Jeg husker første gang jeg trykkede play. Det var sent om aftenen, og jeg tænkte, jeg ville se én episode. Bare én. Tre timer senere sad jeg stadig der, med et tæppe trukket op under hagen og hjertet lidt for højt oppe i halsen. Stranger Things er ikke bare en serie. Det er en følelse, man ikke helt kan sætte ord på – og det er præcis det, der gør den så svær at glemme.

Hvordan føltes Stranger Things?

Der er noget ved Stranger Things, der rammer et sted, man ikke vidste var åbent. Det er ikke fordi den er perfekt. Det er ikke fordi den forsøger at være noget, den ikke er. Det er fordi den føles ægte – på en måde, der er svær at forklare, men umulig at ignorere.

Serien er skabt af brødrene Matt og Ross Duffer – også kaldet The Duffer Brothers – og den udspiller sig i den lille by Hawkins, Indiana i 1980’erne. En dreng forsvinder. Hans venner leder efter ham. Og midt i det hele dukker en pige op, der ikke siger meget, men som bærer verden på sine skuldre.

Jeg mærkede den. Fra første episode.

Der er en stemning i Stranger Things, der er svær at sætte i bås. Den er uhyggelig, men varm. Spændende, men melankolsk. Den minder en om at være barn – den der blanding af eventyrlyst og rædsel, som man glemmer, man havde.

Relationer og kemi – Føles det ægte?

Det gør det. Det er faktisk det, der overrasker mest.

I centrum af serien er en gruppe drenge – Will, Mike, Dustin og Lucas – og deres venskab er seriens hjerte. Det er ikke bare et rekvisit. Det er noget, man tror på. Den måde de slås for hinanden på, den måde de snakker til hinanden på – det føles som noget, der er hentet direkte fra virkeligheden.

Millie Bobby Brown spiller Eleven – pigen med kræfter og ingen stemme, men med mere udtryk i et blik end de fleste skuespillere formår med en hel monolog. Hun er seriens stille centrum, og hendes kemi med de andre – særligt med Mike – er rørende på en stille, ukompliceret måde.

Winona Ryder spiller Joyce Byers, Wills mor. Og hun er simpelthen en åbenbaring. En mor der leder efter sit barn med hele sin krop og sjæl. Jeg troede på hende fra sekundet hun trådte ind på skærmen. Det er den slags præstation, man ikke glemmer.

David Harbour som politichef Jim Hopper bærer sin egen smerte rundt på en måde, der ikke er overdrevet. Han er hård og blød på én gang, og man mærker vægten af det, han ikke siger.

Og så er der teenagerne – Natalia Dyer som Nancy Wheeler og Charlie Heaton som Jonathan Byers – hvis forsigtigt voksende relation er en af seriens mest stille og ærlige.

Det føltes ægte. Igen og igen.

De øjeblikke der blev hos mig

Det er ikke de store scener, der sætter sig. Det er de små.

Det er Dustin, der griner. Det er Joyce, der hænger julelys op på væggen og venter på et svar. Det er Eleven, der spiser waffles og ser ud som om hun for første gang forstår, hvad det vil sige at føle sig tryg.

Det er øjeblikke, der ikke forklarer noget – de viser det bare. Og det er præcis den slags fortælling, der gør, at man sidder stille bagefter.

Noah Schnapp som Will Byers har ikke mange replikker i sæson 1 – men hans tilstedeværelse fylder alligevel seriens rum. Der er noget ved den dreng, der gør ondt på den rigtige måde.

Og Gaten Matarazzo som Dustin Henderson er seriens lyspunkt. Han er sjov uden at prøve at være det, og han er varm på en måde, der er fuldstændig naturlig.

Det der ikke helt ramte

Jeg vil være ærlig, for det hører med.

Der er momenter, hvor serien læner sig lidt for tungt op ad 80’er-nostalgien. Som om den husker at fortælle os, at vi befinder os i fortiden, lidt for ofte. Det forstyrrer ikke oplevelsen – men det trækker mig lidt ud af den, et enkelt stykke tid.

Og nogle af karaktererne i periferien føles lidt tynde. De er der for at flytte handlingen frem, men man savner at kende dem lidt bedre. Det er ikke et stort problem – men det er der.

Jo længere serien kommer, jo mere ambition pakker den ind. Og ambition er godt – men det er ikke altid det, der rammer hjertet. Nogen gange savner man den enkle, lille fortælling fra starten.

Sofie Hjertes vurdering 💔 Ramte mig hårdt Jeg sad stille lidt for længe bagefter. Ikke fordi alting var perfekt, men fordi noget føltes ægte på en måde, der var svært at ryste af sig. Venskabet, tabet, det at lede efter nogen man holder af – det rammer noget rigtigt i en. Stranger Things er ikke bare nostalgi. Det er en påmindelse om, hvad der betyder noget.

Medvirkende i Stranger Things Her er et overblik over de vigtigste skuespillere i Stranger Things og de roller, de spiller: Skuespiller Rolle Note Millie Bobby Brown Eleven Føles absolut ægte – hun siger mere med et blik end de fleste siger med ord Winona Ryder Joyce Byers Rammer hjerte hver gang – en mor man tror fuldt og helt på David Harbour Jim Hopper Bærer sin smerte smukt og stille – en af seriens stærkeste præstationer Noah Schnapp Will Byers Lille, men tungt tilstedeværende – hans sårbarhed er reel Finn Wolfhard Mike Wheeler Det hjerte, gruppen drejer rundt om – troværdig og varm Gaten Matarazzo Dustin Henderson Seriens lyspunkt – sjov og ægte på én gang Caleb McLaughlin Lucas Sinclair Stærk og loyal – føles som en rigtig ven Natalia Dyer Nancy Wheeler Stille og eftertænksom – hendes udvikling er en af seriens smukkeste Charlie Heaton Jonathan Byers Introvert og ærlig – en karakter man gerne vil kende bedre Joe Keery Steve Harrington Starter som en type – og bliver noget meget mere Sadie Sink Max Mayfield Frisk og kompleks – føjer noget nyt til gruppen Maya Hawke Robin Buckley Oprigtig og sjov – en af seriens bedste tilføjelser Joseph Quinn Eddie Munson Rammer noget rigtigt – man holder af ham med det samme Brett Gelman Murray Bauman Mærkeligt og underholdende – mangler lidt dybde De medvirkende i Stranger Things er hentet fra IMDB, Wikipedia og øvrige angivne kilder.

Hvorfor Stranger Things stadig føles relevant i dag

Stranger Things handler ikke rigtig om monstre. Det handler om det, vi er bange for at miste.

Det handler om at miste nogen man elsker, og ikke vide om man får dem tilbage. Det handler om at føle sig anderledes – om at stå udenfor og kigge ind. Det handler om venskab som den mest fundamentale form for kærlighed.

Og det er ikke 80’er-temaer. Det er menneskelige temaer. Det er temaer, der aldrig bliver forældede.

Eleven er anderledes, og Stranger Things tvinger os til at spørge: Hvad koster det at være anderledes i en verden, der ikke forstår dig? Det spørgsmål er ikke mindre relevant i dag, end det var dengang.

Og venskabet. Det rå, uforbeholdne venskab imellem børn – der ikke endnu ved, at verden kan slå dem ud. Det rammer noget, vi alle har haft. Og noget mange af os savner.

De medvirkende i Stranger Things formår tilsammen at bære de her temaer uden at gøre dem tunge. Det er en bedrift.

Afslutning

Jeg tror, grunden til at Stranger Things sidder så fast, er at den minder os om noget. Ikke om 1980’erne – men om den version af os selv, der endnu troede, at man kunne redde sine venner bare ved at prøve hårdt nok.

Der er noget smukt og sørgeligt ved den tanke. Og Stranger Things holder den i live i fire sæsoner.

Skuespillerne i Stranger Things – fra Millie Bobby Browns tavse styrke til Winona Ryders rystende kærlighed – er grunden til, at det virker. De er ikke figurer i en fortælling. De er mennesker. Og det er sjældent.

Den blev hos mig.