Opsigelse kan være skræmmende for mange. Det kan være en uhyggelig mail at udforme, ligegyldigt om man skal videre til nye muligheder eller blot vil væk fra ens nuværende arbejde. I denne artikel forsøger vi at besvare alle de forskellige spørgsmål, som du måtte have angående, hvad der skal stå i en opsigelse, såsom:



Hvordan skriver man en opsigelse, så den er letforståelig men samtidig høflig?

Skal en opsigelse gives til din arbejdsgiver skriftligt?

Er en mundtlig opsigelse legalt bindende?

Hvor langt skal et opsigelsesvarsel være?

Overordnet er det altid vigtigt at være høflig i både tale og skrift, når du siger op. I langt de fleste tilfælde sker en opsigelse i forbindelse med opstart af andet arbejde. Ved at forholde dig høfligt til din arbejdsgiver, kan du potentielt få en udtalelse til fremtidige jobmuligheder. Et opsigelsesbrev, som er køligt og kort, kan være din forrige arbejdsplads sidste minde om dig. Dette kan skade dine muligheder for fremtidige stillinger og netværk, så forsøg altid at holde en venlig tone til kolleger og arbejdsgiver.

Skriv din opsigelse med klar besked men med høflige ord

I Danmark er det kun funktionærer, som absolut skal give deres opsigelse skriftligt. En funktionær er typisk en, der arbejder med køb, salg, lager eller kontor i minimum 8 timer om ugen, såsom en sekretær, lagermedarbejder, salgsperson eller lignende. Dog er det kotyme at give opsigelse i fysisk og skriftlig form eller over e-mail i de fleste brancher.

Dette betyder dog, at du ofte selv skal formulere din opsigelse, hvilket kan være en udfordring for mange. Ligegyldigt hvad er der dog flere fordele end ulemper ved at give din opsigelse skriftligt. Ved at sige op skriftligt har du først og fremmest papirspor på din opsigelse, så der ikke kan opstå misforståelser senere. Misforståelse kan især opstå omkring selve datoen for opsigelsen, varslet, eller hvorvidt du egentlig mener at sige op.

Derfor er det også særligt vigtigt, at du formulere dig klart og tydeligt i din opsigelse, ligegyldigt om den er mundtlig, elektronisk eller skriftlig. Du bør altid inkludere noget i stil med: ”Jeg ønsker hermed at opsige min stilling som x hos y”.

Du kan finde en gratis skabelon her. De har gjort det ret nemt, at svare på spørgsmålet: Hvad skal der stå i en opsigelse?

Få alle detaljer af din opsigelse på det rene

I bund og grund er der kun to aspekter, som skal være klare og tydelige i din opsigelse: At du siger op, samt hvornår opsigelsen er gældende fra. Der er ikke som sådan én måde at skrive en opsigelse på. Derfor er det vigtigt, at du er klar i tonen, når du formulerer din opsigelse. Dette betyder dog ikke, at du skal være så direkte, at høfligheden lider under det.

Du kan eventuelt give et grundlag for din opsigelse, hvis du er komfortabel med at gøre dette. I de fleste tilfælde opsiger man en stilling, fordi man er blevet tilbudt en anden stilling, som passer én bedre, og dette kan sagtens formuleres på en høflig og venlig måde. Det skal dog nævnes, at du ikke har pligt til at oplyse et grundlag for at sige op.

Hvis du gerne vil holde dit grundlag privat, kan du i stedet fokusere på de personlige detaljer, altså hvor meget du vil savne dine kolleger, og hvor meget du har lært i løbet af din tid på arbejdspladsen. Kort og godt kan du blot skrive, at du opsiger din stilling og oplyse, hvor meget varsel du ønsker og behøver, men arbejd gerne mere end blot dette ind.

Klargør din opsigelse med rigeligt varsel

Der er som udgangspunkt et opsigelsesvarsel, som allerede er fastsat, da du blev ansat. Derfor kan du som udgangspunkt finde dit opsigelsesvarsel i din ansættelseskontrakt. I særlige situationer er det dog muligt at have et kortere opsigelsesvarsel end angivet.

Opsigelsesvarsler varierer typisk alt efter, om du er funktionær, som nævnt foroven, timelønnet, eller om du har en særlig overenskomst. Hvis du har bemærket forskellige længder af opsigelsesvarsel mellem forskellige ansættelser, er det altså typisk fordi, dine ansættelser har været af forskellig natur. Det typisk angivne opsigelsesvarsel er resten af den nuværende måned samt hele den efterfølgende måned.

Sådan kan din opsigelse se ud

Kan du slet ikke komme i gang med at skrive din opsigelse, kan du starte ud med at fokusere på dens layout. Det er vigtigt, at du husker at gøre plads til dit navn og din underskrift, for eksempel. Skriv dato for dit opsigelsesvarsel samt dato for selve opsigelsen på, så det står tydeligt. Husk desuden at skrive din arbejdsplads’ informationer samt din stillingsbetegnelse på.

Når alt dette er på plads, kan du fokusere på at skrive det ”bløde” indhold, altså taksigelse, beklagelse og andre høflige sætninger, som vil vise din arbejdsgiver at du bekymrer dig om deres side af sagen.

