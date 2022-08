Sensommertrends: 3 makeup looks du ikke kommer uden om

Når dagene bliver kortere, og vejret begynder at blive lidt mere kølig, er det tid til at begynde at tænke på at ændre dit makeuplook til efteråret. Selvom mange danskere stadigvæk holder sommerferie, så bevæger vi også langsomt mod de gyldne efterårstider, hvor bladene skifter farve, og luften er frisk. I vores artikel kommer vi omkring 3 makeup looks, der hjælper dig med at gå fra sommer til efterår uden problemer.

Mørkere læber

En mørkere læbe er altid en god idé til efteråret, og det er en trend, der aldrig går af mode. I år ser vi en masse dybe røde farver og chokoladebrune farver. Hvis du vil prøve noget lidt anderledes, hvorfor så ikke gå efter en blommefarvet nuance? Det er en stærk farve, der stadig er flatterende. Kombinerer det med en let blush på kinderne, så du får et frisk look, så det ligner, du lige har været ude og gå i det kølige vejr.

Nedtonet øjenskygge

Når vi går fra sommer til efterår, bliver danskernes tøjvalg ofte lidt mere afdæmpet. Sommerkjolerne skiftes ud med gode jeans, en basic t-shirts og oversized blazer. Det samme gælder for vores øjenskyggefarver. I denne sæson ser vi en masse neutrale farver, der spiller godt sammen med den lidt mere mørkere læbe. Det kan være farver som brun, orange, eller taupe. Du kan finde billig makeup fra kendte makeupmærker på internettet, hvis du mangler nogle af disse farver i din makeup-kollektion.

Markerede øjenbryn

De markerede øjenbryn har stadigvæk sin storhedstid. Vi ser mange fyldige, velplejede bryn, der virkelig indrammer ansigtet. Hvis du har overvejet at prøve denne trend, er det nu, du skal gøre det! En kosmetik og makeup trend, der har vundet indpas er den såkaldte ”soap brow” trend. Det kan fremhæve dine øjenbryn på en naturlig måde, uden det ser for voldsomt ud.