Et tillægsord beskriver et navneord — en grøn bil, et gammelt hus, den hurtigste løber. Du kan kende det på, at det retter sig efter det ord, det beskriver, og at de fleste kan gradbøjes: stor, større, størst. Tillægsord hedder også adjektiver.
Der er 10.588 tillægsord i Det Centrale Ordregister, den fælles offentlige ordbase over dansk. Tallene på denne side er talt fra ordbasen — ikke skønnet.
Sådan kender du tillægsordet
- Beskrivelsesprøven. Et tillægsord siger noget om, hvordan noget er: en rød bil, et tungt bord.
- T-prøven. Sæt ordet efter et. Får det et -t, er det et tillægsord: et grønt hus, et hurtigt tog.
- Gradbøjning. De fleste tillægsord kan sammenlignes: stor, større, størst.
- Meget-prøven. Kan du sætte meget eller ret foran, er det som regel et tillægsord.
Ikke alle tillægsord kan gradbøjes. 6.035 af de 10.588 kan — det er 57 %. Resten er ord, hvor en sammenligning ikke giver mening: noget er enten firkantet eller ikke — det kan ikke være »firkantere«.
Sådan bøjes tillægsord
Tillægsord retter sig efter det navneord, de beskriver — i køn, tal og bestemthed — og de fleste kan desuden gradbøjes.
|En …
|Et …
|De …
|Mere
|Mest
|grøn
|grønt
|grønne
|grønnere
|grønnest
|stor
|stort
|store
|større
|størst
|gammel
|gammelt
|gamle
|ældre
|ældst
|hurtig
|hurtigt
|hurtige
|hurtigere
|hurtigst
|smuk
|smukt
|smukke
|smukkere
|smukkest
|dyb
|dybt
|dybe
|dybere
|dybest
|klog
|klogt
|kloge
|klogere
|klogest
|billig
|billigt
|billige
|billigere
|billigst
|varm
|varmt
|varme
|varmere
|varmest
|sur
|surt
|sure
|surere
|surest
|tung
|tungt
|tunge
|tungere
|tungest
|kold
|koldt
|kolde
|koldere
|koldest
|mørk
|mørkt
|mørke
|mørkere
|mørkest
Nogle gradbøjes uregelmæssigt: gammel bliver til ældre og ældst, ikke »gammelere«. Formerne i tabellen er hentet direkte fra ordbasen.
Find et tillægsord
Skal du bruge et tillægsord med et bestemt antal bogstaver — til et krydsord, en stil eller en leg — kan du søge i listerne nedenfor.
Søg blandt tillægsord
Skriv de bogstaver, du kender, og sæt bundstreg hvor du mangler — fx a___t.
Tillægsord med hvert bogstav
Her er eksempler på tillægsord, der starter med hvert bogstav i alfabetet, sorteret efter længde. Tallet i parentes er, hvor mange der findes i alt.
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · R · S · T · U · V · W · Y · Z · Æ · Ø · Å
Tillægsord der starter med A (479)
479 tillægsord starter med A. Her er de 40 korteste. I alt indeholder 4.347 tillægsord bogstavet A.
|Ord
|Bogstaver
|al
|2
|arg
|3
|arm
|3
|agil
|4
|akut
|4
|anal
|4
|adræt
|5
|aerob
|5
|afdød
|5
|agrar
|5
|agter
|5
|aktiv
|5
|alert
|5
|algod
|5
|almen
|5
|alpin
|5
|amorf
|5
|angst
|5
|ansat
|5
|anset
|5
|antik
|5
|arisk
|5
|arret
|5
|arrig
|5
|artig
|5
|abnorm
|6
|abrupt
|6
|absurd
|6
|adelig
|6
|aflagt
|6
|aflang
|6
|afledt
|6
|aflægs
|6
|afmålt
|6
|afredt
|6
|aftalt
|6
|agtsom
|6
|akavet
|6
|aksial
|6
|aktuel
|6
Tillægsord der starter med B (535)
535 tillægsord starter med B. Her er de 40 korteste. I alt indeholder 1.747 tillægsord bogstavet B.
|Ord
|Bogstaver
|bar
|3
|bly
|3
|blå
|3
|but
|3
|bøs
|3
|besk
|4
|bims
|4
|bleg
|4
|blid
|4
|blot
|4
|blød
|4
|bold
|4
|brak
|4
|brat
|4
|brav
|4
|bred
|4
|brun
|4
|buet
|4
|banal
|5
|bange
|5
|barok
|5
|barsk
|5
|basal
|5
|basic
|5
|beige
|5
|benet
|5
|bidsk
|5
|bifil
|5
|bigot
|5
|binær
|5
|bitte
|5
|bizar
|5
|blank
|5
|blind
|5
|blond
|5
|bosat
|5
|brysk
|5
|bulet
|5
|byget
|5
|bynær
|5
Tillægsord der starter med C (80)
80 tillægsord starter med C. Her er de 40 korteste. I alt indeholder 365 tillægsord bogstavet C.
|Ord
|Bogstaver
|chik
|4
|cool
|4
|civil
|5
|corny
|5
|crazy
|5
|campet
|6
|cariøs
|6
|casual
|6
|catchy
|6
|cerise
|6
|coital
|6
|cremet
|6
|celeber
|7
|central
|7
|chamois
|7
|cubansk
|7
|cyklisk
|7
|cystisk
|7
|calvinsk
|8
|canadisk
|8
|caribisk
|8
|cellulær
|8
|cerebral
|8
|charmant
|8
|chikanøs
|8
|chilensk
|8
|cimbrisk
|8
|cirkulær
|8
|citerbar
|8
|comorisk
|8
|cyklamen
|8
|cæsarisk
|8
|catalansk
|9
|ceriserød
|9
|chanceløs
|9
|ciskønnet
|9
|citrongul
|9
|camerounsk
|10
|cancerogen
|10
|ceremoniel
|10
Tillægsord der starter med D (372)
372 tillægsord starter med D. Her er de 40 korteste. I alt indeholder 3.987 tillægsord bogstavet D.
|Ord
|Bogstaver
|dum
|3
|dyb
|3
|dyr
|3
|død
|3
|døv
|3
|drap
|4
|drøj
|4
|dump
|4
|damet
|5
|dansk
|5
|debil
|5
|devot
|5
|diger
|5
|diset
|5
|djærv
|5
|dorsk
|5
|douce
|5
|doven
|5
|dunet
|5
|dvask
|5
|dydig
|5
|døsig
|5
|daglig
|6
|dagvis
|6
|dannet
|6
|decent
|6
|defekt
|6
|deform
|6
|dejlig
|6
|delbar
|6
|dellet
|6
|delvis
|6
|dement
|6
|dental
|6
|diffus
|6
|dorisk
|6
|dreven
|6
|drevet
|6
|drilsk
|6
|dubiøs
|6
Tillægsord der starter med E (318)
318 tillægsord starter med E. Her er de 40 korteste. I alt indeholder 7.133 tillægsord bogstavet E.
|Ord
|Bogstaver
|ene
|3
|ens
|3
|ecru
|4
|egal
|4
|egen
|4
|enig
|4
|evig
|4
|effen
|5
|egnet
|5
|emsig
|5
|enkel
|5
|enlig
|5
|enorm
|5
|ensom
|5
|episk
|5
|essig
|5
|etisk
|5
|etårs
|5
|edelig
|6
|efemer
|6
|ejegod
|6
|eksakt
|6
|ekstra
|6
|elitær
|6
|emotiv
|6
|endags
|6
|eneste
|6
|enkelt
|6
|envejs
|6
|enøjet
|6
|enøret
|6
|enårig
|6
|erogen
|6
|estisk
|6
|etnisk
|6
|etårig
|6
|evasiv
|6
|eksogen
|7
|ekstern
|7
|ekstrem
|7
Tillægsord der starter med F (877)
877 tillægsord starter med F. Her er de 40 korteste. I alt indeholder 2.181 tillægsord bogstavet F.
|Ord
|Bogstaver
|få
|2
|fad
|3
|fed
|3
|fej
|3
|fin
|3
|fit
|3
|fri
|3
|fro
|3
|ful
|3
|fæl
|3
|før
|3
|fair
|4
|fake
|4
|fast
|4
|fejl
|4
|ferm
|4
|fiks
|4
|flad
|4
|flak
|4
|flot
|4
|flov
|4
|from
|4
|fræk
|4
|fuld
|4
|føje
|4
|facil
|5
|fager
|5
|falsk
|5
|famøs
|5
|fancy
|5
|faren
|5
|fatal
|5
|fersk
|5
|fidel
|5
|final
|5
|finit
|5
|finsk
|5
|fiset
|5
|fjern
|5
|fjong
|5
Tillægsord der starter med G (361)
361 tillægsord starter med G. Her er de 40 korteste. I alt indeholder 3.754 tillægsord bogstavet G.
|Ord
|Bogstaver
|gal
|3
|god
|3
|grå
|3
|gul
|3
|gæv
|3
|gejl
|4
|gift
|4
|glad
|4
|glat
|4
|gold
|4
|gram
|4
|grel
|4
|grim
|4
|grov
|4
|grum
|4
|grøn
|4
|gemen
|5
|given
|5
|grisk
|5
|grund
|5
|græsk
|5
|gængs
|5
|gåset
|5
|gakket
|6
|galant
|6
|gammel
|6
|garvet
|6
|genert
|6
|genial
|6
|gentil
|6
|genuin
|6
|gerrig
|6
|giftig
|6
|gisten
|6
|givtig
|6
|global
|6
|glohed
|6
|glorød
|6
|glubsk
|6
|gnaven
|6
Tillægsord der starter med H (543)
543 tillægsord starter med H. Her er de 40 korteste. I alt indeholder 1.010 tillægsord bogstavet H.
|Ord
|Bogstaver
|hed
|3
|hel
|3
|hip
|3
|hot
|3
|hul
|3
|hæs
|3
|høj
|3
|halt
|4
|halv
|4
|harm
|4
|huld
|4
|hvas
|4
|hvid
|4
|hård
|4
|habil
|5
|hadsk
|5
|halal
|5
|handy
|5
|haram
|5
|harsk
|5
|heavy
|5
|hoven
|5
|human
|5
|højre
|5
|hånsk
|5
|håret
|5
|hamper
|6
|hanlig
|6
|hastig
|6
|havblå
|6
|heftig
|6
|heldig
|6
|hellig
|6
|helmat
|6
|helårs
|6
|herlig
|6
|hidsig
|6
|hildet
|6
|hjamsk
|6
|hjulet
|6
Tillægsord der starter med I (323)
323 tillægsord starter med I. Her er de 40 korteste. I alt indeholder 6.038 tillægsord bogstavet I.
|Ord
|Bogstaver
|idel
|4
|ilde
|4
|irsk
|4
|iset
|4
|ideal
|5
|ideel
|5
|ilsom
|5
|ilter
|5
|immun
|5
|indre
|5
|inert
|5
|infam
|5
|intim
|5
|irret
|5
|isfri
|5
|ivrig
|5
|idelig
|6
|ifolet
|6
|ildrød
|6
|indigo
|6
|indisk
|6
|indsat
|6
|indædt
|6
|intakt
|6
|intens
|6
|intern
|6
|invers
|6
|iransk
|6
|irgrøn
|6
|irreal
|6
|irreel
|6
|isende
|6
|isglat
|6
|iskold
|6
|islagt
|6
|isotop
|6
|iberisk
|7
|iboende
|7
|ihærdig
|7
|ikarisk
|7
Tillægsord der starter med J (51)
51 tillægsord starter med J. Her er de 40 korteste. I alt indeholder 580 tillægsord bogstavet J.
|Ord
|Bogstaver
|jysk
|4
|jævn
|4
|jaloux
|6
|jappet
|6
|jasket
|6
|jazzet
|6
|jonisk
|6
|jordet
|6
|jovial
|6
|jødisk
|6
|jagtbar
|7
|jambisk
|7
|japansk
|7
|jordisk
|7
|jordnær
|7
|juvenil
|7
|jævnlig
|7
|jadegrøn
|8
|jernhård
|8
|jiddisch
|8
|jordansk
|8
|juliansk
|8
|junonisk
|8
|juridisk
|8
|jakobinsk
|9
|jammerlig
|9
|jernagtig
|9
|jesuitisk
|9
|jordagtig
|9
|jordslået
|9
|jungiansk
|9
|justerbar
|9
|jakkeklædt
|10
|jamaicansk
|10
|javanesisk
|10
|jernholdig
|10
|jobsøgende
|10
|jomfruelig
|10
|jordbunden
|10
|jordfarvet
|10
Tillægsord der starter med K (698)
698 tillægsord starter med K. Her er de 40 korteste. I alt indeholder 4.304 tillægsord bogstavet K.
|Ord
|Bogstaver
|ked
|3
|kry
|3
|kæk
|3
|kær
|3
|køn
|3
|kåd
|3
|klam
|4
|klar
|4
|klog
|4
|klos
|4
|klæg
|4
|knap
|4
|kold
|4
|kort
|4
|krap
|4
|kras
|4
|krum
|4
|kvik
|4
|kvit
|4
|kysk
|4
|kaput
|5
|karsk
|5
|kendt
|5
|kinky
|5
|klejn
|5
|koket
|5
|konet
|5
|krank
|5
|kvalm
|5
|kvart
|5
|kælen
|5
|kæmpe
|5
|kødet
|5
|kølig
|5
|kammet
|6
|kantet
|6
|karrig
|6
|kausal
|6
|kejtet
|6
|kemisk
|6
Tillægsord der starter med L (433)
433 tillægsord starter med L. Her er de 40 korteste. I alt indeholder 5.265 tillægsord bogstavet L.
|Ord
|Bogstaver
|læ
|2
|lad
|3
|lam
|3
|lav
|3
|led
|3
|let
|3
|lig
|3
|los
|3
|lun
|3
|luv
|3
|lys
|3
|læg
|3
|læk
|3
|løj
|3
|løs
|3
|lala
|4
|lang
|4
|lidt
|4
|lige
|4
|lind
|4
|live
|4
|lost
|4
|lydt
|4
|læns
|4
|lærd
|4
|laber
|5
|labil
|5
|large
|5
|laset
|5
|ledig
|5
|legal
|5
|leret
|5
|letal
|5
|liden
|5
|light
|5
|lilla
|5
|lille
|5
|lokal
|5
|loren
|5
|loyal
|5
Tillægsord der starter med M (497)
497 tillægsord starter med M. Her er de 40 korteste. I alt indeholder 2.371 tillægsord bogstavet M.
|Ord
|Bogstaver
|mat
|3
|mut
|3
|myg
|3
|mæt
|3
|mør
|3
|mage
|4
|mere
|4
|mest
|4
|mild
|4
|mørk
|4
|macho
|5
|mager
|5
|mange
|5
|marin
|5
|megen
|5
|melet
|5
|menig
|5
|mobil
|5
|modal
|5
|moden
|5
|modig
|5
|molær
|5
|mulig
|5
|mødig
|5
|mønsk
|5
|mafiøs
|6
|magisk
|6
|malign
|6
|malisk
|6
|mandig
|6
|mangen
|6
|manisk
|6
|manuel
|6
|massiv
|6
|medium
|6
|mental
|6
|middel
|6
|mimisk
|6
|minded
|6
|modløs
|6
Tillægsord der starter med N (296)
296 tillægsord starter med N. Her er de 40 korteste. I alt indeholder 4.987 tillægsord bogstavet N.
|Ord
|Bogstaver
|ny
|2
|nem
|3
|net
|3
|nok
|3
|næn
|3
|nær
|3
|naiv
|4
|navy
|4
|nødt
|4
|nøje
|4
|nasal
|5
|nedre
|5
|niårs
|5
|nobel
|5
|norsk
|5
|nuser
|5
|nylig
|5
|nyrig
|5
|nærig
|5
|næste
|5
|nævnt
|5
|nødig
|5
|nøgen
|5
|nådig
|5
|nasset
|6
|natlig
|6
|nedrig
|6
|negrid
|6
|nervøs
|6
|neural
|6
|nidkær
|6
|nitrøs
|6
|niårig
|6
|nopret
|6
|nordre
|6
|normal
|6
|norrøn
|6
|nubisk
|6
|nusset
|6
|nuttet
|6
Tillægsord der starter med O (321)
321 tillægsord starter med O. Her er de 40 korteste. I alt indeholder 3.578 tillægsord bogstavet O.
|Ord
|Bogstaver
|olm
|3
|ond
|3
|opak
|4
|oral
|4
|oval
|4
|oblik
|5
|odiøs
|5
|opret
|5
|opsat
|5
|ostet
|5
|obskur
|6
|obskøn
|6
|okkult
|6
|omansk
|6
|omlydt
|6
|online
|6
|opbagt
|6
|opkogt
|6
|opkørt
|6
|oplagt
|6
|oprakt
|6
|opredt
|6
|oprømt
|6
|oprørt
|6
|optisk
|6
|opvakt
|6
|orange
|6
|ordløs
|6
|ordret
|6
|ordrig
|6
|ormædt
|6
|oslosk
|6
|obligat
|7
|obsolet
|7
|offline
|7
|offroad
|7
|offside
|7
|omklædt
|7
|omsonst
|7
|omtåget
|7
Tillægsord der starter med P (527)
527 tillægsord starter med P. Her er de 40 korteste. I alt indeholder 1.565 tillægsord bogstavet P.
|Ord
|Bogstaver
|paf
|3
|pur
|3
|pæn
|3
|pink
|4
|plan
|4
|plat
|4
|prof
|4
|prud
|4
|pure
|4
|parat
|5
|pibet
|5
|piget
|5
|plump
|5
|polar
|5
|polsk
|5
|polær
|5
|poret
|5
|porøs
|5
|poset
|5
|prima
|5
|panisk
|6
|parvis
|6
|passiv
|6
|pastos
|6
|pastøs
|6
|pauver
|6
|pebret
|6
|pelset
|6
|perfid
|6
|petrol
|6
|pigget
|6
|pikant
|6
|pillen
|6
|pinlig
|6
|pinsom
|6
|pivset
|6
|pivsur
|6
|plural
|6
|pløret
|6
|polisk
|6
Tillægsord der starter med R (352)
352 tillægsord starter med R. Her er de 40 korteste. I alt indeholder 5.831 tillægsord bogstavet R.
|Ord
|Bogstaver
|ru
|2
|rå
|2
|ram
|3
|rap
|3
|rar
|3
|ren
|3
|ret
|3
|rig
|3
|rum
|3
|ræd
|3
|rød
|3
|rank
|4
|rask
|4
|real
|4
|rede
|4
|reel
|4
|rosa
|4
|rund
|4
|rørt
|4
|rapid
|5
|remis
|5
|retro
|5
|rigid
|5
|ringe
|5
|rodet
|5
|rolig
|5
|royal
|5
|rudet
|5
|rural
|5
|røget
|5
|rørig
|5
|rådig
|5
|rabiat
|6
|radial
|6
|radiær
|6
|randet
|6
|ravgal
|6
|ravgul
|6
|recent
|6
|rektal
|6
Tillægsord der starter med S (1.349)
1.349 tillægsord starter med S. Her er de 40 korteste. I alt indeholder 6.108 tillægsord bogstavet S.
|Ord
|Bogstaver
|så
|2
|sat
|3
|sej
|3
|sen
|3
|sid
|3
|sky
|3
|små
|3
|snu
|3
|sur
|3
|syg
|3
|sær
|3
|sød
|3
|salt
|4
|sand
|4
|sart
|4
|sjov
|4
|skrå
|4
|skæg
|4
|skær
|4
|skæv
|4
|skøn
|4
|skør
|4
|slap
|4
|slem
|4
|slet
|4
|slig
|4
|slut
|4
|slæk
|4
|sløj
|4
|sløv
|4
|smal
|4
|smig
|4
|smuk
|4
|snar
|4
|sort
|4
|spag
|4
|spæd
|4
|stik
|4
|stiv
|4
|stor
|4
Tillægsord der starter med T (653)
653 tillægsord starter med T. Her er de 40 korteste. I alt indeholder 6.211 tillægsord bogstavet T.
|Ord
|Bogstaver
|tam
|3
|tom
|3
|tot
|3
|tro
|3
|tyk
|3
|tæt
|3
|tør
|3
|tavs
|4
|tjep
|4
|tryg
|4
|træg
|4
|træt
|4
|tuet
|4
|tung
|4
|tvær
|4
|tynd
|4
|tysk
|4
|tyst
|4
|tavet
|5
|timid
|5
|tiårs
|5
|tonal
|5
|total
|5
|tough
|5
|toårs
|5
|trang
|5
|travl
|5
|trind
|5
|trist
|5
|træet
|5
|træls
|5
|træsk
|5
|tutti
|5
|tvebo
|5
|tøset
|5
|tåget
|5
|takket
|6
|taktil
|6
|talløs
|6
|talrig
|6
Tillægsord der starter med U (912)
912 tillægsord starter med U. Her er de 40 korteste. I alt indeholder 2.471 tillægsord bogstavet U.
|Ord
|Bogstaver
|ung
|3
|ublu
|4
|uens
|4
|ufin
|4
|ufri
|4
|ukær
|4
|ulig
|4
|unik
|4
|uren
|4
|uret
|4
|uræd
|4
|uset
|4
|utro
|4
|utæt
|4
|uvan
|4
|uvis
|4
|uanet
|5
|ublid
|5
|uddød
|5
|udelt
|5
|udrøj
|5
|udsat
|5
|udøbt
|5
|uegal
|5
|uenig
|5
|ufiks
|5
|ufødt
|5
|ugift
|5
|uhyre
|5
|uhørt
|5
|ujævn
|5
|uklar
|5
|uklog
|5
|ulden
|5
|uldet
|5
|ulige
|5
|ulærd
|5
|ulæst
|5
|uløst
|5
|umage
|5
Tillægsord der starter med V (449)
449 tillægsord starter med V. Her er de 40 korteste. I alt indeholder 2.242 tillægsord bogstavet V.
|Ord
|Bogstaver
|vag
|3
|veg
|3
|vid
|3
|vis
|3
|væn
|3
|våd
|3
|vaks
|4
|vant
|4
|varm
|4
|vild
|4
|vims
|4
|vind
|4
|vred
|4
|værd
|4
|valen
|5
|valid
|5
|valsk
|5
|varig
|5
|velær
|5
|venøs
|5
|vinøs
|5
|viral
|5
|viril
|5
|vital
|5
|vokal
|5
|vovet
|5
|vrang
|5
|vælig
|5
|vælsk
|5
|værre
|5
|værst
|5
|væver
|5
|vågen
|5
|våset
|5
|vablet
|6
|vaflet
|6
|vakant
|6
|vakker
|6
|valent
|6
|valmet
|6
Tillægsord der starter med W (6)
6 tillægsord starter med W. I alt indeholder 19 tillægsord bogstavet W.
|Ord
|Bogstaver
|woke
|4
|wiensk
|6
|walisisk
|8
|worldwide
|9
|webbaseret
|10
|weekendfri
|10
Tillægsord der starter med Y (17)
17 tillægsord starter med Y. I alt indeholder 1.013 tillægsord bogstavet Y.
|Ord
|Bogstaver
|ydre
|4
|ydmyg
|5
|yndig
|5
|yppig
|5
|yderig
|6
|yderst
|6
|yderlig
|7
|ynkelig
|7
|ypperst
|7
|yndefuld
|8
|ypperlig
|8
|ydedygtig
|9
|ynkværdig
|9
|yemenitisk
|10
|yngledygtig
|11
|yderliggående
|13
|ypperstepræstelig
|17
Tillægsord der starter med Z (8)
8 tillægsord starter med Z. I alt indeholder 30 tillægsord bogstavet Z.
|Ord
|Bogstaver
|zairisk
|7
|zambisk
|7
|zelotisk
|8
|zoologisk
|9
|zimbabwisk
|10
|zionistisk
|10
|zebrastribet
|12
|zenbuddhistisk
|14
Tillægsord der starter med Æ (48)
48 tillægsord starter med Æ. Her er de 40 korteste. I alt indeholder 1.351 tillægsord bogstavet Æ.
|Ord
|Bogstaver
|ædel
|4
|ædru
|4
|ægte
|4
|ækel
|4
|ærbar
|5
|ærlig
|5
|ærøsk
|5
|ægæisk
|6
|æolisk
|6
|ærekær
|6
|æreløs
|6
|ærerig
|6
|æggegul
|7
|ærbødig
|7
|ærefuld
|7
|ærtstor
|7
|æterisk
|7
|ædruelig
|8
|ægdannet
|8
|ægformet
|8
|ægtefødt
|8
|ærerørig
|8
|ærgerlig
|8
|ærgerrig
|8
|ærværdig
|8
|æstetisk
|8
|ædelmodig
|9
|ældgammel
|9
|ængstelig
|9
|ærkedansk
|9
|æterbåren
|9
|æbleformet
|10
|ædelsindet
|10
|æglæggende
|10
|ækvatorial
|10
|ækvivalent
|10
|ærefrygtig
|10
|ætiologisk
|10
|ækvidistant
|11
|ældrevenlig
|11
Tillægsord der starter med Ø (37)
37 tillægsord starter med Ø. I alt indeholder 1.182 tillægsord bogstavet Ø.
|Ord
|Bogstaver
|øm
|2
|ør
|2
|øde
|3
|øvre
|4
|ødsel
|5
|øllet
|5
|østre
|5
|øvrig
|5
|ødipal
|6
|østlig
|6
|øverst
|6
|ømbenet
|7
|østjysk
|7
|ønskelig
|8
|ørkesløs
|8
|østrigsk
|8
|østrogen
|8
|østvendt
|8
|økologisk
|9
|økonomisk
|9
|økumenisk
|9
|ømskindet
|9
|ømtålelig
|9
|øresundsk
|9
|østgående
|9
|øjensynlig
|10
|ømfindtlig
|10
|ønskværdig
|10
|øredøvende
|10
|østasiatisk
|11
|østerlandsk
|11
|øjeblikkelig
|12
|økonometrisk
|12
|østeuropæisk
|12
|øverstbefalende
|15
|øresønderrivende
|16
|øretæveindbydende
|17
Tillægsord der starter med Å (41)
41 tillægsord starter med Å. Her er de 40 korteste. I alt indeholder 594 tillægsord bogstavet Å.
|Ord
|Bogstaver
|åben
|4
|året
|4
|årle
|4
|åndet
|5
|åndig
|5
|årlig
|5
|åndbar
|6
|åndløs
|6
|åndrig
|6
|årevis
|6
|årsvis
|6
|åbenbar
|7
|åbenlys
|7
|ålandsk
|7
|åndelig
|7
|åndeløs
|7
|åndfuld
|7
|årelang
|7
|årvågen
|7
|åleslank
|8
|åndssløv
|8
|åndssvag
|8
|årgammel
|8
|åndeagtig
|9
|åndsfrisk
|9
|årevinget
|9
|årsgammel
|9
|åbenmundet
|10
|åbensindet
|10
|årgangsvis
|10
|åbenhjertet
|11
|åbenhjertig
|11
|åbenstående
|11
|åndsforladt
|11
|årgangsdelt
|11
|åreforkalket
|12
|åndsfortærende
|14
|åndsfraværende
|14
|åndsnærværende
|14
|århundredgammel
|15
Ofte stillede spørgsmål
Hvad er et tillægsord?
Et tillægsord beskriver et navneord: en grøn bil, et gammelt hus. Sæt ordet efter et — får det et -t, er det et tillægsord. Tillægsord kaldes også adjektiver.
Hvor mange tillægsord er der på dansk?
Det Centrale Ordregister rummer 10.588 tillægsord. 6.035 af dem kan gradbøjes, altså 57 %.
Hvordan gradbøjer man et tillægsord?
De fleste får -ere og -est: hurtig, hurtigere, hurtigst. Nogle er uregelmæssige: gammel bliver til ældre og ældst. Lange ord bruger mere og mest i stedet.
Hvad er forskellen på tillægsord og biord?
Et tillægsord beskriver et navneord (en hurtig bil). Et biord beskriver et udsagnsord eller et helt udsagn (hun løber hurtigt). Mange tillægsord bliver til biord ved at få -t.
Mere om ord og sprog
- Hvad er navneord?
- Hvad er udsagnsord?
- Alle danske ord med Z
- Alle danske ord med C
- Krydsordshjælp – søg på de bogstaver du kender
Antal, køn og bøjningsformer er hentet fra Det Centrale Ordregister (COR), den fælles offentlige ordbase over dansk. Kun opslagsord er talt med, ikke bøjninger, og egennavne og forkortelser er sorteret fra. Eksempelordene i bøjningstabellen er valgt i hånden, men formerne kommer fra ordbasen — ord med flere gyldige former er holdt uden for tabellen, så den viser mønstret og ikke undtagelsen. Senest opdateret 2026-08-04.