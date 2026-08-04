Forfatter i krydsord

Aug 4, 2026 | Krydsord

Står du med ledetråden »forfatter« i et krydsord, finder du her 1508 mulige svar — inddelt efter antal bogstaver, så du kan gå direkte til den længde, der passer i dit felt.

I et krydsord er svaret efternavnet — H.C. Andersen bliver til ANDERSEN, Karen Blixen til BLIXEN. Derfor står listen med efternavne, og ved hvert navn kan du se, hvem der menes.

Et efternavn kan dække flere forfattere, og 119 af svarene på siden gør det. Det ændrer ikke svaret — bogstaverne er de samme — men det kan ændre, om du tør skrive det. Derfor står den mest kendte først, og de øvrige nævnes ved siden af. Alle på listen er personer, som den danske Wikipedia selv kalder forfatter eller digter; er de kun forfattere ifølge et databasefelt, står de her ikke.

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Alle svar på »forfatter« i krydsord

Listen rummer 1508 forfatternavne fra 3 til 13 bogstaver. Klik dig ned til din længde nedenfor, eller brug søgefeltet ovenfor, hvis du allerede kender et par af bogstaverne.

3 bogstaver (29) · 4 bogstaver (136) · 5 bogstaver (246) · 6 bogstaver (304) · 7 bogstaver (309) · 8 bogstaver (218) · 9 bogstaver (137) · 10 bogstaver (67) · 11 bogstaver (42) · 12 bogstaver (13) · 13 bogstaver (7)

forfatter på 3 bogstaver i krydsord

29 svar på 3 bogstaver:

Svar Hvem det er
ABE Kōbō Abe var en japansk forfatter dramatiker og filosof.
ARP Hans Arp var en tysk-fransk maler, grafiker, billedhugger og lyriker.
BAI Li Bai eller Li Po var en kinesisk digter.
BRO Anna Clemensen Bro er en prisvindende dansk dramatiker.
BRU Heðin Brú, egentlig Hans Jacob Jacobsen var en færøsk forfatter.
DYK Viktor Dyk var en tjekkisk forfatter, dramatiker og politiker.
ECO Umberto Eco var en italiensk forfatter, semiotiker og filosof.
FEY Elizabeth Stamatina "Tina" Fey er en amerikansk skuespiller, manuskriptforfatter og komiker.
FRY Sir Stephen John Fry er en britisk skuespiller, forfatter, komiker, tv-vært og filminstruktør.
GAD Emmarenze Henriette Margrethe Gad, født Halkier var en københavnsk forfatter og dramatiker, som er mest kendt som forfatter af etikettebogen Takt og Tone – Om Omgang med Mennesker Hun var datter af grosserer Ha.
HAV Niels Hav er en dansk digter og forfatter bosat i København.
LEE Stan Lee var en amerikansk tegneserieforfatter. Også Harper Lee.
LEM Stanisław Herman Lem var en polsk forfatter, digter, filosof og futurolog.
MAU Jens Christian Edvard Theodor Mau var en dansk sognepræst, forfatter og politiker.
MOE Louis Maria Niels Peder Halling Moe var norskfødt maler, illustrator og forfatter bosat i Danmark fra 1881 og dansk statsborger fra 1919. Han var en af Nordens vigtigste bogillustratorerer i tiden før og omkrin.
NIN Anaïs Nin var en fransk forfatter.
NYE William Sanford Nye er en amerikansk ingeniør, tv-vært, komiker, skuespiller, forfatter og videnskabsmand, blandt andet kendt som Bill Nye the Science Guy, der som vært på den populærvidenskabelige tv-serie af.
OTT Estrid Ott var en dansk forfatter og journalist.
PAZ Octavio Paz var en mexicansk forfatter og diplomat.
POE Edgar Allan Poe var en amerikansk digter, skribent, redaktør, anmelder og den førende forfatter i den amerikanske romantik.
RAY Satyajit Ray var en indisk filminstruktør, manuskriptforfatter, producent og komponist.
ROY Arundhati Roy er en indisk forfatter og politisk aktivist.
RZA RZA er en amerikansk rapper, producer, skuespiller, filminstruktør, manuskriptforfatter, og de facto leder af rapgruppen Wu-Tang Clan.
SUE Joseph Marie Eugène Sue var en fransk forfatter.
VAD Poul Vad var en dansk forfatter, kunsthistoriker og kunstkritiker.
WAN James Wan, født 27. februar 1977 i Sarawak, Malaysia, er en australsk instruktør, producer og forfatter.
WAY Gerard Arthur Way er en amerikansk musiker og tegneserieforfatter, som er forsanger og medstifter af alternativ rock-bandet My Chemical Romance.
XUN Lu Xun , pseudonym for Zhou Shuren , anses af mange som den største og mest indflydelsesrige kinesiske forfatter og samfundskritiker i første del af 1900-tallet.
YAN Mo Yan er en kinesisk forfatter.

forfatter på 4 bogstaver i krydsord

136 svar på 4 bogstaver:

Svar Hvem det er
AGEE James Rufus Agee var en amerikansk forfatter, kritiker og digter.
AIDT Naja Marie Aidt er en dansk digter og forfatter.
ALAS Leopoldo García-Alas y Ureña var en spansk forfatter.
ALDA Alan Alda er en amerikansk skuespiller, forfatter, instruktør og somme tider politisk aktivist.
AMIS Sir Kingsley William Amis CBE var en britisk forfatter. Også Martin Amis.
ARGE Jógvan Arge er kendt som Færøernes "verdens bedste" fodboldreporter, men egentlig er han programchef ved Færøernes radio ÚF, forfatter og republikansk politiker .
AUST Kurt Aust er et pseudonym for Kurt Østergaard , en forfatter og freelance skribent.
BANG Herman Joachim Bang var en dansk forfatter, journalist og kritiker, der navnlig er kendt for sine portrætter af "stille eksistenser" og for sin impressionistiske skrivestil. Også Jette Bang.
BARR Roseanne Cherrie Barr er en amerikansk skuespiller, komiker, forfatter, producer og politiker.
BAUM Lyman Frank Baum var en amerikansk digter, forfatter og journalist, der er bedst kendt for sine børnebøger.
BEDA Beda , også kaldet Beda den Ærværdige , var en angelsaksisk munk og forfatter.
BEHN Ari Mikael Behn var en norsk forfatter og billedkunstner, som var gift med prinsesse Märtha Louise fra 2002 til de blev skilt i 2017. Parret blev dog separeret allerede i 2016.
BENN Gottfried Benn var en tysk lyriker, essayist og læge, der regnes blandt det 20. århundredes mest betydende tysksprogede digtere. Han blev kendt som lyrisk avantgardist i sin tidlige ekspressionisme og fik fra 1.
BLOK Aleksandr Aleksandrovitj Blok var en af de største lyriske digtere fra Rusland efter Aleksandr Pusjkin, og var en af de toneangivende forfattere under den russiske sølvalder.
BOIS William Edward Burghardt Du Bois var en amerikansk sociolog, historiker, borgerretsforkæmper, forfatter og redaktør.
BOLL Heinrich Böll var en tysk forfatter og oversætter.
BOYE Karin Maria Boye var en svensk forfatter, lyriker, romanforfatter og essayist. Også Caspar Johannes Boye.
BROD Max Brod var en tysksproget bøhmisk forfatter og komponist.
BRUN Friederike Brun, Frederikke Brun eller Sophie Christiane Friederike Brun var forfatter og salonværtinde.
BUCK Pearl Sydenstricker Buck , også kendt som Sai zhen Zhu , var en amerikansk nobel- og pulitzer-prisvindende forfatter og sinolog .
BUHL Peter Neerup Buhl er cand.mag., forfatter og debattør, specielt udi emnet indvandring.
BØGH Erik Nicolai Bøgh var en dansk digter og komponist.
CARD Orson Scott Card er en produktiv amerikansk forfatter født den 24. august 1951 der har skrevet kritikerroste og prisvindende bøger i flere genrer, hovedsagelig science fiction og fantasy. Til dansk er oversat E.
CAVE Nick Cave er en australsk rocksanger, forfatter til både bøger og filmmanuskripter samt lejlighedsvis skuespiller.
CELA Camilo José Cela var en spansk forfatter.
CLOD Bente Clod er en dansk forfatter og skrivelærer.
COUR november 1902 i Rislev ved Næstved, død 20. september 1956 i Roskilde) var en dansk forfatter, oversætter og kritiker, hvis mest betydningsfulde værk var Fragmenter af en dagbog, der var en løst formuleret poet.
CRUZ Søster Juana Inés de la Cruz var forfatter og tænker, og hieronymitter-nonne i Ny Spanien, i det nuværende Mexico.
DAHL Roald Dahl var en britisk forfatter af norsk slægt, berømt for både sin børne- og voksenlitteratur. Også Regin Dahl, Marianna Debes Dahl.
DICK Philip Kindred Dick , ofte kendt under sine initialer, PKD, var en amerikansk science fiction-forfatter.
DUNN Clive Robert Benjamin Dunn var en engelsk skuespiller og forfatter.
EIKA Jonas Eika Rasmussen, er en dansk forfatter.
ENDE Michael Ende var en tysk forfatter.
EPPS Michael Elliot "Mike" Epps er en amerikansk skuespiller, filmproducer, manuskriptforfatter, stand-up komiker, sanger og rapper, bedst kendt for at spille Day-Day Jones i Next Friday, og efterfølgeren-til-efterf.
EUWE Machgielis Euwe var en hollandsk matematiker, skakstormester, skakskribent og skakfunktionær.
EZRA Abraham ibn Ezra, Abraham ben Meir ibn Esra, også Aben Esra, Avenesra eller Ebenesra var en lærd jødisk forfatter.
FENG Jun Feng aka Jimbut er en kinesisk digter, der siden har været bosat i Odense, Danmark og nu skriver og udgiver sine digte på dansk.
FISK Robert Fisk er engelsk forfatter og journalist.
FOSS Kristian Bang Foss er en dansk forfatter uddannet fra Forfatterskolen i 2003. Han har udgivet adskillige romaner. I 2012 fik han sit internationale gennembrud med Døden kører Audi, der er blevet solgt til udgiv.
GADE Svend Lauritz Gade var en dansk manuskriptforfatter, scenograf og filminstruktør.
GARD Roger Martin du Gard var en fransk forfatter.
GIDE André Paul Guillaume Gide var en fransk forfatter der vandt Nobelprisen i litteratur i 1947.
GRAY Thomas Gray var en engelsk forfatter.
GREY Marina Ann Hantzis bedre kendt under navnet Sasha Grey er en amerikansk model, skribent, musiker og tidligere pornografisk skuespillerinde som fik sit mainstream gennembrud i Steven Soderbergh´s The Girlfriend.
GRUE Anna Grue er en dansk krimiforfatter.
GUIN Ursula Kroeber Le Guin var en amerikansk forfatterinde, essayist, digter, oversætter og fransklærer, mest kendt for sine fantasy og science fiction bøger.
HANH Thich Nhất Hạnh var en vietnamesisk buddhistisk munk, lærer, forfatter, digter og fredsaktivist.
HATT Emilie Laurentze Demant Hatt var en dansk maler, forfatter og etnograf.
HEIN Piet Hein var en dansk digter, forfatter, opfinder og matematiker.
HILL Jonah Hill Feldstein er en amerikansk skuespiller og manuskriptforfatter, som er bedst kendt for sin rolle i filmen Moneyball fra 2011, som han fik en nominering til Oscar for bedste mandlige birolle for.
HOLM Sven Holm var en dansk forfatter. Også Anne Holm, Gretelise Holm.
HUGO Victor Hugo var en fransk forfatter, far til Charles og François Victor Hugo.
HULD Palle Torben Huld , søn af direktør Ludvig Christian Huld og hustru Emilie Sophie, født Lichmann, var en dansk skuespiller, lydbogsindlæser, forfatter og instruktør.
HØEG Peter Høeg er dansk forfatter og blev verdensberømt med romanen Frøken Smillas fornemmelse for sne .
IDLE Eric Idle er en engelsk komiker, skuespiller, instruktør, forfatter, sangskriver og guitarist.
JONG Erica Jong i New York City, USA, er en amerikansk forfatter og foredragsholder.
JUEL Teckla Violanta Juel var en dansk forfatter.
JUUL Pia Juul var en prisbelønnet dansk digter, prosaist og dramatiker.
KANE Bob Kane er en amerikansk tegner og forfatter.
KANG Han Kang er en sydkoreansk forfatter.
KATZ Janina Katz var en dansk forfatter, oversætter og litteraturanmelder.
KING Stephen Edwin King , er en amerikansk forfatter, der især er kendt for sine gyserromaner. Også Coretta Scott King.
KIRK Hans Rudolf Kirk var en dansk forfatter, kommunist og medarbejder ved avisen Land og Folk. Også Charlie Kirk.
KIVI Aleksis Kivi var en finsk forfatter.
LADD Diane Ladd var en amerikansk skuespiller, instruktør og forfatter.
LAMB Charles Lamb var en engelsk essayist og kritiker.
LANG Fritz Lang var en amerikansk/østrigsk filminstruktør, manuskriptforfatter og skuespiller.
LAUB Ole Henrik Laub var en dansk forfatter og dramatiker.
LEAN David Lean var en engelsk filminstruktør og manuskriptforfatter.
LEAR Edward Lear var en britisk forfatter, billedkunstner og illustrator.
LENZ Siegfried Lenz var en tysk forfatter.
LETH Jørgen Leth var en dansk journalist, forfatter, tv- og filmmand, foredragsholder, cykelkommentator, digter m.m. Også Kristian Leth.
LEVI Primo Levi var en italiensk forfatter og kemiker.
LONG Richard Sigmund Long kaldet Rikard Long , var en færøsk lærer, forfatter og politiker .
MANN Thomas Mann var en tysk forfatter. Også Klaus Mann, Heinrich Mann og 1 anden.
MARO Publius Vergilius Maro eller Vergil var en romersk forfatter.
MEYN Niels Gustav Meyn var en dansk forfatter og journalist, gift med Ebba Lili Weller.
MOHR Høgni Mohr er en færøsk forfatter og journalist.
MORE Sir Thomas More var en engelsk politiker, forfatter og statsmand.
MUHL Lars Muhl er dansk forfatter, mystiker og musiker.
MUIR John Muir var en skotsk-amerikansk naturforsker, forfatter og tidlig fortaler for bevaring af naturen i USA.
MUNK Kaj Harald Leininger Munk var en dansk præst, skuespilforfatter og modstandsmand.
MØRK Christian Mørk er en dansk forfatter og tidligere journalist på avisen The New York Times i New York, NY, USA.
NASH Jørgen Axel Nash var en dansk maler, digter og provokatør og bror til kunstneren Asger Jorn.
NASO Publius Ovidius Naso, kendt som Ovid , var en romersk digter.
NEXØ Martin Andersen Nexø var en dansk forfatter.
NORS Dorthe Nors er en dansk forfatter.
OGAI Mori Ōgai var en japansk forfatter, oversætter, militærlæge, forsker og debattør.
OKRI Ben Okri er en nigeriansk forfatter.
OMAR Sara Omar er en dansk-kurdisk statskundskabsstuderende og romanforfatter.
OWEN Wilfred Owen var en britisk digter.
PAUL Jean Paul, egentlig Johann Paul Friedrich Richter, var en tysk forfatter.
PEGG Simon John Pegg er en engelsk skuespiller, komiker, manuskriptforfatter, producer, sanger og instruktør.
POHL Frederik Pohl var en amerikansk science fiction-forfatter og -redaktør.
POPE Alexander Pope var en engelsk digter, der var kendt for sine velformede, ofte satiriske vers.
PRAM Christen Henriksen Pram var en dansk/norsk digter, embedsmand, tidsskriftsredaktør og social-økonomisk forfatter.
PUZO Mario Gianluigi Puzo var en amerikansk forfatter, der er har skreven en lang række bøger, men er mest kendt for sine skildringer af den amerikanske underverden, heriblandt hans mest berømte værk The Godfather.
QUTB Sayyid Qutb var en egyptisk forfatter og islamist, som hørte til blandt det Muslimske Broderskab i Egypten.
RAND Ayn Rand , født Alisa Sinovjevna Rosenbaum var en russisk/amerikansk forfatter og filosof, bedst kendt for sin filosofi "objektivisme" og bøgerne Kun den stærke er fri og – og verden skælvede .
RAVN Olga Ravn er en dansk forfatter, kritiker, oversætter og redaktør.
REDI Francesco Redi var var en italiensk læge, naturforsker, biolog og digter.
RHYS Jean Rhys er pseudonym for forfatteren Ella Gwendolen Rhys Williams .
RICE Anne Rice – døbt Howard Allen O’Brien – var en amerikansk forfatter af gyser/fantasi historier, der ofte omhandler vampyrer, mumier og hekse.
RICH Adrienne Rich var en amerikansk forfatter.
RIEL Jørn Riel var en dansk forfatter og skribent. Også Ane Riel.
RINK Signe Rink var en grønlandsk forfatter og etnolog.
RIST Peter Frederik Rist var en dansk officer og forfatter.
RODE Helge Rode var en dansk digter, forfatter og kritiker. Også Edith Rode, Ebbe Rode.
ROSA Salvator Rosa var en italiensk maler, raderer og digter.
ROSS Katharine Juliet Ross er en amerikansk skuespillerinde og forfatter.
ROTH Philip Milton Roth var en amerikansk romanforfatter af galicisk-jødisk baggrund. Også Joseph Roth, Veronica Roth.
RUDD Paul Stephen Rudd er en amerikansk skuespiller, producer og manuskriptforfatter.
RUDE Caja Rude født Løvgreen var en populær dansk romanforfatter, novelleforfatter og journalist.
RUMI Jalāl al-Dīn Muḥammad Rūmī, almindeligvis kendt som Rumi , var en persisk sufi-mystiker, digter og grundlægger af det muslimske broderskab, der er kendt som Mevlevi-ordenen.
RUNG Otto Christian Henrik Rung var en dansk jurist, embedsmand, forfatter og manuskriptforfatter, søn af Georg Rung.
RYUM Ulla Ryum var en dansk forfatter, dramatiker, instruktør og ph.d.
SAND Armandine Aurore Lucile Dudevant født Dupin var en fransk forfatter og baronesse.
SHAW George Bernard Shaw var en irsk skuespilforfatter og modtager af Nobelprisen i litteratur i 1925. Shaws stykker har været opført over hele verden og ofte førsteopført på Irlands nationalteater, Abbey Theatre. S.
SICK Ingeborg Maria Sick var en dansk forfatter og filantropisk sygeplejerske.
SNOW C.P. Snow , , CBE var en engelsk videnskabsmand og forfatter.
SOHN Ole Christian Liep Sohn er en dansk politiker og forfatter.
SOYA Carl Erik Martin Soya var en dansk forfatter og dramatiker.
STUB Ambrosius Stub var en dansk klassicistisk digter.
TODE Johan Clemens Tode var en tysk/dansk digter og læge.
TORO Guillermo del Toro Gómez er en mexicansk filminstruktør, producer, manuskript- og romanforfatter.
VEGA Frey Lope Felix de Vega Carpio var en spansk digter. Også Garcilaso de la Vega.
VIAN Boris Vian var en fransk ingeniør, forfatter, jazztrompetist og kunstner.
WEST Mary Jane West var en amerikansk skuespiller, sanger og forfatter.
WIED Gustav Johannes Wied var en dansk forfatter og samfundsrevser. Også Elisabeth af Wied.
WOLF Inger Wolf er en dansk forfatter og oversætter. Også Christa Wolf.
WORM Pauline Frederikke Worm var en dansk forfatter og kvindesagsforkæmper.
WOUK Herman Wouk var en amerikansk bestseller-forfatter med indvandrede jødiske forældre fra Hviderusland.
YUAN Qu Yuan var en kinesisk forfatter og allegori-digter.
ZOLA Émile Zola var en indflydelsesrig fransk forfatter.
ÆSOP Æsop var en græsk forfatter af fabler, som har lagt navn til Æsops fabler.
ØRUM Poul Erik Nørholm Ørum var en dansk forfatter, som hovedsageligt skrev romaner.

forfatter på 5 bogstaver i krydsord

246 svar på 5 bogstaver:

Svar Hvem det er
ABELL Kjeld Abell var en dansk dramatiker og teatermaler.
ACHEN Sven Tito Achen var en dansk forfatter og heraldiker, medstifter af Heraldisk Selskab og Heraldisk Tidsskrifts første redaktør.
ADAMS Douglas Noel Adams , eller DNA, var en britisk forfatter af humoristiske bøger, bedst kendt for sin romanserie The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy samt Dirk Gently’s holistic detective agency . Også Richard Adams.
AGNON Samuel Josef Agnon var en israelsk, hebraisksproget forfatter.
ALBEE Edward Franklin Albee er en amerikansk dramatiker, som bl.a.
ALLEN Woody Allen er en amerikansk filminstruktør, forfatter og skuespiller.
AMADO Jorge Amado de Faria var en brasiliansk forfatter.
ARNDT Ernst Moritz Arndt var en tysk patriot og forfatter.
ARNIM Bettina von Arnim, født Elisabeth Catharina Ludovica Magdalena Brentano , var en tysk romantisk forfatter og kulturpersonlighed. Også Ludwig Achim von Arnim.
ATHEN Apollodoros fra Athen er betegnelsen for en eller muligvis to græske forfattere også kaldet Grammatikeren Apollodoros fra Athen.
AUDEN Wystan Hugh Auden – kendt som W. H. Auden, var en engelsk/amerikansk digter, og betragtes af mange som en af det 20. århundredes største forfattere.
AVILA Den hellige Teresa af Ávila var en vigtig spansk mystiker, nonne og forfatter under Modreformationen.
BACON Francis Bacon var britisk filosof, statsmand og forfatter.
BADEN Sophia Lovisa Charlotte Baden var dansk forfatter, mor til Gustav Ludvig og Torkel Baden.
BAJER Fredrik Bajer var en dansk officer, forfatter, lærer og pacifistisk politiker, der sammen med svenskeren Klas Pontus Arnoldson modtog Nobels Fredspris i 1908. Fredrik Bajer var søn af præsten Alfred Bajer og Ce.
BAKER Carroll Baker er en pensioneret amerikansk teater-, filmskuespiller og forfatter.
BALCH Emily Greene Balch var en amerikansk akademiker, forfatter og pacifist.
BALLE Solvej Balle er en dansk forfatter.
BANKS Iain Menzies Banks var en skotsk forfatter.
BARBA Eugenio Barba er en italiensk forfatter, teaterinstruktør og forsker.
BARCA Pedro Calderón de la Barca y Barreda González de Henao Ruiz de Blasco y Riaño, også kendt som Pedro Calderón de la Barca var en spansk digter, dramatiker og forfatter fra den spanske guldalder.
BASHO Matsuo Bashō , *1644 – †28. november 1694 var haigo for en japansk digter i Tokugawa-perioden. Han tillægges almindeligvis æren af at have givet haikudigtet til dets nuværende, høje stade, men Basho var på sin.
BAYLE Pierre Bayle var en fransk filosof og forfatter.
BEHAN Brendan Francis Behan var en irsk poet, forfatter, dramatiker og sangskriver.
BIEHL Charlotta Dorothea Biehl var en dansk forfatter og oversætter.
BILLE Ejler Kristian Torbensen Bille var en dansk maler, grafiker, digter og billedhugger.
BLAKE William Blake var en engelsk digter, kunstner, forfatter eller "opfinder og trykker," som han underskrev sig i mange af sine bøger.
BLOCH Dorete Bloch Danielsen var en dansk/færøsk professor i zoologi, forhenværende chef for Færøernes Naturhistoriske Museum, redaktør for Fróðskaparrit og forfatter.
BOITO Arrigo Boito var en italiensk komponist og forfatter.
BONDE Jens-Peter Bonde var journalist, forfatter og tidligere europaparlamentsmedlem for først Folkebevægelsen mod EF og siden Junibevægelsen.
BORNE Carl Ludwig Börne var en tysk forfatter.
BORUM Poul Villiam Borum var en dansk forfatter, digter, oversætter, kritiker og kulturdebattør.
BRAND Russell Edward Brand er en engelsk komiker, skuespiller, klummeskriver, sanger, forfatter og radio/tv-personlighed.
BROWN Dan Brown er en amerikansk forfatter af detektiv-thrillere. Også Cindy Lynn Brown.
BRUNO Giordano Bruno var en italiensk filosof og digter.
BRUUN Malthe Conrad Bruun var en dansk-fransk digter, publicist, journalist og geograf, af mange kendt for omkring 1812 at have navngivet det geografiske område Oceanien . Også Thomas Christopher Bruun.
BRYLD Tine Bryld, født Begtrup var en dansk socialrådgiver, forfatter, brevkasseredaktør og radiovært.
BUDDE Carl Christian Leopold Gether Budde var en dansk forfatter.
BUNIN Ivan Aleksejevitj Bunin var en russisk forfatter.
BURKE Edmund Burke var en engelsk-irsk konservativ politiker, forfatter, taler og politisk filosof, mangeårigt medlem af det britiske underhus for Whig-partiet.
BURNS Robert Burns var en skotsk digter og sangtekstforfatter.
BYRNE Gabriel James Byrne er en irsk skuespiller, instruktør, producer og manuskriptforfatter, bedst kendt for sine roller i Miller’s Crossing og The Usual Suspects.
BYRON George Gordon Byron, senere Lord Byron var en engelsk digter og politiker, der var en af de dominerende figurer indenfor Romantikkens litteratur.
CAMUS Albert Camus , var en fransk forfatter. Også Matilde Camus.
CAPEK Karel Čapek var en tjekkisk forfatter. Også Josef Čapek.
CARRE John le Carré er et pseudonym for David John Moore Cornwell , var en engelsk forfatter og tidligere efterretningsagent, som er kendt for sine spændings- og spionromaner.
CELAN Paul Celan var en rumænsk/ukrainsk essayist og digter.
CLARE Judith Lewis er bedre kendt som Cassandra Clare, der er hendes forfatternavn.
COHEN Leonard Norman Cohen var en canadisk digter, forfatter, sangskriver og sanger.
COSBY William Henry Cosby, Jr er en amerikansk skuespiller, komiker, forfatter, musiker Han er først og fremmest kendt fra tv-serien The Cosby Show, der kørte fra 1984 til 1992. Han er den første skuespiller med afri.
COVEY Stephen Richards Covey var en amerikansk forfatter.
CRANE Stephen Crane var en amerikansk forfatter.
CURIE Ève Curie var en fransk/amerikansk forfatterinde.
DAMON Matthew Paige Damon er en amerikansk skuespiller, filmproducer og manuskriptforfatter.
DAVID Larry David er en amerikansk komiker, skuespiller, manuskriptforfatter og instruktør.
DAVIS Angela Yvonne Davis er en amerikansk politisk aktivist, marxist, forfatter og akademiker.
DEBES Hans Jacob Debes var en færøsk forfatter, politiker og lektor ved Færøernes Universitet.
DEFOE Daniel Defoe var en engelsk forfatter, mest kendt for romanen Robinson Crusoe om den unge sømand Robinson, der strander på en øde ø og formår at overleve, til han slipper væk derfra.
DESAI Anita Mazumdar Desai er en indisk forfatter, nomineret for Bookerprisen tre gange.
DIRIE Waris Dirie er en tidligere fotomodel og mannequin, nuværende forfatterinde og FN goodwill ambassadør mod kvindelig omskæring .
DONNE John Donne var engelsk digter og præst.
DORPH Christian Dorph er en dansk forfatter.
DOYLE Sir Arthur Conan Doyle var en skotsk læge og forfatter.
DRUON Maurice Druon var en fransk forfatter, der i 1948 fik Goncourtprisen for romanen Les Grandes Familles.
DURAS Marguerite Duras var en fransk forfatterinde, dramaturg, manuskriptforfatter og filminstruktør.
EBADI Shirin Ebadi er en iransk advokat, tidligere dommer, foredragsholder, forfatter og aktivist.
EBERT Roger Ebert var en berømt amerikansk forfatter og filmanmelder.
EBNER Klaus Ebner er en østrigsk forfatter og oversætter.
ELIOT George Eliot var et pseudonym for Mary Ann Evans var en af de betydeligste engelske romanforfattere fra den victorianske periode. Også T.S. Eliot.
ELLIS Bret Easton Ellis , er en amerikansk forfatter, Han anses for at være en af de største postmoderniske forfattere i sin tid. Også Havelock Ellis.
EVOLA Giulio Cesare Andrea "Julius" Evola var en italiensk filosof, politisk tænker, digter, billedkunstner, okkultist, esoteriker, metafysiker og baron.
EWALD Johannes Ewald var en dansk digter og dramatiker. Også Carl Ewald, Jesper Ewald og 1 anden.
FABER Andreas Villiam Faber, var en dansk forfatter, søn af Peter Faber.
FANON Frantz Omar Fanon var en revolutionær forfatter, psykiater, filosof og politisk aktivist fra det franske departement Martinique i Caribien.
FONDA Jane Seymour Fonda er en amerikansk skuespiller og forfatter.
FOSSE Jon Fosse er en norsk forfatter og dramatiker.
FRANK Niels Frank er en dansk digter og forfatter.
FRIED Alfred Hermann Fried var en østrigsk pacifist og forfatter.
FUGLØ Edward Fuglø er en færøsk kunstmaler, illustrator, scenograf og børnebogsforfatter.
GAINI Sigri Mitra Gaïni er en færøsk skuespillerinde og digter.
GARFF Joakim Garff er en dansk teolog-uddannet forfatter og forskningslektor.
GAZAN Sissel-Jo Reid Gazan er dansk biolog og forfatter bosat i Berlin.
GENET Jean Genet var en fremtrædende, nogle gange berygtet, fransk skribent og senere politisk aktivist.
GHOSH Amitav Ghosh , Indien) er en engelsksproget forfatter.
GLUCK Louise Elisabeth Glück var en amerikansk digter og essayist.
GOGOL Mykola Vasyliovych Hohol , død 4. marts 1852 i Moskva) var en ukrainsk forfatter.
GRASS Günter Grass var en tysk nobelprisvindende forfatter, og også grafiker og billedhugger.
GREEN John Michael Green er en amerikansk forfatter og videoblogger.
GREER Germaine Greer er en australsk akademiker og forfatter, der anses for at være en af de mest indflydelsesrige feministiske stemmer i moderne tid.
GRESS Elsa Judith Elisa Gress var en dansk forfatter, kritiker, oversætter og intellektuel.
GULEN Muhammed Fethullah Gülen var en tyrkisk prædikant, imam og forfatter.
HAFEZ Shams al-din Hafiz eller Hafez født 1320 i Shiraz i det nuværende Iran, død 1390 i Shiraz) var en persisk digter og mystiker.
HALEY Alexander Murray Palmer "Alex" Haley var en amerikansk forfatter.
HANCK Marie Kirstine Henriette Hanck var en dansk forfatterinde og lærerinde.
HARDY Thomas Hardy var en britisk forfatter.
HASEK Jaroslav Hašek var en tjekkisk forfatter.
HAUCH Johannes Carsten Hauch var digter og romanforfatter.
HAVEL Václav Havel var en tjekkisk forfatter, dramatiker og politiker.
HAZEL Sven Hazel er forfatterpseudonymet for Børge Willy Redsted Pedersen .
HEINE Heinrich Heine var en tysk digter og journalist.
HELLE Helle Helle er en dansk forfatter. Også Merete Pryds Helle.
HELMS Johannes Helms var en dansk forfatter og skolemand, nu mest kendt for sangen Jeg elsker de grønne Lunde .
HENRY William Sydney Porter , bedre kendt under pseudonymet O. Henry, var en amerikansk novelleforfatter.
HERGE Georges Prosper Remi Remi, kendt som Hergé var en belgisk tegneserieforfatter og -tegner, bedst kendt for Tintin-serien på i alt 24 album , som han tegnede fra 1929 til sin død i 1983. Han betegnes som den føre.
HERTZ Henrik Heyman Hertz var en dansk digter og dramatiker.
HESSE Hermann Hesse var tysk-schweizisk digter, forfatter og fritidsmaler.
HEYSE Paul Johann Ludwig von Heyse var en tysk forfatter.
HOLST Hanne-Vibeke Holst er en dansk forfatter og uddannet journalist, som har været ansat på Berlingske Tidende og Søndags B.T. Hun modtog De Gyldne Laurbær i 2009 for Dronningeofret, og også i 2009 modtog hun Danne. Også Kirsten Holst, Hans Peter Holst og 1 anden.
HOOKS Gloria Jean Watkins, bedre kendt som bell hooks var en amerikansk forfatter, filosof, feminist og politisk aktivist.
HØECK Klaus Høeck er en dansk digter.
IBSEN Henrik Ibsen var en norsk dramatiker og digter.
IORGA Nicolae Iorga var en rumænsk politiker, akademiker og forfatter.
IPSEN Peter Alfred Buntzen Ipsen var en dansk forfatter.
IQBAL Sir Muhammed Iqbal var en digter og filosof fra det nuværende Pakistan.
JAMES Phyllis Dorothy James var en engelsk forfatter kendt under navnet P.D. James. Hun var især kendt for en række kriminalromaner med politimanden Adam Dalgliesh som hovedperson. Også Henry James, E.L. James.
JOYCE James Augustine Aloysius Joyce var en irsk forfatter og digter.
JÆGER Frank Jæger var dansk forfatter.
KAFKA Franz Kafka var en tysksproget forfatter af jødisk oprindelse.
KEATS John Keats var en af de betydeligste digtere i den engelske romantik.
KEMAL Yaşar Kemal var en tyrkisk forfatter af kurdisk oprindelse og anses for at være Tyrkiets betydeligste nutidige romanforfatter.
KIDDE Rune Torstein Kidde var en dansk forfatter, historiefortæller, lyriker og tegner. Også Harald Kidde.
KINGO Thomas Hansen Kingo var en dansk biskop og salmedigter af delvis skotsk herkomst.
KLEIN Naomi Klein er en canadisk journalist, forfatter, universitetslektor og aktivist. Også Heðin M. Klein.
KOLAS Jakub Kolas , 1882, død 13. august 1956), rigtige navn Kanstantsin Mikhajlavitj Mitskjevitj var en hviderussisk forfatter og digter for Hviderussiske SSR , og medlem af og vicepræsident for det hviderussiske vi.
KORCH Morten Luther Gudmund Korch var en dansk forfatter, der var den mest læste i sin samtid.
KRAUS Karl Kraus var en østrigsk forfatter og journalist, kendt som satiriker, essayist, aforistiker, dramatiker og poet.
KROHN Johan Jacob Krohn var en dansk skolebestyrer, forfatter og digter.
LANGE Thor Næve Lange var en dansk digter, oversætter, konsul, statsråd og professor. Også Per Lange, Sven Lange.
LARRA Mariano José de Larra y Sánchez de Castro var en spansk forfatter.
LAVEY Anton Szandor LaVey var en amerikansk forfatter, okkultist og musiker.
LEARY Timothy Francis Leary var en amerikansk skribent, psykolog, aktivist inden for forskning og brug af psykedeliske stoffer og programmør.
LEINE Kim Leine Rasmussen er en dansk-norsk romanforfatter.
LEINO Eino Leino var en finsk digter, oversætter og journalist, der regnes som en af pionererne i finsk digtning.
LEWIS Clive Staples Lewis , kendt som C.S. Lewis, var en britisk forfatter og filolog. Han er kendt for sin kristne essayistik og for flere skønlitterære værker, specielt Historien om Narnia . Også Sinclair Lewis, Jerry Lewis.
LISBY Mette Lisby er en dansk standupkomiker, skuespillerinde, tv-vært og forfatter.
LISLE Charles Marie René Leconte de Lisle var en fransk digter, der regnes som leder af digterkredsen Parnasset, der opstod i 1860’erne. Også Claude Joseph Rouget de Lisle.
LLOSA Mario Vargas Llosa var en peruansk forfatter, journalist og politiker.
LLULL Ramon Llull var en mallorcansk forfatter og filosof.
LORCA Federico García Lorca var en spansk poet og dramatiker.
LORDE Audre Lorde var en amerikansk forfatter, feminist, bibliotekar og aktivist eller med egne ord "sort, lesbisk, mor, kriger og digter" der dedikerede meget af sit liv til at konfrontere og gøre noget ved de uretf.
LUSHA Masiela Lusha er en amerikansk/albansk forfatter, digter og skuespillerinde.
LYNCH David Keith Lynch var en amerikansk instruktør, manuskriptforfatter, producent, maler, komponist samt film- og teaterkunstner.
LYNGE Hans Louis Abel Lynge var en grønlandsk digter, maler, forfatter og billedhugger. Også Kristoffer Lynge, Finn Lynge og 1 anden.
MANUS Patrick Mac Manus var en irsk digter, forfatter og politisk aktivist.
MAROT Clément Marot var en fransk digter.
MARTI José Julián Martí Pérez var cubansk digter, essayist, journalist, oversætter og professor, der betragtes som en nationalhelt og en vigtig figur i latinamerikansk litteratur.
MEYER Stephenie Meyer er en amerikansk forfatter.
MILEI Javier Gerardo Milei i Buenos Aires) er en argentinsk økonom, forfatter og politiker, der siden 2023 har været Argentinas præsident.
MILNE Alan Alexander Milne var en engelsk digter, dramatiker, essayist og forfatter.
MOORE Alan Moore er en prisvindende britisk forfatter, mest kendt for sine tegneserier, inklusive de bredt anerkendte Watchmen, V For Vendetta, og From Hell. Også Thomas Moore, Michael Moore.
MUNRO Alice Munro var en canadisk forfatter, der er berømt for sine noveller.
MUSIL Robert Musil var en østrigsk forfatter og teaterkritiker.
MØRCH Dea Trier Mørch var en dansk grafiker og forfatter, datter af Ibi Trier Mørch og Florian Martensen-Larsen , Ridder af Dannebrog.
NAGEL Carsten Nagel er forfatter og autoriseret cand.psych.
NAIDU Sarojini Naidu var en indisk forfatter, politiker og kvindesagsforkæmper.
NEPOS Cornelius Nepos var en romersk biografiforfatter.
NESBØ Jo Nesbø er en norsk forfatter, journalist, musiker og civiløkonom.
NIMOY Leonard Simon Nimoy var en amerikansk skuespiller, filminstruktør, digter, musiker og fotograf.
NIVEN Laurence van Cott Niven er en amerikansk science fiction-forfatter.
NUWAS Abū Nuwās al-Ḥasan ibn Hānī al-Ḥakam , også kendt som Abū Nuwās er en muslimsk digter af persisk/arabisk oprindelse.
OATES Joyce Carol Oates, født 16. juni 1938 i Lockport, New York, USA er en amerikansk forfatter. Udover flere end 40 romaner har hun udgivet noveller, essays, digte og skuespil. Ved siden af sin omfangsrige forfatte.
OLSEN Ursula Andkjær Olsen er en dansk forfatter og digter. Også Lars-Henrik Olsen, Ernst Bruun Olsen og 4 andre.
PAINE Thomas Paine var en engelsk-amerikansk kritisk skribent, der udfordrede magthaverne.
PALIN Sir Michael Edward Palin er en engelsk skuespiller, komiker, forfatter og tv-vært.
PAMUK Ferit Orhan Pamuk er en af Tyrkiets væsentligste moderne forfattere, der forener europæisk modernisme og orientalsk fortælletradition i en labyrintisk og mangetydig stil.
PATON Alan Paton var en sydafrikansk forfatter og anti-apartheidaktivist.
PAYNE Alexander Payne er en amerikansk filminstruktør og manuskriptforfatter.
PEREC Georges Perec var en fransk forfatter.
PERSE Saint-John Perse, pseudonymet for Alexis Léger var en fransk digter og diplomat.
PIZAN Christine de Pizan var en italiensk forfatter.
PLATH Sylvia Plath var en amerikansk forfatter og lyriker.
PLOUG Carl Parmo Ploug var en dansk digter, redaktør og politiker.
POUND Ezra Weston Loomis Pound var en amerikansk digter, musiker og kritiker i udlændighed, og var en drivkraft i den modernistiske digtning i begyndelsen og midten af 1900-tallet.
RAMIS Harold Allen Ramis var en amerikansk skuespiller, filminstruktør og manuskriptforfatter, der mest er kendt for sin medvirken i, og som skaber af komediefilm som Delta kliken, Fars fede ferie og Ghostbusters.
RAMUZ Charles-Ferdinand Ramuz var en fransk-schweizisk digter.
RANCH Hieronymus Justesen Ranch var en dansk præst og skolekomedieforfatter.
RANDI James Randi var en canadisk-amerikansk tryllekunstner, forfatter og skeptiker, bedst kendt for at udfordre folk med påståede paranormale evner og pseudovidenskabelige postulater.
RANPO Tarō Hirai var en japansk krimiforfatter og anmelder.
RECKE Ernst Frederik Wilhelm von der Recke var en dansk forfatter.
REEVE Philip Reeve er en engelsk forfatter fra Brighton, mest kendt for sin børne- og ungdomstetralogi kaldet De rullende byer.
RILKE Rainer Maria Rilke var en en af de betydeligste digtere i moderne tysksproget litteratur.
ROGEN Seth Rogen er en canadisk skuespiller, komiker, manuskriptforfatter og producer.
ROMER Knud Voll Romer Jørgensen er en dansk forfatter.
ROTHE Tyge Jesper Rothe var en dansk forfatter og historiker.
RUFUS Quintus Curtius Rufus var en romersk historieskriver fra det 1. århundrede e.Kr. Curtius var forfatter til et værk om Alexander den Stores historie, der formentlig blev udgivet i kejser Claudius’ regeringstid.
RUKOV Mogens Rukov var en dansk manuskriptforfatter, oprindeligt uddannet i nordisk filologi fra Københavns Universitet.
RYGGI Mikkjal Dánjalsson á Ryggi var en færøsk lærer, forfatter og politiker .
RAABE Wilhelm Raabe var en tysk forfatter og en af de vigtigste repræsentanter for poetisk realisme.
SACHS Nelly Leonie Sachs var en tysk lyriker og forfatter.
SACKS Oliver Wolf Sacks, CBE var en britisk neurolog, forfatter og amatørkemiker.
SAFAK Elif Safak er en kvindelig forfatter af tyrkisk afstamning.
SAMRO Hanus Samró er en færøsk politiker , forfatter, LGBT aktivist og student.
SAPFO Sapfo eller Sappho er oldtidens mest kendte kvindelige digter og en af de ni kanoniske græske lyrikere.
SCOTT Sir Walter Scott, 1. baronet var en skotsk forfatter, der skrev historiske romaner.
SHAWN Wallace Michael Shawn er en amerikansk skuespiller og dramatiker.
SIMAK Clifford Donald Simak var en af USA’s førende science fiction-forfattere.
SIMON Claude Simon var en fransk romanforfatter.
SKALA Annfinnur í Skála er gymnasielektor og desuden forfatter af ordbøger, lærebøger og fantasiromaner.
SKRAM Asbjørn Oluf Erik Skram var en dansk journalist og forfatter.
SMITH Wilbur Addison Smith var en zambisk-født sydafrikansk romanforfatter med speciale i historisk fiktion om det internationale engagement i det sydlige Afrika gennem fire århundreder, set fra både sorte og hvide f. Også Zadie Smith, Kevin Smith.
SONNE Jørgen Jacobsen Sonne eller mest kendt som Jørgen Sonne var en dansk digter, forfatter og oversætter.
SPARK Muriel Spark DBE var en skotsk forfatter.
STAEL Germaine de Staël-Holstein var fransk forfatter.
STEEL Danielle Fernande Dominique Schuelein-Steel er amerikansk forfatter, bedst kendt under navnet Danielle Steel.
STEIN Gertrude Stein var en amerikansk forfatter og katalysator for udviklingen af moderne kunst og litteratur.
STINE Robert Lawrence Stine kendt som R.L. Stine og Jovial Bob Stine, er en amerikansk forfatter. Stine, som ofte kaldes "Stephen King af børnelitteratur," er forfatter af hundredvis af rædselsfiktions-romaner, herun.
STORM Hans Theodor Woldsen Storm var en tysk forfatter.
STOWE Harriet Elizabeth Beecher Stowe var en amerikansk forfatter, som bl.a.
STRID Jakob Martin Strid er en dansk tegner, forfatter og illustrator.
SVEVO Italo Svevo, pseudonym for Ettore Schmitz var en italiensk forfatter, som i begyndelsen af 1900-tallet blev anset for at være en af de mest betydningsfulde indenfor sit felt.
SWANE Sigurd Swane var en dansk maler og forfatter.
SWIFT Jonathan Swift var en irsk-britisk forfatter, der først og fremmest er berømt for sin roman Gullivers rejser fra 1726. Swift betegnes som en af de ypperste satiriske prosaister inden for det engelske sprog, sel.
SYNGE Edmund John Millington Synge var en irsk dramatiker.
SAADI Saadi var en persisk klassisk digter, der levede cirka 1213-1291. Han kendes for værkerne Gulistan og Bustan.
TALEB Nassim Nicholas Taleb er en libanesisk-amerikansk forfatter og filosof.
TARTT Donna Louise Tartt er en amerikansk forfatter.
TASSO Torquato Tasso var en italiensk digter.
TEMER Michel Miguel Elias Temer Lulia er en brasiliansk advokat, digter og politiker, som var Brasiliens 37. præsident fra august 2016 til 31. december 2018, hvor han blev efterfulgt af Jair Bolsonaro. Han tiltrådte.
TIECK Johann Ludwig Tieck var en tysk digter, forfatter, udgiver og oversætter i romantikken.
TOLLE Eckhart Tolle er en verdenskendt spirituel lærer og bestseller-forfatter.
TRAKL Georg Trakl var en østrigsk digter.
TRUMP Ivana Marie Trump , død 14. juli 2022) var en tjekkisk-født amerikansk forretningskvinde, forfatter, jetsetter og tidligere fotomodel.
TUWIM Julian Tuwim var en polsk digter af jødisk afstamning, en betydelig personlighed inden for polsk litteratur.
TWAIN Samuel Langhorne Clemens var en berømt og populær amerikansk humorist, forfatter og foredragsholder.
TZARA Tristan Tzara var en rumænskfødt poet og essayist.
VARRO Marcus Terentius Varro var en romersk polyhistor og produktiv forfatter.
VASBO Vibeke Vasbo er en dansk skønlitterær forfatter og kvindesagsforkæmper.
VEBÆK Mâliâraq Vebæk, født Marie Athalie Kitura Kleist , død 25. februar 2012 i Søborg) var en grønlandsk forfatter og lærer, Hendes forældre var Hans Hoseas Josva Kleist og Bolette Marie Ingeborg Chemnitz, og både f.
VERNE Jules-Gabriel Verne var en fransk forfatter.
VIDAL Eugene Luther Gore Vidal var en amerikansk forfatter, dramatiker, essayist, manuskriptforfatter og politisk aktivist.
VINCI Leonardo di ser Piero da Vinci var en italiensk maler, billedhugger, arkitekt, ingeniør, opfinder, botaniker, anatom og forfatter.
WATTS Alan Wilson Watts var en engelsk filosof og spirituel forfatter.
WEISS Peter Ulrich Weiss var en tysk forfatter, kunstmaler, grafiker og eksperimentalfilmfremstiller.
WELLS Herbert George Wells var en engelsk forfatter.
WHITE Patrick White var en australsk forfatter. Også David A. R. White.
WILDE Oscar Fingal O’Flaherty Wills Wilde var en irsk forfatter angiveligt opkaldt efter kong Oscar II, som hans far skulle have opereret for grå stær.
WIVEL Ole Wivel var en dansk forfatter og forlagsboghandler.
WOLFE Tom Wolfe var en amerikansk forfatter og journalist. Også Thomas Wolfe.
WOOLF Virginia Woolf Adeline Virginia Alexandra Stephen) var en engelsk forfatterinde og feminist.
YEATS William Butler Yeats var en irsk forfatter, som deltog i den irske frihedsbevægelse.
YNGRE Plinius den yngre var en romersk politiker og forfatter. Også Erik Pontoppidan den yngre.
ZAFON Carlos Ruiz Zafón var en spansk romanforfatter, der fra 1993 boede i Los Angeles, hvor han brugte en årrække på at skrive, mens han arbejdede på sin karriere som forfatter.
ZWEIG Stefan Zweig var en østrigsk forfatter.
ÆLDRE Alexandre Dumas, den ældre var en fransk romanforfatter. Også Erik Pontoppidan den ældre, Cato den Ældre.
AABYE Karen Lydia Aabye var en dansk forfatter, som efter at have uddannet sig til journalist debuterede med romanen Der er langt til Paris i 1939. I bogen Vi skal snart hjem fra 1946 skildrer hun danskere, som under.
AASEN Ivar Andreas Aasen var en norsk sprogforsker og digter.

forfatter på 6 bogstaver i krydsord

304 svar på 6 bogstaver:

Svar Hvem det er
ABRAMS Jeffrey Jacob Abrams er en amerikansk tv- og filmproducer, manuskriptforfatter, komponist og instruktør.
ACHARD Marcel Achard var en fransk forfatter af skuespil og filmmanuskripter.
ACHEBE Chinua Achebe var en nigeriansk forfatter og digter.
ADAMOV Arthur Adamov var en russisk-fransk forfatter og skuespiller, der var en af de førende eksponenter for absurdteater.
ALCOTT Louisa May Alcott var en amerikansk forfatter, bedst kendt for romanen Little Women.
ALDISS Brian Wilson Aldiss var en produktiv engelsk forfatter af både generel skønlitteratur og science fiction.
ALKMAN Alkman er en tidlig græsk korlyriker fra Sparta.
AMDRUP Erik Amdrup var en dansk professor i kirurgi, overlæge og forfatter.
ANDRIC Ivo Andrić var en jugoslavisk og Bosnisk forfatter, født i Bosnien og Hercegovina i byen Travnik i det centrale Bosnien og vinder af Nobelprisen i litteratur i 1961. Hans bøger Broen over Drina og Forvist til B.
ANGELL Sir Norman Angell, egentlig Ralph Norman Angell Lane var en engelsk forfatter og parlamentsmedlem for Labour.
ARCHER Jeffrey Howard Archer, baron Archer af Weston-super-Mare er en engelsk forfatter og tidligere politiker.
ARLISS George Arliss var en engelsk skuespiller, forfatter, dramatiker og filmskaber, der fandt succes i USA.
ARNOLD Matthew Arnold var en engelsk forfatter, søn af Thomas Arnold.
ARTAUD Antoine Marie Joseph Artaud var en fransk dramatiker, poet, skuespiller og instruktør.
ASIMOV Isaac Asimov var en russiskfødt amerikansk forfatter og biokemiker.
ATWOOD Margaret Eleanor "Peggy" Atwood er en canadisk forfatter, digter og litteraturkritiker.
AUSTEN Jane Austen var engelsk romanforfatter, der primært er kendt for sine seks store romaner, som fortolker, kritiserer og kommenterer den britiske landadel i slutningen af det 18. århundrede.
AUSTER Paul Benjamin Auster var en amerikansk forfatter.
BAGGER Carl Christian Bagger var hvad man på den tid kaldte et uægte barn, dansk forfatter og digter.
BALZAC Honoré de Balzac var en fransk forfatter af romaner og noveller.
BARFOD Povl Frederik Barfod var en dansk historisk forfatter, digter, lærer, arkivar, bibliotekar og politiker.
BARKER Clive Barker er en engelsk forfatter, filminstruktør og kunstner, der er bedst kendt for sine fantasy- og horrorværker.
BARNES Julian Patrick Barnes er en britisk forfatter, nomineret tre gange for Bookerprisen, vandt prisen i 2011 med bogen Når noget slutter. Også Djuna Barnes.
BAROJA Pío Baroja y Nessi var en spansk forfatter.
BARRIE Sir James Matthew Barrie, 1st Baronet var en skotsk forfatter og journalist.
BEATTY Henry Warren Beaty er en amerikansk skuespiller, producer, manuskriptforfatter og filminstruktør.
BECHER Johannes Robert Becher var en tysk forfatter og kommunistisk politiker.
BECKER Carl Henrik Knuth Becker var en dansk forfatter.
BELLOW Saul Bellow var en canadisk-født amerikansk jødisk forfatter.
BENZON Carl Otto Valdemar Benzon var en dansk forfatter, dramatiker og medicinalfabrikant, søn af apoteker Alfred Benzon og hustru f.
BERING Vitus Pedersen Bering var dansk digter og historiker.
BERLAU Ruth Berlau var en dansk skuespiller, instruktør, fotograf og dramatiker.
BESANT Annie Besant var en bemærkelsesværdig britisk social reformator, feminist, teosof og forfatter.
BESSON Luc Paul Maurice Besson er en fransk filminstruktør, producent og manuskriptforfatter.
BIERCE Ambrose Gwinnett Bierce , amerikansk forfatter, der blev født Ohio som det 10. af 13 børn. Kom i lære som typograf, før han gik ind i Kentucky Military Institute i 1859.
BINGEN Sankt Hildegard af Bingen, O.S.B. var en tysk abbedisse, mystiker, forfatter, læge og komponist. Hun er blevet kaldt middelalderens mest betydningsfulde kvinde og omtales ofte som "den hellige Hildegard". Hun k.
BLIXEN Baronesse Karen von Blixen-Finecke var en dansk digter, forfatter og historiefortæller, som også skrev under pseudonymerne Isak Dinesen, Osceola og Pierre Andrézel.
BLYTON Enid Mary Blyton , var en engelsk forfatter til mere end 600 bøger, inklusive børnebøger.
BLÆDEL Sara Blædel , er en dansk forfatter og journalist.
BOBERG Thomas Brems Boberg er en dansk digter og forfatter.
BOETIE Étienne de La Boétie, var en humanistisk forfatter og en fransk digter .
BOLANO Roberto Bolaño var en chilensk forfatter.
BORGES Jorge Francisco Isidore Luis Borges Acevedo var en argentinsk forfatter.
BOULLE Pierre Boulle var en fransk forfatter.
BRANDT Jørgen Gustava Brandt var dansk digter og skrev digtsamlinger, noveller, essays og romaner i over 50 år. Også Per Aage Brandt, Carl Joakim Brandt.
BRECHT Bertolt Brecht født Eugen Berthold Friedrich Brecht var en indflydelsesrig tysk dramatiker, forfatter og systemkritiker.
BREMEN Adam af Bremen var en tysk gejstlig, forfatter og historiker, der i sidste halvdel af 1000-tallet virkede som magister scolarum ved katedralskolen i Bremen i Nordvesttyskland og regnes for en af middelalderens.
BRETON André Breton var en fransk digter og romanforfatter.
BRICKA Carl Frederik Bricka var en dansk forfatter, historiker og rigsarkivar, som er mest kendt for udgivelsen af Dansk Biografisk Leksikon.
BRONTE Emily Jane Brontë var en engelsk romanforfatter og digter, der under det mandlige pseudonym, Ellis Bell, skrev sin eneste roman; Stormfulde højder 1847 , som nu betragtes som en klassiker i engelsk litteratur. Også Anne Brontë.
BROOKE Rupert Brooke var en engelsk digter, som er kendt for sine digte under 1. verdenskrig.
BROOKS Mel Brooks er en amerikansk filminstruktør, manuskriptforfatter, filmproducent og skuespiller. Også James L. Brooks.
BROWNE Sir Thomas Browne var en engelsk forfatter.
BRYSON William McGuire "Bill" Bryson, MBE , er en succesrig amerikansk forfatter af humoristiske bøger om rejser, det engelske sprog og videnskabelige emner.
BUNYAN John Bunyan var en engelsk præst og forfatter, mest kendt for den evangeliske allegori The Pilgrim’s Progress fra 1678 Bunyan var i sine unge dage soldat og førte et lystigt liv, men 1648 blev han hjemsendt og.
BURGER Gottfried August Bürger var en tysk digter.
BURNEY Fanny Burney var en engelsk forfatter og dagbogsfører.
BURTON Timothy Walter Burton er en amerikansk filminstruktør, kunstner, forfatter og filmproducer. Også Richard Francis Burton.
BUTLER Samuel Butler var en engelsk maler og forfatter.
BØDKER Cecil Skaar Bødker var en dansk forfatter.
CABRAL Amílcar Cabral var en afrikansk agronom, skribent og guerillaleder.
CAMOES Luis Vaz de Camões , som også kaldes "Prinsen blandt poeterne", var en portugisisk digter, som skrev det episke digt Os Lusíadas, Portugiserne, der regnes for Portugals nationalepos.
CAPOTE Truman García Capote var en amerikansk forfatter, hvis værker anerkendes som klassikere.
CARLIN George Denis Patrick Carlin var en amerikansk Grammy-vindende standupkomiker, skuespiller, samt forfatter.
CARSON John William Carson var en amerikansk tv-vært, komiker, forfatter og producer.
CARVER Raymond Carver var en amerikansk forfatter og lyriker.
CELINE Louis-Ferdinand Céline var en fransk læge og forfatter, der er mest kendt for romanerne Rejse til nattens ende og Død på kredit .
CHABON Michael Chabon er en amerikansk forfatter, der med sine kritikerroste romaner har opnået stor succes.
CHOPIN Kate Chopin, født Katherine O’Flaherty; var en amerikansk forfatter, som betragtes som en af forløberne for det 19. århundredes feministiske forfattere. Hendes værker beskæftiger sig især med livet blandt kreol.
CICERO Marcus Tullius Cicero var en romersk politiker, retoriker, jurist, skribent og filosof.
CIORAN Emil Cioran var en rumænsk filosof og essayist, som levede i Frankrig.
CLARKE Sir Arthur Charles Clarke var en britisk forfatter og opfinder, der var bosiddende i Sri Lanka.
CLEESE John Marwood Cleese er en engelsk skuespiller, komiker, forfatter og filmproducer.
CLEZIO Jean-Marie Gustave Le Clézio er en fransk forfatter, der i 2008 modtog Nobelprisen i litteratur.
COELHO Paulo Coelho er en brasiliansk forfatter.
COLFER Eoin Colfer er en irsk forfatter.
CONRAD Joseph Conrad var en polsk forfatter, der af mange kritikere anses for en af de største engelsksprogede forfattere – hvilket er bemærkelsesværdigt, da han ikke lærte at tale engelsk flydende, før han var i tyve.
COOPER James Fenimore Cooper var en amerikansk forfatter, hvis romaner blev samtidens mest læste.
COPPEE François Coppée var en fransk digter.
COWARD Noël Peirce Coward var en engelsk dramatiker, manuskriptforfatter, producent, skuespiller og sangskriver.
CRAVEN Wesley Earl "Wes" Craven var en amerikansk filminstruktør, manuskriptforfatter, producer og skuespiller, bedst kendt for sine mange horrorfilm, især Nightmare on Elm Street-serien, om den forbrændte barnemorder.
CUSACK John Paul Cusack er en amerikansk skuespiller og manuskriptforfatter.
DAUDET Alphonse Daudet var en fransk forfatter.
DEBESS Christopher Nyholm Debess var en færøsk håndværker, digter og politiker .
DEBORD Guy Debord var en fransk revolutionær, filminstruktør og forfatter.
DEKKER Eduard Douwes Dekker var en hollandsk forfatter.
DENCIK Daniel Dencik er en dansk forfatter og filminstruktør.
DIDION Joan Didion var en amerikansk forfatter og litteraturjournalist.
DJØRUP Adda Djørup er en dansk forfatter og digter.
DOBLIN Alfred Döblin var en tysk forfatter.
DRYDEN John Dryden var en indflydelsesrig engelsk poet, litterær kritiker, oversætter og skuespilsforfatter, som dominerede det litterære liv under Restaurationen i England i så høj grad, at perioden i litterære kreds.
DUNHAM Lena Dunham født 13. maj 1986) er en amerikansk skuespiller, manuskriptforfatter, instruktør og forfatter.
DURANT William James Durant var en amerikansk filosof, historiker og forfatter.
ECEVIT Mustafa Bülent Ecevit var en tyrkisk politiker, digter, forfatter, lærer og journalist, der var Tyrkiets premierminister fire gange mellem 1974 og 2002. Han var premierminister i 1974, 1977, 1978-79 og 1999-200.
EGHOLM Elsebeth Egholm er en dansk forfatter og journalist.
ELUARD Paul Éluard var en fransk digter.
ELYTIS Odysseas Elytis var en græsk forfatter og billedkunstner.
EPHRON Nora Ephron var en amerikansk filminstruktør, manuskriptforfatter og forfatter.
ERNAUX Annie Ernaux er en fransk forfatter og professor i litteratur.
ESMANN Gustav Frederik Esmann var en dansk journalist og forfatter.
FIELDS William Claude Dukenfield , bedre kendt som W.C. Fields, var en amerikansk komiker, jonglør, skuespiller og forfatter. Han portrætterede ofte en misantropisk, drikfældig egoist, der trods sin vrissende foragt f.
FISHER Carrie Fisher var en amerikansk skuespiller, komiker og forfatter. Også Isla Lang Fisher.
FISKER Robert Marinus Fisker var en dansk forfatter, der ofte skrev bøger med et historisk indhold.
FLERON Kate Fleron Jacobsen var en dansk modstandskvinde og skribent, der under Besættelsen var redaktør på Frit Danmark.
FORMAN Miloš Forman var en amerikansk filminstruktør, manuskriptforfatter og skuespiller, der især er kendt for film som Gøgereden og Amadeus.
FOWLES John Robert Fowles var en engelsk romanforfatter og essayist.
FRANCE Anatole France var en fransk forfatter og journalist.
FRANCO James Edward Franco er en amerikansk skuespiller, filminstruktør, manuskriptforfatter, filmproducer, forfatter og kunstner.
FRAZER Sir James George Frazer , var en skotsk antropolog og forfatter, som havde stor indflydelse i udviklingen af forskning i komparativ religion og myter i tiden op til 1. verdenskrig.
FRISCH Max Frisch var en schweizisk arkitekt og forfatter.
FULLER Richard Buckminster Fuller var en amerikansk arkitekt, professor, opfinder og forfatter.
FUSELI Henry Fuseli på tysk Johann Heinrich Füssli var en britisk maler, håndværker og kunstskribent med schweizertysk baggrund.
FUSTER Joan Fuster i Ortells var en valenciansk forfatter, der skrev på catalansk.
GAIMAN Neil Gaiman er en britisk forfatter, nu bosat i Minneapolis, Minnesota, USA.
GALDOS Benito Pérez Galdós var en spansk forfatter.
GASSET José Ortega y Gasset var en spansk filosof, sociolog og essayist.
GEDDES Barbara Bel Geddes var en amerikansk skuespiller, tegner og børnebogsforfatter, der især var kendt for sin rolle som Ellie Ewing i tv-serien Dallas.
GEORGE Stefan George var en tysk digter og forfatter.
GIBSON Wiliam Ford Gibson er en amerikansk-canadisk science fiction-forfatter, der er blevet kaldt cyberpunkens fader, til dels fordi han i 1982 fandt på betegnelsen cyberspace, til dels på grund af hans første roman.
GLASER Werner Wolf Glaser var en tyskfødt svensk komponist, dirigent, pianist, professor, musikkritiker og digter.
GLOVER Crispin Hellion Glover er en amerikansk skuespiller og selvudgivende forfatter.
GOETHE Johann Wolfgang von Goethe var en tysk forfatter, videnskabsmand og filosof.
GORDON Ruth Gordon Jones var en amerikansk skuespiller og dramatiker.
GORKIJ Maksim Gorkij var en russisk forfatter.
GORMAN Amanda S. C. Gorman er en amerikansk digter og aktivist fra Los Angeles, Californien .
GOUGES Olympe de Gouges var fransk forfatterinde og feminist.
GRAHAM Lauren Helen Graham er en amerikansk skuespiller, producer og romanforfatter.
GREENE
GRYLLS Edward Michael "Bear" Grylls er en engelsk eventyrer, forfatter og Tv-vært.
GUENON René Guénon var en fransk forfatter, filosof og metafysiker, der er bedst kendt for sit bidrag til traditionalistisk filosofi og religionssammenligning.
GURNAH Abdulrazak Gurnah er en tanzaniansk forfatter, som er bosat i Storbritannien og skriver på engelsk.
HABECK Robert Habeck er en tysk forfatter og politiker, der fra 2018 til 2022 har været en af de to formænd for det grønne parti Bündnis 90/Die Grünen .
HAMANN Johann Georg Hamann var en tysk filosof og forfatter fra oplysningstiden, dog således at han snarere må regnes til modoplysningen , på grund af en hang til det irrationelle og hans anvendelse af et mystisk-prof.
HAMSUN Knut Hamsun født som Knud Pedersen var en af Norges fire nobelprisvindere i litteratur, og en af de vigtige forfattere for moderne og ekspressionistisk literatur.
HANDKE Peter Handke er en østrigsk avantgardeforfatter og dramatiker.
HANSEN Thorkild Hansen var en dansk forfatter, hvis hovedværker er romanen Det lykkelige Arabien og romantrilogien om den danske slavehandel, Slavernes kyst , Slavernes skibe og Slavernes øer , for hvilke han i 1971 f. Også Bente Hansen, Aase Hansen (forfatter) og 5 andre.
HARARI Yuval Noah Harari er en israelsk historiker og forfatter samt professor ved Det hebraiske universitet i Jerusalem.
HARRIS Sam Harris er amerikansk faglitterær forfatter. Også Richard Harris.
HASSAN Yahya Hassan var en dansk digter med palæstinensisk baggrund.
HEANEY Seamus Justin Heaney var en irsk forfatter og professor ved universitetet i Oxford.
HEBBEL Friedrich Hebbel var en tysk digter.
HELLER Joseph Heller var en amerikansk forfatter.
HENSON Taraji Penda Henson er en amerikansk skuespiller og forfatter.
HENTZE Ebba Hentze var en færøsk forfatter.
HERDAL Harald Bønnelykke Herdal var en dansk forfatter.
HERDER Johan Gottfried Herder eller Johann Gottfried von Herder var en tysk digter, filosof og teolog under den tyske Weimar-klassicisme og på sin tid en af de mest indflydelsesrige forfattere og tænkere i Tyskland; h.
HERZEN Aleksandr Ivanovitj Herzen var en ledende russisk, vestlig orienteret, skribent og filosof, kendt som "den russiske socialismes far".
HERZOG Werner Herzog er en tysk filminstruktør, manuskriptforfatter, skuespiller og operainstruktør.
HESIOD Hesiod var en græsk digter, virksom i årene 700-650 f.Kr.
HIKMET Nâzım Hikmet Ran var en tyrkisk digter, dramatiker og kommunist.
HOWARD Robert Ervin Howard var en amerikansk forfatter.
HOYDAL Gunnar Hoydal var en færøsk forfatter, poet og arkitekt. Også Karsten Hoydal.
HUGHES Edward James Hughes var en anerkendt engelsk digter der inden sin død nåede at udgive i alt femten digtsamlinger. Også Langston Hughes.
HUXLEY Aldous Leonard Huxley var en engelsk forfatter og et af de mest prominente medlemmer af den berømte Huxleyfamilie.
IBANEZ Vicente Blasco Ibáñez var en spansk forfatter.
IRVING John Irving er en berømt amerikansk forfatter. Også David Irving, Washington Irving.
JAMMES Francis Jammes var en fransk digter.
JENSEN Marie Kirstine Dorothea Jensen, bedre kendt som Thit Jensen var en dansk forfatter og foredragsholder, der gennem populære romaner og stor personlig gennemslagskraft belyste kvinders stilling i samfundet. Også Erik Aalbæk Jensen, Jens Henrik Jensen og 7 andre.
JEPSEN Erling Jepsen er en dansk forfatter. Også Hans Lyngby Jepsen.
JEROME Jerome Klapka Jerome var en engelsk forfatter og humorist, bedst kendt for den humoristiske rejsebeskrivelse Tre mænd i en båd.
JESSEN Ida Jessen er en dansk forfatter og oversætter, der fik sit store gennembrud med den såkaldte Hvium-trilogi og to gange har været nomineret til Nordisk Råds litteraturpris. Også Juliane Marie Jessen.
JONSON Benjamin Jonson var en engelsk renæssancedramatiker, digter og skuespiller.
JUNGER Ernst Jünger var en tysk soldat, forfatter og entomolog.
KADARE Ismail Kadaré var en fremtrædende albansk forfatter.
KALKAU Sophia Kalkau er en dansk billedkunstner og forfatter.
KAMBAN Hanus Kamban er en færøsk poet, forfatter, oversætter og redaktør.
KARDEC Allan Kardec var en fransk pædagog, oversætter og forfatter.
KELLER Helen Adams Keller var en amerikansk forfatter. Også Gottfried Keller.
KHADER Naser Khader er en dansk økonom, teolog, debattør, forfatter, foredragsholder, tidligere radiovært og tidligere politiker med dansk-palæstinensisk og dansk-syrisk baggrund, der var medlem af Folketinget fra 200.
KIELER Laura Petersen, gift Kieler var en dansk/norsk forfatter opvokset på Øvre Lø gård syd for Steinkjer efter 1853. Hun var datter af foged i Inderøy den senere magistrat i Stenkjer, Morten Smith Petersen.
KLEIST Bernd Heinrich Wilhelm von Kleist var en preussisk lyriker, dramatiker og forfatter.
KOLIND Lars Kolind er en dansk erhvervsmand, iværksætter, forfatter og adjungeret professor.
KOONTZ Dean Ray Koontz er en produktiv og topsælgende forfatter, mest kendt for sine populære spændingsromaner.
KOPPEL Benjamin Koppel er en dansk musiker og forfatter.
KRARUP Søren Krarup var en dansk præst, forfatter og tidligere politiker samt medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti fra november 2001 til september 2011. Han var søn af sognepræst Vilhelm Krarup og Bodil Marie Kr.
KUPALA Janka Kupala , født 7. juli 1882 i Vjazynka, Minsk guvernement, Det Russiske Kejserrige, død 28. juni 1942, Moskva, Sovjetunionen) pseudonym for Ivan Daminikavitj Lutsevitj , var en hviderussisk forfatter, der.
KURKOV Andrij Jurijovitj Kurkov er en ukrainsk roman- og manuskriptforfatter.
KUSAMA Yayoi Kusama er en japansk kunstner og forfatter.
LACLOS Pierre-Ambroise-François Choderlos de Laclos var en fransk forfatter og officer.
LARSEN Inger Marianne Larsen var en dansk digter. Også Thøger Larsen, Michael Larsen og 6 andre.
LAURIE Hugh Laurie er en engelsk skuespiller, komiker, forfatter og musiker.
LEMCHE Gyrithe Lemche, født Ellen Gyrithe Frisch var en dansk forfatterinde, kvindesagsforkæmper og lokalhistoriker.
LESAGE Alain-René Lesage , også stavet Le Sage var en fransk forfatter og dramatiker født i Sarzeau på Rhuys-halvøen mellem Morbihan og havet i Bretagne.
LESKOV Nikolaj Semjonovitj Leskov var en russisk forfatter.
LONDON Jack London var en amerikansk forfatter.
LUDLUM Robert Ludlum var en amerikansk forfatter, der er kendt for at have skrevet romanserien Bourne.
LUKIAN Lu’kian var en græsk satirisk forfatter, født omkr.
LUPINO Ida Lupino var en engelskfødt amerikansk skuespiller, sanger, filminstruktør, skribent og producer.
MADSEN Svend Åge Madsen er en dansk forfatter og dramatiker, bosat i forstaden Risskov ved Aarhus. Også Peter Madsen (tegner), Mette Madsen.
MAILER Norman Kingsley Mailer var en amerikansk forfatter, journalist og filminstruktør.
MANGOR Anne Marie Mangor født Bang var en dansk forfatter af kogebøger.
MANTEL Hilary Mary Mantel var en engelsk forfatter af historiske romaner, en selvbiografi, noveller og essays.
MARION Frances Marion var en amerikansk journalist, forfatter og filmmanuskriptforfatter der ofte nævnes som den mest kendte kvindelige filmmanuskriptforfatter i det 20. århundrede.
MARTEL Yann Martel er en canadisk forfatter.
MARTIN George Raymond Richard Martin , undertiden omtales som GRRM, er en amerikansk forfatter og manuskriptforfatter af fantasy, horror og science fiction. Også Steve Martin.
MATRAS Christian Matras var en færøsk sprogvidenskabsmand og digter.
MCEWAN Ian Russell McEwan er en britisk forfatter.
MILLAY Edna St. Vincent Millay var en amerikansk digter og skuespilforfatter som benyttede pseudonymet Nancy Boyd for dele af sit forfatterskab.
MILLER Arthur Asher Miller var en amerikansk forfatter og dramatiker. Også Henry Miller, Frank Miller og 1 anden.
MILOSZ Czesław Miłosz var en polsk digter og forfatter.
MILTON John Milton var en engelsk digter.
MOLINA Tirso de Molina, der er et pseudonym for Fray Gabriel Téllez , var en spansk dramatiker, digter, forfatter og katolsk munk.
MORGAN Lewis Henry Morgan var en amerikansk advokat og politiker, som dog var bedst kendt som etnolog, antropolog og forfatter, og som primært specialiserede sig i studier af de amerikanske indianere og af menneskelig.
MORIKE Eduard Friedrich Mörike var en tysk, romantisk Biedermeier-digter.
MORRIS William Morris var en engelsk kunstner, forfatter, socialist og aktivist. Også Desmond Morris.
MULLER Herta Müller er en tysk forfatter. Også Arvid Müller, Sigurd Müller.
MURPHY Edward Regan Murphy bedre kendt som Eddie Murphy er en amerikansk stand-up komiker, skuespiller, forfatter, sanger, instruktør og musiker.
MUSSET Alfred de Musset var en fransk forfatter, der regnes for en af de betydningsfulde forfattere i den franske romantik.
MYLIUS Jørgen de Mylius, også omtalt som Jørgen Mylius eller Mylle, er en dansk radio- og tv-vært, sangtekstforfatter og forfatter, mest kendt for sit arbejde i forbindelse med det danske og det internationale Melodi.
MYRDAL Alva Myrdal var en svensk diplomat, politiker og forfatter.
MØLLER Poul Martin Møller var en dansk digter og filosof. Også Kai Friis Møller, Peder Ludvig Møller og 1 anden.
NANSEN Peter Nansen var en dansk journalist, forfatter og litterær direktør på forlaget Gyldendal.
NASRIN Taslima Nasrin , , også kendt som Taslima Nasreen, er en bengalsk læge, forfatter, feminist, menneskeretsaktivist og sekulær humanist.
NELSON Willie Hugh Nelson er en amerikansk countrysanger og sangskriver, forfatter, poet, skuespiller og aktivist.
NERUDA Pablo Neruda var en chilensk digter, diplomat og politiker.
NERVAL Gérard de Nerval var en fransk digter og oversætter.
NONNOS Nonnos var en græsk digter, født i Panopolis i Ægypten, og som synes at have levet i begyndelsen af 5. årh. e.Kr. Hans hovedværk er et digt Dionysiaka , om vingudens tog til Indien; en mængde myter er indflette.
OLIVER James Trevor Oliver, MBE kendt som Jamie Oliver er en britisk kok, studievært og kogebogsforfatter.
ORWELL Eric Arthur Blair , bedre kendt under pseudonymet George Orwell, var en engelsk forfatter og journalist.
OSWALT Patton Peter Oswalt er en amerikansk stand-up-komiker, forfatter, skuespiller og stemmelægger.
PASSOW Anna Catharina von Passow var dansk adelsdame, skuespillerinde og dramatiker.
PAVESE Cesare Pavese var en italiensk forfatter, litteraturkritiker og oversætter.
PESSOA Fernando António Nogueira de Seabra Pessôa var en portugisisk forfatter, forlægger og tidsskriftredaktør.
PINDAR Pindar var en græsk lyrisk digter .
PINTER Harold Pinter var en engelsk forfatter og dramatiker.
POTTER Helen Beatrix Potter , Lancashire) var en britisk børnebogsforfatter og -illustrator.
PROULX Edna Annie Proulx er en amerikansk journalist og forfatter.
PROUST Marcel Proust var en fransk forfatter.
RACINE Jean Racine var en fransk dramatiker, og én af de "tre store dramatikere" i 1600-tallets Frankrig .
RAHBEK Knud Lyne Rahbek var en dansk litteraturhistoriker, digter, oversætter, redaktør, teaterkritiker m.m.
RAINIS Jānis Krišjānis Pliekšāns, bedre kendt under pseudonymet Rainis, var en lettisk digter, dramatiker, oversætter og politiker.
REIMER Signe Christine Antoinette Manna Reimer var en dansk journalist og forfatter, der især huskes som folkemindesamler.
REINER Robert "Rob" Reiner var en amerikansk skuespiller, filminstruktør, manuskriptforfatter og politisk aktivist. Også Carl Reiner.
REUTER Bjarne Bertram Reuter er en dansk forfatter af blandt andet børne- og ungdomsbøger.
RHIMES Shonda Lynn Rhimes er en amerikansk tv-producer, manuskriptforfatter og forfatter.
RINDOM Svend Peter Christian Rindom var en dansk manuskriptforfatter og skuespiller.
RITSOS Jannis Ritsos var en græsk forfatter og venstreorienteret aktivist som var et aktiv medlem af den græske modstandsbevægelse under anden verdenskrig.
RODARI Gianni Rodari var en italiensk forfatter, der for det meste skrev for børn.
ROMANO Raymond Albert "Ray" Romano er en amerikansk skuespiller, forfatter og stand-upkomiker, bedst kendt for sine roller som Raymond Barone i komedieserien Alle elsker Raymond og som Mammuten Manfred "Manny" i Ice A.
ROONEY Sally Rooney er en irsk forfatter, der er uddannet cand.mag i amerikansk litteratur ved Trinity College i Dublin i 2017. Hun debuterede samme år med Samtaler med venner og har derudover skrevet Normale menneske.
ROSING Jens Christian Rosing var en grønlandsk forfatter og billedkunstner.
RUMOHR Theodor Vilhelm Kjerstrup Rumohr var en dansk romanforfatter.
RUSKIN John Ruskin var en engelsk kunstkritiker og socialkritisk forfatter.
RYDAHL Thomas Rydahl er en dansk forfatter og oversætter, uddannet fra Forfatterskolen 1997-99. I 1992 vandt han som syttenårig Politikens og Gyldendals novellekonkurrence med novellen Forever Young.
RØRDAM Valdemar Rørdam var en dansk digter og forfatter, søn af Hans Kristian Rørdam.
SABATO Ernesto Sábato var en argentinsk forfatter og fysiker.
SALTEN Felix Salten var en østrigsk-jødisk forfatter.
SAMSØE Ole Johan Samsøe var en dansk digter.
SANDER Levin Christian Sander var en tysk-dansk forfatter.
SARAUW Paul Frederik Sarauw var en dansk forfatter, der er blevet mest kendt for sine mange manuskripter til danske spillefilm.
SAREEN Manu Sareen er en dansk forfatter, foredragsholder og tidligere politiker.
SARNEY José Sarney de Araújo Costa er en brasiliansk politiker, advokat og forfatter, som var Brasiliens præsident fra 15. marts 1985 til 15. marts 1990.
SARTRE Jean-Paul Charles Aymard Sartre var en fransk filosof og forfatter.
SARVIG Ole Sarvig var en dansk forfatter.
SAYERS Dorothy Leigh Sayers var en forfatter, essayist og en af de første kvindelige MA i middelalderlitteratur ved Somerville College .
SCHACK Hans Egede Schack var dansk politiker, embedsmand og forfatter.
SCHADE Jens August Schade var en dansk forfatter og digter.
SCHULZ Bruno Schulz var en polsk forfatter, maler og kunstlærer, der fortalte om de nu forsvundne jødiske miljøer i Polen.
SENDAK Maurice Bernhard Sendak var en amerikansk illustrator og børnebogsforfatter.
SENECA Lucius Annaeus Seneca også kendt som Seneca den yngre, Seneca philosophus, Seneca tragicus eller Seneca var en romersk tragedieforfatter, filosof og statsmand og lærer for kejser Nero.
SHAKUR Tupac Amaru Shakur , bedre kendt under sine kunstnernavne 2Pac og kortvarigt som Makaveli, var en amerikansk rapper, aktivist, digter og skuespiller.
SINGER Isaac Bashevis Singer var en jødisk forfatter, som skrev på jiddisch.
SKARDI Jóhannes av Skarði , var en færøsk lingvist og faglitterær forfatter.
SOLDIN Salomon Soldin var en dansk boghandler, forlægger, redaktør, forfatter, avisudgiver og legatstifter .
SONTAG Susan Sontag var amerikansk essayist, forfatter, venstreorienteret intellektuel og aktivist.
SORKIN Aaron Benjamin Sorkin er en amerikansk Oscar- og Emmyvindende manuskriptforfatter, dramatiker og filmproducer.
SPARKS Nicholas Charles Sparks er en amerikansk bestsellerforfatter.
SPIVAK Gayatri Chakravorty Spivak er en indisk litteraturteoretiker, forfatter og professor ved Columbia University i New York.
SPORON Benjamin Georg Sporon var lærer for kronprins Frederik , amtmand og sproglig forfatter.
STEELE Sir Richard Steele i Dublin — 1. september 1729 i Wales) var en engelsk forfatter. Allerede i skolen gjorde han bekendtskab med Addison, og her og ved Universitetet i Oxford grundlagdes mellem dem et venskab, d.
STEFAN Jožef Štefan var en slovensk fysiker, matematiker og digter i det Østrig-Ungarske rige.
STERNE Laurence Sterne var en britisk præst og humoristisk forfatter.
STOKER Abraham Stoker var en irsk forfatter, som beskæftigede sig med gotisk fiktion, og især er kendt for romanen Dracula.
SWARTZ Aaron H. Swartz var en amerikansk programmør, forfatter, politisk organisator og internetaktivist.
TAGORE Rabindranath Tagore var en indisk forfatter, komponist, filosof, maler og musiker.
TELLER Janne Teller er dansk forfatter og essayist med østrigsk/tysk familiebaggrund.
TESCHL Michael Teschl er en dansk journalist, tv-tilrettelægger, forfatter, foredragsholder, komponist og sanger.
THIELO Carl August Thielo var en dansk-tysk teaterdirektør, forfatter, musiker og komponist.
THORUP Kirsten Thorup er en dansk forfatterinde.
TOGEBY Knud Dag Nielsen Togeby var en dansk forfatter, filolog, lektor, romanist og litteraturkritiker, professor, dr.
TOPSØE Vilhelm Christian Sigurd Topsøe var en dansk forfatter og journalist.
TROYAT Henri Troyat var en fransk forfatter, født i Moskva og af armensk afstamning.
TROYES Chrétien de Troyes var forfatter af fem versromaner om kong Arthur og hans riddere: Erec og Enide Cligés Yvain Lancelot Perceval samt en gendigtning af Filomela-historien fra Ovids Metamorfoser.
TRUMBO Dalton Trumbo også kendt som Robert Rich var en amerikansk manuskriptforfatter og filminstruktør.
TURELL Dan Turèll var en dansk forfatter, digter, musiker og buddhist.
UNDSET Sigrid Undset var en norsk forfatter, som modtog Nobelprisen i litteratur i 1928. Hun er først og fremmest kendt for sine middelalderromaner som Kristin Lavransdatter , men ellers handler hendes bøger om fattig.
UPDIKE John Hoyer Updike var en amerikansk forfatter og digter.
VALEUR Erik Viggo Valeur er en dansk journalist, forfatter og mediekommentator.
VIDERØ Kristian Osvald Viderø var en færøsk forfatter, digter, præst og bibeloversætter.
VONDEL Joost van den Vondel var en nederlandsk lyriker og dramatiker.
WAGNER Wilhelm Richard Wagner var en tysk komponist, dirigent, sceneinstruktør og skribent.
WALKER Alice Walker er en amerikansk forfatter.
WALSER Robert Walser var en tysktalende, schweizisk forfatter.
WARREN Robert Penn Warren var en amerikansk forfatter, lyriker og litteraturkritiker.
WELLES Orson Welles var en amerikansk skuespiller, filminstruktør og manuskriptforfatter.
WERFEL Franz Werfel var en østrigsk forfatter, udvandrede fra Østrig ved nazisternes magtovertagelse.
WHEDON Joseph "Joss" Hill Whedon er en amerikansk tekstforfatter, instruktør, producent, og skaber af forskellige TV-serier, mest kendt er Buffy – Vampyrernes Skræk.
WIESEL Eliezer "Elie" Wiesel KBE var en jødisk forfatter, professor, politisk aktivist og nobelprismodtager samt overlever efter Holocaust.
WILDER Laura Elizabeth Ingalls Wilder var en amerikansk forfatter, som er bedst kendt for den selvbiografiske bogserie om Det Lille Hus på Prærien. Også Thornton Wilder, Gene Wilder.
WILSON Owen Cunningham Wilson er en amerikansk skuespiller og Oscar-nomineret manuskriptforfatter.
WITTIG Monique Wittig var en fransk forfatter og feministisk teoretiker som beskæftigede sig med overvindelsen af socialt påtvungne kønsroller, og som opfandt begrebet "den heteroseksuelle kontrakt".
XIAOBO Liu Xiaobo var en kinesisk forfatter, systemkritiker og menneskerettighedsaktivist, der i 2010, under sit fjerde fængelsesophold, blev tildelt Nobels fredspris.
AAKJÆR Jeppe Aakjær var en dansk forfatter af romaner, noveller, digte og skuespil.
AAMUND Jane Weibel Aamund var en dansk forfatterinde, der var søster til forretningsmanden Asger Aamund.

forfatter på 7 bogstaver i krydsord

309 svar på 7 bogstaver:

Svar Hvem det er
ABELARD Peter Abélard var en fransk filosof, teolog, komponist og digter kendt for sit tragiske kærlighedsforhold til Héloïse .
ACKROYD Peter Ackroyd CBE er en britisk forfatter biograf og litteraturkritiker, der er kendt for sit omfattende forfatterskab og sin dybtgående forskning i britisk historie, kultur og litteratur.
ADDISON Joseph Addison var en engelsk politiker og forfatter under Oplysningstiden.
ADICHIE Chimamanda Ngozi Adichie er en anerkendt nigeriansk forfatter, hvis forfatterskab spænder over romaner, noveller og sagprosa.
AFFLECK Benjamin Géza Affleck-Boldt, kendt som Ben Affleck er en Oscar-belønnet amerikansk skuespiller, manuskriptforfatter og filminstruktør.
AGRIPPA Heinrich Cornelius Agrippa von Nettesheim var en tysk magiker, filosof, okkult forfatter, teolog, astrolog og alkymist.
ALBERTI Leon Battista Alberti var en italiensk humanist, forfatter, kunstner, arkitekt, digter, præst, lingvist, filosof og kryptograf.
ALKAIOS Alkaios var en græsk digter og en af de ni kanoniske lyrikere.
ALLENDE Isabel Allende Llona er en chilensk forfatter.
ANDREWS Julie Andrews er en engelsk Emmy-, Grammy- og Academy Award-vindende skuespillerinde, sangerinde og forfatter.
ANGELOU Maya Angelou, født Marguerite Ann Johnson , var en amerikansk digter, forfatter, skuespiller, instruktør og aktivist.
ANOUILH Jean Anouilh var en fransk dramatiker, med en stor produktion fra sit første skuespil i 1932 til det sidste i 1981.
ARGENTO Dario Argento er en kultdyrket, italiensk manuskriptforfatter og filminstruktør, især kendt for sine stilfulde og blodige horrorfilm.
BALDWIN James Arthur Baldwin var en amerikansk romanforfatter, dramatiker, essayist, poet og borgerrettighedsaktivist. Også Alec Baldwin.
BALLARD James Graham Ballard er britisk forfatter.
BALLING Emanuel Balling var en dansk forfatter, bogtrykker, journalist og avisredaktør.
BAUDITZ Sophus Gustav Bauditz var en dansk skolemand, forfatter og dramatiker.
BAUMANN Elisabeth Maria Anna Jerichau Baumann kaldet Lisinka, var polsk/tysk-danskkunstmaler og forfatter.
BECKETT Samuel Barclay Beckett var en irskfødt, engelsk- og fransksproget forfatter af både romaner, noveller, drama, digte og kortprosa indenfor den litterære strømning, som er blevet kaldt "det absurde".
BEHREND Peter William Behrend var en dansk musikforfatter.
BENDSEN Bende Bendsen var en nordfrisisk lærer, forfatter og lingvist, der i 1824 udarbejdede en grammatik over det nordfrisiske sprog i Bøkingherred.
BERGMAN Ernst Ingmar Bergman var en svensk filminstruktør og manuskriptforfatter.
BERGSON Henri-Louis Bergson var en fransk filosof og forfatter, som var blandt de mere indflydelsesrige i sine levedage.
BERGSØE Vilhelm Bergsøe var en dansk forfatter, zoolog og numismatiker, bror til maleren Johan Friderich Bergsøe og præsten Sophus Bergsøe.
BERNARD april 1868 i Lille ; død 16. april 1941 i Paris) var en fransk postimpretionistisk maler og forfatter. Bernard havde et kunstnerisk venskab med Vincent van Gogh, Paul Gauguin og Eugène Boch, og senere også Paul.
BESEKOW Samuel "Sam" Besekow var en dansk skuespiller, teaterinstruktør og forfatter.
BLICHER Steen Steensen Blicher var en dansk præst og forfatter, søn af Niels Blicher.
BORBERG Svend Borberg var en dansk forfatter, dramatiker, redaktør og kritiker. Også Jytte Borberg.
BORDING Anders Christensen Bording var en dansk digter og journalist.
BOSWELL James Boswell var en britisk advokat, dagbogsskribent, forfatter og fra 1782 Laird af Auchinleck.
BOURGET Paul Charles Joseph Bourget var en fransk romanforfatter og litteraturkritiker, kendt som en central skikkelse inden for den psykologiske roman og som en betydelig opinionsdanner blandt konservative intellektue.
BRANDES Carl Edvard Cohen Brandes var en dansk politiker, kritiker, forfatter og kulturpersonlighed, bror til Ernst og Georg Brandes.
BRANNER Hans Christian Branner var en dansk forfatter.
BREDAHL Christian Hviid Bredahl var en dansk forfatter.
BRORSON Hans Adolph Brorson var en dansk pietist, salmedigter og biskop i Ribe fra 1741 til 1764. Brorson betragtes som den vigtigste salmedigter i hele Danmark-Norge i 1700-tallet og hans salmer synges i hele Skandina.
BRUMMER Therese Conradine Brummer, født Casse var en dansk forfatter.
BRØGGER Suzanne Preis Brøgger Zeruneith er en dansk forfatter.
BURGESS Anthony Burgess, egentlig John Anthony Burgess Wilson var en britisk forfatter, journalist, dramatiker, digter, oversætter, lærer og komponist.
BURNETT Frances Eliza Hodgson Burnett var en engelsk-amerikansk dramatiker og forfatter.
BUZZATI Dino Buzzati var en italiensk forfatter og journalist ved Corriere della Sera.
CALVINO Italo Calvino var en italiensk forfatter af romaner og noveller.
CANETTI Elias Canetti , død 14. august 1994 i Zürich) var en tysksproget forfatter. Han modtog Nobelprisen i litteratur i 1981.
CARLSEN Franziska Antoinette Hilleborg Carlsen var en dansk historisk forfatter, søster til politikeren H.R. Carlsen. Hun fødtes 13. november 1817 på Gammel Køgegård, hvor hendes barndomsliv også henrandt. Som voksen o.
CARLYLE Thomas Carlyle var en skotsk forfatter, historiker, historiefilosof og kritiker.
CARROLL Charles Lutwidge Dodgson , bedre kendt under pseudonymet Lewis Carroll, var en engelsk forfatter, filosof, matematiker, logiker og fotograf.
CESAIRE Aimé Fernand David Césaire var en fransk forfatter og politiker fra Martinique.
CHAPLIN Sir Charles Spencer "Charlie" Chaplin var britisk-amerikansk skuespiller, filminstruktør, manuskriptforfatter og komponist.
CHAPMAN Graham Arthur Chapman var en britisk komiker, skuespiller, manuskriptforfatter og læge.
CHAUCER Geoffrey Chaucer var både engelsk forfatter, digter, filosof, hofmand og diplomat.
CHEADLE Donald Frank "Don" Cheadle er en amerikansk skuespiller, producer og forfatter, der er kendt for sin medvirken i film som Traffic, Crash og Hotel Rwanda, for hvilken han blev nomineret til en Oscar for bedste m.
CHOMSKY Dr. Avram Noam Chomsky er en amerikansk forfatter, filosof, politisk aktivist og professor i lingvistik.
CLAUDEL Paul Claudel var en fransk forfatter og diplomat.
CLEMENT Knut Jungbohn Clement ) var en nordfrisisk forfatter og lingvist.
CLOONEY George Timothy Clooney er en amerikansk skuespiller, filminstruktør, producer og manuskriptforfatter.
COCTEAU Jean Cocteau var en fransk digter, forfatter, kunstmaler og filminstruktør.
COETZEE J. M. Coetzee er en sydafrikansk forfatter.
COLETTE Colette var en fransk forfatter.
COLLINS Suzanne Collins er en amerikansk tekstforfatter og forfatter, der bedst er kendt for at have skrevet trilogien The Hunger Games, der blev filmatiseret til film af samme navn.
COPPOLA Francis Ford Coppola er en oscarbelønnet amerikansk filminstruktør, manuskriptforfatter og filmproducent. Også Sofia Coppola.
COULTER Ann Hart Coulter er en amerikansk forfatter, klummeskribent, advokat og konservativ politisk kommentator.
DALAGER Stig Dalager er en dansk forfatter.
DARWISH Mahmoud Darwish var en palæstinensisk digter og forfatter.
DAWKINS Clinton Richard Dawkins er en engelsk etolog, evolutionsteoretiker og forfatter af populærvidenskab.
DELEDDA Grazia Deledda var en italiensk forfatter.
DELILLO Donald Richard DeLillo er en amerikansk forfatter.
DIAMOND Jared Mason Diamond er en amerikansk forfatter og forsker.
DICKENS Charles John Huffam Dickens var en engelsk romanforfatter, journalist og social kritiker i Victoriatidens England.
DIDEROT Denis Diderot var en fransk filosof, forfatter og redaktør af den første moderne encyklopædi.
DINESEN W. Dinesen. Adolph Wilhelm Dinesen var en dansk forfatter, officer, eventyrer og politiker. Også Thomas Dinesen.
DOUGLAS Kirk Douglas – egentlig Issur Danielovitch Demsky var en amerikansk filmskuespiller, producer, instruktør og forfatter.
DREISER Theodore Herman Albert Dreiser var en amerikansk forfatter.
DRUCKER Peter Ferdinand Drucker var en østrigsk-født forfatter til flere økonomi-relaterede bøger.
DUCHAMP Henri-Robert-Marcel Duchamp var en fransk-amerikansk kunstmaler, skulptør, skakspiller og forfatter, hvis kunst især er knyttet til kubisme, dadaisme og konceptkunst.
DUHAMEL Georges Duhamel var en fransk forfatter, der i 1918 fik Goncourtprisen for romanen Civilisation.
DURRELL Lawrence Durrell var en britisk forfatter og digter.
DWORKIN Andrea Rita Dworkin var en amerikansk radikal feminist, forfatter og aktivist, bedst kendt for sin kritik af pornografi, som hun knyttede til voldtægt og andre former for vold mod kvinder.
EJERSBO Jakob Ejersbo var en dansk forfatter.
ELLISON Ralph Waldo Ellison var en amerikansk forfatter af afroamerikansk oprindelse.
EMERSON Ralph Waldo Emerson var en amerikansk forfatter og filosof.
ENGBERG Katrine Engberg er en dansk krimiforfatter og tidligere showdanser, koreograf, skuespillerinde og sceneinstruktør.
ERIKSEN Inge Eriksen var en dansk forfatter.
ESKESEN Morten Eskesen var en dansk fri- og højskolelærer, forfatter og komponist.
ESTEVEZ Emilio Estevez er en amerikansk skuespiller, filminstruktør, digter og forfatter.
EVENSEN Andrias Christian Evensen var en færøsk præst, lingvist, redaktør, forfatter og politiker .
FALLACI Oriana Fallaci var en italiensk journalist, forfatter og skarp politisk interviewer.
FALLADA Hans Fallada var en tysk forfatter.
FALSTER Christian Falster var en dansk skolemand, digter og klassisk filolog.
FAVREAU Jonathan Kolia "Jon" Favreau er en amerikansk skuespiller, manuskriptforfatter og filminstruktør, kendt for at have instrueret film som Elf og Iron Man.
FAYETTE Marie-Madeleine Pioche de La Vergne, grevinde de La Fayette, også kendt som Madame de La Fayette var en fransk forfatter.
FELLINI Federico Fellini var en italiensk filminstruktør og manuskriptforfatter.
FIBIGER Mathilde Lucie Fibiger var en dansk forfatterinde, der i sin debutroman Clara Raphael fremsatte banebrydende tanker om kvindens frigørelse og hendes begrænsede muligheder for uddannelse, udvikling og uafhængigh. Også Ilia Fibiger.
FISCHER Otto Peter Leck Fischer var en dansk forfatter og dramatiker, bror til Viggo Kampmann.
FLEMING Ian Lancaster Fleming var en engelsk efterretningsagent, forfatter og journalist, som er mest kendt for den fiktive agent James Bond.
FLEURON Svend Fleuron var en dansk forfatter.
FOLLETT Kenneth Martin "Ken" Follett er en walisisk forfatter af thrillers og historiske romaner.
FONTANE Theodor Fontane, egentlig Henri Theodore Fontane var en tysk apoteker og forfatter.
FORSTER Edward Morgan Forster var en engelsk forfatter, bedst kendt for A Room with a View og A Passage to India . Også Georg Forster.
FORSYTH Frederick Forsyth var en engelsk forfatter.
FOSCOLO Ugo Foscolo var en italiensk digter.
FRANZEN Jonathan Franzen er en amerikansk romanforfatter og essayist.
FRIEDAN Betty Friedan født i Illinois var en amerikansk forfatter og feministisk aktivist.
FUENTES Carlos Fuentes Macías var en mexikansk skribent og forfatter.
GALEANO Eduardo Hughes Galeano er en Uruguaysk forfatter.
GANJAVI Nizami Ganjavi var en persisk digter i det 12. århundrede. Nizami betragtes som den bedste romantiske digter i persisk litteratur.
GARAUDY Roger Garaudy var en fransk forfatter, filosof og politiker, bedst kendt for sin holocaust-benægtelse.
GARRICK David Garrick var en engelsk skuespiller, dramatiker, teaterchef og elev og ven af Samuel Johnson.
GASKELL Elizabeth Cleghorn Gaskell var en engelsk forfatter.
GAUTIER Théophile Gautier var en fransk poet, dramatiker, forfatter, journalist og litteraturkritiker.
GELLIUS Aulus Gellius var en romersk forfatter og grammatiker, muligvis af afrikansk oprindelse, sandsynligvis født og i alle fald opdraget i Rom.
GELSTED Einar Otto Gelsted var en dansk forfatter, lyriker, litteraturkritiker og journalist.
GERVAIS Ricky Dene Gervais er en engelsk komiker, skuespiller, forfatter, tv-producer og filmskaber.
GLEASON John Herbert "Jackie" Gleason var en amerikansk komiker, skuespiller, forfatter, komponist og dirigent.
GLEESON Domhnall Gleeson er en irsk skuespiller, manusforfatter og instruktør.
GOLDING William Gerard Golding var en engelsk forfatter.
GOLDONI Carlo Osvaldo Goldoni var en italiensk dramatiker og librettist.
GRAEBER David Rolfe Graeber var en amerikansk forfatter, antropolog og anarkist.
GRAHAME Kenneth Grahame var en skotsk forfatter, der er mest kendt for den klassiske børnebog Vinden i Piletræerne, som udkom i 1908.
GRAMSCI Antonio Gramsci var en italiensk forfatter, journalist, politiker og filosof, en socialistisk teoretiker, kommunist.
GRANDIN Temple Grandin har en amerikansk doktorgrad i dyrevidenskab og er professor ved Colorado State University, forfatter og konsulent for husdyrindustrien og dyreadfærd.
GRISHAM John Ray Grisham er tidligere amerikansk advokat og en af nutidens mest succesrige forfattere med over 250 millioner solgte bøger.
GAARDER Jostein Gaarder er en norsk forfatter af romaner, noveller og børnebøger.
HAGGARD Henry Rider Haggard var en engelsk forfatter af dansk afstamning, som med sine eventyrromaner fra Afrika opfandt genren Tabte Verdener.
HAMMETT Samuel Dashiell Hammett var en amerikansk forfatter, født i St.
HANSSON David Heinemeier Hansson er en dansk programmør, erhvervsmand, racerkører og forfatter.
HAUBERG Sonja Hauberg var en dansk forfatter.
HEIBERG Johan Ludvig Heiberg var en dansk dramatiker, indflydelsesrig kritiker og chef for Det kongelige Teater 1849–1856. Også Peter Andreas Heiberg, Johanne Luise Heiberg.
HERBERT Frank Herbert var en amerikansk science fiction-forfatter.
HOLBERG Ludvig Holberg var en epokegørende dansk-norsk forfatter.
HOSTRUP Jens Christian Hostrup var en dansk digter, dramatiker og præst.
HOVMAND Peter Hovmand er en dansk-grønlandsk forfatter og fotograf.
HUBBARD Lafayette Ronald Hubbard, L. Ron Hubbard eller Ron Hubbard var en amerikansk science fiction-forfatter og grundlægger af den religiøse organisation Scientology. Scientology blev dannet på baggrund af Hubbards d.
HURSTON Zora Neale Hurston var en amerikansk forfatter og antropolog.
HUSSEIN Taha Hussein ˈseːn]; 15. november 1889 – 28. oktober 1973) var en af det 20. århundredes mest indflydelsesrige egyptiske forfattere og intellektuelle og en fremtrædende person i Nahdaen og i den modernistiske b.
HØJHOLT Per Højholt var en indflydelsesrig dansk digter, der var uddannet bibliotekar.
IONESCO Eugène Ionesco var en fransk-rumænsk skuespilforfatter og en af de første inden for absurd teater, som han fik stor indflydelse på.
ISAKSEN Jógvan Isaksen er en færøsk forfatter og litteraturhistoriker.
ISAKSON Finnbogi Ísakson var en færøsk journalist, forfatter og politiker .
JACKSON Peter Robert Jackson er en manuskriptforfatter, filminstruktør og -producent fra New Zealand.
JANSSEN Christian Børre "Børge" Victor Janssen var en dansk forfatter.
JANSSON Tove Marika Jansson var en finlandssvensk forfatter, maler og tegner, voksede op i Helsinki som ældste barn af tegneren Signe Hammersten Jansson og billedhuggeren Viktor Jansson.
JELINEK Elfriede Jelinek er en østrigsk forfatter og dramatiker.
JESENIN Sergej Aleksandrovitj Jesenin 1895 i Konstantinovo, Rjasan ujesd, Rjasan guvernement , Det Russiske Kejserrige død 27. december 1925 i Leningrad, Sovjetunionen) var en russisk lyrisk digter. Sergej Jesenin var.
JIMENEZ Juan Ramón Jiménez Mantecón var en spansk digter, der blev tildelt Nobelprisen i litteratur i 1956. Jiménez stammede fra Andalusien, og han studerede jura i Sevilla, en uddannelse, han dog aldrig brugte.
JOENSEN Poul Frederik Joensen var en færøsk digter, der var særlig kendt for sine satiriske digte, kærlighedsdigte, fortællinger og sange. Også Sigurð Joensen.
JOHNSON Eyvind Johnson var en svensk forfatter.
KASTNER Emil Erich Kästner var en tysk forfatter.
KAVAFIS Konstantinous Petrou Kavafis eller C.P. Cavafy var en græsk digter. Kavafis blev født i Alexandria, Egypten og tilbragte det meste af sit liv der. Han var bureaukrat i det egyptiske Ministerium for Offentlige A.
KENNEDY Thomas E. Kennedy var engelsksproget forfatter og redaktør med base i København.
KEROUAC Jack Kerouac var amerikansk forfatter, digter, kunstner og en del af beatgenerationen.
KERTESZ Imre Kertész var en ungarsk forfatter.
KHANKAN Sherin Khankan er en dansk imam, forfatter, religionssociolog, NGO-direktør, foredragsholder og samfundsdebattør.
KHAYYAM Ghias-aldin Omar ben Ebrahim Khayyám Neyshapoori var en persisk matematiker, astronom, filosof og digter.
KIPLING Joseph Rudyard Kipling var en engelsk forfatter og digter.
KIRKEBY Per Kirkeby var en dansk kunstmaler, digter, filmmager, grafiker, billedhugger og geolog.
KJELNÆS Marjun Syderbø Kjelnæs er en færøsk digter, dramatiker og prosaist.
KNUDSEN Erik Knudsen var en dansk forfatter. Også Peter Øvig Knudsen, Jakob Knudsen.
KNUTZON Line Knutzon er en prisbelønnet dansk dramatiker, der bl.a.
KORCZAK Janus Korczak var en polsk læge, pædagog, forfatter, journalist, samfundsaktivist og officer i den polske hær.
KOSOVIC Birgithe Kosovic er en dansk skønlitterær forfatter med serbisk baggrund.
KUNDERA Milan Kundera var en tjekkisk forfatter.
KAALUND Hans Vilhelm Kaalund var en dansk digter. Også Lars Kaalund, Bodil Kaalund.
LARSSON Stieg Larsson var en svensk journalist, forfatter og kommunist.
LAUESEN Marcus Lauesen var en dansk forfatter.
LAURING Palle Lauring f. Lauring Andersen var en dansk forfatter og historieformidler.
LAVATER Johann Caspar Lavater var en schweizisk reformert præst og forfatter.
LAXNESS Halldór Kiljan Laxness var en islandsk forfatter fra Mosfellsbær nær Reykjavik.
LESSING Doris May Lessing var en engelsk forfatter og havde skrevet bl.a. Også Gotthold Ephraim Lessing.
LITHGOW John Arthur Lithgow er en amerikansk skuespiller, musiker og forfatter bedst kendt for sin rolle som dr.
LOLLIKE Christian Lollike er en dansk dramatiker og teaterinstruktør.
LUCANUS Marcus Annaeus Lucanus på engelsk Lucan var sin tids mest fejrede romerske lyriker, søn af Acilia og Lucius Annseus Mela og brorsøn af kejser Neros lærer Seneca den yngre.
LUKRETS Titus Lucretius Carus eller på dansk Lukrets var en romersk epikuræisk digter.
LUNDBYE Vagn Lundbye var en dansk forfatter.
LYOTARD Jean-Francois Lyotard var en fransk filosof med en emnemæssigt mangesidethed i sit forfatterskab.
MACHAUT Guillaume de Machaut var en fransk komponist og digter.
MADAURA Apulejus fra Madaura var en latinsk forfatter, der er kendt for sit værk Metamorphoses eller Det gyldne æsel.
MAHFOUZ Naguib Mahfouz var en egyptisk forfatter fra Cairo, som modtog Nobelprisen i litteratur i 1988. En af hans mest kendte romaner er Midaqgyden.
MAISTRE Joseph de Maistre var en italiensk advokat, diplomat, forfatter og politisk filosof.
MALAMUD Bernard Malamud var en amerikansk forfatter af russisk-jødisk afstamning, hvis bøger hovedsagelig handler om det jødiske småborgerskabs ikke særlig opmuntrende hverdag i USA eller det Østeuropa, hvorfra de kom.
MALRAUX Georges André Malraux var en fransk forfatter og gaullistisk politiker.
MANGOLD James Allen Mangold er en amerikansk filminstruktør og manuskriptforfatter.
MANKELL Henning Georg Mankell var en svensk forfatter og dramatiker.
MANZONI Alessandro Francesco Tommaso Manzoni var en betydelig italiensk digter og forfatter, især kendt for romanen I Promessi Sposi.
MARCEAU Sophie Marceau er en fransk skuespiller, instruktør og manuskriptforfatter.
MARLOWE Christopher "Kit" Marlowe var en engelsk dramatiker, poet og oversætter fra elisabethansk tid.
MARQUEZ Gabriel García Márquez , død 17. april 2014 i Mexico City) var en colombiansk forfatter. Han betragtes som en af det 20. århundredes mest betydelige forfattere samt en af de væsentligste spansksprogede forfatte.
MAUGHAM William Somerset Maugham, bedst kendt som bare W. Somerset Maugham, var en betydningsfuld engelsk forfatter. Under 1.
MAURIAC François Charles Mauriac var en fransk forfatter.
MAURIER Daphne du Maurier var en britisk forfatter.
MAUROIS André Maurois var en fransk forfatter, litterat og historiker, fra 1938 medlem af Académie française.
MCCOURT Francis "Frank" McCourt var en irsk-amerikansk lærer og forfatter.
MCINNES Gavin Miles McInnes er en Canadisk forfatter og politisk kommentator.
MERIMEE Prosper Mérimée var en fransk forfatter og historiker.
MEYRINK Gustav Meyrink, pseudonym for Gustav Meyer var en tysk forfatter.
MICHAEL Ib Michael Rasmussen er en dansk skønlitterær forfatter.
MINARIK Else Holmelund Minarik var en dansk-amerikansk børnebogsforfatter.
MIRBEAU Octave Mirbeau , død 16. februar 1917 i Paris) var en fransk journalist, kunstkritiker og forfatter af romaner, noveller og komiske teaterstykker.
MISHIMA Yukio Mishima pseudonym for forfatteren Kimitake Hiraoka .
MODIANO Patrick Modiano er en fransk forfatter, der i 1978 fik Goncourtprisen for romanen Rue des boutiques obscures.
MOLBECH Christian Knud Frederik Molbech var en dansk digter og oversætter af Dantes Divina Commedia 1851-1863. Skrev bl.a. Også Christian Molbech.
MOLIERE Jean-Baptiste Poquelin bedre kendt som Molière var en fransk forfatter og af mange anset for verdens største komedieforfatter.
MONDRUP Iben Mondrup er en dansk forfatter.
MONTALE Eugenio Montale var en italiensk digter.
MORANTE Elsa Morante var en italiensk forfatter.
MORAVIA Alberto Moravia var en italiensk forfatter og journalist.
MULISCH Harry Mulisch var en hollandsk forfatter.
MUNSTER Amalie Isabella Johanne Charlotte Münster var en dansk hofdame, oversætter og digter.
MURDOCH Dame Jean Iris Murdoch var en britisk forfatter og filosof.
MAALOUF Amin Maalouf er en libanesisk forfatter, der skriver på fransk.
NABOKOV Vladimir Vladimirovitj Nabokov var en russiskfødt amerikansk forfatter, sommerfuglsekspert, litteraturprofessor og oversætter.
NAIPAUL V. S. Naipaul var en britisk forfatter af vestindisk slægt.
NEMCOVA Božena Němcová var en tjekkisk forfatter.
NESTROY Johann Nepomuk Eduard Ambrosius Nestroy var en østrigsk skuespiller, sanger, dramatiker og satiriker.
NIELSEN Morten Nielsen, døbt Karl Bent Lebrecht Nielsen var en dansk digter og modstandsmand. Også Kaspar Colling Nielsen, Hans-Jørgen Nielsen og 5 andre.
NOVALIS Novalis, pseudonym for friherre Georg Philipp Friedrich Leopold Freiherr von Hardenberg var en tysk digter fra den tidlige romantik.
OKSANEN Sofi Oksanen er finsk forfatter, født af en estisk mor og finsk far.
OTTESEN Josefine Ottesen er en dansk børnebogsforfatter, skuespiller, teaterinstruktør mm.
PALUDAN Stig Henning Jacob Puggaard Paludan var en dansk forfatter.
PANDURO Leif Thormod Panduro var en af de mest populære danske forfattere og dramatikere i midten af det 20. århundrede.
PAOLINI Christopher James Paolini er en amerikansk forfatter.
PASCOLI Giovanni Pascoli var en italiensk digter og litteraturhistoriker.
PICABIA Francis Picabia, Francis-Marie Martinez Picabia var en fransk forfatter, maler og grafiker.
PILMARK Søren Louis Pilmark Nielsen R. er en dansk skuespiller, forfatter og filminstruktør. Efter endt uddannelse fra Statens Teaterskole i Aarhus i 1977 har han siden medvirket i danske og internationale tv- og filmp.
POITIER Sir Sidney Poitier var en amerikansk skuespiller, filminstruktør, forfatter og diplomat fra Bahamas.
POKHREL Suman Pokhrel, , er en digter i Nepal.
POULSEN Peter Poulsen var en dansk forfatter. Også Tóroddur Poulsen.
PREVERT Jacques Prévert var en fransk surrealistisk digter og manuskriptforfatter.
PULLMAN Philip Pullman er en engelsk forfatter fra Norwich, mest kendt for sin børne- og ungdomstrilogi kaldet Det Gyldne Kompas.
PUSJKIN Aleksandr Sergejevitj Pusjkin var en russisk forfatter og anses som grundlæggeren af russisk litteratur.
PYNCHON Thomas Pynchon er en amerikansk forfatter.
QUENEAU Raymond Queneau var en fransk romanforfatter, digter, dramatiker og matematiker.
QUEVEDO Francisco Gómez de Quevedo Villegas y Santibáñez Cevallos , kendt som Francisco de Quevedo, var en spansk forfatter i guldalderen.
QUINCEY Thomas De Quincey var en engelsk forfatter og kritiker.
RENDELL Ruth Barbara Rendell, baronesse Rendell af Babergh, CBE var en britisk forfatter og medlem af Overhuset i Det britiske parlament.
REYMONT Władysław Stanisław Reymont var en polsk forfatter, der står som en af de vigtigste repræsentanter for den kritiske realisme i bevægelsen Unge Polens litteratur.
RHODIOS Apollonios Rhodios var en hellenistisk-egyptisk bibliotekar, akademiker og episk digter i det 3. århundrede f.Kr. Han kom fra Alexandria, hvor han bl.a. var leder af det berømte Bibliotek i en periode.
RIMBAUD Jean Nicholas Arthur Rimbaud var en fransk digter født i Charleville.
ROLLAND Romain Rolland var en fransk forfatter og dramatiker.
RONSARD Pierre de Ronsard var en fransk digter.
ROWLING Joanne Rowling , kendt under sit pseudonym J. K. Rowling, er en britisk romanforfatter og forfatter til Harry Potter, en serie i syv bind om en ung troldmand. Udgivet fra 1997 til 2007 har disse fantasyromaner.
RUCKERT Friedrich Rückert var en tysk digter, oversætter og professor i orientalske sprog.
RUSHDIE Sir Ahmad Salman Rushdie er en skønlitterær forfatter, hvis bøger hovedsagelig foregår på det indiske subkontinent.
RUSSELL David O. Russel er en amerikansk filminstruktør og manuskriptforfatter.
SAMBERG David Andrew "Andy" Samberg er en amerikansk komiker, skuespiller, manuskriptforfatter og rapper.
SANDLER Adam Richard Sandler er en amerikansk skuespiller, komiker, musiker, manuskriptforfatter og filmproducent.
SAVIANO Roberto Saviano er en italiensk forfatter og journalist.
SCHMIDT Frederik Schmidt var en dansk-norsk præst, politiker, teolog, digter og dagbogsskriver.
SEEBERG Peter Ejnar Lauritzen Seeberg var en dansk, modernistisk forfatter, der er optaget i dansk litteraturs kanon.
SEFERIS Giorgos Seferis var en græsk digter.
SEIFERT Jaroslav Seifert var en tjekkisk forfatter, der modtog Nobelprisen i litteratur i 1984. Seifert begyndte at skrive i 1920’erne.
SELINKO Annemarie Selinko Kristiansen var en østrigsk-dansk forfatter.
SENGHOR Léopold Sédar Senghor var en fransktalende digter og Senegals første præsident i 1960-80.
SEVILLA Isidor af Sevilla eller Isidorus Hispalensis var biskop i Sevilla i mere end tre årtier, forfatter og kirkelærer.
SHAHABI Hossein Shahabi var en iransk filminstruktør, forfatter og filmproducent.
SHAPIRO Benjamin Aaron "Ben" Shapiro er en konservativ amerikansk politisk kommentator og forfatter.
SHATNER William "Bill" Shatner er en Emmy- og Golden Globe-vindende canadisk skuespiller, forfatter, musiker og filminstruktør, mest kendt for rollen sin som kaptajn James T. Kirk på USS Enterprise i tv-serien Star Tre.
SHELLEY Mary Wollstonecraft Shelley 30. august 1797 – 1. februar 1851) var en engelsk forfatter, datter af den feministiske forfatter Mary Wollstonecraft og forfatteren William Godwin, og gift med digteren Percy Bysshe. Også Percy Bysshe Shelley.
SHEPARD Sam Shepard var amerikansk dramatiker, manuskriptforfatter, forfatter og skuespiller.
SHERMAN William Tecumseh Sherman var en amerikansk general, forretningsmand, underviser og forfatter.
SHIKIBU Murasaki Shikibu var en kvindelig japansk forfatter.
SIMENON Georges Joseph Christian Simenon var en belgisk forfatter, der skrev på fransk.
SKOUSEN Niels Skousen er en dansk musiker, skribent, guitarist, komponist, skuespiller og poet.
SKAARUP Bi Skaarup var en dansk arkæolog, forfatter, madhistoriker og foredragsholder.
SOKUROV Aleksandr Sokurov er en sovjetisk filminstruktør og manuskriptforfatter.
SOLANAS Valerie Solanas var en amerikansk feminist og forfatter.
SOROKIN Vladimir Georgijevitj Sorokin er russisk forfatter og manuskriptforfatter.
SOUTHEY Robert Southey var en engelsk digter og historieskriver.
SPENSER Edmund Spenser var en engelsk digter.
STANTON Elizabeth Cady Stanton var en amerikansk forfatter og aktivist, som var leder af kvinderettighedsbevægelsen i USA fra midten til slutningen af det 19. århundrede.
STEFFIN Margarete Steffin , død 4. juni 1941 i Moskva) var en tysk skuespillerinde og forfatter.
STEINER Rudolf Steiner , død 30. marts 1925, Dornach nær Basel i Schweiz) var østrigsk filosof, okkultist, Goetheforsker, pædagog, arkitekt, dramatiker, social tænker og esoteriker. Han er bedst kendt som grundlægger a.
STEVENS Wallace Stevens var en amerikansk digter.
STEWART Jon Stewart er en amerikansk komiker, skuespiller, forfatter og fjernsynsproducer, bedst kendt som vært på talkshowet The Daily Show, som sendes af Comedy Central, der ejes af Viacom.
STILLER Benjamin "Ben" Stiller er en amerikansk komiker, skuespiller, manuskriptforfatter, filmproducer og filminstruktør.
STRAUSS David Friedrich Strauss, var en tysk forfatter, filosof og protestantisk teolog.
STRUNGE Michael Strunge Jensen med pseudonymerne Simon Lack og Marcus Hitengel var en dansk digter.
SUTTNER Bertha Sophie Felicitas Freifrau von Suttner eller baronesse Bertha von Suttner var en østrigsk underviser, pacifist, kvindesagsforkæmper og forfatter.
TAFDRUP Pia Tafdrup er en dansk digter og forfatter.
TERENTS Publius Terentius Afer eller Terents var en romersk komediedigter.
THISTED Valdemar Adolph Thisted var en dansk forfatter, søn af Jørgen Thisted.
THOMSEN Søren Ulrik Thomsen er en dansk lyriker og essayist.
THOREAU Henry David Thoreau var amerikansk forfatter, naturelsker, transcendentalist, pacifist, skattenægter, etiker, abolitionist og filosof, fortaler for civil ulydighed som protest.
THAARUP Thomas Thaarup var en dansk digter.
TJEKHOV Anton Pavlovitj Tjekhov , Det Russiske Kejserrige, død 2. juli 1904 i Badenweiler, Det Tyske Kejserrige) var en russisk forfatter.
TOKSVIG Signe Kirstine Toksvig var en dansk forfatter. Også Sandi Toksvig.
TOLKIEN John Ronald Reuel Tolkien var en engelsk forfatter og professor i engelsk sprog og middelalderlitteratur på Universitetet i Oxford.
TOLSTOJ Aleksej Nikolajevitj Tolstoj var en russisk forfatter. Også Aleksej Konstantinovitj Tolstoj.
TRAVERS Pamela Lyndon Travers var en australsk-britisk forfatter.
TUCHMAN Barbara Wertheim Tuchman var en kvindelig amerikansk historisk forfatter.
UNAMUNO Miguel de Unamuno var en spansk forfatter, dramatiker og filosof.
USTINOV Peter Ustinov eller Peter Alexander von Ustinov var en britisk forfatter, skuespiller, instruktør og debattør.
VALLEJO César Vallejo er en af Perus mest kendte digtere.
VARBERG Jeanette Varberg er en dansk arkæolog, forfatter og museumsinspektør ved Nationalmuseet.
VECHTEN Carl Van Vechten var en amerikansk fotograf og forfatter.
VUJICIC Nicholas James "Nick" Vujicic er en australsk prædikant, taler, forfatter og leder af organisationen Life Without Limbs, en organisation for fysisk handicappede.
WALCOTT Derek Alton Walcott var forfatter fra Saint Lucia.
WALLACE David Foster Wallace var en amerikansk forfatter. Også Edgar Wallace, Lewis Wallace.
WALPOLE Horace Walpole, 4. jarl af Orford var en engelsk forfatter.
WALTARI Mika Waltari var en finsk forfatter, dramatiker og oversætter.
WALTERS Julie Walters er en engelsk skuespiller og forfatter.
WHARTON Edith Wharton var den første kvindelige forfatter, der vandt Pulitzerprisen.
WHITMAN Walter Whitman var en amerikansk digter, journalist og humanist.
WIELAND Christoph Martin Wieland var en tysk digter, oversætter og udgiver i oplysningstiden.
WILSTER Christian Friedrich Emil Wilster var en dansk digter og oversætter af klassiske tekster.
WINDING Thomas Winding var en dansk forfatter og radio- og tv-producer.
WINTHER Rasmus Villads Christian Ferdinand Winther var en dansk digter. Også Mads Andrias Winther.
XENOFON Xenofon var en græsk officer og forfatter.
ZEMMOUR Éric Justin Léon Zemmour er en fransk journalist, polemiker, essayist, forfatter og politiker, som er formand for det politiske parti Reconquête.
AAGAARD Christen Laudrisen Aagaard var en dansk latinsk digter. Også Niels Aagaard.
AAKESON Kim Fupz Aakeson er en dansk forfatter, manuskriptforfatter og illustrator.

forfatter på 8 bogstaver i krydsord

218 svar på 8 bogstaver:

Svar Hvem det er
ABRAHAMS Peter Henry Abrahams var en sydafrikansk forfatter.
AGERSKOV Kaj Michael Andreas Agerskov var en dansk lektor, digter og forfatter.
ANAKREON Anakreon var en græsk digter i 6. århundrede f.Kr.. Han er kendt for sine digte om kærlighed, vin og fester. De såkaldte Anakreontea er ikke af Anakreon, men digte i Anakreons stil.
ANDERSEN Hans Christian Andersen, mest kendt som H.C. Andersen , var en dansk forfatter og digter, der er verdensberømt for sine eventyr. Han var opfinderen af tingseventyr, der er en undergenre af kunsteventyr, og var. Også Benny Andersen, Vita Andersen og 8 andre.
ANDERSON Poul William Anderson var en særdeles produktiv amerikansk science fiction-forfatter med danske rødder. Også Sherwood Anderson, Wes Anderson og 1 anden.
ARBUCKLE Roscoe Conkling "Fatty" Arbuckle var en amerikansk stumfilmskuespiller, komiker, instruktør og manuskriptforfatter.
ARENTZEN Kristian August Emil Arentzen var en dansk digter og litteraturhistoriker.
ASMUSSEN Peter Asmussen var en dansk forfatter, dramatiker og manuskriptforfatter.
ASTURIAS Miguel Ángel Asturias var en guatemalansk forfatter og diplomat.
BACHMANN Ingeborg Bachmann var en af Østrigs mest betydende kvindelige forfattere i det 20. århundrede. Hun studerede filosofi, psykologi og germanistik ved universiteterne i Innsbruck, Graz og Wien og afsluttede studie.
BAGGESEN Jens Immanuel Baggesen var en dansk digter.
BANVILLE John Banville er en irsk forfatter.
BARBUSSE Henri Barbusse var en fransk forfatter, der i 1916 fik Goncourtprisen for romanen Le Feu .
BATAILLE Georges Albert Maurice Victor Bataille var en fransk filosof og forfatter, der arbejdede med litteratur, antropologi, filosofi, økonomi, sociologi og kunsthistorie.
BEAUVOIR Simone Lucie Ernestine Marie Bertrand de Beauvoir var fransk forfatter, feminist og filosof.
BENJAMIN Walter Bendix Schönflies Benjamin , Spanien) var en tysk-jødisk filosof, litteraturkritiker, avantgardeteoretiker, essayist, oversætter m.m.
BERGERAC Savinien Cyrano de Bergerac var en fransk garderofficer, digter og dramatiker, i sin samtid kendt for sine talløse dueller og kærlighedsaffærer, af eftertiden for komedien Le Pédant joué og tragedien La Mort d’.
BERNANOS Georges Bernanos var en fransk forfatter.
BERNHARD Thomas Bernhard var en østrigsk romanforfatter og dramatiker.
BERNTSEN Aage Berntsen var en dansk digter, læge, kunstmaler og fægter.
BJØRNSEN Louise Cathrine Elisabeth Bjørnsen var dansk forfatter.
BJØRNSON Bjørnstjerne Martinus Bjørnson var en norsk forfatter.
BJØRNVIG Thorkild Strange Bjørnvig var en dansk forfatter og digter.
BLUITGEN Kåre Bluitgen er en dansk forfatter, folkeskolelærer og journalist.
BODELSEN Anders Bodelsen var en dansk forfatter.
BOURDAIN Anthony Michael Bourdain var en amerikansk kok, tv-programleder, og forfatter, bedst kendt for bogen Kitchen Confidential: Adventures in the Culinary Underbelly og tv-programmet No Reservations.
BRADBURY Ray Bradbury var en amerikansk science-fiction-forfatter.
BREIDAHL Axel Daniel Breidahl var en dansk skuespiller, manuskriptforfatter og instruktør, og derudover journalist, revy- og lystspilforfatter, visedigter, komponist, konferencier, kabaretkunstner og oversætter.
BRENTANO Clemens Brentano var en tysk forfatter og digter, født i Ehrenbreitstein .
BREWSTER David Brewster var en skotsk videnskabsmand , opfinder og forfatter.
BROSBØLL Carl Brosbøll var en dansk forfatter.
BUKOWSKI Henry Charles Bukowski var en af efterkrigstidens mest indflydelsesrige forfattere i USA.
BULGAKOV Mikhail Afanasjevitj Bulgakov var en russisk forfatter.
BØDTCHER Ludvig Adolph Bødtcher var en dansk digter.
CAMPBELL Joseph Campbell var en amerikansk professor i mytologi, forfatter og foredragsholder, bedst kendt for sit arbejde indenfor komparativ mytologi og komparativ religion.
CARDUCCI Giosuè Alessandro Giuseppe Carducci var en italiensk digter, Giosuè Carducci skrev en lang række digtsamlinger, for hvilke han som den første italiener fik Nobelprisen i litteratur i 1906. Carducci var endvider.
CARRIERE Jean-Claude Carrière var en prisvindende fransk manuskriptforfatter og skuespiller.
CASANOVA Giacomo Girolamo Casanova var en italiensk eventyrer og forfatter.
CHAMISSO Adelbert von Chamisso var en tysk digter og botaniker.
CHANDLER Raymond Thornton Chandler var en amerikansk forfatter.
CHRISTIE Agatha Christie var en engelsk kriminalforfatter.
CLARKSON Jeremy Charles Robert Clarkson er en engelsk tv-vært og skribent, der har specialiseret sig i biler.
CLAUDIUS Matthias Claudius var en tysk digter og journalist, særligt kendt for sine følsomme verskunst i folketone.
CLAUSSEN Sophus Niels Christen Claussen var en dansk forfatter, søn af politikeren Rasmus Claussen og Hanne Sophie f.
COMENIUS Johann Amos Comenius var en tjekkisk lærer, forfatter og præst, der især er kendt for sine tidlige pædagogiske og humanistiske tanker.
CONGREVE William Congreve var en engelsk poet og dramatiker.
CONSTANT Henri-Benjamin Constant de Rebecque var en schweiziskfødt adelsmand, tænker, forfatter og politiker.
CORTAZAR Julio Cortázar var en argentinsk forfatter og essayist.
CRICHTON John Michael Crichton var en amerikansk forfatter, filminstruktør og filmproducent, der voksede op i Roslyn, Long Island, USA.
CUMMINGS Edward Estlin Cummings var en amerikansk digter, maler, essayist, forfatter og dramatiker.
DAHLERUP Ulla Dahlerup er forfatter og journalist.
DAUGAARD Christine Margaretha Daugaard var en dansk forfatterinde, datter af biskop Jacob Brøgger Daugaard.
DAVIDSEN Leif Davidsen er en dansk forfatter og journalist.
DEGRELLE Léon Joseph Marie Ignace Degrelle var en belgisk højreekstrem journalist og forfatter.
DJURHUUS Janus Djurhuus, egentlig Jens Hendrik Oliver Djurhuus, almindeligvis forkortet til J.H.O. Djurhuus var den første moderne digter på Færøerne. Også Sverri Djurhuus, Jens Christian Djurhuus og 1 anden.
DOCTOROW Cory Efram Doctorow er en canadisk science fiction-forfatter, blogger og journalist. Også E.L. Doctorow.
DOESBURG Theo van Doesburg var en nederlandsk maler, forlægger, forfatter, arkitekt, typograf og kunstteoretiker.
DOUGLASS Frederick Douglass, egentlig Frederick Augustus Washington Bailey var en afroamerikansk borgerrettighedsaktivist, forfatter, kronikør, akademiker og statsmand fra delstaten Maryland.
DRESCHER Francine Joy "Fran" Drescher er en amerikansk film- og tv-skuespiller, komiker, manuskriptforfatter, instruktør, producent, forfatter, sanger, talkshow-vært, politisk lobbyist og sundhedsaktivist.
DUCHOVNY David William Duchovny er en amerikansk skuespiller, forfatter, instruktør og sanger.
ECKSTEIN Ferdinand Eckstein , Baron d’Eckstein, var en filosof og dramatiker.
EFFERSØE Rasmus Christoffer Effersøe var en færøsk agronom, digter og politiker.
EMINESCU Mihai Eminescu eller Mihail Eminovici var en sen-romantisk digter, måske den bedst kendte af de rumænske digtere.
ESQUIVEL Laura Esquivel er en mexicansk forfatter.
FAULKNER William Faulkner var en amerikansk forfatter.
FERRANTE Elena Ferrante er pseudonymet for en italiensk forfatter, hvis værker er oversat til mange sprog.
FIELDING Henry Fielding var en engelsk romanforfatter og dramatiker.
FIRDAUSI Hakīm Abul-Qāsim Ferdowsī Tūsī , bedre kendt som Ferdowsi levede fra 940 til 1020 og var en højt agtet persisk digter.
FLAUBERT Gustave Flaubert var en fransk forfatter.
FONTAINE Jean de La Fontaine var en fransk forfatter af fabler og en af de mest læste franske poeter i 1600-tallet.
FRANKLIN Benjamin Franklin var en amerikansk journalist, forfatter, videnskabsmand, politiker, diplomat mm., men er mest kendt som en af lederne af den amerikanske revolution og for grundlæggelsen af Ivy League-universi.
FREUCHEN Lorenz Peter Elfred Freuchen var en dansk journalist, forfatter og opdagelsesrejsende, som sammen med Knud Rasmussen etablerede udforskningsstationen i Thule i 1910.
FUKUYAMA Francis Fukuyama er en amerikansk forfatter og professor ved Johns Hopkins University.
GINSBERG Irwin Allen Ginsberg var en amerikansk digter.
GINZBURG Natalía Ginzburg, født Levi, var en italiensk politiker og forfatter, der i sine værker udforskede familieforhold, politik og filosofi.
GLERFOSS Hans Jákup Glerfoss var en færøsk kunstner og forfatter.
GOBINEAU Joseph Arthur Comte de Gobineau var en fransk romanforfatter, som blev kendt for at have udviklet teorien om den ariske "herrerace" i sin bog Essai sur l’inégalité des races humaines , udkom i to bind, 1853 og.
GORDIMER Nadine Gordimer var en sydafrikansk forfatter.
GOSCINNY René Goscinny var en fransk-polsk forfatter, redaktør og humorist, som er bedst kendt for tegneserien Asterix, som han skabte sammen med illustratoren Albert Uderzo, og for sit arbejde med tegneserien Lucky Luk.
GROSSMAN David Grossman er en israelsk roman- og essayforfatter.
GRØNDAHL Jens Christian Grøndahl er en dansk forfatter.
HAMILTON Alexander Hamilton var en amerikansk politiker, skribent, jurist og soldat.
HAUGAARD Erik Christian Haugaard var en danskfødt amerikansk forfatter, bedst kendt for børnebøger.
HEILMANN Gerhard Vilhelm Ernst Heilmann var en dansk kunstner, palæontolog og forfatter af Fuglenes afstamning, en indflydelsesrig beretning om fuglenes udvikling.
HEINESEN William Heinesen var en færøsk forfatter, komponist og billedkunstner. Også Jens Pauli Heinesen.
HEINLEIN Robert Anson Heinlein var en amerikansk science fiction-forfatter.
HELMSDAL Rakel Helmsdal er færøsk forfatter og multikunstner. Også Guðrið Helmsdal.
HITCHENS Christopher Eric Hitchens var engelsk-amerikansk journalist, forfatter, litteraturkritiker og ivrig samfundsdebattør.
HOFFMANN Ernst Theodor Amadeus Hoffmann var en tysk forfatter, jurist, embedsmand, komponist, maler, musikkritiker, teaterleder m.m..
HOLSTEIN Ludvig Detlef greve Holstein var en dansk forfatter, digter og filosof.
HULTBERG Peer Hultberg f. Eskildsen var dansk forfatter og doktor i polsk.
HUYSMANS Joris-Karl Huysmans var en fransk naturalistisk forfatter.
INGEMANN Bernhard Severin Ingemann var en dansk salmedigter og forfatter af historiske romaner.
ISHIGURO Kazuo Ishiguro er en britisk forfatter og modtager af Nobelprisen i litteratur 2017. Han er en af tidens mest fejrede engelsksprogede forfattere, der inden han fik nobelprisen havde været nomineret fire gange t.
JACOBSEN Jens Peter Jacobsen , normalt skrevet J.P. Jacobsen , var en dansk forfatter under naturalismen. Han døde af tuberkulose. Også Jørgen-Frantz Jacobsen, Steinbjørn B. Jacobsen og 1 anden.
JARMUSCH Jim Jarmusch er en amerikansk filminstruktør og manuskriptforfatter, der har lavet en række anmelderroste film uden om Hollywoods produktionsapparat.
JESENSKA Milena Jesenská var en tjekkisk journalist, forfatter og oversætter.
JHABVALA Ruth Prawer Jhabvala var en britisk forfatter.
JOHANSEN Oddvør Johansen er en en færøsk forfatterog organist ved Tórshavn Domkirke. Også Helga Johansen, Sámal Johansen.
JOHNSSON Julian Schantz Johnsson er en færøsk forfatter og tidligere landsholdsspiller i fodbold for Færøernes fodboldlandshold, hvor hans primære position er som midtbanespiller.
KALIDASA Kālidāsa er Indiens berømteste digter, der måske levede i 4.—5. århundrede e. Kr. Værker, som tilskrives ham, er dramaerne: 1) Mālavikāgnimitra , en haremshistorie: prinsessen Mālavikā er bestemt for kong Agnim.
KAMPMANN Sissal Kampmann , voksede op i Vestmanna, Færøerne, er en færøsk digter. Også Christian Kampmann.
KARADZIC Radovan Karadžić er en bosnisk-serbisk politiker, digter og læge som ledede Republika Srpska i 1990’erne under Krigen i Bosnien-Hercegovina efter Jugoslavien blev delt i 1991. Ved Det internationale tribunal ti.
KENEALLY Thomas Keneally er en australsk forfatter.
KIELLAND Alexander Lange Kielland var en af Norges mest kendte forfattere i det 19. århundrede.
KINGSLEY Charles Kingsley var en engelsk forfatter, bror til Henry Kingsley og onkel til Mary Kingsley.
KINSELLA Madeleine Sophie Wickham var en engelsk forfatter, som skrev i chicklit-genren.
KIYOSAKI Robert Toru Kiyosaki er en amerikansk investor, forretningsmand, selv-hjælps forfatter og foredragsholder.
KLARLUND Anders Rønnow Klarlund er en dansk filminstruktør og forfatter.
KLEEMANN Jessie Kleemann er en grønlandsk-dansk billedkunstner og forfatter.
KLOUGART Josefine Klougart er en dansk forfatter.
KLØVEDAL Troels Kløvedal var en dansk forfatter, langturssejler og foredragsholder med base i Ebeltoft, som var kendt for sine jordomrejser med stålskibet Nordkaperen, som han sammen med to venner købte i 1967.
KORNERUP Ebbe Erland Kornerup var en dansk forfatter og maler, søn af Jacob Kornerup.
KOSINSKI Jerzy Kosinski var en polsk-amerikansk forfatter, bedst kendt for romanerne Velkommen Mr.
KOTZEBUE August Friedrich Ferdinand von Kotzebue ) var en tysk forfatter og dramatiker.
KUROSAWA Akira Kurosawa var en japansk filminstruktør og manuskriptforfatter.
KAARSBØL Jette Anne Kaarsbøl er en dansk forfatter.
LAFARGUE Paul Lafargue var en fransk revolutionær marxistisk socialist, journalist, litteraturkritiker, politisk forfatter og aktivist.
LAGERLOF Selma Ottilia Lovisa Lagerlöf var en svensk forfatter.
LASSALLE Ferdinand Lassalle var en tysk politiker og forfatter.
LAUGESEN Peter Laugesen er en dansk digter og dramatiker, der bor i Brabrand.
LAWRENCE Thomas Edward Lawrence var en britisk arkæolog, officer og forfatter, også kendt som T.E. Lawrence og mest berømt som Lawrence of Arabia. Han blev internationalt kendt for sin rolle som officer ved det arabiske. Også Martin Lawrence.
LEOPARDI Giacomo Leopardi var en italiensk digter.
LEVETZOW Cornelia Frederikke Juliane Victorine von Levetzow var en dansk forfatter, der frem til 1891 udgav alle sine bøger under pseudonymet J. Cornelia Levetzow blev født 1836 i Ringkøbing som datter af kammerherre, t.
LINDGREN Astrid Lindgren var en svensk forfatter kendt over hele verden især for sine børnebøger om blandt andre Pippi Langstrømpe og Emil fra Lønneberg.
LOVELACE Augusta Ada King , Grevinde Lovelace var datter og første barn af digteren Lord Byron og Anne Isabella "Annabella" Milbanke og er hovedsageligt kendt for sit arbejde med at beskrive opfinderen Charles Babbages.
LUHRMANN Baz Luhrmann er en australsk filminstruktør og manuskriptforfatter.
LUXDORPH Bolle Willum Luxdorph var en dansk historiker, digter og embedsmand.
MACLAINE Shirley MacLaine er en amerikansk skuespiller, danser, forfatter og aktivist, der har haft en karriere, der strækker sig over flere årtier.
MALLARME Stéphane Mallarmé var en fransk digter.
MANTZIUS Karl Mantzius var en dansk skuespiller, teaterdirektør og forfatter.
MCCARTHY Cormac McCarthy var en Pulitzer-prisvindende amerikansk forfatter, som primært har skrevet romaner inden for genrerne western, sydstats-gotisk og post-apokalyptisk.
MELCHIOR Ib Jørgen Melchior var en dansk-amerikansk roman- og manuskriptforfatter samt producent og instruktør af talrige amerikanske tv-programmer og science fiction-film.
MELVILLE Herman Melville var en amerikansk forfatter, der som ung fik succes med to sydhavsromaner, men siden blev anset for at være en "litterær outsider, regnedes for gudløs, amoralsk og sindssyg.
MENANDER Menander var en græsk dramatiker.
MEREDITH Oliver Burgess Meredith var en amerikansk skuespiller, instruktør, producent og forfatter i teater, film og tv.
MERNISSI Fatema Mernissi var en verdenskendt marokkansk feministisk forfatter og sociolog samt filosof.
MICHENER James Albert Michener var en amerikansk forfatter, hvis romaner for størstedelen er sagaer , som dækker flere generationer i specielle geografiske områder med indlagte historiske kendsgerninger.
MITCHELL Margaret Munnerlyn Mitchell var en amerikansk forfatter.
MOESTRUP Mette Moestrup er en dansk digter og forfatter.
MORRISON Toni Morrison var en afro-amerikansk forfatter.
MOTOKIYO Zeami Motokiyo , også kaldet Kanze Motokiyo , var en japansk æstetiker, skuespiller og forfatter.
MURAKAMI Haruki Murakami er en populær japansk forfatter og oversætter.
NEBELONG Lisbeth Nebelong er en dansk journalist, forfatter, merkonom og Master of Public Management.
NOVATIAN Novatian var lærer og modpave mellem 251 og 258. Han var en bemærkelsesværdig teolog og forfatter. På denne tid var der meget debat om hvorvidt kristne, der var faldet fra troen under forfølgelserne i årene 249.
NØRGAARD Lise Nørgaard var en dansk journalist, redaktør, forfatter og manuskriptforfatter.
ONDAATJE Philip Michael Ondaatje er en canadisk forfatter og digter.
OVERSKOU Thomas Overskou var en dansk skuespiller, dramatiker og teaterhistoriker.
PASOLINI Pier Paolo Pasolini er en italiensk forfatter, filosof og filminstruktør, der bl.a.
PEDERSEN Christiern Pedersen var en dansk teolog, forfatter, bogtrykker og oversætter.
PERRAULT Charles Perrault var en fransk embedsmand og forfatter, bror til Claude Perrault.
PETERSEN Nis Petersen var en af sin tids mest populære danske digtere og forfattere. Også Robert Storm Petersen, Anders Petersen (historiker) og 1 anden.
PETERSON Jordan Bernt Peterson er en canadisk professor i psykologi, klinisk psykolog, YouTube-personlighed, forfatter og kulturkritiker.
PETRARCA Francesco Petrarca var en italiensk lærd, digter og tidlig humanist.
PHILLIPS Todd Phillips er en amerikansk filminstruktør og manuskriptforfatter, der bl.a.
PLUTARCH Plutarch var en græsk-romersk præst og forfatter, der levede ca. 45 – 120 e.Kr. Hans navn kommer af πλουτος og αρχος . Plutarch skrev biografier og filosofiske essays.
PREISLER Hassan Preisler er en dansk forfatter, dramatiker, radiovært og skuespiller.
PROPERTS Sextus Aurelius Propertius på dansk normalt Properts var en romersk digter, der er kendt for sine elegier.
RABELAIS François Rabelais var en fransk forfatter.
RAMSLAND Morten Ramsland er en dansk forfatter, kunstmaler og foredragsholder.
RATHENAU Walther Rathenau var en tysk industrialist, politiker og forfatter, som var Tysklands udenrigsminister under Weimarrepublikken.
RATHSACK Thomas Rathsack er en dansk forfatter og foredragsholder.
REDGRAVE Sir Michael Scudamore Redgrave, CBE var en engelsk teater- og filmskuespiller, instruktør, manager og forfatter.
REMARQUE Erich Maria Remarque var en tysk forfatter, som opnåede international berømmelse.
RICHARDT Ernst Christian Richardt var en dansk digter.
RIFBJERG Klaus Rifbjerg var en dansk forfatter.
RJASANOV Eldar Rjasanov var en sovjetisk filminstruktør, manuskriptforfatter og skuespiller.
ROBINSON Kim Stanley Robinson er en amerikansk science fiction-forfatter, bedst kendt for sin prisbelønnede Mars-trilogi.
ROSSETTI Dante Gabriel Rossetti var en engelsk digter, tegner, maler og oversætter. Også Christina Rossetti.
RUNEBERG Johan Ludvig Runeberg regnes som Finlands nationaldigter, en status, som især skyldes Fänrik Ståls sägner, som har været af stor betydning for den finske nationalidentitet, og hvor han skildrer en række af de d.
SADHGURU Sadhguru er en indisk guru og spirituel forfatter, der har stor betydning for populariseringen af yoga i den vestlige verden.
SALINGER Jerome David Salinger , var en amerikansk forfatter, der især er kendt for kultromanen The Catcher in the Rye fra 1951. Ellers består hans arbejde mest af noveller.
SALMINEN Sally Alina Ingeborg Salminen , fra 1940 Salminen-Dührkop, var en internationalt anerkendt forfatter fra Simskäla på Åland i Finland.
SAMJATIN Jevgenij Samjatin var en russisk forfatter mest kendt for sin roman Vi fra 1921 om dystopisk fremtid.
SANDBURG Carl August Sandburg var en amerikansk digter, historiker, romanskriver og folklorist.
SARAMAGO José Saramago var en portugisisk forfatter.
SCHEVING Magnús Örn Eyjólfsson Scheving er en islandsk forfatter, skuespiller, tv-producer, entreprenør og tidligere atlet, der er kendt for tv-serien LazyTown, hvor han spiler rollen som helten Sportacus.
SCHILLER Johann Christoph Friedrich von Schiller er mest kendt som Friedrich Schiller var en tysk digter, historiker og dramatiker.
SCHIØDTE Erik Schiødte var en dansk arkitekt, forfatter og kunstanmelder.
SCHLEGEL Karl Wilhelm Friedrich von Schlegel var en tysk forfatter, filosof og litterat. Også August Wilhelm Schlegel.
SCHUMANN Robert Schumann var en tysk pianist, forfatter og komponist.
SCHWARTZ Sofie Albertine ”Alba” Schwartz var en dansk forfatter. Også Athalia Schwartz.
SEEDORFF Hans Hartvig Otto Seedorff Pedersen eller Hans Hartvig Seedorff, som var det navn, han udgav sine værker under; født 12. august 1892 i Aarhus, død 19. januar 1986 på Frederiksberg) var en dansk viseforfatter og.
SHERIDAN Richard Brinsley Sheridan var en irsk skuespilforfatter og politiker.
SIMONSEN Renée Toft Simonsen er en dansk forfatter, psykolog, instruktør og tidligere fotomodel.
SINCLAIR Upton Beall Sinclair var en produktiv amerikansk forfatter som skrev over 90 bøger i mange genrer og opnåede betydelig popularitet i første halvdel af 1900-tallet.
SJUKSJIN Vasilij Sjuksjin var en sovjetisk filminstruktør, manuskriptforfatter og skuespiller.
SOFOKLES Sofokles var en dramatiker, præst og politiker i det antikke Grækenland.
SONDHEIM Stephen Joshua Sondheim var en amerikansk komponist og tekstforfatter, kendt for flere end 50 års bidrag til musicalscenen.
STENDHAL Stendhal, pseudonym for Marie-Henri Beyle , var en af det 19. århundredes største franske forfattere på niveau med Honoré de Balzac og Victor Hugo.
STOPPARD Sir Tom Stoppard, oprindeligt Tomáš Sträussler , død 29. november 2025 i Dorset, Storbritannien) var en tjekkiskfødt britisk dramatiker og manuskriptforfatter. Stoppard instruerede i 1990 filmen Rosenkrans og G.
SUENSSEN Fanny Suenssen var en dansk forfatter.
SVENDSEN Hanne Marie Svendsen er en dansk forfatter.
SØNDERBY Knud Sønderby var en dansk forfatter og journalist.
SØRENSEN Jens Smærup Sørensen er en dansk forfatter og cand.phil. Også Knud Sørensen (forfatter), Villy Sørensen.
SAALBACH Astrid Saalbach er en dansk dramatiker og forfatter, oversat til omkring 20 sprog, og opført eller udgivet i mange lande i og udenfor Europa, blandt andet Italien, Frankrig, Japan, Kina, Canada og USA.
TENNYSON Alfred Tennyson var en engelsk digter, der ofte betragtes som hovedrepræsentant for den victorianske eras poesi.
THEOKRIT Theokrit var en antik græsk digter i det 3. århundrede f.Kr. Han var ophavsmand til den bukoliske genre . Hans digte blev kendt som idyller, af græsk eidyllion .
THOMPSON Emma Thompson er en engelsk skuespiller og forfatter. Også Hunter S. Thompson.
THORESEN Magdalene Thoresen, født Anne Magdalene Kragh var en dansk/norsk forfatter.
TJARENTS Jegisje Tjarents var en armensk digter, forfatter og aktivist.
TJUTTJEV Fjodor Tjuttjev var en russisk digter og diplomat.
TOURNIER Michel Tournier var en fransk forfatter.
TUMANYAN Hovhannes Tumanyan var en armensk forfatter og aktivist.
TURGENEV Ivan Sergejevitj Turgenev var en russisk forfatter.
TURTURRO John Michael Turturro er en amerikansk skuespiller, instruktør og manuskriptforfatter.
VERLAINE Paul-Marie Verlaine var en fransk digter.
VESALIUS Andreas Vesalius var anatom, læge og forfatter til en af de mest indflydelsesrige bøger om den menneskelige anatomi, De humani corporis fabrica .
VOETMANN Harald Voetmann Christiansen er en dansk forfatter og oversætter.
VOLTAIRE François-Marie Arouet, bedst kendt under sit pseudonym Voltaire, var en fransk filosof, forfatter, dramatiker og samfundskritiker.
VONNEGUT Kurt Vonnegut var en amerikansk forfatter, dramatiker, debattør og kunstner.
WALLIAMS David Edward Walliams , kendt professionelt som David Walliams, er en britisk skuespiller, komiker, forfatter, talentshow-dommer og tv-vært.
WHEATLEY Phillis Wheatley var den første afroamerikanske forfatter, der opnåede international anerkendelse.
WILLIAMS Thomas Lanier Williams III, kendt som Tennessee Williams var en amerikansk dramatiker.
WOLINSKI Georges Wolinski var en fransk tegneserietegner og -forfatter.
XINGJIAN Gao Xingjian er en kinesiskfødt, fransk forfatter, kritiker og billedkunstner.
YASUNARI Kawabata Yasunari var en japansk forfatter af noveller og romaner.
ZEMECKIS Robert Zemeckis er en amerikansk filminstruktør, producer og manuskriptforfatter.

forfatter på 9 bogstaver i krydsord

137 svar på 9 bogstaver:

Svar Hvem det er
AISCHYLOS Aischylos var en græsk tragediedigter.
AKHMATOVA Anna Andrejevna Akhmatova var en russisk forfatterinde, der blev kendt for sin stærkt melankolske og politiske lyrik i slutningen af den russiske sølvalder .
ALEXANDER Jane Alexander er en amerikansk skuespiller og forfatter.
ALIGHIERI Dante Alighieri, kendt under sit forfatternavn Dante var en italiensk forfatter og politiker, i den europæiske litteratur sat på linje med Homer, Shakespeare, Goethe og Dostojevskij.
ALMODOVAR Pedro Almodóvar Caballero er en spansk filminstruktør, manuskriptforfatter og producer.
APPLEBAUM Anne Elizabeth Applebaum er en amerikansk journalist og Pulitzerprisvindende forfatter, der har skrevet udførligt om kommunismen og udviklingen af civilsamfundet i Central- og Østeuropa.
BELINSKIJ Vissarion Grigorjevitj Belinskij 1811, død 7. juni 1848) var en russisk litteraturkritiker, der beskæftigede sig med vestliggørende tendenser. Belinskij spillede en væsentlig rolle i digteren og publicisten Nik.
BENAVENTE Jacinto Benavente y Martínez var en spansk forfatter.
BENEDETTI Mario Orlando Hardy Hamlet Brenno Benedetti Farrugia var en uruguaysk forfatter og digter.
BENGTSSON Jonas T. Bengtsson er en dansk forfatter fra Brønshøj i København.
BIRKELAND Knud Thøger Birkeland var en dansk forfatter, der mest var kendt for sine børnebøger.
BOCCACCIO Giovanni Boccaccio var en italiensk forfatter og digter, Petrarcas ven, en vigtig renæssancehumanist og ophav til en række betydelige værker som De mulieribus claris, Decameron og digte på modersmålet italiensk.
BOSCOVICH Ruđer Josip Bošković var en fysiker, astronom, matematiker, filosof, diplomat, digter, teolog, jesuittisk præst og en polymat fra republikken Ragusa .
BUCHHOLTZ Johannes Buchholtz var en dansk forfatter og trafikassistent.
BURROUGHS William Seward Burroughs II var en amerikansk forfatter og digter. Også Edgar Rice Burroughs.
BUTSCHKOW Julia Butschkow er en dansk forfatter, dramatiker og digter, uddannet fra Forfatterskolen 2001. Julia Butschkow debuterede i 1997 med digtsamlingen Lykkekomplex. Hun udsendte i 1999 kortprosabogen Så simpelt og.
CASSIODOR Cassiodor eller Cassiodorus var en senantik latinsk skribent og historiker.
CASTANEDA Carlos Castaneda var en forfatter, der skrev en kontroversiel række bøger om sit møde med troldmanden don Juan Matus og sin oplæring som shaman.
CERVANTES Miguel de Cervantes Saavedra var en spansk forfatter.
CHRISTMAS Walter Christmas-Dirckinck-Holmfeld var en dansk forfatter af romaner, faglitteratur og skuespil, bror til John Christmas.
CONDORCET Marie Jean Antoine Nicolas de Caritat, marquis de Condorcet var en fransk filosof, matematiker og statsvidenskabelig forfatter som udviklede konceptet "Condorcet-metoden".
CORBUSIER Le Corbusier var en schweizisk født arkitekt, møbeldesigner, byplanlægger, forfatter, skulptør og kunstmaler, og en af modernismens helt centrale skikkelser.
CORNEILLE Pierre Corneille var en fransk dramatiker.
DABROWSKA Maria Dąbrowska var en polsk forfatterinde.
DANIELSEN Jógvan Danielsen var en færøsk digter, en af de første som skrev digte på færøsk. Også Dánjal Pauli Danielsen (1913–1991).
DEGENERES Ellen DeGeneres er en amerikansk komiker, tv-vært, skuespiller, forfatter, producent og LGBT-aktivist.
DICKINSON Emily Dickinson var en amerikansk digter, der levede hele sit liv i Amherst, Massachusetts.
DITLEVSEN Tove Irma Margit Ditlevsen var en dansk forfatter, poet og journalist.
DOMANOVIC Radoje Domanović var en serbisk forfatter, journalist og lærer, mest berømt for sine satiriske korthistorier.
DOVSJENKO Aleksandr Dovsjenko var en sovjetisk filminstruktør og manuskriptforfatter.
DRACHMANN Holger Henrik Herholdt Drachmann var en dansk digter og kunstmaler. Også Emmy Drachmann.
ECHEGARAY José Echegaray y Eizaguirre var en spansk matematiker, politiker og dramatiker.
EDELSTEIN Lisa Edelstein er en amerikansk skuespiller og manuskriptforfatter.
EDGEWORTH Maria Edgeworth var en irsk forfatterinde.
EHRENBURG Ilja Grigorjevitj Ehrenburg var en russisk forfatter og journalist.
ESCOFFIER Georges Auguste Escoffier var en fransk køkkenchef og forfatter.
EURIPIDES Euripides var den sidste af de tre store tragediedigtere i det klassiske Athen .
FABRICIUS Otto Fabricius var en dansk-norsk præst, missionær, biskop, sproglærer og forfatter af faglitteratur.
FLEISCHER Christian Fleischer var en dansk deputeret i Søetaten og forfatter, halvbror til Johan Seckman Fleischer.
FROISSART Jean Froissart var en flittig og fransksproget middelalderforfatter og hofhistoriker fra Nederlandene, der skrev Krøniker og Meliador, en lang romantisk fortælling om kong Arthur og poesi, både i kort lyrisk fo.
GJELLERUP Karl Adolph Gjellerup var en dansk forfatter.
GONTJAROV Ivan Aleksandrovitj Gontjarov , Det Russiske Kejserrige, død 27. september 1891 i Sankt Petersborg, Det Russiske Kejserrige) var en russisk romanforfatter fra russisk litteraturs store tid i årtierne efter Pusj.
GOTTSCHED Johann Christoph Gottsched var en tysk forfatter.
GRUNDTVIG Nikolai Frederik Severin Grundtvig var en dansk forfatter, teolog, digter , skolemand, præst, filosof, historiker, titulærbiskop, filolog, debattør og politiker.
HAMMERICH Paul Hammerich var en dansk journalist og forfatter. Også Martin Hammerich (skolemand).
HAUPTMANN Gerhart Johann Robert Hauptmann var en tysk digter.
HAWTHORNE Nathaniel Hawthorne var en amerikansk forfatter af romaner og noveller.
HEDEGAARD Lars Hedegaard Jensen er en dansk historiker, journalist og forfatter.
HELVETIUS Claude Adrien Helvétius var en fransk filosof, pædagog og skribent.
HEMINGWAY Ernest Miller Hemingway var en amerikansk forfatter.
HEYERDAHL Thor Heyerdahl var eksperimentel arkæolog, forfatter og eventyrer, oprindeligt havbiolog og med stor interesse for antropologi.
HIGHSMITH Mary Patricia Highsmith var en amerikansk forfatter.
HOLDERLIN Johann Christian Friedrich Hölderlin hører til de mest betydningsfulde tyske lyrikere.
HUSAGARDI Janus á Húsagarði er en færøsk børnebogsforfatter og illustrator.
INGERSOLL Robert G. Ingersoll selvlært sagfører, debattør, forfatter, politisk leder, anklager for Illonis og foredragsholder samt veteran fra den amerikanske borgerkrig, hvor han rejste sit eget regiment af frivillige.
ISHERWOOD Christopher William Bradshaw Isherwood var en britisk forfatter, der blev amerikansk statsborger i 1946. Han er især berømt for sine historier fra Berlin under Weimarrepublikken.
JAKUPSSON Bárður Jákupsson er en færøsk kunstmaler, grafiker og forfatter.
JOHANSSON Ejner Bainkamp Johansson var en dansk kunsthistoriker mag.art., manuskriptforfatter og instruktør.
JUNGERSEN Christian Jungersen er en dansk forfatter, der er oversat til 20 sprog og har vundet en række litterære priser.
JURGENSEN Dennis Jürgensen er børne- og ungdomsbogsforfatter.
JØRGENSEN Jens Johannes Jørgensen var en dansk forfatter.
KARLFELDT Erik Axel Karlfeldt var en svensk digter og sangskriver, der især er kendt for sine smukke og stemningsfulde digte om hjemstavnen Dalarna.
KIILERICH Karsten Kiilerich er en dansk filminstruktør, manuskriptforfatter og animator.
KLITGAARD Mogens Klitgaard var en dansk novelle- og romanforfatter, som bl.a.
KLOPSTOCK Friedrich Gottlieb Klopstock var tysk digter, søn af Gottlieb Heinrich Klopstock og Anna Maria født Schmidt.
KOKOSCHKA Oskar Kokoschka var en østrigsk kunstner, digter og ekspressionistisk maler med tjekkiske rødder.
KORSGAARD Thomas Korsgaard er en dansk forfatter.
KAABERBØL Lene Kaaberbøl er en dansk forfatter, bl.a.
LADEGAARD Anna Tuxen Ladegaard var en dansk forfatter.
LAMARTINE Alphonse Marie Louis de Prat de Lamartine var en fransk digter og politiker.
LAMENNAIS Hugues Félicité de Lamennais var en fransk præst, filosof og forfatter af politiske skrifter.
LAMPEDUSA Giuseppe Tomasi di Lampedusa , hertug af Palma di Montechiaro og fyrste af Lampedusa var en italiensk forfatter.
LERMONTOV Mikhail Jurjevitj Lermontov var en russisk forfatter, digter og maler.
LINDEMANN Till Lindemann er en tysk musiker, skuespiller og digter der er forsanger for det Neue Deutsche Härte band Rammstein.
LINDSTRØM Martin Lindstrøm er en dansk forfatter, foredragsholder og ekspert i branding.
LOVECRAFT Howard Phillips Lovecraft var en amerikansk gyser-forfatter og kritiker.
LUDVIGSEN Anna Christiane Lauterup Ludvigsen , var en dansk digter.
MACDONALD George MacDonald var en skotsk forfatter, poet og præst.
MALAPARTE Curzio Malaparte født Kurt Erich Suckert var en italiensk journalist, dramatiker, forfatter og diplomat.
MARTIALIS Marcus Valerius Martialis også kaldet Martial var en romersk epigramdigter.
MARTINSON Harry Martinson var en svensk forfatter og poet.
MCCULLERS Carson McCullers var en amerikansk forfatter.
MICHAELIS Karin Michaëlis, født Katharina Marie Bech Brøndum var en dansk forfatter og kulturpersonlighed. Også Sophus Michaëlis.
MICHELSEN Sólrún Michelsen er en færøsk prisbelønnet forfatter og digter opvokset i Argir.
MIKHALKOV Sergej Vladimirovitj Mikhalkov 1913, død 27. august 2009) var en russisk forfatter af børnebøger.
MIKKELSEN Ejnar Mikkelsen var en dansk polarforsker, skibsfører, forfatter og inspektør på Østgrønland.
MINGHELLA Anthony Minghella var en britisk manuskriptforfatter og filminstruktør, der har lavet ganske få film men vundet stor international hæder for disse.
MOSKVITIN Robert Jurij Moskvitin Hansen var klassisk pianist, komponist, filosof, matematiker, journalist, forfatter og boheme.
MØLLEHAVE Johannes Volf Møllehave var en dansk præst, forfatter og foredragsholder.
NATHANSEN Henri Nathansen var en dansk forfatter og sceneinstruktør.
NIETZSCHE Friedrich Wilhelm Nietzsche var en tysk filosof, åndstænker, kulturkritiker, komponist, digter og filolog, hvis arbejde har haft en stor indflydelse på moderne filosofi.
NORDENHOF Asta Olivia Nørgaard Sanvig Nordenhof er en dansk forfatter, uddannet fra Forfatterskolen i 2011. Hun debuterede med bogen Et ansigt til Emily, som hun i 2011 også modtog Bodil og Jørgen Munch-Christensens debu.
OSKARSSON Bárður Oskarsson er en af Færøernes førende billedbogsforfattere, illustratorer og kunstnere.
PALAHNIUK Charles Michael "Chuck" Palahniuk er en amerikansk forfatter og freelance journalist.
PASTERNAK Simon Pasternak er en dansk forfatter og forlagsredaktør. Også Boris Pasternak.
PATTERSON James B. Patterson er en amerikansk forfatter, som har skrevet to serier plus nogle enkeltstående bøger.
PATURSSON Rói Reynagarð Patursson er en færøsk forfatter og tidligere rektor. Også Helena Patursson, Sverre Patursson og 1 anden.
PETRONIUS Petronius var en antik romersk satirisk forfatter.
PRATCHETT Sir Terrence David John Pratchett var en engelsk fantasy- og science fiction-forfatter bedst kendt for sin fantasy-romanserie Diskverden.
PRUDHOMME René-François-Armand Prudhomme var en fransk digter.
QUASIMODO Salvatore Quasimodo var en italiensk digter, essayist og journalist.
RADCLIFFE Ann Radcliffe var en engelsk forfatter af gotisk fiktion.
RASMUSSEN Halfdan Wedel Rasmussen var en af Danmarks mest populære digtere. Også Bjørn Rasmussen (forfatter), Oddfríður Marni Rasmussen og 3 andre.
ROOSEVELT Eleanor Roosevelt var præsident Franklin D. Roosevelts hustru og dermed USA’s førstedame; hun arbejdede som social reformator, diplomat og forfatter. Eleanor Roosevelts tip-tip-tip-oldefar var bror til Franklin.
SANDEMOSE Aksel Sandemose var en dansk-norsk forfatter, som er bedst kendt for romanerne En sømand går i land og En flygtning krydser sit spor , hvori han formulerede "Janteloven", der sammenfatter undertrykkelsen og små.
SANDERSON Brandon Sanderson er en amerikansk forfatter.
SAPKOWSKI Andrzej Sapkowski er en populær polsk fantasy-forfatter.
SCHARLING Carl Henrik Scharling var en dansk teolog, professor og forfatter.
SCHINDLER Alma Maria Mahler var en personlighed inden for kunst, musik og litteratur i det 20. århundredes første halvdel. Hun var gift med komponisten Gustav Mahler arkitekten Walter Gropius og forfatteren Franz Werfel. Også Peter Schindler.
SCHMETTAU Woldemar Hermann rigsgreve von Schmettau var en tysk adelig officer, kommanderende general i Norge og forfatter af antikirkelige skrifter.
SEPULVEDA Luis Sepúlveda Calfucura var chilensk forfatter og journalist.
SIGSGAARD Jens Sigsgaard var en dansk psykolog , forfatter og forstander for Frøbelseminariet.
SILLANPAA Frans Eemil Sillanpää var en finsk forfatter.
SJOLOKHOV Mikhail Aleksandrovitj Sjolokhov , Vojska Donskogo oblast, Det Russiske Kejserrige, død 21. februar 1984 i Vjosjenskaja, Rostov oblast, Sovjetunionen) var en sovjetisk romanforfatter.
SNEEDORFF Jens Schelderup Sneedorff var en dansk forfatter, professor og hofembedsmand.
SODERBERG Hjalmar Söderberg var en svensk forfatter.
SODERGRAN Edith Irene Södergran var en finlandssvensk lyriker.
SPIELBERG Steven Spielberg er en amerikansk filminstruktør, manuskriptforfatter og producer.
SPITTELER Carl Friedrich Georg Spitteler var en schweizisk digter, der blev tildelt Nobelprisen i litteratur i 1919. Hans værker inkluderer både pessimistiske og heroiske digte.
STAFFELDT Adolph Wilhelm Schack von Staffeldt var dansk guldalderdigter og amtmand.
STANGERUP Eva Helle Stangerup var en dansk forfatter. Også Henrik Stangerup.
STEINBECK John Steinbeck var en amerikansk forfatter.
STEVENSON Robert Louis Stevenson var en skotsk forfatter.
STURLUSON Snorre eller Snorre Sturlason eller Snorri Sturluson var en islandsk høvding, forfatter og skjald.
SVEISTRUP Søren Sveistrup er en dansk manuskriptforfatter og forfatter, der har skrevet flere danske succesfulde tv-serier og bøger, blandt andet Forbrydelsen, Forbrydelsen II og Forbrydelsen III, samt romanerne Kastanje.
SWINBURNE Algernon Charles Swinburne var en engelsk digter og kritiker.
TARANTINO Quentin Jerome Tarantino er en amerikansk filminstruktør, manuskriptforfatter og skuespiller, der hurtigt steg til berømmelse i starten af 1990’erne som en fortæller, der bragte nyt liv til de mest kendte ameri.
THACKERAY William Makepeace Thackeray var en engelsk forfatter.
THOMISSØN Hans Thomissøn, også Hans Thomesen var en dansk præst og salmedigter, født i Hygum i Tørning Len, hvor hans fader, Thomas Knudsen, var den første evangeliske sognepræst samt provst i Frøs og Kalslund Herreder.
TOKARCZUK Olga Nawoja Tokarczuk er en polsk forfatter, aktivist og psykolog, der er blevet beskrevet som en af de mest kritikerroste og kommercielt succesrige forfattere i sin generation.
UKRAJINKA Lesja Ukrajinka eller Lesja Ukraїnka , død 1. august 1913 i Surami, Det Russiske Kejserrige ) var en ukrainsk digterinde, forfatter, oversætter, folklorist, kulturpersonlighed.
VYSOTSKIJ Vladimir Semjonovitj Vysotskij var en russisk sanger, sangskriver, digter og skuespiller af blandet jødisk og russisk afstamning, hvis karriere har haft en enorm og varig indflydelse på den russiske kultur.
WILLUMSEN Dorrit Kirsten Willumsen er en dansk forfatter.
WODEHOUSE Sir Pelham Grenville Wodehouse, P.G. Wodehouse var en engelsk forfatter. Han er kendt for sine humoristiske romaner om livet i England i 1900-tallets første tiår.
YOURCENAR Marguerite Yourcenar var en fransk forfatter.
ZUCKMAYER Carl Zuckmayer var en tysk forfatter, der først og fremmest blev kendt som dramatiker.
AARESTRUP Carl Ludvig Emil Aarestrup var en dansk læge, der i dag er bedre kendt som senromantisk digter og fornyer af den erotiske lyrik.

forfatter på 10 bogstaver i krydsord

67 svar på 10 bogstaver:

Svar Hvem det er
ABILDGAARD Ove Abildgaard var en dansk digter.
ABRAHAMSON Werner Hans Frederik Abrahamson var en dansk forfatter og officer ved artilleriet.
ALEXANDRIA Titus Flavius Clemens, bedre kendt som Clemens af Alexandria, var en græsk kristen teolog, underviser og apologet med et stort forfatterskab.
ASBJØRNSEN Peter Christen Asbjørnsen , død 1885 i Kristiania var en norsk forfatter, folkemindesamler og naturforsker.
BAUDELAIRE Charles-Pierre Baudelaire var en fransk digter, oversætter og kunstkritiker.
BERTHELSEN Rasmus Storm Josva Berthel Berthelsen var en grønlandsk lærer, digter, komponist og redaktør.
BERTOLUCCI Bernardo Bertolucci var en italiensk forfatter og filminstruktør.
BIRKEGAARD Mikkel Birkegaard er en dansk forfatter, der debuterede i 2007 med romanen Libri di Luca.
BJERGFELDT Annette Bjergfeldt er en dansk forfatter, sanger og sangskriver, der bl.a.
BLANGSTRUP Johan Christian Blangstrup var en dansk forfatter og redaktør, kaptajn og ridder af Dannebrog.
BLAUMULLER Theobald Edvard Julius Blaumüller var en dansk præst, forfatter og teolog.
BREDSDORFF Elias Lunn Bredsdorff var en dansk forfatter, litteraturhistoriker og modstandsmand, bror til Morten Bredsdorff.
BREGENDAHL Marie Bregendahl f. Sørensen var en dansk forfatterinde, der blev kendt for en roman og ikke mindst en række noveller, der på realistisk og lavmælt vis skildrer bondelivet i hjemstavnen Fjends.
BREINHOLST Willy Breinholst var en dansk humorist og forfatter til langt over 100 bøger, hvoraf mange er oversat til talrige sprog.
BØNNELYCKE Emil Bønnelycke var en dansk digter.
CARPENTIER Alejo Carpentier var cubansk forfatter og musikforsker.
CHESTERTON Gilbert Keith Chesterton var en indflydelsesrig engelsk forfatter og journalist, der skrev mere end 100 bøger om de forskelligste emner.
CUNNINGHAM Michael Cunningham er en amerikansk forfatter.
DURRENMATT Friedrich Josef Dürrenmatt var en tysksproget schweizisk forfatter, dramatiker og maler.
ESCHENBACH Wolfram von Eschenbach var en tysk digter, ridder og minnesanger fra Eschenbach ved Ansbach i Franken.
ETXEBARRIA Lucía Etxebarria de Asteinza født i 1966 i Valencia) er en spansk forfatter.
FITZGERALD Francis Scott Key Fitzgerald med forfatternavnet F. Scott Fitzgerald var en amerikansk forfatter. Også Zelda Fitzgerald.
FONTENELLE Bernard le Bovier de Fontenelle, også kaldet Bernard le Bouyer de Fontenelle, var en fransk forfatter.
GALSWORTHY John Galsworthy var en britisk forfatter.
GERMANICUS Nero Claudius Drusus Germanicus var en romersk digter og politiker.
GOMBROWICZ Witold Marian Gombrowiscz var en polsk romanforfatter og dramatiker.
GYLDENSTED Cathrine Gyldensted er en dansk journalist og forfatter, der er blevet beskrevet som en af pionererne inden for konstruktiv journalistik.
HEIDENSTAM Carl Gustaf Verner von Heidenstam var en svensk forfatter og digter og vinder af Nobelprisen i litteratur i 1916. Han var medlem af Svenska Akademin fra 1912.
HENNINGSEN Agnes Henningsen, født Andersen, var en dansk forfatter, samfundsdebattør og kvindesagsforkæmper.
HESSELDAHL Morten Hesseldahl er en dansk forfatter og publicist og 2018-2022 adm.direktør for forlaget Gyldendal.
HIPPOLYTUS Hippolytus var en af den tidligste kristendoms betydeligste skribenter.
HUFFINGTON Arianna Huffington er en græsk-amerikansk forfatter og kommentator.
KHLEBNIKOV Velimir Khlebnikov var en russisk digter og prosaforfatter fra den russiske sølvalder.
KIRKEGAARD Ole Lund Kirkegaard var en dansk børne- og ungdomsbogsforfatter.
KREUTZWALD Friedrich Reinhold Kreutzwald i Neeruti i Kadrina kommune, død 25. august 1882 i Tartu) var en estisk folklorist, digter og læge i Võru. Allerede som student begyndte han at nedskrive estiske viser og andre tra.
KRISTENSEN Aage Tom Kristensen var en dansk forfatter, kritiker, lyriker, prosaist og anmelder, som havde en central plads i specielt mellemkrigstidens kulturliv.
LAGERKVIST Pär Lagerkvist var en svensk forfatter, der især er kendt for romanerne Det evige smil , Virkelighedens gæst , Dværgen og Barabbas .
LIEBENBERG Frederik Ludvig Liebenberg var en dansk forfatterudgiver og bibliotekar, søn af M.F. Liebenberg og bror til Carl Liebenberg. Liebenberg var igennem det 19. århundrede den grundige udgiver af mange af de vigtigs.
LONGFELLOW Henry Wadsworth Longfellow var en amerikansk nationalromantisk digter, hvis værker inkluderer Paul Revere’s Ride, Evangeline og Hiawathas sang .
LYSCHANDER Claus Christoffersen Lyschander var en dansk digter og kongelig historiograf.
MACPHERSON James Macpherson var en skotsk poet, kendt som forfalskeren af digterværket Ossians sange.
MANCINELLI Laura Mancinelli var en italiensk forfatter, germanist, universitetslærer, oversætter, essayist og forfatter af historiske romaner.
MAUPASSANT Guy de Maupassant var en fransk forfatter, der mest er kendt for sine noveller om menneskers knuste håb og drømme.
MAZOWIECKI Tadeusz Mazowiecki var en polsk journalist, forfatter, samfundsaktivist og politiker.
MCCULLOUGH Colleen McCullough var en internationalt anerkendt australsk forfatter.
METASTASIO Pietro Antonio Domenico Trapassi – kendt under pseudonymet Metastasio – var en italiensk digter og librettist.
MICKIEWICZ Adam Bernard Mickiewicz anses som en af Polens vigtigste romantiske forfattere sammen med Juliusz Słowacki og Zygmunt Krasiński og den største slaviske digter på højde med Aleksandr Pusjkin.
MONTGOMERY Lucy Maud Montgomery var en canadisk forfatterinde af blandt andre bøgerne om Anne fra Grønnebakken.
MORTANSSON Daniel Jacob Eilif Mortensen var en færøsk forfatter.
NEMIROVSKY Irène Némirovsky var en fransk forfatterinde.
NORDBRANDT Henrik Nordbrandt var en dansk forfatter og lyriker.
PIRANDELLO Luigi Pirandello var en italiensk dramatiker, novelle- og romanforfatter.
PRUDENTIUS Aurelius Prudentius Clemens var en kristen spansk digter.
RICHARDSON Samuel Richardson var en engelsk romanforfatter.
SANFOURCHE Jean-Joseph Sanfourche, eller bare Sanfourche er en fransk maler, digter, tegner og billedhugger.
SCHANDORPH Sophus Christian Frederik Schandorph, var digter og uddannet teolog.
SCHNITZLER Arthur Schnitzler var en østrigsk fortæller og dramatiker.
SJEVTJENKO Taras Hryhorovytj Sjevtjenko , Kijev guvernement, Det Russiske Kejserrige, død 10. marts 1861 i Sankt Petersburg) var en ukrainsk digter, kunstner og humanist.
SKJOLDBORG Johan Martinus Nielsen Skjoldborg var en dansk forfatter.
SOMERVILLE Mary Somerville var en engelsk naturvidenskabelig forfatter.
STJERNFELT Frederik Stjernfelt er en dansk professor og forfatter.
STRINDBERG Johan August Strindberg var en svensk forfatter, dramatiker og maler.
SWEDENBORG Emanuel Swedenborg var en svensk videnskabsmand, forfatter, mystiker, filosof og kristen reformator.
SZYMBORSKA Wisława Szymborska, Maria Wisława Anna Szymborska var en polsk digter, essayist, litteraturkritiker og oversætter af fransk litteratur.
TSVETAJEVA Marina Ivanovna Tsvetajeva var en russisk digter og forfatter i de russiske symbolistiske- og akmeistiske bevægelser.
WITKIEWICZ Stanisław Ignacy Witkiewicz, også kendt som Witkacy var en polsk forfatter, dramatiker, fotograf, filosof og maler.
WORDSWORTH William Wordsworth var en berømt engelsk digter.

forfatter på 11 bogstaver i krydsord

42 svar på 11 bogstaver:

Svar Hvem det er
APOLLINAIRE Guillaume Apollinaire var en fransk digter, forfatter og kunstkritiker.
APOLLINARIS Gaius Sollius Modestus Sidonius Apollinaris var poet, forfatter, diplomat, biskop, historiker og søn og sønnesøn af rigsstatholdere i Gallien .
ARISTOFANES Aristofanes var en komedieforfatter i oldtidens Grækenland.
BAKCHYLIDES Bakchylides var en græsk digter, der levede i begyndelsen af 400-tallet f.v.t.
BORCHSENIUS Otto Frederik Christian William Borchsenius var en dansk redaktør og forfatter.
CASTIGLIONE Baldassare Castiglione var en italiensk renæssance-forfatter.
CHAMBERLAIN Houston Stewart Chamberlain var en britisk-tysk forfatter af politisk filosofi, naturvidenskabsmand og svigersøn af den tyske komponist Richard Wagner.
CHRISTENSEN Inger Christensen var en dansk forfatter. Også Lars Saabye Christensen, Martha Christensen og 1 anden.
EICHENDORFF Joseph Karl Benedikt von Eichendorff var en tysk friherre og digter af den romantiske skole.
FREDERIKSEN Katti Frederiksen er en grønlandsk forfatter, digter, sprogforsker og politiker. Også Kirstine Frederiksen.
GOLDSCHMIDT Meïr Aron Goldschmidt var en dansk-jødisk forfatter, satiriker og politisk iagttager.
GRILLPARZER Franz Grillparzer var en østrigsk forfatter og dramatiker.
GYLLEMBOURG Thomasine Christine Buntzen, gift Heiberg og friherreinde Gyllembourg-Ehrensvärd var en dansk forfatterinde.
HESSELHOLDT Christina Hesselholdt er en dansk forfatter.
HOUELLEBECQ Michel Houellebecq er en kontroversiel og prisvindende fransk forfatter.
JAKUPSSTOVU Jákup í Jákupsstovu var en færøsk organisationsmand, forfatter og socialistisk politiker og .
JEVTUSJENKO Jevgenij Aleksandrovitj Jevtusjenko , var en sovjetisk/russisk forfatter og digter.
JOHANNESSEN Kåre Johannessen er en dansk historiker, forfatter, foredragsholder og til tider tv-vært.
KALLIMACHOS Kallimachos var en græsk digter, kritiker og bibliotekar fra Kyrene.
KAPUSCINSKI Ryszard Kapuściński var en polsk journalist, forfatter og poet.
KAZANTZAKIS Nikos Kazantzakis var en græsk forfatter.
LICHTENBERG Georg Christoph Lichtenberg var en tysk fysiker og satirisk skribent, kendt for sine aforismer.
MACHIAVELLI Niccolò Machiavelli var en italiensk forfatter, filosof og samfundsteoretiker.
MAETERLINCK Grev Maurice Polydore Marie Bernard Maeterlinck var en fransksproget belgisk digter, dramatiker og essayist, der modtog Nobelprisen i litteratur i 1911.
MAJAKOVSKIJ Vladimir Vladimirovitj Majakovskij , Det Russiske Kejserrige, død 14. april 1930 i Moskva, Sovjetunionen) var en russisk/sovjetisk digter, forfatter og dramatiker, der var blandt de fremmeste repræsentanter for.
MANDELSJTAM Osip Emiljevitj Mandelsjtam var en russisk digter og essayist.
MECHLENBURG Alfhilda Theodora Adelheid Mechlenburg var en dansk forfatter, der skrev under pseudonymet Ivar Ring. Også Lorenz Friedrich Mechlenburg.
MELANCHTHON Philipp Melanchthon, egentlig Philipp Schwarzerd , var en tysk reformatorisk teolog og forfatter, som arbejdede tæt sammen med Martin Luther.
MONTESQUIEU Charles-Louis de Secondat, baron de la Brède et de Montesquieu var en fransk forfatter og politolog.
MORGENSTERN Christian Otto Josef Wolfgang Morgenstern var en tysk digter, sønnesøn af maleren Christian Morgenstern.
PONTOPPIDAN Henrik Pontoppidan var en dansk forfatter, der hovedsagelig skrev romaner. Også Morten Pontoppidan.
RIEBNITZSKY Anne-Cathrine Riebnitzsky , er en dansk forfatter, officer og foredragsholder.
RODDENBERRY Gene Roddenberry var en amerikansk manuskriptforfatter, tv- og filmproducent, samt skaber af tv-serien Star Trek og dermed Star Trek-universet.
ROSENKRANTZ Palle Adam Vilhelm Rosenkrantz var en dansk baron, jurist, forfatter og oversætter. Også Timme Rosenkrantz.
SHAKESPEARE William Shakespeare var en engelsk digter, skuespilforfatter og skuespiller, der bliver bredt anerkendt som den største forfatter på engelsk og verdens største dramatiker.
SIENKIEWICZ Henryk Adam Aleksander Pius Sienkiewicz var en polsk forfatter.
SONNERGAARD Jan Sonnergaard var en dansk forfatter, dramatiker, kronikør og debattør.
STRANDGAARD Charlotte Strandgaard var en dansk forfatter.
STUCKENBERG Viggo Henrik Fog Stuckenberg var en dansk digter, der særlig er kendt for sine lyriske og følelsesfulde digte.
SØNDERGAARD Morten Søndergaard er en dansk digter, der ud over sine digtsamlinger har udgivet kortprosa, lyrisk prosa, romaner, været oversætter og redaktør samt arbejdet med sproget og poesien i installationskunst og lyd.
TRANSTROMER Tomas Gösta Tranströmer var en svensk forfatter og oversætter, hvis digtning har haft stor betydning både nationalt og internationalt.
ZACHARIASEN Simon Michael Zachariasen , kaldet Símun Mikal Zachariasen, var en færøsk lærer, lyriker og samfundsdebatør. Også Louis Zachariasen.

forfatter på 12 bogstaver i krydsord

13 svar på 12 bogstaver:

Svar Hvem det er
ALEKSIJEVITJ Svetlana Aleksandrovna Aleksijevitj i sovjetrepublikken Ukraine) er en hviderussisk, russisksproget forfatter.
ANDERSDATTER Elle Andersdatter var en dansk salmedigter som ifølge traditionen skal ha været borgerhustru i Maribo på Lolland.
BEAUMARCHAIS Pierre Augustin Caron de Beaumarchais var en fransk dramatisk forfatter.
DOSTOJEVSKIJ Fjodor Mikhajlovitj Dostojevskij var en russisk forfatter, bedst kendt for sine hovedværker Forbrydelse og straf, Idioten og Brødrene Karamazov.
ENZENSBERGER Hans Magnus Enzensberger var en tysk forfatter, digter, oversætter og redaktør.
FALLERSLEBEN August Heinrich Hoffmann von Fallersleben eller Hoffmann von Fallersleben var en tysk sprogforsker og digter.
GREGORIUSSEN Jákup Pauli Gregoriussen var en færøsk arkitekt, forfatter og grafiker Jákup Pauli var søn af Liffa Gregoriussen og Magnus Gregoriussen. Også Jóan Petur Gregoriussen.
HOFMANNSTHAL Hugo Laurenz August Hofmann, Edler von Hofmannsthal eller Hugo von Hofmannsthal var en østrigsk digter og medgrundlægger af festspillene i Salzburg.
KORNELIUSSEN Niviaq Korneliussen er en grønlandsk forfatter.
LUNATJARSKIJ Anatolij Vasiljevitj Lunatjarskij var en sovjetisk politiker og forfatter.
MORGENTHALER Anders Morgenthaler er en dansk tegner, forfatter, filminstruktør og tidligere tv-vært.
OTTARSDOTTIR Katrin Ottarsdóttir er en færøskfødt filminstruktør og forfatter.
SOLSJENITSYN Aleksandr Isajevitj Solsjenitsyn , Sovjetunionen, død 3. august 2008 i Moskva, Den Russiske Føderation, på dansk oftest kaldet Alexander Solsjenitsyn) var en russisk forfatter, der regnes for en af 1900-tallets.

forfatter på 13 bogstaver i krydsord

7 svar på 13 bogstaver:

Svar Hvem det er
CHATEAUBRIAND François-René de Chateaubriand var en fransk forfatter, politiker og diplomat.
HALIKARNASSOS Dionysios af Halikarnassos er en græsk forfatter og retoriklærer fra byen Halikarnassos på Lilleasiens vestkyst, der levede i det 1. århundrede f.Kr. Dionysios virkede som retor i Rom i årene 30-8 f.Kr. Han er.
HANUSARDOTTIR Bergtóra Hanusardóttir er specialtandlæge i ortodonti og forfatter.
KOTLJAREVSKYJ Ivan P. Kotljarevskyj i Poltava, død 10. oktober 1838 i Poltava, Det Russiske Kejserrige) var en ukrainsk forfatter, bedst kendt for sine "Enejida", "Natalka-Poltavka".
KRASZNAHORKAI László Krasznahorkai er en ungarsk forfatter.
NØRRETRANDERS Tor Nørretranders er en dansk faglitterær forfatter, ifølge ham selv ikke at forveksle med populærvidenskabelig forfatter.
ROCHEFOUCAULD François de La Rochefoucauld var en fransk filosof og forfatter, der indtil 1680 havde den adelige titel af Prince de Marcillac.

Synonymer og andre ord for forfatter i krydsord

Når en ledetråd lyder »forfatter«, leder du reelt efter et synonym, der passer i felterne. I et krydsord kan det være to ting: et andet ord for forfatter, eller navnet på en bestemt forfatter. Begge dele står på denne side — hele listen ovenfor er svar, der kan bruges som synonym for forfatter, sorteret efter hvor mange bogstaver de fylder.

Er ledetråden bredere formuleret, kan svaret også være et overordnet ord:

  • KUNSTNER (8 bogstaver) – person der beskæftiger sig med at skabe kunst

Kender du længden, så gå direkte til 3 bogstaver, 4 bogstaver, 5 bogstaver eller en af de øvrige grupper.

Sådan finder du det rigtige svar

Tæl først felterne. Bogstavantallet er den stærkeste ledetråd, du har, og det halverer som regel listen med det samme. Har du allerede et enkelt bogstav fra et krydsende ord, så skriv det ind i søgefeltet ovenfor med bundstreg for de tomme felter — fx _ _ s _ skrevet som __s_.

Er ledetråden mere præcis — »dansk forfatter«, »fransk forfatter«, »forfatter og digter« — så læs kolonnen til højre: der står nationalitet og virke, og det skiller som regel de sidste kandidater ad. Navne skrives uden accenter og fremmede tegn i gitteret, så Dvořák bliver DVORAK.

Vær også opmærksom på, at nogle forfattere er kendt på fornavnet eller et enkelt navn — HOMER, VERGIL, SAPFO — mens andre optræder under et pseudonym. Er efternavnet på to ord, står det uden mellemrum i gitteret.

Ofte stillede spørgsmål

Hvilken forfatter har 3 bogstaver i krydsord?

Der er 29 mulige svar med 3 bogstaver. De mest almindelige er ABE, ARP, BAI, BRO, BRU. Se hele listen under afsnittet "Forfatter på 3 bogstaver".

Hvilken forfatter har 4 bogstaver i krydsord?

Der er 136 mulige svar med 4 bogstaver. De mest almindelige er AGEE, AIDT, ALAS, ALDA, AMIS. Se hele listen under afsnittet "Forfatter på 4 bogstaver".

Hvilken forfatter har 5 bogstaver i krydsord?

Der er 246 mulige svar med 5 bogstaver. De mest almindelige er ABELL, ACHEN, ADAMS, AGNON, ALBEE. Se hele listen under afsnittet "Forfatter på 5 bogstaver".

Hvor mange svar findes der på forfatter i krydsord?

Denne side rummer 1508 kontrollerede svar fordelt på 11 forskellige bogstavlængder, fra 3 til 13 bogstaver.

Hvad er et synonym for forfatter i krydsord?

KUNSTNER er et ord, ordbogen selv knytter til forfatter. Men i et krydsord er ethvert af de 1508 forfatternavne på denne side et brugbart synonym: det afgørende er, hvor mange bogstaver der er plads til.

Kan jeg søge på de bogstaver, jeg allerede har?

Ja. Skriv de kendte bogstaver i søgefeltet øverst på siden og sæt bundstreg for hvert felt, du mangler. Værktøjet viser kun de svar, der passer i mønstret.

Andre ledetråde

Sidder du fast et andet sted i krydsordet, har vi samme slags kontrollerede lister her:

Navnene er hentet fra Wikidata og den danske Wikipedia. Et efternavn kommer kun på listen, hvis Wikipedias egen indledning kalder personen forfatter, digter, dramatiker eller lignende — et erhvervsfelt i en database er ikke nok, for så ville skuespillere og programmører, der har udgivet en bog, stå her som forfattere. Deler flere forfattere et efternavn, er den med flest læsere på den danske Wikipedia sat først, og de øvrige nævnt ved siden af; 119 af de 1508 svar er delt på den måde. Bogstavantallet er talt tegn for tegn. Senest opdateret 2026-08-04.


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