Beholder i krydsord

Aug 4, 2026 | Krydsord

Står du med ledetråden »beholder« i et krydsord, finder du her 105 mulige svar — inddelt efter antal bogstaver, så du kan gå direkte til den længde, der passer i dit felt.

Svarene kommer fra DanNet, det danske ordnet fra Det Danske Sprog- og Litteraturselskab og Københavns Universitet. Hvert ord står på listen, fordi ordbogen selv knytter det til »beholder« — enten som synonym, som et snævrere begreb eller som et bredere. Betydningen står ved hvert svar, så du selv kan se, hvorfor ordet passer. Bogstavantallet er talt, ikke skønnet.

Krydsordshjælp – beholder

Skriv de bogstaver, du allerede har, og sæt bundstreg hvor feltet er tomt — fx a___r. Hele listen står længere nede på siden.

Alle svar på »beholder« i krydsord

Listen rummer 105 ord for beholder fra 3 til 14 bogstaver. Klik dig ned til din længde nedenfor, eller brug søgefeltet ovenfor, hvis du allerede kender et par af bogstaverne.

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beholder på 3 bogstaver i krydsord

3 svar på 3 bogstaver:

Svar Betydning
KAR lav, åben, rund el. aflang
KOP lille skålformet el. cylindrisk beholder til at
SÆK rummelig, poseformet beholder af fx jute

beholder på 4 bogstaver i krydsord

14 svar på 4 bogstaver:

Svar Betydning
BOKS beholder med stive sider til opbevaring
DUNK beholder til at opbevare væske i
DÅSE hermetisk lukket, ofte cylinderformet beholder
FORM beholder hvori der hældes en (flydende) masse
GLAS beholder af dette el. et andet lignende
GRAL skål som Kristus if. legenden brugte
KRUS cylinderformet beholder, som regel med hank
KURV åben el. lukket beholder af flettede vidjer
POSE beholder af tyndt materiale
SKÅL dyb, rund beholder, normalt med buede sider
TANK (større) beholder til opbevaring af væske, gas
TRUG åben, som regel lang og smal beholder med lave
TUBE aflang, smal og bøjelig beholder til opbevaring
VASE beholder af fx glas, porcelæn el. ler med flad

beholder på 5 bogstaver i krydsord

23 svar på 5 bogstaver:

Svar Betydning
ANKER stor beholder der indeholder fx øl el. vin
BAKKE flad plade med lav kant der er lavet af træ
BALJE stor, åben, forholdsvis lav beholder af plastic
BLÆRE elastisk beholder af muskelvæv i menneske- el.
BÆGER (oftest) cylinderformet beholder uden hank
BØSSE beholder til at indsamle el. opbevare penge i
BØTTE cylinderformet beholder (med låg)
DIGEL beholder som er fremstillet
GRYDE åben, ofte cylindrisk beholder af metal
JUNGE stor, cylindrisk metalbeholder
KANDE beholder med hank og tud, fremstillet
KASSE beholder af fx træ el. pap
KEDEL større beholder hvor vand opvarmes vha. gas
KOLBE glasbeholder brugt til brygning af (kolbe)kaffe
KUMME større, i reglen fastmonteret (rund) beholder
KØLER beholder med is til at anbringe en flaske vin
LOMME lille pose syet på el. i en beklædningsgenstand
POKAL (oftest) cylinderformet beholder af (ædelt)
POTTE mindre, fladbundet og rund beholder af fx ler
SKRIN (lille) kiste- el. kasseformet beholder af træ
SPAND åben, keglestub- el. cylinderformet beholder
TASKE beholder af fx læder, tekstilstof el. plastic
TØNDE stor beholder af fx træ el. metal

beholder på 6 bogstaver i krydsord

16 svar på 6 bogstaver:

Svar Betydning
AMFORA beholder af fx ler med to hanke i siderne
BALLON stor beholder af glas e.l. til opbevaring af væske
BÆKKEN rund el. aflang skål, især metalskål
FLASKE aflang, rund beholder af glas el. plast
FRYSER beholder hvor fødevarer kan nedfryses
KAMMER (mindre) rum i en maskine el. et apparat
KOGGER rørformet beholder som en bueskytte opbevarer
KRUKKE cylinderformet el. buet beholder (af ler, glas
KRYBBE lignende, men ikke så lang beholder indrettet
MORTER åben beholder af sten, keramisk materiale el.
OPSATS skål med dekorativt arrangerede blomster
PATRON (rørformet) beholder til fx væske el. pulver
RETORT (glas)beholder til destillation hvis åbning
RUMMÅL beholder med et bestemt rumfang
SHAKER aflang beholder med låg hvori man kan blande
SKUFFE opbevaringssted af form som en åben kasse

beholder på 7 bogstaver i krydsord

7 svar på 7 bogstaver:

Svar Betydning
BLÆKHUS lille beholder med låg til opbevaring af blæk
BURETTE lodret, rørformet beholder af glas beregnet
FUSTAGE lukket, ofte cylinderformet beholder
HYLSTER (aflang) beholder der er beregnet til opbevaring
MAGASIN et skydevåbens indstøbte el. fastgjorte beholder
SALTKAR lille, ofte åben beholder til opbevaring af salt
SAMOVAR beholder hvor vand til te opvarmes vha. kul el.

beholder på 8 bogstaver i krydsord

9 svar på 8 bogstaver:

Svar Betydning
AUTOKLAV beholder der bruges til at sterilisere genstande
FJERDING beholder (tønde el. anker)
KARAFFEL flaskeformet beholder af (ofte slebet) glas el.
KØLEDISK større, åben, kummeformet beholder med afkølede
LITERMÅL beholder der kan rumme 1 liter
LYDPOTTE beholder med kanalgange som dæmper lyden fra
MADKASSE mindre, typisk kasseformet beholder af plastic
VINKØLER (metal)beholder med is el. koldt vand til at
VÆGTSKÅL hver af de to skåle der bringes i indbyrdes

beholder på 9 bogstaver i krydsord

13 svar på 9 bogstaver:

Svar Betydning
ASKEBÆGER beholder til opsamling af aske og skod fra
BÆGERGLAS cylinderformet beholder af glas
CONTAINER større, ofte kasseformet, standardiseret
DISPENSER beholder der afgiver sit indhold i (små)
FROSTBOKS beholder hvor fødevarer kan nedfryses
FRYSEBOKS beholder hvor fødevarer kan nedfryses
PAPIRKURV beholder til midlertidig opbevaring
RESERVOIR hulrum, bassin el. anden form for beholder
SALTBØSSE lille beholder der har små huller øverst
SANDKASSE stor, lav, åben beholder med sand
SLAMKISTE beholder el. fordybning hvori
URTEPOTTE skål der, fyldt med jord, bruges til at dyrke
ÆGGEBAKKE beholder af pap (el. plastic) hvori æg anbringes

beholder på 10 bogstaver i krydsord

13 svar på 10 bogstaver:

Svar Betydning
KRÆMMERHUS enkel, kegleformet beholder
KØLEMONTRE afkølet beholder el. skab, oftest med glaslåger
MÆLKEJUNGE stor, cylindrisk metalbeholder
OSTEKLOKKE beholder til opbevaring af ost
PEBERBØSSE lille beholder der har små huller øverst
PENGEKASSE særlig (metal)kasse, skuffe e.l. til opbevaring
PILEKOGGER rørformet beholder som en bueskytte opbevarer
PUDDERDÅSE
SKARNSPAND beholder til midlertidig opbevaring af affald
SMØREKANDE lille beholder med smøreolie
SPAREBØSSE beholder med en sprække foroven
TIDSKAPSEL beholder hvori man lægger tidstypiske genstande
TRYKKAMMER stor, lufttæt stålbeholder med et regulerbart

beholder på 11 bogstaver i krydsord

2 svar på 11 bogstaver:

Svar Betydning
BONBONNIERE beholder, typisk af glas, til opbevaring
TERMOFLASKE varmeisolerende beholder (med låg)

beholder på 12 bogstaver i krydsord

3 svar på 12 bogstaver:

Svar Betydning
DYKKERKLOKKE stor, opr. klokkeformet beholder
KURVEKUFFERT kisteformet beholder med låg og med håndtag
SKRALDESPAND beholder til midlertidig opbevaring af affald

beholder på 13 bogstaver i krydsord

Ét svar på 13 bogstaver:

Svar Betydning
GLASCONTAINER lukket beholder af metal opstillet på offentligt

beholder på 14 bogstaver i krydsord

Ét svar på 14 bogstaver:

Svar Betydning
CHAMPAGNEKØLER metalbeholder (med knust is) til at afkøle

Sådan finder du det rigtige svar

Tæl først felterne. Bogstavantallet er den stærkeste ledetråd, du har, og det halverer som regel listen med det samme. Har du allerede et enkelt bogstav fra et krydsende ord, så skriv det ind i søgefeltet ovenfor med bundstreg for de tomme felter — fx _ _ s _ skrevet som __s_.

En ledetråd som »beholder« har som regel flere betydninger, og krydsordet afslører ikke hvilken. Derfor står betydningen ved hvert svar: passer forklaringen ikke på din opgave, er ordet heller ikke dit svar. Husk også, at krydsord skriver svaret uden mellemrum og bindestreg.

Ofte stillede spørgsmål

Hvilke ord for beholder har 3 bogstaver i krydsord?

Der er 3 mulige svar med 3 bogstaver. De mest almindelige er KAR, KOP, SÆK. Se hele listen under afsnittet "Beholder på 3 bogstaver".

Hvilke ord for beholder har 4 bogstaver i krydsord?

Der er 14 mulige svar med 4 bogstaver. De mest almindelige er BOKS, DUNK, DÅSE, FORM, GLAS. Se hele listen under afsnittet "Beholder på 4 bogstaver".

Hvilke ord for beholder har 5 bogstaver i krydsord?

Der er 23 mulige svar med 5 bogstaver. De mest almindelige er ANKER, BAKKE, BALJE, BLÆRE, BÆGER. Se hele listen under afsnittet "Beholder på 5 bogstaver".

Hvor mange svar findes der på beholder i krydsord?

Denne side rummer 105 kontrollerede svar fordelt på 12 forskellige bogstavlængder, fra 3 til 14 bogstaver.

Kan jeg søge på de bogstaver, jeg allerede har?

Ja. Skriv de kendte bogstaver i søgefeltet øverst på siden og sæt bundstreg for hvert felt, du mangler. Værktøjet viser kun de svar, der passer i mønstret.

Andre ledetråde

Sidder du fast et andet sted i krydsordet, har vi samme slags kontrollerede lister her:

Ord og betydninger er hentet fra DanNet, det danske ordnet fra Det Danske Sprog- og Litteraturselskab og Center for Sprogteknologi, Københavns Universitet, og bruges under CC BY-SA 4.0. Bogstavantallet er talt tegn for tegn, flerordssvar er sorteret fra, og sammensætninger med ledetråden selv er udeladt — et krydsord bruger ikke SALGSSUCCES som svar på »succes«. 104 af 105 svar har en betydning fra kilden. Senest opdateret 2026-08-04.


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