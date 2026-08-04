Hvad er tillægsord?

Aug 4, 2026 | Krydsord

Et tillægsord beskriver et navneord — en grøn bil, et gammelt hus, den hurtigste løber. Du kan kende det på, at det retter sig efter det ord, det beskriver, og at de fleste kan gradbøjes: stor, større, størst. Tillægsord hedder også adjektiver.

Der er 10.588 tillægsord i Det Centrale Ordregister, den fælles offentlige ordbase over dansk. Tallene på denne side er talt fra ordbasen — ikke skønnet.

Sådan kender du tillægsordet

  • Beskrivelsesprøven. Et tillægsord siger noget om, hvordan noget er: en rød bil, et tungt bord.
  • T-prøven. Sæt ordet efter et. Får det et -t, er det et tillægsord: et grønt hus, et hurtigt tog.
  • Gradbøjning. De fleste tillægsord kan sammenlignes: stor, større, størst.
  • Meget-prøven. Kan du sætte meget eller ret foran, er det som regel et tillægsord.

Ikke alle tillægsord kan gradbøjes. 6.035 af de 10.588 kan — det er 57 %. Resten er ord, hvor en sammenligning ikke giver mening: noget er enten firkantet eller ikke — det kan ikke være »firkantere«.

Sådan bøjes tillægsord

Tillægsord retter sig efter det navneord, de beskriver — i køn, tal og bestemthed — og de fleste kan desuden gradbøjes.

En … Et … De … Mere Mest
grøn grønt grønne grønnere grønnest
stor stort store større størst
gammel gammelt gamle ældre ældst
hurtig hurtigt hurtige hurtigere hurtigst
smuk smukt smukke smukkere smukkest
dyb dybt dybe dybere dybest
klog klogt kloge klogere klogest
billig billigt billige billigere billigst
varm varmt varme varmere varmest
sur surt sure surere surest
tung tungt tunge tungere tungest
kold koldt kolde koldere koldest
mørk mørkt mørke mørkere mørkest

Nogle gradbøjes uregelmæssigt: gammel bliver til ældre og ældst, ikke »gammelere«. Formerne i tabellen er hentet direkte fra ordbasen.

Find et tillægsord

Skal du bruge et tillægsord med et bestemt antal bogstaver — til et krydsord, en stil eller en leg — kan du søge i listerne nedenfor.

Søg blandt tillægsord

Skriv de bogstaver, du kender, og sæt bundstreg hvor du mangler — fx a___t.

Tillægsord med hvert bogstav

Her er eksempler på tillægsord, der starter med hvert bogstav i alfabetet, sorteret efter længde. Tallet i parentes er, hvor mange der findes i alt.

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · R · S · T · U · V · W · Y · Z · Æ · Ø · Å

Tillægsord der starter med A (479)

479 tillægsord starter med A. Her er de 40 korteste. I alt indeholder 4.347 tillægsord bogstavet A.

Ord Bogstaver
al 2
arg 3
arm 3
agil 4
akut 4
anal 4
adræt 5
aerob 5
afdød 5
agrar 5
agter 5
aktiv 5
alert 5
algod 5
almen 5
alpin 5
amorf 5
angst 5
ansat 5
anset 5
antik 5
arisk 5
arret 5
arrig 5
artig 5
abnorm 6
abrupt 6
absurd 6
adelig 6
aflagt 6
aflang 6
afledt 6
aflægs 6
afmålt 6
afredt 6
aftalt 6
agtsom 6
akavet 6
aksial 6
aktuel 6

Tillægsord der starter med B (535)

535 tillægsord starter med B. Her er de 40 korteste. I alt indeholder 1.747 tillægsord bogstavet B.

Ord Bogstaver
bar 3
bly 3
blå 3
but 3
bøs 3
besk 4
bims 4
bleg 4
blid 4
blot 4
blød 4
bold 4
brak 4
brat 4
brav 4
bred 4
brun 4
buet 4
banal 5
bange 5
barok 5
barsk 5
basal 5
basic 5
beige 5
benet 5
bidsk 5
bifil 5
bigot 5
binær 5
bitte 5
bizar 5
blank 5
blind 5
blond 5
bosat 5
brysk 5
bulet 5
byget 5
bynær 5

Tillægsord der starter med C (80)

80 tillægsord starter med C. Her er de 40 korteste. I alt indeholder 365 tillægsord bogstavet C.

Ord Bogstaver
chik 4
cool 4
civil 5
corny 5
crazy 5
campet 6
cariøs 6
casual 6
catchy 6
cerise 6
coital 6
cremet 6
celeber 7
central 7
chamois 7
cubansk 7
cyklisk 7
cystisk 7
calvinsk 8
canadisk 8
caribisk 8
cellulær 8
cerebral 8
charmant 8
chikanøs 8
chilensk 8
cimbrisk 8
cirkulær 8
citerbar 8
comorisk 8
cyklamen 8
cæsarisk 8
catalansk 9
ceriserød 9
chanceløs 9
ciskønnet 9
citrongul 9
camerounsk 10
cancerogen 10
ceremoniel 10

Tillægsord der starter med D (372)

372 tillægsord starter med D. Her er de 40 korteste. I alt indeholder 3.987 tillægsord bogstavet D.

Ord Bogstaver
dum 3
dyb 3
dyr 3
død 3
døv 3
drap 4
drøj 4
dump 4
damet 5
dansk 5
debil 5
devot 5
diger 5
diset 5
djærv 5
dorsk 5
douce 5
doven 5
dunet 5
dvask 5
dydig 5
døsig 5
daglig 6
dagvis 6
dannet 6
decent 6
defekt 6
deform 6
dejlig 6
delbar 6
dellet 6
delvis 6
dement 6
dental 6
diffus 6
dorisk 6
dreven 6
drevet 6
drilsk 6
dubiøs 6

Tillægsord der starter med E (318)

318 tillægsord starter med E. Her er de 40 korteste. I alt indeholder 7.133 tillægsord bogstavet E.

Ord Bogstaver
ene 3
ens 3
ecru 4
egal 4
egen 4
enig 4
evig 4
effen 5
egnet 5
emsig 5
enkel 5
enlig 5
enorm 5
ensom 5
episk 5
essig 5
etisk 5
etårs 5
edelig 6
efemer 6
ejegod 6
eksakt 6
ekstra 6
elitær 6
emotiv 6
endags 6
eneste 6
enkelt 6
envejs 6
enøjet 6
enøret 6
enårig 6
erogen 6
estisk 6
etnisk 6
etårig 6
evasiv 6
eksogen 7
ekstern 7
ekstrem 7

Tillægsord der starter med F (877)

877 tillægsord starter med F. Her er de 40 korteste. I alt indeholder 2.181 tillægsord bogstavet F.

Ord Bogstaver
2
fad 3
fed 3
fej 3
fin 3
fit 3
fri 3
fro 3
ful 3
fæl 3
før 3
fair 4
fake 4
fast 4
fejl 4
ferm 4
fiks 4
flad 4
flak 4
flot 4
flov 4
from 4
fræk 4
fuld 4
føje 4
facil 5
fager 5
falsk 5
famøs 5
fancy 5
faren 5
fatal 5
fersk 5
fidel 5
final 5
finit 5
finsk 5
fiset 5
fjern 5
fjong 5

Tillægsord der starter med G (361)

361 tillægsord starter med G. Her er de 40 korteste. I alt indeholder 3.754 tillægsord bogstavet G.

Ord Bogstaver
gal 3
god 3
grå 3
gul 3
gæv 3
gejl 4
gift 4
glad 4
glat 4
gold 4
gram 4
grel 4
grim 4
grov 4
grum 4
grøn 4
gemen 5
given 5
grisk 5
grund 5
græsk 5
gængs 5
gåset 5
gakket 6
galant 6
gammel 6
garvet 6
genert 6
genial 6
gentil 6
genuin 6
gerrig 6
giftig 6
gisten 6
givtig 6
global 6
glohed 6
glorød 6
glubsk 6
gnaven 6

Tillægsord der starter med H (543)

543 tillægsord starter med H. Her er de 40 korteste. I alt indeholder 1.010 tillægsord bogstavet H.

Ord Bogstaver
hed 3
hel 3
hip 3
hot 3
hul 3
hæs 3
høj 3
halt 4
halv 4
harm 4
huld 4
hvas 4
hvid 4
hård 4
habil 5
hadsk 5
halal 5
handy 5
haram 5
harsk 5
heavy 5
hoven 5
human 5
højre 5
hånsk 5
håret 5
hamper 6
hanlig 6
hastig 6
havblå 6
heftig 6
heldig 6
hellig 6
helmat 6
helårs 6
herlig 6
hidsig 6
hildet 6
hjamsk 6
hjulet 6

Tillægsord der starter med I (323)

323 tillægsord starter med I. Her er de 40 korteste. I alt indeholder 6.038 tillægsord bogstavet I.

Ord Bogstaver
idel 4
ilde 4
irsk 4
iset 4
ideal 5
ideel 5
ilsom 5
ilter 5
immun 5
indre 5
inert 5
infam 5
intim 5
irret 5
isfri 5
ivrig 5
idelig 6
ifolet 6
ildrød 6
indigo 6
indisk 6
indsat 6
indædt 6
intakt 6
intens 6
intern 6
invers 6
iransk 6
irgrøn 6
irreal 6
irreel 6
isende 6
isglat 6
iskold 6
islagt 6
isotop 6
iberisk 7
iboende 7
ihærdig 7
ikarisk 7

Tillægsord der starter med J (51)

51 tillægsord starter med J. Her er de 40 korteste. I alt indeholder 580 tillægsord bogstavet J.

Ord Bogstaver
jysk 4
jævn 4
jaloux 6
jappet 6
jasket 6
jazzet 6
jonisk 6
jordet 6
jovial 6
jødisk 6
jagtbar 7
jambisk 7
japansk 7
jordisk 7
jordnær 7
juvenil 7
jævnlig 7
jadegrøn 8
jernhård 8
jiddisch 8
jordansk 8
juliansk 8
junonisk 8
juridisk 8
jakobinsk 9
jammerlig 9
jernagtig 9
jesuitisk 9
jordagtig 9
jordslået 9
jungiansk 9
justerbar 9
jakkeklædt 10
jamaicansk 10
javanesisk 10
jernholdig 10
jobsøgende 10
jomfruelig 10
jordbunden 10
jordfarvet 10

Tillægsord der starter med K (698)

698 tillægsord starter med K. Her er de 40 korteste. I alt indeholder 4.304 tillægsord bogstavet K.

Ord Bogstaver
ked 3
kry 3
kæk 3
kær 3
køn 3
kåd 3
klam 4
klar 4
klog 4
klos 4
klæg 4
knap 4
kold 4
kort 4
krap 4
kras 4
krum 4
kvik 4
kvit 4
kysk 4
kaput 5
karsk 5
kendt 5
kinky 5
klejn 5
koket 5
konet 5
krank 5
kvalm 5
kvart 5
kælen 5
kæmpe 5
kødet 5
kølig 5
kammet 6
kantet 6
karrig 6
kausal 6
kejtet 6
kemisk 6

Tillægsord der starter med L (433)

433 tillægsord starter med L. Her er de 40 korteste. I alt indeholder 5.265 tillægsord bogstavet L.

Ord Bogstaver
2
lad 3
lam 3
lav 3
led 3
let 3
lig 3
los 3
lun 3
luv 3
lys 3
læg 3
læk 3
løj 3
løs 3
lala 4
lang 4
lidt 4
lige 4
lind 4
live 4
lost 4
lydt 4
læns 4
lærd 4
laber 5
labil 5
large 5
laset 5
ledig 5
legal 5
leret 5
letal 5
liden 5
light 5
lilla 5
lille 5
lokal 5
loren 5
loyal 5

Tillægsord der starter med M (497)

497 tillægsord starter med M. Her er de 40 korteste. I alt indeholder 2.371 tillægsord bogstavet M.

Ord Bogstaver
mat 3
mut 3
myg 3
mæt 3
mør 3
mage 4
mere 4
mest 4
mild 4
mørk 4
macho 5
mager 5
mange 5
marin 5
megen 5
melet 5
menig 5
mobil 5
modal 5
moden 5
modig 5
molær 5
mulig 5
mødig 5
mønsk 5
mafiøs 6
magisk 6
malign 6
malisk 6
mandig 6
mangen 6
manisk 6
manuel 6
massiv 6
medium 6
mental 6
middel 6
mimisk 6
minded 6
modløs 6

Tillægsord der starter med N (296)

296 tillægsord starter med N. Her er de 40 korteste. I alt indeholder 4.987 tillægsord bogstavet N.

Ord Bogstaver
ny 2
nem 3
net 3
nok 3
næn 3
nær 3
naiv 4
navy 4
nødt 4
nøje 4
nasal 5
nedre 5
niårs 5
nobel 5
norsk 5
nuser 5
nylig 5
nyrig 5
nærig 5
næste 5
nævnt 5
nødig 5
nøgen 5
nådig 5
nasset 6
natlig 6
nedrig 6
negrid 6
nervøs 6
neural 6
nidkær 6
nitrøs 6
niårig 6
nopret 6
nordre 6
normal 6
norrøn 6
nubisk 6
nusset 6
nuttet 6

Tillægsord der starter med O (321)

321 tillægsord starter med O. Her er de 40 korteste. I alt indeholder 3.578 tillægsord bogstavet O.

Ord Bogstaver
olm 3
ond 3
opak 4
oral 4
oval 4
oblik 5
odiøs 5
opret 5
opsat 5
ostet 5
obskur 6
obskøn 6
okkult 6
omansk 6
omlydt 6
online 6
opbagt 6
opkogt 6
opkørt 6
oplagt 6
oprakt 6
opredt 6
oprømt 6
oprørt 6
optisk 6
opvakt 6
orange 6
ordløs 6
ordret 6
ordrig 6
ormædt 6
oslosk 6
obligat 7
obsolet 7
offline 7
offroad 7
offside 7
omklædt 7
omsonst 7
omtåget 7

Tillægsord der starter med P (527)

527 tillægsord starter med P. Her er de 40 korteste. I alt indeholder 1.565 tillægsord bogstavet P.

Ord Bogstaver
paf 3
pur 3
pæn 3
pink 4
plan 4
plat 4
prof 4
prud 4
pure 4
parat 5
pibet 5
piget 5
plump 5
polar 5
polsk 5
polær 5
poret 5
porøs 5
poset 5
prima 5
panisk 6
parvis 6
passiv 6
pastos 6
pastøs 6
pauver 6
pebret 6
pelset 6
perfid 6
petrol 6
pigget 6
pikant 6
pillen 6
pinlig 6
pinsom 6
pivset 6
pivsur 6
plural 6
pløret 6
polisk 6

Tillægsord der starter med R (352)

352 tillægsord starter med R. Her er de 40 korteste. I alt indeholder 5.831 tillægsord bogstavet R.

Ord Bogstaver
ru 2
2
ram 3
rap 3
rar 3
ren 3
ret 3
rig 3
rum 3
ræd 3
rød 3
rank 4
rask 4
real 4
rede 4
reel 4
rosa 4
rund 4
rørt 4
rapid 5
remis 5
retro 5
rigid 5
ringe 5
rodet 5
rolig 5
royal 5
rudet 5
rural 5
røget 5
rørig 5
rådig 5
rabiat 6
radial 6
radiær 6
randet 6
ravgal 6
ravgul 6
recent 6
rektal 6

Tillægsord der starter med S (1.349)

1.349 tillægsord starter med S. Her er de 40 korteste. I alt indeholder 6.108 tillægsord bogstavet S.

Ord Bogstaver
2
sat 3
sej 3
sen 3
sid 3
sky 3
små 3
snu 3
sur 3
syg 3
sær 3
sød 3
salt 4
sand 4
sart 4
sjov 4
skrå 4
skæg 4
skær 4
skæv 4
skøn 4
skør 4
slap 4
slem 4
slet 4
slig 4
slut 4
slæk 4
sløj 4
sløv 4
smal 4
smig 4
smuk 4
snar 4
sort 4
spag 4
spæd 4
stik 4
stiv 4
stor 4

Tillægsord der starter med T (653)

653 tillægsord starter med T. Her er de 40 korteste. I alt indeholder 6.211 tillægsord bogstavet T.

Ord Bogstaver
tam 3
tom 3
tot 3
tro 3
tyk 3
tæt 3
tør 3
tavs 4
tjep 4
tryg 4
træg 4
træt 4
tuet 4
tung 4
tvær 4
tynd 4
tysk 4
tyst 4
tavet 5
timid 5
tiårs 5
tonal 5
total 5
tough 5
toårs 5
trang 5
travl 5
trind 5
trist 5
træet 5
træls 5
træsk 5
tutti 5
tvebo 5
tøset 5
tåget 5
takket 6
taktil 6
talløs 6
talrig 6

Tillægsord der starter med U (912)

912 tillægsord starter med U. Her er de 40 korteste. I alt indeholder 2.471 tillægsord bogstavet U.

Ord Bogstaver
ung 3
ublu 4
uens 4
ufin 4
ufri 4
ukær 4
ulig 4
unik 4
uren 4
uret 4
uræd 4
uset 4
utro 4
utæt 4
uvan 4
uvis 4
uanet 5
ublid 5
uddød 5
udelt 5
udrøj 5
udsat 5
udøbt 5
uegal 5
uenig 5
ufiks 5
ufødt 5
ugift 5
uhyre 5
uhørt 5
ujævn 5
uklar 5
uklog 5
ulden 5
uldet 5
ulige 5
ulærd 5
ulæst 5
uløst 5
umage 5

Tillægsord der starter med V (449)

449 tillægsord starter med V. Her er de 40 korteste. I alt indeholder 2.242 tillægsord bogstavet V.

Ord Bogstaver
vag 3
veg 3
vid 3
vis 3
væn 3
våd 3
vaks 4
vant 4
varm 4
vild 4
vims 4
vind 4
vred 4
værd 4
valen 5
valid 5
valsk 5
varig 5
velær 5
venøs 5
vinøs 5
viral 5
viril 5
vital 5
vokal 5
vovet 5
vrang 5
vælig 5
vælsk 5
værre 5
værst 5
væver 5
vågen 5
våset 5
vablet 6
vaflet 6
vakant 6
vakker 6
valent 6
valmet 6

Tillægsord der starter med W (6)

6 tillægsord starter med W. I alt indeholder 19 tillægsord bogstavet W.

Ord Bogstaver
woke 4
wiensk 6
walisisk 8
worldwide 9
webbaseret 10
weekendfri 10

Tillægsord der starter med Y (17)

17 tillægsord starter med Y. I alt indeholder 1.013 tillægsord bogstavet Y.

Ord Bogstaver
ydre 4
ydmyg 5
yndig 5
yppig 5
yderig 6
yderst 6
yderlig 7
ynkelig 7
ypperst 7
yndefuld 8
ypperlig 8
ydedygtig 9
ynkværdig 9
yemenitisk 10
yngledygtig 11
yderliggående 13
ypperstepræstelig 17

Tillægsord der starter med Z (8)

8 tillægsord starter med Z. I alt indeholder 30 tillægsord bogstavet Z.

Ord Bogstaver
zairisk 7
zambisk 7
zelotisk 8
zoologisk 9
zimbabwisk 10
zionistisk 10
zebrastribet 12
zenbuddhistisk 14

Tillægsord der starter med Æ (48)

48 tillægsord starter med Æ. Her er de 40 korteste. I alt indeholder 1.351 tillægsord bogstavet Æ.

Ord Bogstaver
ædel 4
ædru 4
ægte 4
ækel 4
ærbar 5
ærlig 5
ærøsk 5
ægæisk 6
æolisk 6
ærekær 6
æreløs 6
ærerig 6
æggegul 7
ærbødig 7
ærefuld 7
ærtstor 7
æterisk 7
ædruelig 8
ægdannet 8
ægformet 8
ægtefødt 8
ærerørig 8
ærgerlig 8
ærgerrig 8
ærværdig 8
æstetisk 8
ædelmodig 9
ældgammel 9
ængstelig 9
ærkedansk 9
æterbåren 9
æbleformet 10
ædelsindet 10
æglæggende 10
ækvatorial 10
ækvivalent 10
ærefrygtig 10
ætiologisk 10
ækvidistant 11
ældrevenlig 11

Tillægsord der starter med Ø (37)

37 tillægsord starter med Ø. I alt indeholder 1.182 tillægsord bogstavet Ø.

Ord Bogstaver
øm 2
ør 2
øde 3
øvre 4
ødsel 5
øllet 5
østre 5
øvrig 5
ødipal 6
østlig 6
øverst 6
ømbenet 7
østjysk 7
ønskelig 8
ørkesløs 8
østrigsk 8
østrogen 8
østvendt 8
økologisk 9
økonomisk 9
økumenisk 9
ømskindet 9
ømtålelig 9
øresundsk 9
østgående 9
øjensynlig 10
ømfindtlig 10
ønskværdig 10
øredøvende 10
østasiatisk 11
østerlandsk 11
øjeblikkelig 12
økonometrisk 12
østeuropæisk 12
øverstbefalende 15
øresønderrivende 16
øretæveindbydende 17

Tillægsord der starter med Å (41)

41 tillægsord starter med Å. Her er de 40 korteste. I alt indeholder 594 tillægsord bogstavet Å.

Ord Bogstaver
åben 4
året 4
årle 4
åndet 5
åndig 5
årlig 5
åndbar 6
åndløs 6
åndrig 6
årevis 6
årsvis 6
åbenbar 7
åbenlys 7
ålandsk 7
åndelig 7
åndeløs 7
åndfuld 7
årelang 7
årvågen 7
åleslank 8
åndssløv 8
åndssvag 8
årgammel 8
åndeagtig 9
åndsfrisk 9
årevinget 9
årsgammel 9
åbenmundet 10
åbensindet 10
årgangsvis 10
åbenhjertet 11
åbenhjertig 11
åbenstående 11
åndsforladt 11
årgangsdelt 11
åreforkalket 12
åndsfortærende 14
åndsfraværende 14
åndsnærværende 14
århundredgammel 15

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er et tillægsord?

Et tillægsord beskriver et navneord: en grøn bil, et gammelt hus. Sæt ordet efter et — får det et -t, er det et tillægsord. Tillægsord kaldes også adjektiver.

Hvor mange tillægsord er der på dansk?

Det Centrale Ordregister rummer 10.588 tillægsord. 6.035 af dem kan gradbøjes, altså 57 %.

Hvordan gradbøjer man et tillægsord?

De fleste får -ere og -est: hurtig, hurtigere, hurtigst. Nogle er uregelmæssige: gammel bliver til ældre og ældst. Lange ord bruger mere og mest i stedet.

Hvad er forskellen på tillægsord og biord?

Et tillægsord beskriver et navneord (en hurtig bil). Et biord beskriver et udsagnsord eller et helt udsagn (hun løber hurtigt). Mange tillægsord bliver til biord ved at få -t.

Mere om ord og sprog

Antal, køn og bøjningsformer er hentet fra Det Centrale Ordregister (COR), den fælles offentlige ordbase over dansk. Kun opslagsord er talt med, ikke bøjninger, og egennavne og forkortelser er sorteret fra. Eksempelordene i bøjningstabellen er valgt i hånden, men formerne kommer fra ordbasen — ord med flere gyldige former er holdt uden for tabellen, så den viser mønstret og ikke undtagelsen. Senest opdateret 2026-08-04.


Cover: Fejlstrøm — Ikke i nat
Nyt nummer Fejlstrøm – »Ikke i nat«
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