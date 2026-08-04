Forfatter i krydsord

ABRAHAMS Peter Henry Abrahams var en sydafrikansk forfatter.

AGERSKOV Kaj Michael Andreas Agerskov var en dansk lektor, digter og forfatter.

ANAKREON Anakreon var en græsk digter i 6. århundrede f.Kr.. Han er kendt for sine digte om kærlighed, vin og fester. De såkaldte Anakreontea er ikke af Anakreon, men digte i Anakreons stil.

ANDERSEN Hans Christian Andersen, mest kendt som H.C. Andersen , var en dansk forfatter og digter, der er verdensberømt for sine eventyr. Han var opfinderen af tingseventyr, der er en undergenre af kunsteventyr, og var. Også Benny Andersen, Vita Andersen og 8 andre.

ANDERSON Poul William Anderson var en særdeles produktiv amerikansk science fiction-forfatter med danske rødder. Også Sherwood Anderson, Wes Anderson og 1 anden.

ARBUCKLE Roscoe Conkling "Fatty" Arbuckle var en amerikansk stumfilmskuespiller, komiker, instruktør og manuskriptforfatter.

ARENTZEN Kristian August Emil Arentzen var en dansk digter og litteraturhistoriker.

ASMUSSEN Peter Asmussen var en dansk forfatter, dramatiker og manuskriptforfatter.

ASTURIAS Miguel Ángel Asturias var en guatemalansk forfatter og diplomat.

BACHMANN Ingeborg Bachmann var en af Østrigs mest betydende kvindelige forfattere i det 20. århundrede. Hun studerede filosofi, psykologi og germanistik ved universiteterne i Innsbruck, Graz og Wien og afsluttede studie.

BAGGESEN Jens Immanuel Baggesen var en dansk digter.

BANVILLE John Banville er en irsk forfatter.

BARBUSSE Henri Barbusse var en fransk forfatter, der i 1916 fik Goncourtprisen for romanen Le Feu .

BATAILLE Georges Albert Maurice Victor Bataille var en fransk filosof og forfatter, der arbejdede med litteratur, antropologi, filosofi, økonomi, sociologi og kunsthistorie.

BEAUVOIR Simone Lucie Ernestine Marie Bertrand de Beauvoir var fransk forfatter, feminist og filosof.

BENJAMIN Walter Bendix Schönflies Benjamin , Spanien) var en tysk-jødisk filosof, litteraturkritiker, avantgardeteoretiker, essayist, oversætter m.m.

BERGERAC Savinien Cyrano de Bergerac var en fransk garderofficer, digter og dramatiker, i sin samtid kendt for sine talløse dueller og kærlighedsaffærer, af eftertiden for komedien Le Pédant joué og tragedien La Mort d’.

BERNANOS Georges Bernanos var en fransk forfatter.

BERNHARD Thomas Bernhard var en østrigsk romanforfatter og dramatiker.

BERNTSEN Aage Berntsen var en dansk digter, læge, kunstmaler og fægter.

BJØRNSEN Louise Cathrine Elisabeth Bjørnsen var dansk forfatter.

BJØRNSON Bjørnstjerne Martinus Bjørnson var en norsk forfatter.

BJØRNVIG Thorkild Strange Bjørnvig var en dansk forfatter og digter.

BLUITGEN Kåre Bluitgen er en dansk forfatter, folkeskolelærer og journalist.

BODELSEN Anders Bodelsen var en dansk forfatter.

BOURDAIN Anthony Michael Bourdain var en amerikansk kok, tv-programleder, og forfatter, bedst kendt for bogen Kitchen Confidential: Adventures in the Culinary Underbelly og tv-programmet No Reservations.

BRADBURY Ray Bradbury var en amerikansk science-fiction-forfatter.

BREIDAHL Axel Daniel Breidahl var en dansk skuespiller, manuskriptforfatter og instruktør, og derudover journalist, revy- og lystspilforfatter, visedigter, komponist, konferencier, kabaretkunstner og oversætter.

BRENTANO Clemens Brentano var en tysk forfatter og digter, født i Ehrenbreitstein .

BREWSTER David Brewster var en skotsk videnskabsmand , opfinder og forfatter.

BROSBØLL Carl Brosbøll var en dansk forfatter.

BUKOWSKI Henry Charles Bukowski var en af efterkrigstidens mest indflydelsesrige forfattere i USA.

BULGAKOV Mikhail Afanasjevitj Bulgakov var en russisk forfatter.

BØDTCHER Ludvig Adolph Bødtcher var en dansk digter.

CAMPBELL Joseph Campbell var en amerikansk professor i mytologi, forfatter og foredragsholder, bedst kendt for sit arbejde indenfor komparativ mytologi og komparativ religion.

CARDUCCI Giosuè Alessandro Giuseppe Carducci var en italiensk digter, Giosuè Carducci skrev en lang række digtsamlinger, for hvilke han som den første italiener fik Nobelprisen i litteratur i 1906. Carducci var endvider.

CARRIERE Jean-Claude Carrière var en prisvindende fransk manuskriptforfatter og skuespiller.

CASANOVA Giacomo Girolamo Casanova var en italiensk eventyrer og forfatter.

CHAMISSO Adelbert von Chamisso var en tysk digter og botaniker.

CHANDLER Raymond Thornton Chandler var en amerikansk forfatter.

CHRISTIE Agatha Christie var en engelsk kriminalforfatter.

CLARKSON Jeremy Charles Robert Clarkson er en engelsk tv-vært og skribent, der har specialiseret sig i biler.

CLAUDIUS Matthias Claudius var en tysk digter og journalist, særligt kendt for sine følsomme verskunst i folketone.

CLAUSSEN Sophus Niels Christen Claussen var en dansk forfatter, søn af politikeren Rasmus Claussen og Hanne Sophie f.

COMENIUS Johann Amos Comenius var en tjekkisk lærer, forfatter og præst, der især er kendt for sine tidlige pædagogiske og humanistiske tanker.

CONGREVE William Congreve var en engelsk poet og dramatiker.

CONSTANT Henri-Benjamin Constant de Rebecque var en schweiziskfødt adelsmand, tænker, forfatter og politiker.

CORTAZAR Julio Cortázar var en argentinsk forfatter og essayist.

CRICHTON John Michael Crichton var en amerikansk forfatter, filminstruktør og filmproducent, der voksede op i Roslyn, Long Island, USA.

CUMMINGS Edward Estlin Cummings var en amerikansk digter, maler, essayist, forfatter og dramatiker.

DAHLERUP Ulla Dahlerup er forfatter og journalist.

DAUGAARD Christine Margaretha Daugaard var en dansk forfatterinde, datter af biskop Jacob Brøgger Daugaard.

DAVIDSEN Leif Davidsen er en dansk forfatter og journalist.

DEGRELLE Léon Joseph Marie Ignace Degrelle var en belgisk højreekstrem journalist og forfatter.

DJURHUUS Janus Djurhuus, egentlig Jens Hendrik Oliver Djurhuus, almindeligvis forkortet til J.H.O. Djurhuus var den første moderne digter på Færøerne. Også Sverri Djurhuus, Jens Christian Djurhuus og 1 anden.

DOCTOROW Cory Efram Doctorow er en canadisk science fiction-forfatter, blogger og journalist. Også E.L. Doctorow.

DOESBURG Theo van Doesburg var en nederlandsk maler, forlægger, forfatter, arkitekt, typograf og kunstteoretiker.

DOUGLASS Frederick Douglass, egentlig Frederick Augustus Washington Bailey var en afroamerikansk borgerrettighedsaktivist, forfatter, kronikør, akademiker og statsmand fra delstaten Maryland.

DRESCHER Francine Joy "Fran" Drescher er en amerikansk film- og tv-skuespiller, komiker, manuskriptforfatter, instruktør, producent, forfatter, sanger, talkshow-vært, politisk lobbyist og sundhedsaktivist.

DUCHOVNY David William Duchovny er en amerikansk skuespiller, forfatter, instruktør og sanger.

ECKSTEIN Ferdinand Eckstein , Baron d’Eckstein, var en filosof og dramatiker.

EFFERSØE Rasmus Christoffer Effersøe var en færøsk agronom, digter og politiker.

EMINESCU Mihai Eminescu eller Mihail Eminovici var en sen-romantisk digter, måske den bedst kendte af de rumænske digtere.

ESQUIVEL Laura Esquivel er en mexicansk forfatter.

FAULKNER William Faulkner var en amerikansk forfatter.

FERRANTE Elena Ferrante er pseudonymet for en italiensk forfatter, hvis værker er oversat til mange sprog.

FIELDING Henry Fielding var en engelsk romanforfatter og dramatiker.

FIRDAUSI Hakīm Abul-Qāsim Ferdowsī Tūsī , bedre kendt som Ferdowsi levede fra 940 til 1020 og var en højt agtet persisk digter.

FLAUBERT Gustave Flaubert var en fransk forfatter.

FONTAINE Jean de La Fontaine var en fransk forfatter af fabler og en af de mest læste franske poeter i 1600-tallet.

FRANKLIN Benjamin Franklin var en amerikansk journalist, forfatter, videnskabsmand, politiker, diplomat mm., men er mest kendt som en af lederne af den amerikanske revolution og for grundlæggelsen af Ivy League-universi.

FREUCHEN Lorenz Peter Elfred Freuchen var en dansk journalist, forfatter og opdagelsesrejsende, som sammen med Knud Rasmussen etablerede udforskningsstationen i Thule i 1910.

FUKUYAMA Francis Fukuyama er en amerikansk forfatter og professor ved Johns Hopkins University.

GINSBERG Irwin Allen Ginsberg var en amerikansk digter.

GINZBURG Natalía Ginzburg, født Levi, var en italiensk politiker og forfatter, der i sine værker udforskede familieforhold, politik og filosofi.

GLERFOSS Hans Jákup Glerfoss var en færøsk kunstner og forfatter.

GOBINEAU Joseph Arthur Comte de Gobineau var en fransk romanforfatter, som blev kendt for at have udviklet teorien om den ariske "herrerace" i sin bog Essai sur l’inégalité des races humaines , udkom i to bind, 1853 og.

GORDIMER Nadine Gordimer var en sydafrikansk forfatter.

GOSCINNY René Goscinny var en fransk-polsk forfatter, redaktør og humorist, som er bedst kendt for tegneserien Asterix, som han skabte sammen med illustratoren Albert Uderzo, og for sit arbejde med tegneserien Lucky Luk.

GROSSMAN David Grossman er en israelsk roman- og essayforfatter.

GRØNDAHL Jens Christian Grøndahl er en dansk forfatter.

HAMILTON Alexander Hamilton var en amerikansk politiker, skribent, jurist og soldat.

HAUGAARD Erik Christian Haugaard var en danskfødt amerikansk forfatter, bedst kendt for børnebøger.

HEILMANN Gerhard Vilhelm Ernst Heilmann var en dansk kunstner, palæontolog og forfatter af Fuglenes afstamning, en indflydelsesrig beretning om fuglenes udvikling.

HEINESEN William Heinesen var en færøsk forfatter, komponist og billedkunstner. Også Jens Pauli Heinesen.

HEINLEIN Robert Anson Heinlein var en amerikansk science fiction-forfatter.

HELMSDAL Rakel Helmsdal er færøsk forfatter og multikunstner. Også Guðrið Helmsdal.

HITCHENS Christopher Eric Hitchens var engelsk-amerikansk journalist, forfatter, litteraturkritiker og ivrig samfundsdebattør.

HOFFMANN Ernst Theodor Amadeus Hoffmann var en tysk forfatter, jurist, embedsmand, komponist, maler, musikkritiker, teaterleder m.m..

HOLSTEIN Ludvig Detlef greve Holstein var en dansk forfatter, digter og filosof.

HULTBERG Peer Hultberg f. Eskildsen var dansk forfatter og doktor i polsk.

HUYSMANS Joris-Karl Huysmans var en fransk naturalistisk forfatter.

INGEMANN Bernhard Severin Ingemann var en dansk salmedigter og forfatter af historiske romaner.

ISHIGURO Kazuo Ishiguro er en britisk forfatter og modtager af Nobelprisen i litteratur 2017. Han er en af tidens mest fejrede engelsksprogede forfattere, der inden han fik nobelprisen havde været nomineret fire gange t.

JACOBSEN Jens Peter Jacobsen , normalt skrevet J.P. Jacobsen , var en dansk forfatter under naturalismen. Han døde af tuberkulose. Også Jørgen-Frantz Jacobsen, Steinbjørn B. Jacobsen og 1 anden.

JARMUSCH Jim Jarmusch er en amerikansk filminstruktør og manuskriptforfatter, der har lavet en række anmelderroste film uden om Hollywoods produktionsapparat.

JESENSKA Milena Jesenská var en tjekkisk journalist, forfatter og oversætter.

JHABVALA Ruth Prawer Jhabvala var en britisk forfatter.

JOHANSEN Oddvør Johansen er en en færøsk forfatterog organist ved Tórshavn Domkirke. Også Helga Johansen, Sámal Johansen.

JOHNSSON Julian Schantz Johnsson er en færøsk forfatter og tidligere landsholdsspiller i fodbold for Færøernes fodboldlandshold, hvor hans primære position er som midtbanespiller.

KALIDASA Kālidāsa er Indiens berømteste digter, der måske levede i 4.—5. århundrede e. Kr. Værker, som tilskrives ham, er dramaerne: 1) Mālavikāgnimitra , en haremshistorie: prinsessen Mālavikā er bestemt for kong Agnim.

KAMPMANN Sissal Kampmann , voksede op i Vestmanna, Færøerne, er en færøsk digter. Også Christian Kampmann.

KARADZIC Radovan Karadžić er en bosnisk-serbisk politiker, digter og læge som ledede Republika Srpska i 1990’erne under Krigen i Bosnien-Hercegovina efter Jugoslavien blev delt i 1991. Ved Det internationale tribunal ti.

KENEALLY Thomas Keneally er en australsk forfatter.

KIELLAND Alexander Lange Kielland var en af Norges mest kendte forfattere i det 19. århundrede.

KINGSLEY Charles Kingsley var en engelsk forfatter, bror til Henry Kingsley og onkel til Mary Kingsley.

KINSELLA Madeleine Sophie Wickham var en engelsk forfatter, som skrev i chicklit-genren.

KIYOSAKI Robert Toru Kiyosaki er en amerikansk investor, forretningsmand, selv-hjælps forfatter og foredragsholder.

KLARLUND Anders Rønnow Klarlund er en dansk filminstruktør og forfatter.

KLEEMANN Jessie Kleemann er en grønlandsk-dansk billedkunstner og forfatter.

KLOUGART Josefine Klougart er en dansk forfatter.

KLØVEDAL Troels Kløvedal var en dansk forfatter, langturssejler og foredragsholder med base i Ebeltoft, som var kendt for sine jordomrejser med stålskibet Nordkaperen, som han sammen med to venner købte i 1967.

KORNERUP Ebbe Erland Kornerup var en dansk forfatter og maler, søn af Jacob Kornerup.

KOSINSKI Jerzy Kosinski var en polsk-amerikansk forfatter, bedst kendt for romanerne Velkommen Mr.

KOTZEBUE August Friedrich Ferdinand von Kotzebue ) var en tysk forfatter og dramatiker.

KUROSAWA Akira Kurosawa var en japansk filminstruktør og manuskriptforfatter.

KAARSBØL Jette Anne Kaarsbøl er en dansk forfatter.

LAFARGUE Paul Lafargue var en fransk revolutionær marxistisk socialist, journalist, litteraturkritiker, politisk forfatter og aktivist.

LAGERLOF Selma Ottilia Lovisa Lagerlöf var en svensk forfatter.

LASSALLE Ferdinand Lassalle var en tysk politiker og forfatter.

LAUGESEN Peter Laugesen er en dansk digter og dramatiker, der bor i Brabrand.

LAWRENCE Thomas Edward Lawrence var en britisk arkæolog, officer og forfatter, også kendt som T.E. Lawrence og mest berømt som Lawrence of Arabia. Han blev internationalt kendt for sin rolle som officer ved det arabiske. Også Martin Lawrence.

LEOPARDI Giacomo Leopardi var en italiensk digter.

LEVETZOW Cornelia Frederikke Juliane Victorine von Levetzow var en dansk forfatter, der frem til 1891 udgav alle sine bøger under pseudonymet J. Cornelia Levetzow blev født 1836 i Ringkøbing som datter af kammerherre, t.

LINDGREN Astrid Lindgren var en svensk forfatter kendt over hele verden især for sine børnebøger om blandt andre Pippi Langstrømpe og Emil fra Lønneberg.

LOVELACE Augusta Ada King , Grevinde Lovelace var datter og første barn af digteren Lord Byron og Anne Isabella "Annabella" Milbanke og er hovedsageligt kendt for sit arbejde med at beskrive opfinderen Charles Babbages.

LUHRMANN Baz Luhrmann er en australsk filminstruktør og manuskriptforfatter.

LUXDORPH Bolle Willum Luxdorph var en dansk historiker, digter og embedsmand.

MACLAINE Shirley MacLaine er en amerikansk skuespiller, danser, forfatter og aktivist, der har haft en karriere, der strækker sig over flere årtier.

MALLARME Stéphane Mallarmé var en fransk digter.

MANTZIUS Karl Mantzius var en dansk skuespiller, teaterdirektør og forfatter.

MCCARTHY Cormac McCarthy var en Pulitzer-prisvindende amerikansk forfatter, som primært har skrevet romaner inden for genrerne western, sydstats-gotisk og post-apokalyptisk.

MELCHIOR Ib Jørgen Melchior var en dansk-amerikansk roman- og manuskriptforfatter samt producent og instruktør af talrige amerikanske tv-programmer og science fiction-film.

MELVILLE Herman Melville var en amerikansk forfatter, der som ung fik succes med to sydhavsromaner, men siden blev anset for at være en "litterær outsider, regnedes for gudløs, amoralsk og sindssyg.

MENANDER Menander var en græsk dramatiker.

MEREDITH Oliver Burgess Meredith var en amerikansk skuespiller, instruktør, producent og forfatter i teater, film og tv.

MERNISSI Fatema Mernissi var en verdenskendt marokkansk feministisk forfatter og sociolog samt filosof.

MICHENER James Albert Michener var en amerikansk forfatter, hvis romaner for størstedelen er sagaer , som dækker flere generationer i specielle geografiske områder med indlagte historiske kendsgerninger.

MITCHELL Margaret Munnerlyn Mitchell var en amerikansk forfatter.

MOESTRUP Mette Moestrup er en dansk digter og forfatter.

MORRISON Toni Morrison var en afro-amerikansk forfatter.

MOTOKIYO Zeami Motokiyo , også kaldet Kanze Motokiyo , var en japansk æstetiker, skuespiller og forfatter.

MURAKAMI Haruki Murakami er en populær japansk forfatter og oversætter.

NEBELONG Lisbeth Nebelong er en dansk journalist, forfatter, merkonom og Master of Public Management.

NOVATIAN Novatian var lærer og modpave mellem 251 og 258. Han var en bemærkelsesværdig teolog og forfatter. På denne tid var der meget debat om hvorvidt kristne, der var faldet fra troen under forfølgelserne i årene 249.

NØRGAARD Lise Nørgaard var en dansk journalist, redaktør, forfatter og manuskriptforfatter.

ONDAATJE Philip Michael Ondaatje er en canadisk forfatter og digter.

OVERSKOU Thomas Overskou var en dansk skuespiller, dramatiker og teaterhistoriker.

PASOLINI Pier Paolo Pasolini er en italiensk forfatter, filosof og filminstruktør, der bl.a.

PEDERSEN Christiern Pedersen var en dansk teolog, forfatter, bogtrykker og oversætter.

PERRAULT Charles Perrault var en fransk embedsmand og forfatter, bror til Claude Perrault.

PETERSEN Nis Petersen var en af sin tids mest populære danske digtere og forfattere. Også Robert Storm Petersen, Anders Petersen (historiker) og 1 anden.

PETERSON Jordan Bernt Peterson er en canadisk professor i psykologi, klinisk psykolog, YouTube-personlighed, forfatter og kulturkritiker.

PETRARCA Francesco Petrarca var en italiensk lærd, digter og tidlig humanist.

PHILLIPS Todd Phillips er en amerikansk filminstruktør og manuskriptforfatter, der bl.a.

PLUTARCH Plutarch var en græsk-romersk præst og forfatter, der levede ca. 45 – 120 e.Kr. Hans navn kommer af πλουτος og αρχος . Plutarch skrev biografier og filosofiske essays.

PREISLER Hassan Preisler er en dansk forfatter, dramatiker, radiovært og skuespiller.

PROPERTS Sextus Aurelius Propertius på dansk normalt Properts var en romersk digter, der er kendt for sine elegier.

RABELAIS François Rabelais var en fransk forfatter.

RAMSLAND Morten Ramsland er en dansk forfatter, kunstmaler og foredragsholder.

RATHENAU Walther Rathenau var en tysk industrialist, politiker og forfatter, som var Tysklands udenrigsminister under Weimarrepublikken.

RATHSACK Thomas Rathsack er en dansk forfatter og foredragsholder.

REDGRAVE Sir Michael Scudamore Redgrave, CBE var en engelsk teater- og filmskuespiller, instruktør, manager og forfatter.

REMARQUE Erich Maria Remarque var en tysk forfatter, som opnåede international berømmelse.

RICHARDT Ernst Christian Richardt var en dansk digter.

RIFBJERG Klaus Rifbjerg var en dansk forfatter.

RJASANOV Eldar Rjasanov var en sovjetisk filminstruktør, manuskriptforfatter og skuespiller.

ROBINSON Kim Stanley Robinson er en amerikansk science fiction-forfatter, bedst kendt for sin prisbelønnede Mars-trilogi.

ROSSETTI Dante Gabriel Rossetti var en engelsk digter, tegner, maler og oversætter. Også Christina Rossetti.

RUNEBERG Johan Ludvig Runeberg regnes som Finlands nationaldigter, en status, som især skyldes Fänrik Ståls sägner, som har været af stor betydning for den finske nationalidentitet, og hvor han skildrer en række af de d.

SADHGURU Sadhguru er en indisk guru og spirituel forfatter, der har stor betydning for populariseringen af yoga i den vestlige verden.

SALINGER Jerome David Salinger , var en amerikansk forfatter, der især er kendt for kultromanen The Catcher in the Rye fra 1951. Ellers består hans arbejde mest af noveller.

SALMINEN Sally Alina Ingeborg Salminen , fra 1940 Salminen-Dührkop, var en internationalt anerkendt forfatter fra Simskäla på Åland i Finland.

SAMJATIN Jevgenij Samjatin var en russisk forfatter mest kendt for sin roman Vi fra 1921 om dystopisk fremtid.

SANDBURG Carl August Sandburg var en amerikansk digter, historiker, romanskriver og folklorist.

SARAMAGO José Saramago var en portugisisk forfatter.

SCHEVING Magnús Örn Eyjólfsson Scheving er en islandsk forfatter, skuespiller, tv-producer, entreprenør og tidligere atlet, der er kendt for tv-serien LazyTown, hvor han spiler rollen som helten Sportacus.

SCHILLER Johann Christoph Friedrich von Schiller er mest kendt som Friedrich Schiller var en tysk digter, historiker og dramatiker.

SCHIØDTE Erik Schiødte var en dansk arkitekt, forfatter og kunstanmelder.

SCHLEGEL Karl Wilhelm Friedrich von Schlegel var en tysk forfatter, filosof og litterat. Også August Wilhelm Schlegel.

SCHUMANN Robert Schumann var en tysk pianist, forfatter og komponist.

SCHWARTZ Sofie Albertine ”Alba” Schwartz var en dansk forfatter. Også Athalia Schwartz.

SEEDORFF Hans Hartvig Otto Seedorff Pedersen eller Hans Hartvig Seedorff, som var det navn, han udgav sine værker under; født 12. august 1892 i Aarhus, død 19. januar 1986 på Frederiksberg) var en dansk viseforfatter og.

SHERIDAN Richard Brinsley Sheridan var en irsk skuespilforfatter og politiker.

SIMONSEN Renée Toft Simonsen er en dansk forfatter, psykolog, instruktør og tidligere fotomodel.

SINCLAIR Upton Beall Sinclair var en produktiv amerikansk forfatter som skrev over 90 bøger i mange genrer og opnåede betydelig popularitet i første halvdel af 1900-tallet.

SJUKSJIN Vasilij Sjuksjin var en sovjetisk filminstruktør, manuskriptforfatter og skuespiller.

SOFOKLES Sofokles var en dramatiker, præst og politiker i det antikke Grækenland.

SONDHEIM Stephen Joshua Sondheim var en amerikansk komponist og tekstforfatter, kendt for flere end 50 års bidrag til musicalscenen.

STENDHAL Stendhal, pseudonym for Marie-Henri Beyle , var en af det 19. århundredes største franske forfattere på niveau med Honoré de Balzac og Victor Hugo.

STOPPARD Sir Tom Stoppard, oprindeligt Tomáš Sträussler , død 29. november 2025 i Dorset, Storbritannien) var en tjekkiskfødt britisk dramatiker og manuskriptforfatter. Stoppard instruerede i 1990 filmen Rosenkrans og G.

SUENSSEN Fanny Suenssen var en dansk forfatter.

SVENDSEN Hanne Marie Svendsen er en dansk forfatter.

SØNDERBY Knud Sønderby var en dansk forfatter og journalist.

SØRENSEN Jens Smærup Sørensen er en dansk forfatter og cand.phil. Også Knud Sørensen (forfatter), Villy Sørensen.

SAALBACH Astrid Saalbach er en dansk dramatiker og forfatter, oversat til omkring 20 sprog, og opført eller udgivet i mange lande i og udenfor Europa, blandt andet Italien, Frankrig, Japan, Kina, Canada og USA.

TENNYSON Alfred Tennyson var en engelsk digter, der ofte betragtes som hovedrepræsentant for den victorianske eras poesi.

THEOKRIT Theokrit var en antik græsk digter i det 3. århundrede f.Kr. Han var ophavsmand til den bukoliske genre . Hans digte blev kendt som idyller, af græsk eidyllion .

THOMPSON Emma Thompson er en engelsk skuespiller og forfatter. Også Hunter S. Thompson.

THORESEN Magdalene Thoresen, født Anne Magdalene Kragh var en dansk/norsk forfatter.

TJARENTS Jegisje Tjarents var en armensk digter, forfatter og aktivist.

TJUTTJEV Fjodor Tjuttjev var en russisk digter og diplomat.

TOURNIER Michel Tournier var en fransk forfatter.

TUMANYAN Hovhannes Tumanyan var en armensk forfatter og aktivist.

TURGENEV Ivan Sergejevitj Turgenev var en russisk forfatter.

TURTURRO John Michael Turturro er en amerikansk skuespiller, instruktør og manuskriptforfatter.

VERLAINE Paul-Marie Verlaine var en fransk digter.

VESALIUS Andreas Vesalius var anatom, læge og forfatter til en af de mest indflydelsesrige bøger om den menneskelige anatomi, De humani corporis fabrica .

VOETMANN Harald Voetmann Christiansen er en dansk forfatter og oversætter.

VOLTAIRE François-Marie Arouet, bedst kendt under sit pseudonym Voltaire, var en fransk filosof, forfatter, dramatiker og samfundskritiker.

VONNEGUT Kurt Vonnegut var en amerikansk forfatter, dramatiker, debattør og kunstner.

WALLIAMS David Edward Walliams , kendt professionelt som David Walliams, er en britisk skuespiller, komiker, forfatter, talentshow-dommer og tv-vært.

WHEATLEY Phillis Wheatley var den første afroamerikanske forfatter, der opnåede international anerkendelse.

WILLIAMS Thomas Lanier Williams III, kendt som Tennessee Williams var en amerikansk dramatiker.

WOLINSKI Georges Wolinski var en fransk tegneserietegner og -forfatter.

XINGJIAN Gao Xingjian er en kinesiskfødt, fransk forfatter, kritiker og billedkunstner.

YASUNARI Kawabata Yasunari var en japansk forfatter af noveller og romaner.