Danmarks længste ord – Guinness Rekordbog har optaget flere af verdens ”længste ord” siden deres opstart. I 1993 blev det Danmarks tur til at få godkendt og foreviget det længste, danske ord i Guinness Rekordbog. Siden da er der endnu ikke etableret et længere ord, så ordet på hele 51 bogstaver er efterhånden gammelt nok til, at flere generationer kan have brugt det.



For at blive godkendt af Guinness skal det givne ord nemlig bruges i officielt øjemed. Dette er ganske enkelt fordi, det er muligt på rigtig mange sprog at sammensætte sine helt egne ord, som kan ende med at være noget værre vrøvl. Derfor godtager Guinness Rekordbog kun ord, som rent faktisk kan bruges i officiel sammenhæng.

Danmarks længste ord skal altså ikke nødvendigvis være noget vi allesammen går og siger i tide og utide. Det skal dog kunne bruges i professionel sammenhæng, selvom det selvfølgelig ikke er fastsat, hvilken type professionel sammenhæng der er tale om. Med disse egenskaber in mente er Danmarks længste ord speciallægepraksisplanlægningsstabiliseringsperiode, som er 51 bogstaver langt.

Sjove fakta om det længste ord i Danmark og i Norden

Hvis du spørger en af dine ældre familiemedlemmer, hvad det længste ord på dansk er, vil de måske have et hurtigt svar. Og dette svar er selvfølgelig gedebukkebens-overogundergeneral­krigskommander­sergentindeø, som du kan finde i H. C. Andersens ”Hyrdinden og Skorstensfejeren”. I dette, lille eventyr bruges ordet som titel for en af karaktererne, men selvom ordet er 54 bogstaver langt, kan det desværre ikke godkendes, da den fine titel ikke bruges i virkeligheden.

Danmark, Norge og Sverige har tit venskabelige kapløb med hinanden i forskellige henseender. Alle danskere kan hermed glæde sig over, at vi har det længste ord blandt vores nordiske brødre. Det længste, svenske ord er på blot 28 bogstaver. Det længste, norske ord er på hele 33 bogstaver. Det kommer dog stadig ikke i nærheden af Danmarks 51 bogstaver lange ord.

Danmarks længste ord er højt på den internationale liste

Det er ikke alle sprog, der bruger det alfabet, som vi bruger. De sprog, der bruger samme alfabet som vi gør, kan man altså tælle bogstaverne på. På denne måde kan man finde ud af, hvilke sprog der har de allerlængste ord. Her er en liste over nogle af vores nabolandes længste ord:

Overeenstemmingsbeoordelingsprocedures (Nederlandene, 38 bogstaver)

Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz (Tyskland, 63 bogstaver)

Realisationsvinstbeskattning (Sverige, 28 bogstaver)

Anticostituzionalissimamente (Italien, 28 bogstaver)

Med vores 51 bogstaver er vi altså godt med, men den flotte førsteplads for længste ord i verden kan vi desværre ikke prale af. Med lidt sproglig kunnen kan man desuden se på denne lille liste, at de fleste sprog, som er med, bruges sammensatte ord. Selvom nogle måske vil mene, at sammensatte ord er snyd, er de så normale på mange sprog, at det ville være ulogisk ikke at tage dem med.

Til gengæld kan det være svært at fastsætte verdens længste ord af samme grund. Teoretisk set er det nemlig muligt blot at sammensætte navneord ud i det uendelige, og derfor findes der for eksempel et engelsk ord, som er utrolige 189.819 tegn. Dette er dog ikke godkendt af nogen form for autoritet, nok især på grund af den manglende brug af ordet.

Kunne du sige Danmarks længste ord i første forsøg?

Eller var det senere – fortæl os det nedenfor 🙂