Hvad er tillægsord?

Et tillægsord beskriver et navneord — en grøn bil, et gammelt hus, den hurtigste løber. Du kan kende det på, at det retter sig efter det ord, det beskriver, og at de fleste kan gradbøjes: stor, større, størst. Tillægsord hedder også adjektiver.

Der er 10.588 tillægsord i Det Centrale Ordregister, den fælles offentlige ordbase over dansk. Tallene på denne side er talt fra ordbasen — ikke skønnet.

Sådan kender du tillægsordet

Beskrivelsesprøven. Et tillægsord siger noget om, hvordan noget er: en rød bil, et tungt bord.

Et tillægsord siger noget om, hvordan noget er: en rød bil, et tungt bord. T-prøven. Sæt ordet efter et. Får det et -t, er det et tillægsord: et grønt hus, et hurtigt tog.

Sæt ordet efter et. Får det et -t, er det et tillægsord: et grønt hus, et hurtigt tog. Gradbøjning. De fleste tillægsord kan sammenlignes: stor, større, størst.

De fleste tillægsord kan sammenlignes: stor, større, størst. Meget-prøven. Kan du sætte meget eller ret foran, er det som regel et tillægsord.

Ikke alle tillægsord kan gradbøjes. 6.035 af de 10.588 kan — det er 57 %. Resten er ord, hvor en sammenligning ikke giver mening: noget er enten firkantet eller ikke — det kan ikke være »firkantere«.

Sådan bøjes tillægsord

Tillægsord retter sig efter det navneord, de beskriver — i køn, tal og bestemthed — og de fleste kan desuden gradbøjes.

En … Et … De … Mere Mest grøn grønt grønne grønnere grønnest stor stort store større størst gammel gammelt gamle ældre ældst hurtig hurtigt hurtige hurtigere hurtigst smuk smukt smukke smukkere smukkest dyb dybt dybe dybere dybest klog klogt kloge klogere klogest billig billigt billige billigere billigst varm varmt varme varmere varmest sur surt sure surere surest tung tungt tunge tungere tungest kold koldt kolde koldere koldest mørk mørkt mørke mørkere mørkest

Nogle gradbøjes uregelmæssigt: gammel bliver til ældre og ældst, ikke »gammelere«. Formerne i tabellen er hentet direkte fra ordbasen.

Find et tillægsord

Skal du bruge et tillægsord med et bestemt antal bogstaver — til et krydsord, en stil eller en leg — kan du søge i listerne nedenfor.

Søg blandt tillægsord Skriv de bogstaver, du kender, og sæt bundstreg hvor du mangler — fx a___t.

Tillægsord med hvert bogstav

Her er eksempler på tillægsord, der starter med hvert bogstav i alfabetet, sorteret efter længde. Tallet i parentes er, hvor mange der findes i alt.

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · R · S · T · U · V · W · Y · Z · Æ · Ø · Å

Tillægsord der starter med A (479)

479 tillægsord starter med A. Her er de 40 korteste. I alt indeholder 4.347 tillægsord bogstavet A.

Ord Bogstaver al 2 arg 3 arm 3 agil 4 akut 4 anal 4 adræt 5 aerob 5 afdød 5 agrar 5 agter 5 aktiv 5 alert 5 algod 5 almen 5 alpin 5 amorf 5 angst 5 ansat 5 anset 5 antik 5 arisk 5 arret 5 arrig 5 artig 5 abnorm 6 abrupt 6 absurd 6 adelig 6 aflagt 6 aflang 6 afledt 6 aflægs 6 afmålt 6 afredt 6 aftalt 6 agtsom 6 akavet 6 aksial 6 aktuel 6

Tillægsord der starter med B (535)

535 tillægsord starter med B. Her er de 40 korteste. I alt indeholder 1.747 tillægsord bogstavet B.

Ord Bogstaver bar 3 bly 3 blå 3 but 3 bøs 3 besk 4 bims 4 bleg 4 blid 4 blot 4 blød 4 bold 4 brak 4 brat 4 brav 4 bred 4 brun 4 buet 4 banal 5 bange 5 barok 5 barsk 5 basal 5 basic 5 beige 5 benet 5 bidsk 5 bifil 5 bigot 5 binær 5 bitte 5 bizar 5 blank 5 blind 5 blond 5 bosat 5 brysk 5 bulet 5 byget 5 bynær 5

Tillægsord der starter med C (80)

80 tillægsord starter med C. Her er de 40 korteste. I alt indeholder 365 tillægsord bogstavet C.

Ord Bogstaver chik 4 cool 4 civil 5 corny 5 crazy 5 campet 6 cariøs 6 casual 6 catchy 6 cerise 6 coital 6 cremet 6 celeber 7 central 7 chamois 7 cubansk 7 cyklisk 7 cystisk 7 calvinsk 8 canadisk 8 caribisk 8 cellulær 8 cerebral 8 charmant 8 chikanøs 8 chilensk 8 cimbrisk 8 cirkulær 8 citerbar 8 comorisk 8 cyklamen 8 cæsarisk 8 catalansk 9 ceriserød 9 chanceløs 9 ciskønnet 9 citrongul 9 camerounsk 10 cancerogen 10 ceremoniel 10

Tillægsord der starter med D (372)

372 tillægsord starter med D. Her er de 40 korteste. I alt indeholder 3.987 tillægsord bogstavet D.

Ord Bogstaver dum 3 dyb 3 dyr 3 død 3 døv 3 drap 4 drøj 4 dump 4 damet 5 dansk 5 debil 5 devot 5 diger 5 diset 5 djærv 5 dorsk 5 douce 5 doven 5 dunet 5 dvask 5 dydig 5 døsig 5 daglig 6 dagvis 6 dannet 6 decent 6 defekt 6 deform 6 dejlig 6 delbar 6 dellet 6 delvis 6 dement 6 dental 6 diffus 6 dorisk 6 dreven 6 drevet 6 drilsk 6 dubiøs 6

Tillægsord der starter med E (318)

318 tillægsord starter med E. Her er de 40 korteste. I alt indeholder 7.133 tillægsord bogstavet E.

Ord Bogstaver ene 3 ens 3 ecru 4 egal 4 egen 4 enig 4 evig 4 effen 5 egnet 5 emsig 5 enkel 5 enlig 5 enorm 5 ensom 5 episk 5 essig 5 etisk 5 etårs 5 edelig 6 efemer 6 ejegod 6 eksakt 6 ekstra 6 elitær 6 emotiv 6 endags 6 eneste 6 enkelt 6 envejs 6 enøjet 6 enøret 6 enårig 6 erogen 6 estisk 6 etnisk 6 etårig 6 evasiv 6 eksogen 7 ekstern 7 ekstrem 7

Tillægsord der starter med F (877)

877 tillægsord starter med F. Her er de 40 korteste. I alt indeholder 2.181 tillægsord bogstavet F.

Ord Bogstaver få 2 fad 3 fed 3 fej 3 fin 3 fit 3 fri 3 fro 3 ful 3 fæl 3 før 3 fair 4 fake 4 fast 4 fejl 4 ferm 4 fiks 4 flad 4 flak 4 flot 4 flov 4 from 4 fræk 4 fuld 4 føje 4 facil 5 fager 5 falsk 5 famøs 5 fancy 5 faren 5 fatal 5 fersk 5 fidel 5 final 5 finit 5 finsk 5 fiset 5 fjern 5 fjong 5

Tillægsord der starter med G (361)

361 tillægsord starter med G. Her er de 40 korteste. I alt indeholder 3.754 tillægsord bogstavet G.

Ord Bogstaver gal 3 god 3 grå 3 gul 3 gæv 3 gejl 4 gift 4 glad 4 glat 4 gold 4 gram 4 grel 4 grim 4 grov 4 grum 4 grøn 4 gemen 5 given 5 grisk 5 grund 5 græsk 5 gængs 5 gåset 5 gakket 6 galant 6 gammel 6 garvet 6 genert 6 genial 6 gentil 6 genuin 6 gerrig 6 giftig 6 gisten 6 givtig 6 global 6 glohed 6 glorød 6 glubsk 6 gnaven 6

Tillægsord der starter med H (543)

543 tillægsord starter med H. Her er de 40 korteste. I alt indeholder 1.010 tillægsord bogstavet H.

Ord Bogstaver hed 3 hel 3 hip 3 hot 3 hul 3 hæs 3 høj 3 halt 4 halv 4 harm 4 huld 4 hvas 4 hvid 4 hård 4 habil 5 hadsk 5 halal 5 handy 5 haram 5 harsk 5 heavy 5 hoven 5 human 5 højre 5 hånsk 5 håret 5 hamper 6 hanlig 6 hastig 6 havblå 6 heftig 6 heldig 6 hellig 6 helmat 6 helårs 6 herlig 6 hidsig 6 hildet 6 hjamsk 6 hjulet 6

Tillægsord der starter med I (323)

323 tillægsord starter med I. Her er de 40 korteste. I alt indeholder 6.038 tillægsord bogstavet I.

Ord Bogstaver idel 4 ilde 4 irsk 4 iset 4 ideal 5 ideel 5 ilsom 5 ilter 5 immun 5 indre 5 inert 5 infam 5 intim 5 irret 5 isfri 5 ivrig 5 idelig 6 ifolet 6 ildrød 6 indigo 6 indisk 6 indsat 6 indædt 6 intakt 6 intens 6 intern 6 invers 6 iransk 6 irgrøn 6 irreal 6 irreel 6 isende 6 isglat 6 iskold 6 islagt 6 isotop 6 iberisk 7 iboende 7 ihærdig 7 ikarisk 7

Tillægsord der starter med J (51)

51 tillægsord starter med J. Her er de 40 korteste. I alt indeholder 580 tillægsord bogstavet J.

Ord Bogstaver jysk 4 jævn 4 jaloux 6 jappet 6 jasket 6 jazzet 6 jonisk 6 jordet 6 jovial 6 jødisk 6 jagtbar 7 jambisk 7 japansk 7 jordisk 7 jordnær 7 juvenil 7 jævnlig 7 jadegrøn 8 jernhård 8 jiddisch 8 jordansk 8 juliansk 8 junonisk 8 juridisk 8 jakobinsk 9 jammerlig 9 jernagtig 9 jesuitisk 9 jordagtig 9 jordslået 9 jungiansk 9 justerbar 9 jakkeklædt 10 jamaicansk 10 javanesisk 10 jernholdig 10 jobsøgende 10 jomfruelig 10 jordbunden 10 jordfarvet 10

Tillægsord der starter med K (698)

698 tillægsord starter med K. Her er de 40 korteste. I alt indeholder 4.304 tillægsord bogstavet K.

Ord Bogstaver ked 3 kry 3 kæk 3 kær 3 køn 3 kåd 3 klam 4 klar 4 klog 4 klos 4 klæg 4 knap 4 kold 4 kort 4 krap 4 kras 4 krum 4 kvik 4 kvit 4 kysk 4 kaput 5 karsk 5 kendt 5 kinky 5 klejn 5 koket 5 konet 5 krank 5 kvalm 5 kvart 5 kælen 5 kæmpe 5 kødet 5 kølig 5 kammet 6 kantet 6 karrig 6 kausal 6 kejtet 6 kemisk 6

Tillægsord der starter med L (433)

433 tillægsord starter med L. Her er de 40 korteste. I alt indeholder 5.265 tillægsord bogstavet L.

Ord Bogstaver læ 2 lad 3 lam 3 lav 3 led 3 let 3 lig 3 los 3 lun 3 luv 3 lys 3 læg 3 læk 3 løj 3 løs 3 lala 4 lang 4 lidt 4 lige 4 lind 4 live 4 lost 4 lydt 4 læns 4 lærd 4 laber 5 labil 5 large 5 laset 5 ledig 5 legal 5 leret 5 letal 5 liden 5 light 5 lilla 5 lille 5 lokal 5 loren 5 loyal 5

Tillægsord der starter med M (497)

497 tillægsord starter med M. Her er de 40 korteste. I alt indeholder 2.371 tillægsord bogstavet M.

Ord Bogstaver mat 3 mut 3 myg 3 mæt 3 mør 3 mage 4 mere 4 mest 4 mild 4 mørk 4 macho 5 mager 5 mange 5 marin 5 megen 5 melet 5 menig 5 mobil 5 modal 5 moden 5 modig 5 molær 5 mulig 5 mødig 5 mønsk 5 mafiøs 6 magisk 6 malign 6 malisk 6 mandig 6 mangen 6 manisk 6 manuel 6 massiv 6 medium 6 mental 6 middel 6 mimisk 6 minded 6 modløs 6

Tillægsord der starter med N (296)

296 tillægsord starter med N. Her er de 40 korteste. I alt indeholder 4.987 tillægsord bogstavet N.

Ord Bogstaver ny 2 nem 3 net 3 nok 3 næn 3 nær 3 naiv 4 navy 4 nødt 4 nøje 4 nasal 5 nedre 5 niårs 5 nobel 5 norsk 5 nuser 5 nylig 5 nyrig 5 nærig 5 næste 5 nævnt 5 nødig 5 nøgen 5 nådig 5 nasset 6 natlig 6 nedrig 6 negrid 6 nervøs 6 neural 6 nidkær 6 nitrøs 6 niårig 6 nopret 6 nordre 6 normal 6 norrøn 6 nubisk 6 nusset 6 nuttet 6

Tillægsord der starter med O (321)

321 tillægsord starter med O. Her er de 40 korteste. I alt indeholder 3.578 tillægsord bogstavet O.

Ord Bogstaver olm 3 ond 3 opak 4 oral 4 oval 4 oblik 5 odiøs 5 opret 5 opsat 5 ostet 5 obskur 6 obskøn 6 okkult 6 omansk 6 omlydt 6 online 6 opbagt 6 opkogt 6 opkørt 6 oplagt 6 oprakt 6 opredt 6 oprømt 6 oprørt 6 optisk 6 opvakt 6 orange 6 ordløs 6 ordret 6 ordrig 6 ormædt 6 oslosk 6 obligat 7 obsolet 7 offline 7 offroad 7 offside 7 omklædt 7 omsonst 7 omtåget 7

Tillægsord der starter med P (527)

527 tillægsord starter med P. Her er de 40 korteste. I alt indeholder 1.565 tillægsord bogstavet P.

Ord Bogstaver paf 3 pur 3 pæn 3 pink 4 plan 4 plat 4 prof 4 prud 4 pure 4 parat 5 pibet 5 piget 5 plump 5 polar 5 polsk 5 polær 5 poret 5 porøs 5 poset 5 prima 5 panisk 6 parvis 6 passiv 6 pastos 6 pastøs 6 pauver 6 pebret 6 pelset 6 perfid 6 petrol 6 pigget 6 pikant 6 pillen 6 pinlig 6 pinsom 6 pivset 6 pivsur 6 plural 6 pløret 6 polisk 6

Tillægsord der starter med R (352)

352 tillægsord starter med R. Her er de 40 korteste. I alt indeholder 5.831 tillægsord bogstavet R.

Ord Bogstaver ru 2 rå 2 ram 3 rap 3 rar 3 ren 3 ret 3 rig 3 rum 3 ræd 3 rød 3 rank 4 rask 4 real 4 rede 4 reel 4 rosa 4 rund 4 rørt 4 rapid 5 remis 5 retro 5 rigid 5 ringe 5 rodet 5 rolig 5 royal 5 rudet 5 rural 5 røget 5 rørig 5 rådig 5 rabiat 6 radial 6 radiær 6 randet 6 ravgal 6 ravgul 6 recent 6 rektal 6

Tillægsord der starter med S (1.349)

1.349 tillægsord starter med S. Her er de 40 korteste. I alt indeholder 6.108 tillægsord bogstavet S.

Ord Bogstaver så 2 sat 3 sej 3 sen 3 sid 3 sky 3 små 3 snu 3 sur 3 syg 3 sær 3 sød 3 salt 4 sand 4 sart 4 sjov 4 skrå 4 skæg 4 skær 4 skæv 4 skøn 4 skør 4 slap 4 slem 4 slet 4 slig 4 slut 4 slæk 4 sløj 4 sløv 4 smal 4 smig 4 smuk 4 snar 4 sort 4 spag 4 spæd 4 stik 4 stiv 4 stor 4

Tillægsord der starter med T (653)

653 tillægsord starter med T. Her er de 40 korteste. I alt indeholder 6.211 tillægsord bogstavet T.

Ord Bogstaver tam 3 tom 3 tot 3 tro 3 tyk 3 tæt 3 tør 3 tavs 4 tjep 4 tryg 4 træg 4 træt 4 tuet 4 tung 4 tvær 4 tynd 4 tysk 4 tyst 4 tavet 5 timid 5 tiårs 5 tonal 5 total 5 tough 5 toårs 5 trang 5 travl 5 trind 5 trist 5 træet 5 træls 5 træsk 5 tutti 5 tvebo 5 tøset 5 tåget 5 takket 6 taktil 6 talløs 6 talrig 6

Tillægsord der starter med U (912)

912 tillægsord starter med U. Her er de 40 korteste. I alt indeholder 2.471 tillægsord bogstavet U.

Ord Bogstaver ung 3 ublu 4 uens 4 ufin 4 ufri 4 ukær 4 ulig 4 unik 4 uren 4 uret 4 uræd 4 uset 4 utro 4 utæt 4 uvan 4 uvis 4 uanet 5 ublid 5 uddød 5 udelt 5 udrøj 5 udsat 5 udøbt 5 uegal 5 uenig 5 ufiks 5 ufødt 5 ugift 5 uhyre 5 uhørt 5 ujævn 5 uklar 5 uklog 5 ulden 5 uldet 5 ulige 5 ulærd 5 ulæst 5 uløst 5 umage 5

Tillægsord der starter med V (449)

449 tillægsord starter med V. Her er de 40 korteste. I alt indeholder 2.242 tillægsord bogstavet V.

Ord Bogstaver vag 3 veg 3 vid 3 vis 3 væn 3 våd 3 vaks 4 vant 4 varm 4 vild 4 vims 4 vind 4 vred 4 værd 4 valen 5 valid 5 valsk 5 varig 5 velær 5 venøs 5 vinøs 5 viral 5 viril 5 vital 5 vokal 5 vovet 5 vrang 5 vælig 5 vælsk 5 værre 5 værst 5 væver 5 vågen 5 våset 5 vablet 6 vaflet 6 vakant 6 vakker 6 valent 6 valmet 6

Tillægsord der starter med W (6)

6 tillægsord starter med W. I alt indeholder 19 tillægsord bogstavet W.

Ord Bogstaver woke 4 wiensk 6 walisisk 8 worldwide 9 webbaseret 10 weekendfri 10

Tillægsord der starter med Y (17)

17 tillægsord starter med Y. I alt indeholder 1.013 tillægsord bogstavet Y.

Ord Bogstaver ydre 4 ydmyg 5 yndig 5 yppig 5 yderig 6 yderst 6 yderlig 7 ynkelig 7 ypperst 7 yndefuld 8 ypperlig 8 ydedygtig 9 ynkværdig 9 yemenitisk 10 yngledygtig 11 yderliggående 13 ypperstepræstelig 17

Tillægsord der starter med Z (8)

8 tillægsord starter med Z. I alt indeholder 30 tillægsord bogstavet Z.

Ord Bogstaver zairisk 7 zambisk 7 zelotisk 8 zoologisk 9 zimbabwisk 10 zionistisk 10 zebrastribet 12 zenbuddhistisk 14

Tillægsord der starter med Æ (48)

48 tillægsord starter med Æ. Her er de 40 korteste. I alt indeholder 1.351 tillægsord bogstavet Æ.

Ord Bogstaver ædel 4 ædru 4 ægte 4 ækel 4 ærbar 5 ærlig 5 ærøsk 5 ægæisk 6 æolisk 6 ærekær 6 æreløs 6 ærerig 6 æggegul 7 ærbødig 7 ærefuld 7 ærtstor 7 æterisk 7 ædruelig 8 ægdannet 8 ægformet 8 ægtefødt 8 ærerørig 8 ærgerlig 8 ærgerrig 8 ærværdig 8 æstetisk 8 ædelmodig 9 ældgammel 9 ængstelig 9 ærkedansk 9 æterbåren 9 æbleformet 10 ædelsindet 10 æglæggende 10 ækvatorial 10 ækvivalent 10 ærefrygtig 10 ætiologisk 10 ækvidistant 11 ældrevenlig 11

Tillægsord der starter med Ø (37)

37 tillægsord starter med Ø. I alt indeholder 1.182 tillægsord bogstavet Ø.

Ord Bogstaver øm 2 ør 2 øde 3 øvre 4 ødsel 5 øllet 5 østre 5 øvrig 5 ødipal 6 østlig 6 øverst 6 ømbenet 7 østjysk 7 ønskelig 8 ørkesløs 8 østrigsk 8 østrogen 8 østvendt 8 økologisk 9 økonomisk 9 økumenisk 9 ømskindet 9 ømtålelig 9 øresundsk 9 østgående 9 øjensynlig 10 ømfindtlig 10 ønskværdig 10 øredøvende 10 østasiatisk 11 østerlandsk 11 øjeblikkelig 12 økonometrisk 12 østeuropæisk 12 øverstbefalende 15 øresønderrivende 16 øretæveindbydende 17

Tillægsord der starter med Å (41)

41 tillægsord starter med Å. Her er de 40 korteste. I alt indeholder 594 tillægsord bogstavet Å.

Ord Bogstaver åben 4 året 4 årle 4 åndet 5 åndig 5 årlig 5 åndbar 6 åndløs 6 åndrig 6 årevis 6 årsvis 6 åbenbar 7 åbenlys 7 ålandsk 7 åndelig 7 åndeløs 7 åndfuld 7 årelang 7 årvågen 7 åleslank 8 åndssløv 8 åndssvag 8 årgammel 8 åndeagtig 9 åndsfrisk 9 årevinget 9 årsgammel 9 åbenmundet 10 åbensindet 10 årgangsvis 10 åbenhjertet 11 åbenhjertig 11 åbenstående 11 åndsforladt 11 årgangsdelt 11 åreforkalket 12 åndsfortærende 14 åndsfraværende 14 åndsnærværende 14 århundredgammel 15

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er et tillægsord?

Et tillægsord beskriver et navneord: en grøn bil, et gammelt hus. Sæt ordet efter et — får det et -t, er det et tillægsord. Tillægsord kaldes også adjektiver.

Hvor mange tillægsord er der på dansk?

Det Centrale Ordregister rummer 10.588 tillægsord. 6.035 af dem kan gradbøjes, altså 57 %.

Hvordan gradbøjer man et tillægsord?

De fleste får -ere og -est: hurtig, hurtigere, hurtigst. Nogle er uregelmæssige: gammel bliver til ældre og ældst. Lange ord bruger mere og mest i stedet.

Hvad er forskellen på tillægsord og biord?

Et tillægsord beskriver et navneord (en hurtig bil). Et biord beskriver et udsagnsord eller et helt udsagn (hun løber hurtigt). Mange tillægsord bliver til biord ved at få -t.

Mere om ord og sprog

Antal, køn og bøjningsformer er hentet fra Det Centrale Ordregister (COR), den fælles offentlige ordbase over dansk. Kun opslagsord er talt med, ikke bøjninger, og egennavne og forkortelser er sorteret fra. Eksempelordene i bøjningstabellen er valgt i hånden, men formerne kommer fra ordbasen — ord med flere gyldige former er holdt uden for tabellen, så den viser mønstret og ikke undtagelsen. Senest opdateret 2026-08-04.



