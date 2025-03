Vigtigheden af LEI Registeret

Det er efterhånden længe siden at økonomien har globaliseret sig og dermed gjort finansielle transaktioner blevet mere komplekse. En Legal Entity Identifier (LEI) blev svaret på udfordringerne. Her er det en unik 20-tegns alfanumerisk nummer og når der foretages en registrering i LEI Register, vil den pågældende virksomheder automatisk have alle de nødvendige og lovmæssige krav opfyldt. Introduktionen af LEI skete kort efter finanskrisen i 2008, hvor bedre sporbarhed i det finansielle system var nødvendigt. I dag er det blevet til et uundværligt værktøj for virksomheder – hvilket vi tager et nærmere kig på her.

Sådan fungerer LEI i praksis

Bygget op på ISO 17442-standarden og bliver LEI styret af folkene fra Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF). Dermed har banker og myndigheder muligheden for hurtigt at finde ud af hvem de har med at gøre – med alt fra navn, adresse og hvem der er ejermanden. Tag for eksempel en dansk virksomhed, der laver aftaler med en tysk partner. Med en LEI kan begge sider være sikre på, at deres finansielle papirer er i orden. GLEIF siger, at der er udstedt over 2 millioner LEI’er verden over, og mere end 60% af de store spillere har en – det er altså ikke småting.

Hvad er fordelene ved at have en LEI?

I en tid, hvor alt hænger sammen, er en LEI blevet noget, mange virksomheder ikke kan sige nej til. Ja, det handler om at følge reglerne, men der er faktisk mere i det end bare pligt. Med en LEI får du en officiel identitet, der gør det lettere at bevæge sig i de finansielle jungle-regler, samtidig med at du får pluspoint hos kunder og samarbejdspartnere. Her er tre gode grunde til, at en LEI ikke bare er noget, du SKAL have, men noget, der giver mening for din forretning:

Du kan nemt tjekke, hvem du handler med, så chancen for fejl eller at blive snydt bliver mindre. Større troværdighed: Et verificeret ID gør, at folk tænker: “Nå, de her folk har styr på sagerne.”

At få fat i en LEI er ikke raketvidenskab. Du går ind på en side som LEI Register, giver dem dine oplysninger, og så koster det typisk 69-100 euro om året. Bare husk at fornye den en gang om året, ellers virker den ikke. Tænk på en dansk bank, der skal fortælle europæiske myndigheder om sine derivat-handler – uden en aktiv LEI ville de stå med hænderne i lommen.

Ofte stillede spørgsmål (FAQ)

Hvad er en LEI egentlig?

Det er et unikt nummer, virksomheder bruger til at vise, hvem de er i finansielle transaktioner.

Hvem har brug for en LEI?

Alle firmaer eller banker, der handler med værdipapirer eller skal følge bestemte regler.

Hvordan får man så en LEI?

Du søger gennem en udbyder som LEI Register med dine firmadetaljer.

Hvad sker der, hvis man glemmer at fornye sin LEI?

Uden en aktiv LEI kan du ikke lave de handler, der kræver den, og det kan sætte en kæp i hjulet for din drift.