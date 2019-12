Står du og mangler en gave i sidste minut, men forretningerne er lukkede, eller pengepungen er tom, så kan du ty til et hjemmelavet gavekort.

Hvis du er lidt opfindsom og personlig kan et gavekort faktisk glæde meget mere end en T-shirt, parfume eller andre klassiske gaver. I dit personlige gavekort kan du give noget af dig selv, eller tilbyde noget modtageren kan se frem til. Hvis du er i et parforhold og din partner hader at vaske op kan du give en måneds opvask. Det kræver kun din lille indsats, men din partner vil værdsætte at du er betænksom.

Her er 3 gode ideer til ting du kan give i dit personlige gavekort.

Restaurant besøg, sæt værdien for middagen og lade modtageren bestemme restauranten. Hjælp til huslige ting som opvask, rengøring, græsslåning m.m. Massage, den er altid et hit. Hvis du altså er god til det!

Som du ser er der mange muligheder for gaver du kan give i sidste minut uden at spendere en krone.

Lav dit eget gavekort.

Du kan lave dit gavekort på computeren, i Word eller et design program, du kan naturligvis også tegne eller male et hvis du har de talenter. Så alt du behøver er faktisk en blyant og et stykke papir, og har du fantasi og tid kan du gøre mere ud af det. Med farvet karton kan du gøre mere ud af det, forme det som et hjerte eller andet.

Download en gavekort-skabelon

Heldigvis er der flere steder du kan downloade en gavekort-skabelon, så skal du blot redigere skabelonen i Word og printe den ud. Det kan gøres på under 5 minutter.

Du kan få flere gode ideer til gavekort, samt downloade en gavekort-skabelon her.