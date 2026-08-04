Ord med C

Aug 4, 2026 | Krydsord

Der findes 2.873 danske ord med bogstavet C. Her er de alle sammen — 710 der starter med C, 20 der slutter på C og 2.143 hvor bogstavet står inde i ordet. Alle er inddelt efter antal bogstaver, så du kan gå direkte til den længde, du mangler.

Listen er bygget af Det Centrale Ordregister, Dansk Sprognævns og Digitaliseringsstyrelsens ordbase over dansk. Kun opslagsord er med, ikke bøjninger — en liste med zebra, zebraer, zebraen er den samme post tre gange. Egennavne og forkortelser er sorteret fra, fordi de ikke gælder i et gitter.

Find ord med C

Skriv de bogstaver, du kender, og sæt bundstreg hvor du mangler — fx c___n. Du kan også nøjes med at vælge antal bogstaver.

Ord der starter med C

710 danske ord begynder med C, fra 2 til 21 bogstaver.

2 bogstaver (1) · 3 bogstaver (7) · 4 bogstaver (18) · 5 bogstaver (37) · 6 bogstaver (73) · 7 bogstaver (107) · 8 bogstaver (87) · 9 bogstaver (72) · 10 bogstaver (81) · 11 bogstaver (75) · 12 bogstaver (53) · 13 bogstaver (43) · 14 bogstaver (20) · 15 bogstaver (11) · 16 bogstaver (13) · 17 bogstaver (5) · 18 bogstaver (4) · 19 bogstaver (2) · 21 bogstaver (1)

Ord der starter med C på 2 bogstaver

Ét ord på 2 bogstaver
Ord Bogstaver
CV 2

Ord der starter med C på 3 bogstaver

7 ord på 3 bogstaver
Ord Bogstaver
CEO 3
CES 3
CHI 3
CIF 3
CIS 3
CPU 3
CUP 3

Ord der starter med C på 4 bogstaver

18 ord på 4 bogstaver
Ord Bogstaver
CAMP 4
CAPE 4
CASE 4
CAVA 4
CENT 4
CHAI 4
CHAT 4
CHEF 4
CHIK 4
CHIP 4
CHOK 4
CIAO 4
CITY 4
CLOU 4
CODA 4
COLA 4
COOL 4
CYAN 4

Ord der starter med C på 5 bogstaver

37 ord på 5 bogstaver
Ord Bogstaver
CAJUN 5
CASTE 5
CATER 5
CEDER 5
CELLE 5
CELLO 5
CERUT 5
CHARM 5
CHECK 5
CHILI 5
CHIPS 5
CIDER 5
CIGAR 5
CIRKA 5
CITAR 5
CITAT 5
CIVIL 5
CLIPS 5
COACH 5
COATE 5
CONGA 5
CORNY 5
COVER 5
CRACK 5
CRAWL 5
CRAZY 5
CREDO 5
CREME 5
CREPE 5
CROSS 5
CURIE 5
CUTTE 5
CYKEL 5
CYKLE 5
CYSTE 5
CÆSAR 5
CÆSUR 5

Ord der starter med C på 6 bogstaver

73 ord på 6 bogstaver
Ord Bogstaver
CADDIE 6
CADEAU 6
CAMPET 6
CAMPUS 6
CANCAN 6
CANCER 6
CANYON 6
CARIES 6
CARIØS 6
CASTER 6
CASUAL 6
CATCHY 6
CATGUT 6
CAUSØR 6
CEMENT 6
CENSOR 6
CENSUR 6
CENSUS 6
CENTER 6
CENTRE 6
CERISE 6
CERIUM 6
CHADOR 6
CHAKOT 6
CHAKRA 6
CHALUP 6
CHANCE 6
CHARGE 6
CHARME 6
CHARPI 6
CHATOL 6
CHATTE 6
CHINTZ 6
CHOKER 6
CICERO 6
CIFFER 6
CIKADE 6
CIRKEL 6
CIRKLE 6
CIRKUS 6
CITERE 6
CITRAT 6
CITRIN 6
CITRON 6
CITRUS 6
CLEARE 6
CLINCH 6
CLIPSE 6
CLUTCH 6
COACHE 6
COGNAC 6
COITAL 6
COITUS 6
COLLIE 6
COOKIE 6
CORONA 6
COULIS 6
COWBOY 6
CRAWLE 6
CREMET 6
CROONE 6
CROSSE 6
CRUISE 6
CURLER 6
CURSOR 6
CUTTER 6
CYANID 6
CYBORG 6
CYKLON 6
CYKLUS 6
CYMBEL 6
CYPRES 6
CÆSIUM 6

Ord der starter med C på 7 bogstaver

107 ord på 7 bogstaver
Ord Bogstaver
CADMIUM 7
CALCIUM 7
CALYPSO 7
CALZONE 7
CAMBRIC 7
CAMPERE 7
CAMPING 7
CAMPIST 7
CANASTA 7
CANDELA 7
CANZONE 7
CARAVAN 7
CARPORT 7
CASTING 7
CATWALK 7
CAUSERE 7
CAUSERI 7
CEDILLE 7
CELEBER 7
CELESTA 7
CELLIST 7
CELLULD 7
CELSIUS 7
CEMBALO 7
CENTIME 7
CENTNER 7
CENTRAL 7
CENTRUM 7
CEVICHE 7
CHABLIS 7
CHAGRIN 7
CHAMOIS 7
CHANKER 7
CHANSON 7
CHARMØR 7
CHARTEK 7
CHARTER 7
CHARTRE 7
CHASSIS 7
CHATEAU 7
CHATRUM 7
CHATTER 7
CHEDDAR 7
CHEMISE 7
CHEVIOT 7
CHIAFRØ 7
CHIANTI 7
CHICANO 7
CHIFFER 7
CHIFFON 7
CHIGNON 7
CHIKANE 7
CHILLUM 7
CHOKERE 7
CHOPPER 7
CHORIZO 7
CHUTNEY 7
CIGARET 7
CIKORIE 7
CIMBRER 7
CINDERS 7
CINEAST 7
CIRROSE 7
CISELØR 7
CITADEL 7
CLINCHE 7
CLOSEUP 7
COASTER 7
COATING 7
COCKNEY 7
COCKPIT 7
COLITIS 7
COLLAGE 7
COLLEGE 7
COLLIER 7
COLOGNE 7
COMORER 7
COMPLET 7
CORSAGE 7
CORTADO 7
COSINUS 7
COULOMB 7
COUNTRY 7
COURAGE 7
COVERUP 7
CREMANT 7
CRICKET 7
CROONER 7
CROQUIS 7
CROUTON 7
CUBANER 7
CUBANSK 7
CUISINE 7
CULOTTE 7
CUPCAKE 7
CURACAO 7
CURLING 7
CUTTING 7
CUVETTE 7
CYKLING 7
CYKLISK 7
CYKLIST 7
CYPRIOT 7
CYSTISK 7
CZARDAS 7
CØLIAKI 7
CØLIBAT 7

Ord der starter med C på 8 bogstaver

87 ord på 8 bogstaver
Ord Bogstaver
CALLGIRL 8
CALVADOS 8
CALVINSK 8
CAMISOLE 8
CANADIER 8
CANADISK 8
CANNABIS 8
CAPOEIRA 8
CARDIGAN 8
CARIBIER 8
CARIBISK 8
CASANOVA 8
CATERING 8
CEDERTRÆ 8
CELLEVÆG 8
CELLOFAN 8
CELLSTOF 8
CELLULÆR 8
CENSORAT 8
CENTRERE 8
CENTRING 8
CERBERUS 8
CEREBRAL 8
CEREMONI 8
CETANTAL 8
CEYLONTE 8
CHACONNE 8
CHAMOTTE 8
CHAMPION 8
CHANGERE 8
CHARGERE 8
CHARMANT 8
CHARMERE 8
CHARTRER 8
CHASSERE 8
CHATSTED 8
CHAUFFØR 8
CHEFLÆGE 8
CHEFPOST 8
CHEFSTOL 8
CHENILLE 8
CHEVREAU 8
CHIFRERE 8
CHIKANØR 8
CHIKANØS 8
CHILENER 8
CHILENSK 8
CHIPOTLE 8
CHOPSUEY 8
CHOWCHOW 8
CICERONE 8
CIMBRISK 8
CINNOBER 8
CIRKATAL 8
CIRKATID 8
CIRKULÆR 8
CISELERE 8
CISTERNE 8
CITATION 8
CITERBAR 8
CITERING 8
CITYBIKE 8
CIVILIST 8
CIVILRET 8
CLEARING 8
COACHING 8
COCKTAIL 8
COLESLAW 8
COMEBACK 8
COMMITTE 8
COMORISK 8
COMPUTER 8
COUSCOUS 8
CRETONNE 8
CROSTINI 8
CROUPIER 8
CYKELBUD 8
CYKELLØB 8
CYKELSTI 8
CYKELTUR 8
CYKLAMAT 8
CYKLAMEN 8
CYKLISME 8
CYLINDER 8
CYTOLOGI 8
CÆSARISK 8
CØLIAKER 8

Ord der starter med C på 9 bogstaver

72 ord på 9 bogstaver
Ord Bogstaver
CABRIOLET 9
CAFETERIA 9
CALVINIST 9
CAMEMBERT 9
CAMPERING 9
CANADAGÅS 9
CANTABILE 9
CAPRICCIO 9
CARPACCIO 9
CASHEWNØD 9
CASSOULET 9
CATALANSK 9
CELEBRERE 9
CELEBRITY 9
CELLEGIFT 9
CELLULOID 9
CELLULOSE 9
CEMBALIST 9
CEMENTERE 9
CENSURERE 9
CENTIGRAM 9
CENTILONG 9
CEREALIER 9
CERISERØD 9
CHAMPAGNE 9
CHANCELØS 9
CHAPERONE 9
CHARABANC 9
CHARLATAN 9
CHARMEUSE 9
CHARTRING 9
CHATFORUM 9
CHEFKAHYT 9
CHEFPILOT 9
CHIHUAHUA 9
CHIKANERE 9
CHIKANERI 9
CHIMPANSE 9
CHOKBØLGE 9
CHOKOKAGE 9
CHOKOLADE 9
CHOKSTART 9
CIFFERLÅS 9
CIGARILLO 9
CIRKAPRIS 9
CIRKELBUE 9
CIRKULERE 9
CIRKULÆRE 9
CIRRUSSKY 9
CISKØNNET 9
CITATFUSK 9
CITRONGUL 9
CLICKBAIT 9
CLIPBOARD 9
CONFITERE 9
CONTAINER 9
COPYRIGHT 9
CORNICHON 9
COTANGENS 9
COURGETTE 9
COVERBAND 9
COXORANGE 9
COXPOMONA 9
CRASHTEST 9
CRESCENDO 9
CROISSANT 9
CYBERPUNK 9
CYKELKURV 9
CYKELSMED 9
CYKELSTYR 9
CYKLOTRON 9
CÆSARISME 9

Ord der starter med C på 10 bogstaver

81 ord på 10 bogstaver
Ord Bogstaver
CALLCENTER 10
CALVINISME 10
CAMEROUNER 10
CAMEROUNSK 10
CAMOUFLAGE 10
CAMOUFLERE 10
CANCEROGEN 10
CANDYFLOSS 10
CANNELLONI 10
CAPPUCCINO 10
CARGOLINER 10
CARVINGSKI 10
CASESTUDIE 10
CATALONIER 10
CELEBRITET 10
CELLEKERNE 10
CELLULITIS 10
CENTILITER 10
CENTIMETER 10
CENTRALLÅS 10
CENTRERING 10
CENTRIFUGE 10
CENTRUMBOR 10
CEREMONIEL 10
CERTIFIKAT 10
CEYLONESER 10
CHAISELONG 10
CHAMPIGNON 10
CHAMPIONAT 10
CHANGEMENT 10
CHARCUTERI 10
CHARDONNAY 10
CHARLESTON 10
CHARTERFLY 10
CHARTREUSE 10
CHAUVINIST 10
CHECKPOINT 10
CHEESECAKE 10
CHEFTRÆNER 10
CHEFØKONOM 10
CHIFRERING 10
CHILIPASTA 10
CHILIPEBER 10
CHINCHILLA 10
CHOKOCREME 10
CHOKSTARTE 10
CIGARKASSE 10
CIRKELRUND 10
CIRKUSTELT 10
CISELERING 10
CITRONGRÆS 10
CITRONSAFT 10
CITRONSYRE 10
CITRUSSMAG 10
CITYSHORTS 10
CIVILISERE 10
CIVILKLÆDT 10
CIVILLISTE 10
CIVILSTAND 10
CLOCKRADIO 10
COGNACGLAS 10
COLUMBUSÆG 10
CONGOLESER 10
CONTROLLER 10
CORNFLAKES 10
COTTONCOAT 10
CREPENYLON 10
CREPEPAPIR 10
CROWDFUNDE 10
CROWDSURFE 10
CULPAREGEL 10
CURRICULUM 10
CYANKALIUM 10
CYBERSPACE 10
CYKELHJELM 10
CYKELPUMPE 10
CYLINDRISK 10
CYPRIOTISK 10
CYSTOSKOPI 10
CYTOPLASMA 10
CÆSARSALAT 10

Ord der starter med C på 11 bogstaver

75 ord på 11 bogstaver
Ord Bogstaver
CACHEMEMORY 11
CALIFORNIER 11
CALIFORNISK 11
CAMBODIANER 11
CAMBODIANSK 11
CAMPINGVOGN 11
CANOSSAGANG 11
CAPRICCIOSO 11
CASTILIANER 11
CASTILIANSK 11
CELEBRERING 11
CELLEDELING 11
CEMENTERING 11
CENSORKORPS 11
CENSURERING 11
CENTERLEDER 11
CENTERSKOLE 11
CENTNERTUNG 11
CENTRALBANK 11
CENTRALISME 11
CENTRIFUGAL 11
CENTRIPETAL 11
CERTIFICERE 11
CEYLONESISK 11
CHALOTTELØG 11
CHARMETROLD 11
CHAUVINISME 11
CHECKRYTTER 11
CHEERLEADER 11
CHEFIDEOLOG 11
CHEFSERGENT 11
CHERRYTOMAT 11
CHEVALERESK 11
CHILLFAKTOR 11
CHIPPENDALE 11
CHOKRAPPORT 11
CHRISTIANIT 11
CIGARETETUI 11
CIGARRULLER 11
CIGARTÆNDER 11
CINDERSBANE 11
CINNOBERRØD 11
CIRKELSPARK 11
CIRKULATION 11
CIRKULERING 11
CIRKUMFLEKS 11
CIRKUMPOLAR 11
CITRUSFRUGT 11
CIVILDOMMER 11
CIVILISERET 11
CIVILRETLIG 11
CIVILØKONOM 11
CLAIROBSCUR 11
CLAIRVOYANT 11
CLIFFHANGER 11
COLOMBIANER 11
COLOMBIANSK 11
COMMONSENSE 11
COMPACTDISK 11
CONGOLESISK 11
CONNAISSEUR 11
CORONAVIRUS 11
COWBOYTOAST 11
CREMEFARVET 11
CROWDSOURCE 11
CRUISERVÆGT 11
CULOTTESTEG 11
CUVETTESTEG 11
CYBERPUNKER 11
CYKELBUKSER 11
CYKELKLEMME 11
CYKELKÆLDER 11
CYKELRYTTER 11
CYLINDERLÅS 11
CYTOGENETIK 11

Ord der starter med C på 12 bogstaver

53 ord på 12 bogstaver
Ord Bogstaver
CAFETERIAMAD 12
CALVINISTISK 12
CAMOUFLERING 12
CAMPINGPLADS 12
CAYENNEPEBER 12
CELLULOSELAK 12
CEMENTFABRIK 12
CEMENTSTØBER 12
CENTERKLASSE 12
CENTERVINKEL 12
CENTRALISERE 12
CENTRALSKOLE 12
CENTRALSTYRE 12
CENTRALVARME 12
CENTRIFUGERE 12
CHANCERYTTER 12
CHAPTALISERE 12
CHARLATANERI 12
CHARTERFERIE 12
CHARTERREJSE 12
CHECKRYTTERI 12
CHEERLEADING 12
CHEESEBURGER 12
CHEFDESIGNER 12
CHEFREDAKTØR 12
CHEFSEKRETÆR 12
CHIFFONNIERE 12
CHOKOLADEBAR 12
CHOKTILSTAND 12
CIABATTABRØD 12
CIGARHANDLER 12
CIRKULARITET 12
CIRKUSARTIST 12
CIVILBETJENT 12
CIVILCOURAGE 12
CIVILFORSVAR 12
CIVILISATION 12
CIVILISERING 12
CLAIRVOYANCE 12
CLEARINGMORD 12
CLUBSANDWICH 12
COLIBAKTERIE 12
COMPUTERSPIL 12
COSTARICANER 12
COSTARICANSK 12
COVERVERSION 12
COWBOYBUKSER 12
CROWDSURFING 12
CUPTURNERING 12
CYKELAFSTAND 12
CYKELHANDLER 12
CYLINDERGLAS 12
CYTOGENETISK 12

Ord der starter med C på 13 bogstaver

43 ord på 13 bogstaver
Ord Bogstaver
CALCIUMKLORID 13
CALCIUMNITRAT 13
CAMOUFLAGETØJ 13
CAMPYLOBACTER 13
CELLEKAMMERAT 13
CEMENTBLANDER 13
CENTERFORWARD 13
CENTIMETERMÅL 13
CENTRALISTISK 13
CENTRALKØKKEN 13
CENTRALSTYRET 13
CERTIFICERING 13
CERVELATPØLSE 13
CHARMEFORLADT 13
CHATEAUBRIAND 13
CHAUVINISTISK 13
CHEFDELEGERET 13
CHEFKONSULENT 13
CHIFFERSKRIFT 13
CHILESALPETER 13
CHOKOLADEKAGE 13
CHOKOLADEMÆLK 13
CIRKELDIAGRAM 13
CISTERCIENSER 13
CITATIONSTEGN 13
CITRONFROMAGE 13
CITRONMELISSE 13
CITRONPRESSER 13
CIVILARBEJDER 13
CIVILINGENIØR 13
CLIPSEMASKINE 13
CLOCKFREKVENS 13
COCKERSPANIEL 13
COCKTAILKJOLE 13
COCKTAILPARTY 13
COCKTAILPØLSE 13
COLORADOBILLE 13
COMPUTERISERE 13
COMPUTERVIRUS 13
CONTAINERSKIB 13
CROWDSOURCING 13
CRUISERVÆGTER 13
CYKELANHÆNGER 13

Ord der starter med C på 14 bogstaver

20 ord på 14 bogstaver
Ord Bogstaver
CANCERREGISTER 14
CENTRALISERING 14
CENTRALSTATION 14
CENTRALSYGEHUS 14
CENTRIFUGERING 14
CEREMONIMESTER 14
CHAMPAGNEKØLER 14
CHAPTALISERING 14
CHARMEOFFENSIV 14
CHARTREUSEKNIV 14
CHEFFORHANDLER 14
CHOKBEHANDLING 14
CHOKOLADEBOLLE 14
CHOKOLADESAUCE 14
CIRKELSLUTNING 14
CIVILISATORISK 14
COMPUTERSTYRET 14
CONTAINERISERE 14
CRICKETSPILLER 14
CYLINDERFORMET 14

Ord der starter med C på 15 bogstaver

11 ord på 15 bogstaver
Ord Bogstaver
CACHEHUKOMMELSE 15
CAMOUFLAGEMALET 15
CELLEFORANDRING 15
CENTRALASIATISK 15
CENTRALEUROPÆER 15
CHAMPAGNEFARVET 15
CHAMPIGNONSAUCE 15
CHARTERFLYVNING 15
CHOKOLADEMOUSSE 15
CIVILBEFOLKNING 15
COMPUTERISERING 15

Ord der starter med C på 16 bogstaver

13 ord på 16 bogstaver
Ord Bogstaver
CENTRALAFRIKANER 16
CENTRALAFRIKANSK 16
CENTRALEUROPÆISK 16
CENTRIFUGALKRAFT 16
CHARTREUSEFARVET 16
CHESTERFIELDSOFA 16
CHESTERFIELDSTOL 16
CHRISTIANSFELDER 16
CHRISTIANSHAVNER 16
CITRONSOMMERFUGL 16
COCHLEAIMPLANTAT 16
COMPUTERANIMERET 16
CONTAINERISERING 16

Ord der starter med C på 17 bogstaver

5 ord på 17 bogstaver
Ord Bogstaver
CELSIUSTERMOMETER 17
CENTRALAMERIKANSK 17
CENTRALPERSPEKTIV 17
CENTRALVARMEANLÆG 17
COMPUTERANIMATION 17

Ord der starter med C på 18 bogstaver

4 ord på 18 bogstaver
Ord Bogstaver
CENTRALNERVESYSTEM 18
CIRKULÆRESKRIVELSE 18
CIRKUSFORESTILLING 18
CISTERCIENSERORDEN 18

Ord der starter med C på 19 bogstaver

2 ord på 19 bogstaver
Ord Bogstaver
CALMETTEVACCINATION 19
CENTRALSTIMULERENDE 19

Ord der starter med C på 21 bogstaver

Ét ord på 21 bogstaver
Ord Bogstaver
CENTRALADMINISTRATION 21

Ord der slutter med C

20 danske ord ender på C, fra 2 til 14 bogstaver.

2 bogstaver (2) · 3 bogstaver (4) · 4 bogstaver (1) · 5 bogstaver (4) · 6 bogstaver (1) · 7 bogstaver (3) · 8 bogstaver (2) · 9 bogstaver (1) · 10 bogstaver (1) · 14 bogstaver (1)

Ord der slutter med C på 2 bogstaver

2 ord på 2 bogstaver
Ord Bogstaver
PC 2
WC 2

Ord der slutter med C på 3 bogstaver

4 ord på 3 bogstaver
Ord Bogstaver
ABC 3
PVC 3
SIC 3
TIC 3

Ord der slutter med C på 4 bogstaver

Ét ord på 4 bogstaver
Ord Bogstaver
AVEC 4

Ord der slutter med C på 5 bogstaver

4 ord på 5 bogstaver
Ord Bogstaver
ASPIC 5
BASIC 5
FRANC 5
TONIC 5

Ord der slutter med C på 6 bogstaver

Ét ord på 6 bogstaver
Ord Bogstaver
PICNIC 6

Ord der slutter med C på 7 bogstaver

3 ord på 7 bogstaver
Ord Bogstaver
AEROBIC 7
PLASTIC 7
POSTDOC 7

Ord der slutter med C på 8 bogstaver

2 ord på 8 bogstaver
Ord Bogstaver
ARMAGNAC 8
METALLIC 8

Ord der slutter med C på 9 bogstaver

Ét ord på 9 bogstaver
Ord Bogstaver
SKINTONIC 9

Ord der slutter med C på 10 bogstaver

Ét ord på 10 bogstaver
Ord Bogstaver
GRAPETONIC 10

Ord der slutter med C på 14 bogstaver

Ét ord på 14 bogstaver
Ord Bogstaver
SCHWEIZERFRANC 14

Ord med C inde i ordet

2.143 danske ord har C inde i ordet, fra 3 til 23 bogstaver.

3 bogstaver (1) · 4 bogstaver (13) · 5 bogstaver (60) · 6 bogstaver (96) · 7 bogstaver (149) · 8 bogstaver (216) · 9 bogstaver (281) · 10 bogstaver (290) · 11 bogstaver (273) · 12 bogstaver (225) · 13 bogstaver (179) · 14 bogstaver (123) · 15 bogstaver (84) · 16 bogstaver (62) · 17 bogstaver (43) · 18 bogstaver (17) · 19 bogstaver (17) · 20 bogstaver (7) · 21 bogstaver (3) · 22 bogstaver (2) · 23 bogstaver (2)

Ord med C inde i ordet på 3 bogstaver

Ét ord på 3 bogstaver
Ord Bogstaver
PCB 3

Ord med C inde i ordet på 4 bogstaver

13 ord på 4 bogstaver
Ord Bogstaver
BACK 4
ECRU 4
FUCK 4
KICK 4
LOCO 4
MACH 4
PACE 4
PUCK 4
RACE 4
RACK 4
RECK 4
ROCK 4
TACO 4

Ord med C inde i ordet på 5 bogstaver

60 ord på 5 bogstaver
Ord Bogstaver
ACCES 5
BACON 5
BATCH 5
BITCH 5
DECIM 5
DOLCE 5
DOUCE 5
ECLAT 5
EXCES 5
FACET 5
FACIL 5
FACIT 5
FACON 5
FACTS 5
FANCY 5
FARCE 5
FICUS 5
FORCE 5
FUCKE 5
FÆCES 5
HACKE 5
ICING 5
JUICE 5
KETCH 5
LUNCH 5
MACHO 5
MARCH 5
MATCH 5
MÆCEN 5
NICHE 5
NIECE 5
OCEAN 5
OSCAR 5
OUNCE 5
PACER 5
PITCH 5
PJECE 5
POCHE 5
PUNCH 5
RACER 5
RANCH 5
RECES 5
ROCKE 5
RUCHE 5
SAUCE 5
SCENE 5
SCONE 5
SCOOP 5
SCORE 5
SLICE 5
SNACK 5
SPICE 5
TOUCH 5
TRICK 5
TRUCK 5
TUSCH 5
VINCA 5
YACHT 5
YUCCA 5
ZWECK 5

Ord med C inde i ordet på 6 bogstaver

96 ord på 6 bogstaver
Ord Bogstaver
ABSCES 6
ACCENT 6
ACCEPT 6
ACETAT 6
ACETYL 6
ACTION 6
AKACIE 6
APACHE 6
AVANCE 6
BACKUP 6
BICEPS 6
BIOCID 6
BITCHE 6
BITCHY 6
BOCCIA 6
BRECHE 6
BROCHE 6
BRUNCH 6
DACAPO 6
DECENT 6
DOCENT 6
DOCERE 6
DOUCHE 6
ECLAIR 6
ESCORT 6
ESCUDO 6
FACADE 6
FACTOR 6
FARCØR 6
FETICH 6
FLEECE 6
FROSCH 6
GAUCHO 6
GLACIS 6
GRACIL 6
HACHIS 6
HACKER 6
HOCKEY 6
INCEST 6
JOCKEY 6
JUICER 6
KACHOT 6
KIRSCH 6
KITSCH 6
KONCIL 6
KONCIS 6
LANCET 6
LASCIV 6
LICENS 6
LITCHI 6
LYNCHE 6
MALICE 6
MARACA 6
MATCHE 6
NACHOS 6
NARCIS 6
NOVICE 6
NUANCE 6
NUBUCK 6
PARCEL 6
PASCAL 6
PENCIL 6
PICKUP 6
PIERCE 6
PINCET 6
PITCHE 6
POLICE 6
PONCHO 6
PROCES 6
PRÆCIS 6
QUICHE 6
RACIST 6
RECENT 6
RECEPT 6
ROCKER 6
RUCOLA 6
SCANNE 6
SCILLA 6
SCRIPT 6
SEANCE 6
SITCOM 6
SKETCH 6
SLACKS 6
SOCIAL 6
SPECIE 6
SUCCES 6
TACKLE 6
TECHNO 6
TOUCHE 6
TRACKE 6
TRANCE 6
TRICKY 6
UNCIAL 6
USANCE 6
VIVACE 6
ZECHIN 6

Ord med C inde i ordet på 7 bogstaver

149 ord på 7 bogstaver
Ord Bogstaver
ABSENCE 7
ACAIBÆR 7
ACETONE 7
AFMARCH 7
AKTRICE 7
ALSACER 7
ANMARCH 7
ANNONCE 7
ASOCIAL 7
AVOCADO 7
BACILLE 7
BACKING 7
BALANCE 7
BITCOIN 7
BOXCALF 7
BRANCHE 7
BRATSCH 7
BRIOCHE 7
BUCKRAM 7
BYCYKEL 7
DECIBEL 7
DECIMAL 7
DECISIV 7
DEFICIT 7
DEPECHE 7
DISCMAN 7
DOMICIL 7
DROSCHE 7
ECSTASY 7
ELCYKEL 7
EXCERPT 7
FAGOCYT 7
FAJANCE 7
FARMACI 7
FASCIST 7
FORCERE 7
FUCHSIA 7
FUCKING 7
GALOCHE 7
GAMACHE 7
GANACHE 7
GIMMICK 7
GLACIAL 7
GNOCCHI 7
GOUACHE 7
GRACIØS 7
GRÆCIST 7
HACKING 7
HICKORY 7
HOFCHEF 7
HOLOCÆN 7
HOSPICE 7
HYACINT 7
ILMARCH 7
IMBECIL 7
INDICIE 7
ISCREME 7
JACKPOT 7
JACUZZI 7
KACHERE 7
KADENCE 7
KALECHE 7
KAPRICE 7
KETCHUP 7
KICKOFF 7
KODICIL 7
KONCEPT 7
KONCERN 7
KONCERT 7
KULANCE 7
LANCERE 7
LANCIER 7
LECITIN 7
LOCKOUT 7
LUCERNE 7
MACHETE 7
MANCHET 7
MASCARA 7
MATRICE 7
MEDICIN 7
MIMICRY 7
MUSICAL 7
MÆCENAT 7
OFFICER 7
OFFICIN 7
OPMARCH 7
OUTCAST 7
PATRICE 7
PICADOR 7
PICCOLO 7
PICKLES 7
PINCHER 7
PLACEBO 7
PLACERE 7
PLANCHE 7
POCHERE 7
PODCAST 7
POPCORN 7
POPROCK 7
PRECIØS 7
PRINCIP 7
PROCENT 7
RACEHAD 7
RACEREN 7
RACISME 7
RECIDIV 7
REMONCE 7
RENONCE 7
RICOTTA 7
ROMANCE 7
RÅCREME 7
SCANNER 7
SCENERI 7
SCENISK 7
SCEPTER 7
SCHERZO 7
SCHWUNG 7
SCHÆFER 7
SCOOTER 7
SCORING 7
SCRATCH 7
SCREENE 7
SCRIPTE 7
SCROLLE 7
SCULLER 7
SERVICE 7
SIXPACK 7
SOFTICE 7
SPECIEL 7
SPECIES 7
SPENCER 7
STENCIL 7
STICKER 7
SWITCHE 7
TABASCO 7
TACHIST 7
TCHADER 7
TOCCATA 7
TOPCHEF 7
TRACERE 7
TRICEPS 7
TRUCKER 7
UDMARCH 7
UPRÆCIS 7
USOCIAL 7
VACCINE 7
VAKANCE 7
VOUCHER 7
ÆGCELLE 7

Ord med C inde i ordet på 8 bogstaver

216 ord på 8 bogstaver
Ord Bogstaver
ABDICERE 8
ABSCISSE 8
ABSTRACT 8
ACETYLEN 8
AFFICERE 8
ALLIANCE 8
ALSACISK 8
ANNONCØR 8
ANTRACIT 8
APPROACH 8
AVANCERE 8
BACHELOR 8
BACKLASH 8
BARBECUE 8
BECHAMEL 8
BENEFICE 8
BERCEUSE 8
BLACKOUT 8
BOOTCAMP 8
BROCCOLI 8
BROCHURE 8
BUDCYKEL 8
BYCENTER 8
DECEMBER 8
DECHARGE 8
DECIDERE 8
DECIGRAM 8
DECIMERE 8
DECISION 8
DEDICERE 8
DEDUCERE 8
DEMARCHE 8
DEOSTICK 8
DISCIPEL 8
DISCOUNT 8
DISPACHE 8
DISTANCE 8
DOCENTUR 8
DUCHESSE 8
ELEGANCE 8
EMINENCE 8
ENCELLET 8
ENCIFRET 8
ENECELLE 8
ESCALOPE 8
EUROCENT 8
EXCESSIV 8
EXCISION 8
EXCITERE 8
FACELIFT 8
FASCIKEL 8
FASCISME 8
FEEDBACK 8
FLAMENCO 8
FORCERET 8
FUNGICID 8
GAZPACHO 8
GLYCERIN 8
GLYCEROL 8
GRÆCISME 8
GRÆCITET 8
GULLASCH 8
HACIENDA 8
HALFBACK 8
HANDICAP 8
HARDBACK 8
HARDCORE 8
HARDROCK 8
HATTRICK 8
HERBICID 8
HIBISCUS 8
HIGHTECH 8
IMPLICIT 8
INCIDENT 8
INCITERE 8
INDICERE 8
INDMARCH 8
INDUCERE 8
INFICERE 8
INJICERE 8
ISHOCKEY 8
JACKSTIK 8
JAZZROCK 8
JIDDISCH 8
JOYSTICK 8
KALCEDON 8
KANCELLI 8
KARCINOM 8
KITSCHET 8
KNICKERS 8
KNOCKOUT 8
KOMBUCHA 8
KØDSAUCE 8
LACROSSE 8
LADCYKEL 8
LANDRACE 8
LEUKOCYT 8
LICITERE 8
LIMERICK 8
LOCATION 8
LOCKOUTE 8
LYMFOCYT 8
LØGSAUCE 8
MALICIØS 8
MANCHEGO 8
MANICURE 8
MARCHERE 8
MARCIPAN 8
MAROCAIN 8
MONTRICE 8
MUSICERE 8
MYCELIUM 8
MÅLSCORE 8
NOCTURNE 8
NOVICIAT 8
NUANCERE 8
OBDUCENT 8
OBDUCERE 8
OCCIDENT 8
OCEANIER 8
OCEANISK 8
OFFICIAL 8
OFFICIEL 8
OFFICIØS 8
OPACITET 8
OSSOBUCO 8
PACIFIST 8
PASTICHE 8
PECORINO 8
PEDICURE 8
PESCETAR 8
PESTICID 8
PICARESK 8
PIERCING 8
PINCENEZ 8
PISTACIE 8
PLACENTA 8
PLAYBACK 8
PODCASTE 8
PORCELÆN 8
PROCEDØR 8
PRODUCER 8
PUNKROCK 8
QUICKFIX 8
RACEDELT 8
RACEHEST 8
RACERBIL 8
RACERLØB 8
RECEIVER 8
RECEPTIV 8
RECEPTOR 8
RECEPTUR 8
RECESSIV 8
RECIPROK 8
RECITERE 8
REDUCERE 8
REJICERE 8
RESEARCH 8
RESTANCE 8
RETOUCHE 8
REVANCHE 8
RICKSHAW 8
ROCKWOOL 8
RYGCRAWL 8
SANDWICH 8
SCANNING 8
SCATSANG 8
SCENARIE 8
SCHELLAK 8
SCHENKEL 8
SCHÆCHTE 8
SCIROCCO 8
SCRABBLE 8
SCRAPBOG 8
SCRATCHE 8
SCRIPTER 8
SECURITY 8
SILICIUM 8
SINECURE 8
SIXPENCE 8
SKOCREME 8
SKYSAUCE 8
SLUSHICE 8
SNACKBAR 8
SOCIETET 8
SOCIOLOG 8
SOCIOPAT 8
SOLCELLE 8
SOLCREME 8
SOUSCHEF 8
SPECIALE 8
SPECIFIK 8
STACCATO 8
STOCKCAR 8
SUICIDAL 8
SVECISME 8
SÆDCELLE 8
TACHISME 8
TACKLING 8
TCHADISK 8
TOCIFRET 8
TOUCHERE 8
TRICKTYV 8
TRICYKEL 8
TURCYKEL 8
TUSCHERE 8
UBALANCE 8
UCENTRAL 8
UPCOMING 8
UPPERCUT 8
VICEVÆRT 8
WHIPCORD 8
WILDCARD 8
WINGBACK 8
ZUCCHINI 8
ØRECLIPS 8

Ord med C inde i ordet på 9 bogstaver

281 ord på 9 bogstaver
Ord Bogstaver
ACCEPTERE 9
ACCESSION 9
ADHÆRENCE 9
AMBULANCE 9
AMERICANO 9
ANNONCERE 9
APPLICERE 9
ARROGANCE 9
ASCENDANT 9
ASCENDENS 9
ASCENDENT 9
ASSOCIERE 9
ASSURANCE 9
ATTACHERE 9
AUSPICIER 9
AVANCERET 9
BACKSLASH 9
BACKSTAGE 9
BALANCERE 9
BALSAMICO 9
BARRACUDA 9
BECIFRING 9
BECQUEREL 9
BENCHMARK 9
BISCAYISK 9
BLACKJACK 9
BLANCHERE 9
BRANDCHEF 9
BRIKJUICE 9
DAGCENTER 9
DAGSMARCH 9
DAMASCERE 9
DAMECYKEL 9
DECENNIUM 9
DECENTRAL 9
DECIDERET 9
DECILITER 9
DECIMETER 9
DEKADENCE 9
DEPLACERE 9
DETACHERE 9
DILIGENCE 9
DIRTTRACK 9
DISCIPLIN 9
DISPACHØR 9
DRESSCODE 9
DUPLICERE 9
DØDSCELLE 9
EGOCENTRI 9
EKSERCERE 9
EKSERCITS 9
EKSORCIST 9
EKSPLICIT 9
ENCHILADA 9
ENCYKLIKA 9
ENCYKLISK 9
ENTRECHAT 9
ENTRECOTE 9
EPICENTER 9
ETNICITET 9
EUROCHECK 9
EXCELLENS 9
EXCELLENT 9
EXCELLERE 9
EXCENTRIK 9
EXCERPERE 9
EXCERPIST 9
FACELIFTE 9
FACETTERE 9
FACILITET 9
FACONSTEN 9
FACTORING 9
FANEMARCH 9
FARMACEUT 9
FASCINERE 9
FEDTCELLE 9
FEJLCASTE 9
FEMCIFRET 9
FENACETIN 9
FETICHIST 9
FILMTRICK 9
FINANCIER 9
FIRCIFRET 9
FLASHBACK 9
FORCENSUR 9
FORCERING 9
FOTOCELLE 9
FRANCHISE 9
FREELANCE 9
FREMMARCH 9
GLACIOLOG 9
GRÆCISERE 9
GUACAMOLE 9
HACKYSACK 9
HALVCYKEL 9
HARCELERE 9
HARDCOVER 9
HATCHBACK 9
HATECRIME 9
HEAVYROCK 9
HEMICYKEL 9
HOLOCAUST 9
HOUSECOAT 9
HÅNDCREME 9
IGNORANCE 9
IMPLICERE 9
INCESTUØS 9
INDSCANNE 9
INSPICERE 9
INTERFACE 9
INTERLOCK 9
JOCKEYHUE 9
JUICEBRIK 9
KACHERING 9
KAPACITET 9
KAPRICIØS 9
KAPUCINER 9
KICKSTART 9
KLUBCYKEL 9
KNOCKOUTE 9
KONCESSIV 9
KONCIPERE 9
KONCIPIST 9
KONICITET 9
KRUCIFIKS 9
LAGERCHEF 9
LAMBRUSCO 9
LANCERING 9
LAVSOCIAL 9
LEVERANCE 9
LICENSERE 9
LICENTIAT 9
LIMEJUICE 9
LINEDANCE 9
LUCIABRUD 9
LYNCHNING 9
LYSTYACHT 9
LØBECYKEL 9
MACCHIATO 9
MACHOMAND 9
MADPINCET 9
MALKERACE 9
MASOCHIST 9
MATCHNING 9
MATCHRACE 9
MEDICINAL 9
MEDICINER 9
MEDICINSK 9
MEXICANER 9
MEXICANSK 9
MIKROCHIP 9
MINICYKEL 9
MOTOCROSS 9
MOTORPACE 9
MOUSTACHE 9
MÅLSCORER 9
NACHSPIEL 9
NYFASCIST 9
OCEANOLOG 9
OMPLACERE 9
OSCILLERE 9
OUTSOURCE 9
PACEMAKER 9
PACIFISME 9
PAPERBACK 9
PARCELHUS 9
PARKACOAT 9
PASTICHØR 9
PATCHOULI 9
PATCHWORK 9
PATRICIER 9
PATRICISK 9
PERCIPERE 9
PERNICIØS 9
PICCOLINE 9
PITCHPINE 9
PIZZICATO 9
PLACERBAR 9
PLACERING 9
PLEBISCIT 9
POCKETBOG 9
PRINCIPAL 9
PROCEDERE 9
PROCEDURE 9
PROCENTER 9
PROCESRET 9
PROCESSOR 9
PRODUCENT 9
PRODUCERE 9
PROJICERE 9
PRÆCEDENS 9
PRÆCEPTIV 9
PRÆCISERE 9
PRÆCISION 9
PRÆJUDICE 9
PUBLICERE 9
PUBLICIST 9
PUBLICITY 9
PUNCHLINE 9
QUICKSTEP 9
RACERBANE 9
RACISTISK 9
RECENSENT 9
RECENSERE 9
RECENSION 9
RECEPISSE 9
RECEPTFRI 9
RECEPTION 9
RECESSION 9
RECIPIENT 9
RECITATIV 9
RECITATOR 9
REFERENCE 9
REIFICERE 9
RELANCERE 9
RENONCERE 9
REPLICERE 9
RESEARCHE 9
RESSOURCE 9
RETOUCHØR 9
ROCKMUSIK 9
ROCKVIDEO 9
RUBRICERE 9
RÆVESAUCE 9
RÅBALANCE 9
SALGSCHEF 9
SANSCULOT 9
SARACENER 9
SAUCESKÅL 9
SCARTSTIK 9
SCENEVANT 9
SCENOGRAF 9
SCHATTERE 9
SCHILLING 9
SCHNAUZER 9
SCHNITZEL 9
SCHWEIZER 9
SCREENING 9
SEQUENCER 9
SERVICERE 9
SLAPSTICK 9
SLINGBACK 9
SMØRSAUCE 9
SOCIALFAG 9
SOCIALIST 9
SOCIALRET 9
SOCIOLEKT 9
SOCIOLOGI 9
SOCIOPATI 9
SOLCENTER 9
SPERMACET 9
STABSCHEF 9
STAMCELLE 9
STATSCHEF 9
STOICISME 9
SUCCEDERE 9
SUCCESRIG 9
SUCCESSIV 9
SUCCESSOR 9
SØOFFICER 9
TASKFORCE 9
TOLERANCE 9
TOPSCORER 9
TOUCHDOWN 9
TRACERING 9
TRANCHERE 9
TRECIFRET 9
TRICKFILM 9
UDPLACERE 9
UOFFICIEL 9
UROCENTER 9
VACCINERE 9
VADEMECUM 9
VANDCYKEL 9
VINDICERE 9
VIOLONCEL 9
VIVACITET 9
VOICEOVER 9
VÆRNSCHEF 9
ÆBLECIDER 9
ÆBLEJUICE 9

Ord med C inde i ordet på 10 bogstaver

290 ord på 10 bogstaver
Ord Bogstaver
ABDICERING 10
ACCELERERE 10
ACCENTTEGN 10
ACCENTUERE 10
ACCEPTABEL 10
ACIDOFILUS 10
ACTIONFILM 10
AFICIONADO 10
AFMARCHERE 10
ALTMODISCH 10
ANGLICISME 10
ANTICIPERE 10
ANTROPOCÆN 10
APPENDICIT 10
ARTIFICIEL 10
ASSISTANCE 10
ASSOCIATIV 10
ASYLCENTER 10
AUTOCAMPER 10
AVANCEMENT 10
AVANCERING 10
BACKGAMMON 10
BACKPACKER 10
BAKTERICID 10
BALANCERET 10
BARNECYKEL 10
BEACHBUGGY 10
BENCHMARKE 10
BIOMEDICIN 10
BLACKLISTE 10
BRATSCHIST 10
BREAKDANCE 10
BROADCASTE 10
BRUSCHETTA 10
BRUSENICHE 10
BUDCENTRAL 10
BUTIKSCHEF 10
BØRNECHECK 10
DATACENTER 10
DECELERERE 10
DECHIFRERE 10
DECIMERING 10
DEFEKTRICE 10
DEPRECIERE 10
DESCENDENS 10
DESCENDENT 10
DIFFERENCE 10
DIGTCYKLUS 10
DISCJOCKEY 10
DISCLAIMER 10
DISSOCIERE 10
DISTANCERE 10
DREADLOCKS 10
DREJESCENE 10
DUFFELCOAT 10
DØGNCENTER 10
EKSORCISME 10
EKSPLICERE 10
EMANCIPERE 10
EMBOUCHURE 10
ESCORTPIGE 10
EXCELLENCE 10
EXCENTRISK 10
FACADESTEN 10
FACETTERET 10
FACILITERE 10
FACITLISTE 10
FANFICTION 10
FASCISTISK 10
FASCISTOID 10
FEJLCITERE 10
FETICHISME 10
FETTUCCINE 10
FILMCENSUR 10
FLERCELLET 10
FLERCIFRET 10
FOLDECYKEL 10
FREDSMARCH 10
FREELANCER 10
GALLICISME 10
GARAGEROCK 10
GLACIALTID 10
GLACIATION 10
GLACIOLOGI 10
GUMMICHECK 10
HALVCIRKEL 10
HANDICAPPE 10
HARDROCKER 10
HERRECYKEL 10
HOCKEYSTAV 10
INCITAMENT 10
INCITATION 10
INDICERING 10
INDPLACERE 10
INFICERING 10
INFLUENCER 10
INSEKTICID 10
INTIMSCENE 10
JAMAICANER 10
JAMAICANSK 10
JOBANNONCE 10
JUNIORCHEF 10
KAFFEPUNCH 10
KANCELLIST 10
KARCINOGEN 10
KARRYSAUCE 10
KATOLICERE 10
KICKBOKSER 10
KICKSTARTE 10
KLASSICIST 10
KLIMAMARCH 10
KOCHENILLE 10
KODIFICERE 10
KOINCIDENS 10
KOINCIDERE 10
KOMMERCIEL 10
KOMPETENCE 10
KOMPLICERE 10
KONCENTRAT 10
KONCEPTION 10
KONCEPTUEL 10
KONCERTERE 10
KONCERTHUS 10
KONCERTINA 10
KONCERTSAL 10
KONCESSION 10
KONDICYKEL 10
KONDOLENCE 10
KONFERENCE 10
KONTENANCE 10
KONTORCHEF 10
KORPULENCE 10
KULTURCHOK 10
KVÆRULANCE 10
KØKKENCHEF 10
LASCIVITET 10
LICITATION 10
LICITERING 10
LIVSCYKLUS 10
LUCIAOPTOG 10
LYSMANCHET 10
LÆREPROCES 10
MANCHURISK 10
MANICURERE 10
MANICURIST 10
MANUDUCERE 10
MARASCHINO 10
MASKINCHEF 10
MASOCHISME 10
MEDICINERE 10
MEGASUCCES 10
MIKROFICHE 10
MODIFICERE 10
MOTORCYKEL 10
MUMIFICERE 10
MUNKECELLE 10
MYSTICISME 10
NARCISSIST 10
NAZIFICERE 10
NONCHALANT 10
NOTIFICERE 10
NUANCERING 10
NYFASCISME 10
OBDUCERING 10
OCCIDENTAL 10
OCEANOGRAF 10
OCEANOLOGI 10
OPMARCHERE 10
ORDOVICIUM 10
OSCILLATOR 10
PACIFICERE 10
PARCELLERE 10
PARCELLIST 10
PASTICHERE 10
PENICILLIN 10
PERCEPTION 10
PERCEPTUEL 10
PERCUSSION 10
PIZZASLICE 10
PLASTICFAR 10
PLASTICMOR 10
PLEISTOCÆN 10
PODCASTING 10
POLYCENTRI 10
POSTCOITAL 10
PRINCIPIEL 10
PRINCIPLØS 10
PROCENTDEL 10
PROCENTISK 10
PROCENTTAL 10
PROCENTUEL 10
PROCENTVIS 10
PROCESSERE 10
PROCESSION 10
PROCESSUEL 10
PROSCENIUM 10
PRÆFERENCE 10
PUBLICITET 10
PUDSECREME 10
PUNKROCKER 10
PYRSCHJAGT 10
RACERCYKEL 10
RATIFICERE 10
RECIDIVERE 10
RECIDIVIST 10
RECITATION 10
REDUCERBAR 10
REDUCERING 10
REJICERING 10
REJSECHECK 10
REMPLACERE 10
RENSECREME 10
RENÆSSANCE 10
RESEARCHER 10
RETOUCHERE 10
REVANCHERE 10
REVANCHIST 10
ROADRACING 10
ROCKERBORG 10
ROCKERKLUB 10
ROCKSANGER 10
SALGSTRICK 10
SARACENISK 10
SAUCEKANDE 10
SCENEKUNST 10
SCENESKIFT 10
SCENESKRÆK 10
SCENOGRAFI 10
SCHEDULERE 10
SCHERZANDO 10
SCHOTTISCH 10
SCHWEIZISK 10
SCREENDUMP 10
SCREENSHOT 10
SCRIPTGIRL 10
SECONDHAND 10
SEKSCIFRET 10
SELVCENSUR 10
SENIORCHEF 10
SERVICEFAG 10
SERVITRICE 10
SEXCHIKANE 10
SEYCHELLER 10
SICILIANER 10
SICILIANSK 10
SKUEPROCES 10
SKUMCIKADE 10
SNESCOOTER 10
SOCIALCHEF 10
SOCIALFOBI 10
SOCIALISME 10
SOCIALITET 10
SOUNDTRACK 10
SPECIALIST 10
STATIONCAR 10
STENCILERE 10
STORCENTER 10
STORCIRKEL 10
STRAFCELLE 10
STRÆKMARCH 10
SUCCESFULD 10
SUCCESSION 10
SUCCESSIVE 10
SUFFICIENS 10
SUFFICIENT 10
SØRGEMARCH 10
TACHISTISK 10
TEATERCHEF 10
TECHGIGANT 10
TOKSICITET 10
TOMATJUICE 10
TOMATSAUCE 10
TOUCHERING 10
TRANSDUCER 10
TRENCHCOAT 10
TRUCKFØRER 10
TURISTCHEF 10
TURTLENECK 10
TUSCHERING 10
TYPIFICERE 10
UDLICITERE 10
UNDERCOVER 10
UNUANCERET 10
VELCROBÅND 10
VELOCIPEDE 10
VERIFICERE 10
VICEKONSUL 10
WAKEUPCALL 10
WIDESCREEN 10
ÆLDRECHECK 10

Ord med C inde i ordet på 11 bogstaver

273 ord på 11 bogstaver
Ord Bogstaver
ABRACADABRA 11
ACCELERANDO 11
ACCELERATOR 11
ACCESSOIRES 11
ACCESSORIES 11
ACCESSORISK 11
AFBALANCERE 11
AKKVIESCERE 11
ANCIENNITET 11
ANNONCERING 11
APPLICERING 11
ARTDIRECTOR 11
ASOCIALITET 11
ASSOCIATION 11
ASSOCIERING 11
ATTACHERING 11
BALANCEGANG 11
BALANCERING 11
BEACHVOLLEY 11
BENEFICERET 11
BLANCHERING 11
BLANKOCHECK 11
BLOCKBUSTER 11
BLODPROCENT 11
BRANCHEFOLK 11
BREAKDANCER 11
BULKCARRIER 11
BUSCHAUFFØR 11
BØFSANDWICH 11
DAMASCERING 11
DATACENTRAL 11
DECIMALVÆGT 11
DECRESCENDO 11
DEPLACEMENT 11
DEPLACERING 11
DESINFICERE 11
DETACHEMENT 11
DETACHERING 11
DISCIPLINÆR 11
DOMESTICERE 11
DOMINICANER 11
DOMINICANSK 11
DUPLICERING 11
DØDSANNONCE 11
ECHAUFFERET 11
EFTERTACKLE 11
EGOCENTRISK 11
ELASTICITET 11
ELEKTROCHOK 11
EMANCIPERET 11
ENCYKLOPÆDI 11
ESKADRECHEF 11
EXCENTRIKER 11
EXCEPTIONEL 11
EXCERPERING 11
FACETSLEBEN 11
FACETTERING 11
FACILITATOR 11
FAGSPECIFIK 11
FALSIFICERE 11
FASCINATION 11
FEDTPROCENT 11
FEJLCASTING 11
FEJLPLACERE 11
FEJLPROCENT 11
FINGERTOUCH 11
FLEECEJAKKE 11
FLEXICURITY 11
FLUORESCENS 11
FLUORESCERE 11
FRANCHISING 11
FRONTISPICE 11
GAFFELTRUCK 11
GEOCENTRISK 11
GLORIFICERE 11
GNOSTICISME 11
GRÆCISERING 11
HALLUCINERE 11
HANDICAPPER 11
HANDICAPPET 11
HARCELERING 11
HARDCOREFAN 11
HEAVYROCKER 11
HEKTOPASCAL 11
HEMICYKLISK 11
HIPPOCAMPUS 11
HONNØRMARCH 11
HYBRIDCYKEL 11
IMBECILITET 11
INCITERENDE 11
INDERCIRKEL 11
INDMARCHERE 11
INSPEKTRICE 11
INSPICERING 11
INSULINCHOK 11
INTOLERANCE 11
INTRODUCERE 11
ISCENESÆTTE 11
JACKETKRONE 11
JOCKEYTRØJE 11
KAPERSSAUCE 11
KASSESUCCES 11
KATOLICISME 11
KEMIKONCERN 11
KICKSTARTER 11
KLARIFICERE 11
KLASSICISME 11
KLASSICITET 11
KOEFFICIENT 11
KOLLEKTRICE 11
KOMMUNICERE 11
KOMPLICERET 11
KONCENTRERE 11
KONCENTRISK 11
KONCERNCHEF 11
KONKURRENCE 11
KOPIMEDICIN 11
KOPRODUCERE 11
KRAFTCENTER 11
KRISECENTER 11
KVALIFICERE 11
KØKKENNICHE 11
LAMARCKISME 11
LICENSERING 11
LICENSHAVER 11
LUMINESCENS 11
MACHOKULTUR 11
MALLORCANER 11
MALLORCANSK 11
MALPLACERET 11
MANCHETKNAP 11
MATCHFIXING 11
MATCHRACING 11
MATCHVINDER 11
MEDIACENTER 11
MEDICINMAND 11
MEDIELICENS 11
MENSENDIECK 11
MERCERISERE 11
MERCHANDISE 11
MESALLIANCE 11
MOCAMBIQUER 11
MORTIFICERE 11
MYSTIFICERE 11
NARCISSISME 11
NERVECENTER 11
NONCHALANCE 11
OBSTRUCTION 11
OCEANGÅENDE 11
OCEANOGRAFI 11
OFFICERSHÆL 11
OMPLACERING 11
ORANGEJUICE 11
ORTOCERATIT 11
OSCILLATION 11
OSCILLOGRAF 11
OSCILLOSKOP 11
OUTSOURCING 11
OVERBALANCE 11
OVERLOCKSØM 11
OVERPLACERE 11
PACIFISTISK 11
PARTICIPANT 11
PARTICIPERE 11
PARTICIPIUM 11
PARTICULIER 11
PASSACAGLIA 11
PERFORMANCE 11
PIBEKONCERT 11
PISTACIENØD 11
PLASTICITET 11
PLASTICPOSE 11
PLEJECENTER 11
POLARCIRKEL 11
PORNOFICERE 11
PORTECHAISE 11
PRECIØSITET 11
PRINCIPFAST 11
PROCENTSATS 11
PRODUKTCHEF 11
PROGRAMCHEF 11
PROJICERING 11
PROTEKTRICE 11
PROVENCALER 11
PROVENCALSK 11
PRÆCISERING 11
PRÆJUDICERE 11
PSYKOSOCIAL 11
PUBLICERING 11
PUNCHEBOLLE 11
QUARTERBACK 11
RACEADSKILT 11
RACEBLANDET 11
RAPIDCEMENT 11
REASSURANCE 11
RECIRKULERE 11
REDUPLICERE 11
REIFICERING 11
REINECLAUDE 11
REKTIFICERE 11
RELANCERING 11
REMINISCENS 11
REPRODUCERE 11
RETSMEDICIN 11
RETSPRINCIP 11
REVACCINERE 11
REVANCHISME 11
RICINUSOLIE 11
ROADPRICING 11
ROCKMUSIKER 11
ROCKSTJERNE 11
ROOMSERVICE 11
RUBRICERING 11
RUNNINGBACK 11
RUSSIFICERE 11
SACHERTÆRTE 11
SALICYLSYRE 11
SCENEMESTER 11
SCHATTERING 11
SCHÆCHTNING 11
SCHÆFERHUND 11
SCREENSAVER 11
SERVICERING 11
SERVICEVOGN 11
SEYCHELLISK 11
SIMPLICITET 11
SKEPTICISME 11
SKINNECYKEL 11
SMOCKSYNING 11
SOCIALHJÆLP 11
SOCIALISERE 11
SOCIOLOGISK 11
SOCIOPATISK 11
SPASTICITET 11
SPECIALITET 11
SPECIALLÆGE 11
SPECIALPRIS 11
SPECIFICERE 11
SPLITSCREEN 11
SQUAREDANCE 11
STADIONROCK 11
STOCKHOLMER 11
STOCKHOLMSK 11
TANDEMCYKEL 11
TECHNOMUSIK 11
TEKNIFICERE 11
TERRORCELLE 11
TIMECHARTER 11
TOCYLINDRET 11
TOUCHSCREEN 11
TRAFFICKING 11
TRANCHERING 11
TRICERATOPS 11
TRICKTYVERI 11
TRÆKPROCENT 11
TURISTCYKEL 11
UACCEPTABEL 11
UBALANCERET 11
UCENSURERET 11
UDPLACERING 11
VACCINATION 11
VACCINERING 11
VANDSCOOTER 11
VELPLACERET 11
VERSIFICERE 11
VICEADMIRAL 11
VICTORIANER 11
VICTORIANSK 11
VINDICERING 11
WELTSCHMERZ 11
ÆLDRECENTER 11
ÆSTETICISME 11
ØSTERSSAUCE 11

Ord med C inde i ordet på 12 bogstaver

225 ord på 12 bogstaver
Ord Bogstaver
ABSCISSEAKSE 12
ACCELERATION 12
ACCENTUATION 12
ACCENTUERING 12
AFBALANCERET 12
AFNAZIFICERE 12
AGNOSTICISME 12
AIRCONDITION 12
ALARMCENTRAL 12
ALLIANCERING 12
AMBULANCEFLY 12
ANTICIPATION 12
AUTENTICITET 12
BACKSTAGERUM 12
BALANCEKUNST 12
BALANCENERVE 12
BENCHMARKING 12
BESSERMACHEN 12
BIOMEDICINER 12
BIOMEDICINSK 12
BODYSTOCKING 12
BORTLICITERE 12
BRANCHEKENDT 12
BRATSCHNØGLE 12
BREITSCHWANZ 12
BRUTTOAVANCE 12
BUTIKSCENTER 12
BYGGEBRANCHE 12
DECELERATION 12
DECENTRERING 12
DECHIFRERBAR 12
DECHIFRERING 12
DECILITERMÅL 12
DEPRECIERING 12
DISCIPLINERE 12
DISSOCIATION 12
DISTANCERING 12
DUMPEPROCENT 12
ECUADORIANER 12
ECUADORIANSK 12
EGOCENTRERET 12
EGOCENTRIKER 12
EKLEKTICISME 12
EKSPEDITRICE 12
EKSPLICITERE 12
ELEKTRICITET 12
EMANCIPATION 12
EMANCIPERING 12
ENCEFALOGRAM 12
ESCORTBUREAU 12
ETNOCENTRISK 12
EUROCENTRISK 12
FACILITERING 12
FARMACEUTISK 12
FETICHDYRKER 12
FETICHISTISK 12
FILMPRODUCER 12
FIRCYLINDRET 12
FLÅDEOFFICER 12
FOCACCIABRØD 12
FORSVARSCHEF 12
FOSFORESCENS 12
FOSFORESCERE 12
FRANCISKANER 12
FRANCISKANSK 12
GARDEOFFICER 12
GENTRIFICERE 12
GLACIOLOGISK 12
GRUNDPRINCIP 12
GYMNASTICERE 12
HALLUCINOGEN 12
HAVANNACIGAR 12
HERCEGOVINER 12
HERCEGOVINSK 12
HIRSCHFÆNGER 12
HISTORICISME 12
HISTORICITET 12
HJERNECENTER 12
HOVEDPRINCIP 12
HØJTPLACERET 12
ICEBERGSALAT 12
IDENTIFICERE 12
INACCEPTABEL 12
INDIFFERENCE 12
INDPLACERING 12
INKOMPETENCE 12
INSUFFICIENS 12
INSUFFICIENT 12
INTERCITYTOG 12
ISCENESÆTTER 12
ISHOCKEYKAMP 12
KABINETSCHEF 12
KALIUMCYANID 12
KANCELLISTIL 12
KAPUCINERABE 12
KICKBOKSNING 12
KLASSIFICERE 12
KLOSTERCELLE 12
KODIFICERING 12
KOMPAGNICHEF 12
KONCEPTKUNST 12
KONCEPTPAPIR 12
KONFERENCIER 12
KONTRACHANCE 12
KORTDISTANCE 12
KULTURCENTER 12
KUNDESERVICE 12
KVANTIFICERE 12
LANCETBLADET 12
LANGDISTANCE 12
LAVTPLACERET 12
LEVERCIRROSE 12
LICENSAFTALE 12
LINJEOFFICER 12
LOGISTIKCHEF 12
LUMBERJACKET 12
LYNCHJUSTITS 12
LÆSERSERVICE 12
MANGOCHUTNEY 12
MARCIPANBRØD 12
MARCIPANGRIS 12
MASOCHISTISK 12
MEDICINERING 12
MOCAMBIQUISK 12
MODIFICERING 12
MOTIONSCYKEL 12
MOTORCYKLIST 12
MULTIPLICERE 12
MUMIFICERING 12
NATURMEDICIN 12
NAZIFICERING 12
NERVEMEDICIN 12
NICARAGUANER 12
NICARAGUANSK 12
NULTOLERANCE 12
NYFASCISTISK 12
NYKLASSICIST 12
OCEANOLOGISK 12
OMRÅDECENTER 12
OPMARCHERING 12
PACIFICERING 12
PARFORCEJAGT 12
PARFORCERIDT 12
PATRICIERHUS 12
PERIODICITET 12
PISTACIEGRØN 12
PLASTIFICERE 12
POLIOVACCINE 12
POLYCENTRISK 12
POSTSCRIPTUM 12
PROCENTPOINT 12
PROCESRETLIG 12
PROCESSERING 12
PROTESTMARCH 12
PROTOKOLCHEF 12
PUBLICISTISK 12
RACEBLANDING 12
RACEHYGIEJNE 12
RATIFICERING 12
RECEPTIONIST 12
RECEPTIVITET 12
RECIPROCITET 12
RECITATIVISK 12
REJECOCKTAIL 12
REKOGNOSCERE 12
REMPLACERING 12
RETOUCHERING 12
REVANCHEKAMP 12
RICHTERSKALA 12
RIKOCHETTERE 12
RØDVINSSAUCE 12
SALDOBALANCE 12
SANDWICHBRØD 12
SANDWICHMAND 12
SCENOGRAFERE 12
SCENOGRAFISK 12
SCHALLSTYKKE 12
SCHEDULERING 12
SCHWEIZEROST 12
SENNEPSSAUCE 12
SIMPLIFICERE 12
SKIBSOFFICER 12
SLUDRECHATOL 12
SOCIALCENTER 12
SOCIALGRUPPE 12
SOCIALISTISK 12
SOCIALKONTOR 12
SOCIALUDVALG 12
SPECIALENHED 12
SPECIALISERE 12
SPECIALSKOLE 12
SPECIALVIDEN 12
SPECIFICITET 12
SPILDPROCENT 12
STEEPLECHASE 12
STENCILERING 12
STRATIFICERE 12
STREPTOMYCIN 12
SYNSHANDICAP 12
TEKSTANNONCE 12
TOMATKETCHUP 12
TOPPLACERING 12
TRACERTEKNIK 12
TRADESCANTIA 12
TRANCHERKNIV 12
TRANSCENDENS 12
TRANSCENDENT 12
TRANSCENDERE 12
TRAUMECENTER 12
TRECYLINDRET 12
TROPEMEDICIN 12
TUSCHTEGNING 12
TYPIFICERING 12
UCHARMERENDE 12
UCIVILISERET 12
UDDISTANCERE 12
UDLICITERING 12
UDPARCELLERE 12
UNDERBALANCE 12
VELOCIRAPTOR 12
VERIFICERBAR 12
VERIFICERING 12
VICEDIREKTØR 12
VÆSKEBALANCE 12
ÆKVIDISTANCE 12

Ord med C inde i ordet på 13 bogstaver

179 ord på 13 bogstaver
Ord Bogstaver
AFBALANCERING 13
AFMYSTIFICERE 13
ANTICHAMBRERE 13
APPELSINJUICE 13
ASSURANCESVIG 13
BACKINGGRUPPE 13
BECHAMELSAUCE 13
BORGERSERVICE 13
BORTCENSURERE 13
BRYLLUPSMARCH 13
BUNDPLACERING 13
BUSINESSCLASS 13
DECENTRALISME 13
DECIMALSYSTEM 13
DESINFICERING 13
DIAGNOSTICERE 13
DISCOUNTBUTIK 13
DIVERSIFICERE 13
DOMESTICERING 13
EFTERTACKLING 13
EKSTRAVAGANCE 13
ELEKTRIFICERE 13
ELEVCENTRERET 13
ENCEFALOGRAFI 13
ENCYKLOPÆDISK 13
ENCYKLOPÆDIST 13
ETNOCENTRISME 13
EUROCENTRISME 13
EXCENTERAKSEL 13
EXCENTRICITET 13
FALSIFICERBAR 13
FALSIFICERING 13
FEINSCHMECKER 13
FEJLPLACERING 13
FILMPRODUCENT 13
FILTERCIGARET 13
FITNESSCENTER 13
FLYCERTIFIKAT 13
FOCACCIABOLLE 13
FOODPROCESSOR 13
FREDERICIANER 13
FREDERICIANSK 13
FRILUFTSSCENE 13
GAMACHEBUKSER 13
GENMODIFICERE 13
GEVINSTCHANCE 13
GLASCONTAINER 13
GLORIFICERING 13
GRATISPRINCIP 13
GULLASCHBARON 13
GUMMIARABICUM 13
GÆRINGSPROCES 13
HALLUCINATION 13
HANDICAPIDRÆT 13
HELIOCENTRISK 13
HOCKEYSPILLER 13
HORMONBALANCE 13
IDRÆTSMEDICIN 13
INDKØBSCENTER 13
JACQUARDVÆVET 13
KANCELLISPROG 13
KIRSEBÆRSAUCE 13
KLARIFICERING 13
KLASSICISTISK 13
KOGECHOKOLADE 13
KONCENTRATION 13
KONCENTRERING 13
KONCERTAKTUEL 13
KONCERTGÆNGER 13
KONCERTMESTER 13
KONCESSIONERE 13
KONFUCIANISME 13
KONGRESCENTER 13
KONTROLCENTER 13
KULTURCENTRUM 13
KVALIFICERING 13
LOMMECOMPUTER 13
LYNCHSTEMNING 13
LÆGEAMBULANCE 13
MACHIAVELLIST 13
MEDICINALVARE 13
MERCERISERING 13
MODTAGECENTER 13
MORGENCOMPLET 13
MORTIFICERING 13
MOTIONSCENTER 13
NARCISSISTISK 13
NATIONALSCENE 13
NITROGLYCERIN 13
NYKLASSICISME 13
OCEANOGRAFISK 13
OFFICERSMESSE 13
OFFICERSSKOLE 13
OMSORGSCENTER 13
OPKVALIFICERE 13
OTTECYLINDRET 13
OVERKAPACITET 13
PARAMEDICINER 13
PARAMEDICINSK 13
PARTICIPATION 13
PARTICIPERING 13
PATENTMEDICIN 13
PERCUSSIONIST 13
PERSILLESAUCE 13
PERSONALECHEF 13
PERSONIFICERE 13
PICCOLOFLØJTE 13
POLYCENTRISME 13
PORCELÆNSJORD 13
PORNOFICERING 13
PRINCIPRYTTER 13
PROCESSTYRING 13
PROGNOSTICERE 13
PUERTORICANER 13
PUERTORICANSK 13
RECEPTPLIGTIG 13
RECIRKULATION 13
RECIRKULERING 13
REKTIFICERING 13
REPRODUCERBAR 13
RESOCIALISERE 13
RESSOURCESVAG 13
RETSMEDICINER 13
RETSMEDICINSK 13
REVACCINATION 13
REVANCHISTISK 13
RUBRIKANNONCE 13
RUSSIFICERING 13
SADOMASOCHIST 13
SCENEKUNSTNER 13
SCENETEKNIKER 13
SCHWEIZERKNIV 13
SCHWEIZERTYSK 13
SCOOTERSTØVLE 13
SELVCENTRERET 13
SELVDISCIPLIN 13
SERVICEMINDED 13
SERVICESEKTOR 13
SERVICEYDELSE 13
SIMULTANSCENE 13
SINGLESCULLER 13
SKATTEPROCENT 13
SKRÆKSCENARIE 13
SOCIALFORSORG 13
SOCIALISATION 13
SOCIALISERING 13
SOCIALLIBERAL 13
SOCIALMEDICIN 13
SOCIALPOLITIK 13
SOCIALPÆDAGOG 13
SOCIALREALIST 13
SOCIOLINGVIST 13
SPECIALBYGGET 13
SPECIALOPGAVE 13
SPECIALSLALOM 13
SPECIALSTYRKE 13
SPECIALTRÆNET 13
SPECIFICERING 13
SPECIFIKATION 13
SPERMACETHVAL 13
STANDUPCOMEDY 13
STEMMEPROCENT 13
STRACCIATELLA 13
STRETCHBUKSER 13
TEKNIFICERING 13
TERRORBALANCE 13
TOPKONFERENCE 13
TOTENSCHLÆGER 13
TRIPELVACCINE 13
UDREJSECENTER 13
UDSPECIFICERE 13
UKVALIFICERET 13
USPECIFICERET 13
VELCROLUKNING 13
VERSIFICERING 13
VICEINSPEKTØR 13
VICEPRÆSIDENT 13
VICTORIANISME 13
VIOLONCELLIST 13

Ord med C inde i ordet på 14 bogstaver

123 ord på 14 bogstaver
Ord Bogstaver
AFNAZIFICERING 14
ALDRINGSPROCES 14
ANTIKONCEPTION 14
APACHEINDIANER 14
ARBEJDSMEDICIN 14
BEARNAISESAUCE 14
BISMARCKSKLUMP 14
BRYSTSCREENING 14
BRÆNDSELSCELLE 14
BRÆNDSTOFCELLE 14
DAMASCENERSTÅL 14
DECENTRALISERE 14
DEKONCENTRERET 14
DISCIPLINERING 14
DISKVALIFICERE 14
DOBBELTSCULLER 14
DRØMMESCENARIE 14
EGOCENTRICITET 14
EKSEMPLIFICERE 14
EKSPLICITERING 14
EMANCIPATORISK 14
ENGANGSSERVICE 14
ERGOMETERCYKEL 14
EXCENTERSLIBER 14
FETICHDYRKELSE 14
FLØDECHOKOLADE 14
FOLKESOCIALIST 14
FOSFORESCERING 14
FRANCHISEBASIS 14
GENTRIFICERING 14
HANDELSBALANCE 14
HANDICAPVENLIG 14
HISTORICISTISK 14
HJEMMECOMPUTER 14
IDENTIFICERBAR 14
IDENTIFICERING 14
IKKEKOMMERCIEL 14
INDUSTRICENTER 14
ISCENESÆTTELSE 14
JULEASSISTANCE 14
KAPITALBALANCE 14
KLASSIFICERING 14
KOMMERCIALISME 14
KOMPLICERETHED 14
KONCERTPROGRAM 14
KONFERENCEBORD 14
KONTAKTANNONCE 14
KOPPEVACCINERE 14
KORRESPONDANCE 14
KULTURSOCIOLOG 14
KVANTIFICERBAR 14
KVANTIFICERING 14
LUNGEMEDICINSK 14
MACHIAVELLISME 14
MARCHHASTIGHED 14
MASSEPRODUCERE 14
MELLEMDISTANCE 14
MIKROPROCESSOR 14
MÆLKEPRODUCENT 14
NÆRHEDSPRINCIP 14
OVERMEDICINERE 14
PATRICIERVILLA 14
PLASTICCHARTEK 14
PLASTIFICERING 14
PORCELÆNSSNEGL 14
PORTLANDCEMENT 14
PRINCIPPROGRAM 14
PRIVATCHAUFFØR 14
PRÆCOLUMBIANSK 14
PRÆFERENCETOLD 14
PRÆKVALIFICERE 14
RACEHYGIEJNISK 14
RADICCHIOSALAT 14
RAFRAICHISSEUR 14
RECEPTIONSCHEF 14
REFERENCERAMME 14
REKOGNOSCERING 14
REKONVALESCENS 14
REKONVALESCENT 14
REKONVALESCERE 14
RENÆSSANCESLOT 14
RESERVEOFFICER 14
RESSOURCESPILD 14
RESSOURCESTÆRK 14
RETOUCHEPENSEL 14
RIKOCHETTERING 14
RORSCHACHPRØVE 14
SADOMASOCHISME 14
SELVMEDICINERE 14
SERIEPRODUCERE 14
SERVICESTATION 14
SHOPPINGCENTER 14
SIMPLIFICERING 14
SOCIALARBEJDER 14
SOCIALBEDRAGER 14
SOCIALDEMOKRAT 14
SOCIALDIREKTØR 14
SOCIALHISTORIE 14
SOCIALINDKOMST 14
SOCIALMINISTER 14
SOCIALPOLITISK 14
SOCIALREALISME 14
SOCIALRÅDGIVER 14
SPECIALFORBUND 14
SPECIALISERING 14
STRATIFICERING 14
SUCCESKRITERIE 14
TABLETCOMPUTER 14
TRANCETILSTAND 14
TRANSCENDENTAL 14
TRICKOPTAGELSE 14
TRICKSPØRGSMÅL 14
TRIPELALLIANCE 14
TURISTBROCHURE 14
TYCHOBRAHESDAG 14
UDISCIPLINERET 14
UDPARCELLERING 14
UDVIKLINGSCHEF 14
UIDENTIFICERET 14
UNDERLEVERANCE 14
VAREFETICHISME 14
VICEBORGMESTER 14
ÆLDNINGSPROCES 14

Ord med C inde i ordet på 15 bogstaver

84 ord på 15 bogstaver
Ord Bogstaver
AFMYSTIFICERING 15
AKTIECERTIFIKAT 15
ANTROPOCENTRISK 15
BORDELAISESAUCE 15
BRANCHEGLIDNING 15
DECENTRALISTISK 15
DEKONCENTRATION 15
DIAGNOSTICERING 15
DISTANCEARBEJDE 15
DISTANCEBLÆNDER 15
DIVERSIFICERING 15
ELEKTRIFICERING 15
ETNOCENTRICITET 15
FLYVECERTIFIKAT 15
FREDSKONFERENCE 15
FUGTIGHEDSCREME 15
GENMODIFICERING 15
HALLUCINATORISK 15
HJERTEAMBULANCE 15
HJERTEMEDICINSK 15
HÅNDKØBSMEDICIN 15
IDRÆTSMEDICINER 15
IDRÆTSMEDICINSK 15
ISHOCKEYSPILLER 15
ISOLATIONSCELLE 15
KALKUNSCHNITZEL 15
KNOCKOUTBESEJRE 15
KOMMANDOCENTRAL 15
KOMMERCIALISERE 15
KONCEPTUALISERE 15
KONCERNREGNSKAB 15
KONKURRENCEEVNE 15
KUBIKCENTIMETER 15
KULTURSOCIOLOGI 15
LABORATORIECHEF 15
LASTBILCHAUFFØR 15
LIECHTENSTEINER 15
LIECHTENSTEINSK 15
LÆSEHANDICAPPET 15
MANDSCHAUVINIST 15
MANGEFACETTERET 15
MATTHÆUSPRINCIP 15
MEDICININDUSTRI 15
MICHELINSTJERNE 15
MIDTERPLACERING 15
MOLOTOVCOCKTAIL 15
NYKLASSICISTISK 15
OPKVALIFICERING 15
PERSONCENTRERET 15
PERSONIFICERING 15
PORCELÆNSBLOMST 15
PORCELÆNSMALING 15
PRINCIPGODKENDE 15
PROCESSKRIVNING 15
PROGNOSTICERING 15
PRÆFERENCEAKTIE 15
PÅLÆGSCHOKOLADE 15
RACEADSKILLELSE 15
REFERENCEGRUPPE 15
RESOCIALISERING 15
RUTEBILCHAUFFØR 15
SCENEINSTRUKTØR 15
SERVICEEFTERSYN 15
SOCIALASSISTENT 15
SOCIALBEDRAGERI 15
SOCIALDEMOKRATI 15
SOCIALFORSKNING 15
SOCIALHISTORISK 15
SOCIALMEDICINSK 15
SOCIALPSYKOLOGI 15
SOCIALVIDENSKAB 15
SOCIOLINGVISTIK 15
SPECIALARBEJDER 15
SPECIALUDDANNET 15
SPIDSKOMPETENCE 15
SYNSHANDICAPPET 15
TALEHANDICAPPET 15
UDSPECIFICERING 15
UIDENTIFICERBAR 15
VATIKANERKONCIL 15
VELAFBALANCERET 15
VELKVALIFICERET 15
VIDEOKONFERENCE 15
WIENERSCHNITZEL 15

Ord med C inde i ordet på 16 bogstaver

62 ord på 16 bogstaver
Ord Bogstaver
AFSKEDSRECEPTION 16
AIRCONDITIONERET 16
AKTIVITETSCENTER 16
ALLIANCESYLTETØJ 16
ANTIKONCEPTIONEL 16
ANTROPOCENTRISME 16
ARBEJDSMEDICINER 16
ARBEJDSMEDICINSK 16
BANANCHALOTTELØG 16
BEREDSKABSCENTER 16
BETALINGSBALANCE 16
DECENTRALISATION 16
DECENTRALISERING 16
DEPARTEMENTSCHEF 16
DESSERTCHOKOLADE 16
DISCIPLINÆRSTRAF 16
DISKVALIFICERING 16
DOBERMANNPINCHER 16
DUODECIMALSYSTEM 16
EKSEMPLIFICERING 16
EKSPEKTANCELISTE 16
FOTOELEKTRICITET 16
GAFFELTRUCKFØRER 16
GÆTTEKONKURRENCE 16
HOLLANDAISESAUCE 16
HØJTKVALIFICERET 16
INTERDISCIPLINÆR 16
KADAVERDISCIPLIN 16
KAPUCINERKLOSTER 16
KONCESSIONSHAVER 16
KONFERENCECENTER 16
KOPPEVACCINATION 16
LANDEVEJSCYKLING 16
LANGTURSCHAUFFØR 16
MACHIAVELLISTISK 16
MANDSCHAUVINISME 16
MEISSNERPORCELÆN 16
MULTIHANDICAPPET 16
OVERKVALIFICERET 16
OVERMEDICINERING 16
PERFORMANCEKUNST 16
PRESSEKONFERENCE 16
PRINCIPSPØRGSMÅL 16
PRODUKTPLACERING 16
PROMENADEKONCERT 16
PROVENCEKRYDDERI 16
PRÆKVALIFICERING 16
RESEARCHAFDELING 16
RESSOURCEFORBRUG 16
SADOMASOCHISTISK 16
SELVMEDICINERING 16
SOCIALANTROPOLOG 16
SOCIALHISTORIKER 16
SOCIALLIBERALIST 16
SOCIALLOVGIVNING 16
SOCIALMINISTERIE 16
SOCIALPÆDAGOGISK 16
SOCIALREALISTISK 16
SOCIOLINGVISTISK 16
SPECIALKONSULENT 16
SPRINGAVANCEMENT 16
TOLERANCETÆRSKEL 16

Ord med C inde i ordet på 17 bogstaver

43 ord på 17 bogstaver
Ord Bogstaver
ACETYLSALICYLSYRE 17
AMBULANCETJENESTE 17
ARMSLÆNGDEPRINCIP 17
BELÆGNINGSPROCENT 17
BESLUTNINGSPROCES 17
BRUTTOTRÆKPROCENT 17
DISCIPLINARMIDDEL 17
ELEKTRICITETSVÆRK 17
FOLKESOCIALISTISK 17
FORDØJELSESPROCES 17
FORSIKRINGSPOLICE 17
FRANCISKANERORDEN 17
HYDROELEKTRICITET 17
INFEKTIONSMEDICIN 17
KEYACCOUNTMANAGER 17
KOMMERCIALISERING 17
KOMPETENCEGIVENDE 17
KONCEPTUALISERING 17
KONKURRENCEDYGTIG 17
KRAVSPECIFIKATION 17
KULTURSOCIOLOGISK 17
KVADRATCENTIMETER 17
LANGTIDSMEDICINSK 17
LASTVOGNSCHAUFFØR 17
MEDICINALINDUSTRI 17
NATIONALSOCIALIST 17
PRINCIPBESLUTNING 17
PRÆMIEKONKURRENCE 17
RELIGIONSSOCIOLOG 17
RESSOURCEKRÆVENDE 17
SERVICEVIRKSOMHED 17
SOCIALANTROPOLOGI 17
SOCIALDEMOKRATISK 17
SOCIALFORVALTNING 17
SOCIALLIBERALISME 17
SOCIALPSYKOLOGISK 17
SPECIALFORRETNING 17
SPECIALFREMSTILLE 17
SPECIALPRÆVENTION 17
TERMOELEKTRICITET 17
UNDERKVALIFICERET 17
VICESTATSMINISTER 17
VÆRDIPAPIRCENTRAL 17

Ord med C inde i ordet på 18 bogstaver

17 ord på 18 bogstaver
Ord Bogstaver
KOMMUNIKATIONSCHEF 18
KONCENTRATIONSLEJR 18
KONKURRENCEKLAUSUL 18
KVINDEEMANCIPATION 18
LAKTOSEINTOLERANCE 18
MANDSCHAUVINISTISK 18
NAKKEFOLDSSCANNING 18
NATIONALSOCIALISME 18
PRINCIPGODKENDELSE 18
PRÆFERENCESTILLING 18
RACEDISKRIMINATION 18
RACEDISKRIMINERING 18
SELVISCENESÆTTELSE 18
SELVISCENESÆTTENDE 18
SERVICEMEDARBEJDER 18
SPRECHSTALLMEISTER 18
UNIVERSITETSCENTER 18

Ord med C inde i ordet på 19 bogstaver

17 ord på 19 bogstaver
Ord Bogstaver
BERLINERPFANNKUCHEN 19
DECIMALKLASSESYSTEM 19
ELEKTROENCEFALOGRAM 19
FORBINDELSESOFFICER 19
FREELANCEJOURNALIST 19
HASSELBACKKARTOFFEL 19
HJÆLPEMIDDELCENTRAL 19
INFEKTIONSMEDICINER 19
INFEKTIONSMEDICINSK 19
LANGDISTANCEFORHOLD 19
PARTICIPIALADJEKTIV 19
PROFESSIONSBACHELOR 19
RACEDISKRIMINERENDE 19
RECEPTIONSASSISTENT 19
SOCIALANTROPOLOGISK 19
SPECIALUNDERVISNING 19
VICEADMINISTRERENDE 19

Ord med C inde i ordet på 20 bogstaver

7 ord på 20 bogstaver
Ord Bogstaver
ELEKTROENCEFALOGRAFI 20
FORSIGTIGHEDSPRINCIP 20
INFLUENZAVACCINATION 20
KONKURRENCEPARAMETER 20
KORRESPONDANCEKURSUS 20
NATIONALSOCIALISTISK 20
SOCIALKONSTRUKTIVIST 20

Ord med C inde i ordet på 21 bogstaver

3 ord på 21 bogstaver
Ord Bogstaver
REHABILITERINGSCENTER 21
SOCIALKONSTRUKTIVISME 21
SUBSIDIARITETSPRINCIP 21

Ord med C inde i ordet på 22 bogstaver

2 ord på 22 bogstaver
Ord Bogstaver
KONKURRENCEFORVRIDENDE 22
KONKURRENCEFORVRIDNING 22

Ord med C inde i ordet på 23 bogstaver

2 ord på 23 bogstaver
Ord Bogstaver
SOCIALKONSTRUKTIVISTISK 23
VOKSENUDDANNELSESCENTER 23

Bogstavet C i dansk

C optræder i 4,80 % af de 59.878 opslagsord, ordbasen rummer. Til sammenligning står de hyppigste bogstaver i over halvdelen af alle ord.

Ordene fordeler sig sådan: 2.234 navneord, 275 udsagnsord, 348 tillægsord, 13 biord og 3 af andre ordklasser.

De korteste ord med C er CV, PC, WC, ABC, CEO, CES. De længste er VOKSENUDDANNELSESCENTER (23), SOCIALKONSTRUKTIVISTISK (23), KONKURRENCEFORVRIDNING (22), KONKURRENCEFORVRIDENDE (22), SUBSIDIARITETSPRINCIP (21), SOCIALKONSTRUKTIVISME (21).

Tillægsord med C

348 af ordene er tillægsord: ACCEPTABEL, ACCESSORISK, AFBALANCERET, AIRCONDITIONERET, ALSACISK, ALTMODISCH, ANTIKONCEPTIONEL, ANTROPOCENTRISK, ARBEJDSMEDICINSK, ARTIFICIEL, ASOCIAL, ASSOCIATIV, AVANCERET, BAKTERICID, BALANCERET, BASIC, BENEFICERET, BIOMEDICINSK, BISCAYISK, BITCHY, BRANCHEKENDT, CALIFORNISK, CALVINISTISK, CALVINSK, CAMBODIANSK, CAMEROUNSK, CAMOUFLAGEMALET, CAMPET, CANADISK, CANCEROGEN, CARIBISK, CARIØS, CASTILIANSK, CASUAL, CATALANSK, CATCHY, CELEBER, CELLULÆR, CENTNERTUNG, CENTRALAFRIKANSK, CENTRALAMERIKANSK, CENTRALASIATISK, CENTRALEUROPÆISK, CENTRALISTISK, CENTRALSTIMULERENDE, CENTRALSTYRET, CENTRIFUGAL, CENTRIPETAL, CEREBRAL, CERISE, CERISERØD, CEYLONESISK, CHAMPAGNEFARVET, CHANCELØS, CHARMANT, CHARMEFORLADT, CHARTREUSEFARVET, CHAUVINISTISK, CHEVALERESK, CHIK og flere.

Ofte stillede spørgsmål

Hvor mange danske ord er der med C?

Der er 2.873 opslagsord med C i Det Centrale Ordregister. 710 af dem starter med C, og 20 slutter på C.

Hvilke korte ord kan jeg lave med C?

De korteste er CV, PC, WC, ABC, CEO, CES. Brug søgefeltet øverst, hvis du kender antallet af felter.

Er navne og forkortelser med på listen?

Nej. Egennavne som stednavne og forkortelser er sorteret fra, fordi de ikke gælder i krydsord og ordspil. Til gengæld er ord som PC og WC med, fordi ordbasen selv regner dem som almindelige navneord.

Ord med andre bogstaver

Mangler du et ord med et andet bogstav, eller sidder du fast i et krydsord?

Ordene er hentet fra Det Centrale Ordregister (COR), den fælles offentlige ordbase over dansk. Listen rummer opslagsord, ikke bøjninger, og egennavne og forkortelser er sorteret fra på ordklassen. Bogstavantallet er talt tegn for tegn. Senest opdateret 2026-08-04.


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