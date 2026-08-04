Hvad er navneord?

Et navneord er et ord for en ting, en person, et sted eller et begreb — bil, læge, Odense, kærlighed. Du kan kende det på, at du kan sætte en eller et foran, og at det kan sættes i flertal. Navneord hedder også substantiver.

Der er 42.087 navneord i Det Centrale Ordregister, den fælles offentlige ordbase over dansk. Tallet dækker fællesnavne — almindelige navneord som bil og læge. Egennavne som Odense og Karen er også navneord, men de er ikke talt med her, for de kan ikke gøres op på samme måde. Tallene på denne side er talt fra ordbasen — ikke skønnet.

Sådan kender du navneordet

En/et-prøven. Kan du sætte en eller et foran ordet, er det et navneord: en stol, et hus. Det virker ikke på udsagnsord eller tillægsord.

Kan du sætte en eller et foran ordet, er det et navneord: en stol, et hus. Det virker ikke på udsagnsord eller tillægsord. Flertalsprøven. Navneord kan tælles og sættes i flertal: stol → stole, hus → huse.

Navneord kan tælles og sættes i flertal: stol → stole, hus → huse. Ejefaldsprøven. Navneord kan få et -s på: bilens, husets.

Navneord kan få et -s på: bilens, husets. Stort begyndelsesbogstav. Kun navne på personer, steder og lignende — egennavne — skrives med stort. Almindelige navneord skrives med lille.

Alle navneord har et køn, og det er ikke til at regne ud — det skal læres. Af de 42.087 navneord er 32.546 fælleskøn (en bil) og 10.069 intetkøn (et hus). Det er 76 % en-ord mod 24 % et-ord. 817 ord kan begge dele, ofte med to forskellige betydninger.

Sådan bøjes navneord

Navneord bøjes i tal (ental og flertal) og bestemthed (ubestemt og bestemt). Bestemt form laves med en endelse, ikke med et ord foran, og det er noget af det, der gør dansk svært at lære: bilen, ikke »the bil«.

Ubestemt ental Bestemt ental Ubestemt flertal Bestemt flertal Køn bil bilen biler bilerne fælleskøn hus huset huse husene intetkøn hund hunden hunde hundene fælleskøn blomst blomsten blomster blomsterne fælleskøn træ træet træer træerne intetkøn stol stolen stole stolene fælleskøn æble æblet æbler æblerne intetkøn sko skoen sko skoene fælleskøn brev brevet breve brevene intetkøn kat katten katte kattene fælleskøn seng sengen senge sengene fælleskøn vindue vinduet vinduer vinduerne intetkøn

Læg mærke til sko: flertal er også sko. Sådan er der en del af, og de skal læres enkeltvis. Formerne i tabellen er hentet direkte fra ordbasen.

Find et navneord

Skal du bruge et navneord med et bestemt antal bogstaver — til et krydsord, en stil eller en leg — kan du søge i listerne nedenfor.

Søg blandt navneord Skriv de bogstaver, du kender, og sæt bundstreg hvor du mangler — fx c___n.

Navneord med hvert bogstav

Her er eksempler på navneord, der starter med hvert bogstav i alfabetet, sorteret efter længde. Tallet i parentes er, hvor mange der findes i alt.

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z · Æ · Ø · Å

Navneord der starter med A (1.894)

1.894 navneord starter med A. Her er de 40 korteste. I alt indeholder 19.689 navneord bogstavet A.

Ord Bogstaver ad 2 al 2 ar 2 as 2 abc 3 abe 3 abs 3 agn 3 agt 3 air 3 ais 3 aks 3 akt 3 ale 3 alf 3 alk 3 alp 3 alt 3 amr 3 amt 3 and 3 ane 3 api 3 app 3 apv 3 ara 3 ard 3 ark 3 arm 3 arp 3 art 3 arv 3 ask 3 asp 3 atv 3 ave 3 avl 3 adel 4 agat 4 ager 4

Navneord der starter med B (2.986)

2.986 navneord starter med B. Her er de 40 korteste. I alt indeholder 8.080 navneord bogstavet B.

Ord Bogstaver ba 2 bh 2 bi 2 bo 2 bs 2 by 2 bæ 2 bad 3 bag 3 bak 3 bal 3 bap 3 bar 3 bas 3 bat 3 bed 3 beg 3 bel 3 ben 3 beo 3 bet 3 bid 3 bil 3 bio 3 bip 3 bit 3 ble 3 blu 3 bly 3 blå 3 bmi 3 boa 3 bob 3 bod 3 bog 3 bom 3 bon 3 bop 3 bor 3 bov 3

Navneord der starter med C (585)

585 navneord starter med C. Her er de 40 korteste. I alt indeholder 2.234 navneord bogstavet C.

Ord Bogstaver cv 2 ceo 3 ces 3 chi 3 cis 3 cpu 3 cup 3 camp 4 cape 4 case 4 cava 4 cent 4 chai 4 chat 4 chef 4 chip 4 chok 4 city 4 clou 4 coda 4 cola 4 cyan 4 cajun 5 cater 5 ceder 5 celle 5 cello 5 cerut 5 charm 5 check 5 chili 5 chips 5 cider 5 cigar 5 citar 5 citat 5 clips 5 coach 5 conga 5 cover 5

Navneord der starter med D (1.625)

1.625 navneord starter med D. Her er de 40 korteste. I alt indeholder 15.143 navneord bogstavet D.

Ord Bogstaver dj 2 do 2 då 2 dag 3 dal 3 dam 3 dao 3 das 3 ddt 3 dej 3 del 3 deo 3 des 3 die 3 dik 3 dip 3 dis 3 dna 3 dok 3 dom 3 dræ 3 due 3 dug 3 dun 3 duo 3 dup 3 dur 3 dut 3 dvd 3 dyb 3 dyd 3 dyk 3 dyn 3 dyp 3 dyr 3 dyt 3 dæk 3 død 3 døn 3 dør 3

Navneord der starter med E (990)

990 navneord starter med E. Her er de 40 korteste. I alt indeholder 29.271 navneord bogstavet E.

Ord Bogstaver eg 2 el 2 ep 2 es 2 edb 3 ege 3 egn 3 ego 3 eid 3 eis 3 eje 3 eks 3 elg 3 elm 3 elv 3 emu 3 ene 3 eng 3 epo 3 erg 3 eta 3 ebbe 4 eden 4 efeu 4 efor 4 ejer 4 ekko 4 elan 4 elbo 4 elev 4 emde 4 emir 4 emne 4 ende 4 ener 4 enke 4 epik 4 epos 4 eros 4 erot 4

Navneord der starter med F (3.285)

3.285 navneord starter med F. Her er de 40 korteste. I alt indeholder 7.901 navneord bogstavet F.

Ord Bogstaver fa 2 fe 2 fi 2 fæ 2 fad 3 fag 3 fan 3 fas 3 fax 3 fed 3 fer 3 fes 3 fez 3 fif 3 fil 3 fim 3 fip 3 fis 3 fix 3 fly 3 fod 3 fog 3 fok 3 fon 3 for 3 fos 3 frø 3 fup 3 fut 3 fyr 3 føl 3 føn 3 får 3 fake 4 fald 4 falk 4 fals 4 fane 4 fare 4 farm 4

Navneord der starter med G (1.762)

1.762 navneord starter med G. Her er de 40 korteste. I alt indeholder 14.978 navneord bogstavet G.

Ord Bogstaver gi 2 go 2 gab 3 gaf 3 gag 3 gak 3 gal 3 gas 3 gat 3 ged 3 gel 3 gen 3 ges 3 gib 3 gig 3 gin 3 gis 3 gmo 3 gnu 3 gny 3 gok 3 gom 3 gps 3 gru 3 gry 3 gud 3 guf 3 gus 3 gut 3 gys 3 gæk 3 gær 3 gæt 3 gøg 3 gøs 3 gås 3 gade 4 gage 4 galt 4 game 4

Navneord der starter med H (2.042)

2.042 navneord starter med H. Her er de 40 korteste. I alt indeholder 4.976 navneord bogstavet H.

Ord Bogstaver hi 2 hu 2 hø 2 had 3 haj 3 hak 3 hal 3 ham 3 han 3 has 3 hat 3 hav 3 hib 3 hik 3 his 3 hit 3 hiv 3 hob 3 hof 3 hop 3 hor 3 hov 3 hub 3 hud 3 hue 3 hug 3 huk 3 hul 3 hun 3 hus 3 hyl 3 hyr 3 hæg 3 hæk 3 hæl 3 hær 3 hæs 3 høg 3 høj 3 hør 3

Navneord der starter med I (1.102)

1.102 navneord starter med I. Her er de 40 korteste. I alt indeholder 20.679 navneord bogstavet I.

Ord Bogstaver id 2 il 2 ir 2 is 2 ild 3 ilt 3 ion 3 ipa 3 ibis 4 idol 4 idyl 4 igle 4 iglo 4 ikon 4 ikte 4 ilte 4 imam 4 info 4 inka 4 iota 4 irer 4 iris 4 isme 4 isop 4 isse 4 iste 4 item 4 iver 4 icing 5 ideal 5 idiom 5 idiot 5 idræt 5 iland 5 ilbud 5 ilder 5 ildhu 5 iling 5 iltog 5 image 5

Navneord der starter med J (363)

363 navneord starter med J. Her er de 40 korteste. I alt indeholder 3.066 navneord bogstavet J.

Ord Bogstaver ja 2 jab 3 jag 3 jan 3 jeg 3 jet 3 job 3 jod 3 jok 3 jul 3 jade 4 jagt 4 jarl 4 jask 4 jazz 4 jeep 4 jens 4 jern 4 jive 4 joke 4 jord 4 jour 4 judo 4 juks 4 juli 4 juni 4 junk 4 jura 4 jury 4 jute 4 jyde 4 jysk 4 jærv 4 jøde 4 jager 5 jaket 5 jakke 5 jambe 5 jante 5 jeans 5

Navneord der starter med K (3.641)

3.641 navneord starter med K. Her er de 40 korteste. I alt indeholder 14.426 navneord bogstavet K.

Ord Bogstaver ko 2 kø 2 kag 3 kaj 3 kam 3 kap 3 kar 3 kat 3 kel 3 kid 3 kig 3 kim 3 kip 3 kir 3 kis 3 kit 3 kiv 3 klo 3 klø 3 kno 3 kny 3 knæ 3 kog 3 kok 3 kop 3 kor 3 kro 3 kræ 3 ksi 3 kuf 3 kuk 3 kul 3 kup 3 kur 3 kys 3 kæp 3 kær 3 køb 3 kød 3 køl 3

Navneord der starter med L (1.643)

1.643 navneord starter med L. Her er de 40 korteste. I alt indeholder 19.118 navneord bogstavet L.

Ord Bogstaver la 2 le 2 li 2 lo 2 lp 2 ly 2 læ 2 lab 3 lad 3 laf 3 lag 3 lak 3 lal 3 lam 3 lap 3 las 3 lav 3 led 3 leg 3 lem 3 len 3 ler 3 leu 3 lev 3 lex 3 lid 3 lig 3 lim 3 lin 3 lir 3 liv 3 lix 3 lob 3 lod 3 lok 3 lom 3 los 3 lov 3 lsd 3 lud 3

Navneord der starter med M (2.093)

2.093 navneord starter med M. Her er de 40 korteste. I alt indeholder 10.166 navneord bogstavet M.

Ord Bogstaver mf 2 mi 2 my 2 mø 2 mad 3 maj 3 man 3 mas 3 mat 3 mel 3 men 3 mep 3 mil 3 mis 3 mms 3 mod 3 mol 3 mor 3 mos 3 mpv 3 mug 3 muk 3 mur 3 myg 3 myr 3 mær 3 møg 3 møl 3 mål 3 mår 3 mås 3 mach 4 mage 4 magi 4 magt 4 mail 4 majs 4 maki 4 malm 4 malt 4

Navneord der starter med N (945)

945 navneord starter med N. Her er de 40 korteste. I alt indeholder 21.418 navneord bogstavet N.

Ord Bogstaver nu 2 ny 2 næ 2 nag 3 nap 3 nar 3 nas 3 nat 3 nav 3 neg 3 nej 3 net 3 ngo 3 nid 3 nik 3 nip 3 nok 3 nor 3 not 3 nul 3 nus 3 nyk 3 nys 3 næb 3 næs 3 nød 3 nøl 3 nåd 3 nål 3 nabo 4 narv 4 navn 4 navr 4 nazi 4 negl 4 neon 4 nevø 4 nier 4 nips 4 nist 4

Navneord der starter med O (1.179)

1.179 navneord starter med O. Her er de 40 korteste. I alt indeholder 15.339 navneord bogstavet O.

Ord Bogstaver od 2 os 2 obo 3 ode 3 ohm 3 ord 3 ork 3 orm 3 ost 3 ovn 3 oase 4 odde 4 odds 4 odør 4 okra 4 okse 4 olie 4 omen 4 omhu 4 onde 4 opal 4 opus 4 oral 4 orne 4 oser 4 ouzo 4 oval 4 over 4 oxid 4 ozon 4 oasis 5 oblat 5 ocean 5 offer 5 okapi 5 okker 5 oktan 5 oktav 5 oktet 5 olden 5

Navneord der starter med P (2.461)

2.461 navneord starter med P. Her er de 40 korteste. I alt indeholder 8.173 navneord bogstavet P.

Ord Bogstaver pc 2 ph 2 pi 2 pr 2 py 2 pak 3 pal 3 pap 3 par 3 pas 3 pat 3 pcb 3 peg 3 pen 3 pep 3 pib 3 pie 3 pif 3 pig 3 pik 3 pil 3 pip 3 pis 3 pit 3 pli 3 pog 3 pol 3 pop 3 pot 3 præ 3 psi 3 pub 3 puf 3 pur 3 pus 3 put 3 pvc 3 pyt 3 pæl 3 pøl 3

Navneord der starter med Q (10)

10 navneord starter med Q. I alt indeholder 35 navneord bogstavet Q.

Ord Bogstaver quiz 4 quiche 6 quinoa 6 qatarer 7 quickfix 8 quisling 8 quizvært 8 quickstep 9 quarterback 11 quizprogram 11

Navneord der starter med R (1.790)

1.790 navneord starter med R. Her er de 40 korteste. I alt indeholder 25.440 navneord bogstavet R.

Ord Bogstaver re 2 ro 2 ry 2 rå 2 rad 3 rag 3 rak 3 ral 3 ram 3 ran 3 rap 3 rat 3 rav 3 reb 3 red 3 rem 3 ren 3 ret 3 rev 3 rho 3 rib 3 rig 3 rim 3 ris 3 riv 3 rod 3 roe 3 rok 3 ror 3 ros 3 rov 3 ruf 3 rug 3 rum 3 run 3 rur 3 rus 3 rya 3 ryg 3 ryk 3

Navneord der starter med S (5.960)

5.960 navneord starter med S. Her er de 40 korteste. I alt indeholder 22.221 navneord bogstavet S.

Ord Bogstaver si 2 so 2 sag 3 sal 3 sar 3 sav 3 sax 3 sej 3 set 3 sex 3 sfo 3 sir 3 siv 3 ske 3 ski 3 sko 3 sky 3 slå 3 sms 3 sne 3 sod 3 sok 3 sol 3 sos 3 sot 3 spa 3 spy 3 sti 3 sug 3 suk 3 sul 3 sum 3 sur 3 sus 3 sut 3 suv 3 syd 3 syl 3 syn 3 sæd 3

Navneord der starter med T (2.621)

2.621 navneord starter med T. Her er de 40 korteste. I alt indeholder 19.431 navneord bogstavet T.

Ord Bogstaver te 2 tv 2 tø 2 tå 2 tab 3 tag 3 tak 3 tal 3 tap 3 tau 3 tee 3 ten 3 tic 3 tid 3 tik 3 tin 3 tip 3 tis 3 tit 3 tog 3 ton 3 top 3 tot 3 tov 3 tro 3 træ 3 tud 3 tue 3 tuf 3 tun 3 tur 3 tus 3 tut 3 tyd 3 tyl 3 tyr 3 tyv 3 tæv 3 tøj 3 tøs 3

Navneord der starter med U (994)

994 navneord starter med U. Her er de 40 korteste. I alt indeholder 8.697 navneord bogstavet U.

Ord Bogstaver ug 2 ur 2 ufo 3 uge 3 uld 3 ulk 3 ulv 3 umv 3 uro 3 urt 3 usb 3 uår 3 ubåd 4 udve 4 udyd 4 udyr 4 udåd 4 ugle 4 unge 4 unit 4 uran 4 urdu 4 uret 4 urin 4 urne 4 uryd 4 uråd 4 usus 4 utak 4 utal 4 utur 4 utøj 4 uven 4 udbud 5 udhus 5 udkig 5 udkog 5 udlyd 5 udlæg 5 udløb 5

Navneord der starter med V (1.496)

1.496 navneord starter med V. Her er de 40 korteste. I alt indeholder 7.658 navneord bogstavet V.

Ord Bogstaver ve 2 vi 2 vad 3 val 3 van 3 vat 3 ved 3 vej 3 vel 3 ven 3 vid 3 vig 3 vin 3 vip 3 vis 3 viv 3 vod 3 vom 3 vrå 3 vue 3 væg 3 væv 3 vår 3 vås 3 vade 4 vagt 4 vajd 4 valg 4 valk 4 valm 4 vals 4 vamp 4 vams 4 vand 4 vane 4 vang 4 vant 4 vaps 4 vare 4 varp 4

Navneord der starter med W (73)

73 navneord starter med W. Her er de 40 korteste. I alt indeholder 244 navneord bogstavet W.

Ord Bogstaver wc 2 web 3 wok 3 wow 3 wadi 4 watt 4 wiki 4 wing 4 wire 4 wrap 4 wagon 5 whist 5 waders 6 wasabi 6 whisky 6 wiener 6 wigwam 6 wobler 6 waliser 7 wannabe 7 warrant 7 webinar 7 webshop 7 website 7 websted 7 weekend 7 western 7 wirelås 7 wolfram 7 workout 7 walkover 8 wellness 8 whipcord 8 whiskers 8 wildcard 8 wingback 8 workflow 8 workshop 8 wrestler 8 wakeboard 9

Navneord der starter med X (9)

9 navneord starter med X. I alt indeholder 147 navneord bogstavet X.

Ord Bogstaver xenon 5 xylofon 7 xenofobi 8 xylograf 8 xanthippe 9 xerografi 9 xylografi 9 xylofonist 10 xenotransplantation 19

Navneord der starter med Y (67)

67 navneord starter med Y. Her er de 40 korteste. I alt indeholder 3.828 navneord bogstavet Y.

Ord Bogstaver yak 3 yen 3 yin 3 ynk 3 yams 4 yang 4 yard 4 yder 4 ydre 4 ymer 4 ynde 4 yoga 4 yogi 4 yoyo 4 yuan 4 yver 4 yacht 5 yatzy 5 ynder 5 yngel 5 yucca 5 yankee 6 ydelse 6 ylette 6 yndest 6 ytring 6 yuppie 6 yakokse 7 yalelås 7 ydeevne 7 yderdør 7 ydermur 7 yderred 7 ydervæg 7 yemenit 7 yndling 7 yngling 7 yoghurt 7 ypsilon 7 yttrium 7

Navneord der starter med Z (52)

52 navneord starter med Z. Her er de 40 korteste. I alt indeholder 231 navneord bogstavet Z.

Ord Bogstaver zen 3 zoo 3 zebu 4 zeta 4 zink 4 zone 4 zoom 4 zulu 4 zebra 5 zefyr 5 zelot 5 zenit 5 zloty 5 zobel 5 zweck 5 zairer 6 zapper 6 zechin 6 zeolit 6 zeugma 6 zinnia 6 zirkon 6 zombie 6 zoolog 6 zygote 6 zambier 7 zapning 7 zionist 7 zonetid 7 zoofili 7 zoologi 7 zoonose 7 zebraføl 8 zionisme 8 zoomning 8 zucchini 8 zikavirus 9 zimbabwer 9 zinkhvidt 9 zirkonium 9

Navneord der starter med Æ (163)

163 navneord starter med Æ. Her er de 40 korteste. I alt indeholder 5.076 navneord bogstavet Æ.

Ord Bogstaver æg 2 ær 2 æt 2 æde 3 æon 3 æra 3 ære 3 ært 3 ævl 3 æble 4 æder 4 ælde 4 ælte 4 ærme 4 æsel 4 æske 4 ætan 4 æter 4 ætyl 4 ægide 5 ærøbo 5 æstet 5 ædelse 6 ægkant 6 ægstål 6 ægthed 6 ælling 6 ærinde 6 ætanol 6 ætling 6 ætylen 6 æblemos 7 æblerov 7 ædedolk 7 ædelyst 7 ægcelle 7 ægdonor 7 æggemad 7 ægtepar 7 ægteviv 7

Navneord der starter med Ø (155)

155 navneord starter med Ø. Her er de 40 korteste. I alt indeholder 4.384 navneord bogstavet Ø.

Ord Bogstaver øg 2 øl 2 øbo 3 øde 3 øje 3 øre 3 ørn 3 øse 3 øst 3 ødem 4 øgle 4 øhav 4 øhop 4 økse 4 ølbas 5 ølvom 5 ømhed 5 ønske 5 ørige 5 ørken 5 ørred 5 øsken 5 østat 5 østen 5 øvdag 5 øfgris 6 øgning 6 øjemed 6 øjemål 6 øjesyn 6 økolog 6 økonom 6 ølbrik 6 ølglas 6 ølhund 6 øregas 6 ørsted 6 øsekar 6 øsregn 6 østers 6

Navneord der starter med Å (101)

101 navneord starter med Å. Her er de 40 korteste. I alt indeholder 1.843 navneord bogstavet Å.

Ord Bogstaver åg 2 ål 2 år 2 ås 2 ånd 3 åre 3 åger 4 ånde 4 årti 4 åsyn 4 åbner 5 ådsel 5 årbog 5 åring 5 årsag 5 åsted 5 åbning 6 ådring 6 åkande 6 ånding 6 åremål 6 åretag 6 årgang 6 årring 6 årsdag 6 årsløn 6 årstal 6 årstid 6 åleblus 7 ålefarm 7 åleglib 7 ålegræs 7 åleruse 7 åndehul 7 åndenød 7 ånderod 7 åndsliv 7 åregang 7 åretold 7 årpenge 7

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er et navneord?

Et navneord er et ord for en ting, en person, et sted eller et begreb. Du kan sætte en eller et foran, og du kan sætte det i flertal. Navneord kaldes også substantiver.

Hvor mange navneord er der på dansk?

Det Centrale Ordregister rummer 42.087 navneord. 32.546 er fælleskøn (en bil) og 10.069 er intetkøn (et hus).

Hvordan finder jeg ud af, om det hedder en eller et?

Kønnet kan ikke regnes ud — det skal slås op eller læres. Til gengæld er der en klar overvægt: 76 % af navneordene er en-ord, så gætter du på en, rammer du oftest rigtigt.

Hvad er forskellen på navneord og udsagnsord?

Et navneord er en ting eller et begreb, du kan sætte en eller et foran. Et udsagnsord er en handling eller en tilstand, du kan sætte at foran: at løbe, at sove.

Mere om ord og sprog

Antal, køn og bøjningsformer er hentet fra Det Centrale Ordregister (COR), den fælles offentlige ordbase over dansk. Kun opslagsord er talt med, ikke bøjninger, og egennavne og forkortelser er sorteret fra. Eksempelordene i bøjningstabellen er valgt i hånden, men formerne kommer fra ordbasen — ord med flere gyldige former er holdt uden for tabellen, så den viser mønstret og ikke undtagelsen. Senest opdateret 2026-08-04.



