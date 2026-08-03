Dyr i krydsord

Står du med ledetråden »dyr« i et krydsord, finder du her 115 mulige svar — inddelt efter antal bogstaver, så du kan gå direkte til den længde, der passer i dit felt.

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Krydsordshjælp – dyr Skriv de bogstaver, du allerede har, og sæt bundstreg hvor feltet er tomt — fx k___n. Hele listen står længere nede på siden.

Alle svar på »dyr« i krydsord

Listen rummer 115 dyrenavne fra 2 til 13 bogstaver. Klik dig ned til din længde nedenfor, eller brug søgefeltet ovenfor, hvis du allerede kender et par af bogstaverne.

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dyr på 2 bogstaver i krydsord

2 svar på 2 bogstaver:

Svar Hvad det er KO Tamkvæg er udviklet ud fra uroksen . SO Tamsvin eller svin er betegnelsen for den gruppe af svinefamilien, der opdrættes til slagtning .

dyr på 3 bogstaver i krydsord

8 svar på 3 bogstaver:

Svar Hvad det er ABE En abe er i snæver forstand betegnelsen på en primat, der ikke er en halvabe, en spøgelsesabe eller et menneske. ELG LOS Lossen er et rovdyr i kattefamilien. MUS Ægte mus er en familie af gnavere. MÅR Mårfamilien er den største familie i rovdyrordenen. RÆV Den røde ræv , ofte blot kaldt ræven, er et mellemstort rovdyr i hundefamilien og den mest udbredte art blandt rævene. SÆL Sæler er en undergruppe af rovdyrordenen, der samles i underordenen Pinnipedia . ULV Ulven eller den grå ulv er et rovdyr, der lever i Europa, Asien og Nordamerika.

dyr på 4 bogstaver i krydsord

8 svar på 4 bogstaver:

Svar Hvad det er BRUD Brud eller dværgvæsel er et rovdyr i mårfamilien og den mindste rovdyrart i Danmark. DEGU Degu er en middelstor gnaverart på omkring 250 gram. HARE Den europæiske hare , eller blot kaldt haren, er en hareart, der findes i Europa samt som indført art i både Australien, Syd- og Nordamerika. HVAL Hvalerne er en orden af havlevende pattedyr. JÆRV Jærven er det største landlevende medlem i mårfamilien og det eneste medlem af slægten Gulo. LAMA LØVE Løven er en af de fem store katte i slægten Panthera og et medlem af kattefamilien. MINK Minken er et dyr i mårfamilien under rovdyrene.

dyr på 5 bogstaver i krydsord

20 svar på 5 bogstaver:

Svar Hvad det er BJØRN Bjørne er i ordenen rovdyr og er en familie af pattedyr. BÆVER Bæveren , også kaldet europæisk bæver, er en stor gnaver i familien bævere. DHOLE Dholen eller den asiatiske vildhund er et dyr i hundefamilien. EGERN Egern , også kaldet rødt egern, europæisk egern eller almindeligt egern, er en gnaver i egernfamilien med en kropslængde på omkring 22 centimeter. FOSSA Fossaen er Madagaskars største varmblodede rovdyr, skønt den kun er 60-76 cm lang og højest vejer 14 kilo. GEMSE Gemsen er et skedehornet pattedyr, der er hjemmehørende i bjerge i Europa og vestlige Asien, men desuden er indført til New Zealand og Argentina. GIRAF . Giraffen er verdens højeste landlevende dyr. HJORT Hjorte er en familie af firemavedrøvtyggere i ordenen Parrettåede hovdyr . ILDER Ilderen , også kendt som europæisk ilder, eller vild ilder, er et dyr i mårfamilien inden for rovdyrene. KAMEL Den baktriske kamel har to pukler og kaldes ofte blot kamel, mens dens slægtning Camelus dromedarius som regel kaldes dromedar og alene har en pukkel. KANIN Vildkanin eller europæisk vildkanin hører ligesom hare til ordenen støttetandede. KOALA Koala , nogle gange ukorrekt betegnet som koalabjørn, er et trælevende planteædende pungdyr, der lever i Australien. LÆKAT En lækat eller hermelin er et rovdyr i mårfamilien. ODDER Odderen , også kaldet den europæiske odder, er et rovdyr i mårfamilien. PANDA Pandaen , også kaldet den store panda eller kæmpepanda, er et pattedyr i bjørnefamilien. ROTTE Rotter er en slægt af gnavere i musefamilien. RÅDYR Rådyret , Europas mindste hjorteart, er almindelig i det meste af Europa og Lilleasien, også i Danmark, hvor man har fundet rådyrknogler helt tilbage fra for 8.000 år siden. TIGER Tigeren er den største katteart med en total kropslængde på op til 3,22 meter og i ekstreme tilfælde med en vægt på op til 388.7 kilo i naturen. ZEBRA Zebraer er en underslægt i hesteslægten blandt de uparrettåede hovdyr. ZOBEL Zobelen er et rovdyr af mårfamilien.

dyr på 6 bogstaver i krydsord

11 svar på 6 bogstaver:

Svar Hvad det er DELFIN Delfiner er den største familie inden for hvalerne med mere end 35 arter. FRITTE Fritten er den domesticerede form af en ilder. GEPARD Geparden er et atypisk medlem af kattefamilien, da den under jagten udnytter sin hastighed og ikke usynlighed. GRÅRÆV Gråræven eller træræven er et dyr i hundefamilien. HUSMÅR Husmåren er et rovdyr i mårfamilien. KODKOD Kodkod er den mindste naturligt hjemmehørende katteart i Amerika. MARGAY NÆBDYR Næbdyret er et delvist vandlevende pattedyr, der lever ved østkysten af Australien og Tasmanien. OZELOT Ozelot er et kattedyr udbredt i Syd- og Mellemamerika samt Mexico, men er blevet set så langt mod nord som Texas, USA. SERVAL Servalen er et dyr i kattefamilien. ØRERÆV Øreræven eller ørehunden er et dyr i hundefamilien.

dyr på 7 bogstaver i krydsord

16 svar på 7 bogstaver:

Svar Hvad det er ELEFANT Elefanter er en familie i klassen pattedyr med traditionelt to nulevende arter, den afrikanske og den asiatiske. GAZELLE Gazeller er antiloper, der hører til slægterne Gazella, Eudorcas og Nanger. GORILLA Gorillaer er en slægt af store menneskeaber, og samtidigt de største af primaterne. HVALROS Hvalrossen er et havpattedyr, der tilhører underordenen Pinnipedia og lever i spredte områder omkring Nordpolen i Ishavet og i subarktiske have på den nordlige halvkugle. ISBJØRN Isbjørnen er en stor gullighvid bjørn. JORDULV Jordulven er et dyr i hyænefamilien. KAPIVAR Kapivar , også kaldet flodsvin, er verdens største gnaver. KARAKAL Karakalen , på dansk også kaldet ørkenlos eller fuglefænger, er et mellemstort dyr i kattefamilien. KÆNGURU Kænguruer er en familie af pungdyr. LEOPARD Leoparden er en art i kattefamilien og er den af de store katte, der har størst udbredelse. MARSVIN Et marsvin er en gnaver. MÅRHUND Mårhunden er et dyr i hundefamilien, der oprindelig kun levede i Østasien. RENSDYR Rensdyret tilhører hjortefamilien og lever i nordlige tundraområder. SKOVMÅR Skovmåren er et rovdyr i mårfamilien, der er udbredt i det meste af Europa, Lilleasien, Kaukasus og dele af Iran, Irak og Syrien. SNEHARE En snehare eller nordhare har en kropslængde fra 46 cm til 60 cm. SURIKAT Surikat er et lille pattedyr i mangustfamilien .

dyr på 8 bogstaver i krydsord

17 svar på 8 bogstaver:

Svar Hvad det er ANDESKAT Andeskatten er en mellemstor sydamerikansk kat, som lever i områder mellem 1800 og 5000 meter over havet i Andesbjergene i Peru, Bolivia, Chile og Argentina. ANDESRÆV Andesræven er et dyr i hundefamilien. ANTILOPE Antiloper er en polyfyletisk gruppe drøvtyggende klovdyr. BIRKEMUS Birkemusen er en gnaver i familien springmus. DVÆRGMUS Dværgmusen , eller havremusen, er en af verdens mindste gnavere, med en kropsvægt omkring 7 gram. FISKEKAT Fiskekatten er en asiatisk kat med en længde på ca. 1 meter og en vægt på op til 16 kilogram. Dens pels er brungrå med pletter og striber. Fiskekatten lever i tæt bevoksning i mangroveskovene i nærheden af vand. FLODHEST En flodhest er et stort, primært planteædende, patte- og hovdyr, som lever i Afrika syd for Sahara. GRÆVLING Grævling er et kraftigt bygget rovdyr af mårfamilien, som er udbredt over hele Eurasien. HAVODDER Havodderen er et havpattedyr i mårfamilien og eneste art i slægten Enhydra. JORDSVIN Jordsvinet , også kendt som aardvark, er et pattedyr og eneste nulevende art i familien Orycteropodidae og i ordenen Tubulidentata. MANKEULV Mankeulven er et dyr i hundefamilien. MULDVARP Muldvarpen , eller den europæiske muldvarp, er et pattedyr i ordenen ægte insektædere. NÆSEHORN Næsehorn er en familie af uparrettåede hovdyr. PALMEMÅR Palmemåren er et lille pattedyr, der hører til de kattelignende rovdyr. PINDSVIN Pindsvinet , også kaldet vesteuropæisk pindsvin, er et pattedyr, der lever i Vesteuropa. SKOVHUND Skovhunden er et dyr i hundefamilien. TAMANDUA Træmyresluger eller Tamandua er en myresluger, der holder til i urskovene i Brasilien og Paraguay.

dyr på 9 bogstaver i krydsord

15 svar på 9 bogstaver:

Svar Hvad det er BINTURONG Binturongen også kaldet bjørnekatten er en palmeruller i familien af desmerdyr. CHARSAMÅR Charsamåren er et medlem af mårfamilien, der lever i det sydøstlige Asien. CHIMPANSE Chimpansen er sammen med bonoboen menneskets nærmeste slægtning. FLAGERMUS Flagermus er en orden af forholdsvis små flyvende pattedyr. FLODILDER Flodilderen eller den europæiske mink er et dyr i mårfamilien under rovdyrene. GAFFELBUK Gaffelbukken er den eneste art i slægten Antilocapra, som tillige er den eneste slægt i familien Antilocapridae. HASSELMUS Hasselmusen er en lille gnaver. HULEBJØRN Hulebjørnen var en bjørneart, der levede i Europa i den pleistocæne epoke indtil slutningen af det sidste istids-maksimum for ca. 27.500 år siden. Både det danske navn og det latinske spelaeus kommer af, at de. HYÆNEHUND Hyænehunden eller den afrikanske vildhund er et dyr i hundefamilien. KAKOMISTL Kakomistlen er en halvbjørn. KRABBERÆV Krabberæven er et dyr i hundefamilien. KRONHJORT Kronhjorten kønsneutralt kaldt krondyr eller kronvildt tilhører hjortefamilien. LÆBEBJØRN MARMORKAT Marmorkatten er et dyr i kattefamilien. NÆSEBJØRN Sydamerikansk næsebjørn, også kendt som Næsebjørnen er en halvbjørn af slægten Nasua, og er således i familie med f.eks. vaskebjørne og kuataquiler. Næsebjørnen lever i den sydvestlige del af USA og i Central-.

dyr på 10 bogstaver i krydsord

5 svar på 10 bogstaver:

Svar Hvad det er BÆVEREGERN Bæveregern er en lille familie med kun én art, bæveregernet , der lever i Nordamerika . KRAVEBJØRN Kravebjørnen , der også kaldes himalayabjørnen, lever primært i de våde skove i det sydlige Asien, inklusive Pakistan, Afghanistan, Indien og Kina, og også længere mod nord i Rusland, Korea, Japan og på Taiwan. MALAJBJØRN Malajbjørn er det mindste medlem i bjørnefamilien og den eneste repræsentant i slægten Helarctos og tilhører familien Ursidae. ORANGUTANG Orangutanger er en slægt af store menneskeaber i Asien. SOLENODONT Solenodont er en insektæder, som ligner en kæmperotte.

dyr på 11 bogstaver i krydsord

4 svar på 11 bogstaver:

Svar Hvad det er ALPESTENBUK Alpestenbuk er en art af vildgeder, der lever i de europæiske alpers bjerge. BRILLEBJØRN Brillebjørnen er den eneste nulevende bjørneart i Sydamerika. NILGIRITAHR Nilgiritahr er et parrettået hovdyr, som tilhører underfamiljen gedeantiloper. STEPPEILDER Steppeilderen er et dyr i mårfamilien under rovdyrene.

dyr på 12 bogstaver i krydsord

7 svar på 12 bogstaver:

Svar Hvad det er FALKLANDSULV Falklandsulven levede på Falklandsøerne og uddøde i 1876. GRIZZLYBJØRN Grizzlybjørn , også kaldet amerikansk grizzlybjørn og amerikansk brunbjørn kategoriseres som en nordamerikansk underart af brunbjørn . HAVESYVSOVER Havesyvsover er en gnaver i familien syvsovere. KERMODEBJØRN Kermodebjørn er en underart af den amerikanske sortbjørn, som kun findes i Britisk Columbia, Canada. KÆMPESKÆLDYR Kæmpeskældyret er en art af skældyr. SNOHALEBJØRN Snohalebjørnen også kaldet honningbjørnen eller kinkaju er en halvbjørn og det eneste medlem i slægten potos. ZEBRAMANGUST En zebramangust er et rovdyr i desmerdyrfamilien.

dyr på 13 bogstaver i krydsord

2 svar på 13 bogstaver:

Svar Hvad det er DVÆRGTIGERKAT Dværgtigerkat , også kaldet sydamerikansk tigerkat eller oncilla eller tigerkat, lever i bjergskove og tropiske regnskove i Mellem- og Sydamerika. KODIAKBJØRNEN Kodiakbjørnen er en underart af den brune bjørn, som lever på Kodiak-øerne ud for Alaskas sydvestlige kyst.

Synonymer og andre ord for dyr i krydsord

Når en ledetråd lyder »dyr«, leder du reelt efter et synonym, der passer i felterne. I et krydsord kan det være to ting: et andet ord for dyr, eller navnet på et bestemt dyr. Begge dele står på denne side — hele listen ovenfor er svar, der kan bruges som synonym for dyr, sorteret efter hvor mange bogstaver de fylder.

Ordbogen regner disse ord som et nært synonym for dyr:

KRÆ (3 bogstaver) – levende organisme som kan bevæge sig

Er ledetråden bredere formuleret, kan svaret også være et overordnet ord:

ORGANISME (9 bogstaver) – dyr, plante el. anden levende enhed

Kender du længden, så gå direkte til 2 bogstaver, 3 bogstaver, 4 bogstaver eller en af de øvrige grupper.

Sådan finder du det rigtige svar

Tæl først felterne. Bogstavantallet er den stærkeste ledetråd, du har, og det halverer som regel listen med det samme. Har du allerede et enkelt bogstav fra et krydsende ord, så skriv det ind i søgefeltet ovenfor med bundstreg for de tomme felter — fx _ _ s _ skrevet som __s_ .

Vær opmærksom på, at danske krydsord bruger ubestemt ental i langt de fleste tilfælde. Står der »dyr« i ledetråden, er svaret alligevel ofte skrevet i ental. Og et dyrnavn med bindestreg eller mellemrum står altid uden i gitteret.

Ofte stillede spørgsmål

Hvilket dyr har 3 bogstaver i krydsord?

Der er 8 mulige svar med 3 bogstaver. De mest almindelige er ABE, ELG, LOS, MUS, MÅR. Se hele listen under afsnittet "Dyr på 3 bogstaver".

Hvilket dyr har 4 bogstaver i krydsord?

Der er 8 mulige svar med 4 bogstaver. De mest almindelige er BRUD, DEGU, HARE, HVAL, JÆRV. Se hele listen under afsnittet "Dyr på 4 bogstaver".

Hvilket dyr har 5 bogstaver i krydsord?

Der er 20 mulige svar med 5 bogstaver. De mest almindelige er BJØRN, BÆVER, DHOLE, EGERN, FOSSA. Se hele listen under afsnittet "Dyr på 5 bogstaver".

Hvor mange svar findes der på dyr i krydsord?

Denne side rummer 115 kontrollerede svar fordelt på 12 forskellige bogstavlængder, fra 2 til 13 bogstaver.

Hvad er et synonym for dyr i krydsord?

KRÆ, ORGANISME er ord, ordbogen selv knytter til dyr. Men i et krydsord er ethvert af de 115 dyrenavne på denne side et brugbart synonym: det afgørende er, hvor mange bogstaver der er plads til.

Kan jeg søge på de bogstaver, jeg allerede har?

Ja. Skriv de kendte bogstaver i søgefeltet øverst på siden og sæt bundstreg for hvert felt, du mangler. Værktøjet viser kun de svar, der passer i mønstret.

Andre ledetråde

Sidder du fast et andet sted i krydsordet, har vi samme slags kontrollerede lister her:

Svarene er bygget af navne fra den danske Wikipedia og Wikidata og kontrolleret maskinelt: bogstavantallet er talt tegn for tegn, og flerordssvar er sorteret fra, fordi de ikke kan stå i et gitter. 111 af 115 svar har en forklaring hentet fra den danske Wikipedia. Senest opdateret 2026-08-03.



