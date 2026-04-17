Et kig på de kommende Champions League-semifinaler i fodbold 2025/2026

Champions League er gået ind i sin absolutte slutspurt. Kun fire hold er tilbage og vi står nu foran at skulle afvikle førsteopgørene i årets semifinaler. Allerede før turneringsstarten blev der udpeget oplagte emner til at nappe titlen, men mange eksperters ord er blevet gjort til skamme som turneringen er skredet frem.

Flere af de åbenlyse favoritter til at vinde årets CL-titel er allerede ekspederet ud. De spanske tophold fra Barcelona og Real Madrid blev ekspederet ud af kvartfinalerne og det engelske storhold Liverpool røg ligeledes ud af kvartfinalerne. Der er nu kun fire hold tilbage: et spansk, et tysk, et fransk og et engelsk. Et af holdene, Atlético Madrid, må siges at være årets overraskelse, mens Paris SG, Arsenal og Bayern München var mere forventet.

Vi kigger her på de fire holds vej til semifinalerne og ser på de respektive semifinale-opgør som skal afvikles med førsteopgør den 28. og 29. april..

Paris SG – De forsvarende mestre med gode kort på hånden

Det franske storhold Paris SG er en sær støbning. Holdet blev udset til at skulle indtage Europa med sit storhold i starten af 2020’erne. Det var her, at Messi trådte ind på holdet, som i forvejen omfattede kæmpe-talentet Kylian Mbappé. Selvom det her blev til hjemlige mesterskaber på samlebånd, så lykkedes det aldrig PSG at vinde Champions League i denne periode.

Bedst som forventningerne til PSG aftog med afskeden af både Messi og Mbappé, begyndte det franske storhold pludselig at røre på sig. Især en person havde æren af holdets fremgang: den spanske træner og tidligere Barcelona-spiller Luis Enrique.

Med Luis Enriques tilgang har PSG fået et anderledes taktisk udtryk. Man spiller klart mere direkte nu og man spiller med færre stationer. Der væves mindre diagonalt på banen og der omstilles hurtigt fra forsvar til angreb. Det nye ‘udseende’ gav pote med det samme. PSG vandt det hjemlige mesterskab to år i træk med Luis Enriqure og nappede så sidste år endelig Champions League-trofæet på et tidspunkt hvor der netop var færrest forventninger til dem.

Enrique er stadig ved roret og har bibeholdt taktikken og strategien fra de sidste to år. Holdet ser stadig skræmmende godt ud og virker ekstremt effektivt. Kigger man på vinderoddsene på Champions League hos de udenlandske casinoer med sportsbetting, så vil man også kunne se, at franskmændene er storbejlere til titlen igen i år. Det er heller ikke umuligt, men det kræver, at man formår at spille med samme optimale og effektive spil i begge felter som netop var opskriften på den store succes i CL sidste år.

Bayern München – Får Harry Kane endelig den store skalp?

Det tyske storhold Bayern München er det tredje mest vindende Champions League hold i historien. Man har vundet trofæet seks gange, men ikke desto mindre er det kun blevet til en CL-pokal i de seneste 13 år. Man vandt senest i 2020, men har sidenhen ikke engang spillet sig frem til semifinalerne. Det har man så nu, og fodboldfeberen har derfor igen indtruffet sig i den stolte sydtyske fodboldby.

Én spiller har i særdeleshed løftet holdet i de seneste par år, naturligvis angriberen Harry Kane, som kom til Bayern München i 2023. Aftalen mellem Kane og den tyske storklub virkede åbenlys: englænderen skulle levere målene, og det tyske storhold skulle som modgift give Kane den længe ventede internationale top titel i CL.

Kane har holdt sit ord og har scoret mål på samlebånd, præcist som han også gjorde det i Tottenham. Holdet virker også kollektivt stærkere nu end da Kane kom til i 2023. Tilgangen af spillere som Olise og senest Luis Diaz har givet Bayern mere offensiv slagkraft, som man nu ser udmønte sig på banen. Senest i de to kvartfinale-opgør mod Real Madrid hvor Bayern især i returen leverede en flot offensiv kamp med fire mål til følge.

Semifinalen mod Paris SG ligner på sin vis den moralske finale. Det er tæt på at være de to klareste bejlere til titlen, som mødes her, og det er meget sandsynligt at årets Champions League-vinder bliver det hold, som går sejrrigt ud af dette semifinale-brag.

Atlético Madrid – Fjerde gang er lykkens gang?

Spanske Atlético Madrid er ikke i finalen endnu, men det er ikke fremmed land for det madrilenske storhold. Man har faktisk spillet sig frem til hele tre Champions League finaler, og to af dem har været under træner Diego Simeones trænerdømme. Man var senest i finalen i 2016 og 2014 samt 1974.

Tre gange er det blevet til et smerteligt nederlag i finalen, men i år satser Atletico Madrid alt på at gå hele vejen. Man har undervejs elimineret nogle markante udfordrere heriblandt den evige La Liga-rival fra Barcelona. Atletico har ellers ikke et historisk stort tag på Barcelona, men i indeværende sæson har man faktisk både slået dem ud af Copa del Rey og nu også Champions League.

Der er ingen tvivl om, at Atletico vil gøre alt for at hente både den hjemlige cup og CL-trofæet, men Champions League vejer naturligvis tungest. Det er lykkedes Simeone at sammensætte et slagkraftigt og fysisk stærkt mandskab, der både kan spille med bolden men som også er gode uden bold. Det så man især mod Barcelona i både førsteopgøret og returen i CL-kvartfinalerne. På trods af færre chancer og klart mindre boldbesiddelse viste Simeones mandskab langt større effektivitet i felterne, hvilket blev afgørende.

Arsenal venter i førsteopgøret i semifinalerne og man har fordel af hjemmebane i det indledende opgør. Det er ikke nødvendigvis nogen fordel for Atletico, da man især har vist, at styrken klart ligger i det kontrabetonede.

Hjemme på Wanda Metropolitano er Atletico Madrid tvunget mere frem af banen, og det kan til tider skabe uro. Mod Barcelona i returen af kvartfinalerne så man tydeligt, at Atletico har problemer med at styre hjemmekampene mod et mere boldstærkt mandskab.

Man skal helst ikke bagud 2-0 efter 25 minutter som mod Barcelona, så det bliver formodentligt et mere afventende Atletico-hold i første opgør mod Arsenal. Herefter vil spanierne forsøge at spille på sin kontrastyrke når returen spilles i London den 5. maj. Herefter er alt næsten et lotteri.

Det kan gå begge veje for Simeone og Co, men trofæet vil uanset hvad være en stor overraskelse for mange fodboldfans og eksperter. Men, som man siger: Bolden er rund….

Arsenal – Bliver det endelig året hvor Arsenal igen skal hæve trofæer?

Arsenal lider næsten samme skæbne som Atlético. I hvert fald når man ser tilbage på de seneste år. Her tegner sig et billede af et tidligere storhold som har genvundet fordums styrke, men som lige akkurat mangler det sidste i at kunne gå hele vejen. Præcist som med Atletico Madrid kender Arsenal alt for godt følelsen af at være nået hele vejen til finalen blot for at blive besejret i de sidste og afgørende 90 minutter af CL-turneringen.

I 2018 spillede Arsenal sig således i finalen, men blev tævet med hele 4-1. Nederlaget var ekstra smertefuldt, fordi man led det mod lokalrivalerne fra Chelsea FC. I de seneste to sæsoner har Arsenal ligelede set stærke ud i CL, men man er begge år blevet sendt ud i semifinalerne.

Arsenal ligner dog et hold, der bejler til årets titel og meget kunne tyde på, at man gå hele vejen i år. Den tidligere spiller, Mikel Arteta er fortsat ved roret og har i sin 7 årige periode som træner for Arsenal for alvor fået sat skik på holdet. Med Arteta har Arsenal fået mere format, som man savnede under den franske træner Arsene Wenger. Der er mere teknisk styrke, mere fysik og klart mere taktisk forståelse på holdet i dag.