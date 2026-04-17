Jeg er ikke typen der normalt vælger en tre timer lang gangsterfilm en rolig aftен. Men der er film, der finder dig på de mærkeligste tidspunkter – og The Irishman var en af dem. Jeg startede den uden de store forventninger. Jeg sluttede den og sad stille i mørket i et godt stykke tid.

Det er ikke en film om kærlighed. Og alligevel handler den om intet andet end tab.

Hvordan føltes The Irishman?

Første gang jeg hørte om filmen, tænkte jeg: endnu en gangsterfilm. Mafia, mænd, magt. Men det er ikke det, den er. Eller – jo, det er det overfladisk set. Men Martin Scorsese har lavet noget, der føles mere som et langt, stille suk end et skud.

Filmen følger Frank Sheeran, en lastbilchauffør der bliver trukket ind i den organiserede kriminalitet og ender som lejemorder for den amerikanske mafia. Det lyder hårdkogt. Og det er det til tider. Men det der ramte mig var ikke volden – det var ensomheden.

Jeg mærkede den. Den tunge, grå ensomhed hos en mand der har ofret alt og endt med ingenting. Ikke rigtig. Det er den følelse filmen sidder med i hjertet.

Relationer og kemi – Føles det ægte?

Det er her medvirkende i The Irishman virkelig gør en forskel.

Robert De Niro spiller Frank Sheeran i en af sine mest tilbagetrukne præstationer. Ikke eksplosiv. Ikke dramatisk. Bare en mand der lukker af for sig selv, en lille smule ad gangen. Det føles ægte på en måde, der gør ondt.

Og så er der Al Pacino som Jimmy Hoffa – fagforeningsbossen, karismatikeren, manden der ikke kan lade være med at fylde et rum. Kemien mellem De Niro og Pacino er noget særligt. To giganter der spiller op og ned ad hinanden med en naturlighed, der gør at du glemmer at kigge. Du lytter bare. Du er bare til stede.

Joe Pesci spiller Russell Bufalino, mafiachefen der tager Frank under sine vinger. Og han er – stille. Så utroligt stille. Det er det modsatte af alt hvad man forbinder med Pesci, og det virker fuldstændig. Hans ro er mere truende end nogen eksplosion.

Og så er der Peggy Sheeran – spillet af Anna Paquin. Hun siger meget lidt. Men hendes blik siger alt. Hendes distance fra sin far er en af filmens stærkeste følelsesmæssige linjer, selvom hun næsten ikke er til stede.

Det er det, der er smukt og lidt smertefuldt ved castingen: skuespillerne i The Irishman taler med det de ikke siger.

De øjeblikke der blev hos mig

Der er et øjeblik – ikke stort, ikke dramatisk – hvor Frank sidder alene. Gammel. Og man forstår pludselig, at filmen hele tiden har handlet om dette øjeblik. Ikke om mordene. Ikke om magten. Men om at sidde alene med det hele bagved sig.

Peggy der vender sig væk. Igen og igen og igen. Den lille pige der vidste noget, hun ikke burde vide. Og som aldrig tilgav det.

Jimmy Hoffas latter. Den måde Al Pacino lader ham fylde ethvert rum han træder ind i – og den tomhed der opstår når han ikke er der mere.

Jeg sad stille lidt for længe bagefter.

Det der ikke helt ramte

Jeg skal være ærlig: tre timer er lang tid. Og der er steder i filmen, hvor jeg mærkede vægten af den. Ikke fordi det var kedeligt – men fordi det kræver noget af dig at være til stede i så lang tid.

Og Anna Paquin – som jeg synes er en fantastisk skuespiller – får så lidt at arbejde med i dialog, at det til tider føltes som et uudnyttet potentiale. Hendes tavshed er bevidst og virkningsfuld, men jeg ville gerne have haft mere af hende.

Det er blid kritik. For filmen ved præcis hvad den gør. Men det er min personlige oplevelse.

Sofie Hjertes vurdering 💔 Ramte mig hårdt Jeg sad stille lidt for længe bagefter. Ikke fordi det var nemt at se – det var det ikke. Men fordi noget i Frank Sheerans ensomhed føltes dybt menneskeligt og sandt. Det er en film om at miste sig selv så langsomt, at man næsten ikke opdager det. Den slags film glemmer jeg ikke.

Medvirkende i The Irishman Her er en oversigt over de vigtigste skuespillere i The Irishman og deres roller: Skuespiller Rolle Note Robert De Niro Frank Sheeran Tilbagetrukket og ægte – en præstation der sidder Al Pacino Jimmy Hoffa Karismatisk og levende – føles ægte i hvert sekund Joe Pesci Russell Bufalino Stille og kold – hans ro er mere ubehagelig end skrig Harvey Keitel Angelo Bruno Myndig tilstedeværelse i en birolle Ray Romano Bill Bufalino Overraskende nuanceret – mangler ikke dybde Bobby Cannavale Skinny Razor Kort men markant – rammer Jesse Plemons Chuckie O’Brien Solid og diskret – fungerer godt Stephen Graham Anthony Provenzano Intens energi der skaber kontrast Anna Paquin Peggy Sheeran Næsten ordløs – men hendes blik siger det hele

Hvorfor The Irishman stadig føles relevant i dag

The Irishman handler ikke egentlig om mafia. Den handler om loyalitet – og hvad det koster at give den til de forkerte. Om faderroller der slår fejl. Om mænd der vælger magt frem for nærvær og ender med hverken eller.

Det er temaer der ikke bliver forældet. Vi kender alle nogen der valgte karrieren frem for familien. Vi kender alle den distance der opstår, når man lukker af for at overleve. Og vi kender alle følelsen af at se tilbage og tænke: hvad skete der egentlig?

Martin Scorsese instruerer med en ro og modenhed der gør filmen til noget andet end en klassisk gangsterfilm. Den er et krimedrama ja – men i kernen er det en film om menneskelig tomhed og de valg vi ikke kan tage tilbage.

Den er tilgængelig på Netflix, og det er næsten mærkeligt at se den hjemme på sofaen. Den fortjener mørket og stilheden.

Afslutning

Jeg tror ikke The Irishman er for alle. Den kræver tålmodighed. Den belønner ikke med hurtige svar eller lykkelige slutninger. Men den giver dig noget andet – en følelse af at have siddet med et menneske igennem et helt liv. Et liv der gik en forkert vej, langsomt og stille, mens alle kiggede på.

Det er det, gode film gør for mig. De lader mig sidde med noget rigtigt.

Den her satte sig. Og den sidder stadig.