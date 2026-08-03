Står du med ledetråden »beholder« i et krydsord, finder du her 105 mulige svar — inddelt efter antal bogstaver, så du kan gå direkte til den længde, der passer i dit felt.
Svarene kommer fra DanNet, det danske ordnet fra Det Danske Sprog- og Litteraturselskab og Københavns Universitet. Hvert ord står på listen, fordi ordbogen selv knytter det til »beholder« — enten som synonym, som et snævrere begreb eller som et bredere. Betydningen står ved hvert svar, så du selv kan se, hvorfor ordet passer. Bogstavantallet er talt, ikke skønnet.
Krydsordshjælp – beholder
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Alle svar på »beholder« i krydsord
Listen rummer 105 ord for beholder fra 3 til 14 bogstaver. Klik dig ned til din længde nedenfor, eller brug søgefeltet ovenfor, hvis du allerede kender et par af bogstaverne.
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beholder på 3 bogstaver i krydsord
3 svar på 3 bogstaver:
|Svar
|Betydning
|KAR
|lav, åben, rund el. aflang
|KOP
|lille skålformet el. cylindrisk beholder til at
|SÆK
|rummelig, poseformet beholder af fx jute
beholder på 4 bogstaver i krydsord
14 svar på 4 bogstaver:
|Svar
|Betydning
|BOKS
|beholder med stive sider til opbevaring
|DUNK
|beholder til at opbevare væske i
|DÅSE
|hermetisk lukket, ofte cylinderformet beholder
|FORM
|beholder hvori der hældes en (flydende) masse
|GLAS
|beholder af dette el. et andet lignende
|GRAL
|skål som Kristus if. legenden brugte
|KRUS
|cylinderformet beholder, som regel med hank
|KURV
|åben el. lukket beholder af flettede vidjer
|POSE
|beholder af tyndt materiale
|SKÅL
|dyb, rund beholder, normalt med buede sider
|TANK
|(større) beholder til opbevaring af væske, gas
|TRUG
|åben, som regel lang og smal beholder med lave
|TUBE
|aflang, smal og bøjelig beholder til opbevaring
|VASE
|beholder af fx glas, porcelæn el. ler med flad
beholder på 5 bogstaver i krydsord
23 svar på 5 bogstaver:
|Svar
|Betydning
|ANKER
|stor beholder der indeholder fx øl el. vin
|BAKKE
|flad plade med lav kant der er lavet af træ
|BALJE
|stor, åben, forholdsvis lav beholder af plastic
|BLÆRE
|elastisk beholder af muskelvæv i menneske- el.
|BÆGER
|(oftest) cylinderformet beholder uden hank
|BØSSE
|beholder til at indsamle el. opbevare penge i
|BØTTE
|cylinderformet beholder (med låg)
|DIGEL
|beholder som er fremstillet
|GRYDE
|åben, ofte cylindrisk beholder af metal
|JUNGE
|stor, cylindrisk metalbeholder
|KANDE
|beholder med hank og tud, fremstillet
|KASSE
|beholder af fx træ el. pap
|KEDEL
|større beholder hvor vand opvarmes vha. gas
|KOLBE
|glasbeholder brugt til brygning af (kolbe)kaffe
|KUMME
|større, i reglen fastmonteret (rund) beholder
|KØLER
|beholder med is til at anbringe en flaske vin
|LOMME
|lille pose syet på el. i en beklædningsgenstand
|POKAL
|(oftest) cylinderformet beholder af (ædelt)
|POTTE
|mindre, fladbundet og rund beholder af fx ler
|SKRIN
|(lille) kiste- el. kasseformet beholder af træ
|SPAND
|åben, keglestub- el. cylinderformet beholder
|TASKE
|beholder af fx læder, tekstilstof el. plastic
|TØNDE
|stor beholder af fx træ el. metal
beholder på 6 bogstaver i krydsord
16 svar på 6 bogstaver:
|Svar
|Betydning
|AMFORA
|beholder af fx ler med to hanke i siderne
|BALLON
|stor beholder af glas e.l. til opbevaring af væske
|BÆKKEN
|rund el. aflang skål, især metalskål
|FLASKE
|aflang, rund beholder af glas el. plast
|FRYSER
|beholder hvor fødevarer kan nedfryses
|KAMMER
|(mindre) rum i en maskine el. et apparat
|KOGGER
|rørformet beholder som en bueskytte opbevarer
|KRUKKE
|cylinderformet el. buet beholder (af ler, glas
|KRYBBE
|lignende, men ikke så lang beholder indrettet
|MORTER
|åben beholder af sten, keramisk materiale el.
|OPSATS
|skål med dekorativt arrangerede blomster
|PATRON
|(rørformet) beholder til fx væske el. pulver
|RETORT
|(glas)beholder til destillation hvis åbning
|RUMMÅL
|beholder med et bestemt rumfang
|SHAKER
|aflang beholder med låg hvori man kan blande
|SKUFFE
|opbevaringssted af form som en åben kasse
beholder på 7 bogstaver i krydsord
7 svar på 7 bogstaver:
|Svar
|Betydning
|BLÆKHUS
|lille beholder med låg til opbevaring af blæk
|BURETTE
|lodret, rørformet beholder af glas beregnet
|FUSTAGE
|lukket, ofte cylinderformet beholder
|HYLSTER
|(aflang) beholder der er beregnet til opbevaring
|MAGASIN
|et skydevåbens indstøbte el. fastgjorte beholder
|SALTKAR
|lille, ofte åben beholder til opbevaring af salt
|SAMOVAR
|beholder hvor vand til te opvarmes vha. kul el.
beholder på 8 bogstaver i krydsord
9 svar på 8 bogstaver:
|Svar
|Betydning
|AUTOKLAV
|beholder der bruges til at sterilisere genstande
|FJERDING
|beholder (tønde el. anker)
|KARAFFEL
|flaskeformet beholder af (ofte slebet) glas el.
|KØLEDISK
|større, åben, kummeformet beholder med afkølede
|LITERMÅL
|beholder der kan rumme 1 liter
|LYDPOTTE
|beholder med kanalgange som dæmper lyden fra
|MADKASSE
|mindre, typisk kasseformet beholder af plastic
|VINKØLER
|(metal)beholder med is el. koldt vand til at
|VÆGTSKÅL
|hver af de to skåle der bringes i indbyrdes
beholder på 9 bogstaver i krydsord
13 svar på 9 bogstaver:
|Svar
|Betydning
|ASKEBÆGER
|beholder til opsamling af aske og skod fra
|BÆGERGLAS
|cylinderformet beholder af glas
|CONTAINER
|større, ofte kasseformet, standardiseret
|DISPENSER
|beholder der afgiver sit indhold i (små)
|FROSTBOKS
|beholder hvor fødevarer kan nedfryses
|FRYSEBOKS
|beholder hvor fødevarer kan nedfryses
|PAPIRKURV
|beholder til midlertidig opbevaring
|RESERVOIR
|hulrum, bassin el. anden form for beholder
|SALTBØSSE
|lille beholder der har små huller øverst
|SANDKASSE
|stor, lav, åben beholder med sand
|SLAMKISTE
|beholder el. fordybning hvori
|URTEPOTTE
|skål der, fyldt med jord, bruges til at dyrke
|ÆGGEBAKKE
|beholder af pap (el. plastic) hvori æg anbringes
beholder på 10 bogstaver i krydsord
13 svar på 10 bogstaver:
|Svar
|Betydning
|KRÆMMERHUS
|enkel, kegleformet beholder
|KØLEMONTRE
|afkølet beholder el. skab, oftest med glaslåger
|MÆLKEJUNGE
|stor, cylindrisk metalbeholder
|OSTEKLOKKE
|beholder til opbevaring af ost
|PEBERBØSSE
|lille beholder der har små huller øverst
|PENGEKASSE
|særlig (metal)kasse, skuffe e.l. til opbevaring
|PILEKOGGER
|rørformet beholder som en bueskytte opbevarer
|PUDDERDÅSE
|SKARNSPAND
|beholder til midlertidig opbevaring af affald
|SMØREKANDE
|lille beholder med smøreolie
|SPAREBØSSE
|beholder med en sprække foroven
|TIDSKAPSEL
|beholder hvori man lægger tidstypiske genstande
|TRYKKAMMER
|stor, lufttæt stålbeholder med et regulerbart
beholder på 11 bogstaver i krydsord
2 svar på 11 bogstaver:
|Svar
|Betydning
|BONBONNIERE
|beholder, typisk af glas, til opbevaring
|TERMOFLASKE
|varmeisolerende beholder (med låg)
beholder på 12 bogstaver i krydsord
3 svar på 12 bogstaver:
|Svar
|Betydning
|DYKKERKLOKKE
|stor, opr. klokkeformet beholder
|KURVEKUFFERT
|kisteformet beholder med låg og med håndtag
|SKRALDESPAND
|beholder til midlertidig opbevaring af affald
beholder på 13 bogstaver i krydsord
Ét svar på 13 bogstaver:
|Svar
|Betydning
|GLASCONTAINER
|lukket beholder af metal opstillet på offentligt
beholder på 14 bogstaver i krydsord
Ét svar på 14 bogstaver:
|Svar
|Betydning
|CHAMPAGNEKØLER
|metalbeholder (med knust is) til at afkøle
Sådan finder du det rigtige svar
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_ _ s _ skrevet som
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En ledetråd som »beholder« har som regel flere betydninger, og krydsordet afslører ikke hvilken. Derfor står betydningen ved hvert svar: passer forklaringen ikke på din opgave, er ordet heller ikke dit svar. Husk også, at krydsord skriver svaret uden mellemrum og bindestreg.
Ofte stillede spørgsmål
Hvilke ord for beholder har 3 bogstaver i krydsord?
Der er 3 mulige svar med 3 bogstaver. De mest almindelige er KAR, KOP, SÆK. Se hele listen under afsnittet "Beholder på 3 bogstaver".
Hvilke ord for beholder har 4 bogstaver i krydsord?
Der er 14 mulige svar med 4 bogstaver. De mest almindelige er BOKS, DUNK, DÅSE, FORM, GLAS. Se hele listen under afsnittet "Beholder på 4 bogstaver".
Hvilke ord for beholder har 5 bogstaver i krydsord?
Der er 23 mulige svar med 5 bogstaver. De mest almindelige er ANKER, BAKKE, BALJE, BLÆRE, BÆGER. Se hele listen under afsnittet "Beholder på 5 bogstaver".
Hvor mange svar findes der på beholder i krydsord?
Denne side rummer 105 kontrollerede svar fordelt på 12 forskellige bogstavlængder, fra 3 til 14 bogstaver.
Kan jeg søge på de bogstaver, jeg allerede har?
Ja. Skriv de kendte bogstaver i søgefeltet øverst på siden og sæt bundstreg for hvert felt, du mangler. Værktøjet viser kun de svar, der passer i mønstret.
Andre ledetråde
Sidder du fast et andet sted i krydsordet, har vi samme slags kontrollerede lister her:
- Stykker i krydsord
- Underlag i krydsord
- Fisk i krydsord
- Krydsordshjælp – søg på de bogstaver du kender
Ord og betydninger er hentet fra DanNet, det danske ordnet fra Det Danske Sprog- og Litteraturselskab og Center for Sprogteknologi, Københavns Universitet, og bruges under CC BY-SA 4.0. Bogstavantallet er talt tegn for tegn, flerordssvar er sorteret fra, og sammensætninger med ledetråden selv er udeladt — et krydsord bruger ikke SALGSSUCCES som svar på »succes«. 104 af 105 svar har en betydning fra kilden. Senest opdateret 2026-08-04.