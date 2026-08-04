Står du med ledetråden »forfatter« i et krydsord, finder du her 1508 mulige svar — inddelt efter antal bogstaver, så du kan gå direkte til den længde, der passer i dit felt.
I et krydsord er svaret efternavnet — H.C. Andersen bliver til ANDERSEN, Karen Blixen til BLIXEN. Derfor står listen med efternavne, og ved hvert navn kan du se, hvem der menes.
Et efternavn kan dække flere forfattere, og 119 af svarene på siden gør det. Det ændrer ikke svaret — bogstaverne er de samme — men det kan ændre, om du tør skrive det. Derfor står den mest kendte først, og de øvrige nævnes ved siden af. Alle på listen er personer, som den danske Wikipedia selv kalder forfatter eller digter; er de kun forfattere ifølge et databasefelt, står de her ikke.
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Alle svar på »forfatter« i krydsord
Listen rummer 1508 forfatternavne fra 3 til 13 bogstaver. Klik dig ned til din længde nedenfor, eller brug søgefeltet ovenfor, hvis du allerede kender et par af bogstaverne.
3 bogstaver (29) · 4 bogstaver (136) · 5 bogstaver (246) · 6 bogstaver (304) · 7 bogstaver (309) · 8 bogstaver (218) · 9 bogstaver (137) · 10 bogstaver (67) · 11 bogstaver (42) · 12 bogstaver (13) · 13 bogstaver (7)
forfatter på 3 bogstaver i krydsord
29 svar på 3 bogstaver:
|Svar
|Hvem det er
|ABE
|Kōbō Abe var en japansk forfatter dramatiker og filosof.
|ARP
|Hans Arp var en tysk-fransk maler, grafiker, billedhugger og lyriker.
|BAI
|Li Bai eller Li Po var en kinesisk digter.
|BRO
|Anna Clemensen Bro er en prisvindende dansk dramatiker.
|BRU
|Heðin Brú, egentlig Hans Jacob Jacobsen var en færøsk forfatter.
|DYK
|Viktor Dyk var en tjekkisk forfatter, dramatiker og politiker.
|ECO
|Umberto Eco var en italiensk forfatter, semiotiker og filosof.
|FEY
|Elizabeth Stamatina "Tina" Fey er en amerikansk skuespiller, manuskriptforfatter og komiker.
|FRY
|Sir Stephen John Fry er en britisk skuespiller, forfatter, komiker, tv-vært og filminstruktør.
|GAD
|Emmarenze Henriette Margrethe Gad, født Halkier var en københavnsk forfatter og dramatiker, som er mest kendt som forfatter af etikettebogen Takt og Tone – Om Omgang med Mennesker Hun var datter af grosserer Ha.
|HAV
|Niels Hav er en dansk digter og forfatter bosat i København.
|LEE
|Stan Lee var en amerikansk tegneserieforfatter. Også Harper Lee.
|LEM
|Stanisław Herman Lem var en polsk forfatter, digter, filosof og futurolog.
|MAU
|Jens Christian Edvard Theodor Mau var en dansk sognepræst, forfatter og politiker.
|MOE
|Louis Maria Niels Peder Halling Moe var norskfødt maler, illustrator og forfatter bosat i Danmark fra 1881 og dansk statsborger fra 1919. Han var en af Nordens vigtigste bogillustratorerer i tiden før og omkrin.
|NIN
|Anaïs Nin var en fransk forfatter.
|NYE
|William Sanford Nye er en amerikansk ingeniør, tv-vært, komiker, skuespiller, forfatter og videnskabsmand, blandt andet kendt som Bill Nye the Science Guy, der som vært på den populærvidenskabelige tv-serie af.
|OTT
|Estrid Ott var en dansk forfatter og journalist.
|PAZ
|Octavio Paz var en mexicansk forfatter og diplomat.
|POE
|Edgar Allan Poe var en amerikansk digter, skribent, redaktør, anmelder og den førende forfatter i den amerikanske romantik.
|RAY
|Satyajit Ray var en indisk filminstruktør, manuskriptforfatter, producent og komponist.
|ROY
|Arundhati Roy er en indisk forfatter og politisk aktivist.
|RZA
|RZA er en amerikansk rapper, producer, skuespiller, filminstruktør, manuskriptforfatter, og de facto leder af rapgruppen Wu-Tang Clan.
|SUE
|Joseph Marie Eugène Sue var en fransk forfatter.
|VAD
|Poul Vad var en dansk forfatter, kunsthistoriker og kunstkritiker.
|WAN
|James Wan, født 27. februar 1977 i Sarawak, Malaysia, er en australsk instruktør, producer og forfatter.
|WAY
|Gerard Arthur Way er en amerikansk musiker og tegneserieforfatter, som er forsanger og medstifter af alternativ rock-bandet My Chemical Romance.
|XUN
|Lu Xun , pseudonym for Zhou Shuren , anses af mange som den største og mest indflydelsesrige kinesiske forfatter og samfundskritiker i første del af 1900-tallet.
|YAN
|Mo Yan er en kinesisk forfatter.
forfatter på 4 bogstaver i krydsord
136 svar på 4 bogstaver:
|Svar
|Hvem det er
|AGEE
|James Rufus Agee var en amerikansk forfatter, kritiker og digter.
|AIDT
|Naja Marie Aidt er en dansk digter og forfatter.
|ALAS
|Leopoldo García-Alas y Ureña var en spansk forfatter.
|ALDA
|Alan Alda er en amerikansk skuespiller, forfatter, instruktør og somme tider politisk aktivist.
|AMIS
|Sir Kingsley William Amis CBE var en britisk forfatter. Også Martin Amis.
|ARGE
|Jógvan Arge er kendt som Færøernes "verdens bedste" fodboldreporter, men egentlig er han programchef ved Færøernes radio ÚF, forfatter og republikansk politiker .
|AUST
|Kurt Aust er et pseudonym for Kurt Østergaard , en forfatter og freelance skribent.
|BANG
|Herman Joachim Bang var en dansk forfatter, journalist og kritiker, der navnlig er kendt for sine portrætter af "stille eksistenser" og for sin impressionistiske skrivestil. Også Jette Bang.
|BARR
|Roseanne Cherrie Barr er en amerikansk skuespiller, komiker, forfatter, producer og politiker.
|BAUM
|Lyman Frank Baum var en amerikansk digter, forfatter og journalist, der er bedst kendt for sine børnebøger.
|BEDA
|Beda , også kaldet Beda den Ærværdige , var en angelsaksisk munk og forfatter.
|BEHN
|Ari Mikael Behn var en norsk forfatter og billedkunstner, som var gift med prinsesse Märtha Louise fra 2002 til de blev skilt i 2017. Parret blev dog separeret allerede i 2016.
|BENN
|Gottfried Benn var en tysk lyriker, essayist og læge, der regnes blandt det 20. århundredes mest betydende tysksprogede digtere. Han blev kendt som lyrisk avantgardist i sin tidlige ekspressionisme og fik fra 1.
|BLOK
|Aleksandr Aleksandrovitj Blok var en af de største lyriske digtere fra Rusland efter Aleksandr Pusjkin, og var en af de toneangivende forfattere under den russiske sølvalder.
|BOIS
|William Edward Burghardt Du Bois var en amerikansk sociolog, historiker, borgerretsforkæmper, forfatter og redaktør.
|BOLL
|Heinrich Böll var en tysk forfatter og oversætter.
|BOYE
|Karin Maria Boye var en svensk forfatter, lyriker, romanforfatter og essayist. Også Caspar Johannes Boye.
|BROD
|Max Brod var en tysksproget bøhmisk forfatter og komponist.
|BRUN
|Friederike Brun, Frederikke Brun eller Sophie Christiane Friederike Brun var forfatter og salonværtinde.
|BUCK
|Pearl Sydenstricker Buck , også kendt som Sai zhen Zhu , var en amerikansk nobel- og pulitzer-prisvindende forfatter og sinolog .
|BUHL
|Peter Neerup Buhl er cand.mag., forfatter og debattør, specielt udi emnet indvandring.
|BØGH
|Erik Nicolai Bøgh var en dansk digter og komponist.
|CARD
|Orson Scott Card er en produktiv amerikansk forfatter født den 24. august 1951 der har skrevet kritikerroste og prisvindende bøger i flere genrer, hovedsagelig science fiction og fantasy. Til dansk er oversat E.
|CAVE
|Nick Cave er en australsk rocksanger, forfatter til både bøger og filmmanuskripter samt lejlighedsvis skuespiller.
|CELA
|Camilo José Cela var en spansk forfatter.
|CLOD
|Bente Clod er en dansk forfatter og skrivelærer.
|COUR
|november 1902 i Rislev ved Næstved, død 20. september 1956 i Roskilde) var en dansk forfatter, oversætter og kritiker, hvis mest betydningsfulde værk var Fragmenter af en dagbog, der var en løst formuleret poet.
|CRUZ
|Søster Juana Inés de la Cruz var forfatter og tænker, og hieronymitter-nonne i Ny Spanien, i det nuværende Mexico.
|DAHL
|Roald Dahl var en britisk forfatter af norsk slægt, berømt for både sin børne- og voksenlitteratur. Også Regin Dahl, Marianna Debes Dahl.
|DICK
|Philip Kindred Dick , ofte kendt under sine initialer, PKD, var en amerikansk science fiction-forfatter.
|DUNN
|Clive Robert Benjamin Dunn var en engelsk skuespiller og forfatter.
|EIKA
|Jonas Eika Rasmussen, er en dansk forfatter.
|ENDE
|Michael Ende var en tysk forfatter.
|EPPS
|Michael Elliot "Mike" Epps er en amerikansk skuespiller, filmproducer, manuskriptforfatter, stand-up komiker, sanger og rapper, bedst kendt for at spille Day-Day Jones i Next Friday, og efterfølgeren-til-efterf.
|EUWE
|Machgielis Euwe var en hollandsk matematiker, skakstormester, skakskribent og skakfunktionær.
|EZRA
|Abraham ibn Ezra, Abraham ben Meir ibn Esra, også Aben Esra, Avenesra eller Ebenesra var en lærd jødisk forfatter.
|FENG
|Jun Feng aka Jimbut er en kinesisk digter, der siden har været bosat i Odense, Danmark og nu skriver og udgiver sine digte på dansk.
|FISK
|Robert Fisk er engelsk forfatter og journalist.
|FOSS
|Kristian Bang Foss er en dansk forfatter uddannet fra Forfatterskolen i 2003. Han har udgivet adskillige romaner. I 2012 fik han sit internationale gennembrud med Døden kører Audi, der er blevet solgt til udgiv.
|GADE
|Svend Lauritz Gade var en dansk manuskriptforfatter, scenograf og filminstruktør.
|GARD
|Roger Martin du Gard var en fransk forfatter.
|GIDE
|André Paul Guillaume Gide var en fransk forfatter der vandt Nobelprisen i litteratur i 1947.
|GRAY
|Thomas Gray var en engelsk forfatter.
|GREY
|Marina Ann Hantzis bedre kendt under navnet Sasha Grey er en amerikansk model, skribent, musiker og tidligere pornografisk skuespillerinde som fik sit mainstream gennembrud i Steven Soderbergh´s The Girlfriend.
|GRUE
|Anna Grue er en dansk krimiforfatter.
|GUIN
|Ursula Kroeber Le Guin var en amerikansk forfatterinde, essayist, digter, oversætter og fransklærer, mest kendt for sine fantasy og science fiction bøger.
|HANH
|Thich Nhất Hạnh var en vietnamesisk buddhistisk munk, lærer, forfatter, digter og fredsaktivist.
|HATT
|Emilie Laurentze Demant Hatt var en dansk maler, forfatter og etnograf.
|HEIN
|Piet Hein var en dansk digter, forfatter, opfinder og matematiker.
|HILL
|Jonah Hill Feldstein er en amerikansk skuespiller og manuskriptforfatter, som er bedst kendt for sin rolle i filmen Moneyball fra 2011, som han fik en nominering til Oscar for bedste mandlige birolle for.
|HOLM
|Sven Holm var en dansk forfatter. Også Anne Holm, Gretelise Holm.
|HUGO
|Victor Hugo var en fransk forfatter, far til Charles og François Victor Hugo.
|HULD
|Palle Torben Huld , søn af direktør Ludvig Christian Huld og hustru Emilie Sophie, født Lichmann, var en dansk skuespiller, lydbogsindlæser, forfatter og instruktør.
|HØEG
|Peter Høeg er dansk forfatter og blev verdensberømt med romanen Frøken Smillas fornemmelse for sne .
|IDLE
|Eric Idle er en engelsk komiker, skuespiller, instruktør, forfatter, sangskriver og guitarist.
|JONG
|Erica Jong i New York City, USA, er en amerikansk forfatter og foredragsholder.
|JUEL
|Teckla Violanta Juel var en dansk forfatter.
|JUUL
|Pia Juul var en prisbelønnet dansk digter, prosaist og dramatiker.
|KANE
|Bob Kane er en amerikansk tegner og forfatter.
|KANG
|Han Kang er en sydkoreansk forfatter.
|KATZ
|Janina Katz var en dansk forfatter, oversætter og litteraturanmelder.
|KING
|Stephen Edwin King , er en amerikansk forfatter, der især er kendt for sine gyserromaner. Også Coretta Scott King.
|KIRK
|Hans Rudolf Kirk var en dansk forfatter, kommunist og medarbejder ved avisen Land og Folk. Også Charlie Kirk.
|KIVI
|Aleksis Kivi var en finsk forfatter.
|LADD
|Diane Ladd var en amerikansk skuespiller, instruktør og forfatter.
|LAMB
|Charles Lamb var en engelsk essayist og kritiker.
|LANG
|Fritz Lang var en amerikansk/østrigsk filminstruktør, manuskriptforfatter og skuespiller.
|LAUB
|Ole Henrik Laub var en dansk forfatter og dramatiker.
|LEAN
|David Lean var en engelsk filminstruktør og manuskriptforfatter.
|LEAR
|Edward Lear var en britisk forfatter, billedkunstner og illustrator.
|LENZ
|Siegfried Lenz var en tysk forfatter.
|LETH
|Jørgen Leth var en dansk journalist, forfatter, tv- og filmmand, foredragsholder, cykelkommentator, digter m.m. Også Kristian Leth.
|LEVI
|Primo Levi var en italiensk forfatter og kemiker.
|LONG
|Richard Sigmund Long kaldet Rikard Long , var en færøsk lærer, forfatter og politiker .
|MANN
|Thomas Mann var en tysk forfatter. Også Klaus Mann, Heinrich Mann og 1 anden.
|MARO
|Publius Vergilius Maro eller Vergil var en romersk forfatter.
|MEYN
|Niels Gustav Meyn var en dansk forfatter og journalist, gift med Ebba Lili Weller.
|MOHR
|Høgni Mohr er en færøsk forfatter og journalist.
|MORE
|Sir Thomas More var en engelsk politiker, forfatter og statsmand.
|MUHL
|Lars Muhl er dansk forfatter, mystiker og musiker.
|MUIR
|John Muir var en skotsk-amerikansk naturforsker, forfatter og tidlig fortaler for bevaring af naturen i USA.
|MUNK
|Kaj Harald Leininger Munk var en dansk præst, skuespilforfatter og modstandsmand.
|MØRK
|Christian Mørk er en dansk forfatter og tidligere journalist på avisen The New York Times i New York, NY, USA.
|NASH
|Jørgen Axel Nash var en dansk maler, digter og provokatør og bror til kunstneren Asger Jorn.
|NASO
|Publius Ovidius Naso, kendt som Ovid , var en romersk digter.
|NEXØ
|Martin Andersen Nexø var en dansk forfatter.
|NORS
|Dorthe Nors er en dansk forfatter.
|OGAI
|Mori Ōgai var en japansk forfatter, oversætter, militærlæge, forsker og debattør.
|OKRI
|Ben Okri er en nigeriansk forfatter.
|OMAR
|Sara Omar er en dansk-kurdisk statskundskabsstuderende og romanforfatter.
|OWEN
|Wilfred Owen var en britisk digter.
|PAUL
|Jean Paul, egentlig Johann Paul Friedrich Richter, var en tysk forfatter.
|PEGG
|Simon John Pegg er en engelsk skuespiller, komiker, manuskriptforfatter, producer, sanger og instruktør.
|POHL
|Frederik Pohl var en amerikansk science fiction-forfatter og -redaktør.
|POPE
|Alexander Pope var en engelsk digter, der var kendt for sine velformede, ofte satiriske vers.
|PRAM
|Christen Henriksen Pram var en dansk/norsk digter, embedsmand, tidsskriftsredaktør og social-økonomisk forfatter.
|PUZO
|Mario Gianluigi Puzo var en amerikansk forfatter, der er har skreven en lang række bøger, men er mest kendt for sine skildringer af den amerikanske underverden, heriblandt hans mest berømte værk The Godfather.
|QUTB
|Sayyid Qutb var en egyptisk forfatter og islamist, som hørte til blandt det Muslimske Broderskab i Egypten.
|RAND
|Ayn Rand , født Alisa Sinovjevna Rosenbaum var en russisk/amerikansk forfatter og filosof, bedst kendt for sin filosofi "objektivisme" og bøgerne Kun den stærke er fri og – og verden skælvede .
|RAVN
|Olga Ravn er en dansk forfatter, kritiker, oversætter og redaktør.
|REDI
|Francesco Redi var var en italiensk læge, naturforsker, biolog og digter.
|RHYS
|Jean Rhys er pseudonym for forfatteren Ella Gwendolen Rhys Williams .
|RICE
|Anne Rice – døbt Howard Allen O’Brien – var en amerikansk forfatter af gyser/fantasi historier, der ofte omhandler vampyrer, mumier og hekse.
|RICH
|Adrienne Rich var en amerikansk forfatter.
|RIEL
|Jørn Riel var en dansk forfatter og skribent. Også Ane Riel.
|RINK
|Signe Rink var en grønlandsk forfatter og etnolog.
|RIST
|Peter Frederik Rist var en dansk officer og forfatter.
|RODE
|Helge Rode var en dansk digter, forfatter og kritiker. Også Edith Rode, Ebbe Rode.
|ROSA
|Salvator Rosa var en italiensk maler, raderer og digter.
|ROSS
|Katharine Juliet Ross er en amerikansk skuespillerinde og forfatter.
|ROTH
|Philip Milton Roth var en amerikansk romanforfatter af galicisk-jødisk baggrund. Også Joseph Roth, Veronica Roth.
|RUDD
|Paul Stephen Rudd er en amerikansk skuespiller, producer og manuskriptforfatter.
|RUDE
|Caja Rude født Løvgreen var en populær dansk romanforfatter, novelleforfatter og journalist.
|RUMI
|Jalāl al-Dīn Muḥammad Rūmī, almindeligvis kendt som Rumi , var en persisk sufi-mystiker, digter og grundlægger af det muslimske broderskab, der er kendt som Mevlevi-ordenen.
|RUNG
|Otto Christian Henrik Rung var en dansk jurist, embedsmand, forfatter og manuskriptforfatter, søn af Georg Rung.
|RYUM
|Ulla Ryum var en dansk forfatter, dramatiker, instruktør og ph.d.
|SAND
|Armandine Aurore Lucile Dudevant født Dupin var en fransk forfatter og baronesse.
|SHAW
|George Bernard Shaw var en irsk skuespilforfatter og modtager af Nobelprisen i litteratur i 1925. Shaws stykker har været opført over hele verden og ofte førsteopført på Irlands nationalteater, Abbey Theatre. S.
|SICK
|Ingeborg Maria Sick var en dansk forfatter og filantropisk sygeplejerske.
|SNOW
|C.P. Snow , , CBE var en engelsk videnskabsmand og forfatter.
|SOHN
|Ole Christian Liep Sohn er en dansk politiker og forfatter.
|SOYA
|Carl Erik Martin Soya var en dansk forfatter og dramatiker.
|STUB
|Ambrosius Stub var en dansk klassicistisk digter.
|TODE
|Johan Clemens Tode var en tysk/dansk digter og læge.
|TORO
|Guillermo del Toro Gómez er en mexicansk filminstruktør, producer, manuskript- og romanforfatter.
|VEGA
|Frey Lope Felix de Vega Carpio var en spansk digter. Også Garcilaso de la Vega.
|VIAN
|Boris Vian var en fransk ingeniør, forfatter, jazztrompetist og kunstner.
|WEST
|Mary Jane West var en amerikansk skuespiller, sanger og forfatter.
|WIED
|Gustav Johannes Wied var en dansk forfatter og samfundsrevser. Også Elisabeth af Wied.
|WOLF
|Inger Wolf er en dansk forfatter og oversætter. Også Christa Wolf.
|WORM
|Pauline Frederikke Worm var en dansk forfatter og kvindesagsforkæmper.
|WOUK
|Herman Wouk var en amerikansk bestseller-forfatter med indvandrede jødiske forældre fra Hviderusland.
|YUAN
|Qu Yuan var en kinesisk forfatter og allegori-digter.
|ZOLA
|Émile Zola var en indflydelsesrig fransk forfatter.
|ÆSOP
|Æsop var en græsk forfatter af fabler, som har lagt navn til Æsops fabler.
|ØRUM
|Poul Erik Nørholm Ørum var en dansk forfatter, som hovedsageligt skrev romaner.
forfatter på 5 bogstaver i krydsord
246 svar på 5 bogstaver:
|Svar
|Hvem det er
|ABELL
|Kjeld Abell var en dansk dramatiker og teatermaler.
|ACHEN
|Sven Tito Achen var en dansk forfatter og heraldiker, medstifter af Heraldisk Selskab og Heraldisk Tidsskrifts første redaktør.
|ADAMS
|Douglas Noel Adams , eller DNA, var en britisk forfatter af humoristiske bøger, bedst kendt for sin romanserie The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy samt Dirk Gently’s holistic detective agency . Også Richard Adams.
|AGNON
|Samuel Josef Agnon var en israelsk, hebraisksproget forfatter.
|ALBEE
|Edward Franklin Albee er en amerikansk dramatiker, som bl.a.
|ALLEN
|Woody Allen er en amerikansk filminstruktør, forfatter og skuespiller.
|AMADO
|Jorge Amado de Faria var en brasiliansk forfatter.
|ARNDT
|Ernst Moritz Arndt var en tysk patriot og forfatter.
|ARNIM
|Bettina von Arnim, født Elisabeth Catharina Ludovica Magdalena Brentano , var en tysk romantisk forfatter og kulturpersonlighed. Også Ludwig Achim von Arnim.
|ATHEN
|Apollodoros fra Athen er betegnelsen for en eller muligvis to græske forfattere også kaldet Grammatikeren Apollodoros fra Athen.
|AUDEN
|Wystan Hugh Auden – kendt som W. H. Auden, var en engelsk/amerikansk digter, og betragtes af mange som en af det 20. århundredes største forfattere.
|AVILA
|Den hellige Teresa af Ávila var en vigtig spansk mystiker, nonne og forfatter under Modreformationen.
|BACON
|Francis Bacon var britisk filosof, statsmand og forfatter.
|BADEN
|Sophia Lovisa Charlotte Baden var dansk forfatter, mor til Gustav Ludvig og Torkel Baden.
|BAJER
|Fredrik Bajer var en dansk officer, forfatter, lærer og pacifistisk politiker, der sammen med svenskeren Klas Pontus Arnoldson modtog Nobels Fredspris i 1908. Fredrik Bajer var søn af præsten Alfred Bajer og Ce.
|BAKER
|Carroll Baker er en pensioneret amerikansk teater-, filmskuespiller og forfatter.
|BALCH
|Emily Greene Balch var en amerikansk akademiker, forfatter og pacifist.
|BALLE
|Solvej Balle er en dansk forfatter.
|BANKS
|Iain Menzies Banks var en skotsk forfatter.
|BARBA
|Eugenio Barba er en italiensk forfatter, teaterinstruktør og forsker.
|BARCA
|Pedro Calderón de la Barca y Barreda González de Henao Ruiz de Blasco y Riaño, også kendt som Pedro Calderón de la Barca var en spansk digter, dramatiker og forfatter fra den spanske guldalder.
|BASHO
|Matsuo Bashō , *1644 – †28. november 1694 var haigo for en japansk digter i Tokugawa-perioden. Han tillægges almindeligvis æren af at have givet haikudigtet til dets nuværende, høje stade, men Basho var på sin.
|BAYLE
|Pierre Bayle var en fransk filosof og forfatter.
|BEHAN
|Brendan Francis Behan var en irsk poet, forfatter, dramatiker og sangskriver.
|BIEHL
|Charlotta Dorothea Biehl var en dansk forfatter og oversætter.
|BILLE
|Ejler Kristian Torbensen Bille var en dansk maler, grafiker, digter og billedhugger.
|BLAKE
|William Blake var en engelsk digter, kunstner, forfatter eller "opfinder og trykker," som han underskrev sig i mange af sine bøger.
|BLOCH
|Dorete Bloch Danielsen var en dansk/færøsk professor i zoologi, forhenværende chef for Færøernes Naturhistoriske Museum, redaktør for Fróðskaparrit og forfatter.
|BOITO
|Arrigo Boito var en italiensk komponist og forfatter.
|BONDE
|Jens-Peter Bonde var journalist, forfatter og tidligere europaparlamentsmedlem for først Folkebevægelsen mod EF og siden Junibevægelsen.
|BORNE
|Carl Ludwig Börne var en tysk forfatter.
|BORUM
|Poul Villiam Borum var en dansk forfatter, digter, oversætter, kritiker og kulturdebattør.
|BRAND
|Russell Edward Brand er en engelsk komiker, skuespiller, klummeskriver, sanger, forfatter og radio/tv-personlighed.
|BROWN
|Dan Brown er en amerikansk forfatter af detektiv-thrillere. Også Cindy Lynn Brown.
|BRUNO
|Giordano Bruno var en italiensk filosof og digter.
|BRUUN
|Malthe Conrad Bruun var en dansk-fransk digter, publicist, journalist og geograf, af mange kendt for omkring 1812 at have navngivet det geografiske område Oceanien . Også Thomas Christopher Bruun.
|BRYLD
|Tine Bryld, født Begtrup var en dansk socialrådgiver, forfatter, brevkasseredaktør og radiovært.
|BUDDE
|Carl Christian Leopold Gether Budde var en dansk forfatter.
|BUNIN
|Ivan Aleksejevitj Bunin var en russisk forfatter.
|BURKE
|Edmund Burke var en engelsk-irsk konservativ politiker, forfatter, taler og politisk filosof, mangeårigt medlem af det britiske underhus for Whig-partiet.
|BURNS
|Robert Burns var en skotsk digter og sangtekstforfatter.
|BYRNE
|Gabriel James Byrne er en irsk skuespiller, instruktør, producer og manuskriptforfatter, bedst kendt for sine roller i Miller’s Crossing og The Usual Suspects.
|BYRON
|George Gordon Byron, senere Lord Byron var en engelsk digter og politiker, der var en af de dominerende figurer indenfor Romantikkens litteratur.
|CAMUS
|Albert Camus , var en fransk forfatter. Også Matilde Camus.
|CAPEK
|Karel Čapek var en tjekkisk forfatter. Også Josef Čapek.
|CARRE
|John le Carré er et pseudonym for David John Moore Cornwell , var en engelsk forfatter og tidligere efterretningsagent, som er kendt for sine spændings- og spionromaner.
|CELAN
|Paul Celan var en rumænsk/ukrainsk essayist og digter.
|CLARE
|Judith Lewis er bedre kendt som Cassandra Clare, der er hendes forfatternavn.
|COHEN
|Leonard Norman Cohen var en canadisk digter, forfatter, sangskriver og sanger.
|COSBY
|William Henry Cosby, Jr er en amerikansk skuespiller, komiker, forfatter, musiker Han er først og fremmest kendt fra tv-serien The Cosby Show, der kørte fra 1984 til 1992. Han er den første skuespiller med afri.
|COVEY
|Stephen Richards Covey var en amerikansk forfatter.
|CRANE
|Stephen Crane var en amerikansk forfatter.
|CURIE
|Ève Curie var en fransk/amerikansk forfatterinde.
|DAMON
|Matthew Paige Damon er en amerikansk skuespiller, filmproducer og manuskriptforfatter.
|DAVID
|Larry David er en amerikansk komiker, skuespiller, manuskriptforfatter og instruktør.
|DAVIS
|Angela Yvonne Davis er en amerikansk politisk aktivist, marxist, forfatter og akademiker.
|DEBES
|Hans Jacob Debes var en færøsk forfatter, politiker og lektor ved Færøernes Universitet.
|DEFOE
|Daniel Defoe var en engelsk forfatter, mest kendt for romanen Robinson Crusoe om den unge sømand Robinson, der strander på en øde ø og formår at overleve, til han slipper væk derfra.
|DESAI
|Anita Mazumdar Desai er en indisk forfatter, nomineret for Bookerprisen tre gange.
|DIRIE
|Waris Dirie er en tidligere fotomodel og mannequin, nuværende forfatterinde og FN goodwill ambassadør mod kvindelig omskæring .
|DONNE
|John Donne var engelsk digter og præst.
|DORPH
|Christian Dorph er en dansk forfatter.
|DOYLE
|Sir Arthur Conan Doyle var en skotsk læge og forfatter.
|DRUON
|Maurice Druon var en fransk forfatter, der i 1948 fik Goncourtprisen for romanen Les Grandes Familles.
|DURAS
|Marguerite Duras var en fransk forfatterinde, dramaturg, manuskriptforfatter og filminstruktør.
|EBADI
|Shirin Ebadi er en iransk advokat, tidligere dommer, foredragsholder, forfatter og aktivist.
|EBERT
|Roger Ebert var en berømt amerikansk forfatter og filmanmelder.
|EBNER
|Klaus Ebner er en østrigsk forfatter og oversætter.
|ELIOT
|George Eliot var et pseudonym for Mary Ann Evans var en af de betydeligste engelske romanforfattere fra den victorianske periode. Også T.S. Eliot.
|ELLIS
|Bret Easton Ellis , er en amerikansk forfatter, Han anses for at være en af de største postmoderniske forfattere i sin tid. Også Havelock Ellis.
|EVOLA
|Giulio Cesare Andrea "Julius" Evola var en italiensk filosof, politisk tænker, digter, billedkunstner, okkultist, esoteriker, metafysiker og baron.
|EWALD
|Johannes Ewald var en dansk digter og dramatiker. Også Carl Ewald, Jesper Ewald og 1 anden.
|FABER
|Andreas Villiam Faber, var en dansk forfatter, søn af Peter Faber.
|FANON
|Frantz Omar Fanon var en revolutionær forfatter, psykiater, filosof og politisk aktivist fra det franske departement Martinique i Caribien.
|FONDA
|Jane Seymour Fonda er en amerikansk skuespiller og forfatter.
|FOSSE
|Jon Fosse er en norsk forfatter og dramatiker.
|FRANK
|Niels Frank er en dansk digter og forfatter.
|FRIED
|Alfred Hermann Fried var en østrigsk pacifist og forfatter.
|FUGLØ
|Edward Fuglø er en færøsk kunstmaler, illustrator, scenograf og børnebogsforfatter.
|GAINI
|Sigri Mitra Gaïni er en færøsk skuespillerinde og digter.
|GARFF
|Joakim Garff er en dansk teolog-uddannet forfatter og forskningslektor.
|GAZAN
|Sissel-Jo Reid Gazan er dansk biolog og forfatter bosat i Berlin.
|GENET
|Jean Genet var en fremtrædende, nogle gange berygtet, fransk skribent og senere politisk aktivist.
|GHOSH
|Amitav Ghosh , Indien) er en engelsksproget forfatter.
|GLUCK
|Louise Elisabeth Glück var en amerikansk digter og essayist.
|GOGOL
|Mykola Vasyliovych Hohol , død 4. marts 1852 i Moskva) var en ukrainsk forfatter.
|GRASS
|Günter Grass var en tysk nobelprisvindende forfatter, og også grafiker og billedhugger.
|GREEN
|John Michael Green er en amerikansk forfatter og videoblogger.
|GREER
|Germaine Greer er en australsk akademiker og forfatter, der anses for at være en af de mest indflydelsesrige feministiske stemmer i moderne tid.
|GRESS
|Elsa Judith Elisa Gress var en dansk forfatter, kritiker, oversætter og intellektuel.
|GULEN
|Muhammed Fethullah Gülen var en tyrkisk prædikant, imam og forfatter.
|HAFEZ
|Shams al-din Hafiz eller Hafez født 1320 i Shiraz i det nuværende Iran, død 1390 i Shiraz) var en persisk digter og mystiker.
|HALEY
|Alexander Murray Palmer "Alex" Haley var en amerikansk forfatter.
|HANCK
|Marie Kirstine Henriette Hanck var en dansk forfatterinde og lærerinde.
|HARDY
|Thomas Hardy var en britisk forfatter.
|HASEK
|Jaroslav Hašek var en tjekkisk forfatter.
|HAUCH
|Johannes Carsten Hauch var digter og romanforfatter.
|HAVEL
|Václav Havel var en tjekkisk forfatter, dramatiker og politiker.
|HAZEL
|Sven Hazel er forfatterpseudonymet for Børge Willy Redsted Pedersen .
|HEINE
|Heinrich Heine var en tysk digter og journalist.
|HELLE
|Helle Helle er en dansk forfatter. Også Merete Pryds Helle.
|HELMS
|Johannes Helms var en dansk forfatter og skolemand, nu mest kendt for sangen Jeg elsker de grønne Lunde .
|HENRY
|William Sydney Porter , bedre kendt under pseudonymet O. Henry, var en amerikansk novelleforfatter.
|HERGE
|Georges Prosper Remi Remi, kendt som Hergé var en belgisk tegneserieforfatter og -tegner, bedst kendt for Tintin-serien på i alt 24 album , som han tegnede fra 1929 til sin død i 1983. Han betegnes som den føre.
|HERTZ
|Henrik Heyman Hertz var en dansk digter og dramatiker.
|HESSE
|Hermann Hesse var tysk-schweizisk digter, forfatter og fritidsmaler.
|HEYSE
|Paul Johann Ludwig von Heyse var en tysk forfatter.
|HOLST
|Hanne-Vibeke Holst er en dansk forfatter og uddannet journalist, som har været ansat på Berlingske Tidende og Søndags B.T. Hun modtog De Gyldne Laurbær i 2009 for Dronningeofret, og også i 2009 modtog hun Danne. Også Kirsten Holst, Hans Peter Holst og 1 anden.
|HOOKS
|Gloria Jean Watkins, bedre kendt som bell hooks var en amerikansk forfatter, filosof, feminist og politisk aktivist.
|HØECK
|Klaus Høeck er en dansk digter.
|IBSEN
|Henrik Ibsen var en norsk dramatiker og digter.
|IORGA
|Nicolae Iorga var en rumænsk politiker, akademiker og forfatter.
|IPSEN
|Peter Alfred Buntzen Ipsen var en dansk forfatter.
|IQBAL
|Sir Muhammed Iqbal var en digter og filosof fra det nuværende Pakistan.
|JAMES
|Phyllis Dorothy James var en engelsk forfatter kendt under navnet P.D. James. Hun var især kendt for en række kriminalromaner med politimanden Adam Dalgliesh som hovedperson. Også Henry James, E.L. James.
|JOYCE
|James Augustine Aloysius Joyce var en irsk forfatter og digter.
|JÆGER
|Frank Jæger var dansk forfatter.
|KAFKA
|Franz Kafka var en tysksproget forfatter af jødisk oprindelse.
|KEATS
|John Keats var en af de betydeligste digtere i den engelske romantik.
|KEMAL
|Yaşar Kemal var en tyrkisk forfatter af kurdisk oprindelse og anses for at være Tyrkiets betydeligste nutidige romanforfatter.
|KIDDE
|Rune Torstein Kidde var en dansk forfatter, historiefortæller, lyriker og tegner. Også Harald Kidde.
|KINGO
|Thomas Hansen Kingo var en dansk biskop og salmedigter af delvis skotsk herkomst.
|KLEIN
|Naomi Klein er en canadisk journalist, forfatter, universitetslektor og aktivist. Også Heðin M. Klein.
|KOLAS
|Jakub Kolas , 1882, død 13. august 1956), rigtige navn Kanstantsin Mikhajlavitj Mitskjevitj var en hviderussisk forfatter og digter for Hviderussiske SSR , og medlem af og vicepræsident for det hviderussiske vi.
|KORCH
|Morten Luther Gudmund Korch var en dansk forfatter, der var den mest læste i sin samtid.
|KRAUS
|Karl Kraus var en østrigsk forfatter og journalist, kendt som satiriker, essayist, aforistiker, dramatiker og poet.
|KROHN
|Johan Jacob Krohn var en dansk skolebestyrer, forfatter og digter.
|LANGE
|Thor Næve Lange var en dansk digter, oversætter, konsul, statsråd og professor. Også Per Lange, Sven Lange.
|LARRA
|Mariano José de Larra y Sánchez de Castro var en spansk forfatter.
|LAVEY
|Anton Szandor LaVey var en amerikansk forfatter, okkultist og musiker.
|LEARY
|Timothy Francis Leary var en amerikansk skribent, psykolog, aktivist inden for forskning og brug af psykedeliske stoffer og programmør.
|LEINE
|Kim Leine Rasmussen er en dansk-norsk romanforfatter.
|LEINO
|Eino Leino var en finsk digter, oversætter og journalist, der regnes som en af pionererne i finsk digtning.
|LEWIS
|Clive Staples Lewis , kendt som C.S. Lewis, var en britisk forfatter og filolog. Han er kendt for sin kristne essayistik og for flere skønlitterære værker, specielt Historien om Narnia . Også Sinclair Lewis, Jerry Lewis.
|LISBY
|Mette Lisby er en dansk standupkomiker, skuespillerinde, tv-vært og forfatter.
|LISLE
|Charles Marie René Leconte de Lisle var en fransk digter, der regnes som leder af digterkredsen Parnasset, der opstod i 1860’erne. Også Claude Joseph Rouget de Lisle.
|LLOSA
|Mario Vargas Llosa var en peruansk forfatter, journalist og politiker.
|LLULL
|Ramon Llull var en mallorcansk forfatter og filosof.
|LORCA
|Federico García Lorca var en spansk poet og dramatiker.
|LORDE
|Audre Lorde var en amerikansk forfatter, feminist, bibliotekar og aktivist eller med egne ord "sort, lesbisk, mor, kriger og digter" der dedikerede meget af sit liv til at konfrontere og gøre noget ved de uretf.
|LUSHA
|Masiela Lusha er en amerikansk/albansk forfatter, digter og skuespillerinde.
|LYNCH
|David Keith Lynch var en amerikansk instruktør, manuskriptforfatter, producent, maler, komponist samt film- og teaterkunstner.
|LYNGE
|Hans Louis Abel Lynge var en grønlandsk digter, maler, forfatter og billedhugger. Også Kristoffer Lynge, Finn Lynge og 1 anden.
|MANUS
|Patrick Mac Manus var en irsk digter, forfatter og politisk aktivist.
|MAROT
|Clément Marot var en fransk digter.
|MARTI
|José Julián Martí Pérez var cubansk digter, essayist, journalist, oversætter og professor, der betragtes som en nationalhelt og en vigtig figur i latinamerikansk litteratur.
|MEYER
|Stephenie Meyer er en amerikansk forfatter.
|MILEI
|Javier Gerardo Milei i Buenos Aires) er en argentinsk økonom, forfatter og politiker, der siden 2023 har været Argentinas præsident.
|MILNE
|Alan Alexander Milne var en engelsk digter, dramatiker, essayist og forfatter.
|MOORE
|Alan Moore er en prisvindende britisk forfatter, mest kendt for sine tegneserier, inklusive de bredt anerkendte Watchmen, V For Vendetta, og From Hell. Også Thomas Moore, Michael Moore.
|MUNRO
|Alice Munro var en canadisk forfatter, der er berømt for sine noveller.
|MUSIL
|Robert Musil var en østrigsk forfatter og teaterkritiker.
|MØRCH
|Dea Trier Mørch var en dansk grafiker og forfatter, datter af Ibi Trier Mørch og Florian Martensen-Larsen , Ridder af Dannebrog.
|NAGEL
|Carsten Nagel er forfatter og autoriseret cand.psych.
|NAIDU
|Sarojini Naidu var en indisk forfatter, politiker og kvindesagsforkæmper.
|NEPOS
|Cornelius Nepos var en romersk biografiforfatter.
|NESBØ
|Jo Nesbø er en norsk forfatter, journalist, musiker og civiløkonom.
|NIMOY
|Leonard Simon Nimoy var en amerikansk skuespiller, filminstruktør, digter, musiker og fotograf.
|NIVEN
|Laurence van Cott Niven er en amerikansk science fiction-forfatter.
|NUWAS
|Abū Nuwās al-Ḥasan ibn Hānī al-Ḥakam , også kendt som Abū Nuwās er en muslimsk digter af persisk/arabisk oprindelse.
|OATES
|Joyce Carol Oates, født 16. juni 1938 i Lockport, New York, USA er en amerikansk forfatter. Udover flere end 40 romaner har hun udgivet noveller, essays, digte og skuespil. Ved siden af sin omfangsrige forfatte.
|OLSEN
|Ursula Andkjær Olsen er en dansk forfatter og digter. Også Lars-Henrik Olsen, Ernst Bruun Olsen og 4 andre.
|PAINE
|Thomas Paine var en engelsk-amerikansk kritisk skribent, der udfordrede magthaverne.
|PALIN
|Sir Michael Edward Palin er en engelsk skuespiller, komiker, forfatter og tv-vært.
|PAMUK
|Ferit Orhan Pamuk er en af Tyrkiets væsentligste moderne forfattere, der forener europæisk modernisme og orientalsk fortælletradition i en labyrintisk og mangetydig stil.
|PATON
|Alan Paton var en sydafrikansk forfatter og anti-apartheidaktivist.
|PAYNE
|Alexander Payne er en amerikansk filminstruktør og manuskriptforfatter.
|PEREC
|Georges Perec var en fransk forfatter.
|PERSE
|Saint-John Perse, pseudonymet for Alexis Léger var en fransk digter og diplomat.
|PIZAN
|Christine de Pizan var en italiensk forfatter.
|PLATH
|Sylvia Plath var en amerikansk forfatter og lyriker.
|PLOUG
|Carl Parmo Ploug var en dansk digter, redaktør og politiker.
|POUND
|Ezra Weston Loomis Pound var en amerikansk digter, musiker og kritiker i udlændighed, og var en drivkraft i den modernistiske digtning i begyndelsen og midten af 1900-tallet.
|RAMIS
|Harold Allen Ramis var en amerikansk skuespiller, filminstruktør og manuskriptforfatter, der mest er kendt for sin medvirken i, og som skaber af komediefilm som Delta kliken, Fars fede ferie og Ghostbusters.
|RAMUZ
|Charles-Ferdinand Ramuz var en fransk-schweizisk digter.
|RANCH
|Hieronymus Justesen Ranch var en dansk præst og skolekomedieforfatter.
|RANDI
|James Randi var en canadisk-amerikansk tryllekunstner, forfatter og skeptiker, bedst kendt for at udfordre folk med påståede paranormale evner og pseudovidenskabelige postulater.
|RANPO
|Tarō Hirai var en japansk krimiforfatter og anmelder.
|RECKE
|Ernst Frederik Wilhelm von der Recke var en dansk forfatter.
|REEVE
|Philip Reeve er en engelsk forfatter fra Brighton, mest kendt for sin børne- og ungdomstetralogi kaldet De rullende byer.
|RILKE
|Rainer Maria Rilke var en en af de betydeligste digtere i moderne tysksproget litteratur.
|ROGEN
|Seth Rogen er en canadisk skuespiller, komiker, manuskriptforfatter og producer.
|ROMER
|Knud Voll Romer Jørgensen er en dansk forfatter.
|ROTHE
|Tyge Jesper Rothe var en dansk forfatter og historiker.
|RUFUS
|Quintus Curtius Rufus var en romersk historieskriver fra det 1. århundrede e.Kr. Curtius var forfatter til et værk om Alexander den Stores historie, der formentlig blev udgivet i kejser Claudius’ regeringstid.
|RUKOV
|Mogens Rukov var en dansk manuskriptforfatter, oprindeligt uddannet i nordisk filologi fra Københavns Universitet.
|RYGGI
|Mikkjal Dánjalsson á Ryggi var en færøsk lærer, forfatter og politiker .
|RAABE
|Wilhelm Raabe var en tysk forfatter og en af de vigtigste repræsentanter for poetisk realisme.
|SACHS
|Nelly Leonie Sachs var en tysk lyriker og forfatter.
|SACKS
|Oliver Wolf Sacks, CBE var en britisk neurolog, forfatter og amatørkemiker.
|SAFAK
|Elif Safak er en kvindelig forfatter af tyrkisk afstamning.
|SAMRO
|Hanus Samró er en færøsk politiker , forfatter, LGBT aktivist og student.
|SAPFO
|Sapfo eller Sappho er oldtidens mest kendte kvindelige digter og en af de ni kanoniske græske lyrikere.
|SCOTT
|Sir Walter Scott, 1. baronet var en skotsk forfatter, der skrev historiske romaner.
|SHAWN
|Wallace Michael Shawn er en amerikansk skuespiller og dramatiker.
|SIMAK
|Clifford Donald Simak var en af USA’s førende science fiction-forfattere.
|SIMON
|Claude Simon var en fransk romanforfatter.
|SKALA
|Annfinnur í Skála er gymnasielektor og desuden forfatter af ordbøger, lærebøger og fantasiromaner.
|SKRAM
|Asbjørn Oluf Erik Skram var en dansk journalist og forfatter.
|SMITH
|Wilbur Addison Smith var en zambisk-født sydafrikansk romanforfatter med speciale i historisk fiktion om det internationale engagement i det sydlige Afrika gennem fire århundreder, set fra både sorte og hvide f. Også Zadie Smith, Kevin Smith.
|SONNE
|Jørgen Jacobsen Sonne eller mest kendt som Jørgen Sonne var en dansk digter, forfatter og oversætter.
|SPARK
|Muriel Spark DBE var en skotsk forfatter.
|STAEL
|Germaine de Staël-Holstein var fransk forfatter.
|STEEL
|Danielle Fernande Dominique Schuelein-Steel er amerikansk forfatter, bedst kendt under navnet Danielle Steel.
|STEIN
|Gertrude Stein var en amerikansk forfatter og katalysator for udviklingen af moderne kunst og litteratur.
|STINE
|Robert Lawrence Stine kendt som R.L. Stine og Jovial Bob Stine, er en amerikansk forfatter. Stine, som ofte kaldes "Stephen King af børnelitteratur," er forfatter af hundredvis af rædselsfiktions-romaner, herun.
|STORM
|Hans Theodor Woldsen Storm var en tysk forfatter.
|STOWE
|Harriet Elizabeth Beecher Stowe var en amerikansk forfatter, som bl.a.
|STRID
|Jakob Martin Strid er en dansk tegner, forfatter og illustrator.
|SVEVO
|Italo Svevo, pseudonym for Ettore Schmitz var en italiensk forfatter, som i begyndelsen af 1900-tallet blev anset for at være en af de mest betydningsfulde indenfor sit felt.
|SWANE
|Sigurd Swane var en dansk maler og forfatter.
|SWIFT
|Jonathan Swift var en irsk-britisk forfatter, der først og fremmest er berømt for sin roman Gullivers rejser fra 1726. Swift betegnes som en af de ypperste satiriske prosaister inden for det engelske sprog, sel.
|SYNGE
|Edmund John Millington Synge var en irsk dramatiker.
|SAADI
|Saadi var en persisk klassisk digter, der levede cirka 1213-1291. Han kendes for værkerne Gulistan og Bustan.
|TALEB
|Nassim Nicholas Taleb er en libanesisk-amerikansk forfatter og filosof.
|TARTT
|Donna Louise Tartt er en amerikansk forfatter.
|TASSO
|Torquato Tasso var en italiensk digter.
|TEMER
|Michel Miguel Elias Temer Lulia er en brasiliansk advokat, digter og politiker, som var Brasiliens 37. præsident fra august 2016 til 31. december 2018, hvor han blev efterfulgt af Jair Bolsonaro. Han tiltrådte.
|TIECK
|Johann Ludwig Tieck var en tysk digter, forfatter, udgiver og oversætter i romantikken.
|TOLLE
|Eckhart Tolle er en verdenskendt spirituel lærer og bestseller-forfatter.
|TRAKL
|Georg Trakl var en østrigsk digter.
|TRUMP
|Ivana Marie Trump , død 14. juli 2022) var en tjekkisk-født amerikansk forretningskvinde, forfatter, jetsetter og tidligere fotomodel.
|TUWIM
|Julian Tuwim var en polsk digter af jødisk afstamning, en betydelig personlighed inden for polsk litteratur.
|TWAIN
|Samuel Langhorne Clemens var en berømt og populær amerikansk humorist, forfatter og foredragsholder.
|TZARA
|Tristan Tzara var en rumænskfødt poet og essayist.
|VARRO
|Marcus Terentius Varro var en romersk polyhistor og produktiv forfatter.
|VASBO
|Vibeke Vasbo er en dansk skønlitterær forfatter og kvindesagsforkæmper.
|VEBÆK
|Mâliâraq Vebæk, født Marie Athalie Kitura Kleist , død 25. februar 2012 i Søborg) var en grønlandsk forfatter og lærer, Hendes forældre var Hans Hoseas Josva Kleist og Bolette Marie Ingeborg Chemnitz, og både f.
|VERNE
|Jules-Gabriel Verne var en fransk forfatter.
|VIDAL
|Eugene Luther Gore Vidal var en amerikansk forfatter, dramatiker, essayist, manuskriptforfatter og politisk aktivist.
|VINCI
|Leonardo di ser Piero da Vinci var en italiensk maler, billedhugger, arkitekt, ingeniør, opfinder, botaniker, anatom og forfatter.
|WATTS
|Alan Wilson Watts var en engelsk filosof og spirituel forfatter.
|WEISS
|Peter Ulrich Weiss var en tysk forfatter, kunstmaler, grafiker og eksperimentalfilmfremstiller.
|WELLS
|Herbert George Wells var en engelsk forfatter.
|WHITE
|Patrick White var en australsk forfatter. Også David A. R. White.
|WILDE
|Oscar Fingal O’Flaherty Wills Wilde var en irsk forfatter angiveligt opkaldt efter kong Oscar II, som hans far skulle have opereret for grå stær.
|WIVEL
|Ole Wivel var en dansk forfatter og forlagsboghandler.
|WOLFE
|Tom Wolfe var en amerikansk forfatter og journalist. Også Thomas Wolfe.
|WOOLF
|Virginia Woolf Adeline Virginia Alexandra Stephen) var en engelsk forfatterinde og feminist.
|YEATS
|William Butler Yeats var en irsk forfatter, som deltog i den irske frihedsbevægelse.
|YNGRE
|Plinius den yngre var en romersk politiker og forfatter. Også Erik Pontoppidan den yngre.
|ZAFON
|Carlos Ruiz Zafón var en spansk romanforfatter, der fra 1993 boede i Los Angeles, hvor han brugte en årrække på at skrive, mens han arbejdede på sin karriere som forfatter.
|ZWEIG
|Stefan Zweig var en østrigsk forfatter.
|ÆLDRE
|Alexandre Dumas, den ældre var en fransk romanforfatter. Også Erik Pontoppidan den ældre, Cato den Ældre.
|AABYE
|Karen Lydia Aabye var en dansk forfatter, som efter at have uddannet sig til journalist debuterede med romanen Der er langt til Paris i 1939. I bogen Vi skal snart hjem fra 1946 skildrer hun danskere, som under.
|AASEN
|Ivar Andreas Aasen var en norsk sprogforsker og digter.
forfatter på 6 bogstaver i krydsord
304 svar på 6 bogstaver:
|Svar
|Hvem det er
|ABRAMS
|Jeffrey Jacob Abrams er en amerikansk tv- og filmproducer, manuskriptforfatter, komponist og instruktør.
|ACHARD
|Marcel Achard var en fransk forfatter af skuespil og filmmanuskripter.
|ACHEBE
|Chinua Achebe var en nigeriansk forfatter og digter.
|ADAMOV
|Arthur Adamov var en russisk-fransk forfatter og skuespiller, der var en af de førende eksponenter for absurdteater.
|ALCOTT
|Louisa May Alcott var en amerikansk forfatter, bedst kendt for romanen Little Women.
|ALDISS
|Brian Wilson Aldiss var en produktiv engelsk forfatter af både generel skønlitteratur og science fiction.
|ALKMAN
|Alkman er en tidlig græsk korlyriker fra Sparta.
|AMDRUP
|Erik Amdrup var en dansk professor i kirurgi, overlæge og forfatter.
|ANDRIC
|Ivo Andrić var en jugoslavisk og Bosnisk forfatter, født i Bosnien og Hercegovina i byen Travnik i det centrale Bosnien og vinder af Nobelprisen i litteratur i 1961. Hans bøger Broen over Drina og Forvist til B.
|ANGELL
|Sir Norman Angell, egentlig Ralph Norman Angell Lane var en engelsk forfatter og parlamentsmedlem for Labour.
|ARCHER
|Jeffrey Howard Archer, baron Archer af Weston-super-Mare er en engelsk forfatter og tidligere politiker.
|ARLISS
|George Arliss var en engelsk skuespiller, forfatter, dramatiker og filmskaber, der fandt succes i USA.
|ARNOLD
|Matthew Arnold var en engelsk forfatter, søn af Thomas Arnold.
|ARTAUD
|Antoine Marie Joseph Artaud var en fransk dramatiker, poet, skuespiller og instruktør.
|ASIMOV
|Isaac Asimov var en russiskfødt amerikansk forfatter og biokemiker.
|ATWOOD
|Margaret Eleanor "Peggy" Atwood er en canadisk forfatter, digter og litteraturkritiker.
|AUSTEN
|Jane Austen var engelsk romanforfatter, der primært er kendt for sine seks store romaner, som fortolker, kritiserer og kommenterer den britiske landadel i slutningen af det 18. århundrede.
|AUSTER
|Paul Benjamin Auster var en amerikansk forfatter.
|BAGGER
|Carl Christian Bagger var hvad man på den tid kaldte et uægte barn, dansk forfatter og digter.
|BALZAC
|Honoré de Balzac var en fransk forfatter af romaner og noveller.
|BARFOD
|Povl Frederik Barfod var en dansk historisk forfatter, digter, lærer, arkivar, bibliotekar og politiker.
|BARKER
|Clive Barker er en engelsk forfatter, filminstruktør og kunstner, der er bedst kendt for sine fantasy- og horrorværker.
|BARNES
|Julian Patrick Barnes er en britisk forfatter, nomineret tre gange for Bookerprisen, vandt prisen i 2011 med bogen Når noget slutter. Også Djuna Barnes.
|BAROJA
|Pío Baroja y Nessi var en spansk forfatter.
|BARRIE
|Sir James Matthew Barrie, 1st Baronet var en skotsk forfatter og journalist.
|BEATTY
|Henry Warren Beaty er en amerikansk skuespiller, producer, manuskriptforfatter og filminstruktør.
|BECHER
|Johannes Robert Becher var en tysk forfatter og kommunistisk politiker.
|BECKER
|Carl Henrik Knuth Becker var en dansk forfatter.
|BELLOW
|Saul Bellow var en canadisk-født amerikansk jødisk forfatter.
|BENZON
|Carl Otto Valdemar Benzon var en dansk forfatter, dramatiker og medicinalfabrikant, søn af apoteker Alfred Benzon og hustru f.
|BERING
|Vitus Pedersen Bering var dansk digter og historiker.
|BERLAU
|Ruth Berlau var en dansk skuespiller, instruktør, fotograf og dramatiker.
|BESANT
|Annie Besant var en bemærkelsesværdig britisk social reformator, feminist, teosof og forfatter.
|BESSON
|Luc Paul Maurice Besson er en fransk filminstruktør, producent og manuskriptforfatter.
|BIERCE
|Ambrose Gwinnett Bierce , amerikansk forfatter, der blev født Ohio som det 10. af 13 børn. Kom i lære som typograf, før han gik ind i Kentucky Military Institute i 1859.
|BINGEN
|Sankt Hildegard af Bingen, O.S.B. var en tysk abbedisse, mystiker, forfatter, læge og komponist. Hun er blevet kaldt middelalderens mest betydningsfulde kvinde og omtales ofte som "den hellige Hildegard". Hun k.
|BLIXEN
|Baronesse Karen von Blixen-Finecke var en dansk digter, forfatter og historiefortæller, som også skrev under pseudonymerne Isak Dinesen, Osceola og Pierre Andrézel.
|BLYTON
|Enid Mary Blyton , var en engelsk forfatter til mere end 600 bøger, inklusive børnebøger.
|BLÆDEL
|Sara Blædel , er en dansk forfatter og journalist.
|BOBERG
|Thomas Brems Boberg er en dansk digter og forfatter.
|BOETIE
|Étienne de La Boétie, var en humanistisk forfatter og en fransk digter .
|BOLANO
|Roberto Bolaño var en chilensk forfatter.
|BORGES
|Jorge Francisco Isidore Luis Borges Acevedo var en argentinsk forfatter.
|BOULLE
|Pierre Boulle var en fransk forfatter.
|BRANDT
|Jørgen Gustava Brandt var dansk digter og skrev digtsamlinger, noveller, essays og romaner i over 50 år. Også Per Aage Brandt, Carl Joakim Brandt.
|BRECHT
|Bertolt Brecht født Eugen Berthold Friedrich Brecht var en indflydelsesrig tysk dramatiker, forfatter og systemkritiker.
|BREMEN
|Adam af Bremen var en tysk gejstlig, forfatter og historiker, der i sidste halvdel af 1000-tallet virkede som magister scolarum ved katedralskolen i Bremen i Nordvesttyskland og regnes for en af middelalderens.
|BRETON
|André Breton var en fransk digter og romanforfatter.
|BRICKA
|Carl Frederik Bricka var en dansk forfatter, historiker og rigsarkivar, som er mest kendt for udgivelsen af Dansk Biografisk Leksikon.
|BRONTE
|Emily Jane Brontë var en engelsk romanforfatter og digter, der under det mandlige pseudonym, Ellis Bell, skrev sin eneste roman; Stormfulde højder 1847 , som nu betragtes som en klassiker i engelsk litteratur. Også Anne Brontë.
|BROOKE
|Rupert Brooke var en engelsk digter, som er kendt for sine digte under 1. verdenskrig.
|BROOKS
|Mel Brooks er en amerikansk filminstruktør, manuskriptforfatter, filmproducent og skuespiller. Også James L. Brooks.
|BROWNE
|Sir Thomas Browne var en engelsk forfatter.
|BRYSON
|William McGuire "Bill" Bryson, MBE , er en succesrig amerikansk forfatter af humoristiske bøger om rejser, det engelske sprog og videnskabelige emner.
|BUNYAN
|John Bunyan var en engelsk præst og forfatter, mest kendt for den evangeliske allegori The Pilgrim’s Progress fra 1678 Bunyan var i sine unge dage soldat og førte et lystigt liv, men 1648 blev han hjemsendt og.
|BURGER
|Gottfried August Bürger var en tysk digter.
|BURNEY
|Fanny Burney var en engelsk forfatter og dagbogsfører.
|BURTON
|Timothy Walter Burton er en amerikansk filminstruktør, kunstner, forfatter og filmproducer. Også Richard Francis Burton.
|BUTLER
|Samuel Butler var en engelsk maler og forfatter.
|BØDKER
|Cecil Skaar Bødker var en dansk forfatter.
|CABRAL
|Amílcar Cabral var en afrikansk agronom, skribent og guerillaleder.
|CAMOES
|Luis Vaz de Camões , som også kaldes "Prinsen blandt poeterne", var en portugisisk digter, som skrev det episke digt Os Lusíadas, Portugiserne, der regnes for Portugals nationalepos.
|CAPOTE
|Truman García Capote var en amerikansk forfatter, hvis værker anerkendes som klassikere.
|CARLIN
|George Denis Patrick Carlin var en amerikansk Grammy-vindende standupkomiker, skuespiller, samt forfatter.
|CARSON
|John William Carson var en amerikansk tv-vært, komiker, forfatter og producer.
|CARVER
|Raymond Carver var en amerikansk forfatter og lyriker.
|CELINE
|Louis-Ferdinand Céline var en fransk læge og forfatter, der er mest kendt for romanerne Rejse til nattens ende og Død på kredit .
|CHABON
|Michael Chabon er en amerikansk forfatter, der med sine kritikerroste romaner har opnået stor succes.
|CHOPIN
|Kate Chopin, født Katherine O’Flaherty; var en amerikansk forfatter, som betragtes som en af forløberne for det 19. århundredes feministiske forfattere. Hendes værker beskæftiger sig især med livet blandt kreol.
|CICERO
|Marcus Tullius Cicero var en romersk politiker, retoriker, jurist, skribent og filosof.
|CIORAN
|Emil Cioran var en rumænsk filosof og essayist, som levede i Frankrig.
|CLARKE
|Sir Arthur Charles Clarke var en britisk forfatter og opfinder, der var bosiddende i Sri Lanka.
|CLEESE
|John Marwood Cleese er en engelsk skuespiller, komiker, forfatter og filmproducer.
|CLEZIO
|Jean-Marie Gustave Le Clézio er en fransk forfatter, der i 2008 modtog Nobelprisen i litteratur.
|COELHO
|Paulo Coelho er en brasiliansk forfatter.
|COLFER
|Eoin Colfer er en irsk forfatter.
|CONRAD
|Joseph Conrad var en polsk forfatter, der af mange kritikere anses for en af de største engelsksprogede forfattere – hvilket er bemærkelsesværdigt, da han ikke lærte at tale engelsk flydende, før han var i tyve.
|COOPER
|James Fenimore Cooper var en amerikansk forfatter, hvis romaner blev samtidens mest læste.
|COPPEE
|François Coppée var en fransk digter.
|COWARD
|Noël Peirce Coward var en engelsk dramatiker, manuskriptforfatter, producent, skuespiller og sangskriver.
|CRAVEN
|Wesley Earl "Wes" Craven var en amerikansk filminstruktør, manuskriptforfatter, producer og skuespiller, bedst kendt for sine mange horrorfilm, især Nightmare on Elm Street-serien, om den forbrændte barnemorder.
|CUSACK
|John Paul Cusack er en amerikansk skuespiller og manuskriptforfatter.
|DAUDET
|Alphonse Daudet var en fransk forfatter.
|DEBESS
|Christopher Nyholm Debess var en færøsk håndværker, digter og politiker .
|DEBORD
|Guy Debord var en fransk revolutionær, filminstruktør og forfatter.
|DEKKER
|Eduard Douwes Dekker var en hollandsk forfatter.
|DENCIK
|Daniel Dencik er en dansk forfatter og filminstruktør.
|DIDION
|Joan Didion var en amerikansk forfatter og litteraturjournalist.
|DJØRUP
|Adda Djørup er en dansk forfatter og digter.
|DOBLIN
|Alfred Döblin var en tysk forfatter.
|DRYDEN
|John Dryden var en indflydelsesrig engelsk poet, litterær kritiker, oversætter og skuespilsforfatter, som dominerede det litterære liv under Restaurationen i England i så høj grad, at perioden i litterære kreds.
|DUNHAM
|Lena Dunham født 13. maj 1986) er en amerikansk skuespiller, manuskriptforfatter, instruktør og forfatter.
|DURANT
|William James Durant var en amerikansk filosof, historiker og forfatter.
|ECEVIT
|Mustafa Bülent Ecevit var en tyrkisk politiker, digter, forfatter, lærer og journalist, der var Tyrkiets premierminister fire gange mellem 1974 og 2002. Han var premierminister i 1974, 1977, 1978-79 og 1999-200.
|EGHOLM
|Elsebeth Egholm er en dansk forfatter og journalist.
|ELUARD
|Paul Éluard var en fransk digter.
|ELYTIS
|Odysseas Elytis var en græsk forfatter og billedkunstner.
|EPHRON
|Nora Ephron var en amerikansk filminstruktør, manuskriptforfatter og forfatter.
|ERNAUX
|Annie Ernaux er en fransk forfatter og professor i litteratur.
|ESMANN
|Gustav Frederik Esmann var en dansk journalist og forfatter.
|FIELDS
|William Claude Dukenfield , bedre kendt som W.C. Fields, var en amerikansk komiker, jonglør, skuespiller og forfatter. Han portrætterede ofte en misantropisk, drikfældig egoist, der trods sin vrissende foragt f.
|FISHER
|Carrie Fisher var en amerikansk skuespiller, komiker og forfatter. Også Isla Lang Fisher.
|FISKER
|Robert Marinus Fisker var en dansk forfatter, der ofte skrev bøger med et historisk indhold.
|FLERON
|Kate Fleron Jacobsen var en dansk modstandskvinde og skribent, der under Besættelsen var redaktør på Frit Danmark.
|FORMAN
|Miloš Forman var en amerikansk filminstruktør, manuskriptforfatter og skuespiller, der især er kendt for film som Gøgereden og Amadeus.
|FOWLES
|John Robert Fowles var en engelsk romanforfatter og essayist.
|FRANCE
|Anatole France var en fransk forfatter og journalist.
|FRANCO
|James Edward Franco er en amerikansk skuespiller, filminstruktør, manuskriptforfatter, filmproducer, forfatter og kunstner.
|FRAZER
|Sir James George Frazer , var en skotsk antropolog og forfatter, som havde stor indflydelse i udviklingen af forskning i komparativ religion og myter i tiden op til 1. verdenskrig.
|FRISCH
|Max Frisch var en schweizisk arkitekt og forfatter.
|FULLER
|Richard Buckminster Fuller var en amerikansk arkitekt, professor, opfinder og forfatter.
|FUSELI
|Henry Fuseli på tysk Johann Heinrich Füssli var en britisk maler, håndværker og kunstskribent med schweizertysk baggrund.
|FUSTER
|Joan Fuster i Ortells var en valenciansk forfatter, der skrev på catalansk.
|GAIMAN
|Neil Gaiman er en britisk forfatter, nu bosat i Minneapolis, Minnesota, USA.
|GALDOS
|Benito Pérez Galdós var en spansk forfatter.
|GASSET
|José Ortega y Gasset var en spansk filosof, sociolog og essayist.
|GEDDES
|Barbara Bel Geddes var en amerikansk skuespiller, tegner og børnebogsforfatter, der især var kendt for sin rolle som Ellie Ewing i tv-serien Dallas.
|GEORGE
|Stefan George var en tysk digter og forfatter.
|GIBSON
|Wiliam Ford Gibson er en amerikansk-canadisk science fiction-forfatter, der er blevet kaldt cyberpunkens fader, til dels fordi han i 1982 fandt på betegnelsen cyberspace, til dels på grund af hans første roman.
|GLASER
|Werner Wolf Glaser var en tyskfødt svensk komponist, dirigent, pianist, professor, musikkritiker og digter.
|GLOVER
|Crispin Hellion Glover er en amerikansk skuespiller og selvudgivende forfatter.
|GOETHE
|Johann Wolfgang von Goethe var en tysk forfatter, videnskabsmand og filosof.
|GORDON
|Ruth Gordon Jones var en amerikansk skuespiller og dramatiker.
|GORKIJ
|Maksim Gorkij var en russisk forfatter.
|GORMAN
|Amanda S. C. Gorman er en amerikansk digter og aktivist fra Los Angeles, Californien .
|GOUGES
|Olympe de Gouges var fransk forfatterinde og feminist.
|GRAHAM
|Lauren Helen Graham er en amerikansk skuespiller, producer og romanforfatter.
|GREENE
|GRYLLS
|Edward Michael "Bear" Grylls er en engelsk eventyrer, forfatter og Tv-vært.
|GUENON
|René Guénon var en fransk forfatter, filosof og metafysiker, der er bedst kendt for sit bidrag til traditionalistisk filosofi og religionssammenligning.
|GURNAH
|Abdulrazak Gurnah er en tanzaniansk forfatter, som er bosat i Storbritannien og skriver på engelsk.
|HABECK
|Robert Habeck er en tysk forfatter og politiker, der fra 2018 til 2022 har været en af de to formænd for det grønne parti Bündnis 90/Die Grünen .
|HAMANN
|Johann Georg Hamann var en tysk filosof og forfatter fra oplysningstiden, dog således at han snarere må regnes til modoplysningen , på grund af en hang til det irrationelle og hans anvendelse af et mystisk-prof.
|HAMSUN
|Knut Hamsun født som Knud Pedersen var en af Norges fire nobelprisvindere i litteratur, og en af de vigtige forfattere for moderne og ekspressionistisk literatur.
|HANDKE
|Peter Handke er en østrigsk avantgardeforfatter og dramatiker.
|HANSEN
|Thorkild Hansen var en dansk forfatter, hvis hovedværker er romanen Det lykkelige Arabien og romantrilogien om den danske slavehandel, Slavernes kyst , Slavernes skibe og Slavernes øer , for hvilke han i 1971 f. Også Bente Hansen, Aase Hansen (forfatter) og 5 andre.
|HARARI
|Yuval Noah Harari er en israelsk historiker og forfatter samt professor ved Det hebraiske universitet i Jerusalem.
|HARRIS
|Sam Harris er amerikansk faglitterær forfatter. Også Richard Harris.
|HASSAN
|Yahya Hassan var en dansk digter med palæstinensisk baggrund.
|HEANEY
|Seamus Justin Heaney var en irsk forfatter og professor ved universitetet i Oxford.
|HEBBEL
|Friedrich Hebbel var en tysk digter.
|HELLER
|Joseph Heller var en amerikansk forfatter.
|HENSON
|Taraji Penda Henson er en amerikansk skuespiller og forfatter.
|HENTZE
|Ebba Hentze var en færøsk forfatter.
|HERDAL
|Harald Bønnelykke Herdal var en dansk forfatter.
|HERDER
|Johan Gottfried Herder eller Johann Gottfried von Herder var en tysk digter, filosof og teolog under den tyske Weimar-klassicisme og på sin tid en af de mest indflydelsesrige forfattere og tænkere i Tyskland; h.
|HERZEN
|Aleksandr Ivanovitj Herzen var en ledende russisk, vestlig orienteret, skribent og filosof, kendt som "den russiske socialismes far".
|HERZOG
|Werner Herzog er en tysk filminstruktør, manuskriptforfatter, skuespiller og operainstruktør.
|HESIOD
|Hesiod var en græsk digter, virksom i årene 700-650 f.Kr.
|HIKMET
|Nâzım Hikmet Ran var en tyrkisk digter, dramatiker og kommunist.
|HOWARD
|Robert Ervin Howard var en amerikansk forfatter.
|HOYDAL
|Gunnar Hoydal var en færøsk forfatter, poet og arkitekt. Også Karsten Hoydal.
|HUGHES
|Edward James Hughes var en anerkendt engelsk digter der inden sin død nåede at udgive i alt femten digtsamlinger. Også Langston Hughes.
|HUXLEY
|Aldous Leonard Huxley var en engelsk forfatter og et af de mest prominente medlemmer af den berømte Huxleyfamilie.
|IBANEZ
|Vicente Blasco Ibáñez var en spansk forfatter.
|IRVING
|John Irving er en berømt amerikansk forfatter. Også David Irving, Washington Irving.
|JAMMES
|Francis Jammes var en fransk digter.
|JENSEN
|Marie Kirstine Dorothea Jensen, bedre kendt som Thit Jensen var en dansk forfatter og foredragsholder, der gennem populære romaner og stor personlig gennemslagskraft belyste kvinders stilling i samfundet. Også Erik Aalbæk Jensen, Jens Henrik Jensen og 7 andre.
|JEPSEN
|Erling Jepsen er en dansk forfatter. Også Hans Lyngby Jepsen.
|JEROME
|Jerome Klapka Jerome var en engelsk forfatter og humorist, bedst kendt for den humoristiske rejsebeskrivelse Tre mænd i en båd.
|JESSEN
|Ida Jessen er en dansk forfatter og oversætter, der fik sit store gennembrud med den såkaldte Hvium-trilogi og to gange har været nomineret til Nordisk Råds litteraturpris. Også Juliane Marie Jessen.
|JONSON
|Benjamin Jonson var en engelsk renæssancedramatiker, digter og skuespiller.
|JUNGER
|Ernst Jünger var en tysk soldat, forfatter og entomolog.
|KADARE
|Ismail Kadaré var en fremtrædende albansk forfatter.
|KALKAU
|Sophia Kalkau er en dansk billedkunstner og forfatter.
|KAMBAN
|Hanus Kamban er en færøsk poet, forfatter, oversætter og redaktør.
|KARDEC
|Allan Kardec var en fransk pædagog, oversætter og forfatter.
|KELLER
|Helen Adams Keller var en amerikansk forfatter. Også Gottfried Keller.
|KHADER
|Naser Khader er en dansk økonom, teolog, debattør, forfatter, foredragsholder, tidligere radiovært og tidligere politiker med dansk-palæstinensisk og dansk-syrisk baggrund, der var medlem af Folketinget fra 200.
|KIELER
|Laura Petersen, gift Kieler var en dansk/norsk forfatter opvokset på Øvre Lø gård syd for Steinkjer efter 1853. Hun var datter af foged i Inderøy den senere magistrat i Stenkjer, Morten Smith Petersen.
|KLEIST
|Bernd Heinrich Wilhelm von Kleist var en preussisk lyriker, dramatiker og forfatter.
|KOLIND
|Lars Kolind er en dansk erhvervsmand, iværksætter, forfatter og adjungeret professor.
|KOONTZ
|Dean Ray Koontz er en produktiv og topsælgende forfatter, mest kendt for sine populære spændingsromaner.
|KOPPEL
|Benjamin Koppel er en dansk musiker og forfatter.
|KRARUP
|Søren Krarup var en dansk præst, forfatter og tidligere politiker samt medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti fra november 2001 til september 2011. Han var søn af sognepræst Vilhelm Krarup og Bodil Marie Kr.
|KUPALA
|Janka Kupala , født 7. juli 1882 i Vjazynka, Minsk guvernement, Det Russiske Kejserrige, død 28. juni 1942, Moskva, Sovjetunionen) pseudonym for Ivan Daminikavitj Lutsevitj , var en hviderussisk forfatter, der.
|KURKOV
|Andrij Jurijovitj Kurkov er en ukrainsk roman- og manuskriptforfatter.
|KUSAMA
|Yayoi Kusama er en japansk kunstner og forfatter.
|LACLOS
|Pierre-Ambroise-François Choderlos de Laclos var en fransk forfatter og officer.
|LARSEN
|Inger Marianne Larsen var en dansk digter. Også Thøger Larsen, Michael Larsen og 6 andre.
|LAURIE
|Hugh Laurie er en engelsk skuespiller, komiker, forfatter og musiker.
|LEMCHE
|Gyrithe Lemche, født Ellen Gyrithe Frisch var en dansk forfatterinde, kvindesagsforkæmper og lokalhistoriker.
|LESAGE
|Alain-René Lesage , også stavet Le Sage var en fransk forfatter og dramatiker født i Sarzeau på Rhuys-halvøen mellem Morbihan og havet i Bretagne.
|LESKOV
|Nikolaj Semjonovitj Leskov var en russisk forfatter.
|LONDON
|Jack London var en amerikansk forfatter.
|LUDLUM
|Robert Ludlum var en amerikansk forfatter, der er kendt for at have skrevet romanserien Bourne.
|LUKIAN
|Lu’kian var en græsk satirisk forfatter, født omkr.
|LUPINO
|Ida Lupino var en engelskfødt amerikansk skuespiller, sanger, filminstruktør, skribent og producer.
|MADSEN
|Svend Åge Madsen er en dansk forfatter og dramatiker, bosat i forstaden Risskov ved Aarhus. Også Peter Madsen (tegner), Mette Madsen.
|MAILER
|Norman Kingsley Mailer var en amerikansk forfatter, journalist og filminstruktør.
|MANGOR
|Anne Marie Mangor født Bang var en dansk forfatter af kogebøger.
|MANTEL
|Hilary Mary Mantel var en engelsk forfatter af historiske romaner, en selvbiografi, noveller og essays.
|MARION
|Frances Marion var en amerikansk journalist, forfatter og filmmanuskriptforfatter der ofte nævnes som den mest kendte kvindelige filmmanuskriptforfatter i det 20. århundrede.
|MARTEL
|Yann Martel er en canadisk forfatter.
|MARTIN
|George Raymond Richard Martin , undertiden omtales som GRRM, er en amerikansk forfatter og manuskriptforfatter af fantasy, horror og science fiction. Også Steve Martin.
|MATRAS
|Christian Matras var en færøsk sprogvidenskabsmand og digter.
|MCEWAN
|Ian Russell McEwan er en britisk forfatter.
|MILLAY
|Edna St. Vincent Millay var en amerikansk digter og skuespilforfatter som benyttede pseudonymet Nancy Boyd for dele af sit forfatterskab.
|MILLER
|Arthur Asher Miller var en amerikansk forfatter og dramatiker. Også Henry Miller, Frank Miller og 1 anden.
|MILOSZ
|Czesław Miłosz var en polsk digter og forfatter.
|MILTON
|John Milton var en engelsk digter.
|MOLINA
|Tirso de Molina, der er et pseudonym for Fray Gabriel Téllez , var en spansk dramatiker, digter, forfatter og katolsk munk.
|MORGAN
|Lewis Henry Morgan var en amerikansk advokat og politiker, som dog var bedst kendt som etnolog, antropolog og forfatter, og som primært specialiserede sig i studier af de amerikanske indianere og af menneskelig.
|MORIKE
|Eduard Friedrich Mörike var en tysk, romantisk Biedermeier-digter.
|MORRIS
|William Morris var en engelsk kunstner, forfatter, socialist og aktivist. Også Desmond Morris.
|MULLER
|Herta Müller er en tysk forfatter. Også Arvid Müller, Sigurd Müller.
|MURPHY
|Edward Regan Murphy bedre kendt som Eddie Murphy er en amerikansk stand-up komiker, skuespiller, forfatter, sanger, instruktør og musiker.
|MUSSET
|Alfred de Musset var en fransk forfatter, der regnes for en af de betydningsfulde forfattere i den franske romantik.
|MYLIUS
|Jørgen de Mylius, også omtalt som Jørgen Mylius eller Mylle, er en dansk radio- og tv-vært, sangtekstforfatter og forfatter, mest kendt for sit arbejde i forbindelse med det danske og det internationale Melodi.
|MYRDAL
|Alva Myrdal var en svensk diplomat, politiker og forfatter.
|MØLLER
|Poul Martin Møller var en dansk digter og filosof. Også Kai Friis Møller, Peder Ludvig Møller og 1 anden.
|NANSEN
|Peter Nansen var en dansk journalist, forfatter og litterær direktør på forlaget Gyldendal.
|NASRIN
|Taslima Nasrin , , også kendt som Taslima Nasreen, er en bengalsk læge, forfatter, feminist, menneskeretsaktivist og sekulær humanist.
|NELSON
|Willie Hugh Nelson er en amerikansk countrysanger og sangskriver, forfatter, poet, skuespiller og aktivist.
|NERUDA
|Pablo Neruda var en chilensk digter, diplomat og politiker.
|NERVAL
|Gérard de Nerval var en fransk digter og oversætter.
|NONNOS
|Nonnos var en græsk digter, født i Panopolis i Ægypten, og som synes at have levet i begyndelsen af 5. årh. e.Kr. Hans hovedværk er et digt Dionysiaka , om vingudens tog til Indien; en mængde myter er indflette.
|OLIVER
|James Trevor Oliver, MBE kendt som Jamie Oliver er en britisk kok, studievært og kogebogsforfatter.
|ORWELL
|Eric Arthur Blair , bedre kendt under pseudonymet George Orwell, var en engelsk forfatter og journalist.
|OSWALT
|Patton Peter Oswalt er en amerikansk stand-up-komiker, forfatter, skuespiller og stemmelægger.
|PASSOW
|Anna Catharina von Passow var dansk adelsdame, skuespillerinde og dramatiker.
|PAVESE
|Cesare Pavese var en italiensk forfatter, litteraturkritiker og oversætter.
|PESSOA
|Fernando António Nogueira de Seabra Pessôa var en portugisisk forfatter, forlægger og tidsskriftredaktør.
|PINDAR
|Pindar var en græsk lyrisk digter .
|PINTER
|Harold Pinter var en engelsk forfatter og dramatiker.
|POTTER
|Helen Beatrix Potter , Lancashire) var en britisk børnebogsforfatter og -illustrator.
|PROULX
|Edna Annie Proulx er en amerikansk journalist og forfatter.
|PROUST
|Marcel Proust var en fransk forfatter.
|RACINE
|Jean Racine var en fransk dramatiker, og én af de "tre store dramatikere" i 1600-tallets Frankrig .
|RAHBEK
|Knud Lyne Rahbek var en dansk litteraturhistoriker, digter, oversætter, redaktør, teaterkritiker m.m.
|RAINIS
|Jānis Krišjānis Pliekšāns, bedre kendt under pseudonymet Rainis, var en lettisk digter, dramatiker, oversætter og politiker.
|REIMER
|Signe Christine Antoinette Manna Reimer var en dansk journalist og forfatter, der især huskes som folkemindesamler.
|REINER
|Robert "Rob" Reiner var en amerikansk skuespiller, filminstruktør, manuskriptforfatter og politisk aktivist. Også Carl Reiner.
|REUTER
|Bjarne Bertram Reuter er en dansk forfatter af blandt andet børne- og ungdomsbøger.
|RHIMES
|Shonda Lynn Rhimes er en amerikansk tv-producer, manuskriptforfatter og forfatter.
|RINDOM
|Svend Peter Christian Rindom var en dansk manuskriptforfatter og skuespiller.
|RITSOS
|Jannis Ritsos var en græsk forfatter og venstreorienteret aktivist som var et aktiv medlem af den græske modstandsbevægelse under anden verdenskrig.
|RODARI
|Gianni Rodari var en italiensk forfatter, der for det meste skrev for børn.
|ROMANO
|Raymond Albert "Ray" Romano er en amerikansk skuespiller, forfatter og stand-upkomiker, bedst kendt for sine roller som Raymond Barone i komedieserien Alle elsker Raymond og som Mammuten Manfred "Manny" i Ice A.
|ROONEY
|Sally Rooney er en irsk forfatter, der er uddannet cand.mag i amerikansk litteratur ved Trinity College i Dublin i 2017. Hun debuterede samme år med Samtaler med venner og har derudover skrevet Normale menneske.
|ROSING
|Jens Christian Rosing var en grønlandsk forfatter og billedkunstner.
|RUMOHR
|Theodor Vilhelm Kjerstrup Rumohr var en dansk romanforfatter.
|RUSKIN
|John Ruskin var en engelsk kunstkritiker og socialkritisk forfatter.
|RYDAHL
|Thomas Rydahl er en dansk forfatter og oversætter, uddannet fra Forfatterskolen 1997-99. I 1992 vandt han som syttenårig Politikens og Gyldendals novellekonkurrence med novellen Forever Young.
|RØRDAM
|Valdemar Rørdam var en dansk digter og forfatter, søn af Hans Kristian Rørdam.
|SABATO
|Ernesto Sábato var en argentinsk forfatter og fysiker.
|SALTEN
|Felix Salten var en østrigsk-jødisk forfatter.
|SAMSØE
|Ole Johan Samsøe var en dansk digter.
|SANDER
|Levin Christian Sander var en tysk-dansk forfatter.
|SARAUW
|Paul Frederik Sarauw var en dansk forfatter, der er blevet mest kendt for sine mange manuskripter til danske spillefilm.
|SAREEN
|Manu Sareen er en dansk forfatter, foredragsholder og tidligere politiker.
|SARNEY
|José Sarney de Araújo Costa er en brasiliansk politiker, advokat og forfatter, som var Brasiliens præsident fra 15. marts 1985 til 15. marts 1990.
|SARTRE
|Jean-Paul Charles Aymard Sartre var en fransk filosof og forfatter.
|SARVIG
|Ole Sarvig var en dansk forfatter.
|SAYERS
|Dorothy Leigh Sayers var en forfatter, essayist og en af de første kvindelige MA i middelalderlitteratur ved Somerville College .
|SCHACK
|Hans Egede Schack var dansk politiker, embedsmand og forfatter.
|SCHADE
|Jens August Schade var en dansk forfatter og digter.
|SCHULZ
|Bruno Schulz var en polsk forfatter, maler og kunstlærer, der fortalte om de nu forsvundne jødiske miljøer i Polen.
|SENDAK
|Maurice Bernhard Sendak var en amerikansk illustrator og børnebogsforfatter.
|SENECA
|Lucius Annaeus Seneca også kendt som Seneca den yngre, Seneca philosophus, Seneca tragicus eller Seneca var en romersk tragedieforfatter, filosof og statsmand og lærer for kejser Nero.
|SHAKUR
|Tupac Amaru Shakur , bedre kendt under sine kunstnernavne 2Pac og kortvarigt som Makaveli, var en amerikansk rapper, aktivist, digter og skuespiller.
|SINGER
|Isaac Bashevis Singer var en jødisk forfatter, som skrev på jiddisch.
|SKARDI
|Jóhannes av Skarði , var en færøsk lingvist og faglitterær forfatter.
|SOLDIN
|Salomon Soldin var en dansk boghandler, forlægger, redaktør, forfatter, avisudgiver og legatstifter .
|SONTAG
|Susan Sontag var amerikansk essayist, forfatter, venstreorienteret intellektuel og aktivist.
|SORKIN
|Aaron Benjamin Sorkin er en amerikansk Oscar- og Emmyvindende manuskriptforfatter, dramatiker og filmproducer.
|SPARKS
|Nicholas Charles Sparks er en amerikansk bestsellerforfatter.
|SPIVAK
|Gayatri Chakravorty Spivak er en indisk litteraturteoretiker, forfatter og professor ved Columbia University i New York.
|SPORON
|Benjamin Georg Sporon var lærer for kronprins Frederik , amtmand og sproglig forfatter.
|STEELE
|Sir Richard Steele i Dublin — 1. september 1729 i Wales) var en engelsk forfatter. Allerede i skolen gjorde han bekendtskab med Addison, og her og ved Universitetet i Oxford grundlagdes mellem dem et venskab, d.
|STEFAN
|Jožef Štefan var en slovensk fysiker, matematiker og digter i det Østrig-Ungarske rige.
|STERNE
|Laurence Sterne var en britisk præst og humoristisk forfatter.
|STOKER
|Abraham Stoker var en irsk forfatter, som beskæftigede sig med gotisk fiktion, og især er kendt for romanen Dracula.
|SWARTZ
|Aaron H. Swartz var en amerikansk programmør, forfatter, politisk organisator og internetaktivist.
|TAGORE
|Rabindranath Tagore var en indisk forfatter, komponist, filosof, maler og musiker.
|TELLER
|Janne Teller er dansk forfatter og essayist med østrigsk/tysk familiebaggrund.
|TESCHL
|Michael Teschl er en dansk journalist, tv-tilrettelægger, forfatter, foredragsholder, komponist og sanger.
|THIELO
|Carl August Thielo var en dansk-tysk teaterdirektør, forfatter, musiker og komponist.
|THORUP
|Kirsten Thorup er en dansk forfatterinde.
|TOGEBY
|Knud Dag Nielsen Togeby var en dansk forfatter, filolog, lektor, romanist og litteraturkritiker, professor, dr.
|TOPSØE
|Vilhelm Christian Sigurd Topsøe var en dansk forfatter og journalist.
|TROYAT
|Henri Troyat var en fransk forfatter, født i Moskva og af armensk afstamning.
|TROYES
|Chrétien de Troyes var forfatter af fem versromaner om kong Arthur og hans riddere: Erec og Enide Cligés Yvain Lancelot Perceval samt en gendigtning af Filomela-historien fra Ovids Metamorfoser.
|TRUMBO
|Dalton Trumbo også kendt som Robert Rich var en amerikansk manuskriptforfatter og filminstruktør.
|TURELL
|Dan Turèll var en dansk forfatter, digter, musiker og buddhist.
|UNDSET
|Sigrid Undset var en norsk forfatter, som modtog Nobelprisen i litteratur i 1928. Hun er først og fremmest kendt for sine middelalderromaner som Kristin Lavransdatter , men ellers handler hendes bøger om fattig.
|UPDIKE
|John Hoyer Updike var en amerikansk forfatter og digter.
|VALEUR
|Erik Viggo Valeur er en dansk journalist, forfatter og mediekommentator.
|VIDERØ
|Kristian Osvald Viderø var en færøsk forfatter, digter, præst og bibeloversætter.
|VONDEL
|Joost van den Vondel var en nederlandsk lyriker og dramatiker.
|WAGNER
|Wilhelm Richard Wagner var en tysk komponist, dirigent, sceneinstruktør og skribent.
|WALKER
|Alice Walker er en amerikansk forfatter.
|WALSER
|Robert Walser var en tysktalende, schweizisk forfatter.
|WARREN
|Robert Penn Warren var en amerikansk forfatter, lyriker og litteraturkritiker.
|WELLES
|Orson Welles var en amerikansk skuespiller, filminstruktør og manuskriptforfatter.
|WERFEL
|Franz Werfel var en østrigsk forfatter, udvandrede fra Østrig ved nazisternes magtovertagelse.
|WHEDON
|Joseph "Joss" Hill Whedon er en amerikansk tekstforfatter, instruktør, producent, og skaber af forskellige TV-serier, mest kendt er Buffy – Vampyrernes Skræk.
|WIESEL
|Eliezer "Elie" Wiesel KBE var en jødisk forfatter, professor, politisk aktivist og nobelprismodtager samt overlever efter Holocaust.
|WILDER
|Laura Elizabeth Ingalls Wilder var en amerikansk forfatter, som er bedst kendt for den selvbiografiske bogserie om Det Lille Hus på Prærien. Også Thornton Wilder, Gene Wilder.
|WILSON
|Owen Cunningham Wilson er en amerikansk skuespiller og Oscar-nomineret manuskriptforfatter.
|WITTIG
|Monique Wittig var en fransk forfatter og feministisk teoretiker som beskæftigede sig med overvindelsen af socialt påtvungne kønsroller, og som opfandt begrebet "den heteroseksuelle kontrakt".
|XIAOBO
|Liu Xiaobo var en kinesisk forfatter, systemkritiker og menneskerettighedsaktivist, der i 2010, under sit fjerde fængelsesophold, blev tildelt Nobels fredspris.
|AAKJÆR
|Jeppe Aakjær var en dansk forfatter af romaner, noveller, digte og skuespil.
|AAMUND
|Jane Weibel Aamund var en dansk forfatterinde, der var søster til forretningsmanden Asger Aamund.
forfatter på 7 bogstaver i krydsord
309 svar på 7 bogstaver:
|Svar
|Hvem det er
|ABELARD
|Peter Abélard var en fransk filosof, teolog, komponist og digter kendt for sit tragiske kærlighedsforhold til Héloïse .
|ACKROYD
|Peter Ackroyd CBE er en britisk forfatter biograf og litteraturkritiker, der er kendt for sit omfattende forfatterskab og sin dybtgående forskning i britisk historie, kultur og litteratur.
|ADDISON
|Joseph Addison var en engelsk politiker og forfatter under Oplysningstiden.
|ADICHIE
|Chimamanda Ngozi Adichie er en anerkendt nigeriansk forfatter, hvis forfatterskab spænder over romaner, noveller og sagprosa.
|AFFLECK
|Benjamin Géza Affleck-Boldt, kendt som Ben Affleck er en Oscar-belønnet amerikansk skuespiller, manuskriptforfatter og filminstruktør.
|AGRIPPA
|Heinrich Cornelius Agrippa von Nettesheim var en tysk magiker, filosof, okkult forfatter, teolog, astrolog og alkymist.
|ALBERTI
|Leon Battista Alberti var en italiensk humanist, forfatter, kunstner, arkitekt, digter, præst, lingvist, filosof og kryptograf.
|ALKAIOS
|Alkaios var en græsk digter og en af de ni kanoniske lyrikere.
|ALLENDE
|Isabel Allende Llona er en chilensk forfatter.
|ANDREWS
|Julie Andrews er en engelsk Emmy-, Grammy- og Academy Award-vindende skuespillerinde, sangerinde og forfatter.
|ANGELOU
|Maya Angelou, født Marguerite Ann Johnson , var en amerikansk digter, forfatter, skuespiller, instruktør og aktivist.
|ANOUILH
|Jean Anouilh var en fransk dramatiker, med en stor produktion fra sit første skuespil i 1932 til det sidste i 1981.
|ARGENTO
|Dario Argento er en kultdyrket, italiensk manuskriptforfatter og filminstruktør, især kendt for sine stilfulde og blodige horrorfilm.
|BALDWIN
|James Arthur Baldwin var en amerikansk romanforfatter, dramatiker, essayist, poet og borgerrettighedsaktivist. Også Alec Baldwin.
|BALLARD
|James Graham Ballard er britisk forfatter.
|BALLING
|Emanuel Balling var en dansk forfatter, bogtrykker, journalist og avisredaktør.
|BAUDITZ
|Sophus Gustav Bauditz var en dansk skolemand, forfatter og dramatiker.
|BAUMANN
|Elisabeth Maria Anna Jerichau Baumann kaldet Lisinka, var polsk/tysk-danskkunstmaler og forfatter.
|BECKETT
|Samuel Barclay Beckett var en irskfødt, engelsk- og fransksproget forfatter af både romaner, noveller, drama, digte og kortprosa indenfor den litterære strømning, som er blevet kaldt "det absurde".
|BEHREND
|Peter William Behrend var en dansk musikforfatter.
|BENDSEN
|Bende Bendsen var en nordfrisisk lærer, forfatter og lingvist, der i 1824 udarbejdede en grammatik over det nordfrisiske sprog i Bøkingherred.
|BERGMAN
|Ernst Ingmar Bergman var en svensk filminstruktør og manuskriptforfatter.
|BERGSON
|Henri-Louis Bergson var en fransk filosof og forfatter, som var blandt de mere indflydelsesrige i sine levedage.
|BERGSØE
|Vilhelm Bergsøe var en dansk forfatter, zoolog og numismatiker, bror til maleren Johan Friderich Bergsøe og præsten Sophus Bergsøe.
|BERNARD
|april 1868 i Lille ; død 16. april 1941 i Paris) var en fransk postimpretionistisk maler og forfatter. Bernard havde et kunstnerisk venskab med Vincent van Gogh, Paul Gauguin og Eugène Boch, og senere også Paul.
|BESEKOW
|Samuel "Sam" Besekow var en dansk skuespiller, teaterinstruktør og forfatter.
|BLICHER
|Steen Steensen Blicher var en dansk præst og forfatter, søn af Niels Blicher.
|BORBERG
|Svend Borberg var en dansk forfatter, dramatiker, redaktør og kritiker. Også Jytte Borberg.
|BORDING
|Anders Christensen Bording var en dansk digter og journalist.
|BOSWELL
|James Boswell var en britisk advokat, dagbogsskribent, forfatter og fra 1782 Laird af Auchinleck.
|BOURGET
|Paul Charles Joseph Bourget var en fransk romanforfatter og litteraturkritiker, kendt som en central skikkelse inden for den psykologiske roman og som en betydelig opinionsdanner blandt konservative intellektue.
|BRANDES
|Carl Edvard Cohen Brandes var en dansk politiker, kritiker, forfatter og kulturpersonlighed, bror til Ernst og Georg Brandes.
|BRANNER
|Hans Christian Branner var en dansk forfatter.
|BREDAHL
|Christian Hviid Bredahl var en dansk forfatter.
|BRORSON
|Hans Adolph Brorson var en dansk pietist, salmedigter og biskop i Ribe fra 1741 til 1764. Brorson betragtes som den vigtigste salmedigter i hele Danmark-Norge i 1700-tallet og hans salmer synges i hele Skandina.
|BRUMMER
|Therese Conradine Brummer, født Casse var en dansk forfatter.
|BRØGGER
|Suzanne Preis Brøgger Zeruneith er en dansk forfatter.
|BURGESS
|Anthony Burgess, egentlig John Anthony Burgess Wilson var en britisk forfatter, journalist, dramatiker, digter, oversætter, lærer og komponist.
|BURNETT
|Frances Eliza Hodgson Burnett var en engelsk-amerikansk dramatiker og forfatter.
|BUZZATI
|Dino Buzzati var en italiensk forfatter og journalist ved Corriere della Sera.
|CALVINO
|Italo Calvino var en italiensk forfatter af romaner og noveller.
|CANETTI
|Elias Canetti , død 14. august 1994 i Zürich) var en tysksproget forfatter. Han modtog Nobelprisen i litteratur i 1981.
|CARLSEN
|Franziska Antoinette Hilleborg Carlsen var en dansk historisk forfatter, søster til politikeren H.R. Carlsen. Hun fødtes 13. november 1817 på Gammel Køgegård, hvor hendes barndomsliv også henrandt. Som voksen o.
|CARLYLE
|Thomas Carlyle var en skotsk forfatter, historiker, historiefilosof og kritiker.
|CARROLL
|Charles Lutwidge Dodgson , bedre kendt under pseudonymet Lewis Carroll, var en engelsk forfatter, filosof, matematiker, logiker og fotograf.
|CESAIRE
|Aimé Fernand David Césaire var en fransk forfatter og politiker fra Martinique.
|CHAPLIN
|Sir Charles Spencer "Charlie" Chaplin var britisk-amerikansk skuespiller, filminstruktør, manuskriptforfatter og komponist.
|CHAPMAN
|Graham Arthur Chapman var en britisk komiker, skuespiller, manuskriptforfatter og læge.
|CHAUCER
|Geoffrey Chaucer var både engelsk forfatter, digter, filosof, hofmand og diplomat.
|CHEADLE
|Donald Frank "Don" Cheadle er en amerikansk skuespiller, producer og forfatter, der er kendt for sin medvirken i film som Traffic, Crash og Hotel Rwanda, for hvilken han blev nomineret til en Oscar for bedste m.
|CHOMSKY
|Dr. Avram Noam Chomsky er en amerikansk forfatter, filosof, politisk aktivist og professor i lingvistik.
|CLAUDEL
|Paul Claudel var en fransk forfatter og diplomat.
|CLEMENT
|Knut Jungbohn Clement ) var en nordfrisisk forfatter og lingvist.
|CLOONEY
|George Timothy Clooney er en amerikansk skuespiller, filminstruktør, producer og manuskriptforfatter.
|COCTEAU
|Jean Cocteau var en fransk digter, forfatter, kunstmaler og filminstruktør.
|COETZEE
|J. M. Coetzee er en sydafrikansk forfatter.
|COLETTE
|Colette var en fransk forfatter.
|COLLINS
|Suzanne Collins er en amerikansk tekstforfatter og forfatter, der bedst er kendt for at have skrevet trilogien The Hunger Games, der blev filmatiseret til film af samme navn.
|COPPOLA
|Francis Ford Coppola er en oscarbelønnet amerikansk filminstruktør, manuskriptforfatter og filmproducent. Også Sofia Coppola.
|COULTER
|Ann Hart Coulter er en amerikansk forfatter, klummeskribent, advokat og konservativ politisk kommentator.
|DALAGER
|Stig Dalager er en dansk forfatter.
|DARWISH
|Mahmoud Darwish var en palæstinensisk digter og forfatter.
|DAWKINS
|Clinton Richard Dawkins er en engelsk etolog, evolutionsteoretiker og forfatter af populærvidenskab.
|DELEDDA
|Grazia Deledda var en italiensk forfatter.
|DELILLO
|Donald Richard DeLillo er en amerikansk forfatter.
|DIAMOND
|Jared Mason Diamond er en amerikansk forfatter og forsker.
|DICKENS
|Charles John Huffam Dickens var en engelsk romanforfatter, journalist og social kritiker i Victoriatidens England.
|DIDEROT
|Denis Diderot var en fransk filosof, forfatter og redaktør af den første moderne encyklopædi.
|DINESEN
|W. Dinesen. Adolph Wilhelm Dinesen var en dansk forfatter, officer, eventyrer og politiker. Også Thomas Dinesen.
|DOUGLAS
|Kirk Douglas – egentlig Issur Danielovitch Demsky var en amerikansk filmskuespiller, producer, instruktør og forfatter.
|DREISER
|Theodore Herman Albert Dreiser var en amerikansk forfatter.
|DRUCKER
|Peter Ferdinand Drucker var en østrigsk-født forfatter til flere økonomi-relaterede bøger.
|DUCHAMP
|Henri-Robert-Marcel Duchamp var en fransk-amerikansk kunstmaler, skulptør, skakspiller og forfatter, hvis kunst især er knyttet til kubisme, dadaisme og konceptkunst.
|DUHAMEL
|Georges Duhamel var en fransk forfatter, der i 1918 fik Goncourtprisen for romanen Civilisation.
|DURRELL
|Lawrence Durrell var en britisk forfatter og digter.
|DWORKIN
|Andrea Rita Dworkin var en amerikansk radikal feminist, forfatter og aktivist, bedst kendt for sin kritik af pornografi, som hun knyttede til voldtægt og andre former for vold mod kvinder.
|EJERSBO
|Jakob Ejersbo var en dansk forfatter.
|ELLISON
|Ralph Waldo Ellison var en amerikansk forfatter af afroamerikansk oprindelse.
|EMERSON
|Ralph Waldo Emerson var en amerikansk forfatter og filosof.
|ENGBERG
|Katrine Engberg er en dansk krimiforfatter og tidligere showdanser, koreograf, skuespillerinde og sceneinstruktør.
|ERIKSEN
|Inge Eriksen var en dansk forfatter.
|ESKESEN
|Morten Eskesen var en dansk fri- og højskolelærer, forfatter og komponist.
|ESTEVEZ
|Emilio Estevez er en amerikansk skuespiller, filminstruktør, digter og forfatter.
|EVENSEN
|Andrias Christian Evensen var en færøsk præst, lingvist, redaktør, forfatter og politiker .
|FALLACI
|Oriana Fallaci var en italiensk journalist, forfatter og skarp politisk interviewer.
|FALLADA
|Hans Fallada var en tysk forfatter.
|FALSTER
|Christian Falster var en dansk skolemand, digter og klassisk filolog.
|FAVREAU
|Jonathan Kolia "Jon" Favreau er en amerikansk skuespiller, manuskriptforfatter og filminstruktør, kendt for at have instrueret film som Elf og Iron Man.
|FAYETTE
|Marie-Madeleine Pioche de La Vergne, grevinde de La Fayette, også kendt som Madame de La Fayette var en fransk forfatter.
|FELLINI
|Federico Fellini var en italiensk filminstruktør og manuskriptforfatter.
|FIBIGER
|Mathilde Lucie Fibiger var en dansk forfatterinde, der i sin debutroman Clara Raphael fremsatte banebrydende tanker om kvindens frigørelse og hendes begrænsede muligheder for uddannelse, udvikling og uafhængigh. Også Ilia Fibiger.
|FISCHER
|Otto Peter Leck Fischer var en dansk forfatter og dramatiker, bror til Viggo Kampmann.
|FLEMING
|Ian Lancaster Fleming var en engelsk efterretningsagent, forfatter og journalist, som er mest kendt for den fiktive agent James Bond.
|FLEURON
|Svend Fleuron var en dansk forfatter.
|FOLLETT
|Kenneth Martin "Ken" Follett er en walisisk forfatter af thrillers og historiske romaner.
|FONTANE
|Theodor Fontane, egentlig Henri Theodore Fontane var en tysk apoteker og forfatter.
|FORSTER
|Edward Morgan Forster var en engelsk forfatter, bedst kendt for A Room with a View og A Passage to India . Også Georg Forster.
|FORSYTH
|Frederick Forsyth var en engelsk forfatter.
|FOSCOLO
|Ugo Foscolo var en italiensk digter.
|FRANZEN
|Jonathan Franzen er en amerikansk romanforfatter og essayist.
|FRIEDAN
|Betty Friedan født i Illinois var en amerikansk forfatter og feministisk aktivist.
|FUENTES
|Carlos Fuentes Macías var en mexikansk skribent og forfatter.
|GALEANO
|Eduardo Hughes Galeano er en Uruguaysk forfatter.
|GANJAVI
|Nizami Ganjavi var en persisk digter i det 12. århundrede. Nizami betragtes som den bedste romantiske digter i persisk litteratur.
|GARAUDY
|Roger Garaudy var en fransk forfatter, filosof og politiker, bedst kendt for sin holocaust-benægtelse.
|GARRICK
|David Garrick var en engelsk skuespiller, dramatiker, teaterchef og elev og ven af Samuel Johnson.
|GASKELL
|Elizabeth Cleghorn Gaskell var en engelsk forfatter.
|GAUTIER
|Théophile Gautier var en fransk poet, dramatiker, forfatter, journalist og litteraturkritiker.
|GELLIUS
|Aulus Gellius var en romersk forfatter og grammatiker, muligvis af afrikansk oprindelse, sandsynligvis født og i alle fald opdraget i Rom.
|GELSTED
|Einar Otto Gelsted var en dansk forfatter, lyriker, litteraturkritiker og journalist.
|GERVAIS
|Ricky Dene Gervais er en engelsk komiker, skuespiller, forfatter, tv-producer og filmskaber.
|GLEASON
|John Herbert "Jackie" Gleason var en amerikansk komiker, skuespiller, forfatter, komponist og dirigent.
|GLEESON
|Domhnall Gleeson er en irsk skuespiller, manusforfatter og instruktør.
|GOLDING
|William Gerard Golding var en engelsk forfatter.
|GOLDONI
|Carlo Osvaldo Goldoni var en italiensk dramatiker og librettist.
|GRAEBER
|David Rolfe Graeber var en amerikansk forfatter, antropolog og anarkist.
|GRAHAME
|Kenneth Grahame var en skotsk forfatter, der er mest kendt for den klassiske børnebog Vinden i Piletræerne, som udkom i 1908.
|GRAMSCI
|Antonio Gramsci var en italiensk forfatter, journalist, politiker og filosof, en socialistisk teoretiker, kommunist.
|GRANDIN
|Temple Grandin har en amerikansk doktorgrad i dyrevidenskab og er professor ved Colorado State University, forfatter og konsulent for husdyrindustrien og dyreadfærd.
|GRISHAM
|John Ray Grisham er tidligere amerikansk advokat og en af nutidens mest succesrige forfattere med over 250 millioner solgte bøger.
|GAARDER
|Jostein Gaarder er en norsk forfatter af romaner, noveller og børnebøger.
|HAGGARD
|Henry Rider Haggard var en engelsk forfatter af dansk afstamning, som med sine eventyrromaner fra Afrika opfandt genren Tabte Verdener.
|HAMMETT
|Samuel Dashiell Hammett var en amerikansk forfatter, født i St.
|HANSSON
|David Heinemeier Hansson er en dansk programmør, erhvervsmand, racerkører og forfatter.
|HAUBERG
|Sonja Hauberg var en dansk forfatter.
|HEIBERG
|Johan Ludvig Heiberg var en dansk dramatiker, indflydelsesrig kritiker og chef for Det kongelige Teater 1849–1856. Også Peter Andreas Heiberg, Johanne Luise Heiberg.
|HERBERT
|Frank Herbert var en amerikansk science fiction-forfatter.
|HOLBERG
|Ludvig Holberg var en epokegørende dansk-norsk forfatter.
|HOSTRUP
|Jens Christian Hostrup var en dansk digter, dramatiker og præst.
|HOVMAND
|Peter Hovmand er en dansk-grønlandsk forfatter og fotograf.
|HUBBARD
|Lafayette Ronald Hubbard, L. Ron Hubbard eller Ron Hubbard var en amerikansk science fiction-forfatter og grundlægger af den religiøse organisation Scientology. Scientology blev dannet på baggrund af Hubbards d.
|HURSTON
|Zora Neale Hurston var en amerikansk forfatter og antropolog.
|HUSSEIN
|Taha Hussein ˈseːn]; 15. november 1889 – 28. oktober 1973) var en af det 20. århundredes mest indflydelsesrige egyptiske forfattere og intellektuelle og en fremtrædende person i Nahdaen og i den modernistiske b.
|HØJHOLT
|Per Højholt var en indflydelsesrig dansk digter, der var uddannet bibliotekar.
|IONESCO
|Eugène Ionesco var en fransk-rumænsk skuespilforfatter og en af de første inden for absurd teater, som han fik stor indflydelse på.
|ISAKSEN
|Jógvan Isaksen er en færøsk forfatter og litteraturhistoriker.
|ISAKSON
|Finnbogi Ísakson var en færøsk journalist, forfatter og politiker .
|JACKSON
|Peter Robert Jackson er en manuskriptforfatter, filminstruktør og -producent fra New Zealand.
|JANSSEN
|Christian Børre "Børge" Victor Janssen var en dansk forfatter.
|JANSSON
|Tove Marika Jansson var en finlandssvensk forfatter, maler og tegner, voksede op i Helsinki som ældste barn af tegneren Signe Hammersten Jansson og billedhuggeren Viktor Jansson.
|JELINEK
|Elfriede Jelinek er en østrigsk forfatter og dramatiker.
|JESENIN
|Sergej Aleksandrovitj Jesenin 1895 i Konstantinovo, Rjasan ujesd, Rjasan guvernement , Det Russiske Kejserrige død 27. december 1925 i Leningrad, Sovjetunionen) var en russisk lyrisk digter. Sergej Jesenin var.
|JIMENEZ
|Juan Ramón Jiménez Mantecón var en spansk digter, der blev tildelt Nobelprisen i litteratur i 1956. Jiménez stammede fra Andalusien, og han studerede jura i Sevilla, en uddannelse, han dog aldrig brugte.
|JOENSEN
|Poul Frederik Joensen var en færøsk digter, der var særlig kendt for sine satiriske digte, kærlighedsdigte, fortællinger og sange. Også Sigurð Joensen.
|JOHNSON
|Eyvind Johnson var en svensk forfatter.
|KASTNER
|Emil Erich Kästner var en tysk forfatter.
|KAVAFIS
|Konstantinous Petrou Kavafis eller C.P. Cavafy var en græsk digter. Kavafis blev født i Alexandria, Egypten og tilbragte det meste af sit liv der. Han var bureaukrat i det egyptiske Ministerium for Offentlige A.
|KENNEDY
|Thomas E. Kennedy var engelsksproget forfatter og redaktør med base i København.
|KEROUAC
|Jack Kerouac var amerikansk forfatter, digter, kunstner og en del af beatgenerationen.
|KERTESZ
|Imre Kertész var en ungarsk forfatter.
|KHANKAN
|Sherin Khankan er en dansk imam, forfatter, religionssociolog, NGO-direktør, foredragsholder og samfundsdebattør.
|KHAYYAM
|Ghias-aldin Omar ben Ebrahim Khayyám Neyshapoori var en persisk matematiker, astronom, filosof og digter.
|KIPLING
|Joseph Rudyard Kipling var en engelsk forfatter og digter.
|KIRKEBY
|Per Kirkeby var en dansk kunstmaler, digter, filmmager, grafiker, billedhugger og geolog.
|KJELNÆS
|Marjun Syderbø Kjelnæs er en færøsk digter, dramatiker og prosaist.
|KNUDSEN
|Erik Knudsen var en dansk forfatter. Også Peter Øvig Knudsen, Jakob Knudsen.
|KNUTZON
|Line Knutzon er en prisbelønnet dansk dramatiker, der bl.a.
|KORCZAK
|Janus Korczak var en polsk læge, pædagog, forfatter, journalist, samfundsaktivist og officer i den polske hær.
|KOSOVIC
|Birgithe Kosovic er en dansk skønlitterær forfatter med serbisk baggrund.
|KUNDERA
|Milan Kundera var en tjekkisk forfatter.
|KAALUND
|Hans Vilhelm Kaalund var en dansk digter. Også Lars Kaalund, Bodil Kaalund.
|LARSSON
|Stieg Larsson var en svensk journalist, forfatter og kommunist.
|LAUESEN
|Marcus Lauesen var en dansk forfatter.
|LAURING
|Palle Lauring f. Lauring Andersen var en dansk forfatter og historieformidler.
|LAVATER
|Johann Caspar Lavater var en schweizisk reformert præst og forfatter.
|LAXNESS
|Halldór Kiljan Laxness var en islandsk forfatter fra Mosfellsbær nær Reykjavik.
|LESSING
|Doris May Lessing var en engelsk forfatter og havde skrevet bl.a. Også Gotthold Ephraim Lessing.
|LITHGOW
|John Arthur Lithgow er en amerikansk skuespiller, musiker og forfatter bedst kendt for sin rolle som dr.
|LOLLIKE
|Christian Lollike er en dansk dramatiker og teaterinstruktør.
|LUCANUS
|Marcus Annaeus Lucanus på engelsk Lucan var sin tids mest fejrede romerske lyriker, søn af Acilia og Lucius Annseus Mela og brorsøn af kejser Neros lærer Seneca den yngre.
|LUKRETS
|Titus Lucretius Carus eller på dansk Lukrets var en romersk epikuræisk digter.
|LUNDBYE
|Vagn Lundbye var en dansk forfatter.
|LYOTARD
|Jean-Francois Lyotard var en fransk filosof med en emnemæssigt mangesidethed i sit forfatterskab.
|MACHAUT
|Guillaume de Machaut var en fransk komponist og digter.
|MADAURA
|Apulejus fra Madaura var en latinsk forfatter, der er kendt for sit værk Metamorphoses eller Det gyldne æsel.
|MAHFOUZ
|Naguib Mahfouz var en egyptisk forfatter fra Cairo, som modtog Nobelprisen i litteratur i 1988. En af hans mest kendte romaner er Midaqgyden.
|MAISTRE
|Joseph de Maistre var en italiensk advokat, diplomat, forfatter og politisk filosof.
|MALAMUD
|Bernard Malamud var en amerikansk forfatter af russisk-jødisk afstamning, hvis bøger hovedsagelig handler om det jødiske småborgerskabs ikke særlig opmuntrende hverdag i USA eller det Østeuropa, hvorfra de kom.
|MALRAUX
|Georges André Malraux var en fransk forfatter og gaullistisk politiker.
|MANGOLD
|James Allen Mangold er en amerikansk filminstruktør og manuskriptforfatter.
|MANKELL
|Henning Georg Mankell var en svensk forfatter og dramatiker.
|MANZONI
|Alessandro Francesco Tommaso Manzoni var en betydelig italiensk digter og forfatter, især kendt for romanen I Promessi Sposi.
|MARCEAU
|Sophie Marceau er en fransk skuespiller, instruktør og manuskriptforfatter.
|MARLOWE
|Christopher "Kit" Marlowe var en engelsk dramatiker, poet og oversætter fra elisabethansk tid.
|MARQUEZ
|Gabriel García Márquez , død 17. april 2014 i Mexico City) var en colombiansk forfatter. Han betragtes som en af det 20. århundredes mest betydelige forfattere samt en af de væsentligste spansksprogede forfatte.
|MAUGHAM
|William Somerset Maugham, bedst kendt som bare W. Somerset Maugham, var en betydningsfuld engelsk forfatter. Under 1.
|MAURIAC
|François Charles Mauriac var en fransk forfatter.
|MAURIER
|Daphne du Maurier var en britisk forfatter.
|MAUROIS
|André Maurois var en fransk forfatter, litterat og historiker, fra 1938 medlem af Académie française.
|MCCOURT
|Francis "Frank" McCourt var en irsk-amerikansk lærer og forfatter.
|MCINNES
|Gavin Miles McInnes er en Canadisk forfatter og politisk kommentator.
|MERIMEE
|Prosper Mérimée var en fransk forfatter og historiker.
|MEYRINK
|Gustav Meyrink, pseudonym for Gustav Meyer var en tysk forfatter.
|MICHAEL
|Ib Michael Rasmussen er en dansk skønlitterær forfatter.
|MINARIK
|Else Holmelund Minarik var en dansk-amerikansk børnebogsforfatter.
|MIRBEAU
|Octave Mirbeau , død 16. februar 1917 i Paris) var en fransk journalist, kunstkritiker og forfatter af romaner, noveller og komiske teaterstykker.
|MISHIMA
|Yukio Mishima pseudonym for forfatteren Kimitake Hiraoka .
|MODIANO
|Patrick Modiano er en fransk forfatter, der i 1978 fik Goncourtprisen for romanen Rue des boutiques obscures.
|MOLBECH
|Christian Knud Frederik Molbech var en dansk digter og oversætter af Dantes Divina Commedia 1851-1863. Skrev bl.a. Også Christian Molbech.
|MOLIERE
|Jean-Baptiste Poquelin bedre kendt som Molière var en fransk forfatter og af mange anset for verdens største komedieforfatter.
|MONDRUP
|Iben Mondrup er en dansk forfatter.
|MONTALE
|Eugenio Montale var en italiensk digter.
|MORANTE
|Elsa Morante var en italiensk forfatter.
|MORAVIA
|Alberto Moravia var en italiensk forfatter og journalist.
|MULISCH
|Harry Mulisch var en hollandsk forfatter.
|MUNSTER
|Amalie Isabella Johanne Charlotte Münster var en dansk hofdame, oversætter og digter.
|MURDOCH
|Dame Jean Iris Murdoch var en britisk forfatter og filosof.
|MAALOUF
|Amin Maalouf er en libanesisk forfatter, der skriver på fransk.
|NABOKOV
|Vladimir Vladimirovitj Nabokov var en russiskfødt amerikansk forfatter, sommerfuglsekspert, litteraturprofessor og oversætter.
|NAIPAUL
|V. S. Naipaul var en britisk forfatter af vestindisk slægt.
|NEMCOVA
|Božena Němcová var en tjekkisk forfatter.
|NESTROY
|Johann Nepomuk Eduard Ambrosius Nestroy var en østrigsk skuespiller, sanger, dramatiker og satiriker.
|NIELSEN
|Morten Nielsen, døbt Karl Bent Lebrecht Nielsen var en dansk digter og modstandsmand. Også Kaspar Colling Nielsen, Hans-Jørgen Nielsen og 5 andre.
|NOVALIS
|Novalis, pseudonym for friherre Georg Philipp Friedrich Leopold Freiherr von Hardenberg var en tysk digter fra den tidlige romantik.
|OKSANEN
|Sofi Oksanen er finsk forfatter, født af en estisk mor og finsk far.
|OTTESEN
|Josefine Ottesen er en dansk børnebogsforfatter, skuespiller, teaterinstruktør mm.
|PALUDAN
|Stig Henning Jacob Puggaard Paludan var en dansk forfatter.
|PANDURO
|Leif Thormod Panduro var en af de mest populære danske forfattere og dramatikere i midten af det 20. århundrede.
|PAOLINI
|Christopher James Paolini er en amerikansk forfatter.
|PASCOLI
|Giovanni Pascoli var en italiensk digter og litteraturhistoriker.
|PICABIA
|Francis Picabia, Francis-Marie Martinez Picabia var en fransk forfatter, maler og grafiker.
|PILMARK
|Søren Louis Pilmark Nielsen R. er en dansk skuespiller, forfatter og filminstruktør. Efter endt uddannelse fra Statens Teaterskole i Aarhus i 1977 har han siden medvirket i danske og internationale tv- og filmp.
|POITIER
|Sir Sidney Poitier var en amerikansk skuespiller, filminstruktør, forfatter og diplomat fra Bahamas.
|POKHREL
|Suman Pokhrel, , er en digter i Nepal.
|POULSEN
|Peter Poulsen var en dansk forfatter. Også Tóroddur Poulsen.
|PREVERT
|Jacques Prévert var en fransk surrealistisk digter og manuskriptforfatter.
|PULLMAN
|Philip Pullman er en engelsk forfatter fra Norwich, mest kendt for sin børne- og ungdomstrilogi kaldet Det Gyldne Kompas.
|PUSJKIN
|Aleksandr Sergejevitj Pusjkin var en russisk forfatter og anses som grundlæggeren af russisk litteratur.
|PYNCHON
|Thomas Pynchon er en amerikansk forfatter.
|QUENEAU
|Raymond Queneau var en fransk romanforfatter, digter, dramatiker og matematiker.
|QUEVEDO
|Francisco Gómez de Quevedo Villegas y Santibáñez Cevallos , kendt som Francisco de Quevedo, var en spansk forfatter i guldalderen.
|QUINCEY
|Thomas De Quincey var en engelsk forfatter og kritiker.
|RENDELL
|Ruth Barbara Rendell, baronesse Rendell af Babergh, CBE var en britisk forfatter og medlem af Overhuset i Det britiske parlament.
|REYMONT
|Władysław Stanisław Reymont var en polsk forfatter, der står som en af de vigtigste repræsentanter for den kritiske realisme i bevægelsen Unge Polens litteratur.
|RHODIOS
|Apollonios Rhodios var en hellenistisk-egyptisk bibliotekar, akademiker og episk digter i det 3. århundrede f.Kr. Han kom fra Alexandria, hvor han bl.a. var leder af det berømte Bibliotek i en periode.
|RIMBAUD
|Jean Nicholas Arthur Rimbaud var en fransk digter født i Charleville.
|ROLLAND
|Romain Rolland var en fransk forfatter og dramatiker.
|RONSARD
|Pierre de Ronsard var en fransk digter.
|ROWLING
|Joanne Rowling , kendt under sit pseudonym J. K. Rowling, er en britisk romanforfatter og forfatter til Harry Potter, en serie i syv bind om en ung troldmand. Udgivet fra 1997 til 2007 har disse fantasyromaner.
|RUCKERT
|Friedrich Rückert var en tysk digter, oversætter og professor i orientalske sprog.
|RUSHDIE
|Sir Ahmad Salman Rushdie er en skønlitterær forfatter, hvis bøger hovedsagelig foregår på det indiske subkontinent.
|RUSSELL
|David O. Russel er en amerikansk filminstruktør og manuskriptforfatter.
|SAMBERG
|David Andrew "Andy" Samberg er en amerikansk komiker, skuespiller, manuskriptforfatter og rapper.
|SANDLER
|Adam Richard Sandler er en amerikansk skuespiller, komiker, musiker, manuskriptforfatter og filmproducent.
|SAVIANO
|Roberto Saviano er en italiensk forfatter og journalist.
|SCHMIDT
|Frederik Schmidt var en dansk-norsk præst, politiker, teolog, digter og dagbogsskriver.
|SEEBERG
|Peter Ejnar Lauritzen Seeberg var en dansk, modernistisk forfatter, der er optaget i dansk litteraturs kanon.
|SEFERIS
|Giorgos Seferis var en græsk digter.
|SEIFERT
|Jaroslav Seifert var en tjekkisk forfatter, der modtog Nobelprisen i litteratur i 1984. Seifert begyndte at skrive i 1920’erne.
|SELINKO
|Annemarie Selinko Kristiansen var en østrigsk-dansk forfatter.
|SENGHOR
|Léopold Sédar Senghor var en fransktalende digter og Senegals første præsident i 1960-80.
|SEVILLA
|Isidor af Sevilla eller Isidorus Hispalensis var biskop i Sevilla i mere end tre årtier, forfatter og kirkelærer.
|SHAHABI
|Hossein Shahabi var en iransk filminstruktør, forfatter og filmproducent.
|SHAPIRO
|Benjamin Aaron "Ben" Shapiro er en konservativ amerikansk politisk kommentator og forfatter.
|SHATNER
|William "Bill" Shatner er en Emmy- og Golden Globe-vindende canadisk skuespiller, forfatter, musiker og filminstruktør, mest kendt for rollen sin som kaptajn James T. Kirk på USS Enterprise i tv-serien Star Tre.
|SHELLEY
|Mary Wollstonecraft Shelley 30. august 1797 – 1. februar 1851) var en engelsk forfatter, datter af den feministiske forfatter Mary Wollstonecraft og forfatteren William Godwin, og gift med digteren Percy Bysshe. Også Percy Bysshe Shelley.
|SHEPARD
|Sam Shepard var amerikansk dramatiker, manuskriptforfatter, forfatter og skuespiller.
|SHERMAN
|William Tecumseh Sherman var en amerikansk general, forretningsmand, underviser og forfatter.
|SHIKIBU
|Murasaki Shikibu var en kvindelig japansk forfatter.
|SIMENON
|Georges Joseph Christian Simenon var en belgisk forfatter, der skrev på fransk.
|SKOUSEN
|Niels Skousen er en dansk musiker, skribent, guitarist, komponist, skuespiller og poet.
|SKAARUP
|Bi Skaarup var en dansk arkæolog, forfatter, madhistoriker og foredragsholder.
|SOKUROV
|Aleksandr Sokurov er en sovjetisk filminstruktør og manuskriptforfatter.
|SOLANAS
|Valerie Solanas var en amerikansk feminist og forfatter.
|SOROKIN
|Vladimir Georgijevitj Sorokin er russisk forfatter og manuskriptforfatter.
|SOUTHEY
|Robert Southey var en engelsk digter og historieskriver.
|SPENSER
|Edmund Spenser var en engelsk digter.
|STANTON
|Elizabeth Cady Stanton var en amerikansk forfatter og aktivist, som var leder af kvinderettighedsbevægelsen i USA fra midten til slutningen af det 19. århundrede.
|STEFFIN
|Margarete Steffin , død 4. juni 1941 i Moskva) var en tysk skuespillerinde og forfatter.
|STEINER
|Rudolf Steiner , død 30. marts 1925, Dornach nær Basel i Schweiz) var østrigsk filosof, okkultist, Goetheforsker, pædagog, arkitekt, dramatiker, social tænker og esoteriker. Han er bedst kendt som grundlægger a.
|STEVENS
|Wallace Stevens var en amerikansk digter.
|STEWART
|Jon Stewart er en amerikansk komiker, skuespiller, forfatter og fjernsynsproducer, bedst kendt som vært på talkshowet The Daily Show, som sendes af Comedy Central, der ejes af Viacom.
|STILLER
|Benjamin "Ben" Stiller er en amerikansk komiker, skuespiller, manuskriptforfatter, filmproducer og filminstruktør.
|STRAUSS
|David Friedrich Strauss, var en tysk forfatter, filosof og protestantisk teolog.
|STRUNGE
|Michael Strunge Jensen med pseudonymerne Simon Lack og Marcus Hitengel var en dansk digter.
|SUTTNER
|Bertha Sophie Felicitas Freifrau von Suttner eller baronesse Bertha von Suttner var en østrigsk underviser, pacifist, kvindesagsforkæmper og forfatter.
|TAFDRUP
|Pia Tafdrup er en dansk digter og forfatter.
|TERENTS
|Publius Terentius Afer eller Terents var en romersk komediedigter.
|THISTED
|Valdemar Adolph Thisted var en dansk forfatter, søn af Jørgen Thisted.
|THOMSEN
|Søren Ulrik Thomsen er en dansk lyriker og essayist.
|THOREAU
|Henry David Thoreau var amerikansk forfatter, naturelsker, transcendentalist, pacifist, skattenægter, etiker, abolitionist og filosof, fortaler for civil ulydighed som protest.
|THAARUP
|Thomas Thaarup var en dansk digter.
|TJEKHOV
|Anton Pavlovitj Tjekhov , Det Russiske Kejserrige, død 2. juli 1904 i Badenweiler, Det Tyske Kejserrige) var en russisk forfatter.
|TOKSVIG
|Signe Kirstine Toksvig var en dansk forfatter. Også Sandi Toksvig.
|TOLKIEN
|John Ronald Reuel Tolkien var en engelsk forfatter og professor i engelsk sprog og middelalderlitteratur på Universitetet i Oxford.
|TOLSTOJ
|Aleksej Nikolajevitj Tolstoj var en russisk forfatter. Også Aleksej Konstantinovitj Tolstoj.
|TRAVERS
|Pamela Lyndon Travers var en australsk-britisk forfatter.
|TUCHMAN
|Barbara Wertheim Tuchman var en kvindelig amerikansk historisk forfatter.
|UNAMUNO
|Miguel de Unamuno var en spansk forfatter, dramatiker og filosof.
|USTINOV
|Peter Ustinov eller Peter Alexander von Ustinov var en britisk forfatter, skuespiller, instruktør og debattør.
|VALLEJO
|César Vallejo er en af Perus mest kendte digtere.
|VARBERG
|Jeanette Varberg er en dansk arkæolog, forfatter og museumsinspektør ved Nationalmuseet.
|VECHTEN
|Carl Van Vechten var en amerikansk fotograf og forfatter.
|VUJICIC
|Nicholas James "Nick" Vujicic er en australsk prædikant, taler, forfatter og leder af organisationen Life Without Limbs, en organisation for fysisk handicappede.
|WALCOTT
|Derek Alton Walcott var forfatter fra Saint Lucia.
|WALLACE
|David Foster Wallace var en amerikansk forfatter. Også Edgar Wallace, Lewis Wallace.
|WALPOLE
|Horace Walpole, 4. jarl af Orford var en engelsk forfatter.
|WALTARI
|Mika Waltari var en finsk forfatter, dramatiker og oversætter.
|WALTERS
|Julie Walters er en engelsk skuespiller og forfatter.
|WHARTON
|Edith Wharton var den første kvindelige forfatter, der vandt Pulitzerprisen.
|WHITMAN
|Walter Whitman var en amerikansk digter, journalist og humanist.
|WIELAND
|Christoph Martin Wieland var en tysk digter, oversætter og udgiver i oplysningstiden.
|WILSTER
|Christian Friedrich Emil Wilster var en dansk digter og oversætter af klassiske tekster.
|WINDING
|Thomas Winding var en dansk forfatter og radio- og tv-producer.
|WINTHER
|Rasmus Villads Christian Ferdinand Winther var en dansk digter. Også Mads Andrias Winther.
|XENOFON
|Xenofon var en græsk officer og forfatter.
|ZEMMOUR
|Éric Justin Léon Zemmour er en fransk journalist, polemiker, essayist, forfatter og politiker, som er formand for det politiske parti Reconquête.
|AAGAARD
|Christen Laudrisen Aagaard var en dansk latinsk digter. Også Niels Aagaard.
|AAKESON
|Kim Fupz Aakeson er en dansk forfatter, manuskriptforfatter og illustrator.
forfatter på 8 bogstaver i krydsord
218 svar på 8 bogstaver:
|Svar
|Hvem det er
|ABRAHAMS
|Peter Henry Abrahams var en sydafrikansk forfatter.
|AGERSKOV
|Kaj Michael Andreas Agerskov var en dansk lektor, digter og forfatter.
|ANAKREON
|Anakreon var en græsk digter i 6. århundrede f.Kr.. Han er kendt for sine digte om kærlighed, vin og fester. De såkaldte Anakreontea er ikke af Anakreon, men digte i Anakreons stil.
|ANDERSEN
|Hans Christian Andersen, mest kendt som H.C. Andersen , var en dansk forfatter og digter, der er verdensberømt for sine eventyr. Han var opfinderen af tingseventyr, der er en undergenre af kunsteventyr, og var. Også Benny Andersen, Vita Andersen og 8 andre.
|ANDERSON
|Poul William Anderson var en særdeles produktiv amerikansk science fiction-forfatter med danske rødder. Også Sherwood Anderson, Wes Anderson og 1 anden.
|ARBUCKLE
|Roscoe Conkling "Fatty" Arbuckle var en amerikansk stumfilmskuespiller, komiker, instruktør og manuskriptforfatter.
|ARENTZEN
|Kristian August Emil Arentzen var en dansk digter og litteraturhistoriker.
|ASMUSSEN
|Peter Asmussen var en dansk forfatter, dramatiker og manuskriptforfatter.
|ASTURIAS
|Miguel Ángel Asturias var en guatemalansk forfatter og diplomat.
|BACHMANN
|Ingeborg Bachmann var en af Østrigs mest betydende kvindelige forfattere i det 20. århundrede. Hun studerede filosofi, psykologi og germanistik ved universiteterne i Innsbruck, Graz og Wien og afsluttede studie.
|BAGGESEN
|Jens Immanuel Baggesen var en dansk digter.
|BANVILLE
|John Banville er en irsk forfatter.
|BARBUSSE
|Henri Barbusse var en fransk forfatter, der i 1916 fik Goncourtprisen for romanen Le Feu .
|BATAILLE
|Georges Albert Maurice Victor Bataille var en fransk filosof og forfatter, der arbejdede med litteratur, antropologi, filosofi, økonomi, sociologi og kunsthistorie.
|BEAUVOIR
|Simone Lucie Ernestine Marie Bertrand de Beauvoir var fransk forfatter, feminist og filosof.
|BENJAMIN
|Walter Bendix Schönflies Benjamin , Spanien) var en tysk-jødisk filosof, litteraturkritiker, avantgardeteoretiker, essayist, oversætter m.m.
|BERGERAC
|Savinien Cyrano de Bergerac var en fransk garderofficer, digter og dramatiker, i sin samtid kendt for sine talløse dueller og kærlighedsaffærer, af eftertiden for komedien Le Pédant joué og tragedien La Mort d’.
|BERNANOS
|Georges Bernanos var en fransk forfatter.
|BERNHARD
|Thomas Bernhard var en østrigsk romanforfatter og dramatiker.
|BERNTSEN
|Aage Berntsen var en dansk digter, læge, kunstmaler og fægter.
|BJØRNSEN
|Louise Cathrine Elisabeth Bjørnsen var dansk forfatter.
|BJØRNSON
|Bjørnstjerne Martinus Bjørnson var en norsk forfatter.
|BJØRNVIG
|Thorkild Strange Bjørnvig var en dansk forfatter og digter.
|BLUITGEN
|Kåre Bluitgen er en dansk forfatter, folkeskolelærer og journalist.
|BODELSEN
|Anders Bodelsen var en dansk forfatter.
|BOURDAIN
|Anthony Michael Bourdain var en amerikansk kok, tv-programleder, og forfatter, bedst kendt for bogen Kitchen Confidential: Adventures in the Culinary Underbelly og tv-programmet No Reservations.
|BRADBURY
|Ray Bradbury var en amerikansk science-fiction-forfatter.
|BREIDAHL
|Axel Daniel Breidahl var en dansk skuespiller, manuskriptforfatter og instruktør, og derudover journalist, revy- og lystspilforfatter, visedigter, komponist, konferencier, kabaretkunstner og oversætter.
|BRENTANO
|Clemens Brentano var en tysk forfatter og digter, født i Ehrenbreitstein .
|BREWSTER
|David Brewster var en skotsk videnskabsmand , opfinder og forfatter.
|BROSBØLL
|Carl Brosbøll var en dansk forfatter.
|BUKOWSKI
|Henry Charles Bukowski var en af efterkrigstidens mest indflydelsesrige forfattere i USA.
|BULGAKOV
|Mikhail Afanasjevitj Bulgakov var en russisk forfatter.
|BØDTCHER
|Ludvig Adolph Bødtcher var en dansk digter.
|CAMPBELL
|Joseph Campbell var en amerikansk professor i mytologi, forfatter og foredragsholder, bedst kendt for sit arbejde indenfor komparativ mytologi og komparativ religion.
|CARDUCCI
|Giosuè Alessandro Giuseppe Carducci var en italiensk digter, Giosuè Carducci skrev en lang række digtsamlinger, for hvilke han som den første italiener fik Nobelprisen i litteratur i 1906. Carducci var endvider.
|CARRIERE
|Jean-Claude Carrière var en prisvindende fransk manuskriptforfatter og skuespiller.
|CASANOVA
|Giacomo Girolamo Casanova var en italiensk eventyrer og forfatter.
|CHAMISSO
|Adelbert von Chamisso var en tysk digter og botaniker.
|CHANDLER
|Raymond Thornton Chandler var en amerikansk forfatter.
|CHRISTIE
|Agatha Christie var en engelsk kriminalforfatter.
|CLARKSON
|Jeremy Charles Robert Clarkson er en engelsk tv-vært og skribent, der har specialiseret sig i biler.
|CLAUDIUS
|Matthias Claudius var en tysk digter og journalist, særligt kendt for sine følsomme verskunst i folketone.
|CLAUSSEN
|Sophus Niels Christen Claussen var en dansk forfatter, søn af politikeren Rasmus Claussen og Hanne Sophie f.
|COMENIUS
|Johann Amos Comenius var en tjekkisk lærer, forfatter og præst, der især er kendt for sine tidlige pædagogiske og humanistiske tanker.
|CONGREVE
|William Congreve var en engelsk poet og dramatiker.
|CONSTANT
|Henri-Benjamin Constant de Rebecque var en schweiziskfødt adelsmand, tænker, forfatter og politiker.
|CORTAZAR
|Julio Cortázar var en argentinsk forfatter og essayist.
|CRICHTON
|John Michael Crichton var en amerikansk forfatter, filminstruktør og filmproducent, der voksede op i Roslyn, Long Island, USA.
|CUMMINGS
|Edward Estlin Cummings var en amerikansk digter, maler, essayist, forfatter og dramatiker.
|DAHLERUP
|Ulla Dahlerup er forfatter og journalist.
|DAUGAARD
|Christine Margaretha Daugaard var en dansk forfatterinde, datter af biskop Jacob Brøgger Daugaard.
|DAVIDSEN
|Leif Davidsen er en dansk forfatter og journalist.
|DEGRELLE
|Léon Joseph Marie Ignace Degrelle var en belgisk højreekstrem journalist og forfatter.
|DJURHUUS
|Janus Djurhuus, egentlig Jens Hendrik Oliver Djurhuus, almindeligvis forkortet til J.H.O. Djurhuus var den første moderne digter på Færøerne. Også Sverri Djurhuus, Jens Christian Djurhuus og 1 anden.
|DOCTOROW
|Cory Efram Doctorow er en canadisk science fiction-forfatter, blogger og journalist. Også E.L. Doctorow.
|DOESBURG
|Theo van Doesburg var en nederlandsk maler, forlægger, forfatter, arkitekt, typograf og kunstteoretiker.
|DOUGLASS
|Frederick Douglass, egentlig Frederick Augustus Washington Bailey var en afroamerikansk borgerrettighedsaktivist, forfatter, kronikør, akademiker og statsmand fra delstaten Maryland.
|DRESCHER
|Francine Joy "Fran" Drescher er en amerikansk film- og tv-skuespiller, komiker, manuskriptforfatter, instruktør, producent, forfatter, sanger, talkshow-vært, politisk lobbyist og sundhedsaktivist.
|DUCHOVNY
|David William Duchovny er en amerikansk skuespiller, forfatter, instruktør og sanger.
|ECKSTEIN
|Ferdinand Eckstein , Baron d’Eckstein, var en filosof og dramatiker.
|EFFERSØE
|Rasmus Christoffer Effersøe var en færøsk agronom, digter og politiker.
|EMINESCU
|Mihai Eminescu eller Mihail Eminovici var en sen-romantisk digter, måske den bedst kendte af de rumænske digtere.
|ESQUIVEL
|Laura Esquivel er en mexicansk forfatter.
|FAULKNER
|William Faulkner var en amerikansk forfatter.
|FERRANTE
|Elena Ferrante er pseudonymet for en italiensk forfatter, hvis værker er oversat til mange sprog.
|FIELDING
|Henry Fielding var en engelsk romanforfatter og dramatiker.
|FIRDAUSI
|Hakīm Abul-Qāsim Ferdowsī Tūsī , bedre kendt som Ferdowsi levede fra 940 til 1020 og var en højt agtet persisk digter.
|FLAUBERT
|Gustave Flaubert var en fransk forfatter.
|FONTAINE
|Jean de La Fontaine var en fransk forfatter af fabler og en af de mest læste franske poeter i 1600-tallet.
|FRANKLIN
|Benjamin Franklin var en amerikansk journalist, forfatter, videnskabsmand, politiker, diplomat mm., men er mest kendt som en af lederne af den amerikanske revolution og for grundlæggelsen af Ivy League-universi.
|FREUCHEN
|Lorenz Peter Elfred Freuchen var en dansk journalist, forfatter og opdagelsesrejsende, som sammen med Knud Rasmussen etablerede udforskningsstationen i Thule i 1910.
|FUKUYAMA
|Francis Fukuyama er en amerikansk forfatter og professor ved Johns Hopkins University.
|GINSBERG
|Irwin Allen Ginsberg var en amerikansk digter.
|GINZBURG
|Natalía Ginzburg, født Levi, var en italiensk politiker og forfatter, der i sine værker udforskede familieforhold, politik og filosofi.
|GLERFOSS
|Hans Jákup Glerfoss var en færøsk kunstner og forfatter.
|GOBINEAU
|Joseph Arthur Comte de Gobineau var en fransk romanforfatter, som blev kendt for at have udviklet teorien om den ariske "herrerace" i sin bog Essai sur l’inégalité des races humaines , udkom i to bind, 1853 og.
|GORDIMER
|Nadine Gordimer var en sydafrikansk forfatter.
|GOSCINNY
|René Goscinny var en fransk-polsk forfatter, redaktør og humorist, som er bedst kendt for tegneserien Asterix, som han skabte sammen med illustratoren Albert Uderzo, og for sit arbejde med tegneserien Lucky Luk.
|GROSSMAN
|David Grossman er en israelsk roman- og essayforfatter.
|GRØNDAHL
|Jens Christian Grøndahl er en dansk forfatter.
|HAMILTON
|Alexander Hamilton var en amerikansk politiker, skribent, jurist og soldat.
|HAUGAARD
|Erik Christian Haugaard var en danskfødt amerikansk forfatter, bedst kendt for børnebøger.
|HEILMANN
|Gerhard Vilhelm Ernst Heilmann var en dansk kunstner, palæontolog og forfatter af Fuglenes afstamning, en indflydelsesrig beretning om fuglenes udvikling.
|HEINESEN
|William Heinesen var en færøsk forfatter, komponist og billedkunstner. Også Jens Pauli Heinesen.
|HEINLEIN
|Robert Anson Heinlein var en amerikansk science fiction-forfatter.
|HELMSDAL
|Rakel Helmsdal er færøsk forfatter og multikunstner. Også Guðrið Helmsdal.
|HITCHENS
|Christopher Eric Hitchens var engelsk-amerikansk journalist, forfatter, litteraturkritiker og ivrig samfundsdebattør.
|HOFFMANN
|Ernst Theodor Amadeus Hoffmann var en tysk forfatter, jurist, embedsmand, komponist, maler, musikkritiker, teaterleder m.m..
|HOLSTEIN
|Ludvig Detlef greve Holstein var en dansk forfatter, digter og filosof.
|HULTBERG
|Peer Hultberg f. Eskildsen var dansk forfatter og doktor i polsk.
|HUYSMANS
|Joris-Karl Huysmans var en fransk naturalistisk forfatter.
|INGEMANN
|Bernhard Severin Ingemann var en dansk salmedigter og forfatter af historiske romaner.
|ISHIGURO
|Kazuo Ishiguro er en britisk forfatter og modtager af Nobelprisen i litteratur 2017. Han er en af tidens mest fejrede engelsksprogede forfattere, der inden han fik nobelprisen havde været nomineret fire gange t.
|JACOBSEN
|Jens Peter Jacobsen , normalt skrevet J.P. Jacobsen , var en dansk forfatter under naturalismen. Han døde af tuberkulose. Også Jørgen-Frantz Jacobsen, Steinbjørn B. Jacobsen og 1 anden.
|JARMUSCH
|Jim Jarmusch er en amerikansk filminstruktør og manuskriptforfatter, der har lavet en række anmelderroste film uden om Hollywoods produktionsapparat.
|JESENSKA
|Milena Jesenská var en tjekkisk journalist, forfatter og oversætter.
|JHABVALA
|Ruth Prawer Jhabvala var en britisk forfatter.
|JOHANSEN
|Oddvør Johansen er en en færøsk forfatterog organist ved Tórshavn Domkirke. Også Helga Johansen, Sámal Johansen.
|JOHNSSON
|Julian Schantz Johnsson er en færøsk forfatter og tidligere landsholdsspiller i fodbold for Færøernes fodboldlandshold, hvor hans primære position er som midtbanespiller.
|KALIDASA
|Kālidāsa er Indiens berømteste digter, der måske levede i 4.—5. århundrede e. Kr. Værker, som tilskrives ham, er dramaerne: 1) Mālavikāgnimitra , en haremshistorie: prinsessen Mālavikā er bestemt for kong Agnim.
|KAMPMANN
|Sissal Kampmann , voksede op i Vestmanna, Færøerne, er en færøsk digter. Også Christian Kampmann.
|KARADZIC
|Radovan Karadžić er en bosnisk-serbisk politiker, digter og læge som ledede Republika Srpska i 1990’erne under Krigen i Bosnien-Hercegovina efter Jugoslavien blev delt i 1991. Ved Det internationale tribunal ti.
|KENEALLY
|Thomas Keneally er en australsk forfatter.
|KIELLAND
|Alexander Lange Kielland var en af Norges mest kendte forfattere i det 19. århundrede.
|KINGSLEY
|Charles Kingsley var en engelsk forfatter, bror til Henry Kingsley og onkel til Mary Kingsley.
|KINSELLA
|Madeleine Sophie Wickham var en engelsk forfatter, som skrev i chicklit-genren.
|KIYOSAKI
|Robert Toru Kiyosaki er en amerikansk investor, forretningsmand, selv-hjælps forfatter og foredragsholder.
|KLARLUND
|Anders Rønnow Klarlund er en dansk filminstruktør og forfatter.
|KLEEMANN
|Jessie Kleemann er en grønlandsk-dansk billedkunstner og forfatter.
|KLOUGART
|Josefine Klougart er en dansk forfatter.
|KLØVEDAL
|Troels Kløvedal var en dansk forfatter, langturssejler og foredragsholder med base i Ebeltoft, som var kendt for sine jordomrejser med stålskibet Nordkaperen, som han sammen med to venner købte i 1967.
|KORNERUP
|Ebbe Erland Kornerup var en dansk forfatter og maler, søn af Jacob Kornerup.
|KOSINSKI
|Jerzy Kosinski var en polsk-amerikansk forfatter, bedst kendt for romanerne Velkommen Mr.
|KOTZEBUE
|August Friedrich Ferdinand von Kotzebue ) var en tysk forfatter og dramatiker.
|KUROSAWA
|Akira Kurosawa var en japansk filminstruktør og manuskriptforfatter.
|KAARSBØL
|Jette Anne Kaarsbøl er en dansk forfatter.
|LAFARGUE
|Paul Lafargue var en fransk revolutionær marxistisk socialist, journalist, litteraturkritiker, politisk forfatter og aktivist.
|LAGERLOF
|Selma Ottilia Lovisa Lagerlöf var en svensk forfatter.
|LASSALLE
|Ferdinand Lassalle var en tysk politiker og forfatter.
|LAUGESEN
|Peter Laugesen er en dansk digter og dramatiker, der bor i Brabrand.
|LAWRENCE
|Thomas Edward Lawrence var en britisk arkæolog, officer og forfatter, også kendt som T.E. Lawrence og mest berømt som Lawrence of Arabia. Han blev internationalt kendt for sin rolle som officer ved det arabiske. Også Martin Lawrence.
|LEOPARDI
|Giacomo Leopardi var en italiensk digter.
|LEVETZOW
|Cornelia Frederikke Juliane Victorine von Levetzow var en dansk forfatter, der frem til 1891 udgav alle sine bøger under pseudonymet J. Cornelia Levetzow blev født 1836 i Ringkøbing som datter af kammerherre, t.
|LINDGREN
|Astrid Lindgren var en svensk forfatter kendt over hele verden især for sine børnebøger om blandt andre Pippi Langstrømpe og Emil fra Lønneberg.
|LOVELACE
|Augusta Ada King , Grevinde Lovelace var datter og første barn af digteren Lord Byron og Anne Isabella "Annabella" Milbanke og er hovedsageligt kendt for sit arbejde med at beskrive opfinderen Charles Babbages.
|LUHRMANN
|Baz Luhrmann er en australsk filminstruktør og manuskriptforfatter.
|LUXDORPH
|Bolle Willum Luxdorph var en dansk historiker, digter og embedsmand.
|MACLAINE
|Shirley MacLaine er en amerikansk skuespiller, danser, forfatter og aktivist, der har haft en karriere, der strækker sig over flere årtier.
|MALLARME
|Stéphane Mallarmé var en fransk digter.
|MANTZIUS
|Karl Mantzius var en dansk skuespiller, teaterdirektør og forfatter.
|MCCARTHY
|Cormac McCarthy var en Pulitzer-prisvindende amerikansk forfatter, som primært har skrevet romaner inden for genrerne western, sydstats-gotisk og post-apokalyptisk.
|MELCHIOR
|Ib Jørgen Melchior var en dansk-amerikansk roman- og manuskriptforfatter samt producent og instruktør af talrige amerikanske tv-programmer og science fiction-film.
|MELVILLE
|Herman Melville var en amerikansk forfatter, der som ung fik succes med to sydhavsromaner, men siden blev anset for at være en "litterær outsider, regnedes for gudløs, amoralsk og sindssyg.
|MENANDER
|Menander var en græsk dramatiker.
|MEREDITH
|Oliver Burgess Meredith var en amerikansk skuespiller, instruktør, producent og forfatter i teater, film og tv.
|MERNISSI
|Fatema Mernissi var en verdenskendt marokkansk feministisk forfatter og sociolog samt filosof.
|MICHENER
|James Albert Michener var en amerikansk forfatter, hvis romaner for størstedelen er sagaer , som dækker flere generationer i specielle geografiske områder med indlagte historiske kendsgerninger.
|MITCHELL
|Margaret Munnerlyn Mitchell var en amerikansk forfatter.
|MOESTRUP
|Mette Moestrup er en dansk digter og forfatter.
|MORRISON
|Toni Morrison var en afro-amerikansk forfatter.
|MOTOKIYO
|Zeami Motokiyo , også kaldet Kanze Motokiyo , var en japansk æstetiker, skuespiller og forfatter.
|MURAKAMI
|Haruki Murakami er en populær japansk forfatter og oversætter.
|NEBELONG
|Lisbeth Nebelong er en dansk journalist, forfatter, merkonom og Master of Public Management.
|NOVATIAN
|Novatian var lærer og modpave mellem 251 og 258. Han var en bemærkelsesværdig teolog og forfatter. På denne tid var der meget debat om hvorvidt kristne, der var faldet fra troen under forfølgelserne i årene 249.
|NØRGAARD
|Lise Nørgaard var en dansk journalist, redaktør, forfatter og manuskriptforfatter.
|ONDAATJE
|Philip Michael Ondaatje er en canadisk forfatter og digter.
|OVERSKOU
|Thomas Overskou var en dansk skuespiller, dramatiker og teaterhistoriker.
|PASOLINI
|Pier Paolo Pasolini er en italiensk forfatter, filosof og filminstruktør, der bl.a.
|PEDERSEN
|Christiern Pedersen var en dansk teolog, forfatter, bogtrykker og oversætter.
|PERRAULT
|Charles Perrault var en fransk embedsmand og forfatter, bror til Claude Perrault.
|PETERSEN
|Nis Petersen var en af sin tids mest populære danske digtere og forfattere. Også Robert Storm Petersen, Anders Petersen (historiker) og 1 anden.
|PETERSON
|Jordan Bernt Peterson er en canadisk professor i psykologi, klinisk psykolog, YouTube-personlighed, forfatter og kulturkritiker.
|PETRARCA
|Francesco Petrarca var en italiensk lærd, digter og tidlig humanist.
|PHILLIPS
|Todd Phillips er en amerikansk filminstruktør og manuskriptforfatter, der bl.a.
|PLUTARCH
|Plutarch var en græsk-romersk præst og forfatter, der levede ca. 45 – 120 e.Kr. Hans navn kommer af πλουτος og αρχος . Plutarch skrev biografier og filosofiske essays.
|PREISLER
|Hassan Preisler er en dansk forfatter, dramatiker, radiovært og skuespiller.
|PROPERTS
|Sextus Aurelius Propertius på dansk normalt Properts var en romersk digter, der er kendt for sine elegier.
|RABELAIS
|François Rabelais var en fransk forfatter.
|RAMSLAND
|Morten Ramsland er en dansk forfatter, kunstmaler og foredragsholder.
|RATHENAU
|Walther Rathenau var en tysk industrialist, politiker og forfatter, som var Tysklands udenrigsminister under Weimarrepublikken.
|RATHSACK
|Thomas Rathsack er en dansk forfatter og foredragsholder.
|REDGRAVE
|Sir Michael Scudamore Redgrave, CBE var en engelsk teater- og filmskuespiller, instruktør, manager og forfatter.
|REMARQUE
|Erich Maria Remarque var en tysk forfatter, som opnåede international berømmelse.
|RICHARDT
|Ernst Christian Richardt var en dansk digter.
|RIFBJERG
|Klaus Rifbjerg var en dansk forfatter.
|RJASANOV
|Eldar Rjasanov var en sovjetisk filminstruktør, manuskriptforfatter og skuespiller.
|ROBINSON
|Kim Stanley Robinson er en amerikansk science fiction-forfatter, bedst kendt for sin prisbelønnede Mars-trilogi.
|ROSSETTI
|Dante Gabriel Rossetti var en engelsk digter, tegner, maler og oversætter. Også Christina Rossetti.
|RUNEBERG
|Johan Ludvig Runeberg regnes som Finlands nationaldigter, en status, som især skyldes Fänrik Ståls sägner, som har været af stor betydning for den finske nationalidentitet, og hvor han skildrer en række af de d.
|SADHGURU
|Sadhguru er en indisk guru og spirituel forfatter, der har stor betydning for populariseringen af yoga i den vestlige verden.
|SALINGER
|Jerome David Salinger , var en amerikansk forfatter, der især er kendt for kultromanen The Catcher in the Rye fra 1951. Ellers består hans arbejde mest af noveller.
|SALMINEN
|Sally Alina Ingeborg Salminen , fra 1940 Salminen-Dührkop, var en internationalt anerkendt forfatter fra Simskäla på Åland i Finland.
|SAMJATIN
|Jevgenij Samjatin var en russisk forfatter mest kendt for sin roman Vi fra 1921 om dystopisk fremtid.
|SANDBURG
|Carl August Sandburg var en amerikansk digter, historiker, romanskriver og folklorist.
|SARAMAGO
|José Saramago var en portugisisk forfatter.
|SCHEVING
|Magnús Örn Eyjólfsson Scheving er en islandsk forfatter, skuespiller, tv-producer, entreprenør og tidligere atlet, der er kendt for tv-serien LazyTown, hvor han spiler rollen som helten Sportacus.
|SCHILLER
|Johann Christoph Friedrich von Schiller er mest kendt som Friedrich Schiller var en tysk digter, historiker og dramatiker.
|SCHIØDTE
|Erik Schiødte var en dansk arkitekt, forfatter og kunstanmelder.
|SCHLEGEL
|Karl Wilhelm Friedrich von Schlegel var en tysk forfatter, filosof og litterat. Også August Wilhelm Schlegel.
|SCHUMANN
|Robert Schumann var en tysk pianist, forfatter og komponist.
|SCHWARTZ
|Sofie Albertine ”Alba” Schwartz var en dansk forfatter. Også Athalia Schwartz.
|SEEDORFF
|Hans Hartvig Otto Seedorff Pedersen eller Hans Hartvig Seedorff, som var det navn, han udgav sine værker under; født 12. august 1892 i Aarhus, død 19. januar 1986 på Frederiksberg) var en dansk viseforfatter og.
|SHERIDAN
|Richard Brinsley Sheridan var en irsk skuespilforfatter og politiker.
|SIMONSEN
|Renée Toft Simonsen er en dansk forfatter, psykolog, instruktør og tidligere fotomodel.
|SINCLAIR
|Upton Beall Sinclair var en produktiv amerikansk forfatter som skrev over 90 bøger i mange genrer og opnåede betydelig popularitet i første halvdel af 1900-tallet.
|SJUKSJIN
|Vasilij Sjuksjin var en sovjetisk filminstruktør, manuskriptforfatter og skuespiller.
|SOFOKLES
|Sofokles var en dramatiker, præst og politiker i det antikke Grækenland.
|SONDHEIM
|Stephen Joshua Sondheim var en amerikansk komponist og tekstforfatter, kendt for flere end 50 års bidrag til musicalscenen.
|STENDHAL
|Stendhal, pseudonym for Marie-Henri Beyle , var en af det 19. århundredes største franske forfattere på niveau med Honoré de Balzac og Victor Hugo.
|STOPPARD
|Sir Tom Stoppard, oprindeligt Tomáš Sträussler , død 29. november 2025 i Dorset, Storbritannien) var en tjekkiskfødt britisk dramatiker og manuskriptforfatter. Stoppard instruerede i 1990 filmen Rosenkrans og G.
|SUENSSEN
|Fanny Suenssen var en dansk forfatter.
|SVENDSEN
|Hanne Marie Svendsen er en dansk forfatter.
|SØNDERBY
|Knud Sønderby var en dansk forfatter og journalist.
|SØRENSEN
|Jens Smærup Sørensen er en dansk forfatter og cand.phil. Også Knud Sørensen (forfatter), Villy Sørensen.
|SAALBACH
|Astrid Saalbach er en dansk dramatiker og forfatter, oversat til omkring 20 sprog, og opført eller udgivet i mange lande i og udenfor Europa, blandt andet Italien, Frankrig, Japan, Kina, Canada og USA.
|TENNYSON
|Alfred Tennyson var en engelsk digter, der ofte betragtes som hovedrepræsentant for den victorianske eras poesi.
|THEOKRIT
|Theokrit var en antik græsk digter i det 3. århundrede f.Kr. Han var ophavsmand til den bukoliske genre . Hans digte blev kendt som idyller, af græsk eidyllion .
|THOMPSON
|Emma Thompson er en engelsk skuespiller og forfatter. Også Hunter S. Thompson.
|THORESEN
|Magdalene Thoresen, født Anne Magdalene Kragh var en dansk/norsk forfatter.
|TJARENTS
|Jegisje Tjarents var en armensk digter, forfatter og aktivist.
|TJUTTJEV
|Fjodor Tjuttjev var en russisk digter og diplomat.
|TOURNIER
|Michel Tournier var en fransk forfatter.
|TUMANYAN
|Hovhannes Tumanyan var en armensk forfatter og aktivist.
|TURGENEV
|Ivan Sergejevitj Turgenev var en russisk forfatter.
|TURTURRO
|John Michael Turturro er en amerikansk skuespiller, instruktør og manuskriptforfatter.
|VERLAINE
|Paul-Marie Verlaine var en fransk digter.
|VESALIUS
|Andreas Vesalius var anatom, læge og forfatter til en af de mest indflydelsesrige bøger om den menneskelige anatomi, De humani corporis fabrica .
|VOETMANN
|Harald Voetmann Christiansen er en dansk forfatter og oversætter.
|VOLTAIRE
|François-Marie Arouet, bedst kendt under sit pseudonym Voltaire, var en fransk filosof, forfatter, dramatiker og samfundskritiker.
|VONNEGUT
|Kurt Vonnegut var en amerikansk forfatter, dramatiker, debattør og kunstner.
|WALLIAMS
|David Edward Walliams , kendt professionelt som David Walliams, er en britisk skuespiller, komiker, forfatter, talentshow-dommer og tv-vært.
|WHEATLEY
|Phillis Wheatley var den første afroamerikanske forfatter, der opnåede international anerkendelse.
|WILLIAMS
|Thomas Lanier Williams III, kendt som Tennessee Williams var en amerikansk dramatiker.
|WOLINSKI
|Georges Wolinski var en fransk tegneserietegner og -forfatter.
|XINGJIAN
|Gao Xingjian er en kinesiskfødt, fransk forfatter, kritiker og billedkunstner.
|YASUNARI
|Kawabata Yasunari var en japansk forfatter af noveller og romaner.
|ZEMECKIS
|Robert Zemeckis er en amerikansk filminstruktør, producer og manuskriptforfatter.
forfatter på 9 bogstaver i krydsord
137 svar på 9 bogstaver:
|Svar
|Hvem det er
|AISCHYLOS
|Aischylos var en græsk tragediedigter.
|AKHMATOVA
|Anna Andrejevna Akhmatova var en russisk forfatterinde, der blev kendt for sin stærkt melankolske og politiske lyrik i slutningen af den russiske sølvalder .
|ALEXANDER
|Jane Alexander er en amerikansk skuespiller og forfatter.
|ALIGHIERI
|Dante Alighieri, kendt under sit forfatternavn Dante var en italiensk forfatter og politiker, i den europæiske litteratur sat på linje med Homer, Shakespeare, Goethe og Dostojevskij.
|ALMODOVAR
|Pedro Almodóvar Caballero er en spansk filminstruktør, manuskriptforfatter og producer.
|APPLEBAUM
|Anne Elizabeth Applebaum er en amerikansk journalist og Pulitzerprisvindende forfatter, der har skrevet udførligt om kommunismen og udviklingen af civilsamfundet i Central- og Østeuropa.
|BELINSKIJ
|Vissarion Grigorjevitj Belinskij 1811, død 7. juni 1848) var en russisk litteraturkritiker, der beskæftigede sig med vestliggørende tendenser. Belinskij spillede en væsentlig rolle i digteren og publicisten Nik.
|BENAVENTE
|Jacinto Benavente y Martínez var en spansk forfatter.
|BENEDETTI
|Mario Orlando Hardy Hamlet Brenno Benedetti Farrugia var en uruguaysk forfatter og digter.
|BENGTSSON
|Jonas T. Bengtsson er en dansk forfatter fra Brønshøj i København.
|BIRKELAND
|Knud Thøger Birkeland var en dansk forfatter, der mest var kendt for sine børnebøger.
|BOCCACCIO
|Giovanni Boccaccio var en italiensk forfatter og digter, Petrarcas ven, en vigtig renæssancehumanist og ophav til en række betydelige værker som De mulieribus claris, Decameron og digte på modersmålet italiensk.
|BOSCOVICH
|Ruđer Josip Bošković var en fysiker, astronom, matematiker, filosof, diplomat, digter, teolog, jesuittisk præst og en polymat fra republikken Ragusa .
|BUCHHOLTZ
|Johannes Buchholtz var en dansk forfatter og trafikassistent.
|BURROUGHS
|William Seward Burroughs II var en amerikansk forfatter og digter. Også Edgar Rice Burroughs.
|BUTSCHKOW
|Julia Butschkow er en dansk forfatter, dramatiker og digter, uddannet fra Forfatterskolen 2001. Julia Butschkow debuterede i 1997 med digtsamlingen Lykkekomplex. Hun udsendte i 1999 kortprosabogen Så simpelt og.
|CASSIODOR
|Cassiodor eller Cassiodorus var en senantik latinsk skribent og historiker.
|CASTANEDA
|Carlos Castaneda var en forfatter, der skrev en kontroversiel række bøger om sit møde med troldmanden don Juan Matus og sin oplæring som shaman.
|CERVANTES
|Miguel de Cervantes Saavedra var en spansk forfatter.
|CHRISTMAS
|Walter Christmas-Dirckinck-Holmfeld var en dansk forfatter af romaner, faglitteratur og skuespil, bror til John Christmas.
|CONDORCET
|Marie Jean Antoine Nicolas de Caritat, marquis de Condorcet var en fransk filosof, matematiker og statsvidenskabelig forfatter som udviklede konceptet "Condorcet-metoden".
|CORBUSIER
|Le Corbusier var en schweizisk født arkitekt, møbeldesigner, byplanlægger, forfatter, skulptør og kunstmaler, og en af modernismens helt centrale skikkelser.
|CORNEILLE
|Pierre Corneille var en fransk dramatiker.
|DABROWSKA
|Maria Dąbrowska var en polsk forfatterinde.
|DANIELSEN
|Jógvan Danielsen var en færøsk digter, en af de første som skrev digte på færøsk. Også Dánjal Pauli Danielsen (1913–1991).
|DEGENERES
|Ellen DeGeneres er en amerikansk komiker, tv-vært, skuespiller, forfatter, producent og LGBT-aktivist.
|DICKINSON
|Emily Dickinson var en amerikansk digter, der levede hele sit liv i Amherst, Massachusetts.
|DITLEVSEN
|Tove Irma Margit Ditlevsen var en dansk forfatter, poet og journalist.
|DOMANOVIC
|Radoje Domanović var en serbisk forfatter, journalist og lærer, mest berømt for sine satiriske korthistorier.
|DOVSJENKO
|Aleksandr Dovsjenko var en sovjetisk filminstruktør og manuskriptforfatter.
|DRACHMANN
|Holger Henrik Herholdt Drachmann var en dansk digter og kunstmaler. Også Emmy Drachmann.
|ECHEGARAY
|José Echegaray y Eizaguirre var en spansk matematiker, politiker og dramatiker.
|EDELSTEIN
|Lisa Edelstein er en amerikansk skuespiller og manuskriptforfatter.
|EDGEWORTH
|Maria Edgeworth var en irsk forfatterinde.
|EHRENBURG
|Ilja Grigorjevitj Ehrenburg var en russisk forfatter og journalist.
|ESCOFFIER
|Georges Auguste Escoffier var en fransk køkkenchef og forfatter.
|EURIPIDES
|Euripides var den sidste af de tre store tragediedigtere i det klassiske Athen .
|FABRICIUS
|Otto Fabricius var en dansk-norsk præst, missionær, biskop, sproglærer og forfatter af faglitteratur.
|FLEISCHER
|Christian Fleischer var en dansk deputeret i Søetaten og forfatter, halvbror til Johan Seckman Fleischer.
|FROISSART
|Jean Froissart var en flittig og fransksproget middelalderforfatter og hofhistoriker fra Nederlandene, der skrev Krøniker og Meliador, en lang romantisk fortælling om kong Arthur og poesi, både i kort lyrisk fo.
|GJELLERUP
|Karl Adolph Gjellerup var en dansk forfatter.
|GONTJAROV
|Ivan Aleksandrovitj Gontjarov , Det Russiske Kejserrige, død 27. september 1891 i Sankt Petersborg, Det Russiske Kejserrige) var en russisk romanforfatter fra russisk litteraturs store tid i årtierne efter Pusj.
|GOTTSCHED
|Johann Christoph Gottsched var en tysk forfatter.
|GRUNDTVIG
|Nikolai Frederik Severin Grundtvig var en dansk forfatter, teolog, digter , skolemand, præst, filosof, historiker, titulærbiskop, filolog, debattør og politiker.
|HAMMERICH
|Paul Hammerich var en dansk journalist og forfatter. Også Martin Hammerich (skolemand).
|HAUPTMANN
|Gerhart Johann Robert Hauptmann var en tysk digter.
|HAWTHORNE
|Nathaniel Hawthorne var en amerikansk forfatter af romaner og noveller.
|HEDEGAARD
|Lars Hedegaard Jensen er en dansk historiker, journalist og forfatter.
|HELVETIUS
|Claude Adrien Helvétius var en fransk filosof, pædagog og skribent.
|HEMINGWAY
|Ernest Miller Hemingway var en amerikansk forfatter.
|HEYERDAHL
|Thor Heyerdahl var eksperimentel arkæolog, forfatter og eventyrer, oprindeligt havbiolog og med stor interesse for antropologi.
|HIGHSMITH
|Mary Patricia Highsmith var en amerikansk forfatter.
|HOLDERLIN
|Johann Christian Friedrich Hölderlin hører til de mest betydningsfulde tyske lyrikere.
|HUSAGARDI
|Janus á Húsagarði er en færøsk børnebogsforfatter og illustrator.
|INGERSOLL
|Robert G. Ingersoll selvlært sagfører, debattør, forfatter, politisk leder, anklager for Illonis og foredragsholder samt veteran fra den amerikanske borgerkrig, hvor han rejste sit eget regiment af frivillige.
|ISHERWOOD
|Christopher William Bradshaw Isherwood var en britisk forfatter, der blev amerikansk statsborger i 1946. Han er især berømt for sine historier fra Berlin under Weimarrepublikken.
|JAKUPSSON
|Bárður Jákupsson er en færøsk kunstmaler, grafiker og forfatter.
|JOHANSSON
|Ejner Bainkamp Johansson var en dansk kunsthistoriker mag.art., manuskriptforfatter og instruktør.
|JUNGERSEN
|Christian Jungersen er en dansk forfatter, der er oversat til 20 sprog og har vundet en række litterære priser.
|JURGENSEN
|Dennis Jürgensen er børne- og ungdomsbogsforfatter.
|JØRGENSEN
|Jens Johannes Jørgensen var en dansk forfatter.
|KARLFELDT
|Erik Axel Karlfeldt var en svensk digter og sangskriver, der især er kendt for sine smukke og stemningsfulde digte om hjemstavnen Dalarna.
|KIILERICH
|Karsten Kiilerich er en dansk filminstruktør, manuskriptforfatter og animator.
|KLITGAARD
|Mogens Klitgaard var en dansk novelle- og romanforfatter, som bl.a.
|KLOPSTOCK
|Friedrich Gottlieb Klopstock var tysk digter, søn af Gottlieb Heinrich Klopstock og Anna Maria født Schmidt.
|KOKOSCHKA
|Oskar Kokoschka var en østrigsk kunstner, digter og ekspressionistisk maler med tjekkiske rødder.
|KORSGAARD
|Thomas Korsgaard er en dansk forfatter.
|KAABERBØL
|Lene Kaaberbøl er en dansk forfatter, bl.a.
|LADEGAARD
|Anna Tuxen Ladegaard var en dansk forfatter.
|LAMARTINE
|Alphonse Marie Louis de Prat de Lamartine var en fransk digter og politiker.
|LAMENNAIS
|Hugues Félicité de Lamennais var en fransk præst, filosof og forfatter af politiske skrifter.
|LAMPEDUSA
|Giuseppe Tomasi di Lampedusa , hertug af Palma di Montechiaro og fyrste af Lampedusa var en italiensk forfatter.
|LERMONTOV
|Mikhail Jurjevitj Lermontov var en russisk forfatter, digter og maler.
|LINDEMANN
|Till Lindemann er en tysk musiker, skuespiller og digter der er forsanger for det Neue Deutsche Härte band Rammstein.
|LINDSTRØM
|Martin Lindstrøm er en dansk forfatter, foredragsholder og ekspert i branding.
|LOVECRAFT
|Howard Phillips Lovecraft var en amerikansk gyser-forfatter og kritiker.
|LUDVIGSEN
|Anna Christiane Lauterup Ludvigsen , var en dansk digter.
|MACDONALD
|George MacDonald var en skotsk forfatter, poet og præst.
|MALAPARTE
|Curzio Malaparte født Kurt Erich Suckert var en italiensk journalist, dramatiker, forfatter og diplomat.
|MARTIALIS
|Marcus Valerius Martialis også kaldet Martial var en romersk epigramdigter.
|MARTINSON
|Harry Martinson var en svensk forfatter og poet.
|MCCULLERS
|Carson McCullers var en amerikansk forfatter.
|MICHAELIS
|Karin Michaëlis, født Katharina Marie Bech Brøndum var en dansk forfatter og kulturpersonlighed. Også Sophus Michaëlis.
|MICHELSEN
|Sólrún Michelsen er en færøsk prisbelønnet forfatter og digter opvokset i Argir.
|MIKHALKOV
|Sergej Vladimirovitj Mikhalkov 1913, død 27. august 2009) var en russisk forfatter af børnebøger.
|MIKKELSEN
|Ejnar Mikkelsen var en dansk polarforsker, skibsfører, forfatter og inspektør på Østgrønland.
|MINGHELLA
|Anthony Minghella var en britisk manuskriptforfatter og filminstruktør, der har lavet ganske få film men vundet stor international hæder for disse.
|MOSKVITIN
|Robert Jurij Moskvitin Hansen var klassisk pianist, komponist, filosof, matematiker, journalist, forfatter og boheme.
|MØLLEHAVE
|Johannes Volf Møllehave var en dansk præst, forfatter og foredragsholder.
|NATHANSEN
|Henri Nathansen var en dansk forfatter og sceneinstruktør.
|NIETZSCHE
|Friedrich Wilhelm Nietzsche var en tysk filosof, åndstænker, kulturkritiker, komponist, digter og filolog, hvis arbejde har haft en stor indflydelse på moderne filosofi.
|NORDENHOF
|Asta Olivia Nørgaard Sanvig Nordenhof er en dansk forfatter, uddannet fra Forfatterskolen i 2011. Hun debuterede med bogen Et ansigt til Emily, som hun i 2011 også modtog Bodil og Jørgen Munch-Christensens debu.
|OSKARSSON
|Bárður Oskarsson er en af Færøernes førende billedbogsforfattere, illustratorer og kunstnere.
|PALAHNIUK
|Charles Michael "Chuck" Palahniuk er en amerikansk forfatter og freelance journalist.
|PASTERNAK
|Simon Pasternak er en dansk forfatter og forlagsredaktør. Også Boris Pasternak.
|PATTERSON
|James B. Patterson er en amerikansk forfatter, som har skrevet to serier plus nogle enkeltstående bøger.
|PATURSSON
|Rói Reynagarð Patursson er en færøsk forfatter og tidligere rektor. Også Helena Patursson, Sverre Patursson og 1 anden.
|PETRONIUS
|Petronius var en antik romersk satirisk forfatter.
|PRATCHETT
|Sir Terrence David John Pratchett var en engelsk fantasy- og science fiction-forfatter bedst kendt for sin fantasy-romanserie Diskverden.
|PRUDHOMME
|René-François-Armand Prudhomme var en fransk digter.
|QUASIMODO
|Salvatore Quasimodo var en italiensk digter, essayist og journalist.
|RADCLIFFE
|Ann Radcliffe var en engelsk forfatter af gotisk fiktion.
|RASMUSSEN
|Halfdan Wedel Rasmussen var en af Danmarks mest populære digtere. Også Bjørn Rasmussen (forfatter), Oddfríður Marni Rasmussen og 3 andre.
|ROOSEVELT
|Eleanor Roosevelt var præsident Franklin D. Roosevelts hustru og dermed USA’s førstedame; hun arbejdede som social reformator, diplomat og forfatter. Eleanor Roosevelts tip-tip-tip-oldefar var bror til Franklin.
|SANDEMOSE
|Aksel Sandemose var en dansk-norsk forfatter, som er bedst kendt for romanerne En sømand går i land og En flygtning krydser sit spor , hvori han formulerede "Janteloven", der sammenfatter undertrykkelsen og små.
|SANDERSON
|Brandon Sanderson er en amerikansk forfatter.
|SAPKOWSKI
|Andrzej Sapkowski er en populær polsk fantasy-forfatter.
|SCHARLING
|Carl Henrik Scharling var en dansk teolog, professor og forfatter.
|SCHINDLER
|Alma Maria Mahler var en personlighed inden for kunst, musik og litteratur i det 20. århundredes første halvdel. Hun var gift med komponisten Gustav Mahler arkitekten Walter Gropius og forfatteren Franz Werfel. Også Peter Schindler.
|SCHMETTAU
|Woldemar Hermann rigsgreve von Schmettau var en tysk adelig officer, kommanderende general i Norge og forfatter af antikirkelige skrifter.
|SEPULVEDA
|Luis Sepúlveda Calfucura var chilensk forfatter og journalist.
|SIGSGAARD
|Jens Sigsgaard var en dansk psykolog , forfatter og forstander for Frøbelseminariet.
|SILLANPAA
|Frans Eemil Sillanpää var en finsk forfatter.
|SJOLOKHOV
|Mikhail Aleksandrovitj Sjolokhov , Vojska Donskogo oblast, Det Russiske Kejserrige, død 21. februar 1984 i Vjosjenskaja, Rostov oblast, Sovjetunionen) var en sovjetisk romanforfatter.
|SNEEDORFF
|Jens Schelderup Sneedorff var en dansk forfatter, professor og hofembedsmand.
|SODERBERG
|Hjalmar Söderberg var en svensk forfatter.
|SODERGRAN
|Edith Irene Södergran var en finlandssvensk lyriker.
|SPIELBERG
|Steven Spielberg er en amerikansk filminstruktør, manuskriptforfatter og producer.
|SPITTELER
|Carl Friedrich Georg Spitteler var en schweizisk digter, der blev tildelt Nobelprisen i litteratur i 1919. Hans værker inkluderer både pessimistiske og heroiske digte.
|STAFFELDT
|Adolph Wilhelm Schack von Staffeldt var dansk guldalderdigter og amtmand.
|STANGERUP
|Eva Helle Stangerup var en dansk forfatter. Også Henrik Stangerup.
|STEINBECK
|John Steinbeck var en amerikansk forfatter.
|STEVENSON
|Robert Louis Stevenson var en skotsk forfatter.
|STURLUSON
|Snorre eller Snorre Sturlason eller Snorri Sturluson var en islandsk høvding, forfatter og skjald.
|SVEISTRUP
|Søren Sveistrup er en dansk manuskriptforfatter og forfatter, der har skrevet flere danske succesfulde tv-serier og bøger, blandt andet Forbrydelsen, Forbrydelsen II og Forbrydelsen III, samt romanerne Kastanje.
|SWINBURNE
|Algernon Charles Swinburne var en engelsk digter og kritiker.
|TARANTINO
|Quentin Jerome Tarantino er en amerikansk filminstruktør, manuskriptforfatter og skuespiller, der hurtigt steg til berømmelse i starten af 1990’erne som en fortæller, der bragte nyt liv til de mest kendte ameri.
|THACKERAY
|William Makepeace Thackeray var en engelsk forfatter.
|THOMISSØN
|Hans Thomissøn, også Hans Thomesen var en dansk præst og salmedigter, født i Hygum i Tørning Len, hvor hans fader, Thomas Knudsen, var den første evangeliske sognepræst samt provst i Frøs og Kalslund Herreder.
|TOKARCZUK
|Olga Nawoja Tokarczuk er en polsk forfatter, aktivist og psykolog, der er blevet beskrevet som en af de mest kritikerroste og kommercielt succesrige forfattere i sin generation.
|UKRAJINKA
|Lesja Ukrajinka eller Lesja Ukraїnka , død 1. august 1913 i Surami, Det Russiske Kejserrige ) var en ukrainsk digterinde, forfatter, oversætter, folklorist, kulturpersonlighed.
|VYSOTSKIJ
|Vladimir Semjonovitj Vysotskij var en russisk sanger, sangskriver, digter og skuespiller af blandet jødisk og russisk afstamning, hvis karriere har haft en enorm og varig indflydelse på den russiske kultur.
|WILLUMSEN
|Dorrit Kirsten Willumsen er en dansk forfatter.
|WODEHOUSE
|Sir Pelham Grenville Wodehouse, P.G. Wodehouse var en engelsk forfatter. Han er kendt for sine humoristiske romaner om livet i England i 1900-tallets første tiår.
|YOURCENAR
|Marguerite Yourcenar var en fransk forfatter.
|ZUCKMAYER
|Carl Zuckmayer var en tysk forfatter, der først og fremmest blev kendt som dramatiker.
|AARESTRUP
|Carl Ludvig Emil Aarestrup var en dansk læge, der i dag er bedre kendt som senromantisk digter og fornyer af den erotiske lyrik.
forfatter på 10 bogstaver i krydsord
67 svar på 10 bogstaver:
|Svar
|Hvem det er
|ABILDGAARD
|Ove Abildgaard var en dansk digter.
|ABRAHAMSON
|Werner Hans Frederik Abrahamson var en dansk forfatter og officer ved artilleriet.
|ALEXANDRIA
|Titus Flavius Clemens, bedre kendt som Clemens af Alexandria, var en græsk kristen teolog, underviser og apologet med et stort forfatterskab.
|ASBJØRNSEN
|Peter Christen Asbjørnsen , død 1885 i Kristiania var en norsk forfatter, folkemindesamler og naturforsker.
|BAUDELAIRE
|Charles-Pierre Baudelaire var en fransk digter, oversætter og kunstkritiker.
|BERTHELSEN
|Rasmus Storm Josva Berthel Berthelsen var en grønlandsk lærer, digter, komponist og redaktør.
|BERTOLUCCI
|Bernardo Bertolucci var en italiensk forfatter og filminstruktør.
|BIRKEGAARD
|Mikkel Birkegaard er en dansk forfatter, der debuterede i 2007 med romanen Libri di Luca.
|BJERGFELDT
|Annette Bjergfeldt er en dansk forfatter, sanger og sangskriver, der bl.a.
|BLANGSTRUP
|Johan Christian Blangstrup var en dansk forfatter og redaktør, kaptajn og ridder af Dannebrog.
|BLAUMULLER
|Theobald Edvard Julius Blaumüller var en dansk præst, forfatter og teolog.
|BREDSDORFF
|Elias Lunn Bredsdorff var en dansk forfatter, litteraturhistoriker og modstandsmand, bror til Morten Bredsdorff.
|BREGENDAHL
|Marie Bregendahl f. Sørensen var en dansk forfatterinde, der blev kendt for en roman og ikke mindst en række noveller, der på realistisk og lavmælt vis skildrer bondelivet i hjemstavnen Fjends.
|BREINHOLST
|Willy Breinholst var en dansk humorist og forfatter til langt over 100 bøger, hvoraf mange er oversat til talrige sprog.
|BØNNELYCKE
|Emil Bønnelycke var en dansk digter.
|CARPENTIER
|Alejo Carpentier var cubansk forfatter og musikforsker.
|CHESTERTON
|Gilbert Keith Chesterton var en indflydelsesrig engelsk forfatter og journalist, der skrev mere end 100 bøger om de forskelligste emner.
|CUNNINGHAM
|Michael Cunningham er en amerikansk forfatter.
|DURRENMATT
|Friedrich Josef Dürrenmatt var en tysksproget schweizisk forfatter, dramatiker og maler.
|ESCHENBACH
|Wolfram von Eschenbach var en tysk digter, ridder og minnesanger fra Eschenbach ved Ansbach i Franken.
|ETXEBARRIA
|Lucía Etxebarria de Asteinza født i 1966 i Valencia) er en spansk forfatter.
|FITZGERALD
|Francis Scott Key Fitzgerald med forfatternavnet F. Scott Fitzgerald var en amerikansk forfatter. Også Zelda Fitzgerald.
|FONTENELLE
|Bernard le Bovier de Fontenelle, også kaldet Bernard le Bouyer de Fontenelle, var en fransk forfatter.
|GALSWORTHY
|John Galsworthy var en britisk forfatter.
|GERMANICUS
|Nero Claudius Drusus Germanicus var en romersk digter og politiker.
|GOMBROWICZ
|Witold Marian Gombrowiscz var en polsk romanforfatter og dramatiker.
|GYLDENSTED
|Cathrine Gyldensted er en dansk journalist og forfatter, der er blevet beskrevet som en af pionererne inden for konstruktiv journalistik.
|HEIDENSTAM
|Carl Gustaf Verner von Heidenstam var en svensk forfatter og digter og vinder af Nobelprisen i litteratur i 1916. Han var medlem af Svenska Akademin fra 1912.
|HENNINGSEN
|Agnes Henningsen, født Andersen, var en dansk forfatter, samfundsdebattør og kvindesagsforkæmper.
|HESSELDAHL
|Morten Hesseldahl er en dansk forfatter og publicist og 2018-2022 adm.direktør for forlaget Gyldendal.
|HIPPOLYTUS
|Hippolytus var en af den tidligste kristendoms betydeligste skribenter.
|HUFFINGTON
|Arianna Huffington er en græsk-amerikansk forfatter og kommentator.
|KHLEBNIKOV
|Velimir Khlebnikov var en russisk digter og prosaforfatter fra den russiske sølvalder.
|KIRKEGAARD
|Ole Lund Kirkegaard var en dansk børne- og ungdomsbogsforfatter.
|KREUTZWALD
|Friedrich Reinhold Kreutzwald i Neeruti i Kadrina kommune, død 25. august 1882 i Tartu) var en estisk folklorist, digter og læge i Võru. Allerede som student begyndte han at nedskrive estiske viser og andre tra.
|KRISTENSEN
|Aage Tom Kristensen var en dansk forfatter, kritiker, lyriker, prosaist og anmelder, som havde en central plads i specielt mellemkrigstidens kulturliv.
|LAGERKVIST
|Pär Lagerkvist var en svensk forfatter, der især er kendt for romanerne Det evige smil , Virkelighedens gæst , Dværgen og Barabbas .
|LIEBENBERG
|Frederik Ludvig Liebenberg var en dansk forfatterudgiver og bibliotekar, søn af M.F. Liebenberg og bror til Carl Liebenberg. Liebenberg var igennem det 19. århundrede den grundige udgiver af mange af de vigtigs.
|LONGFELLOW
|Henry Wadsworth Longfellow var en amerikansk nationalromantisk digter, hvis værker inkluderer Paul Revere’s Ride, Evangeline og Hiawathas sang .
|LYSCHANDER
|Claus Christoffersen Lyschander var en dansk digter og kongelig historiograf.
|MACPHERSON
|James Macpherson var en skotsk poet, kendt som forfalskeren af digterværket Ossians sange.
|MANCINELLI
|Laura Mancinelli var en italiensk forfatter, germanist, universitetslærer, oversætter, essayist og forfatter af historiske romaner.
|MAUPASSANT
|Guy de Maupassant var en fransk forfatter, der mest er kendt for sine noveller om menneskers knuste håb og drømme.
|MAZOWIECKI
|Tadeusz Mazowiecki var en polsk journalist, forfatter, samfundsaktivist og politiker.
|MCCULLOUGH
|Colleen McCullough var en internationalt anerkendt australsk forfatter.
|METASTASIO
|Pietro Antonio Domenico Trapassi – kendt under pseudonymet Metastasio – var en italiensk digter og librettist.
|MICKIEWICZ
|Adam Bernard Mickiewicz anses som en af Polens vigtigste romantiske forfattere sammen med Juliusz Słowacki og Zygmunt Krasiński og den største slaviske digter på højde med Aleksandr Pusjkin.
|MONTGOMERY
|Lucy Maud Montgomery var en canadisk forfatterinde af blandt andre bøgerne om Anne fra Grønnebakken.
|MORTANSSON
|Daniel Jacob Eilif Mortensen var en færøsk forfatter.
|NEMIROVSKY
|Irène Némirovsky var en fransk forfatterinde.
|NORDBRANDT
|Henrik Nordbrandt var en dansk forfatter og lyriker.
|PIRANDELLO
|Luigi Pirandello var en italiensk dramatiker, novelle- og romanforfatter.
|PRUDENTIUS
|Aurelius Prudentius Clemens var en kristen spansk digter.
|RICHARDSON
|Samuel Richardson var en engelsk romanforfatter.
|SANFOURCHE
|Jean-Joseph Sanfourche, eller bare Sanfourche er en fransk maler, digter, tegner og billedhugger.
|SCHANDORPH
|Sophus Christian Frederik Schandorph, var digter og uddannet teolog.
|SCHNITZLER
|Arthur Schnitzler var en østrigsk fortæller og dramatiker.
|SJEVTJENKO
|Taras Hryhorovytj Sjevtjenko , Kijev guvernement, Det Russiske Kejserrige, død 10. marts 1861 i Sankt Petersburg) var en ukrainsk digter, kunstner og humanist.
|SKJOLDBORG
|Johan Martinus Nielsen Skjoldborg var en dansk forfatter.
|SOMERVILLE
|Mary Somerville var en engelsk naturvidenskabelig forfatter.
|STJERNFELT
|Frederik Stjernfelt er en dansk professor og forfatter.
|STRINDBERG
|Johan August Strindberg var en svensk forfatter, dramatiker og maler.
|SWEDENBORG
|Emanuel Swedenborg var en svensk videnskabsmand, forfatter, mystiker, filosof og kristen reformator.
|SZYMBORSKA
|Wisława Szymborska, Maria Wisława Anna Szymborska var en polsk digter, essayist, litteraturkritiker og oversætter af fransk litteratur.
|TSVETAJEVA
|Marina Ivanovna Tsvetajeva var en russisk digter og forfatter i de russiske symbolistiske- og akmeistiske bevægelser.
|WITKIEWICZ
|Stanisław Ignacy Witkiewicz, også kendt som Witkacy var en polsk forfatter, dramatiker, fotograf, filosof og maler.
|WORDSWORTH
|William Wordsworth var en berømt engelsk digter.
forfatter på 11 bogstaver i krydsord
42 svar på 11 bogstaver:
|Svar
|Hvem det er
|APOLLINAIRE
|Guillaume Apollinaire var en fransk digter, forfatter og kunstkritiker.
|APOLLINARIS
|Gaius Sollius Modestus Sidonius Apollinaris var poet, forfatter, diplomat, biskop, historiker og søn og sønnesøn af rigsstatholdere i Gallien .
|ARISTOFANES
|Aristofanes var en komedieforfatter i oldtidens Grækenland.
|BAKCHYLIDES
|Bakchylides var en græsk digter, der levede i begyndelsen af 400-tallet f.v.t.
|BORCHSENIUS
|Otto Frederik Christian William Borchsenius var en dansk redaktør og forfatter.
|CASTIGLIONE
|Baldassare Castiglione var en italiensk renæssance-forfatter.
|CHAMBERLAIN
|Houston Stewart Chamberlain var en britisk-tysk forfatter af politisk filosofi, naturvidenskabsmand og svigersøn af den tyske komponist Richard Wagner.
|CHRISTENSEN
|Inger Christensen var en dansk forfatter. Også Lars Saabye Christensen, Martha Christensen og 1 anden.
|EICHENDORFF
|Joseph Karl Benedikt von Eichendorff var en tysk friherre og digter af den romantiske skole.
|FREDERIKSEN
|Katti Frederiksen er en grønlandsk forfatter, digter, sprogforsker og politiker. Også Kirstine Frederiksen.
|GOLDSCHMIDT
|Meïr Aron Goldschmidt var en dansk-jødisk forfatter, satiriker og politisk iagttager.
|GRILLPARZER
|Franz Grillparzer var en østrigsk forfatter og dramatiker.
|GYLLEMBOURG
|Thomasine Christine Buntzen, gift Heiberg og friherreinde Gyllembourg-Ehrensvärd var en dansk forfatterinde.
|HESSELHOLDT
|Christina Hesselholdt er en dansk forfatter.
|HOUELLEBECQ
|Michel Houellebecq er en kontroversiel og prisvindende fransk forfatter.
|JAKUPSSTOVU
|Jákup í Jákupsstovu var en færøsk organisationsmand, forfatter og socialistisk politiker og .
|JEVTUSJENKO
|Jevgenij Aleksandrovitj Jevtusjenko , var en sovjetisk/russisk forfatter og digter.
|JOHANNESSEN
|Kåre Johannessen er en dansk historiker, forfatter, foredragsholder og til tider tv-vært.
|KALLIMACHOS
|Kallimachos var en græsk digter, kritiker og bibliotekar fra Kyrene.
|KAPUSCINSKI
|Ryszard Kapuściński var en polsk journalist, forfatter og poet.
|KAZANTZAKIS
|Nikos Kazantzakis var en græsk forfatter.
|LICHTENBERG
|Georg Christoph Lichtenberg var en tysk fysiker og satirisk skribent, kendt for sine aforismer.
|MACHIAVELLI
|Niccolò Machiavelli var en italiensk forfatter, filosof og samfundsteoretiker.
|MAETERLINCK
|Grev Maurice Polydore Marie Bernard Maeterlinck var en fransksproget belgisk digter, dramatiker og essayist, der modtog Nobelprisen i litteratur i 1911.
|MAJAKOVSKIJ
|Vladimir Vladimirovitj Majakovskij , Det Russiske Kejserrige, død 14. april 1930 i Moskva, Sovjetunionen) var en russisk/sovjetisk digter, forfatter og dramatiker, der var blandt de fremmeste repræsentanter for.
|MANDELSJTAM
|Osip Emiljevitj Mandelsjtam var en russisk digter og essayist.
|MECHLENBURG
|Alfhilda Theodora Adelheid Mechlenburg var en dansk forfatter, der skrev under pseudonymet Ivar Ring. Også Lorenz Friedrich Mechlenburg.
|MELANCHTHON
|Philipp Melanchthon, egentlig Philipp Schwarzerd , var en tysk reformatorisk teolog og forfatter, som arbejdede tæt sammen med Martin Luther.
|MONTESQUIEU
|Charles-Louis de Secondat, baron de la Brède et de Montesquieu var en fransk forfatter og politolog.
|MORGENSTERN
|Christian Otto Josef Wolfgang Morgenstern var en tysk digter, sønnesøn af maleren Christian Morgenstern.
|PONTOPPIDAN
|Henrik Pontoppidan var en dansk forfatter, der hovedsagelig skrev romaner. Også Morten Pontoppidan.
|RIEBNITZSKY
|Anne-Cathrine Riebnitzsky , er en dansk forfatter, officer og foredragsholder.
|RODDENBERRY
|Gene Roddenberry var en amerikansk manuskriptforfatter, tv- og filmproducent, samt skaber af tv-serien Star Trek og dermed Star Trek-universet.
|ROSENKRANTZ
|Palle Adam Vilhelm Rosenkrantz var en dansk baron, jurist, forfatter og oversætter. Også Timme Rosenkrantz.
|SHAKESPEARE
|William Shakespeare var en engelsk digter, skuespilforfatter og skuespiller, der bliver bredt anerkendt som den største forfatter på engelsk og verdens største dramatiker.
|SIENKIEWICZ
|Henryk Adam Aleksander Pius Sienkiewicz var en polsk forfatter.
|SONNERGAARD
|Jan Sonnergaard var en dansk forfatter, dramatiker, kronikør og debattør.
|STRANDGAARD
|Charlotte Strandgaard var en dansk forfatter.
|STUCKENBERG
|Viggo Henrik Fog Stuckenberg var en dansk digter, der særlig er kendt for sine lyriske og følelsesfulde digte.
|SØNDERGAARD
|Morten Søndergaard er en dansk digter, der ud over sine digtsamlinger har udgivet kortprosa, lyrisk prosa, romaner, været oversætter og redaktør samt arbejdet med sproget og poesien i installationskunst og lyd.
|TRANSTROMER
|Tomas Gösta Tranströmer var en svensk forfatter og oversætter, hvis digtning har haft stor betydning både nationalt og internationalt.
|ZACHARIASEN
|Simon Michael Zachariasen , kaldet Símun Mikal Zachariasen, var en færøsk lærer, lyriker og samfundsdebatør. Også Louis Zachariasen.
forfatter på 12 bogstaver i krydsord
13 svar på 12 bogstaver:
|Svar
|Hvem det er
|ALEKSIJEVITJ
|Svetlana Aleksandrovna Aleksijevitj i sovjetrepublikken Ukraine) er en hviderussisk, russisksproget forfatter.
|ANDERSDATTER
|Elle Andersdatter var en dansk salmedigter som ifølge traditionen skal ha været borgerhustru i Maribo på Lolland.
|BEAUMARCHAIS
|Pierre Augustin Caron de Beaumarchais var en fransk dramatisk forfatter.
|DOSTOJEVSKIJ
|Fjodor Mikhajlovitj Dostojevskij var en russisk forfatter, bedst kendt for sine hovedværker Forbrydelse og straf, Idioten og Brødrene Karamazov.
|ENZENSBERGER
|Hans Magnus Enzensberger var en tysk forfatter, digter, oversætter og redaktør.
|FALLERSLEBEN
|August Heinrich Hoffmann von Fallersleben eller Hoffmann von Fallersleben var en tysk sprogforsker og digter.
|GREGORIUSSEN
|Jákup Pauli Gregoriussen var en færøsk arkitekt, forfatter og grafiker Jákup Pauli var søn af Liffa Gregoriussen og Magnus Gregoriussen. Også Jóan Petur Gregoriussen.
|HOFMANNSTHAL
|Hugo Laurenz August Hofmann, Edler von Hofmannsthal eller Hugo von Hofmannsthal var en østrigsk digter og medgrundlægger af festspillene i Salzburg.
|KORNELIUSSEN
|Niviaq Korneliussen er en grønlandsk forfatter.
|LUNATJARSKIJ
|Anatolij Vasiljevitj Lunatjarskij var en sovjetisk politiker og forfatter.
|MORGENTHALER
|Anders Morgenthaler er en dansk tegner, forfatter, filminstruktør og tidligere tv-vært.
|OTTARSDOTTIR
|Katrin Ottarsdóttir er en færøskfødt filminstruktør og forfatter.
|SOLSJENITSYN
|Aleksandr Isajevitj Solsjenitsyn , Sovjetunionen, død 3. august 2008 i Moskva, Den Russiske Føderation, på dansk oftest kaldet Alexander Solsjenitsyn) var en russisk forfatter, der regnes for en af 1900-tallets.
forfatter på 13 bogstaver i krydsord
7 svar på 13 bogstaver:
|Svar
|Hvem det er
|CHATEAUBRIAND
|François-René de Chateaubriand var en fransk forfatter, politiker og diplomat.
|HALIKARNASSOS
|Dionysios af Halikarnassos er en græsk forfatter og retoriklærer fra byen Halikarnassos på Lilleasiens vestkyst, der levede i det 1. århundrede f.Kr. Dionysios virkede som retor i Rom i årene 30-8 f.Kr. Han er.
|HANUSARDOTTIR
|Bergtóra Hanusardóttir er specialtandlæge i ortodonti og forfatter.
|KOTLJAREVSKYJ
|Ivan P. Kotljarevskyj i Poltava, død 10. oktober 1838 i Poltava, Det Russiske Kejserrige) var en ukrainsk forfatter, bedst kendt for sine "Enejida", "Natalka-Poltavka".
|KRASZNAHORKAI
|László Krasznahorkai er en ungarsk forfatter.
|NØRRETRANDERS
|Tor Nørretranders er en dansk faglitterær forfatter, ifølge ham selv ikke at forveksle med populærvidenskabelig forfatter.
|ROCHEFOUCAULD
|François de La Rochefoucauld var en fransk filosof og forfatter, der indtil 1680 havde den adelige titel af Prince de Marcillac.
Synonymer og andre ord for forfatter i krydsord
Når en ledetråd lyder »forfatter«, leder du reelt efter et synonym, der passer i felterne. I et krydsord kan det være to ting: et andet ord for forfatter, eller navnet på en bestemt forfatter. Begge dele står på denne side — hele listen ovenfor er svar, der kan bruges som synonym for forfatter, sorteret efter hvor mange bogstaver de fylder.
Er ledetråden bredere formuleret, kan svaret også være et overordnet ord:
- KUNSTNER (8 bogstaver) – person der beskæftiger sig med at skabe kunst
Kender du længden, så gå direkte til 3 bogstaver, 4 bogstaver, 5 bogstaver eller en af de øvrige grupper.
Sådan finder du det rigtige svar
Tæl først felterne. Bogstavantallet er den stærkeste ledetråd, du har, og det halverer som regel listen med det samme. Har du allerede et enkelt bogstav fra et krydsende ord, så skriv det ind i søgefeltet ovenfor med bundstreg for de tomme felter — fx
_ _ s _ skrevet som
__s_.
Er ledetråden mere præcis — »dansk forfatter«, »fransk forfatter«, »forfatter og digter« — så læs kolonnen til højre: der står nationalitet og virke, og det skiller som regel de sidste kandidater ad. Navne skrives uden accenter og fremmede tegn i gitteret, så Dvořák bliver DVORAK.
Vær også opmærksom på, at nogle forfattere er kendt på fornavnet eller et enkelt navn — HOMER, VERGIL, SAPFO — mens andre optræder under et pseudonym. Er efternavnet på to ord, står det uden mellemrum i gitteret.
Ofte stillede spørgsmål
Hvilken forfatter har 3 bogstaver i krydsord?
Der er 29 mulige svar med 3 bogstaver. De mest almindelige er ABE, ARP, BAI, BRO, BRU. Se hele listen under afsnittet "Forfatter på 3 bogstaver".
Hvilken forfatter har 4 bogstaver i krydsord?
Der er 136 mulige svar med 4 bogstaver. De mest almindelige er AGEE, AIDT, ALAS, ALDA, AMIS. Se hele listen under afsnittet "Forfatter på 4 bogstaver".
Hvilken forfatter har 5 bogstaver i krydsord?
Der er 246 mulige svar med 5 bogstaver. De mest almindelige er ABELL, ACHEN, ADAMS, AGNON, ALBEE. Se hele listen under afsnittet "Forfatter på 5 bogstaver".
Hvor mange svar findes der på forfatter i krydsord?
Denne side rummer 1508 kontrollerede svar fordelt på 11 forskellige bogstavlængder, fra 3 til 13 bogstaver.
Hvad er et synonym for forfatter i krydsord?
KUNSTNER er et ord, ordbogen selv knytter til forfatter. Men i et krydsord er ethvert af de 1508 forfatternavne på denne side et brugbart synonym: det afgørende er, hvor mange bogstaver der er plads til.
Kan jeg søge på de bogstaver, jeg allerede har?
Ja. Skriv de kendte bogstaver i søgefeltet øverst på siden og sæt bundstreg for hvert felt, du mangler. Værktøjet viser kun de svar, der passer i mønstret.
Andre ledetråde
Sidder du fast et andet sted i krydsordet, har vi samme slags kontrollerede lister her:
- Begivenhed i krydsord
- Epoke i krydsord
- Fag i krydsord
- Krydsordshjælp – søg på de bogstaver du kender
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