FORHÅNDSLÅN 11
FORLEGENHED 11
FORMALDEHYD 11
FORNØDENHED 11
FOSTERHINDE 11
FOTOHANDLER 11
FRANCHISING 11
FREDHELLIGE 11
FREMHÆVELSE 11
FREMHÆVNING 11
FRIHEDSGODE 11
FRIHEDSHELT 11
FRIHEDSKAMP 11
FRIHOLDELSE 11
FRIMENIGHED 11
FRISKHAKKET 11
FRITIDSHJEM 11
FULDHJERTET 11
FÆDRENEHJEM 11
FØRSTEHJÆLP 11
FØRSTEHÅNDS 11
GADEHANDLER 11
GALGENHUMOR 11
GARDERHØJDE 11
GASBEHOLDER 11
GEJSTLIGHED 11
GENNEMHEGLE 11
GENNEMHULLE 11
GENSIDIGHED 11
GHETTOISERE 11
GHOSTWRITER 11
GODGØRENHED 11
GODTROENHED 11
GRAHAMSBRØD 11
GROFTHAKKET 11
GRØNTHANDEL 11
GRØNTHØSTER 11
GUDHENGIVEN 11
GUDSFORHOLD 11
GÅRDHAVEHUS 11
IHUKOMMELSE 11
IHÆNDEHAVER 11
INDHANDLING 11
INDHENTELSE 11
INDHENTNING 11
INDHOLDSLØS 11
INDHOLDSRIG 11
INDHÆFTNING 11
INDHØSTNING 11
INDLADENHED 11
INDMARCHERE 11
INHABILITET 11
INHUMANITET 11
INSEKTHOTEL 11
INSULINCHOK 11
JERNHELBRED 11
JIHADISTISK 11
JOMFRUHINDE 11
JOURHAVENDE 11
KAMMERHERRE 11
KARABINHAGE 11
KISELHOLDIG 11
KLAMPHUGGER 11
KLARHJERNET 11
KLARHOVEDET 11
KLYNKEHOVED 11
KLÆBEHJERNE 11
KLØFTHAMMER 11
KNOKKELHÅND 11
KOLONIHERRE 11
KONCERNCHEF 11
KORNHANDLER 11
KRIGSHÆRGET 11
KRILLEHOSTE 11
KRYDSFORHØR 11
KUNSTHANDEL 11
KVINDEHADER 11
KØBENHAVNER 11
KØBENHAVNSK 11
KØKKENNICHE 11
LANGERHANSK 11
LEKTIEHJÆLP 11
LEVEFORHOLD 11
LICENSHAVER 11
LIDERLIGHED 11
LIGEGLADHED 11
LIGHEDSTEGN 11
LIGUSTERHÆK 11
LILLEHJERNE 11
LITORINAHAV 11
LUDBEHANDLE 11
LUKSUSHOTEL 11
LUSESHAMPOO 11
LYKSALIGHED 11
LYNGHONNING 11
LÆGTEHAMMER 11
LØJERLIGHED 11
MACHOKULTUR 11
MAGTFORHOLD 11
MANCHETKNAP 11
MANDSHJERTE 11
MATCHFIXING 11
MATCHRACING 11
MATCHVINDER 11
MEDLIDENHED 11
MENNESKEHED 11
MERCHANDISE 11
METALHOLDIG 11
MIDDELHØJDE 11
MINDELIGHED 11
MISHANDLING 11
MISLIGHOLDE 11
MISSIONSHUS 11
MODEHANDLER 11
MOSKUSHJORT 11
MUHAMEDANER 11
MUHAMEDANSK 11
MUNDHUGGERI 11
MURERHAMMER 11
MÆNGDEENHED 11
NATTEHIMMEL 11
NEDHÆNGENDE 11
NEDLADENHED 11
NIHILISTISK 11
NONCHALANCE 11
NYERHVERVET 11
NÆRHOSPITAL 11
NÆRTAGENHED 11
NÆSTENUHELD 11
NØDHOSPITAL 11
OFFICERSHÆL 11
OPHJÆLPNING 11
OPHOLDSSTED 11
OPHOLDSSTUE 11
OPHOLDSVEJR 11
OSTEHANDLER 11
OTHELLOKAGE 11
OVERHEDNING 11
OVERHOVEDET 11
PANHELLENSK 11
PARISERHJUL 11
PARTSHØRING 11
PATENTHAVER 11
PINDEHUGGER 11
PJOKKEHOVED 11
PLIGTHUGGER 11
POINTLIGHED 11
POLYHISTORI 11
PORTECHAISE 11
POWERSHOPPE 11
PRODUKTCHEF 11
PROGRAMCHEF 11
PRÆMIEWHIST 11
PSEUDONYHED 11
PUNCHEBOLLE 11
PURPURHEJRE 11
PYRRHUSSEJR 11
PYTHAGORÆER 11
PÅHOLDENHED 11
PÅHÆNGSVOGN 11
REALITYSHOW 11
RENHOLDELSE 11
RENHOLDNING 11
RESERVEHJUL 11
RETHAVERISK 11
RETTROENHED 11
REVANCHISME 11
RHEINLÆNDER 11
RUNDHOVEDET 11
SACHERTÆRTE 11
SAMMENHOLDE 11
SCHATTERING 11
SCHÆCHTNING 11
SCHÆFERHUND 11
SELVERHVERV 11
SELVHJULPEN 11
SEVÆRDIGHED 11
SEYCHELLISK 11
SIGHTSEEING 11
SJOKKEHOVED 11
SJÆLSRENHED 11
SKIHOPBAKKE 11
SKUESPILHUS 11
SKYTSHELGEN 11
SKÆVHOVEDET 11
SLADDERHANK 11
SLAGTERHUND 11
SLANGEHOVED 11
SLAVEHANDEL 11
SLAVEWHISKY 11
SLUDREHOVED 11
SNAKKEHOVED 11
SNYDEHELDIG 11
SNYLTEHVEPS 11
SNØVLEHOVED 11
SOCIALHJÆLP 11
SOKKEHOLDER 11
SORTHOVEDET 11
SPEDALSKHED 11
SPEJDERHAGL 11
SPIDSHAMMER 11
SPRÆNGHOVED 11
STADEHOLDER 11
STANDHAFTIG 11
STENHUGGERI 11
STOCKHOLMER 11
STOCKHOLMSK 11
STRAFFRIHED 11
STRANDHUGST 11
STRUBEHOSTE 11
STRUBEHOVED 11
STRØGHANDEL 11
STUDEHANDEL 11
STØJHELVEDE 11
SURHEDSGRAD 11
SVAGELIGHED 11
SVINEHELDIG 11
SVOVLHOLDIG 11
SYGEHJÆLPER 11
SYNTHESIZER 11
SÆRBEHANDLE 11
SÆRDELESHED 11
SØJLEHELGEN 11
SØMANDSHJEM 11
TANKELØSHED 11
TARVELIGHED 11
TECHNOMUSIK 11
TEMPELHERRE 11
TERRASSEHUS 11
TILHØRIGHED 11
TIMECHARTER 11
TJÆREHOLDIG 11
TOBAKSHOSTE 11
TOMANDSHÅND 11
TOPHEMMELIG 11
TOPHÆNGSLET 11
TORSKEHOVED 11
TOUCHSCREEN 11
TRAFIKUHELD 11
TRANCHERING 11
TROMMEHINDE 11
TVETYDIGHED 11
TÅLMODIGHED 11
UBEHJÆLPSOM 11
UDHOLDENHED 11
UDLÆNDIGHED 11
UDØDELIGHED 11
UENDELIGHED 11
UERHOLDELIG 11
UFORMUENHED 11
UFORMÅENHED 11
UHYGIEJNISK 11
UHØJTIDELIG 11
UHÅNDTERLIG 11
ULTRAHURTIG 11
UMÅDEHOLDEN 11
UNDERHANDLE 11
UNDERHOLDER 11
UNDERHÅNDEN 11
UNGDOMSHJEM 11
UOPHOLDELIG 11
URIMELIGHED 11
USKYLDIGHED 11
USKYLDSHVID 11
UUDHOLDELIG 11
VAGTHAVENDE 11
VALDHORNIST 11
VARMHJERTET 11
VEDERHÆFTIG 11
VEDHOLDENDE 11
VEDHÆFTNING 11
VEDHÆNGENDE 11
VEDLIGEHOLD 11
VEJRFORHOLD 11
VELBEHOLDEN 11
VELBÅRENHED 11
VELGØRENHED 11
VELTALENHED 11
VELUDHVILET 11
VENSTREHÅND 11
VILDTHANDEL 11
VINTERHAVRE 11
VIRKELIGHED 11
VOLDELIGHED 11
VOLDSHÆRGET 11
VRØVLEHOVED 11
VÆKSTHORMON 11
WELTSCHMERZ 11
ZENBUDDHIST 11
ÆRGERRIGHED 11
ÆRVÆRDIGHED 11
ÆTYLALKOHOL 11
ØKSNEHANDEL 11
ØLANDSHVEDE 11
ÅBENHJERTET 11
ÅBENHJERTIG 11
ÅNDSSVAGHED 11
AARHUSIANER 11
AARHUSIANSK 11

Ord med H inde i ordet på 12 bogstaver

305 ord på 12 bogstaver
Ord Bogstaver
ABSTRAHERING 12
AFSKYELIGHED 12
AHAOPLEVELSE 12
ANPARTSHAVER 12
ANTIHISTAMIN 12
ATHENIENSISK 12
AUTOOPHUGGER 12
BANGLADESHER 12
BARNAGTIGHED 12
BARTHIANISME 12
BEHAGELIGHED 12
BEHAVIORISME 12
BENCHMARKING 12
BESKAFFENHED 12
BESSERMACHEN 12
BESVÆRLIGHED 12
BIBEHOLDELSE 12
BILLEDHUGGER 12
BLUFÆRDIGHED 12
BOGHVEDEGRØD 12
BOKSEHANDSKE 12
BOKSERSHORTS 12
BORNHOLMERUR 12
BRANCHEKENDT 12
BRATSCHNØGLE 12
BREITSCHWANZ 12
BRÆNDEHUGGER 12
BUTIKSHANDEL 12
BYGGEBRANCHE 12
BYTTEFORHOLD 12
CHANCERYTTER 12
CHAPTALISERE 12
CHARLATANERI 12
CHARTERFERIE 12
CHARTERREJSE 12
CHECKRYTTERI 12
CHEERLEADING 12
CHEESEBURGER 12
CHEFDESIGNER 12
CHEFREDAKTØR 12
CHEFSEKRETÆR 12
CHIFFONNIERE 12
CHOKOLADEBAR 12
CHOKTILSTAND 12
CIGARHANDLER 12
CYKELHANDLER 12
DATABEHANDLE 12
DECHIFRERBAR 12
DECHIFRERING 12
DEHUMANISERE 12
DERHJEMMEFRA 12
DETAILHANDEL 12
DISHARMONERE 12
DISHARMONISK 12
DISTRAHERING 12
DYBSINDIGHED 12
DØDNINGEHÅND 12
DÅBSHANDLING 12
ENDRÆGTIGHED 12
ENEINDEHAVER 12
ENFAMILIEHUS 12
ERHVERVSEVNE 12
ERHVERVSMAND 12
EVINDELIGHED 12
FARVEHANDLER 12
FASTHOLDELSE 12
FEJLBEHANDLE 12
FEJLBEHÆFTET 12
FEJLHUSKNING 12
FESTLIGHOLDE 12
FETICHDYRKER 12
FETICHISTISK 12
FIGHTERVILJE 12
FILHARMONISK 12
FINHOLDIGHED 12
FISKEHANDLER 12
FJENDTLIGHED 12
FLADEINDHOLD 12
FLAMMEHÆMMER 12
FOLKESUNDHED 12
FORHISTORISK 12
FORHÅBENTLIG 12
FORKÆRLIGHED 12
FORRETTIGHED 12
FORSVARSCHEF 12
FORUDSEENHED 12
FREMFUSENHED 12
FREMHOLDELSE 12
FREMMEDHADER 12
FREMMEDHADSK 12
FRIHEDSSTRAF 12
FRUGTHANDLER 12
FUGLEHANDLER 12
FØDSELSHJÆLP 12
GENFORHANDLE 12
GENVORDIGHED 12
GREYHOUNDLØB 12
GRÆNSEHANDEL 12
GRØNTHANDLER 12
IMPONERETHED 12
INDEHAVERSKE 12
INDEHOLDELSE 12
INHIBITORISK 12
ISHOCKEYKAMP 12
JOHANNESBRØD 12
JOMFRUHUMMER 12
KABINETSCHEF 12
KAHYTSJOMFRU 12
KAMPHANDLING 12
KASKELOTHVAL 12
KLAMPHUGGERI 12
KLUMMERHOVED 12
KNAPHULSKLØE 12
KOMPAGNICHEF 12
KONTAKTBEHOV 12
KONTANTHJÆLP 12
KONTRACHANCE 12
KONTRAHERING 12
KRYDSFORHØRE 12
KRYDSHVÆLVET 12
KUNSTHANDLER 12
KVARTSHOLDIG 12
KØBENHAVNERI 12
KØNSBEHÅRING 12
LANGTIDSHÆVE 12
LAVENERGIHUS 12
LAVTHÆNGENDE 12
LETSINDIGHED 12
LIGHTPRODUKT 12
LIVMODERHALS 12
LIVSHISTORIE 12
LIVSHOLDNING 12
LOGISTIKCHEF 12
LOVMÆSSIGHED 12
LUTHERANISME 12
LYNCHJUSTITS 12
LØSTHÆNGENDE 12
LÅNEMULIGHED 12
MANGEHOVEDET 12
MANGOCHUTNEY 12
MASOCHISTISK 12
MASSEHYSTERI 12
MEDBYGGERHUS 12
MEDHJÆLPENDE 12
MEDINDEHAVER 12
MENIGHEDSRÅD 12
METALTRÆTHED 12
METYLALKOHOL 12
MIDDAGSHØJDE 12
MODSVARIGHED 12
NAPOLEONSHAT 12
NARKOHANDLER 12
NULENERGIHUS 12
NYHEDSBUREAU 12
NYHEDSGRUPPE 12
NØDVENDIGHED 12
OFFENTLIGHED 12
OMGANGSHØJDE 12
OMSTÆNDIGHED 12
OPHAVSKVINDE 12
OPHAVSRETLIG 12
OPMARCHERING 12
OPMÆRKSOMHED 12
ORDHOLDENHED 12
OVERBÆRENHED 12
OVERDÅDIGHED 12
OVERHOLDELSE 12
OVERHÆLDNING 12
OVERHÆNGENDE 12
PAPPENHEJMER 12
PATRICIERHUS 12
PERSONLIGHED 12
PINDEHUGGERI 12
PLANERHAMMER 12
PRESSEFRIHED 12
PROTOKOLCHEF 12
PRÆHISTORISK 12
PUPPEHYLSTER 12
PYTHAGORÆISK 12
PÅHÆNGSMOTOR 12
PÅTRÆNGENHED 12
RACEHYGIEJNE 12
RASTAFARIHÅR 12
REGNBUEHINDE 12
REHABILITERE 12
REJSEHJEMMEL 12
REKORDHOLDER 12
RETFÆRDIGHED 12
RETOUCHERING 12
RETSHANDLING 12
RETSHISTORIE 12
REVANCHEKAMP 12
RHESUSFAKTOR 12
RICHTERSKALA 12
RIKOCHETTERE 12
ROLLEHAVENDE 12
RUNDHORISONT 12
RUSTBEHANDLE 12
RØDKÅLSHOVED 12
SAGSBEHANDLE 12
SAMSVARIGHED 12
SAMVITTIGHED 12
SANDWICHBRØD 12
SANDWICHMAND 12
SANKTHANSBÅL 12
SANKTHANSDAG 12
SANKTHANSORM 12
SANKTHANSURT 12
SCHALLSTYKKE 12
SCHEDULERING 12
SCHWEIZEROST 12
SELVHÆRDENDE 12
SELVHÆVDELSE 12
SELVHÆVDENDE 12
SHAMPONERING 12
SHETLANDSULD 12
SHIAMUSLIMSK 12
SHORTPASSING 12
SHOWBUSINESS 12
SJÆLSSTORHED 12
SKIBSHANDLER 12
SKINDHANDSKE 12
SKRØBELIGHED 12
SKØNHEDSFEJL 12
SKØNHEDSPLET 12
SKØNHEDSSØVN 12
SLAVEHANDLER 12
SLUDRECHATOL 12
SMÅHANDLENDE 12
SNAKKEHJØRNE 12
SNOHALEBJØRN 12
SOLDATERHJEM 12
SOLHUNGRENDE 12
SOLOHISTORIE 12
SOMMERHALVÅR 12
SPECIALENHED 12
SPØGEFULDHED 12
STAMVÆRTSHUS 12
STEEPLECHASE 12
STEMMELIGHED 12
STRAKSHANDEL 12
STRØMHVIRVEL 12
STUDENTERHUE 12
STUDIEOPHOLD 12
SUBTRAHERING 12
SUKKERHOLDIG 12
SUNDHEDSTEGN 12
SUNDHEDSTJEK 12
SVAGTHØRENDE 12
SVÆRHEDSGRAD 12
SYGEHISTORIE 12
SYNSHANDICAP 12
SYREBEHANDLE 12
SÆRRETTIGHED 12
SØGEHISTORIK 12
TAGLEJLIGHED 12
TAKNEMLIGHED 12
TALEHANDLING 12
TALKSHOWVÆRT 12
THESPISKÆRRE 12
TIDSHORISONT 12
TILBAGEHOLDE 12
TILFÆLDIGHED 12
TILHOLDSSTED 12
TOETAGERSHUS 12
TOFAMILIEHUS 12
TOHOLDSSKIFT 12
TOHÅNDSSVÆRD 12
TOLDBEHANDLE 12
TOMATKETCHUP 12
TOPHASTIGHED 12
TRANCHERKNIV 12
TRIKINHOLDIG 12
TRYKKEFRIHED 12
TRÆTHEDSTEGN 12
TUSCHTEGNING 12
TØMMERHANDEL 12
UAFHJÆLPELIG 12
UAFHÆNGIGHED 12
UBARMHJERTIG 12
UBEHJÆLPELIG 12
UCHARMERENDE 12
UFORBEHOLDEN 12
UFORHOLDSVIS 12
UFORSTÅENHED 12
UHELBREDELIG 12
UNDERHANDLER 12
UVEDERHÆFTIG 12
VALGHANDLING 12
VALGMENIGHED 12
VANSKELIGHED 12
VEDHOLDENHED 12
VEDLIGEHOLDE 12
VELBEHAGELIG 12
VELERHVERVET 12
VENSTREHÆNGT 12
VERDENSNYHED 12
VILDTHANDLER 12
VILJESFRIHED 12
VILKÅRLIGHED 12
VINTERHALVÅR 12
VITTERLIGHED 12
VÆSENTLIGHED 12
VÅBENHANDLER 12
ZENBUDDHISME 12

Ord med H inde i ordet på 13 bogstaver

255 ord på 13 bogstaver
Ord Bogstaver
AFDRAGSFRIHED 13
AGTPÅGIVENHED 13
AKTIVITETSHUS 13
ALDERDOMSHJEM 13
ALKOHOLHOLDIG 13
ALKOHOLISERET 13
ALKOHOLSKADET 13
ALLERHELLIGST 13
ALLERHELVEDES 13
ALMINDELIGHED 13
ANDENBEHANDLE 13
ANDETSTEDSHEN 13
ANTICHAMBRERE 13
APPETITLØSHED 13
ARBEJDSLØSHED 13
ARSENIKHOLDIG 13
BANGLADESHISK 13
BECHAMELSAUCE 13
BEDRØVELIGHED 13
BEHOVSANALYSE 13
BERMUDASHORTS 13
BETÆNKELIGHED 13
BIBELHISTORIE 13
BISTANDSHJÆLP 13
BLOMKÅLSHOVED 13
BORNHOLMERBÅD 13
BORNHOLMSKORT 13
BRANDHÆMMENDE 13
BRUSHUPKURSUS 13
BUSHOLDEPLADS 13
BØRNEHOSPITAL 13
BÅNDSPAGHETTI 13
CHARMEFORLADT 13
CHATEAUBRIAND 13
CHAUVINISTISK 13
CHEFDELEGERET 13
CHEFKONSULENT 13
CHIFFERSKRIFT 13
CHILESALPETER 13
CHOKOLADEKAGE 13
CHOKOLADEMÆLK 13
CYKELANHÆNGER 13
DATASIKKERHED 13
DELELEJLIGHED 13
DERHENHØRENDE 13
DERTILHØRENDE 13
DETAILHANDLER 13
DISTRAHERENDE 13
DOMSFORHANDLE 13
DRIKKEYOGHURT 13
DRIVHUSEFFEKT 13
DRIVHUSPLANTE 13
DØDNINGEHOVED 13
EFTERBEHANDLE 13
EFTERGIVENHED 13
EFTERLADENHED 13
EJERLEJLIGHED 13
ELIZABETHANSK 13
ELSKVÆRDIGHED 13
ENEFORHANDLER 13
ENEHERREDØMME 13
ENEVOLDSHERRE 13
ERHVERVSAKTIV 13
ERKENDTLIGHED 13
ESTABLISHMENT 13
FEINSCHMECKER 13
FEMETAGERSHUS 13
FILHARMONIKER 13
FIREHJULSTRÆK 13
FIRETAGERSHUS 13
FLOTTENHEJMER 13
FLØJLSHANDSKE 13
FOLKEHØJSKOLE 13
FORBEHANDLING 13
FOREKOMMENHED 13
FORHANDLERNET 13
FORHENVÆRENDE 13
FORHERLIGELSE 13
FORHOLDSORDRE 13
FORHOLDSREGEL 13
FORHÅNDSVIDEN 13
FORSKELLIGHED 13
FORÅRSTRÆTHED 13
FREMHERSKENDE 13
FRIHEDSBERØVE 13
FRIHEDSKÆMPER 13
FULDBLODSHEST 13
FULDKOMMENHED 13
FÆRDSELSUHELD 13
FØRSTEHJÆLPER 13
GAMACHEBUKSER 13
GENNEMHEGLING 13
GENNEMHULNING 13
GEVINSTCHANCE 13
GHETTOBLASTER 13
GHETTOISERING 13
GRUNDHOLDNING 13
GRÆVLINGEHUND 13
GRØNLANDSHVAL 13
GRØNTHØSTNING 13
GULLASCHBARON 13
INHOMOGENITET 13
INSIDERHANDEL 13
JODBEHANDLING 13
JORDBUNDETHED 13
KIRKEHISTORIE 13
KLUBLEJLIGHED 13
KNAPHULSSILKE 13
KNAPHULSSTING 13
KNOGLESKØRHED 13
KOBBERFORHUDE 13
KOGECHOKOLADE 13
KOLLEGIEHÆFTE 13
KONTAKTHÆMMET 13
KORTHORNSKVÆG 13
KORTINDEHAVER 13
KRIGSHANDLING 13
KRYDSHVÆLVING 13
KUNSTHISTORIE 13
KUNSTHÅNDVÆRK 13
KYSKHEDSBÆLTE 13
KYSKHEDSLØFTE 13
KØRELEJLIGHED 13
LEJELEJLIGHED 13
LEJLIGHEDSVIS 13
LIGEGYLDIGHED 13
LUDBEHANDLING 13
LUFTFUGTIGHED 13
LYNCHSTEMNING 13
LÆRERHØJSKOLE 13
LÆSEFÆRDIGHED 13
LØGNEHISTORIE 13
LØNFORHØJELSE 13
MACHIAVELLIST 13
MARGRETHESKÅL 13
MELLEMHANDLER 13
MENINGSLØSHED 13
MENNESKEHADER 13
MINERALHOLDIG 13
MOLBOHISTORIE 13
MUHAMEDANISME 13
MUNDHARMONIKA 13
MÆRKVÆRDIGHED 13
MÅDEHOLDENHED 13
NATURHISTORIE 13
NIHULLERSBANE 13
NYERHVERVELSE 13
NYHEDSDÆKNING 13
NÆRINGSFRIHED 13
NÆSEHORNSFUGL 13
OFFSHOREANLÆG 13
OKSEHALESUPPE 13
OMHYGGELIGHED 13
ONENIGHTSTAND 13
OPRETHOLDELSE 13
OVERHÅNDSSLAG 13
OVEROPHEDNING 13
PANHELLENISME 13
PATRONHYLSTER 13
PERSONALECHEF 13
PIETETSHENSYN 13
POLITITILHOLD 13
POLYHISTORISK 13
POWERSHOPPING 13
PRODUKTHANDEL 13
PUBESBEHÅRING 13
RETSSIKKERHED 13
REVANCHISTISK 13
RHESUSNEGATIV 13
RHESUSPOSITIV 13
RODBEHANDLING 13
RØVERHISTORIE 13
SADOMASOCHIST 13
SAGSBEHANDLER 13
SAMDRÆGTIGHED 13
SAMMENHOBNING 13
SAMMENHØRENDE 13
SANDHEDSSERUM 13
SANDHEDSVIDNE 13
SANDSYNLIGHED 13
SANKTHANSBLUS 13
SCHWEIZERKNIV 13
SCHWEIZERTYSK 13
SELVBEHAGELIG 13
SELVBYGGERHUS 13
SHELTERDÆKKER 13
SHETLANDSPONY 13
SIKKERHEDSNET 13
SIKKERHEDSNÅL 13
SKOVBØRNEHAVE 13
SKVADDERHOVED 13
SMERTEHELVEDE 13
SPERMACETHVAL 13
SPROGHANDLING 13
SPROGHISTORIE 13
SPÆDBØRNSHJEM 13
STEMMEFLERHED 13
STJERNEHIMMEL 13
STORMÆGTIGHED 13
STRETCHBUKSER 13
STRIDSHANDSKE 13
STRØMPEHOLDER 13
STUELEJLIGHED 13
STYRKEFORHOLD 13
SUNDHEDSVÆSEN 13
SURTERHVERVET 13
SÆRBEHANDLING 13
TALBEHANDLING 13
TALEFÆRDIGHED 13
TAVSHEDSLØFTE 13
TAVSHEDSPLIGT 13
THORAXKIRURGI 13
TILBAGEHOLDEN 13
TILBØJELIGHED 13
TILHØRERPLADS 13
TILHØRERSKARE 13
TOBAKSHANDLER 13
TOPFORHANDLER 13
TOTENSCHLÆGER 13
TRANSITHANDEL 13
TREETAGERSHUS 13
TREHOLDSSKIFT 13
TREMANDSWHIST 13
TROMMEHVIRVEL 13
TRÆFSIKKERHED 13
TRÆKHARMONIKA 13
TRÆLASTHANDEL 13
TURISTERHVERV 13
TYKTFLYDENHED 13
TØNDEHVÆLVING 13
UANSTÆNDIGHED 13
UANSVARLIGHED 13
UBEHAGELIGHED 13
UBETYDELIGHED 13
UBETÆNKSOMHED 13
UHELDSSVANGER 13
UHÅNDGRIBELIG 13
UIMPONERETHED 13
UNDERHANDLING 13
UNDERHOLDNING 13
UNDERLEGENHED 13
URETFÆRDIGHED 13
UUNDGÅELIGHED 13
VALUTAHANDLER 13
VANDREHERBERG 13
VARMEBEHANDLE 13
VENSTREHÅNDET 13
VERDENSHJØRNE 13
VIDNEAFHØRING 13
VIDTLØFTIGHED 13
VITAMINHOLDIG 13
VOLDSHANDLING 13
WHISTLEBLOWER 13
YTRINGSFRIHED 13
ÆGGEHVIDESTOF 13

Ord med H inde i ordet på 14 bogstaver

210 ord på 14 bogstaver
Ord Bogstaver
ALKOHOLISERING 14
ALKOHOLMISBRUG 14
ALKOHOLPOLITIK 14
ALLEHELGENSDAG 14
ANSVARSHAVENDE 14
APACHEINDIANER 14
ARTISKOKHJERTE 14
ATTRÅVÆRDIGHED 14
BARMHJERTIGHED 14
BEGIVENHEDSRIG 14
BEHANDLINGSDOM 14
BEHAVIORISTISK 14
BEKVEMMELIGHED 14
BESYNDERLIGHED 14
BLOMSTERHANDEL 14
BRØDREMENIGHED 14
BUDDHISTTEMPEL 14
BYTTELEJLIGHED 14
BØRNEHJÆLPSDAG 14
CENTRALSYGEHUS 14
CHAMPAGNEKØLER 14
CHAPTALISERING 14
CHARMEOFFENSIV 14
CHARTREUSEKNIV 14
CHEFFORHANDLER 14
CHOKBEHANDLING 14
CHOKOLADEBOLLE 14
CHOKOLADESAUCE 14
DATABEHANDLING 14
DEHUMANISERING 14
DUELIGHEDSTEGN 14
DYBVANDSHUMMER 14
EKSHIBITIONIST 14
ENGANGSHANDSKE 14
ERHVERVSFAGLIG 14
ERHVERVSFREMME 14
ERHVERVSHÆMMET 14
ERHVERVSKVINDE 14
ERHVERVSRETTET 14
ERHVERVSSYGDOM 14
ERHVERVSØKONOM 14
EVIGHEDSBLOMST 14
FADERKÆRLIGHED 14
FEJLBEHANDLING 14
FETICHDYRKELSE 14
FIREETAGERSHUS 14
FIREMANDSWHIST 14
FLERFAMILIEHUS 14
FLYVESIKKERHED 14
FLØDECHOKOLADE 14
FORDRINGSHAVER 14
FORHOLDSMÆSSIG 14
FORSAMLINGSHUS 14
FORTRÆDELIGHED 14
FRANCHISEBASIS 14
FRIHEDSFJENDSK 14
FÆRDIGBEHANDLE 14
FØDSELSHJÆLPER 14
FØRSTEBEHANDLE 14
GEBRÆKKELIGHED 14
GENFORHANDLING 14
GHETTODANNELSE 14
GODNATHISTORIE 14
GUDSBEVIDSTHED 14
GUDSFORGÅENHED 14
IMØDEKOMMENHED 14
INDESLUTTETHED 14
INDFORSTÅETHED 14
INDHOLDSMÆSSIG 14
INTERNETHANDEL 14
KARLJOHANSVAMP 14
KIRKEHISTORISK 14
KOLDTVANDSHANE 14
KOLONIALHANDEL 14
KOMPLICERETHED 14
KREATURHANDLER 14
KULTURHISTORIE 14
KUNSTHISTORISK 14
KUPPELHVÆLVING 14
KVINDEHÅNDBOLD 14
KVISTLEJLIGHED 14
KÆRLIGHEDSFILM 14
KÆRLIGHEDSSORG 14
KØBENHAVNERLIV 14
KØBENHAVNERTUR 14
KØBENHAVNSKORT 14
KØBMANDSHANDEL 14
LANDBOHØJSKOLE 14
LAVPRISVAREHUS 14
LIGEBEHANDLING 14
LOVMEDHOLDELIG 14
LØNFORHANDLING 14
MACHIAVELLISME 14
MALTHUSIANISME 14
MARCHHASTIGHED 14
MATERIALHANDEL 14
MENIGHEDSPLEJE 14
MENNESKEHANDEL 14
MENTALHYGIEJNE 14
MIDDELHAVSSALT 14
MIDDELMÅDIGHED 14
MIKROFONHOLDER 14
MISLIGHOLDELSE 14
MODERKÆRLIGHED 14
MODTAGEFORHOLD 14
MURERMESTERHUS 14
NATURHISTORISK 14
NORMALTHØRENDE 14
NÆRHEDSPRINCIP 14
NÆSEHORNSBILLE 14
NÆSTEKÆRLIGHED 14
OMSTÆNDELIGHED 14
OPHOLDSKOMMUNE 14
OTHELLOLAGKAGE 14
OVERDØDELIGHED 14
OVERHERREDØMME 14
PERSILLEHAKKER 14
PLASTICCHARTEK 14
PRIVATCHAUFFØR 14
PRIVATHOSPITAL 14
PRODUKTHANDLER 14
PRØVELEJLIGHED 14
RACEHYGIEJNISK 14
RADICCHIOSALAT 14
RAFRAICHISSEUR 14
RECEPTIONSCHEF 14
REHABILITATION 14
REHABILITERING 14
RETOUCHEPENSEL 14
RETSBEVIDSTHED 14
RIKOCHETTERING 14
RORSCHACHPRØVE 14
RUSTBEHANDLING 14
SADOMASOCHISME 14
SAGSBEHANDLING 14
SAMMENHOLDELSE 14
SAMMENHÆNGENDE 14
SANDHEDSKÆRLIG 14
SANKTHANSAFTEN 14
SCHWEIZERFRANC 14
SELVHØJTIDELIG 14
SHOPPINGCENTER 14
SIDEHENVISNING 14
SIKKERHEDSKOPI 14
SIKKERHEDSKÆDE 14
SIKKERHEDSSELE 14
SIKKERHEDSVAGT 14
SKABILKENHOVED 14
SKIBSLEJLIGHED 14
SOCIALHISTORIE 14
SOFTSHELLJAKKE 14
SOMMERSOLHVERV 14
SORTBØRSHANDEL 14
SPAGHETTISTROP 14
SPIDSFINDIGHED 14
SPILLEAFHÆNGIG 14
SPROGFÆRDIGHED 14
SPROGHISTORISK 14
SPROGRIGTIGHED 14
STATSOVERHOVED 14
STORHEDSVANVID 14
STRÅLEBEHANDLE 14
STRÅLEHYGIEJNE 14
SUNDHEDSFARLIG 14
SUNDHEDSOMRÅDE 14
SUNDHEDSSEKTOR 14
SØGNEHELLIGDAG 14
TALLERKENHARVE 14
TERRORHANDLING 14
TILGODEHAVENDE 14
TILGÆNGELIGHED 14
TILHÆNGERSKARE 14
TILHØRSFORHOLD 14
TILLIDSFORHOLD 14
TILSYNSHAVENDE 14
TIPSFORHANDLER 14
TJENESTEFRIHED 14
TOLDBEHANDLING 14
TOMHEDSFØLELSE 14
TOPFORHANDLING 14
TREDJEBEHANDLE 14
TRYGHEDSAFTALE 14
TRÆNINGSOPHOLD 14
TURISTBROCHURE 14
TVANGSBEHANDLE 14
TYCHOBRAHESDAG 14
TYNDTFLYDENHED 14
TØMRERHÅNDVÆRK 14
UDEERHVERVENDE 14
UDENRIGSHANDEL 14
UDVIKLINGSCHEF 14
UFORSKAMMETHED 14
UFORSTÅELIGHED 14
UHOMOGENISERET 14
UHYGGESTEMNING 14
UMÅDEHOLDENHED 14
UNDERFALDSHJUL 14
UNDERFUNDIGHED 14
VANDREHISTORIE 14
VAREFETICHISME 14
VEJBELIGGENHED 14
VELÆRVÆRDIGHED 14
VENSKABELIGHED 14
VIDERVÆRDIGHED 14
VINTERSOLHVERV 14
VRØVLEHISTORIE 14
VÆRTSHUSHOLDER 14
WHISTLEBLOWING 14
ZENBUDDHISTISK 14
AARHUSHISTORIE 14

Ord med H inde i ordet på 15 bogstaver

170 ord på 15 bogstaver
Ord Bogstaver
AFHOLDSFORENING 15
ALMANAKHISTORIE 15
ANDELSLEJLIGHED 15
ANDENBEHANDLING 15
ANDENHÅNDSVIDEN 15
ARVELIGHEDSLÆRE 15
BAGHJULSTRUKKEN 15
BANKHEMMELIGHED 15
BEHANDLINGSHJEM 15
BEVILLINGSHAVER 15
BLOMSTERHANDLER 15
BLÆREHALSKIRTEL 15
BRANCHEGLIDNING 15
BREVHEMMELIGHED 15
BYGGEHÅNDVÆRKER 15
BØRNEDØDELIGHED 15
BØRNEHAVEKLASSE 15
BØRNEMISHANDLER 15
CACHEHUKOMMELSE 15
CHAMPAGNEFARVET 15
CHAMPIGNONSAUCE 15
CHARTERFLYVNING 15
CHOKOLADEMOUSSE 15
DIALYSEBEHANDLE 15
DOBBELTHOLDNING 15
DOMSFORHANDLING 15
DUELIGHEDSPRØVE 15
EFTERBEHANDLING 15
EJENDOMMELIGHED 15
EJENDOMSHANDLER 15
EKSHIBITIONISME 15
ERHVERVSPRAKTIK 15
EVIGHEDSMASKINE 15
FESTLIGHOLDELSE 15
FOREDRAGSHOLDER 15
FORENINGSFRIHED 15
FORHANDLERRABAT 15
FORHANDLINGSRET 15
FORHJULSTRUKKEN 15
FORHJULSTRÆKKER 15
FORHOLDSREGNING 15
FORHÅBNINGSFULD 15
FORHÅNDSINDTRYK 15
FORHÅNDSTILSAGN 15
FORTRÆFFELIGHED 15
FREDERIKSHAVNER 15
FRIHEDSELSKENDE 15
FRIHÅNDSTEGNING 15
FRIMÆRKEHANDLER 15
FUGTIGHEDSANLÆG 15
FUGTIGHEDSCREME 15
FUGTIGHEDSMÅLER 15
FULDFASHIONERET 15
GRUNDLOVSFORHØR 15
GRÆSHOPPESANGER 15
GUDVELBEHAGELIG 15
INDENRIGSHANDEL 15
INDIANERHØVDING 15
ISHOCKEYSPILLER 15
JOHANNESBRØDTRÆ 15
KALKUNSCHNITZEL 15
KAMMERHERREINDE 15
KASSEBEHOLDNING 15
KILDEHENVISNING 15
KIRKEHISTORIKER 15
KOLONIALHANDLER 15
KOMPOSTBEHOLDER 15
KONTRAKTFORHOLD 15
KORTHÅRSFRISURE 15
KRISEHÅNDTERING 15
KRYDSHENVISNING 15
KULTURHISTORISK 15
KUNSTHISTORIKER 15
KUNSTHÅNDVÆRKER 15
KÆRLIGHEDSFRUGT 15
KÆRLIGHEDSROMAN 15
KØDHAKKEMASKINE 15
LABORATORIECHEF 15
LAGERBEHOLDNING 15
LANGTIDSHOLDBAR 15
LASERBEHANDLING 15
LASTBILCHAUFFØR 15
LIECHTENSTEINER 15
LIECHTENSTEINSK 15
LOBBYVIRKSOMHED 15
LUKSUSLEJLIGHED 15
LÆSEHANDICAPPET 15
LØJTNANTSHJERTE 15
MANDSCHAUVINIST 15
MATERIALHANDLER 15
MATTHÆUSPRINCIP 15
MENNESKEHANDLER 15
MICHELINSTJERNE 15
MILITÆRHOSPITAL 15
MYNDIGHEDSALDER 15
NATURHISTORIKER 15
NEDERDRÆGTIGHED 15
NÆSEHÅRSTRIMMER 15
ONDSKABSFULDHED 15
ORDENSHÅNDHÆVER 15
ORDREBEHOLDNING 15
OVERHÅNDTAGENDE 15
PLADDERHUMANIST 15
PRIORITETSHAVER 15
PÅLÆGSCHOKOLADE 15
REKORDINDEHAVER 15
REKREATIONSHJEM 15
RELIGIONSFRIHED 15
RETSHÅNDHÆVELSE 15
RETTIGHEDSHAVER 15
RUTEBILCHAUFFØR 15
SAMFUNDSHJÆLPER 15
SAMTIDSHISTORIE 15
SELVBEHERSKELSE 15
SELVERHVERVENDE 15
SELVFØLGELIGHED 15
SELVMEDLIDENHED 15
SERUMBEHANDLING 15
SIKKERHEDSBÆLTE 15
SIKKERHEDSLANDE 15
SKIPPERHISTORIE 15
SKRIVEFÆRDIGHED 15
SOCIALHISTORISK 15
STANDERHEJSNING 15
STOREHEDDINGEBO 15
STORHERTUGDØMME 15
STORKØBENHAVNSK 15
STRAFFORHØJELSE 15
SUNDHEDSAPOSTEL 15
SUNDHEDSVEDTÆGT 15
SYGEHUSINDLÆGGE 15
SYMPTOMBEHANDLE 15
SYNSHANDICAPPET 15
TALEHANDICAPPET 15
TEKSTBEHANDLING 15
TERPENTINHOLDIG 15
THORAXKIRURGISK 15
TILBAGEHOLDELSE 15
TILBAGEHOLDENDE 15
TILBAGEHOLDSRET 15
TILBAGESTÅENHED 15
TJENESTEHAVENDE 15
TOBAKSHUNGRENDE 15
TORUMSLEJLIGHED 15
TRAFIKSIKKERHED 15
TUNGHØREPÆDAGOG 15
TUNGMETALHOLDIG 15
UDVALGSBEHANDLE 15
UFORHOLDSMÆSSIG 15
UHELDSVARSLENDE 15
UHENSIGTSMÆSSIG 15
ULOVMEDHOLDELIG 15
UMENNESKELIGHED 15
UNDERBEVIDSTHED 15
UNDERHOLDSPLIGT 15
UNDERHÅNDSVIDEN 15
UREGELMÆSSIGHED 15
USAMMENHÆNGENDE 15
VARMEBEHANDLING 15
VEDLIGEHOLDELSE 15
VERDENSHISTORIE 15
VIKTUALIEHANDEL 15
VIRKELIGHEDSNÆR 15
VIRKELIGHEDSSKY 15
VIRKELIGHEDSTRO 15
VIRKSOMHEDSLÆRE 15
VIRKSOMHEDSNÆVN 15
VOLDSHERREDØMME 15
WIENERSCHNITZEL 15
ÅRHUNDREDGAMMEL 15

Ord med H inde i ordet på 16 bogstaver

111 ord på 16 bogstaver
Ord Bogstaver
AFHOLDSBEVÆGELSE 16
AFHÆNGIGHEDSFALD 16
ALKOHOLBEVILLING 16
ALKOHOLMISBRUGER 16
ALZHEIMERPATIENT 16
AMMESTUEHISTORIE 16
ANKLAGEMYNDIGHED 16
ANTISTATBEHANDLE 16
ATTENHULLERSBANE 16
ATTENHUNDREDETAL 16
BANANCHALOTTELØG 16
BEHOVSUDSÆTTELSE 16
BETLEHEMSSTJERNE 16
BEVÆGELSESFRIHED 16
BEVÆGELSESHÆMMET 16
BIHULEBETÆNDELSE 16
BINYREBARKHORMON 16
BYGNINGSHÅNDVÆRK 16
BØRNEHAVEPÆDAGOG 16
BØRNEMISHANDLING 16
CHARTREUSEFARVET 16
CHESTERFIELDSOFA 16
CHESTERFIELDSTOL 16
CHRISTIANSFELDER 16
CHRISTIANSHAVNER 16
COCHLEAIMPLANTAT 16
DEPARTEMENTSCHEF 16
DESSERTCHOKOLADE 16
DOBERMANNPINCHER 16
DOKTORAFHANDLING 16
ENKELTBEGIVENHED 16
ENKELTMANDSKAHYT 16
ERHVERVSDRIVENDE 16
ERHVERVSGEOGRAFI 16
ERHVERVSMINISTER 16
ERHVERVSVEJLEDER 16
EVIGHEDSKALENDER 16
FAMILIEOVERHOVED 16
FIREHJULSTRUKKEN 16
FIREHJULSTRÆKKER 16
FORHANDLINGSBORD 16
FORHINDRINGSBANE 16
FORHÅNDENVÆRENDE 16
FORHÅNDSGODKENDE 16
FORSKELSBEHANDLE 16
FRIHEDSBERØVELSE 16
FRIHEDSRETTIGHED 16
FÆRDIGBEHANDLING 16
FØRSTEBEHANDLING 16
FØRSTEHÅNDSVIDEN 16
INDUSTRIHISTORIE 16
KOBBERFORHUDNING 16
KONCESSIONSHAVER 16
KRISTENKÆRLIGHED 16
KROPSBEHERSKELSE 16
KULTURHISTORIKER 16
KØKKENMEDHJÆLPER 16
LANGTURSCHAUFFØR 16
LIEBHAVEREJENDOM 16
LÆSBARHEDSINDEKS 16
MACHIAVELLISTISK 16
MANDSCHAUVINISME 16
MENTALHYGIEJNISK 16
MODFORHOLDSREGEL 16
MULTIHANDICAPPET 16
NORMANNERHØVDING 16
NYHEDSFORMIDLING 16
NYHEDSUDSENDELSE 16
ONLINEBEHANDLING 16
OPFINDELSESHØJDE 16
PERSONALHISTORIE 16
PLADDERHUMANISME 16
PLIGTOPFYLDENHED 16
PSEUDOBEGIVENHED 16
PUDSELØJERLIGHED 16
RESEARCHAFDELING 16
RHEINLÆNDERPOLKA 16
SADOMASOCHISTISK 16
SAMMENHÆNGSKRAFT 16
SAMVITTIGHEDSLØS 16
SAMVITTIGHEDSNAG 16
SATELLITHØJTALER 16
SERVITUTBEHÆFTET 16
SIKKERHEDSVENTIL 16
SKATTEFORHØJELSE 16
SKIFTEBEHANDLING 16
SKØNHEDSDRONNING 16
SMERTEBEHANDLING 16
SMIDIGHEDSØVELSE 16
SOCIALHISTORIKER 16
SPAGHETTIWESTERN 16
STRÅLEBEHANDLING 16
STRÅLEHYGIEJNISK 16
SUNDHEDSMINISTER 16
SUNDHEDSSKADELIG 16
SUNDHEDSTJENESTE 16
TILBAGEHOLDENHED 16
TOHÅNDSBETJENING 16
TREDJEBEHANDLING 16
TREPUNKTSOPHÆNGT 16
TRERUMSLEJLIGHED 16
TRYGHEDSNARKOMAN 16
TVANGSBEHANDLING 16
UDPANTNINGSHAVER 16
UDVIKLINGSHÆMMET 16
UNDERHOLDSBIDRAG 16
UNDERHÅNDSAFTALE 16
VIKTUALIEHANDLER 16
VIRKELIGHEDSSANS 16
YORKSHIRETERRIER 16
ÅRHUNDREDESKIFTE 16

Ord med H inde i ordet på 17 bogstaver

73 ord på 17 bogstaver
Ord Bogstaver
AFFALDSHÅNDTERING 17
ANTIKVARBOGHANDEL 17
ARTSMANGFOLDIGHED 17
BEFOLKNINGSTÆTHED 17
BEGIVENHEDSKULTUR 17
BILLEDHUGGERKUNST 17
DESKTOPPUBLISHING 17
DIALYSEBEHANDLING 17
EKSHIBITIONISTISK 17
FORHANDLINGSLEDER 17
FORHANDLINGSRUNDE 17
FORHANDLINGSVILJE 17
FORHÅNDSRESERVERE 17
FORLAGSBOGHANDLER 17
FORLAGSVIRKSOMHED 17
FORÆLDREMYNDIGHED 17
FREDERIKSBORGHEST 17
FÆRDIGHEDSREGNING 17
FÆRDSELSSIKKERHED 17
FØRSTEHJÆLPSKASSE 17
GALGENHUMORISTISK 17
GARTNERMEDHJÆLPER 17
GRØNTHØSTERMETODE 17
INDUSTRIHISTORISK 17
JOHANNITERKLOSTER 17
KOLESTEROLINDHOLD 17
KONTANTBEHOLDNING 17
KÆRLIGHEDSFORHOLD 17
LANDSHOLDSFODBOLD 17
LANDSHOLDSSPILLER 17
LASTVOGNSCHAUFFØR 17
MANUFAKTURHANDLER 17
MENNESKERETTIGHED 17
NITTENHUNDREDETAL 17
OPHOLDSTILLADELSE 17
OVERFLADEBEHANDLE 17
OVERHEADPROJEKTOR 17
OVERLYDSHASTIGHED 17
PARKERINGSFORHOLD 17
PERSONALHISTORISK 17
PERSONLIGHEDSTRÆK 17
PÆDAGOGMEDHJÆLPER 17
REALITETSBEHANDLE 17
RELIGIONSHISTORIE 17
SAMTIDSHISTORIKER 17
SAMVITTIGHEDSFULD 17
SAMVITTIGHEDSKVAL 17
SELVFORHERLIGELSE 17
SELVFORHERLIGENDE 17
SERVICEVIRKSOMHED 17
SIKKERHEDSKONTROL 17
SIKKERHEDSKOPIERE 17
SIKKERHEDSLANDING 17
SIKKERHEDSPOLITIK 17
SKADESLØSHOLDELSE 17
SOLSTRÅLEHISTORIE 17
SPROGVANSKELIGHED 17
STORHEDSVANVITTIG 17
STUDENTERMEDHJÆLP 17
SUNDHEDSPLEJERSKE 17
SUNDHEDSVIDENSKAB 17
SYMPTOMBEHANDLING 17
SÆDELIGHEDSPOLITI 17
TAKNEMLIGHEDSGÆLD 17
TAPPERHEDSMEDALJE 17
TILBAGETRUKKENHED 17
TOILETPAPIRHOLDER 17
TREDJEGRADSFORHØR 17
USIKKERHEDSMOMENT 17
VEDERSTYGGELIGHED 17
VIRKELIGHEDSFJERN 17
VIRKELIGHEDSFLUGT 17
VIRKSOMHEDSKULTUR 17

Ord med H inde i ordet på 18 bogstaver

46 ord på 18 bogstaver
Ord Bogstaver
ALKOHOLAMBULATORIE 18
ANTIKVARBOGHANDLER 18
ANTISTATBEHANDLING 18
BESKYTTELSESLIGHED 18
BYGNINGSHÅNDVÆRKER 18
ENEVOLDSHERREDØMME 18
ERHVERVSMINISTERIE 18
ERHVERVSPRAKTIKANT 18
ERHVERVSUDDANNELSE 18
ERHVERVSVEJLEDNING 18
FORHANDLINGSFORLØB 18
FORHANDLINGSVENLIG 18
FORHÅNDSMEDDELELSE 18
FORSKELSBEHANDLING 18
KOMMUNIKATIONSCHEF 18
KORTTIDSHUKOMMELSE 18
KULTURPERSONLIGHED 18
KÆBEHULEBETÆNDELSE 18
KÆRLIGHEDSHISTORIE 18
LANGTIDSHUKOMMELSE 18
LEDIGHEDSSTATISTIK 18
LITTERATURHISTORIE 18
MANDSCHAUVINISTISK 18
MINDEHØJTIDELIGHED 18
MÆTHEDSFORNEMMELSE 18
ORDENSHISTORIOGRAF 18
OVERFLØDIGHEDSHORN 18
PENTHOUSELEJLIGHED 18
PERSONALHISTORIKER 18
PRODUKTIONSFORHOLD 18
REALITETSFORHANDLE 18
REDNINGSHELIKOPTER 18
RELIGIONSHISTORISK 18
SAMVITTIGHEDSFANGE 18
SANKTBERNHARDSHUND 18
SIKKERHEDSPOLITISK 18
SPRECHSTALLMEISTER 18
SPÆNDINGSHOVEDPINE 18
SUNDHEDSMINISTERIE 18
SYGEHUSINDLÆGGELSE 18
TOPARTSFORHANDLING 18
TROVÆRDIGHEDSKLØFT 18
TRÆKNINGSRETTIGHED 18
UDFLYTTERBØRNEHAVE 18
VIDENSKABSHISTORIE 18
VITTERLIGHEDSVIDNE 18

Ord med H inde i ordet på 19 bogstaver

32 ord på 19 bogstaver
Ord Bogstaver
ANDENHÅNDSBERETNING 19
BEHANDLINGSKRÆVENDE 19
BEKVEMMELIGHEDSFLAG 19
BERLINERPFANNKUCHEN 19
ETVÆRELSESLEJLIGHED 19
FORHÅNDSGODKENDELSE 19
FORHÅNDSRESERVATION 19
FORHÅNDSRESERVERING 19
FØRSTEDIVISIONSHOLD 19
INDHOLDSFORTEGNELSE 19
KONSULENTVIRKSOMHED 19
KORRIDORFORHANDLING 19
KÆRLIGHEDSERKLÆRING 19
LANGDISTANCEFORHOLD 19
LØNTILBAGEHOLDENHED 19
MATERIALEHÅNDTERING 19
OVERFLADEBEHANDLING 19
OVERSPRINGSHANDLING 19
PANDEHULEBETÆNDELSE 19
POSTAFHENTNINGSSTED 19
PROFESSIONSBACHELOR 19
PROFESSIONSHØJSKOLE 19
PROHIBITIVPÅTEGNING 19
REALITETSBEHANDLING 19
RELIGIONSHISTORIKER 19
SIKKERHEDSKOPIERING 19
SIKKERHEDSSTILLELSE 19
SKOLEMODENHEDSPRØVE 19
STUDENTERMEDHJÆLPER 19
SUNDHEDSFORVALTNING 19
TREPARTSFORHANDLING 19
UNDERHOLDNINGSVÆRDI 19

Ord med H inde i ordet på 20 bogstaver

14 ord på 20 bogstaver
Ord Bogstaver
ANTIREFLEKSBEHANDLET 20
FAHRENHEITTERMOMETER 20
FLERPARTSFORHANDLING 20
FORSIGTIGHEDSPRINCIP 20
INDEHOLDELSESPLIGTIG 20
KOMBINATIONSMULIGHED 20
PERSONLIGHEDSSPALTET 20
REALITETSFORHANDLING 20
RETFÆRDIGHEDSFØLELSE 20
SELVOPHOLDELSESDRIFT 20
SELVSTÆNDIGHEDSTRANG 20
TOVÆRELSERSLEJLIGHED 20
UNIVERSITETSHOSPITAL 20
VIRKSOMHEDSDEMOKRATI 20

Ord med H inde i ordet på 21 bogstaver

10 ord på 21 bogstaver
Ord Bogstaver
ANTIREFLEKSBEHANDLING 21
ENKELTMANDSVIRKSOMHED 21
FEMVÆRELSERSLEJLIGHED 21
FIRVÆRELSERSLEJLIGHED 21
KØBENHAVNERBEGIVENHED 21
REHABILITERINGSCENTER 21
SPAGHETTIGUDSTJENESTE 21
STRUKTURARBEJDSLØSHED 21
TREVÆRELSERSLEJLIGHED 21
UNDERHOLDNINGSPROGRAM 21

Ord med H inde i ordet på 22 bogstaver

9 ord på 22 bogstaver
Ord Bogstaver
FEMHUNDREDEKRONESEDDEL 22
FIREVÆRELSERSLEJLIGHED 22
FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB 22
KOMBINATIONSBEHANDLING 22
PERSONLIGHEDSSPALTNING 22
SIKKERHEDSREPRÆSENTANT 22
SKOLESUNDHEDSPLEJERSKE 22
SÆDELIGHEDSFORBRYDELSE 22
UNDERHOLDNINGSINDUSTRI 22

Ord med H inde i ordet på 23 bogstaver

2 ord på 23 bogstaver
Ord Bogstaver
BEHOVSTILFREDSSTILLELSE 23
ERHVERVSGRUNDUDDANNELSE 23

Ord med H inde i ordet på 24 bogstaver

Ét ord på 24 bogstaver
Ord Bogstaver
BEDRIFTSSUNDHEDSTJENESTE 24

Ord med H inde i ordet på 25 bogstaver

2 ord på 25 bogstaver
Ord Bogstaver
PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSE 25
UTILSTRÆKKELIGHEDSFØLELSE 25

Ord med H inde i ordet på 26 bogstaver

Ét ord på 26 bogstaver
Ord Bogstaver
FOLKESUNDHEDSVIDENSKABELIG 26

Ord med H inde i ordet på 27 bogstaver

Ét ord på 27 bogstaver
Ord Bogstaver
MENNESKERETTIGHEDSFORKÆMPER 27

Bogstavet H i dansk

H optræder i 11,12 % af de 59.878 opslagsord, ordbasen rummer. Til sammenligning står de hyppigste bogstaver i over halvdelen af alle ord.

Ordene fordeler sig sådan: 4.976 navneord, 431 udsagnsord, 988 tillægsord, 150 biord og 114 af andre ordklasser.

De korteste ord med H er AH, BH, HI, HM, HU, . De længste er MENNESKERETTIGHEDSFORKÆMPER (27), HALVANDETVÆRELSESLEJLIGHED (26), FOLKESUNDHEDSVIDENSKABELIG (26), UTILSTRÆKKELIGHEDSFØLELSE (25), PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSE (25), BEDRIFTSSUNDHEDSTJENESTE (24).

Tillægsord med H

988 af ordene er tillægsord: ABKHASISK, ADHÆSIV, AFGHANSK, AFHOLDENDE, AFHOLDT, AFHÆNGIG, AHISTORISK, ALKOHOLFRI, ALKOHOLHOLDIG, ALKOHOLISERET, ALKOHOLISK, ALKOHOLSKADET, ALLERHELLIGST, ALLERHELVEDES, ALLERHØJEST, ALTMODISCH, ANDENHÅNDS, ANSVARSHAVENDE, ANTIREFLEKSBEHANDLET, ARSENIKHOLDIG, ATHENIENSISK, ATHENSK, BAGHJULSTRUKKEN, BAHAMANSK, BAHRAINSK, BANGLADESHISK, BARHOVEDET, BARMHJERTIG, BARTHIANSK, BEGIVENHEDSRIG, BEHAGELIG, BEHAGESYG, BEHANDLELIG, BEHANDLINGSKRÆVENDE, BEHANDSKET, BEHAVIORISTISK, BEHERSKET, BEHJERTET, BEHJÆLPELIG, BEHÆNDIG, BEHØRIG, BEHÅRET, BENHÅRD, BEVÆGELSESHÆMMET, BHUTANSK, BITCHY, BLYHOLDIG, BLØDHJERTET, BORNHOLMSK, BRAHMANSK, BRANCHEKENDT, BRANDHÆMMENDE, BRANDHÆRGET, BRØSTHOLDEN, BUDDHISTISK, BØHMISK, CATCHY, CHAMPAGNEFARVET, CHANCELØS, CHARMANT og flere.

Ofte stillede spørgsmål

Hvor mange danske ord er der med H?

Der er 6.659 opslagsord med H i Det Centrale Ordregister. 2.988 af dem starter med H, og 95 slutter på H.

Hvilke korte ord kan jeg lave med H?

De korteste er AH, BH, HI, HM, HU, HØ. Brug søgefeltet øverst, hvis du kender antallet af felter.

Er navne og forkortelser med på listen?

Nej. Egennavne som stednavne og forkortelser er sorteret fra, fordi de ikke gælder i krydsord og ordspil. Til gengæld er ord som PC og WC med, fordi ordbasen selv regner dem som almindelige navneord.

Ord med andre bogstaver

Mangler du et ord med et andet bogstav, eller sidder du fast i et krydsord?

Ordene er hentet fra Det Centrale Ordregister (COR), den fælles offentlige ordbase over dansk. Listen rummer opslagsord, ikke bøjninger, og egennavne og forkortelser er sorteret fra på ordklassen. Bogstavantallet er talt tegn for tegn. Senest opdateret 2026-08-04.


Cover: Fejlstrøm — Ikke i nat
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