3 ting du skal huske lige inden du skal sove

Har du svært ved at falde i søvn? Finder du dig selv ved at vende og dreje dig i sengen og er ude af stand til at slappe af med dine travle tanker? Vi har alle sammen været der før. Desværre kan den dyrebare tid mellem vågenhed og søvn være mere frustrerende end fredfyldt. Derfor er det vigtigt at udvikle et ritual om natten, som hjælper med at gøre overgangen til en afslappende søvn let og ubesværet. Her er 3 vigtige ting, du bør tænke på lige før du går i seng, som vil hjælpe med at lindre din søvnløshedsfremkaldende angst:

Lad være med at kigge på skærme

Det kan være svært at lægge Apple iPhone fra sig, slukke for tv’et og gå væk fra anden elektronik, især i vores moderne verden, hvor det er så let at blive distraheret af skærme. Men det kan være gavnligt for dit velbefindende at tage en pause fra alt det scrollende og streamende. Ikke alene vil denne praksis hjælpe dig med at spare på elregningen, men det giver også dit sind et tiltrængt hvil. Når du lukker din telefon, slukker for tv’et og slukker for alle andre enheder, giver du dig selv lov til at tage en pause og lette dit sind for alle de stressfaktorer, der følger med det moderne liv. Gør dig selv en tjeneste – kobl fra og giv dig selv noget kvalitetstid uden skærm hver dag.

Undgå at spise tung mad sent om aftenen

At spise sent om aftenen kan være dårligt nyt for din krop. Ikke alene kan det føre til vægtøgning, hvis du overspiser, men du ønsker heller ikke at føle dig som en udstoppet kalkun, når du forsøger at falde i drømmeland. Snacks til sent om aftenen bør være små, kaloriefattige snacks, som ikke forstyrrer dig i at få sovet lidt. Hvis du har svært ved at styre dig selv og spise tunge måltider sent om aftenen, kan du overveje at tage en fornøjelig aktivitet eller hobby op, f.eks. at male, læse eller lægge puslespil, inden du går i seng. Det vil gøre underværker for at dæmpe din trang og lade dig få en fredelig nattesøvn uden at føle dig overdrevent mæt.

Tag dig tid til at slappe at

Hvis du tager dig et par øjeblikke hver dag til at slappe af, kan det gøre underværker for dit generelle velbefindende. Uanset om det er at tage et par dybe indåndinger eller to, lytte til din yndlingsmusik til afslapning eller bare strække ud og prøve nogle yogapositioner – at tage sig tid til dig selv er en vigtig måde at håndtere stress og øge mindfulness på. Afsæt noget tid i dag til at fokusere fuldt ud på hvile og afslapning – du fortjener det.

Skriv dine tanker ned i en dagbog

Hvis sengetid er blevet et stressende tidspunkt for dig, hvorfor så ikke tage et par øjeblikke før du sover for at reflektere over dagen? At skrive dine tanker ned i en dagbog er en god måde at lindre stress på, genoptage kontakten med dig selv og bearbejde eventuelle følelser eller bekymringer, så sengetiden kan blive fredfyldt. Du behøver ikke at skrive meget – blot at notere følelser og højdepunkter fra dagen kan hjælpe dig med at rense dit sind for distraktioner og give dig værdifuld indsigt i områder, der har brug for mere opmærksomhed. At tage sig tid til denne form for selvrefleksion er en uvurderlig praksis for alle, der ønsker at finde balance, velvære og ro.

Læs en god bog

At læse en god bog er en glimrende måde at forberede dit sind og din krop på at sove. Det hjælper ikke kun med at gøre øjnene trætte, men også med at få renset tankerne for dagens stress og bekymringer. Når du er fordybet i en fængslende historie, kan du virkelig give slip og slappe af – så du let kan drive væk til drømmeland. Næste gang du har svært ved at komme i seng, kan du prøve at sætte dig ind i en god bog i stedet for at tjekke din telefon; du vil helt sikkert falde i søvn i løbet af ingen tid!

Skru ned for termostaten

Det er velkendt, at god hvile er nøglen til en afbalanceret og sund livsstil. Det er dog ikke alle af os, der er klar over, at rumtemperaturen spiller en stor rolle for søvnkvaliteten. Den ideelle start for at få optimal søvn er at holde soveværelset et par grader køligere end resten af huset. Det betyder, at når det er tid til at gå i seng om aftenen, kan det spille en vigtig rolle, at du skruer termostaten bare en smule ned, så du kan sove godt hele natten. Alle fortjener at få tilstrækkelig god søvn og nyde godt af de mange fordele, herunder et øget energiniveau i løbet af dagen. Så glem ikke – ved at skrue ned for termostaten kan du hjælpe dit soveværelse med at blive den rolige oase, du har brug for til at genoplade!

I sidste ende er det vigtigt at være opmærksom på vores sengerutiner og skabe et miljø, der giver os mulighed for at få tilstrækkelig hvile. Vi skal sørge for at indrette en behagelig søvnoase – slukke for skærmene, spise lettere måltider om aftenen, give os tid til afslapning, skrive vores tanker ned, læse en god bog og sørge for, at rummet ikke er for varmt eller koldt. Hvis du tager alle disse enkle skridt i betragtning, vil du snart opleve, at du føler dig helt udhvilet efter en fredelig nattesøvn. Et regelmæssigt ritual ved sengetid kan nemt gøre hele forskellen, når det gælder om at skabe en sund livsstil og være dit bedste jeg i løbet af dagen. Så tag små natlige vaner til dig, der sikrer dig en fredelig søvn, og nyd at vågne op og føle dig energisk og klar til alt, hvad morgendagen måtte bringe!