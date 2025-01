Mere og mere af vores underholdning er efterhånden rykket online. Hvad enten det handler om gaming på platforme som verde casino, om det er streaming af musik eller film – eller selvfølgelig podcast fænomenet, er der én ting vi alle kan blive enige om; internettet er nærmest afgørende for vores underholdning.

Vi har undersøgt podcast fænomenet, dels for at finde ud af hvilke unikke aspekter der er ved det, der bidrager til podcast’s popularitet – men også hvilke muligheder der er for at podcast industrien kan udvikle sig fremadrettet – og hvilke forhindringer der kan være undervejs.

Hvorfor er podcasts så populære?

Nogle af de vigtigste årsager til at podcast er blevet populære, er i høj grad at det er en brugervenlig måde at tilgå sin underholdning på. Med podcasts får du;

Mulighed for at vælge sit eget indhold

On-Demand tjeneste når DU har lyst

Mulighed for at lytte offline

Tæt kontakt til yndlings skabere

På samme måde som vi med musik streaming ønsker at sammensætte vores egne playlister, frem for at lytte til hele albums, bruger vi på samme måde podcasts til at udvælge det indhold vi interesserer os for. Denne tendens hænger i høj grad sammen med, at vi værdsætter vores tid mere end nogensinde før. Derfor gider mange af os ikke at lytte til indhold, der er irrelevant.

Udover at vi værdsætter vores tid mere, er vi også blevet mere fleksible end tidligere. Vi er konstant på farten, og derfor er der et højere behov for on-demand tjenester. I takt med at vi er blevet mere dynamiske end tidligere, er det ikke hensigtsmæssigt at vi er nødt til at se TV eller høre radio på faste tidspunkter, for at fange vores yndlings indhold.

Men som om det ikke var nok, at vi vil have adgang til vores indhold når VI har lyst, så skal det også gerne være muligt at hente det ned på vores enhed, så vi eventuelt kan lytte til det på ferien i udlandet – og podcast formatet lever op til alle tre krav.

Som prikken over i’et giver podcastformatet os muligheden for at følge de kreatører vi holder af, og abonnere på hvad de laver, så vi altid er de første der får at vide når de lægger nyt indhold op.

Et mættet marked?

En af udfordringerne med podcasts er imidlertid, at markedet er ekstremt stort. Det er stort set umuligt at finde et emne, hvor der ikke allerede er en podcastserie. Det er selvfølgelig positivt for lytterne, for det betyder at det er nemt at få adgang til det indhold der interesserer os – og at det er relativt simpelt at få en høj grad af variation fra forskellige kreatører.

For kreatørerne er det imidlertid blevet svært at slå igennem, fordi der er så stor konkurrence i industrien. Hvor podcasts tidligere primært blev brugt af mindre kreatører, er det i dag så stort et format, at stort set alle professionelle medier har en podcast – og i mange tilfælde også flere. Det betyder at de små kreatører nu er oppe imod nogle helt andre budgetter end tidligere.

Store Uddannelsesmuligheder

En af de mest revolutionerende ting ved podcast formatet er, at det frigiver vigtig tid hos lytteren, på samme måde som lydbøger også har gjort det. Hvor man tidligere har været nødsaget til at sidde stille for at læse bøger, eller sidde og se videoer eller TV udsendelser, kan man med podcast nøjes med at lytte – hvilket frigiver ressourcer til andre ting.

Mange lytter til podcasts når de kører i morgentrafikken, når de gør huset rent, eller udfører andre af dagligdagens gøremål. Hvor man tidligere var nødt til at udfylde denne tid med musik, kan man i stedet følge med i spændende emner, lære nye ting eller sprog – eller bare fordybe sig i sine passioner.

Risiko for silodannelser

Én af udfordringerne ved podcast formatet – som i øvrigt også gør sig gældende for sociale medier – er, at der stadig er usikkerhed når det kommer til konsekvensen af for selektivt indhold. I en verden hvor der på mange måder er mere polarisering end vi nogensinde har set før, kan det være problematisk at det er så nemt at vælge – og fravælge – sit indhold.

For nogle år siden var sagerne lidt mere simple. Hvis den danske befolkning skulle vide hvad der foregik, skulle de sidde klar foran fjernsynet klokken 18 – og her kunne TV nyhederne så fortælle om dagens begivenheder. Vi fik alle adgang til de samme nyheder, og de var nogenlunde upartiske.

I dag er situationen imidlertid væsentligt anderledes. I teorien kan man vælge præcis de nyheder man gerne vil have – med den bias der passer til éns temperament – og herefter lukke sig inde i en silo, uden mulighed for at få variation i sine oplysninger. Dette er noget man bør være opmærksom på – ikke bare i samfundet generelt, men også for éns egen skyld, da man potentielt set går glip af nye, vigtige informationer som måske kan være med til at udvide éns horisont.