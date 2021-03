Tag børnene med på en oplevelsesrig dag

Trænger du til at børnene får noget andet at se end gåturene på stierne i nærområdet eller den ene video efter den anden på smartphonen? En dag på museum kan virkelig gøre underværker. Med en tur på jernbanemuseum er der noget for hele familien, og der er både udstillinger, der fortæller om jernbanernes historie, samtidig med der er sprængfyldt af forskellige spændende aktiviteter for børn. Det betyder, at ingen behøver at gå på kompromis, for der er noget for enhver smag.

Her er blandt andet en legeplads, der er indrettet og opbygget i tråd med togene og jernbanernes ånd, og der er mulighed for at gå på opdagelse i de forskellige udstillinger der er lavet, så alle kan få noget ud af dem. Det kan være, at I som forældre kan lære børnene noget, hvis I selv får mere ud af udstillingerne rent fagligt, end børnene gør.

En dag, man ikke glemmer

Barnets fødselsdag er som regel en stor oplevelse, og hvis I gerne vil prøve noget, der er anderledes end den normale fødselsdagsfest, man fejrer derhjemme, så kan I også holde barnets fødselsdag på museet. Her vil der blive lavet forskellige ting, der gør, at barnet virkelig vil føle sig i centrum, så I kan forvente at høre om en skøn dag langt ud i fremtiden.

Børn under fem år kommer altid gratis på museet, og alle dage på nær i skolernes ferier er også børn mellem fem og 17 år velkomne uden at betale entré. Det giver jer rig mulighed for en skøn tur, der ikke behøver kræve, at sparebøssens vendes på hovedet, før man kommer afsted. Det er en tur, der både er underholdende og giver et indblik i en del af danmarkshistorien, der måske ikke er så mange, der kender til. I kan være helt sikre på, at ungerne vil fortælle kammeraterne om turen.