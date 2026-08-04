Der findes 2.873 danske ord med bogstavet C. Her er de alle sammen — 710 der starter med C, 20 der slutter på C og 2.143 hvor bogstavet står inde i ordet. Alle er inddelt efter antal bogstaver, så du kan gå direkte til den længde, du mangler.
Listen er bygget af Det Centrale Ordregister, Dansk Sprognævns og Digitaliseringsstyrelsens ordbase over dansk. Kun opslagsord er med, ikke bøjninger — en liste med zebra, zebraer, zebraen er den samme post tre gange. Egennavne og forkortelser er sorteret fra, fordi de ikke gælder i et gitter.
Find ord med C
Skriv de bogstaver, du kender, og sæt bundstreg hvor du mangler — fx c___n. Du kan også nøjes med at vælge antal bogstaver.
Ord der starter med C
710 danske ord begynder med C, fra 2 til 21 bogstaver.
2 bogstaver (1) · 3 bogstaver (7) · 4 bogstaver (18) · 5 bogstaver (37) · 6 bogstaver (73) · 7 bogstaver (107) · 8 bogstaver (87) · 9 bogstaver (72) · 10 bogstaver (81) · 11 bogstaver (75) · 12 bogstaver (53) · 13 bogstaver (43) · 14 bogstaver (20) · 15 bogstaver (11) · 16 bogstaver (13) · 17 bogstaver (5) · 18 bogstaver (4) · 19 bogstaver (2) · 21 bogstaver (1)
Ord der starter med C på 2 bogstaver
Ét ord på 2 bogstaver
Ord der starter med C på 3 bogstaver
7 ord på 3 bogstaver
|Ord
|Bogstaver
|CEO
|3
|CES
|3
|CHI
|3
|CIF
|3
|CIS
|3
|CPU
|3
|CUP
|3
Ord der starter med C på 4 bogstaver
18 ord på 4 bogstaver
|Ord
|Bogstaver
|CAMP
|4
|CAPE
|4
|CASE
|4
|CAVA
|4
|CENT
|4
|CHAI
|4
|CHAT
|4
|CHEF
|4
|CHIK
|4
|CHIP
|4
|CHOK
|4
|CIAO
|4
|CITY
|4
|CLOU
|4
|CODA
|4
|COLA
|4
|COOL
|4
|CYAN
|4
Ord der starter med C på 5 bogstaver
37 ord på 5 bogstaver
|Ord
|Bogstaver
|CAJUN
|5
|CASTE
|5
|CATER
|5
|CEDER
|5
|CELLE
|5
|CELLO
|5
|CERUT
|5
|CHARM
|5
|CHECK
|5
|CHILI
|5
|CHIPS
|5
|CIDER
|5
|CIGAR
|5
|CIRKA
|5
|CITAR
|5
|CITAT
|5
|CIVIL
|5
|CLIPS
|5
|COACH
|5
|COATE
|5
|CONGA
|5
|CORNY
|5
|COVER
|5
|CRACK
|5
|CRAWL
|5
|CRAZY
|5
|CREDO
|5
|CREME
|5
|CREPE
|5
|CROSS
|5
|CURIE
|5
|CUTTE
|5
|CYKEL
|5
|CYKLE
|5
|CYSTE
|5
|CÆSAR
|5
|CÆSUR
|5
Ord der starter med C på 6 bogstaver
73 ord på 6 bogstaver
|Ord
|Bogstaver
|CADDIE
|6
|CADEAU
|6
|CAMPET
|6
|CAMPUS
|6
|CANCAN
|6
|CANCER
|6
|CANYON
|6
|CARIES
|6
|CARIØS
|6
|CASTER
|6
|CASUAL
|6
|CATCHY
|6
|CATGUT
|6
|CAUSØR
|6
|CEMENT
|6
|CENSOR
|6
|CENSUR
|6
|CENSUS
|6
|CENTER
|6
|CENTRE
|6
|CERISE
|6
|CERIUM
|6
|CHADOR
|6
|CHAKOT
|6
|CHAKRA
|6
|CHALUP
|6
|CHANCE
|6
|CHARGE
|6
|CHARME
|6
|CHARPI
|6
|CHATOL
|6
|CHATTE
|6
|CHINTZ
|6
|CHOKER
|6
|CICERO
|6
|CIFFER
|6
|CIKADE
|6
|CIRKEL
|6
|CIRKLE
|6
|CIRKUS
|6
|CITERE
|6
|CITRAT
|6
|CITRIN
|6
|CITRON
|6
|CITRUS
|6
|CLEARE
|6
|CLINCH
|6
|CLIPSE
|6
|CLUTCH
|6
|COACHE
|6
|COGNAC
|6
|COITAL
|6
|COITUS
|6
|COLLIE
|6
|COOKIE
|6
|CORONA
|6
|COULIS
|6
|COWBOY
|6
|CRAWLE
|6
|CREMET
|6
|CROONE
|6
|CROSSE
|6
|CRUISE
|6
|CURLER
|6
|CURSOR
|6
|CUTTER
|6
|CYANID
|6
|CYBORG
|6
|CYKLON
|6
|CYKLUS
|6
|CYMBEL
|6
|CYPRES
|6
|CÆSIUM
|6
Ord der starter med C på 7 bogstaver
107 ord på 7 bogstaver
|Ord
|Bogstaver
|CADMIUM
|7
|CALCIUM
|7
|CALYPSO
|7
|CALZONE
|7
|CAMBRIC
|7
|CAMPERE
|7
|CAMPING
|7
|CAMPIST
|7
|CANASTA
|7
|CANDELA
|7
|CANZONE
|7
|CARAVAN
|7
|CARPORT
|7
|CASTING
|7
|CATWALK
|7
|CAUSERE
|7
|CAUSERI
|7
|CEDILLE
|7
|CELEBER
|7
|CELESTA
|7
|CELLIST
|7
|CELLULD
|7
|CELSIUS
|7
|CEMBALO
|7
|CENTIME
|7
|CENTNER
|7
|CENTRAL
|7
|CENTRUM
|7
|CEVICHE
|7
|CHABLIS
|7
|CHAGRIN
|7
|CHAMOIS
|7
|CHANKER
|7
|CHANSON
|7
|CHARMØR
|7
|CHARTEK
|7
|CHARTER
|7
|CHARTRE
|7
|CHASSIS
|7
|CHATEAU
|7
|CHATRUM
|7
|CHATTER
|7
|CHEDDAR
|7
|CHEMISE
|7
|CHEVIOT
|7
|CHIAFRØ
|7
|CHIANTI
|7
|CHICANO
|7
|CHIFFER
|7
|CHIFFON
|7
|CHIGNON
|7
|CHIKANE
|7
|CHILLUM
|7
|CHOKERE
|7
|CHOPPER
|7
|CHORIZO
|7
|CHUTNEY
|7
|CIGARET
|7
|CIKORIE
|7
|CIMBRER
|7
|CINDERS
|7
|CINEAST
|7
|CIRROSE
|7
|CISELØR
|7
|CITADEL
|7
|CLINCHE
|7
|CLOSEUP
|7
|COASTER
|7
|COATING
|7
|COCKNEY
|7
|COCKPIT
|7
|COLITIS
|7
|COLLAGE
|7
|COLLEGE
|7
|COLLIER
|7
|COLOGNE
|7
|COMORER
|7
|COMPLET
|7
|CORSAGE
|7
|CORTADO
|7
|COSINUS
|7
|COULOMB
|7
|COUNTRY
|7
|COURAGE
|7
|COVERUP
|7
|CREMANT
|7
|CRICKET
|7
|CROONER
|7
|CROQUIS
|7
|CROUTON
|7
|CUBANER
|7
|CUBANSK
|7
|CUISINE
|7
|CULOTTE
|7
|CUPCAKE
|7
|CURACAO
|7
|CURLING
|7
|CUTTING
|7
|CUVETTE
|7
|CYKLING
|7
|CYKLISK
|7
|CYKLIST
|7
|CYPRIOT
|7
|CYSTISK
|7
|CZARDAS
|7
|CØLIAKI
|7
|CØLIBAT
|7
Ord der starter med C på 8 bogstaver
87 ord på 8 bogstaver
|Ord
|Bogstaver
|CALLGIRL
|8
|CALVADOS
|8
|CALVINSK
|8
|CAMISOLE
|8
|CANADIER
|8
|CANADISK
|8
|CANNABIS
|8
|CAPOEIRA
|8
|CARDIGAN
|8
|CARIBIER
|8
|CARIBISK
|8
|CASANOVA
|8
|CATERING
|8
|CEDERTRÆ
|8
|CELLEVÆG
|8
|CELLOFAN
|8
|CELLSTOF
|8
|CELLULÆR
|8
|CENSORAT
|8
|CENTRERE
|8
|CENTRING
|8
|CERBERUS
|8
|CEREBRAL
|8
|CEREMONI
|8
|CETANTAL
|8
|CEYLONTE
|8
|CHACONNE
|8
|CHAMOTTE
|8
|CHAMPION
|8
|CHANGERE
|8
|CHARGERE
|8
|CHARMANT
|8
|CHARMERE
|8
|CHARTRER
|8
|CHASSERE
|8
|CHATSTED
|8
|CHAUFFØR
|8
|CHEFLÆGE
|8
|CHEFPOST
|8
|CHEFSTOL
|8
|CHENILLE
|8
|CHEVREAU
|8
|CHIFRERE
|8
|CHIKANØR
|8
|CHIKANØS
|8
|CHILENER
|8
|CHILENSK
|8
|CHIPOTLE
|8
|CHOPSUEY
|8
|CHOWCHOW
|8
|CICERONE
|8
|CIMBRISK
|8
|CINNOBER
|8
|CIRKATAL
|8
|CIRKATID
|8
|CIRKULÆR
|8
|CISELERE
|8
|CISTERNE
|8
|CITATION
|8
|CITERBAR
|8
|CITERING
|8
|CITYBIKE
|8
|CIVILIST
|8
|CIVILRET
|8
|CLEARING
|8
|COACHING
|8
|COCKTAIL
|8
|COLESLAW
|8
|COMEBACK
|8
|COMMITTE
|8
|COMORISK
|8
|COMPUTER
|8
|COUSCOUS
|8
|CRETONNE
|8
|CROSTINI
|8
|CROUPIER
|8
|CYKELBUD
|8
|CYKELLØB
|8
|CYKELSTI
|8
|CYKELTUR
|8
|CYKLAMAT
|8
|CYKLAMEN
|8
|CYKLISME
|8
|CYLINDER
|8
|CYTOLOGI
|8
|CÆSARISK
|8
|CØLIAKER
|8
Ord der starter med C på 9 bogstaver
72 ord på 9 bogstaver
|Ord
|Bogstaver
|CABRIOLET
|9
|CAFETERIA
|9
|CALVINIST
|9
|CAMEMBERT
|9
|CAMPERING
|9
|CANADAGÅS
|9
|CANTABILE
|9
|CAPRICCIO
|9
|CARPACCIO
|9
|CASHEWNØD
|9
|CASSOULET
|9
|CATALANSK
|9
|CELEBRERE
|9
|CELEBRITY
|9
|CELLEGIFT
|9
|CELLULOID
|9
|CELLULOSE
|9
|CEMBALIST
|9
|CEMENTERE
|9
|CENSURERE
|9
|CENTIGRAM
|9
|CENTILONG
|9
|CEREALIER
|9
|CERISERØD
|9
|CHAMPAGNE
|9
|CHANCELØS
|9
|CHAPERONE
|9
|CHARABANC
|9
|CHARLATAN
|9
|CHARMEUSE
|9
|CHARTRING
|9
|CHATFORUM
|9
|CHEFKAHYT
|9
|CHEFPILOT
|9
|CHIHUAHUA
|9
|CHIKANERE
|9
|CHIKANERI
|9
|CHIMPANSE
|9
|CHOKBØLGE
|9
|CHOKOKAGE
|9
|CHOKOLADE
|9
|CHOKSTART
|9
|CIFFERLÅS
|9
|CIGARILLO
|9
|CIRKAPRIS
|9
|CIRKELBUE
|9
|CIRKULERE
|9
|CIRKULÆRE
|9
|CIRRUSSKY
|9
|CISKØNNET
|9
|CITATFUSK
|9
|CITRONGUL
|9
|CLICKBAIT
|9
|CLIPBOARD
|9
|CONFITERE
|9
|CONTAINER
|9
|COPYRIGHT
|9
|CORNICHON
|9
|COTANGENS
|9
|COURGETTE
|9
|COVERBAND
|9
|COXORANGE
|9
|COXPOMONA
|9
|CRASHTEST
|9
|CRESCENDO
|9
|CROISSANT
|9
|CYBERPUNK
|9
|CYKELKURV
|9
|CYKELSMED
|9
|CYKELSTYR
|9
|CYKLOTRON
|9
|CÆSARISME
|9
Ord der starter med C på 10 bogstaver
81 ord på 10 bogstaver
|Ord
|Bogstaver
|CALLCENTER
|10
|CALVINISME
|10
|CAMEROUNER
|10
|CAMEROUNSK
|10
|CAMOUFLAGE
|10
|CAMOUFLERE
|10
|CANCEROGEN
|10
|CANDYFLOSS
|10
|CANNELLONI
|10
|CAPPUCCINO
|10
|CARGOLINER
|10
|CARVINGSKI
|10
|CASESTUDIE
|10
|CATALONIER
|10
|CELEBRITET
|10
|CELLEKERNE
|10
|CELLULITIS
|10
|CENTILITER
|10
|CENTIMETER
|10
|CENTRALLÅS
|10
|CENTRERING
|10
|CENTRIFUGE
|10
|CENTRUMBOR
|10
|CEREMONIEL
|10
|CERTIFIKAT
|10
|CEYLONESER
|10
|CHAISELONG
|10
|CHAMPIGNON
|10
|CHAMPIONAT
|10
|CHANGEMENT
|10
|CHARCUTERI
|10
|CHARDONNAY
|10
|CHARLESTON
|10
|CHARTERFLY
|10
|CHARTREUSE
|10
|CHAUVINIST
|10
|CHECKPOINT
|10
|CHEESECAKE
|10
|CHEFTRÆNER
|10
|CHEFØKONOM
|10
|CHIFRERING
|10
|CHILIPASTA
|10
|CHILIPEBER
|10
|CHINCHILLA
|10
|CHOKOCREME
|10
|CHOKSTARTE
|10
|CIGARKASSE
|10
|CIRKELRUND
|10
|CIRKUSTELT
|10
|CISELERING
|10
|CITRONGRÆS
|10
|CITRONSAFT
|10
|CITRONSYRE
|10
|CITRUSSMAG
|10
|CITYSHORTS
|10
|CIVILISERE
|10
|CIVILKLÆDT
|10
|CIVILLISTE
|10
|CIVILSTAND
|10
|CLOCKRADIO
|10
|COGNACGLAS
|10
|COLUMBUSÆG
|10
|CONGOLESER
|10
|CONTROLLER
|10
|CORNFLAKES
|10
|COTTONCOAT
|10
|CREPENYLON
|10
|CREPEPAPIR
|10
|CROWDFUNDE
|10
|CROWDSURFE
|10
|CULPAREGEL
|10
|CURRICULUM
|10
|CYANKALIUM
|10
|CYBERSPACE
|10
|CYKELHJELM
|10
|CYKELPUMPE
|10
|CYLINDRISK
|10
|CYPRIOTISK
|10
|CYSTOSKOPI
|10
|CYTOPLASMA
|10
|CÆSARSALAT
|10
Ord der starter med C på 11 bogstaver
75 ord på 11 bogstaver
|Ord
|Bogstaver
|CACHEMEMORY
|11
|CALIFORNIER
|11
|CALIFORNISK
|11
|CAMBODIANER
|11
|CAMBODIANSK
|11
|CAMPINGVOGN
|11
|CANOSSAGANG
|11
|CAPRICCIOSO
|11
|CASTILIANER
|11
|CASTILIANSK
|11
|CELEBRERING
|11
|CELLEDELING
|11
|CEMENTERING
|11
|CENSORKORPS
|11
|CENSURERING
|11
|CENTERLEDER
|11
|CENTERSKOLE
|11
|CENTNERTUNG
|11
|CENTRALBANK
|11
|CENTRALISME
|11
|CENTRIFUGAL
|11
|CENTRIPETAL
|11
|CERTIFICERE
|11
|CEYLONESISK
|11
|CHALOTTELØG
|11
|CHARMETROLD
|11
|CHAUVINISME
|11
|CHECKRYTTER
|11
|CHEERLEADER
|11
|CHEFIDEOLOG
|11
|CHEFSERGENT
|11
|CHERRYTOMAT
|11
|CHEVALERESK
|11
|CHILLFAKTOR
|11
|CHIPPENDALE
|11
|CHOKRAPPORT
|11
|CHRISTIANIT
|11
|CIGARETETUI
|11
|CIGARRULLER
|11
|CIGARTÆNDER
|11
|CINDERSBANE
|11
|CINNOBERRØD
|11
|CIRKELSPARK
|11
|CIRKULATION
|11
|CIRKULERING
|11
|CIRKUMFLEKS
|11
|CIRKUMPOLAR
|11
|CITRUSFRUGT
|11
|CIVILDOMMER
|11
|CIVILISERET
|11
|CIVILRETLIG
|11
|CIVILØKONOM
|11
|CLAIROBSCUR
|11
|CLAIRVOYANT
|11
|CLIFFHANGER
|11
|COLOMBIANER
|11
|COLOMBIANSK
|11
|COMMONSENSE
|11
|COMPACTDISK
|11
|CONGOLESISK
|11
|CONNAISSEUR
|11
|CORONAVIRUS
|11
|COWBOYTOAST
|11
|CREMEFARVET
|11
|CROWDSOURCE
|11
|CRUISERVÆGT
|11
|CULOTTESTEG
|11
|CUVETTESTEG
|11
|CYBERPUNKER
|11
|CYKELBUKSER
|11
|CYKELKLEMME
|11
|CYKELKÆLDER
|11
|CYKELRYTTER
|11
|CYLINDERLÅS
|11
|CYTOGENETIK
|11
Ord der starter med C på 12 bogstaver
53 ord på 12 bogstaver
|Ord
|Bogstaver
|CAFETERIAMAD
|12
|CALVINISTISK
|12
|CAMOUFLERING
|12
|CAMPINGPLADS
|12
|CAYENNEPEBER
|12
|CELLULOSELAK
|12
|CEMENTFABRIK
|12
|CEMENTSTØBER
|12
|CENTERKLASSE
|12
|CENTERVINKEL
|12
|CENTRALISERE
|12
|CENTRALSKOLE
|12
|CENTRALSTYRE
|12
|CENTRALVARME
|12
|CENTRIFUGERE
|12
|CHANCERYTTER
|12
|CHAPTALISERE
|12
|CHARLATANERI
|12
|CHARTERFERIE
|12
|CHARTERREJSE
|12
|CHECKRYTTERI
|12
|CHEERLEADING
|12
|CHEESEBURGER
|12
|CHEFDESIGNER
|12
|CHEFREDAKTØR
|12
|CHEFSEKRETÆR
|12
|CHIFFONNIERE
|12
|CHOKOLADEBAR
|12
|CHOKTILSTAND
|12
|CIABATTABRØD
|12
|CIGARHANDLER
|12
|CIRKULARITET
|12
|CIRKUSARTIST
|12
|CIVILBETJENT
|12
|CIVILCOURAGE
|12
|CIVILFORSVAR
|12
|CIVILISATION
|12
|CIVILISERING
|12
|CLAIRVOYANCE
|12
|CLEARINGMORD
|12
|CLUBSANDWICH
|12
|COLIBAKTERIE
|12
|COMPUTERSPIL
|12
|COSTARICANER
|12
|COSTARICANSK
|12
|COVERVERSION
|12
|COWBOYBUKSER
|12
|CROWDSURFING
|12
|CUPTURNERING
|12
|CYKELAFSTAND
|12
|CYKELHANDLER
|12
|CYLINDERGLAS
|12
|CYTOGENETISK
|12
Ord der starter med C på 13 bogstaver
43 ord på 13 bogstaver
|Ord
|Bogstaver
|CALCIUMKLORID
|13
|CALCIUMNITRAT
|13
|CAMOUFLAGETØJ
|13
|CAMPYLOBACTER
|13
|CELLEKAMMERAT
|13
|CEMENTBLANDER
|13
|CENTERFORWARD
|13
|CENTIMETERMÅL
|13
|CENTRALISTISK
|13
|CENTRALKØKKEN
|13
|CENTRALSTYRET
|13
|CERTIFICERING
|13
|CERVELATPØLSE
|13
|CHARMEFORLADT
|13
|CHATEAUBRIAND
|13
|CHAUVINISTISK
|13
|CHEFDELEGERET
|13
|CHEFKONSULENT
|13
|CHIFFERSKRIFT
|13
|CHILESALPETER
|13
|CHOKOLADEKAGE
|13
|CHOKOLADEMÆLK
|13
|CIRKELDIAGRAM
|13
|CISTERCIENSER
|13
|CITATIONSTEGN
|13
|CITRONFROMAGE
|13
|CITRONMELISSE
|13
|CITRONPRESSER
|13
|CIVILARBEJDER
|13
|CIVILINGENIØR
|13
|CLIPSEMASKINE
|13
|CLOCKFREKVENS
|13
|COCKERSPANIEL
|13
|COCKTAILKJOLE
|13
|COCKTAILPARTY
|13
|COCKTAILPØLSE
|13
|COLORADOBILLE
|13
|COMPUTERISERE
|13
|COMPUTERVIRUS
|13
|CONTAINERSKIB
|13
|CROWDSOURCING
|13
|CRUISERVÆGTER
|13
|CYKELANHÆNGER
|13
Ord der starter med C på 14 bogstaver
20 ord på 14 bogstaver
|Ord
|Bogstaver
|CANCERREGISTER
|14
|CENTRALISERING
|14
|CENTRALSTATION
|14
|CENTRALSYGEHUS
|14
|CENTRIFUGERING
|14
|CEREMONIMESTER
|14
|CHAMPAGNEKØLER
|14
|CHAPTALISERING
|14
|CHARMEOFFENSIV
|14
|CHARTREUSEKNIV
|14
|CHEFFORHANDLER
|14
|CHOKBEHANDLING
|14
|CHOKOLADEBOLLE
|14
|CHOKOLADESAUCE
|14
|CIRKELSLUTNING
|14
|CIVILISATORISK
|14
|COMPUTERSTYRET
|14
|CONTAINERISERE
|14
|CRICKETSPILLER
|14
|CYLINDERFORMET
|14
Ord der starter med C på 15 bogstaver
11 ord på 15 bogstaver
|Ord
|Bogstaver
|CACHEHUKOMMELSE
|15
|CAMOUFLAGEMALET
|15
|CELLEFORANDRING
|15
|CENTRALASIATISK
|15
|CENTRALEUROPÆER
|15
|CHAMPAGNEFARVET
|15
|CHAMPIGNONSAUCE
|15
|CHARTERFLYVNING
|15
|CHOKOLADEMOUSSE
|15
|CIVILBEFOLKNING
|15
|COMPUTERISERING
|15
Ord der starter med C på 16 bogstaver
13 ord på 16 bogstaver
|Ord
|Bogstaver
|CENTRALAFRIKANER
|16
|CENTRALAFRIKANSK
|16
|CENTRALEUROPÆISK
|16
|CENTRIFUGALKRAFT
|16
|CHARTREUSEFARVET
|16
|CHESTERFIELDSOFA
|16
|CHESTERFIELDSTOL
|16
|CHRISTIANSFELDER
|16
|CHRISTIANSHAVNER
|16
|CITRONSOMMERFUGL
|16
|COCHLEAIMPLANTAT
|16
|COMPUTERANIMERET
|16
|CONTAINERISERING
|16
Ord der starter med C på 17 bogstaver
5 ord på 17 bogstaver
|Ord
|Bogstaver
|CELSIUSTERMOMETER
|17
|CENTRALAMERIKANSK
|17
|CENTRALPERSPEKTIV
|17
|CENTRALVARMEANLÆG
|17
|COMPUTERANIMATION
|17
Ord der starter med C på 18 bogstaver
4 ord på 18 bogstaver
|Ord
|Bogstaver
|CENTRALNERVESYSTEM
|18
|CIRKULÆRESKRIVELSE
|18
|CIRKUSFORESTILLING
|18
|CISTERCIENSERORDEN
|18
Ord der starter med C på 19 bogstaver
2 ord på 19 bogstaver
|Ord
|Bogstaver
|CALMETTEVACCINATION
|19
|CENTRALSTIMULERENDE
|19
Ord der starter med C på 21 bogstaver
Ét ord på 21 bogstaver
|Ord
|Bogstaver
|CENTRALADMINISTRATION
|21
Ord der slutter med C
20 danske ord ender på C, fra 2 til 14 bogstaver.
2 bogstaver (2) · 3 bogstaver (4) · 4 bogstaver (1) · 5 bogstaver (4) · 6 bogstaver (1) · 7 bogstaver (3) · 8 bogstaver (2) · 9 bogstaver (1) · 10 bogstaver (1) · 14 bogstaver (1)
Ord der slutter med C på 2 bogstaver
2 ord på 2 bogstaver
Ord der slutter med C på 3 bogstaver
4 ord på 3 bogstaver
|Ord
|Bogstaver
|ABC
|3
|PVC
|3
|SIC
|3
|TIC
|3
Ord der slutter med C på 4 bogstaver
Ét ord på 4 bogstaver
Ord der slutter med C på 5 bogstaver
4 ord på 5 bogstaver
|Ord
|Bogstaver
|ASPIC
|5
|BASIC
|5
|FRANC
|5
|TONIC
|5
Ord der slutter med C på 6 bogstaver
Ét ord på 6 bogstaver
Ord der slutter med C på 7 bogstaver
3 ord på 7 bogstaver
|Ord
|Bogstaver
|AEROBIC
|7
|PLASTIC
|7
|POSTDOC
|7
Ord der slutter med C på 8 bogstaver
2 ord på 8 bogstaver
|Ord
|Bogstaver
|ARMAGNAC
|8
|METALLIC
|8
Ord der slutter med C på 9 bogstaver
Ét ord på 9 bogstaver
|Ord
|Bogstaver
|SKINTONIC
|9
Ord der slutter med C på 10 bogstaver
Ét ord på 10 bogstaver
|Ord
|Bogstaver
|GRAPETONIC
|10
Ord der slutter med C på 14 bogstaver
Ét ord på 14 bogstaver
|Ord
|Bogstaver
|SCHWEIZERFRANC
|14
Ord med C inde i ordet
2.143 danske ord har C inde i ordet, fra 3 til 23 bogstaver.
3 bogstaver (1) · 4 bogstaver (13) · 5 bogstaver (60) · 6 bogstaver (96) · 7 bogstaver (149) · 8 bogstaver (216) · 9 bogstaver (281) · 10 bogstaver (290) · 11 bogstaver (273) · 12 bogstaver (225) · 13 bogstaver (179) · 14 bogstaver (123) · 15 bogstaver (84) · 16 bogstaver (62) · 17 bogstaver (43) · 18 bogstaver (17) · 19 bogstaver (17) · 20 bogstaver (7) · 21 bogstaver (3) · 22 bogstaver (2) · 23 bogstaver (2)
Ord med C inde i ordet på 3 bogstaver
Ét ord på 3 bogstaver
Ord med C inde i ordet på 4 bogstaver
13 ord på 4 bogstaver
|Ord
|Bogstaver
|BACK
|4
|ECRU
|4
|FUCK
|4
|KICK
|4
|LOCO
|4
|MACH
|4
|PACE
|4
|PUCK
|4
|RACE
|4
|RACK
|4
|RECK
|4
|ROCK
|4
|TACO
|4
Ord med C inde i ordet på 5 bogstaver
60 ord på 5 bogstaver
|Ord
|Bogstaver
|ACCES
|5
|BACON
|5
|BATCH
|5
|BITCH
|5
|DECIM
|5
|DOLCE
|5
|DOUCE
|5
|ECLAT
|5
|EXCES
|5
|FACET
|5
|FACIL
|5
|FACIT
|5
|FACON
|5
|FACTS
|5
|FANCY
|5
|FARCE
|5
|FICUS
|5
|FORCE
|5
|FUCKE
|5
|FÆCES
|5
|HACKE
|5
|ICING
|5
|JUICE
|5
|KETCH
|5
|LUNCH
|5
|MACHO
|5
|MARCH
|5
|MATCH
|5
|MÆCEN
|5
|NICHE
|5
|NIECE
|5
|OCEAN
|5
|OSCAR
|5
|OUNCE
|5
|PACER
|5
|PITCH
|5
|PJECE
|5
|POCHE
|5
|PUNCH
|5
|RACER
|5
|RANCH
|5
|RECES
|5
|ROCKE
|5
|RUCHE
|5
|SAUCE
|5
|SCENE
|5
|SCONE
|5
|SCOOP
|5
|SCORE
|5
|SLICE
|5
|SNACK
|5
|SPICE
|5
|TOUCH
|5
|TRICK
|5
|TRUCK
|5
|TUSCH
|5
|VINCA
|5
|YACHT
|5
|YUCCA
|5
|ZWECK
|5
Ord med C inde i ordet på 6 bogstaver
96 ord på 6 bogstaver
|Ord
|Bogstaver
|ABSCES
|6
|ACCENT
|6
|ACCEPT
|6
|ACETAT
|6
|ACETYL
|6
|ACTION
|6
|AKACIE
|6
|APACHE
|6
|AVANCE
|6
|BACKUP
|6
|BICEPS
|6
|BIOCID
|6
|BITCHE
|6
|BITCHY
|6
|BOCCIA
|6
|BRECHE
|6
|BROCHE
|6
|BRUNCH
|6
|DACAPO
|6
|DECENT
|6
|DOCENT
|6
|DOCERE
|6
|DOUCHE
|6
|ECLAIR
|6
|ESCORT
|6
|ESCUDO
|6
|FACADE
|6
|FACTOR
|6
|FARCØR
|6
|FETICH
|6
|FLEECE
|6
|FROSCH
|6
|GAUCHO
|6
|GLACIS
|6
|GRACIL
|6
|HACHIS
|6
|HACKER
|6
|HOCKEY
|6
|INCEST
|6
|JOCKEY
|6
|JUICER
|6
|KACHOT
|6
|KIRSCH
|6
|KITSCH
|6
|KONCIL
|6
|KONCIS
|6
|LANCET
|6
|LASCIV
|6
|LICENS
|6
|LITCHI
|6
|LYNCHE
|6
|MALICE
|6
|MARACA
|6
|MATCHE
|6
|NACHOS
|6
|NARCIS
|6
|NOVICE
|6
|NUANCE
|6
|NUBUCK
|6
|PARCEL
|6
|PASCAL
|6
|PENCIL
|6
|PICKUP
|6
|PIERCE
|6
|PINCET
|6
|PITCHE
|6
|POLICE
|6
|PONCHO
|6
|PROCES
|6
|PRÆCIS
|6
|QUICHE
|6
|RACIST
|6
|RECENT
|6
|RECEPT
|6
|ROCKER
|6
|RUCOLA
|6
|SCANNE
|6
|SCILLA
|6
|SCRIPT
|6
|SEANCE
|6
|SITCOM
|6
|SKETCH
|6
|SLACKS
|6
|SOCIAL
|6
|SPECIE
|6
|SUCCES
|6
|TACKLE
|6
|TECHNO
|6
|TOUCHE
|6
|TRACKE
|6
|TRANCE
|6
|TRICKY
|6
|UNCIAL
|6
|USANCE
|6
|VIVACE
|6
|ZECHIN
|6
Ord med C inde i ordet på 7 bogstaver
149 ord på 7 bogstaver
|Ord
|Bogstaver
|ABSENCE
|7
|ACAIBÆR
|7
|ACETONE
|7
|AFMARCH
|7
|AKTRICE
|7
|ALSACER
|7
|ANMARCH
|7
|ANNONCE
|7
|ASOCIAL
|7
|AVOCADO
|7
|BACILLE
|7
|BACKING
|7
|BALANCE
|7
|BITCOIN
|7
|BOXCALF
|7
|BRANCHE
|7
|BRATSCH
|7
|BRIOCHE
|7
|BUCKRAM
|7
|BYCYKEL
|7
|DECIBEL
|7
|DECIMAL
|7
|DECISIV
|7
|DEFICIT
|7
|DEPECHE
|7
|DISCMAN
|7
|DOMICIL
|7
|DROSCHE
|7
|ECSTASY
|7
|ELCYKEL
|7
|EXCERPT
|7
|FAGOCYT
|7
|FAJANCE
|7
|FARMACI
|7
|FASCIST
|7
|FORCERE
|7
|FUCHSIA
|7
|FUCKING
|7
|GALOCHE
|7
|GAMACHE
|7
|GANACHE
|7
|GIMMICK
|7
|GLACIAL
|7
|GNOCCHI
|7
|GOUACHE
|7
|GRACIØS
|7
|GRÆCIST
|7
|HACKING
|7
|HICKORY
|7
|HOFCHEF
|7
|HOLOCÆN
|7
|HOSPICE
|7
|HYACINT
|7
|ILMARCH
|7
|IMBECIL
|7
|INDICIE
|7
|ISCREME
|7
|JACKPOT
|7
|JACUZZI
|7
|KACHERE
|7
|KADENCE
|7
|KALECHE
|7
|KAPRICE
|7
|KETCHUP
|7
|KICKOFF
|7
|KODICIL
|7
|KONCEPT
|7
|KONCERN
|7
|KONCERT
|7
|KULANCE
|7
|LANCERE
|7
|LANCIER
|7
|LECITIN
|7
|LOCKOUT
|7
|LUCERNE
|7
|MACHETE
|7
|MANCHET
|7
|MASCARA
|7
|MATRICE
|7
|MEDICIN
|7
|MIMICRY
|7
|MUSICAL
|7
|MÆCENAT
|7
|OFFICER
|7
|OFFICIN
|7
|OPMARCH
|7
|OUTCAST
|7
|PATRICE
|7
|PICADOR
|7
|PICCOLO
|7
|PICKLES
|7
|PINCHER
|7
|PLACEBO
|7
|PLACERE
|7
|PLANCHE
|7
|POCHERE
|7
|PODCAST
|7
|POPCORN
|7
|POPROCK
|7
|PRECIØS
|7
|PRINCIP
|7
|PROCENT
|7
|RACEHAD
|7
|RACEREN
|7
|RACISME
|7
|RECIDIV
|7
|REMONCE
|7
|RENONCE
|7
|RICOTTA
|7
|ROMANCE
|7
|RÅCREME
|7
|SCANNER
|7
|SCENERI
|7
|SCENISK
|7
|SCEPTER
|7
|SCHERZO
|7
|SCHWUNG
|7
|SCHÆFER
|7
|SCOOTER
|7
|SCORING
|7
|SCRATCH
|7
|SCREENE
|7
|SCRIPTE
|7
|SCROLLE
|7
|SCULLER
|7
|SERVICE
|7
|SIXPACK
|7
|SOFTICE
|7
|SPECIEL
|7
|SPECIES
|7
|SPENCER
|7
|STENCIL
|7
|STICKER
|7
|SWITCHE
|7
|TABASCO
|7
|TACHIST
|7
|TCHADER
|7
|TOCCATA
|7
|TOPCHEF
|7
|TRACERE
|7
|TRICEPS
|7
|TRUCKER
|7
|UDMARCH
|7
|UPRÆCIS
|7
|USOCIAL
|7
|VACCINE
|7
|VAKANCE
|7
|VOUCHER
|7
|ÆGCELLE
|7
Ord med C inde i ordet på 8 bogstaver
216 ord på 8 bogstaver
|Ord
|Bogstaver
|ABDICERE
|8
|ABSCISSE
|8
|ABSTRACT
|8
|ACETYLEN
|8
|AFFICERE
|8
|ALLIANCE
|8
|ALSACISK
|8
|ANNONCØR
|8
|ANTRACIT
|8
|APPROACH
|8
|AVANCERE
|8
|BACHELOR
|8
|BACKLASH
|8
|BARBECUE
|8
|BECHAMEL
|8
|BENEFICE
|8
|BERCEUSE
|8
|BLACKOUT
|8
|BOOTCAMP
|8
|BROCCOLI
|8
|BROCHURE
|8
|BUDCYKEL
|8
|BYCENTER
|8
|DECEMBER
|8
|DECHARGE
|8
|DECIDERE
|8
|DECIGRAM
|8
|DECIMERE
|8
|DECISION
|8
|DEDICERE
|8
|DEDUCERE
|8
|DEMARCHE
|8
|DEOSTICK
|8
|DISCIPEL
|8
|DISCOUNT
|8
|DISPACHE
|8
|DISTANCE
|8
|DOCENTUR
|8
|DUCHESSE
|8
|ELEGANCE
|8
|EMINENCE
|8
|ENCELLET
|8
|ENCIFRET
|8
|ENECELLE
|8
|ESCALOPE
|8
|EUROCENT
|8
|EXCESSIV
|8
|EXCISION
|8
|EXCITERE
|8
|FACELIFT
|8
|FASCIKEL
|8
|FASCISME
|8
|FEEDBACK
|8
|FLAMENCO
|8
|FORCERET
|8
|FUNGICID
|8
|GAZPACHO
|8
|GLYCERIN
|8
|GLYCEROL
|8
|GRÆCISME
|8
|GRÆCITET
|8
|GULLASCH
|8
|HACIENDA
|8
|HALFBACK
|8
|HANDICAP
|8
|HARDBACK
|8
|HARDCORE
|8
|HARDROCK
|8
|HATTRICK
|8
|HERBICID
|8
|HIBISCUS
|8
|HIGHTECH
|8
|IMPLICIT
|8
|INCIDENT
|8
|INCITERE
|8
|INDICERE
|8
|INDMARCH
|8
|INDUCERE
|8
|INFICERE
|8
|INJICERE
|8
|ISHOCKEY
|8
|JACKSTIK
|8
|JAZZROCK
|8
|JIDDISCH
|8
|JOYSTICK
|8
|KALCEDON
|8
|KANCELLI
|8
|KARCINOM
|8
|KITSCHET
|8
|KNICKERS
|8
|KNOCKOUT
|8
|KOMBUCHA
|8
|KØDSAUCE
|8
|LACROSSE
|8
|LADCYKEL
|8
|LANDRACE
|8
|LEUKOCYT
|8
|LICITERE
|8
|LIMERICK
|8
|LOCATION
|8
|LOCKOUTE
|8
|LYMFOCYT
|8
|LØGSAUCE
|8
|MALICIØS
|8
|MANCHEGO
|8
|MANICURE
|8
|MARCHERE
|8
|MARCIPAN
|8
|MAROCAIN
|8
|MONTRICE
|8
|MUSICERE
|8
|MYCELIUM
|8
|MÅLSCORE
|8
|NOCTURNE
|8
|NOVICIAT
|8
|NUANCERE
|8
|OBDUCENT
|8
|OBDUCERE
|8
|OCCIDENT
|8
|OCEANIER
|8
|OCEANISK
|8
|OFFICIAL
|8
|OFFICIEL
|8
|OFFICIØS
|8
|OPACITET
|8
|OSSOBUCO
|8
|PACIFIST
|8
|PASTICHE
|8
|PECORINO
|8
|PEDICURE
|8
|PESCETAR
|8
|PESTICID
|8
|PICARESK
|8
|PIERCING
|8
|PINCENEZ
|8
|PISTACIE
|8
|PLACENTA
|8
|PLAYBACK
|8
|PODCASTE
|8
|PORCELÆN
|8
|PROCEDØR
|8
|PRODUCER
|8
|PUNKROCK
|8
|QUICKFIX
|8
|RACEDELT
|8
|RACEHEST
|8
|RACERBIL
|8
|RACERLØB
|8
|RECEIVER
|8
|RECEPTIV
|8
|RECEPTOR
|8
|RECEPTUR
|8
|RECESSIV
|8
|RECIPROK
|8
|RECITERE
|8
|REDUCERE
|8
|REJICERE
|8
|RESEARCH
|8
|RESTANCE
|8
|RETOUCHE
|8
|REVANCHE
|8
|RICKSHAW
|8
|ROCKWOOL
|8
|RYGCRAWL
|8
|SANDWICH
|8
|SCANNING
|8
|SCATSANG
|8
|SCENARIE
|8
|SCHELLAK
|8
|SCHENKEL
|8
|SCHÆCHTE
|8
|SCIROCCO
|8
|SCRABBLE
|8
|SCRAPBOG
|8
|SCRATCHE
|8
|SCRIPTER
|8
|SECURITY
|8
|SILICIUM
|8
|SINECURE
|8
|SIXPENCE
|8
|SKOCREME
|8
|SKYSAUCE
|8
|SLUSHICE
|8
|SNACKBAR
|8
|SOCIETET
|8
|SOCIOLOG
|8
|SOCIOPAT
|8
|SOLCELLE
|8
|SOLCREME
|8
|SOUSCHEF
|8
|SPECIALE
|8
|SPECIFIK
|8
|STACCATO
|8
|STOCKCAR
|8
|SUICIDAL
|8
|SVECISME
|8
|SÆDCELLE
|8
|TACHISME
|8
|TACKLING
|8
|TCHADISK
|8
|TOCIFRET
|8
|TOUCHERE
|8
|TRICKTYV
|8
|TRICYKEL
|8
|TURCYKEL
|8
|TUSCHERE
|8
|UBALANCE
|8
|UCENTRAL
|8
|UPCOMING
|8
|UPPERCUT
|8
|VICEVÆRT
|8
|WHIPCORD
|8
|WILDCARD
|8
|WINGBACK
|8
|ZUCCHINI
|8
|ØRECLIPS
|8
Ord med C inde i ordet på 9 bogstaver
281 ord på 9 bogstaver
|Ord
|Bogstaver
|ACCEPTERE
|9
|ACCESSION
|9
|ADHÆRENCE
|9
|AMBULANCE
|9
|AMERICANO
|9
|ANNONCERE
|9
|APPLICERE
|9
|ARROGANCE
|9
|ASCENDANT
|9
|ASCENDENS
|9
|ASCENDENT
|9
|ASSOCIERE
|9
|ASSURANCE
|9
|ATTACHERE
|9
|AUSPICIER
|9
|AVANCERET
|9
|BACKSLASH
|9
|BACKSTAGE
|9
|BALANCERE
|9
|BALSAMICO
|9
|BARRACUDA
|9
|BECIFRING
|9
|BECQUEREL
|9
|BENCHMARK
|9
|BISCAYISK
|9
|BLACKJACK
|9
|BLANCHERE
|9
|BRANDCHEF
|9
|BRIKJUICE
|9
|DAGCENTER
|9
|DAGSMARCH
|9
|DAMASCERE
|9
|DAMECYKEL
|9
|DECENNIUM
|9
|DECENTRAL
|9
|DECIDERET
|9
|DECILITER
|9
|DECIMETER
|9
|DEKADENCE
|9
|DEPLACERE
|9
|DETACHERE
|9
|DILIGENCE
|9
|DIRTTRACK
|9
|DISCIPLIN
|9
|DISPACHØR
|9
|DRESSCODE
|9
|DUPLICERE
|9
|DØDSCELLE
|9
|EGOCENTRI
|9
|EKSERCERE
|9
|EKSERCITS
|9
|EKSORCIST
|9
|EKSPLICIT
|9
|ENCHILADA
|9
|ENCYKLIKA
|9
|ENCYKLISK
|9
|ENTRECHAT
|9
|ENTRECOTE
|9
|EPICENTER
|9
|ETNICITET
|9
|EUROCHECK
|9
|EXCELLENS
|9
|EXCELLENT
|9
|EXCELLERE
|9
|EXCENTRIK
|9
|EXCERPERE
|9
|EXCERPIST
|9
|FACELIFTE
|9
|FACETTERE
|9
|FACILITET
|9
|FACONSTEN
|9
|FACTORING
|9
|FANEMARCH
|9
|FARMACEUT
|9
|FASCINERE
|9
|FEDTCELLE
|9
|FEJLCASTE
|9
|FEMCIFRET
|9
|FENACETIN
|9
|FETICHIST
|9
|FILMTRICK
|9
|FINANCIER
|9
|FIRCIFRET
|9
|FLASHBACK
|9
|FORCENSUR
|9
|FORCERING
|9
|FOTOCELLE
|9
|FRANCHISE
|9
|FREELANCE
|9
|FREMMARCH
|9
|GLACIOLOG
|9
|GRÆCISERE
|9
|GUACAMOLE
|9
|HACKYSACK
|9
|HALVCYKEL
|9
|HARCELERE
|9
|HARDCOVER
|9
|HATCHBACK
|9
|HATECRIME
|9
|HEAVYROCK
|9
|HEMICYKEL
|9
|HOLOCAUST
|9
|HOUSECOAT
|9
|HÅNDCREME
|9
|IGNORANCE
|9
|IMPLICERE
|9
|INCESTUØS
|9
|INDSCANNE
|9
|INSPICERE
|9
|INTERFACE
|9
|INTERLOCK
|9
|JOCKEYHUE
|9
|JUICEBRIK
|9
|KACHERING
|9
|KAPACITET
|9
|KAPRICIØS
|9
|KAPUCINER
|9
|KICKSTART
|9
|KLUBCYKEL
|9
|KNOCKOUTE
|9
|KONCESSIV
|9
|KONCIPERE
|9
|KONCIPIST
|9
|KONICITET
|9
|KRUCIFIKS
|9
|LAGERCHEF
|9
|LAMBRUSCO
|9
|LANCERING
|9
|LAVSOCIAL
|9
|LEVERANCE
|9
|LICENSERE
|9
|LICENTIAT
|9
|LIMEJUICE
|9
|LINEDANCE
|9
|LUCIABRUD
|9
|LYNCHNING
|9
|LYSTYACHT
|9
|LØBECYKEL
|9
|MACCHIATO
|9
|MACHOMAND
|9
|MADPINCET
|9
|MALKERACE
|9
|MASOCHIST
|9
|MATCHNING
|9
|MATCHRACE
|9
|MEDICINAL
|9
|MEDICINER
|9
|MEDICINSK
|9
|MEXICANER
|9
|MEXICANSK
|9
|MIKROCHIP
|9
|MINICYKEL
|9
|MOTOCROSS
|9
|MOTORPACE
|9
|MOUSTACHE
|9
|MÅLSCORER
|9
|NACHSPIEL
|9
|NYFASCIST
|9
|OCEANOLOG
|9
|OMPLACERE
|9
|OSCILLERE
|9
|OUTSOURCE
|9
|PACEMAKER
|9
|PACIFISME
|9
|PAPERBACK
|9
|PARCELHUS
|9
|PARKACOAT
|9
|PASTICHØR
|9
|PATCHOULI
|9
|PATCHWORK
|9
|PATRICIER
|9
|PATRICISK
|9
|PERCIPERE
|9
|PERNICIØS
|9
|PICCOLINE
|9
|PITCHPINE
|9
|PIZZICATO
|9
|PLACERBAR
|9
|PLACERING
|9
|PLEBISCIT
|9
|POCKETBOG
|9
|PRINCIPAL
|9
|PROCEDERE
|9
|PROCEDURE
|9
|PROCENTER
|9
|PROCESRET
|9
|PROCESSOR
|9
|PRODUCENT
|9
|PRODUCERE
|9
|PROJICERE
|9
|PRÆCEDENS
|9
|PRÆCEPTIV
|9
|PRÆCISERE
|9
|PRÆCISION
|9
|PRÆJUDICE
|9
|PUBLICERE
|9
|PUBLICIST
|9
|PUBLICITY
|9
|PUNCHLINE
|9
|QUICKSTEP
|9
|RACERBANE
|9
|RACISTISK
|9
|RECENSENT
|9
|RECENSERE
|9
|RECENSION
|9
|RECEPISSE
|9
|RECEPTFRI
|9
|RECEPTION
|9
|RECESSION
|9
|RECIPIENT
|9
|RECITATIV
|9
|RECITATOR
|9
|REFERENCE
|9
|REIFICERE
|9
|RELANCERE
|9
|RENONCERE
|9
|REPLICERE
|9
|RESEARCHE
|9
|RESSOURCE
|9
|RETOUCHØR
|9
|ROCKMUSIK
|9
|ROCKVIDEO
|9
|RUBRICERE
|9
|RÆVESAUCE
|9
|RÅBALANCE
|9
|SALGSCHEF
|9
|SANSCULOT
|9
|SARACENER
|9
|SAUCESKÅL
|9
|SCARTSTIK
|9
|SCENEVANT
|9
|SCENOGRAF
|9
|SCHATTERE
|9
|SCHILLING
|9
|SCHNAUZER
|9
|SCHNITZEL
|9
|SCHWEIZER
|9
|SCREENING
|9
|SEQUENCER
|9
|SERVICERE
|9
|SLAPSTICK
|9
|SLINGBACK
|9
|SMØRSAUCE
|9
|SOCIALFAG
|9
|SOCIALIST
|9
|SOCIALRET
|9
|SOCIOLEKT
|9
|SOCIOLOGI
|9
|SOCIOPATI
|9
|SOLCENTER
|9
|SPERMACET
|9
|STABSCHEF
|9
|STAMCELLE
|9
|STATSCHEF
|9
|STOICISME
|9
|SUCCEDERE
|9
|SUCCESRIG
|9
|SUCCESSIV
|9
|SUCCESSOR
|9
|SØOFFICER
|9
|TASKFORCE
|9
|TOLERANCE
|9
|TOPSCORER
|9
|TOUCHDOWN
|9
|TRACERING
|9
|TRANCHERE
|9
|TRECIFRET
|9
|TRICKFILM
|9
|UDPLACERE
|9
|UOFFICIEL
|9
|UROCENTER
|9
|VACCINERE
|9
|VADEMECUM
|9
|VANDCYKEL
|9
|VINDICERE
|9
|VIOLONCEL
|9
|VIVACITET
|9
|VOICEOVER
|9
|VÆRNSCHEF
|9
|ÆBLECIDER
|9
|ÆBLEJUICE
|9
Ord med C inde i ordet på 10 bogstaver
290 ord på 10 bogstaver
|Ord
|Bogstaver
|ABDICERING
|10
|ACCELERERE
|10
|ACCENTTEGN
|10
|ACCENTUERE
|10
|ACCEPTABEL
|10
|ACIDOFILUS
|10
|ACTIONFILM
|10
|AFICIONADO
|10
|AFMARCHERE
|10
|ALTMODISCH
|10
|ANGLICISME
|10
|ANTICIPERE
|10
|ANTROPOCÆN
|10
|APPENDICIT
|10
|ARTIFICIEL
|10
|ASSISTANCE
|10
|ASSOCIATIV
|10
|ASYLCENTER
|10
|AUTOCAMPER
|10
|AVANCEMENT
|10
|AVANCERING
|10
|BACKGAMMON
|10
|BACKPACKER
|10
|BAKTERICID
|10
|BALANCERET
|10
|BARNECYKEL
|10
|BEACHBUGGY
|10
|BENCHMARKE
|10
|BIOMEDICIN
|10
|BLACKLISTE
|10
|BRATSCHIST
|10
|BREAKDANCE
|10
|BROADCASTE
|10
|BRUSCHETTA
|10
|BRUSENICHE
|10
|BUDCENTRAL
|10
|BUTIKSCHEF
|10
|BØRNECHECK
|10
|DATACENTER
|10
|DECELERERE
|10
|DECHIFRERE
|10
|DECIMERING
|10
|DEFEKTRICE
|10
|DEPRECIERE
|10
|DESCENDENS
|10
|DESCENDENT
|10
|DIFFERENCE
|10
|DIGTCYKLUS
|10
|DISCJOCKEY
|10
|DISCLAIMER
|10
|DISSOCIERE
|10
|DISTANCERE
|10
|DREADLOCKS
|10
|DREJESCENE
|10
|DUFFELCOAT
|10
|DØGNCENTER
|10
|EKSORCISME
|10
|EKSPLICERE
|10
|EMANCIPERE
|10
|EMBOUCHURE
|10
|ESCORTPIGE
|10
|EXCELLENCE
|10
|EXCENTRISK
|10
|FACADESTEN
|10
|FACETTERET
|10
|FACILITERE
|10
|FACITLISTE
|10
|FANFICTION
|10
|FASCISTISK
|10
|FASCISTOID
|10
|FEJLCITERE
|10
|FETICHISME
|10
|FETTUCCINE
|10
|FILMCENSUR
|10
|FLERCELLET
|10
|FLERCIFRET
|10
|FOLDECYKEL
|10
|FREDSMARCH
|10
|FREELANCER
|10
|GALLICISME
|10
|GARAGEROCK
|10
|GLACIALTID
|10
|GLACIATION
|10
|GLACIOLOGI
|10
|GUMMICHECK
|10
|HALVCIRKEL
|10
|HANDICAPPE
|10
|HARDROCKER
|10
|HERRECYKEL
|10
|HOCKEYSTAV
|10
|INCITAMENT
|10
|INCITATION
|10
|INDICERING
|10
|INDPLACERE
|10
|INFICERING
|10
|INFLUENCER
|10
|INSEKTICID
|10
|INTIMSCENE
|10
|JAMAICANER
|10
|JAMAICANSK
|10
|JOBANNONCE
|10
|JUNIORCHEF
|10
|KAFFEPUNCH
|10
|KANCELLIST
|10
|KARCINOGEN
|10
|KARRYSAUCE
|10
|KATOLICERE
|10
|KICKBOKSER
|10
|KICKSTARTE
|10
|KLASSICIST
|10
|KLIMAMARCH
|10
|KOCHENILLE
|10
|KODIFICERE
|10
|KOINCIDENS
|10
|KOINCIDERE
|10
|KOMMERCIEL
|10
|KOMPETENCE
|10
|KOMPLICERE
|10
|KONCENTRAT
|10
|KONCEPTION
|10
|KONCEPTUEL
|10
|KONCERTERE
|10
|KONCERTHUS
|10
|KONCERTINA
|10
|KONCERTSAL
|10
|KONCESSION
|10
|KONDICYKEL
|10
|KONDOLENCE
|10
|KONFERENCE
|10
|KONTENANCE
|10
|KONTORCHEF
|10
|KORPULENCE
|10
|KULTURCHOK
|10
|KVÆRULANCE
|10
|KØKKENCHEF
|10
|LASCIVITET
|10
|LICITATION
|10
|LICITERING
|10
|LIVSCYKLUS
|10
|LUCIAOPTOG
|10
|LYSMANCHET
|10
|LÆREPROCES
|10
|MANCHURISK
|10
|MANICURERE
|10
|MANICURIST
|10
|MANUDUCERE
|10
|MARASCHINO
|10
|MASKINCHEF
|10
|MASOCHISME
|10
|MEDICINERE
|10
|MEGASUCCES
|10
|MIKROFICHE
|10
|MODIFICERE
|10
|MOTORCYKEL
|10
|MUMIFICERE
|10
|MUNKECELLE
|10
|MYSTICISME
|10
|NARCISSIST
|10
|NAZIFICERE
|10
|NONCHALANT
|10
|NOTIFICERE
|10
|NUANCERING
|10
|NYFASCISME
|10
|OBDUCERING
|10
|OCCIDENTAL
|10
|OCEANOGRAF
|10
|OCEANOLOGI
|10
|OPMARCHERE
|10
|ORDOVICIUM
|10
|OSCILLATOR
|10
|PACIFICERE
|10
|PARCELLERE
|10
|PARCELLIST
|10
|PASTICHERE
|10
|PENICILLIN
|10
|PERCEPTION
|10
|PERCEPTUEL
|10
|PERCUSSION
|10
|PIZZASLICE
|10
|PLASTICFAR
|10
|PLASTICMOR
|10
|PLEISTOCÆN
|10
|PODCASTING
|10
|POLYCENTRI
|10
|POSTCOITAL
|10
|PRINCIPIEL
|10
|PRINCIPLØS
|10
|PROCENTDEL
|10
|PROCENTISK
|10
|PROCENTTAL
|10
|PROCENTUEL
|10
|PROCENTVIS
|10
|PROCESSERE
|10
|PROCESSION
|10
|PROCESSUEL
|10
|PROSCENIUM
|10
|PRÆFERENCE
|10
|PUBLICITET
|10
|PUDSECREME
|10
|PUNKROCKER
|10
|PYRSCHJAGT
|10
|RACERCYKEL
|10
|RATIFICERE
|10
|RECIDIVERE
|10
|RECIDIVIST
|10
|RECITATION
|10
|REDUCERBAR
|10
|REDUCERING
|10
|REJICERING
|10
|REJSECHECK
|10
|REMPLACERE
|10
|RENSECREME
|10
|RENÆSSANCE
|10
|RESEARCHER
|10
|RETOUCHERE
|10
|REVANCHERE
|10
|REVANCHIST
|10
|ROADRACING
|10
|ROCKERBORG
|10
|ROCKERKLUB
|10
|ROCKSANGER
|10
|SALGSTRICK
|10
|SARACENISK
|10
|SAUCEKANDE
|10
|SCENEKUNST
|10
|SCENESKIFT
|10
|SCENESKRÆK
|10
|SCENOGRAFI
|10
|SCHEDULERE
|10
|SCHERZANDO
|10
|SCHOTTISCH
|10
|SCHWEIZISK
|10
|SCREENDUMP
|10
|SCREENSHOT
|10
|SCRIPTGIRL
|10
|SECONDHAND
|10
|SEKSCIFRET
|10
|SELVCENSUR
|10
|SENIORCHEF
|10
|SERVICEFAG
|10
|SERVITRICE
|10
|SEXCHIKANE
|10
|SEYCHELLER
|10
|SICILIANER
|10
|SICILIANSK
|10
|SKUEPROCES
|10
|SKUMCIKADE
|10
|SNESCOOTER
|10
|SOCIALCHEF
|10
|SOCIALFOBI
|10
|SOCIALISME
|10
|SOCIALITET
|10
|SOUNDTRACK
|10
|SPECIALIST
|10
|STATIONCAR
|10
|STENCILERE
|10
|STORCENTER
|10
|STORCIRKEL
|10
|STRAFCELLE
|10
|STRÆKMARCH
|10
|SUCCESFULD
|10
|SUCCESSION
|10
|SUCCESSIVE
|10
|SUFFICIENS
|10
|SUFFICIENT
|10
|SØRGEMARCH
|10
|TACHISTISK
|10
|TEATERCHEF
|10
|TECHGIGANT
|10
|TOKSICITET
|10
|TOMATJUICE
|10
|TOMATSAUCE
|10
|TOUCHERING
|10
|TRANSDUCER
|10
|TRENCHCOAT
|10
|TRUCKFØRER
|10
|TURISTCHEF
|10
|TURTLENECK
|10
|TUSCHERING
|10
|TYPIFICERE
|10
|UDLICITERE
|10
|UNDERCOVER
|10
|UNUANCERET
|10
|VELCROBÅND
|10
|VELOCIPEDE
|10
|VERIFICERE
|10
|VICEKONSUL
|10
|WAKEUPCALL
|10
|WIDESCREEN
|10
|ÆLDRECHECK
|10
Ord med C inde i ordet på 11 bogstaver
273 ord på 11 bogstaver
|Ord
|Bogstaver
|ABRACADABRA
|11
|ACCELERANDO
|11
|ACCELERATOR
|11
|ACCESSOIRES
|11
|ACCESSORIES
|11
|ACCESSORISK
|11
|AFBALANCERE
|11
|AKKVIESCERE
|11
|ANCIENNITET
|11
|ANNONCERING
|11
|APPLICERING
|11
|ARTDIRECTOR
|11
|ASOCIALITET
|11
|ASSOCIATION
|11
|ASSOCIERING
|11
|ATTACHERING
|11
|BALANCEGANG
|11
|BALANCERING
|11
|BEACHVOLLEY
|11
|BENEFICERET
|11
|BLANCHERING
|11
|BLANKOCHECK
|11
|BLOCKBUSTER
|11
|BLODPROCENT
|11
|BRANCHEFOLK
|11
|BREAKDANCER
|11
|BULKCARRIER
|11
|BUSCHAUFFØR
|11
|BØFSANDWICH
|11
|DAMASCERING
|11
|DATACENTRAL
|11
|DECIMALVÆGT
|11
|DECRESCENDO
|11
|DEPLACEMENT
|11
|DEPLACERING
|11
|DESINFICERE
|11
|DETACHEMENT
|11
|DETACHERING
|11
|DISCIPLINÆR
|11
|DOMESTICERE
|11
|DOMINICANER
|11
|DOMINICANSK
|11
|DUPLICERING
|11
|DØDSANNONCE
|11
|ECHAUFFERET
|11
|EFTERTACKLE
|11
|EGOCENTRISK
|11
|ELASTICITET
|11
|ELEKTROCHOK
|11
|EMANCIPERET
|11
|ENCYKLOPÆDI
|11
|ESKADRECHEF
|11
|EXCENTRIKER
|11
|EXCEPTIONEL
|11
|EXCERPERING
|11
|FACETSLEBEN
|11
|FACETTERING
|11
|FACILITATOR
|11
|FAGSPECIFIK
|11
|FALSIFICERE
|11
|FASCINATION
|11
|FEDTPROCENT
|11
|FEJLCASTING
|11
|FEJLPLACERE
|11
|FEJLPROCENT
|11
|FINGERTOUCH
|11
|FLEECEJAKKE
|11
|FLEXICURITY
|11
|FLUORESCENS
|11
|FLUORESCERE
|11
|FRANCHISING
|11
|FRONTISPICE
|11
|GAFFELTRUCK
|11
|GEOCENTRISK
|11
|GLORIFICERE
|11
|GNOSTICISME
|11
|GRÆCISERING
|11
|HALLUCINERE
|11
|HANDICAPPER
|11
|HANDICAPPET
|11
|HARCELERING
|11
|HARDCOREFAN
|11
|HEAVYROCKER
|11
|HEKTOPASCAL
|11
|HEMICYKLISK
|11
|HIPPOCAMPUS
|11
|HONNØRMARCH
|11
|HYBRIDCYKEL
|11
|IMBECILITET
|11
|INCITERENDE
|11
|INDERCIRKEL
|11
|INDMARCHERE
|11
|INSPEKTRICE
|11
|INSPICERING
|11
|INSULINCHOK
|11
|INTOLERANCE
|11
|INTRODUCERE
|11
|ISCENESÆTTE
|11
|JACKETKRONE
|11
|JOCKEYTRØJE
|11
|KAPERSSAUCE
|11
|KASSESUCCES
|11
|KATOLICISME
|11
|KEMIKONCERN
|11
|KICKSTARTER
|11
|KLARIFICERE
|11
|KLASSICISME
|11
|KLASSICITET
|11
|KOEFFICIENT
|11
|KOLLEKTRICE
|11
|KOMMUNICERE
|11
|KOMPLICERET
|11
|KONCENTRERE
|11
|KONCENTRISK
|11
|KONCERNCHEF
|11
|KONKURRENCE
|11
|KOPIMEDICIN
|11
|KOPRODUCERE
|11
|KRAFTCENTER
|11
|KRISECENTER
|11
|KVALIFICERE
|11
|KØKKENNICHE
|11
|LAMARCKISME
|11
|LICENSERING
|11
|LICENSHAVER
|11
|LUMINESCENS
|11
|MACHOKULTUR
|11
|MALLORCANER
|11
|MALLORCANSK
|11
|MALPLACERET
|11
|MANCHETKNAP
|11
|MATCHFIXING
|11
|MATCHRACING
|11
|MATCHVINDER
|11
|MEDIACENTER
|11
|MEDICINMAND
|11
|MEDIELICENS
|11
|MENSENDIECK
|11
|MERCERISERE
|11
|MERCHANDISE
|11
|MESALLIANCE
|11
|MOCAMBIQUER
|11
|MORTIFICERE
|11
|MYSTIFICERE
|11
|NARCISSISME
|11
|NERVECENTER
|11
|NONCHALANCE
|11
|OBSTRUCTION
|11
|OCEANGÅENDE
|11
|OCEANOGRAFI
|11
|OFFICERSHÆL
|11
|OMPLACERING
|11
|ORANGEJUICE
|11
|ORTOCERATIT
|11
|OSCILLATION
|11
|OSCILLOGRAF
|11
|OSCILLOSKOP
|11
|OUTSOURCING
|11
|OVERBALANCE
|11
|OVERLOCKSØM
|11
|OVERPLACERE
|11
|PACIFISTISK
|11
|PARTICIPANT
|11
|PARTICIPERE
|11
|PARTICIPIUM
|11
|PARTICULIER
|11
|PASSACAGLIA
|11
|PERFORMANCE
|11
|PIBEKONCERT
|11
|PISTACIENØD
|11
|PLASTICITET
|11
|PLASTICPOSE
|11
|PLEJECENTER
|11
|POLARCIRKEL
|11
|PORNOFICERE
|11
|PORTECHAISE
|11
|PRECIØSITET
|11
|PRINCIPFAST
|11
|PROCENTSATS
|11
|PRODUKTCHEF
|11
|PROGRAMCHEF
|11
|PROJICERING
|11
|PROTEKTRICE
|11
|PROVENCALER
|11
|PROVENCALSK
|11
|PRÆCISERING
|11
|PRÆJUDICERE
|11
|PSYKOSOCIAL
|11
|PUBLICERING
|11
|PUNCHEBOLLE
|11
|QUARTERBACK
|11
|RACEADSKILT
|11
|RACEBLANDET
|11
|RAPIDCEMENT
|11
|REASSURANCE
|11
|RECIRKULERE
|11
|REDUPLICERE
|11
|REIFICERING
|11
|REINECLAUDE
|11
|REKTIFICERE
|11
|RELANCERING
|11
|REMINISCENS
|11
|REPRODUCERE
|11
|RETSMEDICIN
|11
|RETSPRINCIP
|11
|REVACCINERE
|11
|REVANCHISME
|11
|RICINUSOLIE
|11
|ROADPRICING
|11
|ROCKMUSIKER
|11
|ROCKSTJERNE
|11
|ROOMSERVICE
|11
|RUBRICERING
|11
|RUNNINGBACK
|11
|RUSSIFICERE
|11
|SACHERTÆRTE
|11
|SALICYLSYRE
|11
|SCENEMESTER
|11
|SCHATTERING
|11
|SCHÆCHTNING
|11
|SCHÆFERHUND
|11
|SCREENSAVER
|11
|SERVICERING
|11
|SERVICEVOGN
|11
|SEYCHELLISK
|11
|SIMPLICITET
|11
|SKEPTICISME
|11
|SKINNECYKEL
|11
|SMOCKSYNING
|11
|SOCIALHJÆLP
|11
|SOCIALISERE
|11
|SOCIOLOGISK
|11
|SOCIOPATISK
|11
|SPASTICITET
|11
|SPECIALITET
|11
|SPECIALLÆGE
|11
|SPECIALPRIS
|11
|SPECIFICERE
|11
|SPLITSCREEN
|11
|SQUAREDANCE
|11
|STADIONROCK
|11
|STOCKHOLMER
|11
|STOCKHOLMSK
|11
|TANDEMCYKEL
|11
|TECHNOMUSIK
|11
|TEKNIFICERE
|11
|TERRORCELLE
|11
|TIMECHARTER
|11
|TOCYLINDRET
|11
|TOUCHSCREEN
|11
|TRAFFICKING
|11
|TRANCHERING
|11
|TRICERATOPS
|11
|TRICKTYVERI
|11
|TRÆKPROCENT
|11
|TURISTCYKEL
|11
|UACCEPTABEL
|11
|UBALANCERET
|11
|UCENSURERET
|11
|UDPLACERING
|11
|VACCINATION
|11
|VACCINERING
|11
|VANDSCOOTER
|11
|VELPLACERET
|11
|VERSIFICERE
|11
|VICEADMIRAL
|11
|VICTORIANER
|11
|VICTORIANSK
|11
|VINDICERING
|11
|WELTSCHMERZ
|11
|ÆLDRECENTER
|11
|ÆSTETICISME
|11
|ØSTERSSAUCE
|11
Ord med C inde i ordet på 12 bogstaver
225 ord på 12 bogstaver
|Ord
|Bogstaver
|ABSCISSEAKSE
|12
|ACCELERATION
|12
|ACCENTUATION
|12
|ACCENTUERING
|12
|AFBALANCERET
|12
|AFNAZIFICERE
|12
|AGNOSTICISME
|12
|AIRCONDITION
|12
|ALARMCENTRAL
|12
|ALLIANCERING
|12
|AMBULANCEFLY
|12
|ANTICIPATION
|12
|AUTENTICITET
|12
|BACKSTAGERUM
|12
|BALANCEKUNST
|12
|BALANCENERVE
|12
|BENCHMARKING
|12
|BESSERMACHEN
|12
|BIOMEDICINER
|12
|BIOMEDICINSK
|12
|BODYSTOCKING
|12
|BORTLICITERE
|12
|BRANCHEKENDT
|12
|BRATSCHNØGLE
|12
|BREITSCHWANZ
|12
|BRUTTOAVANCE
|12
|BUTIKSCENTER
|12
|BYGGEBRANCHE
|12
|DECELERATION
|12
|DECENTRERING
|12
|DECHIFRERBAR
|12
|DECHIFRERING
|12
|DECILITERMÅL
|12
|DEPRECIERING
|12
|DISCIPLINERE
|12
|DISSOCIATION
|12
|DISTANCERING
|12
|DUMPEPROCENT
|12
|ECUADORIANER
|12
|ECUADORIANSK
|12
|EGOCENTRERET
|12
|EGOCENTRIKER
|12
|EKLEKTICISME
|12
|EKSPEDITRICE
|12
|EKSPLICITERE
|12
|ELEKTRICITET
|12
|EMANCIPATION
|12
|EMANCIPERING
|12
|ENCEFALOGRAM
|12
|ESCORTBUREAU
|12
|ETNOCENTRISK
|12
|EUROCENTRISK
|12
|FACILITERING
|12
|FARMACEUTISK
|12
|FETICHDYRKER
|12
|FETICHISTISK
|12
|FILMPRODUCER
|12
|FIRCYLINDRET
|12
|FLÅDEOFFICER
|12
|FOCACCIABRØD
|12
|FORSVARSCHEF
|12
|FOSFORESCENS
|12
|FOSFORESCERE
|12
|FRANCISKANER
|12
|FRANCISKANSK
|12
|GARDEOFFICER
|12
|GENTRIFICERE
|12
|GLACIOLOGISK
|12
|GRUNDPRINCIP
|12
|GYMNASTICERE
|12
|HALLUCINOGEN
|12
|HAVANNACIGAR
|12
|HERCEGOVINER
|12
|HERCEGOVINSK
|12
|HIRSCHFÆNGER
|12
|HISTORICISME
|12
|HISTORICITET
|12
|HJERNECENTER
|12
|HOVEDPRINCIP
|12
|HØJTPLACERET
|12
|ICEBERGSALAT
|12
|IDENTIFICERE
|12
|INACCEPTABEL
|12
|INDIFFERENCE
|12
|INDPLACERING
|12
|INKOMPETENCE
|12
|INSUFFICIENS
|12
|INSUFFICIENT
|12
|INTERCITYTOG
|12
|ISCENESÆTTER
|12
|ISHOCKEYKAMP
|12
|KABINETSCHEF
|12
|KALIUMCYANID
|12
|KANCELLISTIL
|12
|KAPUCINERABE
|12
|KICKBOKSNING
|12
|KLASSIFICERE
|12
|KLOSTERCELLE
|12
|KODIFICERING
|12
|KOMPAGNICHEF
|12
|KONCEPTKUNST
|12
|KONCEPTPAPIR
|12
|KONFERENCIER
|12
|KONTRACHANCE
|12
|KORTDISTANCE
|12
|KULTURCENTER
|12
|KUNDESERVICE
|12
|KVANTIFICERE
|12
|LANCETBLADET
|12
|LANGDISTANCE
|12
|LAVTPLACERET
|12
|LEVERCIRROSE
|12
|LICENSAFTALE
|12
|LINJEOFFICER
|12
|LOGISTIKCHEF
|12
|LUMBERJACKET
|12
|LYNCHJUSTITS
|12
|LÆSERSERVICE
|12
|MANGOCHUTNEY
|12
|MARCIPANBRØD
|12
|MARCIPANGRIS
|12
|MASOCHISTISK
|12
|MEDICINERING
|12
|MOCAMBIQUISK
|12
|MODIFICERING
|12
|MOTIONSCYKEL
|12
|MOTORCYKLIST
|12
|MULTIPLICERE
|12
|MUMIFICERING
|12
|NATURMEDICIN
|12
|NAZIFICERING
|12
|NERVEMEDICIN
|12
|NICARAGUANER
|12
|NICARAGUANSK
|12
|NULTOLERANCE
|12
|NYFASCISTISK
|12
|NYKLASSICIST
|12
|OCEANOLOGISK
|12
|OMRÅDECENTER
|12
|OPMARCHERING
|12
|PACIFICERING
|12
|PARFORCEJAGT
|12
|PARFORCERIDT
|12
|PATRICIERHUS
|12
|PERIODICITET
|12
|PISTACIEGRØN
|12
|PLASTIFICERE
|12
|POLIOVACCINE
|12
|POLYCENTRISK
|12
|POSTSCRIPTUM
|12
|PROCENTPOINT
|12
|PROCESRETLIG
|12
|PROCESSERING
|12
|PROTESTMARCH
|12
|PROTOKOLCHEF
|12
|PUBLICISTISK
|12
|RACEBLANDING
|12
|RACEHYGIEJNE
|12
|RATIFICERING
|12
|RECEPTIONIST
|12
|RECEPTIVITET
|12
|RECIPROCITET
|12
|RECITATIVISK
|12
|REJECOCKTAIL
|12
|REKOGNOSCERE
|12
|REMPLACERING
|12
|RETOUCHERING
|12
|REVANCHEKAMP
|12
|RICHTERSKALA
|12
|RIKOCHETTERE
|12
|RØDVINSSAUCE
|12
|SALDOBALANCE
|12
|SANDWICHBRØD
|12
|SANDWICHMAND
|12
|SCENOGRAFERE
|12
|SCENOGRAFISK
|12
|SCHALLSTYKKE
|12
|SCHEDULERING
|12
|SCHWEIZEROST
|12
|SENNEPSSAUCE
|12
|SIMPLIFICERE
|12
|SKIBSOFFICER
|12
|SLUDRECHATOL
|12
|SOCIALCENTER
|12
|SOCIALGRUPPE
|12
|SOCIALISTISK
|12
|SOCIALKONTOR
|12
|SOCIALUDVALG
|12
|SPECIALENHED
|12
|SPECIALISERE
|12
|SPECIALSKOLE
|12
|SPECIALVIDEN
|12
|SPECIFICITET
|12
|SPILDPROCENT
|12
|STEEPLECHASE
|12
|STENCILERING
|12
|STRATIFICERE
|12
|STREPTOMYCIN
|12
|SYNSHANDICAP
|12
|TEKSTANNONCE
|12
|TOMATKETCHUP
|12
|TOPPLACERING
|12
|TRACERTEKNIK
|12
|TRADESCANTIA
|12
|TRANCHERKNIV
|12
|TRANSCENDENS
|12
|TRANSCENDENT
|12
|TRANSCENDERE
|12
|TRAUMECENTER
|12
|TRECYLINDRET
|12
|TROPEMEDICIN
|12
|TUSCHTEGNING
|12
|TYPIFICERING
|12
|UCHARMERENDE
|12
|UCIVILISERET
|12
|UDDISTANCERE
|12
|UDLICITERING
|12
|UDPARCELLERE
|12
|UNDERBALANCE
|12
|VELOCIRAPTOR
|12
|VERIFICERBAR
|12
|VERIFICERING
|12
|VICEDIREKTØR
|12
|VÆSKEBALANCE
|12
|ÆKVIDISTANCE
|12
Ord med C inde i ordet på 13 bogstaver
179 ord på 13 bogstaver
|Ord
|Bogstaver
|AFBALANCERING
|13
|AFMYSTIFICERE
|13
|ANTICHAMBRERE
|13
|APPELSINJUICE
|13
|ASSURANCESVIG
|13
|BACKINGGRUPPE
|13
|BECHAMELSAUCE
|13
|BORGERSERVICE
|13
|BORTCENSURERE
|13
|BRYLLUPSMARCH
|13
|BUNDPLACERING
|13
|BUSINESSCLASS
|13
|DECENTRALISME
|13
|DECIMALSYSTEM
|13
|DESINFICERING
|13
|DIAGNOSTICERE
|13
|DISCOUNTBUTIK
|13
|DIVERSIFICERE
|13
|DOMESTICERING
|13
|EFTERTACKLING
|13
|EKSTRAVAGANCE
|13
|ELEKTRIFICERE
|13
|ELEVCENTRERET
|13
|ENCEFALOGRAFI
|13
|ENCYKLOPÆDISK
|13
|ENCYKLOPÆDIST
|13
|ETNOCENTRISME
|13
|EUROCENTRISME
|13
|EXCENTERAKSEL
|13
|EXCENTRICITET
|13
|FALSIFICERBAR
|13
|FALSIFICERING
|13
|FEINSCHMECKER
|13
|FEJLPLACERING
|13
|FILMPRODUCENT
|13
|FILTERCIGARET
|13
|FITNESSCENTER
|13
|FLYCERTIFIKAT
|13
|FOCACCIABOLLE
|13
|FOODPROCESSOR
|13
|FREDERICIANER
|13
|FREDERICIANSK
|13
|FRILUFTSSCENE
|13
|GAMACHEBUKSER
|13
|GENMODIFICERE
|13
|GEVINSTCHANCE
|13
|GLASCONTAINER
|13
|GLORIFICERING
|13
|GRATISPRINCIP
|13
|GULLASCHBARON
|13
|GUMMIARABICUM
|13
|GÆRINGSPROCES
|13
|HALLUCINATION
|13
|HANDICAPIDRÆT
|13
|HELIOCENTRISK
|13
|HOCKEYSPILLER
|13
|HORMONBALANCE
|13
|IDRÆTSMEDICIN
|13
|INDKØBSCENTER
|13
|JACQUARDVÆVET
|13
|KANCELLISPROG
|13
|KIRSEBÆRSAUCE
|13
|KLARIFICERING
|13
|KLASSICISTISK
|13
|KOGECHOKOLADE
|13
|KONCENTRATION
|13
|KONCENTRERING
|13
|KONCERTAKTUEL
|13
|KONCERTGÆNGER
|13
|KONCERTMESTER
|13
|KONCESSIONERE
|13
|KONFUCIANISME
|13
|KONGRESCENTER
|13
|KONTROLCENTER
|13
|KULTURCENTRUM
|13
|KVALIFICERING
|13
|LOMMECOMPUTER
|13
|LYNCHSTEMNING
|13
|LÆGEAMBULANCE
|13
|MACHIAVELLIST
|13
|MEDICINALVARE
|13
|MERCERISERING
|13
|MODTAGECENTER
|13
|MORGENCOMPLET
|13
|MORTIFICERING
|13
|MOTIONSCENTER
|13
|NARCISSISTISK
|13
|NATIONALSCENE
|13
|NITROGLYCERIN
|13
|NYKLASSICISME
|13
|OCEANOGRAFISK
|13
|OFFICERSMESSE
|13
|OFFICERSSKOLE
|13
|OMSORGSCENTER
|13
|OPKVALIFICERE
|13
|OTTECYLINDRET
|13
|OVERKAPACITET
|13
|PARAMEDICINER
|13
|PARAMEDICINSK
|13
|PARTICIPATION
|13
|PARTICIPERING
|13
|PATENTMEDICIN
|13
|PERCUSSIONIST
|13
|PERSILLESAUCE
|13
|PERSONALECHEF
|13
|PERSONIFICERE
|13
|PICCOLOFLØJTE
|13
|POLYCENTRISME
|13
|PORCELÆNSJORD
|13
|PORNOFICERING
|13
|PRINCIPRYTTER
|13
|PROCESSTYRING
|13
|PROGNOSTICERE
|13
|PUERTORICANER
|13
|PUERTORICANSK
|13
|RECEPTPLIGTIG
|13
|RECIRKULATION
|13
|RECIRKULERING
|13
|REKTIFICERING
|13
|REPRODUCERBAR
|13
|RESOCIALISERE
|13
|RESSOURCESVAG
|13
|RETSMEDICINER
|13
|RETSMEDICINSK
|13
|REVACCINATION
|13
|REVANCHISTISK
|13
|RUBRIKANNONCE
|13
|RUSSIFICERING
|13
|SADOMASOCHIST
|13
|SCENEKUNSTNER
|13
|SCENETEKNIKER
|13
|SCHWEIZERKNIV
|13
|SCHWEIZERTYSK
|13
|SCOOTERSTØVLE
|13
|SELVCENTRERET
|13
|SELVDISCIPLIN
|13
|SERVICEMINDED
|13
|SERVICESEKTOR
|13
|SERVICEYDELSE
|13
|SIMULTANSCENE
|13
|SINGLESCULLER
|13
|SKATTEPROCENT
|13
|SKRÆKSCENARIE
|13
|SOCIALFORSORG
|13
|SOCIALISATION
|13
|SOCIALISERING
|13
|SOCIALLIBERAL
|13
|SOCIALMEDICIN
|13
|SOCIALPOLITIK
|13
|SOCIALPÆDAGOG
|13
|SOCIALREALIST
|13
|SOCIOLINGVIST
|13
|SPECIALBYGGET
|13
|SPECIALOPGAVE
|13
|SPECIALSLALOM
|13
|SPECIALSTYRKE
|13
|SPECIALTRÆNET
|13
|SPECIFICERING
|13
|SPECIFIKATION
|13
|SPERMACETHVAL
|13
|STANDUPCOMEDY
|13
|STEMMEPROCENT
|13
|STRACCIATELLA
|13
|STRETCHBUKSER
|13
|TEKNIFICERING
|13
|TERRORBALANCE
|13
|TOPKONFERENCE
|13
|TOTENSCHLÆGER
|13
|TRIPELVACCINE
|13
|UDREJSECENTER
|13
|UDSPECIFICERE
|13
|UKVALIFICERET
|13
|USPECIFICERET
|13
|VELCROLUKNING
|13
|VERSIFICERING
|13
|VICEINSPEKTØR
|13
|VICEPRÆSIDENT
|13
|VICTORIANISME
|13
|VIOLONCELLIST
|13
Ord med C inde i ordet på 14 bogstaver
123 ord på 14 bogstaver
|Ord
|Bogstaver
|AFNAZIFICERING
|14
|ALDRINGSPROCES
|14
|ANTIKONCEPTION
|14
|APACHEINDIANER
|14
|ARBEJDSMEDICIN
|14
|BEARNAISESAUCE
|14
|BISMARCKSKLUMP
|14
|BRYSTSCREENING
|14
|BRÆNDSELSCELLE
|14
|BRÆNDSTOFCELLE
|14
|DAMASCENERSTÅL
|14
|DECENTRALISERE
|14
|DEKONCENTRERET
|14
|DISCIPLINERING
|14
|DISKVALIFICERE
|14
|DOBBELTSCULLER
|14
|DRØMMESCENARIE
|14
|EGOCENTRICITET
|14
|EKSEMPLIFICERE
|14
|EKSPLICITERING
|14
|EMANCIPATORISK
|14
|ENGANGSSERVICE
|14
|ERGOMETERCYKEL
|14
|EXCENTERSLIBER
|14
|FETICHDYRKELSE
|14
|FLØDECHOKOLADE
|14
|FOLKESOCIALIST
|14
|FOSFORESCERING
|14
|FRANCHISEBASIS
|14
|GENTRIFICERING
|14
|HANDELSBALANCE
|14
|HANDICAPVENLIG
|14
|HISTORICISTISK
|14
|HJEMMECOMPUTER
|14
|IDENTIFICERBAR
|14
|IDENTIFICERING
|14
|IKKEKOMMERCIEL
|14
|INDUSTRICENTER
|14
|ISCENESÆTTELSE
|14
|JULEASSISTANCE
|14
|KAPITALBALANCE
|14
|KLASSIFICERING
|14
|KOMMERCIALISME
|14
|KOMPLICERETHED
|14
|KONCERTPROGRAM
|14
|KONFERENCEBORD
|14
|KONTAKTANNONCE
|14
|KOPPEVACCINERE
|14
|KORRESPONDANCE
|14
|KULTURSOCIOLOG
|14
|KVANTIFICERBAR
|14
|KVANTIFICERING
|14
|LUNGEMEDICINSK
|14
|MACHIAVELLISME
|14
|MARCHHASTIGHED
|14
|MASSEPRODUCERE
|14
|MELLEMDISTANCE
|14
|MIKROPROCESSOR
|14
|MÆLKEPRODUCENT
|14
|NÆRHEDSPRINCIP
|14
|OVERMEDICINERE
|14
|PATRICIERVILLA
|14
|PLASTICCHARTEK
|14
|PLASTIFICERING
|14
|PORCELÆNSSNEGL
|14
|PORTLANDCEMENT
|14
|PRINCIPPROGRAM
|14
|PRIVATCHAUFFØR
|14
|PRÆCOLUMBIANSK
|14
|PRÆFERENCETOLD
|14
|PRÆKVALIFICERE
|14
|RACEHYGIEJNISK
|14
|RADICCHIOSALAT
|14
|RAFRAICHISSEUR
|14
|RECEPTIONSCHEF
|14
|REFERENCERAMME
|14
|REKOGNOSCERING
|14
|REKONVALESCENS
|14
|REKONVALESCENT
|14
|REKONVALESCERE
|14
|RENÆSSANCESLOT
|14
|RESERVEOFFICER
|14
|RESSOURCESPILD
|14
|RESSOURCESTÆRK
|14
|RETOUCHEPENSEL
|14
|RIKOCHETTERING
|14
|RORSCHACHPRØVE
|14
|SADOMASOCHISME
|14
|SELVMEDICINERE
|14
|SERIEPRODUCERE
|14
|SERVICESTATION
|14
|SHOPPINGCENTER
|14
|SIMPLIFICERING
|14
|SOCIALARBEJDER
|14
|SOCIALBEDRAGER
|14
|SOCIALDEMOKRAT
|14
|SOCIALDIREKTØR
|14
|SOCIALHISTORIE
|14
|SOCIALINDKOMST
|14
|SOCIALMINISTER
|14
|SOCIALPOLITISK
|14
|SOCIALREALISME
|14
|SOCIALRÅDGIVER
|14
|SPECIALFORBUND
|14
|SPECIALISERING
|14
|STRATIFICERING
|14
|SUCCESKRITERIE
|14
|TABLETCOMPUTER
|14
|TRANCETILSTAND
|14
|TRANSCENDENTAL
|14
|TRICKOPTAGELSE
|14
|TRICKSPØRGSMÅL
|14
|TRIPELALLIANCE
|14
|TURISTBROCHURE
|14
|TYCHOBRAHESDAG
|14
|UDISCIPLINERET
|14
|UDPARCELLERING
|14
|UDVIKLINGSCHEF
|14
|UIDENTIFICERET
|14
|UNDERLEVERANCE
|14
|VAREFETICHISME
|14
|VICEBORGMESTER
|14
|ÆLDNINGSPROCES
|14
Ord med C inde i ordet på 15 bogstaver
84 ord på 15 bogstaver
|Ord
|Bogstaver
|AFMYSTIFICERING
|15
|AKTIECERTIFIKAT
|15
|ANTROPOCENTRISK
|15
|BORDELAISESAUCE
|15
|BRANCHEGLIDNING
|15
|DECENTRALISTISK
|15
|DEKONCENTRATION
|15
|DIAGNOSTICERING
|15
|DISTANCEARBEJDE
|15
|DISTANCEBLÆNDER
|15
|DIVERSIFICERING
|15
|ELEKTRIFICERING
|15
|ETNOCENTRICITET
|15
|FLYVECERTIFIKAT
|15
|FREDSKONFERENCE
|15
|FUGTIGHEDSCREME
|15
|GENMODIFICERING
|15
|HALLUCINATORISK
|15
|HJERTEAMBULANCE
|15
|HJERTEMEDICINSK
|15
|HÅNDKØBSMEDICIN
|15
|IDRÆTSMEDICINER
|15
|IDRÆTSMEDICINSK
|15
|ISHOCKEYSPILLER
|15
|ISOLATIONSCELLE
|15
|KALKUNSCHNITZEL
|15
|KNOCKOUTBESEJRE
|15
|KOMMANDOCENTRAL
|15
|KOMMERCIALISERE
|15
|KONCEPTUALISERE
|15
|KONCERNREGNSKAB
|15
|KONKURRENCEEVNE
|15
|KUBIKCENTIMETER
|15
|KULTURSOCIOLOGI
|15
|LABORATORIECHEF
|15
|LASTBILCHAUFFØR
|15
|LIECHTENSTEINER
|15
|LIECHTENSTEINSK
|15
|LÆSEHANDICAPPET
|15
|MANDSCHAUVINIST
|15
|MANGEFACETTERET
|15
|MATTHÆUSPRINCIP
|15
|MEDICININDUSTRI
|15
|MICHELINSTJERNE
|15
|MIDTERPLACERING
|15
|MOLOTOVCOCKTAIL
|15
|NYKLASSICISTISK
|15
|OPKVALIFICERING
|15
|PERSONCENTRERET
|15
|PERSONIFICERING
|15
|PORCELÆNSBLOMST
|15
|PORCELÆNSMALING
|15
|PRINCIPGODKENDE
|15
|PROCESSKRIVNING
|15
|PROGNOSTICERING
|15
|PRÆFERENCEAKTIE
|15
|PÅLÆGSCHOKOLADE
|15
|RACEADSKILLELSE
|15
|REFERENCEGRUPPE
|15
|RESOCIALISERING
|15
|RUTEBILCHAUFFØR
|15
|SCENEINSTRUKTØR
|15
|SERVICEEFTERSYN
|15
|SOCIALASSISTENT
|15
|SOCIALBEDRAGERI
|15
|SOCIALDEMOKRATI
|15
|SOCIALFORSKNING
|15
|SOCIALHISTORISK
|15
|SOCIALMEDICINSK
|15
|SOCIALPSYKOLOGI
|15
|SOCIALVIDENSKAB
|15
|SOCIOLINGVISTIK
|15
|SPECIALARBEJDER
|15
|SPECIALUDDANNET
|15
|SPIDSKOMPETENCE
|15
|SYNSHANDICAPPET
|15
|TALEHANDICAPPET
|15
|UDSPECIFICERING
|15
|UIDENTIFICERBAR
|15
|VATIKANERKONCIL
|15
|VELAFBALANCERET
|15
|VELKVALIFICERET
|15
|VIDEOKONFERENCE
|15
|WIENERSCHNITZEL
|15
Ord med C inde i ordet på 16 bogstaver
62 ord på 16 bogstaver
|Ord
|Bogstaver
|AFSKEDSRECEPTION
|16
|AIRCONDITIONERET
|16
|AKTIVITETSCENTER
|16
|ALLIANCESYLTETØJ
|16
|ANTIKONCEPTIONEL
|16
|ANTROPOCENTRISME
|16
|ARBEJDSMEDICINER
|16
|ARBEJDSMEDICINSK
|16
|BANANCHALOTTELØG
|16
|BEREDSKABSCENTER
|16
|BETALINGSBALANCE
|16
|DECENTRALISATION
|16
|DECENTRALISERING
|16
|DEPARTEMENTSCHEF
|16
|DESSERTCHOKOLADE
|16
|DISCIPLINÆRSTRAF
|16
|DISKVALIFICERING
|16
|DOBERMANNPINCHER
|16
|DUODECIMALSYSTEM
|16
|EKSEMPLIFICERING
|16
|EKSPEKTANCELISTE
|16
|FOTOELEKTRICITET
|16
|GAFFELTRUCKFØRER
|16
|GÆTTEKONKURRENCE
|16
|HOLLANDAISESAUCE
|16
|HØJTKVALIFICERET
|16
|INTERDISCIPLINÆR
|16
|KADAVERDISCIPLIN
|16
|KAPUCINERKLOSTER
|16
|KONCESSIONSHAVER
|16
|KONFERENCECENTER
|16
|KOPPEVACCINATION
|16
|LANDEVEJSCYKLING
|16
|LANGTURSCHAUFFØR
|16
|MACHIAVELLISTISK
|16
|MANDSCHAUVINISME
|16
|MEISSNERPORCELÆN
|16
|MULTIHANDICAPPET
|16
|OVERKVALIFICERET
|16
|OVERMEDICINERING
|16
|PERFORMANCEKUNST
|16
|PRESSEKONFERENCE
|16
|PRINCIPSPØRGSMÅL
|16
|PRODUKTPLACERING
|16
|PROMENADEKONCERT
|16
|PROVENCEKRYDDERI
|16
|PRÆKVALIFICERING
|16
|RESEARCHAFDELING
|16
|RESSOURCEFORBRUG
|16
|SADOMASOCHISTISK
|16
|SELVMEDICINERING
|16
|SOCIALANTROPOLOG
|16
|SOCIALHISTORIKER
|16
|SOCIALLIBERALIST
|16
|SOCIALLOVGIVNING
|16
|SOCIALMINISTERIE
|16
|SOCIALPÆDAGOGISK
|16
|SOCIALREALISTISK
|16
|SOCIOLINGVISTISK
|16
|SPECIALKONSULENT
|16
|SPRINGAVANCEMENT
|16
|TOLERANCETÆRSKEL
|16
Ord med C inde i ordet på 17 bogstaver
43 ord på 17 bogstaver
|Ord
|Bogstaver
|ACETYLSALICYLSYRE
|17
|AMBULANCETJENESTE
|17
|ARMSLÆNGDEPRINCIP
|17
|BELÆGNINGSPROCENT
|17
|BESLUTNINGSPROCES
|17
|BRUTTOTRÆKPROCENT
|17
|DISCIPLINARMIDDEL
|17
|ELEKTRICITETSVÆRK
|17
|FOLKESOCIALISTISK
|17
|FORDØJELSESPROCES
|17
|FORSIKRINGSPOLICE
|17
|FRANCISKANERORDEN
|17
|HYDROELEKTRICITET
|17
|INFEKTIONSMEDICIN
|17
|KEYACCOUNTMANAGER
|17
|KOMMERCIALISERING
|17
|KOMPETENCEGIVENDE
|17
|KONCEPTUALISERING
|17
|KONKURRENCEDYGTIG
|17
|KRAVSPECIFIKATION
|17
|KULTURSOCIOLOGISK
|17
|KVADRATCENTIMETER
|17
|LANGTIDSMEDICINSK
|17
|LASTVOGNSCHAUFFØR
|17
|MEDICINALINDUSTRI
|17
|NATIONALSOCIALIST
|17
|PRINCIPBESLUTNING
|17
|PRÆMIEKONKURRENCE
|17
|RELIGIONSSOCIOLOG
|17
|RESSOURCEKRÆVENDE
|17
|SERVICEVIRKSOMHED
|17
|SOCIALANTROPOLOGI
|17
|SOCIALDEMOKRATISK
|17
|SOCIALFORVALTNING
|17
|SOCIALLIBERALISME
|17
|SOCIALPSYKOLOGISK
|17
|SPECIALFORRETNING
|17
|SPECIALFREMSTILLE
|17
|SPECIALPRÆVENTION
|17
|TERMOELEKTRICITET
|17
|UNDERKVALIFICERET
|17
|VICESTATSMINISTER
|17
|VÆRDIPAPIRCENTRAL
|17
Ord med C inde i ordet på 18 bogstaver
17 ord på 18 bogstaver
|Ord
|Bogstaver
|KOMMUNIKATIONSCHEF
|18
|KONCENTRATIONSLEJR
|18
|KONKURRENCEKLAUSUL
|18
|KVINDEEMANCIPATION
|18
|LAKTOSEINTOLERANCE
|18
|MANDSCHAUVINISTISK
|18
|NAKKEFOLDSSCANNING
|18
|NATIONALSOCIALISME
|18
|PRINCIPGODKENDELSE
|18
|PRÆFERENCESTILLING
|18
|RACEDISKRIMINATION
|18
|RACEDISKRIMINERING
|18
|SELVISCENESÆTTELSE
|18
|SELVISCENESÆTTENDE
|18
|SERVICEMEDARBEJDER
|18
|SPRECHSTALLMEISTER
|18
|UNIVERSITETSCENTER
|18
Ord med C inde i ordet på 19 bogstaver
17 ord på 19 bogstaver
|Ord
|Bogstaver
|BERLINERPFANNKUCHEN
|19
|DECIMALKLASSESYSTEM
|19
|ELEKTROENCEFALOGRAM
|19
|FORBINDELSESOFFICER
|19
|FREELANCEJOURNALIST
|19
|HASSELBACKKARTOFFEL
|19
|HJÆLPEMIDDELCENTRAL
|19
|INFEKTIONSMEDICINER
|19
|INFEKTIONSMEDICINSK
|19
|LANGDISTANCEFORHOLD
|19
|PARTICIPIALADJEKTIV
|19
|PROFESSIONSBACHELOR
|19
|RACEDISKRIMINERENDE
|19
|RECEPTIONSASSISTENT
|19
|SOCIALANTROPOLOGISK
|19
|SPECIALUNDERVISNING
|19
|VICEADMINISTRERENDE
|19
Ord med C inde i ordet på 20 bogstaver
7 ord på 20 bogstaver
|Ord
|Bogstaver
|ELEKTROENCEFALOGRAFI
|20
|FORSIGTIGHEDSPRINCIP
|20
|INFLUENZAVACCINATION
|20
|KONKURRENCEPARAMETER
|20
|KORRESPONDANCEKURSUS
|20
|NATIONALSOCIALISTISK
|20
|SOCIALKONSTRUKTIVIST
|20
Ord med C inde i ordet på 21 bogstaver
3 ord på 21 bogstaver
|Ord
|Bogstaver
|REHABILITERINGSCENTER
|21
|SOCIALKONSTRUKTIVISME
|21
|SUBSIDIARITETSPRINCIP
|21
Ord med C inde i ordet på 22 bogstaver
2 ord på 22 bogstaver
|Ord
|Bogstaver
|KONKURRENCEFORVRIDENDE
|22
|KONKURRENCEFORVRIDNING
|22
Ord med C inde i ordet på 23 bogstaver
2 ord på 23 bogstaver
|Ord
|Bogstaver
|SOCIALKONSTRUKTIVISTISK
|23
|VOKSENUDDANNELSESCENTER
|23
Bogstavet C i dansk
C optræder i 4,80 % af de 59.878 opslagsord, ordbasen rummer. Til sammenligning står de hyppigste bogstaver i over halvdelen af alle ord.
Ordene fordeler sig sådan: 2.234 navneord, 275 udsagnsord, 348 tillægsord, 13 biord og 3 af andre ordklasser.
De korteste ord med C er CV, PC, WC, ABC, CEO, CES. De længste er VOKSENUDDANNELSESCENTER (23), SOCIALKONSTRUKTIVISTISK (23), KONKURRENCEFORVRIDNING (22), KONKURRENCEFORVRIDENDE (22), SUBSIDIARITETSPRINCIP (21), SOCIALKONSTRUKTIVISME (21).
Tillægsord med C
348 af ordene er tillægsord: ACCEPTABEL, ACCESSORISK, AFBALANCERET, AIRCONDITIONERET, ALSACISK, ALTMODISCH, ANTIKONCEPTIONEL, ANTROPOCENTRISK, ARBEJDSMEDICINSK, ARTIFICIEL, ASOCIAL, ASSOCIATIV, AVANCERET, BAKTERICID, BALANCERET, BASIC, BENEFICERET, BIOMEDICINSK, BISCAYISK, BITCHY, BRANCHEKENDT, CALIFORNISK, CALVINISTISK, CALVINSK, CAMBODIANSK, CAMEROUNSK, CAMOUFLAGEMALET, CAMPET, CANADISK, CANCEROGEN, CARIBISK, CARIØS, CASTILIANSK, CASUAL, CATALANSK, CATCHY, CELEBER, CELLULÆR, CENTNERTUNG, CENTRALAFRIKANSK, CENTRALAMERIKANSK, CENTRALASIATISK, CENTRALEUROPÆISK, CENTRALISTISK, CENTRALSTIMULERENDE, CENTRALSTYRET, CENTRIFUGAL, CENTRIPETAL, CEREBRAL, CERISE, CERISERØD, CEYLONESISK, CHAMPAGNEFARVET, CHANCELØS, CHARMANT, CHARMEFORLADT, CHARTREUSEFARVET, CHAUVINISTISK, CHEVALERESK, CHIK og flere.
Ofte stillede spørgsmål
Hvor mange danske ord er der med C?
Der er 2.873 opslagsord med C i Det Centrale Ordregister. 710 af dem starter med C, og 20 slutter på C.
Hvilke korte ord kan jeg lave med C?
De korteste er CV, PC, WC, ABC, CEO, CES. Brug søgefeltet øverst, hvis du kender antallet af felter.
Er navne og forkortelser med på listen?
Nej. Egennavne som stednavne og forkortelser er sorteret fra, fordi de ikke gælder i krydsord og ordspil. Til gengæld er ord som PC og WC med, fordi ordbasen selv regner dem som almindelige navneord.
Ord med andre bogstaver
Mangler du et ord med et andet bogstav, eller sidder du fast i et krydsord?
Ordene er hentet fra Det Centrale Ordregister (COR), den fælles offentlige ordbase over dansk. Listen rummer opslagsord, ikke bøjninger, og egennavne og forkortelser er sorteret fra på ordklassen. Bogstavantallet er talt tegn for tegn. Senest opdateret 2026-08-04.