Skaf dig selv det perfekte outfit til udendørs træning

Det kan være svært at holde træningen ved lige, når først de kolde vintermåneder træder frem. Alligevel er det ekstremt vigtigt for vores fysiske og psykiske helbred at blive ved med at motionere flere gange om ugen. Læs med her og giv dig selv de bedste vilkår for at få trænet til trods for regn, vind og slud.

Hold dig tør

Vintermånederne byder på mange regnvejrsdage, hvilket kan gøre det udfordrende at træne udenfor. Man man kan let blive syg af at løbe rundt i vådt træningstøj, og derfor er det vigtigt at kunne holde sig tør under eksempelvis cykelturen eller løbeturen. Det er derfor en god ide at skaffe sig en regnjakker herre, som du også kan træne med. Hvis du manger kan inspiration til forskelligt slags regntøj, kan du få inspiration på agu.com/dk og finde regntøj, der passer din stil og behov. Selvom mange af os måske ikke tænker på regntøj som det mest stilfulde i verden, er der faktisk en masse klædeligt og moderigtigt regntøj at finde. Når du faktisk ejer regntøj, du synes ser godt ud, vil du også være mere tilbøjelig til faktisk at tage det på noget oftere.

Find det rette tøj til lejligheden

Det vigtigste er at skaffe det rette træningstøj, som er designet til at modstå kulde og regn. Hvis det er koldt, skal du sørge for at have lag-på-lag tøj, der holder dig varm, som for eksempel en langærmet trøje og en let jakke eller vindjakke. Det kan også hjælpe med en vest udenpå eller en tynd undertrøje indenunder som et ekstra lag af varme. Sørg for at også at holde dig varm på alle dine led og lemmer med for eksempel handsker, hue eller hårbånd og måske en bandana rundt om halsen. Når det kommer til valg af materialer, er det bedst at vælge tøj lavet af svedtransporterende og åndbare materialer som f.eks. polyester eller nylon. Disse materialer hjælper med at absorbere sved og holde dig tør under træningen. For at sikre optimal bevægelsesfrihed og komfort er det vigtigt at vælge tøj, der passer godt og ikke er for stramt eller for løst. Vælg tøj, der er designet til træning, og som har strækbare materialer eller indbygget stræk.

Vælg fodtøj, som ikke er sart

Når det kommer til fodtøj, er det vigtigt at vælge sko, der passer til den specifikke træningsaktivitet, du skal udføre, og som ikke er sarte, da der let kan komme mudder på dem, hvis det har regnet. Hvis du for eksempel løber, skal du vælge løbesko med god støddæmpning og støtte. Hvis du dyrker sportsgrene som for eksempel fodbold eller basketball, skal du vælge sko med god greb og stabilitet. Det er også vigtigt at huske på at tilføje de rigtige tilbehør til dit træningsoutfit, som for eksempel en hat eller solbriller for at beskytte dig mod solen, og en vandflaske for at holde dig hydreret under træningen. Ved at vælge det rigtige tøj og tilbehør til udendørs træning kan du sikre dig, at du er komfortabel og godt forberedt til at få mest muligt ud af din træning.