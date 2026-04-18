Jeg vidste ikke helt, hvad jeg gik ind til. En Netflix-thriller om en mand på en cykel i en lille sydstatskommune i USA. Det lyder ikke som noget, der ville flytte noget i mig. Men Rebel Ridge er ikke, hvad den ser ud som ved første øjekast – og det er præcis det, der gør den så stærk.

Jeg siger det med det samme: denne film er værd at opleve. Ikke fordi den er perfekt. Men fordi den rammer noget, der føles ægte. Noget, der gør ondt på den rigtige måde.

Hvordan føltes Rebel Ridge?

Der er film, man ser med øjnene. Og så er der film, man mærker med maven. Rebel Ridge tilhører den anden kategori.

Fra første scene er der en ro over fortællingen, som man næsten mistænker. Man ved, at der er noget galt – men instruktør Jeremy Saulnier lader ubehaget bygge sig op stille og roligt, som tryk under en overflade, der er ved at sprænge. Og når det endelig sker… ja, så sidder man bare der.

Rebel Ridge er en thriller, men den er ikke bare action og hæven. Den handler om, hvad der sker, når systemet svigter. Når dem, der skulle beskytte dig, er dem, du skal beskytte dig imod. Det er en film om retfærdighed – og om prisen for at kæmpe for den.

Jeg mærkede den.

Spilletiden er ikke kort, men den næsten flyver afsted, fordi filmen hele tiden nærer et lavt, svedende ubehag. Ikke horror. Men noget, der er tæt på.

Relationer og kemi

Det er her, Aaron Pierre virkelig gør sin indflydelse gældende. Han spiller Terry Richmond, og han gør det med en tilbageholdenhed, der er sværere at præstere end man tror. Terry siger ikke så meget. Men man mærker hele tiden, hvad han tænker. Hvad han holder tilbage. Hvad det koster ham.

Medvirkende i Rebel Ridge fungerer utrolig godt sammen. Don Johnson som den lokale politichef giver én det krybende, ubehagelige indtryk af magt pakket ind i venlighed – den slags smil, man ikke stoler på. Det er velspillet. Meget velspillet.

AnnaSophia Robb som Summer spiller en karakter, der er langt mere interessant end hun ligner ved første blik. Kemien mellem hende og Aaron Pierre er ikke romantisk – den er menneskelig. Noget nærmere et stille alliance mellem to mennesker, der begge ved for meget. Det er et af filmens stærkeste greb.

Skuespillerne i Rebel Ridge leverer gennemgående troværdige, menneskelige præstationer, og det er sjældent man kan sige om en actionthriller.

De øjeblikke der blev hos mig

Der er et øjeblik tidligt i filmen – Terry sidder og venter. Bare venter. Og alligevel er der mere intensitet i den scene, end de fleste actionfilm formår at presse ud af en biljagt.

Det er i stilheden, Rebel Ridge er stærkest. I de øjeblikke, hvor man ser Aaron Pierre holde igen. Holde vejret. Holde sig selv tilbage. Man forstår instinktivt, at det her er en mand, der har lært, hvornår man ikke skal reagere – og at det er en kundskab, der har kostet ham noget.

Og Don Johnson. Der er en scene, hvor han taler roligt og venligt, og jeg fik det ad helvede til. Det er en præstation, der sidder.

Rebel Ridge skuespillere leverer de små øjeblikke, der gør en film til mere end underholdning.

Det der ikke helt ramte

Jeg skal være ærlig: der er steder, hvor filmen trækker lidt ud. Ikke på en kedelig måde – men man mærker, at den er lang. At Jeremy Saulnier vil have tid til at lade tingene sætte sig, og det er jeg grundlæggende enig i. Men der er et par sekvenser, hvor jeg savnede at blive overrasket lidt mere.

Og Terry som karakter – han er stærk, men han er næsten for rolig. For kontrolleret. Jeg ville gerne have set lidt mere sprække i ham. Et øjeblik, hvor vi ser, hvad det koster at holde sig selv i skak. Vi aner det. Men vi ser det måske ikke nok.

Det er mild kritik. Det ændrer ikke ved, at jeg sad stille lidt for længe bagefter.

Sofie Hjertes vurdering 💔 Ramte mig hårdt Jeg sad stille lidt for længe bagefter. Der er noget i den film, der ikke slipper grebet, selv når credits ruller. Aaron Pierre bærer noget tungt i sin krop, som man ikke helt kan forklare – men som sidder. Rebel Ridge handler om uretfærdighed, og den gør det på en måde, der føles menneskelig og ægte, ikke bare som et plot. Den bliver hos mig.

Medvirkende i Rebel Ridge Skuespiller Rolle Note Aaron Pierre Terry Richmond Stærk, tilbageholdende – man mærker alt han ikke siger Don Johnson Politichef Sandy Burnne Ubehageligt troværdig – man stoler ikke på smilet AnnaSophia Robb Summer McBride Overrasker positivt – mere lag end forventet Emory Cohen Bivogn til politichefen Føles ægte – ikke overdrevet David Denman Bivogn til politichefen Støtter handlingen solidt uden at overstele Zsane Jhé Medvirkende i filmen Troværdig tilstedeværelse

Hvorfor Rebel Ridge stadig føles relevant i dag

Rebel Ridge handler om politikorruption og det, der sker, når et helt system er råddent. Det er ikke science fiction. Det er ikke et overdrevet plot. Det er en handling, der kunne finde sted i dag – og som minder os om, at retfærdighed ikke er noget, man bare kan tage for givet.

Men filmen handler også om noget mere stille. Om, hvad det vil sige at gøre det rigtige, når alt taler imod det. Terry Richmond er ikke en superhelt. Han er en mand, der prøver at holde fast i sig selv i et system, der vil bryde ham ned.

Det tema rammer. I 2024, hvor vi er vant til at høre om systemer, der svigter – politisk, socialt, menneskeligt – er der noget forløsende ved at se en film, der tager det alvorligt uden at overdramatisere.

Jeremy Saulnier som instruktør har skabt en Netflix-film, der tager sin tid. Og det er en sjælden ting.

Afslutning

Rebel Ridge er ikke en film, jeg vil anbefale fordi den er behagelig. Den er ikke det. Den er anspændt og ubehagelig på de helt rigtige måder. Men det er præcis derfor, den sidder fast.

Aaron Pierre er en skuespiller, jeg vil følge fremover. AnnaSophia Robb minder mig om, at hun fortjener flere roller som denne. Og Don Johnson – han er grunden til, at man aldrig rigtig slapper af.

Medvirkende i Rebel Ridge er med til at gøre denne film til noget, der overstiger genren. Det er ikke bare en thriller. Det er en film om menneskelig værdighed – og hvad det koster at holde fast i den.

Det føltes ægte.