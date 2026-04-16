Der er serier man ser, og så er der serier man mærker. Unge Morse er den slags, hvor jeg satte mig ned med en kop te og en halvt skeptisk attitude – for hvad skulle en prequel til en gammel britisk krimiserie egentlig kunne give mig? Svaret kom stille og roligt, afsnit efter afsnit, sæson efter sæson. Ikke med store udbrud eller dramatiske vendinger, men med noget langt mere sjældent: en fornemmelse af at kigge ind i et rigtigt menneske.

Hvis du er i tvivl om medvirkende i Unge Morse kan bære en hel serie på deres skuldre – så er svaret ja. Mere end ja.

Hvordan føltes Unge Morse?

Første gang jeg så Shaun Evans træde ind i billedet som den unge Endeavour Morse, tænkte jeg: han er for smuk til at virke ensom. Men det er præcis det han gør. Han spiller en mand, der er omgivet af folk og alligevel altid er lidt væk. Lidt inde i sig selv. Og det ramte mig på en måde jeg ikke havde forventet.

Serien foregår i Oxford i 1960’erne, og atmosfæren er tung af noget nostalgisk og melankolsk på én gang. Det er ikke en krimiserie der råber på dig. Den hvisker. Og hvis du lytter, fortæller den dig noget om ensomhed, om at søge sin plads, om at bære på ting man ikke kan sige højt.

Jeg mærkede den.

Relationer og kemi

Det der virkelig binder Unge Morse sammen som serie, er forholdet mellem Endeavour Morse og hans overordnede Fred Thursday, spillet af Roger Allam. De to er så forskellige på overfladen – den unge, bøgernørde politiassistent og den erfarne, pragmatiske detektiv – og alligevel er der noget imellem dem der føles dybt ægte. En slags uudtalt faderlig kærlighed, der aldrig bliver sentimental, men som sidder i blikket, i pauserne, i det usagte.

Roger Allam spiller Fred Thursday med en tyngde og varme der gør ondt på den gode måde. Og Shaun Evans svarer ham med en sårbarhed, der aldrig bliver klynkende. Kemien mellem dem er seriens hjerte, og den banker støt og roligt igennem alle sæsonerne.

Forholdet mellem de to skuespillere i Unge Morse er det jeg tænker mest på, når jeg prøver at forklare hvorfor serien sidder i mig. Det er ikke romantik i traditionel forstand – men det er kærlighed. Det føltes ægte.

De øjeblikke der blev hos mig

Det er de små ting. Morse der lytter til opera og lader musikken fylde rum han ikke kan sætte ord på. Et blik der varer lidt for længe. En sætning der ikke bliver færdig fordi den ikke behøver det.

Serien, skabt af Russell Lewis og baseret på Colin Dexters figur, har en ro over sig som er sjælden i moderne tv. Den stoler på sine karakterer. Den stoler på at vi nok skal finde vej til dem, hvis vi bare giver os tid.

Jeg husker en episode – jeg vil ikke sige hvilken, for det ville ødelægge noget – hvor Morse er alene med et valg der ikke er hans at træffe, og alligevel er det ham der bærer det. Ingen store ord. Bare et ansigt. Shaun Evans’ ansigt. Og det var nok.

Det er den slags øjeblikke der gør medvirkende i Unge Morse til noget særligt. Ikke fordi rollerne er skrevet perfekt, men fordi skuespillerne lever i dem.

Det der ikke helt ramte

Jeg vil være ærlig: der er sæsoner og episoder i Unge Morse der føles mere mekaniske end andre. Steder hvor krimimaskineriet kører, men følelsen holder pause. Selve mordgåderne interesserer mig egentlig ikke særlig meget – det er aldrig dem jeg ser serien for. Og når seriens fokus skifter mere til plot end til mennesker, mærker jeg mig selv glide lidt ud af det.

Og indimellem savner jeg mere plads til de kvindelige karakterer. De er der, de betyder noget – men de kunne have fået mere.

Det er dog blid kritik. For helheden er der, og den er stærk.

Sofie Hjertes vurdering 💔 Ramte mig hårdt Jeg sad stille lidt for længe bagefter. Ikke fordi alt var perfekt, men fordi Shaun Evans og Roger Allam spillede noget ind i mig, som jeg ikke vidste jeg manglede at se. Forholdet mellem Morse og Thursday – det usagte, det varme, det sårbare – er den slags tv, man bærer med sig. Unge Morse er ikke bare en krimiserie. Den er et portræt af et menneske der prøver at finde sin plads i verden. Det kender jeg alt for godt.

Medvirkende i Unge Morse Skuespiller Rolle Note Shaun Evans Endeavour Morse (ung) Føles ægte – bærer hele seriens indre liv Roger Allam Fred Thursday Varm og tung på én gang – seriens hjerte

Hvorfor Unge Morse stadig føles relevant i dag

Der er noget tidløst ved en mand der ikke passer ind. Der er noget tidløst ved en ven der ikke er en ven, men noget mere og noget andet – en mentor, en far, en ø i en storm.

Unge Morse handler om ensomhed i fællesskab. Om at bære på en intelligens der isolerer mere end den forbinder. Det er temaer vi kender fra vores eget liv, bare klædt i 1960’ernes Oxford og britisk krimidrama.

Serien minder os om at det ikke altid er de store øjeblikke der former os. Det er de stille. Det er blikket du ikke glemmer. Det er ordene der ikke blev sagt. I en tid hvor alt skriger om vores opmærksomhed, er der noget helende ved en serie der hvisker.

Medvirkende i Unge Morse – og særligt Shaun Evans og Roger Allam – formår at gøre det menneskelige til noget større end plottet. Og det er grunden til at serien stadig taler til folk, år efter den begyndte på ITV.

Afslutning

Jeg begyndte at se Unge Morse fordi jeg ville se en krimiserie. Jeg fortsatte fordi jeg fandt noget meget mere personligt. En karakter der leder efter sig selv, midt i mordgåder og Oxford-regn og operaer der spiller lidt for højt om natten.

Skuespillere i Unge Morse – Shaun Evans og Roger Allam i spidsen – leverer noget jeg ikke forventer ret tit: ægthed. Ikke perfektion. Ægthed.

Og den slags bliver hos mig.