Storytelling med hjerte og håndværk

På Vesterbro i hjertet af København ligger BestTellers, en unik fortællecafé, der har specialiseret sig i storytelling kursus i mere end 15 år. BestTellers tilbyder kurser, workshops og individuelle forløb, hvor deltagerne lærer at formidle historier med nærvær, autenticitet og dramatisk effekt. Med storytelling som værktøj bliver både personlige fortællinger og professionelle præsentationer løftet til et højere niveau.

Kurser for både nybegyndere og professionelle

BestTellers henvender sig til en bred målgruppe – fra den nysgerrige nybegynder til den erfarne formidler, der ønsker at finpudse sine færdigheder. På kurserne arbejdes der med stemme, kropssprog, struktur og fortælleteknik, og deltagerne får konkrete redskaber til at engagere deres publikum og gøre deres budskab levende. Undervisningen foregår i små hold med erfarne fortællere, der skaber et trygt og inspirerende læringsrum.

Et kreativt samlingspunkt på Vesterbro

Udover kurser fungerer BestTellers som et kulturelt samlingspunkt, hvor fortællere fra hele landet optræder med både klassiske og moderne historier. Den intime café på Vesterbro danner ramme om levende fortælleaftener og scenetræning, hvor kursister også kan afprøve deres nye færdigheder foran et publikum. Her dyrkes fortællekunsten som en levende og relevant formidlingsform i en digital tidsalder.