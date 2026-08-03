Beholder i krydsord

Står du med ledetråden »beholder« i et krydsord, finder du her 105 mulige svar — inddelt efter antal bogstaver, så du kan gå direkte til den længde, der passer i dit felt.

Svarene kommer fra DanNet, det danske ordnet fra Det Danske Sprog- og Litteraturselskab og Københavns Universitet. Hvert ord står på listen, fordi ordbogen selv knytter det til »beholder« — enten som synonym, som et snævrere begreb eller som et bredere. Betydningen står ved hvert svar, så du selv kan se, hvorfor ordet passer. Bogstavantallet er talt, ikke skønnet.

Krydsordshjælp – beholder Skriv de bogstaver, du allerede har, og sæt bundstreg hvor feltet er tomt — fx a___r. Hele listen står længere nede på siden.

Alle svar på »beholder« i krydsord

Listen rummer 105 ord for beholder fra 3 til 14 bogstaver. Klik dig ned til din længde nedenfor, eller brug søgefeltet ovenfor, hvis du allerede kender et par af bogstaverne.

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beholder på 3 bogstaver i krydsord

3 svar på 3 bogstaver:

Svar Betydning KAR lav, åben, rund el. aflang KOP lille skålformet el. cylindrisk beholder til at SÆK rummelig, poseformet beholder af fx jute

beholder på 4 bogstaver i krydsord

14 svar på 4 bogstaver:

Svar Betydning BOKS beholder med stive sider til opbevaring DUNK beholder til at opbevare væske i DÅSE hermetisk lukket, ofte cylinderformet beholder FORM beholder hvori der hældes en (flydende) masse GLAS beholder af dette el. et andet lignende GRAL skål som Kristus if. legenden brugte KRUS cylinderformet beholder, som regel med hank KURV åben el. lukket beholder af flettede vidjer POSE beholder af tyndt materiale SKÅL dyb, rund beholder, normalt med buede sider TANK (større) beholder til opbevaring af væske, gas TRUG åben, som regel lang og smal beholder med lave TUBE aflang, smal og bøjelig beholder til opbevaring VASE beholder af fx glas, porcelæn el. ler med flad

beholder på 5 bogstaver i krydsord

23 svar på 5 bogstaver:

Svar Betydning ANKER stor beholder der indeholder fx øl el. vin BAKKE flad plade med lav kant der er lavet af træ BALJE stor, åben, forholdsvis lav beholder af plastic BLÆRE elastisk beholder af muskelvæv i menneske- el. BÆGER (oftest) cylinderformet beholder uden hank BØSSE beholder til at indsamle el. opbevare penge i BØTTE cylinderformet beholder (med låg) DIGEL beholder som er fremstillet GRYDE åben, ofte cylindrisk beholder af metal JUNGE stor, cylindrisk metalbeholder KANDE beholder med hank og tud, fremstillet KASSE beholder af fx træ el. pap KEDEL større beholder hvor vand opvarmes vha. gas KOLBE glasbeholder brugt til brygning af (kolbe)kaffe KUMME større, i reglen fastmonteret (rund) beholder KØLER beholder med is til at anbringe en flaske vin LOMME lille pose syet på el. i en beklædningsgenstand POKAL (oftest) cylinderformet beholder af (ædelt) POTTE mindre, fladbundet og rund beholder af fx ler SKRIN (lille) kiste- el. kasseformet beholder af træ SPAND åben, keglestub- el. cylinderformet beholder TASKE beholder af fx læder, tekstilstof el. plastic TØNDE stor beholder af fx træ el. metal

beholder på 6 bogstaver i krydsord

16 svar på 6 bogstaver:

Svar Betydning AMFORA beholder af fx ler med to hanke i siderne BALLON stor beholder af glas e.l. til opbevaring af væske BÆKKEN rund el. aflang skål, især metalskål FLASKE aflang, rund beholder af glas el. plast FRYSER beholder hvor fødevarer kan nedfryses KAMMER (mindre) rum i en maskine el. et apparat KOGGER rørformet beholder som en bueskytte opbevarer KRUKKE cylinderformet el. buet beholder (af ler, glas KRYBBE lignende, men ikke så lang beholder indrettet MORTER åben beholder af sten, keramisk materiale el. OPSATS skål med dekorativt arrangerede blomster PATRON (rørformet) beholder til fx væske el. pulver RETORT (glas)beholder til destillation hvis åbning RUMMÅL beholder med et bestemt rumfang SHAKER aflang beholder med låg hvori man kan blande SKUFFE opbevaringssted af form som en åben kasse

beholder på 7 bogstaver i krydsord

7 svar på 7 bogstaver:

Svar Betydning BLÆKHUS lille beholder med låg til opbevaring af blæk BURETTE lodret, rørformet beholder af glas beregnet FUSTAGE lukket, ofte cylinderformet beholder HYLSTER (aflang) beholder der er beregnet til opbevaring MAGASIN et skydevåbens indstøbte el. fastgjorte beholder SALTKAR lille, ofte åben beholder til opbevaring af salt SAMOVAR beholder hvor vand til te opvarmes vha. kul el.

beholder på 8 bogstaver i krydsord

9 svar på 8 bogstaver:

Svar Betydning AUTOKLAV beholder der bruges til at sterilisere genstande FJERDING beholder (tønde el. anker) KARAFFEL flaskeformet beholder af (ofte slebet) glas el. KØLEDISK større, åben, kummeformet beholder med afkølede LITERMÅL beholder der kan rumme 1 liter LYDPOTTE beholder med kanalgange som dæmper lyden fra MADKASSE mindre, typisk kasseformet beholder af plastic VINKØLER (metal)beholder med is el. koldt vand til at VÆGTSKÅL hver af de to skåle der bringes i indbyrdes

beholder på 9 bogstaver i krydsord

13 svar på 9 bogstaver:

Svar Betydning ASKEBÆGER beholder til opsamling af aske og skod fra BÆGERGLAS cylinderformet beholder af glas CONTAINER større, ofte kasseformet, standardiseret DISPENSER beholder der afgiver sit indhold i (små) FROSTBOKS beholder hvor fødevarer kan nedfryses FRYSEBOKS beholder hvor fødevarer kan nedfryses PAPIRKURV beholder til midlertidig opbevaring RESERVOIR hulrum, bassin el. anden form for beholder SALTBØSSE lille beholder der har små huller øverst SANDKASSE stor, lav, åben beholder med sand SLAMKISTE beholder el. fordybning hvori URTEPOTTE skål der, fyldt med jord, bruges til at dyrke ÆGGEBAKKE beholder af pap (el. plastic) hvori æg anbringes

beholder på 10 bogstaver i krydsord

13 svar på 10 bogstaver:

Svar Betydning KRÆMMERHUS enkel, kegleformet beholder KØLEMONTRE afkølet beholder el. skab, oftest med glaslåger MÆLKEJUNGE stor, cylindrisk metalbeholder OSTEKLOKKE beholder til opbevaring af ost PEBERBØSSE lille beholder der har små huller øverst PENGEKASSE særlig (metal)kasse, skuffe e.l. til opbevaring PILEKOGGER rørformet beholder som en bueskytte opbevarer PUDDERDÅSE SKARNSPAND beholder til midlertidig opbevaring af affald SMØREKANDE lille beholder med smøreolie SPAREBØSSE beholder med en sprække foroven TIDSKAPSEL beholder hvori man lægger tidstypiske genstande TRYKKAMMER stor, lufttæt stålbeholder med et regulerbart

beholder på 11 bogstaver i krydsord

2 svar på 11 bogstaver:

Svar Betydning BONBONNIERE beholder, typisk af glas, til opbevaring TERMOFLASKE varmeisolerende beholder (med låg)

beholder på 12 bogstaver i krydsord

3 svar på 12 bogstaver:

Svar Betydning DYKKERKLOKKE stor, opr. klokkeformet beholder KURVEKUFFERT kisteformet beholder med låg og med håndtag SKRALDESPAND beholder til midlertidig opbevaring af affald

beholder på 13 bogstaver i krydsord

Ét svar på 13 bogstaver:

Svar Betydning GLASCONTAINER lukket beholder af metal opstillet på offentligt

beholder på 14 bogstaver i krydsord

Ét svar på 14 bogstaver:

Svar Betydning CHAMPAGNEKØLER metalbeholder (med knust is) til at afkøle

Sådan finder du det rigtige svar

Tæl først felterne. Bogstavantallet er den stærkeste ledetråd, du har, og det halverer som regel listen med det samme. Har du allerede et enkelt bogstav fra et krydsende ord, så skriv det ind i søgefeltet ovenfor med bundstreg for de tomme felter — fx _ _ s _ skrevet som __s_ .

En ledetråd som »beholder« har som regel flere betydninger, og krydsordet afslører ikke hvilken. Derfor står betydningen ved hvert svar: passer forklaringen ikke på din opgave, er ordet heller ikke dit svar. Husk også, at krydsord skriver svaret uden mellemrum og bindestreg.

Ofte stillede spørgsmål

Hvilke ord for beholder har 3 bogstaver i krydsord?

Der er 3 mulige svar med 3 bogstaver. De mest almindelige er KAR, KOP, SÆK. Se hele listen under afsnittet "Beholder på 3 bogstaver".

Hvilke ord for beholder har 4 bogstaver i krydsord?

Der er 14 mulige svar med 4 bogstaver. De mest almindelige er BOKS, DUNK, DÅSE, FORM, GLAS. Se hele listen under afsnittet "Beholder på 4 bogstaver".

Hvilke ord for beholder har 5 bogstaver i krydsord?

Der er 23 mulige svar med 5 bogstaver. De mest almindelige er ANKER, BAKKE, BALJE, BLÆRE, BÆGER. Se hele listen under afsnittet "Beholder på 5 bogstaver".

Hvor mange svar findes der på beholder i krydsord?

Denne side rummer 105 kontrollerede svar fordelt på 12 forskellige bogstavlængder, fra 3 til 14 bogstaver.

Kan jeg søge på de bogstaver, jeg allerede har?

Ja. Skriv de kendte bogstaver i søgefeltet øverst på siden og sæt bundstreg for hvert felt, du mangler. Værktøjet viser kun de svar, der passer i mønstret.

Andre ledetråde

Sidder du fast et andet sted i krydsordet, har vi samme slags kontrollerede lister her:

Ord og betydninger er hentet fra DanNet, det danske ordnet fra Det Danske Sprog- og Litteraturselskab og Center for Sprogteknologi, Københavns Universitet, og bruges under CC BY-SA 4.0. Bogstavantallet er talt tegn for tegn, flerordssvar er sorteret fra, og sammensætninger med ledetråden selv er udeladt — et krydsord bruger ikke SALGSSUCCES som svar på »succes«. 104 af 105 svar har en betydning fra kilden. Senest opdateret 2026-08-04.



